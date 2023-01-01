大般涅槃經集解卷第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第四十九

釋大涅槃小涅槃義舉有山大山等喻 釋聲聞習氣義 釋有因緣名及無因緣名義 釋五神通義 辨二種神通一與外道共一與二乘共 辨涅槃非音聲之音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋大涅槃小涅槃義舉有山大山等喻 釋聲聞習氣義 釋有因緣名及無因緣名義 釋五神通義 辨二種神通一與外道共一與二乘共 辨涅槃非音聲之音

德王品之第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德王品之第五

爾時光明遍照高貴德王(至)云何涅槃云何大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照高貴德王(至)云何涅槃云何大涅槃。

案僧亮曰：所以重問者，雖說斷漏能得涅槃常樂我淨，不說我樂自在之用，涅槃之義未障故也。寶亮曰：次下答德王第二問也。上聞不聞中佛答六難竟，更設二問，佛答一問竟，今更舉第二問以請釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：所以重問者，雖說斷漏能得涅槃常樂我淨，不說我樂自在之用，涅槃之義未障故也。寶亮曰：次下答德王第二問也。上聞不聞中佛答六難竟，更設二問，佛答一問竟，今更舉第二問以請釋也。

爾時佛讚光明遍照(至)是名涅槃非大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚光明遍照(至)是名涅槃非大涅槃。

案僧亮曰：涅槃雖有多義，會是無苦之稱，得息苦者皆得名焉。寶亮曰：今借十譬以辨大小之相異。正以無苦樂，故名涅槃也。若得少食以除飢苦，亦名涅槃，但不得名大涅槃。如是十種譬，其義一例，小海亦名海，大海亦名海；若除少苦名小涅槃，若除苦都盡名大涅槃。其文中自廣彰。云二乘人八萬劫乃至一萬劫名小涅槃者，上乘三處明皆言到佛果，今此中說名小涅槃。其義云何？若欲於我前，不言行八萬劫竟名小。未行八萬劫之前，隨其所得住處，以此義為小；及其行八萬劫竟得佛，由名大涅槃。而此旨於一部之中雖復說異，亦莫測其然，要隨義而安也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：涅槃雖有多義，會是無苦之稱，得息苦者皆得名焉。寶亮曰：今借十譬以辨大小之相異。正以無苦樂，故名涅槃也。若得少食以除飢苦，亦名涅槃，但不得名大涅槃。如是十種譬，其義一例，小海亦名海，大海亦名海；若除少苦名小涅槃，若除苦都盡名大涅槃。其文中自廣彰。云二乘人八萬劫乃至一萬劫名小涅槃者，上乘三處明皆言到佛果，今此中說名小涅槃。其義云何？若欲於我前，不言行八萬劫竟名小。未行八萬劫之前，隨其所得住處，以此義為小；及其行八萬劫竟得佛，由名大涅槃。而此旨於一部之中雖復說異，亦莫測其然，要隨義而安也。

善男子，若凡夫人及以聲聞(至)乃得名為大涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子，若凡夫人及以聲聞(至)乃得名為大涅槃也。

案僧亮曰：凡夫因世俗、聲聞因聖道者，更釋非之義也。還生煩惱者，釋凡夫也。有習氣者，釋聲聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：凡夫因世俗、聲聞因聖道者，更釋非之義也。還生煩惱者，釋凡夫也。有習氣者，釋聲聞也。

善男子！譬如有處能受眾流(至)之所得故故名為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！譬如有處能受眾流(至)之所得故故名為大。

案僧亮曰：前說人實、後說法實，合海譬也。河城等皆合也。十譬之中，唯不合地及天中天二譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：前說人實、後說法實，合海譬也。河城等皆合也。十譬之中，唯不合地及天中天二譬也。

云何復名為大涅槃(至)以是義故名大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何復名為大涅槃(至)以是義故名大涅槃。

案僧亮曰：八自在者，各有文也。一者不小能小、不多能多也；二者以小為大也；三者以重為輕也；四者以三事體，心色不移，無處不至，所作事一，而見者不同也；五者一根知六塵也；六者見法如空也；七者得一切法也；八者不可見，令一切見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：八自在者，各有文也。一者不小能小、不多能多也；二者以小為大也；三者以重為輕也；四者以三事體，心色不移，無處不至，所作事一，而見者不同也；五者一根知六塵也；六者見法如空也；七者得一切法也；八者不可見，令一切見。

復次善男子！譬如寶藏(至)具足成就初分功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如寶藏(至)具足成就初分功德。

案僧亮曰：無為名大，釋常住故，故稱大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：無為名大，釋常住故，故稱大也。

復次善男子！云何菩薩(至)昔所不得而今乃得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！云何菩薩(至)昔所不得而今乃得。

案僧亮曰：諸漏既盡則具神通，皆聖行功德也。今見者，謂眼通，更就所得中分別也。今聞者，耳通也。今到者，如意通也。今知者，他心宿命也。寶亮曰：第二功德以五通為體，此五是一方之所須，菩薩化道之要用。第一修天眼通，須見眾生身業。二修天耳通，聞其口業。三修他心通，知其心業。雖知三業，若不達其過去有善惡之厚薄可化，亦於化道有闕，故次修宿命通。而下愚之流難以玄言，必須運身到彼然後受化，故第五次修身通。今就文所辨，先明身通。昔明身通，直據色身轉變而已；今談色心自在，修短所通，適物所宜。而經亦有言如意通，亦名身通。若立身通，則沒如意名言。若立如意，便廢身通。若如昔教明五通，是禪定家果，要因定後方能發通。就今《涅槃經》明五通，盡是智慧之異用，故菩薩摩訶薩依六行教學，不取有無相，但使物感稱根而應。如一家所解，此五通必是菩薩家化，方非外道凡夫聲聞之伎。何以知耶？若實是凡夫，云何得有此法？而在外道中唱言有者，皆是應迹。外道雖言得禪定，而無有道思慧，所以無此神德也。聲聞人觀解既不成，復不能即在定而變通，亦由已安法不得所，復未能忘懷，故發家唱云：菩薩所得通，不與外道聲聞二乘等共之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：諸漏既盡則具神通，皆聖行功德也。今見者，謂眼通，更就所得中分別也。今聞者，耳通也。今到者，如意通也。今知者，他心宿命也。寶亮曰：第二功德以五通為體，此五是一方之所須，菩薩化道之要用。第一修天眼通，須見眾生身業。二修天耳通，聞其口業。三修他心通，知其心業。雖知三業，若不達其過去有善惡之厚薄可化，亦於化道有闕，故次修宿命通。而下愚之流難以玄言，必須運身到彼然後受化，故第五次修身通。今就文所辨，先明身通。昔明身通，直據色身轉變而已；今談色心自在，修短所通，適物所宜。而經亦有言如意通，亦名身通。若立身通，則沒如意名言。若立如意，便廢身通。若如昔教明五通，是禪定家果，要因定後方能發通。就今《涅槃經》明五通，盡是智慧之異用，故菩薩摩訶薩依六行教學，不取有無相，但使物感稱根而應。如一家所解，此五通必是菩薩家化，方非外道凡夫聲聞之伎。何以知耶？若實是凡夫，云何得有此法？而在外道中唱言有者，皆是應迹。外道雖言得禪定，而無有道思慧，所以無此神德也。聲聞人觀解既不成，復不能即在定而變通，亦由已安法不得所，復未能忘懷，故發家唱云：菩薩所得通，不與外道聲聞二乘等共之。

通有二種：一者內二者外(至)昔所不得而今得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通有二種：一者內二者外(至)昔所不得而今得之。

案僧亮曰：不與外道共五通也。一心作一者，釋不與二乘及外道共。但舉二乘，外道可知也。寶亮曰：雖言二乘人一心作一，不得眾多，此正表二乘不得道之意。聲聞入定發通，要須定前作意。作意若一，在定唯能一變；若作意作五事，便能現五變。雖在定，併發五耳，由得言一心作一。何以然？由其前方便有五故。若極利根者，在定亦容可得二變，此皆據教迹作。諸菩薩則不然，發輒修德以曠被為懷，及至物感則稱本心，隨力而現不假興意。若無六行解者，則不能一心現五通身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：不與外道共五通也。一心作一者，釋不與二乘及外道共。但舉二乘，外道可知也。寶亮曰：雖言二乘人一心作一，不得眾多，此正表二乘不得道之意。聲聞入定發通，要須定前作意。作意若一，在定唯能一變；若作意作五事，便能現五變。雖在定，併發五耳，由得言一心作一。何以然？由其前方便有五故。若極利根者，在定亦容可得二變，此皆據教迹作。諸菩薩則不然，發輒修德以曠被為懷，及至物感則稱本心，隨力而現不假興意。若無六行解者，則不能一心現五通身也。

又復云何昔所不得(至)昔所不得而今得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復云何昔所不得(至)昔所不得而今得之。

案僧亮曰：如意說名自在，於自在中分作變化。初對凡夫，故言不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：如意說名自在，於自在中分作變化。初對凡夫，故言不爾。

復次善男子！菩薩摩訶薩(至)而諸眾生各各見異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！菩薩摩訶薩(至)而諸眾生各各見異。

案僧亮曰：得異耳根者，有三事異：一者下地聞土地、二遠及恒沙、三耳識不取相，是不聞而聞。初無音聲相者，菩薩耳識真俗兼見，故不取相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：得異耳根者，有三事異：一者下地聞土地、二遠及恒沙、三耳識不取相，是不聞而聞。初無音聲相者，菩薩耳識真俗兼見，故不取相。

復次善男子！云何菩薩(至)昔所不聞而今得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！云何菩薩(至)昔所不聞而今得聞。

案僧亮曰：此下明天耳通，而文中敘相皆是初學之方法。昔小乘明天耳通，耳識取聲，然後生智，二心更相資導，故合二心為通。天眼通亦爾。今用此經中學得天耳天眼乃至得通，六識之用即是智慧，故天眼通即中作二諦觀。此經既理教真正，明有為無為二理炳然，心行大法，生解亦大，若始行之流則未及此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此下明天耳通，而文中敘相皆是初學之方法。昔小乘明天耳通，耳識取聲，然後生智，二心更相資導，故合二心為通。天眼通亦爾。今用此經中學得天耳天眼乃至得通，六識之用即是智慧，故天眼通即中作二諦觀。此經既理教真正，明有為無為二理炳然，心行大法，生解亦大，若始行之流則未及此也。

爾時光明遍照高貴德王(至)云何而言無定無果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照高貴德王(至)云何而言無定無果。

案僧亮曰：即是定果相者。若作因定善即是果相者，從善因生即是果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：即是定果相者。若作因定善即是果相者，從善因生即是果也。

爾時如來讚言：善哉善哉(至)凡所演說無定果相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來讚言：善哉善哉(至)凡所演說無定果相。

案僧亮曰：答意謂若刀是定因、面是定果者，云何顛倒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答意謂若刀是定因、面是定果者，云何顛倒耶？

善男子！夫涅槃者實非聲果(至)吾當為汝更分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！夫涅槃者實非聲果(至)吾當為汝更分別說。

案僧亮曰：上說一切因果不定，此說涅槃常法非果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上說一切因果不定，此說涅槃常法非果。

善男子！若有善男子(至)故得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若有善男子(至)故得阿耨多羅三藐三菩提。

案僧亮曰：一字不作字相，一句不作句相，從經理門可說為聞因之成果，不如是者則非聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：一字不作字相，一句不作句相，從經理門可說為聞因之成果，不如是者則非聞也。

善男子！如汝所言聞惡聲故(至)昔所不聞而今得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如汝所言聞惡聲故(至)昔所不聞而今得聞。

案僧亮曰：涅槃非果，可如上說。三惡是果，聲是定因，須更說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：涅槃非果，可如上說。三惡是果，聲是定因，須更說之。

善男子！云何昔所不見(至)昔所不見而今得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！云何昔所不見(至)昔所不見而今得見。

案僧亮曰：若依欲界四大者，依欲界定修得天眼通。悉是骨相者。天眼識能見不淨。諸法定相，見因緣相者，空有兩見也。寶亮曰：此下明天眼通。此明天眼通不但見色，亦見眾生善惡心，乃至知第一義諦故，所以作知名說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：若依欲界四大者，依欲界定修得天眼通。悉是骨相者。天眼識能見不淨。諸法定相，見因緣相者，空有兩見也。寶亮曰：此下明天眼通。此明天眼通不但見色，亦見眾生善惡心，乃至知第一義諦故，所以作知名說也。

若見眾生所有色相(至)昔所不知而今得知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見眾生所有色相(至)昔所不知而今得知。

案僧亮曰：知大小根者，乘色故知根也。一觸衣知心者，因身知根同，乘色知心，義屬天眼，故下知見兩名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：知大小根者，乘色故知根也。一觸衣知心者，因身知根同，乘色知心，義屬天眼，故下知見兩名也。

復次善男子！云何昔所不知(至)昔所不知而今得知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！云何昔所不知(至)昔所不知而今得知。

案僧亮曰：次明宿命通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次明宿命通也。

復次善男子！云何昔所不知(至)具足成就第二功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！云何昔所不知(至)具足成就第二功德。

案僧亮曰：須陀洹十六心者，三諦由滅見也，昔見滅未徹，三諦不明。既已見滅，遍四諦起念現前，其心甚遠，是果十六心也。寶亮曰：下去次明他心通。知須陀洹初心，次第至十六心者，聲聞人欲知初心，捉法不能得。若利根者，要至第七心方知；若鈍根者，至第十六心方知。菩薩不爾，十六心一一次第差別盡知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：須陀洹十六心者，三諦由滅見也，昔見滅未徹，三諦不明。既已見滅，遍四諦起念現前，其心甚遠，是果十六心也。寶亮曰：下去次明他心通。知須陀洹初心，次第至十六心者，聲聞人欲知初心，捉法不能得。若利根者，要至第七心方知；若鈍根者，至第十六心方知。菩薩不爾，十六心一一次第差別盡知也。