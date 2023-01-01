大般涅槃經集解
梁 寶亮等集71卷CBETA T1763大于一万字 52 h
向佛经 GPT 提问
第 35 卷
大般涅槃經集解卷第三十五
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釋從佛出十二部經從十二部經出脩多羅從脩多羅出方等經從方等經出波若從波若出涅槃義出菩薩在雪山為半偈捨身緣起
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聖行品之第九
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爾時眾中有一菩薩(至)阿耨多羅三藐三菩提。
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案僧亮曰：此經明復說經功德，勸人行經，經即法也。行法雖由人，然滅惡由法也。譬藥能治病，雖由人能服，然去病之力在藥也。是以《法華經》云「若罵佛者，是人罪輕；毀經法者，罪則重也。」寶亮曰：此下第四段歎經流通也。有四翻：第一無垢藏王歎、第二佛自歎、第三迦葉歎、第四佛引證成迦葉所歎也。此即第一無垢王歎。
案僧亮曰：此經明復說經功德，勸人行經，經即法也。行法雖由人，然滅惡由法也。譬藥能治病，雖由人能服，然去病之力在藥也。是以《法華經》云「若罵佛者，是人罪輕；毀經法者，罪則重也。」寶亮曰：此下第四段歎經流通也。有四翻：第一無垢藏王歎、第二佛自歎、第三迦葉歎、第四佛引證成迦葉所歎也。此即第一無垢王歎。
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時佛讚言：善哉善哉(至)無量無邊不可稱計。
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案僧亮曰：佛教從小起。牛譬佛也，乳譬三藏，酪譬三乘雜說也，生蘇譬方等，熟蘇譬說空般若，醍醐譬涅槃經法也。法難見者，空有也，以般若說空、涅槃說有也。佛難見涅槃，為勝尊重讚歎也。僧宗曰：聖行所以而成，功由經力生人圓解也。如從牛出乳者，佛說小乘四諦法輪，此是成佛十二年中說也。從乳出酪者，謂十二年後說三乘通教，《大品經》是也。酪出生蘇者，如《思益》、《維摩》，抑挫二乘，稱揚菩薩也。從生蘇出熟蘇者，說《法花》破無三因果也。今此經明佛性常住，窮理盡性，如醍醐也。又出十二部者，小乘十二部也。從十二部出脩多羅者，空教脩多羅也。但言脩多羅者，攝十二部故，但言本耳。出方等理正不耶，二乘等學般若，故以通教為方等也。出般若者，一乘實慧般若也。從般若出大涅槃者，即今教也。又一解云：此經文小誤，般若應為第三，方等應在第四也。寶亮曰：佛如牛也，五味譬五時教也。佛初出世十二年中，小乘三藏別相說法輪，置出世之教，始當十二部之名也。從十二年後，通教門中辨空有，明真俗二諦。理既深廣，如從乳出酪。二諦是空解之主，亦是萬解之本，所以當脩多羅名也。但自通教之前，直明因果，義不辨二諦，忘相故不與本之稱。從脩多羅出方等經者，自通教說後，述維摩、思益進聲聞行，令捨執得解，故以方等經譬如從酪出生蘇也。從方等出般若波羅蜜者，般若言智慧，從說《維摩》後明《法花》，辨一因一果，智慧開明以譬般若，喻之熟蘇也。既說《法花經》竟，涅槃教與，明理具足，猶若醍醐也。
案僧亮曰：佛教從小起。牛譬佛也，乳譬三藏，酪譬三乘雜說也，生蘇譬方等，熟蘇譬說空般若，醍醐譬涅槃經法也。法難見者，空有也，以般若說空、涅槃說有也。佛難見涅槃，為勝尊重讚歎也。僧宗曰：聖行所以而成，功由經力生人圓解也。如從牛出乳者，佛說小乘四諦法輪，此是成佛十二年中說也。從乳出酪者，謂十二年後說三乘通教，《大品經》是也。酪出生蘇者，如《思益》、《維摩》，抑挫二乘，稱揚菩薩也。從生蘇出熟蘇者，說《法花》破無三因果也。今此經明佛性常住，窮理盡性，如醍醐也。又出十二部者，小乘十二部也。從十二部出脩多羅者，空教脩多羅也。但言脩多羅者，攝十二部故，但言本耳。出方等理正不耶，二乘等學般若，故以通教為方等也。出般若者，一乘實慧般若也。從般若出大涅槃者，即今教也。又一解云：此經文小誤，般若應為第三，方等應在第四也。寶亮曰：佛如牛也，五味譬五時教也。佛初出世十二年中，小乘三藏別相說法輪，置出世之教，始當十二部之名也。從十二年後，通教門中辨空有，明真俗二諦。理既深廣，如從乳出酪。二諦是空解之主，亦是萬解之本，所以當脩多羅名也。但自通教之前，直明因果，義不辨二諦，忘相故不與本之稱。從脩多羅出方等經者，自通教說後，述維摩、思益進聲聞行，令捨執得解，故以方等經譬如從酪出生蘇也。從方等出般若波羅蜜者，般若言智慧，從說《維摩》後明《法花》，辨一因一果，智慧開明以譬般若，喻之熟蘇也。既說《法花經》竟，涅槃教與，明理具足，猶若醍醐也。
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迦葉菩薩白佛言：世尊(至)恭敬供養尊重讚歎。
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案僧宗曰：迦葉是請法之主，自說修行之相。法瑤曰：上來雖明聖行，未盡其美。此章廣明慕法情重，捨其身命不以為難。以此捨心修習聖行往不備，以此苦行何往而退？聖行之難莫過於此，故以斯行結聖行之終矣。
案僧宗曰：迦葉是請法之主，自說修行之相。法瑤曰：上來雖明聖行，未盡其美。此章廣明慕法情重，捨其身命不以為難。以此捨心修習聖行往不備，以此苦行何往而退？聖行之難莫過於此，故以斯行結聖行之終矣。
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爾時佛讚迦葉菩薩(至)諸行無常是生滅法。
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案智宗曰：先說無常也。以二理必對必應圓說，故謂半如意珠也。
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說是半偈已便住其前(至)生滅滅已寂滅為樂。
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智秀曰：說常也寂滅無苦。以無苦故，名之為樂。無更別樂，故云寂滅。
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爾時羅剎說是偈已(至)大般涅槃修於聖行。
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案僧宗曰：上已讚其所行為難，今引昔事以證護法之不虛、求法之至也。
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