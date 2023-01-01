俱舍論疏卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論疏卷第二十八

沙門法寶撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門法寶撰

分別定品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別定品第八之一

心一境性名之為定。此品廣明名分別定品。前明智品能依定果。此明定品智所依因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心一境性名之為定。此品廣明名分別定品。前明智品能依定果。此明定品智所依因。

論。已說諸智至今次當辨。結前起後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。已說諸智至今次當辨。結前起後。

論。於中先辨至靜慮云何。此品大文有二 一明德所依定。二明餘性功德。此明德所依定 於中有四。一明靜慮。二明無色。三明等至。四明等持。此文第一明靜慮也文中有三。一問。二答。三釋。此問起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。於中先辨至靜慮云何。此品大文有二 一明德所依定。二明餘性功德。此明德所依定 於中有四。一明靜慮。二明無色。三明等至。四明等持。此文第一明靜慮也文中有三。一問。二答。三釋。此問起也。

論曰至靜慮差別。此述先說靜慮所以。諸功德多依此四故先辨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至靜慮差別。此述先說靜慮所以。諸功德多依此四故先辨也。

論。此總有四種謂初二三四。列四名也。正理論云。豈諸靜慮無如慈等不共名想。而今但就初等四數建立別名。此中非無不共名想。然無唯遍攝一地名。以諸靜慮各有二種。謂定及生。有差別故。諸生靜慮如先已說。謂第四八。前三各三。無有別名總詮一地。諸定靜慮總相無別。謂此四體總而言之。皆善性攝。心一境性以善等持為自性故。若并助伴五蘊為性。此二既同難知差別。相雖無別。而地有異。為顯地異就數標名。故說為初乃至第四(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此總有四種謂初二三四。列四名也。正理論云。豈諸靜慮無如慈等不共名想。而今但就初等四數建立別名。此中非無不共名想。然無唯遍攝一地名。以諸靜慮各有二種。謂定及生。有差別故。諸生靜慮如先已說。謂第四八。前三各三。無有別名總詮一地。諸定靜慮總相無別。謂此四體總而言之。皆善性攝。心一境性以善等持為自性故。若并助伴五蘊為性。此二既同難知差別。相雖無別。而地有異。為顯地異就數標名。故說為初乃至第四(已上論文)。

論。四各有二至五蘊為性。分四靜慮各有二種。謂生及定。生者十七天。定即善等持。即名心一境性。并五蘊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。四各有二至五蘊為性。分四靜慮各有二種。謂生及定。生者十七天。定即善等持。即名心一境性。并五蘊也。

論。何名一境性。經部問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。何名一境性。經部問也。

論。謂專一所緣。有部答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。謂專一所緣。有部答也。

論。若爾即心至餘心所法。經部難也。若專一所緣名之為定。即心專境依之建立。即此心王名三摩地。不應別有餘心所法名三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若爾即心至餘心所法。經部難也。若專一所緣名之為定。即心專境依之建立。即此心王名三摩地。不應別有餘心所法名三摩地。

論。別法令心至非體即心。有部答也。即心專一境。由別心所。能令心王於一境轉名為等持。非體即心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。別法令心至非體即心。有部答也。即心專一境。由別心所。能令心王於一境轉名為等持。非體即心。

論。豈不諸心至何用等持。經部難也。即此心王剎那滅故皆一境轉。法性自爾。何用等持令一境轉。第一難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。豈不諸心至何用等持。經部難也。即此心王剎那滅故皆一境轉。法性自爾。何用等持令一境轉。第一難也。

論。若謂令心至等持無用。第二難也。若謂前念等持。令心於第二念。亦同前心緣一境轉。此即前心令其後心同一境轉。後心相應等持何用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂令心至等持無用。第二難也。若謂前念等持。令心於第二念。亦同前心緣一境轉。此即前心令其後心同一境轉。後心相應等持何用。

論。又由此故至心於一境轉。第三難也。如心所中定通其散位。散位非定。由修習故。三摩地成名心一境。何不即以此修習力。令心一境轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又由此故至心於一境轉。第三難也。如心所中定通其散位。散位非定。由修習故。三摩地成名心一境。何不即以此修習力。令心一境轉。

論。又三摩地至皆一境轉。第四難也。心所等持是大地法通其定．散。因何散位心亂。定位一境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又三摩地至皆一境轉。第四難也。心所等持是大地法通其定．散。因何散位心亂。定位一境。

論。不爾餘品等持劣故。有部釋第四難也。正理論云。此中經主自興問答。何名一境性。謂專一所緣。彼答非理。眼．意二識若同一所緣。應名一境性。故於此處應求別理。謂若依止一所依根。專一所緣名一境性。豈不一念無易所緣。應一切心中皆有一境性。理實皆有一一剎那心．心所法。一境轉故。然非一切皆得定名。以於此中說一境性。但為顯示由勝等持。令善心．心所。相續而轉故。若爾即心依一根轉。引緣自境。餘心續生。此即名為心一境性。應離心外無別等持。此難不然。前已說故。謂先廣辨心所法中。已辨等持。此難不然。前已說故。謂若心體即三摩地。令心作等。亦應無別。差別因緣不可得故。述曰。經部令心作等。即許別有思等心所。令心一境。因何不許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。不爾餘品等持劣故。有部釋第四難也。正理論云。此中經主自興問答。何名一境性。謂專一所緣。彼答非理。眼．意二識若同一所緣。應名一境性。故於此處應求別理。謂若依止一所依根。專一所緣名一境性。豈不一念無易所緣。應一切心中皆有一境性。理實皆有一一剎那心．心所法。一境轉故。然非一切皆得定名。以於此中說一境性。但為顯示由勝等持。令善心．心所。相續而轉故。若爾即心依一根轉。引緣自境。餘心續生。此即名為心一境性。應離心外無別等持。此難不然。前已說故。謂先廣辨心所法中。已辨等持。此難不然。前已說故。謂若心體即三摩地。令心作等。亦應無別。差別因緣不可得故。述曰。經部令心作等。即許別有思等心所。令心一境。因何不許。

論。有餘師說至即四靜慮故。述經部師計也。此師引經。說定學為增上心學。說四靜慮為心清淨最勝。證定即是心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。有餘師說至即四靜慮故。述經部師計也。此師引經。說定學為增上心學。說四靜慮為心清淨最勝。證定即是心也。

論。依何義故立靜慮名。問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。依何義故立靜慮名。問也。

論。由此寂靜至以慧為體有部答也。由此寂靜是定。能審慮是慧。審慮即是實了知義。了知是慧。如說心在定能如實了知 審慮義中置地界故者。審慮梵云振多。是字緣。於此字緣置其地界。變前振多成馱南。馱南此云靜慮。馱南舊云禪那訛也。正理論云。依何義故立靜慮名。由依此寂靜方能審慮故。審慮即是實了知義。如說心在定。能如實了知。審慮義中置地界故。依訓釋理。此是凝寂。思度境處得靜慮名。定令慧生無濁亂故。有說此定持勝遍緣。如理思惟故名靜慮。勝言簡欲界。遍緣簡無色。如理思惟簡異顛倒。能持此定是妙等持。此妙等持名為靜慮。此言顯示止．觀均行無倒等持。方名靜慮 又婆沙一百四十一。問此四何緣說名靜慮。答靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中。定．慧平等故稱靜慮。餘隨有闕。不得此名 已上論文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由此寂靜至以慧為體有部答也。由此寂靜是定。能審慮是慧。審慮即是實了知義。了知是慧。如說心在定能如實了知 審慮義中置地界故者。審慮梵云振多。是字緣。於此字緣置其地界。變前振多成馱南。馱南此云靜慮。馱南舊云禪那訛也。正理論云。依何義故立靜慮名。由依此寂靜方能審慮故。審慮即是實了知義。如說心在定。能如實了知。審慮義中置地界故。依訓釋理。此是凝寂。思度境處得靜慮名。定令慧生無濁亂故。有說此定持勝遍緣。如理思惟故名靜慮。勝言簡欲界。遍緣簡無色。如理思惟簡異顛倒。能持此定是妙等持。此妙等持名為靜慮。此言顯示止．觀均行無倒等持。方名靜慮 又婆沙一百四十一。問此四何緣說名靜慮。答靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中。定．慧平等故稱靜慮。餘隨有闕。不得此名 已上論文。

論。若爾諸等持皆應名靜慮。難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若爾諸等持皆應名靜慮。難也。

論。不爾唯勝至亦得日名。答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。不爾唯勝至亦得日名。答也。

論。靜慮如何獨名為勝。問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。靜慮如何獨名為勝。問也。

論。諸等持內至獨名靜慮。答獨名勝所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。諸等持內至獨名靜慮。答獨名勝所以也。

論。若爾染污寧得此名。難也。若以如上勝故獨名審慮。味定是染。如何亦同得靜慮名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若爾染污寧得此名。難也。若以如上勝故獨名審慮。味定是染。如何亦同得靜慮名。

論。由彼亦能邪審慮故。有部答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由彼亦能邪審慮故。有部答也。

論。是則應有太過之失。難。染污心審慮勝餘散善者。有太過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。是則應有太過之失。難。染污心審慮勝餘散善者。有太過失。

論。無太過失至有惡靜慮。答也。如敗種子雖無生能。得種子名非餘土等。染亦如是。雖不同善審慮。以靜慮故得靜慮名。此理證也 世尊亦說有惡靜慮。引教證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無太過失至有惡靜慮。答也。如敗種子雖無生能。得種子名非餘土等。染亦如是。雖不同善審慮。以靜慮故得靜慮名。此理證也 世尊亦說有惡靜慮。引教證也。

論。若一境性至初二三四。難也。若一境性是靜慮者。即相無差別。依何相別立初．二．三．四也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若一境性至初二三四。難也。若一境性是靜慮者。即相無差別。依何相別立初．二．三．四也。

論。具伺喜樂至而不與尋俱。明初定具尋．伺．喜．樂也。頌但言伺。以表尋俱。以伺有喜．樂。定有尋故。以中間靜慮無喜．樂故。自餘有伺。示有於尋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。具伺喜樂至而不與尋俱。明初定具尋．伺．喜．樂也。頌但言伺。以表尋俱。以伺有喜．樂。定有尋故。以中間靜慮無喜．樂故。自餘有伺。示有於尋。

論。漸離前支至分為四種。述立餘三所以也。離伺異初立第二離喜及伺二異前二立第三。離伺．喜．樂異前三立第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。漸離前支至分為四種。述立餘三所以也。離伺異初立第二離喜及伺二異前二立第三。離伺．喜．樂異前三立第四。

論。已辨靜慮無色云何。下兩行半頌。第二明四無色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。已辨靜慮無色云何。下兩行半頌。第二明四無色也。

論曰至亦如是言。述無色四及生．定二同。善性等同前靜慮。故頌中言亦如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至亦如是言。述無色四及生．定二同。善性等同前靜慮。故頌中言亦如是也。

論。然助伴中至隨轉色故。此述異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。然助伴中至隨轉色故。此述異也。

論。雖一境性至立非想非非想處。述分四所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。雖一境性至立非想非非想處。述分四所以也。

論。離名何義。問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。離名何義。問也。

論謂由此道至離下染義。答也 言離生者有二義。一染法名生。能為患故。猶如生食在腹。二謂受生。離地染時二種生過俱能離也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論謂由此道至離下染義。答也 言離生者有二義。一染法名生。能為患故。猶如生食在腹。二謂受生。離地染時二種生過俱能離也。

論。即此四根本至立無色名。述同異也。此四無色上三近分不緣色故名除色想。空處近分以緣色故非除色想。然四根本．四色近分。雖緣色不同。皆無色故同名無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。即此四根本至立無色名。述同異也。此四無色上三近分不緣色故名除色想。空處近分以緣色故非除色想。然四根本．四色近分。雖緣色不同。皆無色故同名無色。

論。此因不成許有色故。大眾部．化地部等難也。汝以無色故總名無色。無色之因我宗不許。許有色故。是不成過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此因不成許有色故。大眾部．化地部等難也。汝以無色故總名無色。無色之因我宗不許。許有色故。是不成過。

論。若爾何故立無色名。有部反問也。既言有色。何故經中說名無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若爾何故立無色名。有部反問也。既言有色。何故經中說名無色。

論。由彼色微至亦名無黃。大眾部等答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由彼色微至亦名無黃。大眾部等答也。

論。許彼界中色有何相。有部責色相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。許彼界中色有何相。有部責色相也。

論。若彼唯有至何有造色。縱計破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若彼唯有至何有造色。縱計破也。

論。若謂如有至亦遮有故。破救義也。大眾部等救云。如有無漏律儀。無無漏大種。我宗無色界有身．語律儀。無別大種。破云。不爾。無漏雖無大種依有漏大種故。汝宗不可說無色律儀依色界大種。界地別故。又我宗亦遮無色界有無漏律儀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂如有至亦遮有故。破救義也。大眾部等救云。如有無漏律儀。無無漏大種。我宗無色界有身．語律儀。無別大種。破云。不爾。無漏雖無大種依有漏大種故。汝宗不可說無色律儀依色界大種。界地別故。又我宗亦遮無色界有無漏律儀故。

論。若許於彼至彼色漸少。又破轉計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若許於彼至彼色漸少。又破轉計也。

論。若謂於彼至不可見故。此破救也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂於彼至不可見故。此破救也。

論。若謂彼身至應名無色。又破轉計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂彼身至應名無色。又破轉計也。

論。若謂彼身至有勝劣故。又破救也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂彼身至有勝劣故。又破救也。

論。又生靜慮至不名無色。此重破也。竝如文可知。正理論云。又生靜慮。乃至。上地望下清妙轉增。非下地根所能取故。與彼何異不名無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又生靜慮至不名無色。此重破也。竝如文可知。正理論云。又生靜慮。乃至。上地望下清妙轉增。非下地根所能取故。與彼何異不名無色。

論。若謂欲色至此有何理。又破救也。大眾部救云雖色界中。上地清妙下地應名無色。然隨別義立名。不名無色。無色不爾者。此有何理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂欲色至此有何理。又破救也。大眾部救云雖色界中。上地清妙下地應名無色。然隨別義立名。不名無色。無色不爾者。此有何理。

論。若謂經說至有色理成。牒大眾部引他經證也。壽．煖合故。是一經。煖是色故。色識相依。第二經也。名色為緣。第三經也。遮離色等有來．去故。第四經也。由此四種證無色界定有色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂經說至有色理成。牒大眾部引他經證也。壽．煖合故。是一經。煖是色故。色識相依。第二經也。名色為緣。第三經也。遮離色等有來．去故。第四經也。由此四種證無色界定有色也。

論。此證不成應審思故。且總非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此證不成應審思故。且總非也。

論。謂所引教應共審思。勸大眾部等審思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。謂所引教應共審思。勸大眾部等審思也。

論。旦契經說至為約欲界說。令思第一經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。旦契經說至為約欲界說。令思第一經也。

論。名色與識至為約欲色說。令思第二經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。名色與識至為約欲色說。令思第二經也。

論。所說名色至不緣於識。令思第三經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。所說名色至不緣於識。令思第三經也。

論。遮離色至行至為遮離一切。令思第四經也。此四經皆通兩釋。不成證義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。遮離色至行至為遮離一切。令思第四經也。此四經皆通兩釋。不成證義。

論。若謂契經至大過失故。略破救也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂契經至大過失故。略破救也。

論。謂應外煖亦與壽合。出救第一經大過失也。若以經無簡別。即令一切壽皆與煖合。經無簡別故。應一切煖皆與壽合。因何外煖而不壽合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。謂應外煖亦與壽合。出救第一經大過失也。若以經無簡別。即令一切壽皆與煖合。經無簡別故。應一切煖皆與壽合。因何外煖而不壽合。

論。又應外名色依識識為緣。出第二．第三過失也。若以經無簡別。即令一切識。皆與名色依。破第二過也。外名色識為緣。第三．經也。俱經無簡別。應一切名色皆與識依。及與色緣。是即外色及四相等。應與識依。識緣過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又應外名色依識識為緣。出第二．第三過失也。若以經無簡別。即令一切識。皆與名色依。破第二過也。外名色識為緣。第三．經也。俱經無簡別。應一切名色皆與識依。及與色緣。是即外色及四相等。應與識依。識緣過也。

論。又說四食至應有段食。引例破也。經說四食如四識住。經無簡別。色．無色界應有段食。有四識住故。經不簡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又說四食至應有段食。引例破也。經說四食如四識住。經無簡別。色．無色界應有段食。有四識住故。經不簡故。

論。若謂經說至無斯過者。牒引兩經救也。以有經說一類天超段食。故知色．無色界無段食也 又經說。彼天喜為食故。無上二界有段食過者。此述大眾部意。前所引文雖無簡別。別有此兩文有簡別。故知上二界定無段食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂經說至無斯過者。牒引兩經救也。以有經說一類天超段食。故知色．無色界無段食也 又經說。彼天喜為食故。無上二界有段食過者。此述大眾部意。前所引文雖無簡別。別有此兩文有簡別。故知上二界定無段食。

論。欲無色界至皆超越故。引三經准段食例證無色界無色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。欲無色界至皆超越故。引三經准段食例證無色界無色也。

論。若無色界至超色想等。反難大眾部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若無色界至超色想等。反難大眾部也。

論若謂觀下至亦應許然。破救也。言無色想等觀待下麁。無麁色想名為無色想等者。言無段食。亦應無麁有細段食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論若謂觀下至亦應許然。破救也。言無色想等觀待下麁。無麁色想名為無色想等者。言無段食。亦應無麁有細段食。

論。又諸靜慮至名無色界。重破救也。若以觀下麁色名無色者。四靜慮中色細欲界。亦應可說出離色言。是即色界應亦名無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又諸靜慮至名無色界。重破救也。若以觀下麁色名無色者。四靜慮中色細欲界。亦應可說出離色言。是即色界應亦名無色界。

論。又亦應說至非超受等。是重破也。若謂觀麁色故名出離色者。無色界受細。色界受麁。超下麁受應名出離受等。經既不說出離受等。故知無色中唯遍超色類非超受等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又亦應說至非超受等。是重破也。若謂觀麁色故名出離色者。無色界受細。色界受麁。超下麁受應名出離受等。經既不說出離受等。故知無色中唯遍超色類非超受等。

論。由此定知彼界無色。此總結成自宗義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由此定知彼界無色。此總結成自宗義也。

論。然契經說至非永出故。通伏難也。伏難意云。若無色界無色者 應無色有出於色有。如何經說有不出有。有三釋。一自地有不能出自地有。即是自地有漏道不能制自地惑。要因上地方能斷故 非遍出者雖上地有出下地有。而不能出非想有也。雖能出下地有後定退故非永出也。依如是理說有不出有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。然契經說至非永出故。通伏難也。伏難意云。若無色界無色者 應無色有出於色有。如何經說有不出有。有三釋。一自地有不能出自地有。即是自地有漏道不能制自地惑。要因上地方能斷故 非遍出者雖上地有出下地有。而不能出非想有也。雖能出下地有後定退故非永出也。依如是理說有不出有也。

論。又薄伽梵至說有色類言。是重引經證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又薄伽梵至說有色類言。是重引經證也。

論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理．教。汝既違教。我非不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理．教。汝既違教。我非不成。

論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。

論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。

論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。

論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。

論下曾不見故。大眾部答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論下曾不見故。大眾部答也。

論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。

論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。

論。已釋總名。結上四無色名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。已釋總名。結上四無色名也。

論。空無邊等至得別名耶。問別名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。空無邊等至得別名耶。問別名也。

論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名 謂見無邊行相麁動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸所有。寂然而住(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名 謂見無邊行相麁動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸所有。寂然而住(已上論文)。

論。立第四名至名非非想。立第四名。由想昧劣無明勝想。得非想名。有昧劣想名非非想也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。立第四名至名非非想。立第四名。由想昧劣無明勝想。得非想名。有昧劣想名非非想也。

論。雖加行時至加行立名。明加行時觀根本作非想非非想解。不從加行為名。說根本想昧劣為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。雖加行時至加行立名。明加行時觀根本作非想非非想解。不從加行為名。說根本想昧劣為名。

論。以若詰言至是立名正因。釋不從加行立名所以也。前三無色加行心時思無邊空等。然實根本非常緣空。由此立名從其加行不從根本。加行不緣根本作行解故。非想非非想處加行位中。緣其根本地昧劣想作如是念。無明勝想有昧劣想。此念依根本起。即是正立名因。由想昧劣故從根本不從加行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。以若詰言至是立名正因。釋不從加行立名所以也。前三無色加行心時思無邊空等。然實根本非常緣空。由此立名從其加行不從根本。加行不緣根本作行解故。非想非非想處加行位中。緣其根本地昧劣想作如是念。無明勝想有昧劣想。此念依根本起。即是正立名因。由想昧劣故從根本不從加行。

論。已辨無色云何等至。下兩行頌第三明等至 文有十二。一明淨等三別。二明具支多少。三明不動。四明受多少。五明借識。六二得。七明相生。八明依身。九明所緣。十明斷惑。十一明近分。十二明中定。此第一明淨等三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。已辨無色云何等至。下兩行頌第三明等至 文有十二。一明淨等三別。二明具支多少。三明不動。四明受多少。五明借識。六二得。七明相生。八明依身。九明所緣。十明斷惑。十一明近分。十二明中定。此第一明淨等三也。

論曰至無無漏故。總釋八地。前七具三。有頂唯二。無無漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至無無漏故。總釋八地。前七具三。有頂唯二。無無漏也。

論。初味等至至此得味名。釋第一味定也。此謂等持與愛相應。愛能味著定亦名味。正理論云。愛相應言依自性說。此以等持為自性故。若并助伴應作是言。愛俱亦法名味等至 問何故餘惑相應不名為定。答正理論云。專注不移方名為定愛相應定。亦專一境故得定名。餘惑相應則不如是。謂餘煩惱於自所緣。不能令心專注如愛。故三摩地若與愛俱。專注一緣與善相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。初味等至至此得味名。釋第一味定也。此謂等持與愛相應。愛能味著定亦名味。正理論云。愛相應言依自性說。此以等持為自性故。若并助伴應作是言。愛俱亦法名味等至 問何故餘惑相應不名為定。答正理論云。專注不移方名為定愛相應定。亦專一境故得定名。餘惑相應則不如是。謂餘煩惱於自所緣。不能令心專注如愛。故三摩地若與愛俱。專注一緣與善相似。

論。淨等至名至此得淨名。第二明淨定也。是有漏故與無漏殊。即名世間之所簡也。淨故非味。即是善名之所簡也。與無貪等白法相應故名為淨。釋淨名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。淨等至名至此得淨名。第二明淨定也。是有漏故與無漏殊。即名世間之所簡也。淨故非味。即是善名之所簡也。與無貪等白法相應故名為淨。釋淨名也。

論。即味相應至深生味著。述淨為味境。味唯緣淨。就緣淨中。唯緣過去退淨定也。不緣現在及未來也。現在無淨定。未來淨未曾領受也。此說容生味定。非一切生。唯退分定及住中一分。似退生故。境亦如是。又退分定未必定退。前五種性非定退故。此人皆成退分定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。即味相應至深生味著。述淨為味境。味唯緣淨。就緣淨中。唯緣過去退淨定也。不緣現在及未來也。現在無淨定。未來淨未曾領受也。此說容生味定。非一切生。唯退分定及住中一分。似退生故。境亦如是。又退分定未必定退。前五種性非定退故。此人皆成退分定故。

論。爾時雖名至得名為入。述入出也。味定非定似定名定。由此亦名入味定也 正理論云。諸從定出總有五種。一出地。二出剎那。三出行相。四出所緣。五出種類 從初靜慮入第二等名為出地。於同一地行相．所緣相續轉位。前念無間入於後念。名出剎那 從無常行相入苦行相等。名出行相 從緣色蘊入緣受等。名出所緣 從有漏入無漏。從不染污入染污等。名出種類 依出種類此中說言從所味出入能味定 豈不二言更相違反。能味是愛非所入定。所入是定不名能味。如何可言入能味定 無相違過。現見。相應隨舉一名說俱品故。如勸長者作意記別。互相雜故俱得二名。由愛相應等持名味。等持力故愛得定名。故無二言更相違過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。爾時雖名至得名為入。述入出也。味定非定似定名定。由此亦名入味定也 正理論云。諸從定出總有五種。一出地。二出剎那。三出行相。四出所緣。五出種類 從初靜慮入第二等名為出地。於同一地行相．所緣相續轉位。前念無間入於後念。名出剎那 從無常行相入苦行相等。名出行相 從緣色蘊入緣受等。名出所緣 從有漏入無漏。從不染污入染污等。名出種類 依出種類此中說言從所味出入能味定 豈不二言更相違反。能味是愛非所入定。所入是定不名能味。如何可言入能味定 無相違過。現見。相應隨舉一名說俱品故。如勸長者作意記別。互相雜故俱得二名。由愛相應等持名味。等持力故愛得定名。故無二言更相違過。

論。無漏定者至非所味著。第三述無漏定也。如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無漏定者至非所味著。第三述無漏定也。如文可解。

論。如是所說八等至中。已下第二明具支多少 文中有二。一明四五支。二明染無支。明有支中有二。一明四定支有多少。二明支體。此兩行頌第一明靜慮支多少也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如是所說八等至中。已下第二明具支多少 文中有二。一明四五支。二明染無支。明有支中有二。一明四定支有多少。二明支體。此兩行頌第一明靜慮支多少也。

論曰至五等持。明淨及無漏。初靜慮具五支也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至五等持。明淨及無漏。初靜慮具五支也。

論。此中等持至義如前釋。會名．體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此中等持至義如前釋。會名．體也。

論。傳說唯定至非靜慮。述婆沙宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。傳說唯定至非靜慮。述婆沙宗也。

論。如實義者至應知亦爾。論主正釋也。如四支軍不可偏論一支為軍亦軍支也。餘靜慮支應知亦爾。正理論云。毘婆沙師顯靜慮地等持最勝。故作是說。三摩地是靜慮亦靜慮支。如四支軍。亦無有失。如王與眾雖互相資。而於其中王最為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如實義者至應知亦爾。論主正釋也。如四支軍不可偏論一支為軍亦軍支也。餘靜慮支應知亦爾。正理論云。毘婆沙師顯靜慮地等持最勝。故作是說。三摩地是靜慮亦靜慮支。如四支軍。亦無有失。如王與眾雖互相資。而於其中王最為勝。

論。第二靜慮至四等持別。釋第二靜慮支也 言信名內等淨者。正理釋云。信是淨相故立淨名。如水清珠令心淨故。內心平等為緣故生。由此信根名內等淨。或第二定所有功德。平等為緣引生此淨。由此建立內等淨名(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第二靜慮至四等持別。釋第二靜慮支也 言信名內等淨者。正理釋云。信是淨相故立淨名。如水清珠令心淨故。內心平等為緣故生。由此信根名內等淨。或第二定所有功德。平等為緣引生此淨。由此建立內等淨名(已上論文)。

論。第三靜慮至五等持。釋第三靜慮支多少也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第三靜慮至五等持。釋第三靜慮支多少也。

論。第四靜慮至四等持。釋第四定支也 言行捨．及念名清淨者。正理意云。第四定中復棄捨樂故。彼捨．念得清淨名 又云。此中支名為目何義。目顯成義。何所顯成。謂顯成此是初靜慮。乃至。此是第四靜慮。或此支名目隨順義。謂十八支各順自地。或資具義說名為支。如祠祀支即牛．馬等。謂尋．伺等展轉相資 又云。何緣初三支各具五。第二第四各唯四支。或由欲界多諸惡法及妙五欲。難斷難捨。第二靜慮有重地喜其相動踊。喜中之極引五部愛。難捨難斷。為對治彼故。初．三各五支。初．三不然。故餘各四 又釋。隨順超等至故 又云。輕安．行捨遍四靜慮。何緣初．二唯立輕安。後二地中唯立行捨。以此於彼偏隨順故。謂欲界中有諸惡法。初靜慮地有尋．伺想能逼惱心。猶如毒箭。初．二離彼故輕安增。第二靜慮喜極動踊。第三靜慮樂受極增。二俱能為愛勝生處。三．四棄彼故行捨增 又云。行捨．輕安互相覆蔽。若處有一第二便無。輕安治沈其相飄舉。行捨治掉其相寂止。故安與捨互相覆蔽 又云。何緣念．慧諸地皆有。而念唯在上二靜慮。慧在第三定方得立為支。隨其所應偏隨順故。謂喜與樂於三有中。是諸有情極所耽味。第三靜慮所味中。極有生死中最勝樂故。理應立慧觀察厭捨。若無慧者自地善根尚不能成。況進求勝。為治如是自地過失。第三靜慮立慧為支。餘地不然。故不立慧。第二靜慮有最勝喜。輕躁嬈亂如邏剎私第三定中有最勝樂。如天妙欲極為難捨。第三．四定由行捨支。隨其所應雖已棄捨。而恐退起立念遮防餘地不然。故不立念。然第三念勢用堅強。非唯助捨。亦能助慧。通能防備自．他地失。第四不爾。無自失故。由此第四不立慧支 問何緣內等淨唯立第二支。正理釋云。故內等淨體即信根謂若證得第二靜慮。則於定地亦可離中。有深信生名內等淨。故雖諸地皆有信根。而可立支。唯第二定以今創信。諸定地法與散地法俱可離故(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第四靜慮至四等持。釋第四定支也 言行捨．及念名清淨者。正理意云。第四定中復棄捨樂故。彼捨．念得清淨名 又云。此中支名為目何義。目顯成義。何所顯成。謂顯成此是初靜慮。乃至。此是第四靜慮。或此支名目隨順義。謂十八支各順自地。或資具義說名為支。如祠祀支即牛．馬等。謂尋．伺等展轉相資 又云。何緣初三支各具五。第二第四各唯四支。或由欲界多諸惡法及妙五欲。難斷難捨。第二靜慮有重地喜其相動踊。喜中之極引五部愛。難捨難斷。為對治彼故。初．三各五支。初．三不然。故餘各四 又釋。隨順超等至故 又云。輕安．行捨遍四靜慮。何緣初．二唯立輕安。後二地中唯立行捨。以此於彼偏隨順故。謂欲界中有諸惡法。初靜慮地有尋．伺想能逼惱心。猶如毒箭。初．二離彼故輕安增。第二靜慮喜極動踊。第三靜慮樂受極增。二俱能為愛勝生處。三．四棄彼故行捨增 又云。行捨．輕安互相覆蔽。若處有一第二便無。輕安治沈其相飄舉。行捨治掉其相寂止。故安與捨互相覆蔽 又云。何緣念．慧諸地皆有。而念唯在上二靜慮。慧在第三定方得立為支。隨其所應偏隨順故。謂喜與樂於三有中。是諸有情極所耽味。第三靜慮所味中。極有生死中最勝樂故。理應立慧觀察厭捨。若無慧者自地善根尚不能成。況進求勝。為治如是自地過失。第三靜慮立慧為支。餘地不然。故不立慧。第二靜慮有最勝喜。輕躁嬈亂如邏剎私第三定中有最勝樂。如天妙欲極為難捨。第三．四定由行捨支。隨其所應雖已棄捨。而恐退起立念遮防餘地不然。故不立念。然第三念勢用堅強。非唯助捨。亦能助慧。通能防備自．他地失。第四不爾。無自失故。由此第四不立慧支 問何緣內等淨唯立第二支。正理釋云。故內等淨體即信根謂若證得第二靜慮。則於定地亦可離中。有深信生名內等淨。故雖諸地皆有信根。而可立支。唯第二定以今創信。諸定地法與散地法俱可離故(已上論文)。

論。靜慮支名既有十八。已下一行頌。第二明支體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。靜慮支名既有十八。已下一行頌。第二明支體也。

論曰至即五實事。明初靜慮支。五各有別體即有五實事。一尋。二伺。三喜。四輕安。五等持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至即五實事。明初靜慮支。五各有別體即有五實事。一尋。二伺。三喜。四輕安。五等持。

論。第二靜慮至足前為六。明第二靜慮。唯加一支。謂內等淨即是信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第二靜慮至足前為六。明第二靜慮。唯加一支。謂內等淨即是信也。

論。第三靜慮至足前為十。明第三靜慮。加四支也。一行捨。即善中捨也。二正念。通中念也。三正慧。通中慧也。四樂受。其受若就七十五法以明。即四地受皆同一也。若五受以明。即喜．樂．捨各別也。今就五受以明故。樂受增一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第三靜慮至足前為十。明第三靜慮。加四支也。一行捨。即善中捨也。二正念。通中念也。三正慧。通中慧也。四樂受。其受若就七十五法以明。即四地受皆同一也。若五受以明。即喜．樂．捨各別也。今就五受以明故。樂受增一。

論。第四靜慮至足前為十一。增非苦樂者。雖捨受即是前受。五受明義增前非苦樂也。若合四地受為一。即九法為支體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第四靜慮至足前為十一。增非苦樂者。雖捨受即是前受。五受明義增前非苦樂也。若合四地受為一。即九法為支體也。

論。由此故說至如理應思。四句料簡。如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由此故說至如理應思。四句料簡。如文可解。

論。何故第三說增樂受。經部問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。何故第三說增樂受。經部問也。

論。由初二樂輕安攝故。有部答也。唯識論初．二喜．樂是一受。所悅身．心異立兩名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由初二樂輕安攝故。有部答也。唯識論初．二喜．樂是一受。所悅身．心異立兩名也。

論。何理為證知是輕安。徵有部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。何理為證知是輕安。徵有部也。

論。初二定中無樂根故。有部總略答也。定中既無樂根。故知言樂是輕安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。初二定中無樂根故。有部總略答也。定中既無樂根。故知言樂是輕安樂。

論。非初二定至無五識故。已下進退推尋。無有樂受。樂有二種。一者身樂。二者心樂。身受樂者五識相應。定中無五識故無身受樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。非初二定至無五識故。已下進退推尋。無有樂受。樂有二種。一者身樂。二者心樂。身受樂者五識相應。定中無五識故無身受樂也。

論。亦無心受樂至故無樂受。此明無心受樂也。喜．樂二受名雖有異。同是其受。不可一心二受同起。既有喜．樂如何有樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。亦無心受樂至故無樂受。此明無心受樂也。喜．樂二受名雖有異。同是其受。不可一心二受同起。既有喜．樂如何有樂。

論。不可喜樂至及四支故。遮轉計也。若言喜．樂更互現前說是樂受。有樂之時即無喜受。如何說具四支．五支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。不可喜樂至及四支故。遮轉計也。若言喜．樂更互現前說是樂受。有樂之時即無喜受。如何說具四支．五支。

論。有說無有至所攝樂根。述經部師計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。有說無有至所攝樂根。述經部師計也。

論。若爾何故至身．心樂受。有部難也。經說。云何樂根乃至引生身．心樂受。故知樂根有身樂．心樂受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若爾何故至身．心樂受。有部難也。經說。云何樂根乃至引生身．心樂受。故知樂根有身樂．心樂受也。

論。有餘於此至唯說身故。經部正經文也。是汝有部增足心字。所以得知。餘部經中無心字故。正理論云。何緣不許餘部契經。有餘於彼削除心字。以契經說第二定等無餘識身。心一趣故。若固說彼有身受樂與理相違。如後當辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。有餘於此至唯說身故。經部正經文也。是汝有部增足心字。所以得知。餘部經中無心字故。正理論云。何緣不許餘部契經。有餘於彼削除心字。以契經說第二定等無餘識身。心一趣故。若固說彼有身受樂與理相違。如後當辨。

論。又第三定至身所受樂故。經部與有部出違經失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又第三定至身所受樂故。經部與有部出違經失也。

論。若謂於此至為有何德。遮有部通經也。若有部通經。云經說身者說意為身。非五根者。為有何德勝說為心。正理論云。契經說為身所受樂。然不能證彼地樂根非心受攝。亦說離生喜是身所證故。豈可由此便執喜根非心受攝。若謂無色不說身者。此非決定。無色界中說身見故。又見於彼說身壞故。又說彼身下劣生故 又云。此說身名為有何德者。為顯彼樂受自內所證故。謂彼地樂非所依．緣所能顯了。唯自內證。此即顯彼樂受中極。亦見於自說以身聲。如說由身證甘露界。即是自證甘露界義(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂於此至為有何德。遮有部通經也。若有部通經。云經說身者說意為身。非五根者。為有何德勝說為心。正理論云。契經說為身所受樂。然不能證彼地樂根非心受攝。亦說離生喜是身所證故。豈可由此便執喜根非心受攝。若謂無色不說身者。此非決定。無色界中說身見故。又見於彼說身壞故。又說彼身下劣生故 又云。此說身名為有何德者。為顯彼樂受自內所證故。謂彼地樂非所依．緣所能顯了。唯自內證。此即顯彼樂受中極。亦見於自說以身聲。如說由身證甘露界。即是自證甘露界義(已上論文)。

論。又第四定至有樂支故。舉有勝不說難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又第四定至有樂支故。舉有勝不說難也。

論。若謂輕安至應是樂支。遮有部救也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂輕安至應是樂支。遮有部救也。

論。若謂彼輕安至勝前二故。破重救也。先以二理破。後引經破。此二理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂彼輕安至勝前二故。破重救也。先以二理破。後引經破。此二理也。

論。又契經說至非即輕安。後引經破也。經說離生喜。身作證。是初定說修五法。一歡。二喜。三輕安。四樂。既輕安與樂別說故。初．二樂非即輕安 言離生喜者。離欲惡法生彼喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又契經說至非即輕安。後引經破也。經說離生喜。身作證。是初定說修五法。一歡。二喜。三輕安。四樂。既輕安與樂別說故。初．二樂非即輕安 言離生喜者。離欲惡法生彼喜故。

論。若言定中至無遍觸身故。破有部無身識也。經部述自宗計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若言定中至無遍觸身故。破有部無身識也。經部述自宗計也。

論。若謂外散至三摩地故。通有部難也。有部難言。若以有輕安風。即令爾時有身識者定應失壞 通云。此順定故不失壞定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂外散至三摩地故。通有部難也。有部難言。若以有輕安風。即令爾時有身識者定應失壞 通云。此順定故不失壞定。

論。若謂起身識至由前因故。又通難也。若謂有身識起應出定者。由前順定因故不出定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂起身識至由前因故。又通難也。若謂有身識起應出定者。由前順定因故不出定也。

論。若謂依止至許生無過。又通難也。准此論文。經部。許在定有身識行。及依欲界身起色界身識緣色界觸。唯許緣輕安風也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂依止至許生無過。又通難也。准此論文。經部。許在定有身識行。及依欲界身起色界身識緣色界觸。唯許緣輕安風也。

論。若爾正在定至成違理失。有部難也。正在無漏定中。觸及身識應成無漏。以無漏初定現在前時。即以彼輕安觸是覺支。身識中樂為樂支。不可同五支中喜是無漏 樂是有漏故。成違理失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若爾正在定至成違理失。有部難也。正在無漏定中。觸及身識應成無漏。以無漏初定現在前時。即以彼輕安觸是覺支。身識中樂為樂支。不可同五支中喜是無漏 樂是有漏故。成違理失。

論。無違理失。經部答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無違理失。經部答也。

論。所以者何。有部徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。所以者何。有部徵也。

論。許說身輕安是覺支攝故。經部引例答也。經說身輕安是覺支故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。許說身輕安是覺支攝故。經部引例答也。經說身輕安是覺支故。

論。若謂順彼至許如是說。引例破也。汝豈不說是隨順覺支名覺支也。我宗身識亦順無漏故名為無漏。無違理失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂順彼至許如是說。引例破也。汝豈不說是隨順覺支名覺支也。我宗身識亦順無漏故名為無漏。無違理失。

論。若謂許說至皆有漏故。有部引經難經既說十五界有漏。如何輕安觸。及身識。隨順無漏名無漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂許說至皆有漏故。有部引經難經既說十五界有漏。如何輕安觸。及身識。隨順無漏名無漏也。

論。無違經過至密意說故。經部通經也。此就餘觸及餘身識。唯名有漏。准此論意。經部以輕安風及身識順無漏故。假名無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無違經過至密意說故。經部通經也。此就餘觸及餘身識。唯名有漏。准此論意。經部以輕安風及身識順無漏故。假名無漏。

論。如何無漏至支小無漏。有部難也。其輕安風實是有漏。順無漏故名為無漏者。如何無漏定正現在前。少支有漏。少支無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如何無漏至支小無漏。有部難也。其輕安風實是有漏。順無漏故名為無漏者。如何無漏定正現在前。少支有漏。少支無漏。

論。起不俱時斯有何失。經部通也。起身識時不起喜受。起喜受時不起身受。斯有何失。准此。不說身識及輕安是真無漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。起不俱時斯有何失。經部通也。起身識時不起喜受。起喜受時不起身受。斯有何失。准此。不說身識及輕安是真無漏也。

論。若謂喜樂至及四支理。牒有部難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂喜樂至及四支理。牒有部難也。

論。此亦無過至如有尋伺。經部通也。經部引自許為喻。彼部許尋．伺不俱起。而竝立為支。而初定有五支也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此亦無過至如有尋伺。經部通也。經部引自許為喻。彼部許尋．伺不俱起。而竝立為支。而初定有五支也。

論。若謂尋伺至為喻不成。牒有部難也。夫為喻之法。兩宗共許方可成喻。我宗不許二前後起。為喻不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂尋伺至為喻不成。牒有部難也。夫為喻之法。兩宗共許方可成喻。我宗不許二前後起。為喻不成。

論。此非不成至不能說過故。經部通也。我前根品中。以立因云心之麁．細更互相違故不應俱。又汝於我前說之因不能說過。所以為喻得成。夫因明法。若不共許先立宗破訖。彼雖不許非不成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此非不成至不能說過故。經部通也。我前根品中。以立因云心之麁．細更互相違故不應俱。又汝於我前說之因不能說過。所以為喻得成。夫因明法。若不共許先立宗破訖。彼雖不許非不成也。

論。由此可說至不說想等。經部就自宗釋也。由初定中立尋．伺．喜樂受支故。減前支故立後靜慮。即由此理初說五支。減初尋．伺立第二定。減其喜受并尋伺三立第三定。減其樂受并前三支立第四定。想等無減故不立支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由此可說至不說想等。經部就自宗釋也。由初定中立尋．伺．喜樂受支故。減前支故立後靜慮。即由此理初說五支。減初尋．伺立第二定。減其喜受并尋伺三立第三定。減其樂受并前三支立第四定。想等無減故不立支。

論 或應說何故初唯立五支。經部反徵也。若不如我所釋汝應說。何故初定唯立五支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論 或應說何故初唯立五支。經部反徵也。若不如我所釋汝應說。何故初定唯立五支。

論。若謂此五至故立為支。牒有部計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若謂此五至故立為支。牒有部計也。

論。此不應理至勝尋伺故。經部破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此不應理至勝尋伺故。經部破也。

論。雖有一類至共施設故。雖一類有部師釋初定立五支為資初定故。然非經部古昔諸軌範師共施設故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。雖有一類至共施設故。雖一類有部師釋初定立五支為資初定故。然非經部古昔諸軌範師共施設故。

論。應審思擇至名內等淨。兩部諍初．二定樂支已。次共評論第二定內淨支也。此是有部令經部應審思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。應審思擇至名內等淨。兩部諍初．二定樂支已。次共評論第二定內淨支也。此是有部令經部應審思也。

論。此定遠離至如河有浪。經部釋也。即是此第二定遠離尋．伺鼓動。相續清淨轉名內等淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此定遠離至如河有浪。經部釋也。即是此第二定遠離尋．伺鼓動。相續清淨轉名內等淨也。

論。若爾此應至此即信根。有部與經部出過。若謂無尋．伺故名內等淨。此即內淨無體。如何得說十一實事破也 是故應說此即信根。歸有部正義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若爾此應至此即信根。有部與經部出過。若謂無尋．伺故名內等淨。此即內淨無體。如何得說十一實事破也 是故應說此即信根。歸有部正義也。

論。謂若證得至名內等淨。此廣釋也。前初定中離其散地。今第二定離其定地。既自得二定離於初定。於其定地亦可離中。有深信生。即所生信名內等淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。謂若證得至名內等淨。此廣釋也。前初定中離其散地。今第二定離其定地。既自得二定離於初定。於其定地亦可離中。有深信生。即所生信名內等淨。

論。信是淨相至立內等淨名。釋名也 信是淨相。釋淨名也 離外。釋內名也 均流。釋等也 淨而內等故立內等淨名者。合釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。信是淨相至立內等淨名。釋名也 信是淨相。釋淨名也 離外。釋內名也 均流。釋等也 淨而內等故立內等淨名者。合釋也。

論。有餘師言至皆無別體。述餘經部師釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。有餘師言至皆無別體。述餘經部師釋也。

論。若無別體心所應不成。有部難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若無別體心所應不成。有部難也。

論。心分位殊亦得名心所。經部通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。心分位殊亦得名心所。經部通也。

論。雖有此理非我所宗。論主意許經部理。而言許有部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。雖有此理非我所宗。論主意許經部理。而言許有部也。

論。如上所言至知決定然。外人問有部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如上所言至知決定然。外人問有部也。

論。汝等豈言喜非喜受。有部問外人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。汝等豈言喜非喜受。有部問外人也。

論。如餘部許我亦許然。外人答也。如上座部許我亦許也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如餘部許我亦許然。外人答也。如上座部許我亦許也。

論。餘部云何至許非喜受。有部徵外人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。餘部云何至許非喜受。有部徵外人也。

論。謂別有喜至其體各異。外人答也。謂上座部計別有喜是心所法。而不是受。三定中樂皆是喜受。故喜。喜受。其體各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。謂別有喜至其體各異。外人答也。謂上座部計別有喜是心所法。而不是受。三定中樂皆是喜受。故喜。喜受。其體各異。

論。非三定樂至分明證故。有部非外人計。以違二阿笈摩故 阿笈摩。此云傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。非三定樂至分明證故。有部非外人計。以違二阿笈摩故 阿笈摩。此云傳。

論。如辨顛倒至無餘滅樂。引第一經也。經說三定無餘滅喜。故知三定無喜受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如辨顛倒至無餘滅樂。引第一經也。經說三定無餘滅喜。故知三定無喜受也。

論。又餘經說至是喜非樂。引第二經證也。既言第四靜慮斷樂斷苦先喜．憂沒。喜既先樂後。故知第三定中無喜根也。經云斷樂斷苦先喜憂沒者。謂初定斷憂．苦。三定斷喜。四定斷樂。樂．苦相對故經先說。喜．憂非對說其先．沒。故婆沙八十一云。言第四靜慮斷苦者。依雙法盡俱說斷聲。言雙法者。謂苦與樂。離欲染時雖苦已盡而樂未盡。今離第三靜慮染已。苦．樂俱盡。俱說斷聲。離三靜慮染樂等皆斷。何為唯說斷樂根耶。答爾時樂盡故。知離欲界及初定染。亦斷喜等。由未盡故所以不說。又婆沙八十一云。如契經說初定憂根滅。第二定苦根滅。問離欲染時斷憂．及苦。契經何故作是說耶。答依過對治故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未名為過苦對治。於初定得離染時。過苦對治故。苦對治者謂初定也。復次依過族性．及苦所依故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未過苦所依．族性。於初定得離染時。過苦所依．及苦族性故。說苦滅。所依族性。謂諸識身 問離欲染位雖斷憂根。而未過彼對治．所依．及彼族性。不應說憂初定滅。答憂根對治．所依．族性皆在意識。既與憂根同在意識。故正斷時即說彼滅。苦根所依．及苦族性。不與對治同在一識。故過對治．所依．族性方說苦滅。有作是說。第二靜慮苦根滅者。謂尋．伺滅。以諸賢聖於尋．伺中發生苦想。過諸異生厭地獄苦。能生苦想。故名苦根。已上論文 問四定起時有善大地。通大地十。不定尋．伺。及心王。二十三法相應而起。因何唯用九法以為靜慮支。大地中念．定．慧．受。善大地中行捨．輕安．信。不定尋．伺以立定支。餘十四法非定支攝。故婆沙八十廢立意云。心王是主非心所支。大地法十念．定．慧三。順淨偏勝故立為支。受於雜染．清淨分中。勢用俱勝是故亦立。然五受中憂．苦非定相應。故不立支。想．思．觸．欲偏順流轉不是還滅。故不立支。作意唯是欲界散地對境用勝非諸定地故不立支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。是故不立。善中信為眾行初基。如清水珠令心澄淨。故立為支。掉舉定障行捨能治。惛沈慧障輕安能治。是故立支。慚．愧．無貪．無瞋．不放逸．不害非極隨順諸靜慮故。此法多於欲界散地惡法。為近對治。勢力增強非於定地。是故不立。精進多苦身．心。定令身．心多樂。非極相順故不立支。然順菩提立菩提分法。不定中尋．伺二法。順淨偏強能助等持。制策於心。令離麁細對治欲惡。故竝立支。自餘心所與定不相應故。不立支也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。又餘經說至是喜非樂。引第二經證也。既言第四靜慮斷樂斷苦先喜．憂沒。喜既先樂後。故知第三定中無喜根也。經云斷樂斷苦先喜憂沒者。謂初定斷憂．苦。三定斷喜。四定斷樂。樂．苦相對故經先說。喜．憂非對說其先．沒。故婆沙八十一云。言第四靜慮斷苦者。依雙法盡俱說斷聲。言雙法者。謂苦與樂。離欲染時雖苦已盡而樂未盡。今離第三靜慮染已。苦．樂俱盡。俱說斷聲。離三靜慮染樂等皆斷。何為唯說斷樂根耶。答爾時樂盡故。知離欲界及初定染。亦斷喜等。由未盡故所以不說。又婆沙八十一云。如契經說初定憂根滅。第二定苦根滅。問離欲染時斷憂．及苦。契經何故作是說耶。答依過對治故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未名為過苦對治。於初定得離染時。過苦對治故。苦對治者謂初定也。復次依過族性．及苦所依故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未過苦所依．族性。於初定得離染時。過苦所依．及苦族性故。說苦滅。所依族性。謂諸識身 問離欲染位雖斷憂根。而未過彼對治．所依．及彼族性。不應說憂初定滅。答憂根對治．所依．族性皆在意識。既與憂根同在意識。故正斷時即說彼滅。苦根所依．及苦族性。不與對治同在一識。故過對治．所依．族性方說苦滅。有作是說。第二靜慮苦根滅者。謂尋．伺滅。以諸賢聖於尋．伺中發生苦想。過諸異生厭地獄苦。能生苦想。故名苦根。已上論文 問四定起時有善大地。通大地十。不定尋．伺。及心王。二十三法相應而起。因何唯用九法以為靜慮支。大地中念．定．慧．受。善大地中行捨．輕安．信。不定尋．伺以立定支。餘十四法非定支攝。故婆沙八十廢立意云。心王是主非心所支。大地法十念．定．慧三。順淨偏勝故立為支。受於雜染．清淨分中。勢用俱勝是故亦立。然五受中憂．苦非定相應。故不立支。想．思．觸．欲偏順流轉不是還滅。故不立支。作意唯是欲界散地對境用勝非諸定地故不立支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。是故不立。善中信為眾行初基。如清水珠令心澄淨。故立為支。掉舉定障行捨能治。惛沈慧障輕安能治。是故立支。慚．愧．無貪．無瞋．不放逸．不害非極隨順諸靜慮故。此法多於欲界散地惡法。為近對治。勢力增強非於定地。是故不立。精進多苦身．心。定令身．心多樂。非極相順故不立支。然順菩提立菩提分法。不定中尋．伺二法。順淨偏強能助等持。制策於心。令離麁細對治欲惡。故竝立支。自餘心所與定不相應故。不立支也。

論。如是所說諸靜慮支。已下一行頌。第二明染無支也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如是所說諸靜慮支。已下一行頌。第二明染無支也。

論曰至所染污故。述一類隨相說。如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至所染污故。述一類隨相說。如文可解。

論。有餘師說至大善攝故。述異說也。染定非善但除唯善。自餘通染故不除也。故前文云非皆具有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。有餘師說至大善攝故。述異說也。染定非善但除唯善。自餘通染故不除也。故前文云非皆具有。

論。契經中說三定有動。已下一行頌。大文第三釋經中說不動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。契經中說三定有動。已下一行頌。大文第三釋經中說不動也。

論曰至災患有八。釋前經也。以無八種災患故名不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至災患有八。釋前經也。以無八種災患故名不動。

論。其八者何。問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。其八者何。問也。

論。尋伺四受至說為不動。答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。尋伺四受至說為不動。答也。

論。然契經說至喜樂所動。述釋餘經不同也。若通欲界兼息風說。即有八災。若唯對色界定內心所。即離尋．伺．喜．樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。然契經說至喜樂所動。述釋餘經不同也。若通欲界兼息風說。即有八災。若唯對色界定內心所。即離尋．伺．喜．樂。

論。有餘師說至照而無動。述異釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。有餘師說至照而無動。述異釋也。

論。如定靜慮所有諸受。已下一行頌。第四明生靜慮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如定靜慮所有諸受。已下一行頌。第四明生靜慮也。

論。曰至四識相應。述初生靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。曰至四識相應。述初生靜慮。

論。第二有二至心悅麁故。述第二定也。無餘識故無三識相應樂。心悅麁故無意識相應樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第二有二至心悅麁故。述第二定也。無餘識故無三識相應樂。心悅麁故無意識相應樂也。

論。第三有二至受有差別。述後二定也。第三定中心悅細故有意地樂。第四定中心轉寂故。唯有捨受也 是謂定生受有差別者。結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第三有二至受有差別。述後二定也。第三定中心悅細故有意地樂。第四定中心轉寂故。唯有捨受也 是謂定生受有差別者。結也。

論。上三靜慮無三識身。已下一行頌。第五明借識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。上三靜慮無三識身。已下一行頌。第五明借識也。

論曰至觸及發表。述上地以無尋．伺。無三識身及發表心。借初定心。以五識身及發表心。定與尋．伺相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至觸及發表。述上地以無尋．伺。無三識身及發表心。借初定心。以五識身及發表心。定與尋．伺相應故。

論。此四唯是至以下劣故。述唯借無記不借染．善。生上已離下染。亦不起下劣善故 問生上三定起下眼．耳二通是何無記 有人云。唯是威儀心。或是緣威儀心。或似威儀心 皆謂不然。耳識不可是威儀心。發語表業。亦不可說是威儀心。違多論故。若謂發語表業。是第二師。從威儀心更生意識。緣十二處。亦名威儀心故。此發語表心名威儀心者。此亦非理。豈可二定已上發語表業心。皆從威儀心後起耶。若依第一師解。何得是威儀心。第一師唯以發威儀意識是威儀心。語既非威儀。何得是威儀。以此故知。四無記心攝心不盡。既無記色攝色不盡。何妨四無記亦攝心不盡 問既言四無記攝無記心不盡。未知借識是何無記 答此借識心是自性無記。耳識非威儀。非威儀無記。上地無工巧非工巧無記。變化唯在意非變化無記。異熟非異地起非異熟無記。以此故知。唯是自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此四唯是至以下劣故。述唯借無記不借染．善。生上已離下染。亦不起下劣善故 問生上三定起下眼．耳二通是何無記 有人云。唯是威儀心。或是緣威儀心。或似威儀心 皆謂不然。耳識不可是威儀心。發語表業。亦不可說是威儀心。違多論故。若謂發語表業。是第二師。從威儀心更生意識。緣十二處。亦名威儀心故。此發語表心名威儀心者。此亦非理。豈可二定已上發語表業心。皆從威儀心後起耶。若依第一師解。何得是威儀心。第一師唯以發威儀意識是威儀心。語既非威儀。何得是威儀。以此故知。四無記心攝心不盡。既無記色攝色不盡。何妨四無記亦攝心不盡 問既言四無記攝無記心不盡。未知借識是何無記 答此借識心是自性無記。耳識非威儀。非威儀無記。上地無工巧非工巧無記。變化唯在意非變化無記。異熟非異地起非異熟無記。以此故知。唯是自性。

論。如是別釋靜慮事已。下一行頌。第六明等至初得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如是別釋靜慮事已。下一行頌。第六明等至初得也。

論曰至生自地時。述淨本等至全不成者由二得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至生自地時。述淨本等至全不成者由二得也。

論。下七皆然至無由生故。述下七地皆具離染及生。有上地故。有頂唯一。無上地故不可說生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。下七皆然至無由生故。述下七地皆具離染及生。有上地故。有頂唯一。無上地故不可說生。

論。遮何故說全不成言。問也。頌初言全不成而得。遮何而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。遮何故說全不成言。問也。頌初言全不成而得。遮何而說。

論。為遮已成更得少分。總答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。為遮已成更得少分。總答也。

論。如由加行至順退分定。指事釋也。已成根本靜慮。更得少分順決擇分由加行得。不由離染及生得也。離自地染失退分定。退自地染得退分定。此由退得。非離染得及生得也。若全不成而初得者。即下七地由二得也。若離下地染得上地定。若從上生下得下地定。非想無上地故無生得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如由加行至順退分定。指事釋也。已成根本靜慮。更得少分順決擇分由加行得。不由離染及生得也。離自地染失退分定。退自地染得退分定。此由退得。非離染得及生得也。若全不成而初得者。即下七地由二得也。若離下地染得上地定。若從上生下得下地定。非想無上地故無生得也。

論。即依此義至為問亦爾。此問 淨定有由離染得。亦由離染捨 有由生得。後由生捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。即依此義至為問亦爾。此問 淨定有由離染得。亦由離染捨 有由生得。後由生捨。

論曰有至應如理思。廣答。退分雖是淨定。許與煩惱相出入故。若斷自地煩惱時捨。若退自地煩惱時得 由生得．捨准此可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰有至應如理思。廣答。退分雖是淨定。許與煩惱相出入故。若斷自地煩惱時捨。若退自地煩惱時得 由生得．捨准此可知。

論。無漏但由至皆如理應思。述無漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無漏但由至皆如理應思。述無漏也。

論。豈不由入至無漏等至。此問意者。超越聖人依根本地入見道時。亦加行得非離染得。因何前說全不成者唯離染得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。豈不由入至無漏等至。此問意者。超越聖人依根本地入見道時。亦加行得非離染得。因何前說全不成者唯離染得。

論。此非決定至決定得者。答也。加行入見道時不定。若未離染入見道者。未得根本定故不得也。若超越者即得根本。以不定故不言加行得也。若聖人離下染時。決定皆得根本無漏。以決定故唯說離染得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此非決定至決定得者。答也。加行入見道時不定。若未離染入見道者。未得根本定故不得也。若超越者即得根本。以不定故不言加行得也。若聖人離下染時。決定皆得根本無漏。以決定故唯說離染得也。

論。染由受生至得此地染。述染等至由二得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。染由受生至得此地染。述染等至由二得也。

論。何等至後生幾等至。下兩行頌。第七明相生也 文中有三。一三定相生。二淨定相生。三超間相生。此文第一三定相生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。何等至後生幾等至。下兩行頌。第七明相生也 文中有三。一三定相生。二淨定相生。三超間相生。此文第一三定相生。

論曰至淨及無漏。此述無漏唯生淨定及無漏定。不生味定。正理論云。以極相違故不生染 此言極者。對淨定說。淨定雖是相違非極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至淨及無漏。此述無漏唯生淨定及無漏定。不生味定。正理論云。以極相違故不生染 此言極者。對淨定說。淨定雖是相違非極。

論。然於上下至各淨無漏。述超不越至第四也。從數自地為一。次地為二。隔一地為第三。必不能超越二地者。由此從初靜慮無間生六。謂生自地．第二定第三定。各淨．無漏。三地各二。故成六也。唯有上地無下地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。然於上下至各淨無漏。述超不越至第四也。從數自地為一。次地為二。隔一地為第三。必不能超越二地者。由此從初靜慮無間生六。謂生自地．第二定第三定。各淨．無漏。三地各二。故成六也。唯有上地無下地也。

論。無所有處至上地唯淨。述無所有無間生七。非想唯一。無無漏故。自及下二各淨．無漏二。復有六故所以成七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無所有處至上地唯淨。述無所有無間生七。非想唯一。無無漏故。自及下二各淨．無漏二。復有六故所以成七。

論。第二靜慮至并自地二。明第二靜慮生八。識處生九。第三定．第四定．空處此三地皆生十。謂上．下各二地．并自地。有五。五各二故總為十也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第二靜慮至并自地二。明第二靜慮生八。識處生九。第三定．第四定．空處此三地皆生十。謂上．下各二地．并自地。有五。五各二故總為十也。

論。類智無間至依緣下故。述從類智能生無色淨。及無漏。非法智也。正理意云。依．緣別故 以法智。依六地緣欲界。無色淨．及無漏。依無色緣無色。不相生也。下地類智生無色者。必得緣境。境地懸超觀心難起故。由此相違不能無間生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。類智無間至依緣下故。述從類智能生無色淨。及無漏。非法智也。正理意云。依．緣別故 以法智。依六地緣欲界。無色淨．及無漏。依無色緣無色。不相生也。下地類智生無色者。必得緣境。境地懸超觀心難起故。由此相違不能無間生也。

論。從淨等至自地染污。述淨定生與無漏同。唯加兼生自地染污。准此。諸地無漏數上更各加一。謂染污也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。從淨等至自地染污。述淨定生與無漏同。唯加兼生自地染污。准此。諸地無漏數上更各加一。謂染污也。

論。故有頂淨至餘生十一。此述淨定數增無漏。有頂生六。初定生七。無所有八。第二九等皆依無漏加自地染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。故有頂淨至餘生十一。此述淨定數增無漏。有頂生六。初定生七。無所有八。第二九等皆依無漏加自地染。

論。從染等至至生次下淨。述染生也。染唯生自地染。及自地淨。并生次下地淨。欲界通生得。上地唯加行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。從染等至至生次下淨。述染生也。染唯生自地染。及自地淨。并生次下地淨。欲界通生得。上地唯加行。

論。若於染淨至從染生淨。問也。味定是貪與無明俱。不能了知染．淨之相。如何於下淨定。生尊重故生下淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若於染淨至從染生淨。問也。味定是貪與無明俱。不能了知染．淨之相。如何於下淨定。生尊重故生下淨也。

論。先願力故便能覺悟。答也。如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。先願力故便能覺悟。答也。如文可解。

論。無漏與染至故三有別。述三定相生不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無漏與染至故三有別。述三定相生不同也。

論。如是所說至生染不然。明淨定生染。味定生染。與非定善及非定染。不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如是所說至生染不然。明淨定生染。味定生染。與非定善及非定染。不同也。

論。謂命終時至生一切染。明生得淨與定不同也。若生得善心命終。通生二界中有結生心．及無色生有。此心唯是染故。生一切染也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。謂命終時至生一切染。明生得淨與定不同也。若生得善心命終。通生二界中有結生心．及無色生有。此心唯是染故。生一切染也。

論。若從生染至未離下故。明生染與定染不同也。若染污心命終。能生自．下一切地染。不能生上染。以若離染即不染心命終。若不離染即不能生上地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若從生染至未離下故。明生染與定染不同也。若染污心命終。能生自．下一切地染。不能生上染。以若離染即不染心命終。若不離染即不能生上地故。

論。所言從淨生無漏者。已下兩行頌。第二明淨定相生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。所言從淨生無漏者。已下兩行頌。第二明淨定相生也。

論曰至順勝進分攝。述諸地具四分定多．少也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至順勝進分攝。述諸地具四分定多．少也。

論。於此四中至能生無漏。述四分定中。唯順決擇分能生無漏。非餘三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。於此四中至能生無漏。述四分定中。唯順決擇分能生無漏。非餘三也。

論。所以者何。徵。唯第四生無漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。所以者何。徵。唯第四生無漏也。

論。由此四種至唯從此生。答所以也。以四分定各有別相。既唯決擇分能順無漏。故知。唯決擇分能生無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由此四種至唯從此生。答所以也。以四分定各有別相。既唯決擇分能順無漏。故知。唯決擇分能生無漏。

論。此四相望至謂自非餘。述四淨定自相生。不望無漏．及味定也 初能生二。謂順退分生順退分。及生住分也 第二生三者。謂順住分生順住分。生退分定及勝進分 第三生三者。謂勝進分生勝進分。及決擇分順住分也。已上皆次第生不隔越 第四生一謂自非餘者。順決擇分唯生自類不生勝進。與前不同。詳其意趣。以住決擇分者。樂斷諸有。修無漏故。不生勝進分也。正理論一說相生同此論。有說亦生順勝進分。皆次相生無隔越也。又正理云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢豈有退理。非彼猶有順退分定可令現前。離染捨故。雖有此難而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退。如先已說。已上論文 今詳。此釋由未盡難。於住分中立退非理。於三分中例亦應然。此即四分有雜亂失。今作一釋。此唯說退分順煩惱者。據中．下緣令起煩惱。若勝緣力起煩惱者。亦從下住分生煩惱也。如異生離惑。若全離地染。以難退故即容命終。分離地染有退分故。要還却退方得命終。以易退故。聖分離染并無漏得分離欲者。容有不退．不進而命終者。退與不退更有異緣。非唯退分。若起惑勝緣強。劣住分亦退若起惑緣劣。有退分不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此四相望至謂自非餘。述四淨定自相生。不望無漏．及味定也 初能生二。謂順退分生順退分。及生住分也 第二生三者。謂順住分生順住分。生退分定及勝進分 第三生三者。謂勝進分生勝進分。及決擇分順住分也。已上皆次第生不隔越 第四生一謂自非餘者。順決擇分唯生自類不生勝進。與前不同。詳其意趣。以住決擇分者。樂斷諸有。修無漏故。不生勝進分也。正理論一說相生同此論。有說亦生順勝進分。皆次相生無隔越也。又正理云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢豈有退理。非彼猶有順退分定可令現前。離染捨故。雖有此難而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退。如先已說。已上論文 今詳。此釋由未盡難。於住分中立退非理。於三分中例亦應然。此即四分有雜亂失。今作一釋。此唯說退分順煩惱者。據中．下緣令起煩惱。若勝緣力起煩惱者。亦從下住分生煩惱也。如異生離惑。若全離地染。以難退故即容命終。分離地染有退分故。要還却退方得命終。以易退故。聖分離染并無漏得分離欲者。容有不退．不進而命終者。退與不退更有異緣。非唯退分。若起惑勝緣強。劣住分亦退若起惑緣劣。有退分不退。

論。如上所言淨及無漏。已下一行頌第三明超間相生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如上所言淨及無漏。已下一行頌第三明超間相生。

論曰至越一名超。述根本地有兩類定。謂淨及無漏。及諸地出入不同。立名有異。一往上名順。二還下名逆。三同類名均。四異類名間。五相隣名次。六越一名超。若先識六例述超方易。故先例也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至越一名超。述根本地有兩類定。謂淨及無漏。及諸地出入不同。立名有異。一往上名順。二還下名逆。三同類名均。四異類名間。五相隣名次。六越一名超。若先識六例述超方易。故先例也。

論。謂觀行者至現前數習。述順．逆．次．均入加行也。先上．下．均．次入有漏。次上．下．均．次入無漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。謂觀行者至現前數習。述順．逆．次．均入加行也。先上．下．均．次入有漏。次上．下．均．次入無漏也。

論。次於有漏至現前數習。述間．次加行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。次於有漏至現前數習。述間．次加行也。

論。次於有漏至超加行滿。述有漏．無漏均．超加行。此時名為超加行滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。次於有漏至超加行滿。述有漏．無漏均．超加行。此時名為超加行滿。

論。後於有漏至名超定成。述超定成根本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。後於有漏至名超定成。述超定成根本也。

論。此中超者至超入第四。述超唯至第三。隔一地名第三。不超二地名不至第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此中超者至超入第四。述超唯至第三。隔一地名第三。不超二地名不至第四。

論。修超等至唯人三洲。述依身及處也。所以人中不簡無根．二形等。以是聖人不勞簡故。所以言人者簡天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。修超等至唯人三洲。述依身及處也。所以人中不簡無根．二形等。以是聖人不勞簡故。所以言人者簡天也。

論不時解脫至修超等至。簡時解脫及有學也 定自在故簡時解脫 無煩惱故簡有學也。正理論云。唯欲三洲除北俱盧。然通男．女。不時解脫諸阿羅漢。要得無諍．妙願智等邊際定者。能超非餘。勝解作意不能無間修超等至。勢力劣故(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論不時解脫至修超等至。簡時解脫及有學也 定自在故簡時解脫 無煩惱故簡有學也。正理論云。唯欲三洲除北俱盧。然通男．女。不時解脫諸阿羅漢。要得無諍．妙願智等邊際定者。能超非餘。勝解作意不能無間修超等至。勢力劣故(已上論文)。

論。此諸等至依何身起。此下一行頌。第八明等至依身不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此諸等至依何身起。此下一行頌。第八明等至依身不同也。

論曰至可厭毀故。述諸定上依自．下身。下定不依上身也。一無用故。二自有勝定故。三下勢力劣故。四已棄捨故。五可厭毀故。由此五因上身不起下定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至可厭毀故。述諸定上依自．下身。下定不依上身也。一無用故。二自有勝定故。三下勢力劣故。四已棄捨故。五可厭毀故。由此五因上身不起下定。

論。總相雖然至盡餘煩惱。述總相說。依上地身不起下定。若委細說。生非想上地起下無所有處無漏定。斷非想惑非無用故。自無此勝定故。勢力勝非想故。非棄捨故。非可厭毀故。若依下七地。即不起下無漏。以自有無漏。起下無用。及劣上無漏。故不起下也 為盡所餘煩惱者。是非無用也 自無無漏欣樂起故。非餘緣也 唯無所有處隣近故不起餘者。以隔越故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。總相雖然至盡餘煩惱。述總相說。依上地身不起下定。若委細說。生非想上地起下無所有處無漏定。斷非想惑非無用故。自無此勝定故。勢力勝非想故。非棄捨故。非可厭毀故。若依下七地。即不起下無漏。以自有無漏。起下無用。及劣上無漏。故不起下也 為盡所餘煩惱者。是非無用也 自無無漏欣樂起故。非餘緣也 唯無所有處隣近故不起餘者。以隔越故。

論。此諸等至緣何境生。已下一行頌。第九明所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此諸等至緣何境生。已下一行頌。第九明所緣。

論曰至應成善故。述味定境也 但緣自地有漏。明所緣法 已離染故。不緣下因 愛地別故。不緣上因 應成善故。不緣無漏因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至應成善故。述味定境也 但緣自地有漏。明所緣法 已離染故。不緣下因 愛地別故。不緣上因 應成善故。不緣無漏因也。

論。淨及無漏至非無漏境。述淨無漏靜慮境同異。唯除無記無為。無漏不緣。以非諦故。與淨定別。自餘一切與淨定同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。淨及無漏至非無漏境。述淨無漏靜慮境同異。唯除無記無為。無漏不緣。以非諦故。與淨定別。自餘一切與淨定同。

論。根本地攝至下地法滅。述無色根本緣境通局也。無色根本無遍緣智。極寂靜故。不緣下地有漏及滅。亦能緣下無漏類品。自．上皆緣。正理論云。以下地法不寂靜故。本善無色極寂靜故。由此理故。經於無色皆言超越一切下地。於諸靜慮不如是說。以本無色不緣下繫。是故於下說超越言。諸靜慮中有遍緣智。故於下地不言超越。既說超越色想等言。故知但依超所緣說。若此超越為顯離繫。應說超一切。非唯色想等。又靜慮中應言超越 婆沙第十云。四無色地亦有此無我行相。而不能緣一切法。謂空無邊處非我行相。緣四無色彼因。彼滅。一切類智品道。及四無色非擇滅。一切類智品道非擇滅。并一切虛空無為。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。如是乃至。非想非非想處非我行相緣非想非非想處彼因。彼滅。一切類智品道。及非想非非想處非擇滅。一切類智品道非擇滅。并一切虛空無為。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣 此是婆沙評家正義(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。根本地攝至下地法滅。述無色根本緣境通局也。無色根本無遍緣智。極寂靜故。不緣下地有漏及滅。亦能緣下無漏類品。自．上皆緣。正理論云。以下地法不寂靜故。本善無色極寂靜故。由此理故。經於無色皆言超越一切下地。於諸靜慮不如是說。以本無色不緣下繫。是故於下說超越言。諸靜慮中有遍緣智。故於下地不言超越。既說超越色想等言。故知但依超所緣說。若此超越為顯離繫。應說超一切。非唯色想等。又靜慮中應言超越 婆沙第十云。四無色地亦有此無我行相。而不能緣一切法。謂空無邊處非我行相。緣四無色彼因。彼滅。一切類智品道。及四無色非擇滅。一切類智品道非擇滅。并一切虛空無為。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。如是乃至。非想非非想處非我行相緣非想非非想處彼因。彼滅。一切類智品道。及非想非非想處非擇滅。一切類智品道非擇滅。并一切虛空無為。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣 此是婆沙評家正義(已上論文)。

論。無色近分亦緣下地。彼無間道必緣下故 言亦緣下者。顯近分中亦緣上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無色近分亦緣下地。彼無間道必緣下故 言亦緣下者。顯近分中亦緣上也。

論。味淨無漏三等至中。已下半行頌。第十明三等至斷惑不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。味淨無漏三等至中。已下半行頌。第十明三等至斷惑不同。

論曰至以勝已故。述無漏斷惑味不斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至以勝已故。述無漏斷惑味不斷也。

論若淨近分至亦不能斷。述未至斷次下地。中間不能斷也論。近分有幾何受相應。已下半行頌。第十一明近分多少等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論若淨近分至亦不能斷。述未至斷次下地。中間不能斷也論。近分有幾何受相應。已下半行頌。第十一明近分多少等。

論曰至未離下怖故。述近分通八地。及唯捨相應所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至未離下怖故。述近分通八地。及唯捨相應所以也。

論。此八近分至故作是說。述初近分亦通無漏。餘七唯淨皆無味定 有結生心。明有生染 正理論云。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近多災患界故。以諸欲貪由尋．伺起。此地猶有尋．伺隨故(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此八近分至故作是說。述初近分亦通無漏。餘七唯淨皆無味定 有結生心。明有生染 正理論云。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近多災患界故。以諸欲貪由尋．伺起。此地猶有尋．伺隨故(已上論文)。

論。有說未至定至具有三種。述異說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。有說未至定至具有三種。述異說也。

論中間靜慮至中定不能。述中間定與未至定有別義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論中間靜慮至中定不能。述中間定與未至定有別義也。

論。復有別義。已下半行頌。第十二明中定與下．上別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。復有別義。已下半行頌。第十二明中定與下．上別。

論曰至無如此故。述唯初上二下有中間定。自餘諸定無升．降故。無中間也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至無如此故。述唯初上二下有中間定。自餘諸定無升．降故。無中間也。

論。此定具有至苦通行攝。述中間定具三異近分。捨受同近分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此定具有至苦通行攝。述中間定具三異近分。捨受同近分也。

論。此定能超至為大梵故。述中定果。正理七十八云。唯初近分名未至者。為欲簡別餘近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義立未至名。非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時。已起味故。毘婆沙者作如是說。未至本地立未至名。是本地德未現前義。此中間定具味等三。以別繫屬一生處故。謂極修習中間定者。未來當在大梵處生。故亦具三。如根本定。非根本地起愛貪。彼如所味有別。能味亦別故。此有勝德可愛味故。無漏定生。亦漸減故。此亦一向捨受相應。無三識身故無樂受。無喜受者已不共初。然於初貪未能離故。又由自勉功用轉故非憂．苦者。已出欲故。由此一向捨受相應(已上論文)論。已說等至。結上也 云何等持。引下也 自此已下。大文第四明等持也 文中有四。一明尋．伺等三。二明單空等三。三明重空等三。四明四修等持 等至．等持．等引別者。等至通有心．無心。唯定不通散 等持唯有心。通定．散 等引唯是定。唯有心。婆沙六十二云。問等持．等至有何差別。有說應作四句。有等至非等持。謂二無心定。有等持非等至。謂不定心相應等持。有等至亦等持。謂一切有心定。有非等至非等持謂除前相。又婆沙一百四十一。問何故名等持。答平等持心令專一境。有所成辨故名等持。云云多釋。廣如彼論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此定能超至為大梵故。述中定果。正理七十八云。唯初近分名未至者。為欲簡別餘近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義立未至名。非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時。已起味故。毘婆沙者作如是說。未至本地立未至名。是本地德未現前義。此中間定具味等三。以別繫屬一生處故。謂極修習中間定者。未來當在大梵處生。故亦具三。如根本定。非根本地起愛貪。彼如所味有別。能味亦別故。此有勝德可愛味故。無漏定生。亦漸減故。此亦一向捨受相應。無三識身故無樂受。無喜受者已不共初。然於初貪未能離故。又由自勉功用轉故非憂．苦者。已出欲故。由此一向捨受相應(已上論文)論。已說等至。結上也 云何等持。引下也 自此已下。大文第四明等持也 文中有四。一明尋．伺等三。二明單空等三。三明重空等三。四明四修等持 等至．等持．等引別者。等至通有心．無心。唯定不通散 等持唯有心。通定．散 等引唯是定。唯有心。婆沙六十二云。問等持．等至有何差別。有說應作四句。有等至非等持。謂二無心定。有等持非等至。謂不定心相應等持。有等至亦等持。謂一切有心定。有非等至非等持謂除前相。又婆沙一百四十一。問何故名等持。答平等持心令專一境。有所成辨故名等持。云云多釋。廣如彼論。

論。經說等持總有三種。自下半行頌。第一明有尋．伺等三文復有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。經說等持總有三種。自下半行頌。第一明有尋．伺等三文復有三。

論曰至及未至攝。述第一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至及未至攝。述第一也。

論。無尋唯伺至中間地攝。述第二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無尋唯伺至中間地攝。述第二也。

論。無尋無伺至非非想攝。述第三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無尋無伺至非非想攝。述第三也。

論。契經復說三種等持。已下一行半頌。第二明單空三等持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。契經復說三種等持。已下一行半頌。第二明單空三等持也。

論曰至相應等持。明空等持也。正理論云。故說。空等持近治有身見。身見亦有二行相故。謂空行相近治我所見。非我行相近治我見。觀法非我名非我行相。觀此中無我名空行相。由此治別。問知此非我。此中無我。二種行相竟有何別。答非無差別。言此中無我。不能顯我畢竟無體故。謂此但顯彼此互無。不能顯成畢竟無我。以有體法亦互無故。若言此法非我。便顯我畢竟無。以一切法法相等故。由此若修非我行相。便治我見。修空行相。治我所見。如何無別(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至相應等持。明空等持也。正理論云。故說。空等持近治有身見。身見亦有二行相故。謂空行相近治我所見。非我行相近治我見。觀法非我名非我行相。觀此中無我名空行相。由此治別。問知此非我。此中無我。二種行相竟有何別。答非無差別。言此中無我。不能顯我畢竟無體故。謂此但顯彼此互無。不能顯成畢竟無我。以有體法亦互無故。若言此法非我。便顯我畢竟無。以一切法法相等故。由此若修非我行相。便治我見。修空行相。治我所見。如何無別(已上論文)。

論。無相三摩地至三有為相。述第二也。正理論云。或復相者。是因異名。涅槃無因故名無相。或相。謂世蘊上．中．下。涅槃。異彼故名無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無相三摩地至三有為相。述第二也。正理論云。或復相者。是因異名。涅槃無因故名無相。或相。謂世蘊上．中．下。涅槃。異彼故名無相。

論。無願三摩地至得無願名。第三述無願也 言餘諦十種行相。非常．苦是苦下二行。因等是集下四行。可厭患故緣之無願。無願即是厭之異名。道如船筏必應捨故。亦不願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無願三摩地至得無願名。第三述無願也 言餘諦十種行相。非常．苦是苦下二行。因等是集下四行。可厭患故緣之無願。無願即是厭之異名。道如船筏必應捨故。亦不願也。

論。皆為超過現所對故。釋無願義。於苦．集．道現所對境。皆欲超過至涅槃故。故名無願。正理七十九云。如是空等三三摩地。三摩地相雖無差別。而依對治．意樂．所緣。如其次第。建立三種。由意樂故不願三有。理且可然。有過違故。寧由意樂不願聖道。以諸聖道依屬有故。若爾何用修習聖道。以是涅槃能趣因故。非離聖道有得涅槃。為求涅槃故修聖道。道如船筏必應捨故。亦由意樂不願聖道。故緣道行相亦得無願名。以本期心厭有為故 述曰。此與婆沙大意同也。對治我．我所是空意樂。證涅槃是無相意樂。捨有為是無願意樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。皆為超過現所對故。釋無願義。於苦．集．道現所對境。皆欲超過至涅槃故。故名無願。正理七十九云。如是空等三三摩地。三摩地相雖無差別。而依對治．意樂．所緣。如其次第。建立三種。由意樂故不願三有。理且可然。有過違故。寧由意樂不願聖道。以諸聖道依屬有故。若爾何用修習聖道。以是涅槃能趣因故。非離聖道有得涅槃。為求涅槃故修聖道。道如船筏必應捨故。亦由意樂不願聖道。故緣道行相亦得無願名。以本期心厭有為故 述曰。此與婆沙大意同也。對治我．我所是空意樂。證涅槃是無相意樂。捨有為是無願意樂。

論。空非我相至相相似故。由此二行相。雖緣可厭法。不取可厭相。不得無願名 涅槃相似者。涅槃無男．女等相。此非我空無男．女相等。似涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。空非我相至相相似故。由此二行相。雖緣可厭法。不取可厭相。不得無願名 涅槃相似者。涅槃無男．女等相。此非我空無男．女相等。似涅槃也。

論。此三各二種至等持別故。述通漏．無漏也。漏是世間。無漏是出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此三各二種至等持別故。述通漏．無漏也。漏是世間。無漏是出世間。

論。世間攝者至唯通九地。述地別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。世間攝者至唯通九地。述地別也。

論。於中無漏至為入門故。述名異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。於中無漏至為入門故。述名異也。

論。契經復說三重等持。已下一行半頌。第三明重空三摩地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。契經復說三重等持。已下一行半頌。第三明重空三摩地也。

論曰至立空空等名。總釋三名也。緣前空取空相名空空。緣前無相取無相相。故名無相無相。緣前無願取無願相。名無願無願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至立空空等名。總釋三名也。緣前空取空相名空空。緣前無相取無相相。故名無相無相。緣前無願取無願相。名無願無願也。

論。空空等持至勝非我故。述第一也。正理云。謂彼先起無學等持。於五取蘊思惟空相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學空三摩地思惟空相。於空取空故名空空。如燒死屍以杖回轉。屍既盡已杖亦應燒。如是由空燒煩惱已。復起空定厭捨前空。重空等持空行相後起。即復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。非我行相即不如是。見無我者。於諸有為法起厭背心。不如見空故。諸有已見諸法非我。而於諸有猶生樂著。以於諸行中。不審見空故。由此空定雖二行相俱。而但名空不說為非我。空於厭捨極隨順故 述曰。空行對除我所。現見世間。知物非我所有不貪求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。空空等持至勝非我故。述第一也。正理云。謂彼先起無學等持。於五取蘊思惟空相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學空三摩地思惟空相。於空取空故名空空。如燒死屍以杖回轉。屍既盡已杖亦應燒。如是由空燒煩惱已。復起空定厭捨前空。重空等持空行相後起。即復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。非我行相即不如是。見無我者。於諸有為法起厭背心。不如見空故。諸有已見諸法非我。而於諸有猶生樂著。以於諸行中。不審見空故。由此空定雖二行相俱。而但名空不說為非我。空於厭捨極隨順故 述曰。空行對除我所。現見世間。知物非我所有不貪求故。

論。無願無願至為厭捨故。述第二也。正理論云。重無願等持。非常行相後起。即復還與非常行相相應。唯此可能緣厭道故。非苦行相能緣聖道。聖道非苦。趣苦滅故。苦法不能趣苦寂滅。亦非因等四。能緣聖道。以聖道不能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。非欣行相能為厭捨。豈不如無願不願聖道。而作道等四。此亦應然。此例不然。無願正厭有。兼於聖道起不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有故兼不願。雖望意樂說不願道。而於聖道非正憎厭故。亦能作道等四種。無願無願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四。(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無願無願至為厭捨故。述第二也。正理論云。重無願等持。非常行相後起。即復還與非常行相相應。唯此可能緣厭道故。非苦行相能緣聖道。聖道非苦。趣苦滅故。苦法不能趣苦寂滅。亦非因等四。能緣聖道。以聖道不能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。非欣行相能為厭捨。豈不如無願不願聖道。而作道等四。此亦應然。此例不然。無願正厭有。兼於聖道起不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有故兼不願。雖望意樂說不願道。而於聖道非正憎厭故。亦能作道等四種。無願無願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四。(已上論文)。

論。無相無相至非離繫果故。述第三也 不取滅者。既緣道．滅。若緣滅相濫生滅也。非擇滅是無記故非妙相。非離繫果故非離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。無相無相至非離繫果故。述第三也 不取滅者。既緣道．滅。若緣滅相濫生滅也。非擇滅是無記故非妙相。非離繫果故非離相。

論。此三等持至無漏不然。漏．無漏分別也。無漏觀道皆為欣行。此為厭故非無漏也 問二緣聖道取空．非常。理可名為厭捨聖道。無相無相但緣無為作靜行相。何名厭道 答此欣無學無相等持不轉之因故名厭道。謂彼定起義作是言。無相等持不生為善。此既欣讚聖道不生。如何不名厭捨聖道 問前無相定非此所緣。如何此名無相無相。或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生 答此亦不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相故。得無相無相名。緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此三等持至無漏不然。漏．無漏分別也。無漏觀道皆為欣行。此為厭故非無漏也 問二緣聖道取空．非常。理可名為厭捨聖道。無相無相但緣無為作靜行相。何名厭道 答此欣無學無相等持不轉之因故名厭道。謂彼定起義作是言。無相等持不生為善。此既欣讚聖道不生。如何不名厭捨聖道 問前無相定非此所緣。如何此名無相無相。或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生 答此亦不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相故。得無相無相名。緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。

論。唯三洲人至八本中間。明依身及人依地分別也。正理云。唯不時解脫。以時解脫愛聖道故。依十一地除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界。從未至攝聖道後起。若在有頂無所有攝聖道後生。餘皆自地聖道後起。就總類說。此從法．類．苦．滅四智無間而生。若就別說。欲界攝者非類後生。上界攝者非法後起。前二非滅後起。第三非苦後生。餘行相後起此定故。應得此者。皆盡智時由離染得。後由加行方起現前。唯我世尊。不由加行順趣解脫起此現前。於道尚厭豈欣諸有。此後亦起聖道現前。然厭道故非無間起。欲界攝者。是思所成。餘修所成。依定起故。(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。唯三洲人至八本中間。明依身及人依地分別也。正理云。唯不時解脫。以時解脫愛聖道故。依十一地除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界。從未至攝聖道後起。若在有頂無所有攝聖道後生。餘皆自地聖道後起。就總類說。此從法．類．苦．滅四智無間而生。若就別說。欲界攝者非類後生。上界攝者非法後起。前二非滅後起。第三非苦後生。餘行相後起此定故。應得此者。皆盡智時由離染得。後由加行方起現前。唯我世尊。不由加行順趣解脫起此現前。於道尚厭豈欣諸有。此後亦起聖道現前。然厭道故非無間起。欲界攝者。是思所成。餘修所成。依定起故。(已上論文)。

論。契經復說四修等持。已下兩行頌。第四明四修。四修名字如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。契經復說四修等持。已下兩行頌。第四明四修。四修名字如文可解。

論曰至理實通餘。述第一修也。先引經說現法樂住。後釋經也 善言通攝淨及無漏定修諸善靜慮者。謂四無漏．及四淨。舉初顯後。故經但說初靜慮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至理實通餘。述第一修也。先引經說現法樂住。後釋經也 善言通攝淨及無漏定修諸善靜慮者。謂四無漏．及四淨。舉初顯後。故經但說初靜慮也。

論。不言為住至便不住故。釋通難也。既修此定。現在先受離生喜樂。後生梵眾。受樂同此。何不言住後法樂也 以後法樂非定住故。或退即不受。或生無色等亦不受。或入涅槃亦不受。非如現法樂住決定受也。正理論云。詳此。唯說現法樂者。為令棄捨樂現欲樂。說現定樂。令其欣樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。不言為住至便不住故。釋通難也。既修此定。現在先受離生喜樂。後生梵眾。受樂同此。何不言住後法樂也 以後法樂非定住故。或退即不受。或生無色等亦不受。或入涅槃亦不受。非如現法樂住決定受也。正理論云。詳此。唯說現法樂者。為令棄捨樂現欲樂。說現定樂。令其欣樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯(已上論文)。

論。若依諸定至殊勝知見。第二修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若依諸定至殊勝知見。第二修也。

論。若修三界至得分別慧。第三修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若修三界至得分別慧。第三修也。

論。若修金剛喻定至依自說故。第四修也。修無漏及淨定總有四意。一為現法樂住。二為殊勝知見。三為分別慧。四為諸漏永盡。即就四果立四修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。若修金剛喻定至依自說故。第四修也。修無漏及淨定總有四意。一為現法樂住。二為殊勝知見。三為分別慧。四為諸漏永盡。即就四果立四修也。

俱舍論疏卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論疏卷第二十八

有道國保延三年十一月廿八日點了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有道國保延三年十一月廿八日點了

今日大殿下春日詣云云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日大殿下春日詣云云