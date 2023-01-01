大般涅槃經集解卷第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第四十八

出通法緣起 廣辯離漏 廣辯念漏 四毒蛇譬 五栴陀羅譬 一詐親譬 空聚落譬 六大賊譬 河譬 草栰譬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出通法緣起 廣辯離漏 廣辯念漏 四毒蛇譬 五栴陀羅譬 一詐親譬 空聚落譬 六大賊譬 河譬 草栰譬

德王品之第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德王品之第四

善男子！若有人能書寫是經(至)是經難遇過優曇華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若有人能書寫是經(至)是經難遇過優曇華。

案智秀曰：向明如來非天非人亦天亦人，今出其事，以證不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案智秀曰：向明如來非天非人亦天亦人，今出其事，以證不虛。

善男子！我念過去無量無邊(至)唯能受持一偈文句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我念過去無量無邊(至)唯能受持一偈文句。

案智秀曰：廣出緣起以證不虛，兼明所聞之偈以驗經力，又顯求法之至者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案智秀曰：廣出緣起以證不虛，兼明所聞之偈以驗經力，又顯求法之至者也。

如來證涅槃永斷於生死(至)如來甚深祕密之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來證涅槃永斷於生死(至)如來甚深祕密之德。

案智秀曰：廣歎經力，以顯離惡之勝緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案智秀曰：廣歎經力，以顯離惡之勝緣也。

以是義故能受持者(至)況於如來是故非漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故能受持者(至)況於如來是故非漏。

案寶亮曰：結離漏也。生死即虛妄，依如來藏有，故不假遠避也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：結離漏也。生死即虛妄，依如來藏有，故不假遠避也。

云何親近漏？一切凡夫(至)是故如來不名有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何親近漏？一切凡夫(至)是故如來不名有漏。

案寶亮曰：若親近衣食，生人貪染，斷人慧命；若能遠離，則善法增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：若親近衣食，生人貪染，斷人慧命；若能遠離，則善法增長。

復次善男子！一切凡夫(至)如來世尊非是有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！一切凡夫(至)如來世尊非是有漏。

案僧亮曰：受漏者，因三受後起。若就治道，應名定漏也。苦受後生煩惱為瞋覺，樂受後起貪覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：受漏者，因三受後起。若就治道，應名定漏也。苦受後生煩惱為瞋覺，樂受後起貪覺也。

復次善男子！凡夫若遇(至)捨離眾惡趣向善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！凡夫若遇(至)捨離眾惡趣向善道。

案僧亮曰：第七念漏也。起三受時未是煩惱，覺苦樂已更生邪念，念苦樂方生煩惱，故念為漏因。聖人覺苦樂已不生邪念，故不起生漏也。為心身造種種苦者，為邪身心相，故無苦不更，明見身之過也。寶亮曰：下第七明念漏。由邪念因緣故起漏，名之念漏。若就治道，稱為行漏。所以言身心苦惱起種種惡者，夫苦惱之名本是果報。而凡夫愚癡，不達宿業所招，便呼嗟非分，謂苦不可忍。既內狹顛倒，不以理自處，於輕苦之中發緣更重。若當識因果性體、前世因作，如此安心，豈容生漏？正由物於此二途無解，又於生死之中妄生樂想、保著為實，邪念橫生，故起種種惡。若是聖人，以道居心，終日處苦不覺為苦、處樂不以為樂，是故不生漏也。今菩薩覺過，故修假名法空，斷於苦本。是以此下就八事作五階譬辨，若安心所從於聖言，必諸漏永息、涅槃可期；如其不爾，生死常續。八事者，從「觀四大」去訖「登上大山」。五階者，第一得假名空；第二得實法空；第三明兩空，成後八真無漏，斷見諦煩惱盡，得須陀洹果；第四從得初果後，更進斷三界思惟結盡，至羅漢果；第五從斷三界外惑盡，乃至得大涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第七念漏也。起三受時未是煩惱，覺苦樂已更生邪念，念苦樂方生煩惱，故念為漏因。聖人覺苦樂已不生邪念，故不起生漏也。為心身造種種苦者，為邪身心相，故無苦不更，明見身之過也。寶亮曰：下第七明念漏。由邪念因緣故起漏，名之念漏。若就治道，稱為行漏。所以言身心苦惱起種種惡者，夫苦惱之名本是果報。而凡夫愚癡，不達宿業所招，便呼嗟非分，謂苦不可忍。既內狹顛倒，不以理自處，於輕苦之中發緣更重。若當識因果性體、前世因作，如此安心，豈容生漏？正由物於此二途無解，又於生死之中妄生樂想、保著為實，邪念橫生，故起種種惡。若是聖人，以道居心，終日處苦不覺為苦、處樂不以為樂，是故不生漏也。今菩薩覺過，故修假名法空，斷於苦本。是以此下就八事作五階譬辨，若安心所從於聖言，必諸漏永息、涅槃可期；如其不爾，生死常續。八事者，從「觀四大」去訖「登上大山」。五階者，第一得假名空；第二得實法空；第三明兩空，成後八真無漏，斷見諦煩惱盡，得須陀洹果；第四從得初果後，更進斷三界思惟結盡，至羅漢果；第五從斷三界外惑盡，乃至得大涅槃也。

善男子！譬如有王以四毒蛇(至)心生惶怖捨篋逃走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！譬如有王以四毒蛇(至)心生惶怖捨篋逃走。

案僧亮曰：第一譬，以假名無明煩惱之主譬王。經稱四大，譬四蛇也。盛有漏身，以譬一篋。使其將護，譬瞻養也。消息失所身壞命終，譬戮之都市也。見老死之苦，譬恐怖。知無實我，譬逃走。寶亮曰：王譬佛也。四毒蛇者，喻四大也。盛一篋者，如說四大以成一身也。令人養食者，令觀此身作苦空無常。若就有中解者，欲依此四大身上得行道進德，故須將養也。摩洗其身者，即教作空觀，令識四大過，便善法續起，喻如摩洗也。若使不觀四大是虛、愛著己身，必斷慧命，義如戮之都市也。其人聞王切令者，菩薩即承佛教，觀四大過也。捨篋逃走者，即諦觀此身，唯見四大常虛假，無有一實，故得假名空。欲論四大五陰及與六入，盡成眾生同得作假名空觀，但隨其初觀，捉法而入空，同之內凡夫。而文不可並說，故階級明之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第一譬，以假名無明煩惱之主譬王。經稱四大，譬四蛇也。盛有漏身，以譬一篋。使其將護，譬瞻養也。消息失所身壞命終，譬戮之都市也。見老死之苦，譬恐怖。知無實我，譬逃走。寶亮曰：王譬佛也。四毒蛇者，喻四大也。盛一篋者，如說四大以成一身也。令人養食者，令觀此身作苦空無常。若就有中解者，欲依此四大身上得行道進德，故須將養也。摩洗其身者，即教作空觀，令識四大過，便善法續起，喻如摩洗也。若使不觀四大是虛、愛著己身，必斷慧命，義如戮之都市也。其人聞王切令者，菩薩即承佛教，觀四大過也。捨篋逃走者，即諦觀此身，唯見四大常虛假，無有一實，故得假名空。欲論四大五陰及與六入，盡成眾生同得作假名空觀，但隨其初觀，捉法而入空，同之內凡夫。而文不可並說，故階級明之也。

王時復遣五栴陀羅(至)見後五人遂疾捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王時復遣五栴陀羅(至)見後五人遂疾捨去。

案僧亮曰：第二譬。得五陰空、實法空，見陰是實，能劫善則，譬栴陀羅。智以斷惑，譬刀。而害事交至，譬拔也。出空見有，譬迴顧。已見假空，解實則易，譬疾去也。寶亮曰：譬觀五陰作實法空觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二譬。得五陰空、實法空，見陰是實，能劫善則，譬栴陀羅。智以斷惑，譬刀。而害事交至，譬拔也。出空見有，譬迴顧。已見假空，解實則易，譬疾去也。寶亮曰：譬觀五陰作實法空觀也。

是時五人以惡之方便(至)汝可來還其人不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時五人以惡之方便(至)汝可來還其人不信。

案僧亮曰：第三譬。破二愛已，得假實二，諸結漸薄，唯實法愛難去，譬惡方便。入觀見空，譬藏刀。出觀起愛，譬詐親。欲令起著，譬還來。觀空斷愛，譬不信也。寶亮曰：雖得假實二空解，然出有心中還於五陰上起愛，故更捉五陰而觀。未能即得，喻如藏所持刀也。起愛從情，如詐親也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三譬。破二愛已，得假實二，諸結漸薄，唯實法愛難去，譬惡方便。入觀見空，譬藏刀。出觀起愛，譬詐親。欲令起著，譬還來。觀空斷愛，譬不信也。寶亮曰：雖得假實二空解，然出有心中還於五陰上起愛，故更捉五陰而觀。未能即得，喻如藏所持刀也。起愛從情，如詐親也。

投一聚落欲自隱匿(至)求物不得即便坐地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 投一聚落欲自隱匿(至)求物不得即便坐地。

案僧亮曰：第四譬。既成初果，緣假起慢，不勤修道。知內入假實，譬空聚。染著假名，不以患藏隱不見真我，譬無人。不見實陰，譬無物。不復進修，譬坐地也。寶亮曰：既得六入空，入無相行，斷見諦惑，證須陀洹果，是一止息處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第四譬。既成初果，緣假起慢，不勤修道。知內入假實，譬空聚。染著假名，不以患藏隱不見真我，譬無人。不見實陰，譬無物。不復進修，譬坐地也。寶亮曰：既得六入空，入無相行，斷見諦惑，證須陀洹果，是一止息處也。

聞空中聲：咄哉男子(至)汝當云何而得免之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞空中聲：咄哉男子(至)汝當云何而得免之。

案僧亮曰：第五譬。斷二界思惟結，垂其先解為因，進求上果，譬聞空聲。說其先解，譬無居民。染著假名，譬今夜。因有內惑外塵得入，譬六賊。能生眾結，譬命不全。斷慢成果，譬捨去也。寶亮曰：得須陀洹果後，出觀心中，起思惟門惑受生。既乘本見諦無漏解見，思惟門中受生，惑為過欲。更觀六塵空，進斷所餘結故，義言如聞空中聲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第五譬。斷二界思惟結，垂其先解為因，進求上果，譬聞空聲。說其先解，譬無居民。染著假名，譬今夜。因有內惑外塵得入，譬六賊。能生眾結，譬命不全。斷慢成果，譬捨去也。寶亮曰：得須陀洹果後，出觀心中，起思惟門惑受生。既乘本見諦無漏解見，思惟門中受生，惑為過欲。更觀六塵空，進斷所餘結故，義言如聞空中聲也。

爾時其人恐怖漸遂增復捨而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時其人恐怖漸遂增復捨而去。

案僧亮曰：復得六塵空解，無漏轉深，斷思惟門惑，三界結盡，證羅漢果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：復得六塵空解，無漏轉深，斷思惟門惑，三界結盡，證羅漢果也。

路值一河河水漂急(至)心意泰然恐怖消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 路值一河河水漂急(至)心意泰然恐怖消除。

案僧亮曰：第六譬也。斷無色界思惟及習。彼煩惱難斷，譬河漂急也。定多慧少，譬無船栰。必假以道，譬取草木也。上地苦輕，有深定樂，而行者樂故，譬更思惟。知是苦已，譬推栰入河。定道難用，必須眾善相助，譬身手皆動也。寶亮曰：斷無明住地惑，得於佛果，乃通三界內外皆是河義，而今取無明住地惑難斷者為河也。即取草木為栰者，於三界外既未有有治道，欲修行萬善以趣極果也。從我設住此下，說蛇賊所害者，若指斷三界結盡而終未免於蛇賊。既與已相隣，云何相免？寧當任無明住地，或牽於生死，終不為彼蛇賊所害也。即推草栰者，思惟既定，便修萬行，運實智方便智，即達涅槃岸，登上高山也。從觀身如篋下，還次第合向八事五階也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第六譬也。斷無色界思惟及習。彼煩惱難斷，譬河漂急也。定多慧少，譬無船栰。必假以道，譬取草木也。上地苦輕，有深定樂，而行者樂故，譬更思惟。知是苦已，譬推栰入河。定道難用，必須眾善相助，譬身手皆動也。寶亮曰：斷無明住地惑，得於佛果，乃通三界內外皆是河義，而今取無明住地惑難斷者為河也。即取草木為栰者，於三界外既未有有治道，欲修行萬善以趣極果也。從我設住此下，說蛇賊所害者，若指斷三界結盡而終未免於蛇賊。既與已相隣，云何相免？寧當任無明住地，或牽於生死，終不為彼蛇賊所害也。即推草栰者，思惟既定，便修萬行，運實智方便智，即達涅槃岸，登上高山也。從觀身如篋下，還次第合向八事五階也。

菩薩摩訶薩得聞受持(至)背之馳趣修八聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩得聞受持(至)背之馳趣修八聖道。

案僧亮曰：觀四大，合第一譬。四種毒者，見譬眠也，解譬身也，氣從口出譬聲香也，味從口入譬囓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：觀四大，合第一譬。四種毒者，見譬眠也，解譬身也，氣從口出譬聲香也，味從口入譬囓也。

五旃陀羅者即是五陰(至)涉路而去無所顧留。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五旃陀羅者即是五陰(至)涉路而去無所顧留。

案僧亮曰：觀五陰，合第二譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：觀五陰，合第二譬也。

詐親善者名為貪愛(至)及一詐親涉路不迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詐親善者名為貪愛(至)及一詐親涉路不迴。

案。僧亮曰觀愛貪，合第三譬也。見不見聞不聞，至後還不見者，入觀則了，出觀則生惑。二乘亦爾，本為向初果為譬，因說愛之難除耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案。僧亮曰觀愛貪，合第三譬也。見不見聞不聞，至後還不見者，入觀則了，出觀則生惑。二乘亦爾，本為向初果為譬，因說愛之難除耳。

空聚落者即內六入(至)及六大賊怖著正路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空聚落者即內六入(至)及六大賊怖著正路。

案僧亮曰：觀六入，合第四譬也。凡夫不生空想者，於聖理懸遠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：觀六入，合第四譬也。凡夫不生空想者，於聖理懸遠也。

六大賊者即外六塵(至)捨空聚落涉路而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六大賊者即外六塵(至)捨空聚落涉路而去。

案僧亮曰：患從外來，劫內功德，譬之賊也。合第五譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：患從外來，劫內功德，譬之賊也。合第五譬也。

路值一河者即是煩惱(至)及一闡提悉皆不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 路值一河者即是煩惱(至)及一闡提悉皆不定。

案僧亮曰：依譬次第，應觀斷無色思惟煩惱及習為河也。合第六譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：依譬次第，應觀斷無色思惟煩惱及習為河也。合第六譬也。