大寶積經卷第一百九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百九

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢護長者會第三十九之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍大城，住迦蘭陀長者竹園，與諸比丘眾千二百五十人俱，所作已辦不受後有，長老舍利弗為眾之首。時諸比丘圍遶世尊欲聽受法，身心調順無有睡眠。當於爾時，如來世尊面貌容色，猶如初日開敷蓮花，端嚴顯耀微笑熙怡。爾時彼諸比丘等作如是念：「今婆伽婆欲宣說何等法門，面相乃然如是光顯？」當於彼時有一最大巨富商主長者之子，名跋陀羅波梨(隋言賢護)，與其一千眷屬圍遶，威力欲似震動大地，安詳徐步向世尊前。爾時賢護長者之子，宿福因緣受天果報，身體柔軟猶如初出新嫩花枝，詣於佛所。到佛所已，觀見如來最勝最妙容色，寂靜澄定功德藏身，猶如金樹光耀顯赫遍滿竹林。是時賢護即於佛所生淨信心，合十指掌作如是念：「於世間中得大名聞，此不虛說，謂言薩婆若、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀者，斯真實也。」爾時賢護即便低頭頂禮佛足，兩膝著地一心舉頭，諦視世尊目未曾瞬。如是瞻仰如來之時，其身儼然不傾不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍大城，住迦蘭陀長者竹園，與諸比丘眾千二百五十人俱，所作已辦不受後有，長老舍利弗為眾之首。時諸比丘圍遶世尊欲聽受法，身心調順無有睡眠。當於爾時，如來世尊面貌容色，猶如初日開敷蓮花，端嚴顯耀微笑熙怡。爾時彼諸比丘等作如是念：「今婆伽婆欲宣說何等法門，面相乃然如是光顯？」當於彼時有一最大巨富商主長者之子，名跋陀羅波梨(隋言賢護)，與其一千眷屬圍遶，威力欲似震動大地，安詳徐步向世尊前。爾時賢護長者之子，宿福因緣受天果報，身體柔軟猶如初出新嫩花枝，詣於佛所。到佛所已，觀見如來最勝最妙容色，寂靜澄定功德藏身，猶如金樹光耀顯赫遍滿竹林。是時賢護即於佛所生淨信心，合十指掌作如是念：「於世間中得大名聞，此不虛說，謂言薩婆若、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀者，斯真實也。」爾時賢護即便低頭頂禮佛足，兩膝著地一心舉頭，諦視世尊目未曾瞬。如是瞻仰如來之時，其身儼然不傾不動。

爾時世尊見跋陀羅波梨長者，內心如是生渴仰已，如來即更身放妙光。而彼光明出照之時，其跋陀羅波梨長者即得無畏，從地而起遶佛三匝，復更頂禮佛世尊足。禮已長跪而白佛言：「唯願世尊哀愍於我，唯願世尊教示於我。大聖世尊！我於佛邊信心未久，是故世尊但當為我隨逐現事說一法門。我今渴仰欲聞諸法，以生死中煩惱所逼、多有疑惑心恒分別，以是義故唯願世尊慈悲憐愍，為我說法令我決疑。大聖世尊！我無正知故有迷惑，不知出離生老病死煩惱海津。唯大聖尊是一切智，世間希有猶如意珠，能與一切眾生諸樂令成就故。又復世尊猶如父母，為令一切諸眾生等得善果報，即是根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見跋陀羅波梨長者，內心如是生渴仰已，如來即更身放妙光。而彼光明出照之時，其跋陀羅波梨長者即得無畏，從地而起遶佛三匝，復更頂禮佛世尊足。禮已長跪而白佛言：「唯願世尊哀愍於我，唯願世尊教示於我。大聖世尊！我於佛邊信心未久，是故世尊但當為我隨逐現事說一法門。我今渴仰欲聞諸法，以生死中煩惱所逼、多有疑惑心恒分別，以是義故唯願世尊慈悲憐愍，為我說法令我決疑。大聖世尊！我無正知故有迷惑，不知出離生老病死煩惱海津。唯大聖尊是一切智，世間希有猶如意珠，能與一切眾生諸樂令成就故。又復世尊猶如父母，為令一切諸眾生等得善果報，即是根本。」

爾時世尊告跋陀羅波梨長者作如是言：「跋陀羅波梨！若有疑者，今恣汝問，我當為汝分別解說。」爾時跋陀羅波梨長者蒙佛印可，內懷歡喜欲問心疑，即便起立却住一面。住一面已，其身威光圓滿具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告跋陀羅波梨長者作如是言：「跋陀羅波梨！若有疑者，今恣汝問，我當為汝分別解說。」爾時跋陀羅波梨長者蒙佛印可，內懷歡喜欲問心疑，即便起立却住一面。住一面已，其身威光圓滿具足。

爾時長老阿難比丘既見彼已，即白佛言：「希有世尊！此長者子跋陀羅波梨，身光德力勝諸王威，殊妙絕群端正可愛，於世間內獨無有雙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老阿難比丘既見彼已，即白佛言：「希有世尊！此長者子跋陀羅波梨，身光德力勝諸王威，殊妙絕群端正可愛，於世間內獨無有雙。」

爾時世尊告阿難言：「長老阿難！汝今欲聞此跋陀羅波梨長者家中所有眾樂事乎？乃至具足說其受於快樂果報，雖復忉利帝釋天王猶不能及，況復人間此閻浮提能得及者，無有是處。唯除一人，長者童子名蘇摩浮帝(隋言真月)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「長老阿難！汝今欲聞此跋陀羅波梨長者家中所有眾樂事乎？乃至具足說其受於快樂果報，雖復忉利帝釋天王猶不能及，況復人間此閻浮提能得及者，無有是處。唯除一人，長者童子名蘇摩浮帝(隋言真月)。」

爾時阿難即白佛言：「唯然世尊！此跋陀羅婆梨長者家宅之中有何殊勝，世尊乃爾稱譽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即白佛言：「唯然世尊！此跋陀羅婆梨長者家宅之中有何殊勝，世尊乃爾稱譽？」

爾時佛告長老阿難：「汝當至心諦聽諦受。是長者子所有資財善根廣大，我今為汝次第宣說。阿難！是長者子，凡有六萬最大商主恒隨其後，彼諸商主各有無量奇異財寶種種富饒。其跋陀羅波梨家內，恒常鋪設六萬上妙六合床榻，雜色被褥以覆其上，復以真緋雜色繒綵用為倚枕，持來兩邊雜色妙衣憍奢耶等，一一之處皆有四具，又火浣布及以麁紵。諸是四方土地所出種種衣服眾雜異物，皆悉具足莊嚴其家。彼之衣裳悉皆柔軟，猶如手掌清潔光潤。其宅處處周遍皆懸真珠瓔珞以為挍飾。復有六萬婇女，端正殊絕身體柔軟細滑，閑於戲笑善巧語言，姿態艷美承接人意，瞋恚見之自然歡喜、憂慼遇者便生欣慰，調謔音詞開心悅目，並皆孝順瞻仰己夫婦禮具足，於餘男子遠離欲心。或復有時自知慚愧羞恥，合掌低眉曲躬恭敬，專向其夫無復餘顧。或復有時各各為其夫婿別憐愛故，心生妬嫉爭鬪相嫌，皺眉蹙頞猶如深鉤，假此為戲實無妬心。手爪纖長指節圓𦟛，踝腕細密以欲醉身，妖冶顧眄行步庠序進止逶迤。髮彩紺青細潤柔軟，巧為結梳能驚惑人，在於如是等諸婇女之中或侍或憑。彼諸婇女皆專奉夫，清淨名聞處處流布。然此婇女種姓最大，處其家中亦好名聞，並堪匹偶大家為嫡婦。有如是種種等莊嚴，長者賢護家中不可稱量宅甚寬曠。又其長者欲食之時，則有六萬雜種羹臛飯食微妙香美，猶若天厨無有異也。其飯悉是糠糧，色味充盈具八功德，隨意進噉入口便銷，食已隨順無所妨礙，果報感致稱心自然。又復食已身體光鮮無諸臭穢。又其長者家內復有六萬輦輿，各以種種珍奇莊嚴，真珠間錯上下正等，悉有妙衣以覆其上，又以香花各各布散。水灑於地無有塵埃清淨潤澤。又其家內復有種種最上音聲，手打指彈及以氣吹，其響微妙鳴亮入神，歌曲正得猶白鴿聲心所樂聞，如此微妙莊嚴其家。又其家內園林樹木扶疎茂盛，花卉交加紅紫鮮潔。其樹林間復有諸鳥，各各出好音聲，其音和雅猶如天宮、約須彌山眾寶合成、龍窟無異。又然種種燈明，其燈光明無風動搖，處處洞徹朗夜赫奕與晝不殊。又復其家所住國界有六萬城，其城各有街巷相當，樓櫓却敵悉皆具足。彼城處處諸國商人往來聚集，種種形狀、種種語言，種種珍奇眾雜寶貨共相貿易填咽城市，百千萬眾不可勝計。又彼諸城周匝四邊，園圃雜樹數百千種，花果繁茂枝葉扶疎，蜂眾競來採其香味。又彼諸城多有象馬及諸車乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告長老阿難：「汝當至心諦聽諦受。是長者子所有資財善根廣大，我今為汝次第宣說。阿難！是長者子，凡有六萬最大商主恒隨其後，彼諸商主各有無量奇異財寶種種富饒。其跋陀羅波梨家內，恒常鋪設六萬上妙六合床榻，雜色被褥以覆其上，復以真緋雜色繒綵用為倚枕，持來兩邊雜色妙衣憍奢耶等，一一之處皆有四具，又火浣布及以麁紵。諸是四方土地所出種種衣服眾雜異物，皆悉具足莊嚴其家。彼之衣裳悉皆柔軟，猶如手掌清潔光潤。其宅處處周遍皆懸真珠瓔珞以為挍飾。復有六萬婇女，端正殊絕身體柔軟細滑，閑於戲笑善巧語言，姿態艷美承接人意，瞋恚見之自然歡喜、憂慼遇者便生欣慰，調謔音詞開心悅目，並皆孝順瞻仰己夫婦禮具足，於餘男子遠離欲心。或復有時自知慚愧羞恥，合掌低眉曲躬恭敬，專向其夫無復餘顧。或復有時各各為其夫婿別憐愛故，心生妬嫉爭鬪相嫌，皺眉蹙頞猶如深鉤，假此為戲實無妬心。手爪纖長指節圓𦟛，踝腕細密以欲醉身，妖冶顧眄行步庠序進止逶迤。髮彩紺青細潤柔軟，巧為結梳能驚惑人，在於如是等諸婇女之中或侍或憑。彼諸婇女皆專奉夫，清淨名聞處處流布。然此婇女種姓最大，處其家中亦好名聞，並堪匹偶大家為嫡婦。有如是種種等莊嚴，長者賢護家中不可稱量宅甚寬曠。又其長者欲食之時，則有六萬雜種羹臛飯食微妙香美，猶若天厨無有異也。其飯悉是糠糧，色味充盈具八功德，隨意進噉入口便銷，食已隨順無所妨礙，果報感致稱心自然。又復食已身體光鮮無諸臭穢。又其長者家內復有六萬輦輿，各以種種珍奇莊嚴，真珠間錯上下正等，悉有妙衣以覆其上，又以香花各各布散。水灑於地無有塵埃清淨潤澤。又其家內復有種種最上音聲，手打指彈及以氣吹，其響微妙鳴亮入神，歌曲正得猶白鴿聲心所樂聞，如此微妙莊嚴其家。又其家內園林樹木扶疎茂盛，花卉交加紅紫鮮潔。其樹林間復有諸鳥，各各出好音聲，其音和雅猶如天宮、約須彌山眾寶合成、龍窟無異。又然種種燈明，其燈光明無風動搖，處處洞徹朗夜赫奕與晝不殊。又復其家所住國界有六萬城，其城各有街巷相當，樓櫓却敵悉皆具足。彼城處處諸國商人往來聚集，種種形狀、種種語言，種種珍奇眾雜寶貨共相貿易填咽城市，百千萬眾不可勝計。又彼諸城周匝四邊，園圃雜樹數百千種，花果繁茂枝葉扶疎，蜂眾競來採其香味。又彼諸城多有象馬及諸車乘。

「阿難！彼諸城內所有大富長者居士商主及以商人，恒常一心皆共稱嘆跋陀羅波梨所有功德，合十指掌頂禮讚詠，況彼名聞心皆願樂欲得覩見。又其國主波斯匿王，見跋陀羅波梨長者資財富饒形勢福德，自身卑愻猶如貧人羨其財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼諸城內所有大富長者居士商主及以商人，恒常一心皆共稱嘆跋陀羅波梨所有功德，合十指掌頂禮讚詠，況彼名聞心皆願樂欲得覩見。又其國主波斯匿王，見跋陀羅波梨長者資財富饒形勢福德，自身卑愻猶如貧人羨其財寶。

「阿難！其彼真月長者童子，每一食時即有千種珍味，晨昏左右所須自然。又有五千婇女圍遶承奉以為娛樂。阿難！是真月長者童子所受快樂，比天帝釋已勝千倍，匹於跋陀羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果報，百倍不及其一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！其彼真月長者童子，每一食時即有千種珍味，晨昏左右所須自然。又有五千婇女圍遶承奉以為娛樂。阿難！是真月長者童子所受快樂，比天帝釋已勝千倍，匹於跋陀羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果報，百倍不及其一。

「復次阿難！是跋陀羅波梨長者有一妙車名為奪意，奇巧精麗人間所無。而此車中有天寶座。其車純以天諸雜寶雕飾間錯，彼諸天寶馬瑙金剛真珠珍貝，光明顯曜如虛空星，莊嚴如是。其車行時迅疾如風。阿難！跋陀羅波梨意欲至於海內採珍寶時，坐彼車中如意即至，受快樂已若欲還家應念便至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！是跋陀羅波梨長者有一妙車名為奪意，奇巧精麗人間所無。而此車中有天寶座。其車純以天諸雜寶雕飾間錯，彼諸天寶馬瑙金剛真珠珍貝，光明顯曜如虛空星，莊嚴如是。其車行時迅疾如風。阿難！跋陀羅波梨意欲至於海內採珍寶時，坐彼車中如意即至，受快樂已若欲還家應念便至。」

爾時阿難頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「希有世尊！此跋陀羅波梨長者往昔造何等善根，今世乃爾受斯果報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「希有世尊！此跋陀羅波梨長者往昔造何等善根，今世乃爾受斯果報？」

爾時世尊告阿難言：「長老阿難！汝欲知者應當諦聽。此之因緣皆由過去於諸佛邊種殖善根，今得如是勝上果報。阿難！我念往昔有一如來出現於世，名曰樂光多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。阿難！爾時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧，名為法髻，持戒不完多有毀缺，而善宣說諸佛教法開示未聞。是大法師，一聞總持修多羅藏亦持律藏，為諸眾生常說法要，博識辯聰義味甚深，音聲朗徹令人樂聞，得聽法者心生歡喜，永即不復墮諸惡道。阿難！彼以如是法施因緣，九十一劫恒生天人端正富貴。阿難！是長者子所得妙車因緣報者，我更為汝次第解說。阿難！是跋陀羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時，見諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏力弱無堪，凡有所須悉皆布施，復造鞋襪靴履等物歡喜施與。藉此功德，今感妙車如意果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「長老阿難！汝欲知者應當諦聽。此之因緣皆由過去於諸佛邊種殖善根，今得如是勝上果報。阿難！我念往昔有一如來出現於世，名曰樂光多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。阿難！爾時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧，名為法髻，持戒不完多有毀缺，而善宣說諸佛教法開示未聞。是大法師，一聞總持修多羅藏亦持律藏，為諸眾生常說法要，博識辯聰義味甚深，音聲朗徹令人樂聞，得聽法者心生歡喜，永即不復墮諸惡道。阿難！彼以如是法施因緣，九十一劫恒生天人端正富貴。阿難！是長者子所得妙車因緣報者，我更為汝次第解說。阿難！是跋陀羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時，見諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏力弱無堪，凡有所須悉皆布施，復造鞋襪靴履等物歡喜施與。藉此功德，今感妙車如意果報。

「復次阿難！往昔有佛，號曰迦葉多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀。爾時彼佛告長者言：『於未來世有佛，名曰釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，彼佛世尊當授汝記。』阿難！此跋陀羅波梨長者，我須教之令其生解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！往昔有佛，號曰迦葉多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀。爾時彼佛告長者言：『於未來世有佛，名曰釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，彼佛世尊當授汝記。』阿難！此跋陀羅波梨長者，我須教之令其生解。」

爾時阿難重白佛言：「希有世尊！此長者子如是富饒多蓄財產，而性柔和不生貢高，在於五欲不染其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難重白佛言：「希有世尊！此長者子如是富饒多蓄財產，而性柔和不生貢高，在於五欲不染其心。」

佛告阿難：「汝今當知，凡是智者，不以資財及諸五欲心生憍傲。阿難！此長者子以妙法因，多受種種無盡福報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今當知，凡是智者，不以資財及諸五欲心生憍傲。阿難！此長者子以妙法因，多受種種無盡福報。」

爾時跋陀羅波梨長者蒙佛許可欲問所疑，即便一心在於佛前，長跪合掌而白佛言：「大慈世尊攝受一切眾生、哀愍眾生。我今心中有疑欲問，唯願世尊為我解說使得斷疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋陀羅波梨長者蒙佛許可欲問所疑，即便一心在於佛前，長跪合掌而白佛言：「大慈世尊攝受一切眾生、哀愍眾生。我今心中有疑欲問，唯願世尊為我解說使得斷疑。」

爾時佛告跋陀羅波梨長者子言：「跋陀羅波梨！汝心有疑欲斷除者，今正是時。恣汝所問，我當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告跋陀羅波梨長者子言：「跋陀羅波梨！汝心有疑欲斷除者，今正是時。恣汝所問，我當為汝分別解說。」

爾時跋陀羅波梨長者即白佛言：「世尊！諸眾生等知有神識，而是神識猶如寶篋未開之時，不知其中是何等寶。世尊！此之神識相貌云何？復何因緣名為神識？世尊！云何人死無手脚眼，命終之時諸根欲滅諸大欲分，而此神識云何從此身中而得移出？世尊！而此神識復云何色？復云何體？從於身中云何得離？此識云何捨於此身成就別身？云何捨此諸大諸入向於後世，云何成就各各別身？世尊！人今既死，未來諸入云何隨順？云何此世作諸善根，於未來世受於果報？既是此世諸入陰等造作善根，其人云何更復於後別諸陰中受其果報？云何此識彼處得身？云何諸入體隨彼處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋陀羅波梨長者即白佛言：「世尊！諸眾生等知有神識，而是神識猶如寶篋未開之時，不知其中是何等寶。世尊！此之神識相貌云何？復何因緣名為神識？世尊！云何人死無手脚眼，命終之時諸根欲滅諸大欲分，而此神識云何從此身中而得移出？世尊！而此神識復云何色？復云何體？從於身中云何得離？此識云何捨於此身成就別身？云何捨此諸大諸入向於後世，云何成就各各別身？世尊！人今既死，未來諸入云何隨順？云何此世作諸善根，於未來世受於果報？既是此世諸入陰等造作善根，其人云何更復於後別諸陰中受其果報？云何此識彼處得身？云何諸入體隨彼處？」

爾時世尊讚長者言：「善哉善哉。跋陀羅波梨！如是如是，如汝所問。汝今至心諦聽諦受，我當為汝說神識去來移滅。跋陀羅波梨！猶如風大，雖無形色不可覩見，然由因緣而現形色。現形色者其義云何？譬如風吹動諸樹木，發起山壁水崖觸已作聲，以冷熱因緣所生是故能受，然彼風體不可得見。手足目等亦復如是不可得見，於諸色上增益勝處，或黑或白。跋陀羅波梨！如是如是，此神識界亦復如是，不可以色得見，亦不至色體，但以所入行作體而現色。此識界亦復然。當須知云何於彼處此識界得名受觸法界耶？復云何此識界捨此身已後受愛觸等？譬如風界能移香氣，故知此花香從風吹來。而其風界實不持花香而來，亦非無風而花香能來。彼香無色，彼風亦無色，其彼聞香根亦無色。跋陀羅波梨！如是如是，彼死人識欲移，持觸受等及諸界已，有於彼世以父母和合故然後可知有識，其識有故即知有受有觸和合而成。猶如勝人識強勝故有香根，香根勝故有勝香。復有二身勝故有二事勝可見，二事勝者所謂色觸。其風多故花香亦多，如是如是，以識大故受亦大，受大故識亦大，識大故諸界亦大，然知此善此惡也。譬如畫師既善成就板，隨欲出向作即能為，善意解故隨色能作。然彼畫師若無色不可現色，如是如是，此識成就六色身，所謂因眼見色所有識智，因眼見色者實無有色，因耳聞聲者亦無色，因鼻聞香者亦無色，因舌知味者亦無色，因身覺觸者彼觸亦無色，因意有諸大者彼亦無色，所有知者亦無色，當知彼境界內亦無有色。如是次第此識當知皆亦無色，當應如是觀。而汝問此識云何捨此身至於彼世者，跋陀羅波梨！夫命終時此識以業持故，此業及命盡時，譬如入寂滅三昧人有識身體，此識身體滅已，然後入寂滅內住。如是如是，此識於死人邊捨身及以諸大，捨已唯有念力，如是知我是彼某甲。凡人捨身之時，有二種觸正念。何等為二？一者正念，二者觸。而彼人命終之時，於身有觸二受：一身受，二念受。死後念有觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚長者言：「善哉善哉。跋陀羅波梨！如是如是，如汝所問。汝今至心諦聽諦受，我當為汝說神識去來移滅。跋陀羅波梨！猶如風大，雖無形色不可覩見，然由因緣而現形色。現形色者其義云何？譬如風吹動諸樹木，發起山壁水崖觸已作聲，以冷熱因緣所生是故能受，然彼風體不可得見。手足目等亦復如是不可得見，於諸色上增益勝處，或黑或白。跋陀羅波梨！如是如是，此神識界亦復如是，不可以色得見，亦不至色體，但以所入行作體而現色。此識界亦復然。當須知云何於彼處此識界得名受觸法界耶？復云何此識界捨此身已後受愛觸等？譬如風界能移香氣，故知此花香從風吹來。而其風界實不持花香而來，亦非無風而花香能來。彼香無色，彼風亦無色，其彼聞香根亦無色。跋陀羅波梨！如是如是，彼死人識欲移，持觸受等及諸界已，有於彼世以父母和合故然後可知有識，其識有故即知有受有觸和合而成。猶如勝人識強勝故有香根，香根勝故有勝香。復有二身勝故有二事勝可見，二事勝者所謂色觸。其風多故花香亦多，如是如是，以識大故受亦大，受大故識亦大，識大故諸界亦大，然知此善此惡也。譬如畫師既善成就板，隨欲出向作即能為，善意解故隨色能作。然彼畫師若無色不可現色，如是如是，此識成就六色身，所謂因眼見色所有識智，因眼見色者實無有色，因耳聞聲者亦無色，因鼻聞香者亦無色，因舌知味者亦無色，因身覺觸者彼觸亦無色，因意有諸大者彼亦無色，所有知者亦無色，當知彼境界內亦無有色。如是次第此識當知皆亦無色，當應如是觀。而汝問此識云何捨此身至於彼世者，跋陀羅波梨！夫命終時此識以業持故，此業及命盡時，譬如入寂滅三昧人有識身體，此識身體滅已，然後入寂滅內住。如是如是，此識於死人邊捨身及以諸大，捨已唯有念力，如是知我是彼某甲。凡人捨身之時，有二種觸正念。何等為二？一者正念，二者觸。而彼人命終之時，於身有觸二受：一身受，二念受。死後念有觸。

「復次汝問識者何義？然有子能生牙，從智生識即名為念，是故智及子故名為識。然後還受於觸，苦樂智知故名為識。後復受善惡，亦能知善惡境界故名為識。猶如從子生牙，其身成就故名為識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次汝問識者何義？然有子能生牙，從智生識即名為念，是故智及子故名為識。然後還受於觸，苦樂智知故名為識。後復受善惡，亦能知善惡境界故名為識。猶如從子生牙，其身成就故名為識。

「復次跋陀羅波梨！汝又問言此識云何捨身已移向彼者，譬如鏡中照現身形，又如泥團模內鑄出身形，又復如日出時能滅諸暗。其日沒已還復生暗，然而彼暗無有常定，非無常定之處，然彼暗無色無受不可見。如是此識生身已，如暗離明身生亦然。其人不見此識，然識受此身。譬如婦人受胎，然不知此我懷胎為男為女、或黑或白、或諸根具以不具、或手足正等。以不然彼在胎之者，或以熱食觸故覺已即動。如是如是，此識來去伸縮共眼開閉，昔所造諸業故，所有境界即笑語言等。諸有所生得色身內住識，然諸眾生不知我身內所住識有何體。跋陀羅波梨！此識善成就故，流至於一切諸有，然諸有不染著。跋陀羅波梨！諸有及識六根境界，是六界處有四大處、有五陰處。跋陀羅波梨！如是識等境界汝當知。跋陀羅波梨！譬如木人以一機關作一切諸事，走跳現種種諸伎。跋陀羅波梨！於汝意云何？彼木人有何因緣作如是事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次跋陀羅波梨！汝又問言此識云何捨身已移向彼者，譬如鏡中照現身形，又如泥團模內鑄出身形，又復如日出時能滅諸暗。其日沒已還復生暗，然而彼暗無有常定，非無常定之處，然彼暗無色無受不可見。如是此識生身已，如暗離明身生亦然。其人不見此識，然識受此身。譬如婦人受胎，然不知此我懷胎為男為女、或黑或白、或諸根具以不具、或手足正等。以不然彼在胎之者，或以熱食觸故覺已即動。如是如是，此識來去伸縮共眼開閉，昔所造諸業故，所有境界即笑語言等。諸有所生得色身內住識，然諸眾生不知我身內所住識有何體。跋陀羅波梨！此識善成就故，流至於一切諸有，然諸有不染著。跋陀羅波梨！諸有及識六根境界，是六界處有四大處、有五陰處。跋陀羅波梨！如是識等境界汝當知。跋陀羅波梨！譬如木人以一機關作一切諸事，走跳現種種諸伎。跋陀羅波梨！於汝意云何？彼木人有何因緣作如是事？」

跋陀羅波梨白佛言：「世尊！如來所問非我境界，我無智能答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀羅波梨白佛言：「世尊！如來所問非我境界，我無智能答。」

佛復言：「跋陀羅波梨！彼者由巧智慧力作種種事。而彼巧業無有色，以智所生。如是如是，此身人由識巧故生，而此種種身由識所作。此識造身故生，而此識無有可盡。猶法界修熏故，往昔諸身憶念意成就。猶如日光，此識應須當見。譬如日光照於穢濁臭惡諸尸，亦不為其所染，而其臭穢不離日光所生。如是如是，此識欲初生在糞穢所食諸不淨，又在猪狗等腹內受胎，然彼識不為臭穢所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復言：「跋陀羅波梨！彼者由巧智慧力作種種事。而彼巧業無有色，以智所生。如是如是，此身人由識巧故生，而此種種身由識所作。此識造身故生，而此識無有可盡。猶法界修熏故，往昔諸身憶念意成就。猶如日光，此識應須當見。譬如日光照於穢濁臭惡諸尸，亦不為其所染，而其臭穢不離日光所生。如是如是，此識欲初生在糞穢所食諸不淨，又在猪狗等腹內受胎，然彼識不為臭穢所染。

「復次跋陀羅波梨！此識捨身已，隨善惡所行。此義何也？此識捨此身體即受彼罪福。譬如風界從山首出至於瞻婆林，因觸故受微妙香，至臭穢之處、或至諸尸臭處，跋陀羅波梨！彼風隨至多處而取多氣，至彼即多。猶如彼風界將彼香氣過，而彼風界無有色，及彼香亦無色。如是如是，此識捨身已將善惡而移，如是次第而去。彼識欲移，猶如睡夢人知一切諸物有，身不移本處。如是如是，有福亦生。欲移識時，猶如夢見諸事，然此識不從咽喉出，亦不從諸孔出，其識出時亦復不求諸孔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次跋陀羅波梨！此識捨身已，隨善惡所行。此義何也？此識捨此身體即受彼罪福。譬如風界從山首出至於瞻婆林，因觸故受微妙香，至臭穢之處、或至諸尸臭處，跋陀羅波梨！彼風隨至多處而取多氣，至彼即多。猶如彼風界將彼香氣過，而彼風界無有色，及彼香亦無色。如是如是，此識捨身已將善惡而移，如是次第而去。彼識欲移，猶如睡夢人知一切諸物有，身不移本處。如是如是，有福亦生。欲移識時，猶如夢見諸事，然此識不從咽喉出，亦不從諸孔出，其識出時亦復不求諸孔。」

爾時跋陀羅波梨頂禮佛足白佛言：「世尊！云何或雞卵鵝卵在㲉內，其㲉無孔，云何知識別而㲉不破？其識云何移徙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋陀羅波梨頂禮佛足白佛言：「世尊！云何或雞卵鵝卵在㲉內，其㲉無孔，云何知識別而㲉不破？其識云何移徙？」

佛告跋陀羅波梨：「譬如以瞻婆等諸花熏烏麻，善熟然後壓取油，而言此是瞻婆等花油。如彼香不破壞烏麻而香氣移徙，彼香不著烏麻，因麻及花共和合故香氣相著，然彼香氣不從麻子邊求孔然後入，因彼二故其香移徙。如是如是，此識不破壞卵㲉。妙香移徙，此識轉移亦復如是，汝當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀羅波梨：「譬如以瞻婆等諸花熏烏麻，善熟然後壓取油，而言此是瞻婆等花油。如彼香不破壞烏麻而香氣移徙，彼香不著烏麻，因麻及花共和合故香氣相著，然彼香氣不從麻子邊求孔然後入，因彼二故其香移徙。如是如是，此識不破壞卵㲉。妙香移徙，此識轉移亦復如是，汝當如是知。

「復次此識不移徙，猶如日火摩尼寶等光明，應如是見。復次此識移徙，猶如種子所至地方種子，而彼種子擲置地內，生牙莖葉花果子，或白或赤或黑，各有自味力成熟。而彼地界是一水火風大亦然。如是如是，此識有一法界，一切諸有中成就身然後生，或黑或白或赤等色、或本性剛強、或本性調柔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次此識不移徙，猶如日火摩尼寶等光明，應如是見。復次此識移徙，猶如種子所至地方種子，而彼種子擲置地內，生牙莖葉花果子，或白或赤或黑，各有自味力成熟。而彼地界是一水火風大亦然。如是如是，此識有一法界，一切諸有中成就身然後生，或黑或白或赤等色、或本性剛強、或本性調柔。

「復次跋陀羅波梨！命終之時，此神識捨身已，成後身種子因，欲作手足等體。而當時未有身分，而彼捨地分取法界分，而彼諸界共念和合。然彼念以信敬力故，法界念和合，取識不離識，而法界可見，亦不離法界識有因。然彼識風為助，自餘法界皆為微妙，所謂念界受界法界色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次跋陀羅波梨！命終之時，此神識捨身已，成後身種子因，欲作手足等體。而當時未有身分，而彼捨地分取法界分，而彼諸界共念和合。然彼念以信敬力故，法界念和合，取識不離識，而法界可見，亦不離法界識有因。然彼識風為助，自餘法界皆為微妙，所謂念界受界法界色界。」

爾時跋陀羅白佛言：「世尊！彼識云何有色？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋陀羅白佛言：「世尊！彼識云何有色？」

佛告跋陀羅波梨：「凡有二種色：一者內，二者外。言內色者何？所謂眼也。外者是色。若有眼識彼名內色；耳內聲外，鼻內香外，舌內味外，身內觸外，意內法外。跋陀羅波梨！譬如生盲之人夜睡眠中，夢見種種天妙諸色最勝最上，而彼人見已生最勝喜樂。睡眠覺已便即不見，及至天曉而向他說：『諸人輩！聽我昨夜眠中夢也。我見最妙最上端正婦女之形，復見丈夫百千數眾，復見園林。此中彼處我皆夢見。或有人身體柔軟，手足端嚴臂膊𦟛長，身體纖細腰跨正等。』而彼生盲夢中所見諸人，身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說。爾時彼生盲人如是所說形體，生識不見。於汝意云何？彼生盲之人睡眠所夢，云何得見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀羅波梨：「凡有二種色：一者內，二者外。言內色者何？所謂眼也。外者是色。若有眼識彼名內色；耳內聲外，鼻內香外，舌內味外，身內觸外，意內法外。跋陀羅波梨！譬如生盲之人夜睡眠中，夢見種種天妙諸色最勝最上，而彼人見已生最勝喜樂。睡眠覺已便即不見，及至天曉而向他說：『諸人輩！聽我昨夜眠中夢也。我見最妙最上端正婦女之形，復見丈夫百千數眾，復見園林。此中彼處我皆夢見。或有人身體柔軟，手足端嚴臂膊𦟛長，身體纖細腰跨正等。』而彼生盲夢中所見諸人，身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說。爾時彼生盲人如是所說形體，生識不見。於汝意云何？彼生盲之人睡眠所夢，云何得見？」

跋陀羅波梨白佛言：「善哉世尊！唯願為我解說此事，云何得見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀羅波梨白佛言：「善哉世尊！唯願為我解說此事，云何得見？」

佛告跋陀羅波梨：「跋陀羅波梨！汝當知以內眼因智力，彼生盲人在夢中見，非實眼見。跋陀羅波梨！如夢中人見色少時正念其死，人見內色亦復如是。復次跋陀羅波梨！更為汝解。其死人神識如種子移。譬如種子散於地上受取四大，如是此識受正念已、受受已、受善及不善已、捨身已然後移。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀羅波梨：「跋陀羅波梨！汝當知以內眼因智力，彼生盲人在夢中見，非實眼見。跋陀羅波梨！如夢中人見色少時正念其死，人見內色亦復如是。復次跋陀羅波梨！更為汝解。其死人神識如種子移。譬如種子散於地上受取四大，如是此識受正念已、受受已、受善及不善已、捨身已然後移。」

跋陀羅波梨復問世尊：「云何此識受善及不善識然後移？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀羅波梨復問世尊：「云何此識受善及不善識然後移？」

佛告跋陀羅波梨：「譬如蓮花色摩尼寶隨色影變，若置黑影形即變黑，若置白中即變為白，隨其影形所在之處，彼摩尼寶即同其色，所安置處隨其地分色即隨變。如是此識受善及惡而即移去，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀羅波梨：「譬如蓮花色摩尼寶隨色影變，若置黑影形即變黑，若置白中即變為白，隨其影形所在之處，彼摩尼寶即同其色，所安置處隨其地分色即隨變。如是此識受善及惡而即移去，亦復如是。」

爾時跋陀羅波梨復問佛言：「世尊！此神識何體而現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋陀羅波梨復問佛言：「世尊！此神識何體而現？」

佛告跋陀羅波梨：「此神識無形，無聚處、無積貯處，畢竟不可得、不可得言。此神識有生有滅有惱，亦不可言。跋陀羅波梨！譬如從子生牙，亦不可得爛子生牙，亦非壞子生牙，而彼好子乃生牙成就。跋陀羅波梨！於汝意云何？彼子牙住何處？或在莖、或在葉、或在根，為彼子在樹枝？如是如是，此識於身體無處倚住，不在眼、不在耳、不在鼻，乃至亦不在意。猶如從子生牙，所生子牙者以取受為本，彼處取故即便受胎，受胎已即有觸，如生牙已依時即有枝葉花，有枝葉花即有子。如是如是，此識先成就身體，身體成就已其神識無處可住，亦不離神識有身。如彼種子從樹熟已然後有子，非生果有子。如是如是，此身命終之時，從身體中此神識顯現以受和合，以愛相縛以念相執，善攀緣和合、或非善攀緣和合，以風界相持，智熏逐業緣，父母和合，然後此識顯現。跋陀羅波梨！譬如善成就好明鏡見面形，非無其面得見面形，亦非無明鏡可有面形。如明鏡及面兩緣和合得有面形，而其面形無有色，亦無受亦無有識，但隨身轉動其鏡內形亦轉動，如身言語移徙轉動申縮俯仰，隨所作者，其鏡內面形亦作如是事相顯現。跋陀羅波梨！於汝意云何？其面形因何事故而現形鏡中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀羅波梨：「此神識無形，無聚處、無積貯處，畢竟不可得、不可得言。此神識有生有滅有惱，亦不可言。跋陀羅波梨！譬如從子生牙，亦不可得爛子生牙，亦非壞子生牙，而彼好子乃生牙成就。跋陀羅波梨！於汝意云何？彼子牙住何處？或在莖、或在葉、或在根，為彼子在樹枝？如是如是，此識於身體無處倚住，不在眼、不在耳、不在鼻，乃至亦不在意。猶如從子生牙，所生子牙者以取受為本，彼處取故即便受胎，受胎已即有觸，如生牙已依時即有枝葉花，有枝葉花即有子。如是如是，此識先成就身體，身體成就已其神識無處可住，亦不離神識有身。如彼種子從樹熟已然後有子，非生果有子。如是如是，此身命終之時，從身體中此神識顯現以受和合，以愛相縛以念相執，善攀緣和合、或非善攀緣和合，以風界相持，智熏逐業緣，父母和合，然後此識顯現。跋陀羅波梨！譬如善成就好明鏡見面形，非無其面得見面形，亦非無明鏡可有面形。如明鏡及面兩緣和合得有面形，而其面形無有色，亦無受亦無有識，但隨身轉動其鏡內形亦轉動，如身言語移徙轉動申縮俯仰，隨所作者，其鏡內面形亦作如是事相顯現。跋陀羅波梨！於汝意云何？其面形因何事故而現形鏡中？」

跋陀羅波梨白佛言：「世尊！因人身體故現彼鏡中如是形，隨其身色面亦有如是色，彼形亦如是色，或諸根具足或不具足，彼面形於明鏡中亦復如是現其形相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀羅波梨白佛言：「世尊！因人身體故現彼鏡中如是形，隨其身色面亦有如是色，彼形亦如是色，或諸根具足或不具足，彼面形於明鏡中亦復如是現其形相。」

「跋陀羅波梨！如彼明鏡成就面形，以有身故彼明鏡中現形。如是此身因識有受有取有識有諸行思念成就身體。言彼明鏡者，彼緣父母和合。當知如身滅已無有識形。如彼明鏡現面形已，又清水中更見面形。如此識捨此身形已，至於彼復受餘諸陰。譬如尼拘陀樹子或優曇婆羅等諸樹子雖復細小，而能生極大樹枝。生大樹枝已，捨彼形復更餘處生。而彼子界捨樹形已，隨時乾枯無復本味。其本味滅已，彼樹便即乾枯萎悴。如是此識微細無定色形，生諸身已更復捨，更成就前別體。猶如大麥小麥烏麻小粒大粒等子，隨所地方散處，於彼地方即便著根。如是如是，此識所有眾生身內移於彼處，即有取有受而住，或受福或受罪，從此世移至彼世。猶如蜜蜂見其味於花內，取其味香而捨其花更移別花，或捨惡花移至好花。坐花上已，樂著彼花取彼香味。如是如是，此神識以多善根，或受天身。受天身已，以惡果故或復受地獄、畜生、餓鬼等身，受已復受別身。而此神識云何須觀？譬如欝金香子、或紅藍花子、或分陀利花子，其體本隨分色不定，而彼子內不可見牙亦無定色。而彼子入地得水潤澤即便生牙，有牙已然後生花。而彼色不可以子得見，亦不離子有牙及色。如是如是，此識捨此身已欲成彼身，彼肉團內未有諸根，何況諸入。既無諸根及入，豈可有天眼天耳及香味觸？體得有知理豈可知。我於彼時作如是諸業，我過去如是身體，但因識而受。譬如蠶虫以自身口出於絲縷作繭，纏繞其身於中即死。如是如是，此識自生身已還自造業，猶如蠶虫出絲纏繞，即自滅身移向於彼。譬如蓮花生於水中即有妙色香味，而彼花內無水正體而可得見。彼花滅已，所有地方置子於中，即有色香所住。如是如是，此識所移之處，諸根境界無共移者，受亦無移；其所移者唯有法界。譬如如意珠隨所至之處，有須之物即隨念得。猶如日天光明，自隨逐日而行，日所至處光亦至彼。如是如是，此神識所移至處，受想法界等相隨不離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀羅波梨！如彼明鏡成就面形，以有身故彼明鏡中現形。如是此身因識有受有取有識有諸行思念成就身體。言彼明鏡者，彼緣父母和合。當知如身滅已無有識形。如彼明鏡現面形已，又清水中更見面形。如此識捨此身形已，至於彼復受餘諸陰。譬如尼拘陀樹子或優曇婆羅等諸樹子雖復細小，而能生極大樹枝。生大樹枝已，捨彼形復更餘處生。而彼子界捨樹形已，隨時乾枯無復本味。其本味滅已，彼樹便即乾枯萎悴。如是此識微細無定色形，生諸身已更復捨，更成就前別體。猶如大麥小麥烏麻小粒大粒等子，隨所地方散處，於彼地方即便著根。如是如是，此識所有眾生身內移於彼處，即有取有受而住，或受福或受罪，從此世移至彼世。猶如蜜蜂見其味於花內，取其味香而捨其花更移別花，或捨惡花移至好花。坐花上已，樂著彼花取彼香味。如是如是，此神識以多善根，或受天身。受天身已，以惡果故或復受地獄、畜生、餓鬼等身，受已復受別身。而此神識云何須觀？譬如欝金香子、或紅藍花子、或分陀利花子，其體本隨分色不定，而彼子內不可見牙亦無定色。而彼子入地得水潤澤即便生牙，有牙已然後生花。而彼色不可以子得見，亦不離子有牙及色。如是如是，此識捨此身已欲成彼身，彼肉團內未有諸根，何況諸入。既無諸根及入，豈可有天眼天耳及香味觸？體得有知理豈可知。我於彼時作如是諸業，我過去如是身體，但因識而受。譬如蠶虫以自身口出於絲縷作繭，纏繞其身於中即死。如是如是，此識自生身已還自造業，猶如蠶虫出絲纏繞，即自滅身移向於彼。譬如蓮花生於水中即有妙色香味，而彼花內無水正體而可得見。彼花滅已，所有地方置子於中，即有色香所住。如是如是，此識所移之處，諸根境界無共移者，受亦無移；其所移者唯有法界。譬如如意珠隨所至之處，有須之物即隨念得。猶如日天光明，自隨逐日而行，日所至處光亦至彼。如是如是，此神識所移至處，受想法界等相隨不離。

「復次！此識捨身已取一切諸有。聚集取已，無肉無骨來就後身。彼取色身有及諸觸等事，以天眼觀見善惡受取。譬如小棗千年棗、菴摩羅果、迦毘陀等，果成就時各有一味，或苦或酢、或甘或醎，等諸六味。而彼諸果熟已，在所地方其味在內，子移彼處各自有味。如是如是，此識子所移之處，彼自有觸隨福及無福，以有及念自隨而移。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次！此識捨身已取一切諸有。聚集取已，無肉無骨來就後身。彼取色身有及諸觸等事，以天眼觀見善惡受取。譬如小棗千年棗、菴摩羅果、迦毘陀等，果成就時各有一味，或苦或酢、或甘或醎，等諸六味。而彼諸果熟已，在所地方其味在內，子移彼處各自有味。如是如是，此識子所移之處，彼自有觸隨福及無福，以有及念自隨而移。

「復次！此識捨身時作如是念：『如我今捨此身故，名此念識。為識知善業不善業，知此業隨我而行，知我隨此業而行。』如是等知，故名為識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次！此識捨身時作如是念：『如我今捨此身故，名此念識。為識知善業不善業，知此業隨我而行，知我隨此業而行。』如是等知，故名為識。

「復次！此身知造一切諸業，故名為識。猶如風界，或時冷、或時熱，或時隨臭有氣、或時因香有氣，故知為風。如是此識體無有色，以取因色故、或欲取因故、或見取因故、或持戒求報取因故，乃至有受，受因故受身體色成就，故言為識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次！此身知造一切諸業，故名為識。猶如風界，或時冷、或時熱，或時隨臭有氣、或時因香有氣，故知為風。如是此識體無有色，以取因色故、或欲取因故、或見取因故、或持戒求報取因故，乃至有受，受因故受身體色成就，故言為識。」

爾時彼眾中有一長者童子，名曰蘇摩浮坻(音多尼反，隋言真月)，從座而起，合十指掌而白佛言：「世尊！其色云何須觀？取云何須觀？欲取云何須觀？見取云何須觀？戒取云何須觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼眾中有一長者童子，名曰蘇摩浮坻(音多尼反，隋言真月)，從座而起，合十指掌而白佛言：「世尊！其色云何須觀？取云何須觀？欲取云何須觀？見取云何須觀？戒取云何須觀？」

佛告真月：「凡有智者欲知汝所問，當如是知。真月！若有善色、若有非善色，從肉團時須觀筋血、脈及氣脈、髑髏縫腦、大腸小腸、肺心肝腎、脾膽諸藏、脂𦙽髓血、痰陰涕唾、不淨臭穢非常可畏。毛髮髭鬢皮膚裹覆聚集，聚已所有諸色皆為四大所成。四大者，取色以成身，故名取色。蘇摩坻！彼身以父母和合成牢鞕者，彼即是地大。所有稀軟者，彼名為水大。所有煖成熟者，彼名為火大。所有搖動屈伸者，彼名為風大。所有知者，彼名聲香味觸等界。所念知者，故名為識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告真月：「凡有智者欲知汝所問，當如是知。真月！若有善色、若有非善色，從肉團時須觀筋血、脈及氣脈、髑髏縫腦、大腸小腸、肺心肝腎、脾膽諸藏、脂𦙽髓血、痰陰涕唾、不淨臭穢非常可畏。毛髮髭鬢皮膚裹覆聚集，聚已所有諸色皆為四大所成。四大者，取色以成身，故名取色。蘇摩坻！彼身以父母和合成牢鞕者，彼即是地大。所有稀軟者，彼名為水大。所有煖成熟者，彼名為火大。所有搖動屈伸者，彼名為風大。所有知者，彼名聲香味觸等界。所念知者，故名為識。」

爾時蘇摩浮坻復白佛言：「世尊！云何死時捨彼色界？云何彼識從彼身出？云何彼身捨已作如是知，此是我身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時蘇摩浮坻復白佛言：「世尊！云何死時捨彼色界？云何彼識從彼身出？云何彼身捨已作如是知，此是我身？」

佛報真月言：「真月！受此身正住之時，身業既盡捨於諸大。譬如以乳和水以火煎煮，以得熱氣乳水各別，而彼乳所有脂膩味彼無有色。真月！如是如是，死人身別，諸大亦有別，神識亦有別。然彼識取諸大及取法界已，以法界熏念，取善及惡至於來世。譬如摩訶迦良那藥蘇(隋言大真藥蘇)，取種種藥味力煎，其內或有辛或有苦、或有醋或有醎、或有淡或有甜，取諸味已入體成熟。色香等味取已，彼蘇體捨移而成藥味。此識亦復如是，捨身已取善及惡及取法界，此識移去。言彼蘇味體者，即以喻身。言彼諸藥和合聚集者，喻彼諸根。言諸藥色香味觸者，喻識移去故言識。諸味將去者，即是識移。應當如是觀。言人色別異者，或善色或惡色。或入體大真藥蘇熟消，即是喻善業。當如是觀。若言因彼大真蘇食已出痿黃色，即是喻不善業。當如是觀。如大摩訶迦良那藥蘇寶者，如是此識。應當觀如摩訶迦良那藥蘇取諸藥色味，取已成大真藥蘇，而彼蘇無有手足及諸根，但取彼味。如是如是，此識捨身已及捨諸界，唯取法界。取受已，取善及惡而去。真月！彼人捨身已，於來世得正念得天念，或見六欲諸天，或見十六大地獄，或見身體諸根具足。彼於爾時作如是知，此是我身也。彼人命終之時，彼念見種種相，或見微妙輦輿、或見微妙園林。其園林內有種種樹木，新生蓊欝可愛，或有妙池，或見種種成就諸事。彼見如是等諸相，心生歡喜。生歡喜已，安隱如法取命終，而彼人神識猶如乘馬。應當如是觀。言乘馬者，譬如有人在戰場內，身著好牢鎧甲，善持馬控轡速疾騙騎。如是此識，著攀緣鎧甲善果報，速疾乘出入息捨諸界諸入等。捨已取後生諸梵天，乃至阿迦膩吒等天微妙之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報真月言：「真月！受此身正住之時，身業既盡捨於諸大。譬如以乳和水以火煎煮，以得熱氣乳水各別，而彼乳所有脂膩味彼無有色。真月！如是如是，死人身別，諸大亦有別，神識亦有別。然彼識取諸大及取法界已，以法界熏念，取善及惡至於來世。譬如摩訶迦良那藥蘇(隋言大真藥蘇)，取種種藥味力煎，其內或有辛或有苦、或有醋或有醎、或有淡或有甜，取諸味已入體成熟。色香等味取已，彼蘇體捨移而成藥味。此識亦復如是，捨身已取善及惡及取法界，此識移去。言彼蘇味體者，即以喻身。言彼諸藥和合聚集者，喻彼諸根。言諸藥色香味觸者，喻識移去故言識。諸味將去者，即是識移。應當如是觀。言人色別異者，或善色或惡色。或入體大真藥蘇熟消，即是喻善業。當如是觀。若言因彼大真蘇食已出痿黃色，即是喻不善業。當如是觀。如大摩訶迦良那藥蘇寶者，如是此識。應當觀如摩訶迦良那藥蘇取諸藥色味，取已成大真藥蘇，而彼蘇無有手足及諸根，但取彼味。如是如是，此識捨身已及捨諸界，唯取法界。取受已，取善及惡而去。真月！彼人捨身已，於來世得正念得天念，或見六欲諸天，或見十六大地獄，或見身體諸根具足。彼於爾時作如是知，此是我身也。彼人命終之時，彼念見種種相，或見微妙輦輿、或見微妙園林。其園林內有種種樹木，新生蓊欝可愛，或有妙池，或見種種成就諸事。彼見如是等諸相，心生歡喜。生歡喜已，安隱如法取命終，而彼人神識猶如乘馬。應當如是觀。言乘馬者，譬如有人在戰場內，身著好牢鎧甲，善持馬控轡速疾騙騎。如是此識，著攀緣鎧甲善果報，速疾乘出入息捨諸界諸入等。捨已取後生諸梵天，乃至阿迦膩吒等天微妙之處。」