大般涅槃經集解卷第六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第六十

猶明奢摩他毘婆舍那 辨斷煩惱義顯二種滅謂性滅畢竟滅 以三空三昧配定慧捨相 明成就十法見無相涅槃 辨施畜生得百倍報及施闡提千倍報 廣辨輕重業定不定業及報定時不定等 廣辨菩薩無三塗業見受報事 出調達與佛為商主緣起 出迦羅富王刑婆羅門緣起 釋修道力轉重業為輕業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶明奢摩他毘婆舍那 辨斷煩惱義顯二種滅謂性滅畢竟滅 以三空三昧配定慧捨相 明成就十法見無相涅槃 辨施畜生得百倍報及施闡提千倍報 廣辨輕重業定不定業及報定時不定等 廣辨菩薩無三塗業見受報事 出調達與佛為商主緣起 出迦羅富王刑婆羅門緣起 釋修道力轉重業為輕業

師子吼品之第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼品之第七

師子吼言：世尊！如經中說(至)何故復修奢摩他耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！如經中說(至)何故復修奢摩他耶。

案僧亮曰：上品末慧能破結，今明非直慧功，要須三法合用，故先說定耳。寶亮曰：修道之第九也，明定慧相資。上既出能修道之人，今次辨定慧合用，故先問也。若智慧能治惑，何須修定？凡夫謂智慧能斷惑故，謂煩惱如事像，為智慧所除也。佛今就五門中釋無斷義，若不修定則不達見。五門者，第一就實法；第二就空門；第三就到不到；第四明伴非伴；第五推性滅。此五門中撿，並無破義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上品末慧能破結，今明非直慧功，要須三法合用，故先說定耳。寶亮曰：修道之第九也，明定慧相資。上既出能修道之人，今次辨定慧合用，故先問也。若智慧能治惑，何須修定？凡夫謂智慧能斷惑故，謂煩惱如事像，為智慧所除也。佛今就五門中釋無斷義，若不修定則不達見。五門者，第一就實法；第二就空門；第三就到不到；第四明伴非伴；第五推性滅。此五門中撿，並無破義。

佛言：善男子！汝言毘婆舍那(至)明能破闇無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！汝言毘婆舍那(至)明能破闇無有是處。

案僧亮曰：能知諸法自生自滅，慧不能破，非定心見也。寶亮曰：第一門，智慧生時三相所遷，當體自滅。實法道中，有何能破所破者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：能知諸法自生自滅，慧不能破，非定心見也。寶亮曰：第一門，智慧生時三相所遷，當體自滅。實法道中，有何能破所破者耶？

善男子！誰有智慧誰有煩惱(至)如其無者則無所破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！誰有智慧誰有煩惱(至)如其無者則無所破。

案僧亮曰：第二門，辨破與不破。無主故空也。寶亮曰：第二門，體性俱空，故無能破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二門，辨破與不破。無主故空也。寶亮曰：第二門，體性俱空，故無能破也。

善男子！若言智慧能破煩惱(至)而能破者是義不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若言智慧能破煩惱(至)而能破者是義不然。

案僧亮曰：第三門，有無也。智起則有，故名到；起則無，故不到也。初念應破者，一念破一切結，是則不到者，如明闇相違，明起闇以過去，明不及闇不到則同凡夫也。寶亮曰：第三門，語勢。如以智到煩惱時破，不到時不破，義意不爾也。謂能破者，為當智到行人心時能破？為當未到破耶？若未到而破，則凡夫應破。若到故破者，則初念應破。而今行人有無量念，若初念不破則不須後念。若果初到便破，是則不到也。智慧念念生滅，初不相及，有何到不到義？若言到不到合故能破，亦無此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三門，有無也。智起則有，故名到；起則無，故不到也。初念應破者，一念破一切結，是則不到者，如明闇相違，明起闇以過去，明不及闇不到則同凡夫也。寶亮曰：第三門，語勢。如以智到煩惱時破，不到時不破，義意不爾也。謂能破者，為當智到行人心時能破？為當未到破耶？若未到而破，則凡夫應破。若到故破者，則初念應破。而今行人有無量念，若初念不破則不須後念。若果初到便破，是則不到也。智慧念念生滅，初不相及，有何到不到義？若言到不到合故能破，亦無此義。

復次毘婆舍那破煩惱者(至)毘婆舍那亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次毘婆舍那破煩惱者(至)毘婆舍那亦復如是。

案僧亮曰：第四門，明伴非伴門也。寶亮曰：第四門，辨八正道中為一道能破？共故能破？若一能破，則不須具修於八；若一不能，八亦不能，乃舉盲者為譬，以曉之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第四門，明伴非伴門也。寶亮曰：第四門，辨八正道中為一道能破？共故能破？若一能破，則不須具修於八；若一不能，八亦不能，乃舉盲者為譬，以曉之也。

善男子！如地堅性火熱性(至)決定不能破諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如地堅性火熱性(至)決定不能破諸煩惱。

案僧亮曰：第五門，辨滅不滅也。煩惱性滅，智不能滅；若性不滅，智亦不能滅。先以五大為譬，堅他作亦應爾也。寶亮曰：第五門，開此中為三意，明亦無斷義。初以四大為況，各當自性，誰使之然耶？次意云：若言如鹽性鹹，強令異物鹹；智慧強令煩惱滅者，亦不然也。後意云：煩惱與智慧俱念念滅，而言智慧能斷，亦不然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第五門，辨滅不滅也。煩惱性滅，智不能滅；若性不滅，智亦不能滅。先以五大為譬，堅他作亦應爾也。寶亮曰：第五門，開此中為三意，明亦無斷義。初以四大為況，各當自性，誰使之然耶？次意云：若言如鹽性鹹，強令異物鹹；智慧強令煩惱滅者，亦不然也。後意云：煩惱與智慧俱念念滅，而言智慧能斷，亦不然也。

善男子！如鹽性鹹令異物鹹(至)智慧之性不破煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如鹽性鹹令異物鹹(至)智慧之性不破煩惱。

案僧亮曰：明結性非滅，智不能滅。若以鹹能令淡，譬智能滅結也，是義不然。何故者？鹹淡不俱。鹹生之時，淡已過去也。過去自滅，非鹹滅也。若法無滅，云何智慧強令滅者，若過去法滅非自滅者，云何強令耶；云何而言能滅惑；他法者，為外家生，意通上強難也。謂智明力強、惑闇性弱，智能滅惑者，亦不然。何者？二法皆生時即滅，生死強弱何能滅他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明結性非滅，智不能滅。若以鹹能令淡，譬智能滅結也，是義不然。何故者？鹹淡不俱。鹹生之時，淡已過去也。過去自滅，非鹹滅也。若法無滅，云何智慧強令滅者，若過去法滅非自滅者，云何強令耶；云何而言能滅惑；他法者，為外家生，意通上強難也。謂智明力強、惑闇性弱，智能滅惑者，亦不然。何者？二法皆生時即滅，生死強弱何能滅他也。

善男子！一切諸法有二種滅(至)生異滅異無造作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切諸法有二種滅(至)生異滅異無造作者。

案僧亮曰：物有強令他滅，理不可然，引而破之。一念念如水，滅已續生，即上性滅也。如火焚薪，更不復續，畢竟滅也。應有餘燼者，色非慮解，不待方便任運應起，是有也。火緣橫奪，故有餘燼存，可言強滅；心待方便，未來未有，非強滅也。寶亮曰：上五門說法，明無所斷。今從性滅究竟滅下去，定於法相。煩惱亦起即謝，不假治道，故言性滅。究竟滅者，就得解作語。從起一念癡後，則於萬境上不識；若修道得解，於萬境上悉明，迷用永不起，名為究竟滅。夫道生之時，亦無煩惱可斷。若解無斷而斷，名為正義也。本無解時常癡，若一剎那明起，於境悉達，第二運去方受斷名；前一念無所形，故不得名也。若至第二念去，云向癡今解，本不斷今斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：物有強令他滅，理不可然，引而破之。一念念如水，滅已續生，即上性滅也。如火焚薪，更不復續，畢竟滅也。應有餘燼者，色非慮解，不待方便任運應起，是有也。火緣橫奪，故有餘燼存，可言強滅；心待方便，未來未有，非強滅也。寶亮曰：上五門說法，明無所斷。今從性滅究竟滅下去，定於法相。煩惱亦起即謝，不假治道，故言性滅。究竟滅者，就得解作語。從起一念癡後，則於萬境上不識；若修道得解，於萬境上悉明，迷用永不起，名為究竟滅。夫道生之時，亦無煩惱可斷。若解無斷而斷，名為正義也。本無解時常癡，若一剎那明起，於境悉達，第二運去方受斷名；前一念無所形，故不得名也。若至第二念去，云向癡今解，本不斷今斷也。

善男子！若修集定(至)乃至阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若修集定(至)乃至阿耨多羅三藐三菩提。

案僧亮曰：由心不教慧，得見空定之用。能大利益者，斷煩惱利也。寶亮曰：勸行人。若不修定，則不得正智正見，亦不體上五門破不破之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：由心不教慧，得見空定之用。能大利益者，斷煩惱利也。寶亮曰：勸行人。若不修定，則不得正智正見，亦不體上五門破不破之義也。

善男子！菩薩摩訶薩具足(至)菩薩定慧亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！菩薩摩訶薩具足(至)菩薩定慧亦復如是。

案僧亮曰：第三，捨用。捨無別法為體也。執急則斷者，草緩則失，急則斷也。專空著斷，譬定多也。捨空著有，譬慧少也。於空不空、於有不有，定慧等捨之用也。寶亮曰：此下正辨定慧相資合用之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三，捨用。捨無別法為體也。執急則斷者，草緩則失，急則斷也。專空著斷，譬定多也。捨空著有，譬慧少也。於空不空、於有不有，定慧等捨之用也。寶亮曰：此下正辨定慧相資合用之意。

善男子！譬如工匠甘鐹盛金(至)修是二法能大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！譬如工匠甘鐹盛金(至)修是二法能大利益。

案僧亮曰：甘鐹譬定，撓攪譬慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：甘鐹譬定，撓攪譬慧也。

善男子！菩薩摩訶薩(至)是則名為大涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！菩薩摩訶薩(至)是則名為大涅槃樂。

案僧亮曰：上說斷結，下說一切德，皆由三法所成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上說斷結，下說一切德，皆由三法所成也。

善男子！定相者名空三昧(至)是名菩薩行菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！定相者名空三昧(至)是名菩薩行菩提道。

案僧亮曰：有相觀生死也，無相觀涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：有相觀生死也，無相觀涅槃也。

師子吼言：世尊！云何菩薩知時非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！云何菩薩知時非時。

案僧亮曰：將釋上時非時之義故門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：將釋上時非時之義故門也。

善男子！菩薩摩訶薩(至)是名菩薩知時非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！菩薩摩訶薩(至)是名菩薩知時非時。

案僧亮曰：不宜修智者，智增則慢甚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：不宜修智者，智增則慢甚。

若有菩薩勤修積集(至)是名菩薩知時非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩勤修積集(至)是名菩薩知時非時。

案僧亮曰：不宜修定者，是人根鈍，煩惱勢盛、自疑犯戒，皆由著定，所以宜修空慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：不宜修定者，是人根鈍，煩惱勢盛、自疑犯戒，皆由著定，所以宜修空慧也。

善男子！若有菩薩定慧二法(至)以是因緣得相涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若有菩薩定慧二法(至)以是因緣得相涅槃。

案僧亮曰：二法雖等，煩惱提起應更兩修，能制煩惱然後捨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：二法雖等，煩惱提起應更兩修，能制煩惱然後捨也。

師子吼言：世尊！無十相故(至)即得明了見於佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！無十相故(至)即得明了見於佛性。

案僧亮曰：將為始行之人，更問涅槃十有餘名，顯無相之利，令始行修之信也。寶亮曰：此下修道之第十文也，廣因果以結句。若具此十法，則能見佛性，得無相涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：將為始行之人，更問涅槃十有餘名，顯無相之利，令始行修之信也。寶亮曰：此下修道之第十文也，廣因果以結句。若具此十法，則能見佛性，得無相涅槃也。

師子吼言：世尊！菩薩摩訶薩(至)是名菩薩信心具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！菩薩摩訶薩(至)是名菩薩信心具足。

案僧亮曰：信心具足者，信為行始，故居十法之初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：信心具足者，信為行始，故居十法之初也。

二戒具足云何名為(至)則能明見涅槃無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二戒具足云何名為(至)則能明見涅槃無相。

案僧亮曰：釋備十行也。可斷者謂生死，不可斷者涅槃。從緣生者有為，從緣見者無為也。果亦如之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：釋備十行也。可斷者謂生死，不可斷者涅槃。從緣生者有為，從緣見者無為也。果亦如之。

師子吼言：世尊！如佛先告(至)三菩提是義云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！如佛先告(至)三菩提是義云何。

案僧亮曰：第五轉障門。修道轉業，次道說也。純陀受報未有盡期，云何得成三菩提耶？僧宗曰：上縛解修道，成因中已有之難。今轉障勸修，成前無性七執。所以爾者，其云下至畜生、上窮諸佛皆為福田，若施之者則福報無盡。豈不以因中無性，永在三有耶？就轉障中有五段文：初明善惡業轉障體。第二明菩薩以願力生地獄中，非為實生，簡出此也。第三還正業體。上言業可轉，人情謂業報渾亂，故更辨雖復有轉，然業報之義豈可彰耶？第四明上雖言轉，今出其人。第五明人行何行故能轉耶？明以如此行故轉，即出轉業之行也。寶亮曰：將明業不定，故先引昔教定業作難，非唯惡業障道，善業亦能障。如昔說：若重心作業，必受果報。若爾，純陀今者重心施佛，受人天果報無盡，何當入聖耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第五轉障門。修道轉業，次道說也。純陀受報未有盡期，云何得成三菩提耶？僧宗曰：上縛解修道，成因中已有之難。今轉障勸修，成前無性七執。所以爾者，其云下至畜生、上窮諸佛皆為福田，若施之者則福報無盡。豈不以因中無性，永在三有耶？就轉障中有五段文：初明善惡業轉障體。第二明菩薩以願力生地獄中，非為實生，簡出此也。第三還正業體。上言業可轉，人情謂業報渾亂，故更辨雖復有轉，然業報之義豈可彰耶？第四明上雖言轉，今出其人。第五明人行何行故能轉耶？明以如此行故轉，即出轉業之行也。寶亮曰：將明業不定，故先引昔教定業作難，非唯惡業障道，善業亦能障。如昔說：若重心作業，必受果報。若爾，純陀今者重心施佛，受人天果報無盡，何當入聖耶？

世尊！如佛經中若施畜生(至)阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！如佛經中若施畜生(至)阿耨多羅三藐三菩提。

案僧亮曰：此明地勝報，不可盡業障也。僧宗曰：施畜生者，舉偏教為難也。施闡提者，取其人類也。下極畜生、上窮諸佛，善惡同然，其報無盡，都不明轉義，是以牽此為難。依如昔教，世尊受純陀之供，則護報無量，何有見佛性成佛時耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此明地勝報，不可盡業障也。僧宗曰：施畜生者，舉偏教為難也。施闡提者，取其人類也。下極畜生、上窮諸佛，善惡同然，其報無盡，都不明轉義，是以牽此為難。依如昔教，世尊受純陀之供，則護報無量，何有見佛性成佛時耶？

世尊！經中復說若人重心(至)云何復得見於佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！經中復說若人重心(至)云何復得見於佛性。

案僧宗曰：第二難。以心重故，果應無盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第二難。以心重故，果應無盡也。

世尊！經中復說施三種人(至)二父母三如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！經中復說施三種人(至)二父母三如來。

案僧宗曰：第三，舉三種病人，起慈悲之重。父母以恩養邊重，如來以四中最勝，施此三其福則等。引此為證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第三，舉三種病人，起慈悲之重。父母以恩養邊重，如來以四中最勝，施此三其福則等。引此為證也。

世尊！經中復說佛告阿難(至)色無色業亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！經中復說佛告阿難(至)色無色業亦復如是。

案僧宗曰：第四舉昔成說。如其無三業者必成菩提，是則眾生未曾無此之業，則感報無窮，何時當成菩提耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第四舉昔成說。如其無三業者必成菩提，是則眾生未曾無此之業，則感報無窮，何時當成菩提耶？

世尊！如法句偈非空非海中(至)脫之不受業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！如法句偈非空非海中(至)脫之不受業。

案僧宗曰：第五，舉必報不可免也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第五，舉必報不可免也。

又阿尼樓馱言世尊(至)具足成就檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又阿尼樓馱言世尊(至)具足成就檀波羅蜜。

案僧宗曰：第六，舉一食之施尚得八萬劫果，以淺況深也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第六，舉一食之施尚得八萬劫果，以淺況深也。

世尊！若善果報不可盡者(至)阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！若善果報不可盡者(至)阿耨多羅三藐三菩提。

案僧亮曰：此明心勝也。僧宗曰：第七，以善業類不善業，乃至闡提受報無窮，則無佛性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此明心勝也。僧宗曰：第七，以善業類不善業，乃至闡提受報無窮，則無佛性也。

佛言：善哉善哉善男子(至)佛十力中業力最深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善哉善哉善男子(至)佛十力中業力最深。

案僧亮曰：業已久滅，果在後生，此理難見，喜生疑謗，故言深心也。僧宗曰：將答所問，故先致歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：業已久滅，果在後生，此理難見，喜生疑謗，故言深心也。僧宗曰：將答所問，故先致歎也。

善男子！有諸眾生(至)為度彼故作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！有諸眾生(至)為度彼故作如是說。

案僧亮曰：開昔定說門也。僧宗曰：昔說重報不可轉移，為人不信故作定說。若窮撿於理，則不如是。夫業乃非不得果，但更有餘緣脫其前果，故言可轉也。寶亮曰：本為下愚無智者說也。眾生於中不信得果，故唱言是定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：開昔定說門也。僧宗曰：昔說重報不可轉移，為人不信故作定說。若窮撿於理，則不如是。夫業乃非不得果，但更有餘緣脫其前果，故言可轉也。寶亮曰：本為下愚無智者說也。眾生於中不信得果，故唱言是定也。

善男子！一切作業有輕有重(至)一決定二不決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切作業有輕有重(至)一決定二不決定。

案僧亮曰：開今不定門，是為一切不定也。寶亮曰：此下一往先開三門，第一辨不定、第二出愚智、第三出二人所行之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：開今不定門，是為一切不定也。寶亮曰：此下一往先開三門，第一辨不定、第二出愚智、第三出二人所行之法。

善男子！或有人言惡業無果(至)一切作業無不得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！或有人言惡業無果(至)一切作業無不得果。

案僧亮曰：釋昔定說門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：釋昔定說門也。

善男子！或有重業可得作輕(至)雖不定得亦非不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！或有重業可得作輕(至)雖不定得亦非不得。

案僧亮曰：從作業有輕有重，此第一翻，明業皆不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：從作業有輕有重，此第一翻，明業皆不定。

善男子！一切眾生凡有二種(至)現也輕業地獄重受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切眾生凡有二種(至)現也輕業地獄重受。

案僧亮曰：釋不定門也。唯有愚智者，釋所以不定者由人也。重惡輕受，非都不受也。僧宗曰：此正釋轉義也。言愚人造業，乃應得輕苦，以其不知慚愧修善之方，則罪障日夜增長，迴此輕報，地獄重受。若是智人，昔曾造惡種此業勢，既感三途亦感輕苦。以其有修身戒心慧之緣，遂使重苦之報不復受也，但受頭痛等苦故，義唱為轉也。寶亮曰：此第二，出愚智二人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：釋不定門也。唯有愚智者，釋所以不定者由人也。重惡輕受，非都不受也。僧宗曰：此正釋轉義也。言愚人造業，乃應得輕苦，以其不知慚愧修善之方，則罪障日夜增長，迴此輕報，地獄重受。若是智人，昔曾造惡種此業勢，既感三途亦感輕苦。以其有修身戒心慧之緣，遂使重苦之報不復受也，但受頭痛等苦故，義唱為轉也。寶亮曰：此第二，出愚智二人也。

師子吼言：世尊！若如是者(至)清淨梵行及解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！若如是者(至)清淨梵行及解脫果。

案僧亮曰：難意若定受者，可修梵行；求解脫不定，何用求離耶？僧宗曰：業既不定，會當轉惡生善也。寶亮曰：此下第三，出愚智二人所行之法也。將欲明義，故師子吼先作此難云：若必不定，則自得去，何用修道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：難意若定受者，可修梵行；求解脫不定，何用求離耶？僧宗曰：業既不定，會當轉惡生善也。寶亮曰：此下第三，出愚智二人所行之法也。將欲明義，故師子吼先作此難云：若必不定，則自得去，何用修道耶？

佛言：善男子！若一切業(至)則修梵行及解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！若一切業(至)則修梵行及解脫果。

案僧亮曰：答意若以決定，云何可脫？緣不定故。所以須修梵行，以求解脫耳。僧宗曰：正以法相不定，故可得修，有轉義也。若使定不可轉者，惡家常應為惡，乃至少時作業應少時受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答意若以決定，云何可脫？緣不定故。所以須修梵行，以求解脫耳。僧宗曰：正以法相不定，故可得修，有轉義也。若使定不可轉者，惡家常應為惡，乃至少時作業應少時受。

善男子！若能遠離一切惡業(至)云何而有修道涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若能遠離一切惡業(至)云何而有修道涅槃。

案僧亮曰：重舉諸業，謂若定者則有如是失也。寶亮曰：正以不定，故須修道。若必定者，修道何益耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：重舉諸業，謂若定者則有如是失也。寶亮曰：正以不定，故須修道。若必定者，修道何益耶？

善男子！業有二種：定以不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！業有二種：定以不定。

案僧亮曰：此下廣前三門，後又重舉愚智二人總結句，并合前後凡七門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此下廣前三門，後又重舉愚智二人總結句，并合前後凡七門。

定業有二：一報定二時定(至)所謂現受生受後受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定業有二：一報定二時定(至)所謂現受生受後受。

案僧亮曰：釋上定不定業也。優婆塞戒說業有四種：一報定時定、二報定時不定、三時定報不定、四時不定報不定也。今說二者，以初二報定合為一也。僧宗曰：向已明有轉，今廣出報定世定，為彰可轉之義。言報之為理，不出世定報定。若世報俱之，此家為重。若報定世不定，此為第二。若世定報不定，此為第三。若報世俱不定，此為第四。寶亮曰：此下竟三報業，悉為證初第一門業性不定。意業有二種：定以不定。今開四句明業體。第一時定報不定。此人作業之時莫問輕重，但是猛利心中作也。作業成後，更經營運誓心來逐此業，名為業定。若此時差，則永不復受也。報定時不定者，此人作業之時心極慇重，未必決斷，復無誓心，故或現受、生受、後受也。俱不定者，作時不重，又不決斷也。二俱定者，與上相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：釋上定不定業也。優婆塞戒說業有四種：一報定時定、二報定時不定、三時定報不定、四時不定報不定也。今說二者，以初二報定合為一也。僧宗曰：向已明有轉，今廣出報定世定，為彰可轉之義。言報之為理，不出世定報定。若世報俱之，此家為重。若報定世不定，此為第二。若世定報不定，此為第三。若報世俱不定，此為第四。寶亮曰：此下竟三報業，悉為證初第一門業性不定。意業有二種：定以不定。今開四句明業體。第一時定報不定。此人作業之時莫問輕重，但是猛利心中作也。作業成後，更經營運誓心來逐此業，名為業定。若此時差，則永不復受也。報定時不定者，此人作業之時心極慇重，未必決斷，復無誓心，故或現受、生受、後受也。俱不定者，作時不重，又不決斷也。二俱定者，與上相違。

善男子！若定心作善惡等(至)供養三寶是名定業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若定心作善惡等(至)供養三寶是名定業。

案僧亮曰：釋定業也。寶亮曰：此四句，第一、第二、第四於愚人悉定也。若智人者，四句皆不定。愚人無身戒心慧故，所以皆成定報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：釋定業也。寶亮曰：此四句，第一、第二、第四於愚人悉定也。若智人者，四句皆不定。愚人無身戒心慧故，所以皆成定報也。

善男子！智者善根深固難動(至)一切諸業不名決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！智者善根深固難動(至)一切諸業不名決定。

案僧亮曰：釋不定業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：釋不定業也。

菩薩摩訶薩無地獄業(至)非現生後受是惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩無地獄業(至)非現生後受是惡業。

案僧亮曰：已斷定業不定業，不定業願受之，證一切業不定。令地獄空者，說生之益也。寶亮曰：智人有此四德故，皆不定也。所以菩薩恒在地獄開悟眾生，若其業定，何能使物離苦、昇人天進德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：已斷定業不定業，不定業願受之，證一切業不定。令地獄空者，說生之益也。寶亮曰：智人有此四德故，皆不定也。所以菩薩恒在地獄開悟眾生，若其業定，何能使物離苦、昇人天進德也。

復次善男子！是賢劫中(至)非現生後受是惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！是賢劫中(至)非現生後受是惡業。

案僧亮曰：前說無地獄業，此說無業而現受。寶亮曰：明諸菩薩化生其中，以證業之不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：前說無地獄業，此說無業而現受。寶亮曰：明諸菩薩化生其中，以證業之不定。

復次善男子！是賢劫中(至)非現生後受是惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！是賢劫中(至)非現生後受是惡業。

案僧亮曰：次說無餓鬼業亦現受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次說無餓鬼業亦現受也。

善男子！我於賢劫生屠膾家(至)非現生後受是惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於賢劫生屠膾家(至)非現生後受是惡業。

案僧亮曰：次說無十六惡律儀亦現受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次說無十六惡律儀亦現受也。

善男子！是賢劫中復生邊地(至)非現生後受是惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！是賢劫中復生邊地(至)非現生後受是惡業。

案僧亮曰：次說無八難等執障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次說無八難等執障。

善男子！我念往昔(至)是名菩薩摩訶薩說現世報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我念往昔(至)是名菩薩摩訶薩說現世報。

案僧亮曰：廣出提婆達多往昔緣起事耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：廣出提婆達多往昔緣起事耳。

善男子！我念往昔(至)是名菩薩摩訶薩說現世報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我念往昔(至)是名菩薩摩訶薩說現世報。

案僧亮曰：又廣舉緣起，重證久來無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：又廣舉緣起，重證久來無也。

善男子！善業生報後報(至)一切諸業悉得現報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！善業生報後報(至)一切諸業悉得現報。

案僧亮曰：向明現報，今舉生後亦如是，皆是慈善願力亦現受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：向明現報，今舉生後亦如是，皆是慈善願力亦現受也。

不善惡業得現報者(至)是名惡業現受果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善惡業得現報者(至)是名惡業現受果報。

案僧亮曰：向明以善業願受，今明以惡受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：向明以善業願受，今明以惡受也。

生報者如一闡提犯四重禁及五逆罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生報者如一闡提犯四重禁及五逆罪。

案僧亮曰：此三人皆重，故生報也。唯人能起此業，而人身小，受苦少故，不得現受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此三人皆重，故生報也。唯人能起此業，而人身小，受苦少故，不得現受也。

後報者如持戒人深發誓願(至)轉輪聖王教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後報者如持戒人深發誓願(至)轉輪聖王教化眾生。

案僧亮曰：淨戒身報，得淨戒身及轉輪王。非一身可集，故後報受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：淨戒身報，得淨戒身及轉輪王。非一身可集，故後報受也。

善男子！若業定得現世報者(至)無善藏者輕業重受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若業定得現世報者(至)無善藏者輕業重受。

案僧亮曰：現報業輕，不能得後報。後報業重，故現生正報也。寶亮曰：凡有十二譬，廣上第二門出愚智二人事也。蓋欲顯智者之解、愚者之蔽，可不誡哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：現報業輕，不能得後報。後報業重，故現生正報也。寶亮曰：凡有十二譬，廣上第二門出愚智二人事也。蓋欲顯智者之解、愚者之蔽，可不誡哉。