大般涅槃經集解卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第二十三

廣舉十二種醫譬明經力 釋船師譬 釋蛇脫皮譬釋先陀一 名四實義 明改定經文失義旨 事 釋賣乳加水譬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣舉十二種醫譬明經力 釋船師譬 釋蛇脫皮譬釋先陀一 名四實義 明改定經文失義旨 事 釋賣乳加水譬

菩薩品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩品第二

復次善男子！譬如良醫(至)唯除必死一闡提輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如良醫(至)唯除必死一闡提輩。

案僧亮曰：答問云何處煩惱，煩惱不能染。如醫療眾病，不為病所污也。自下為經作譬也。八術者，一治身、二治眼、三治瘡、四治小兒、五治耶、六治毒、七治胎、八占星宿，知所屬可治不可治也。一方有二千偈。阿薩闍病不可治者，喻二重罪。於昔契經不治之病，明涅槃難治能治也。唯不能治必死病者，不可加治，非難治也。法瑤曰：餘契經譬良醫。經有八種藥，謂苦、空、無常、無我、不淨、慈心、因緣、觀佛。滅八種病，四倒、三毒及等分也。此下有十譬，悉明經有勝力，能拔重罪。八藥者，謂八正道也。過八藥者，此經理圓，功德力勝，故言過也。寶亮曰：答第十七問也。此第一譬，昔法華以前經教也。至後凡十二譬，至文自述也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答問云何處煩惱，煩惱不能染。如醫療眾病，不為病所污也。自下為經作譬也。八術者，一治身、二治眼、三治瘡、四治小兒、五治耶、六治毒、七治胎、八占星宿，知所屬可治不可治也。一方有二千偈。阿薩闍病不可治者，喻二重罪。於昔契經不治之病，明涅槃難治能治也。唯不能治必死病者，不可加治，非難治也。法瑤曰：餘契經譬良醫。經有八種藥，謂苦、空、無常、無我、不淨、慈心、因緣、觀佛。滅八種病，四倒、三毒及等分也。此下有十譬，悉明經有勝力，能拔重罪。八藥者，謂八正道也。過八藥者，此經理圓，功德力勝，故言過也。寶亮曰：答第十七問也。此第一譬，昔法華以前經教也。至後凡十二譬，至文自述也。

復次善男子！譬如良醫(至)唯除生盲一闡提輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如良醫(至)唯除生盲一闡提輩。

案法瑤曰：前言滅八倒，此言生八解，開二乘常住慧眼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法瑤曰：前言滅八倒，此言生八解，開二乘常住慧眼也。

復次善男子！譬如良醫(至)若丸若散一切諸藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如良醫(至)若丸若散一切諸藥。

案法瑤曰：八藥譬除八倒病也。僧宗曰：吐下者，明罪報相也。塗身者，身意止觀也。灌鼻者，謂數息也。薰身者，即薰禪也。洗者，不淨觀也。丸者，總觀也。散者，別觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法瑤曰：八藥譬除八倒病也。僧宗曰：吐下者，明罪報相也。塗身者，身意止觀也。灌鼻者，謂數息也。薰身者，即薰禪也。洗者，不淨觀也。丸者，總觀也。散者，別觀也。

而貧愚人不欲服之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而貧愚人不欲服之。

案僧亮白：重罪既重障發心，故不肯服也。法瑤曰：前明二乘人，滅八倒生八解；此明凡夫及犯重者不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮白：重罪既重障發心，故不肯服也。法瑤曰：前明二乘人，滅八倒生八解；此明凡夫及犯重者不信。

良醫愍念即將是人(至)以藥力故所患得除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良醫愍念即將是人(至)以藥力故所患得除。

案僧亮曰：地獄是其歸處，譬舍宅也。畏苦發心，譬強服也。應障不障，譬患除也。夫不信者，以不顧無常、不懼罪對，誹謗以之而生。臨終之時，謗罪對現，懼而改悔，於是息謗生信也。無常罪對，是思善之堂，為舍宅也。生必歸死，為還也。苦相切迫，然後始信，為強與服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：地獄是其歸處，譬舍宅也。畏苦發心，譬強服也。應障不障，譬患除也。夫不信者，以不顧無常、不懼罪對，誹謗以之而生。臨終之時，謗罪對現，懼而改悔，於是息謗生信也。無常罪對，是思善之堂，為舍宅也。生必歸死，為還也。苦相切迫，然後始信，為強與服。

女人產者兒衣不出(至)悉令發心除一闡提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人產者兒衣不出(至)悉令發心除一闡提。

案僧亮曰：犯重之人有微善根，能生發心，譬女也。未發心時，罪所纏裹，譬兒衣也。地獄之報未除，譬衣不出也。法瑤曰：明今之信皆由昔善，昔善為母、今信為子也。解不即現，猶兒衣也。煩惱未斷，為不出也。聞經則無惑不除，猶子衣即出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：犯重之人有微善根，能生發心，譬女也。未發心時，罪所纏裹，譬兒衣也。地獄之報未除，譬衣不出也。法瑤曰：明今之信皆由昔善，昔善為母、今信為子也。解不即現，猶兒衣也。煩惱未斷，為不出也。聞經則無惑不除，猶子衣即出也。

迦葉菩薩白佛言：世尊(至)云何能與作菩提因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：世尊(至)云何能與作菩提因。

案僧亮曰：昔經所明，是二重罪人，聞經不生道果；云何今日能令作因？更申向旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：昔經所明，是二重罪人，聞經不生道果；云何今日能令作因？更申向旨也。

佛言：善男子！是諸眾生(至)以是因緣我命得全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！是諸眾生(至)以是因緣我命得全。

案僧亮曰：二重罪人，聞經得悟。因果轉明，歎此經恩也。法瑤曰：知今之解，藉昔微善，譬處胎也。由經力故生信，除不信之病，與母藥也。以母善不朽，所以子解得生，譬我命得全也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：二重罪人，聞經得悟。因果轉明，歎此經恩也。法瑤曰：知今之解，藉昔微善，譬處胎也。由經力故生信，除不信之病，與母藥也。以母善不朽，所以子解得生，譬我命得全也。

奇哉我母受大苦惱(至)作菩提因除一闡提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇哉我母受大苦惱(至)作菩提因除一闡提。

案僧亮曰：為罪所纏，譬受苦時也。罪既已久，譬十月。善根不斷，譬懷抱也。今得發心，譬生後也。脩行無漏，譬推乾也。除斷結惑，譬去濕也。制身口惡，譬除便利也。受持常樂，譬乳餔也。僧宗曰：行者為母也，方等為藥，常解喻子。令人受持，譬與母藥也。由經故有慧，譬命全也。脩十地行，譬十月也。除愛慢故，譬推乾去濕也。得果之日，酬於本期，譬報恩也。力者，三十二相乃至十力也。四部弟子，如侍衛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：為罪所纏，譬受苦時也。罪既已久，譬十月。善根不斷，譬懷抱也。今得發心，譬生後也。脩行無漏，譬推乾也。除斷結惑，譬去濕也。制身口惡，譬除便利也。受持常樂，譬乳餔也。僧宗曰：行者為母也，方等為藥，常解喻子。令人受持，譬與母藥也。由經故有慧，譬命全也。脩十地行，譬十月也。除愛慢故，譬推乾去濕也。得果之日，酬於本期，譬報恩也。力者，三十二相乃至十力也。四部弟子，如侍衛也。

復次善男子！譬如良醫(至)唯除大龍一闡提輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如良醫(至)唯除大龍一闡提輩。

案僧亮曰：醫譬佛也，子譬菩薩也。無上況術，譬佛性常也。若龍若蝮，譬二重罪也。藥譬名味句身也。革履譬書之於紙墨也。觸諸虫者，譬讀誦也。毒為之消，譬發心也。法瑤曰：良醫譬經文。子譬常住二字也。欲明但聞二字，已是滅惡，況具聞經耶？滅四重五逆，故譬塗革履，觸諸毒虫，毒即消也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：醫譬佛也，子譬菩薩也。無上況術，譬佛性常也。若龍若蝮，譬二重罪也。藥譬名味句身也。革履譬書之於紙墨也。觸諸虫者，譬讀誦也。毒為之消，譬發心也。法瑤曰：良醫譬經文。子譬常住二字也。欲明但聞二字，已是滅惡，況具聞經耶？滅四重五逆，故譬塗革履，觸諸毒虫，毒即消也。

復次善男子！譬如有人(至)除不橫死一闡提輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如有人(至)除不橫死一闡提輩。

案僧亮曰：毒藥譬佛性。以始聞故，譬新也。大眾譬有為行也，聲者譬讀誦也，死者譬煩惱滅也。法瑤曰：常理如藥，文字如鼓，以藥毒故，聞鼓則死。其理深故，聽之者罪滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：毒藥譬佛性。以始聞故，譬新也。大眾譬有為行也，聲者譬讀誦也，死者譬煩惱滅也。法瑤曰：常理如藥，文字如鼓，以藥毒故，聞鼓則死。其理深故，聽之者罪滅。

復次善男子！譬如闇夜(至)於諸善法無所營作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如闇夜(至)於諸善法無所營作。

案僧亮曰：餘經所說，理不同故，譬闇也。日譬此經也。重舉兩者聞此經，如天之澤，萬物滋長也。僧宗曰：如《法華》中八十聲聞者，誤也，彼經云「八千聲聞」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：餘經所說，理不同故，譬闇也。日譬此經也。重舉兩者聞此經，如天之澤，萬物滋長也。僧宗曰：如《法華》中八十聲聞者，誤也，彼經云「八千聲聞」也。

復次善男子！譬如良醫(至)其餘皆菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如良醫(至)其餘皆菩薩摩訶薩。

案僧亮曰：醫譬此經也。非人譬犯重也。妙藥譬常住二字也。使者譬受持此二字者也。速與彼人譬為說此二字也。自往譬具足得聞也。法瑤曰：凡四部之中，未聞常住者，及外道犯重五逆非法之徒，為他人子也。經為良醫，理為妙藥，文存傳理，為遣使送藥也。理貴流通，流通要由文字，為勅語使言卿持此藥送與彼人也。聞經之理，眾魔惡友不能為患，猶人有藥力，鬼神遠去也。僧宗曰：犯四重五逆者，一往聞經，為見使也。思惟於理，為吾威德也。以此二事，其罪得滅也。寶亮曰：此第八譬，明經力彼及外道也。醫譬佛也，使譬菩薩，藥譬此經也。為彼解說，如送與也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：醫譬此經也。非人譬犯重也。妙藥譬常住二字也。使者譬受持此二字者也。速與彼人譬為說此二字也。自往譬具足得聞也。法瑤曰：凡四部之中，未聞常住者，及外道犯重五逆非法之徒，為他人子也。經為良醫，理為妙藥，文存傳理，為遣使送藥也。理貴流通，流通要由文字，為勅語使言卿持此藥送與彼人也。聞經之理，眾魔惡友不能為患，猶人有藥力，鬼神遠去也。僧宗曰：犯四重五逆者，一往聞經，為見使也。思惟於理，為吾威德也。以此二事，其罪得滅也。寶亮曰：此第八譬，明經力彼及外道也。醫譬佛也，使譬菩薩，藥譬此經也。為彼解說，如送與也。

復次善男子！譬如聾人(至)所以者何無因緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如聾人(至)所以者何無因緣故。

案寶亮曰：第九，偏為闡提作譬也。聞經不能生信，如聾之不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：第九，偏為闡提作譬也。聞經不能生信，如聾之不聞。

復次善男子！譬如良醫(至)終不能治一闡提輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如良醫(至)終不能治一闡提輩。

案僧亮曰：犯重戒人，不斷善根，方之闡提，微為勝故，譬王也。必入地獄，譬必死病也。報在未來，於今不現，譬腹內也。律能治罪，譬下藥也。勸令看律而不肯信，譬不肯服也。經力發夢，使地獄受苦，獄是下道，譬糞門生皰也。亦受畜生之報，譬虫血雜出也。法瑤曰：卿不見我腹內事者，不信斷善根，受地獄報也。應服下藥者，闡提初入地獄，便有三念，為自知也。經說勝理，如醫白王也。良醫術力者，譬常理也。隱處譬地獄也。寶亮曰：第十譬，諸佛善說五時經教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：犯重戒人，不斷善根，方之闡提，微為勝故，譬王也。必入地獄，譬必死病也。報在未來，於今不現，譬腹內也。律能治罪，譬下藥也。勸令看律而不肯信，譬不肯服也。經力發夢，使地獄受苦，獄是下道，譬糞門生皰也。亦受畜生之報，譬虫血雜出也。法瑤曰：卿不見我腹內事者，不信斷善根，受地獄報也。應服下藥者，闡提初入地獄，便有三念，為自知也。經說勝理，如醫白王也。良醫術力者，譬常理也。隱處譬地獄也。寶亮曰：第十譬，諸佛善說五時經教也。

復次善男子！譬如良醫(至)必死之人一闡提輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如良醫(至)必死之人一闡提輩。

案僧亮曰：此語勢及之，非義宗也。謂其罪既重，法不能救耳。僧宗曰：上來八譬，悉以呪經也。此兩譬，佛菩薩也。寶亮曰：第十一譬，由以除八倒為喻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此語勢及之，非義宗也。謂其罪既重，法不能救耳。僧宗曰：上來八譬，悉以呪經也。此兩譬，佛菩薩也。寶亮曰：第十一譬，由以除八倒為喻也。

復次善男子！譬如良醫(至)最尊最勝眾經中王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如良醫(至)最尊最勝眾經中王。

案僧亮曰：如來教法先淺後深，唯涅槃究竟，無惑不除也。寶亮曰：第十二譬，與《法華》之前經作喻也。除三毒并等分，及四倒故，故言八術。復能博達過八種者，譬涅槃經教有十二術也。此兩譬所以就人為喻者，遣物疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：如來教法先淺後深，唯涅槃究竟，無惑不除也。寶亮曰：第十二譬，與《法華》之前經作喻也。除三毒并等分，及四倒故，故言八術。復能博達過八種者，譬涅槃經教有十二術也。此兩譬所以就人為喻者，遣物疑也。

復次善男子！譬如大船(至)化度眾生亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如大船(至)化度眾生亦復如是。

案僧亮曰：次答船師問也。生死苦海，人皆求度，而經能勸人脩學。佛度生死，更無餘道，乘大涅槃以救苦人也。下二風譬，初譬速度、後譬自慶，皆勸美也。寶亮曰：自前四問明因中利益，此明果中利益也。有三意：此第一，先明諸佛得度已，還濟眾生也。智秀曰：答第十八問。此下三問，皆明經力能為外物作緣。船有二種：一者為眾生作境界，正以信教故，便能生善也；二者妙佛住果地，還度生死也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次答船師問也。生死苦海，人皆求度，而經能勸人脩學。佛度生死，更無餘道，乘大涅槃以救苦人也。下二風譬，初譬速度、後譬自慶，皆勸美也。寶亮曰：自前四問明因中利益，此明果中利益也。有三意：此第一，先明諸佛得度已，還濟眾生也。智秀曰：答第十八問。此下三問，皆明經力能為外物作緣。船有二種：一者為眾生作境界，正以信教故，便能生善也；二者妙佛住果地，還度生死也。

復次善男子！譬如有人(至)墮於地獄畜生餓鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如有人(至)墮於地獄畜生餓鬼。

案寶亮曰：第二意，度生死所以速者，經之力也。法瑤曰：眾生雖有五戒十善，欲度大海，若住此善則不離生死，聞此經則超越也。僧宗曰：諸行為船，涅槃為風，脩行萬行，必須圓解常教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：第二意，度生死所以速者，經之力也。法瑤曰：眾生雖有五戒十善，欲度大海，若住此善則不離生死，聞此經則超越也。僧宗曰：諸行為船，涅槃為風，脩行萬行，必須圓解常教。

復次善男子！譬如有人(至)大涅槃經生清淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！譬如有人(至)大涅槃經生清淨信。

案寶亮曰：第三意，自慶也。法瑤曰：眾生為苦所切，思善反惡之時，惑經脩行，日進無退也。僧宗曰：厲物情也。生死輪轉所以不息，正由不值涅槃之風。豈不深發增上之心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：第三意，自慶也。法瑤曰：眾生為苦所切，思善反惡之時，惑經脩行，日進無退也。僧宗曰：厲物情也。生死輪轉所以不息，正由不值涅槃之風。豈不深發增上之心耶？

復次善男子！如蛇脫皮(至)亦名常住無有變易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！如蛇脫皮(至)亦名常住無有變易。

案僧亮曰：上說涅槃能度生死，非餘契經，以此釋之也。佛之真身是實，涅槃說實，見實則生死盡也。應身非實，契經以之為實，不見實故，生死不盡也。法瑤曰：蛇脫皮者，止明雙樹一迹耳。雖現捨生死，而迹無生滅，法身常一也。僧宗曰：答第十九問，向云乘涅槃船濟度眾生，實無生滅。物以王宮之生、雙樹之滅為疑，故以此譬拂滯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上說涅槃能度生死，非餘契經，以此釋之也。佛之真身是實，涅槃說實，見實則生死盡也。應身非實，契經以之為實，不見實故，生死不盡也。法瑤曰：蛇脫皮者，止明雙樹一迹耳。雖現捨生死，而迹無生滅，法身常一也。僧宗曰：答第十九問，向云乘涅槃船濟度眾生，實無生滅。物以王宮之生、雙樹之滅為疑，故以此譬拂滯也。

復次善男子！如菴羅樹(至)如來常住無有變易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！如菴羅樹(至)如來常住無有變易。

案僧亮曰：次答問云何觀三寶猶如天意樹也。上勸脩經，今說脩經之法。有二意：先解如來身密，猶如無意樹也。次解口密，如先陀婆也。法瑤曰：天樹隨意感變，人樹逐時而遷。遷變雖異，而樹實常存。舉人樹，則天樹可知也。故近取此樹，遠況三寶也。此譬與船師、蛇脫皮，通明一身始終之示現也。僧宗曰：答第二十問。向舉蛇譬，一往但明非實滅也；今寄樹譬有三時之變，廣明初生乃至涅槃一應之跡也。此下有五重明義：第一舉樹譬，雖有三時之變，實則不滅；第二明口密，能以非常之言，密詮常旨；第三因明三寶興衰之相，以人不行，故義言滅也；第四勸立丈夫之志，既理由人弘，故抑抗其辭也；第五更出末法三寶衰滅時節之處所也。寶亮曰：開此答中有三意，第一明三寶有衰盛之相、第二明法滅之相貌也、第三教行者作業也。從此下，先明佛寶現有滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次答問云何觀三寶猶如天意樹也。上勸脩經，今說脩經之法。有二意：先解如來身密，猶如無意樹也。次解口密，如先陀婆也。法瑤曰：天樹隨意感變，人樹逐時而遷。遷變雖異，而樹實常存。舉人樹，則天樹可知也。故近取此樹，遠況三寶也。此譬與船師、蛇脫皮，通明一身始終之示現也。僧宗曰：答第二十問。向舉蛇譬，一往但明非實滅也；今寄樹譬有三時之變，廣明初生乃至涅槃一應之跡也。此下有五重明義：第一舉樹譬，雖有三時之變，實則不滅；第二明口密，能以非常之言，密詮常旨；第三因明三寶興衰之相，以人不行，故義言滅也；第四勸立丈夫之志，既理由人弘，故抑抗其辭也；第五更出末法三寶衰滅時節之處所也。寶亮曰：開此答中有三意，第一明三寶有衰盛之相、第二明法滅之相貌也、第三教行者作業也。從此下，先明佛寶現有滅也。

善男子！如來密語甚深難解(至)凡夫品類所能信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如來密語甚深難解(至)凡夫品類所能信也。

案僧亮曰：次顯口密也。如彼智臣善解密語，可以類求脩經之法也。以先陀婆譬四非常，一名四實。脩心常法者，知有常因，能得常果也。僧宗曰：第二明口密也。彼以一名表四種之實，此一偏教亦表常我四實理也。有智之人，因四非常悟於常樂。事同應身雖有三時，而識法身是常存也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次顯口密也。如彼智臣善解密語，可以類求脩經之法也。以先陀婆譬四非常，一名四實。脩心常法者，知有常因，能得常果也。僧宗曰：第二明口密也。彼以一名表四種之實，此一偏教亦表常我四實理也。有智之人，因四非常悟於常樂。事同應身雖有三時，而識法身是常存也。

復次善男子！如波羅奢樹(至)以是眾生薄福德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！如波羅奢樹(至)以是眾生薄福德故。

案僧亮曰：更以三樹譬涅槃衰滅之時。不解密語，常雨不降，不得常果也。水陸枯悴，譬無人天善也。藥無勢力，譬餘契經也。僧宗曰：此第三炎明三寶衰滅之相，言末代不能流傳也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：更以三樹譬涅槃衰滅之時。不解密語，常雨不降，不得常果也。水陸枯悴，譬無人天善也。藥無勢力，譬餘契經也。僧宗曰：此第三炎明三寶衰滅之相，言末代不能流傳也。

復次善男子！如來正法(至)隨順不逆為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！如來正法(至)隨順不逆為眾生說。

案僧亮曰：上言滅後者，此明法欲盡時不解密語，受學經者抄略前後分作多部，唯諸菩薩解密語者不違經旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上言滅後者，此明法欲盡時不解密語，受學經者抄略前後分作多部，唯諸菩薩解密語者不違經旨也。

復次善男子！如牧牛女(至)復加二分詣市賣之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！如牧牛女(至)復加二分詣市賣之。

案僧亮曰：譬行經之人，廣上懶墮求利之事也。僧宗曰：加二不已乃至於八，無復乳味。諸惡比丘為利養故，安置浮辭，使理味難解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：譬行經之人，廣上懶墮求利之事也。僧宗曰：加二不已乃至於八，無復乳味。諸惡比丘為利養故，安置浮辭，使理味難解也。

時有一人為子納婦(至)乳之為味諸味中最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一人為子納婦(至)乳之為味諸味中最。

案僧亮曰：一人者，譬密語菩薩。將使弟子為化，紹嗣不絕，譬之納婦也。化必須法，譬求乳也。求法為物，譬待客也。有法之處，譬之市也。得財乃說，譬索價也。讀誦受持，譬用作糜也。僧宗曰：復改換文辭，故是筌常比之，餘教不可譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：一人者，譬密語菩薩。將使弟子為化，紹嗣不絕，譬之納婦也。化必須法，譬求乳也。求法為物，譬待客也。有法之處，譬之市也。得財乃說，譬索價也。讀誦受持，譬用作糜也。僧宗曰：復改換文辭，故是筌常比之，餘教不可譬。

善男子！我涅槃後正法未滅(至)能滅正法色香美味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我涅槃後正法未滅(至)能滅正法色香美味。

案僧亮曰：合第一加水也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：合第一加水也。

是諸惡人雖復讀誦(至)莊嚴文飾無義之語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸惡人雖復讀誦(至)莊嚴文飾無義之語。

案僧亮曰：合第二加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：合第二加。

抄前著後抄後著前(至)諸惡比丘是魔伴侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抄前著後抄後著前(至)諸惡比丘是魔伴侶。

案僧亮曰：合第三加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：合第三加。

受畜一切不淨之物(至)如牧牛女多加水乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受畜一切不淨之物(至)如牧牛女多加水乳。

案僧亮曰：合第四加也。曇纖曰：止取抄前著後為一加，抄後著前為二加，前著中後為三加，中後著前為四加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：合第四加也。曇纖曰：止取抄前著後為一加，抄後著前為二加，前著中後為三加，中後著前為四加。

諸惡比丘亦復如是(至)以是義故名大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡比丘亦復如是(至)以是義故名大涅槃。

案智秀曰：通舉上譬略合也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案智秀曰：通舉上譬略合也。

復次善男子！若善男子(至)如蜂採味汝亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！若善男子(至)如蜂採味汝亦如是。

案僧宗曰：第四，勸立丈夫志也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第四，勸立丈夫志也。

復次善男子！如蚊子澤(至)無上正法將滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善男子！如蚊子澤(至)無上正法將滅不久。

案僧宗曰：第五，更出末法三寶衰滅時節之處所也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：第五，更出末法三寶衰滅時節之處所也。