案僧亮曰：此經明復說經功德，勸人行經，經即法也。行法雖由人，然滅惡由法也。譬藥能治病，雖由人能服，然去病之力在藥也。是以《法華經》云「若罵佛者，是人罪輕；毀經法者，罪則重也。」寶亮曰：此下第四段歎經流通也。有四翻：第一無垢藏王歎、第二佛自歎、第三迦葉歎、第四佛引證成迦葉所歎也。此即第一無垢王歎。

案僧亮曰：此經明復說經功德，勸人行經，經即法也。行法雖由人，然滅惡由法也。譬藥能治病，雖由人能服，然去病之力在藥也。是以《法華經》云「若罵佛者，是人罪輕；毀經法者，罪則重也。」寶亮曰：此下第四段歎經流通也。有四翻：第一無垢藏王歎、第二佛自歎、第三迦葉歎、第四佛引證成迦葉所歎也。此即第一無垢王歎。

案僧亮曰：佛教從小起。牛譬佛也，乳譬三藏，酪譬三乘雜說也，生蘇譬方等，熟蘇譬說空般若，醍醐譬涅槃經法也。法難見者，空有也，以般若說空、涅槃說有也。佛難見涅槃，為勝尊重讚歎也。僧宗曰：聖行所以而成，功由經力生人圓解也。如從牛出乳者，佛說小乘四諦法輪，此是成佛十二年中說也。從乳出酪者，謂十二年後說三乘通教，《大品經》是也。酪出生蘇者，如《思益》、《維摩》，抑挫二乘，稱揚菩薩也。從生蘇出熟蘇者，說《法花》破無三因果也。今此經明佛性常住，窮理盡性，如醍醐也。又出十二部者，小乘十二部也。從十二部出脩多羅者，空教脩多羅也。但言脩多羅者，攝十二部故，但言本耳。出方等理正不耶，二乘等學般若，故以通教為方等也。出般若者，一乘實慧般若也。從般若出大涅槃者，即今教也。又一解云：此經文小誤，般若應為第三，方等應在第四也。寶亮曰：佛如牛也，五味譬五時教也。佛初出世十二年中，小乘三藏別相說法輪，置出世之教，始當十二部之名也。從十二年後，通教門中辨空有，明真俗二諦。理既深廣，如從乳出酪。二諦是空解之主，亦是萬解之本，所以當脩多羅名也。但自通教之前，直明因果，義不辨二諦，忘相故不與本之稱。從脩多羅出方等經者，自通教說後，述維摩、思益進聲聞行，令捨執得解，故以方等經譬如從酪出生蘇也。從方等出般若波羅蜜者，般若言智慧，從說《維摩》後明《法花》，辨一因一果，智慧開明以譬般若，喻之熟蘇也。既說《法花經》竟，涅槃教與，明理具足，猶若醍醐也。