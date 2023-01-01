大般涅槃經集解卷第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第四十一

釋念法無相 念僧為福田 念戒為橋梁 念施為菩提因 念天是第一義天 辨三品入胎差別 解迦葉佛法七日滅義 明涅槃經流通則佛法不滅 明惡世聲聞取相失理佛法則滅 出不得食十種肉之數及賣刀酒洛沙等事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋念法無相 念僧為福田 念戒為橋梁 念施為菩提因 念天是第一義天 辨三品入胎差別 解迦葉佛法七日滅義 明涅槃經流通則佛法不滅 明惡世聲聞取相失理佛法則滅 出不得食十種肉之數及賣刀酒洛沙等事

梵行品之第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品之第六

云何菩薩摩訶薩念法(至)是名菩薩念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩摩訶薩念法(至)是名菩薩念法。

案僧亮曰：以《涅槃經》為法，朝修夕得利，夕修朝得利，故言無時而有現果。「法眼所見」至「無為無數」，說十一空。「是法無舍宅」至「畢竟微妙」，釋空，以名法能涅槃也。非色斷色者，說真也。而亦是色者，說應也。非因者，非作因也。是因者，智為解脫作了因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：以《涅槃經》為法，朝修夕得利，夕修朝得利，故言無時而有現果。「法眼所見」至「無為無數」，說十一空。「是法無舍宅」至「畢竟微妙」，釋空，以名法能涅槃也。非色斷色者，說真也。而亦是色者，說應也。非因者，非作因也。是因者，智為解脫作了因也。

云何念僧？諸佛聖僧(至)常不變易是名念僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何念僧？諸佛聖僧(至)常不變易是名念僧。

案僧亮曰：「諸佛聖僧」至「修行正直法」，釋如法住也。佛師於法，法常故如來常。僧有三義，此釋和合及弟子僧義。「不可觀見」至「不可思議」，義常僧也。一切眾生良祐福田，釋福田僧義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：「諸佛聖僧」至「修行正直法」，釋如法住也。佛師於法，法常故如來常。僧有三義，此釋和合及弟子僧義。「不可觀見」至「不可思議」，義常僧也。一切眾生良祐福田，釋福田僧義也。

云何念戒？菩薩思惟(至)是名菩薩摩訶薩念戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何念戒？菩薩思惟(至)是名菩薩摩訶薩念戒。

案僧亮曰：「有戒不破」至「諸佛讚歎」，說淨戒體也。「是大方等」至「妙寶勝幢」，美戒也。能生萬行譬地，度生死河譬船，莊嚴眾生譬瓔珞，能持僧眾譬如大姓，洗除煩惱譬灰汁，障諸惡風雨譬舍宅，斷諸結縛譬刀劍，無樂不備譬寶珠，所向自在譬脚足，見涅槃路譬眼目，能生眾善譬父母，彰煩惱熱譬蔭涼，昇涅槃山譬梯橙，摧諸魔賊譬幢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：「有戒不破」至「諸佛讚歎」，說淨戒體也。「是大方等」至「妙寶勝幢」，美戒也。能生萬行譬地，度生死河譬船，莊嚴眾生譬瓔珞，能持僧眾譬如大姓，洗除煩惱譬灰汁，障諸惡風雨譬舍宅，斷諸結縛譬刀劍，無樂不備譬寶珠，所向自在譬脚足，見涅槃路譬眼目，能生眾善譬父母，彰煩惱熱譬蔭涼，昇涅槃山譬梯橙，摧諸魔賊譬幢也。

云何念施？菩薩摩訶薩(至)廣說如雜華中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何念施？菩薩摩訶薩(至)廣說如雜華中。

案僧亮曰：初訖「之所讚歎」，說成就外功德也。從「施眾生食則施命」，說內功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：初訖「之所讚歎」，說成就外功德也。從「施眾生食則施命」，說內功德也。

云何念天？有四天王處(至)而是菩薩所知見覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何念天？有四天王處(至)而是菩薩所知見覺。

案僧亮曰：遣三塗之畏也。信戒施聞慧，三界天因；我今具之，無地獄等苦。世天無常，迴此功德以求義天，永離生死，何有生死之畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：遣三塗之畏也。信戒施聞慧，三界天因；我今具之，無地獄等苦。世天無常，迴此功德以求義天，永離生死，何有生死之畏。

善男！子若我弟子(至)甚奇甚特不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男！子若我弟子(至)甚奇甚特不可思議。

案僧亮曰：已說修經者德，今結經不可思議也。僧宗曰：自梵行以來，明四無量慈悲喜捨。而明捨自有八段，文句相生。其義已畢，故今歎經也。有三翻：第一明受持書寫功德，則大不比餘經。第二寄人以歎經也。言所以得八不思議者，由經力故也。第三寄興滅歎經。言此經在世則法興，此經若沒則淪翳。既興滅必由此典，當知眾經之勝也。寶亮曰：此以下是梵行中第三文，歎經流通。就此歎經中有三翻：第一將《法華》以前校量，今《涅槃》具足明六行故勝。然昔經但明三行，是故不如也。第二從「復言菩薩不可思議」以下，就益人以致歎。此人不從人聞法，惡世中但見此經，能自依六行而修因取益，猶經力大故爾也。第三從上「佛法幾時而滅」以下，盡就興廢以為歎也。何故爾？自《法華》以前經，應眾生根性，漸進其行，為伏四倒。根機亦熟，便廢此教。然大涅槃是究竟無餘之唱，三世諸佛共宣此理，故無興廢也。智秀曰：此下品中第四段歎經也。夫行不孤立，立必藉經。故辨行體竟，次歎經也。有三翻：第一約受持、第二約成就不思議、第三約法興滅。此即第一寄受持之勝負，辨經力之優降也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：已說修經者德，今結經不可思議也。僧宗曰：自梵行以來，明四無量慈悲喜捨。而明捨自有八段，文句相生。其義已畢，故今歎經也。有三翻：第一明受持書寫功德，則大不比餘經。第二寄人以歎經也。言所以得八不思議者，由經力故也。第三寄興滅歎經。言此經在世則法興，此經若沒則淪翳。既興滅必由此典，當知眾經之勝也。寶亮曰：此以下是梵行中第三文，歎經流通。就此歎經中有三翻：第一將《法華》以前校量，今《涅槃》具足明六行故勝。然昔經但明三行，是故不如也。第二從「復言菩薩不可思議」以下，就益人以致歎。此人不從人聞法，惡世中但見此經，能自依六行而修因取益，猶經力大故爾也。第三從上「佛法幾時而滅」以下，盡就興廢以為歎也。何故爾？自《法華》以前經，應眾生根性，漸進其行，為伏四倒。根機亦熟，便廢此教。然大涅槃是究竟無餘之唱，三世諸佛共宣此理，故無興廢也。智秀曰：此下品中第四段歎經也。夫行不孤立，立必藉經。故辨行體竟，次歎經也。有三翻：第一約受持、第二約成就不思議、第三約法興滅。此即第一寄受持之勝負，辨經力之優降也。

迦葉菩薩白佛言：世尊(至)大般涅槃亦不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：世尊(至)大般涅槃亦不可思議。

案僧亮曰：將欲致問，先受解也。僧宗曰：此下第二翻，寄人以為歎也。以經力故，得八不思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：將欲致問，先受解也。僧宗曰：此下第二翻，寄人以為歎也。以經力故，得八不思議也。

世尊！以何義故復言菩薩(至)三藐三菩提因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！以何義故復言菩薩(至)三藐三菩提因。

案寶亮曰：第一明菩薩得此經，無師自悟，能依六行理而修因取佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：第一明菩薩得此經，無師自悟，能依六行理而修因取佛也。

善男子！如是菩薩未見阿耨(至)是故菩薩不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如是菩薩未見阿耨(至)是故菩薩不可思議。

案僧亮曰：聞經發心，無有人數。未見菩提之利，而能不惜身命，第一事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：聞經發心，無有人數。未見菩提之利，而能不惜身命，第一事也。

又復不可思議菩薩(至)是故復名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復不可思議菩薩(至)是故復名不可思議。

案僧亮曰：有兩譬顯安苦無厭，第二事也。寶亮曰：菩薩見此經，自能修行，為眾生受苦，乃至三塗不厭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：有兩譬顯安苦無厭，第二事也。寶亮曰：菩薩見此經，自能修行，為眾生受苦，乃至三塗不厭也。

善男子！無量眾生發菩提心(至)是故復名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！無量眾生發菩提心(至)是故復名不可思議。

案僧亮曰：上二菩薩未階初地，而心堅固，由經力致爾。重結上二事也。寶亮曰：第四三事，明眾生發心雖多而成就者少，此人見經而能畢竟不退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上二菩薩未階初地，而心堅固，由經力致爾。重結上二事也。寶亮曰：第四三事，明眾生發心雖多而成就者少，此人見經而能畢竟不退也。

善男子！若有唱言我能浮度(至)是故復名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若有唱言我能浮度(至)是故復名不可思議。

案僧亮曰：為發心作譬也。力小而現事大，果其心也。第三事也。寶亮曰：第四事。世人能度生死海，此人能度，取佛果故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：為發心作譬也。力小而現事大，果其心也。第三事也。寶亮曰：第四事。世人能度生死海，此人能度，取佛果故也。

善男子！菩薩摩訶薩(至)是故復名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！菩薩摩訶薩(至)是故復名不可思議。

案僧亮曰：雖顛倒說，而不染生死，第四事也。案寶亮曰：第五事，此人為眾生說常等，而非虛妄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：雖顛倒說，而不染生死，第四事也。案寶亮曰：第五事，此人為眾生說常等，而非虛妄也。

善男子！人有三品謂上中下(至)是故復名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！人有三品謂上中下(至)是故復名不可思議。

案僧亮曰：凡夫受生顛倒，下者起顛、上者生貪。而六念菩薩同是凡夫受生，不起貪顛。第五事也。寶亮曰：第六事。此人得經力，能修定學慧，自知入胎出胎等事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：凡夫受生顛倒，下者起顛、上者生貪。而六念菩薩同是凡夫受生，不起貪顛。第五事也。寶亮曰：第六事。此人得經力，能修定學慧，自知入胎出胎等事也。

善男子！阿耨多羅三藐(至)是故復名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！阿耨多羅三藐(至)是故復名不可思議。

案僧亮曰：菩提果，心是因。因果皆不可以事比說，《涅槃經》說之，菩薩更不師人。能滅菩提能為人說，第六事也。寶亮曰：第七事。佛果真如，有而無相，非人比類不可取。此因中得此經，故安心修行，復能令他安心，同起極果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：菩提果，心是因。因果皆不可以事比說，《涅槃經》說之，菩薩更不師人。能滅菩提能為人說，第六事也。寶亮曰：第七事。佛果真如，有而無相，非人比類不可取。此因中得此經，故安心修行，復能令他安心，同起極果也。

善男子！菩薩摩訶薩(至)不可思議口亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！菩薩摩訶薩(至)不可思議口亦如是。

案僧亮曰：離即十善戒也。菩薩無我無我所而修淨戒，輕重不犯，第七事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：離即十善戒也。菩薩無我無我所而修淨戒，輕重不犯，第七事也。

善男子！從身離身從口離口(至)是故復名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！從身離身從口離口(至)是故復名不可思議。

案僧亮曰：欲說菩薩善解假名，先說實法無斷結。從身作遠離，身無作也。餘類爾也。慧是實，言實有。實法無斷結，不能令菩薩遠離異生異滅也。終不生念至非虛妄，善解法假故，言不虛妄。第八事也。寶亮曰：第八事，明菩薩遠離十惡而不在離相，不見一法是身是業及離主者，以空理而求則不見三業，以緣假而求亦是有也。實有此慧，不能令菩薩遠離者，言菩薩不存實慧，虛心會理，故能知從身離身，乃至從慧遠離，非身非口。三業既空，十惡斯遣也。無有一法者，上句明緣成假空，此明相續假空。言無一法者，就實法道，常分自滅，前不至後，故無慧遠離。舊此下第八翻，明此人由經力故，識假名實法，知因緣虛有，能息三業，不為非法，亦不思議也。止身三惡，故言從身離身。止口四過，故言從口離口。要得慧故，能翻三毒，故言從慧遠離非身非口也。實有此慧然不能離者，明實法之中無別力用。前生後滅初不相及，慧生之時無惑可斷，惑在之時復無有慧。要是相續道中，向有而今無，方得辨用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：欲說菩薩善解假名，先說實法無斷結。從身作遠離，身無作也。餘類爾也。慧是實，言實有。實法無斷結，不能令菩薩遠離異生異滅也。終不生念至非虛妄，善解法假故，言不虛妄。第八事也。寶亮曰：第八事，明菩薩遠離十惡而不在離相，不見一法是身是業及離主者，以空理而求則不見三業，以緣假而求亦是有也。實有此慧，不能令菩薩遠離者，言菩薩不存實慧，虛心會理，故能知從身離身，乃至從慧遠離，非身非口。三業既空，十惡斯遣也。無有一法者，上句明緣成假空，此明相續假空。言無一法者，就實法道，常分自滅，前不至後，故無慧遠離。舊此下第八翻，明此人由經力故，識假名實法，知因緣虛有，能息三業，不為非法，亦不思議也。止身三惡，故言從身離身。止口四過，故言從口離口。要得慧故，能翻三毒，故言從慧遠離非身非口也。實有此慧然不能離者，明實法之中無別力用。前生後滅初不相及，慧生之時無惑可斷，惑在之時復無有慧。要是相續道中，向有而今無，方得辨用也。

迦葉菩薩白佛言：世尊(至)住當久近幾時而滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：世尊(至)住當久近幾時而滅。

案僧亮曰：欲聞經故，先受解也。當久近住者，問一切佛法也。寶亮曰：此下第三就興廢為歎也，故先審後開問也。智秀曰：就此第三歎中有七翻論興廢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：欲聞經故，先受解也。當久近住者，問一切佛法也。寶亮曰：此下第三就興廢為歎也，故先審後開問也。智秀曰：就此第三歎中有七翻論興廢也。

善男子！若大涅槃經(至)當知爾時佛法未滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若大涅槃經(至)當知爾時佛法未滅。

案僧亮曰：說佛常住一句偈，是此經五行，文備稱之，是眾經之本。人能奉本，則枝條必茂，佛法未滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說佛常住一句偈，是此經五行，文備稱之，是眾經之本。人能奉本，則枝條必茂，佛法未滅。

善男子！若大涅槃經(至)當知佛法將滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若大涅槃經(至)當知佛法將滅不久。

案僧亮曰：經雖流布，而不能信敬，則為將滅不久也。寶亮曰：若行此經者，則其道不廢；若棄而從惡，則將滅不久也。智秀曰：第一翻明此經在故則佛法不滅，故知理攝眾典矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：經雖流布，而不能信敬，則為將滅不久也。寶亮曰：若行此經者，則其道不廢；若棄而從惡，則將滅不久也。智秀曰：第一翻明此經在故則佛法不滅，故知理攝眾典矣。

迦葉菩薩復白佛言：世尊(至)是諸如來祕密之藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩復白佛言：世尊(至)是諸如來祕密之藏。

案僧亮曰：理及名句為經。有三種：一謂名字經、二謂章句經、三謂紙墨經。彼時人皆強記，不須紙墨，放紙墨經滅也。有是經不者，若有是經，人應恭敬，經法不應滅。名其無者，則非共有，不應說言此經典者是諸佛祕藏也。僧宗曰：就言語中非不相負，故致問也。假為二開，意在願聞不滅之理，乃所以為歎經也。若常教恒在則不應言滅，以其滅盡則不應常也。寶亮曰：先作一審，即結兩開難也。若迦葉佛法有此常經，則不得言七日便滅；若其無者，則不得言諸佛祕藏也。智秀曰：第二翻將顯興廢之相，先作兩開難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：理及名句為經。有三種：一謂名字經、二謂章句經、三謂紙墨經。彼時人皆強記，不須紙墨，放紙墨經滅也。有是經不者，若有是經，人應恭敬，經法不應滅。名其無者，則非共有，不應說言此經典者是諸佛祕藏也。僧宗曰：就言語中非不相負，故致問也。假為二開，意在願聞不滅之理，乃所以為歎經也。若常教恒在則不應言滅，以其滅盡則不應常也。寶亮曰：先作一審，即結兩開難也。若迦葉佛法有此常經，則不得言七日便滅；若其無者，則不得言諸佛祕藏也。智秀曰：第二翻將顯興廢之相，先作兩開難也。

佛言：善男子！我上說言(至)當知爾時佛法不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！我上說言(至)當知爾時佛法不滅。

案僧亮曰：《涅槃經》興二種法，皆不滅也。僧宗曰：以九重法相對，明常法不滅，無常不滅也。寶亮曰：第一事，舉世法，以音聲章句有滅。第一義非世間可毀，故不滅也。智秀曰：第三翻，將欲答，先列諸法，略明興廢在文，不在於理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：《涅槃經》興二種法，皆不滅也。僧宗曰：以九重法相對，明常法不滅，無常不滅也。寶亮曰：第一事，舉世法，以音聲章句有滅。第一義非世間可毀，故不滅也。智秀曰：第三翻，將欲答，先列諸法，略明興廢在文，不在於理。

善男子！汝向所問迦葉如來(至)所不說故故名為藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝向所問迦葉如來(至)所不說故故名為藏。

案僧亮曰：一切諸佛皆具淨穢二土。佛在惡土，開三乘教，先淺後深，漸除諸惡，故名藏也。僧宗曰：迦葉佛時有此經不者，上已定理，今答其問。言迦葉佛時豈得無邪。所以法教不傳者，于時人根易悟、煩惱減少，不假言教自能深思幽旨。不可以人不傳，故使常理亦喪也。今世眾生多煩惱故，須說此經也。若有眾生我計無我者，出其人。政有如此人，其惑厚重，故須常教以訓物心耳。寶亮曰：豈問有無，但十一部不明，故為滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：一切諸佛皆具淨穢二土。佛在惡土，開三乘教，先淺後深，漸除諸惡，故名藏也。僧宗曰：迦葉佛時有此經不者，上已定理，今答其問。言迦葉佛時豈得無邪。所以法教不傳者，于時人根易悟、煩惱減少，不假言教自能深思幽旨。不可以人不傳，故使常理亦喪也。今世眾生多煩惱故，須說此經也。若有眾生我計無我者，出其人。政有如此人，其惑厚重，故須常教以訓物心耳。寶亮曰：豈問有無，但十一部不明，故為滅。

如人七寶不出外用(至)迦葉佛時有是經不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人七寶不出外用(至)迦葉佛時有是經不。

案僧亮曰：經為滅重惡故出。若惡不息，經則名隱。經隱故，一切法滅也。寶亮曰：釋所以不明者，如外問藏積七寶，要具四種因緣方出用耳。一為穀貴、二擬賊來賞賚、三為值惡王贖命、四擬財物難得時出用。明佛意亦然，如說四時教，後眾生斷常見病發，便為說《涅槃經》，令物情得法味以自充，如為穀貴而須食也。既起煩惱，於行道事發，便為說常教，如賊來運財而賜賞。眾生智慧命不續，如值惡王贖命。既起結業，招生死八苦，今說於極理，令解心得發，是於生死也。是以眾生起種種病時，如來欲為滅此之惡故，以說此理而導物也。既顯祕藏之義如此，便呵迦葉向難，然後正答。明迦葉佛法于時住世七日後方滅。何以然？此是淨土眾生，神根㑺利、智慧滋多，故七日之中受持悉得。過是已後，不復須此音聲章句，故言其滅，理寶常恒而不毀也。今此世界愚癡無智，穢濁居懷，不體於常故，所以須分明宣辨理本常住，豈容滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：經為滅重惡故出。若惡不息，經則名隱。經隱故，一切法滅也。寶亮曰：釋所以不明者，如外問藏積七寶，要具四種因緣方出用耳。一為穀貴、二擬賊來賞賚、三為值惡王贖命、四擬財物難得時出用。明佛意亦然，如說四時教，後眾生斷常見病發，便為說《涅槃經》，令物情得法味以自充，如為穀貴而須食也。既起煩惱，於行道事發，便為說常教，如賊來運財而賜賞。眾生智慧命不續，如值惡王贖命。既起結業，招生死八苦，今說於極理，令解心得發，是於生死也。是以眾生起種種病時，如來欲為滅此之惡故，以說此理而導物也。既顯祕藏之義如此，便呵迦葉向難，然後正答。明迦葉佛法于時住世七日後方滅。何以然？此是淨土眾生，神根㑺利、智慧滋多，故七日之中受持悉得。過是已後，不復須此音聲章句，故言其滅，理寶常恒而不毀也。今此世界愚癡無智，穢濁居懷，不體於常故，所以須分明宣辨理本常住，豈容滅耶？

善男子！迦葉佛時所有眾生(至)雖有是典不須演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！迦葉佛時所有眾生(至)雖有是典不須演說。

案僧亮曰：于時國土嚴淨，無有鈍根，不須三種經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：于時國土嚴淨，無有鈍根，不須三種經也。

善男子！今世眾生多諸煩惱(至)何以故常不變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！今世眾生多諸煩惱(至)何以故常不變。

案僧亮曰：明此國土穢惡，眾生喜忘，故具有三種經也。智秀曰：第四正答所問也。明迦葉佛法理常不滅，正以學者根利，不須言說。由言教不興，故言滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明此國土穢惡，眾生喜忘，故具有三種經也。智秀曰：第四正答所問也。明迦葉佛法理常不滅，正以學者根利，不須言說。由言教不興，故言滅也。

善男子！若有眾生我見無我(至)不可說言如來法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若有眾生我見無我(至)不可說言如來法滅。

案僧亮曰：上說多諸煩惱，今說煩惱相也。寶亮曰：對向七寶譬贖命等句也。若眾生斷常病起，便說六行。有能安心此理，則慧命增也，乃引㑺等六事為誓也。智秀曰：第五翻辨諸須說時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上說多諸煩惱，今說煩惱相也。寶亮曰：對向七寶譬贖命等句也。若眾生斷常病起，便說六行。有能安心此理，則慧命增也，乃引㑺等六事為誓也。智秀曰：第五翻辨諸須說時也。

善男子！若佛初出得阿耨(至)當知是法久住於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若佛初出得阿耨(至)當知是法久住於世。

案僧亮曰：明此經隱時，餘經亦滅也。行惡法者，惡法互起。起惡，《涅槃經》隱也。僧宗曰：廣明佛法滅不滅相，乃有十二句，合為六對。要使道俗相須，方得弘法。得失相形，互辨優劣也。智秀曰：第六翻，廣明滅不滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明此經隱時，餘經亦滅也。行惡法者，惡法互起。起惡，《涅槃經》隱也。僧宗曰：廣明佛法滅不滅相，乃有十二句，合為六對。要使道俗相須，方得弘法。得失相形，互辨優劣也。智秀曰：第六翻，廣明滅不滅相。

善男子！我法滅時(至)悉發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我法滅時(至)悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

案僧亮曰：上說諸佛法有興衰，此說釋迦法中第六惡也。酪沙者，從波羅奢華中出也，出時純虫可用除也。「有十二萬諸大菩薩」至「燒一切經典」，證涅槃經不滅，直是紙墨文字滅耳。智秀曰：第七翻，明釋迦法興滅之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上說諸佛法有興衰，此說釋迦法中第六惡也。酪沙者，從波羅奢華中出也，出時純虫可用除也。「有十二萬諸大菩薩」至「燒一切經典」，證涅槃經不滅，直是紙墨文字滅耳。智秀曰：第七翻，明釋迦法興滅之相也。