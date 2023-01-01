大般涅槃經集解卷第一(序經題) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第一(序經題)

皇帝為靈味寺釋寶亮法師製義疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇帝為靈味寺釋寶亮法師製義疏序

道生法師 僧亮法師 法瑤法師 曇濟法師 僧宗法師 寶亮法師 智秀法師 法智法師 法安法師 曇准法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道生法師 僧亮法師 法瑤法師 曇濟法師 僧宗法師 寶亮法師 智秀法師 法智法師 法安法師 曇准法師

此十法師經題序，今具載。略標序中要義，八科如左： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十法師經題序，今具載。略標序中要義，八科如左：

釋名第一 辨體第二 敘本有第三 談絕名第四 釋大字第五 解經字第六 覈教意第七 判科段第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名第一 辨體第二 敘本有第三 談絕名第四 釋大字第五 解經字第六 覈教意第七 判科段第八

大般涅槃經義疏序(明駿案：謹寫 皇帝為靈味釋寶亮法師製) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經義疏序(明駿案：謹寫 皇帝為靈味釋寶亮法師製)

非言無以寄言，言即無言之累；累言則可以息言，言息則諸見競起。所以如來乘本願以託生、現慈力以應化、離文字以設教、忘心相以通道，欲使珉玉異價、涇渭分流，制六師而正四倒、反八邪而歸一味，析世智之角、杜異人之口，導求珠之心、開觀豢之日，救燒灼於火宅、拯沈溺於浪海，故法雨降而燋種受榮、慧日升而長夜蒙曉，發迦葉之悱憤、吐真實之誠言。雖復二施等於前、五大陳於後，卅四問參差異辨，方便勸引各隨意答。舉要論經，不出兩途：佛性開其有本之源；涅槃明其歸極之宗。非因非果、不起不作，義高萬善、事絕百非，空空不能測其真際、玄玄不能窮其妙門，自非德均平等、心合無生，金牆玉室豈易入哉！有青州沙門釋寶亮者，氣調爽拔、神用俊舉，少負苦節、長安法忍，耆年愈篤、倪齒不衰，流通先覺孳孳如也，後生晚進莫不依仰。以天監八年五月八日，勅亮撰《大涅槃義疏》，以九月廿日訖，光表微言、讚揚正道，連環既解、疑網云除，條流明悉，可得略言。朕縱名暇日，將欲覽焉。聊書數行，以為記莂云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非言無以寄言，言即無言之累；累言則可以息言，言息則諸見競起。所以如來乘本願以託生、現慈力以應化、離文字以設教、忘心相以通道，欲使珉玉異價、涇渭分流，制六師而正四倒、反八邪而歸一味，析世智之角、杜異人之口，導求珠之心、開觀豢之日，救燒灼於火宅、拯沈溺於浪海，故法雨降而燋種受榮、慧日升而長夜蒙曉，發迦葉之悱憤、吐真實之誠言。雖復二施等於前、五大陳於後，卅四問參差異辨，方便勸引各隨意答。舉要論經，不出兩途：佛性開其有本之源；涅槃明其歸極之宗。非因非果、不起不作，義高萬善、事絕百非，空空不能測其真際、玄玄不能窮其妙門，自非德均平等、心合無生，金牆玉室豈易入哉！有青州沙門釋寶亮者，氣調爽拔、神用俊舉，少負苦節、長安法忍，耆年愈篤、倪齒不衰，流通先覺孳孳如也，後生晚進莫不依仰。以天監八年五月八日，勅亮撰《大涅槃義疏》，以九月廿日訖，光表微言、讚揚正道，連環既解、疑網云除，條流明悉，可得略言。朕縱名暇日，將欲覽焉。聊書數行，以為記莂云。

案道生曰：夫真理自然，悟亦冥符；真則無差，悟豈容易。不易之體，為湛然常照，但從迷乖之，事未在我耳。苟能涉求，便反迷歸極，歸極得本。而似始起，始則必終。常以之昧，若尋其趣，乃是我始會之，非照今有。有不在今，則是莫先為大。既云大矣，所以為常。常必滅累，復曰般泥洹也。般泥洹者，正名云滅。取其義訓，自復多方。今此經明常，使伏其迷。其迷永伏，然後得悟。悟則眾迷斯滅，以之歸名其唯常說乎。又菩薩住斯經者，則已伏滅諸累。雖未造極，便能示般泥洹。眾示無妙泥洹，復以無不示為大也。更用茲稱經，蓋是重美盡善矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：夫真理自然，悟亦冥符；真則無差，悟豈容易。不易之體，為湛然常照，但從迷乖之，事未在我耳。苟能涉求，便反迷歸極，歸極得本。而似始起，始則必終。常以之昧，若尋其趣，乃是我始會之，非照今有。有不在今，則是莫先為大。既云大矣，所以為常。常必滅累，復曰般泥洹也。般泥洹者，正名云滅。取其義訓，自復多方。今此經明常，使伏其迷。其迷永伏，然後得悟。悟則眾迷斯滅，以之歸名其唯常說乎。又菩薩住斯經者，則已伏滅諸累。雖未造極，便能示般泥洹。眾示無妙泥洹，復以無不示為大也。更用茲稱經，蓋是重美盡善矣。

案僧亮曰：此是如來神道之極號、常樂八味之都名。涅槃是異俗之音，音有楚夏，前後互出，乃有三名，謂泥洹、涅槃、泥曰。言涅槃者、中正天竺之音也。名含眾義，此方無一名譯之，存其胡本焉。般涅言不，亦名為無。槃者名生、名滅、名因、名相也。生是八苦之本，佛既無之，不生也。壽與太虛等量，不滅也。不從作因得，故無因也。體無十相，無相也。無學地法皆是其體，略說三相以標神道：一般若、二法身、三解脫。談般若則三達之功顯，論法身則應化之理同，言解脫則眾德所以備也。語此三法，足明神道之極矣。大者，明其常故，亦以大我、大樂、大淨故，後有釋也。如來始自道場、終於雙樹，凡三說涅槃，二是方便、一真實也。初開三究竟，是一方便，但說解脫是涅槃，而身智是有為也。二方便中，說《法華》破三究竟，而身智故，是有為耳。今雙樹之說身智即涅槃，謂究竟無餘之說也。經者，胡音脩多羅，脩多羅名含五義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此是如來神道之極號、常樂八味之都名。涅槃是異俗之音，音有楚夏，前後互出，乃有三名，謂泥洹、涅槃、泥曰。言涅槃者、中正天竺之音也。名含眾義，此方無一名譯之，存其胡本焉。般涅言不，亦名為無。槃者名生、名滅、名因、名相也。生是八苦之本，佛既無之，不生也。壽與太虛等量，不滅也。不從作因得，故無因也。體無十相，無相也。無學地法皆是其體，略說三相以標神道：一般若、二法身、三解脫。談般若則三達之功顯，論法身則應化之理同，言解脫則眾德所以備也。語此三法，足明神道之極矣。大者，明其常故，亦以大我、大樂、大淨故，後有釋也。如來始自道場、終於雙樹，凡三說涅槃，二是方便、一真實也。初開三究竟，是一方便，但說解脫是涅槃，而身智是有為也。二方便中，說《法華》破三究竟，而身智故，是有為耳。今雙樹之說身智即涅槃，謂究竟無餘之說也。經者，胡音脩多羅，脩多羅名含五義也。

案法瑤：夫涅槃者，蓋窮原之宗會、數盡之大歸。其為體也，妙絕於有無之域、玄越於名數之分，言之不能盡、稱之不能訖。然非稱無以擬極，故寄稱以擬之；非言無以顯實，故因言以顯之。其為目也，總莫之大，故稱苞眾理、名冠眾義，故曰一名之中有無量名也。是則宗音無以譯其稱、晉言無以代其號，故欲以此音而當者失其旨、此名而對者乖其致，是為有稱之極言猶不能究，況無稱之極乎？是以涅槃至號，其義贍博，折而辨之則彌論無窮，豈唯般若等三以極其致？但略而舉其要者，是以徑此三名入於涅槃。伊字之譬，不亦宜手。然則此三，名殊而實同，非體異者也。如其體別，則涅槃同於因成假名法也。虛而非實，豈得稱曰常樂者哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法瑤：夫涅槃者，蓋窮原之宗會、數盡之大歸。其為體也，妙絕於有無之域、玄越於名數之分，言之不能盡、稱之不能訖。然非稱無以擬極，故寄稱以擬之；非言無以顯實，故因言以顯之。其為目也，總莫之大，故稱苞眾理、名冠眾義，故曰一名之中有無量名也。是則宗音無以譯其稱、晉言無以代其號，故欲以此音而當者失其旨、此名而對者乖其致，是為有稱之極言猶不能究，況無稱之極乎？是以涅槃至號，其義贍博，折而辨之則彌論無窮，豈唯般若等三以極其致？但略而舉其要者，是以徑此三名入於涅槃。伊字之譬，不亦宜手。然則此三，名殊而實同，非體異者也。如其體別，則涅槃同於因成假名法也。虛而非實，豈得稱曰常樂者哉！

案曇濟：夫大涅槃者，蓋是大聖神道之極號、八味之都名。此是垂終之道教，放言異唱，故制名不同。成天竺之音，義有苞含，此方無一言以當之，故推義不一，亦言無生，復云無滅、亦言無為、亦言無相。所以言無生者，永絕於四生。所以言無滅者，量齊太虛，故稱無滅。所以言無為者，不為生滅之所為，故言無為。所以言無相者，體絕十相，故言無相也。涅槃者，敢無學地諸功德盡為涅槃體也，略舉三事以稱遂焉。三事者，般若、法身、解脫。語般若，明智周萬境；辨法身，明備應萬形；稱解脫，明眾累不生。智周萬境，故三達之功顯；備應萬形，故能殊方並應；眾累不生，明神道苞含，所以成也。所言大者，有大我故，下有文言「譬如有一祕方，攝一切方。此經亦爾，多有苞含。」所以爾者，從於鹿野、終於雙樹，凡三說涅槃：一明初鹿野說三乘各有別涅槃；二明三乘同一涅槃；三明真教破二方便，說身智即涅槃。以是故多有所含，故稱為大。經者，胡言脩多羅，含有五義：一能生、二微發、三湧泉、四繩墨、五華鬘。或以文為經，或以理為經，或四十卷文字盡為經體。所以言能生者，此文行者尋求，能生善根也。所以言微發者，善根漸增。如初以三歸、次以五戒，如是乃至得道，故有微發之義也。所以言湧泉者，譬文表理，不可窮盡，故如泉也。所以言繩墨者，繩本辨木曲直，明此經辨耶正之理依文可知，故知繩墨也。所以言結鬘者，華散在地，不為人用；以綖貫穿，以成人首飾。若不以綖貫，不為人用。明若不以文辨理，於人無用；以文辨理，於人有用，故如綖也。雖有此義，今言經，五義之中一也，得結鬘義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案曇濟：夫大涅槃者，蓋是大聖神道之極號、八味之都名。此是垂終之道教，放言異唱，故制名不同。成天竺之音，義有苞含，此方無一言以當之，故推義不一，亦言無生，復云無滅、亦言無為、亦言無相。所以言無生者，永絕於四生。所以言無滅者，量齊太虛，故稱無滅。所以言無為者，不為生滅之所為，故言無為。所以言無相者，體絕十相，故言無相也。涅槃者，敢無學地諸功德盡為涅槃體也，略舉三事以稱遂焉。三事者，般若、法身、解脫。語般若，明智周萬境；辨法身，明備應萬形；稱解脫，明眾累不生。智周萬境，故三達之功顯；備應萬形，故能殊方並應；眾累不生，明神道苞含，所以成也。所言大者，有大我故，下有文言「譬如有一祕方，攝一切方。此經亦爾，多有苞含。」所以爾者，從於鹿野、終於雙樹，凡三說涅槃：一明初鹿野說三乘各有別涅槃；二明三乘同一涅槃；三明真教破二方便，說身智即涅槃。以是故多有所含，故稱為大。經者，胡言脩多羅，含有五義：一能生、二微發、三湧泉、四繩墨、五華鬘。或以文為經，或以理為經，或四十卷文字盡為經體。所以言能生者，此文行者尋求，能生善根也。所以言微發者，善根漸增。如初以三歸、次以五戒，如是乃至得道，故有微發之義也。所以言湧泉者，譬文表理，不可窮盡，故如泉也。所以言繩墨者，繩本辨木曲直，明此經辨耶正之理依文可知，故知繩墨也。所以言結鬘者，華散在地，不為人用；以綖貫穿，以成人首飾。若不以綖貫，不為人用。明若不以文辨理，於人無用；以文辨理，於人有用，故如綖也。雖有此義，今言經，五義之中一也，得結鬘義也。

案僧宗曰：此累盡之都名、萬善之極稱也。大者，一謂教大、二謂理大。何者？始於鹿園、訖至法華，辨因果未滿、明境行不周，所以為小；此教圓備，所以稱大也。昔三乘涅槃，非實究竟，是道理中小；今明法身般若在乎眾累之外，是道理中大，所以言大也。涅槃者，天竺正音，此言解脫，謂脫於萬累者也。累患既息，體備眾德，今略舉有三，可以貫眾：一法身、二般若、三解脫也。妙有清淨，體無非法，故言法也。妙體介然，異於太虛，故曰身也。澄神虛照，鑒無不周，故曰般若。道高萬惑之表，體無垢累，故稱解脫也。此三德者，體一而義異。一體之上義目有三，而今所以唯錄取解脫以標經者，有三義：一明理在萬惑之外。二者斥昔解脫。何者？以昔日小乘患身智起動，求滅此患，情憑解脫。以身智俱盡是孤解脫，故知小也。今日所明，體備眾德，帶法身般若，以常存故，以稱大也。經者，謂三世諸佛，從凡至聖莫不經由於此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧宗曰：此累盡之都名、萬善之極稱也。大者，一謂教大、二謂理大。何者？始於鹿園、訖至法華，辨因果未滿、明境行不周，所以為小；此教圓備，所以稱大也。昔三乘涅槃，非實究竟，是道理中小；今明法身般若在乎眾累之外，是道理中大，所以言大也。涅槃者，天竺正音，此言解脫，謂脫於萬累者也。累患既息，體備眾德，今略舉有三，可以貫眾：一法身、二般若、三解脫也。妙有清淨，體無非法，故言法也。妙體介然，異於太虛，故曰身也。澄神虛照，鑒無不周，故曰般若。道高萬惑之表，體無垢累，故稱解脫也。此三德者，體一而義異。一體之上義目有三，而今所以唯錄取解脫以標經者，有三義：一明理在萬惑之外。二者斥昔解脫。何者？以昔日小乘患身智起動，求滅此患，情憑解脫。以身智俱盡是孤解脫，故知小也。今日所明，體備眾德，帶法身般若，以常存故，以稱大也。經者，謂三世諸佛，從凡至聖莫不經由於此也。

案寶亮：夫至靈幽寂，體踰有無，凝照虛湛，妙過數表，其旨絕於生死、超有為於言境，故大覺垂悲以被苦為本，但群品根異，則教成五別。猶物迷障重，未能安深，所以先開方便之說，資今圓常之旨也。眾生既蒙昔教以習心，便稍涉虛以入道，體常無常二輪雙徹，鑒生死為不有之有、涅槃為不無之無。既安真而悟理、識苦空而斷迷，自非修行入道發理緣之知，則煩惑不遣、生死難除。故今教之興，開神明之妙體也。辨生死，以二苦為本；明涅槃，以常樂為源。妙質恒而不動、用常改而不毀，無名無相，百非不辨。今涅槃之音，就用而得稱，是出世法之總名、貫眾德之通號，代生死之要目、美無餘之極說。障累既盡，萬行歸真，無德不滿、眾用皆足，轉因字果，名大涅槃。故下文言「若一德不脩，則不得稱大涅槃」也。然斯之語，乃是方土之音。聖既出於彼國，此亦無名以正翻，但文中訓況指義釋而已也。然其德淵曠，難可備舉，今略陳其樞要。理可有三，故〈哀歎品〉明，謂正法寶城及祕密藏也。二標別德、三寄功用，其義云何？夫涅槃無體，為眾德所成，故取況寶城喻於斯旨，非二乘所守瓦礫而非寶也。既體備萬工，亦何寶不滿。但昔教未明，今說始彰，隱實顯權，非祕密如何？二舉別德者，〈功德品〉云「謂大常大我大樂淨」等，此是成涅槃之勝因，故據別而標美也。體無生滅故稱曰常，八用自在謂之為我，寂然無苦目之為樂，塵穢永盡名之為淨，體相無邊便名為大，此乃是讚嘆之辭、裒美之稱也。三歎其工用者，故〈師子吼品〉稱謂「歸依洲渚」也。能使物免苦而永安、離河而登洲，越四流之淵海到無為之彼岸也。若尋其名用理數忘言，故聖化㢡被談德萬端，是以就開宗之始，借喻於伊字，云三點不縱不橫，異昔有餘無德之說，明具法身般若解脫也。然此三乃化道邊要，復貫通於諸德，亦表異因中之色心，顯佛果之勝用，無感不應，稱曰法身。囑境皆明，謂之般若。即體無累，便名解脫。明一一之德皆非涅槃，要總為其體。故下〈名字功德品〉中借八味甜蘇為嘆也。談真俗，兩體本同、用不相乖，而闇去俗盡、偽謝真彰，朗然洞照，故稱為佛。此經既於出世法之中開出世之教，引外凡之近資、接下愚之要道，斯理圓而益人，體無為而進德。但文博而旨幽，乃寄述於後釋也。經者，以經由為義。凡學者若不由此理教，則無容得解，故以經之一字貫斯一部之文理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮：夫至靈幽寂，體踰有無，凝照虛湛，妙過數表，其旨絕於生死、超有為於言境，故大覺垂悲以被苦為本，但群品根異，則教成五別。猶物迷障重，未能安深，所以先開方便之說，資今圓常之旨也。眾生既蒙昔教以習心，便稍涉虛以入道，體常無常二輪雙徹，鑒生死為不有之有、涅槃為不無之無。既安真而悟理、識苦空而斷迷，自非修行入道發理緣之知，則煩惑不遣、生死難除。故今教之興，開神明之妙體也。辨生死，以二苦為本；明涅槃，以常樂為源。妙質恒而不動、用常改而不毀，無名無相，百非不辨。今涅槃之音，就用而得稱，是出世法之總名、貫眾德之通號，代生死之要目、美無餘之極說。障累既盡，萬行歸真，無德不滿、眾用皆足，轉因字果，名大涅槃。故下文言「若一德不脩，則不得稱大涅槃」也。然斯之語，乃是方土之音。聖既出於彼國，此亦無名以正翻，但文中訓況指義釋而已也。然其德淵曠，難可備舉，今略陳其樞要。理可有三，故〈哀歎品〉明，謂正法寶城及祕密藏也。二標別德、三寄功用，其義云何？夫涅槃無體，為眾德所成，故取況寶城喻於斯旨，非二乘所守瓦礫而非寶也。既體備萬工，亦何寶不滿。但昔教未明，今說始彰，隱實顯權，非祕密如何？二舉別德者，〈功德品〉云「謂大常大我大樂淨」等，此是成涅槃之勝因，故據別而標美也。體無生滅故稱曰常，八用自在謂之為我，寂然無苦目之為樂，塵穢永盡名之為淨，體相無邊便名為大，此乃是讚嘆之辭、裒美之稱也。三歎其工用者，故〈師子吼品〉稱謂「歸依洲渚」也。能使物免苦而永安、離河而登洲，越四流之淵海到無為之彼岸也。若尋其名用理數忘言，故聖化㢡被談德萬端，是以就開宗之始，借喻於伊字，云三點不縱不橫，異昔有餘無德之說，明具法身般若解脫也。然此三乃化道邊要，復貫通於諸德，亦表異因中之色心，顯佛果之勝用，無感不應，稱曰法身。囑境皆明，謂之般若。即體無累，便名解脫。明一一之德皆非涅槃，要總為其體。故下〈名字功德品〉中借八味甜蘇為嘆也。談真俗，兩體本同、用不相乖，而闇去俗盡、偽謝真彰，朗然洞照，故稱為佛。此經既於出世法之中開出世之教，引外凡之近資、接下愚之要道，斯理圓而益人，體無為而進德。但文博而旨幽，乃寄述於後釋也。經者，以經由為義。凡學者若不由此理教，則無容得解，故以經之一字貫斯一部之文理也。

案智秀曰：斯蓋圓極至德之總名也。若備稱舊本，應云摩訶般涅槃那。夫道絕百非，而理歸一致。歸一致故，則有識斯成；絕百非故，則無言可極。然既因迹見名，亦尋名知本。但名迹之興，乃肇自天竺。在我大梁，亦理應有稱。而弘道之近既發彰西域，未測此方何以譯翻。是以先賢後哲皆脩舊本，述而無作，故題之經首，體德名也。夫名以名體，體故有德。體者圓極妙有之本也，德者波若解脫之流也。談德乃眾，論體唯一；名雖有殊，實則無異。何者？即圓極之體有可軌之義名為法身，有靜照之功號為般若，有無累之德稱之解脫。是則解脫之體能照，亦能照之體解脫，更無別體而有眾德也，故以涅槃總名冠目。圓體名總，體圓故備含眾義矣。下經文〈名字功德品〉以眾義釋於名云「八味具足名大涅槃，八味者，一常、二恒、三安、四清涼、五不老、六不死、七無垢、八快樂」也。尋此經致教之意，如來化始鹿園、旨窮鷲岳，唯明道極灰盡、善必菩提，未辨含情抱氣悉成無等，但說壽量長遠復倍上數，未明正覺虛凝湛焉不滅。今此經者，以至極妙有為指南、常住佛性為宗致，明闡提則正因無改，辨法身則圓果嶷然，所謂無餘之至教、究竟之極說也。經者，經由義也。天竺以詮理文，總曰脩多羅。脩多羅者，備含眾義。何者？如出生、微發、涌泉、繩墨之流也。至於經由之義，亦其一耳。但梁之墳籍，皆以經為目。是以通方之士簡繁從略，舉要而稱焉，進不乖含總之一義，退且循俗而得簡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案智秀曰：斯蓋圓極至德之總名也。若備稱舊本，應云摩訶般涅槃那。夫道絕百非，而理歸一致。歸一致故，則有識斯成；絕百非故，則無言可極。然既因迹見名，亦尋名知本。但名迹之興，乃肇自天竺。在我大梁，亦理應有稱。而弘道之近既發彰西域，未測此方何以譯翻。是以先賢後哲皆脩舊本，述而無作，故題之經首，體德名也。夫名以名體，體故有德。體者圓極妙有之本也，德者波若解脫之流也。談德乃眾，論體唯一；名雖有殊，實則無異。何者？即圓極之體有可軌之義名為法身，有靜照之功號為般若，有無累之德稱之解脫。是則解脫之體能照，亦能照之體解脫，更無別體而有眾德也，故以涅槃總名冠目。圓體名總，體圓故備含眾義矣。下經文〈名字功德品〉以眾義釋於名云「八味具足名大涅槃，八味者，一常、二恒、三安、四清涼、五不老、六不死、七無垢、八快樂」也。尋此經致教之意，如來化始鹿園、旨窮鷲岳，唯明道極灰盡、善必菩提，未辨含情抱氣悉成無等，但說壽量長遠復倍上數，未明正覺虛凝湛焉不滅。今此經者，以至極妙有為指南、常住佛性為宗致，明闡提則正因無改，辨法身則圓果嶷然，所謂無餘之至教、究竟之極說也。經者，經由義也。天竺以詮理文，總曰脩多羅。脩多羅者，備含眾義。何者？如出生、微發、涌泉、繩墨之流也。至於經由之義，亦其一耳。但梁之墳籍，皆以經為目。是以通方之士簡繁從略，舉要而稱焉，進不乖含總之一義，退且循俗而得簡也。

案法智曰：夫言象生自數內、形名起於累中。至人神道，既無象無言，豈復有其形名者哉？圓道不可以遍稱，故以該德總名，強謂之涅槃。此天竺之音也，具存胡名應言般涅槃那。外國此名有多義，茲土無音以反之，故存胡而名焉。既寄名，為其名寄有言乎，而以言言理者，亦是寄言也。若可寄言，請試言之。源涅槃為理，超注數之表、絕冥朕之外。語其幽徹，斯在於本有者也。所言本有，乃是玄指未來隔世為有耳，不言現在同世有也。若以未來為有，則稟識之類，源本未造因時已自有之，故言本有也。若未造因時本自有之，則不待業緣為其始，故非始造矣。既非始造，故說此未來。不同三世，要待造業方得為有也。雖本自有之，然未來未起，已來用故，故須了因。然方應欲顯其果體圓滿具足，故為之置名，是則萬德之義無非涅槃義也。故始開伊字，便寄三德以明涅槃，表異昔說也。何者？昔教以身智是有為，未脫果縛，須滅身智始是無為，說此滅法為無為解脫也。若此滅法可得說為解脫、滅度、無為、樂淨諸義，故對生死即說之，為無餘涅槃也。是為昔說涅槃亦有多義，但不得說身智耳，所以三事俱無也。今既無餘極教，有異於昔，必須存三德，即身智而為解脫矣。存三德者，顯三德一體為涅槃法，法皆有德為涅槃義也。三德體為涅槃法者，經言「法名自體」，故以體為法也。三德為涅槃義者，以三德在法，則法有三義，故三德義皆為涅槃義也。言法身為涅槃義者，法以法則為用，身是體之異名。良以其體可法，故名為法身。今常住涅槃既有體可法，故以法身義為涅槃義也。般若義為涅槃義者，般若以鑒解為功，常住涅槃既言有體，則無知而無不知，即是般若，故以般若義為涅槃義也。解脫義為涅槃義者，解脫以脫縛為義，常住涅槃其體雖在，然因縛果縛二俱解脫，故以解脫義為涅槃義也。昔說涅槃既言身智二俱盡滅，所以二俱明之；其餘諸義二教通有，事同解脫，略而不辨也。唯我義功在覺者，涅槃是法寶，人法既殊，無俟有釋也。若凡是萬德義，皆為涅槃義，則法是圓法，名亦圓名。名法兩圓，始盡至人神道之極致，故名涅槃也。復以大大之者，顯其名理俱極也。昔二事盡滅，未是所以大；今明涅槃，其體圓滿，理既應名、名不失理，名理俱極，始是所以大也。經者，唯金口所吐言理乃得稱經，弟子製作、非佛印可，不得稱也。何者？經之字訓略有二義：一訓言常；其二言由。常者，夫至人智極而後言，言必稱理矣。眾聖莫能改言，故言常也。出凡入聖，靡不由之。佛之所說既窮茲二，故得稱為經也。弟子所說，理有所未 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法智曰：夫言象生自數內、形名起於累中。至人神道，既無象無言，豈復有其形名者哉？圓道不可以遍稱，故以該德總名，強謂之涅槃。此天竺之音也，具存胡名應言般涅槃那。外國此名有多義，茲土無音以反之，故存胡而名焉。既寄名，為其名寄有言乎，而以言言理者，亦是寄言也。若可寄言，請試言之。源涅槃為理，超注數之表、絕冥朕之外。語其幽徹，斯在於本有者也。所言本有，乃是玄指未來隔世為有耳，不言現在同世有也。若以未來為有，則稟識之類，源本未造因時已自有之，故言本有也。若未造因時本自有之，則不待業緣為其始，故非始造矣。既非始造，故說此未來。不同三世，要待造業方得為有也。雖本自有之，然未來未起，已來用故，故須了因。然方應欲顯其果體圓滿具足，故為之置名，是則萬德之義無非涅槃義也。故始開伊字，便寄三德以明涅槃，表異昔說也。何者？昔教以身智是有為，未脫果縛，須滅身智始是無為，說此滅法為無為解脫也。若此滅法可得說為解脫、滅度、無為、樂淨諸義，故對生死即說之，為無餘涅槃也。是為昔說涅槃亦有多義，但不得說身智耳，所以三事俱無也。今既無餘極教，有異於昔，必須存三德，即身智而為解脫矣。存三德者，顯三德一體為涅槃法，法皆有德為涅槃義也。三德體為涅槃法者，經言「法名自體」，故以體為法也。三德為涅槃義者，以三德在法，則法有三義，故三德義皆為涅槃義也。言法身為涅槃義者，法以法則為用，身是體之異名。良以其體可法，故名為法身。今常住涅槃既有體可法，故以法身義為涅槃義也。般若義為涅槃義者，般若以鑒解為功，常住涅槃既言有體，則無知而無不知，即是般若，故以般若義為涅槃義也。解脫義為涅槃義者，解脫以脫縛為義，常住涅槃其體雖在，然因縛果縛二俱解脫，故以解脫義為涅槃義也。昔說涅槃既言身智二俱盡滅，所以二俱明之；其餘諸義二教通有，事同解脫，略而不辨也。唯我義功在覺者，涅槃是法寶，人法既殊，無俟有釋也。若凡是萬德義，皆為涅槃義，則法是圓法，名亦圓名。名法兩圓，始盡至人神道之極致，故名涅槃也。復以大大之者，顯其名理俱極也。昔二事盡滅，未是所以大；今明涅槃，其體圓滿，理既應名、名不失理，名理俱極，始是所以大也。經者，唯金口所吐言理乃得稱經，弟子製作、非佛印可，不得稱也。何者？經之字訓略有二義：一訓言常；其二言由。常者，夫至人智極而後言，言必稱理矣。眾聖莫能改言，故言常也。出凡入聖，靡不由之。佛之所說既窮茲二，故得稱為經也。弟子所說，理有所未

鑒、言有所未真，既於常由二義有所未極，故不得稱為經。是以維摩、勝鬘雖有所說，要須佛印可，方得稱經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鑒、言有所未真，既於常由二義有所未極，故不得稱為經。是以維摩、勝鬘雖有所說，要須佛印可，方得稱經。

案法安曰：涅槃之為名言乎，至極果也。此極果者，微過形聲、妙絕筌寄，有累斯遣、是德必備，故能超踰生滅，凝然常存。何以言之？夫照法未窮，新知移其神。惑累為因，故其起必謝。今此極果，體無塵翳，為明因所生，嶷爾而常，不其宜乎。將以汲物，乃寄言三德：以其唯法為體，號曰法身；惑累斯亡，稱為解脫；所照靡遺，謂之般若。法身一名，標其妙體；智斷兩稱，舉其勝德。略言此三，則已總攝眾美矣。天竺一名，合此三訓，此出一稱不窮其致，故仍彼胡音，用標經首也。大者，夫涅槃之名，名總眾義，從因地未滿預有斯稱，故加一大字使宗致曉然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法安曰：涅槃之為名言乎，至極果也。此極果者，微過形聲、妙絕筌寄，有累斯遣、是德必備，故能超踰生滅，凝然常存。何以言之？夫照法未窮，新知移其神。惑累為因，故其起必謝。今此極果，體無塵翳，為明因所生，嶷爾而常，不其宜乎。將以汲物，乃寄言三德：以其唯法為體，號曰法身；惑累斯亡，稱為解脫；所照靡遺，謂之般若。法身一名，標其妙體；智斷兩稱，舉其勝德。略言此三，則已總攝眾美矣。天竺一名，合此三訓，此出一稱不窮其致，故仍彼胡音，用標經首也。大者，夫涅槃之名，名總眾義，從因地未滿預有斯稱，故加一大字使宗致曉然也。

案曇准曰：蓋是吉祥之靈府、生白之虛室也。撿因則行逾十地、覈果則妙極摳始，冥造弗能移、玄運莫之動，一寂孔神，此以常為宗也。然群美不可盡言，故偏寄三德：取其洞照虛明，目之般若；應不搖寂，字曰法身；結惑都亡，謂之解脫。三義既彰，涅槃稱在。大是梁方之言，涅槃是西域通語，彼訓多含，此方無以偏譯，故直存胡本以為題目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案曇准曰：蓋是吉祥之靈府、生白之虛室也。撿因則行逾十地、覈果則妙極摳始，冥造弗能移、玄運莫之動，一寂孔神，此以常為宗也。然群美不可盡言，故偏寄三德：取其洞照虛明，目之般若；應不搖寂，字曰法身；結惑都亡，謂之解脫。三義既彰，涅槃稱在。大是梁方之言，涅槃是西域通語，彼訓多含，此方無以偏譯，故直存胡本以為題目。

標出敘中要義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 標出敘中要義。

釋名第一 辨體第二 敘本有第三 談絕名第四 釋大字第五 解經字第六 覈教意第七 判科段第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名第一 辨體第二 敘本有第三 談絕名第四 釋大字第五 解經字第六 覈教意第七 判科段第八

右八例 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右八例

釋名第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名第一

案僧亮敘曰：如來神道之極號、常樂八味之都名，而此異俗之音有楚夏之別，所謂涅槃、泥洹、泥曰也。涅槃乃中正天竺音也，名含眾義，此方無以為譯。法瑤、曇濟、寶亮、曇愛、智秀、法智、法安、曇准悉同。而法瑤所敘，如有不同，云：故曰一名之中有無量名也。案尋此而言，是則涅槃之名，非直止含眾義，亦含眾名也。又寶亮云：雖復同無翻譯，不云名含眾義，乃云訓況指釋義也。敘曰：聖既出彼，此方無以正翻，但文中訓況指義釋而已也。法安亦曰：訓出眾義也。道生曰：正名云滅，取其義訓，自復多方。今此經明常，使伏其迷。其迷永伏，然後得悟。悟則眾迷斯滅，以之歸名，其唯常說乎。又菩薩住斯經者，則已伏滅諸累，雖未造極，便能示般涅槃。眾示無妙涅槃，復以無不示為大也，更用茲稱經，蓋是重美盡善矣。慧朗述法瑤曰：此言寂滅，謂即心識不可得之名也。又述曇纖曰：此言無累；僧宗曰：此言解脫。尋無累之與解脫，名殊而義一，故是離縛之謂耳。然而解之與脫俱是德名。無累之稱，兼所去也。案僧肇論曰：此言滅度，亦曰無為，蓋是滅生死度彼岸，寂怕之謂也。會稽慧基同彼，云：此言無為。智藏法雲同彼，云：此言滅度。明駿案：雖無正翻譯，而非眾德之都名，乃是無累之總稱也。何者？下文曰「般涅言不，亦言無。槃那言生，亦言滅。」於是具列無累之名以為訓釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮敘曰：如來神道之極號、常樂八味之都名，而此異俗之音有楚夏之別，所謂涅槃、泥洹、泥曰也。涅槃乃中正天竺音也，名含眾義，此方無以為譯。法瑤、曇濟、寶亮、曇愛、智秀、法智、法安、曇准悉同。而法瑤所敘，如有不同，云：故曰一名之中有無量名也。案尋此而言，是則涅槃之名，非直止含眾義，亦含眾名也。又寶亮云：雖復同無翻譯，不云名含眾義，乃云訓況指釋義也。敘曰：聖既出彼，此方無以正翻，但文中訓況指義釋而已也。法安亦曰：訓出眾義也。道生曰：正名云滅，取其義訓，自復多方。今此經明常，使伏其迷。其迷永伏，然後得悟。悟則眾迷斯滅，以之歸名，其唯常說乎。又菩薩住斯經者，則已伏滅諸累，雖未造極，便能示般涅槃。眾示無妙涅槃，復以無不示為大也，更用茲稱經，蓋是重美盡善矣。慧朗述法瑤曰：此言寂滅，謂即心識不可得之名也。又述曇纖曰：此言無累；僧宗曰：此言解脫。尋無累之與解脫，名殊而義一，故是離縛之謂耳。然而解之與脫俱是德名。無累之稱，兼所去也。案僧肇論曰：此言滅度，亦曰無為，蓋是滅生死度彼岸，寂怕之謂也。會稽慧基同彼，云：此言無為。智藏法雲同彼，云：此言滅度。明駿案：雖無正翻譯，而非眾德之都名，乃是無累之總稱也。何者？下文曰「般涅言不，亦言無。槃那言生，亦言滅。」於是具列無累之名以為訓釋也。

辨體第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨體第二

案道生曰：夫真理自然，悟亦冥符。真則無差，悟豈容易。不易之體為湛然常照，但從迷乖之，事未在我耳。苟能涉求，便反迷歸極。僧亮敘曰：無學地法，皆是其體。佛略說三，以標神道：一曰般若、二曰法身、三曰解脫也。法瑤敘曰：涅槃至號，其義贍博，豈唯般若等三以極其致，但略舉其要。然則此三，名殊而實同，非體異者也。如其體別，則同因成假名之法虛而不實，豈得稱常？僧宗敘曰：累患既息，體備眾德，略舉其三，可以貫眾。然此三德，體一而義異，就一體之上義目有三也。寶亮敘曰：障累既盡，萬行歸真，無德不滿、眾用皆足，轉因字果，名大涅槃。然其德淵曠，難可備舉，略陳其要，理可有三：一謂正法寶城、二標別德、三寄工用。何者？夫涅槃無體，為眾德所成，取況寶城以喻斯旨也。別德者，謂大常大我等，此是成涅槃之勝因也。工用者，謂歸依洲渚，能使物免苦而獲安也。智秀敘曰：體者，圓極妙有之本也。德者，般若法身解脫之流也。談德雖眾，論體唯一。何者？即圓極有可軌之義曰法身；有靜照之功曰般若；有無累之德曰解脫。是則即解脫之體可軌，亦可軌之體能照，更無別體而有德也。案：舊所詳習，有二種解釋：一謂圓極果體真實妙有，非如假名但以有用而無體也；一謂涅槃無體，假眾德以成，豈得不空耶？慧朗述法瑤曰：生死涅槃義分為二，謂十二因緣顛倒故有，即因緣無性是名涅槃。豈待離煩惱已，有妙有可得，而不空乎？故《般若經》云「設有法過於涅槃，亦說如幻如夢」矣。又述纖、愛、宗等舊釋云：萬行得圓極之果，果體是實，而隨德立義，非假眾義共成一體也。法安曰：涅槃雖假眾德為體，而異五陰成人也。何者？人及五陰，假實斯空；今涅槃雖空，而眾德是實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生曰：夫真理自然，悟亦冥符。真則無差，悟豈容易。不易之體為湛然常照，但從迷乖之，事未在我耳。苟能涉求，便反迷歸極。僧亮敘曰：無學地法，皆是其體。佛略說三，以標神道：一曰般若、二曰法身、三曰解脫也。法瑤敘曰：涅槃至號，其義贍博，豈唯般若等三以極其致，但略舉其要。然則此三，名殊而實同，非體異者也。如其體別，則同因成假名之法虛而不實，豈得稱常？僧宗敘曰：累患既息，體備眾德，略舉其三，可以貫眾。然此三德，體一而義異，就一體之上義目有三也。寶亮敘曰：障累既盡，萬行歸真，無德不滿、眾用皆足，轉因字果，名大涅槃。然其德淵曠，難可備舉，略陳其要，理可有三：一謂正法寶城、二標別德、三寄工用。何者？夫涅槃無體，為眾德所成，取況寶城以喻斯旨也。別德者，謂大常大我等，此是成涅槃之勝因也。工用者，謂歸依洲渚，能使物免苦而獲安也。智秀敘曰：體者，圓極妙有之本也。德者，般若法身解脫之流也。談德雖眾，論體唯一。何者？即圓極有可軌之義曰法身；有靜照之功曰般若；有無累之德曰解脫。是則即解脫之體可軌，亦可軌之體能照，更無別體而有德也。案：舊所詳習，有二種解釋：一謂圓極果體真實妙有，非如假名但以有用而無體也；一謂涅槃無體，假眾德以成，豈得不空耶？慧朗述法瑤曰：生死涅槃義分為二，謂十二因緣顛倒故有，即因緣無性是名涅槃。豈待離煩惱已，有妙有可得，而不空乎？故《般若經》云「設有法過於涅槃，亦說如幻如夢」矣。又述纖、愛、宗等舊釋云：萬行得圓極之果，果體是實，而隨德立義，非假眾義共成一體也。法安曰：涅槃雖假眾德為體，而異五陰成人也。何者？人及五陰，假實斯空；今涅槃雖空，而眾德是實也。

敘本有第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敘本有第三

案道生敘曰：歸極得本，而似始起。始則必終，常以之昧。若尋其趣，乃是我始會之，非照今有。僧亮敘曰：般涅言不，亦名為無。槃者名生，亦名為因。不從作因所得，故無因也。寶亮敘曰：辨生死，以八苦為本；明涅槃，以常樂為源。妙質恒而不動、用常改而不毀，無名無相，百非不辨。今涅槃之旨，就用而得稱也。若談真俗，兩體本同、用不相乖，而闇去俗盡，偽謝真彰，朗然為佛也。法智敘曰：幽微難解，在乎本有也。所言本有者，乃是玄指未來隔世為有耳，不言現在世有也。稟識之類，源本未造因時，已自有之，故言本有。是則不待業緣為其始，故非始造矣。故說此未來，不同三世要待造業方得為有也。雖然未來未起，未為已用，故須了因，然後方應也。慧朗述法瑤曰：生死不斷，由十二因緣；因緣無性，即是涅槃，豈是始有也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生敘曰：歸極得本，而似始起。始則必終，常以之昧。若尋其趣，乃是我始會之，非照今有。僧亮敘曰：般涅言不，亦名為無。槃者名生，亦名為因。不從作因所得，故無因也。寶亮敘曰：辨生死，以八苦為本；明涅槃，以常樂為源。妙質恒而不動、用常改而不毀，無名無相，百非不辨。今涅槃之旨，就用而得稱也。若談真俗，兩體本同、用不相乖，而闇去俗盡，偽謝真彰，朗然為佛也。法智敘曰：幽微難解，在乎本有也。所言本有者，乃是玄指未來隔世為有耳，不言現在世有也。稟識之類，源本未造因時，已自有之，故言本有。是則不待業緣為其始，故非始造矣。故說此未來，不同三世要待造業方得為有也。雖然未來未起，未為已用，故須了因，然後方應也。慧朗述法瑤曰：生死不斷，由十二因緣；因緣無性，即是涅槃，豈是始有也？

談絕名第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 談絕名第四

案眾議曰：舊所詳習，有五種解釋。第一、妙極法身，寂怕無為，與真如等際。一相無相，豈言德所能及。雖復寄言以往辨，雖辨而絕言，猶因指以得月，月非指也。第二、夫言方而理圓，難以辨述。神道冥漠，可會而不可言也。譬輪扁之斵輪，不能傳妙於所授。世諦麁淺尚難可言，況真諦深妙而可名乎？第三、所謂絕言者，法身之地，絕凡累之名耳。體是妙有尊勝，云何以尊勝之名而不得耶？第四、夫名字是相累之法，若召相累之地，則與所召相稱。若無相之地，雖因召而得，終絕於召也。第五、一切諸法，本絕名字。以此而談，豈直法身？亦可目生死為涅槃、目涅槃為生死。今名字已定，謂涅槃絕於生死之名，為可貴耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案眾議曰：舊所詳習，有五種解釋。第一、妙極法身，寂怕無為，與真如等際。一相無相，豈言德所能及。雖復寄言以往辨，雖辨而絕言，猶因指以得月，月非指也。第二、夫言方而理圓，難以辨述。神道冥漠，可會而不可言也。譬輪扁之斵輪，不能傳妙於所授。世諦麁淺尚難可言，況真諦深妙而可名乎？第三、所謂絕言者，法身之地，絕凡累之名耳。體是妙有尊勝，云何以尊勝之名而不得耶？第四、夫名字是相累之法，若召相累之地，則與所召相稱。若無相之地，雖因召而得，終絕於召也。第五、一切諸法，本絕名字。以此而談，豈直法身？亦可目生死為涅槃、目涅槃為生死。今名字已定，謂涅槃絕於生死之名，為可貴耳。

釋大字第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋大字第五

案道生敘曰：有不在今，則是莫先為大。既云大矣，所以為常，常必滅累。僧亮曰：大者，明其常故，亦謂大我大樂，後文自有釋也。僧宗曰：謂教大、理大也。教大者，此說之前，辨因果境行並未周圓；今日所明究竟了義，故言大也。理大者，昔日三乘涅槃非實究竟，理中為小；今日身智解脫在乎累外，理中為大，故言大也。寶亮曰：體相無邊，名之為大也。法智曰：理既應名、名不失理，名理俱極，故言大也。法安曰：昔日雖有涅槃，體德未圓，不得稱大；今日體圓德備，故稱大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道生敘曰：有不在今，則是莫先為大。既云大矣，所以為常，常必滅累。僧亮曰：大者，明其常故，亦謂大我大樂，後文自有釋也。僧宗曰：謂教大、理大也。教大者，此說之前，辨因果境行並未周圓；今日所明究竟了義，故言大也。理大者，昔日三乘涅槃非實究竟，理中為小；今日身智解脫在乎累外，理中為大，故言大也。寶亮曰：體相無邊，名之為大也。法智曰：理既應名、名不失理，名理俱極，故言大也。法安曰：昔日雖有涅槃，體德未圓，不得稱大；今日體圓德備，故稱大也。

釋經字第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋經字第六

案僧亮敘曰：經者，胡音修多羅，名含五義也。僧宗敘曰：從凡至聖，經由此理也。寶亮曰：學者所由得解也，以此一字貫一部之文理也。智秀曰：天竺以詮理之文，總曰脩多羅。備含眾義，如出生、微發、涌泉、繩墨、華鬘之流也，至於經由之義，蓋其一也。法智曰：有二訓。一曰常，謂稱理之言，眾聖莫能改也；二曰由，謂出凡入聖之所由也。法安曰：經者，訓釋有二種：一曰常、二曰法也。外國脩多羅，有眾多義，亦曰涌泉、亦曰繩墨。今以常義代彼涌泉，明流注而不竭也。以法義化彼繩墨，明規矩暮則軌靶不沒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮敘曰：經者，胡音修多羅，名含五義也。僧宗敘曰：從凡至聖，經由此理也。寶亮曰：學者所由得解也，以此一字貫一部之文理也。智秀曰：天竺以詮理之文，總曰脩多羅。備含眾義，如出生、微發、涌泉、繩墨、華鬘之流也，至於經由之義，蓋其一也。法智曰：有二訓。一曰常，謂稱理之言，眾聖莫能改也；二曰由，謂出凡入聖之所由也。法安曰：經者，訓釋有二種：一曰常、二曰法也。外國脩多羅，有眾多義，亦曰涌泉、亦曰繩墨。今以常義代彼涌泉，明流注而不竭也。以法義化彼繩墨，明規矩暮則軌靶不沒也。

覈教意第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覈教意第七

案僧亮敘曰：如來始自道場、終於雙樹，三說涅槃，而二是方便、一是真實。何者？初開三究竟，謂一方便也，但說解脫是涅槃身智，是有為也。二方便中，雖說《法華》破三究竟，而身智故，是有為也；今雙樹之說，身智即涅槃故，謂究竟無餘之說也。寶亮敘曰：群品根異則教成五別，猶物迷障重未能安深，所以先開方便之說，資今圓常之旨。蒙昔教以習心，稍涉虛以入道，體常無常二輪雙徹，鑒生死為不有之有、涅槃為不無之無。既安真而悟理、識苦空而斷迷，自非脩行八道發理緣之知，則煩惑不遣、生死難除。故今教之興，開神明之妙體也，故開宗之始，借喻伊字不縱不橫，異昔有餘無餘也。僧宗敘曰：今所以唯錄取解脫以標經者，有二義：一明理在萬惑之外；二者斥昔解脫之執。昔日小乘，患身智起動，求滅此患而憑解脫，是故用今之勝以代昔也。智秀敘曰：如來化始鹿園、旨窮鷲岳，唯明道極灰盡、善必菩提，未辨含情抱氣悉成無等；但說壽量長遠復倍上數，未明正覺虛凝湛焉不滅。今此經者，以至極妙有為指南、常住佛性為宗致，明闡提則正因無改、辨法身則圓果嶷然，所謂無餘之至教、究竟之極說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮敘曰：如來始自道場、終於雙樹，三說涅槃，而二是方便、一是真實。何者？初開三究竟，謂一方便也，但說解脫是涅槃身智，是有為也。二方便中，雖說《法華》破三究竟，而身智故，是有為也；今雙樹之說，身智即涅槃故，謂究竟無餘之說也。寶亮敘曰：群品根異則教成五別，猶物迷障重未能安深，所以先開方便之說，資今圓常之旨。蒙昔教以習心，稍涉虛以入道，體常無常二輪雙徹，鑒生死為不有之有、涅槃為不無之無。既安真而悟理、識苦空而斷迷，自非脩行八道發理緣之知，則煩惑不遣、生死難除。故今教之興，開神明之妙體也，故開宗之始，借喻伊字不縱不橫，異昔有餘無餘也。僧宗敘曰：今所以唯錄取解脫以標經者，有二義：一明理在萬惑之外；二者斥昔解脫之執。昔日小乘，患身智起動，求滅此患而憑解脫，是故用今之勝以代昔也。智秀敘曰：如來化始鹿園、旨窮鷲岳，唯明道極灰盡、善必菩提，未辨含情抱氣悉成無等；但說壽量長遠復倍上數，未明正覺虛凝湛焉不滅。今此經者，以至極妙有為指南、常住佛性為宗致，明闡提則正因無改、辨法身則圓果嶷然，所謂無餘之至教、究竟之極說也。

判科段第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 判科段第八

案僧亮曰：經出未盡，現分可為四別：第一勸問、第二問、第三答問、第四法輪證也。案曇愛曰：大分有十別。第一序說，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀品〉訖〈金剛身品〉也；第三流通說，從〈名字功德品〉訖〈四倒品〉也；第四佛性說，從〈如來性品〉訖〈月喻品〉也；第五歎經功能，從〈菩薩品〉訖〈現病品〉也；第六明依經修行，即五行也；第七出行體，有功德之義，以向佛果為行義，由功而德為功德義也；第八料簡上所明佛性，即〈師子吼品〉也；第九猶是料簡佛性，廣辨樹王下以來及今日所明之旨，舉彼善星斷根之事，即〈迦葉品〉也；第十明流通，命憍陳如度十外道，從〈憍陳如品〉訖經也。案曇纖曰：大分此經為兩別，前略、後廣。就略門中，分為五段：第一〈序品〉也；第二開宗，明常住因果，從〈陀品〉訖〈哀歎品〉；第三問，從〈長壽品〉訖問也；第四答，從讚迦葉，入〈大眾問品〉後也；第五付囑，從「爾時大眾白佛」訖品也。就廣門中，分為五段：第一廣果，即〈現病品〉也；第二廣因，即五行也；第三廣流通，即〈十功德品〉也，所以流離光遠來，正為明弘通故也。第四廣佛性，即〈師子吼〉、〈迦葉〉兩品也；第五廣付囑，從〈憍陳如品〉訖經文也。案曇濟曰：大判凡有三段，第一勸分、第二問分、第三答分。從如是我聞至迦葉發問，勸分也；從答問訖憍陳如，答分也。案僧宗曰：經之始末，凡有五別。第一由序，即〈序品〉也；第二略開常宗，從〈純陀品〉訖新舊醫也；第三廣明常住，從〈長壽品〉訖〈迦葉品〉也，所明因果境行粗已周矣，將欲付囑；第四先破外道，從〈憍陳如品〉至「阿難何在」也。文旨既畢，應須付囑，是以第五顧命受持之人，從「阿難比丘今何在」訖經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：經出未盡，現分可為四別：第一勸問、第二問、第三答問、第四法輪證也。案曇愛曰：大分有十別。第一序說，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀品〉訖〈金剛身品〉也；第三流通說，從〈名字功德品〉訖〈四倒品〉也；第四佛性說，從〈如來性品〉訖〈月喻品〉也；第五歎經功能，從〈菩薩品〉訖〈現病品〉也；第六明依經修行，即五行也；第七出行體，有功德之義，以向佛果為行義，由功而德為功德義也；第八料簡上所明佛性，即〈師子吼品〉也；第九猶是料簡佛性，廣辨樹王下以來及今日所明之旨，舉彼善星斷根之事，即〈迦葉品〉也；第十明流通，命憍陳如度十外道，從〈憍陳如品〉訖經也。案曇纖曰：大分此經為兩別，前略、後廣。就略門中，分為五段：第一〈序品〉也；第二開宗，明常住因果，從〈陀品〉訖〈哀歎品〉；第三問，從〈長壽品〉訖問也；第四答，從讚迦葉，入〈大眾問品〉後也；第五付囑，從「爾時大眾白佛」訖品也。就廣門中，分為五段：第一廣果，即〈現病品〉也；第二廣因，即五行也；第三廣流通，即〈十功德品〉也，所以流離光遠來，正為明弘通故也。第四廣佛性，即〈師子吼〉、〈迦葉〉兩品也；第五廣付囑，從〈憍陳如品〉訖經文也。案曇濟曰：大判凡有三段，第一勸分、第二問分、第三答分。從如是我聞至迦葉發問，勸分也；從答問訖憍陳如，答分也。案僧宗曰：經之始末，凡有五別。第一由序，即〈序品〉也；第二略開常宗，從〈純陀品〉訖新舊醫也；第三廣明常住，從〈長壽品〉訖〈迦葉品〉也，所明因果境行粗已周矣，將欲付囑；第四先破外道，從〈憍陳如品〉至「阿難何在」也。文旨既畢，應須付囑，是以第五顧命受持之人，從「阿難比丘今何在」訖經也。

案寶亮曰：此經大致有四別。有一、從此訖老少二人譬，勸問也；第二、從多羅聚落迦葉以下，發問也；第三、從佛讚迦葉以下竟迦葉，答問也；第四、從憍陳如訖經，付囑流通也。所以第一通為勸問者，此經正以問答為宗。自雙樹以前所說半字皆不了義，欲令眾生有疑應問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：此經大致有四別。有一、從此訖老少二人譬，勸問也；第二、從多羅聚落迦葉以下，發問也；第三、從佛讚迦葉以下竟迦葉，答問也；第四、從憍陳如訖經，付囑流通也。所以第一通為勸問者，此經正以問答為宗。自雙樹以前所說半字皆不了義，欲令眾生有疑應問也。

案道慧記曰：大判此經有十別。第一序說，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀〉訖〈金剛身〉也；第三流通說，從〈名字功德〉訖〈四倒〉也；第四佛性說，從〈如來性〉訖〈月喻〉也，明所以得常者，以本有佛性故也；第五歎經，即〈菩薩〉一品也；第六證成常住，明不食而現食、不病而現病、不滅而現滅，即〈現病品〉也；第七明所得，無病者由行故也，即五行十功德也；第八境界明義，為成於行，即〈師子吼〉、〈迦葉〉也；第九破外道說，即〈憍陳如品〉也；第十囑累說，從「阿難何在」竟經文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道慧記曰：大判此經有十別。第一序說，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀〉訖〈金剛身〉也；第三流通說，從〈名字功德〉訖〈四倒〉也；第四佛性說，從〈如來性〉訖〈月喻〉也，明所以得常者，以本有佛性故也；第五歎經，即〈菩薩〉一品也；第六證成常住，明不食而現食、不病而現病、不滅而現滅，即〈現病品〉也；第七明所得，無病者由行故也，即五行十功德也；第八境界明義，為成於行，即〈師子吼〉、〈迦葉〉也；第九破外道說，即〈憍陳如品〉也；第十囑累說，從「阿難何在」竟經文也。

案道慧又撰曰：此經有十別。第一〈序品〉也；第二開宗，即〈純陀品〉也；第三會通，即〈哀歎品〉也；第四流通，從〈長壽品〉訖〈現病品〉也；第五明因，即五行也；第六明果，即十功德也；第七明佛性，即〈師子吼品〉也；第八辨始終，即〈迦葉品〉也；第九破外道，即〈憍陳如品〉也；第十囑累，即顧問阿難也。案法安曰：此經分為二別，初訖〈大眾問品〉為前說也；末從〈現病品〉訖經為後說也。就前說中有五段：第一經之由序，從〈序品〉訖卅五問；第二正明經體，從答問始，訖〈名字功德〉也；第三明流通人法，從〈四相品〉訖〈四倒品〉也；第四明佛性，從〈佛性品〉訖〈月喻品〉也；第五歎經囑累，從〈菩薩品〉訖〈大眾問品〉也。就後說中分為五分：第一由序，即〈現病品〉也；第二重明涅槃因果，即五行也；第三明流通功德，即十功德也；第四重明佛性，即〈師子吼〉、〈迦葉〉也；第五重更囑累，〈憍陳如品〉竟經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案道慧又撰曰：此經有十別。第一〈序品〉也；第二開宗，即〈純陀品〉也；第三會通，即〈哀歎品〉也；第四流通，從〈長壽品〉訖〈現病品〉也；第五明因，即五行也；第六明果，即十功德也；第七明佛性，即〈師子吼品〉也；第八辨始終，即〈迦葉品〉也；第九破外道，即〈憍陳如品〉也；第十囑累，即顧問阿難也。案法安曰：此經分為二別，初訖〈大眾問品〉為前說也；末從〈現病品〉訖經為後說也。就前說中有五段：第一經之由序，從〈序品〉訖卅五問；第二正明經體，從答問始，訖〈名字功德〉也；第三明流通人法，從〈四相品〉訖〈四倒品〉也；第四明佛性，從〈佛性品〉訖〈月喻品〉也；第五歎經囑累，從〈菩薩品〉訖〈大眾問品〉也。就後說中分為五分：第一由序，即〈現病品〉也；第二重明涅槃因果，即五行也；第三明流通功德，即十功德也；第四重明佛性，即〈師子吼〉、〈迦葉〉也；第五重更囑累，〈憍陳如品〉竟經也。

案智秀曰：此經廣略有二別。第一略門，從〈序品〉訖〈大眾問品〉也；第二廣門，從〈現病品〉訖〈憍陳如品〉。就略門中有三段：第一由序，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀〉入〈大眾問品〉也；第三付囑，從〈大眾問品〉中「爾時大眾白佛」訖品也。就廣門中有兩段：第一廣前正說，從〈現病品〉訖〈迦葉品〉也；第二廣前付囑，從〈憍陳如品〉訖經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案智秀曰：此經廣略有二別。第一略門，從〈序品〉訖〈大眾問品〉也；第二廣門，從〈現病品〉訖〈憍陳如品〉。就略門中有三段：第一由序，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀〉入〈大眾問品〉也；第三付囑，從〈大眾問品〉中「爾時大眾白佛」訖品也。就廣門中有兩段：第一廣前正說，從〈現病品〉訖〈迦葉品〉也；第二廣前付囑，從〈憍陳如品〉訖經也。

案法智曰：此經大判有兩別。第一經家序說，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀品〉訖經也。所以無付囑者，傳譯未盡。就正說中，分為六段：第一〈純陀〉、〈哀歎〉兩品，為開宗；第二從〈長壽品〉訖〈現病品〉，可為隨問說也；第三說五行，示聞經人脩行之法也；第四說十功德，明行人所得之功德也；第五〈師子吼〉、〈迦葉〉，明因果佛性也；第六〈憍陳如〉，化外道說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案法智曰：此經大判有兩別。第一經家序說，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀品〉訖經也。所以無付囑者，傳譯未盡。就正說中，分為六段：第一〈純陀〉、〈哀歎〉兩品，為開宗；第二從〈長壽品〉訖〈現病品〉，可為隨問說也；第三說五行，示聞經人脩行之法也；第四說十功德，明行人所得之功德也；第五〈師子吼〉、〈迦葉〉，明因果佛性也；第六〈憍陳如〉，化外道說也。

案曇准曰：此經不出三別。第一序，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀品〉至「阿難何在」也；第三流通，從顧命阿難訖經也。又撰曰：此經有八別。第一序，即〈序品〉也；第二開宗，即〈純陀〉、〈哀歎〉二品也；第三明緣因境及經功德，從〈長壽品〉訖〈四倒品〉也；第四明正因佛性，從〈如來性品〉訖〈現病品也〉；第五廣緣因行，從五行訖十功德也；第六廣正因性，從〈師子吼〉訖〈迦葉品〉也；第七廣明果相，即〈憍陳如品〉也，故云「因滅無常色，獲得常住解脫色」也；第八付囑，從「阿難何在」竟經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案曇准曰：此經不出三別。第一序，即〈序品〉也；第二正說，從〈純陀品〉至「阿難何在」也；第三流通，從顧命阿難訖經也。又撰曰：此經有八別。第一序，即〈序品〉也；第二開宗，即〈純陀〉、〈哀歎〉二品也；第三明緣因境及經功德，從〈長壽品〉訖〈四倒品〉也；第四明正因佛性，從〈如來性品〉訖〈現病品也〉；第五廣緣因行，從五行訖十功德也；第六廣正因性，從〈師子吼〉訖〈迦葉品〉也；第七廣明果相，即〈憍陳如品〉也，故云「因滅無常色，獲得常住解脫色」也；第八付囑，從「阿難何在」竟經也。

明駿案：大分此經，可為三別。第一敘述，即〈序品〉也；第二略說，從〈純陀〉訖〈大眾問品〉也；第三廣說，從〈現病品〉訖經文也。就略說中有三段：第一開宗勸問，從〈純陀〉訖老少二人譬；第二問答，從多羅聚落迦葉發問，入〈大眾問品〉也；第三略付囑，從〈大眾問品〉中「爾時大眾白佛」訖品也。就廣說中有三段：第一廣前開宗，即〈現病品〉也。夫食為生本、病為滅因，前〈純陀品〉因食以明現生，此品因病以明示滅。第二廣前問答之旨，從五行訖〈憍陳如品〉也。此經所明，常住因果境之與行。今以五行十功德，廣行廣因也；〈師子吼〉、〈迦葉〉，廣境也；〈憍陳如〉以廣常果，故云「因滅無常色，獲得解脫常樂之色」也。廣略所明因果境行粗已周悉，將欲教洽未來、化傳永劫，若不摧彼異學、挫伏迷元，千載之下終為流通之病。是以第三度諸外道以滅邪群，使弘通大士身心無礙，故曰廣前付囑，從「爾時諸外道」以下，訖經文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明駿案：大分此經，可為三別。第一敘述，即〈序品〉也；第二略說，從〈純陀〉訖〈大眾問品〉也；第三廣說，從〈現病品〉訖經文也。就略說中有三段：第一開宗勸問，從〈純陀〉訖老少二人譬；第二問答，從多羅聚落迦葉發問，入〈大眾問品〉也；第三略付囑，從〈大眾問品〉中「爾時大眾白佛」訖品也。就廣說中有三段：第一廣前開宗，即〈現病品〉也。夫食為生本、病為滅因，前〈純陀品〉因食以明現生，此品因病以明示滅。第二廣前問答之旨，從五行訖〈憍陳如品〉也。此經所明，常住因果境之與行。今以五行十功德，廣行廣因也；〈師子吼〉、〈迦葉〉，廣境也；〈憍陳如〉以廣常果，故云「因滅無常色，獲得解脫常樂之色」也。廣略所明因果境行粗已周悉，將欲教洽未來、化傳永劫，若不摧彼異學、挫伏迷元，千載之下終為流通之病。是以第三度諸外道以滅邪群，使弘通大士身心無礙，故曰廣前付囑，從「爾時諸外道」以下，訖經文也。