大般涅槃經集解
梁 寶亮等集71卷CBETA T1763大于一万字 52 h
向佛经 GPT 提问
第 47 卷
大般涅槃經集解卷第四十七
大般涅槃經集解卷第四十七
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辨護法等四種罪人不定義 論闡提斷善根義 廣辯諸佛非天非非天等事 辨三漏義 辨七漏義
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德王品之第三
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善男子！云何菩薩摩訶薩(至)是名不聞而聞。
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案僧亮曰：上說有為作因無常，涅槃從了因得則常。若爾者，十二部經皆是涅槃了因。即是經也，文深義奧，非二乘所聞也，聲聞緣覺經中，無闡提有佛性。所以重說此事者，欲發德王問也。
案僧亮曰：上說有為作因無常，涅槃從了因得則常。若爾者，十二部經皆是涅槃了因。即是經也，文深義奧，非二乘所聞也，聲聞緣覺經中，無闡提有佛性。所以重說此事者，欲發德王問也。
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光明遍照高貴德王(至)何故名為一闡提耶。
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案僧亮曰：德王以二難，初以佛性一難，成前第五涅槃不定之義。若佛性是善，應遮地獄及闡提也；性若常者，應遮令不無常也。僧宗曰：此問之生，由前而來。前六難，初句令本無今有。如來已釋此義，明非是始有。言佛性之理，萬化之表、生死之外，其旨已彰。其令承本有之言，便謂與陰為一。陰既無常，使性亦無常。此中有八句，前三句難使不得已有。若有則應見用，無則金剛謝時方有，還復成本無今有。若本無今有，便是無常也。下五句不定難。大意皆欲佛果是無常，成前六句無常難也。尋不定難之來，由前佛答高貴、明不定之理。今難言：若以不定使不問可得聞者，便應還生也。初難言：若有佛性則應有用，便應遮地獄；而令四禁五逆之人不免惡道，當知身中非是本有，若非本有則無常也。第二難言：若身有性，此性既常，便應有常樂之用，何故復言無常樂我耶？若無常我，則身中不得有性也。第三難言：闡提斷善，而佛性既云已有，便應為闡提所斷。若汝言雖有不可斷者，復不得言無常樂我。若言即時未有，則是本無之義。又且若有性不可令斷者，即闡提之義。不定，反覆致難也。犯四重名不定者，先就邪定中，四種人是不定，故無常也。第二就正定聚中，二乘人是不定，故無常也。第三就如來明不定。第四就涅槃明不定。第五總舉一切法通因果皆為不定，下至闡提、上至諸佛。闡提窮惡之原，以其不定，得成佛者，如來是盡善之極，亦以不定之義，還為生死。雖有五句，意在難果也。寶亮曰：德王第二問，後卷方答。何故爾？向答初問後，言：犯重禁人及一闡提盡有佛性。今於此經而得聞之。德王今因斯語，復更作二難。佛正得先遣此義，故來假答向大小涅槃之相也。後二難中，初難有五關。若使犯重及一闡提等有佛性者，佛性是善，何故墮於地獄？第二關言：若使是等，必有佛性，不應言無有常樂我淨。第三關言：若斷善根名一闡提，佛性是善，何故不斷？第四關言：若佛性果斷，復云何言是常樂我淨？第五關言：若佛性不斷，則不應得受一闡提名也。雖有此五關，皆展轉相成共結一難。智秀曰：由佛答前難云涅槃非本無今有，體非聞法。此第三翻，更復設難，執闡提無性及以不定，使涅槃體還成本無今有，便是無常可聞之法也。初三句為難雖異，意正欲令佛性非是本有，涅槃應是本無今有，不得非是聞法。後五句作不定難責，使諸法皆悉不定。涅槃既爾，應還為無常、成聞法也。
案僧亮曰：德王以二難，初以佛性一難，成前第五涅槃不定之義。若佛性是善，應遮地獄及闡提也；性若常者，應遮令不無常也。僧宗曰：此問之生，由前而來。前六難，初句令本無今有。如來已釋此義，明非是始有。言佛性之理，萬化之表、生死之外，其旨已彰。其令承本有之言，便謂與陰為一。陰既無常，使性亦無常。此中有八句，前三句難使不得已有。若有則應見用，無則金剛謝時方有，還復成本無今有。若本無今有，便是無常也。下五句不定難。大意皆欲佛果是無常，成前六句無常難也。尋不定難之來，由前佛答高貴、明不定之理。今難言：若以不定使不問可得聞者，便應還生也。初難言：若有佛性則應有用，便應遮地獄；而令四禁五逆之人不免惡道，當知身中非是本有，若非本有則無常也。第二難言：若身有性，此性既常，便應有常樂之用，何故復言無常樂我耶？若無常我，則身中不得有性也。第三難言：闡提斷善，而佛性既云已有，便應為闡提所斷。若汝言雖有不可斷者，復不得言無常樂我。若言即時未有，則是本無之義。又且若有性不可令斷者，即闡提之義。不定，反覆致難也。犯四重名不定者，先就邪定中，四種人是不定，故無常也。第二就正定聚中，二乘人是不定，故無常也。第三就如來明不定。第四就涅槃明不定。第五總舉一切法通因果皆為不定，下至闡提、上至諸佛。闡提窮惡之原，以其不定，得成佛者，如來是盡善之極，亦以不定之義，還為生死。雖有五句，意在難果也。寶亮曰：德王第二問，後卷方答。何故爾？向答初問後，言：犯重禁人及一闡提盡有佛性。今於此經而得聞之。德王今因斯語，復更作二難。佛正得先遣此義，故來假答向大小涅槃之相也。後二難中，初難有五關。若使犯重及一闡提等有佛性者，佛性是善，何故墮於地獄？第二關言：若使是等，必有佛性，不應言無有常樂我淨。第三關言：若斷善根名一闡提，佛性是善，何故不斷？第四關言：若佛性果斷，復云何言是常樂我淨？第五關言：若佛性不斷，則不應得受一闡提名也。雖有此五關，皆展轉相成共結一難。智秀曰：由佛答前難云涅槃非本無今有，體非聞法。此第三翻，更復設難，執闡提無性及以不定，使涅槃體還成本無今有，便是無常可聞之法也。初三句為難雖異，意正欲令佛性非是本有，涅槃應是本無今有，不得非是聞法。後五句作不定難責，使諸法皆悉不定。涅槃既爾，應還為無常、成聞法也。
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世尊！犯四重禁名為不定(至)一闡提等當得涅槃。
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案僧亮曰：第二難闡提不應成佛。何者？四人是邪定。若邪定不定，正定亦應不定。若不定者，涅槃則非常。若有常樂，則闡提不應成佛也。寶亮曰：此下作不定難。且前并列不定之事，然後結難。若闡提不定，後還成佛者，萬法皆然。涅槃既是萬法之數，亦應不定，還可作生死。法瑤曰：若更是不定，當知無有常樂也。
案僧亮曰：第二難闡提不應成佛。何者？四人是邪定。若邪定不定，正定亦應不定。若不定者，涅槃則非常。若有常樂，則闡提不應成佛也。寶亮曰：此下作不定難。且前并列不定之事，然後結難。若闡提不定，後還成佛者，萬法皆然。涅槃既是萬法之數，亦應不定，還可作生死。法瑤曰：若更是不定，當知無有常樂也。
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爾時世尊告光明遍照(至)吾當為汝分別演說。
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案寶亮曰：將欲答難，先讚其得理兼識之也。
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善男子！一闡提者亦不決定(至)以不決定是故能得。
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案僧亮曰：先答後問也。僧宗曰：就答中先答第四。其前引四種邪定為難，令且舉闡提，後更歷四人出也。次答第三，義勢兼答第一第二。下答二乘竟，未答第五，先答涅槃第六句也。初句實如汝語，正以不定故得佛。但法不可一類，欲使涅槃亦是不定。何以故爾？夫法有有同異。若是有為，則備三種，以其體無常故，是相續假。以其無自性故，有一時，因成假也。相待得稱故，有相待假。答涅槃唯可名中相待耳。以如此義故，亦義稱不定。以其是常，免二假之相，故可為實不定也。僧亮曰：未是正答，且略舉第二問，以虛眾人之心，令體萬法無定相也。智秀曰：所以別答前問難者，欲明闡提成佛，知所斷之善非是佛性，為成答前三難義耳。此第一，先舉第四難。第四事偏別答第四難者，欲明闡提後得成佛。故知因中所斷之善，非是佛性，為成答前三難義耳。
案僧亮曰：先答後問也。僧宗曰：就答中先答第四。其前引四種邪定為難，令且舉闡提，後更歷四人出也。次答第三，義勢兼答第一第二。下答二乘竟，未答第五，先答涅槃第六句也。初句實如汝語，正以不定故得佛。但法不可一類，欲使涅槃亦是不定。何以故爾？夫法有有同異。若是有為，則備三種，以其體無常故，是相續假。以其無自性故，有一時，因成假也。相待得稱故，有相待假。答涅槃唯可名中相待耳。以如此義故，亦義稱不定。以其是常，免二假之相，故可為實不定也。僧亮曰：未是正答，且略舉第二問，以虛眾人之心，令體萬法無定相也。智秀曰：所以別答前問難者，欲明闡提成佛，知所斷之善非是佛性，為成答前三難義耳。此第一，先舉第四難。第四事偏別答第四難者，欲明闡提後得成佛。故知因中所斷之善，非是佛性，為成答前三難義耳。
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如汝所言佛性不斷(至)非有漏非無漏是故不斷。
如汝所言佛性不斷(至)非有漏非無漏是故不斷。
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案僧亮曰：答第三也。從理名內，不從理名外。內外皆是性，不可斷也。僧宗曰：此下答前三中第三句。其前難意，欲闡提善根既斷，性亦應斷。今答言善有二種，內之與外，意業善為內、身口業善為外。佛性非內外，故非無常也。闡提佛性既是當有，非為已有，豈可責令遮地獄？既言當有，豈得有常樂我淨義？勢可得兼當第一第二難也。復有二種，更廣明佛性不同此也。此言無漏，是因地無漏也。非常者，佛性不同三心滅處及三無為常也。若斷已得名闡提者，言起作之善是可斷，後復還得故。以斷起作之善，故稱闡提。佛性理常，性相恒爾，豈可斷耶？寶亮曰：正舉第一問來答。我上言譬提有佛性，唯有正因性，本不論有緣因。何故作此之難，而令斷生已得善故，受闡提名也。善有二種一內二外者，若意地所生善名內，從身口所生善為外。正因之性，非此內外善攝，故不斷也。漏有漏者，若狹相所起之善名有漏；若於緣中稱境解、不與惑俱，名之無漏。明正因性亦非此二善，是故不斷也。常無常者，昔於滅諦中善名常，從緣中所起者名無常。正因性亦非常善無常善，所以不斷也。而正因佛性若可斷，則應同上所列善；而今不然，故知不斷。正斷緣中所生善故，得一闡提名也。
案僧亮曰：答第三也。從理名內，不從理名外。內外皆是性，不可斷也。僧宗曰：此下答前三中第三句。其前難意，欲闡提善根既斷，性亦應斷。今答言善有二種，內之與外，意業善為內、身口業善為外。佛性非內外，故非無常也。闡提佛性既是當有，非為已有，豈可責令遮地獄？既言當有，豈得有常樂我淨義？勢可得兼當第一第二難也。復有二種，更廣明佛性不同此也。此言無漏，是因地無漏也。非常者，佛性不同三心滅處及三無為常也。若斷已得名闡提者，言起作之善是可斷，後復還得故。以斷起作之善，故稱闡提。佛性理常，性相恒爾，豈可斷耶？寶亮曰：正舉第一問來答。我上言譬提有佛性，唯有正因性，本不論有緣因。何故作此之難，而令斷生已得善故，受闡提名也。善有二種一內二外者，若意地所生善名內，從身口所生善為外。正因之性，非此內外善攝，故不斷也。漏有漏者，若狹相所起之善名有漏；若於緣中稱境解、不與惑俱，名之無漏。明正因性亦非此二善，是故不斷也。常無常者，昔於滅諦中善名常，從緣中所起者名無常。正因性亦非常善無常善，所以不斷也。而正因佛性若可斷，則應同上所列善；而今不然，故知不斷。正斷緣中所生善故，得一闡提名也。
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復有二種一者常(至)佛性非常非無常是故不斷。
復有二種一者常(至)佛性非常非無常是故不斷。
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案僧亮曰：正因是常，緣因是無常也。
案僧亮曰：正因是常，緣因是無常也。
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若是斷者則應還得(至)若斷已得名一闡提。
若是斷者則應還得(至)若斷已得名一闡提。
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案僧亮曰：明起作法，力相傾奪。起邪見斷善根入地獄，起正見則斷闡提遮地獄。佛性非起作，不能遮地獄、無常及闡提，通答前三難也。
案僧亮曰：明起作法，力相傾奪。起邪見斷善根入地獄，起正見則斷闡提遮地獄。佛性非起作，不能遮地獄、無常及闡提，通答前三難也。
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犯四重者亦是不定(至)見一切法是無常相。
犯四重者亦是不定(至)見一切法是無常相。
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案僧亮曰：犯四重者，更稱後難答也。寶亮曰。此下答第二問，明闡提雖當時斷善根，後若善根發時，其必成佛。無有中間停者，若是定者，云何成佛耶？涅槃乃可是萬法之數，其體用是定故，不得同生死虛偽也。真體不動，迹無定相，先說十譬明萬法是虛，後廣明化物也。
案僧亮曰：犯四重者，更稱後難答也。寶亮曰。此下答第二問，明闡提雖當時斷善根，後若善根發時，其必成佛。無有中間停者，若是定者，云何成佛耶？涅槃乃可是萬法之數，其體用是定故，不得同生死虛偽也。真體不動，迹無定相，先說十譬明萬法是虛，後廣明化物也。
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善男子！亦有定相(至)得阿耨多羅三藐三菩提心。
善男子！亦有定相(至)得阿耨多羅三藐三菩提心。
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案僧亮曰：謂涅槃者，對二十五有，故為定也。
案僧亮曰：謂涅槃者，對二十五有，故為定也。
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善男子！如來今於拘尸城(至)如來涅槃亦復如是。
善男子！如來今於拘尸城(至)如來涅槃亦復如是。
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案僧亮曰：涅槃有大小，亦多義。今唯大涅槃常樂我淨四義是定，餘義皆不定也。如有為法，無常苦定，餘義不定也。二端不可燒者，明其應二身不可滅也。寶亮曰：此下乃至非說非非說，當知如來之身，非如來、非不如來，是故如來不定。
案僧亮曰：涅槃有大小，亦多義。今唯大涅槃常樂我淨四義是定，餘義皆不定也。如有為法，無常苦定，餘義不定也。二端不可燒者，明其應二身不可滅也。寶亮曰：此下乃至非說非非說，當知如來之身，非如來、非不如來，是故如來不定。
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善男子！當知如來亦復不定(至)以是義故如來不定。
善男子！當知如來亦復不定(至)以是義故如來不定。
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案僧亮曰：前非天一句，四種天明如來並非也。從非人以下，先列竟，後次第釋也。
案僧亮曰：前非天一句，四種天明如來並非也。從非人以下，先列竟，後次第釋也。
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善男子！何故如來不名世天(至)是故如來亦非非定。
善男子！何故如來不名世天(至)是故如來亦非非定。
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案僧亮曰：說眾生相者，自言我是人中師子。諸法各各別異相者，如眼不見香、耳不覩色，諸佛不爾也。唯有一相者，可以法身為目，不可以六根分別也。〈金剛身品〉云「除一法相」，不可以人天一相而名也。如來法界者，如來法性也。久已遠離諸相者，上明三十二相，下明如來久離此事也。善知諸相者，隨眾生應見諸相，善知應之也。虛空相故者，空無分別，如來不爾。
案僧亮曰：說眾生相者，自言我是人中師子。諸法各各別異相者，如眼不見香、耳不覩色，諸佛不爾也。唯有一相者，可以法身為目，不可以六根分別也。〈金剛身品〉云「除一法相」，不可以人天一相而名也。如來法界者，如來法性也。久已遠離諸相者，上明三十二相，下明如來久離此事也。善知諸相者，隨眾生應見諸相，善知應之也。虛空相故者，空無分別，如來不爾。
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如來非有漏何以故(至)如來永斷是故非漏。
如來非有漏何以故(至)如來永斷是故非漏。
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案僧宗曰：此下釋非漏。先總明非三漏。從三漏後起七漏，二是漏，五是助漏因緣，其或有從治道制名、或從因受稱。將說起見，故先明疑心，此是見之所由也。又一釋：生六種見者，此正見見漏，體無別有。思惟漏，義剋可知。寶亮曰：諸佛所以能如此乘迹體盡，無一切漏、具一切德，故有所運為，絕人天之境。而凡夫具諸漏故，故無此神德，下去因即廣明凡夫起漏之過患。若尋其漏，原不出見諦思惟兩漏為本。正有此兩漏，能廣生諸漏。今一方明漏，大分七種。若離三漏為七，亦終不離見諦思惟。七漏者，第一見諦漏、第二思惟漏、第三根漏、第四離漏、第五親近漏、第六受漏、第七念漏。下去次第解此七門，述其過患。行人若當依此大涅槃作觀解，其漏即滅，常昇無為也。智秀曰：此下明七漏中，始舉三漏，正出見諦思惟為正漏體，次出疑見，是別顯見諦漏也。
案僧宗曰：此下釋非漏。先總明非三漏。從三漏後起七漏，二是漏，五是助漏因緣，其或有從治道制名、或從因受稱。將說起見，故先明疑心，此是見之所由也。又一釋：生六種見者，此正見見漏，體無別有。思惟漏，義剋可知。寶亮曰：諸佛所以能如此乘迹體盡，無一切漏、具一切德，故有所運為，絕人天之境。而凡夫具諸漏故，故無此神德，下去因即廣明凡夫起漏之過患。若尋其漏，原不出見諦思惟兩漏為本。正有此兩漏，能廣生諸漏。今一方明漏，大分七種。若離三漏為七，亦終不離見諦思惟。七漏者，第一見諦漏、第二思惟漏、第三根漏、第四離漏、第五親近漏、第六受漏、第七念漏。下去次第解此七門，述其過患。行人若當依此大涅槃作觀解，其漏即滅，常昇無為也。智秀曰：此下明七漏中，始舉三漏，正出見諦思惟為正漏體，次出疑見，是別顯見諦漏也。
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復次一切凡夫不見有漏(至)常修聖行是故無漏。
復次一切凡夫不見有漏(至)常修聖行是故無漏。
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案僧亮曰：下釋七漏也。有漏見漏是實漏，餘五是漏因說也。於有漏中，分為見漏，從疑生故先明也，以凡夫不見有漏過故也。僧宗曰：前二為章門。言我見我者，是假我，而見為實我。亦可佛地是真我，而計為麻麥我也。我見無我者，佛實是我，計為無我也。無我計我者，於生死常計我也。生六種見決定有我者，起身見也。無我者，斷見也。無我見我者，如眠是無我，見於淨色也。我見我者，以定力見未來相續不斷。我見無我者，若以捉四陰為我，見色為非我，可舉一我自釋無在也。我作受知，此三句為一，此用為小異，不出身見也。若不爾，前決定為章門，後分我、作、知更為三句也。寶亮曰：此下正出漏體，明此七漏皆不離見諦思惟。然眾生癡重，種種妄計，皆不得法實。因是疑見生六種心者，在始二心，決定有我、決定無我，是總句，恐非六之數。我見我者，第一心。但有假名我，以凡夫計有一性我之法也。我見無我者，第二心，佛實是真我，橫計為無我也。無我見我者，第三心，實無神我，然是假名。假名我執者，言是實性我也。下餘三心，謂作者、受者、知者。而凡夫妄計，所以成邪見；如來永斷此漏源，是故非漏。
案僧亮曰：下釋七漏也。有漏見漏是實漏，餘五是漏因說也。於有漏中，分為見漏，從疑生故先明也，以凡夫不見有漏過故也。僧宗曰：前二為章門。言我見我者，是假我，而見為實我。亦可佛地是真我，而計為麻麥我也。我見無我者，佛實是我，計為無我也。無我計我者，於生死常計我也。生六種見決定有我者，起身見也。無我者，斷見也。無我見我者，如眠是無我，見於淨色也。我見我者，以定力見未來相續不斷。我見無我者，若以捉四陰為我，見色為非我，可舉一我自釋無在也。我作受知，此三句為一，此用為小異，不出身見也。若不爾，前決定為章門，後分我、作、知更為三句也。寶亮曰：此下正出漏體，明此七漏皆不離見諦思惟。然眾生癡重，種種妄計，皆不得法實。因是疑見生六種心者，在始二心，決定有我、決定無我，是總句，恐非六之數。我見我者，第一心。但有假名我，以凡夫計有一性我之法也。我見無我者，第二心，佛實是真我，橫計為無我也。無我見我者，第三心，實無神我，然是假名。假名我執者，言是實性我也。下餘三心，謂作者、受者、知者。而凡夫妄計，所以成邪見；如來永斷此漏源，是故非漏。
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善男子！凡夫不能善攝五根(至)觀欲如是多諸過患。
善男子！凡夫不能善攝五根(至)觀欲如是多諸過患。
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案僧亮曰：下次明根漏。依六根所起，名曰根漏。若能攝六根靜三業，制不為非，其惡則止。若就所對治，名曰戒漏也。
案僧亮曰：下次明根漏。依六根所起，名曰根漏。若能攝六根靜三業，制不為非，其惡則止。若就所對治，名曰戒漏也。
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復次菩薩摩訶薩觀諸眾生(至)永斷根本是故非漏。
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案僧亮曰：二十五里譬二界，以攝相為喻也。王譬佛，一臣譬菩薩，油鉢譬念慧。斷汝命者，失念慧故，慧命斷也。一人拔刀者，譬精進見淨，不生色相，至識亦如是。明真俗，觀真則無色、觀俗則見苦，不作生相，至不作因相。生滅是行苦，因是集也。釋真中，尚無苦集，況淨色觀也。和合相者，釋俗和合，是苦是集也。
案僧亮曰：二十五里譬二界，以攝相為喻也。王譬佛，一臣譬菩薩，油鉢譬念慧。斷汝命者，失念慧故，慧命斷也。一人拔刀者，譬精進見淨，不生色相，至識亦如是。明真俗，觀真則無色、觀俗則見苦，不作生相，至不作因相。生滅是行苦，因是集也。釋真中，尚無苦集，況淨色觀也。和合相者，釋俗和合，是苦是集也。
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復次善男子！復有離漏(至)思惟其義是名為離。
復次善男子！復有離漏(至)思惟其義是名為離。
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案僧亮曰：離者，以行經為離。先說離體也。寶亮曰：此下明惡漏。若從治道，名為離漏。如昔教明惡生惡馬惡知識等，若能長人惡法，教令避也。就今經為論，直覩之為生死無我，即得遠離。何以然？既體諸佛所師法，便知生死是虛妄，依如來藏有故，不假遠避也。從云何親近漏下，第五，若親近衣服飲食，則生人貪染，斷於慧命。若不著此四事，便善日夜增、惡法稍斷。若據所對治，名之近漏。
案僧亮曰：離者，以行經為離。先說離體也。寶亮曰：此下明惡漏。若從治道，名為離漏。如昔教明惡生惡馬惡知識等，若能長人惡法，教令避也。就今經為論，直覩之為生死無我，即得遠離。何以然？既體諸佛所師法，便知生死是虛妄，依如來藏有故，不假遠避也。從云何親近漏下，第五，若親近衣服飲食，則生人貪染，斷於慧命。若不著此四事，便善日夜增、惡法稍斷。若據所對治，名之近漏。
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何以故？善男子！我都不見(至)亦復如是心不造惡。
何以故？善男子！我都不見(至)亦復如是心不造惡。
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案僧亮曰：上說行經者，此說經是離也。
案僧亮曰：上說行經者，此說經是離也。
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善男子！譬如世間有善呪術(至)有如是等無量功德。
善男子！譬如世間有善呪術(至)有如是等無量功德。
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案僧亮曰：師教長良弟子恭，由此二事能滅惡也。呪術以下，廣譬經能者也。
案僧亮曰：師教長良弟子恭，由此二事能滅惡也。呪術以下，廣譬經能者也。
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大般涅槃經集解卷第四十七
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