大般涅槃經集解卷第四十五(德王品第二十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第四十五(德王品第二十二)

廣出是有三乘無三乘等事 釋聞不聞義。謂三世聲並不可聞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣出是有三乘無三乘等事 釋聞不聞義。謂三世聲並不可聞

德王品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德王品第二十二

案僧亮曰：已說五門，次說行之所得功德也。僧宗曰：此品廣前五行也。功德是行中之勝，未至佛果，且有功德也。功德之與行，乃義有因果果耳。如苦樂一法，以能生之義為集，從生之義為苦；今行與功德亦如是也。十功德中，以初功德及第二功德同廣聖行；第三第四同廣梵行；第五第六同廣天行；第七至第十無別所廣，並通廣上三行也。寶亮曰：五行十功德，蓋左右為名也。行以從因向果為義，功德以讚歎受名也。又一解五行是因語，功德是果語也。所以者何？金剛心是因中之極，涅槃是果中之極。自一念以上，通一切行，盡是涅槃之因。雖然金剛已還，亦得具有因果之義。但未測起善之久近，要取前一念為因，能資生後念；後念善得生，必由前念善為因。如是前後念相續者，至佛果有即因即果義。若捉後念而望前念是因、捉前念而望後念是果，是則五行據因，十功德據果也。今十功德，還廣前五行。何以知之？聖行以戒定慧為體，今初功德，還明三慧終迄漏盡，通為體也。第二功德，以五通為體。慧即是智慧，五通是定家之果，故以此二功德廣聖行也。第三功德，以慈悲為體。第四功德，以十事為體。十事即是喜捨，故用此二廣梵行也。第五功德，以五事為體。第六功德，以金剛三昧為體。此二廣天行，天行以八禪定為體故也。五事者，一諸根具，故能修定；二不生邊地，以非難故能修定；三諸天護念；四世間愛念，宿植德本，故天護人愛，便能修定；五得宿命智，即是定果也。修此五事，便得天行；金剛三昧，即是眾定中之極，故知廣天行也。第七第八兩功德，廣嬰兒行。第七以四法為體，謂親近善友、聽聞正法、繫念思惟、如說修行，此四本是始行之所行，教嬰兒之法。第八以九聚法為體，從斷五陰乃至心善解脫，亦是始教之法。是故得知此二功德，並廣嬰兒行也。第十功德廣病行。而相傳用前三種病人及須陀洹等五種病人為病行相，今第九功德還明三種病人也。第十功德，明三十七品。此三十七品，即是彼五種病人所行之法，是故廣病行也。智秀曰：大判一品凡有二意，初列總歎、第二隨辨體。別為十者，蓋一塗之法門耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：已說五門，次說行之所得功德也。僧宗曰：此品廣前五行也。功德是行中之勝，未至佛果，且有功德也。功德之與行，乃義有因果果耳。如苦樂一法，以能生之義為集，從生之義為苦；今行與功德亦如是也。十功德中，以初功德及第二功德同廣聖行；第三第四同廣梵行；第五第六同廣天行；第七至第十無別所廣，並通廣上三行也。寶亮曰：五行十功德，蓋左右為名也。行以從因向果為義，功德以讚歎受名也。又一解五行是因語，功德是果語也。所以者何？金剛心是因中之極，涅槃是果中之極。自一念以上，通一切行，盡是涅槃之因。雖然金剛已還，亦得具有因果之義。但未測起善之久近，要取前一念為因，能資生後念；後念善得生，必由前念善為因。如是前後念相續者，至佛果有即因即果義。若捉後念而望前念是因、捉前念而望後念是果，是則五行據因，十功德據果也。今十功德，還廣前五行。何以知之？聖行以戒定慧為體，今初功德，還明三慧終迄漏盡，通為體也。第二功德，以五通為體。慧即是智慧，五通是定家之果，故以此二功德廣聖行也。第三功德，以慈悲為體。第四功德，以十事為體。十事即是喜捨，故用此二廣梵行也。第五功德，以五事為體。第六功德，以金剛三昧為體。此二廣天行，天行以八禪定為體故也。五事者，一諸根具，故能修定；二不生邊地，以非難故能修定；三諸天護念；四世間愛念，宿植德本，故天護人愛，便能修定；五得宿命智，即是定果也。修此五事，便得天行；金剛三昧，即是眾定中之極，故知廣天行也。第七第八兩功德，廣嬰兒行。第七以四法為體，謂親近善友、聽聞正法、繫念思惟、如說修行，此四本是始行之所行，教嬰兒之法。第八以九聚法為體，從斷五陰乃至心善解脫，亦是始教之法。是故得知此二功德，並廣嬰兒行也。第十功德廣病行。而相傳用前三種病人及須陀洹等五種病人為病行相，今第九功德還明三種病人也。第十功德，明三十七品。此三十七品，即是彼五種病人所行之法，是故廣病行也。智秀曰：大判一品凡有二意，初列總歎、第二隨辨體。別為十者，蓋一塗之法門耳。

爾時世尊告光明遍照(至)無有相貌世間所無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告光明遍照(至)無有相貌世間所無。

案僧亮曰：此菩薩好修功德，命為語對也。一行得二功德，五行具十德也。僧宗曰：二乘心劣，豈能思量耶？非內者，非二乘也。非外者，非外道所能行。非難者，於菩薩不難也。非易者，二乘不能行也。非相非非相者，中道忘相之解與理冥符，是出世之法也。寶亮曰：今將欲解十功德，故先一往且總讚歎。云不與二乘共者，二乘之行本不近道，云何心得行此理耶？故發軫唱云不，無二乘共也。不可思議者，十地真解離有無之相，豈是有無之心可圖度耶？聞則驚怪者，理玄深寂，豈是執相者所能解？故曰驚也。非下過之所知，故稱怪也。非內非外者，若為有無之所攝，可屬內外；既絕有心之境，安得是內是外耶？非難非易者，若修心得所，必會而非難；於不行道者而息望，故言非易也。非相非非相者，體絕形名，故言非相也。然非不現相而莊嚴，故亦言非非相也。非是世法者，神解以法性為本，非因之所生，豈是世法？若據體以辨用，義亦因之也。無有相貌者，體既無有無無，豈有相貌可示耶？世間所無者，真體既絕百非百是，豈為世間所據？此總歎功德體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此菩薩好修功德，命為語對也。一行得二功德，五行具十德也。僧宗曰：二乘心劣，豈能思量耶？非內者，非二乘也。非外者，非外道所能行。非難者，於菩薩不難也。非易者，二乘不能行也。非相非非相者，中道忘相之解與理冥符，是出世之法也。寶亮曰：今將欲解十功德，故先一往且總讚歎。云不與二乘共者，二乘之行本不近道，云何心得行此理耶？故發軫唱云不，無二乘共也。不可思議者，十地真解離有無之相，豈是有無之心可圖度耶？聞則驚怪者，理玄深寂，豈是執相者所能解？故曰驚也。非下過之所知，故稱怪也。非內非外者，若為有無之所攝，可屬內外；既絕有心之境，安得是內是外耶？非難非易者，若修心得所，必會而非難；於不行道者而息望，故言非易也。非相非非相者，體絕形名，故言非相也。然非不現相而莊嚴，故亦言非非相也。非是世法者，神解以法性為本，非因之所生，豈是世法？若據體以辨用，義亦因之也。無有相貌者，體既無有無無，豈有相貌可示耶？世間所無者，真體既絕百非百是，豈為世間所據？此總歎功德體也。

何等為十？一者有五(至)能知如來密藏是為五事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為十？一者有五(至)能知如來密藏是為五事。

案僧宗曰：名雖有五，以性而錄，理不出三也。何等？初一事明聞慧，中二為思慧，後一為修慧也。寶亮曰：義惟五事。雖復不出三慧，然而不可定以初事是聞慧、以第二事為思慧也。但必知總以三慧為體耳。何故然耶？群生根性萬差，解有利鈍，發解之時節復異，豈可定耶？智秀曰：五事，第一第二第五此三事，即是聞思修慧也。第三第四，此二事就慧能有所斷功用為體也。下文釋第五修慧云「雖知眾生，實無有我」，此二句明善照於空兼達於有，初是眾生空、後是法空。次下諸句，明善照於有兼知於空，通約假名眾生以顯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：名雖有五，以性而錄，理不出三也。何等？初一事明聞慧，中二為思慧，後一為修慧也。寶亮曰：義惟五事。雖復不出三慧，然而不可定以初事是聞慧、以第二事為思慧也。但必知總以三慧為體耳。何故然耶？群生根性萬差，解有利鈍，發解之時節復異，豈可定耶？智秀曰：五事，第一第二第五此三事，即是聞思修慧也。第三第四，此二事就慧能有所斷功用為體也。下文釋第五修慧云「雖知眾生，實無有我」，此二句明善照於空兼達於有，初是眾生空、後是法空。次下諸句，明善照於有兼知於空，通約假名眾生以顯義也。

何等不聞而能得聞(至)是名不聞而能得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等不聞而能得聞(至)是名不聞而能得聞。

案僧亮曰：第一第二功德，對聖行也。第一說漏盡通。此五事是斷漏事。佛性至涅槃有五事：一曰四果皆說常法，昔所不聞而今得聞。此辨因也。僧宗曰：向已列數，念明此法妙絕常倫，事見〈金剛身品〉也。寶亮曰：此第一事也。昔日機根未熟，所以未能得聞；今日機緣既發，便感聲激。是則昔以無感故不聞，今以因惑而聞也。雖復藉言教而聞，即聞無所聞，故言聞所未聞。理雖如此，自有從不聞得不聞、從聞得不聞者也。第二事，語其聞法而致。第三事，談其得解後有所除。第四事，明其內解心決。第五事，出其所解之境，從此經而知理。然文中釋初事有兩重：第一從「所謂甚深涅槃微密之義」下，正列不聞之法體者，謂大般涅槃常樂我淨也。尋此之旨故，得知功德之名據於果語。明如此勝果，百非所能盡，是則昔所不聞而能得聞。第二從「復有不聞謂外道經書」下，列出不聞。今以邪法所據，明如此等經悉無如是深密之義，亦因此經而知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第一第二功德，對聖行也。第一說漏盡通。此五事是斷漏事。佛性至涅槃有五事：一曰四果皆說常法，昔所不聞而今得聞。此辨因也。僧宗曰：向已列數，念明此法妙絕常倫，事見〈金剛身品〉也。寶亮曰：此第一事也。昔日機根未熟，所以未能得聞；今日機緣既發，便感聲激。是則昔以無感故不聞，今以因惑而聞也。雖復藉言教而聞，即聞無所聞，故言聞所未聞。理雖如此，自有從不聞得不聞、從聞得不聞者也。第二事，語其聞法而致。第三事，談其得解後有所除。第四事，明其內解心決。第五事，出其所解之境，從此經而知理。然文中釋初事有兩重：第一從「所謂甚深涅槃微密之義」下，正列不聞之法體者，謂大般涅槃常樂我淨也。尋此之旨故，得知功德之名據於果語。明如此勝果，百非所能盡，是則昔所不聞而能得聞。第二從「復有不聞謂外道經書」下，列出不聞。今以邪法所據，明如此等經悉無如是深密之義，亦因此經而知也。

聞已利益者若能聽受(至)是名聞已能為利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已利益者若能聽受(至)是名聞已能為利益。

案僧亮曰：第二是利益事得果也。僧宗曰：聞經識旨，得二無礙也。寶亮曰：下去四事，義例相從，推可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二是利益事得果也。僧宗曰：聞經識旨，得二無礙也。寶亮曰：下去四事，義例相從，推可知也。

斷疑心者疑有二種(至)是名能斷疑惑之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷疑心者疑有二種(至)是名能斷疑惑之心。

案僧宗曰：生疑亦不必皆由此經。若疑二乘為有為無，《法華》諸經已能除之，此乃遍引耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：生疑亦不必皆由此經。若疑二乘為有為無，《法華》諸經已能除之，此乃遍引耳。

慧心正直無邪曲者(至)是名菩薩摩訶薩正直之見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧心正直無邪曲者(至)是名菩薩摩訶薩正直之見。

案僧亮曰：第三第四第五類辨果也。僧宗曰：曲見有二種，一謂外道、二謂聲聞。今於此經得教下旨，故謂正直解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三第四第五類辨果也。僧宗曰：曲見有二種，一謂外道、二謂聲聞。今於此經得教下旨，故謂正直解也。

能知如來深密義者(至)是名甚深祕密之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知如來深密義者(至)是名甚深祕密之義。

案僧亮曰：因果難知，甚深義也。佛性是因之深者，無我以下皆說中道也。僧宗曰：此第五辨修慧也。境不異前，但解力轉深耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：因果難知，甚深義也。佛性是因之深者，無我以下皆說中道也。僧宗曰：此第五辨修慧也。境不異前，但解力轉深耳。

爾時光明遍照高貴(至)解佛所說聞不聞義不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照高貴(至)解佛所說聞不聞義不然。

案僧亮曰：承上所說不聞聞佛性五事皆是常法。若常法可聞，不應是常，假難以辨之也。下構六難也。僧宗曰：此難生於初句也。若初句無滯，則餘亦通矣，故先以為難也。將欲顯諸法不定，遠彰空義，故假設不定之難耳。寶亮曰：德王今作定有定無難者，意在時情也。下復有五難成此初執，合為六難也。凡夫封著，實為可患，聞有則成性執、聞無便成斷見。智秀曰：此下有三翻難、兩翻問。今第一翻中有七句：第一作定難、第二第六第七同作不聞難、第三第四同作聞難、第五一句防難也。不然者，不然聞不聞之旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：承上所說不聞聞佛性五事皆是常法。若常法可聞，不應是常，假難以辨之也。下構六難也。僧宗曰：此難生於初句也。若初句無滯，則餘亦通矣，故先以為難也。將欲顯諸法不定，遠彰空義，故假設不定之難耳。寶亮曰：德王今作定有定無難者，意在時情也。下復有五難成此初執，合為六難也。凡夫封著，實為可患，聞有則成性執、聞無便成斷見。智秀曰：此下有三翻難、兩翻問。今第一翻中有七句：第一作定難、第二第六第七同作不聞難、第三第四同作聞難、第五一句防難也。不然者，不然聞不聞之旨也。

何以故？法若有者便應定有(至)便應定無不應滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？法若有者便應定有(至)便應定無不應滅。

案僧亮曰：意在前關也。聞不聞義，不離此二。若聞作不聞，則有法應滅；若不聞作聞，則無法可生也。此第一難也。僧宗曰：先說兩關，令法相是定也。若定有者，可從聲教而聞；若定無者，則妙絕於相，永不可聞也。無不應生者，若理絕聲教，不可聞聲而聞也。有不應滅者，謂聲教是可聞之法，不可令不聞也。寶亮曰：夫定有之法，則常可得聞；若必定無，則常不可聞。所以聞所不聞，此義不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：意在前關也。聞不聞義，不離此二。若聞作不聞，則有法應滅；若不聞作聞，則無法可生也。此第一難也。僧宗曰：先說兩關，令法相是定也。若定有者，可從聲教而聞；若定無者，則妙絕於相，永不可聞也。無不應生者，若理絕聲教，不可聞聲而聞也。有不應滅者，謂聲教是可聞之法，不可令不聞也。寶亮曰：夫定有之法，則常可得聞；若必定無，則常不可聞。所以聞所不聞，此義不然。

如其聞者是則為聞(至)云何而言聞所不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其聞者是則為聞(至)云何而言聞所不聞。

案道生曰：合難聞不聞也。謂聞不聞，似若聞成不聞。理既不然，便應聞自是聞、不聞自是不聞也。僧亮曰：定有定無已竟，結成難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：合難聞不聞也。謂聞不聞，似若聞成不聞。理既不然，便應聞自是聞、不聞自是不聞也。僧亮曰：定有定無已竟，結成難也。

世尊！若不可聞是為不聞(至)云何而言聞所不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！若不可聞是為不聞(至)云何而言聞所不聞。

案道生曰：離難聞不聞也。若果不如向言，便是聞復聞也。夫聞不可重聞，猶不可聞必不可聞也。僧亮曰：重難無法不應可聞，如已聞之法而不可重聞；況本來定無法，而當可聞？寶亮曰：此下頻借四譬結成前難也。此第一譬，明聲是可聞法。涅槃既非音聲，云何而言聞所不聞耶？智秀曰：第二難也。謂已謝者，不可聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：離難聞不聞也。若果不如向言，便是聞復聞也。夫聞不可重聞，猶不可聞必不可聞也。僧亮曰：重難無法不應可聞，如已聞之法而不可重聞；況本來定無法，而當可聞？寶亮曰：此下頻借四譬結成前難也。此第一譬，明聲是可聞法。涅槃既非音聲，云何而言聞所不聞耶？智秀曰：第二難也。謂已謝者，不可聞也。

譬如去者至則不去去則不至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如去者至則不去去則不至。

案道生曰：譬前合難也。僧亮曰：以此譬前有無各定也。寶亮曰：至則不去，譬聞已不聞。法則不至，譬不聞不聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：譬前合難也。僧亮曰：以此譬前有無各定也。寶亮曰：至則不去，譬聞已不聞。法則不至，譬不聞不聞也。

亦如生已不生不生(至)不聞不聞亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如生已不生不生(至)不聞不聞亦復如是。

案僧亮曰：以此譬後重難也。寶亮曰：生已不生，譬聞已不聞。不生不生，譬不聞不聞也。得已不得，亦如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：以此譬後重難也。寶亮曰：生已不生，譬聞已不聞。不生不生，譬不聞不聞也。得已不得，亦如是也。

世尊！若不聞者一切眾生(至)雖見佛性未得明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！若不聞者一切眾生(至)雖見佛性未得明了。

案道生曰：若不聞復為聞，一往如似可得教義。而聞更作聞，為躓大矣。僧亮曰：第二難也。僧宗曰：茲決難也。不聞之理可強得者，菩提亦可強得也。仍取佛意，若亦可強得者，十住菩薩見佛性未明了，何不強明了耶？寶亮曰：借菩提為決。若菩提不可強得者，不聞之理豈可強聞耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：若不聞復為聞，一往如似可得教義。而聞更作聞，為躓大矣。僧亮曰：第二難也。僧宗曰：茲決難也。不聞之理可強得者，菩提亦可強得也。仍取佛意，若亦可強得者，十住菩薩見佛性未明了，何不強明了耶？寶亮曰：借菩提為決。若菩提不可強得者，不聞之理豈可強聞耶？

世尊！若不聞聞者如來往昔(至)於阿含中復言無師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！若不聞聞者如來往昔(至)於阿含中復言無師。

案僧亮曰：第三難也。寶亮曰：若不聞之法要必得聞者，佛應有師；若言無師，云何而說聞所不聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三難也。寶亮曰：若不聞之法要必得聞者，佛應有師；若言無師，云何而說聞所不聞也。

若不聞不聞如來得成(至)不聞是經亦應得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不聞不聞如來得成(至)不聞是經亦應得見。

案道生曰：不聞之理遂不可聞者，躓亦大也。僧亮曰：第四難也。僧宗曰：逆取佛意。若言改以不聞此不聞得佛者，彌有過也。寶亮曰：若果自然得道不聞不聞者，眾生亦應爾，不假聞此不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：不聞之理遂不可聞者，躓亦大也。僧亮曰：第四難也。僧宗曰：逆取佛意。若言改以不聞此不聞得佛者，彌有過也。寶亮曰：若果自然得道不聞不聞者，眾生亦應爾，不假聞此不聞。

世尊！凡是色者或可見(至)云何而言可得見聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！凡是色者或可見(至)云何而言可得見聞。

案道生曰：更單難前聞義也。僧亮曰：第五難也。僧宗曰：第五第六難。大意相似，而第五難小賒，第六難轉切也。今此中猶許現在有聞也。寶亮曰：上四難一向反理，此下兩難傍助佛解，明萬法無定。佛正承此而答也。難意謂：可見之法猶有見不見，況涅槃非色非聲，云何可得而聞耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：更單難前聞義也。僧亮曰：第五難也。僧宗曰：第五第六難。大意相似，而第五難小賒，第六難轉切也。今此中猶許現在有聞也。寶亮曰：上四難一向反理，此下兩難傍助佛解，明萬法無定。佛正承此而答也。難意謂：可見之法猶有見不見，況涅槃非色非聲，云何可得而聞耶？

世尊！過去已滅則不可聞(至)大涅槃經聞所不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！過去已滅則不可聞(至)大涅槃經聞所不聞。

案僧亮曰：第六難也。寶亮曰：亦如第五難意無異。若萬法有一定性，則無三世；以無定故，經三世耳。而已過之聲不可聞者，未至亦不聞，現在即生即滅又不可聞。故論云「諸法取取塵無處」，以況涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第六難也。寶亮曰：亦如第五難意無異。若萬法有一定性，則無三世；以無定故，經三世耳。而已過之聲不可聞者，未至亦不聞，現在即生即滅又不可聞。故論云「諸法取取塵無處」，以況涅槃也。

爾時世尊讚光明遍照(至)如十住菩薩之所知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚光明遍照(至)如十住菩薩之所知見。

案道生曰：善其難也。僧亮曰：難其解空也。常與無常皆從緣有已。而常法從緣，見無常法從緣生也。緣則是空，空則無見無聞也，唯十地所知耳。寶亮曰：印可其後二難，謂萬法無性，如幻如炎等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：善其難也。僧亮曰：難其解空也。常與無常皆從緣有已。而常法從緣，見無常法從緣生也。緣則是空，空則無見無聞也，唯十地所知耳。寶亮曰：印可其後二難，謂萬法無性，如幻如炎等也。

時大眾中忽然之頃(至)譬如比丘入師子王定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大眾中忽然之頃(至)譬如比丘入師子王定。

案僧亮曰：非青見青等，皆表諸法無定也。所以兩佛相證者，明法相不異，諸佛道同。法從緣見，見則常也。十號不異，法輪亦同也。從緣所生無常國土，淨穢不同，眾生善惡亦異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：非青見青等，皆表諸法無定也。所以兩佛相證者，明法相不異，諸佛道同。法從緣見，見則常也。十號不異，法輪亦同也。從緣所生無常國土，淨穢不同，眾生善惡亦異耳。

爾時文殊師利菩薩白佛言(至)爾時如來默然不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩白佛言(至)爾時如來默然不說。

案僧亮曰：光以證佛所說，所以不得答也。寶亮曰：時眾之疑未去，佛不答也。眾生執心既重，若直以理答，不必為彼心用，所以寄事以感其情也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：光以證佛所說，所以不得答也。寶亮曰：時眾之疑未去，佛不答也。眾生執心既重，若直以理答，不必為彼心用，所以寄事以感其情也。

迦葉菩薩復問文殊師利(至)雖相諮問然無答者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩復問文殊師利(至)雖相諮問然無答者。

案僧亮曰：文殊應答而不答者，未聞命故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：文殊應答而不答者，未聞命故也。

爾時世尊問文殊師利(至)阿耨多羅三藐三菩提燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊問文殊師利(至)阿耨多羅三藐三菩提燈。

案僧亮曰：彼滿月佛現此光也。從因而現，因即慧也。無因緣者，常法不從生因生故也。亦有因緣者，從了因見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：彼滿月佛現此光也。從因而現，因即慧也。無因緣者，常法不從生因生故也。亦有因緣者，從了因見也。

佛言：文殊師利！汝今莫入(至)應以世諦而解脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：文殊師利！汝今莫入(至)應以世諦而解脫之。

案僧亮曰：謂深說為第一義，淺說為世諦也。寶亮曰：命使為說光所由來處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：謂深說為第一義，淺說為世諦也。寶亮曰：命使為說光所由來處也。

文殊師利言：世尊！於此東方(至)多有眾鳥遊集其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：世尊！於此東方(至)多有眾鳥遊集其上。

案僧亮曰：示從緣生法是無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：示從緣生法是無常也。

復有無量虎狼師子(至)心常憐愍一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量虎狼師子(至)心常憐愍一切眾生。

案僧亮曰：說眾生淨心者，即示淨土因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說眾生淨心者，即示淨土因也。

其佛號曰滿月光明(至)菩薩摩訶薩所問等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛號曰滿月光明(至)菩薩摩訶薩所問等無有異。

案僧亮曰：從緣法常故一也。十號既同，法不異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：從緣法常故一也。十號既同，法不異也。

彼滿月光明佛即告琉璃光(至)是名因緣亦非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼滿月光明佛即告琉璃光(至)是名因緣亦非因緣。

案僧亮曰：具說因緣，即說世諦有來去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：具說因緣，即說世諦有來去也。