大般涅槃經集解卷第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第五十三

辨信 辨直心 辨戒 辨善友 辨多聞 論闡提有佛性義 釋闡提名 釋九地菩薩見法有性所以不見佛性 明法佛有二種說一者有性二者無性為眾生故說為法性為諸賢聖說無法性 辨菩薩無所見即一切法 辨大涅槃空 出阿難不見空事 辨信不信相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨信 辨直心 辨戒 辨善友 辨多聞 論闡提有佛性義 釋闡提名 釋九地菩薩見法有性所以不見佛性 明法佛有二種說一者有性二者無性為眾生故說為法性為諸賢聖說無法性 辨菩薩無所見即一切法 辨大涅槃空 出阿難不見空事 辨信不信相

德王菩薩品之第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德王菩薩品之第九

復次善男子！云何菩薩(至)四者親近善友五者多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！云何菩薩(至)四者親近善友五者多聞。

案僧亮曰：第九病行功德也。病行說五行之始也。信為行首，故先說也。質直者，信惡則不作、信善則勤行，故次說直心也。身口之惡須戒，故次說戒也。行善須師，故次說善友。近善友而聞法，故次多聞也。僧宗曰：既通廣前三行，隨明戒定有相似處，即雜廣上義也。寶亮曰：以此法為體，從信心為始，乃至多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第九病行功德也。病行說五行之始也。信為行首，故先說也。質直者，信惡則不作、信善則勤行，故次說直心也。身口之惡須戒，故次說戒也。行善須師，故次說善友。近善友而聞法，故次多聞也。僧宗曰：既通廣前三行，隨明戒定有相似處，即雜廣上義也。寶亮曰：以此法為體，從信心為始，乃至多聞。

云何為信？菩薩摩訶薩(至)脩大涅槃成就初事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為信？菩薩摩訶薩(至)脩大涅槃成就初事。

案僧亮曰：信三寶者，知歸處也。然歸必須行，以施為行始，次說施也。行即是乘，乘有實假，次說二諦。以一乘是第一、二乘是世諦，下釋云速得解脫者，小乘是遲，今說為速，於小者是速，若不說小則永處生死。說則離故，故名速也。聖人性者，不壞信也。寶亮曰：夫信有三品，從外凡夫訖聞慧中人，悉通名為信。信乃萬階，要居不定位故，來為下品；若信首五根立，至世第一法，名曰中品信；受得真無生解，去至九地，通為上品信。然此中所明，信取於中品。何以故？因此信立，資之入空，登見諦道。自此以前，下品之信非不遠藉，但未是堅固。位既未定，所以不錄。若遠途而相承，理故忘言。然入佛法海，要須信為首。此心亦立，佛法中寶自然次生。是故今者先標歸三寶為初，表信立之始也。雖復信有三寶，若不信有行六度之因，其行亦不成，是以經文廣列所信之事。然此中列信境，出二種第一義諦。無信於二諦者，信生死是忘有，即體無性，此據《大品》以來開空有二門，後更稱信。第一義諦者，信神明妙體真如之第一。故知今教所明真者，非昔教之性空。若此信一立，便識生死虛妄，依如來藏有脩道斷癡、除因滅果，顯出法性之涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：信三寶者，知歸處也。然歸必須行，以施為行始，次說施也。行即是乘，乘有實假，次說二諦。以一乘是第一、二乘是世諦，下釋云速得解脫者，小乘是遲，今說為速，於小者是速，若不說小則永處生死。說則離故，故名速也。聖人性者，不壞信也。寶亮曰：夫信有三品，從外凡夫訖聞慧中人，悉通名為信。信乃萬階，要居不定位故，來為下品；若信首五根立，至世第一法，名曰中品信；受得真無生解，去至九地，通為上品信。然此中所明，信取於中品。何以故？因此信立，資之入空，登見諦道。自此以前，下品之信非不遠藉，但未是堅固。位既未定，所以不錄。若遠途而相承，理故忘言。然入佛法海，要須信為首。此心亦立，佛法中寶自然次生。是故今者先標歸三寶為初，表信立之始也。雖復信有三寶，若不信有行六度之因，其行亦不成，是以經文廣列所信之事。然此中列信境，出二種第一義諦。無信於二諦者，信生死是忘有，即體無性，此據《大品》以來開空有二門，後更稱信。第一義諦者，信神明妙體真如之第一。故知今教所明真者，非昔教之性空。若此信一立，便識生死虛妄，依如來藏有脩道斷癡、除因滅果，顯出法性之涅槃也。

云何直心菩薩摩訶薩(至)若生煩惱則墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何直心菩薩摩訶薩(至)若生煩惱則墮惡趣。

案僧亮曰：先就化物邊辨直心，後更約事明，但使關理，莫聞耶正皆稱直也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先就化物邊辨直心，後更約事明，但使關理，莫聞耶正皆稱直也。

如是菩薩若見眾生(至)發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩若見眾生(至)發阿耨多羅三藐三菩提心。

案僧亮曰：終不說之者，說惡增二罪、讚善長二福也。云何為善所謂佛性者，善中之少，唯闡提也。寶亮曰：謂正因性也。唯此為真善，而非是緣中所生者。若舉用來明者，能得於善果亦名曰善。為物說言身中有佛性，令心歡喜，發心行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：終不說之者，說惡增二罪、讚善長二福也。云何為善所謂佛性者，善中之少，唯闡提也。寶亮曰：謂正因性也。唯此為真善，而非是緣中所生者。若舉用來明者，能得於善果亦名曰善。為物說言身中有佛性，令心歡喜，發心行道。

爾時光明遍照(至)發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照(至)發阿耨多羅三藐三菩提心。

案僧亮曰：難意謂若闡提聞讚佛性而發心速者，上云不治之義則非也。舉上五行之始，闡提不可治之文。此第一難也。僧宗曰：第一有三種病人者，難直心也。言不應歎佛性發菩提心也。何以爾耶？上說三種有自然可差、有畢竟可治者，如其自差，則不假歎性；知其必死，雖歎何益？雖引三人，意欲取二人為難。寶亮曰：德王仍設五難。所以建章唱言：初發五事悉得成就者，若此五事成則能除病，若不成就便不能治病。今去還明三種病人，故知廣病行。第一難言：如來上說三種病人，第三人聞法不聞法自然得佛。今云何言讚嘆佛性，令眾生方發心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：難意謂若闡提聞讚佛性而發心速者，上云不治之義則非也。舉上五行之始，闡提不可治之文。此第一難也。僧宗曰：第一有三種病人者，難直心也。言不應歎佛性發菩提心也。何以爾耶？上說三種有自然可差、有畢竟可治者，如其自差，則不假歎性；知其必死，雖歎何益？雖引三人，意欲取二人為難。寶亮曰：德王仍設五難。所以建章唱言：初發五事悉得成就者，若此五事成則能除病，若不成就便不能治病。今去還明三種病人，故知廣病行。第一難言：如來上說三種病人，第三人聞法不聞法自然得佛。今云何言讚嘆佛性，令眾生方發心耶？

世尊！若遇善友諸佛(至)得阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！若遇善友諸佛(至)得阿耨多羅三藐三菩提故。

案僧亮曰：第二難也。僧宗曰：第二難言不能發心，復不然也。若言有性，必當成佛。寶亮曰：第二難言，第一人若聞法不聞法皆不能發。是亦不然。此人有佛性，佛性是善，自能向佛。佛何故言都不能發心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二難也。僧宗曰：第二難言不能發心，復不然也。若言有性，必當成佛。寶亮曰：第二難言，第一人若聞法不聞法皆不能發。是亦不然。此人有佛性，佛性是善，自能向佛。佛何故言都不能發心耶？

世尊！如佛所說何等名為(至)云何佛說斷諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！如佛所說何等名為(至)云何佛說斷諸善根。

案僧亮曰：第三難也。僧宗曰：第三難言不可治。若遇不遇俱不可治者，夫為惡不過闡提，此人既有佛性，此不可斷，當知斷善之言未為理實也。如佛昔說十二部經，善有二種者，此第三家子句言：既不斷佛性，便是性在身中。既在身中，便應遮地獄。此就見用為難也。寶亮曰：第三難不應受闡提名。就此難中開為兩關：若闡提有佛性，佛性是善，何故言斷諸善根名一闡提耶？後關言：如佛昔說十二部經，善有二種，一常二無常者。難意用正因性善作常，緣因善作無常。若如此，緣中所生善，虛而無力，可不能遮地獄；正因性是常，力用應強，何故不遮一闡提不入地獄耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三難也。僧宗曰：第三難言不可治。若遇不遇俱不可治者，夫為惡不過闡提，此人既有佛性，此不可斷，當知斷善之言未為理實也。如佛昔說十二部經，善有二種者，此第三家子句言：既不斷佛性，便是性在身中。既在身中，便應遮地獄。此就見用為難也。寶亮曰：第三難不應受闡提名。就此難中開為兩關：若闡提有佛性，佛性是善，何故言斷諸善根名一闡提耶？後關言：如佛昔說十二部經，善有二種，一常二無常者。難意用正因性善作常，緣因善作無常。若如此，緣中所生善，虛而無力，可不能遮地獄；正因性是常，力用應強，何故不遮一闡提不入地獄耶？

如佛往昔說十二部經(至)作如是說言一闡提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛往昔說十二部經(至)作如是說言一闡提。

案僧亮曰：第四難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第四難也。

世尊！若因佛性發阿耨多羅(至)三菩提無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！若因佛性發阿耨多羅(至)三菩提無有是處。

案僧亮曰：第四難也。僧宗曰：第四難言因佛性自然成佛，不假廣說十二部經。寶亮曰：第四難，從「若因佛性發無上道心」下，明佛性力強，應自然成佛，何須廣說十二部經勸人修行。下即引二譬來，助其成難，喻正因力應自至於佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第四難也。僧宗曰：第四難言因佛性自然成佛，不假廣說十二部經。寶亮曰：第四難，從「若因佛性發無上道心」下，明佛性力強，應自然成佛，何須廣說十二部經勸人修行。下即引二譬來，助其成難，喻正因力應自至於佛也。

世尊！諸佛如來說因果性(至)如是之義云何相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！諸佛如來說因果性(至)如是之義云何相應。

案僧亮曰：第六難也。僧宗曰：第五執因中已有佛性，故得成佛也。寶亮曰：第五難言，說因果性非有非無，亦復不然。若因中無果，云何能生佛菩提樹？正以有故能生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第六難也。僧宗曰：第五執因中已有佛性，故得成佛也。寶亮曰：第五難言，說因果性非有非無，亦復不然。若因中無果，云何能生佛菩提樹？正以有故能生也。

爾時世尊讚言：善哉善哉(至)能摧波旬所立勝幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚言：善哉善哉(至)能摧波旬所立勝幢。

案僧亮曰：將欲答問，先讚歎也。僧宗曰：答中先答第二，次答第三，次答第三家子句。因答子句，義勢似答第一第四、別答第五也。寶亮曰：將欲答難，先讚歎之。明已問得時，師徒二人互相稱譽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：將欲答問，先讚歎也。僧宗曰：答中先答第二，次答第三，次答第三家子句。因答子句，義勢似答第一第四、別答第五也。寶亮曰：將欲答難，先讚歎之。明已問得時，師徒二人互相稱譽也。

善男子！如我上說三種病人(至)若不遇者則不可愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如我上說三種病人(至)若不遇者則不可愈。

案寶亮曰：釋二乘人。何以故？此人有九因緣不能去，若無此九事則去。何者為九？一知食不安而反食者，二乘人自知已所得果不如於他，而強執為是也。二多食者，二乘人求果心併故，所以不能遠取佛果也。三宿食未消而更食者，有漏中四倒伏而未斷，而今更起佛上四倒也。四大小便利不隨時者，執相心固，斷結不以理也。五病時不隨醫教者，不行菩薩大乘之化也。六不隨瞻病教者，不從善知識也。七強耐不吐者，強執二乘果為是，不捨小而從大也。八夜行者，無明心多也。九房室過差者，欲速滅此身無餘之樂。正有九病，若聞法即迴心而去；如其不迴，則難可開化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：釋二乘人。何以故？此人有九因緣不能去，若無此九事則去。何者為九？一知食不安而反食者，二乘人自知已所得果不如於他，而強執為是也。二多食者，二乘人求果心併故，所以不能遠取佛果也。三宿食未消而更食者，有漏中四倒伏而未斷，而今更起佛上四倒也。四大小便利不隨時者，執相心固，斷結不以理也。五病時不隨醫教者，不行菩薩大乘之化也。六不隨瞻病教者，不從善知識也。七強耐不吐者，強執二乘果為是，不捨小而從大也。八夜行者，無明心多也。九房室過差者，欲速滅此身無餘之樂。正有九病，若聞法即迴心而去；如其不迴，則難可開化。

善男子！如我上說若遇不遇(至)若不值遇則不能發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如我上說若遇不遇(至)若不值遇則不能發。

案寶亮曰：答初難也。僧宗曰：先騰三種病人，未是答也。寶亮曰：先釋第三人決定去者，此人殖因久，自能向佛，不假聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：答初難也。僧宗曰：先騰三種病人，未是答也。寶亮曰：先釋第三人決定去者，此人殖因久，自能向佛，不假聞法。

如我上說若遇善友諸佛菩薩(至)何以故以命盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我上說若遇善友諸佛菩薩(至)何以故以命盡故。

案僧亮曰：答第二第三難也。僧宗曰：答第二難也。其難言：既遇與不遇悉不能發，此人當得菩提。今答言：闡提時斷善根，及其後生善之時非復闡提。此人遇與不遇，俱不離闡提心，是故言不可治，不言斷當性也。寶亮曰：答第二難。言若闡提有佛性，決定不去，是亦不善。佛答意云：我言不能去者，此當闡提心時語耳，不言捨闡提心後亦不能去也。其未捨闡提位時雖有佛性，而非是善；若捨此心後，非復一闡提，云何不能去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第二第三難也。僧宗曰：答第二難也。其難言：既遇與不遇悉不能發，此人當得菩提。今答言：闡提時斷善根，及其後生善之時非復闡提。此人遇與不遇，俱不離闡提心，是故言不可治，不言斷當性也。寶亮曰：答第二難。言若闡提有佛性，決定不去，是亦不善。佛答意云：我言不能去者，此當闡提心時語耳，不言捨闡提心後亦不能去也。其未捨闡提位時雖有佛性，而非是善；若捨此心後，非復一闡提，云何不能去耶？

善男子！一闡名信提名不具(至)諸善法故名一闡提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一闡名信提名不具(至)諸善法故名一闡提。

案僧亮曰：答第四難也。僧宗曰：此答第三難。其難言：不斷佛法，云何言斷善根？今答言：一闡名信，提名不具。信不具故，名一闡提。豈以無師佛性名闡提耶？寶亮曰：次答第三難。難言：闡提有佛性，云何名斷善根？佛今答言：不具信故，名一闡提。明佛性非信，善亦不從具生。眾生五陰是發信心之具。正因佛性既非善，又不從五陰具生，云何可斷？若正因佛性從五陰具生，然則眾生五陰是發佛性之具，經亦不應言佛性非信、眾生非具。以此義推，當知眾生五陰依正因性有，非是正因性依五陰有。然此中推檢，與《勝鬘經》明義一種，生死依如來藏有也，非如來藏依生死。故得知文義微，證理𥅟然矣。下去諸句，義例亦爾。但佛性非是緣中所生之善，又非是不善。何以爾？正因之性既不從方便而得，云何可斷？然能得善果，復非不善。闡提乃斷緣中所生者，故得一闡提名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第四難也。僧宗曰：此答第三難。其難言：不斷佛法，云何言斷善根？今答言：一闡名信，提名不具。信不具故，名一闡提。豈以無師佛性名闡提耶？寶亮曰：次答第三難。難言：闡提有佛性，云何名斷善根？佛今答言：不具信故，名一闡提。明佛性非信，善亦不從具生。眾生五陰是發信心之具。正因佛性既非善，又不從五陰具生，云何可斷？若正因佛性從五陰具生，然則眾生五陰是發佛性之具，經亦不應言佛性非信、眾生非具。以此義推，當知眾生五陰依正因性有，非是正因性依五陰有。然此中推檢，與《勝鬘經》明義一種，生死依如來藏有也，非如來藏依生死。故得知文義微，證理𥅟然矣。下去諸句，義例亦爾。但佛性非是緣中所生之善，又非是不善。何以爾？正因之性既不從方便而得，云何可斷？然能得善果，復非不善。闡提乃斷緣中所生者，故得一闡提名也。

善男子！如汝所言(至)即墮三趣故名一闡提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如汝所言(至)即墮三趣故名一闡提。

案僧亮曰：答第五難也。僧宗曰：答第三子句也。以當有，故言有；既非已有，云何責能遮地獄耶？譬如王聞箜篌音者，此成向答也。言欲聞其音，必須方便，不可一往而求；佛性亦爾，要假方法也。因此仍答第一第四難也。其第四言：若有佛性，理然自成，何須說十二部經？今答言：雖是有性，要須說，亦如箜篌之音也。第一難言：若必不差，則不須治。今答言：雖不可差，既不斷佛性，若聞說十二部經，則為外緣之益也。寶亮曰：牽第三難後關來，仍答第四難云：一闡提實無果性。若使有緣因之善，可遮已不入地獄；即既無緣因善，云何得遮耶？登即引譬，明凡夫愚癡，無有智慧。聞佛說眾生身有佛性，謂言此五陰身即時已有一切種智、十力無畏，不假脩行臥地自成。責佛現有此不當是無道用心。然眾生之身，即時乃有正因，要應積德修道，滅無明障，闇黑都盡，佛性方顯。緣具之時，爾乃有用。其事如箜篌，要須眾緣具故聲方出耳。今一闡提，正斷於信心，故墮三惡道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第五難也。僧宗曰：答第三子句也。以當有，故言有；既非已有，云何責能遮地獄耶？譬如王聞箜篌音者，此成向答也。言欲聞其音，必須方便，不可一往而求；佛性亦爾，要假方法也。因此仍答第一第四難也。其第四言：若有佛性，理然自成，何須說十二部經？今答言：雖是有性，要須說，亦如箜篌之音也。第一難言：若必不差，則不須治。今答言：雖不可差，既不斷佛性，若聞說十二部經，則為外緣之益也。寶亮曰：牽第三難後關來，仍答第四難云：一闡提實無果性。若使有緣因之善，可遮已不入地獄；即既無緣因善，云何得遮耶？登即引譬，明凡夫愚癡，無有智慧。聞佛說眾生身有佛性，謂言此五陰身即時已有一切種智、十力無畏，不假脩行臥地自成。責佛現有此不當是無道用心。然眾生之身，即時乃有正因，要應積德修道，滅無明障，闇黑都盡，佛性方顯。緣具之時，爾乃有用。其事如箜篌，要須眾緣具故聲方出耳。今一闡提，正斷於信心，故墮三惡道也。

善男子！如汝所說若乳無酪(至)不訟彼缺名質直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如汝所說若乳無酪(至)不訟彼缺名質直心。

案僧亮曰：答第六難也。僧宗曰：答第五難。今言不得一向已有，以當有故言有也。如乳臥至一月，則不生酪。若以一渧頗求樹汁，至即成酪，以其緣具足也。若乳中先有酪者，何須待緣耶？難作能作者，言政以具此直心等五事，所以能為此難忍之事。乃至不惜軀命，深識空相故爾也。寶亮曰：答第五難執因中有果。今明萬法從緣，無有自性，若緣會則有、未會便無，豈容因中已有果？若已有果，何須眾緣？以無性故，故得成佛也。答難既竟，還舉前結句，以是義故，菩薩常讚人善，故名直心。結句後，偏就菩薩心約事來明直心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第六難也。僧宗曰：答第五難。今言不得一向已有，以當有故言有也。如乳臥至一月，則不生酪。若以一渧頗求樹汁，至即成酪，以其緣具足也。若乳中先有酪者，何須待緣耶？難作能作者，言政以具此直心等五事，所以能為此難忍之事。乃至不惜軀命，深識空相故爾也。寶亮曰：答第五難執因中有果。今明萬法從緣，無有自性，若緣會則有、未會便無，豈容因中已有果？若已有果，何須眾緣？以無性故，故得成佛也。答難既竟，還舉前結句，以是義故，菩薩常讚人善，故名直心。結句後，偏就菩薩心約事來明直心也。

復次善男子云！何菩薩質直(至)是名菩薩質直心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子云！何菩薩質直(至)是名菩薩質直心也。

案寶亮曰：向解釋未周，便致問難。答既已畢，更脩前宗也。寶亮曰：答難已竟，舉前以結旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：向解釋未周，便致問難。答既已畢，更脩前宗也。寶亮曰：答難已竟，舉前以結旨也。

云何菩薩脩治於戒(至)脩大涅槃是第三戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩脩治於戒(至)脩大涅槃是第三戒。

案僧亮曰：尸波羅蜜者，無上四惡，能度苦海之稱也。寶亮曰：戒從信生，道心既正，所發之戒不見戒相，為波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：尸波羅蜜者，無上四惡，能度苦海之稱也。寶亮曰：戒從信生，道心既正，所發之戒不見戒相，為波羅蜜也。

云何菩薩親近善友(至)具足第四真善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩親近善友(至)具足第四真善知識。

案僧亮曰：一主浣衣者，知垢淨故，應教不淨觀也。一金師子者，知風火之氣，應教數息也。寶亮曰：真善友者，唯諸佛也。今命篇舉菩薩者，以具上三心，能近善友，復能為人作善友也。未具足故，乃引事為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：一主浣衣者，知垢淨故，應教不淨觀也。一金師子者，知風火之氣，應教數息也。寶亮曰：真善友者，唯諸佛也。今命篇舉菩薩者，以具上三心，能近善友，復能為人作善友也。未具足故，乃引事為證。

云何菩薩具足多聞(至)成就第五具足多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩具足多聞(至)成就第五具足多聞。

案僧亮曰：多聞本使息苦，不必文廣事多，唯在理深除惑耳。寶亮曰：第五具足多聞者，若隨言而取，唯是聞慧，不通思脩。然此中釋意，恐備合三慧。今辯多聞，便有六階，從淺之深，靡所不收。第一就小乘十二部明多聞。第二重置於十一部，唯取方廣經，亦名具足多聞。第三除《法華》以前經，十二部唯受持，今《涅槃經》為多聞也。第四就一四句偈，如雪山菩薩中說。第五直據常住二字。第偏談法性妙體如如，常不說法、絕於言相，以為多聞。若能如此冥至理，最為第一多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：多聞本使息苦，不必文廣事多，唯在理深除惑耳。寶亮曰：第五具足多聞者，若隨言而取，唯是聞慧，不通思脩。然此中釋意，恐備合三慧。今辯多聞，便有六階，從淺之深，靡所不收。第一就小乘十二部明多聞。第二重置於十一部，唯取方廣經，亦名具足多聞。第三除《法華》以前經，十二部唯受持，今《涅槃經》為多聞也。第四就一四句偈，如雪山菩薩中說。第五直據常住二字。第偏談法性妙體如如，常不說法、絕於言相，以為多聞。若能如此冥至理，最為第一多聞。

善男子！若有善男子善女人(至)難忍難施亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若有善男子善女人(至)難忍難施亦復如是。

案僧亮曰：難施能施者，作義是總，施義是別也。何者？外事橫來，能安為忍。捨由內起，能安為施也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：難施能施者，作義是總，施義是別也。何者？外事橫來，能安為忍。捨由內起，能安為施也。

善男子！譬如父母唯有一子(至)何以故脩空三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！譬如父母唯有一子(至)何以故脩空三昧故。

案僧亮曰：舉二事，一謂慈悲、二謂解空。以此二事，不見其難，故能為難事也。寶亮曰：次從難作能作下去開為三事來，讚歎上成就五法人，正以資上所解，便悟萬法虛假。有所施為，不問自他、無復分別。若微有所存，便乖於理。何故如此？正集空智力爾，終日為物，竟無所為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：舉二事，一謂慈悲、二謂解空。以此二事，不見其難，故能為難事也。寶亮曰：次從難作能作下去開為三事來，讚歎上成就五法人，正以資上所解，便悟萬法虛假。有所施為，不問自他、無復分別。若微有所存，便乖於理。何故如此？正集空智力爾，終日為物，竟無所為也。

爾時光明遍照高貴德王(至)雖復脩空不能令空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照高貴德王(至)雖復脩空不能令空。

案僧亮曰：欲明脩空之為益，故假難以顯之也。僧宗曰：一切諸法性自空者，承前言為難。前言以善識空，能為難忍。今問識空之旨，設二難也。若性自空，空則無見；若性不空，雖脩何益？僧亮曰：時眾於此空理恒生怖畏心，未能頓忘，故德王因此仍設二難，去物執有之心也。佛上言脩空三昧，無復瞋喜。今將開兩關，故先定言一切諸法，為當體性自空？為萬法不空，菩薩脩定之智，強使作空耶？仍結初難云：若性自空，何須脩空耶？第二難云：若性自不空，云何脩空其令空耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：欲明脩空之為益，故假難以顯之也。僧宗曰：一切諸法性自空者，承前言為難。前言以善識空，能為難忍。今問識空之旨，設二難也。若性自空，空則無見；若性不空，雖脩何益？僧亮曰：時眾於此空理恒生怖畏心，未能頓忘，故德王因此仍設二難，去物執有之心也。佛上言脩空三昧，無復瞋喜。今將開兩關，故先定言一切諸法，為當體性自空？為萬法不空，菩薩脩定之智，強使作空耶？仍結初難云：若性自空，何須脩空耶？第二難云：若性自不空，云何脩空其令空耶？

善男子！一切諸法性本自空(至)諸佛菩薩是魔眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切諸法性本自空(至)諸佛菩薩是魔眷屬。

案僧亮曰：非地水火風，不離地水火風者，五根是假色，是則根一而大四，故第一義空不離四，而說俗諦空也。俗諦空故，無一等四執為空也。非青非黃，破實色亦爾。非有非無者，具三中道空也。以相似相續似常也；凡夫不了，說有說常也。寶亮曰：就佛下答去，先遣第二難。言：一切諸法性本自空。萬有若是可得不空，有竟無可有，豈有可得有乎？既不可得，故知從本來不異空，但於病者為有、於覺者常無。故一家所引如虛空華，於不病者未甞有也。雖於病者為有、於不病為無，而不病之者亦非不知病者之妄見，故聖監之日二智無虧。是以〈梵行〉中言「一切世諦，於如來盡是第一義諦」也。從「色性不可得」下，更據法來明。先破假名色非四大者，明地水火風本來性空，無有自體。此明真諦不離地水火風者，不離四大有用。此是因緣虛搆，但有名用，明俗諦也。非青黃赤白者，次破實法色。明青黃色等，本來不有，此是真諦。不離青黃等者，亦是虛搆因緣妄有，但有名用，此明俗諦。有竟不有，亦無有可有；無竟不無，亦無無所無。法相如此，豈不空耶？正以菩薩具上五事，見萬法空，所以無復瞋喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：非地水火風，不離地水火風者，五根是假色，是則根一而大四，故第一義空不離四，而說俗諦空也。俗諦空故，無一等四執為空也。非青非黃，破實色亦爾。非有非無者，具三中道空也。以相似相續似常也；凡夫不了，說有說常也。寶亮曰：就佛下答去，先遣第二難。言：一切諸法性本自空。萬有若是可得不空，有竟無可有，豈有可得有乎？既不可得，故知從本來不異空，但於病者為有、於覺者常無。故一家所引如虛空華，於不病者未甞有也。雖於病者為有、於不病為無，而不病之者亦非不知病者之妄見，故聖監之日二智無虧。是以〈梵行〉中言「一切世諦，於如來盡是第一義諦」也。從「色性不可得」下，更據法來明。先破假名色非四大者，明地水火風本來性空，無有自體。此明真諦不離地水火風者，不離四大有用。此是因緣虛搆，但有名用，明俗諦也。非青黃赤白者，次破實法色。明青黃色等，本來不有，此是真諦。不離青黃等者，亦是虛搆因緣妄有，但有名用，此明俗諦。有竟不有，亦無有可有；無竟不無，亦無無所無。法相如此，豈不空耶？正以菩薩具上五事，見萬法空，所以無復瞋喜。

善男子！一切諸法性本自空(至)見一切法性皆空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切諸法性本自空(至)見一切法性皆空寂。

案僧亮曰：次舉初問來答。法雖自空，若不脩空，則不識有為不有。要須體有，方得會空也，因此下即借譬來辨。如一切法性無常故滅能滅者，非別有一滅法能滅，即法體起時字之曰性，法體滅時謂之名滅。明萬法亦然，直體性空。故脩空見空，亦無有一空法來空此空也。雖引譬證體相是空，但人情於上譬中生疑。今且據向墖喻為語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次舉初問來答。法雖自空，若不脩空，則不識有為不有。要須體有，方得會空也，因此下即借譬來辨。如一切法性無常故滅能滅者，非別有一滅法能滅，即法體起時字之曰性，法體滅時謂之名滅。明萬法亦然，直體性空。故脩空見空，亦無有一空法來空此空也。雖引譬證體相是空，但人情於上譬中生疑。今且據向墖喻為語也。

光明遍照高貴德王菩薩(至)空是無法為何所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明遍照高貴德王菩薩(至)空是無法為何所見。

案僧亮曰：空者，便承聞為難異物本無具。難醎物本無醎性，而使作醎者，非空則為倒也。若唯空，復無所見，更成前難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：空者，便承聞為難異物本無具。難醎物本無醎性，而使作醎者，非空則為倒也。若唯空，復無所見，更成前難也。

善男子！是空三昧見不空法(至)夜為夜相云何顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！是空三昧見不空法(至)夜為夜相云何顛倒。

案僧亮曰：法無常故滅能滅者，如木無常，火能焚之。生能生之者，牙有生相，水穀能生也。善男子見不空者，答其初難。不言性不可空，就世諦假用於眾生心之所見不空。今如假而識，即是照空，是以非倒也。如貪等，但就世諦是有，得惡果報，乃至色性亦如是也。若凡夫定執為實，可使是倒，明菩薩不作此解，非倒也。以夜為晝則為倒，此明如假而知、如空而識，豈為倒哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：法無常故滅能滅者，如木無常，火能焚之。生能生之者，牙有生相，水穀能生也。善男子見不空者，答其初難。不言性不可空，就世諦假用於眾生心之所見不空。今如假而識，即是照空，是以非倒也。如貪等，但就世諦是有，得惡果報，乃至色性亦如是也。若凡夫定執為實，可使是倒，明菩薩不作此解，非倒也。以夜為晝則為倒，此明如假而知、如空而識，豈為倒哉？

善男子！一切菩薩住九地者(至)以不見故則見佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切菩薩住九地者(至)以不見故則見佛性。

案僧亮曰：見法有性者，見空則見常也。九地不見常，以不見空，是故十地但少見也。寶亮曰：經文正自如此，故知九地以來唯見無我空，非真無相理也。既所觀是事無非真我空，故言見法有相，非是執性見有，正以脩無我多，故未能見佛性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：見法有性者，見空則見常也。九地不見常，以不見空，是故十地但少見也。寶亮曰：經文正自如此，故知九地以來唯見無我空，非真無相理也。既所觀是事無非真我空，故言見法有相，非是執性見有，正以脩無我多，故未能見佛性也。

諸佛菩薩有二種說(至)以是義故脩空見空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩有二種說(至)以是義故脩空見空。

案僧亮曰：雖漸教說有，終期為空者，見法空故，脩空三昧令得見空。無法性者，亦脩空故。以是義故，脩空見空也。寶亮曰：有法性者，云有世諦用也。無法性者，明本來是空。正以不見空故，令脩空以得空，是以脩空三昧也。亦因脩空故見諸法空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：雖漸教說有，終期為空者，見法空故，脩空三昧令得見空。無法性者，亦脩空故。以是義故，脩空見空也。寶亮曰：有法性者，云有世諦用也。無法性者，明本來是空。正以不見空故，令脩空以得空，是以脩空三昧也。亦因脩空故見諸法空也。

善男子！汝言見空空是無法(至)見一切法性無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝言見空空是無法(至)見一切法性無所有。

案僧亮曰：法性無有，菩薩則無所見。與法理會，假稱為見，實非見也。寶亮曰：次答後關也。實如汝問，若存有所見，非謂為見。菩薩所見，故見佛性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：法性無有，菩薩則無所見。與法理會，假稱為見，實非見也。寶亮曰：次答後關也。實如汝問，若存有所見，非謂為見。菩薩所見，故見佛性也。

善男子！菩薩不但因見三昧(至)見一切法皆悉是空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！菩薩不但因見三昧(至)見一切法皆悉是空。

案僧亮曰：不但三昧見空，六度亦空也。寶亮曰：遍歷六度萬行，明無性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：不但三昧見空，六度亦空也。寶亮曰：遍歷六度萬行，明無性相。

是故我在迦毘羅城(至)成就具足第九功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我在迦毘羅城(至)成就具足第九功德。

案僧亮曰舉事以證釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰舉事以證釋也。

善男子！云何菩薩脩大涅槃(至)入大涅槃常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！云何菩薩脩大涅槃(至)入大涅槃常樂我淨。

案僧亮曰：以自涅槃：復能教人：令得涅槃為體也。此先說自得者也。僧宗曰：第十功德，以三十七品為體者，此三十七品即有戒定慧，可以廣前。隨於三行之中，有明戒定慧處，悉可以廣也。何等眾生於此經不生信者，言於經生信則能行三十七品終得成佛；若不生信則永淪生死。明十功德既畢，冥誡未來，可不染生敬信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：以自涅槃：復能教人：令得涅槃為體也。此先說自得者也。僧宗曰：第十功德，以三十七品為體者，此三十七品即有戒定慧，可以廣前。隨於三行之中，有明戒定慧處，悉可以廣也。何等眾生於此經不生信者，言於經生信則能行三十七品終得成佛；若不生信則永淪生死。明十功德既畢，冥誡未來，可不染生敬信也。

為諸眾生分別解說(至)若不信者輪迴生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生分別解說(至)若不信者輪迴生死。

案僧亮曰：教人令得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：教人令得。

爾時光明遍照高貴德王(至)於是經中不生恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照高貴德王(至)於是經中不生恭敬。

案僧亮曰：上說有信者得，不信者不得。今問信不信相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上說有信者得，不信者不得。今問信不信相也。

善男子！我涅槃後有聲聞(至)是名甘露貿易毒藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我涅槃後有聲聞(至)是名甘露貿易毒藥。

案僧亮曰：說破戒者不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說破戒者不信。

以如是等惡比丘故(至)不能信順是涅槃經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是等惡比丘故(至)不能信順是涅槃經。

案僧亮曰：破見者不信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：破見者不信也。

善男子！當爾之時若有眾生(至)即見佛性入於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！當爾之時若有眾生(至)即見佛性入於涅槃。

案僧亮曰：還結信者不治自差也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：還結信者不治自差也。

爾時光明遍照高貴德王(至)具足成就第十功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照高貴德王(至)具足成就第十功德。

案僧亮曰：領解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：領解也。