大般涅槃經集解卷第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第四十二

阿闍世王六臣說邪見事 耆婆慰喻阿闍世王事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王六臣說邪見事 耆婆慰喻阿闍世王事

梵行品之第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品之第七

爾時王舍大城阿闍世王(至)父王無辜橫加逆害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍大城阿闍世王(至)父王無辜橫加逆害。

案僧亮曰：列在品末者，有四意證經多義：一證慈等怨親；二證慈有益；三拔五逆重罪；四明若信因果，生重慚愧、發露悔過加闍世者為可拔，不如是者不可救也。此先明造罪之緣起。內具十惡，不見未來，外黨凶人遂興重逆。曇濟曰：有六意，一明慈有有益、二明怨親等、三明外淨眾生、四明能除、五明悔過、六明應近善友也。僧宗曰：此下有二意，一者猶是歎經、二者證成梵行有益也。敬遺記曰：有五意，一歎經、第二內臣勸詣佛、第三空中聲告勸隨耆婆、第四明佛慈無偏、第五明除罪也。又一解云：第一外臣勸以邪師、二證梵行、三示為慈有改悔之方、四示有真知識、五明其父教中是聲聞也。此下五段，第一明外臣勸也。寶亮曰：此是〈梵行品〉中大段之第四，證經力用，能除重罪也。有五意：第一上來雖明經有大力，能除重罪，未見其事；今出闍世親是其人，以經力故，罪得除也。第二既明四無量心是實益，若不出其相，則何以為驗？今故教月受三昧，先除王身之瘡，近表慈悲之實也。第三欲明如來一化之中，普為人天作善知識，具足入道之因緣也；顯六師為惡友，耆婆為善知。第四示人懺悔之法則，若當有罪，能如闍世者，必滅矣。第五遠證三乘慈等也。次第教云聲聞無有慈悲濟拔於物，而頻婆娑羅親是須陀洹人，能捨重怨，空中有勸也。智秀曰：品中之第五大段，證慈悲有實益義也。文有四別：第一出內有惡因、外隨惡緣造惡；第二耆婆為善友，勸其詣佛；第三其父勸也；第四佛自放光接化之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：列在品末者，有四意證經多義：一證慈等怨親；二證慈有益；三拔五逆重罪；四明若信因果，生重慚愧、發露悔過加闍世者為可拔，不如是者不可救也。此先明造罪之緣起。內具十惡，不見未來，外黨凶人遂興重逆。曇濟曰：有六意，一明慈有有益、二明怨親等、三明外淨眾生、四明能除、五明悔過、六明應近善友也。僧宗曰：此下有二意，一者猶是歎經、二者證成梵行有益也。敬遺記曰：有五意，一歎經、第二內臣勸詣佛、第三空中聲告勸隨耆婆、第四明佛慈無偏、第五明除罪也。又一解云：第一外臣勸以邪師、二證梵行、三示為慈有改悔之方、四示有真知識、五明其父教中是聲聞也。此下五段，第一明外臣勸也。寶亮曰：此是〈梵行品〉中大段之第四，證經力用，能除重罪也。有五意：第一上來雖明經有大力，能除重罪，未見其事；今出闍世親是其人，以經力故，罪得除也。第二既明四無量心是實益，若不出其相，則何以為驗？今故教月受三昧，先除王身之瘡，近表慈悲之實也。第三欲明如來一化之中，普為人天作善知識，具足入道之因緣也；顯六師為惡友，耆婆為善知。第四示人懺悔之法則，若當有罪，能如闍世者，必滅矣。第五遠證三乘慈等也。次第教云聲聞無有慈悲濟拔於物，而頻婆娑羅親是須陀洹人，能捨重怨，空中有勸也。智秀曰：品中之第五大段，證慈悲有實益義也。文有四別：第一出內有惡因、外隨惡緣造惡；第二耆婆為善友，勸其詣佛；第三其父勸也；第四佛自放光接化之也。

因害父已心生悔熱(至)有能治者無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因害父已心生悔熱(至)有能治者無有是處。

案僧亮曰：次明信有悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次明信有悔。

時有大臣名曰月稱(至)滅除我罪我當歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有大臣名曰月稱(至)滅除我罪我當歸依。

案僧亮曰：彼國之俗，慰喻之偈。是以人人說之，以曉王意也。富蘭那者名也，姓迦葉，其人起斷滅之見，故云生法如是也。僧宗曰：此大邪見，謗無因果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：彼國之俗，慰喻之偈。是以人人說之，以曉王意也。富蘭那者名也，姓迦葉，其人起斷滅之見，故云生法如是也。僧宗曰：此大邪見，謗無因果也。

復有一臣名曰藏德(至)除滅我罪我當歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一臣名曰藏德(至)除滅我罪我當歸依。

案僧亮曰：末伽梨是其字，拘舍離是母字。其人起斷常見也。謂七分是常，無善惡是斷也。伊師迦草，外皮軟脆、內幹堅實，譬七法無害者及死者也。七分一一非人，性異不可合為一，故無害者也。若治國法殺無罪者，治國有刑殺之罪，罪自招死，非殺者罪。法名無法者，答王所言無辜咎也。先王雖無狂濫之罪，不無刑殺之咎。有餘報者，有過去罪也。僧宗曰：第二邪見外道，立常見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：末伽梨是其字，拘舍離是母字。其人起斷常見也。謂七分是常，無善惡是斷也。伊師迦草，外皮軟脆、內幹堅實，譬七法無害者及死者也。七分一一非人，性異不可合為一，故無害者也。若治國法殺無罪者，治國有刑殺之罪，罪自招死，非殺者罪。法名無法者，答王所言無辜咎也。先王雖無狂濫之罪，不無刑殺之咎。有餘報者，有過去罪也。僧宗曰：第二邪見外道，立常見也。

復有一臣名曰實得(至)能除我罪我當歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一臣名曰實得(至)能除我罪我當歸依。

案僧亮曰：刪闍耶是字，毘羅胝是其母字。其人起見云：一切苦樂，因在過去，而現在無因、未來無果。現在持戒，遮苦果不起，名為解脫。僧宗曰：第三邪見，計一切苦樂皆過去造也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：刪闍耶是字，毘羅胝是其母字。其人起見云：一切苦樂，因在過去，而現在無因、未來無果。現在持戒，遮苦果不起，名為解脫。僧宗曰：第三邪見，計一切苦樂皆過去造也。

復有一臣名悉知義(至)除滅我罪我當歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一臣名悉知義(至)除滅我罪我當歸依。

案僧亮曰：阿耆多翅舍其字也，欽婆羅衣也。著麁衣苦行。其人起見，謂苦樂之因亦在過去。若現受苦事，自得解脫。是故種種受苦，投淵赴火五熱炙身等也。僧宗曰：此人執斷見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：阿耆多翅舍其字也，欽婆羅衣也。著麁衣苦行。其人起見，謂苦樂之因亦在過去。若現受苦事，自得解脫。是故種種受苦，投淵赴火五熱炙身等也。僧宗曰：此人執斷見也。

復有大臣名曰吉德(至)能滅我罪我當歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有大臣名曰吉德(至)能滅我罪我當歸依。

案僧亮曰：迦羅鳩馱其字也，迦栴延其姓也。其人謂：一切萬物，自在天作。心無慚愧，自在天喜，不入地獄也。僧宗曰：第五，此是二十五諦家計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：迦羅鳩馱其字也，迦栴延其姓也。其人謂：一切萬物，自在天作。心無慚愧，自在天喜，不入地獄也。僧宗曰：第五，此是二十五諦家計也。

復有一臣名無所畏(至)能除我罪我當歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一臣名無所畏(至)能除我罪我當歸依。

案僧亮曰：尼犍其字也，若提其母字也。謂因亦過去受生死，逕八萬劫苦盡，亦無善惡行道斷苦，故言無阿羅漢修道等也。僧宗曰：第六，此人計有自然解脫也。寶亮曰：自初至此，別惡友之辭。自下耆婆以去，明善知識事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：尼犍其字也，若提其母字也。謂因亦過去受生死，逕八萬劫苦盡，亦無善惡行道斷苦，故言無阿羅漢修道等也。僧宗曰：第六，此人計有自然解脫也。寶亮曰：自初至此，別惡友之辭。自下耆婆以去，明善知識事。

爾時大醫名曰耆婆往(至)王所白言大王得安眠不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大醫名曰耆婆往(至)王所白言大王得安眠不。

案僧亮曰：向來大臣並不見因果，言居王位自在得殺，不應愁苦，不進其師也。今耆婆見有因果，已既有罪，理應愁苦，不得安眠，是故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：向來大臣並不見因果，言居王位自在得殺，不應愁苦，不進其師也。今耆婆見有因果，已既有罪，理應愁苦，不得安眠，是故問。

王以偈答：若有能永斷(至)盜者未獲財不得安隱眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王以偈答：若有能永斷(至)盜者未獲財不得安隱眠。

案僧亮曰：初四偈說佛也，次五偈半說菩薩也。次二偈，一謂佛、一謂菩薩也。次三偈，說有罪故，不得安眠也。次三偈，廣說不安眠事也。智秀曰：偈以下凡有四意。初九行半，出得眠也；第二有兩行，出得眠人；第三六行，出不得眠法；第四長行自中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：初四偈說佛也，次五偈半說菩薩也。次二偈，一謂佛、一謂菩薩也。次三偈，說有罪故，不得安眠也。次三偈，廣說不安眠事也。智秀曰：偈以下凡有四意。初九行半，出得眠也；第二有兩行，出得眠人；第三六行，出不得眠法；第四長行自中也。

耆婆！我今病重於正法王(至)演說法藥除我病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆婆！我今病重於正法王(至)演說法藥除我病苦。

案僧亮曰：先自說不治之病，不得憂也。後知病起由心，非草石所療，自非法王，無可治也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先自說不治之病，不得憂也。後知病起由心，非草石所療，自非法王，無可治也。

耆婆答言：善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆婆答言：善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧。

案僧亮曰：慶王病輕也。王知父母恩重，有慚愧故心生重，悔露向人，懼地獄苦，信有因果。具此五善，王病易治，莫懷怖畏。下一一引佛語證也。僧宗曰：此下有七番說法也。寶亮曰：此下有八番說法也。智秀曰：此下有六番說法也，至處更敘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：慶王病輕也。王知父母恩重，有慚愧故心生重，悔露向人，懼地獄苦，信有因果。具此五善，王病易治，莫懷怖畏。下一一引佛語證也。僧宗曰：此下有七番說法也。寶亮曰：此下有八番說法也。智秀曰：此下有六番說法也，至處更敘也。

大王！諸佛世尊常說是言(至)善哉大王具有慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！諸佛世尊常說是言(至)善哉大王具有慚愧。

案僧亮曰：證慚愧也。寶亮曰：第一明具慚愧故，罪可除也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：證慚愧也。寶亮曰：第一明具慚愧故，罪可除也。

大王且聽！臣聞佛說(至)罪則除滅清淨如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王且聽！臣聞佛說(至)罪則除滅清淨如本。

案僧亮曰：證悔過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：證悔過也。

大王！富有二種一者象馬(至)多作諸惡不如一善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！富有二種一者象馬(至)多作諸惡不如一善。

案僧亮曰：善從理生，有根力強。惡橫故無根，則力弱也。上直提佛語，今以理釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：善從理生，有根力強。惡橫故無根，則力弱也。上直提佛語，今以理釋也。

臣聞佛說修一善心(至)何以故破大惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣聞佛說修一善心(至)何以故破大惡故。

案僧亮曰：所說證善力強也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：所說證善力強也。

大王！如佛所說䨱藏者漏(至)說有智者不覆藏罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王！如佛所說䨱藏者漏(至)說有智者不覆藏罪。

案僧亮曰：第二明王雖作重罪，能壞發露，罪可滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二明王雖作重罪，能壞發露，罪可滅也。

善哉大王！能信因果(至)云何而言不可救療。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉大王！能信因果(至)云何而言不可救療。

案僧亮曰：證發露則罪滅也。寶亮曰：第三明王信心不斷，故可治也。智秀曰：上來至此第一，既非闡提，而有慚愧，罪可滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：證發露則罪滅也。寶亮曰：第三明王信心不斷，故可治也。智秀曰：上來至此第一，既非闡提，而有慚愧，罪可滅。

如王所言無能治者(至)在拘尸城娑羅雙樹間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如王所言無能治者(至)在拘尸城娑羅雙樹間。

案僧宗曰：第二說有師故罪可治也。寶亮曰：第四示王醫所也。智秀曰：第二明現在既有大師在此，云何言無耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第二說有師故罪可治也。寶亮曰：第四示王醫所也。智秀曰：第二明現在既有大師在此，云何言無耶。

廣為無量阿僧祇等(至)所有重罪即當消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣為無量阿僧祇等(至)所有重罪即當消滅。

案僧亮曰：示王醫所也。所以須具說者，六師皆言其師一切智，故須本末述之。僧宗曰：第三明此師說法藥，故罪可治也。寶亮曰：第五耆婆為王說二諦除罪之法藥也。智秀曰：第二句舉善，今列法藥也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：示王醫所也。所以須具說者，六師皆言其師一切智，故須本末述之。僧宗曰：第三明此師說法藥，故罪可治也。寶亮曰：第五耆婆為王說二諦除罪之法藥也。智秀曰：第二句舉善，今列法藥也。