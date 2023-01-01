大寶積經卷第一百二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百二十

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

廣博仙人會第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博仙人會第四十九

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在無鬪戰城恒河岸上。時有無量諸比丘眾尊者阿難、摩訶迦葉、舍利弗、薄拘羅、離婆多、阿若憍陳如等，所作已辦離諸塵染，諸漏已盡不復退轉，禪誦經行無暫懈息，或如群鴈遊止寂靜，或在林間常處禪定，安住如來光明教門，調伏諸根得無所畏。時娑羅雞林枝葉繁茂香花布地，拘枳羅鳥、迦陵伽鳥、鵝王群蜂棲集和鳴，能令眾生離諸昏墮。爾時如來告諸比丘：「汝等應當勤作所作，以於戒儀而自蔭覆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在無鬪戰城恒河岸上。時有無量諸比丘眾尊者阿難、摩訶迦葉、舍利弗、薄拘羅、離婆多、阿若憍陳如等，所作已辦離諸塵染，諸漏已盡不復退轉，禪誦經行無暫懈息，或如群鴈遊止寂靜，或在林間常處禪定，安住如來光明教門，調伏諸根得無所畏。時娑羅雞林枝葉繁茂香花布地，拘枳羅鳥、迦陵伽鳥、鵝王群蜂棲集和鳴，能令眾生離諸昏墮。爾時如來告諸比丘：「汝等應當勤作所作，以於戒儀而自蔭覆。」

是時西方忽然輝耀如日輪光，尊者阿難未離欲故，白言：「世尊！今此光明是何之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時西方忽然輝耀如日輪光，尊者阿難未離欲故，白言：「世尊！今此光明是何之相？」

佛言：「阿難！是五通仙最勝上者黑香之子，名曰廣博。節食羸瘦身無光潤，與其同行五百人俱，所謂不白仙人、天人仙人、苫波野那仙人、丹荼野那仙人、迦摩野那仙人、迷佉那斯仙人、疑味仙人、度羅仙人等，前後圍遶當來詣我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是五通仙最勝上者黑香之子，名曰廣博。節食羸瘦身無光潤，與其同行五百人俱，所謂不白仙人、天人仙人、苫波野那仙人、丹荼野那仙人、迦摩野那仙人、迷佉那斯仙人、疑味仙人、度羅仙人等，前後圍遶當來詣我。」

爾時廣博仙人遙覩世尊身意寂靜處在林藪，為諸比丘之所侍衛。即自思惟：「奇哉尊貴！一切智處色相具足，捨去群臣轉輪王位六萬綵女如棄毒食，苦行山林離諸欲樂，名稱普聞，誠不虛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣博仙人遙覩世尊身意寂靜處在林藪，為諸比丘之所侍衛。即自思惟：「奇哉尊貴！一切智處色相具足，捨去群臣轉輪王位六萬綵女如棄毒食，苦行山林離諸欲樂，名稱普聞，誠不虛也。」

時彼眾中有一仙人，字那剌陀，遙瞻如來心生歡喜，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中有一仙人，字那剌陀，遙瞻如來心生歡喜，即說頌曰：

「瞻彼青花樹林下， 猶紫金聚者何人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞻彼青花樹林下， 猶紫金聚者何人？

彌樓妙寶流焰光， 亦如秋月無氛翳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌樓妙寶流焰光， 亦如秋月無氛翳。」

爾時諸仙皆懷悅豫，合掌恭敬漸詣佛所。於時世尊告諸比丘：「汝等觀彼閻浮洲中諸仙人等，蓬髮上靡棲止林莽塗灰却粒，或月半月節食羸瘦，鹿皮樹皮以充衣服，不剪髮爪蹲處露地。或如煙炭黑蜂之色，呪術祭火以為吉祥，空地樹下隨處而居。或墜高巖或投深水，炎火赫日炙身苦體，恃其種姓離無上智。比丘當知，此諸仙人見不清淨耽著諸有，輪迴生死不能出離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸仙皆懷悅豫，合掌恭敬漸詣佛所。於時世尊告諸比丘：「汝等觀彼閻浮洲中諸仙人等，蓬髮上靡棲止林莽塗灰却粒，或月半月節食羸瘦，鹿皮樹皮以充衣服，不剪髮爪蹲處露地。或如煙炭黑蜂之色，呪術祭火以為吉祥，空地樹下隨處而居。或墜高巖或投深水，炎火赫日炙身苦體，恃其種姓離無上智。比丘當知，此諸仙人見不清淨耽著諸有，輪迴生死不能出離。」

時諸比丘聞佛世尊作是說已，同聲白言：「我等今者由依如來勤修梵行，於諸有中永當出離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘聞佛世尊作是說已，同聲白言：「我等今者由依如來勤修梵行，於諸有中永當出離。」

爾時廣博仙人與其同類漸至佛所，覩諸羅漢威德尊嚴，內懷傾悚曲躬低視。各結散髮，身佩白繩，顏容黑暗，兩目黃綠，頭髮枯燥，執三拒木，身形卑陋，或行虛空。或談俗典，至如來前，白言：「世尊！今此眾會，願佛知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣博仙人與其同類漸至佛所，覩諸羅漢威德尊嚴，內懷傾悚曲躬低視。各結散髮，身佩白繩，顏容黑暗，兩目黃綠，頭髮枯燥，執三拒木，身形卑陋，或行虛空。或談俗典，至如來前，白言：「世尊！今此眾會，願佛知時。」

佛言：「廣博！我已了知諸有受生及於自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「廣博！我已了知諸有受生及於自性。」

時阿難陀白言：「世尊！此何仙人眾所圍遶，詞慧通敏頂髮上靡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難陀白言：「世尊！此何仙人眾所圍遶，詞慧通敏頂髮上靡？」

佛言：「阿難！此是廣博，作圍陀典，奉持習行賒羯羅教，造諸種種世俗文字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此是廣博，作圍陀典，奉持習行賒羯羅教，造諸種種世俗文字。」

爾時諸羅漢等共相謂言：「而此仙人有何所得，苦行如是於生死中而不解脫？」復自思惟：「此仙人眾今來佛所，當何所問？為因緣耶？為無我耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸羅漢等共相謂言：「而此仙人有何所得，苦行如是於生死中而不解脫？」復自思惟：「此仙人眾今來佛所，當何所問？為因緣耶？為無我耶？」

爾時廣博仙人合掌向佛白言：「世尊！佛出現難，眾會亦難。我於今者有少疑問，願垂哀愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣博仙人合掌向佛白言：「世尊！佛出現難，眾會亦難。我於今者有少疑問，願垂哀愍。」

佛言：「大仙！恣汝所問，當為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！恣汝所問，當為解說。」

廣博仙言：「云何為施？何者施義？云何施主？施主何義？云何施者不名施主？云何施主不名施者？云何行施於受施者而獲福報？云何施已，若現在世、若命終後，施福隨行為積為聚？世尊！如來滅後供養塔廟，誰為受者獲於福報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博仙言：「云何為施？何者施義？云何施主？施主何義？云何施者不名施主？云何施主不名施者？云何行施於受施者而獲福報？云何施已，若現在世、若命終後，施福隨行為積為聚？世尊！如來滅後供養塔廟，誰為受者獲於福報？」

佛言：「大仙！汝今所問甚為希有，為欲覺悟新發意者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！汝今所問甚為希有，為欲覺悟新發意者。」

時舍利弗在於眾中髮白面皺，以其右手擡眉顧視，久而言曰：「我昔曾聞廣博仙人世所稱讚，云何今者不知言問如小童子。云何不問因緣無我深妙之義，而乃問於施之果報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗在於眾中髮白面皺，以其右手擡眉顧視，久而言曰：「我昔曾聞廣博仙人世所稱讚，云何今者不知言問如小童子。云何不問因緣無我深妙之義，而乃問於施之果報？」

尊者阿難前禮佛足，白言：「世尊！彼之仙人於施貪著，我願為彼解說施義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難前禮佛足，白言：「世尊！彼之仙人於施貪著，我願為彼解說施義。」

佛言：「阿難！若問如來，聲聞答者，非如來教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若問如來，聲聞答者，非如來教。」

時舍利弗復白佛言：「今此仙人有彼彼疑，我願解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復白佛言：「今此仙人有彼彼疑，我願解說。」

佛言：「不爾。汝於聲聞最為上首，若於我前有所解說，令諸眾生墮於惡趣，謗云如來非決定智，或云如來覺性了已猶有我慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾。汝於聲聞最為上首，若於我前有所解說，令諸眾生墮於惡趣，謗云如來非決定智，或云如來覺性了已猶有我慢。」

爾時諸比丘聞佛世尊作是說已，生淨信心，白言：「世尊！廣博仙人有所疑問，願為除斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛世尊作是說已，生淨信心，白言：「世尊！廣博仙人有所疑問，願為除斷。」

爾時佛告廣博仙言：「汝今諦聽，施之果報及業差別。若諸受者能令施主生於果報，是為施義。若有眾生發清淨心，以己財寶令執事人隨所施者，其財寶主名為施主，其執事人名為施者。若復有人自持己物淨心施者，得為施主亦名施者。復次大仙！三十二種不淨之施，汝今諦聽。若復有人，倒見施者不名淨施。因報恩者不名淨施。不哀愍者，不名淨施。為色欲者，不名淨施。若施火中，不名淨施。擲水中者，不名淨施。恐怖施者，不名淨施。施五家者，不名淨施。以毒施者，不名淨施。施刀杖者，不名淨施。殺害施者，不名淨施。為攝他故，不名淨施。為稱譽者，不名淨施。為倡伎者，不名淨施。因占相者，不名淨施。求飾好者，不名淨施。結朋友者，不名淨施。於莊宅中鳥獸來喫不歡欣者，不名淨施。學工巧者，不名淨施。因病施醫，不名淨施。先因打罵後施財物，不名淨施。若懷疑惑，言我今施為有報耶為無報耶？如此施者，不名淨施。若捨施已，內懷熱惱慳戀悔恨，不名淨施。若言受者後當為我作牛畜者，不名淨施。若言福報我自受者，不名淨施。若人少壯無淨信心，後遭病苦或臨死路，楚毒在身肢節分解，閻羅使者調弄於前，親屬平生悲泣相視，如此之時方始施者，不名淨施。或有念言，令餘城邑知我施者，不名淨施。若懷嫉妬增上施者，不名淨施。慕他豪族為求婚姻，持諸金銀繒綵衣服而施與者，不名淨施。若求男女及餘雜緣而施與者，不名淨施。若有念言，我於今施來世受報，不名淨施。見貧窮者不生哀愍，翻持錢財施富貴人，不名淨施。或貪花果而施與者，不名淨施。善男子！此三十二愛染之施，猶如有人携持種子，於荒穢田隨所種殖。然彼種子依大地界，遇天雨潤決定生牙，至於花實少得收獲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告廣博仙言：「汝今諦聽，施之果報及業差別。若諸受者能令施主生於果報，是為施義。若有眾生發清淨心，以己財寶令執事人隨所施者，其財寶主名為施主，其執事人名為施者。若復有人自持己物淨心施者，得為施主亦名施者。復次大仙！三十二種不淨之施，汝今諦聽。若復有人，倒見施者不名淨施。因報恩者不名淨施。不哀愍者，不名淨施。為色欲者，不名淨施。若施火中，不名淨施。擲水中者，不名淨施。恐怖施者，不名淨施。施五家者，不名淨施。以毒施者，不名淨施。施刀杖者，不名淨施。殺害施者，不名淨施。為攝他故，不名淨施。為稱譽者，不名淨施。為倡伎者，不名淨施。因占相者，不名淨施。求飾好者，不名淨施。結朋友者，不名淨施。於莊宅中鳥獸來喫不歡欣者，不名淨施。學工巧者，不名淨施。因病施醫，不名淨施。先因打罵後施財物，不名淨施。若懷疑惑，言我今施為有報耶為無報耶？如此施者，不名淨施。若捨施已，內懷熱惱慳戀悔恨，不名淨施。若言受者後當為我作牛畜者，不名淨施。若言福報我自受者，不名淨施。若人少壯無淨信心，後遭病苦或臨死路，楚毒在身肢節分解，閻羅使者調弄於前，親屬平生悲泣相視，如此之時方始施者，不名淨施。或有念言，令餘城邑知我施者，不名淨施。若懷嫉妬增上施者，不名淨施。慕他豪族為求婚姻，持諸金銀繒綵衣服而施與者，不名淨施。若求男女及餘雜緣而施與者，不名淨施。若有念言，我於今施來世受報，不名淨施。見貧窮者不生哀愍，翻持錢財施富貴人，不名淨施。或貪花果而施與者，不名淨施。善男子！此三十二愛染之施，猶如有人携持種子，於荒穢田隨所種殖。然彼種子依大地界，遇天雨潤決定生牙，至於花實少得收獲。」

爾時廣博仙人復白佛言：「如何施與，持戒毀戒而不滅壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣博仙人復白佛言：「如何施與，持戒毀戒而不滅壞。」

佛言：「大仙！若復有人淨信因果發歡喜心，為諸眾生無有悔悋，亦不分別持戒破戒。復次善男子！有五種施名為大施。何者為五？一者時施，二者道行之者，三者病人及看病者，四者說正法人，五者詣他國者。復有五種：一者法施，二者食施，三者居住，四者燈明，五者香花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！若復有人淨信因果發歡喜心，為諸眾生無有悔悋，亦不分別持戒破戒。復次善男子！有五種施名為大施。何者為五？一者時施，二者道行之者，三者病人及看病者，四者說正法人，五者詣他國者。復有五種：一者法施，二者食施，三者居住，四者燈明，五者香花。」

廣博復言：「何等清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博復言：「何等清淨？」

佛言：「若發信心，為諸眾生內懷哀愍，迴向菩提遍淨解脫，得為清淨。復有五種無上之施。何者為五？一者施於如來，其施無上；二者施於眾僧，其施無上；三者施說法者，其施無上；四者施父，其施無上；五者施母，其施無上。復有施者名為大施，所謂失位國王名為大施。若為縣官之所逼迫無所依怙，及為疾病之所痛惱，施如此人名為大施。若為王者所棄，臨刑之時及餘命難，捨己之命救於彼命，名為大施。或於疾病之人施與醫藥，亦名大施。或於具戒眾僧以時而施，亦名大施。或施求智慧者，亦名大施。或於傍生之儔蝦蟇蛭烏及餘鳥獸而施與者，亦名大施。或於乏劣之者施令充足，亦名大施。若復有人，勸他淨施及餘隨喜，亦名大施。復次大仙！汝先所問，於我滅後云何種植獲福報者。善男子！諸如來者皆是法身非是色身，若復在世或復滅後，所有供養福無有異。如轉輪王於其大地唱如是言：『我之國界，不應有人殺害眾生及於妄語。』其國之人，雖未見王兼親侍衛，但聞教勅即便遵奉，王於是人必生歡喜。是人由王不殺害故獲生天報，其有違者墮於惡趣。如是大仙！雖有眾生見我色身，不護其戒何所得耶？如提婆達多，雖遇於我猶墮地獄。若復有人於來世中勤修我教，則為希有，如見我身無有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若發信心，為諸眾生內懷哀愍，迴向菩提遍淨解脫，得為清淨。復有五種無上之施。何者為五？一者施於如來，其施無上；二者施於眾僧，其施無上；三者施說法者，其施無上；四者施父，其施無上；五者施母，其施無上。復有施者名為大施，所謂失位國王名為大施。若為縣官之所逼迫無所依怙，及為疾病之所痛惱，施如此人名為大施。若為王者所棄，臨刑之時及餘命難，捨己之命救於彼命，名為大施。或於疾病之人施與醫藥，亦名大施。或於具戒眾僧以時而施，亦名大施。或施求智慧者，亦名大施。或於傍生之儔蝦蟇蛭烏及餘鳥獸而施與者，亦名大施。或於乏劣之者施令充足，亦名大施。若復有人，勸他淨施及餘隨喜，亦名大施。復次大仙！汝先所問，於我滅後云何種植獲福報者。善男子！諸如來者皆是法身非是色身，若復在世或復滅後，所有供養福無有異。如轉輪王於其大地唱如是言：『我之國界，不應有人殺害眾生及於妄語。』其國之人，雖未見王兼親侍衛，但聞教勅即便遵奉，王於是人必生歡喜。是人由王不殺害故獲生天報，其有違者墮於惡趣。如是大仙！雖有眾生見我色身，不護其戒何所得耶？如提婆達多，雖遇於我猶墮地獄。若復有人於來世中勤修我教，則為希有，如見我身無有異也。

「復次大仙！如汝所問，福德因緣為積聚者。如萩葦中因燒出焰，而此光焰不可得言為積為聚。如是施主，積集資糧猶影隨形而無見者。亦如蒲萄甘蔗，未押之時汁不可見，彼於一節二節之中求汁積聚了無見者，然於彼汁不從外得。福德果報亦復如是，不在施主手中心中及於身中，亦不相離。亦如尼拘陀子未成熟時，牙不可見。譬於商人持少財物往詣大城，有所貿易廣獲財利。福報亦爾，如蜂採花不損其色。雲涵雨潤誰見積聚？於其出生必自成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！如汝所問，福德因緣為積聚者。如萩葦中因燒出焰，而此光焰不可得言為積為聚。如是施主，積集資糧猶影隨形而無見者。亦如蒲萄甘蔗，未押之時汁不可見，彼於一節二節之中求汁積聚了無見者，然於彼汁不從外得。福德果報亦復如是，不在施主手中心中及於身中，亦不相離。亦如尼拘陀子未成熟時，牙不可見。譬於商人持少財物往詣大城，有所貿易廣獲財利。福報亦爾，如蜂採花不損其色。雲涵雨潤誰見積聚？於其出生必自成辦。」

爾時廣博仙人白言：「世尊！施之差別我已了知。云何此識住於身中有所愛著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣博仙人白言：「世尊！施之差別我已了知。云何此識住於身中有所愛著？」

佛言：「大仙！猶如國王住於城中，懼他軍來預作濠塹，積聚糧貯教養戰士，建諸幡旗調習醉象，嚴誡眾兵唱言警備，著於衣甲專情鬪戰，執利刀仗露刃而住。王福盡故，他軍強盛遂即滅壞。如是識王住於身城，見於六處無常侵害，穿信濠塹、被正念甲、御醉法象、調習意馬，告六處云：『今有無常威力軍來，宜應速疾被於施甲、持於智刃、辦慚愧弩、安戒隄防。』時彼六處為無常軍漸相逼迫，爾時彼識如福盡王，棄城而走別住城國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！猶如國王住於城中，懼他軍來預作濠塹，積聚糧貯教養戰士，建諸幡旗調習醉象，嚴誡眾兵唱言警備，著於衣甲專情鬪戰，執利刀仗露刃而住。王福盡故，他軍強盛遂即滅壞。如是識王住於身城，見於六處無常侵害，穿信濠塹、被正念甲、御醉法象、調習意馬，告六處云：『今有無常威力軍來，宜應速疾被於施甲、持於智刃、辦慚愧弩、安戒隄防。』時彼六處為無常軍漸相逼迫，爾時彼識如福盡王，棄城而走別住城國。」

廣博仙人復白佛言：「云何了知是福德城，非福德城我當捨之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博仙人復白佛言：「云何了知是福德城，非福德城我當捨之。」

佛言：「大仙！猶如有人乘大舟船欲渡大海，時遇風濤鼓涌飄蕩，黿鼉鯨鯢互為嶮害。是人因船遂達彼岸，既得無畏遶船三匝恭敬祭祀，唱言：『善哉。我由此船得渡大海。』如是大仙！有福眾生命終之後作是思惟：『我今此身善趣天上，所得人身為不空過。乘此身船渡惡趣海，善哉前生甚可恭敬。』若復有人墮惡趣者，猶如渡海乘朽爛船，於大海中或沈或浮，搖颺傾覆。是人殘命雖至岸上，復遇師子虎狼充滿，罵言：『咄哉！此朽故船倒行大海，令我怖畏見如此苦。』墮惡趣識亦復如是，毀罵其身：『我徒養育遭此惡報。我久於世擔負穢草，如蠶作繭徒自纏縛。如何令我沈溺若此？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！猶如有人乘大舟船欲渡大海，時遇風濤鼓涌飄蕩，黿鼉鯨鯢互為嶮害。是人因船遂達彼岸，既得無畏遶船三匝恭敬祭祀，唱言：『善哉。我由此船得渡大海。』如是大仙！有福眾生命終之後作是思惟：『我今此身善趣天上，所得人身為不空過。乘此身船渡惡趣海，善哉前生甚可恭敬。』若復有人墮惡趣者，猶如渡海乘朽爛船，於大海中或沈或浮，搖颺傾覆。是人殘命雖至岸上，復遇師子虎狼充滿，罵言：『咄哉！此朽故船倒行大海，令我怖畏見如此苦。』墮惡趣識亦復如是，毀罵其身：『我徒養育遭此惡報。我久於世擔負穢草，如蠶作繭徒自纏縛。如何令我沈溺若此？』

「爾時彼識於第二身適住母胎，纔七日中能作是念：『我從彼滅而來生此。』由善業者其心歡喜，能令彼母有三種相。所謂母面熙怡顏容端妙、無諸皯䵴、右脚壓地倍重常時，復以其手數摩右脇，被白色衣增加姝麗。造惡業識亦七日中作是憶念：『我從某城曾作某罪。』作是念已便生悲惱，能令其母現諸惡相，所謂身體臭穢羸瘦萎黃，常懷悲愁數數變吐，禍橫盈門災難逼迫饒諸疾病。將產之時，或損母命或復自死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼識於第二身適住母胎，纔七日中能作是念：『我從彼滅而來生此。』由善業者其心歡喜，能令彼母有三種相。所謂母面熙怡顏容端妙、無諸皯䵴、右脚壓地倍重常時，復以其手數摩右脇，被白色衣增加姝麗。造惡業識亦七日中作是憶念：『我從某城曾作某罪。』作是念已便生悲惱，能令其母現諸惡相，所謂身體臭穢羸瘦萎黃，常懷悲愁數數變吐，禍橫盈門災難逼迫饒諸疾病。將產之時，或損母命或復自死。」

爾時廣博仙人復白佛言：「世尊！彼識初入胎時，得何念慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣博仙人復白佛言：「世尊！彼識初入胎時，得何念慧？」

佛言：「而此之識亦入胎已，見閻浮洲園苑樹林、宮殿池沼遍滿莊飾，親族聚會情極慕樂。復以天慧光明隨念憶知無量百千彼彼生處，彼是我母，曾五百世生育於我。作是念已生厭離心，唱言：『咄哉！於此世間生死足矣，劬勞諸有永願休息。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「而此之識亦入胎已，見閻浮洲園苑樹林、宮殿池沼遍滿莊飾，親族聚會情極慕樂。復以天慧光明隨念憶知無量百千彼彼生處，彼是我母，曾五百世生育於我。作是念已生厭離心，唱言：『咄哉！於此世間生死足矣，劬勞諸有永願休息。』」

時廣博仙人復白佛言：「世尊！彼識既能如是厭離，豈不出離生死中耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時廣博仙人復白佛言：「世尊！彼識既能如是厭離，豈不出離生死中耶？」

佛言：「不也。大仙！彼識無出離之相，能得解脫無有是處。而彼識界於生死中雖爾厭離，能出離者不應受生。若不爾者，或有修福及於造罪，一切皆應趣向涅槃。如汝所言，識思惟者，是識增上非智增上。所以者何？識能分別，智能了知，識智和合乃如汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。大仙！彼識無出離之相，能得解脫無有是處。而彼識界於生死中雖爾厭離，能出離者不應受生。若不爾者，或有修福及於造罪，一切皆應趣向涅槃。如汝所言，識思惟者，是識增上非智增上。所以者何？識能分別，智能了知，識智和合乃如汝說。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「能防諸怨賊， 積集煩惱者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能防諸怨賊， 積集煩惱者，

了智與無智， 及慧共愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了智與無智， 及慧共愚癡。

見慢并無明， 如是等一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見慢并無明， 如是等一切，

無有少離智， 由識能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有少離智， 由識能了知。

識智不相離， 和合我常說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識智不相離， 和合我常說，

一輪不為車， 二輪亦不成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一輪不為車， 二輪亦不成，

亦不由於餘， 要假人與牛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不由於餘， 要假人與牛，

并具於輻轄， 二輞相資備， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并具於輻轄， 二輞相資備，

轅軛兼絡繩， 爾乃得名車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轅軛兼絡繩， 爾乃得名車。

身車亦如是， 諸界和合生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身車亦如是， 諸界和合生，

諸根悉備具， 由識能牽挽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根悉備具， 由識能牽挽。

肢節相綴連， 筋脈恒遍滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肢節相綴連， 筋脈恒遍滿，

髑髏皮髮覆， 腸肺并心脾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髑髏皮髮覆， 腸肺并心脾，

肝胃眾和合， 建立假為身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肝胃眾和合， 建立假為身。

識王處其中， 非身為調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識王處其中， 非身為調御，

了知諸體性， 是名智識俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸體性， 是名智識俱。

「復次大仙！此識微細不可色見，無有諸根亦不相離。若諸丈夫有所怯弱，或生恐怖或起尋思，皆識增上非智作用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！此識微細不可色見，無有諸根亦不相離。若諸丈夫有所怯弱，或生恐怖或起尋思，皆識增上非智作用。」

爾時廣博仙人復白佛言：「世尊！云何觀察一切眾生從地獄趣而來生者，乃至人趣而來生者？何業差別，生於天人傍生餓鬼及於地獄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣博仙人復白佛言：「世尊！云何觀察一切眾生從地獄趣而來生者，乃至人趣而來生者？何業差別，生於天人傍生餓鬼及於地獄？」

佛言：「大仙！眾生本性沒此生彼，是佛境界，非五通仙之所能知，亦非天人魔梵色究竟等并餘聲聞之所覺了。大仙！若於我法獲離三垢得初果時所有境界，尚非帝釋、那羅延天、汝諸仙等之所能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！眾生本性沒此生彼，是佛境界，非五通仙之所能知，亦非天人魔梵色究竟等并餘聲聞之所覺了。大仙！若於我法獲離三垢得初果時所有境界，尚非帝釋、那羅延天、汝諸仙等之所能知。」

爾時如來作是說已，廣博仙人便自思惟：「此輪迴中，聖智境界未曾會遇。」禮佛雙足，白言：「世尊！我於今者衰朽失念不能獲果，無任負荷住持菩提。歸依佛法及離垢僧，我從今日與諸弟子及於眷屬歸佛法僧，唯願世尊示教利喜，以聖智日常住世間除煩惱翳。善哉世尊。願為演說一切眾生從天墜者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來作是說已，廣博仙人便自思惟：「此輪迴中，聖智境界未曾會遇。」禮佛雙足，白言：「世尊！我於今者衰朽失念不能獲果，無任負荷住持菩提。歸依佛法及離垢僧，我從今日與諸弟子及於眷屬歸佛法僧，唯願世尊示教利喜，以聖智日常住世間除煩惱翳。善哉世尊。願為演說一切眾生從天墜者。」

佛言：「諦聽。今正是時。若有眾生堅固成就施香花鬘，此人必當生持鬘天。臨終之時身發妙香及感鮮華，而復自見種種色華來散其上，或有見於樓閣宮殿，懸諸鈴𥿰雜華嚴飾，百千天女而處其中。命終之後見持鬘天父母和合如贍部人，便為愛風飄入胎藏。時彼天母懷妊七日，於右脇下遂誕其子。彼適生已，於其胸前天悅意花自然為鬘，具七種色，所謂白、黑、黃、赤、天紺、紅蓮及如火銅，光明炫耀，香氣因風遍一由旬，故號彼天謂為持鬘。宮中有樹，其汁香美猶如甘露。園苑果實有八上味，大如頻螺。彼天所食皆是甘果非餘摶食，凡有飢想果自現樹。所履之地無諸荊棘，鮮花柔草周布清淨。或有宮殿如白花聚，或以黃金為屋鵄吻。彼之天女光容藻飾，眺望軒檻相與娛樂。其所壽命天二百年，將終歿時有二種相：所居之樹其葉凋悴枝條垂下，其花香氣自然隱沒；所著花鬘忽然萎黃，清涼之風變為毒熱。最勝天城棄捨而去。時諸天女見此衰相圍遶悲號，歎言：『咄哉。何彼無常無少慈悲，今於我等愛重之者制不由己，將捨我等在於須臾。』時彼天子漸為熱病之所逼迫遍體火現，炎焰雖加而無熱惱，心猶快樂從彼而沒，人間受生在於胎中，能令其母愛香花鬘及諸果實。又於夢中常見城邑場肆嚴飾遍垂花瓔。亦既生已，形容光潤白服花鬘常所眷愛，好遊親屬耽著欲樂，情戀女人往來輕躁，名衣上服及諸園林靡不貪樂，見富貴者倍生喜悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽。今正是時。若有眾生堅固成就施香花鬘，此人必當生持鬘天。臨終之時身發妙香及感鮮華，而復自見種種色華來散其上，或有見於樓閣宮殿，懸諸鈴𥿰雜華嚴飾，百千天女而處其中。命終之後見持鬘天父母和合如贍部人，便為愛風飄入胎藏。時彼天母懷妊七日，於右脇下遂誕其子。彼適生已，於其胸前天悅意花自然為鬘，具七種色，所謂白、黑、黃、赤、天紺、紅蓮及如火銅，光明炫耀，香氣因風遍一由旬，故號彼天謂為持鬘。宮中有樹，其汁香美猶如甘露。園苑果實有八上味，大如頻螺。彼天所食皆是甘果非餘摶食，凡有飢想果自現樹。所履之地無諸荊棘，鮮花柔草周布清淨。或有宮殿如白花聚，或以黃金為屋鵄吻。彼之天女光容藻飾，眺望軒檻相與娛樂。其所壽命天二百年，將終歿時有二種相：所居之樹其葉凋悴枝條垂下，其花香氣自然隱沒；所著花鬘忽然萎黃，清涼之風變為毒熱。最勝天城棄捨而去。時諸天女見此衰相圍遶悲號，歎言：『咄哉。何彼無常無少慈悲，今於我等愛重之者制不由己，將捨我等在於須臾。』時彼天子漸為熱病之所逼迫遍體火現，炎焰雖加而無熱惱，心猶快樂從彼而沒，人間受生在於胎中，能令其母愛香花鬘及諸果實。又於夢中常見城邑場肆嚴飾遍垂花瓔。亦既生已，形容光潤白服花鬘常所眷愛，好遊親屬耽著欲樂，情戀女人往來輕躁，名衣上服及諸園林靡不貪樂，見富貴者倍生喜悅。

「復次大仙！四天王天趣向之者，若有眾生以憐愍心，見貧窮者施於衣食，及諸病人隨與醫藥，或造井泉、或施池沼。其人將終形不羸瘦，容色無變身無垢汗，聲不㽄破亦不遺瀝大小便利，六塵充足諸根無損，能見自身在天眾中。命既終已，色如紅蓮口出妙香，復有清風吹妙花香拂其尸上。於是彼識見四天界父母歡遊耽醉情欲。時彼天父以其右手摩天母背，即於母髀而得受胎。經七日已遂即誕生，天飾具足。大仙當知，四天王天所居之地縱廣八萬四千由旬，黃金白銀雌黃雄黃間錯莊飾，百千天女充滿其中，百千花果如人形像。於彼園苑，天摩尼光常所明照，樹林枝莖垂劫波衣及妙繒綵，其樹滑潤見者欣悅。於其龕室常懸樂具，簫笛之儔自然發聲。彼天童子摶食為力，香美秔稻色如紅蓮味逾甘露。其所食器具於二種：一者金器，二者銀器；隨意所樂色香美味皆於中現。復有天漿名為花酒，香冷殊特，設有嗅者亦自然醉。彼之天人各有寢殿名曰初秋，遍垂花條，金銀雜寶娑蘭雞樹，數有百千合覆其上，復有種種坐臥敷具。六萬天女顏容殊妙被服光鮮，其聲寥亮韻合天樂，為諸欲神之所造化，歌舞倡妓言笑往來，能令見者增其染愛。其宮殿前樹以剎柱，金銀間錯繒綵莊嚴，懸諸寶幡隨風搖颺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！四天王天趣向之者，若有眾生以憐愍心，見貧窮者施於衣食，及諸病人隨與醫藥，或造井泉、或施池沼。其人將終形不羸瘦，容色無變身無垢汗，聲不㽄破亦不遺瀝大小便利，六塵充足諸根無損，能見自身在天眾中。命既終已，色如紅蓮口出妙香，復有清風吹妙花香拂其尸上。於是彼識見四天界父母歡遊耽醉情欲。時彼天父以其右手摩天母背，即於母髀而得受胎。經七日已遂即誕生，天飾具足。大仙當知，四天王天所居之地縱廣八萬四千由旬，黃金白銀雌黃雄黃間錯莊飾，百千天女充滿其中，百千花果如人形像。於彼園苑，天摩尼光常所明照，樹林枝莖垂劫波衣及妙繒綵，其樹滑潤見者欣悅。於其龕室常懸樂具，簫笛之儔自然發聲。彼天童子摶食為力，香美秔稻色如紅蓮味逾甘露。其所食器具於二種：一者金器，二者銀器；隨意所樂色香美味皆於中現。復有天漿名為花酒，香冷殊特，設有嗅者亦自然醉。彼之天人各有寢殿名曰初秋，遍垂花條，金銀雜寶娑蘭雞樹，數有百千合覆其上，復有種種坐臥敷具。六萬天女顏容殊妙被服光鮮，其聲寥亮韻合天樂，為諸欲神之所造化，歌舞倡妓言笑往來，能令見者增其染愛。其宮殿前樹以剎柱，金銀間錯繒綵莊嚴，懸諸寶幡隨風搖颺。

「有四天王：一曰持國，二曰增長，三曰威目，四曰多聞。此四天王於彼天界，吟嘯歌舞讌會嬉遊具足安樂。時彼眾中諸天童子，力藝殊勝具天妙身，垂臂往來猶如醉象，身香郁烈遍一由旬。其所壽命天五百年，無中夭者。園苑林樹榮色光潔，迦潭婆花而以莊嚴，咸悉芬馥無諸臭穢，四面階道雜寶所成，百千天女常為歌伎，諸寶器中出妙音聲。善男子！彼等天人壽欲盡時有三種相：一者身光隱沒，二者花無香氣，三者不聞天女奏諸伎樂。常所歡遊園林宮苑鳥聲和雅，是憙好處皆不愛樂，花鬘萎悴天女悲號，衣生垢穢，瞻視昔來欣翫之具復增悶絕，身上汗流眼變枯燥，如取水魚置夏日中，熱惱所逼宛轉于地。時諸女等見彼天男愁苦如此，皆來圍繞同聲號哭，唱言：『苦哉苦哉。我所愛者奈何如是，所好憙事翻為愁苦。今之云何捨我等輩及遊讌處？』時天女等以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有四天王：一曰持國，二曰增長，三曰威目，四曰多聞。此四天王於彼天界，吟嘯歌舞讌會嬉遊具足安樂。時彼眾中諸天童子，力藝殊勝具天妙身，垂臂往來猶如醉象，身香郁烈遍一由旬。其所壽命天五百年，無中夭者。園苑林樹榮色光潔，迦潭婆花而以莊嚴，咸悉芬馥無諸臭穢，四面階道雜寶所成，百千天女常為歌伎，諸寶器中出妙音聲。善男子！彼等天人壽欲盡時有三種相：一者身光隱沒，二者花無香氣，三者不聞天女奏諸伎樂。常所歡遊園林宮苑鳥聲和雅，是憙好處皆不愛樂，花鬘萎悴天女悲號，衣生垢穢，瞻視昔來欣翫之具復增悶絕，身上汗流眼變枯燥，如取水魚置夏日中，熱惱所逼宛轉于地。時諸女等見彼天男愁苦如此，皆來圍繞同聲號哭，唱言：『苦哉苦哉。我所愛者奈何如是，所好憙事翻為愁苦。今之云何捨我等輩及遊讌處？』時天女等以偈歎曰：

「『種種妙莊嚴， 仁者所遊讌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『種種妙莊嚴， 仁者所遊讌，

最上福德城， 四面具樓閣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上福德城， 四面具樓閣。

天女恒充滿， 園林鎮榮茂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女恒充滿， 園林鎮榮茂，

云何捨歡愛？ 苦哉此無常。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何捨歡愛？ 苦哉此無常。』

「爾時諸天女等說此偈已相視哽咽，各以右手取諸雜花遙散其上，復作是言：『仁者！汝具福故當生人間，彼是福地應以信心植諸善種。』爾時彼天見諸女等皆已背捨，重增熱惱身心熾然，如以蘇滴置炎鐵上欻自銷滅餘微灰燼，復為業風之所吹散，如隣虛塵為千億分更不可見。於是彼識從天降下，見受生處父母和合，心懷喜悅便入胎藏。纔處胎時，母即相現飲食增多不噉血肉，樂著緋衣愛聚會處，於諸親屬倍加眷念。雖懷其子曾無痛惱，口無流涎身不沈重。亦既生已人相端嚴，其眼紺色如天青寶眾所樂見。聞於上界四天王事，自然欣悅常樂捨施，愛妙香衣性好數食，常憙歌舞園林女色靡不留戀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸天女等說此偈已相視哽咽，各以右手取諸雜花遙散其上，復作是言：『仁者！汝具福故當生人間，彼是福地應以信心植諸善種。』爾時彼天見諸女等皆已背捨，重增熱惱身心熾然，如以蘇滴置炎鐵上欻自銷滅餘微灰燼，復為業風之所吹散，如隣虛塵為千億分更不可見。於是彼識從天降下，見受生處父母和合，心懷喜悅便入胎藏。纔處胎時，母即相現飲食增多不噉血肉，樂著緋衣愛聚會處，於諸親屬倍加眷念。雖懷其子曾無痛惱，口無流涎身不沈重。亦既生已人相端嚴，其眼紺色如天青寶眾所樂見。聞於上界四天王事，自然欣悅常樂捨施，愛妙香衣性好數食，常憙歌舞園林女色靡不留戀。

「復次大仙！若有眾生以淨信心，遠離殺害及於偷盜，持諸飲食上妙資具衣服財寶而行捨施，勤誠散花禮拜佛塔。壽命盡時，身無疾苦垢膩臭穢，念所習業曾不忘失，面如金色、鼻不陷曲、心不驚惱、喉不閉塞亦不喘息，不為風刀之所解截，聲不㽄破，寢膳安寧。大仙當知，如斯之人毒不能害飲食消化，折傷夭枉皆所遠離。其人命終，以天識故見三十三天百千樓閣，金摩竭魚莊飾門柱，蛇勝栴檀香水塗灑，其地柔潔白逾霜雪淨如頸珠，黃檀香樹天寶燈燭雜錯行列，天諸男女遊戲園林耽染狂醉。既覩斯已遂生歡樂，猶如貫珠為人將取，入天母手以為胎藏。時母手掌因即生花，持示天父共相慶悅，復以兩手摩捼其華，子即誕孕。時彼天母告天父曰：『我於今日誕一童子，增長勝種。』便會親族以為歡賀。生滿七日天相具足，憶念前生從某處滅今來生此，某是我父某是我母，曾修某善。作是念時聳然歡欣，便於諸欲而生癡愛，於天界中宮苑園林自然了見貪憙愛著。爾時童子垂臂𦟛長猶如象鼻，其胸峻實如師子臆，腰腹圓細無有垂皺，背脊端平無高下骨，兩髀圓相如芭蕉莖，肌肉光潔無諸黧皯，無有耏毛及雜臭穢，上妙香氣從身流出。花鬘瓔珞天衣輕密，不假外求自然被體。時宮殿中所有天女無天男者，見此童子共來圍遶，咸作是言：『善來仁者！此之宮殿皆是汝有。我等諸女先無依怙，願相侍從。』其中或云：『此輩盛年，乳如金瓶面猶紅蓮。此園苑中如是天樹拘毘羅林垂覆榮好，六萬天女前後周遍。善哉仁者！可與我等永以娛樂，如雲中電不常而有。』或有宮殿，簫鼓琵琶諸雜天樂自然發聲，上妙敷具及師子座，嚴飾珠瓔垂以繒綵，而諸繒綵非是繭蠶之所作者。時彼童子覩斯珍飾，如灌頂王昇座而坐。既昇座已，諸所珍玩咸出聲言：『此善業人從閻浮洲修天福故而來生此。諸人應當來此承事歌舞娛樂，令此福人歡喜無厭。』出此聲已，園林宮殿六萬綵女，捧持天花被服光耀，身所發香如蒲萄酒蜜酒花酒，聞其香者令人昏醉，同聲唱言：『汝積天福，願時充奉。』於是童子與群天女，遊歡喜林及雜花林、黃毯石林、極光嚴林、日宮園苑、泉聲園苑、音樂園苑、叢花園苑。遊如是等上妙林苑，悅樂清涼無諸惡風，花香芬馥。青摩尼寶以為燈明，諸蜂鳥王出微妙音，其鳥毛羽猶如雜寶，天吠琉璃以為其嘴，飛翔群嬉遍滿林樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！若有眾生以淨信心，遠離殺害及於偷盜，持諸飲食上妙資具衣服財寶而行捨施，勤誠散花禮拜佛塔。壽命盡時，身無疾苦垢膩臭穢，念所習業曾不忘失，面如金色、鼻不陷曲、心不驚惱、喉不閉塞亦不喘息，不為風刀之所解截，聲不㽄破，寢膳安寧。大仙當知，如斯之人毒不能害飲食消化，折傷夭枉皆所遠離。其人命終，以天識故見三十三天百千樓閣，金摩竭魚莊飾門柱，蛇勝栴檀香水塗灑，其地柔潔白逾霜雪淨如頸珠，黃檀香樹天寶燈燭雜錯行列，天諸男女遊戲園林耽染狂醉。既覩斯已遂生歡樂，猶如貫珠為人將取，入天母手以為胎藏。時母手掌因即生花，持示天父共相慶悅，復以兩手摩捼其華，子即誕孕。時彼天母告天父曰：『我於今日誕一童子，增長勝種。』便會親族以為歡賀。生滿七日天相具足，憶念前生從某處滅今來生此，某是我父某是我母，曾修某善。作是念時聳然歡欣，便於諸欲而生癡愛，於天界中宮苑園林自然了見貪憙愛著。爾時童子垂臂𦟛長猶如象鼻，其胸峻實如師子臆，腰腹圓細無有垂皺，背脊端平無高下骨，兩髀圓相如芭蕉莖，肌肉光潔無諸黧皯，無有耏毛及雜臭穢，上妙香氣從身流出。花鬘瓔珞天衣輕密，不假外求自然被體。時宮殿中所有天女無天男者，見此童子共來圍遶，咸作是言：『善來仁者！此之宮殿皆是汝有。我等諸女先無依怙，願相侍從。』其中或云：『此輩盛年，乳如金瓶面猶紅蓮。此園苑中如是天樹拘毘羅林垂覆榮好，六萬天女前後周遍。善哉仁者！可與我等永以娛樂，如雲中電不常而有。』或有宮殿，簫鼓琵琶諸雜天樂自然發聲，上妙敷具及師子座，嚴飾珠瓔垂以繒綵，而諸繒綵非是繭蠶之所作者。時彼童子覩斯珍飾，如灌頂王昇座而坐。既昇座已，諸所珍玩咸出聲言：『此善業人從閻浮洲修天福故而來生此。諸人應當來此承事歌舞娛樂，令此福人歡喜無厭。』出此聲已，園林宮殿六萬綵女，捧持天花被服光耀，身所發香如蒲萄酒蜜酒花酒，聞其香者令人昏醉，同聲唱言：『汝積天福，願時充奉。』於是童子與群天女，遊歡喜林及雜花林、黃毯石林、極光嚴林、日宮園苑、泉聲園苑、音樂園苑、叢花園苑。遊如是等上妙林苑，悅樂清涼無諸惡風，花香芬馥。青摩尼寶以為燈明，諸蜂鳥王出微妙音，其鳥毛羽猶如雜寶，天吠琉璃以為其嘴，飛翔群嬉遍滿林樹。

「復次大仙！彼界有池隨月增減，具八功德，悅意無垢清冷澄澈，百葉香花開敷其內，岸樹行列雜花充遍。而彼池中眾多天女遊戲娛樂，諸寶器等隨意而現，色香妙食名天甘露，如拘摩花白逾珂雪，甘香具足亦易消化，無諸苦澁雜惡等味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！彼界有池隨月增減，具八功德，悅意無垢清冷澄澈，百葉香花開敷其內，岸樹行列雜花充遍。而彼池中眾多天女遊戲娛樂，諸寶器等隨意而現，色香妙食名天甘露，如拘摩花白逾珂雪，甘香具足亦易消化，無諸苦澁雜惡等味。

「復次大仙！有諸天人報不純者，雖同器食，或感赤色、或感蒼色乃至黃黑諸雜等色，天容無別唯食有異。大仙當知，彼諸眾生先雖捨施後復悔恨，由斯報故獲果如是。復有園苑名曰合棔，枝條花葉雜糅莊飾，百千叢林清淨柔軟，猶如水精花果常茂。其林樹間，諸寂靜身離欲牟尼是所棲集。天之男女常所入者，皆不為於貪愛欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！有諸天人報不純者，雖同器食，或感赤色、或感蒼色乃至黃黑諸雜等色，天容無別唯食有異。大仙當知，彼諸眾生先雖捨施後復悔恨，由斯報故獲果如是。復有園苑名曰合棔，枝條花葉雜糅莊飾，百千叢林清淨柔軟，猶如水精花果常茂。其林樹間，諸寂靜身離欲牟尼是所棲集。天之男女常所入者，皆不為於貪愛欲樂。

「大仙當知，我之弟子最上聲聞驕梵鉢提，是婆羅門清淨族子，住於禪定慈悲之心。以彼等持開敷慈眼入三摩地，每經七日方乃一度現出入息。彼入定時，有隨意風應念而至，假使劫火燒於大地成一炎焰，於彼禪身無能損害如芥子分，而彼支體如彌樓山常所鎮壓。難陀龍王及跋難陀有大力勢鼓氣猛烈，彌樓山王為之搖動，鼓作呼噏四大海水變為醎味。驕梵鉢提入定之時，彼二龍王盡其威力無能嬈亂。我此弟子在合棔林，而諸天女雖耽欲愛，覩斯尊者發清淨心，以曼陀花及諸蓮花而散其上，合掌恭敬。三十三天諸童子等亦來圍遶，持天甘露資給供養。而此尊者常為諸天於合棔林說修多羅，及未曾有、無問自說、本事、本生、因緣、方廣、諷誦、論議、重頌、授記、譬喻等經。時諸天人聞斯法要，莫不慇懃恭敬尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，我之弟子最上聲聞驕梵鉢提，是婆羅門清淨族子，住於禪定慈悲之心。以彼等持開敷慈眼入三摩地，每經七日方乃一度現出入息。彼入定時，有隨意風應念而至，假使劫火燒於大地成一炎焰，於彼禪身無能損害如芥子分，而彼支體如彌樓山常所鎮壓。難陀龍王及跋難陀有大力勢鼓氣猛烈，彌樓山王為之搖動，鼓作呼噏四大海水變為醎味。驕梵鉢提入定之時，彼二龍王盡其威力無能嬈亂。我此弟子在合棔林，而諸天女雖耽欲愛，覩斯尊者發清淨心，以曼陀花及諸蓮花而散其上，合掌恭敬。三十三天諸童子等亦來圍遶，持天甘露資給供養。而此尊者常為諸天於合棔林說修多羅，及未曾有、無問自說、本事、本生、因緣、方廣、諷誦、論議、重頌、授記、譬喻等經。時諸天人聞斯法要，莫不慇懃恭敬尊重。

「復次大仙！三十三天有聚會堂，其堂有柱八萬四千，皆以金銀跋闍羅寶馬瑙美玉并栴檀心結搆所成。懸鈴垂鐸出微妙聲，列諸天衣建諸幡幢，簫笛琵琶箜篌琴瑟鞞鐃螺鼓妙聲振發。天之男女互相愛敬，和顏慈悅恒所聚會。於彼堂中以摩尼寶而嚴飾之，綠潤琉璃淨滑如鏡，塗香末香雜花周遍，亦無飃風及諸炎熱，毒蛇蚊虻皆所遠離。其所居者，無有惛睡懈怠之想。微風清和遍入林觀。其諸樓閣幰網垂覆，懸妙寶瓔散諸花香。百千天女雖則愛染，而無嫉妬及於鬪諍，面貌端正猶如滿月，花鬘寶珠嚴飾身首，妙歌清淨往來不輟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！三十三天有聚會堂，其堂有柱八萬四千，皆以金銀跋闍羅寶馬瑙美玉并栴檀心結搆所成。懸鈴垂鐸出微妙聲，列諸天衣建諸幡幢，簫笛琵琶箜篌琴瑟鞞鐃螺鼓妙聲振發。天之男女互相愛敬，和顏慈悅恒所聚會。於彼堂中以摩尼寶而嚴飾之，綠潤琉璃淨滑如鏡，塗香末香雜花周遍，亦無飃風及諸炎熱，毒蛇蚊虻皆所遠離。其所居者，無有惛睡懈怠之想。微風清和遍入林觀。其諸樓閣幰網垂覆，懸妙寶瓔散諸花香。百千天女雖則愛染，而無嫉妬及於鬪諍，面貌端正猶如滿月，花鬘寶珠嚴飾身首，妙歌清淨往來不輟。

「復次大仙！彼天會堂周迴方整，長廊寬廣高樹周密猶如陰雲。其堂四面復有園苑皆百由旬，間錯種種金蓮雜花，出妙歌聲聞者欣悅。拘迦那陀樹、波梨野多樹、拘毘陀羅樹以為叢林。大仙！善法會堂資玩之具，皆是金銀諸寶玉等，積聚琉璃以為臺榭，珍奇寶物充滿庫藏，宮殿百千莊飾園苑，隣接遠近常聞安樂，無諸疾苦及餘禍患。彼之天人於諸園林遊戲既已，還集此堂受於娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！彼天會堂周迴方整，長廊寬廣高樹周密猶如陰雲。其堂四面復有園苑皆百由旬，間錯種種金蓮雜花，出妙歌聲聞者欣悅。拘迦那陀樹、波梨野多樹、拘毘陀羅樹以為叢林。大仙！善法會堂資玩之具，皆是金銀諸寶玉等，積聚琉璃以為臺榭，珍奇寶物充滿庫藏，宮殿百千莊飾園苑，隣接遠近常聞安樂，無諸疾苦及餘禍患。彼之天人於諸園林遊戲既已，還集此堂受於娛樂。

「復次大仙！三十三天復有別殿名曰善見，皎如白日淨猶明鏡，四面周匝皆以花𥿰懸布莊嚴。有千天女藻綴雜花輝耀珠鐸，金翠網旒以為冠飾。象馬車乘踐踏往來，飛颺金塵處處黃色。而於彼殿有六萬柱，櫨栱重疊遞相輝映，間錯奇珍繪以丹彩，栴檀沈水及蘇合香氛氳郁烈用塗其地。釋提桓因持金剛杵，與百千女前後圍遶，來昇寶殿娛翫歡樂。大仙當知，三十三天中有天王名因陀羅，其力勇健敵九千象，垂臂纖好如天象鼻，體如淨金，筋肉堅密骨脈不露，臆如師子，肚不凸垂，其腰束細。金線貫瓔以為頭飾，珠璫晃耀天服修委。天之聲明久已通達，撰造書論，飲食甘露，往來常乘伊跋羅象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！三十三天復有別殿名曰善見，皎如白日淨猶明鏡，四面周匝皆以花𥿰懸布莊嚴。有千天女藻綴雜花輝耀珠鐸，金翠網旒以為冠飾。象馬車乘踐踏往來，飛颺金塵處處黃色。而於彼殿有六萬柱，櫨栱重疊遞相輝映，間錯奇珍繪以丹彩，栴檀沈水及蘇合香氛氳郁烈用塗其地。釋提桓因持金剛杵，與百千女前後圍遶，來昇寶殿娛翫歡樂。大仙當知，三十三天中有天王名因陀羅，其力勇健敵九千象，垂臂纖好如天象鼻，體如淨金，筋肉堅密骨脈不露，臆如師子，肚不凸垂，其腰束細。金線貫瓔以為頭飾，珠璫晃耀天服修委。天之聲明久已通達，撰造書論，飲食甘露，往來常乘伊跋羅象。

「復次大仙！彼之天帝然其色身非諸骨肉純花所成，喉聲清美，身香殊特，假令狂象聞其香氣皆自調善，形貌端嚴猶如佛身。其所輝艷映諸金聚，奪其精光皆令黑闇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！彼之天帝然其色身非諸骨肉純花所成，喉聲清美，身香殊特，假令狂象聞其香氣皆自調善，形貌端嚴猶如佛身。其所輝艷映諸金聚，奪其精光皆令黑闇。」

廣博仙言：「如來今者讚美天帝甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博仙言：「如來今者讚美天帝甚為希有。」

爾時世尊告廣博曰：「彼天帝者，是無常身、下劣之身。如脆草器、如假剪花，亦如畫師圖飾彩繪，亦如工人刻木形像，又如結花不久散滅，何足稱歎。復次大仙！我之弟子有神通者名阿那律，但以父母所生之身，節節支體一分之力猶過帝釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告廣博曰：「彼天帝者，是無常身、下劣之身。如脆草器、如假剪花，亦如畫師圖飾彩繪，亦如工人刻木形像，又如結花不久散滅，何足稱歎。復次大仙！我之弟子有神通者名阿那律，但以父母所生之身，節節支體一分之力猶過帝釋。」

時阿那律在於座中，聞於如來說如是言，便作是念：「今者世尊覺悟於我。」即入三昧，身光赫奕如天新金，戴殊勝冠珠光輝映，其面潤澤過於醍醐，其眼紺青如吠琉璃，摩尼馬瑙及日光珠以為臂飾，身光香熏普遍輝耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿那律在於座中，聞於如來說如是言，便作是念：「今者世尊覺悟於我。」即入三昧，身光赫奕如天新金，戴殊勝冠珠光輝映，其面潤澤過於醍醐，其眼紺青如吠琉璃，摩尼馬瑙及日光珠以為臂飾，身光香熏普遍輝耀。

時廣博仙既覩斯相心大驚愕，即從坐起，合掌瞻仰生希有心，高聲唱言：「奇哉善哉。我得人身為不唐捐。今遇世尊發揮聚會，昔所未覩今乃得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時廣博仙既覩斯相心大驚愕，即從坐起，合掌瞻仰生希有心，高聲唱言：「奇哉善哉。我得人身為不唐捐。今遇世尊發揮聚會，昔所未覩今乃得見。」

爾時世尊告廣博言：「彼帝釋身與阿那律，誰為勝劣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告廣博言：「彼帝釋身與阿那律，誰為勝劣？」

廣博仙言：「彼帝釋身比阿那律，假使百分不及其一，乃至千分亦不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博仙言：「彼帝釋身比阿那律，假使百分不及其一，乃至千分亦不及一。」

佛言：「大仙！於如是身不足希有，獲福德者隨其所願身相成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！於如是身不足希有，獲福德者隨其所願身相成就。」

爾時眾會生歡喜心，咸白佛言：「唯願世尊更為我等說於天趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會生歡喜心，咸白佛言：「唯願世尊更為我等說於天趣。」

佛言：「三十三天彼之天帝，最大夫人名曰舍支，住歡喜園。天之婇女百千圍遶，容色姝妙猶花開敷，頰如紅蓮面如金色，著諸鮮明細軟衣服嬉遊園苑。天妙寶花以為首飾，珠瓔環珮動出妙聲，額廣平正垂金旒鎖，其眼纖長如花將開。堅誠傾注在於天帝，曾無瞋恚鬪諍顰妬，亦復離諸懷胎之患。大仙當知，彼之夫人耽愛垢重倍餘天女，志意驕倨，猶於彌樓及漫陀山幽邃難仰。不肥不瘦不長不短，體質香潔無諸穢惡，風送妙花結而成蓋。而此夫人常能發揮如來種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「三十三天彼之天帝，最大夫人名曰舍支，住歡喜園。天之婇女百千圍遶，容色姝妙猶花開敷，頰如紅蓮面如金色，著諸鮮明細軟衣服嬉遊園苑。天妙寶花以為首飾，珠瓔環珮動出妙聲，額廣平正垂金旒鎖，其眼纖長如花將開。堅誠傾注在於天帝，曾無瞋恚鬪諍顰妬，亦復離諸懷胎之患。大仙當知，彼之夫人耽愛垢重倍餘天女，志意驕倨，猶於彌樓及漫陀山幽邃難仰。不肥不瘦不長不短，體質香潔無諸穢惡，風送妙花結而成蓋。而此夫人常能發揮如來種性。

「復次大仙！三十三天無雜患累，而恒遊戲樓閣宮殿。其所壽命天一千歲。壽將終時有五惡相：一者清冷池沼淨如頗胝，有所觸者令人欣悅，微風輕搖雜花暉映。如此池中將欲洗沐變成脂膩，時彼天人見此相已心生怖懼，從水跳出奔走林中。時諸天女見彼惶遽，亦疾隨從止一樹下，心生憂惱喉中哽噎，同聲告言：『仁者！如何速捨我等孤居若此。』時彼天男聲漸哀切作如是言：『我從昔來未曾有此垢膩現身。』作是言已，其兩腋下忽然流汗，彼諸天女見此衰相皆即遠離。於是彼天見諸女去，憂惱喘息內增熱毒，頭上花鬘颯便萎悴，所著天衣忽復垢膩，天之床敷雜玩等物皆不愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大仙！三十三天無雜患累，而恒遊戲樓閣宮殿。其所壽命天一千歲。壽將終時有五惡相：一者清冷池沼淨如頗胝，有所觸者令人欣悅，微風輕搖雜花暉映。如此池中將欲洗沐變成脂膩，時彼天人見此相已心生怖懼，從水跳出奔走林中。時諸天女見彼惶遽，亦疾隨從止一樹下，心生憂惱喉中哽噎，同聲告言：『仁者！如何速捨我等孤居若此。』時彼天男聲漸哀切作如是言：『我從昔來未曾有此垢膩現身。』作是言已，其兩腋下忽然流汗，彼諸天女見此衰相皆即遠離。於是彼天見諸女去，憂惱喘息內增熱毒，頭上花鬘颯便萎悴，所著天衣忽復垢膩，天之床敷雜玩等物皆不愛樂。

「彼諸天女覩如是相知必定死，惡聞穢氣但遙相視，發聲戀泣哽噎酸楚，歎言：『苦哉。此細軟身昔與我等遊行讌樂，於天池中猶如鴛鴦，於善法堂猶如鵝王，歡喜園中如迦蘭鳥，遊漫陀河同於香象，在波耶園及拘羅園猶如蜂王，處雜樹林如天花冠。今者云何為五衰相之所加害，捨離我等將何處去？』時彼天人聞是悲歎，復增恚惱生大怖畏，便為熱病之所纏攝，舉身枯悴眼目慞惶。猶如商人失其徒侶，猶如涉海舟船破壞，亦如有人失如意珠，又如危峯朽壞之樹，為彼猛風搖動吹擊。復如龍子為金翅鳥之所銜啄，迴惶戰懼。合掌告彼諸綵女言：『汝等進來，願能以手摩觸於我令少蘇息。』雖作是語，而諸女等但遙悲泣無有進者，各執樹枝遙擲心上，作如是言：『汝天福盡，當速生彼閻浮提中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸天女覩如是相知必定死，惡聞穢氣但遙相視，發聲戀泣哽噎酸楚，歎言：『苦哉。此細軟身昔與我等遊行讌樂，於天池中猶如鴛鴦，於善法堂猶如鵝王，歡喜園中如迦蘭鳥，遊漫陀河同於香象，在波耶園及拘羅園猶如蜂王，處雜樹林如天花冠。今者云何為五衰相之所加害，捨離我等將何處去？』時彼天人聞是悲歎，復增恚惱生大怖畏，便為熱病之所纏攝，舉身枯悴眼目慞惶。猶如商人失其徒侶，猶如涉海舟船破壞，亦如有人失如意珠，又如危峯朽壞之樹，為彼猛風搖動吹擊。復如龍子為金翅鳥之所銜啄，迴惶戰懼。合掌告彼諸綵女言：『汝等進來，願能以手摩觸於我令少蘇息。』雖作是語，而諸女等但遙悲泣無有進者，各執樹枝遙擲心上，作如是言：『汝天福盡，當速生彼閻浮提中。』

「於是彼天聞是言已，知被棄捨，發聲怨唱：『奇哉奈何。我於此中種種資具園苑宮殿，與諸女等眷屬纏縛。今時命終將行死路，乃何遙立但謂我言當於閻浮而受生耶？』爾時彼天作是語已，復覩常時所遊之處，念念思惟恌舉哀歎，發大聲言：『嗚呼善法堂！嗚呼歡喜園！嗚呼雜樹園！嗚呼黃毯石園！嗚呼波露沙園！嗚呼波梨耶園！嗚呼光勝園等！嗚呼縵陀大河及諸宮殿堂室樓閣！我於今時制不由己，奄相捨離從此墜落。』憂歎未終，復見諸女驚惶去來以手拭淚，歔欷諮嗟容顏怖懼。復傷怨言：『嗚呼愛者！嗚呼親者！如何見我將行死路，曾不與語。我今臨茲生死長路，不垂執別，我與汝曹不復見矣。嗚呼！我今福業盡故，見此住居謂如黑闇颯然空曠。嗚呼天樂為不奏耶？如何我今寂無所聞。嗚呼天中最為悅樂，一切諸天及乾闥婆所侍衛處，妙色堅固持金剛者，嗚呼我今豈復得見千眼之相在眾中耶？嗚呼波利耶花、拘毘羅花，在我頭上何故萎悴？』時諸天眾覩斯天人悲惱如是，悉皆憂歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是彼天聞是言已，知被棄捨，發聲怨唱：『奇哉奈何。我於此中種種資具園苑宮殿，與諸女等眷屬纏縛。今時命終將行死路，乃何遙立但謂我言當於閻浮而受生耶？』爾時彼天作是語已，復覩常時所遊之處，念念思惟恌舉哀歎，發大聲言：『嗚呼善法堂！嗚呼歡喜園！嗚呼雜樹園！嗚呼黃毯石園！嗚呼波露沙園！嗚呼波梨耶園！嗚呼光勝園等！嗚呼縵陀大河及諸宮殿堂室樓閣！我於今時制不由己，奄相捨離從此墜落。』憂歎未終，復見諸女驚惶去來以手拭淚，歔欷諮嗟容顏怖懼。復傷怨言：『嗚呼愛者！嗚呼親者！如何見我將行死路，曾不與語。我今臨茲生死長路，不垂執別，我與汝曹不復見矣。嗚呼！我今福業盡故，見此住居謂如黑闇颯然空曠。嗚呼天樂為不奏耶？如何我今寂無所聞。嗚呼天中最為悅樂，一切諸天及乾闥婆所侍衛處，妙色堅固持金剛者，嗚呼我今豈復得見千眼之相在眾中耶？嗚呼波利耶花、拘毘羅花，在我頭上何故萎悴？』時諸天眾覩斯天人悲惱如是，悉皆憂歎。

「爾時妙耳璫者，釋提桓因與諸天眾百千圍遶，并舍支夫人諸餘婇女及乾闥婆等，奏美音樂隨從遊行。見於彼天，為五衰相之所逼害將趣死路，皆生哀憐同聲歎言：『嗚呼奇哉。彼之無常無少悲愍暴惡毒害。』釋提桓因以梵音聲告彼天言：『止止。天子！我等皆當同歸斯路，勿生戀著墮於惡趣。』時諸天眾亦同告言：『仁者！應當具作諸善往生人間，一切眾生修福業地。』於是彼天聞如是言，便自思惟：『我於今時決定墜落。』合掌向彼諸來天言：『汝等諸人住天中者與我歡喜，而我於今墜落時至。』作是言已長歎瞻視，復現二相：一者眼如赤蓮花，二者身莊嚴具忽皆隱沒。其餘諸天見此之相，各持天花而散其上及奏天樂。時臨死者見餘天眾，鼓樂幡花以為贈送并相勸往，即便樂生閻浮提中，涕淚哀感自此而絕(自此已後是《毘耶娑問經》下文)。命盡死已，伽阿那風吹彼死天，彼風善香吹之令散。如是散已，即時遠離三十三天，不知所在無有處所，不能生他若想若知。彼既退已，生於人間在胎藏中，母則相現喜笑歌舞，心喜染欲心常歡喜，喜樂華果樹林之處，樂著種種雜色衣服，常喜飲食。雖住藏內母脇不苦，不樂邪欲，心喜善香華鬘莊嚴，臥則善夢非顛倒見。大仙當知，三十三天退生此時，住母藏中有如是相。大仙當知，其母爾時一切藏過皆悉遠離，後則出生。大仙當知，彼時童子既出生已，身分平正掌文成就可喜柔軟，腰細齒密身體柔軟，其心愛樂勝功德欲，性愛欲事心愛細衣，樂林戲處身有勝香，大富豐財金寶具足大姓種族——常行施戒欲心多者則生貧家——心喜布施不黑不白手足齊平，一切見者皆悉愛敬，性愛論議。其心柔軟少於瞋心，樂行他妻於自妻妾不生愛樂，於諸親舊兄弟眷屬心不愛戀。大仙當知，三十三天退生人中，本性如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時妙耳璫者，釋提桓因與諸天眾百千圍遶，并舍支夫人諸餘婇女及乾闥婆等，奏美音樂隨從遊行。見於彼天，為五衰相之所逼害將趣死路，皆生哀憐同聲歎言：『嗚呼奇哉。彼之無常無少悲愍暴惡毒害。』釋提桓因以梵音聲告彼天言：『止止。天子！我等皆當同歸斯路，勿生戀著墮於惡趣。』時諸天眾亦同告言：『仁者！應當具作諸善往生人間，一切眾生修福業地。』於是彼天聞如是言，便自思惟：『我於今時決定墜落。』合掌向彼諸來天言：『汝等諸人住天中者與我歡喜，而我於今墜落時至。』作是言已長歎瞻視，復現二相：一者眼如赤蓮花，二者身莊嚴具忽皆隱沒。其餘諸天見此之相，各持天花而散其上及奏天樂。時臨死者見餘天眾，鼓樂幡花以為贈送并相勸往，即便樂生閻浮提中，涕淚哀感自此而絕(自此已後是《毘耶娑問經》下文)。命盡死已，伽阿那風吹彼死天，彼風善香吹之令散。如是散已，即時遠離三十三天，不知所在無有處所，不能生他若想若知。彼既退已，生於人間在胎藏中，母則相現喜笑歌舞，心喜染欲心常歡喜，喜樂華果樹林之處，樂著種種雜色衣服，常喜飲食。雖住藏內母脇不苦，不樂邪欲，心喜善香華鬘莊嚴，臥則善夢非顛倒見。大仙當知，三十三天退生此時，住母藏中有如是相。大仙當知，其母爾時一切藏過皆悉遠離，後則出生。大仙當知，彼時童子既出生已，身分平正掌文成就可喜柔軟，腰細齒密身體柔軟，其心愛樂勝功德欲，性愛欲事心愛細衣，樂林戲處身有勝香，大富豐財金寶具足大姓種族——常行施戒欲心多者則生貧家——心喜布施不黑不白手足齊平，一切見者皆悉愛敬，性愛論議。其心柔軟少於瞋心，樂行他妻於自妻妾不生愛樂，於諸親舊兄弟眷屬心不愛戀。大仙當知，三十三天退生人中，本性如是。」

世尊說已，毘耶娑仙(即新經中廣博仙也，唐梵二音方言異耳)一切仙眾心生歡喜，歎言善哉。(比因披讀覩斯文闕，三藏泥洹詢疑無所，遂撿舊藏經內獲得《毘耶娑經》，與此梵本是同，先後譯異，兩文對勘二理無殊，故以舊文續斯新闕。後尋覽者幸無惑焉。開元戊辰歲西京崇福寺沙門智昇述記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說已，毘耶娑仙(即新經中廣博仙也，唐梵二音方言異耳)一切仙眾心生歡喜，歎言善哉。(比因披讀覩斯文闕，三藏泥洹詢疑無所，遂撿舊藏經內獲得《毘耶娑經》，與此梵本是同，先後譯異，兩文對勘二理無殊，故以舊文續斯新闕。後尋覽者幸無惑焉。開元戊辰歲西京崇福寺沙門智昇述記)。