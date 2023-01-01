大般涅槃經集解卷第二十六(現病品第十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第二十六(現病品第十八)

出無病因謂憐愍眾生施病者藥 釋五種人謂須陀洹八萬劫得菩提乃至辟支佛十千劫得菩提義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出無病因謂憐愍眾生施病者藥 釋五種人謂須陀洹八萬劫得菩提乃至辟支佛十千劫得菩提義

現病品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現病品第十八

案僧亮曰：次答云何諸菩薩遠離一切病。病在前品已明，而未釋無病，是則示現之義未彰，此品顯也。法瑤曰：因佛現病，迦葉得廣顯無病之因，明菩薩地時久已離病，豈況今耶。是則因病以顯不病也。僧宗曰：上來所說，當宗雖舉，未有微實。將顯至人患累斯盡，是以先示病相，因請更起光儀顯勝，以表無病之旨也，因答第二十九問也。智秀曰：此下是經之第二段，廣明義也。又有二別：第一廣正說、第二廣流通。廣正說中有三科：第一廣果，即此品也；第二廣因，即五行也；第三廣佛性，即〈師子吼〉、〈迦葉〉兩品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次答云何諸菩薩遠離一切病。病在前品已明，而未釋無病，是則示現之義未彰，此品顯也。法瑤曰：因佛現病，迦葉得廣顯無病之因，明菩薩地時久已離病，豈況今耶。是則因病以顯不病也。僧宗曰：上來所說，當宗雖舉，未有微實。將顯至人患累斯盡，是以先示病相，因請更起光儀顯勝，以表無病之旨也，因答第二十九問也。智秀曰：此下是經之第二段，廣明義也。又有二別：第一廣正說、第二廣流通。廣正說中有三科：第一廣果，即此品也；第二廣因，即五行也；第三廣佛性，即〈師子吼〉、〈迦葉〉兩品也。

爾時迦葉菩薩白佛言(至)患苦悉除無復怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉菩薩白佛言(至)患苦悉除無復怖畏。

案僧宗曰：此下舉八事，仰推如來不應有病也。智秀曰：此下有四翻，第一迦葉舉七復次事推佛無病、第二佛以神力現三種相、第三群生蒙益請佛說法、第四廣述無病以遣時情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：此下舉八事，仰推如來不應有病也。智秀曰：此下有四翻，第一迦葉舉七復次事推佛無病、第二佛以神力現三種相、第三群生蒙益請佛說法、第四廣述無病以遣時情。

世尊一切眾生有四毒箭(至)汝等當為大眾說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊一切眾生有四毒箭(至)汝等當為大眾說法。

案僧宗曰：第一明有病之因，莫過此四箭；如來已離，不應病也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第一明有病之因，莫過此四箭；如來已離，不應病也。

有二因緣則無病苦(至)何緣於今自言有病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二因緣則無病苦(至)何緣於今自言有病。

案僧宗曰：第二無病之因，莫過此二，世尊所行，故無病也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第二無病之因，莫過此二，世尊所行，故無病也。

世尊！世人有病或坐或臥(至)云何默然右脇而臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！世人有病或坐或臥(至)云何默然右脇而臥。

案僧宗曰：第三明如來既無篤病之相，云何有病耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第三明如來既無篤病之相，云何有病耶。

諸菩薩等凡所給施(至)永斷如是三障重病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩等凡所給施(至)永斷如是三障重病。

案僧宗曰：第四明自昔已來，外化事曠，善功還已，不應有病也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第四明自昔已來，外化事曠，善功還已，不應有病也。

復次世尊！菩薩摩訶薩(至)乃於今日唱言有疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次世尊！菩薩摩訶薩(至)乃於今日唱言有疾。

案僧宗曰：第五明脩因之日備有諸願，略舉九願，顯無病之要旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第五明脩因之日備有諸願，略舉九願，顯無病之要旨也。

復次世尊！世有病者(至)不應說言我今背痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次世尊！世有病者(至)不應說言我今背痛。

案僧宗曰：第六明世人臨終之時，不能有所誡勅，高推如來不應同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第六明世人臨終之時，不能有所誡勅，高推如來不應同此。

復次世尊！世有病者(至)不應默然右脇而臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次世尊！世有病者(至)不應默然右脇而臥。

案僧宗曰：第七苟有此迹，必為外道所誚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第七苟有此迹，必為外道所誚。

復次世尊！世有病者(至)利益於眾生摧伏諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次世尊！世有病者(至)利益於眾生摧伏諸外道。

案僧宗曰：第八借以身力推比，佛必無有病，仍說偈以勸也。智秀曰：此七復次是第一翻，推佛不應病也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第八借以身力推比，佛必無有病，仍說偈以勸也。智秀曰：此七復次是第一翻，推佛不應病也。

爾時世尊大悲薰心(至)修行惡法除一闡提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大悲薰心(至)修行惡法除一闡提。

案僧宗曰：前偈請云大悲今何在，是以經家以佛起故，故云大悲薰心也。智秀曰：此第二翻，放三種神力以利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：前偈請云大悲今何在，是以經家以佛起故，故云大悲薰心也。智秀曰：此第二翻，放三種神力以利益也。

爾時一切天龍鬼神(至)遍至淨居悉皆聞之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切天龍鬼神(至)遍至淨居悉皆聞之。

案智秀曰：第三翻，大眾蒙益，廣設供養，請說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案智秀曰：第三翻，大眾蒙益，廣設供養，請說法也。

爾時佛告迦葉菩薩(至)便謂如來真實有疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告迦葉菩薩(至)便謂如來真實有疾。

案智秀曰：第四翻，佛先廣顯久離病也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案智秀曰：第四翻，佛先廣顯久離病也。

迦葉！如言如來人中師子(至)亦不畢竟入於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉！如言如來人中師子(至)亦不畢竟入於涅槃。

案僧亮曰：既廣如來永無病理，若言有病，是密教也，因此復得廣宣祕密。次答云何為眾生，廣說於祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：既廣如來永無病理，若言有病，是密教也，因此復得廣宣祕密。次答云何為眾生，廣說於祕密。

迦葉！是大涅槃即是諸佛(至)非是聲聞緣覺行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉！是大涅槃即是諸佛(至)非是聲聞緣覺行處。

案法瑤曰：此下訖「云何當有諸病苦耶」，次答問云何復示現究竟於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法瑤曰：此下訖「云何當有諸病苦耶」，次答問云何復示現究竟於涅槃。

迦葉！汝上所問如來何故(至)云何當有諸病苦耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉！汝上所問如來何故(至)云何當有諸病苦耶。

案僧亮曰：次答云何復示現究竟於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次答云何復示現究竟於涅槃。

迦葉！世有三人其病難治(至)供養恭敬為他說者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉！世有三人其病難治(至)供養恭敬為他說者。

案僧亮曰：次答云何說畢竟及與不畢竟也。先說病行者，大眾請佛治病，說先治病之行也。藥以對病為名，依涅槃修行，無病不治。欲顯病行之能，先說諸經有不治之病也。此三種人，契經所不治，是說畢竟二乘之病。聞餘方等，雖發心，不知佛常，終不成佛，不名畢竟者。如上諸人聞涅槃生信，不須外治，自能成佛，斷疑說也。得病行之名，事盡於此也。法瑤曰：是大涅槃即是諸佛甚深禪定，非是二乘所行之處。入此深定，故曰畢竟入於涅槃也。非永盡滅入涅槃故，不名畢竟入於涅槃也。畢竟不畢竟義，存於此也。僧宗曰：畢竟不畢竟各有其旨，非不定也。但執言失旨，以為不定之說，疑網是生；得旨則知定說，疑網斷矣。又一義：昔教皆說畢竟永盡，今因現病以表無病，得顯病是密語，因廣說如來之密語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次答云何說畢竟及與不畢竟也。先說病行者，大眾請佛治病，說先治病之行也。藥以對病為名，依涅槃修行，無病不治。欲顯病行之能，先說諸經有不治之病也。此三種人，契經所不治，是說畢竟二乘之病。聞餘方等，雖發心，不知佛常，終不成佛，不名畢竟者。如上諸人聞涅槃生信，不須外治，自能成佛，斷疑說也。得病行之名，事盡於此也。法瑤曰：是大涅槃即是諸佛甚深禪定，非是二乘所行之處。入此深定，故曰畢竟入於涅槃也。非永盡滅入涅槃故，不名畢竟入於涅槃也。畢竟不畢竟義，存於此也。僧宗曰：畢竟不畢竟各有其旨，非不定也。但執言失旨，以為不定之說，疑網是生；得旨則知定說，疑網斷矣。又一義：昔教皆說畢竟永盡，今因現病以表無病，得顯病是密語，因廣說如來之密語也。

迦葉！有五種人於是大乘(至)有病行處非如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉！有五種人於是大乘(至)有病行處非如來也。

案僧亮曰：次答云何而得近最勝無上道也。上云自然得成，今轉近為得。但說五人者，以斷結定故。凡夫定位，無劫數之限也。八萬劫者，後云得菩提心，亦云八萬劫住處，是小涅槃，似是菩提心成就耳。思惟煩惱，小乘斷之，不必在菩薩。劫數如此，故知偏愛易斷、等悲難成也。法瑤曰：因表如來無病得命病者，心之義也。二乘有病，不能發心，要從佛聞法也。夫利根雖不從佛聞法，而自發心。知此二人所以得近無上道也。曇讖曰：五種人者，從須陀洹乃至緣覺。以一果准兩地，如是以初地二地准初果，乃至九地准緣覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次答云何而得近最勝無上道也。上云自然得成，今轉近為得。但說五人者，以斷結定故。凡夫定位，無劫數之限也。八萬劫者，後云得菩提心，亦云八萬劫住處，是小涅槃，似是菩提心成就耳。思惟煩惱，小乘斷之，不必在菩薩。劫數如此，故知偏愛易斷、等悲難成也。法瑤曰：因表如來無病得命病者，心之義也。二乘有病，不能發心，要從佛聞法也。夫利根雖不從佛聞法，而自發心。知此二人所以得近無上道也。曇讖曰：五種人者，從須陀洹乃至緣覺。以一果准兩地，如是以初地二地准初果，乃至九地准緣覺也。