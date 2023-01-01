大般涅槃經集解卷第四十四(嬰兒行品第二十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第四十四(嬰兒行品第二十一)

佛為阿闍世王說二十法門 辨嬰兒行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為阿闍世王說二十法門 辨嬰兒行

梵行品之第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品之第九

爾時佛告諸大眾言(至)猶如微妙真金之山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸大眾言(至)猶如微妙真金之山。

案僧亮曰：猶有疑佛不垂慈救，罪不得滅。當知無定相者，定罪以煩惱為定也。無定定者，無定疑心。疑心定者，一斷不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：猶有疑佛不垂慈救，罪不得滅。當知無定相者，定罪以煩惱為定也。無定定者，無定疑心。疑心定者，一斷不起。

爾時世尊出八種聲(至)禮敬畢已却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊出八種聲(至)禮敬畢已却坐一面。

案僧亮曰：言大王者，不直稱名，懼其喜過，漸開其心也。無上大師者，知佛慈等，真一切智也。智秀曰：第五佛命大王以定其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：言大王者，不直稱名，懼其喜過，漸開其心也。無上大師者，知佛慈等，真一切智也。智秀曰：第五佛命大王以定其心。

爾時佛告阿闍世王言(至)心則放逸無惡不造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿闍世王言(至)心則放逸無惡不造。

案僧亮曰：王不發菩提心，罪不可滅。發心者，由見凡夫之過。此二十事，說凡夫之過也。僧宗曰：第六為王說法也。有十一翻，此即第一先命觀二十事。就身為其相既淺，如似伏惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：王不發菩提心，罪不可滅。發心者，由見凡夫之過。此二十事，說凡夫之過也。僧宗曰：第六為王說法也。有十一翻，此即第一先命觀二十事。就身為其相既淺，如似伏惑。

阿闍世言：如我解佛所說義(至)必定當墮阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世言：如我解佛所說義(至)必定當墮阿鼻地獄。

案僧亮曰：上雖說戒等五法無常，王愛罪影，猶未怗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上雖說戒等五法無常，王愛罪影，猶未怗也。

阿闍世王白佛言世尊(至)是故當知殺無定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王白佛言世尊(至)是故當知殺無定相。

案僧亮曰：去其封罪之報，便從理得解也。寶亮曰：上來至此，且一往總為王說法，以虛忘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：去其封罪之報，便從理得解也。寶亮曰：上來至此，且一往總為王說法，以虛忘也。

大王！如汝所言父王無辜(至)若九非者則應無罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！如汝所言父王無辜(至)若九非者則應無罪。

案僧亮曰：第二為說生法二空。其觀既深，如似斷惑也。寶亮曰：此下別為王說法，先開五門，後更以五階釋此門也。此即第一門，就假名義中說法以除其罪。謂若能解萬法虛假即空，而有為妄有，罪何從生？虛其心故，則無實罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二為說生法二空。其觀既深，如似斷惑也。寶亮曰：此下別為王說法，先開五門，後更以五階釋此門也。此即第一門，就假名義中說法以除其罪。謂若能解萬法虛假即空，而有為妄有，罪何從生？虛其心故，則無實罪也。

大王！色有三種過去未來(至)云何說言定入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！色有三種過去未來(至)云何說言定入地獄。

案僧亮曰：以五門破定罪相，成王所解也。第一門，說是假名無有定相。僧宗曰：第三翻就三世分之，則無罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：以五門破定罪相，成王所解也。第一門，說是假名無有定相。僧宗曰：第三翻就三世分之，則無罪也。

大王！一眾所作罪業(至)汝獨云何而得業耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！一眾所作罪業(至)汝獨云何而得業耶。

案僧亮曰：第二門，明一者心念教能殺人、二者心口殺、三者具身口殺。王不具三業，故罪輕也。僧宗曰：第四翻明三業具則罪重。但有心口而無身業，罪則輕也。寶亮曰：第二明罪福不在因緣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二門，明一者心念教能殺人、二者心口殺、三者具身口殺。王不具三業，故罪輕也。僧宗曰：第四翻明三業具則罪重。但有心口而無身業，罪則輕也。寶亮曰：第二明罪福不在因緣中。

大王！頻婆娑羅往有惡心(至)云何而言定入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！頻婆娑羅往有惡心(至)云何而言定入地獄。

案僧亮曰：第三門，明惡有下中上也。下者，謂彼怨我，我還以惡報也；中者，無恩於我，以惡加人也；上者，有恩於我，又加其惡。王是下惡也。僧宗曰：第五舉昔業緣起富羅山事。寶亮曰：第三明先王以宿業所招，非其創罪之始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三門，明惡有下中上也。下者，謂彼怨我，我還以惡報也；中者，無恩於我，以惡加人也；上者，有恩於我，又加其惡。王是下惡也。僧宗曰：第五舉昔業緣起富羅山事。寶亮曰：第三明先王以宿業所招，非其創罪之始。

大王！眾生狂惑凡有四種(至)若非本心云何得罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！眾生狂惑凡有四種(至)若非本心云何得罪。

案僧亮曰：第四門，明殺有三，謂重者邪見殺也、中者瞋殺也、下者貪殺也。王以狂亂心殺，故非定也。僧宗曰：第六舉貪狂以遺其心也。寶亮曰：眾生作罪，皆由不自在故。若能識此罪源，則無罪矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第四門，明殺有三，謂重者邪見殺也、中者瞋殺也、下者貪殺也。王以狂亂心殺，故非定也。僧宗曰：第六舉貪狂以遺其心也。寶亮曰：眾生作罪，皆由不自在故。若能識此罪源，則無罪矣。

大王！譬如幻師於四衢道(至)諸佛世尊知其非真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！譬如幻師於四衢道(至)諸佛世尊知其非真。

案僧亮曰：第五，重門也。僧宗曰：第七有六譬，證上第二生法二空，故罪不可得也。寶亮曰：第五有十譬。法體性空無自性，故殺無定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第五，重門也。僧宗曰：第七有六譬，證上第二生法二空，故罪不可得也。寶亮曰：第五有十譬。法體性空無自性，故殺無定。

大王！殺法殺業殺者殺果(至)雖復因王王實無罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！殺法殺業殺者殺果(至)雖復因王王實無罪。

案僧亮曰：重顯前第二門也。僧宗曰：第八證上第四王但知殺，而身不自殺，則無罪也。寶亮曰：釋上第二，因緣中無罪性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：重顯前第二門也。僧宗曰：第八證上第四王但知殺，而身不自殺，則無罪也。寶亮曰：釋上第二，因緣中無罪性也。

大王！如王宮中常勅屠羊(至)於父先王生重憂苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！如王宮中常勅屠羊(至)於父先王生重憂苦。

案僧亮曰：重顯前第二門也。寶亮曰：釋上第三門，宿業中無罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：重顯前第二門也。寶亮曰：釋上第三門，宿業中無罪也。

大王！世間之人是愛僮僕(至)王不自在當有何咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！世間之人是愛僮僕(至)王不自在當有何咎。

案僧亮曰：重顯前第四門也。僧宗曰：第九，成上第六，罪由貪狂。寶亮曰：釋第四門，貪狂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：重顯前第四門也。僧宗曰：第九，成上第六，罪由貪狂。寶亮曰：釋第四門，貪狂也。

大王！譬如涅槃非有非無(至)無有見者則無果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！譬如涅槃非有非無(至)無有見者則無果報。

案僧宗曰：第十舉世諦，涅槃是有，說有罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第十舉世諦，涅槃是有，說有罪。

常見之人則為非有(至)非有非無而亦是有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常見之人則為非有(至)非有非無而亦是有。

案僧亮曰：重顯前第五門也。寶亮曰：釋上第五門，萬有體空，無性罪也。於有慚愧者，則是非有。何以爾？既生慚愧心，達萬法體虛，故於人為無罪也。若於無慚愧者，是則非無也。受果報者，名之為有。謂無智人終日構因得果，是以不無也。空見之人則非有者，謂於此人便無性報也。有見之人非無者，謂於報相者便不無果報也。有有見者，謂計常之人為有也。無有見者，若無向執相，終無果報也。常見之人者，此是解常之心，故於此人為無也。無常見者，若觀生死令佛盡作無常，則不無果報之生死也。常常見者，此是計常之人，不無於惡果也。以見義故者，經云「於解者為非有，於不解者為非無」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：重顯前第五門也。寶亮曰：釋上第五門，萬有體空，無性罪也。於有慚愧者，則是非有。何以爾？既生慚愧心，達萬法體虛，故於人為無罪也。若於無慚愧者，是則非無也。受果報者，名之為有。謂無智人終日構因得果，是以不無也。空見之人則非有者，謂於此人便無性報也。有見之人非無者，謂於報相者便不無果報也。有有見者，謂計常之人為有也。無有見者，若無向執相，終無果報也。常見之人者，此是解常之心，故於此人為無也。無常見者，若觀生死令佛盡作無常，則不無果報之生死也。常常見者，此是計常之人，不無於惡果也。以見義故者，經云「於解者為非有，於不解者為非無」也。

大王！夫眾生者名出入息(至)不入地獄汝云何入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！夫眾生者名出入息(至)不入地獄汝云何入。

案僧亮曰：重顯前第一門。僧宗曰：第十一翻，正說法之宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：重顯前第一門。僧宗曰：第十一翻，正說法之宗也。

爾時阿闍世王如佛所說(至)諸法無常苦空無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王如佛所說(至)諸法無常苦空無我。

案僧亮曰：既已得解，即於佛所得不壞信也。僧宗曰：若解假名是虛者，則無罪而不滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：既已得解，即於佛所得不壞信也。僧宗曰：若解假名是虛者，則無罪而不滅也。

世尊！我見世間從伊蘭子(至)受大苦惱不以為苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！我見世間從伊蘭子(至)受大苦惱不以為苦。

案僧亮曰：廢其非分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：廢其非分。

爾時摩伽國無量人民(至)即是一切諸佛弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩伽國無量人民(至)即是一切諸佛弟子。

案僧亮曰：己身天身者，因中說果耳。僧宗曰：前言為闍世住者，義現於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：己身天身者，因中說果耳。僧宗曰：前言為闍世住者，義現於此。

說是語已即以種種(至)了了見佛性猶如文殊等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已即以種種(至)了了見佛性猶如文殊等。

案僧亮曰：初九行半歎佛，次六行自發心也。前九行半中，初三行總歎口四業，次一行半別歎不惡口，次一行歎不綺語，次二行說語之益物也，次二行歎慈悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：初九行半歎佛，次六行自發心也。前九行半中，初三行總歎口四業，次一行半別歎不惡口，次一行歎不綺語，次二行說語之益物也，次二行歎慈悲也。

爾時世尊讚阿闍世王(至)天行品者如雜華說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚阿闍世王(至)天行品者如雜華說。

案僧亮曰：讚述所歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：讚述所歎也。

嬰兒行品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嬰兒行品第二十一

案僧宗曰：備行三行，其德則喻如嬰兒，亦是化嬰兒也。此品有三段：第一譬佛；第二從「不知苦樂」以下，譬菩薩；第三「又如嬰兒」以下，譬眾生。明昔所以須說五乘之教也。寶亮曰：此品有五段。第一明佛自作嬰兒；第二明菩薩作嬰兒；第三明佛方便為化；第四明佛說二乘之果以為真極；第五明為斷見者說有實眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：備行三行，其德則喻如嬰兒，亦是化嬰兒也。此品有三段：第一譬佛；第二從「不知苦樂」以下，譬菩薩；第三「又如嬰兒」以下，譬眾生。明昔所以須說五乘之教也。寶亮曰：此品有五段。第一明佛自作嬰兒；第二明菩薩作嬰兒；第三明佛方便為化；第四明佛說二乘之果以為真極；第五明為斷見者說有實眾生也。

善男子！云何名為嬰兒行(至)斷於無常是名嬰兒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！云何名為嬰兒行(至)斷於無常是名嬰兒行。

案僧宗曰：第一譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第一譬也。

又嬰兒者不知苦樂(至)而作聲聞辟支佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又嬰兒者不知苦樂(至)而作聲聞辟支佛乘。

案僧亮曰：方便誘引，不即法實。以業為譬，下是其正體。如來菩薩以譬嬰兒者，義似嬰兒，廣其非行體也。何者？解脫中云：如來有嬰兒行，無有是處。此之證也。亦可佛菩薩是嬰兒行本，名嬰兒行也。僧宗曰：第二譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：方便誘引，不即法實。以業為譬，下是其正體。如來菩薩以譬嬰兒者，義似嬰兒，廣其非行體也。何者？解脫中云：如來有嬰兒行，無有是處。此之證也。亦可佛菩薩是嬰兒行本，名嬰兒行也。僧宗曰：第二譬也。

又嬰兒行者如彼嬰兒(至)然此黃葉實非金也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又嬰兒行者如彼嬰兒(至)然此黃葉實非金也。

案僧亮曰：第三譬。為說三十三天之樂，以免三塗苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三譬。為說三十三天之樂，以免三塗苦也。

木牛木馬木男木女(至)男女想故名曰嬰兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木牛木馬木男木女(至)男女想故名曰嬰兒。

案寶亮曰：木牛即第四譬，為說二乘果也。木男即第五譬，為斷見者說有眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：木牛即第四譬，為說二乘果也。木男即第五譬，為斷見者說有眾生也。

如來亦爾若有眾生(至)亦皆同汝得是五行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦爾若有眾生(至)亦皆同汝得是五行。

案僧亮曰：先總以三法為譬，楊葉譬人天乘四果；牛馬人天等一乘男女譬眾生；啼哭譬造惡業。三十三天者，別合楊葉。所以明者，凡著有不說涅槃。「眾生厭時至二乘之實」則合牛馬。所以然者，以厭生死者，不說人天因也。有斷不斷者，智煩惱斷，習不斷也。已下類爾。「非金中生金想至而說為淨」，總合上四果為淨。「於非牛馬作牛馬想至說非道為道」，總合四乘為道。說假名眾生，合男女別墮邪見，墮斷滅也。是故如來說有眾生者，說假名眾生，除其斷見。於眾生中作眾生想者，說計我者普也。於眾生破眾生見者，明說假名眾生亦破常見，不但此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先總以三法為譬，楊葉譬人天乘四果；牛馬人天等一乘男女譬眾生；啼哭譬造惡業。三十三天者，別合楊葉。所以明者，凡著有不說涅槃。「眾生厭時至二乘之實」則合牛馬。所以然者，以厭生死者，不說人天因也。有斷不斷者，智煩惱斷，習不斷也。已下類爾。「非金中生金想至而說為淨」，總合上四果為淨。「於非牛馬作牛馬想至說非道為道」，總合四乘為道。說假名眾生，合男女別墮邪見，墮斷滅也。是故如來說有眾生者，說假名眾生，除其斷見。於眾生中作眾生想者，說計我者普也。於眾生破眾生見者，明說假名眾生亦破常見，不但此也。