大般涅槃經集解卷第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第三十七

明慈悲有實益 廣明慈心中布施發願事 廣明菩薩所脩之慈即萬行 廣明慈益象見師子力士移石盧至長者斯那大多女人及提婆達多憍薩羅賊流離太子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明慈悲有實益 廣明慈心中布施發願事 廣明菩薩所脩之慈即萬行 廣明慈益象見師子力士移石盧至長者斯那大多女人及提婆達多憍薩羅賊流離太子

梵行品之第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品之第二

迦葉菩薩白佛言：世尊(至)如是之觀非虛妄耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：世尊(至)如是之觀非虛妄耶。

案僧亮曰：第三門明四等是實行也。難有兩意，此以虛行為難也。僧宗曰：難有三重。此初重，云眾生在苦，不蒙救拔，證慈非實也。寶亮曰：此下大段之第三也，明慈是實行。將辨此理，故迦葉先作虛妄之難也。此中凡六翻。此下第一釋慈體是實行。迦葉引五事，證其無實之難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三門明四等是實行也。難有兩意，此以虛行為難也。僧宗曰：難有三重。此初重，云眾生在苦，不蒙救拔，證慈非實也。寶亮曰：此下大段之第三也，明慈是實行。將辨此理，故迦葉先作虛妄之難也。此中凡六翻。此下第一釋慈體是實行。迦葉引五事，證其無實之難也。

世尊！若非虛妄實與樂者(至)威德力故一切受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！若非虛妄實與樂者(至)威德力故一切受樂。

案僧宗曰：第二重難。如其必益，是則眾生必應離苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第二重難。如其必益，是則眾生必應離苦也。

若當真實不得樂者(至)云何得與此義相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若當真實不得樂者(至)云何得與此義相應。

案僧亮曰：此第二難，明虛行不應得實報也。僧宗曰：第三重難。以果驗因，二事相違。虛實未辨，請求解釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此第二難，明虛行不應得實報也。僧宗曰：第三重難。以果驗因，二事相違。虛實未辨，請求解釋也。

佛言：善哉善哉善男子(至)諸佛菩薩真實不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善哉善哉善男子(至)諸佛菩薩真實不虛。

案僧亮曰：初偈說世間慈也。行人以施是實行，故以施福脩世間慈。不及其一，況出世間也。何者？雖慈一人，與世之樂，施不得爾，昇降可知矣。僧宗曰：就此明慈有實益門中，有五翻為證也。初明脩慈實能轉境；第二明慈能斷煩惱；第三明慈為萬善根本；第四明慈即萬行；第五引果地之慈，證真實不虛也。佛是窮慈之極，得知因地亦有實益也。雖可有此五翻，若欲對向三問者，此五翻悉證慈有實益，並答初問，下當更題。第二問出別答也。此偈言慈之功用乃於諸行為勝，豈但實益而已。不可以聲聞是虛，令菩薩益虛也。二問既釋，則第三問自然釋矣。寶亮曰：佛將答難，先歎之也。偈明實益格量功德。何者？有人止於一人邊與慈，欲與其樂，始終必得出生死也。答人雖復供養無量五通神仙以為福田，不如於一人邊起慈，十六分中之一也。供養仙人，乃得生死之報；若拔一人苦，實獲出世之利也。又化無量人，得出於生死，當知慈是實也。釋慈有實益之義，文齊於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：初偈說世間慈也。行人以施是實行，故以施福脩世間慈。不及其一，況出世間也。何者？雖慈一人，與世之樂，施不得爾，昇降可知矣。僧宗曰：就此明慈有實益門中，有五翻為證也。初明脩慈實能轉境；第二明慈能斷煩惱；第三明慈為萬善根本；第四明慈即萬行；第五引果地之慈，證真實不虛也。佛是窮慈之極，得知因地亦有實益也。雖可有此五翻，若欲對向三問者，此五翻悉證慈有實益，並答初問，下當更題。第二問出別答也。此偈言慈之功用乃於諸行為勝，豈但實益而已。不可以聲聞是虛，令菩薩益虛也。二問既釋，則第三問自然釋矣。寶亮曰：佛將答難，先歎之也。偈明實益格量功德。何者？有人止於一人邊與慈，欲與其樂，始終必得出生死也。答人雖復供養無量五通神仙以為福田，不如於一人邊起慈，十六分中之一也。供養仙人，乃得生死之報；若拔一人苦，實獲出世之利也。又化無量人，得出於生死，當知慈是實也。釋慈有實益之義，文齊於此。

云何知耶？善男子！菩薩(至)是實思惟非不真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知耶？善男子！菩薩(至)是實思惟非不真實。

案僧亮曰：五事證慈。此第一明能令境雖不實而物得實益。如由金得樂，土即為金。若無金生樂，金即為土無異。小大相容，當事皆實，而得其用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：五事證慈。此第一明能令境雖不實而物得實益。如由金得樂，土即為金。若無金生樂，金即為土無異。小大相容，當事皆實，而得其用也。

復次善男子！云何名為(至)以是故名真實思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！云何名為(至)以是故名真實思惟。

案僧亮曰：第二以斷結故知非虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二以斷結故知非虛。

復次善男子！菩薩摩訶薩(至)阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！菩薩摩訶薩(至)阿耨多羅三藐三菩提。

案僧亮曰：第三事，以慈能生萬善，豈得非實耶？僧宗曰：身被毒箭者，謂慳貪箭也。眷屬欲令安隱者，諸佛菩薩也。即命良醫而為拔箭者，令諸福田，往就乞也。且待莫觸者，方復優量，可施不可施，或財物多少、時節可不也。菩薩亦爾若行施時者，合譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三事，以慈能生萬善，豈得非實耶？僧宗曰：身被毒箭者，謂慳貪箭也。眷屬欲令安隱者，諸佛菩薩也。即命良醫而為拔箭者，令諸福田，往就乞也。且待莫觸者，方復優量，可施不可施，或財物多少、時節可不也。菩薩亦爾若行施時者，合譬也。

復次善男子！菩薩摩訶薩(至)常應勤發如是誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！菩薩摩訶薩(至)常應勤發如是誓願。

案僧宗曰：言依離身一尺六寸者，如下經文。又曰：衣服離身四寸不墮，便是一邊。四寸四邊，為一尺六寸也。此則舉其四邊，彼乃言其一面耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：言依離身一尺六寸者，如下經文。又曰：衣服離身四寸不墮，便是一邊。四寸四邊，為一尺六寸也。此則舉其四邊，彼乃言其一面耳。

善男子！一切聲聞緣覺菩薩(至)以是義故實非虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切聲聞緣覺菩薩(至)以是義故實非虛妄。

案僧亮曰：六度是菩薩別行，說施一事，餘五可知也。其餘諸行，與三乘共行，由佛說故，以慈為本也，先說人後說法。不淨至無我等觀，說行相也。燸法至見道修道，說得果深淺也。正勤至八聖道，說深淺法之名也。四禪至無諍三昧，說定名也。他心智至佛智，說智名也，謂皆以慈為本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：六度是菩薩別行，說施一事，餘五可知也。其餘諸行，與三乘共行，由佛說故，以慈為本也，先說人後說法。不淨至無我等觀，說行相也。燸法至見道修道，說得果深淺也。正勤至八聖道，說深淺法之名也。四禪至無諍三昧，說定名也。他心智至佛智，說智名也，謂皆以慈為本也。

善男子！能為善者名實思惟(至)如是無量無邊功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！能為善者名實思惟(至)如是無量無邊功德。

案僧亮曰：第四事，說萬行即慈。除苦為慈，三乘皆是滅苦，要得實者則滅苦也。思惟是慈，盡苦名乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第四事，說萬行即慈。除苦為慈，三乘皆是滅苦，要得實者則滅苦也。思惟是慈，盡苦名乘也。

迦葉菩薩白佛言：世尊(至)所脩慈心為無利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：世尊(至)所脩慈心為無利益。

案僧亮曰：第五事，明慈現有實益，故發問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第五事，明慈現有實益，故發問。

佛言：善男子！菩薩之慈(至)是實思惟非無利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！菩薩之慈(至)是實思惟非無利益。

案僧亮曰：有二種必受苦，一以不救故；二以雖得小樂，更增重苦也。謂一闡提者，夫定受苦報，亦非但闡提，餘業亦有，而其相難辨也。受苦不定者，謂與樂則得，不與則不得也。遙見師子者，夫不慈之物，有遇之者則便生懼。大悲之人，有逆值者，實自然生樂，以憑師有在也。僧宗曰：前有兩關，同明慈有實益。已遣一關，將顯事迹，是故迦葉重有前問，佛即釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：有二種必受苦，一以不救故；二以雖得小樂，更增重苦也。謂一闡提者，夫定受苦報，亦非但闡提，餘業亦有，而其相難辨也。受苦不定者，謂與樂則得，不與則不得也。遙見師子者，夫不慈之物，有遇之者則便生懼。大悲之人，有逆值者，實自然生樂，以憑師有在也。僧宗曰：前有兩關，同明慈有實益。已遣一關，將顯事迹，是故迦葉重有前問，佛即釋。

善男子！我說是慈有無量(至)大涅槃經亦不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我說是慈有無量(至)大涅槃經亦不可思議。

案僧亮曰：明法身無緣，有感斯應，以顯大慈之功無出入異者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明法身無緣，有感斯應，以顯大慈之功無出入異者也。