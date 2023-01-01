大寶積經卷第一百一十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百一十二

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普明菩薩會第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普明菩薩會第四十三

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人，皆是阿惟越致，從諸佛土而來集會，悉皆一生當成無上正真大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人，皆是阿惟越致，從諸佛土而來集會，悉皆一生當成無上正真大道。

爾時世尊告大迦葉：「菩薩有四法退失智慧。何謂為四？不尊重法、不敬法師；所受深法祕不說盡；有樂法者為作留難，說諸因緣沮壞其心；憍慢自高卑下他人。迦葉！是為菩薩四法退失智慧。復次迦葉！菩薩有四法得大智慧。何謂為四？常尊重法、恭敬法師；隨所聞法以清淨心廣為人說，不求一切名聞利養；知從多聞生於智慧，勤求不懈如救頭然；聞經誦持樂如說行，不隨言說。迦葉！是為菩薩四法得大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大迦葉：「菩薩有四法退失智慧。何謂為四？不尊重法、不敬法師；所受深法祕不說盡；有樂法者為作留難，說諸因緣沮壞其心；憍慢自高卑下他人。迦葉！是為菩薩四法退失智慧。復次迦葉！菩薩有四法得大智慧。何謂為四？常尊重法、恭敬法師；隨所聞法以清淨心廣為人說，不求一切名聞利養；知從多聞生於智慧，勤求不懈如救頭然；聞經誦持樂如說行，不隨言說。迦葉！是為菩薩四法得大智慧。

「復次迦葉！菩薩有四法失菩提心。何謂為四？欺誑師長已受經法而不恭敬，無疑悔處令他疑悔，求大乘者訶罵誹謗廣其惡名，以諂曲心與人從事。迦葉！是為菩薩四法失菩提心。復次迦葉！菩薩有四法，世世不失菩提之心，乃至道場自然現前。何謂為四？失命因緣不以妄語何況戲笑；常以直心與人從事離諸諂曲；於諸菩薩生世尊想，能於四方稱揚其名；自不愛樂諸小乘法，所化眾生皆悉令住無上菩提。迦葉！是為菩薩四法，世世不失菩提之心，乃至道場自然現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四法失菩提心。何謂為四？欺誑師長已受經法而不恭敬，無疑悔處令他疑悔，求大乘者訶罵誹謗廣其惡名，以諂曲心與人從事。迦葉！是為菩薩四法失菩提心。復次迦葉！菩薩有四法，世世不失菩提之心，乃至道場自然現前。何謂為四？失命因緣不以妄語何況戲笑；常以直心與人從事離諸諂曲；於諸菩薩生世尊想，能於四方稱揚其名；自不愛樂諸小乘法，所化眾生皆悉令住無上菩提。迦葉！是為菩薩四法，世世不失菩提之心，乃至道場自然現前。

「復次迦葉！菩薩有四法，所生善法滅不增長。何謂為四？以憍慢心讀誦修學路伽耶經，貪利養心詣諸檀越，增毀菩薩，所未聞經違逆不信。迦葉！是為菩薩四法，所生善法滅不增長。復次迦葉！菩薩有四法，所生善法增長不失。何謂為四？捨離邪法求正經典六波羅蜜菩薩法藏；心無憍慢於諸眾生謙卑下下，如法得施知量知足；離諸邪命安住聖種，不出他人罪過虛實不求人短；若於諸法心不通達，作如是念：『佛法無量，隨眾所樂而為演說，唯佛所知非我所解。』以佛為證不生違逆。迦葉！是為菩薩四法，所生善法增長不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四法，所生善法滅不增長。何謂為四？以憍慢心讀誦修學路伽耶經，貪利養心詣諸檀越，增毀菩薩，所未聞經違逆不信。迦葉！是為菩薩四法，所生善法滅不增長。復次迦葉！菩薩有四法，所生善法增長不失。何謂為四？捨離邪法求正經典六波羅蜜菩薩法藏；心無憍慢於諸眾生謙卑下下，如法得施知量知足；離諸邪命安住聖種，不出他人罪過虛實不求人短；若於諸法心不通達，作如是念：『佛法無量，隨眾所樂而為演說，唯佛所知非我所解。』以佛為證不生違逆。迦葉！是為菩薩四法，所生善法增長不失。

「復次迦葉！菩薩有四曲心，所應遠離。何謂為四？於佛法中心生疑悔，於諸眾生憍慢瞋恨，於他利養起嫉妬心，訶罵菩薩廣其惡名。迦葉！是為菩薩四曲心，所應遠離。復次迦葉！菩薩有四直心之相。何謂為四？所犯眾罪終不覆藏，向他發露心無蓋纏；若失國界身命財利，如是急事終不妄語，亦不餘言一切惡事；罵詈毀謗撾打繫縛種種傷害，受是苦時但自咎責，自依業報不瞋恨他；安住信力，若聞甚深難信佛法，自心清淨能悉受持。迦葉！是為菩薩有四直心之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四曲心，所應遠離。何謂為四？於佛法中心生疑悔，於諸眾生憍慢瞋恨，於他利養起嫉妬心，訶罵菩薩廣其惡名。迦葉！是為菩薩四曲心，所應遠離。復次迦葉！菩薩有四直心之相。何謂為四？所犯眾罪終不覆藏，向他發露心無蓋纏；若失國界身命財利，如是急事終不妄語，亦不餘言一切惡事；罵詈毀謗撾打繫縛種種傷害，受是苦時但自咎責，自依業報不瞋恨他；安住信力，若聞甚深難信佛法，自心清淨能悉受持。迦葉！是為菩薩有四直心之相。

「復次迦葉！菩薩有四敗壞之相。何謂為四？讀誦經典而生戲論不隨法行；不能奉順恭敬師長令心歡悅，損他供養；自違本誓而受信施；見善菩薩輕慢不敬。迦葉！是為菩薩有四敗壞之相。復次迦葉！菩薩有四善順之相。何謂為四？所未聞經聞便信受如所說行，依止於法不依言說；隨順師教能知意旨，易與言語所作皆善，不失師意；不退戒定，以調順心而受供養；見善菩薩恭敬愛樂，隨順善人稟受德行。迦葉！是為菩薩有四善順之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四敗壞之相。何謂為四？讀誦經典而生戲論不隨法行；不能奉順恭敬師長令心歡悅，損他供養；自違本誓而受信施；見善菩薩輕慢不敬。迦葉！是為菩薩有四敗壞之相。復次迦葉！菩薩有四善順之相。何謂為四？所未聞經聞便信受如所說行，依止於法不依言說；隨順師教能知意旨，易與言語所作皆善，不失師意；不退戒定，以調順心而受供養；見善菩薩恭敬愛樂，隨順善人稟受德行。迦葉！是為菩薩有四善順之相。

「復次迦葉！菩薩有四錯謬。何謂為四？不可信人與之同意，是菩薩謬；非器眾生說其深法，是菩薩謬；樂大乘者為讚小乘，是菩薩謬；若行施時但與持戒，供養善者不與惡人，是菩薩謬。迦葉！是為菩薩四謬。復次迦葉！菩薩有四正道。何謂為四？於諸眾生其心平等，普化眾生等以佛慧，於諸眾生平等說法，普令眾生等住正行。迦葉！是為菩薩有四正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四錯謬。何謂為四？不可信人與之同意，是菩薩謬；非器眾生說其深法，是菩薩謬；樂大乘者為讚小乘，是菩薩謬；若行施時但與持戒，供養善者不與惡人，是菩薩謬。迦葉！是為菩薩四謬。復次迦葉！菩薩有四正道。何謂為四？於諸眾生其心平等，普化眾生等以佛慧，於諸眾生平等說法，普令眾生等住正行。迦葉！是為菩薩有四正道。

「復次迦葉！菩薩有四非善知識非善等侶。何謂為四？求聲聞者但欲自利，求緣覺者喜樂少事，讀外經典路伽耶毘文辭嚴飾，所親近者但增世利不益法利。迦葉！是為菩薩有四非善知識非善等侶。復次迦葉！菩薩有四善知識四善等侶。何謂為四？諸來求者是善知識，佛道因緣故；能說法者是善知識，生智慧故；能教他人令出家者是善知識，增長善法故；諸佛世尊是善知識，增長一切諸佛法故。迦葉！是為菩薩四善知識四善等侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四非善知識非善等侶。何謂為四？求聲聞者但欲自利，求緣覺者喜樂少事，讀外經典路伽耶毘文辭嚴飾，所親近者但增世利不益法利。迦葉！是為菩薩有四非善知識非善等侶。復次迦葉！菩薩有四善知識四善等侶。何謂為四？諸來求者是善知識，佛道因緣故；能說法者是善知識，生智慧故；能教他人令出家者是善知識，增長善法故；諸佛世尊是善知識，增長一切諸佛法故。迦葉！是為菩薩四善知識四善等侶。

「復次迦葉！菩薩有四非菩薩而似菩薩。何謂為四？貪求利養而不求法，貪求名稱不求福德，貪求自樂不救眾生以滅苦法，樂聚徒眾不樂遠離。迦葉！是為四非菩薩而似菩薩。復次迦葉！菩薩有四真實菩薩。何謂為四？能信解空亦信業報；知一切法無有吾我，而於眾生起大悲心；深樂涅槃而遊生死；所作行施皆為眾生不求果報。迦葉！是為四種真實菩薩福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四非菩薩而似菩薩。何謂為四？貪求利養而不求法，貪求名稱不求福德，貪求自樂不救眾生以滅苦法，樂聚徒眾不樂遠離。迦葉！是為四非菩薩而似菩薩。復次迦葉！菩薩有四真實菩薩。何謂為四？能信解空亦信業報；知一切法無有吾我，而於眾生起大悲心；深樂涅槃而遊生死；所作行施皆為眾生不求果報。迦葉！是為四種真實菩薩福德。

「復次迦葉！菩薩有四大藏。何謂為四？若有菩薩值遇諸佛，能聞六波羅蜜及其義解，以無礙心視說法者，樂遠離行心無懈怠。迦葉！是為菩薩有四大藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四大藏。何謂為四？若有菩薩值遇諸佛，能聞六波羅蜜及其義解，以無礙心視說法者，樂遠離行心無懈怠。迦葉！是為菩薩有四大藏。

「復次迦葉！菩薩有四法能過魔事。何謂為四？常不捨離菩提之心，於諸眾生心無恚礙；覺諸知見；心不輕賤一切眾生。迦葉！是為菩薩四法能過魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四法能過魔事。何謂為四？常不捨離菩提之心，於諸眾生心無恚礙；覺諸知見；心不輕賤一切眾生。迦葉！是為菩薩四法能過魔事。

「復次迦葉！菩薩有四法攝諸善根。何謂為四？在空閑處離諂曲心，諸眾生中行四攝法而不求報，為求法故不惜身命，修諸善根心無厭足。迦葉！是為菩薩四法攝諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四法攝諸善根。何謂為四？在空閑處離諂曲心，諸眾生中行四攝法而不求報，為求法故不惜身命，修諸善根心無厭足。迦葉！是為菩薩四法攝諸善根。

「復次迦葉！菩薩有四無量福德莊嚴。何謂為四？以清淨心而行法施，於破戒人生大悲心，於諸眾生中稱揚讚歎菩提之心，於諸下劣修習忍辱。迦葉！是為菩薩有四無量福德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四無量福德莊嚴。何謂為四？以清淨心而行法施，於破戒人生大悲心，於諸眾生中稱揚讚歎菩提之心，於諸下劣修習忍辱。迦葉！是為菩薩有四無量福德莊嚴。

「復次迦葉！名菩薩者，不但名字為菩薩也，能行善法行平等心名為菩薩。略說成就三十二法，名為菩薩。何謂三十二法？常為眾生深求安樂，皆令得住一切智中，心不憎惡他人智慧，破壞憍慢深樂佛道，愛敬無虛親厚究竟，於怨親中其心同等至於涅槃，言常含笑先意問訊，所為事業終不中息，普為眾生等行大悲，心無疲倦多聞無厭，自求己過不說他短，以菩提心行諸威儀，所行惠施不求其報，不依生處而行持戒，諸眾生中行無礙忍，為修一切諸善根故勤行精進，離生無色而起禪定，行方便慧，應四攝法，善惡眾生慈心無畏，一心聽法心住遠離，心不樂著世間眾事，不貪小乘，於大乘中常見大利，離惡知識親近善友，成四梵行，遊戲五通，常依真智，於諸眾生邪行正行俱不捨棄，言常決定，貴真實法，一切所作菩提為首。如是迦葉！若人有此三十二法，名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！名菩薩者，不但名字為菩薩也，能行善法行平等心名為菩薩。略說成就三十二法，名為菩薩。何謂三十二法？常為眾生深求安樂，皆令得住一切智中，心不憎惡他人智慧，破壞憍慢深樂佛道，愛敬無虛親厚究竟，於怨親中其心同等至於涅槃，言常含笑先意問訊，所為事業終不中息，普為眾生等行大悲，心無疲倦多聞無厭，自求己過不說他短，以菩提心行諸威儀，所行惠施不求其報，不依生處而行持戒，諸眾生中行無礙忍，為修一切諸善根故勤行精進，離生無色而起禪定，行方便慧，應四攝法，善惡眾生慈心無畏，一心聽法心住遠離，心不樂著世間眾事，不貪小乘，於大乘中常見大利，離惡知識親近善友，成四梵行，遊戲五通，常依真智，於諸眾生邪行正行俱不捨棄，言常決定，貴真實法，一切所作菩提為首。如是迦葉！若人有此三十二法，名為菩薩。

「復次迦葉！菩薩福德無量無邊，當以譬喻因緣故知。迦葉！譬如一切大地，眾生所用，無分別心不求其報。菩薩亦爾，從初發心至坐道場，一切眾生皆蒙利益，心無分別不求其報。迦葉！譬如一切水種，百穀藥木皆得增長。菩薩亦爾，自心淨故，慈悲普覆一切眾生，皆令增長一切善法。迦葉！譬如一切火種，皆能成熟百穀果實。菩薩智慧亦復如是，皆能成熟一切善法。迦葉！譬如一切風種，皆能成立一切世界。菩薩方便亦復如是，皆能成立一切佛法。迦葉！譬如月初生時，光明形色日日增長。菩薩淨心亦復如是，一切善法日日增長。迦葉！譬如日之初出一時放光，普為一切眾生照明。菩薩亦爾，放智慧光一時普照一切眾生。迦葉！譬如師子獸王，隨所至處不驚不畏。菩薩亦爾，清淨持戒真實智慧，隨所住處不驚不畏。迦葉！譬如善調象王，能辦大事身不疲極。菩薩亦爾，善調心故，能為眾生作大利益心無疲倦。迦葉！譬如有諸蓮花，生於水中水不能著。菩薩亦爾，生於世間而世間法所不能污。迦葉！譬如有人伐樹，根在還生。菩薩亦爾，方便力故雖斷結使，有善根愛還生三界。迦葉！譬如諸方流水，入大海已皆為一味。菩薩亦爾，以種種門集諸善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提，皆為一味。迦葉！譬如須彌山王，忉利諸天及四天王皆依止住。菩薩菩提心亦復如是，為薩婆若所依止住。迦葉！譬如有大國王，以臣力故能辦國事。菩薩智慧亦復如是，方便力故皆能成辦一切佛事。迦葉！譬如天晴明時，淨無雲翳必無雨相。寡聞菩薩無法雨相，亦復如是。迦葉！譬如天陰雲時，必能降雨充足眾生。菩薩亦爾，從大悲雲起大法雨利益眾生。迦葉！譬如隨轉輪王，所出之處則有七寶。如是迦葉！菩薩出時，三十七品現於世間。迦葉！譬如隨摩尼珠，所在之處則有無量金銀珍寶。菩薩亦爾，隨所出處則有無量百千聲聞辟支佛寶。迦葉！譬如忉利諸天入同等園，所用之物皆悉同等。菩薩亦爾，真淨心故，於眾生中平等教化。迦葉！譬如呪術藥力，毒不害人。菩薩結毒亦復如是，智慧力故不墮惡道。迦葉！譬如諸大城中所棄糞穢，若置甘蔗蒲桃田中則有利益。菩薩結使亦復如是，所有遺餘皆是利益薩婆若因緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩福德無量無邊，當以譬喻因緣故知。迦葉！譬如一切大地，眾生所用，無分別心不求其報。菩薩亦爾，從初發心至坐道場，一切眾生皆蒙利益，心無分別不求其報。迦葉！譬如一切水種，百穀藥木皆得增長。菩薩亦爾，自心淨故，慈悲普覆一切眾生，皆令增長一切善法。迦葉！譬如一切火種，皆能成熟百穀果實。菩薩智慧亦復如是，皆能成熟一切善法。迦葉！譬如一切風種，皆能成立一切世界。菩薩方便亦復如是，皆能成立一切佛法。迦葉！譬如月初生時，光明形色日日增長。菩薩淨心亦復如是，一切善法日日增長。迦葉！譬如日之初出一時放光，普為一切眾生照明。菩薩亦爾，放智慧光一時普照一切眾生。迦葉！譬如師子獸王，隨所至處不驚不畏。菩薩亦爾，清淨持戒真實智慧，隨所住處不驚不畏。迦葉！譬如善調象王，能辦大事身不疲極。菩薩亦爾，善調心故，能為眾生作大利益心無疲倦。迦葉！譬如有諸蓮花，生於水中水不能著。菩薩亦爾，生於世間而世間法所不能污。迦葉！譬如有人伐樹，根在還生。菩薩亦爾，方便力故雖斷結使，有善根愛還生三界。迦葉！譬如諸方流水，入大海已皆為一味。菩薩亦爾，以種種門集諸善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提，皆為一味。迦葉！譬如須彌山王，忉利諸天及四天王皆依止住。菩薩菩提心亦復如是，為薩婆若所依止住。迦葉！譬如有大國王，以臣力故能辦國事。菩薩智慧亦復如是，方便力故皆能成辦一切佛事。迦葉！譬如天晴明時，淨無雲翳必無雨相。寡聞菩薩無法雨相，亦復如是。迦葉！譬如天陰雲時，必能降雨充足眾生。菩薩亦爾，從大悲雲起大法雨利益眾生。迦葉！譬如隨轉輪王，所出之處則有七寶。如是迦葉！菩薩出時，三十七品現於世間。迦葉！譬如隨摩尼珠，所在之處則有無量金銀珍寶。菩薩亦爾，隨所出處則有無量百千聲聞辟支佛寶。迦葉！譬如忉利諸天入同等園，所用之物皆悉同等。菩薩亦爾，真淨心故，於眾生中平等教化。迦葉！譬如呪術藥力，毒不害人。菩薩結毒亦復如是，智慧力故不墮惡道。迦葉！譬如諸大城中所棄糞穢，若置甘蔗蒲桃田中則有利益。菩薩結使亦復如是，所有遺餘皆是利益薩婆若因緣故。

「如是迦葉！菩薩欲學是寶積經者，應修習正觀諸法。云何為正觀？所謂真實思惟諸法。真實正觀者，不觀我人眾生壽命，是名中道真實正觀。復次迦葉！真實觀者，觀色非常亦非無常，觀受想行識非常亦非無常，是名中道真實正觀。復次迦葉！真實觀者，觀地種非常亦非無常，觀水、火、風種非常亦非無常，是名中道真實正觀。所以者何？以常是一邊、無常是一邊，常無常是中無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。我是一邊、無我是一邊，我無我是中無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。復次迦葉！若心有實是為一邊，若心非實是為一邊，若無心識亦無心數法，是名中道諸法實觀。如是善法不善法、世法出世法、有罪法無罪法、有漏法無漏法、有為法無為法，乃至有垢法無垢法，亦復如是離於二邊，而不可受亦不可說，是名中道諸法實觀。復次迦葉！有是一邊、無是一邊，有無中間無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是迦葉！菩薩欲學是寶積經者，應修習正觀諸法。云何為正觀？所謂真實思惟諸法。真實正觀者，不觀我人眾生壽命，是名中道真實正觀。復次迦葉！真實觀者，觀色非常亦非無常，觀受想行識非常亦非無常，是名中道真實正觀。復次迦葉！真實觀者，觀地種非常亦非無常，觀水、火、風種非常亦非無常，是名中道真實正觀。所以者何？以常是一邊、無常是一邊，常無常是中無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。我是一邊、無我是一邊，我無我是中無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。復次迦葉！若心有實是為一邊，若心非實是為一邊，若無心識亦無心數法，是名中道諸法實觀。如是善法不善法、世法出世法、有罪法無罪法、有漏法無漏法、有為法無為法，乃至有垢法無垢法，亦復如是離於二邊，而不可受亦不可說，是名中道諸法實觀。復次迦葉！有是一邊、無是一邊，有無中間無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。

「復次迦葉！我所說法十二因緣，無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱。如是因緣，但為集成是大苦聚。若無明滅則行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故如是老死憂悲眾惱大苦皆滅。明與無明無二無別，如是知者，是名中道諸法實觀。如是行及非行、識及所識、名色可見及不可見、諸六入處及六神通、觸及所觸、受與受滅、愛與愛滅、取與取滅、有與有滅、生與生滅、老死與老死滅，是皆無二無別，如是知者，是名中道諸法實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！我所說法十二因緣，無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱。如是因緣，但為集成是大苦聚。若無明滅則行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故如是老死憂悲眾惱大苦皆滅。明與無明無二無別，如是知者，是名中道諸法實觀。如是行及非行、識及所識、名色可見及不可見、諸六入處及六神通、觸及所觸、受與受滅、愛與愛滅、取與取滅、有與有滅、生與生滅、老死與老死滅，是皆無二無別，如是知者，是名中道諸法實觀。

「復次迦葉！真實觀者，不以空故令諸法空，但法性自空。不以無相故令法無相，但法自無相。不以無願令法無願，但法自無願。不以無起無生無我無取無性故令法無起無取無性，但法自無起無取無性。如是觀者是名實觀。復次迦葉！非無人故名曰為空，但空自空。前際空、後際空、中際亦空，當依於空莫依於人。若以得空便依於空，是於佛法則為退墮。如是迦葉！寧起我見積若須彌，非以空見起增上慢。所以者何？一切諸見以空得脫，若起空見則不可除。迦葉！譬如醫師授藥令病擾動，是藥在內而不出者。於意云何？如是病人寧得差不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！真實觀者，不以空故令諸法空，但法性自空。不以無相故令法無相，但法自無相。不以無願令法無願，但法自無願。不以無起無生無我無取無性故令法無起無取無性，但法自無起無取無性。如是觀者是名實觀。復次迦葉！非無人故名曰為空，但空自空。前際空、後際空、中際亦空，當依於空莫依於人。若以得空便依於空，是於佛法則為退墮。如是迦葉！寧起我見積若須彌，非以空見起增上慢。所以者何？一切諸見以空得脫，若起空見則不可除。迦葉！譬如醫師授藥令病擾動，是藥在內而不出者。於意云何？如是病人寧得差不？」

「不也。世尊！是藥不出，其病轉增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！是藥不出，其病轉增。」

「如是迦葉！一切諸見唯空能滅，若起空見則不可除。譬如有人怖畏虛空，悲嘷椎胸作如是言：『我捨虛空。』於意云何？是虛空者可捨離不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是迦葉！一切諸見唯空能滅，若起空見則不可除。譬如有人怖畏虛空，悲嘷椎胸作如是言：『我捨虛空。』於意云何？是虛空者可捨離不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「如是迦葉！若畏空法，我說是人狂亂失心。所以者何？常行空中而畏於空。譬如畫師自手畫作夜叉鬼像，見已怖畏迷悶躄地。一切凡夫亦復如是，自造色聲香味觸故，往來生死受諸苦惱而不自覺。譬如幻師作幻人已還自殘食。行道比丘亦復如是，有所觀法皆空皆寂無有堅固，是觀亦空。迦葉！譬如兩木相磨便有火生，還燒是木。如是迦葉！真實觀故生聖智慧，聖智生已還燒實觀。譬如然燈，一切黑闇皆自無有，無所從來去無所至，非東方來，去亦不至南西北方四維上下，不從彼來去亦不至。而此燈明無有是念：『我能滅闇。』但因燈明法自無闇，明闇俱空無作無取。如是迦葉！實智慧生、無智便滅，智與無智二相俱空無作無取。迦葉！譬如千歲冥室未曾見明。若然燈時，於意云何？闇寧有，念：『我久住此不欲去耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是迦葉！若畏空法，我說是人狂亂失心。所以者何？常行空中而畏於空。譬如畫師自手畫作夜叉鬼像，見已怖畏迷悶躄地。一切凡夫亦復如是，自造色聲香味觸故，往來生死受諸苦惱而不自覺。譬如幻師作幻人已還自殘食。行道比丘亦復如是，有所觀法皆空皆寂無有堅固，是觀亦空。迦葉！譬如兩木相磨便有火生，還燒是木。如是迦葉！真實觀故生聖智慧，聖智生已還燒實觀。譬如然燈，一切黑闇皆自無有，無所從來去無所至，非東方來，去亦不至南西北方四維上下，不從彼來去亦不至。而此燈明無有是念：『我能滅闇。』但因燈明法自無闇，明闇俱空無作無取。如是迦葉！實智慧生、無智便滅，智與無智二相俱空無作無取。迦葉！譬如千歲冥室未曾見明。若然燈時，於意云何？闇寧有，念：『我久住此不欲去耶？』」

「不也。世尊！若然燈時是闇無力，而不欲去必當磨滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！若然燈時是闇無力，而不欲去必當磨滅。」

「如是迦葉！百千萬劫久習結業，以一實觀即皆消滅。其燈明者，聖智慧是。其黑闇者，諸結業是。迦葉！譬如種在空中而能生長，從本已來無有是處。菩薩取證亦復如是，增長佛法終無是處。迦葉！譬如種在良田則能生長。如是迦葉！菩薩亦爾，有諸結使雜世間法能長佛法。迦葉！譬如高原陸地不生蓮花。菩薩亦復如是，於無為中不生佛法。迦葉！譬如卑濕淤泥中乃生蓮花。菩薩亦爾，生死淤泥邪定眾生能生佛法。迦葉！譬如有四大海滿中生蘇。菩薩有為善根甚多無量，亦復如是。迦葉！譬如若破一毛以為百分，以一分毛取海一渧，一切聲聞有為善根亦復如是。迦葉！譬如小芥子孔所有虛空，一切聲聞有為智慧亦復如是。迦葉！譬如十方虛空無量無邊！菩薩有為智慧甚多為力無量，亦復如是。迦葉！譬如剎利大王有大夫人，與貧賤通懷妊生子。於意云何？是王子不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是迦葉！百千萬劫久習結業，以一實觀即皆消滅。其燈明者，聖智慧是。其黑闇者，諸結業是。迦葉！譬如種在空中而能生長，從本已來無有是處。菩薩取證亦復如是，增長佛法終無是處。迦葉！譬如種在良田則能生長。如是迦葉！菩薩亦爾，有諸結使雜世間法能長佛法。迦葉！譬如高原陸地不生蓮花。菩薩亦復如是，於無為中不生佛法。迦葉！譬如卑濕淤泥中乃生蓮花。菩薩亦爾，生死淤泥邪定眾生能生佛法。迦葉！譬如有四大海滿中生蘇。菩薩有為善根甚多無量，亦復如是。迦葉！譬如若破一毛以為百分，以一分毛取海一渧，一切聲聞有為善根亦復如是。迦葉！譬如小芥子孔所有虛空，一切聲聞有為智慧亦復如是。迦葉！譬如十方虛空無量無邊！菩薩有為智慧甚多為力無量，亦復如是。迦葉！譬如剎利大王有大夫人，與貧賤通懷妊生子。於意云何？是王子不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「如是迦葉！我聲聞眾亦復如是，雖為同證以法性生，不名如來真實佛子。迦葉！譬如剎利大王與使人通懷妊生子，雖出下姓得名王子。初發心菩薩亦復如是，雖未具足福德智慧，往來生死隨其力勢利益眾生，是名如來真實佛子。迦葉！譬如轉輪聖王而有千子，未有一人有聖王相，聖王於中不生子想。如來亦爾，雖有百千萬億聲聞眷屬圍遶而無菩薩，如來於中不生子想。迦葉！譬如轉輪聖王有大夫人懷妊七日，是子具有轉輪王相，諸天尊重過餘諸子具身力者。所以者何？是胎王子必紹尊位繼聖王種。如是迦葉！初發心菩薩亦復如是，雖未具足諸菩薩根，如胎王子諸天神王深心尊重，過於八解大阿羅漢。所以者何？如是菩薩名紹尊位不斷佛種。迦葉！譬如一琉璃珠勝於水精如須彌山。菩薩亦爾，從初發心便勝聲聞辟支佛眾。迦葉！譬如大王夫人生子之日，小王群臣皆來拜謁。菩薩亦爾，初發心時諸天世人皆當禮敬。迦葉！譬如雪山王中生諸藥草，無有所屬無所分別，隨病所服皆能療治。菩薩亦爾，所集智藥無所分別，普為眾生平等救護。迦葉！譬如月初生時，眾人愛敬踰於滿月。如是迦葉！信我語者，愛敬菩薩過於如來。所以者何？由諸菩薩生如來故。迦葉！譬如愚人捨月禮事星宿。智者不爾，終不捨離菩薩行者禮敬聲聞。迦葉！譬如諸天及人，一切世間善治偽珠，不能令成琉璃寶珠。求聲聞人亦復如是，一切持戒成就禪定，終不能得坐於道場成無上道。迦葉！譬如治琉璃珠能出百千無量珍寶。如是教化成就菩薩，能出百千無量聲聞辟支佛寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是迦葉！我聲聞眾亦復如是，雖為同證以法性生，不名如來真實佛子。迦葉！譬如剎利大王與使人通懷妊生子，雖出下姓得名王子。初發心菩薩亦復如是，雖未具足福德智慧，往來生死隨其力勢利益眾生，是名如來真實佛子。迦葉！譬如轉輪聖王而有千子，未有一人有聖王相，聖王於中不生子想。如來亦爾，雖有百千萬億聲聞眷屬圍遶而無菩薩，如來於中不生子想。迦葉！譬如轉輪聖王有大夫人懷妊七日，是子具有轉輪王相，諸天尊重過餘諸子具身力者。所以者何？是胎王子必紹尊位繼聖王種。如是迦葉！初發心菩薩亦復如是，雖未具足諸菩薩根，如胎王子諸天神王深心尊重，過於八解大阿羅漢。所以者何？如是菩薩名紹尊位不斷佛種。迦葉！譬如一琉璃珠勝於水精如須彌山。菩薩亦爾，從初發心便勝聲聞辟支佛眾。迦葉！譬如大王夫人生子之日，小王群臣皆來拜謁。菩薩亦爾，初發心時諸天世人皆當禮敬。迦葉！譬如雪山王中生諸藥草，無有所屬無所分別，隨病所服皆能療治。菩薩亦爾，所集智藥無所分別，普為眾生平等救護。迦葉！譬如月初生時，眾人愛敬踰於滿月。如是迦葉！信我語者，愛敬菩薩過於如來。所以者何？由諸菩薩生如來故。迦葉！譬如愚人捨月禮事星宿。智者不爾，終不捨離菩薩行者禮敬聲聞。迦葉！譬如諸天及人，一切世間善治偽珠，不能令成琉璃寶珠。求聲聞人亦復如是，一切持戒成就禪定，終不能得坐於道場成無上道。迦葉！譬如治琉璃珠能出百千無量珍寶。如是教化成就菩薩，能出百千無量聲聞辟支佛寶。」

爾時世尊復告大迦葉：「菩薩常應求利眾生，又正修習一切所有福德善根，等心施與一切眾生。所得智藥遍到十方，療治眾生皆令畢竟。云何名為畢竟智藥？謂不淨觀治於貪婬，以慈心觀治於瞋恚，以因緣觀治於愚癡，以行空觀治諸妄見，以無相觀治諸憶想分別緣念，以無願觀治於一切出三界願，以四顛倒治一切倒，以諸有為皆悉無常治無常中計常顛倒，以有為苦治諸苦中計樂顛倒，以無我法治無我中計我顛倒，以涅槃寂治不淨中計淨顛倒。以四念處治諸依倚身受心法，行者觀身順身相觀不墮我見，順受相觀不墮我見，順心相觀不墮我見，順法相觀不墮我見，是四念處能厭一切身受心法開涅槃門。以四正勤能斷已生諸不善法，及不起未生諸不善法，未生善法悉能令生，已生善法能令增長。取要言之，能斷一切諸不善法，成就一切諸善之法。以四如意足治身心重，壞身一相令得如意自在神通。以五根治無信懈怠失念亂心無慧眾生，以五力障諸煩惱力，以七覺分治諸法中疑悔錯謬，以八正道治墮邪道一切眾生。迦葉！是為菩薩畢竟智藥，菩薩常應勤修習行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告大迦葉：「菩薩常應求利眾生，又正修習一切所有福德善根，等心施與一切眾生。所得智藥遍到十方，療治眾生皆令畢竟。云何名為畢竟智藥？謂不淨觀治於貪婬，以慈心觀治於瞋恚，以因緣觀治於愚癡，以行空觀治諸妄見，以無相觀治諸憶想分別緣念，以無願觀治於一切出三界願，以四顛倒治一切倒，以諸有為皆悉無常治無常中計常顛倒，以有為苦治諸苦中計樂顛倒，以無我法治無我中計我顛倒，以涅槃寂治不淨中計淨顛倒。以四念處治諸依倚身受心法，行者觀身順身相觀不墮我見，順受相觀不墮我見，順心相觀不墮我見，順法相觀不墮我見，是四念處能厭一切身受心法開涅槃門。以四正勤能斷已生諸不善法，及不起未生諸不善法，未生善法悉能令生，已生善法能令增長。取要言之，能斷一切諸不善法，成就一切諸善之法。以四如意足治身心重，壞身一相令得如意自在神通。以五根治無信懈怠失念亂心無慧眾生，以五力障諸煩惱力，以七覺分治諸法中疑悔錯謬，以八正道治墮邪道一切眾生。迦葉！是為菩薩畢竟智藥，菩薩常應勤修習行。

「又大迦葉！閻浮提內諸醫師中，耆域醫王最為第一。假令三千大千世界所有眾生皆如耆域，若有人問心中結使煩惱邪見疑悔病藥尚不能答，何況能治？菩薩於中應作是念：『我終不以世藥為足，我當求習出世智藥，亦修一切善根福德。』如是菩薩得智藥已，遍到十方，畢竟療治一切眾生。何謂菩薩出世智藥？謂知諸法從緣合生，信一切法無我無人，亦無眾生壽命知見，無作無受，信解通達無我我所。於是空法無所得中不驚不畏，勤加精進而求心相。菩薩如是求心，何等是心？若貪欲耶？若瞋恚耶？若愚癡耶？若過去未來現在耶？若心過去即是盡滅，若心未來未生未至，若心現在則無有住。是心非內非外亦非中間，是心無色、無形無對、無識無知、無住無處。如是心者，十方三世一切諸佛，不已見不今見不當見。若一切佛過去來今而所不見，云何當有？但以顛倒想故，心生諸法種種差別。是心如幻，以憶想分別故，起種種業受種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大迦葉！閻浮提內諸醫師中，耆域醫王最為第一。假令三千大千世界所有眾生皆如耆域，若有人問心中結使煩惱邪見疑悔病藥尚不能答，何況能治？菩薩於中應作是念：『我終不以世藥為足，我當求習出世智藥，亦修一切善根福德。』如是菩薩得智藥已，遍到十方，畢竟療治一切眾生。何謂菩薩出世智藥？謂知諸法從緣合生，信一切法無我無人，亦無眾生壽命知見，無作無受，信解通達無我我所。於是空法無所得中不驚不畏，勤加精進而求心相。菩薩如是求心，何等是心？若貪欲耶？若瞋恚耶？若愚癡耶？若過去未來現在耶？若心過去即是盡滅，若心未來未生未至，若心現在則無有住。是心非內非外亦非中間，是心無色、無形無對、無識無知、無住無處。如是心者，十方三世一切諸佛，不已見不今見不當見。若一切佛過去來今而所不見，云何當有？但以顛倒想故，心生諸法種種差別。是心如幻，以憶想分別故，起種種業受種種身。

「又大迦葉！心去如風，不可捉故。心如流水，生滅不住故。心如燈焰，眾緣有故。是心如電，念念滅故。心如虛空，客塵污故。心如獼猴，貪六欲故。心如畫師，能起種種業因緣故。心不一定，隨逐種種諸煩惱故。心如大王，一切諸法增上主故。心常獨行無二無伴，無有二心能一時故。心如怨家，能與一切諸苦惱故。心如狂象，蹈諸土舍能壞一切諸善根故。心如吞鈎，苦中生樂想故。是心如夢，於無我中生我想故。心如蒼蠅，於不淨中起淨想故。心如惡賊，能與種種考掠苦故。心如惡鬼，求人便故。心常高下，貪恚所壞故。心如盜賊，劫一切善根故。心常貪色，如蛾投火。心常貪聲，如軍久行樂勝鼓音。心常貪香，如猪憙樂不淨中臥。心常貪味，如小女人樂著美食。心常貪觸，如蠅著油。如是迦葉！求是心相而不可得。若不可得則非過去未來現在，若非過去未來現在則出三世，若出三世非有非無，若非有非無即是不起，若不起者即是無性，若無性者即是無生，若無生者即是無滅，若無滅者則無所離，若無所離者則無來無去無退無生，若無來無去無退無生則無行業，若無行業則是無為，若無為者則是一切諸聖根本，是中無有持戒亦無破戒。若無持戒無破戒者是則無行亦無非行，若無有行無非行者是則無心無心數法，若無有心心數法者則無有業亦無業報，若無有業無業報者則無苦樂，若無苦樂即是聖性。是中無業無起業者，無有身業亦無口業亦無意業。是中無有上中下差別，聖性平等如虛空故。是性無別，一切諸法等一味故。是性遠離，離身心相故。是性離一切法，隨順涅槃故。是性清淨，遠離一切煩惱垢故。是性無我，離我我所故。是性無高下，從平等生故。是性真諦，第一義諦故。是性無盡，畢竟不生故。是性常住，諸法常如故。是性安樂，涅槃為第一故。是性清淨，離一切相故。是性無我，求我不可得故。是性真淨，從本已來畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大迦葉！心去如風，不可捉故。心如流水，生滅不住故。心如燈焰，眾緣有故。是心如電，念念滅故。心如虛空，客塵污故。心如獼猴，貪六欲故。心如畫師，能起種種業因緣故。心不一定，隨逐種種諸煩惱故。心如大王，一切諸法增上主故。心常獨行無二無伴，無有二心能一時故。心如怨家，能與一切諸苦惱故。心如狂象，蹈諸土舍能壞一切諸善根故。心如吞鈎，苦中生樂想故。是心如夢，於無我中生我想故。心如蒼蠅，於不淨中起淨想故。心如惡賊，能與種種考掠苦故。心如惡鬼，求人便故。心常高下，貪恚所壞故。心如盜賊，劫一切善根故。心常貪色，如蛾投火。心常貪聲，如軍久行樂勝鼓音。心常貪香，如猪憙樂不淨中臥。心常貪味，如小女人樂著美食。心常貪觸，如蠅著油。如是迦葉！求是心相而不可得。若不可得則非過去未來現在，若非過去未來現在則出三世，若出三世非有非無，若非有非無即是不起，若不起者即是無性，若無性者即是無生，若無生者即是無滅，若無滅者則無所離，若無所離者則無來無去無退無生，若無來無去無退無生則無行業，若無行業則是無為，若無為者則是一切諸聖根本，是中無有持戒亦無破戒。若無持戒無破戒者是則無行亦無非行，若無有行無非行者是則無心無心數法，若無有心心數法者則無有業亦無業報，若無有業無業報者則無苦樂，若無苦樂即是聖性。是中無業無起業者，無有身業亦無口業亦無意業。是中無有上中下差別，聖性平等如虛空故。是性無別，一切諸法等一味故。是性遠離，離身心相故。是性離一切法，隨順涅槃故。是性清淨，遠離一切煩惱垢故。是性無我，離我我所故。是性無高下，從平等生故。是性真諦，第一義諦故。是性無盡，畢竟不生故。是性常住，諸法常如故。是性安樂，涅槃為第一故。是性清淨，離一切相故。是性無我，求我不可得故。是性真淨，從本已來畢竟淨故。

「又大迦葉！汝等當自觀內，莫外馳騁。如是大迦葉！當來比丘如犬逐塊。云何比丘如犬逐塊？譬如有人以塊擲犬，犬即捨人而往逐之。如是迦葉！有沙門婆羅門，怖畏好色聲香味觸故，住空閑處獨無等侶，離眾憒閙身離五欲而心不捨。是人有時或念好色聲香味觸，貪心樂著而不觀內，不知云何當得離色聲香味觸。以不知故，有時來入城邑聚落在人眾中，還為好色聲香味觸五欲所縛。以空閑處持俗戒故死得生天，又為天上五欲所縛，從天上沒亦不得脫於四惡道地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，是名比丘如犬逐塊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大迦葉！汝等當自觀內，莫外馳騁。如是大迦葉！當來比丘如犬逐塊。云何比丘如犬逐塊？譬如有人以塊擲犬，犬即捨人而往逐之。如是迦葉！有沙門婆羅門，怖畏好色聲香味觸故，住空閑處獨無等侶，離眾憒閙身離五欲而心不捨。是人有時或念好色聲香味觸，貪心樂著而不觀內，不知云何當得離色聲香味觸。以不知故，有時來入城邑聚落在人眾中，還為好色聲香味觸五欲所縛。以空閑處持俗戒故死得生天，又為天上五欲所縛，從天上沒亦不得脫於四惡道地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，是名比丘如犬逐塊。

「又大迦葉！云何比丘不如犬逐塊？若有比丘為人所罵而不報罵，打害瞋毀亦不報毀，但自內觀求伏其心，作如是念：『罵者為誰？受者為誰？打者害者、毀者瞋者亦復為誰？』是名比丘不如犬逐塊。迦葉！譬如善調馬師，隨馬𢤱悷即時能伏。行者亦爾，隨心所向即時能攝不令放逸。迦葉！譬如咽塞病，即能斷命。如是迦葉！一切見中唯有我見，即時能斷於智慧命。譬如有人隨所縛處而求解脫。如是迦葉！隨心所著應當求解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大迦葉！云何比丘不如犬逐塊？若有比丘為人所罵而不報罵，打害瞋毀亦不報毀，但自內觀求伏其心，作如是念：『罵者為誰？受者為誰？打者害者、毀者瞋者亦復為誰？』是名比丘不如犬逐塊。迦葉！譬如善調馬師，隨馬𢤱悷即時能伏。行者亦爾，隨心所向即時能攝不令放逸。迦葉！譬如咽塞病，即能斷命。如是迦葉！一切見中唯有我見，即時能斷於智慧命。譬如有人隨所縛處而求解脫。如是迦葉！隨心所著應當求解。

「又大迦葉！出家之人有二不淨心。何謂為二？一者讀誦路伽耶等外道經書，二者多畜諸好衣鉢。又出家人有二堅縛。何謂為二？一者見縛，二者利養縛。又出家人有二障法。何謂為二？一者親近白衣，二者憎惡善人。又出家人有二種垢。何謂為二？一者忍受煩惱，二者貪諸檀越。又出家人有二雨雹壞諸善根。何謂為二？一者敗逆正法，二者破戒受人信施。又出家人有二癰瘡。何謂為二？一者求見他過，二者自覆其罪。又出家人有二燒法。何謂為二？一者垢心受著法衣，二者受他持戒善人供養。又出家人有二種病。何謂為二？一者懷增上慢而不伏心，二者壞他發大乘心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大迦葉！出家之人有二不淨心。何謂為二？一者讀誦路伽耶等外道經書，二者多畜諸好衣鉢。又出家人有二堅縛。何謂為二？一者見縛，二者利養縛。又出家人有二障法。何謂為二？一者親近白衣，二者憎惡善人。又出家人有二種垢。何謂為二？一者忍受煩惱，二者貪諸檀越。又出家人有二雨雹壞諸善根。何謂為二？一者敗逆正法，二者破戒受人信施。又出家人有二癰瘡。何謂為二？一者求見他過，二者自覆其罪。又出家人有二燒法。何謂為二？一者垢心受著法衣，二者受他持戒善人供養。又出家人有二種病。何謂為二？一者懷增上慢而不伏心，二者壞他發大乘心。

「又大迦葉！謂沙門者，有四種沙門。何謂為四？一者形服沙門，二者威儀欺誑沙門，三者貪求名聞沙門，四者實行沙門。何謂形服沙門？有一沙門形服具足被僧伽梨，剃除鬚髮執持應器，而便成就不淨身業不淨口業不淨意業，不善護身，慳嫉懈怠破戒為惡，是名形服沙門。何謂威儀欺誑沙門？有一沙門具足沙門身四威儀，行立坐臥一心安詳，斷諸美味修四聖種，遠離眾會，出家憒閙之眾，言語柔軟。行如是法皆為欺誑不為善淨，而於空法有所見得，於無得法生恐畏心、如臨深想，於空論比丘生怨賊想，是名威儀欺誑沙門。何謂名聞沙門？有一沙門以現因緣而行持戒；欲令人知自力讀誦，欲令他人知為多聞；自力獨處在於閑靜，欲令人知為阿練若；少欲知足行遠離行，但為人知，不以厭離、不為善寂、不為得道、不為沙門婆羅門果、不為涅槃，是為名聞沙門。復次迦葉！何謂實行沙門？有一沙門，不貪身命，何況利養。聞諸法空無相無願，心達隨順如所說行。不為涅槃而修梵行，何況三界。尚不樂起空無我見，何況我見眾生人見。離依止法而求解脫一切煩惱。見一切諸法本來無垢畢竟清淨，而自依止亦不依他。以正法身尚不見佛，何況形色。以空遠離尚不見法，何況貪著音聲言說。以無為法尚不見僧，何況當見有和合眾。而於諸法無所斷除無所修行，不生生死不著涅槃，知一切法本來寂滅，不見有縛不求解脫，是名實行沙門。如是迦葉！汝等當習實行沙門法，莫為名字所壞。迦葉！譬如貧窮賤人假富貴名。於意云何？稱此名不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大迦葉！謂沙門者，有四種沙門。何謂為四？一者形服沙門，二者威儀欺誑沙門，三者貪求名聞沙門，四者實行沙門。何謂形服沙門？有一沙門形服具足被僧伽梨，剃除鬚髮執持應器，而便成就不淨身業不淨口業不淨意業，不善護身，慳嫉懈怠破戒為惡，是名形服沙門。何謂威儀欺誑沙門？有一沙門具足沙門身四威儀，行立坐臥一心安詳，斷諸美味修四聖種，遠離眾會，出家憒閙之眾，言語柔軟。行如是法皆為欺誑不為善淨，而於空法有所見得，於無得法生恐畏心、如臨深想，於空論比丘生怨賊想，是名威儀欺誑沙門。何謂名聞沙門？有一沙門以現因緣而行持戒；欲令人知自力讀誦，欲令他人知為多聞；自力獨處在於閑靜，欲令人知為阿練若；少欲知足行遠離行，但為人知，不以厭離、不為善寂、不為得道、不為沙門婆羅門果、不為涅槃，是為名聞沙門。復次迦葉！何謂實行沙門？有一沙門，不貪身命，何況利養。聞諸法空無相無願，心達隨順如所說行。不為涅槃而修梵行，何況三界。尚不樂起空無我見，何況我見眾生人見。離依止法而求解脫一切煩惱。見一切諸法本來無垢畢竟清淨，而自依止亦不依他。以正法身尚不見佛，何況形色。以空遠離尚不見法，何況貪著音聲言說。以無為法尚不見僧，何況當見有和合眾。而於諸法無所斷除無所修行，不生生死不著涅槃，知一切法本來寂滅，不見有縛不求解脫，是名實行沙門。如是迦葉！汝等當習實行沙門法，莫為名字所壞。迦葉！譬如貧窮賤人假富貴名。於意云何？稱此名不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「如是迦葉！但名沙門婆羅門，而無沙門婆羅門實功德行，亦如貧人為名所壞。譬如有人漂沒大水渴乏而死。如是迦葉！有諸沙門多讀誦經而不能止貪恚癡渴！法水漂沒煩惱渴死墮諸惡道。譬如藥師持藥囊行，而自身病不能療治。多聞之人有煩惱病亦復如是，雖有多聞不止煩惱不能自利。譬如有人服王貴藥，不能將適為藥所害。多聞之人有煩惱病亦復如是，得好法藥不能修善自害慧根。迦葉！譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著。如是多聞貪著利養，便不復能利益天人。譬如死人著金瓔珞。多聞破戒比丘被服法衣受他供養，亦復如是。如長者子剪除爪甲，淨自洗浴塗赤栴檀，著新白衣頭著華鬘中外相稱。如是迦葉！多聞持戒被服法衣受他供養，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是迦葉！但名沙門婆羅門，而無沙門婆羅門實功德行，亦如貧人為名所壞。譬如有人漂沒大水渴乏而死。如是迦葉！有諸沙門多讀誦經而不能止貪恚癡渴！法水漂沒煩惱渴死墮諸惡道。譬如藥師持藥囊行，而自身病不能療治。多聞之人有煩惱病亦復如是，雖有多聞不止煩惱不能自利。譬如有人服王貴藥，不能將適為藥所害。多聞之人有煩惱病亦復如是，得好法藥不能修善自害慧根。迦葉！譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著。如是多聞貪著利養，便不復能利益天人。譬如死人著金瓔珞。多聞破戒比丘被服法衣受他供養，亦復如是。如長者子剪除爪甲，淨自洗浴塗赤栴檀，著新白衣頭著華鬘中外相稱。如是迦葉！多聞持戒被服法衣受他供養，亦復如是。

「又大迦葉！四種破戒比丘似善持戒。何謂為四？有一比丘具足持戒，大小罪中心常怖畏，所聞戒法皆能履行，身業清淨口業清淨意業清淨正命清淨。而是比丘說有我論，是初破戒似善持戒。復次迦葉！有一比丘誦持戒律，隨所說行身見不滅，是名第二破戒比丘似善持戒。復次迦葉！有一比丘具足持戒，取眾生相而行慈心，聞一切法本來無生心大驚怖，是名第三破戒比丘似善持戒。復次迦葉！有一比丘具足修行十二頭陀，見有所得，是名第四破戒比丘似善持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大迦葉！四種破戒比丘似善持戒。何謂為四？有一比丘具足持戒，大小罪中心常怖畏，所聞戒法皆能履行，身業清淨口業清淨意業清淨正命清淨。而是比丘說有我論，是初破戒似善持戒。復次迦葉！有一比丘誦持戒律，隨所說行身見不滅，是名第二破戒比丘似善持戒。復次迦葉！有一比丘具足持戒，取眾生相而行慈心，聞一切法本來無生心大驚怖，是名第三破戒比丘似善持戒。復次迦葉！有一比丘具足修行十二頭陀，見有所得，是名第四破戒比丘似善持戒。

「復次迦葉！善持戒者，無我無我所、無作無非作、無有所作亦無作者、無行無非行、無色無名、無相無非相、無滅無非滅、無取無捨、無可取無可棄、無眾生無眾生名、無心無心名、無世間無非世間、無依止無非依止，不以戒自高不下他戒、亦不憶想分別此戒。是名諸聖所持戒行，無漏不繫不受三界，遠離一切諸依止法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！善持戒者，無我無我所、無作無非作、無有所作亦無作者、無行無非行、無色無名、無相無非相、無滅無非滅、無取無捨、無可取無可棄、無眾生無眾生名、無心無心名、無世間無非世間、無依止無非依止，不以戒自高不下他戒、亦不憶想分別此戒。是名諸聖所持戒行，無漏不繫不受三界，遠離一切諸依止法。」

爾時世尊欲明了此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲明了此義，而說偈言：

「清淨持戒者， 無垢無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨持戒者， 無垢無所有，

持戒無憍慢， 亦無所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒無憍慢， 亦無所依止。

持戒無愚癡， 亦無有諸縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒無愚癡， 亦無有諸縛，

持戒無塵污， 亦無有違失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒無塵污， 亦無有違失。

持戒心善軟， 畢竟常寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒心善軟， 畢竟常寂滅，

遠離於一切， 憶想之分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於一切， 憶想之分別，

解脫諸動念， 是淨持佛戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸動念， 是淨持佛戒。

不貪惜身命， 不用諸有生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪惜身命， 不用諸有生，

修習於正行， 安住正道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習於正行， 安住正道中，

是名為佛法， 真實淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為佛法， 真實淨持戒。

持戒不染世， 亦不依世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒不染世， 亦不依世法，

逮得智慧明， 無闇無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得智慧明， 無闇無所有，

無我無彼想， 已知見諸相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無彼想， 已知見諸相，

是名為佛法， 真實淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為佛法， 真實淨持戒。

無此無彼岸， 亦無有中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無此無彼岸， 亦無有中間，

於無此彼中， 亦無有所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無此彼中， 亦無有所著。

無縛無諸漏， 亦無有欺誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無縛無諸漏， 亦無有欺誑，

是名為佛法， 真實淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為佛法， 真實淨持戒。

心不著名色， 不生我我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不著名色， 不生我我所，

是名為安住， 真實淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為安住， 真實淨持戒。

雖行持諸戒， 其心不自高， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行持諸戒， 其心不自高，

亦不以為上， 遇戒求聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不以為上， 遇戒求聖道，

是名為真實， 清淨持戒相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為真實， 清淨持戒相。

不以戒為最， 亦不貴三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以戒為最， 亦不貴三昧，

過此二事已， 修習於智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過此二事已， 修習於智慧。

空寂無所有， 諸聖賢之性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空寂無所有， 諸聖賢之性，

是清淨持戒， 諸佛所稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是清淨持戒， 諸佛所稱讚。

心解脫身見， 除滅我我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心解脫身見， 除滅我我所，

信解於諸佛， 所行空寂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解於諸佛， 所行空寂法，

如是持聖戒， 則為無有比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是持聖戒， 則為無有比。

依戒得三昧， 三昧能修慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依戒得三昧， 三昧能修慧，

依因所修慧， 逮得於淨智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依因所修慧， 逮得於淨智，

已得淨智者， 具足清淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得淨智者， 具足清淨戒。」

說是語時，五百比丘不受諸法心得解脫，三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。五百比丘聞是深法，心不信解不能通達，從坐起去。爾時大迦葉白佛言：「世尊！是五百比丘皆得禪定，不能信解入深法故從坐起去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，五百比丘不受諸法心得解脫，三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。五百比丘聞是深法，心不信解不能通達，從坐起去。爾時大迦葉白佛言：「世尊！是五百比丘皆得禪定，不能信解入深法故從坐起去。」

佛語迦葉：「是諸比丘皆增上慢，聞是清淨無漏戒相，不能信解不能通達。佛所說偈其義甚深。所以者何？諸佛菩提極甚深故。若不厚種善根、惡知識所守、信解力少，難得信受。又大迦葉！是五百比丘，過去迦葉佛時為外道弟子，到迦葉佛所欲求長短。聞佛說法得少信心，而自念言：『是佛希有，快善妙語。』以是善心命終之後生忉利天。忉利天終生閻浮提，於我法中而得出家。是諸比丘深著諸見，聞說深法不能信解隨順通達。是諸比丘雖不通達，以聞深法因緣力故，得大利益不生惡道，當於現身得入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「是諸比丘皆增上慢，聞是清淨無漏戒相，不能信解不能通達。佛所說偈其義甚深。所以者何？諸佛菩提極甚深故。若不厚種善根、惡知識所守、信解力少，難得信受。又大迦葉！是五百比丘，過去迦葉佛時為外道弟子，到迦葉佛所欲求長短。聞佛說法得少信心，而自念言：『是佛希有，快善妙語。』以是善心命終之後生忉利天。忉利天終生閻浮提，於我法中而得出家。是諸比丘深著諸見，聞說深法不能信解隨順通達。是諸比丘雖不通達，以聞深法因緣力故，得大利益不生惡道，當於現身得入涅槃。」

爾時佛語須菩提言：「汝往將是諸比丘來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛語須菩提言：「汝往將是諸比丘來。」

須菩提言：「世尊！是人尚不能信佛語，況須菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是人尚不能信佛語，況須菩提耶？」

佛即化作二比丘，隨五百比丘所向道中。諸比丘見已，問化比丘：「汝欲那去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即化作二比丘，隨五百比丘所向道中。諸比丘見已，問化比丘：「汝欲那去？」

答言：「我等欲去獨處修禪定樂。所以者何？佛所說法不能信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「我等欲去獨處修禪定樂。所以者何？佛所說法不能信解。」

諸比丘言：「長老！我等聞佛說法亦不信解，欲至獨處修禪定行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「長老！我等聞佛說法亦不信解，欲至獨處修禪定行。」

時化比丘語諸比丘言：「我等當離自高逆諍心，應求信解佛所說義。所以者何？無高無諍是沙門法。所說涅槃名為滅者，為何所滅？是身之中有我滅耶？有人有作有受有命而可滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時化比丘語諸比丘言：「我等當離自高逆諍心，應求信解佛所說義。所以者何？無高無諍是沙門法。所說涅槃名為滅者，為何所滅？是身之中有我滅耶？有人有作有受有命而可滅耶？」

諸比丘言：「是身之中，無我無人、無作無受、無命而可滅者，但以貪欲瞋癡滅故名為涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「是身之中，無我無人、無作無受、無命而可滅者，但以貪欲瞋癡滅故名為涅槃。」

化比丘言：「汝等！貪欲瞋癡為是定相可滅盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘言：「汝等！貪欲瞋癡為是定相可滅盡耶？」

諸比丘言：「貪欲瞋癡不在於內，亦不在外、不在中間。離諸憶想是則不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「貪欲瞋癡不在於內，亦不在外、不在中間。離諸憶想是則不生。」

化比丘言：「是故汝等莫作憶想。若使汝等不起憶想分別法者，即於諸法無染無離，無染無離者是名寂滅。所有戒品亦不往來亦不滅盡，定品慧品解脫品解脫知見品亦不往來亦不滅盡，以是法故說為涅槃。是法皆空，遠離亦不可取。汝等捨離是涅槃想，莫隨於想、莫隨非想、莫以想捨想、莫以想觀想。若以想捨想者，則為想所縛。汝等不應分別一切受想滅定，一切諸法無分別故。若有比丘滅諸受想得滅定者，則為滿足更無有上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘言：「是故汝等莫作憶想。若使汝等不起憶想分別法者，即於諸法無染無離，無染無離者是名寂滅。所有戒品亦不往來亦不滅盡，定品慧品解脫品解脫知見品亦不往來亦不滅盡，以是法故說為涅槃。是法皆空，遠離亦不可取。汝等捨離是涅槃想，莫隨於想、莫隨非想、莫以想捨想、莫以想觀想。若以想捨想者，則為想所縛。汝等不應分別一切受想滅定，一切諸法無分別故。若有比丘滅諸受想得滅定者，則為滿足更無有上。」

化比丘說是語時，五百比丘不受諸法心得解脫。來詣佛所，頭面禮足在一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘說是語時，五百比丘不受諸法心得解脫。來詣佛所，頭面禮足在一面立。

爾時須菩提問諸比丘言：「汝等去至何所？今何從來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提問諸比丘言：「汝等去至何所？今何從來？」

諸比丘言：「佛所說法，無所從來去無所至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「佛所說法，無所從來去無所至。」

又問：「誰為汝師？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰為汝師？」

答言：「我師先來不生亦無有滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「我師先來不生亦無有滅。」

又問：「汝等從何聞法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等從何聞法？」

答言：「無有五陰、十二入、十八界，從是聞法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無有五陰、十二入、十八界，從是聞法。」

又問：「云何聞法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何聞法？」

答言：「不為縛故、不為解脫故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不為縛故、不為解脫故。」

又問：「汝等習行何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等習行何法？」

答言：「不為得故、不為斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不為得故、不為斷故。」

又問：「誰調伏汝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰調伏汝？」

答言：「身無定相、心無所行，是調伏我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「身無定相、心無所行，是調伏我。」

又問：「何行心得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何行心得解脫？」

答言：「不斷無明不生明故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不斷無明不生明故。」

又問：「汝等為誰弟子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等為誰弟子？」

答言：「無得無知者，是彼弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無得無知者，是彼弟子。」

又問：「汝等已得，幾何當入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等已得，幾何當入涅槃？」

答言：「猶如如來所化入涅槃者，我等當入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「猶如如來所化入涅槃者，我等當入。」

又問：「汝等已得己利耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等已得己利耶？」

答言：「自利不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「自利不可得故。」

又問：「汝等所作已辦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等所作已辦耶？」

答言：「所作不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「所作不可得故。」

又問：「汝等修梵行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等修梵行耶？」

答言：「於三界不行亦非不行，是我梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「於三界不行亦非不行，是我梵行。」

又問：「汝等煩惱盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等煩惱盡耶？」

答言：「一切諸法畢竟無盡相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「一切諸法畢竟無盡相故。」

又問：「汝等破魔耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等破魔耶？」

答言：「陰魔不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「陰魔不可得故。」

又問：「汝等奉如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等奉如來耶？」

答言：「不以身心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不以身心故。」

又問：「汝等住福田耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等住福田耶？」

答言：「無有住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無有住故。」

又問：「汝等斷於生死往來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等斷於生死往來耶？」

答言：「無常無斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無常無斷故。」

又問：「汝等隨法行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等隨法行耶？」

答言：「無礙解脫故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無礙解脫故。」

又問：「汝等究竟當生何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等究竟當生何所？」

答言：「隨於如來化人所至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「隨於如來化人所至。」

須菩提問諸比丘時，有五百比丘不受諸法心得解脫，三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問諸比丘時，有五百比丘不受諸法心得解脫，三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。

爾時會中有普明菩薩，白佛言：「世尊！菩薩欲學是寶積經者，當云何住？當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有普明菩薩，白佛言：「世尊！菩薩欲學是寶積經者，當云何住？當云何學？」

佛言：「菩薩學是經，所說皆無定相，而不可取亦不可著，隨是行者有大利益。普明！譬如有乘杯船欲渡恒河，以何精進乘此船渡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩學是經，所說皆無定相，而不可取亦不可著，隨是行者有大利益。普明！譬如有乘杯船欲渡恒河，以何精進乘此船渡？」

答言：「世尊！以大精進乃可得渡。所以者何？恐中壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世尊！以大精進乃可得渡。所以者何？恐中壞故。」

佛告普明：「菩薩亦爾，欲修佛法當勤精進倍復過是。所以者何？是身無常、無有決定、壞敗之相，不得久住、終歸磨滅，未得法利恐中壞故。我在大流，為度眾生斷於四流故，當習法船乘此法船，往來生死度脫眾生。云何菩薩所習法船？謂平等心。一切眾生為船因緣，習無量福以為牢厚清淨戒板，行施及果以為莊嚴，淨心佛道為諸材木，一切福德以為具足堅固繫縛，忍辱柔軟憶念為釘，諸菩提分堅強精進，最上妙善法林中出，不可思議無量禪定福德業成，善寂調心以為師匠，畢竟不壞大悲所攝，以四攝法廣度致遠，以智慧力防諸怨賊，善方便力種種合集，四大梵行以為端嚴，四正念處為金樓觀，四正勤行四如意足以為疾風，五根善察離諸曲惡，五力強浮，七覺覺悟能破魔賊，入八真正道隨意到岸離外道濟，止為調御觀為利益不著二邊，有因緣法以為安隱，大乘廣博無盡辯才廣布名聞能濟十方一切眾生，而自唱言：『來上法船，從安隱道至於涅槃。度身見岸，至佛道岸離一切見。』如是普明！菩薩摩訶薩應當修習如是法船。以是法船無量百千萬億阿僧祇劫，在生死中度脫漂沒長流眾生。」又告普明：「復有法行能令菩薩疾得成佛，謂諸所行真實不虛，厚習善法深心清淨，不捨精進樂欲近明，修習一切諸善根故，常正憶念樂善法故，多聞無厭具足慧故，破壞憍慢增益智故，除滅戲論具福德故，樂住獨處身心離故，不處憒閙離惡人故，深求於法依第一義故，求於智慧通達實相故，求於真諦得不壞法故，求於空法所行正故，求於遠離得寂滅故。如是普明！是為菩薩疾成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩亦爾，欲修佛法當勤精進倍復過是。所以者何？是身無常、無有決定、壞敗之相，不得久住、終歸磨滅，未得法利恐中壞故。我在大流，為度眾生斷於四流故，當習法船乘此法船，往來生死度脫眾生。云何菩薩所習法船？謂平等心。一切眾生為船因緣，習無量福以為牢厚清淨戒板，行施及果以為莊嚴，淨心佛道為諸材木，一切福德以為具足堅固繫縛，忍辱柔軟憶念為釘，諸菩提分堅強精進，最上妙善法林中出，不可思議無量禪定福德業成，善寂調心以為師匠，畢竟不壞大悲所攝，以四攝法廣度致遠，以智慧力防諸怨賊，善方便力種種合集，四大梵行以為端嚴，四正念處為金樓觀，四正勤行四如意足以為疾風，五根善察離諸曲惡，五力強浮，七覺覺悟能破魔賊，入八真正道隨意到岸離外道濟，止為調御觀為利益不著二邊，有因緣法以為安隱，大乘廣博無盡辯才廣布名聞能濟十方一切眾生，而自唱言：『來上法船，從安隱道至於涅槃。度身見岸，至佛道岸離一切見。』如是普明！菩薩摩訶薩應當修習如是法船。以是法船無量百千萬億阿僧祇劫，在生死中度脫漂沒長流眾生。」又告普明：「復有法行能令菩薩疾得成佛，謂諸所行真實不虛，厚習善法深心清淨，不捨精進樂欲近明，修習一切諸善根故，常正憶念樂善法故，多聞無厭具足慧故，破壞憍慢增益智故，除滅戲論具福德故，樂住獨處身心離故，不處憒閙離惡人故，深求於法依第一義故，求於智慧通達實相故，求於真諦得不壞法故，求於空法所行正故，求於遠離得寂滅故。如是普明！是為菩薩疾成佛道。」

說是經時，普明菩薩、大迦葉等，諸天、阿脩羅及世間人，皆大歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，普明菩薩、大迦葉等，諸天、阿脩羅及世間人，皆大歡喜，頂戴奉行。