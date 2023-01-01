大般涅槃經集解卷第六十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第六十二

舉盲人說象譬 明佛性不即六法不離六法義 明佛性十二因緣信等 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事 出菩薩以身施眾生發願事 出菩薩為眾生受苦不退事 出天海八種不思議譬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉盲人說象譬 明佛性不即六法不離六法義 明佛性十二因緣信等 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事 出菩薩以身施眾生發願事 出菩薩為眾生受苦不退事 出天海八種不思議譬

師子吼品之第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼品之第九

善男子！譬如有王告一大臣(至)以是故說色為佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！譬如有王告一大臣(至)以是故說色為佛性。

案僧亮曰：各以手觸者，譬聞見也。同不說象體，偏見非象。亦非不說者，各得其分，非不說也。色是佛性者，正因性異，成果亦異，以偏著為失也，如金色是一槃蛇為異也。僧宗曰：第二翻也。明如來說性不同，凡夫既真而無謬，故應修也。王者譬佛，臣者譬常住經教，象譬教下理也。盲者隨所觸而說象，眾生無慧，乃計陰說我也。說離陰有我者，此計太過，下當非之也。非即六法、不離六法者，以五陰成假名人。佛性在果，豈即六法？非因無以感果，故言不離也。寶亮曰：盲人觸象，若一一而望，不得象體；然復不得離此而有象也。外道凡夫捉五陰及離陰一一計非佛性，然始終不離此六法也。有諸外道雖說有我而實無我者，破第六別計五陰外有我，謂五陰假合名為眾生，無別五陰外有我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：各以手觸者，譬聞見也。同不說象體，偏見非象。亦非不說者，各得其分，非不說也。色是佛性者，正因性異，成果亦異，以偏著為失也，如金色是一槃蛇為異也。僧宗曰：第二翻也。明如來說性不同，凡夫既真而無謬，故應修也。王者譬佛，臣者譬常住經教，象譬教下理也。盲者隨所觸而說象，眾生無慧，乃計陰說我也。說離陰有我者，此計太過，下當非之也。非即六法、不離六法者，以五陰成假名人。佛性在果，豈即六法？非因無以感果，故言不離也。寶亮曰：盲人觸象，若一一而望，不得象體；然復不得離此而有象也。外道凡夫捉五陰及離陰一一計非佛性，然始終不離此六法也。有諸外道雖說有我而實無我者，破第六別計五陰外有我，謂五陰假合名為眾生，無別五陰外有我也。

或有說言受是佛性(至)乃至非我不離我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有說言受是佛性(至)乃至非我不離我。

案僧亮曰：上舉色，今舉心，歷心稱四陰也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上舉色，今舉心，歷心稱四陰也。

善男子！有諸外道雖說有我(至)第一義空故名佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！有諸外道雖說有我(至)第一義空故名佛性。

案僧亮曰：就惑情為離也。故是即陰我相續不斷耳。後還正之，謂離陰別我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：就惑情為離也。故是即陰我相續不斷耳。後還正之，謂離陰別我也。

善男子！大慈大悲名為佛性(至)佛性者即是如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！大慈大悲名為佛性(至)佛性者即是如來。

案僧亮曰：說緣因性，眾生必得，故名有也。相續不異，即如來也。僧宗曰：第三，出佛性體也。寶亮曰：第四，歷緣因。四無量行即是緣因，善菩薩常行，如影隨形也。佛性名如來者，行四無量，近得初住一字之地，遠則圓滿得佛，故名如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說緣因性，眾生必得，故名有也。相續不異，即如來也。僧宗曰：第三，出佛性體也。寶亮曰：第四，歷緣因。四無量行即是緣因，善菩薩常行，如影隨形也。佛性名如來者，行四無量，近得初住一字之地，遠則圓滿得佛，故名如來也。

佛性者名大信心(至)一切眾生悉有佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性者名大信心(至)一切眾生悉有佛性。

案僧亮曰：舉六法門助顯其旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：舉六法門助顯其旨也。

善男子！如上所說種種諸法(至)一切眾生悉有佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如上所說種種諸法(至)一切眾生悉有佛性。

案僧亮曰：總結上旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：總結上旨也。

善男子！若說色是佛性者(至)乃至說識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若說色是佛性者(至)乃至說識亦復如是。

案僧亮曰：若說色是佛性餘非者，耶見眾生聞必起倒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：若說色是佛性餘非者，耶見眾生聞必起倒也。

善男子！若諸眾生了佛性者(至)兼復讚歎禮拜問說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若諸眾生了佛性者(至)兼復讚歎禮拜問說。

案僧亮曰：既勸修此經名，故說修者之福也。僧宗曰：第四，正勸修也。寶亮曰：第五，結勸，明應須修道之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：既勸修此經名，故說修者之福也。僧宗曰：第四，正勸修也。寶亮曰：第五，結勸，明應須修道之意也。

善男子！若有已於過去無量(至)然後乃得聞是經名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若有已於過去無量(至)然後乃得聞是經名。

案僧亮曰：歎修者之因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：歎修者之因也。

善男子！佛性不可思議(至)大涅槃經亦不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！佛性不可思議(至)大涅槃經亦不可思議。

案僧亮曰：歎三寶佛性經法不可議。顯勸修之旨不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：歎三寶佛性經法不可議。顯勸修之旨不虛也。

師子吼菩薩言：世尊(至)得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼菩薩言：世尊(至)得阿耨多羅三藐三菩提。

案僧亮曰：師子吼領，并敘時眾得利益，佛即印述也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：師子吼領，并敘時眾得利益，佛即印述也。

師子吼言：世尊！云何不退(至)阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！云何不退(至)阿耨多羅三藐三菩提。

案僧宗曰：此下修道之第七也。向以有性故，所以勸修。言修行者功業轉深，不復退轉；若不能深識經旨者，則有退轉也。如此苦行，多是住前。言因經修行無利益事尚為之，豈況有益而當不為此？明人於經修行，得其理味，永不復退也。寶亮曰：此下修道之第七，正出修道人相。上來雖勸其修道，諸人咸然不知修道之法；佛今略示其相，若能作如此苦行者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：此下修道之第七也。向以有性故，所以勸修。言修行者功業轉深，不復退轉；若不能深識經旨者，則有退轉也。如此苦行，多是住前。言因經修行無利益事尚為之，豈況有益而當不為此？明人於經修行，得其理味，永不復退也。寶亮曰：此下修道之第七，正出修道人相。上來雖勸其修道，諸人咸然不知修道之法；佛今略示其相，若能作如此苦行者是也。

善男子！菩薩摩訶薩(至)是名不退菩提之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！菩薩摩訶薩(至)是名不退菩提之相。

案僧亮曰：第七不退相門也。修道必生死，但生死多難，不能自知退與不退，次辨不退相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第七不退相門也。修道必生死，但生死多難，不能自知退與不退，次辨不退相也。

復次善男子！菩薩摩訶薩(至)是故復名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！菩薩摩訶薩(至)是故復名不可思議。

案僧亮曰：第八歎不退菩薩不思議德也。受後邊身者，上說具煩惱性地解地，今說後身義，其始終但舉其兩端耳。僧宗曰：第八明上地菩薩備諸勝德也。寶亮曰：歎修道人之德也。人謂苦不可忍，今云若能立心修道，雖為眾生受苦，如三禪樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第八歎不退菩薩不思議德也。受後邊身者，上說具煩惱性地解地，今說後身義，其始終但舉其兩端耳。僧宗曰：第八明上地菩薩備諸勝德也。寶亮曰：歎修道人之德也。人謂苦不可忍，今云若能立心修道，雖為眾生受苦，如三禪樂也。

善男子！大涅槃經亦復如是(至)彼大海有八不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！大涅槃經亦復如是(至)彼大海有八不思議。

案僧亮曰：第九歎經。佛及菩薩功德智慧，經實其本，故讚歎也。僧宗曰：上言人由經益，則經有資成人義，故次歎也。寶亮曰：海有八德，以譬經也。一者因眾生之福，海則漸深。眾生有感，所以經教次第從淺至深也。二逐風而行，諸佛菩薩隨緣而化也。三河水入者，明涅槃納眾命之器也。下去類爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第九歎經。佛及菩薩功德智慧，經實其本，故讚歎也。僧宗曰：上言人由經益，則經有資成人義，故次歎也。寶亮曰：海有八德，以譬經也。一者因眾生之福，海則漸深。眾生有感，所以經教次第從淺至深也。二逐風而行，諸佛菩薩隨緣而化也。三河水入者，明涅槃納眾命之器也。下去類爾也。

師子吼言：世尊！若言如來(至)云何獨令我受化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！若言如來(至)云何獨令我受化身。

案僧亮曰：第十歎佛也。以經典佛說，理應歎也。但說由慈生，故先問也。寶亮曰：四生之中化生最勝，而佛為眾生故胎生。恩德之重，所以致歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第十歎佛也。以經典佛說，理應歎也。但說由慈生，故先問也。寶亮曰：四生之中化生最勝，而佛為眾生故胎生。恩德之重，所以致歎也。

爾時師子吼菩薩合掌長跪右膝著地以偈讚佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子吼菩薩合掌長跪右膝著地以偈讚佛。

案僧宗曰：如來是王化之主，道被蒼生，所以最後興歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：如來是王化之主，道被蒼生，所以最後興歎也。

如來無量功德聚(至)能吼無量師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無量功德聚(至)能吼無量師子吼。

案僧亮曰：彼國以偈為詠歌也。蓋盛德之至道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：彼國以偈為詠歌也。蓋盛德之至道也。

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