大般涅槃經集解卷第三(序品第一卷之第二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第三(序品第一卷之第二)

出諸離車在虛空坐去地七多羅樹 又出諸大長者亦去地七多羅樹 出諸鬼神及禽獸異名 敘變林及重閣講堂事 釋魔王說呪事 出無邊身來事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出諸離車在虛空坐去地七多羅樹 又出諸大長者亦去地七多羅樹 出諸鬼神及禽獸異名 敘變林及重閣講堂事 釋魔王說呪事 出無邊身來事

序品之第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品之第二

爾時復有四恒河沙(至)及閻浮提諸王眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有四恒河沙(至)及閻浮提諸王眷屬。

案慧朗曰：此下第三列諸豪族也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：此下第三列諸豪族也。

為求法故善脩戒行(至)於虛空中默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求法故善脩戒行(至)於虛空中默然而住。

案僧亮曰：去地七多羅樹者，彼以豪族自憍，不願雜坐，故置之空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：去地七多羅樹者，彼以豪族自憍，不願雜坐，故置之空也。

爾時復有五恒河沙(至)繞佛一匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有五恒河沙(至)繞佛一匝却住一面。

案僧亮曰：陀那婆王者，阿脩羅例也，此言隨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：陀那婆王者，阿脩羅例也，此言隨也。

爾時閻浮提中比丘比丘尼(至)其林變白猶如白鵠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時閻浮提中比丘比丘尼(至)其林變白猶如白鵠。

案僧亮曰：貪生愛壽者，以佛滅為苦。今明滅非作法，乃息偽反真也。五色之中，白是真實自然之色，不可染成，借事表理也。僧宗曰：向三種瑞，人中悉集。今現此相，以摧諸天速集也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：貪生愛壽者，以佛滅為苦。今明滅非作法，乃息偽反真也。五色之中，白是真實自然之色，不可染成，借事表理也。僧宗曰：向三種瑞，人中悉集。今現此相，以摧諸天速集也。

於虛空中自然而有(至)皆悉悲感愁憂不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於虛空中自然而有(至)皆悉悲感愁憂不樂。

案僧亮曰：今說涅槃無一切有，故名為空。希有常樂萬德，如虛空中有堂閣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：今說涅槃無一切有，故名為空。希有常樂萬德，如虛空中有堂閣也。

爾時四天王釋提桓因(至)來至佛所稽首佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王釋提桓因(至)來至佛所稽首佛足。

案僧宗曰：魔多是聖人。如今是實，佛以大慈能轉其惡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：魔多是聖人。如今是實，佛以大慈能轉其惡也。

而白佛言我等今者(至)除滅怖畏說如是呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而白佛言我等今者(至)除滅怖畏說如是呪。

明駿曰：案《維摩經》云「十方世界作魔王者。多是住不思議解脫菩薩。」信之於此矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明駿曰：案《維摩經》云「十方世界作魔王者。多是住不思議解脫菩薩。」信之於此矣。

侘枳咤咤羅侘枳盧呵隷(至)阿羅遮羅多羅莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侘枳咤咤羅侘枳盧呵隷(至)阿羅遮羅多羅莎訶

案僧宗曰：若能窮達其旨，經之與呪竟何所在？但物心難以理從、易以威逼，呪方別是止耶之術。魔無法以助化，說呪以弘道也。慧朗曰：此有三階。前明魔以神力，施地獄之樂，辦供而來。此第二說呪，以請印可之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：若能窮達其旨，經之與呪竟何所在？但物心難以理從、易以威逼，呪方別是止耶之術。魔無法以助化，說呪以弘道也。慧朗曰：此有三階。前明魔以神力，施地獄之樂，辦供而來。此第二說呪，以請印可之。

是呪能令諸失心者(至)心懷愁惱却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是呪能令諸失心者(至)心懷愁惱却住一面。

案僧宗曰：歎呪功能，復明己自為護，以勸受持也。慧朗曰：此第三請佛受供印呪。佛不受供，而印其呪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：歎呪功能，復明己自為護，以勸受持也。慧朗曰：此第三請佛受供印呪。佛不受供，而印其呪也。

爾時大自在天王與其眷屬(至)天人師佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大自在天王與其眷屬(至)天人師佛世尊。

案僧亮曰：此菩薩所以現者，美大之辭也，此中明身大。彼土莊嚴，眾生清淨，世樂之極，遠來獻供。更求勝法者，證有為非樂也。慧朗曰：此下有兩段，初辨無邊、次明佛神力也。辨無邊身中有八章，此即第一略敘彼土佛事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此菩薩所以現者，美大之辭也，此中明身大。彼土莊嚴，眾生清淨，世樂之極，遠來獻供。更求勝法者，證有為非樂也。慧朗曰：此下有兩段，初辨無邊、次明佛神力也。辨無邊身中有八章，此即第一略敘彼土佛事也。

爾時彼佛即告第一大弟子(至)并可禮敬請決所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼佛即告第一大弟子(至)并可禮敬請決所疑。

案慧朗曰：此第二彼佛命使來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：此第二彼佛命使來。

爾時無邊身菩薩摩訶薩(至)所有威德悉滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊身菩薩摩訶薩(至)所有威德悉滅無餘。

案慧朗曰：此第三敘時眾驚怪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：此第三敘時眾驚怪也。

是時文殊師利法王子(至)如來不久當般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時文殊師利法王子(至)如來不久當般涅槃。

案慧朗曰：此第四敘文殊安慰大眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：此第四敘文殊安慰大眾也。

是時大眾一切悉見(至)如是流布大乘經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大眾一切悉見(至)如是流布大乘經典。

案慧朗曰：此第五敘菩薩神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：此第五敘菩薩神力。

爾時無邊身菩薩(至)如來不久當般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊身菩薩(至)如來不久當般涅槃。

案慧朗曰：此第六明菩薩以神力令身中眾生得法悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：此第六明菩薩以神力令身中眾生得法悟也。

爾時無邊身菩薩(至)餘無能見是菩薩身其量邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊身菩薩(至)餘無能見是菩薩身其量邊際。

案慧朗曰：第七明以神力辦供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：第七明以神力辦供。

爾時無邊身菩薩及其眷屬(至)如是三請悉亦不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊身菩薩及其眷屬(至)如是三請悉亦不受。

案慧朗曰：第八明以供上佛，佛不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：第八明以供上佛，佛不受。

爾時無邊身菩薩及其眷屬(至)却住一面皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊身菩薩及其眷屬(至)却住一面皆亦如是。

案慧朗曰：舉十方同到者總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：舉十方同到者總結。

爾時娑羅雙樹吉祥福地(至)見諸佛土亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑羅雙樹吉祥福地(至)見諸佛土亦復如是。

案慧朗曰：此辨佛神力有兩章，此即第一光明變穢為淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案慧朗曰：此辨佛神力有兩章，此即第一光明變穢為淨也。

爾時如來面門所出(至)身諸毛孔流血灑地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來面門所出(至)身諸毛孔流血灑地。

案法瑤曰：化緣周畢，表涅槃之相也。有三種：一眾生心淨、二國土淨、三收光入口。收光入口，則止教之相。眾生心淨，則表化周。國土淨者，則明行畢也。慧朗曰：此第二階，示涅槃之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法瑤曰：化緣周畢，表涅槃之相也。有三種：一眾生心淨、二國土淨、三收光入口。收光入口，則止教之相。眾生心淨，則表化周。國土淨者，則明行畢也。慧朗曰：此第二階，示涅槃之相也。