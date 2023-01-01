大寶積經卷第一百一十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百一十七

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻菩薩會第四十七之一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在羅閱祇靈鷲山，與大比丘眾四萬二千，菩薩八萬四千俱，各從十方諸佛世界而來集會，皆已通達一生補處，得無所著無所罣礙，從勇猛伏三昧出生，獲上蓮花三昧、金剛道場三昧、善堅住三昧、淳淑修三昧、幢英王三昧、金剛三昧、淨德事三昧，分別權行，皆得親近諸佛之法。在佛樹下多所降伏度諸魔界，而得建立諸佛之土。逮成無盡所說總持，得知眾生一切根原，以妙辯才可悅諸心，為師子步猛無所畏。若入眾會，應順時宜宣文字句成就諸行，則以威相而自嚴飾。捨於世財棄諸外道，功勳顯布聲徹十方。諸佛諮嗟德不可量，悉從布施持戒忍辱精進一心智慧而成，從無數劫百千那術修治道業。覩見一切眾生之疾，應病與藥皆令瘳愈。入於深妙明緣起法，以捨斷滅有常之事。其行清淨志無瑕穢，心性鮮明開化群生，各各攝護令得其所，曉了教誨意得自在。勢力堅強不毀慈心，信、戒、聞、施、慚、愧、智慧，具足七財欲化眾生，以善方便現處閑居。所用修力善誓諸願，聖德無量心如虛空。其名曰：光觀菩薩、常明曜菩薩、光世音菩薩、大勢至菩薩、師子意菩薩、師子步菩薩、師子雷音菩薩、尊意菩薩、金剛意菩薩、金剛步菩薩、金剛幢菩薩、金剛志菩薩、步不動迹菩薩、獨步世菩薩、善明菩薩、蓮花目菩薩、蓮花淨菩薩、寶淨菩薩、鈎鎖菩薩、寶幢菩薩、寶事菩薩、寶印手菩薩、德曜王菩薩、淨王菩薩、執離意王菩薩、電光嚴菩薩、虛空藏菩薩、濡音菩薩、雨音菩薩、不離音菩薩、意淨菩薩、電音菩薩、解縛菩薩等，十六正士溥首之等，六十聖士眾香首等，三十有二清淨行士慈氏之等，皆是賢劫諸菩薩也。降魔天子、淨復淨天子、善妙天子、賢護天子、獲勝天子、意勝天子、寂化音天子、善思天子，等類二萬，皆悉大乘。四天王天、帝釋、忍迹梵天、魔子導師、濡美天子，并餘諸天、龍神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒等及人非人，不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇靈鷲山，與大比丘眾四萬二千，菩薩八萬四千俱，各從十方諸佛世界而來集會，皆已通達一生補處，得無所著無所罣礙，從勇猛伏三昧出生，獲上蓮花三昧、金剛道場三昧、善堅住三昧、淳淑修三昧、幢英王三昧、金剛三昧、淨德事三昧，分別權行，皆得親近諸佛之法。在佛樹下多所降伏度諸魔界，而得建立諸佛之土。逮成無盡所說總持，得知眾生一切根原，以妙辯才可悅諸心，為師子步猛無所畏。若入眾會，應順時宜宣文字句成就諸行，則以威相而自嚴飾。捨於世財棄諸外道，功勳顯布聲徹十方。諸佛諮嗟德不可量，悉從布施持戒忍辱精進一心智慧而成，從無數劫百千那術修治道業。覩見一切眾生之疾，應病與藥皆令瘳愈。入於深妙明緣起法，以捨斷滅有常之事。其行清淨志無瑕穢，心性鮮明開化群生，各各攝護令得其所，曉了教誨意得自在。勢力堅強不毀慈心，信、戒、聞、施、慚、愧、智慧，具足七財欲化眾生，以善方便現處閑居。所用修力善誓諸願，聖德無量心如虛空。其名曰：光觀菩薩、常明曜菩薩、光世音菩薩、大勢至菩薩、師子意菩薩、師子步菩薩、師子雷音菩薩、尊意菩薩、金剛意菩薩、金剛步菩薩、金剛幢菩薩、金剛志菩薩、步不動迹菩薩、獨步世菩薩、善明菩薩、蓮花目菩薩、蓮花淨菩薩、寶淨菩薩、鈎鎖菩薩、寶幢菩薩、寶事菩薩、寶印手菩薩、德曜王菩薩、淨王菩薩、執離意王菩薩、電光嚴菩薩、虛空藏菩薩、濡音菩薩、雨音菩薩、不離音菩薩、意淨菩薩、電音菩薩、解縛菩薩等，十六正士溥首之等，六十聖士眾香首等，三十有二清淨行士慈氏之等，皆是賢劫諸菩薩也。降魔天子、淨復淨天子、善妙天子、賢護天子、獲勝天子、意勝天子、寂化音天子、善思天子，等類二萬，皆悉大乘。四天王天、帝釋、忍迹梵天、魔子導師、濡美天子，并餘諸天、龍神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒等及人非人，不可稱計。

彼時世尊與無央數百千之眾眷屬圍遶而為說經，坐大清淨師子之床，勇猛無畏為師子吼，如日普照若月盛明如火消冥。其座暉赫威光巍巍，超踰釋梵。佛身特顯，猶須彌山現于大海。所說經典上中意語靡不妙善，義美具足究竟清淨，常修梵行廣演恩慈。宣菩薩行講菩薩法，所當遵修名曰淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時世尊與無央數百千之眾眷屬圍遶而為說經，坐大清淨師子之床，勇猛無畏為師子吼，如日普照若月盛明如火消冥。其座暉赫威光巍巍，超踰釋梵。佛身特顯，猶須彌山現于大海。所說經典上中意語靡不妙善，義美具足究竟清淨，常修梵行廣演恩慈。宣菩薩行講菩薩法，所當遵修名曰淨行。

爾時東方去此佛國九百二十萬佛土，世界名善變，其佛號淨住如來、至真、等正覺，現在說法。時佛左右有一菩薩，名羅陀隣那朱(晉曰寶髻)，與八千菩薩俱，於其佛土忽然不現，至此忍界住于梵天。以一寶蓋覆斯三千大千忍土，普雨天華其色若干。在於梵天而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方去此佛國九百二十萬佛土，世界名善變，其佛號淨住如來、至真、等正覺，現在說法。時佛左右有一菩薩，名羅陀隣那朱(晉曰寶髻)，與八千菩薩俱，於其佛土忽然不現，至此忍界住于梵天。以一寶蓋覆斯三千大千忍土，普雨天華其色若干。在於梵天而說頌曰：

「諸天人民獲善利， 心願見佛釋師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天人民獲善利， 心願見佛釋師子，

為消惱熱諸俗事， 心願堅固志佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為消惱熱諸俗事， 心願堅固志佛道。

無數菩薩如江沙， 以精進力行超越， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數菩薩如江沙， 以精進力行超越，

降伏魔眾億百千， 得成佛道離垢憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏魔眾億百千， 得成佛道離垢憂。

吾從東方而發來， 其世界名曰善變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從東方而發來， 其世界名曰善變，

在彼淨住佛左右， 欲得稽首釋師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在彼淨住佛左右， 欲得稽首釋師子。

假使有人欲聽法， 若覩十方諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有人欲聽法， 若覩十方諸菩薩，

設欲歸禮彼世尊， 速疾來到靈鷲山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設欲歸禮彼世尊， 速疾來到靈鷲山。

諸導師眾難得遇， 經典之要甚難值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸導師眾難得遇， 經典之要甚難值，

人身難得及閑暇， 篤信禁戒誠亦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身難得及閑暇， 篤信禁戒誠亦難。

假使今時造德本， 則見眾生處邪冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使今時造德本， 則見眾生處邪冥，

便能開心令滅度， 速行俱詣於最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便能開心令滅度， 速行俱詣於最勝。

若欲解棄三惡道， 獲致安隱天人處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲解棄三惡道， 獲致安隱天人處，

逮得無為消生死， 則當往詣無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得無為消生死， 則當往詣無等倫。

為良醫王施甘露， 尊猶導師示正路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為良醫王施甘露， 尊猶導師示正路，

彼為法王執尊寶， 降伏一切眾生趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為法王執尊寶， 降伏一切眾生趣。」

於時寶髻說斯頌已，以此頌音告于三千大千世界。賢者舍利弗聞說斯頌，前白佛言：「唯然世尊！此妙頌義為從何出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時寶髻說斯頌已，以此頌音告于三千大千世界。賢者舍利弗聞說斯頌，前白佛言：「唯然世尊！此妙頌義為從何出？」

佛言：「東方去此九百二十萬佛界名善變，佛號淨住如來、至真、等正覺，現在說法。其佛左右有菩薩名寶髻，與八千菩薩俱到此忍界欲來見佛，稽首問訊咨受經典，并欲見十方諸會菩薩，故住梵天說此頌耳。斯頌之音普聞三千大千世界，令無央數眾生之類殖眾德本，俱來詣佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「東方去此九百二十萬佛界名善變，佛號淨住如來、至真、等正覺，現在說法。其佛左右有菩薩名寶髻，與八千菩薩俱到此忍界欲來見佛，稽首問訊咨受經典，并欲見十方諸會菩薩，故住梵天說此頌耳。斯頌之音普聞三千大千世界，令無央數眾生之類殖眾德本，俱來詣佛。」

於是寶髻與八千菩薩及無央數諸天子眾周匝圍遶，鼓百千伎、雨諸妙花、演大光明動三千界，往詣佛所稽首足下，各遶七匝正住佛前，八千菩薩亦復如是，諸天子眾悉皆侍從。寶髻菩薩前白佛言：「唯然世尊！淨住如來敬問無量，所志康寧，住於輕便，勢力安乎？蒙天中天鄙身詣此，願垂恩慈，為諸菩薩大士之眾，班宣道教所當應行。菩薩住此，得究竟成具足清淨，而普被服一切德鎧，積累眾善平等之行，淨修其身。皆見一切群生所念，觀其相行而隨開化，則以智慧為淫怒癡而講說法，令致妙行。若有眾人住於邪法，便為演示平等之教。為諸如來所見覆蓋，眾生之類皆得蒙賴，一切諸魔不能得便，逮覩諸佛無所罣礙。敢可遵修皆成如來清淨之行。如此之義何因致乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是寶髻與八千菩薩及無央數諸天子眾周匝圍遶，鼓百千伎、雨諸妙花、演大光明動三千界，往詣佛所稽首足下，各遶七匝正住佛前，八千菩薩亦復如是，諸天子眾悉皆侍從。寶髻菩薩前白佛言：「唯然世尊！淨住如來敬問無量，所志康寧，住於輕便，勢力安乎？蒙天中天鄙身詣此，願垂恩慈，為諸菩薩大士之眾，班宣道教所當應行。菩薩住此，得究竟成具足清淨，而普被服一切德鎧，積累眾善平等之行，淨修其身。皆見一切群生所念，觀其相行而隨開化，則以智慧為淫怒癡而講說法，令致妙行。若有眾人住於邪法，便為演示平等之教。為諸如來所見覆蓋，眾生之類皆得蒙賴，一切諸魔不能得便，逮覩諸佛無所罣礙。敢可遵修皆成如來清淨之行。如此之義何因致乎？」

佛告寶髻：「善哉善哉。族姓子！乃問如來如此之義。諦聽諦聽善思念之，吾當解說諸菩薩等所行清淨。」寶髻菩薩與諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶髻：「善哉善哉。族姓子！乃問如來如此之義。諦聽諦聽善思念之，吾當解說諸菩薩等所行清淨。」寶髻菩薩與諸大眾受教而聽。

佛告族姓子：「菩薩有四事法，所行清淨。何謂為四？一曰行度無極，二曰常當遵修諸佛道品，三曰具足神通，四曰開化眾生；是為四。行度無極，所可勸助靡不周普入眾德本。道品法者，遊于大慈，曉了應時慧之所入。具神通者，分別人民心念所行善惡之業。化眾生者，大哀堅固，明識志性之所歸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「菩薩有四事法，所行清淨。何謂為四？一曰行度無極，二曰常當遵修諸佛道品，三曰具足神通，四曰開化眾生；是為四。行度無極，所可勸助靡不周普入眾德本。道品法者，遊于大慈，曉了應時慧之所入。具神通者，分別人民心念所行善惡之業。化眾生者，大哀堅固，明識志性之所歸趣。」

佛告族姓子：「何謂菩薩施度無極所行清淨？謂所可習慳貪之心，皆棄捐之習布施心。已能放捨壞於貪懿瑕穢之事，興勸布施，一切所有惠而不悋。彼行施已，而於四事不造若干。何謂為四？一曰眾生之類無有若干，二曰一切經法不各各異，三曰所可勸助亦無差別，四曰志性所施亦無若干。彼何謂於諸眾生無有若干？不興此念：『吾當施某、不施於甲。施某福多、施甲福少。厚施於某、薄施於甲。好供施某、趣施於甲。常當施某、時一施甲。親自斟酌授與於某、不自勞身授與於甲。盡用施某、粗施於甲。此人奉戒、斯人毀禁。此人眾祐、斯人寡祐。此人能畢眾祐之德、斯人不能。此人修正、斯人行邪。此人奉行平等之業、斯人墮落反邪之業。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩施度無極所行清淨？謂所可習慳貪之心，皆棄捐之習布施心。已能放捨壞於貪懿瑕穢之事，興勸布施，一切所有惠而不悋。彼行施已，而於四事不造若干。何謂為四？一曰眾生之類無有若干，二曰一切經法不各各異，三曰所可勸助亦無差別，四曰志性所施亦無若干。彼何謂於諸眾生無有若干？不興此念：『吾當施某、不施於甲。施某福多、施甲福少。厚施於某、薄施於甲。好供施某、趣施於甲。常當施某、時一施甲。親自斟酌授與於某、不自勞身授與於甲。盡用施某、粗施於甲。此人奉戒、斯人毀禁。此人眾祐、斯人寡祐。此人能畢眾祐之德、斯人不能。此人修正、斯人行邪。此人奉行平等之業、斯人墮落反邪之業。』」

佛言：「如是族姓子！菩薩布施，皆當棄捐如是輩心，修平等志不懷若干。常念眾生等心應之，而以開化平意識戒，慈悲喜護無所遺忘。所謂等者，猶如虛空都無增減，是謂眾生無有若干。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是族姓子！菩薩布施，皆當棄捐如是輩心，修平等志不懷若干。常念眾生等心應之，而以開化平意識戒，慈悲喜護無所遺忘。所謂等者，猶如虛空都無增減，是謂眾生無有若干。」

佛告寶髻：「何謂諸法不各各異？假使說法而宣平等，亦不念言：『奉修法者吾當與經、不能順法則不授也。若使普備一切法者吾當與之、不能具法吾不與也。』欲興道教行法施者，施於凡夫不謂損耗、施於聖賢不謂長益。又計諸法本悉清淨等無差特，以是之故所施當等。是於諸法不各各異。彼所施與供養之具，有所勸助亦無若干。若布施時不作此念：『吾當獲福，望於帝釋梵天人位。』不願國主豪尊長者，亦不慕求色聲香味細滑之法，不志饒財珍寶重貨眷屬侍從，亦不貪羨五趣生死。所周旋處，不求聲聞緣覺之乘。敢可所施則用志求無上正真之道。是謂勸助而不差別。諸可放捨，志性在道無差特心，合會別離初無增減，不望相報，唯欲開度諸不及者越于彼岸。其心質朴而無諛諂，懷抱篤信內性淳淑，未曾悔變。施所珍愛其心歡喜，若有來求意能惠與益用悅豫。是族姓子志性所施亦不別異，斯謂菩薩施度無極無有若干。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶髻：「何謂諸法不各各異？假使說法而宣平等，亦不念言：『奉修法者吾當與經、不能順法則不授也。若使普備一切法者吾當與之、不能具法吾不與也。』欲興道教行法施者，施於凡夫不謂損耗、施於聖賢不謂長益。又計諸法本悉清淨等無差特，以是之故所施當等。是於諸法不各各異。彼所施與供養之具，有所勸助亦無若干。若布施時不作此念：『吾當獲福，望於帝釋梵天人位。』不願國主豪尊長者，亦不慕求色聲香味細滑之法，不志饒財珍寶重貨眷屬侍從，亦不貪羨五趣生死。所周旋處，不求聲聞緣覺之乘。敢可所施則用志求無上正真之道。是謂勸助而不差別。諸可放捨，志性在道無差特心，合會別離初無增減，不望相報，唯欲開度諸不及者越于彼岸。其心質朴而無諛諂，懷抱篤信內性淳淑，未曾悔變。施所珍愛其心歡喜，若有來求意能惠與益用悅豫。是族姓子志性所施亦不別異，斯謂菩薩施度無極無有若干。」

佛言：「復有八事，棄捐邪徑行布施業。何謂為八？不見吾我、不見有人、不見有壽、不見斷滅、不覩有常、不住三處、不見無處。若布施者，則當嚴淨於是八事。菩薩布施，棄四住業。何謂為四？一曰捨於非法，則以經典開化凡夫；二曰捨聲聞意，志于大道；三曰捨緣覺法，修於平等；四曰遠於止處諸所倚著。是為四。當復離於四事思想。何謂為四？一曰常想，二曰安想，三曰淨想，四曰我想；是為四。復有四事，為清淨施。何謂為四？一曰身淨，二曰言淨，三曰心淨，四曰性淨；是為四。復有三事施，越諸罣礙。何謂為三？一曰捨於悕望，二曰棄捐懷恨，三曰離於小乘；是為三。復有三事，捨於應施離諸恐懼。何謂為三？一曰貢高，二曰輕慢，三曰魔業；是為三。復有四施以法見印。何謂為四？一曰內空，二曰外空，三曰人空，四曰道空；是為四。復有四施專惟精進。何謂為四？一曰飽滿眾生，二曰具足諸佛之法，三曰備悉成就相好嚴容，四曰淨治佛土；是為四事。復有四施心常不捨。何謂為四？一曰意常念道，二曰常欲見佛，三曰修于大慈，四曰滅除眾生塵勞之穢；是為四。復有三施嚴淨道場。何謂為三？一曰淨我，二曰淨人，三曰至道場淨；是為三。復有四施所與清淨。何謂為四？一曰以慧布施，二曰則能可悅眾生之心，三曰曉了勸助，四曰明解觀察經典；是為四。」佛告族姓子：「是為菩薩所可修法，施度無極致清淨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復有八事，棄捐邪徑行布施業。何謂為八？不見吾我、不見有人、不見有壽、不見斷滅、不覩有常、不住三處、不見無處。若布施者，則當嚴淨於是八事。菩薩布施，棄四住業。何謂為四？一曰捨於非法，則以經典開化凡夫；二曰捨聲聞意，志于大道；三曰捨緣覺法，修於平等；四曰遠於止處諸所倚著。是為四。當復離於四事思想。何謂為四？一曰常想，二曰安想，三曰淨想，四曰我想；是為四。復有四事，為清淨施。何謂為四？一曰身淨，二曰言淨，三曰心淨，四曰性淨；是為四。復有三事施，越諸罣礙。何謂為三？一曰捨於悕望，二曰棄捐懷恨，三曰離於小乘；是為三。復有三事，捨於應施離諸恐懼。何謂為三？一曰貢高，二曰輕慢，三曰魔業；是為三。復有四施以法見印。何謂為四？一曰內空，二曰外空，三曰人空，四曰道空；是為四。復有四施專惟精進。何謂為四？一曰飽滿眾生，二曰具足諸佛之法，三曰備悉成就相好嚴容，四曰淨治佛土；是為四事。復有四施心常不捨。何謂為四？一曰意常念道，二曰常欲見佛，三曰修于大慈，四曰滅除眾生塵勞之穢；是為四。復有三施嚴淨道場。何謂為三？一曰淨我，二曰淨人，三曰至道場淨；是為三。復有四施所與清淨。何謂為四？一曰以慧布施，二曰則能可悅眾生之心，三曰曉了勸助，四曰明解觀察經典；是為四。」佛告族姓子：「是為菩薩所可修法，施度無極致清淨行。」

佛告族姓子：「菩薩行戒度無極，有一事致于清淨。何謂為一？解菩薩心而無等倫，其心超過一切世間最尊無比，越諸聲聞緣覺之意，心能降伏一切諸魔，入於眾生所至名德為無量寶，諸遵習法普有所護心未曾忘；是為一。復有二事，戒度無極為清淨行。何謂為二？一曰常懷慈愍無害眾生，二曰心志於道調柔性行；是為二。復有三事戒無極淨。何謂為三？一曰身淨，淨身三事戒無闕漏究竟備悉；二曰言淨，一切所說無有諛諂；三曰意淨，蠲除諸穢貪欲危害。是為三。復有四事戒無極淨。何謂為四？一曰其戒清淨，二曰奉禁不毀，三曰以此戒法教化眾生，四曰見持戒人敬之如佛；是為四。復有五事戒無極淨。何謂為五；一曰不歎己身，二曰不毀他人，三曰捨聲聞志，四曰離緣覺意，五曰無所貪著；是為五。復有六事戒無極淨。何謂為六？一曰常念於佛不毀禁戒，二曰常念經法順修其行，三曰常念聖眾不違佛教，四曰常念於施普捨塵欲，五曰常念禁戒不復貪慕一切五趣，六曰常念諸天宣眾德本；是為六。復有七事戒無極淨。何謂為七？一曰篤信樂諸佛法，二曰常自念慚為眾重任，三曰念愧思道品法而不自大，四曰仁和不惱彼我，五曰無害畏於後世殃罪之患，六曰不煩擾人止心憂慼，七曰見諸眾生在苦惱者而愍哀之；是為七。復有八事戒無極淨。何謂為八？一曰無有諛諂，二曰無希冀心，三曰不貪利養，四曰捨於慳懿無所依倚，五曰己身所有而知止足，六曰行賢聖禪具足澹怕，七曰處於閑居不惜身命，八曰樂於獨處遠離眾會好於道法、畏懼三界不取無為；是為八。復有九事戒無極淨。何謂為九？一曰無所趣律教化眾生而令得度，二曰稍漸習定修治其原，三曰令心究竟不懷惱熱，四曰求於靜漠止心所念，五曰習行威儀禮節之正，六曰超度禁戒不見己身，七曰未曾欺惑愍哀群生具足大乘，八曰究竟成就戒法之業使不缺漏，九曰心常懷念勸助德本；是為九。復有十事戒無極淨。何謂為十？一曰淨身三事；二曰淨口四事；三曰淨意三事；四曰念棄諛諂；志性質直而不細碎；五曰心性普入靡不蒙度；六曰一切所覺而知節限，愍哀為本悉解諸結；七曰心無剛鞕，教化眾生悉調和業；八曰常修己身，見諸等類恂恂恭敬；九曰於諸眾祐勸示法事；十曰奉以衣食使離世業。是為十。復有二事戒無極淨。何謂為二？一曰有毀辱者，寧失身命終不毀戒，不興想念、不慕財業；二曰無所周旋亦不貪求，一切諸法戒空無像。復有二事。何謂為二？一曰內淨，除諸衰入；二曰外淨，捨諸境界。是為二。復有二事：一曰淨其道心，解自然相故；二曰戒品清淨，無諸相故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「菩薩行戒度無極，有一事致于清淨。何謂為一？解菩薩心而無等倫，其心超過一切世間最尊無比，越諸聲聞緣覺之意，心能降伏一切諸魔，入於眾生所至名德為無量寶，諸遵習法普有所護心未曾忘；是為一。復有二事，戒度無極為清淨行。何謂為二？一曰常懷慈愍無害眾生，二曰心志於道調柔性行；是為二。復有三事戒無極淨。何謂為三？一曰身淨，淨身三事戒無闕漏究竟備悉；二曰言淨，一切所說無有諛諂；三曰意淨，蠲除諸穢貪欲危害。是為三。復有四事戒無極淨。何謂為四？一曰其戒清淨，二曰奉禁不毀，三曰以此戒法教化眾生，四曰見持戒人敬之如佛；是為四。復有五事戒無極淨。何謂為五；一曰不歎己身，二曰不毀他人，三曰捨聲聞志，四曰離緣覺意，五曰無所貪著；是為五。復有六事戒無極淨。何謂為六？一曰常念於佛不毀禁戒，二曰常念經法順修其行，三曰常念聖眾不違佛教，四曰常念於施普捨塵欲，五曰常念禁戒不復貪慕一切五趣，六曰常念諸天宣眾德本；是為六。復有七事戒無極淨。何謂為七？一曰篤信樂諸佛法，二曰常自念慚為眾重任，三曰念愧思道品法而不自大，四曰仁和不惱彼我，五曰無害畏於後世殃罪之患，六曰不煩擾人止心憂慼，七曰見諸眾生在苦惱者而愍哀之；是為七。復有八事戒無極淨。何謂為八？一曰無有諛諂，二曰無希冀心，三曰不貪利養，四曰捨於慳懿無所依倚，五曰己身所有而知止足，六曰行賢聖禪具足澹怕，七曰處於閑居不惜身命，八曰樂於獨處遠離眾會好於道法、畏懼三界不取無為；是為八。復有九事戒無極淨。何謂為九？一曰無所趣律教化眾生而令得度，二曰稍漸習定修治其原，三曰令心究竟不懷惱熱，四曰求於靜漠止心所念，五曰習行威儀禮節之正，六曰超度禁戒不見己身，七曰未曾欺惑愍哀群生具足大乘，八曰究竟成就戒法之業使不缺漏，九曰心常懷念勸助德本；是為九。復有十事戒無極淨。何謂為十？一曰淨身三事；二曰淨口四事；三曰淨意三事；四曰念棄諛諂；志性質直而不細碎；五曰心性普入靡不蒙度；六曰一切所覺而知節限，愍哀為本悉解諸結；七曰心無剛鞕，教化眾生悉調和業；八曰常修己身，見諸等類恂恂恭敬；九曰於諸眾祐勸示法事；十曰奉以衣食使離世業。是為十。復有二事戒無極淨。何謂為二？一曰有毀辱者，寧失身命終不毀戒，不興想念、不慕財業；二曰無所周旋亦不貪求，一切諸法戒空無像。復有二事。何謂為二？一曰內淨，除諸衰入；二曰外淨，捨諸境界。是為二。復有二事：一曰淨其道心，解自然相故；二曰戒品清淨，無諸相故

。」佛告族姓子：「是為菩薩戒度無極清淨之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。」佛告族姓子：「是為菩薩戒度無極清淨之行。」

佛告族姓子：「何謂菩薩忍度無極所行清淨？若罵詈者默而不報，是口清淨。若撾捶者受而不校，是身清淨。若瞋恚者哀而不慍，是心清淨。若毀辱者而不懷恨，是性清淨。又若聞人發麁獷辭，以護眾生不興忿恨。設有刀杖加身瓦石打擲，護於後世而不懷害。節節解身不以憂慼，將順道故。見人求乞不起瞋恚，濟四恩故。發于慈心不惱恚者，親佛道故。造悲哀心，具足願故。功勳流布莫不奉命，多所愍故。仁心德稱所可布施，為道法行棄魔天故。又念佛道而行忍辱，成佛身故。若念覺意而行忍辱，具十力故。若念於惠而行忍辱，欲備三達無罣礙故。設念愍傷而行忍辱，成大慈故。念度虛妄而行忍辱，究大哀故。念如師子無恐懼者而行忍辱，無所畏故。念無見頂而行忍辱處於眾生，不自大故。念具相好而行忍辱，普欲救濟一切世故。具諸佛法而行忍辱，成通慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩忍度無極所行清淨？若罵詈者默而不報，是口清淨。若撾捶者受而不校，是身清淨。若瞋恚者哀而不慍，是心清淨。若毀辱者而不懷恨，是性清淨。又若聞人發麁獷辭，以護眾生不興忿恨。設有刀杖加身瓦石打擲，護於後世而不懷害。節節解身不以憂慼，將順道故。見人求乞不起瞋恚，濟四恩故。發于慈心不惱恚者，親佛道故。造悲哀心，具足願故。功勳流布莫不奉命，多所愍故。仁心德稱所可布施，為道法行棄魔天故。又念佛道而行忍辱，成佛身故。若念覺意而行忍辱，具十力故。若念於惠而行忍辱，欲備三達無罣礙故。設念愍傷而行忍辱，成大慈故。念度虛妄而行忍辱，究大哀故。念如師子無恐懼者而行忍辱，無所畏故。念無見頂而行忍辱處於眾生，不自大故。念具相好而行忍辱，普欲救濟一切世故。具諸佛法而行忍辱，成通慧故。」

佛告族姓子：「有二事法淨忍辱力：一曰精修道業，二曰合集義力。彼所可言，若能忍辱身心無倚，是集義力。於一切法而無所著行忍辱者，是修道義。有淨忍者能忍眾生，了知無人堪任諸法，悉為澹怕，是為淨忍。所以者何？於彼亦無可忍及與非忍，於一切法無所逮得，乃名曰忍。計於忍者亦不可獲，於一切法無所著者，乃名曰忍。其無所倚忍無處所，不受諸法是曰為忍，不以所取為忍辱也。其有不計我人壽命之法，是曰忍辱。不著身命，察如牆壁瓦石之數，乃曰為忍也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「有二事法淨忍辱力：一曰精修道業，二曰合集義力。彼所可言，若能忍辱身心無倚，是集義力。於一切法而無所著行忍辱者，是修道義。有淨忍者能忍眾生，了知無人堪任諸法，悉為澹怕，是為淨忍。所以者何？於彼亦無可忍及與非忍，於一切法無所逮得，乃名曰忍。計於忍者亦不可獲，於一切法無所著者，乃名曰忍。其無所倚忍無處所，不受諸法是曰為忍，不以所取為忍辱也。其有不計我人壽命之法，是曰忍辱。不著身命，察如牆壁瓦石之數，乃曰為忍也。」

佛告族姓子：「菩薩有二忍：一曰曉了身分散事，二曰明識諸法皆悉本無乃成忍辱。是為菩薩忍度無極行清淨也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「菩薩有二忍：一曰曉了身分散事，二曰明識諸法皆悉本無乃成忍辱。是為菩薩忍度無極行清淨也。」

佛告族姓子：「何謂菩薩進度無極為清淨行？不捨道心，所可興業未曾怯弱，常遵勤修而不睡寐，不離德本積累功德，不以退還於度無極。若造行者方便求法，堪任為人講說經典，護于正法多所度脫，不厭大慧開化眾生，嚴淨佛土度于小乘，具足本願究竟聖慧。未曾違失施戒博聞，親近權慧已至福家，當以何意勉濟群生令無憍慢，是謂精進。彼何謂淨？若曉了身猶如影響，所言柔軟識不以倦，其慧究竟而心淨寂，明於所行永不可盡，分別諸滅以慧消化，而成一心慧無所起。彼以三事離於精進：一曰倚著因緣，二曰行顛倒事，三曰望想之滅。若於三界無所倚著，是為精進。復有三事。何謂為三？眼無所著，不倚於色不貪於識。耳聲識、鼻香識、舌味識、身煖識、意法識，亦復如是悉無所著。彼無所受亦無所習，故曰精進。無施不慳、無戒不犯、無忍不諍、無進不殆、無禪不亂、無智不愚，不造德本亦無不善，不求佛道不得聲聞緣覺之地，其無所行亦無不行，則便逮成二精進淨。何謂二？一曰內無所住興諸因緣，二曰捨於外見眾想諸識；是為二精進。復有二淨。何謂二淨？一曰於內寂定，二曰不遊於外亦無放逸；是為二淨。其根精進，於諸所行而無所行亦不輕戲，是為菩薩進度無極清淨之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩進度無極為清淨行？不捨道心，所可興業未曾怯弱，常遵勤修而不睡寐，不離德本積累功德，不以退還於度無極。若造行者方便求法，堪任為人講說經典，護于正法多所度脫，不厭大慧開化眾生，嚴淨佛土度于小乘，具足本願究竟聖慧。未曾違失施戒博聞，親近權慧已至福家，當以何意勉濟群生令無憍慢，是謂精進。彼何謂淨？若曉了身猶如影響，所言柔軟識不以倦，其慧究竟而心淨寂，明於所行永不可盡，分別諸滅以慧消化，而成一心慧無所起。彼以三事離於精進：一曰倚著因緣，二曰行顛倒事，三曰望想之滅。若於三界無所倚著，是為精進。復有三事。何謂為三？眼無所著，不倚於色不貪於識。耳聲識、鼻香識、舌味識、身煖識、意法識，亦復如是悉無所著。彼無所受亦無所習，故曰精進。無施不慳、無戒不犯、無忍不諍、無進不殆、無禪不亂、無智不愚，不造德本亦無不善，不求佛道不得聲聞緣覺之地，其無所行亦無不行，則便逮成二精進淨。何謂二？一曰內無所住興諸因緣，二曰捨於外見眾想諸識；是為二精進。復有二淨。何謂二淨？一曰於內寂定，二曰不遊於外亦無放逸；是為二淨。其根精進，於諸所行而無所行亦不輕戲，是為菩薩進度無極清淨之行。」

佛告族姓子：「何謂菩薩寂度無極清淨之行？慇懃合集一心之事，觀所應察而以正受。彼若一心禪不著色，棄捐痛痒思想生死識。彼若禪者，不著眼耳鼻舌身意識。彼若禪者，不貪色聲香味細軟法。彼若禪者，不著地水火風空，不著帝釋日月梵天尊豪之位，不著欲色無色之界，不倚今世及與後世，不住於身亦無所處，不倚言辭心不疲懈，悉無所住無卒無暴，不住邊際得無所念。彼若禪者，不計有身、不興諸見、不貪我人壽命、不見微妙可不可事、不見斷滅不覩無常、不見生滅有處無處。彼若禪者，亦不永盡眾漏之源，不著諸佛，不入寂滅果證之跡，亦不長處於無所行。若行禪者，一心解空不以空為證，求於無相無願，不以無相無願為證。被大德鎧行無極慈住於大哀，一切具足奉行空事。何謂具足行空？不想布施持戒忍辱精進一心智慧，不想善權諸所開化，不想慈悲喜護，亦不悕望入於聖慧。不想道心有所觀察，不想志性意有所應，不想四恩慧施仁愛，利人等利一切救濟。不想其意安詳而有所存，不想意止、意斷、神足、根、力、覺意及八由行。不想寂默而觀察法，不想調定柔濡之行，不想慚愧有所羞恥，常住佛道未曾斷絕。隨法眼教執於炬曜，從聖眾戒常修鮮潔，立觀眾生成就佛身，以德莊嚴而從世雄，聞具足音奉佛三昧，獲於正覺神足之辯，受十種力住無所畏，逮於微妙十八不共諸佛之法，不與聲聞緣覺合同。拔去止處諸欲塵穢，不離神通開導眾生，四分別辯精進明了，現世度世之法教化眾生。與眾超異質直出家，度於駛水而過泛流，斷諸所有所可住處，自然靜寞法教澹怕，觀於身法無所貪愛，志於佛法了自然想。越諸住行默口言辭，有所說者常宣佛語，以此至誠消滅常然開化眾生。是曰具足行空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩寂度無極清淨之行？慇懃合集一心之事，觀所應察而以正受。彼若一心禪不著色，棄捐痛痒思想生死識。彼若禪者，不著眼耳鼻舌身意識。彼若禪者，不貪色聲香味細軟法。彼若禪者，不著地水火風空，不著帝釋日月梵天尊豪之位，不著欲色無色之界，不倚今世及與後世，不住於身亦無所處，不倚言辭心不疲懈，悉無所住無卒無暴，不住邊際得無所念。彼若禪者，不計有身、不興諸見、不貪我人壽命、不見微妙可不可事、不見斷滅不覩無常、不見生滅有處無處。彼若禪者，亦不永盡眾漏之源，不著諸佛，不入寂滅果證之跡，亦不長處於無所行。若行禪者，一心解空不以空為證，求於無相無願，不以無相無願為證。被大德鎧行無極慈住於大哀，一切具足奉行空事。何謂具足行空？不想布施持戒忍辱精進一心智慧，不想善權諸所開化，不想慈悲喜護，亦不悕望入於聖慧。不想道心有所觀察，不想志性意有所應，不想四恩慧施仁愛，利人等利一切救濟。不想其意安詳而有所存，不想意止、意斷、神足、根、力、覺意及八由行。不想寂默而觀察法，不想調定柔濡之行，不想慚愧有所羞恥，常住佛道未曾斷絕。隨法眼教執於炬曜，從聖眾戒常修鮮潔，立觀眾生成就佛身，以德莊嚴而從世雄，聞具足音奉佛三昧，獲於正覺神足之辯，受十種力住無所畏，逮於微妙十八不共諸佛之法，不與聲聞緣覺合同。拔去止處諸欲塵穢，不離神通開導眾生，四分別辯精進明了，現世度世之法教化眾生。與眾超異質直出家，度於駛水而過泛流，斷諸所有所可住處，自然靜寞法教澹怕，觀於身法無所貪愛，志於佛法了自然想。越諸住行默口言辭，有所說者常宣佛語，以此至誠消滅常然開化眾生。是曰具足行空。」

佛告族姓子：「譬若三千大千世界所有人民悉為畫師，各有所習，巧能不同、所善不等，或工畫屋宅不工畫體，或便摸者不能博彩，或工於手足巧於耳目，或頭首不端身形姝好，或有不能。所習各異，或能可人或不可人，所知殊別容貌不同。王盡召畫師，應時皆至。王令畫作三界諸形，而告之曰：『各自畫像以持示吾。』皆合眾師聚於一處，各各畫形。一師最上悉得其體。族姓子！所憶云何？為能普備諸所能不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「譬若三千大千世界所有人民悉為畫師，各有所習，巧能不同、所善不等，或工畫屋宅不工畫體，或便摸者不能博彩，或工於手足巧於耳目，或頭首不端身形姝好，或有不能。所習各異，或能可人或不可人，所知殊別容貌不同。王盡召畫師，應時皆至。王令畫作三界諸形，而告之曰：『各自畫像以持示吾。』皆合眾師聚於一處，各各畫形。一師最上悉得其體。族姓子！所憶云何？為能普備諸所能不？」

答曰：「唯能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「唯能。」

佛言：「借引為喻，當解斯義。如一畫師悉圖諸形，各各得體不失其旨。其學此法亦復如是，慇懃精進淨修梵行逮成佛法，以一正行悉具眾事。由此之故，具足空行靡所不達，便得成就一切佛道，皆除塵欲顛倒眾想，貢高自大不樂放逸，雖處眾穢不與合同，是謂菩薩具足空行。」說是語時，八千菩薩普備空行。逮得法忍。「是為菩薩寂度無極清淨之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「借引為喻，當解斯義。如一畫師悉圖諸形，各各得體不失其旨。其學此法亦復如是，慇懃精進淨修梵行逮成佛法，以一正行悉具眾事。由此之故，具足空行靡所不達，便得成就一切佛道，皆除塵欲顛倒眾想，貢高自大不樂放逸，雖處眾穢不與合同，是謂菩薩具足空行。」說是語時，八千菩薩普備空行。逮得法忍。「是為菩薩寂度無極清淨之行。」

佛告族姓子：「何謂菩薩智度無極清淨之行？有十二事為清淨行。何等十二？見於過去慧無罣礙，見於當來慧無罣礙，見於現在慧無罣礙，有為無為皆能曉了，一切世間所有術藝，當可造業明解度世，分別說於真諦之義。知其所習宣其本末，一切眾生諸根所趣，柔劣明達中容之人，去來之慧無所罣礙，其聖巍巍超逾世智。悉見眾生志性所行、形色變異，難解難逮深奧之義，消化諸見。離於眾邪諸所住處罣礙之事，入于聖慧普周眾生入於法慧。明解聖藏義之所歸，了真所入。其明所照無所錯亂亦無所礙，觀察時節所樂無量，所見諸事咸皆了了無所違失。覺識誠諦實不滅盡，彼所觀察一切無拒，以用一行而無所行。皆見眾生之所奉行威儀禮節，世間人民心志所趣菩薩悉見。不離於世而皆超度諸世境界，尚未成就佛之土地皆越一切所作因緣，開化眾生過於諸行而普究竟眾德之行，廣度一切因緣心行。皆見眾生心之所念，護世間法莫不周遍，不捨世俗所行信入眾生之念，計其智慧無有卒暴，不犯巇嶮諸根寂定，未曾疲懈不以為亂。永觀聖慧常與德合，詣於佛樹而坐道場，降伏眾魔捨於外道，行有所受聖曜普徹亦無所取。大聖所逮得諸佛住可悅眾生，悉見定慧普入眾義，一切諸法皆為同味，執權方便智度無極，越於彼岸不可限量。此乃名曰智度無極。皆能曉了一切因緣，所興眾想、瑞應怪變、心行所念，令得過度，是則名曰度於彼岸。又計此慧有二清淨：一曰無礙慧想清淨之行，二曰嚴淨，莫能有人當其慧相。復有二淨：一曰淨除顛倒，二曰淨去諸見。又彼菩薩所行智慧靡不普入，聖明備悉，曉了眾生達識經典。其菩薩者以此智慧解無所有，皆入勞塵親化愛欲。在諸所生處于諸界，建立智慧遊諸境土皆了境界，誠諦智慧不度彼此不處中間。其慧普入，見於十方無所罣礙，用無蔭蔽致無邊際。見誠諦慧，明曉一切諸法本末部黨時節，已能識別真諦智慧，義之所歸無應不應、無合無別、無懈無進、不雙不隻，計於諸法亦無應合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩智度無極清淨之行？有十二事為清淨行。何等十二？見於過去慧無罣礙，見於當來慧無罣礙，見於現在慧無罣礙，有為無為皆能曉了，一切世間所有術藝，當可造業明解度世，分別說於真諦之義。知其所習宣其本末，一切眾生諸根所趣，柔劣明達中容之人，去來之慧無所罣礙，其聖巍巍超逾世智。悉見眾生志性所行、形色變異，難解難逮深奧之義，消化諸見。離於眾邪諸所住處罣礙之事，入于聖慧普周眾生入於法慧。明解聖藏義之所歸，了真所入。其明所照無所錯亂亦無所礙，觀察時節所樂無量，所見諸事咸皆了了無所違失。覺識誠諦實不滅盡，彼所觀察一切無拒，以用一行而無所行。皆見眾生之所奉行威儀禮節，世間人民心志所趣菩薩悉見。不離於世而皆超度諸世境界，尚未成就佛之土地皆越一切所作因緣，開化眾生過於諸行而普究竟眾德之行，廣度一切因緣心行。皆見眾生心之所念，護世間法莫不周遍，不捨世俗所行信入眾生之念，計其智慧無有卒暴，不犯巇嶮諸根寂定，未曾疲懈不以為亂。永觀聖慧常與德合，詣於佛樹而坐道場，降伏眾魔捨於外道，行有所受聖曜普徹亦無所取。大聖所逮得諸佛住可悅眾生，悉見定慧普入眾義，一切諸法皆為同味，執權方便智度無極，越於彼岸不可限量。此乃名曰智度無極。皆能曉了一切因緣，所興眾想、瑞應怪變、心行所念，令得過度，是則名曰度於彼岸。又計此慧有二清淨：一曰無礙慧想清淨之行，二曰嚴淨，莫能有人當其慧相。復有二淨：一曰淨除顛倒，二曰淨去諸見。又彼菩薩所行智慧靡不普入，聖明備悉，曉了眾生達識經典。其菩薩者以此智慧解無所有，皆入勞塵親化愛欲。在諸所生處于諸界，建立智慧遊諸境土皆了境界，誠諦智慧不度彼此不處中間。其慧普入，見於十方無所罣礙，用無蔭蔽致無邊際。見誠諦慧，明曉一切諸法本末部黨時節，已能識別真諦智慧，義之所歸無應不應、無合無別、無懈無進、不雙不隻，計於諸法亦無應合。

「又族姓子！菩薩若行智慧事者，以慧為舍則成福堂，篤信名德道法之室，住於總持分別智辯，一切備悉具足慧事。是族姓子！菩薩奉修智度無極清淨之行。」說此語已，彼時會中二萬二千人皆發無上正真道意，八千菩薩逮得無所從生法忍，五千比丘漏盡意解，一萬天子遠塵離垢諸法眼淨。時諸天子舉聲歎曰：「若有眾生逮得聞是諸度無極清淨之行道法門者，則為諸佛所見授記。何況有聞能奉受持諷讀誦，行如上教乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！菩薩若行智慧事者，以慧為舍則成福堂，篤信名德道法之室，住於總持分別智辯，一切備悉具足慧事。是族姓子！菩薩奉修智度無極清淨之行。」說此語已，彼時會中二萬二千人皆發無上正真道意，八千菩薩逮得無所從生法忍，五千比丘漏盡意解，一萬天子遠塵離垢諸法眼淨。時諸天子舉聲歎曰：「若有眾生逮得聞是諸度無極清淨之行道法門者，則為諸佛所見授記。何況有聞能奉受持諷讀誦，行如上教乎！」

佛告寶髻：「何謂菩薩佛道品法清淨之行？自觀其身知本無身是為意止，則以二事而立其志。何謂為二？一曰察於荒穢，二曰觀清淨行。何謂荒穢？此身無常積滿不淨，是身薄力劣而無勢，是身化立如傾危屋。何謂觀淨？吾當以此不淨之身精勤解空，得如來身法身。法身巍巍德身無限，為諸眾生示現色像悅可一切。是族姓子！觀身二事以立其意。又族姓子！菩薩觀身了無身已，得淨二法。何謂為二？一見無常，二察有常。是身無常不得久立，老病俱合會當歸死。已達此義，不用身故而造邪業，以不會身則修堅要、行三堅法：一曰身要，二曰命要，三曰財要。此身無常，一切眾生以為貴重，何所益乎？當行愍傷。何謂身要？身不犯惡，謙卑恭順稽首博智。何謂命要？歸命三寶，奉修十德六度四等。何謂財要？捐已布施給諸貧乏。身非我有，口之所言皆多有失，從致諛諂麁辭不正。用是之故，悉棄此行不復為非。已見無身不保壽命，假使被害不犯惡事。曉身非常為分離法，不犯非宜，一切所有施無所貪。已解無身，所獲善德功勳顯著不可稱限。何謂有常？設使觀身了無身者，以時攝取心所了慧，勸一切智不違佛教，不失法言不壞聖眾，勸化群黎執御人民，是謂有常。所以言常，不可盡故。所言無盡，謂無為也。與道合同，無終無始玄妙永存，此謂無為。其無為者乃為常耳。菩薩在彼，以諸德本觀諸通慧至於無為，是謂有常。所以言常，以空無相無願之故。修菩薩道常奉空行，觀於無相不著無願，普具一切精進之行，是謂有常。所言常者謂如虛空。菩薩等心如空無異無有思想，如是行者乃為菩薩是謂有常無上正真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶髻：「何謂菩薩佛道品法清淨之行？自觀其身知本無身是為意止，則以二事而立其志。何謂為二？一曰察於荒穢，二曰觀清淨行。何謂荒穢？此身無常積滿不淨，是身薄力劣而無勢，是身化立如傾危屋。何謂觀淨？吾當以此不淨之身精勤解空，得如來身法身。法身巍巍德身無限，為諸眾生示現色像悅可一切。是族姓子！觀身二事以立其意。又族姓子！菩薩觀身了無身已，得淨二法。何謂為二？一見無常，二察有常。是身無常不得久立，老病俱合會當歸死。已達此義，不用身故而造邪業，以不會身則修堅要、行三堅法：一曰身要，二曰命要，三曰財要。此身無常，一切眾生以為貴重，何所益乎？當行愍傷。何謂身要？身不犯惡，謙卑恭順稽首博智。何謂命要？歸命三寶，奉修十德六度四等。何謂財要？捐已布施給諸貧乏。身非我有，口之所言皆多有失，從致諛諂麁辭不正。用是之故，悉棄此行不復為非。已見無身不保壽命，假使被害不犯惡事。曉身非常為分離法，不犯非宜，一切所有施無所貪。已解無身，所獲善德功勳顯著不可稱限。何謂有常？設使觀身了無身者，以時攝取心所了慧，勸一切智不違佛教，不失法言不壞聖眾，勸化群黎執御人民，是謂有常。所以言常，不可盡故。所言無盡，謂無為也。與道合同，無終無始玄妙永存，此謂無為。其無為者乃為常耳。菩薩在彼，以諸德本觀諸通慧至於無為，是謂有常。所以言常，以空無相無願之故。修菩薩道常奉空行，觀於無相不著無願，普具一切精進之行，是謂有常。所言常者謂如虛空。菩薩等心如空無異無有思想，如是行者乃為菩薩是謂有常無上正真。」

佛告族姓子：「菩薩觀身了本無身，則曰意止。一切人身皆悉本空，以解身空意無所著，觀眾生身立在佛身。當作是觀，若如來身無有諸漏，吾身亦然。察於諸法，奉行道義不失佛教。得無漏身而觀眾生分別諸相，以無漏身無漏清淨本際亦淨。如其德本興立諸行，勸助德本亦無諸漏，以能逮成無漏法者能住諸漏。何謂諸漏？一曰欲漏，二曰有漏，三曰見漏。彼斷欲漏，設生欲界開化眾生。若斷有漏，遊在生死於諸所受教授人民。又見漏者，則是無明癡冥之漏。菩薩於彼精進不懈，究竟精進拔其根原。彼若觀身奉修意止，超度往古諸不應行，離於眾穢而遵澹怕，乃為觀身便無所度，亦無所生則無所為，乃為觀身。假使觀已不見有身亦無所察，捨於貪身不計吾我，已無吾我則無所貪，已無所貪則無所諍，已無所諍則無殃釁，已無殃釁逮得法忍，已得法忍則無所歸，已無所歸則無卒暴，已無卒暴不住自大則住於法，已住法者不行非法。順法行者常與法俱，修道法者則逮法慈，已受法慈則聞法音，已行法音不聞界音，已寂界音便逮三昧，而已正受則觀審諦，已觀審諦則無所想，已無所想則無所作，已無所作則無非作，已於諸作無作非作致正真法便等諸法。已等諸法，便逮通慧一切之智。是族姓子！菩薩觀身了本無身意止行淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「菩薩觀身了本無身，則曰意止。一切人身皆悉本空，以解身空意無所著，觀眾生身立在佛身。當作是觀，若如來身無有諸漏，吾身亦然。察於諸法，奉行道義不失佛教。得無漏身而觀眾生分別諸相，以無漏身無漏清淨本際亦淨。如其德本興立諸行，勸助德本亦無諸漏，以能逮成無漏法者能住諸漏。何謂諸漏？一曰欲漏，二曰有漏，三曰見漏。彼斷欲漏，設生欲界開化眾生。若斷有漏，遊在生死於諸所受教授人民。又見漏者，則是無明癡冥之漏。菩薩於彼精進不懈，究竟精進拔其根原。彼若觀身奉修意止，超度往古諸不應行，離於眾穢而遵澹怕，乃為觀身便無所度，亦無所生則無所為，乃為觀身。假使觀已不見有身亦無所察，捨於貪身不計吾我，已無吾我則無所貪，已無所貪則無所諍，已無所諍則無殃釁，已無殃釁逮得法忍，已得法忍則無所歸，已無所歸則無卒暴，已無卒暴不住自大則住於法，已住法者不行非法。順法行者常與法俱，修道法者則逮法慈，已受法慈則聞法音，已行法音不聞界音，已寂界音便逮三昧，而已正受則觀審諦，已觀審諦則無所想，已無所想則無所作，已無所作則無非作，已於諸作無作非作致正真法便等諸法。已等諸法，便逮通慧一切之智。是族姓子！菩薩觀身了本無身意止行淨。」

佛告族姓子：「何謂菩薩痛痒意止？謂觀痛痒本無痛痒，乃為意止。覩諸苦痛，皆見眾生諸在患難，為之雨淚逮成大哀。作是惟念：『眾人在惱，若得安者乃無痛痒。』則為斷除一切危害。乃致觀痛知本無痛，意止所行已滅痛痒，為諸群生被大德鎧，先自消身非法之行，亦不想念滅已痛痒。若有遭痛，普為一切執御大哀，為示永安長消眾患。為貪欲人興發大哀，先除己貪不為欲縛，設身遇苦不以為難。為瞋恚人興發大哀斷己恚結，彼則觀見不苦不樂之痛痒也。為愚行人興發大哀滅已癡縛，彼觀痛樂則無所著，消壞諸結而自由安。若得苦痛不以憂慼，捨諸有為，則能遵修令無苦樂以壞愚癡。若遇樂痛無所積聚，若遭眾患了身非常，觀苦痛痒察痛無我。彼觀樂痛修行安隱，其觀苦痛則為瘡病，以是之故名曰不樂不苦。設使觀見諸所有安皆歸無常。其有眾苦，計於苦者不苦不樂，則亦無我。菩薩若見諸安樂事，明識一切本則無安，是觀痛痒。知痛無本適起尋滅，曉了諸法不得久存，察於萬物焰生忽沒，視一切法所生如影，從何所來而尋散滅？觀諸法本如瞻手掌，從何所來去至何所？即便了之，無所從來去無所至。以觀諸法不以為患，普見一切篤信休息，因此成道。以成於道，亦無所得不復退還。所以者何？以能逮見一切眾人根本所興則求滅盡，不為己身而求滅也。是族姓子！菩薩大士善權方便，執御大哀觀於痛痒，了本無痛意止之行。消諸所見，明識於此，不以遇於三界諸痛滅取證際也。彼於眾痛觀佛歎本，曉了諸痛寂默恬澹，本無所有亦無遭患永無遭患。諸法皆空離於吾我，徒見合會依於因緣，悉無有主亦無吾我，捨諸所見無所長育。彼觀如是則真諦見。因緣所合皆不可得，已不可得便作是察如因緣空，從是興立諸法亦空。已達空義，乃為觀痛本無痛痒，為意止也。所謂寂寞，身澹怕故，選擇諸義道聖慧，是族姓子！菩薩觀身痛痒了本無痛意止淨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩痛痒意止？謂觀痛痒本無痛痒，乃為意止。覩諸苦痛，皆見眾生諸在患難，為之雨淚逮成大哀。作是惟念：『眾人在惱，若得安者乃無痛痒。』則為斷除一切危害。乃致觀痛知本無痛，意止所行已滅痛痒，為諸群生被大德鎧，先自消身非法之行，亦不想念滅已痛痒。若有遭痛，普為一切執御大哀，為示永安長消眾患。為貪欲人興發大哀，先除己貪不為欲縛，設身遇苦不以為難。為瞋恚人興發大哀斷己恚結，彼則觀見不苦不樂之痛痒也。為愚行人興發大哀滅已癡縛，彼觀痛樂則無所著，消壞諸結而自由安。若得苦痛不以憂慼，捨諸有為，則能遵修令無苦樂以壞愚癡。若遇樂痛無所積聚，若遭眾患了身非常，觀苦痛痒察痛無我。彼觀樂痛修行安隱，其觀苦痛則為瘡病，以是之故名曰不樂不苦。設使觀見諸所有安皆歸無常。其有眾苦，計於苦者不苦不樂，則亦無我。菩薩若見諸安樂事，明識一切本則無安，是觀痛痒。知痛無本適起尋滅，曉了諸法不得久存，察於萬物焰生忽沒，視一切法所生如影，從何所來而尋散滅？觀諸法本如瞻手掌，從何所來去至何所？即便了之，無所從來去無所至。以觀諸法不以為患，普見一切篤信休息，因此成道。以成於道，亦無所得不復退還。所以者何？以能逮見一切眾人根本所興則求滅盡，不為己身而求滅也。是族姓子！菩薩大士善權方便，執御大哀觀於痛痒，了本無痛意止之行。消諸所見，明識於此，不以遇於三界諸痛滅取證際也。彼於眾痛觀佛歎本，曉了諸痛寂默恬澹，本無所有亦無遭患永無遭患。諸法皆空離於吾我，徒見合會依於因緣，悉無有主亦無吾我，捨諸所見無所長育。彼觀如是則真諦見。因緣所合皆不可得，已不可得便作是察如因緣空，從是興立諸法亦空。已達空義，乃為觀痛本無痛痒，為意止也。所謂寂寞，身澹怕故，選擇諸義道聖慧，是族姓子！菩薩觀身痛痒了本無痛意止淨行。」

佛告族姓子：「菩薩觀心了本無心為意止行，立於道心以得立心，以己意慧求其心本，不見內心不見外心不住內外。察其心本不見五陰，無諸種無諸入，其心寂定。求其持處從何所起？則更思惟心從緣起。尋復思惟其心為異，因緣異乎？即復自了。設因緣異其心異者，則有二心；設使因緣是心、心是因緣，以是之故心不見心。計於心者非不見心，猶如虛偽，無實諸塵住於虛空。利刀傷指本時為瘡，指瘡已差無所患苦。如是族姓子！心亦如是，由是之故心不見心。心所見者則無所見，應觀如是心所住處，亦不起罪不見斷滅，不念常存亦無有身。身如牆壁，因緣不亂不離愍傷，亦不有是亦不有異，是為心也。持心如是。心動為法，心無所住亦無所行，心不可見心相自然。作是曉了，所見若茲不離所見，其心寂然明識無本，是為菩薩觀心無心為意止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「菩薩觀心了本無心為意止行，立於道心以得立心，以己意慧求其心本，不見內心不見外心不住內外。察其心本不見五陰，無諸種無諸入，其心寂定。求其持處從何所起？則更思惟心從緣起。尋復思惟其心為異，因緣異乎？即復自了。設因緣異其心異者，則有二心；設使因緣是心、心是因緣，以是之故心不見心。計於心者非不見心，猶如虛偽，無實諸塵住於虛空。利刀傷指本時為瘡，指瘡已差無所患苦。如是族姓子！心亦如是，由是之故心不見心。心所見者則無所見，應觀如是心所住處，亦不起罪不見斷滅，不念常存亦無有身。身如牆壁，因緣不亂不離愍傷，亦不有是亦不有異，是為心也。持心如是。心動為法，心無所住亦無所行，心不可見心相自然。作是曉了，所見若茲不離所見，其心寂然明識無本，是為菩薩觀心無心為意止也。

「又族姓子！設心不起而不可見，則無有想無應不應，亦無輕慢則不放逸，是為觀心知本無心為意止也。又如心無色，其因緣合及與辯才亦復如是。德本無色，如心無為德亦無色，所勸道心亦復無色。設使道心及與勸助無有形色，道亦如是悉無所有，是故言曰如其心者行亦如之。計若勸助道心亦如，如其道心人心本淨亦復如是。道心本淨，一切諸法亦復如斯。如此心者曉了普入，是為菩薩觀心無心為意止也。眾患所惱未曾停住，猶如獼猴及河駛水，亦若油燈光曜所出忽然遠遊，無有身形而易退轉，貪悋諸界六情之患以為屋宅，須臾變異各隨所應。心無有處而獨遊行，無有堅要亦無不要寂然獨觀，是謂觀心無心意止清淨。心所入慧心之法界，慧心所住其明本淨鮮潔無穢。知心真諦心了現在，目之所見心法平等，慧亦如心心等三世，已能平等便知真正，心慧自然無能護持觀不可見，是謂觀心無心為意止也。計其本淨則為自然，心亦本淨了眾生心，以心淨故開化人民為其說法，以能解知己心自然，一切眾生亦復自然。若能分別心如是者，見其心相而為說法。如心相自然，眾生心相自然如此，若能達斯相者，為其說法己心則空，眾生之心亦復為空。已解此空為其說法，等御己心。若能等御而為說法己身則等，已等己心則等眾生，已等眾生則等諸法，已等諸法則等諸佛。曉此真諦，不令其心離於貪欲不處於欲。心已止者，則入法界趣於自然，心無所住於法無動。是謂菩薩觀心無心意止清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！設心不起而不可見，則無有想無應不應，亦無輕慢則不放逸，是為觀心知本無心為意止也。又如心無色，其因緣合及與辯才亦復如是。德本無色，如心無為德亦無色，所勸道心亦復無色。設使道心及與勸助無有形色，道亦如是悉無所有，是故言曰如其心者行亦如之。計若勸助道心亦如，如其道心人心本淨亦復如是。道心本淨，一切諸法亦復如斯。如此心者曉了普入，是為菩薩觀心無心為意止也。眾患所惱未曾停住，猶如獼猴及河駛水，亦若油燈光曜所出忽然遠遊，無有身形而易退轉，貪悋諸界六情之患以為屋宅，須臾變異各隨所應。心無有處而獨遊行，無有堅要亦無不要寂然獨觀，是謂觀心無心意止清淨。心所入慧心之法界，慧心所住其明本淨鮮潔無穢。知心真諦心了現在，目之所見心法平等，慧亦如心心等三世，已能平等便知真正，心慧自然無能護持觀不可見，是謂觀心無心為意止也。計其本淨則為自然，心亦本淨了眾生心，以心淨故開化人民為其說法，以能解知己心自然，一切眾生亦復自然。若能分別心如是者，見其心相而為說法。如心相自然，眾生心相自然如此，若能達斯相者，為其說法己心則空，眾生之心亦復為空。已解此空為其說法，等御己心。若能等御而為說法己身則等，已等己心則等眾生，已等眾生則等諸法，已等諸法則等諸佛。曉此真諦，不令其心離於貪欲不處於欲。心已止者，則入法界趣於自然，心無所住於法無動。是謂菩薩觀心無心意止清淨。」

佛告族姓子：「菩薩觀法知本無法為意止行，即自念言：『法起則起、法滅則滅，計於本末亦無我身，人壽有命人與非人生老病死終沒所趣，於此諸法諸法合會。因其合會而為習俗，設無緣合則無有此，從其習樂因成緣會，則興善本及與惡本，以歸無常無有緣會，不從無習而起諸法。』彼觀如是曉了諸法，見所歸趣亦無所有，空無相無願所作功德及無功德，彼諸所行如幻無常，當奉精進設興因緣。有十尊行極上無蓋，除去因緣志于大法。何謂為十？身淨無穢，諸相種好無能見頂。超度一切諸所侵枉，志性清淨具足十事。其心清淨具足正行，六十億音口之所說可悅眾生。其心淨者常懷慈仁，愍念一切無所加害。其意常定未曾有亂，辯才清淨，有所講說應于法義，辯不可盡。大慈清淨，勸化眾生一切令樂泥洹之界。大哀清淨，無央數劫不厭生死。淨十種力，曉了眾生根原所念各各不同。清淨無畏分別執御，無央數法眾生積聚，欲具諸佛不共之法。去來今慧三世無礙，諸佛法淨用能自在，歸聖慧故；是為十。彼已逮此尊妙極上無蓋大法十事之行，稱量思惟不以厭倦，積累功勳而不毀墮，無德之行慇懃精進。何謂諸法根原所來令無處所？度於所住諸宿塵勞，已曉萬物一切無常，便能興成無常三昧。得是定者無堅要想不亂三昧，從其本願示所向生，來有所入而復出生，則以班宣功德之行開化眾生。是族姓子！菩薩大士善權方便，普說經典觀於諸法，達本無法為意止也。其有致道遵修經典，若能曉了道品之法，不作眾善不見有常，亦無所著不除惡法，道心所見所在無斷，亦不計常不墮斷滅。若有菩薩棄捐見常斷滅之事，執心平等而無所住處於中間。何謂中間？不應念行，無明眾冥悉除去此，是謂中間。無有教令無可誨授，無言無說，是謂中間。取要言之，無明、行、識、名色、六入、觸、痛、愛、取、有、生、老病死憂慼之患，惱無可會皆已除盡，是謂中間。其所教者無有智慧亦無處所，是謂中間。其中間者，無有驛使亦無遣者。如是宿處計彼所有，無有教令無訓誨者，計是本末不可決了，未有所處不可捉持則無所著，寂寞澹怕忽然已滅，是謂中間。譬族姓子！呼響所出無有處所，其趣親近音生於對，若見諦者墮於真偽，是為中間。無言無說，彼則無見亦無所處。如是族姓子！所因興發識色之事及所教令，所因合成從二緣對，其中間者無教無說，是謂中間。因緣合成不用義理，其義理者則不可得，其不可得則不重來，其不重來是謂中間。又計我者則了無我滅寂於此，於我不我自然清淨，是處中間計人壽命，於人壽命而無所見清淨自然，是謂中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「菩薩觀法知本無法為意止行，即自念言：『法起則起、法滅則滅，計於本末亦無我身，人壽有命人與非人生老病死終沒所趣，於此諸法諸法合會。因其合會而為習俗，設無緣合則無有此，從其習樂因成緣會，則興善本及與惡本，以歸無常無有緣會，不從無習而起諸法。』彼觀如是曉了諸法，見所歸趣亦無所有，空無相無願所作功德及無功德，彼諸所行如幻無常，當奉精進設興因緣。有十尊行極上無蓋，除去因緣志于大法。何謂為十？身淨無穢，諸相種好無能見頂。超度一切諸所侵枉，志性清淨具足十事。其心清淨具足正行，六十億音口之所說可悅眾生。其心淨者常懷慈仁，愍念一切無所加害。其意常定未曾有亂，辯才清淨，有所講說應于法義，辯不可盡。大慈清淨，勸化眾生一切令樂泥洹之界。大哀清淨，無央數劫不厭生死。淨十種力，曉了眾生根原所念各各不同。清淨無畏分別執御，無央數法眾生積聚，欲具諸佛不共之法。去來今慧三世無礙，諸佛法淨用能自在，歸聖慧故；是為十。彼已逮此尊妙極上無蓋大法十事之行，稱量思惟不以厭倦，積累功勳而不毀墮，無德之行慇懃精進。何謂諸法根原所來令無處所？度於所住諸宿塵勞，已曉萬物一切無常，便能興成無常三昧。得是定者無堅要想不亂三昧，從其本願示所向生，來有所入而復出生，則以班宣功德之行開化眾生。是族姓子！菩薩大士善權方便，普說經典觀於諸法，達本無法為意止也。其有致道遵修經典，若能曉了道品之法，不作眾善不見有常，亦無所著不除惡法，道心所見所在無斷，亦不計常不墮斷滅。若有菩薩棄捐見常斷滅之事，執心平等而無所住處於中間。何謂中間？不應念行，無明眾冥悉除去此，是謂中間。無有教令無可誨授，無言無說，是謂中間。取要言之，無明、行、識、名色、六入、觸、痛、愛、取、有、生、老病死憂慼之患，惱無可會皆已除盡，是謂中間。其所教者無有智慧亦無處所，是謂中間。其中間者，無有驛使亦無遣者。如是宿處計彼所有，無有教令無訓誨者，計是本末不可決了，未有所處不可捉持則無所著，寂寞澹怕忽然已滅，是謂中間。譬族姓子！呼響所出無有處所，其趣親近音生於對，若見諦者墮於真偽，是為中間。無言無說，彼則無見亦無所處。如是族姓子！所因興發識色之事及所教令，所因合成從二緣對，其中間者無教無說，是謂中間。因緣合成不用義理，其義理者則不可得，其不可得則不重來，其不重來是謂中間。又計我者則了無我滅寂於此，於我不我自然清淨，是處中間計人壽命，於人壽命而無所見清淨自然，是謂中

間。於想無想而無想樂，是謂中間。所興顛倒所得之事而無所有，是為中間。虛妄愚癡至誠之教悉不可得，是謂中間。此岸彼際消化己身令無所著，有為無為不行諸習，是謂中間。蠲除生死而去泥洹悉無言教，是處中間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 間。於想無想而無想樂，是謂中間。所興顛倒所得之事而無所有，是為中間。虛妄愚癡至誠之教悉不可得，是謂中間。此岸彼際消化己身令無所著，有為無為不行諸習，是謂中間。蠲除生死而去泥洹悉無言教，是處中間。」

佛告族姓子：「其觀於法了法本無為意止者，不壞法界其意自然而得意止。彼導法界曉了諸法，計其法界及與人界，於彼法界亦無所壞不毀人界，人界法界此二事者等如空界。彼以一界普見諸法，以慧眼見，則用法界觀佛所行。假使有人不選擇法彼則無見，以是之故諸法若干，見無本法不觀若干。若以觀法見本無者，不肉眼見、不天眼見、不慧眼見。所以者何？計使眼者，不受於想不肉眼見，彼眼不墮生死之行。若以天眼無所見者，不用彼眼行於放逸。若以慧眼無所見者，彼為觀法了法本無，普見諸法無有處所法無所住，已見諸法無所住者則行法意，便不違失往古所誓，是為菩薩隨諸佛教而自立意，敢可觀察深妙之法不捨道心諸通慧矣。是為族姓子菩薩大士觀本無法意止淨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「其觀於法了法本無為意止者，不壞法界其意自然而得意止。彼導法界曉了諸法，計其法界及與人界，於彼法界亦無所壞不毀人界，人界法界此二事者等如空界。彼以一界普見諸法，以慧眼見，則用法界觀佛所行。假使有人不選擇法彼則無見，以是之故諸法若干，見無本法不觀若干。若以觀法見本無者，不肉眼見、不天眼見、不慧眼見。所以者何？計使眼者，不受於想不肉眼見，彼眼不墮生死之行。若以天眼無所見者，不用彼眼行於放逸。若以慧眼無所見者，彼為觀法了法本無，普見諸法無有處所法無所住，已見諸法無所住者則行法意，便不違失往古所誓，是為菩薩隨諸佛教而自立意，敢可觀察深妙之法不捨道心諸通慧矣。是為族姓子菩薩大士觀本無法意止淨行。」

佛告族姓子：「是四意止行四精進。何謂為四？觀身無身，棄捐計實不淨為淨顛倒之想。觀痛無痛，棄苦為樂顛倒之想。觀心無心，蠲除無常計有常想。觀法無法，捨遠無我為我想者。於四顛倒而修平等則無所著。菩薩若能行平等者，則能清淨一切諸行。菩薩奉此平等清淨微妙行者便逮法忍，名四意斷亦得法忍。何謂意斷清淨？行者講說道法，以此因緣善本法行自然隨順，不從惡本不發瑕穢，諸不善本萌牙未生不令興起，為奉精進。諸惡適起非法之事尋便滅之，為修精進。諸善法事未興起者，勸令發生。以興善法益加精進，令其具足不使忘失，為行精進。又復菩薩本行淨業能自制護，不失善法得自在住，漸稍長育顯揚善法，善法已興不復忘失。彼族姓子如是行淨此四意斷，其菩薩行心得自在不亂精進，其淨垢濁不與俱合，清淨無垢不違佛慧，則從道教行于大哀，心心相見覩其所念，不失精進已行平等，曰得意斷。所以者何？從等安祥不用反邪，以因安祥不從反邪，便逮意斷平等三昧。已得三昧，名曰平等四意斷也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「是四意止行四精進。何謂為四？觀身無身，棄捐計實不淨為淨顛倒之想。觀痛無痛，棄苦為樂顛倒之想。觀心無心，蠲除無常計有常想。觀法無法，捨遠無我為我想者。於四顛倒而修平等則無所著。菩薩若能行平等者，則能清淨一切諸行。菩薩奉此平等清淨微妙行者便逮法忍，名四意斷亦得法忍。何謂意斷清淨？行者講說道法，以此因緣善本法行自然隨順，不從惡本不發瑕穢，諸不善本萌牙未生不令興起，為奉精進。諸惡適起非法之事尋便滅之，為修精進。諸善法事未興起者，勸令發生。以興善法益加精進，令其具足不使忘失，為行精進。又復菩薩本行淨業能自制護，不失善法得自在住，漸稍長育顯揚善法，善法已興不復忘失。彼族姓子如是行淨此四意斷，其菩薩行心得自在不亂精進，其淨垢濁不與俱合，清淨無垢不違佛慧，則從道教行于大哀，心心相見覩其所念，不失精進已行平等，曰得意斷。所以者何？從等安祥不用反邪，以因安祥不從反邪，便逮意斷平等三昧。已得三昧，名曰平等四意斷也。」

佛告族姓子：「若能修行此四意斷，則能奉行具四神足。斷除貪欲奉行精進，則令道心靜然無穢所思薄尠，已去非法則逮輕便，致成大哀精進輕舉。獲權方便已誡輕舉，因是之故成四神足，昇于道堂得四自在。何謂為四？於壽自在，已得長命由已無限，在短命中具無量壽勸化眾生，在長命中聽省說法，或有厭倦現於短命，使渴仰法慇懃求義，在在所生天上人間，各得自在於其壽命。是為第一逮得自在。又族姓子！身口自在，其人身口逮致由己，心不倚身逮意現形，隨其容貌而示色像，因其眾生威儀禮節體之好醜長短善惡，思惟正定以何律儀而可開化？菩薩則從變其形貌，坐起進止發意之頃，化一切人蚑行喘息人物之士，身形顏色皆為一類而為說法。是為第二而得自在。又復於法而得自在，在於三界執御度世之正典不行俗法，則隨習俗普現變化，亦不捨遠度世之慧，亦無所失至無礙慧深奧之道、十二緣起因緣之法而見迷惑。若生天上及與世間，隨其語言令無數人皆隨律教，從其所好上中下願各得其所，所得自在巍巍如斯。是為第三而得自在。又有菩薩建立其心使得由已，其自在者攝三千大千世界諸有大海合入一海而建立之，亦無往來而現變化。三千世界諸須彌山立為一山，使四天王及忉利天不知合散去來所趣。因而現變三千世界，而為建立諸有民人計皆知數樹木華實，令虛空中滿其水火，或化眾寶，從其所變而建立之。已能建立，發意之頃靡不蒙度，忽然如故。是為第四而得自在。又族姓子！菩薩以是四神足行而自修立，與十方佛共俱言談，坐起經行不離左右，與諸釋梵及四天王、天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人一切眾生，俱共相隨談言說事，坐起行步。所以者何？菩薩神足微妙巍巍卓然有異。往古修行善法之義，無有缺漏因獲致此。何謂神足往古修行善法之義？輕便其身恭敬尊長，奉事眾祐趨走給使不以為難，謙卑下意不懷自大，口說善言悅可眾人莫不敬愛，自歸稽首禮節備悉，言行相應其心輕便，不懷慢恣無危害意。彼修謙恭自伏其意，聽受尊言順教跪拜，執心柔軟而制其志，精進修行未曾捨離。其人具足戒之禮節，身所造行與眾殊特，心不懈慢亦不放逸。從其貪欲而起瑕穢瞋恚愚癡心，蠲除此已無有貪嫉。饕餮自除，志性不起，則病瘳愈度於眾事。所負重擔由因羸劣而致此患，陰蓋眾事為去其擔。五事所受施以恩惠依橋道度，以大船度四瀆具，度一切眾生之類越於泛流。有所開化超然有異，亂者正之、逸者定之、癖者立之、毀者笑之，不礙迴波決諸狐疑，所說殊異安諸動搖。救念諸界覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「若能修行此四意斷，則能奉行具四神足。斷除貪欲奉行精進，則令道心靜然無穢所思薄尠，已去非法則逮輕便，致成大哀精進輕舉。獲權方便已誡輕舉，因是之故成四神足，昇于道堂得四自在。何謂為四？於壽自在，已得長命由已無限，在短命中具無量壽勸化眾生，在長命中聽省說法，或有厭倦現於短命，使渴仰法慇懃求義，在在所生天上人間，各得自在於其壽命。是為第一逮得自在。又族姓子！身口自在，其人身口逮致由己，心不倚身逮意現形，隨其容貌而示色像，因其眾生威儀禮節體之好醜長短善惡，思惟正定以何律儀而可開化？菩薩則從變其形貌，坐起進止發意之頃，化一切人蚑行喘息人物之士，身形顏色皆為一類而為說法。是為第二而得自在。又復於法而得自在，在於三界執御度世之正典不行俗法，則隨習俗普現變化，亦不捨遠度世之慧，亦無所失至無礙慧深奧之道、十二緣起因緣之法而見迷惑。若生天上及與世間，隨其語言令無數人皆隨律教，從其所好上中下願各得其所，所得自在巍巍如斯。是為第三而得自在。又有菩薩建立其心使得由已，其自在者攝三千大千世界諸有大海合入一海而建立之，亦無往來而現變化。三千世界諸須彌山立為一山，使四天王及忉利天不知合散去來所趣。因而現變三千世界，而為建立諸有民人計皆知數樹木華實，令虛空中滿其水火，或化眾寶，從其所變而建立之。已能建立，發意之頃靡不蒙度，忽然如故。是為第四而得自在。又族姓子！菩薩以是四神足行而自修立，與十方佛共俱言談，坐起經行不離左右，與諸釋梵及四天王、天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人一切眾生，俱共相隨談言說事，坐起行步。所以者何？菩薩神足微妙巍巍卓然有異。往古修行善法之義，無有缺漏因獲致此。何謂神足往古修行善法之義？輕便其身恭敬尊長，奉事眾祐趨走給使不以為難，謙卑下意不懷自大，口說善言悅可眾人莫不敬愛，自歸稽首禮節備悉，言行相應其心輕便，不懷慢恣無危害意。彼修謙恭自伏其意，聽受尊言順教跪拜，執心柔軟而制其志，精進修行未曾捨離。其人具足戒之禮節，身所造行與眾殊特，心不懈慢亦不放逸。從其貪欲而起瑕穢瞋恚愚癡心，蠲除此已無有貪嫉。饕餮自除，志性不起，則病瘳愈度於眾事。所負重擔由因羸劣而致此患，陰蓋眾事為去其擔。五事所受施以恩惠依橋道度，以大船度四瀆具，度一切眾生之類越於泛流。有所開化超然有異，亂者正之、逸者定之、癖者立之、毀者笑之，不礙迴波決諸狐疑，所說殊異安諸動搖。救念諸界覺

諸不寤，所可愛重每以惠施後無所悔。將濟眾生勸助道意，若見他人積累德本代其歡喜。未曾歎己為身獲安，見他人安歡悅善之。易養知足不望他利，愛樂出家勸人出學。修大弘慈常懷道心，等怨親友樂如虛空。見疲極者設以車乘，則以無畏加於眾生。見學問者敬之如佛，其未學者不以輕慢。其貧匱者施以財業，若疾病者救以醫藥令得濟命。見救護者為行恩報而以孝順，行禁戒者能自修慎。供養事之不失其意，無恭恪者勸救濟之度於世法。所經遊行不犯諸惡，於諸世事而無所著奉行諸德。是族姓子！修諸神足微妙巍巍，持行如是不失神足，常與其俱至成佛道。是為菩薩神足淨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸不寤，所可愛重每以惠施後無所悔。將濟眾生勸助道意，若見他人積累德本代其歡喜。未曾歎己為身獲安，見他人安歡悅善之。易養知足不望他利，愛樂出家勸人出學。修大弘慈常懷道心，等怨親友樂如虛空。見疲極者設以車乘，則以無畏加於眾生。見學問者敬之如佛，其未學者不以輕慢。其貧匱者施以財業，若疾病者救以醫藥令得濟命。見救護者為行恩報而以孝順，行禁戒者能自修慎。供養事之不失其意，無恭恪者勸救濟之度於世法。所經遊行不犯諸惡，於諸世事而無所著奉行諸德。是族姓子！修諸神足微妙巍巍，持行如是不失神足，常與其俱至成佛道。是為菩薩神足淨行。」