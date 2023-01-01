大般涅槃經集解卷第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第三十三

廣釋前七種實諦義 廣出外道所執常樂我淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣釋前七種實諦義 廣出外道所執常樂我淨

聖行品之第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖行品之第七

文殊師利白佛言：世尊(至)一切顛倒不名為實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：世尊(至)一切顛倒不名為實。

案僧亮曰：上以問真，次問四倒。若不入四諦，實諦攝法不盡，下訖佛說亦爾。一道以下不難攝實不周，乃則說實不濫耳。法瑤曰：上來明四諦皆名為實諦，似如顛倒虛妄，非苦集諦所攝，是以發此問也。寶亮曰：釋第二境實也。問四諦中有倒不若有者，云何言實？若四諦無，則四諦之外應更有法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上以問真，次問四倒。若不入四諦，實諦攝法不盡，下訖佛說亦爾。一道以下不難攝實不周，乃則說實不濫耳。法瑤曰：上來明四諦皆名為實諦，似如顛倒虛妄，非苦集諦所攝，是以發此問也。寶亮曰：釋第二境實也。問四諦中有倒不若有者，云何言實？若四諦無，則四諦之外應更有法也。

佛告文殊師利：一切顛倒(至)非不是苦即是苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：一切顛倒(至)非不是苦即是苦也。

案法瑤曰：以心想而論則為顛倒，以性而觀則入苦諦也。寶亮曰：應云皆入苦集諦也。今但言入苦者，據一邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法瑤曰：以心想而論則為顛倒，以性而觀則入苦諦也。寶亮曰：應云皆入苦集諦也。今但言入苦者，據一邊。

文殊師利言：如佛所說(至)所斷除故故名實諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：如佛所說(至)所斷除故故名實諦。

案寶亮曰：釋第三智實也。若智所緣境無所契當，即是虛妄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：釋第三智實也。若智所緣境無所契當，即是虛妄也。

文殊師利言：如佛所說(至)是變易法名為不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：如佛所說(至)是變易法名為不實。

案寶亮曰：釋第四乘實。大乘緣中忘相故實，小乘執相故不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：釋第四乘實。大乘緣中忘相故實，小乘執相故不實。

文殊師利言：如佛所說(至)如是虛妄名為魔說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：如佛所說(至)如是虛妄名為魔說。

案僧亮曰：釋第五教實也。但佛說必能利物；魔說生縛，故非實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：釋第五教實也。但佛說必能利物；魔說生縛，故非實也。

文殊師利言：如佛所說(至)彼無一道清淨無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：如佛所說(至)彼無一道清淨無二。

案僧宗曰：非滅生滅想者，謂計非想為涅槃果，八禪為因也。寶亮曰：釋第六一因之實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：非滅生滅想者，謂計非想為涅槃果，八禪為因也。寶亮曰：釋第六一因之實。

文殊師利言：如佛所說(至)亦復說言諸行是常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：如佛所說(至)亦復說言諸行是常。

案僧宗曰：謂佛之言，常人所不見；外道計陰為常，交驗所計，故應有也。寶亮曰：釋第七果實也。文殊執外道所計歷此四法，語在其下，凡二十三句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：謂佛之言，常人所不見；外道計陰為常，交驗所計，故應有也。寶亮曰：釋第七果實也。文殊執外道所計歷此四法，語在其下，凡二十三句也。

云何是常可意不可意(至)若是常者即是實諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何是常可意不可意(至)若是常者即是實諦。

案寶亮曰：以七事證常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：以七事證常也。

世尊！有諸外道復言有樂(至)上中下故當知有樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！有諸外道復言有樂(至)上中下故當知有樂。

案僧亮曰：以五事證樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：以五事證樂也。

世尊：有諸外道復言有淨(至)以是義故名之為淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊：有諸外道復言有淨(至)以是義故名之為淨。

案寶亮曰：以三事證淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：以三事證淨也。

世尊！有諸外道復言有我(至)亦得說言我有真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！有諸外道復言有我(至)亦得說言我有真諦。

案寶亮曰：以八事證我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：以八事證我也。

佛言：善男子！若有沙門(至)諸行若常無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！若有沙門(至)諸行若常無有是處。

案寶亮曰：將欲破執答彼問，先以二十事訶外道所計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：將欲破執答彼問，先以二十事訶外道所計。

善男子！我觀諸行悉皆無常(至)無有一法不從緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我觀諸行悉皆無常(至)無有一法不從緣生。

案僧亮曰：既言是行，理自無常。諸法從緣者，證諸行無常也。法從緣起，本無今有，是名生；已有還無，是為滅也。何者？心以所緣為本，不稱所緣故，即謂本無也。而心自橫生，是今有也。橫生無根，起便自滅。因既如此，果亦應然。故經云「因無常故色無常」，此其證也。僧宗曰：外道所計不得離陰，一一法上無不從緣。唯佛性不從緣生，非三世攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：既言是行，理自無常。諸法從緣者，證諸行無常也。法從緣起，本無今有，是名生；已有還無，是為滅也。何者？心以所緣為本，不稱所緣故，即謂本無也。而心自橫生，是今有也。橫生無根，起便自滅。因既如此，果亦應然。故經云「因無常故色無常」，此其證也。僧宗曰：外道所計不得離陰，一一法上無不從緣。唯佛性不從緣生，非三世攝也。

善男子！佛性無生無滅(至)之所攝持是故名常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！佛性無生無滅(至)之所攝持是故名常。

案僧亮曰：說正因性也。亦從緣見，非從緣生也。何者？行緣求理，理非本無今有，謂不生也；念念常求，謂不滅也。既非生滅，無去無來，亦無三世，因不橫起，故非作也；於緣求解，非不作也。不以一法為因，故非名也；說為正因，非無名也。非名非色，乃至陰界不攝，證無名也。陰界有壞，而佛性不滅不攝也。是故稱常者，以二義常：一必定得果、二因不可滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說正因性也。亦從緣見，非從緣生也。何者？行緣求理，理非本無今有，謂不生也；念念常求，謂不滅也。既非生滅，無去無來，亦無三世，因不橫起，故非作也；於緣求解，非不作也。不以一法為因，故非名也；說為正因，非無名也。非名非色，乃至陰界不攝，證無名也。陰界有壞，而佛性不滅不攝也。是故稱常者，以二義常：一必定得果、二因不可滅。

善男子！佛性即是如來(至)悉是妄語無有真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！佛性即是如來(至)悉是妄語無有真諦。

案僧亮曰：見性成佛，即性為佛也。如來即法者，法即性空、性空即法，法即佛性也。佛性是有、性空是無，佛見有無名覺也。佛即是法法即是常者，通計二句，見常故常。如來即僧者，見常而常和合也。和合是僧義，師法是弟子義。僧即是常者，師常故得常也。若不知三寶是常而言常者，名妄語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：見性成佛，即性為佛也。如來即法者，法即性空、性空即法，法即佛性也。佛性是有、性空是無，佛見有無名覺也。佛即是法法即是常者，通計二句，見常故常。如來即僧者，見常而常和合也。和合是僧義，師法是弟子義。僧即是常者，師常故得常也。若不知三寶是常而言常者，名妄語也。

諸凡夫先見瓶衣車乘舍宅(至)當知其實非是常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸凡夫先見瓶衣車乘舍宅(至)當知其實非是常也。

案僧亮曰：證不見者說是妄語也。一切有為皆是無常者，將就有為說無常義，更以有無相對也。僧宗曰：舉其計常中第七句，言前後相續相似語，其體念念生滅，豈有常耶？寶亮曰：計云先見瓶衣等，後時亦識，當知有一神我常故常。故如此也。下去唯有兩難。初云：汝心若常，應同佛一切智，用常自無移種。眼識對塵時，應獨緣一切法。而今不爾，念念生滅，緣此捨彼，故知心是無常。第二難將境以決心。心若果從緣生而常者，應恒守一法，不得改心易緣也。何以然？心既是常，應常觀無常，不得復緣空無我。而今心遍緣一切境，故知無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：證不見者說是妄語也。一切有為皆是無常者，將就有為說無常義，更以有無相對也。僧宗曰：舉其計常中第七句，言前後相續相似語，其體念念生滅，豈有常耶？寶亮曰：計云先見瓶衣等，後時亦識，當知有一神我常故常。故如此也。下去唯有兩難。初云：汝心若常，應同佛一切智，用常自無移種。眼識對塵時，應獨緣一切法。而今不爾，念念生滅，緣此捨彼，故知心是無常。第二難將境以決心。心若果從緣生而常者，應恒守一法，不得改心易緣也。何以然？心既是常，應常觀無常，不得復緣空無我。而今心遍緣一切境，故知無常也。

善男子！一切有為皆是無常(至)無為者即是常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切有為皆是無常(至)無為者即是常。

案僧亮曰：將就有為說無常義，更以有無相對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：將就有為說無常義，更以有無相對。

善男子！有為之法凡有二種(至)色法者地水火風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！有為之法凡有二種(至)色法者地水火風。

案僧宗曰：向但言無常，今出其法不過色心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：向但言無常，今出其法不過色心也。

善男子！心名無常(至)乃至意識異亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！心名無常(至)乃至意識異亦如是。

案僧亮曰：心攀境而起，前後相應共了一緣。此總說，下別說也。眼識性異者，眼識緣現在，意識緣去來，下境界相應亦爾。眼識應獨緣一切者，眼識不滅，行在諸根中，在耳之時亦應見色，識性不異故。若爾，應緣一切法。今不爾者，凡夫倒計為常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：心攀境而起，前後相應共了一緣。此總說，下別說也。眼識性異者，眼識緣現在，意識緣去來，下境界相應亦爾。眼識應獨緣一切者，眼識不滅，行在諸根中，在耳之時亦應見色，識性不異故。若爾，應緣一切法。今不爾者，凡夫倒計為常。

復次善男子！壞諸行因緣故(至)諸憶念法不應忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！壞諸行因緣故(至)諸憶念法不應忘失。

案僧亮曰：說無漏行異無漏，能滅諸行也。所謂聲聞心性異乃至外道心者，上明苦樂煩惱，說佛弟子；此說外道，不能分別諸色，正以了為心，了青不可了黃，眼識不能具取色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說無漏行異無漏，能滅諸行也。所謂聲聞心性異乃至外道心者，上明苦樂煩惱，說佛弟子；此說外道，不能分別諸色，正以了為心，了青不可了黃，眼識不能具取色也。

善男子！心若常者(至)有別異故當知無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！心若常者(至)有別異故當知無常。

案寶亮曰：從此以下，并答計常中第四五六三句也。就色心別相，遣其執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：從此以下，并答計常中第四五六三句也。就色心別相，遣其執也。

善男子！我今於此非色法中(至)先問是事於彼已答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我今於此非色法中(至)先問是事於彼已答。

案僧亮曰：此下略說內外色性，本無今有、已有還無；常所有內色異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此下略說內外色性，本無今有、已有還無；常所有內色異也。