大般涅槃經集解卷第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第五十八

廣出俱尸城緣起 廣出俱尸城涅槃緣起 廣出須達緣起 廣出逐外道緣起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣出俱尸城緣起 廣出俱尸城涅槃緣起 廣出須達緣起 廣出逐外道緣起

師子吼品之第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼品之第五

師子吼言：世尊！十六大國(至)拘尸那城入般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼言：世尊！十六大國(至)拘尸那城入般涅槃。

案僧亮曰：眾生有待處漏盡。此下將辨處為道，故發問也。寶亮曰：修道之第四，文人寄處所以明道也。大意有五因緣：第一為益人曠遠；第二欲報地往恩；第三為欲還此中正受；第四為果彼本願；第五為逐外道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：眾生有待處漏盡。此下將辨處為道，故發問也。寶亮曰：修道之第四，文人寄處所以明道也。大意有五因緣：第一為益人曠遠；第二欲報地往恩；第三為欲還此中正受；第四為果彼本願；第五為逐外道也。

善男子！汝不應言拘尸那城(至)邊地弊惡隘陋小城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝不應言拘尸那城(至)邊地弊惡隘陋小城。

案僧亮曰：先答不應謂此為隘陋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先答不應謂此為隘陋也。

善男子！我念往昔過恒沙劫(至)我眷屬者受恩能報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我念往昔過恒沙劫(至)我眷屬者受恩能報。

案僧亮曰：明此是初發心處，故在此也。寶亮曰：第二，報地恩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明此是初發心處，故在此也。寶亮曰：第二，報地恩也。

復次善男子！往昔眾生(至)娑羅樹間三昧正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！往昔眾生(至)娑羅樹間三昧正受。

案僧亮曰：明此是往昔出家修道之處也。寶亮曰：第三，欲還此中，三昧正受故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明此是往昔出家修道之處也。寶亮曰：第三，欲還此中，三昧正受故也。

善男子！我念往昔過無量劫(至)敷揚演說大涅槃經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我念往昔過無量劫(至)敷揚演說大涅槃經。

案僧亮曰：明此是發願之處也。寶亮曰：四，果本願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明此是發願之處也。寶亮曰：四，果本願也。

善男子！我初出家未得阿耨(至)我時默然已受彼請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我初出家未得阿耨(至)我時默然已受彼請。

案僧亮曰：為洴沙王有請故，所以來此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：為洴沙王有請故，所以來此也。

善男子！我初得阿耨多羅(至)我即往彼受王供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我初得阿耨多羅(至)我即往彼受王供養。

案僧亮曰：此下皆為逐外道故，次第至此。外道於此必受化故，故來此也。寶亮曰：第五，為逐外道，兼先受此受故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此下皆為逐外道故，次第至此。外道於此必受化故，故來此也。寶亮曰：第五，為逐外道，兼先受此受故也。

外道六師相與集聚(至)我時受已即住其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道六師相與集聚(至)我時受已即住其中。

案僧亮曰：因出須達所起祇洹精舍事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：因出須達所起祇洹精舍事也。

是時六師心生嫉妬悉共集詣波斯匿王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時六師心生嫉妬悉共集詣波斯匿王。

案僧亮曰：此下廣說外道之辭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此下廣說外道之辭也。

作如是言：大王當知(至)六師之徒歡喜而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作如是言：大王當知(至)六師之徒歡喜而出。

案僧亮曰：王知有益，是故許之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：王知有益，是故許之。

時波斯匿王即勅嚴駕(至)阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王即勅嚴駕(至)阿耨多羅三藐三菩提心。

案僧亮曰：外道雖復未降，而所益已多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：外道雖復未降，而所益已多也。

是時六師各相謂言(至)阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時六師各相謂言(至)阿耨多羅三藐三菩提心。

案僧亮曰：隨其所至，略已遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：隨其所至，略已遍也。