大般涅槃經集解卷第四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第四十七

辨護法等四種罪人不定義 論闡提斷善根義 廣辯諸佛非天非非天等事 辨三漏義 辨七漏義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨護法等四種罪人不定義 論闡提斷善根義 廣辯諸佛非天非非天等事 辨三漏義 辨七漏義

德王品之第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德王品之第三

善男子！云何菩薩摩訶薩(至)是名不聞而聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！云何菩薩摩訶薩(至)是名不聞而聞。

案僧亮曰：上說有為作因無常，涅槃從了因得則常。若爾者，十二部經皆是涅槃了因。即是經也，文深義奧，非二乘所聞也，聲聞緣覺經中，無闡提有佛性。所以重說此事者，欲發德王問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上說有為作因無常，涅槃從了因得則常。若爾者，十二部經皆是涅槃了因。即是經也，文深義奧，非二乘所聞也，聲聞緣覺經中，無闡提有佛性。所以重說此事者，欲發德王問也。

光明遍照高貴德王(至)何故名為一闡提耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明遍照高貴德王(至)何故名為一闡提耶。

案僧亮曰：德王以二難，初以佛性一難，成前第五涅槃不定之義。若佛性是善，應遮地獄及闡提也；性若常者，應遮令不無常也。僧宗曰：此問之生，由前而來。前六難，初句令本無今有。如來已釋此義，明非是始有。言佛性之理，萬化之表、生死之外，其旨已彰。其令承本有之言，便謂與陰為一。陰既無常，使性亦無常。此中有八句，前三句難使不得已有。若有則應見用，無則金剛謝時方有，還復成本無今有。若本無今有，便是無常也。下五句不定難。大意皆欲佛果是無常，成前六句無常難也。尋不定難之來，由前佛答高貴、明不定之理。今難言：若以不定使不問可得聞者，便應還生也。初難言：若有佛性則應有用，便應遮地獄；而令四禁五逆之人不免惡道，當知身中非是本有，若非本有則無常也。第二難言：若身有性，此性既常，便應有常樂之用，何故復言無常樂我耶？若無常我，則身中不得有性也。第三難言：闡提斷善，而佛性既云已有，便應為闡提所斷。若汝言雖有不可斷者，復不得言無常樂我。若言即時未有，則是本無之義。又且若有性不可令斷者，即闡提之義。不定，反覆致難也。犯四重名不定者，先就邪定中，四種人是不定，故無常也。第二就正定聚中，二乘人是不定，故無常也。第三就如來明不定。第四就涅槃明不定。第五總舉一切法通因果皆為不定，下至闡提、上至諸佛。闡提窮惡之原，以其不定，得成佛者，如來是盡善之極，亦以不定之義，還為生死。雖有五句，意在難果也。寶亮曰：德王第二問，後卷方答。何故爾？向答初問後，言：犯重禁人及一闡提盡有佛性。今於此經而得聞之。德王今因斯語，復更作二難。佛正得先遣此義，故來假答向大小涅槃之相也。後二難中，初難有五關。若使犯重及一闡提等有佛性者，佛性是善，何故墮於地獄？第二關言：若使是等，必有佛性，不應言無有常樂我淨。第三關言：若斷善根名一闡提，佛性是善，何故不斷？第四關言：若佛性果斷，復云何言是常樂我淨？第五關言：若佛性不斷，則不應得受一闡提名也。雖有此五關，皆展轉相成共結一難。智秀曰：由佛答前難云涅槃非本無今有，體非聞法。此第三翻，更復設難，執闡提無性及以不定，使涅槃體還成本無今有，便是無常可聞之法也。初三句為難雖異，意正欲令佛性非是本有，涅槃應是本無今有，不得非是聞法。後五句作不定難責，使諸法皆悉不定。涅槃既爾，應還為無常、成聞法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：德王以二難，初以佛性一難，成前第五涅槃不定之義。若佛性是善，應遮地獄及闡提也；性若常者，應遮令不無常也。僧宗曰：此問之生，由前而來。前六難，初句令本無今有。如來已釋此義，明非是始有。言佛性之理，萬化之表、生死之外，其旨已彰。其令承本有之言，便謂與陰為一。陰既無常，使性亦無常。此中有八句，前三句難使不得已有。若有則應見用，無則金剛謝時方有，還復成本無今有。若本無今有，便是無常也。下五句不定難。大意皆欲佛果是無常，成前六句無常難也。尋不定難之來，由前佛答高貴、明不定之理。今難言：若以不定使不問可得聞者，便應還生也。初難言：若有佛性則應有用，便應遮地獄；而令四禁五逆之人不免惡道，當知身中非是本有，若非本有則無常也。第二難言：若身有性，此性既常，便應有常樂之用，何故復言無常樂我耶？若無常我，則身中不得有性也。第三難言：闡提斷善，而佛性既云已有，便應為闡提所斷。若汝言雖有不可斷者，復不得言無常樂我。若言即時未有，則是本無之義。又且若有性不可令斷者，即闡提之義。不定，反覆致難也。犯四重名不定者，先就邪定中，四種人是不定，故無常也。第二就正定聚中，二乘人是不定，故無常也。第三就如來明不定。第四就涅槃明不定。第五總舉一切法通因果皆為不定，下至闡提、上至諸佛。闡提窮惡之原，以其不定，得成佛者，如來是盡善之極，亦以不定之義，還為生死。雖有五句，意在難果也。寶亮曰：德王第二問，後卷方答。何故爾？向答初問後，言：犯重禁人及一闡提盡有佛性。今於此經而得聞之。德王今因斯語，復更作二難。佛正得先遣此義，故來假答向大小涅槃之相也。後二難中，初難有五關。若使犯重及一闡提等有佛性者，佛性是善，何故墮於地獄？第二關言：若使是等，必有佛性，不應言無有常樂我淨。第三關言：若斷善根名一闡提，佛性是善，何故不斷？第四關言：若佛性果斷，復云何言是常樂我淨？第五關言：若佛性不斷，則不應得受一闡提名也。雖有此五關，皆展轉相成共結一難。智秀曰：由佛答前難云涅槃非本無今有，體非聞法。此第三翻，更復設難，執闡提無性及以不定，使涅槃體還成本無今有，便是無常可聞之法也。初三句為難雖異，意正欲令佛性非是本有，涅槃應是本無今有，不得非是聞法。後五句作不定難責，使諸法皆悉不定。涅槃既爾，應還為無常、成聞法也。

世尊！犯四重禁名為不定(至)一闡提等當得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！犯四重禁名為不定(至)一闡提等當得涅槃。

案僧亮曰：第二難闡提不應成佛。何者？四人是邪定。若邪定不定，正定亦應不定。若不定者，涅槃則非常。若有常樂，則闡提不應成佛也。寶亮曰：此下作不定難。且前并列不定之事，然後結難。若闡提不定，後還成佛者，萬法皆然。涅槃既是萬法之數，亦應不定，還可作生死。法瑤曰：若更是不定，當知無有常樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二難闡提不應成佛。何者？四人是邪定。若邪定不定，正定亦應不定。若不定者，涅槃則非常。若有常樂，則闡提不應成佛也。寶亮曰：此下作不定難。且前并列不定之事，然後結難。若闡提不定，後還成佛者，萬法皆然。涅槃既是萬法之數，亦應不定，還可作生死。法瑤曰：若更是不定，當知無有常樂也。

爾時世尊告光明遍照(至)吾當為汝分別演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告光明遍照(至)吾當為汝分別演說。

案寶亮曰：將欲答難，先讚其得理兼識之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：將欲答難，先讚其得理兼識之也。

善男子！一闡提者亦不決定(至)以不決定是故能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一闡提者亦不決定(至)以不決定是故能得。

案僧亮曰：先答後問也。僧宗曰：就答中先答第四。其前引四種邪定為難，令且舉闡提，後更歷四人出也。次答第三，義勢兼答第一第二。下答二乘竟，未答第五，先答涅槃第六句也。初句實如汝語，正以不定故得佛。但法不可一類，欲使涅槃亦是不定。何以故爾？夫法有有同異。若是有為，則備三種，以其體無常故，是相續假。以其無自性故，有一時，因成假也。相待得稱故，有相待假。答涅槃唯可名中相待耳。以如此義故，亦義稱不定。以其是常，免二假之相，故可為實不定也。僧亮曰：未是正答，且略舉第二問，以虛眾人之心，令體萬法無定相也。智秀曰：所以別答前問難者，欲明闡提成佛，知所斷之善非是佛性，為成答前三難義耳。此第一，先舉第四難。第四事偏別答第四難者，欲明闡提後得成佛。故知因中所斷之善，非是佛性，為成答前三難義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先答後問也。僧宗曰：就答中先答第四。其前引四種邪定為難，令且舉闡提，後更歷四人出也。次答第三，義勢兼答第一第二。下答二乘竟，未答第五，先答涅槃第六句也。初句實如汝語，正以不定故得佛。但法不可一類，欲使涅槃亦是不定。何以故爾？夫法有有同異。若是有為，則備三種，以其體無常故，是相續假。以其無自性故，有一時，因成假也。相待得稱故，有相待假。答涅槃唯可名中相待耳。以如此義故，亦義稱不定。以其是常，免二假之相，故可為實不定也。僧亮曰：未是正答，且略舉第二問，以虛眾人之心，令體萬法無定相也。智秀曰：所以別答前問難者，欲明闡提成佛，知所斷之善非是佛性，為成答前三難義耳。此第一，先舉第四難。第四事偏別答第四難者，欲明闡提後得成佛。故知因中所斷之善，非是佛性，為成答前三難義耳。

如汝所言佛性不斷(至)非有漏非無漏是故不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝所言佛性不斷(至)非有漏非無漏是故不斷。

案僧亮曰：答第三也。從理名內，不從理名外。內外皆是性，不可斷也。僧宗曰：此下答前三中第三句。其前難意，欲闡提善根既斷，性亦應斷。今答言善有二種，內之與外，意業善為內、身口業善為外。佛性非內外，故非無常也。闡提佛性既是當有，非為已有，豈可責令遮地獄？既言當有，豈得有常樂我淨義？勢可得兼當第一第二難也。復有二種，更廣明佛性不同此也。此言無漏，是因地無漏也。非常者，佛性不同三心滅處及三無為常也。若斷已得名闡提者，言起作之善是可斷，後復還得故。以斷起作之善，故稱闡提。佛性理常，性相恒爾，豈可斷耶？寶亮曰：正舉第一問來答。我上言譬提有佛性，唯有正因性，本不論有緣因。何故作此之難，而令斷生已得善故，受闡提名也。善有二種一內二外者，若意地所生善名內，從身口所生善為外。正因之性，非此內外善攝，故不斷也。漏有漏者，若狹相所起之善名有漏；若於緣中稱境解、不與惑俱，名之無漏。明正因性亦非此二善，是故不斷也。常無常者，昔於滅諦中善名常，從緣中所起者名無常。正因性亦非常善無常善，所以不斷也。而正因佛性若可斷，則應同上所列善；而今不然，故知不斷。正斷緣中所生善故，得一闡提名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第三也。從理名內，不從理名外。內外皆是性，不可斷也。僧宗曰：此下答前三中第三句。其前難意，欲闡提善根既斷，性亦應斷。今答言善有二種，內之與外，意業善為內、身口業善為外。佛性非內外，故非無常也。闡提佛性既是當有，非為已有，豈可責令遮地獄？既言當有，豈得有常樂我淨義？勢可得兼當第一第二難也。復有二種，更廣明佛性不同此也。此言無漏，是因地無漏也。非常者，佛性不同三心滅處及三無為常也。若斷已得名闡提者，言起作之善是可斷，後復還得故。以斷起作之善，故稱闡提。佛性理常，性相恒爾，豈可斷耶？寶亮曰：正舉第一問來答。我上言譬提有佛性，唯有正因性，本不論有緣因。何故作此之難，而令斷生已得善故，受闡提名也。善有二種一內二外者，若意地所生善名內，從身口所生善為外。正因之性，非此內外善攝，故不斷也。漏有漏者，若狹相所起之善名有漏；若於緣中稱境解、不與惑俱，名之無漏。明正因性亦非此二善，是故不斷也。常無常者，昔於滅諦中善名常，從緣中所起者名無常。正因性亦非常善無常善，所以不斷也。而正因佛性若可斷，則應同上所列善；而今不然，故知不斷。正斷緣中所生善故，得一闡提名也。

復有二種一者常(至)佛性非常非無常是故不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二種一者常(至)佛性非常非無常是故不斷。

案僧亮曰：正因是常，緣因是無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：正因是常，緣因是無常也。

若是斷者則應還得(至)若斷已得名一闡提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是斷者則應還得(至)若斷已得名一闡提。

案僧亮曰：明起作法，力相傾奪。起邪見斷善根入地獄，起正見則斷闡提遮地獄。佛性非起作，不能遮地獄、無常及闡提，通答前三難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明起作法，力相傾奪。起邪見斷善根入地獄，起正見則斷闡提遮地獄。佛性非起作，不能遮地獄、無常及闡提，通答前三難也。

犯四重者亦是不定(至)見一切法是無常相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犯四重者亦是不定(至)見一切法是無常相。

案僧亮曰：犯四重者，更稱後難答也。寶亮曰。此下答第二問，明闡提雖當時斷善根，後若善根發時，其必成佛。無有中間停者，若是定者，云何成佛耶？涅槃乃可是萬法之數，其體用是定故，不得同生死虛偽也。真體不動，迹無定相，先說十譬明萬法是虛，後廣明化物也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：犯四重者，更稱後難答也。寶亮曰。此下答第二問，明闡提雖當時斷善根，後若善根發時，其必成佛。無有中間停者，若是定者，云何成佛耶？涅槃乃可是萬法之數，其體用是定故，不得同生死虛偽也。真體不動，迹無定相，先說十譬明萬法是虛，後廣明化物也。

善男子！亦有定相(至)得阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！亦有定相(至)得阿耨多羅三藐三菩提心。

案僧亮曰：謂涅槃者，對二十五有，故為定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：謂涅槃者，對二十五有，故為定也。

善男子！如來今於拘尸城(至)如來涅槃亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如來今於拘尸城(至)如來涅槃亦復如是。

案僧亮曰：涅槃有大小，亦多義。今唯大涅槃常樂我淨四義是定，餘義皆不定也。如有為法，無常苦定，餘義不定也。二端不可燒者，明其應二身不可滅也。寶亮曰：此下乃至非說非非說，當知如來之身，非如來、非不如來，是故如來不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：涅槃有大小，亦多義。今唯大涅槃常樂我淨四義是定，餘義皆不定也。如有為法，無常苦定，餘義不定也。二端不可燒者，明其應二身不可滅也。寶亮曰：此下乃至非說非非說，當知如來之身，非如來、非不如來，是故如來不定。

善男子！當知如來亦復不定(至)以是義故如來不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！當知如來亦復不定(至)以是義故如來不定。

案僧亮曰：前非天一句，四種天明如來並非也。從非人以下，先列竟，後次第釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：前非天一句，四種天明如來並非也。從非人以下，先列竟，後次第釋也。

善男子！何故如來不名世天(至)是故如來亦非非定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！何故如來不名世天(至)是故如來亦非非定。

案僧亮曰：說眾生相者，自言我是人中師子。諸法各各別異相者，如眼不見香、耳不覩色，諸佛不爾也。唯有一相者，可以法身為目，不可以六根分別也。〈金剛身品〉云「除一法相」，不可以人天一相而名也。如來法界者，如來法性也。久已遠離諸相者，上明三十二相，下明如來久離此事也。善知諸相者，隨眾生應見諸相，善知應之也。虛空相故者，空無分別，如來不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說眾生相者，自言我是人中師子。諸法各各別異相者，如眼不見香、耳不覩色，諸佛不爾也。唯有一相者，可以法身為目，不可以六根分別也。〈金剛身品〉云「除一法相」，不可以人天一相而名也。如來法界者，如來法性也。久已遠離諸相者，上明三十二相，下明如來久離此事也。善知諸相者，隨眾生應見諸相，善知應之也。虛空相故者，空無分別，如來不爾。

如來非有漏何以故(至)如來永斷是故非漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來非有漏何以故(至)如來永斷是故非漏。

案僧宗曰：此下釋非漏。先總明非三漏。從三漏後起七漏，二是漏，五是助漏因緣，其或有從治道制名、或從因受稱。將說起見，故先明疑心，此是見之所由也。又一釋：生六種見者，此正見見漏，體無別有。思惟漏，義剋可知。寶亮曰：諸佛所以能如此乘迹體盡，無一切漏、具一切德，故有所運為，絕人天之境。而凡夫具諸漏故，故無此神德，下去因即廣明凡夫起漏之過患。若尋其漏，原不出見諦思惟兩漏為本。正有此兩漏，能廣生諸漏。今一方明漏，大分七種。若離三漏為七，亦終不離見諦思惟。七漏者，第一見諦漏、第二思惟漏、第三根漏、第四離漏、第五親近漏、第六受漏、第七念漏。下去次第解此七門，述其過患。行人若當依此大涅槃作觀解，其漏即滅，常昇無為也。智秀曰：此下明七漏中，始舉三漏，正出見諦思惟為正漏體，次出疑見，是別顯見諦漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：此下釋非漏。先總明非三漏。從三漏後起七漏，二是漏，五是助漏因緣，其或有從治道制名、或從因受稱。將說起見，故先明疑心，此是見之所由也。又一釋：生六種見者，此正見見漏，體無別有。思惟漏，義剋可知。寶亮曰：諸佛所以能如此乘迹體盡，無一切漏、具一切德，故有所運為，絕人天之境。而凡夫具諸漏故，故無此神德，下去因即廣明凡夫起漏之過患。若尋其漏，原不出見諦思惟兩漏為本。正有此兩漏，能廣生諸漏。今一方明漏，大分七種。若離三漏為七，亦終不離見諦思惟。七漏者，第一見諦漏、第二思惟漏、第三根漏、第四離漏、第五親近漏、第六受漏、第七念漏。下去次第解此七門，述其過患。行人若當依此大涅槃作觀解，其漏即滅，常昇無為也。智秀曰：此下明七漏中，始舉三漏，正出見諦思惟為正漏體，次出疑見，是別顯見諦漏也。

復次一切凡夫不見有漏(至)常修聖行是故無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次一切凡夫不見有漏(至)常修聖行是故無漏。

案僧亮曰：下釋七漏也。有漏見漏是實漏，餘五是漏因說也。於有漏中，分為見漏，從疑生故先明也，以凡夫不見有漏過故也。僧宗曰：前二為章門。言我見我者，是假我，而見為實我。亦可佛地是真我，而計為麻麥我也。我見無我者，佛實是我，計為無我也。無我計我者，於生死常計我也。生六種見決定有我者，起身見也。無我者，斷見也。無我見我者，如眠是無我，見於淨色也。我見我者，以定力見未來相續不斷。我見無我者，若以捉四陰為我，見色為非我，可舉一我自釋無在也。我作受知，此三句為一，此用為小異，不出身見也。若不爾，前決定為章門，後分我、作、知更為三句也。寶亮曰：此下正出漏體，明此七漏皆不離見諦思惟。然眾生癡重，種種妄計，皆不得法實。因是疑見生六種心者，在始二心，決定有我、決定無我，是總句，恐非六之數。我見我者，第一心。但有假名我，以凡夫計有一性我之法也。我見無我者，第二心，佛實是真我，橫計為無我也。無我見我者，第三心，實無神我，然是假名。假名我執者，言是實性我也。下餘三心，謂作者、受者、知者。而凡夫妄計，所以成邪見；如來永斷此漏源，是故非漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：下釋七漏也。有漏見漏是實漏，餘五是漏因說也。於有漏中，分為見漏，從疑生故先明也，以凡夫不見有漏過故也。僧宗曰：前二為章門。言我見我者，是假我，而見為實我。亦可佛地是真我，而計為麻麥我也。我見無我者，佛實是我，計為無我也。無我計我者，於生死常計我也。生六種見決定有我者，起身見也。無我者，斷見也。無我見我者，如眠是無我，見於淨色也。我見我者，以定力見未來相續不斷。我見無我者，若以捉四陰為我，見色為非我，可舉一我自釋無在也。我作受知，此三句為一，此用為小異，不出身見也。若不爾，前決定為章門，後分我、作、知更為三句也。寶亮曰：此下正出漏體，明此七漏皆不離見諦思惟。然眾生癡重，種種妄計，皆不得法實。因是疑見生六種心者，在始二心，決定有我、決定無我，是總句，恐非六之數。我見我者，第一心。但有假名我，以凡夫計有一性我之法也。我見無我者，第二心，佛實是真我，橫計為無我也。無我見我者，第三心，實無神我，然是假名。假名我執者，言是實性我也。下餘三心，謂作者、受者、知者。而凡夫妄計，所以成邪見；如來永斷此漏源，是故非漏。

善男子！凡夫不能善攝五根(至)觀欲如是多諸過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！凡夫不能善攝五根(至)觀欲如是多諸過患。

案僧亮曰：下次明根漏。依六根所起，名曰根漏。若能攝六根靜三業，制不為非，其惡則止。若就所對治，名曰戒漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：下次明根漏。依六根所起，名曰根漏。若能攝六根靜三業，制不為非，其惡則止。若就所對治，名曰戒漏也。

復次菩薩摩訶薩觀諸眾生(至)永斷根本是故非漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩薩摩訶薩觀諸眾生(至)永斷根本是故非漏。

案僧亮曰：二十五里譬二界，以攝相為喻也。王譬佛，一臣譬菩薩，油鉢譬念慧。斷汝命者，失念慧故，慧命斷也。一人拔刀者，譬精進見淨，不生色相，至識亦如是。明真俗，觀真則無色、觀俗則見苦，不作生相，至不作因相。生滅是行苦，因是集也。釋真中，尚無苦集，況淨色觀也。和合相者，釋俗和合，是苦是集也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：二十五里譬二界，以攝相為喻也。王譬佛，一臣譬菩薩，油鉢譬念慧。斷汝命者，失念慧故，慧命斷也。一人拔刀者，譬精進見淨，不生色相，至識亦如是。明真俗，觀真則無色、觀俗則見苦，不作生相，至不作因相。生滅是行苦，因是集也。釋真中，尚無苦集，況淨色觀也。和合相者，釋俗和合，是苦是集也。

復次善男子！復有離漏(至)思惟其義是名為離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！復有離漏(至)思惟其義是名為離。

案僧亮曰：離者，以行經為離。先說離體也。寶亮曰：此下明惡漏。若從治道，名為離漏。如昔教明惡生惡馬惡知識等，若能長人惡法，教令避也。就今經為論，直覩之為生死無我，即得遠離。何以然？既體諸佛所師法，便知生死是虛妄，依如來藏有故，不假遠避也。從云何親近漏下，第五，若親近衣服飲食，則生人貪染，斷於慧命。若不著此四事，便善日夜增、惡法稍斷。若據所對治，名之近漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：離者，以行經為離。先說離體也。寶亮曰：此下明惡漏。若從治道，名為離漏。如昔教明惡生惡馬惡知識等，若能長人惡法，教令避也。就今經為論，直覩之為生死無我，即得遠離。何以然？既體諸佛所師法，便知生死是虛妄，依如來藏有故，不假遠避也。從云何親近漏下，第五，若親近衣服飲食，則生人貪染，斷於慧命。若不著此四事，便善日夜增、惡法稍斷。若據所對治，名之近漏。

何以故？善男子！我都不見(至)亦復如是心不造惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？善男子！我都不見(至)亦復如是心不造惡。

案僧亮曰：上說行經者，此說經是離也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上說行經者，此說經是離也。

善男子！譬如世間有善呪術(至)有如是等無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！譬如世間有善呪術(至)有如是等無量功德。

案僧亮曰：師教長良弟子恭，由此二事能滅惡也。呪術以下，廣譬經能者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：師教長良弟子恭，由此二事能滅惡也。呪術以下，廣譬經能者也。