大般涅槃經集解
梁 寶亮等集71卷CBETA T1763大于一万字 52 h
向佛经 GPT 提问
第 36 卷
大般涅槃經集解卷第三十六(梵行品第二十)
大般涅槃經集解卷第三十六(梵行品第二十)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋七善法為梵行謂知法知義等 釋十二部經 廣辨四無量心 辨愛行人多集喜捨見行人多脩慈悲 廣釋四無量定數 廣釋怨親中人有九品義
釋七善法為梵行謂知法知義等 釋十二部經 廣辨四無量心 辨愛行人多集喜捨見行人多脩慈悲 廣釋四無量定數 廣釋怨親中人有九品義
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
梵行品第二十
梵行品第二十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：以四等為體也。本是梵天道，仍本名也。亦云：梵是淨義。聖行是自淨，四等是淨他，自淨淨他故得梵名也。得具梵行者，先以七善自正，後能四等正人。稱七善者，能具前四以治內，具後三以治外，皆自正義也。寶亮曰：大判此品有四段，第一舉七善為自行之體也；第二從四無量心以下竟六念，正談外化；第三在體既顯，便讚歎流通也；第四闍世證此經能滅大惡，亦證慈悲有實益也。智秀曰：此品有五段，第一明梵行因，即七善也；第二明梵行體，即四無量也；第三明梵行果；第四歎經；第五以闍世為證也。
案僧亮曰：以四等為體也。本是梵天道，仍本名也。亦云：梵是淨義。聖行是自淨，四等是淨他，自淨淨他故得梵名也。得具梵行者，先以七善自正，後能四等正人。稱七善者，能具前四以治內，具後三以治外，皆自正義也。寶亮曰：大判此品有四段，第一舉七善為自行之體也；第二從四無量心以下竟六念，正談外化；第三在體既顯，便讚歎流通也；第四闍世證此經能滅大惡，亦證慈悲有實益也。智秀曰：此品有五段，第一明梵行因，即七善也；第二明梵行體，即四無量也；第三明梵行果；第四歎經；第五以闍世為證也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！云何菩薩摩訶薩(至)六者知眾七者知尊卑。
善男子！云何菩薩摩訶薩(至)六者知眾七者知尊卑。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：七善未即為梵行也。就七善中，前五自行、後二外化，能具七善故能具四無量成外化也。
案僧亮曰：七善未即為梵行也。就七善中，前五自行、後二外化，能具七善故能具四無量成外化也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！云何菩薩摩訶薩(至)如是一切名脩多羅。
善男子！云何菩薩摩訶薩(至)如是一切名脩多羅。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：脩多羅者，含五義，如經敘也。僧宗曰：知法。謂十二部經者，從如是我聞訖歡喜奉行也。寶亮曰：謂知十二部經也。然此言即是法辯，能識法區分名相體別，善達其旨，非法辨如何。是以今據之以取池也。十二部經所明，理無不通。四諦十二緣等法，無一經而不明此理者，所以冠通諸部也。今明其部別者，遂所辨事義以標其異耳。然十二部名皆外國音。脩多羅者，此稱法本，亦言經本。能生觀境之智，故稱法本。若從如是我聞下訖歡喜奉行，總於文理，通為十一部作本，正以此義名脩多羅。
案僧亮曰：脩多羅者，含五義，如經敘也。僧宗曰：知法。謂十二部經者，從如是我聞訖歡喜奉行也。寶亮曰：謂知十二部經也。然此言即是法辯，能識法區分名相體別，善達其旨，非法辨如何。是以今據之以取池也。十二部經所明，理無不通。四諦十二緣等法，無一經而不明此理者，所以冠通諸部也。今明其部別者，遂所辨事義以標其異耳。然十二部名皆外國音。脩多羅者，此稱法本，亦言經本。能生觀境之智，故稱法本。若從如是我聞下訖歡喜奉行，總於文理，通為十一部作本，正以此義名脩多羅。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為祇夜經(至)更不受諸有是名祇夜經。
何等名為祇夜經(至)更不受諸有是名祇夜經。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：此言重頌偈也。長行已明，更重頌令顯取此義，故表殊於餘部。
案僧亮曰：此言重頌偈也。長行已明，更重頌令顯取此義，故表殊於餘部。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為受記經(至)號曰彌勒是名受記經。
何等名為受記經(至)號曰彌勒是名受記經。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案寶亮曰：天竺云和伽羅那也。昔未說四諦以前受記，但記云十善生天、五戒生人。從通教後，明受記其當來成佛國土名號，謂之受記經。亦以取此受記義為別也。
案寶亮曰：天竺云和伽羅那也。昔未說四諦以前受記，但記云十善生天、五戒生人。從通教後，明受記其當來成佛國土名號，謂之受記經。亦以取此受記義為別也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為伽陀經(至)是諸佛教是名伽陀經。
何等名為伽陀經(至)是諸佛教是名伽陀經。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧宗曰：除脩多羅及諸戒律者，謂除重頌脩多羅及重頌戒律也。寶亮曰：此除十一部云直說偈，謂不頌長行，亦以頌他為異也。
案僧宗曰：除脩多羅及諸戒律者，謂除重頌脩多羅及重頌戒律也。寶亮曰：此除十一部云直說偈，謂不頌長行，亦以頌他為異也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為優陀那經(至)無問自說是名優陀那。
何等名為優陀那經(至)無問自說是名優陀那。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：無問自說經也。比丘嫌佛定久，決疑無處，生此念也。壽命極長者，於人是久，於天則不久也。善哉為他不求己利乃至少欲知足者，斷疑欲度眾生，致此釋也。
案僧亮曰：無問自說經也。比丘嫌佛定久，決疑無處，生此念也。壽命極長者，於人是久，於天則不久也。善哉為他不求己利乃至少欲知足者，斷疑欲度眾生，致此釋也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為尼陀那經(至)漸盈大器是名尼陀那經。
何等名為尼陀那經(至)漸盈大器是名尼陀那經。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰。所因根本者。先說因緣。後說偈者。是也。僧宗曰：為因緣故說偈，不以偈為因緣也。寶亮曰：隨有人犯罪，則因事制戒，故名因緣。以此制戒之因緣，得異於餘部也。
案僧亮曰。所因根本者。先說因緣。後說偈者。是也。僧宗曰：為因緣故說偈，不以偈為因緣也。寶亮曰：隨有人犯罪，則因事制戒，故名因緣。以此制戒之因緣，得異於餘部也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為阿波陀那經(至)是名阿波陀那經。
何等名為阿波陀那經(至)是名阿波陀那經。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案寶亮曰：此云譬喻經。理致虛玄，不可以真言取悟。若不假借外事，無以況所詮也。
案寶亮曰：此云譬喻經。理致虛玄，不可以真言取悟。若不假借外事，無以況所詮也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為伊帝曰多伽經(至)是名伊帝曰多伽。
何等名為伊帝曰多伽經(至)是名伊帝曰多伽。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：名曰界經者，釋迦出世多辨法性，此經作如是名；過去諸佛作佛，作如是名。名如是語經。僧宗曰：此云如是語經也。過去世佛說經，作如是名字也。釋迦名界，以其分別法相界別之義也。鳩留秦佛，名甘露鼓，言以毒塗鼓，聞之病除。以理書上竹帛，聞見除病也。寶亮曰：通釋迦一化之中所說，名曰界經。乃至迦葉佛名分別空，以過去事證今事也。
案僧亮曰：名曰界經者，釋迦出世多辨法性，此經作如是名；過去諸佛作佛，作如是名。名如是語經。僧宗曰：此云如是語經也。過去世佛說經，作如是名字也。釋迦名界，以其分別法相界別之義也。鳩留秦佛，名甘露鼓，言以毒塗鼓，聞之病除。以理書上竹帛，聞見除病也。寶亮曰：通釋迦一化之中所說，名曰界經。乃至迦葉佛名分別空，以過去事證今事也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為闍陀伽經(至)所可受身是名闍陀伽。
何等名為闍陀伽經(至)所可受身是名闍陀伽。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧宗曰：此云本生經也。寶亮曰：如《法華》中分本生、本事為二，今此中但取過去行菩薩時作粟散王等事義以為一部也。若舉其本生，則生中之事亦隨。故據通而迹別也。
案僧宗曰：此云本生經也。寶亮曰：如《法華》中分本生、本事為二，今此中但取過去行菩薩時作粟散王等事義以為一部也。若舉其本生，則生中之事亦隨。故據通而迹別也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為毘佛略經(至)猶如虛空是名毘佛略。
何等名為毘佛略經(至)猶如虛空是名毘佛略。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧宗曰：此云方廣經也。寶亮曰：昔十二年中，唯取其文辭句曠，故以為廣經，不得稱方也。自通教已後至今涅槃，如雪山菩薩一四句偈，收有為無為二輪理盡，則無所不苞，故謂為方廣也。
案僧宗曰：此云方廣經也。寶亮曰：昔十二年中，唯取其文辭句曠，故以為廣經，不得稱方也。自通教已後至今涅槃，如雪山菩薩一四句偈，收有為無為二輪理盡，則無所不苞，故謂為方廣也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為未曾有經(至)如是等經名未曾有。
何等名為未曾有經(至)如是等經名未曾有。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案寶亮曰：天竺云阿浮多達磨也。夫希有之事，名未曾有。如大青牛，行瓦鉢間，令諸瓦鉢互相棠觸，無所傷損。如此等事，悉名未曾有經。
案寶亮曰：天竺云阿浮多達磨也。夫希有之事，名未曾有。如大青牛，行瓦鉢間，令諸瓦鉢互相棠觸，無所傷損。如此等事，悉名未曾有經。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何等名為優婆提舍經(至)十二部經名為知法。
何等名為優婆提舍經(至)十二部經名為知法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案寶亮曰：此云論義經。夫理相幽微，若不假以往復，則於義不彰，故取論議之事別為一部也。然此十二盡有文理，如火宅一偈，若脩多羅往取，則舉體是法本也；若以偈頌往擬，便是祇夜；語之是譬，即譬喻經。如此三義，即是三家文，是為無有有理而無文，但文而無理也。
案寶亮曰：此云論義經。夫理相幽微，若不假以往復，則於義不彰，故取論議之事別為一部也。然此十二盡有文理，如火宅一偈，若脩多羅往取，則舉體是法本也；若以偈頌往擬，便是祇夜；語之是譬，即譬喻經。如此三義，即是三家文，是為無有有理而無文，但文而無理也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何菩薩摩訶薩知義(至)廣知其義是名知義。
云何菩薩摩訶薩知義(至)廣知其義是名知義。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案法瑤曰：若不知義者，則己道未成就，能以解利物耶？是以急須知法及義者也。寶亮曰：第二更無別旨。正以深得此十二名下所以，故名知義也。
案法瑤曰：若不知義者，則己道未成就，能以解利物耶？是以急須知法及義者也。寶亮曰：第二更無別旨。正以深得此十二名下所以，故名知義也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何菩薩摩訶薩知時(至)般若波羅蜜是名知時。
云何菩薩摩訶薩知時(至)般若波羅蜜是名知時。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案法瑤曰：夫化物要須知時，不爾則失其機，豈成化耶？寶亮曰：第三善知修道之時，則於勝理無闕。
案法瑤曰：夫化物要須知時，不爾則失其機，豈成化耶？寶亮曰：第三善知修道之時，則於勝理無闕。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何菩薩摩訶薩知足(至)睡寤語默是名知足。
云何菩薩摩訶薩知足(至)睡寤語默是名知足。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案法瑤曰：苟不知足，則唯利是貪、悋而不捨，安能以慈悲救物乎？故宜知足也。寶亮曰：第四於四威儀中必動靜得所，不乖三業而妨道。
案法瑤曰：苟不知足，則唯利是貪、悋而不捨，安能以慈悲救物乎？故宜知足也。寶亮曰：第四於四威儀中必動靜得所，不乖三業而妨道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！云何菩薩摩訶薩(至)如是答是名自知。
善男子！云何菩薩摩訶薩(至)如是答是名自知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案法瑤曰：自知兼物之道具，然後可以施化物也。可謂自知矣。寶亮曰：第五若不覺知自己有德，亦於應深進之義失。故能自知有解之少多，更莊嚴心業也。
案法瑤曰：自知兼物之道具，然後可以施化物也。可謂自知矣。寶亮曰：第五若不覺知自己有德，亦於應深進之義失。故能自知有解之少多，更莊嚴心業也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何菩薩摩訶薩知眾(至)如是問答是名知眾。
云何菩薩摩訶薩知眾(至)如是問答是名知眾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案法瑤曰：眾有群方眾類，不可以一方之言適彼眾也。是以知眾有群俗之異，類言以應之也。寶亮曰：第六應識國土儀軌之風。若不善知此者，於化道有隔。
案法瑤曰：眾有群方眾類，不可以一方之言適彼眾也。是以知眾有群俗之異，類言以應之也。寶亮曰：第六應識國土儀軌之風。若不善知此者，於化道有隔。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！云何菩薩摩訶薩(至)七善法已得具梵行。
善男子！云何菩薩摩訶薩(至)七善法已得具梵行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案法瑤曰：知道尊於我上者，則以尊敬之；卑於我下者，則以慈救之。是為七善成遂四等之要行，故須明也。寶亮曰：第七據行善者有優劣勝負，如經所列行善，劣者則卑、優者則尊。既具此七法，便能自在適意應物，若如意之寶珠也。
案法瑤曰：知道尊於我上者，則以尊敬之；卑於我下者，則以慈救之。是為七善成遂四等之要行，故須明也。寶亮曰：第七據行善者有優劣勝負，如經所列行善，劣者則卑、優者則尊。既具此七法，便能自在適意應物，若如意之寶珠也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復次善男子！復有梵行謂慈悲喜捨。
復次善男子！復有梵行謂慈悲喜捨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：初說四無量相。四皆是慈，淺深為四。論有明文，不辭費也。僧宗曰：慈悲喜捨者乃是慧性，以其用有優劣，一方制名所以四也。言無量者，所緣為稱。如悲拔苦，則有識蒙救、情無偏益，緣於無量，故稱無量也。寶亮曰：第二大段明外化之行也。分為七重：第一辯四無量名數。第二明四心淺深。第三顯此四行是實。第四且略結三無量果在初地，就有中位也。第五別結捨果亦在初地，就空為位。第六明四心成後，登初地去更進修十一空，得勝上無漏；至於十地，既明十一空滿，齊金剛心，便頻設三譬讚歎故。第七從八種知見，以次第上三譬也。此下訖一子地，第二段明梵行體即四無量也。有三翻：第一訖名為無量定，無量名得立為四也。
案僧亮曰：初說四無量相。四皆是慈，淺深為四。論有明文，不辭費也。僧宗曰：慈悲喜捨者乃是慧性，以其用有優劣，一方制名所以四也。言無量者，所緣為稱。如悲拔苦，則有識蒙救、情無偏益，緣於無量，故稱無量也。寶亮曰：第二大段明外化之行也。分為七重：第一辯四無量名數。第二明四心淺深。第三顯此四行是實。第四且略結三無量果在初地，就有中位也。第五別結捨果亦在初地，就空為位。第六明四心成後，登初地去更進修十一空，得勝上無漏；至於十地，既明十一空滿，齊金剛心，便頻設三譬讚歎故。第七從八種知見，以次第上三譬也。此下訖一子地，第二段明梵行體即四無量也。有三翻：第一訖名為無量定，無量名得立為四也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
迦葉菩薩白佛言：世尊(至)推義而言則應有三。
迦葉菩薩白佛言：世尊(至)推義而言則應有三。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧宗曰：此下凡設五重難。此第一舉所治之悳既同能治之慈悲，不應有異；所以唯三，不得四也。
案僧宗曰：此下凡設五重難。此第一舉所治之悳既同能治之慈悲，不應有異；所以唯三，不得四也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
世尊！慈有三緣一緣眾生(至)緣如來者名曰無緣。
世尊！慈有三緣一緣眾生(至)緣如來者名曰無緣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧宗曰：第二難。四心雖殊，而有三緣，謂緣眾生、緣法及無緣也。既所緣是同，唯應一也。
案僧宗曰：第二難。四心雖殊，而有三緣，謂緣眾生、緣法及無緣也。既所緣是同，唯應一也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
世尊！慈之所緣一切眾生(至)是故應三不應有四。
世尊！慈之所緣一切眾生(至)是故應三不應有四。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧宗曰：第三難。謂見有父母等者，名眾生緣。不見父母，但緣五陰眾生之本，離前二心，即空為緣；境既有，就心從境，唯應有三也。
案僧宗曰：第三難。謂見有父母等者，名眾生緣。不見父母，但緣五陰眾生之本，離前二心，即空為緣；境既有，就心從境，唯應有三也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
世尊！人有二種一者見行(至)是故應二不應有四。
世尊！人有二種一者見行(至)是故應二不應有四。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧宗曰：第四難。以見愛二人，應為二也。若是見行，必見利根以強救為能，故唯修慈悲。若愛行之人，志氣浮弱，必是鈍根，見人勝事唯有隨喜而已，故但有喜捨。所以但應二也。
案僧宗曰：第四難。以見愛二人，應為二也。若是見行，必見利根以強救為能，故唯修慈悲。若愛行之人，志氣浮弱，必是鈍根，見人勝事唯有隨喜而已，故但有喜捨。所以但應二也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
世尊！夫無量者名曰無邊(至)是故應一不應四也。
世尊！夫無量者名曰無邊(至)是故應一不應四也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧宗曰：第五就名字為難。若依正義釋無量者，正以緣無量眾生為境。假為不達之辭，乃謬取佛意，謂心體無邊際若稱無量，則不翅有四；若存其少，近應一也。
案僧宗曰：第五就名字為難。若依正義釋無量者，正以緣無量眾生為境。假為不達之辭，乃謬取佛意，謂心體無邊際若稱無量，則不翅有四；若存其少，近應一也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告迦葉：善男子！諸佛如來(至)深祕行處不應生疑。
佛告迦葉：善男子！諸佛如來(至)深祕行處不應生疑。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：此下將欲答難，先顯祕密。凡所說法皆為度人，非淺識所量，不應圖度應爾不應爾也。先舉因緣是一，而為眾生故，凡有所說多少不同，唯佛能知，是意密也。除生一法者，薩遮尼揵子，父是梵志、母是尼揵，以其不如法生故，為此護其意，不說生也。
案僧亮曰：此下將欲答難，先顯祕密。凡所說法皆為度人，非淺識所量，不應圖度應爾不應爾也。先舉因緣是一，而為眾生故，凡有所說多少不同，唯佛能知，是意密也。除生一法者，薩遮尼揵子，父是梵志、母是尼揵，以其不如法生故，為此護其意，不說生也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！如來世尊有大方便(至)為調眾生豈虛妄耶。
善男子！如來世尊有大方便(至)為調眾生豈虛妄耶。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：次顯口密。
案僧亮曰：次顯口密。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！或有眾生貪於財貨(至)無所染污猶如蓮華。
善男子！或有眾生貪於財貨(至)無所染污猶如蓮華。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：次顯身密。
案僧亮曰：次顯身密。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！應如是知四無量義(至)若有修行生大梵處。
善男子！應如是知四無量義(至)若有修行生大梵處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：總答上難也。生梵天者有淺有深，上二界皆名大梵，初禪初得其名，明四無量行有淺深。經云「脩慈極遠生第三禪，脩悲生空處，脩喜生識處，脩捨生不用處。」性有深淺，不應離也。
案僧亮曰：總答上難也。生梵天者有淺有深，上二界皆名大梵，初禪初得其名，明四無量行有淺深。經云「脩慈極遠生第三禪，脩悲生空處，脩喜生識處，脩捨生不用處。」性有深淺，不應離也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！如是無量伴類有四(至)得名為四非一二三。
善男子！如是無量伴類有四(至)得名為四非一二三。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：不樂者，嫉妬也。四種煩惱不可一行頓除，須眾行相助，是伴義也。僧宗曰：且以三句總詶非一二三之難也。
案僧亮曰：不樂者，嫉妬也。四種煩惱不可一行頓除，須眾行相助，是伴義也。僧宗曰：且以三句總詶非一二三之難也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！如汝所言慈能斷瞋(至)伴侶相對分別為四。
善男子！如汝所言慈能斷瞋(至)伴侶相對分別為四。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：說性有深淺、治結須伴，有四義也。上云瞋愛兩異，今說瞋有下上、治有深淺，亦待伴也。僧宗曰：汝言慈能斷瞋者，此舉初難，雖可同治於瞋，然瞋有麁細，慈心斷麁、悲心斷細。今所斷既殊，能斷何得獨不異耶？自六句釋麁細義也。言伴類相對者，慈悲雖為伴類，而相對麁細故為四耳。
案僧亮曰：說性有深淺、治結須伴，有四義也。上云瞋愛兩異，今說瞋有下上、治有深淺，亦待伴也。僧宗曰：汝言慈能斷瞋者，此舉初難，雖可同治於瞋，然瞋有麁細，慈心斷麁、悲心斷細。今所斷既殊，能斷何得獨不異耶？自六句釋麁細義也。言伴類相對者，慈悲雖為伴類，而相對麁細故為四耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復以器故應名為四(至)以是義故應四無減。
復以器故應名為四(至)以是義故應四無減。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：答見愛二行俱以因治為難。先答人是法器，而力能行慈未能及悲，是器有異也。僧宗曰：此答第二，通答第三也。言世間器有大小，四心深淺不同，何得以境使盈縮耶？器以容物為用，境有容心之義。境既有四，心何得不耶？寶亮曰：先答第四難利鈍器別，自有能行慈悲而未能行喜捨，反覆皆然，行於慈悲自有高下；喜捨亦有淺深。若爾，那得難言應二而非四乎？
案僧亮曰：答見愛二行俱以因治為難。先答人是法器，而力能行慈未能及悲，是器有異也。僧宗曰：此答第二，通答第三也。言世間器有大小，四心深淺不同，何得以境使盈縮耶？器以容物為用，境有容心之義。境既有四，心何得不耶？寶亮曰：先答第四難利鈍器別，自有能行慈悲而未能行喜捨，反覆皆然，行於慈悲自有高下；喜捨亦有淺深。若爾，那得難言應二而非四乎？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！以行分別故應有四(至)無悲喜捨是故有四。
善男子！以行分別故應有四(至)無悲喜捨是故有四。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：兼答因緣二難。雖是因緣，而緣中有異，非一非三也。僧宗曰：答第四難也。若行於慈心未有悲喜，以四行不同，始終一人行此四德，豈得以利鈍為難耶？寶亮曰：答第二第三難也。第二難言：一緣眾生、二緣所須之法，佛不須緣。若爾，唯是一眾生也。境既是一，但應一也。第三難云：一緣眾生、二緣假名空、三緣實法空，是則境三，故應三也。此答意言：雖曰境同，然行人之行有深有淺，自有能行初一不能行後三，自有能行第二不能行第四，云何難言境是同故應一應三耶？
案僧亮曰：兼答因緣二難。雖是因緣，而緣中有異，非一非三也。僧宗曰：答第四難也。若行於慈心未有悲喜，以四行不同，始終一人行此四德，豈得以利鈍為難耶？寶亮曰：答第二第三難也。第二難言：一緣眾生、二緣所須之法，佛不須緣。若爾，唯是一眾生也。境既是一，但應一也。第三難云：一緣眾生、二緣假名空、三緣實法空，是則境三，故應三也。此答意言：雖曰境同，然行人之行有深有淺，自有能行初一不能行後三，自有能行第二不能行第四，云何難言境是同故應一應三耶？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善男子！以無量故亦得名四(至)乃得名為無量無邊。
善男子！以無量故亦得名四(至)乃得名為無量無邊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：答第五難。雖無量名同，內外行異、深淺大殊，不應一也。不能得自在三昧始行菩薩非無量緣者，與父母無量樂，不以無量眾生為緣也。僧宗曰：答第五難。言緣無量眾生為境有四心之別，不言心體通同無際，不可承聲為難也。寶亮曰：答第五難。名字雖同，然義有四階，盡稱無量，不得為一也。
案僧亮曰：答第五難。雖無量名同，內外行異、深淺大殊，不應一也。不能得自在三昧始行菩薩非無量緣者，與父母無量樂，不以無量眾生為緣也。僧宗曰：答第五難。言緣無量眾生為境有四心之別，不言心體通同無際，不可承聲為難也。寶亮曰：答第五難。名字雖同，然義有四階，盡稱無量，不得為一也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
迦葉菩薩白佛言：世尊(至)是名得慈非大慈也。
迦葉菩薩白佛言：世尊(至)是名得慈非大慈也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：第二說四等成與不成也。始行習慈，要從親近。從親起者，煩惱難去，煩惱雖輕，不等怨親，未成大悲也。僧宗曰：前第一定四無量名教，今第二明慈有淺深也。住下為淺、住上為深，於怨親中人非不平等。猶故名淺者，以慈心難成，極有退沒；若上住者，不復退也。寶亮曰：第二段辨淺深。謂有漏相，想心名淺；得真無漏，一心具四，故名甚深大無量也。
案僧亮曰：第二說四等成與不成也。始行習慈，要從親近。從親起者，煩惱難去，煩惱雖輕，不等怨親，未成大悲也。僧宗曰：前第一定四無量名教，今第二明慈有淺深也。住下為淺、住上為深，於怨親中人非不平等。猶故名淺者，以慈心難成，極有退沒；若上住者，不復退也。寶亮曰：第二段辨淺深。謂有漏相，想心名淺；得真無漏，一心具四，故名甚深大無量也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
世尊！何緣菩薩得如是慈(至)以是義故名大無量。
世尊！何緣菩薩得如是慈(至)以是義故名大無量。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
案僧亮曰：不能一日調伏心者，久脩慈者慈已成就，雖復經生暫忘修習，一日成就。「不從親起也」下諸譬，說瞋難除，明慈難成耳。
案僧亮曰：不能一日調伏心者，久脩慈者慈已成就，雖復經生暫忘修習，一日成就。「不從親起也」下諸譬，說瞋難除，明慈難成耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大般涅槃經集解卷第三十六
大般涅槃經集解卷第三十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话