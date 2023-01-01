大寶積經卷第一百一十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百一十九

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

勝鬘夫人會第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘夫人會第四十八

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時憍薩羅波斯匿王及末利夫人初證法已，共相謂言：「我女勝鬘！慈晤聰愍多聞智慧，若見如來，於甚深法速能解了無諸疑惑。我今應當令善諭者發其誠信。」作是議已，王及夫人即便作書，稱揚如來真實功德。時遣一使名真提羅，奉持王書詣無鬪城授勝鬘夫人。時勝鬘夫人發書尋繹，頂受忻慶生希有心，向真提羅而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時憍薩羅波斯匿王及末利夫人初證法已，共相謂言：「我女勝鬘！慈晤聰愍多聞智慧，若見如來，於甚深法速能解了無諸疑惑。我今應當令善諭者發其誠信。」作是議已，王及夫人即便作書，稱揚如來真實功德。時遣一使名真提羅，奉持王書詣無鬪城授勝鬘夫人。時勝鬘夫人發書尋繹，頂受忻慶生希有心，向真提羅而說偈言：

「我聞如來聲， 世間頗難遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我聞如來聲， 世間頗難遇，

斯言若真實， 當賜汝衣服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯言若真實， 當賜汝衣服。

若彼佛世尊， 為利世間現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼佛世尊， 為利世間現，

必應見哀愍， 令我覩真相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必應見哀愍， 令我覩真相。」

言念須臾頃， 佛於虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言念須臾頃， 佛於虛空中，

現不思議身， 普放大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現不思議身， 普放大光明。

勝鬘及眷屬， 皆悉來集會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘及眷屬， 皆悉來集會，

合掌瞻仰禮， 稱讚大導師： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌瞻仰禮， 稱讚大導師：

「如來妙色身， 世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來妙色身， 世間無與等，

無比不思議， 是故今敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比不思議， 是故今敬禮。

如來色無盡， 智慧亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來色無盡， 智慧亦復然，

一切法常住， 是故我歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法常住， 是故我歸依。

善調心過惡， 及與身四種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善調心過惡， 及與身四種，

到不思議地， 故我今敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到不思議地， 故我今敬禮。

知諸爾炎法， 智身無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸爾炎法， 智身無罣礙，

於法無忘失， 故我今敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無忘失， 故我今敬禮。

稽首過稱量， 稽首無倫等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首過稱量， 稽首無倫等，

稽首法自在， 稽首超思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首法自在， 稽首超思惟。

哀愍覆護我， 令法種增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍覆護我， 令法種增長，

逮及最後身， 常在如來前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮及最後身， 常在如來前。

我所修福業， 此世及餘生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所修福業， 此世及餘生，

由斯善根力， 願佛恒攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯善根力， 願佛恒攝受。」

時勝鬘夫人說此偈已，及諸眷屬一切大眾，頂禮佛足。爾時世尊即為勝鬘而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝鬘夫人說此偈已，及諸眷屬一切大眾，頂禮佛足。爾時世尊即為勝鬘而說偈言：

「我昔為菩提， 曾已開示汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔為菩提， 曾已開示汝，

今復值遇我， 及來世亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復值遇我， 及來世亦然。」

說此偈已，即於會中授勝鬘夫人阿耨多羅三藐三菩提記：「汝今稱歎如來殊勝功德，以此善根，當於無量阿僧祇劫天人之中為自在王，諸所受用皆悉具足，所生之處常得遇我，現前稱歎如今無異。復當供養無量無數諸佛世尊，過二萬阿僧祇劫當得作佛，號曰普光如來、應、正等覺。彼佛國土無諸惡趣衰老病苦，亦無不善惡業道名。其中眾生形色端嚴，具五妙境純受快樂，蔽於他化自在諸天。彼諸眾生皆趣大乘，諸有如是學大乘者悉來生彼。」時勝鬘夫人得授記已，無量天人心懷踊躍，咸願往生彼佛世界。是時世尊皆與授記當生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，即於會中授勝鬘夫人阿耨多羅三藐三菩提記：「汝今稱歎如來殊勝功德，以此善根，當於無量阿僧祇劫天人之中為自在王，諸所受用皆悉具足，所生之處常得遇我，現前稱歎如今無異。復當供養無量無數諸佛世尊，過二萬阿僧祇劫當得作佛，號曰普光如來、應、正等覺。彼佛國土無諸惡趣衰老病苦，亦無不善惡業道名。其中眾生形色端嚴，具五妙境純受快樂，蔽於他化自在諸天。彼諸眾生皆趣大乘，諸有如是學大乘者悉來生彼。」時勝鬘夫人得授記已，無量天人心懷踊躍，咸願往生彼佛世界。是時世尊皆與授記當生彼國。

時勝鬘夫人聞佛記已，於如來前合掌而立，發十弘誓，作如是言：「世尊！我從今日乃至菩提，於諸受戒不起犯心。世尊！我從今日乃至菩提，於諸師長不起慢心。世尊！我從今日乃至菩提，於諸眾生不起恚心。世尊！我從今日乃至菩提，於諸勝已及諸勝事不起妬心。世尊！我從今日乃至菩提，雖有少食不起慳心。世尊！我從今日乃至菩提，不自為己受畜財物，凡有所受為濟貧苦有情之類。世尊！我從今日乃至菩提，不求恩報行四攝事，無貪利心、無厭足心、無限礙心，攝受眾生。世尊！我從今日乃至菩提，見諸眾生無有依怙，幽繫疾惱種種危厄，終不捨離必願安隱，以善饒益令免眾苦。世尊！我從今日乃至菩提，若見一切諸惡律儀，毀犯如來清淨禁戒，凡我所攝城邑聚落，應調伏者而調伏之，應攝受者而攝受之。何以故？以調伏攝受故則正法久住，正法久住故天人充滿惡道減少，能令如來法輪常轉。世尊！我從今日乃至菩提，攝受正法終不忘失。何以故？忘失正法則忘大乘，忘大乘者則忘波羅蜜，忘波羅蜜者則捨大乘。若諸菩薩有於大乘不決定者，攝受正法則不堅固，便不堪任超凡夫境，則為大失。世尊！現在未來攝受正法諸菩薩等，具足無邊廣大利益。發斯弘誓，聖主世尊雖復證知，而諸有情善根微薄或起疑網，以十弘誓難成就故。彼或長夜習不善法受諸苦惱，為欲利益如斯眾生，今於佛前發誠實誓。世尊！我今發此十弘誓願，若實不虛，於大眾上當雨天花出天妙音。」勝鬘夫人於如來前作斯言已，時虛空中即雨天花出天妙音，歎言：「善哉勝鬘夫人！如汝所說真實無異。」爾時眾會既覩斯瑞，無諸疑惑生大歡喜，同聲唱言：「願與勝鬘夫人所生之處同其願行。」時佛世尊悉記大眾如其所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝鬘夫人聞佛記已，於如來前合掌而立，發十弘誓，作如是言：「世尊！我從今日乃至菩提，於諸受戒不起犯心。世尊！我從今日乃至菩提，於諸師長不起慢心。世尊！我從今日乃至菩提，於諸眾生不起恚心。世尊！我從今日乃至菩提，於諸勝已及諸勝事不起妬心。世尊！我從今日乃至菩提，雖有少食不起慳心。世尊！我從今日乃至菩提，不自為己受畜財物，凡有所受為濟貧苦有情之類。世尊！我從今日乃至菩提，不求恩報行四攝事，無貪利心、無厭足心、無限礙心，攝受眾生。世尊！我從今日乃至菩提，見諸眾生無有依怙，幽繫疾惱種種危厄，終不捨離必願安隱，以善饒益令免眾苦。世尊！我從今日乃至菩提，若見一切諸惡律儀，毀犯如來清淨禁戒，凡我所攝城邑聚落，應調伏者而調伏之，應攝受者而攝受之。何以故？以調伏攝受故則正法久住，正法久住故天人充滿惡道減少，能令如來法輪常轉。世尊！我從今日乃至菩提，攝受正法終不忘失。何以故？忘失正法則忘大乘，忘大乘者則忘波羅蜜，忘波羅蜜者則捨大乘。若諸菩薩有於大乘不決定者，攝受正法則不堅固，便不堪任超凡夫境，則為大失。世尊！現在未來攝受正法諸菩薩等，具足無邊廣大利益。發斯弘誓，聖主世尊雖復證知，而諸有情善根微薄或起疑網，以十弘誓難成就故。彼或長夜習不善法受諸苦惱，為欲利益如斯眾生，今於佛前發誠實誓。世尊！我今發此十弘誓願，若實不虛，於大眾上當雨天花出天妙音。」勝鬘夫人於如來前作斯言已，時虛空中即雨天花出天妙音，歎言：「善哉勝鬘夫人！如汝所說真實無異。」爾時眾會既覩斯瑞，無諸疑惑生大歡喜，同聲唱言：「願與勝鬘夫人所生之處同其願行。」時佛世尊悉記大眾如其所願。

爾時勝鬘夫人復於佛前發三弘願：「以茲願力利益無邊諸有情類。第一願者，以我善根，於一切生得正法智。第二願者，若我所生得正智已，為諸眾生演說無倦。第三願者，我為攝受護持正法，於所生身不惜軀命。」爾時世尊聞斯願已，告勝鬘言：「如一切色悉入空界，如是菩薩恒沙諸願悉入茲願，此三願者真實廣大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝鬘夫人復於佛前發三弘願：「以茲願力利益無邊諸有情類。第一願者，以我善根，於一切生得正法智。第二願者，若我所生得正智已，為諸眾生演說無倦。第三願者，我為攝受護持正法，於所生身不惜軀命。」爾時世尊聞斯願已，告勝鬘言：「如一切色悉入空界，如是菩薩恒沙諸願悉入茲願，此三願者真實廣大。」

爾時勝鬘夫人復白佛言：「世尊！今當承佛威神辯才之力，欲說大願，幸垂聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝鬘夫人復白佛言：「世尊！今當承佛威神辯才之力，欲說大願，幸垂聽許。」

佛言：「勝鬘！恣汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勝鬘！恣汝所說。」

勝鬘夫人言：「菩薩所有恒沙諸願，一切皆入一大願中。一大願者，所謂攝受如來正法。如是攝受正法，真實廣大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘夫人言：「菩薩所有恒沙諸願，一切皆入一大願中。一大願者，所謂攝受如來正法。如是攝受正法，真實廣大。」

佛言：「善哉勝鬘！汝久修習，智慧方便甚深微妙。有能解了汝所說義，彼於長夜植諸善本。如汝所說攝受正法，皆是過去未來現在諸佛已說今說當說。我得無上正等菩提，亦復常以種種相說攝受正法，如是稱揚攝受正法，所有功德無有邊際，如來智慧亦無邊際。何以故？是攝受正法有大功德、有大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉勝鬘！汝久修習，智慧方便甚深微妙。有能解了汝所說義，彼於長夜植諸善本。如汝所說攝受正法，皆是過去未來現在諸佛已說今說當說。我得無上正等菩提，亦復常以種種相說攝受正法，如是稱揚攝受正法，所有功德無有邊際，如來智慧亦無邊際。何以故？是攝受正法有大功德、有大利益。」

時勝鬘夫人復白佛言：「世尊！我當承佛威神之力，更復演說攝受正法廣大之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝鬘夫人復白佛言：「世尊！我當承佛威神之力，更復演說攝受正法廣大之義。」

佛言：「聽汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聽汝所說。」

勝鬘夫人言：「攝受正法廣大義者，為得無量一切佛法，乃至能攝八萬行蘊。譬如劫初興諸色雲雨眾寶雨，如是攝受正法善根之雲，能雨無量福報之雨。世尊！又如劫初大水之中，能生三千大千界藏及四百億種種類洲。如是攝受正法，出生大乘無量界藏，并諸菩薩神通之力、種種法門，一切世間及出世間安樂具足，一切天人所未曾有。又如大地荷四重擔。何等為四？一者大海，二者諸山，三者草木，四者眾生。如是攝受正法諸善男子及善女人，堪能荷負四種重任逾彼大地。何等為四？謂離善友無聞非法，諸有情類以人天善根而成熟之，求聲聞者授聲聞乘，求獨覺者授獨覺乘，求大乘者授以大乘。是名攝受正法諸善男子及善女人，堪能荷負四種重任逾彼大地。世尊！如是攝受正法善男子善女人等建立大地，堪能荷負四種重任，普為眾生作不請友，大悲利益哀愍有情為世法母。又如大地是四種寶所生之處。何等為四？一者無價，二者上價，三者中價，四者下價。如是攝受正法善男子善女人建立大地，有情遇已獲四大寶，一切寶中最為殊勝。何等為四？謂諸有情遇斯善友，或有獲得人天善根，有證聲聞及辟支佛或無上乘善根功德。是名攝受正法善男子善女人建立大地，有情遇已便能獲得四種大寶。世尊！出大寶者，名為真實攝受正法。世尊！言攝受正法者，謂無異正法、無異攝受正法，正法即是攝受正法。世尊！無異波羅蜜、無異攝受正法，攝受正法即是波羅蜜多。何以故？攝受正法善男子善女人，應以施成熟者以施成熟，乃至捨身隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名施波羅蜜。應以戒成熟者，守護六根淨身語意乃至威儀，隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名戒波羅蜜。應以忍成熟者，若彼有情罵詈毀辱誹謗擾亂，以無恚心及利益心最上忍力，乃至顏色亦不變異，隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名忍波羅蜜。應以精進而成熟者，於彼有情不起懈怠下劣之心，起大樂欲最上精進，於四威儀隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名精進波羅蜜。應以靜慮而成熟者，於彼有情以無散亂成就正念，曾所作事終不忘失，隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名靜慮波羅蜜。應以智慧而成熟者，彼諸有情為利益故問諸法義，以無倦心而為演說一切諸論、一切明處乃至種種工巧之處，令得究竟隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名智慧波羅蜜。是故世尊！無異波羅蜜、無異攝受正法，攝受正法即是波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘夫人言：「攝受正法廣大義者，為得無量一切佛法，乃至能攝八萬行蘊。譬如劫初興諸色雲雨眾寶雨，如是攝受正法善根之雲，能雨無量福報之雨。世尊！又如劫初大水之中，能生三千大千界藏及四百億種種類洲。如是攝受正法，出生大乘無量界藏，并諸菩薩神通之力、種種法門，一切世間及出世間安樂具足，一切天人所未曾有。又如大地荷四重擔。何等為四？一者大海，二者諸山，三者草木，四者眾生。如是攝受正法諸善男子及善女人，堪能荷負四種重任逾彼大地。何等為四？謂離善友無聞非法，諸有情類以人天善根而成熟之，求聲聞者授聲聞乘，求獨覺者授獨覺乘，求大乘者授以大乘。是名攝受正法諸善男子及善女人，堪能荷負四種重任逾彼大地。世尊！如是攝受正法善男子善女人等建立大地，堪能荷負四種重任，普為眾生作不請友，大悲利益哀愍有情為世法母。又如大地是四種寶所生之處。何等為四？一者無價，二者上價，三者中價，四者下價。如是攝受正法善男子善女人建立大地，有情遇已獲四大寶，一切寶中最為殊勝。何等為四？謂諸有情遇斯善友，或有獲得人天善根，有證聲聞及辟支佛或無上乘善根功德。是名攝受正法善男子善女人建立大地，有情遇已便能獲得四種大寶。世尊！出大寶者，名為真實攝受正法。世尊！言攝受正法者，謂無異正法、無異攝受正法，正法即是攝受正法。世尊！無異波羅蜜、無異攝受正法，攝受正法即是波羅蜜多。何以故？攝受正法善男子善女人，應以施成熟者以施成熟，乃至捨身隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名施波羅蜜。應以戒成熟者，守護六根淨身語意乃至威儀，隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名戒波羅蜜。應以忍成熟者，若彼有情罵詈毀辱誹謗擾亂，以無恚心及利益心最上忍力，乃至顏色亦不變異，隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名忍波羅蜜。應以精進而成熟者，於彼有情不起懈怠下劣之心，起大樂欲最上精進，於四威儀隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名精進波羅蜜。應以靜慮而成熟者，於彼有情以無散亂成就正念，曾所作事終不忘失，隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名靜慮波羅蜜。應以智慧而成熟者，彼諸有情為利益故問諸法義，以無倦心而為演說一切諸論、一切明處乃至種種工巧之處，令得究竟隨順彼意而成熟之，令彼有情安住正法，是名智慧波羅蜜。是故世尊！無異波羅蜜、無異攝受正法，攝受正法即是波羅蜜。」

時勝鬘夫人復白佛言：「世尊！我今承佛威神辯才之力，復說大義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝鬘夫人復白佛言：「世尊！我今承佛威神辯才之力，復說大義。」

佛言：「云何大義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何大義？」

「世尊！攝受正法者、無異攝受正法。無異攝受正法者，攝受正法善男子善女人，則是攝受正法。何以故？若攝受正法善男子善女人，為正法故捨身命財，如是人等以捨身故，證生死後際遠離老病得不壞常，無有變易究竟寂靜不可思議如來法身。以捨命故，證生死後際永離於死得無邊常，成就不可思議諸善功德，安住一切佛法神變。以捨財故，證生死後際超過有情無盡無減果報圓滿，具不思議功德莊嚴，為諸有情尊重供養。世尊！捨身命財攝受正法善男子善女人等，為諸如來之所授記。世尊！若善男子善女人，正法欲滅，有諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，互相朋黨起諸諍訟，以不諂曲不欺誑心，愛樂正法攝受正法入善朋中。入善朋者，必為諸佛之所授記。世尊！我見攝受正法有斯大力，如來以此為眼、為法根本，為引導法、為通達法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！攝受正法者、無異攝受正法。無異攝受正法者，攝受正法善男子善女人，則是攝受正法。何以故？若攝受正法善男子善女人，為正法故捨身命財，如是人等以捨身故，證生死後際遠離老病得不壞常，無有變易究竟寂靜不可思議如來法身。以捨命故，證生死後際永離於死得無邊常，成就不可思議諸善功德，安住一切佛法神變。以捨財故，證生死後際超過有情無盡無減果報圓滿，具不思議功德莊嚴，為諸有情尊重供養。世尊！捨身命財攝受正法善男子善女人等，為諸如來之所授記。世尊！若善男子善女人，正法欲滅，有諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，互相朋黨起諸諍訟，以不諂曲不欺誑心，愛樂正法攝受正法入善朋中。入善朋者，必為諸佛之所授記。世尊！我見攝受正法有斯大力，如來以此為眼、為法根本，為引導法、為通達法。」

爾時世尊聞勝鬘夫人所說攝受正法有大威力，歎言：「如是如是。善哉勝鬘！如汝所說，攝受正法大威德力。如大力士微觸末摩，生大苦痛更增重病。如是勝鬘！假令少分攝受正法，令魔波旬痛切愁惱悲號歎息，亦復如是。勝鬘！我常不見餘一善法令魔愁惱，猶如少分攝受正法。勝鬘！譬如牛王形色端正，身量殊特蔽於諸牛。如是勝鬘！修大乘者設令少分攝受正法，即能蔽於聲聞獨覺一切善法。勝鬘！又如須彌山王高廣嚴麗蔽於眾山。如是勝鬘！初趣大乘以饒益心不顧身命攝受正法，便能超過顧其身命久住大乘一切善根。是故勝鬘！當以攝受正法開示教化一切有情。如是勝鬘！攝受正法獲大福利及大果報。勝鬘！我於無數阿僧祇劫稱讚如是攝受正法所有功德，不得邊際，是故攝受正法成就如是無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞勝鬘夫人所說攝受正法有大威力，歎言：「如是如是。善哉勝鬘！如汝所說，攝受正法大威德力。如大力士微觸末摩，生大苦痛更增重病。如是勝鬘！假令少分攝受正法，令魔波旬痛切愁惱悲號歎息，亦復如是。勝鬘！我常不見餘一善法令魔愁惱，猶如少分攝受正法。勝鬘！譬如牛王形色端正，身量殊特蔽於諸牛。如是勝鬘！修大乘者設令少分攝受正法，即能蔽於聲聞獨覺一切善法。勝鬘！又如須彌山王高廣嚴麗蔽於眾山。如是勝鬘！初趣大乘以饒益心不顧身命攝受正法，便能超過顧其身命久住大乘一切善根。是故勝鬘！當以攝受正法開示教化一切有情。如是勝鬘！攝受正法獲大福利及大果報。勝鬘！我於無數阿僧祇劫稱讚如是攝受正法所有功德，不得邊際，是故攝受正法成就如是無量功德。」

佛告勝鬘：「汝今復應演我所說攝受正法，一切諸佛共所愛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝鬘：「汝今復應演我所說攝受正法，一切諸佛共所愛樂。」

勝鬘白言：「善哉世尊！攝受正法者則名大乘。何以故？大乘者出生一切聲聞獨覺、世出世間所有善法。如阿耨達池出八大河，如是大乘出生一切聲聞獨覺、世出世間所有善法。世尊！又如一切種子草木叢林，皆依大地而得生長。如是一切聲聞獨覺、世出世間所有善法，皆依大乘而得生長。是故世尊！住於大乘攝受大乘，即住攝受聲聞獨覺、世出世間所有善法。如佛世尊所說六處，謂正法住、正法滅、別解脫、毘奈耶、正出家、受具足，為大乘故說此六處。所以者何？正法住者為大乘說，大乘住者即正法住。正法滅者為大乘說，大乘滅者即正法滅。別解脫、毘奈耶，此之二法義一名異。毘奈耶者即大乘學。所以者何？為佛出家而受具足，是故大乘戒蘊是毘奈耶，是正出家是受具足。世尊！阿羅漢者無有出家及受具足。何以故？阿羅漢不為如來出家受具足故。阿羅漢有怖畏想，歸依如來。何以故？阿羅漢於一切行住怖畏想，如人執劍欲來害己，是故阿羅漢不證出離究竟安樂。世尊！依不求依，如諸眾生無有歸依，彼彼恐怖，為安隱故求於歸依。世尊！如是阿羅漢有恐怖故歸依如來。是故阿羅漢及辟支佛，生法有餘、梵行未立、所作未辦、當有所斷未究竟故，去涅槃遠。何以故？唯有如來、應、正等覺證得涅槃，成就無量不可思議一切功德，所應斷者皆悉已斷究竟清淨，為諸有情之所瞻仰，超過二乘菩薩境界。阿羅漢等則不如是，言得涅槃佛之方便，是故阿羅漢等去涅槃遠。世尊說阿羅漢及辟支佛，觀察解脫四智究竟得蘇息者，皆是如來隨他意語不了義說。何以故？有二種死。何等為二？一者分段，二者變易。分段死者，謂相續有情。變易死者，謂阿羅漢及辟支佛、自在菩薩，隨意生身乃至菩提。二種死中，以分段死說阿羅漢及辟支佛，生於我生已盡之智。由能證得有餘果故，生於梵行已立之智，一切愚夫所不能作，七種學人未能成辦，相續煩惱究竟斷故，生於所作已辦之智。世尊說生不受後有智者，謂阿羅漢及辟支佛不能斷於一切煩惱，不了一切受生之智。何以故？是阿羅漢及辟支佛有餘煩惱不斷盡故，不能了知一切受生。煩惱有二，謂住地煩惱及起煩惱。住地有四。何等為四？謂見一處住地，欲愛住地，色愛住地，有愛住地。世尊！此四住地，能生一切遍起煩惱。起煩惱者，剎那剎那與心相應。世尊！無明住地，無始時來心不相應。世尊！四住地力能作遍起煩惱所依，比無明地，算數譬喻所不能及。世尊！如是無明住地，於有愛住地，其力最大。譬如魔王色力威德及眾眷屬，蔽於他化自在諸天。如是無明住地蔽四住地，過恒沙數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘白言：「善哉世尊！攝受正法者則名大乘。何以故？大乘者出生一切聲聞獨覺、世出世間所有善法。如阿耨達池出八大河，如是大乘出生一切聲聞獨覺、世出世間所有善法。世尊！又如一切種子草木叢林，皆依大地而得生長。如是一切聲聞獨覺、世出世間所有善法，皆依大乘而得生長。是故世尊！住於大乘攝受大乘，即住攝受聲聞獨覺、世出世間所有善法。如佛世尊所說六處，謂正法住、正法滅、別解脫、毘奈耶、正出家、受具足，為大乘故說此六處。所以者何？正法住者為大乘說，大乘住者即正法住。正法滅者為大乘說，大乘滅者即正法滅。別解脫、毘奈耶，此之二法義一名異。毘奈耶者即大乘學。所以者何？為佛出家而受具足，是故大乘戒蘊是毘奈耶，是正出家是受具足。世尊！阿羅漢者無有出家及受具足。何以故？阿羅漢不為如來出家受具足故。阿羅漢有怖畏想，歸依如來。何以故？阿羅漢於一切行住怖畏想，如人執劍欲來害己，是故阿羅漢不證出離究竟安樂。世尊！依不求依，如諸眾生無有歸依，彼彼恐怖，為安隱故求於歸依。世尊！如是阿羅漢有恐怖故歸依如來。是故阿羅漢及辟支佛，生法有餘、梵行未立、所作未辦、當有所斷未究竟故，去涅槃遠。何以故？唯有如來、應、正等覺證得涅槃，成就無量不可思議一切功德，所應斷者皆悉已斷究竟清淨，為諸有情之所瞻仰，超過二乘菩薩境界。阿羅漢等則不如是，言得涅槃佛之方便，是故阿羅漢等去涅槃遠。世尊說阿羅漢及辟支佛，觀察解脫四智究竟得蘇息者，皆是如來隨他意語不了義說。何以故？有二種死。何等為二？一者分段，二者變易。分段死者，謂相續有情。變易死者，謂阿羅漢及辟支佛、自在菩薩，隨意生身乃至菩提。二種死中，以分段死說阿羅漢及辟支佛，生於我生已盡之智。由能證得有餘果故，生於梵行已立之智，一切愚夫所不能作，七種學人未能成辦，相續煩惱究竟斷故，生於所作已辦之智。世尊說生不受後有智者，謂阿羅漢及辟支佛不能斷於一切煩惱，不了一切受生之智。何以故？是阿羅漢及辟支佛有餘煩惱不斷盡故，不能了知一切受生。煩惱有二，謂住地煩惱及起煩惱。住地有四。何等為四？謂見一處住地，欲愛住地，色愛住地，有愛住地。世尊！此四住地，能生一切遍起煩惱。起煩惱者，剎那剎那與心相應。世尊！無明住地，無始時來心不相應。世尊！四住地力能作遍起煩惱所依，比無明地，算數譬喻所不能及。世尊！如是無明住地，於有愛住地，其力最大。譬如魔王色力威德及眾眷屬，蔽於他化自在諸天。如是無明住地蔽四住地，過恒沙數

煩惱所依，亦令四種煩惱久住。聲聞獨覺智不能斷，唯有如來智所能斷。世尊！如是如是，無明住地其力最大。世尊！如取為緣，有漏業因而生三有。如是無明住地為緣，無漏業因能生阿羅漢及辟支佛、大力菩薩隨意生身。此之三地隨意生身及無漏業，皆以無明住地為所依處。彼雖有緣，亦能為緣。世尊！是故三種隨意生身及無漏業，皆以無明住地為緣，同於有愛。世尊！有愛住地不與無明住地業同，無明住地異四住地。異四住地唯佛能斷。何以故？阿羅漢辟支佛斷四住地，於漏盡力不得自在，不能現證。何以故？世尊言漏盡之增語，是故阿羅漢辟支佛及最後有諸菩薩等，為無明地所覆蔽故，於彼彼法不知不見。以不知見於彼彼法，應斷不斷、應盡不盡。於彼彼法不斷不盡故，得有餘解脫，非一切解脫；得有餘清淨，非一切清淨；得有餘功德，非一切功德。世尊！以得有餘解脫非一切解脫，乃至有餘功德非一切功德故，知有餘苦、斷有餘集、證有餘滅、修有餘道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱所依，亦令四種煩惱久住。聲聞獨覺智不能斷，唯有如來智所能斷。世尊！如是如是，無明住地其力最大。世尊！如取為緣，有漏業因而生三有。如是無明住地為緣，無漏業因能生阿羅漢及辟支佛、大力菩薩隨意生身。此之三地隨意生身及無漏業，皆以無明住地為所依處。彼雖有緣，亦能為緣。世尊！是故三種隨意生身及無漏業，皆以無明住地為緣，同於有愛。世尊！有愛住地不與無明住地業同，無明住地異四住地。異四住地唯佛能斷。何以故？阿羅漢辟支佛斷四住地，於漏盡力不得自在，不能現證。何以故？世尊言漏盡之增語，是故阿羅漢辟支佛及最後有諸菩薩等，為無明地所覆蔽故，於彼彼法不知不見。以不知見於彼彼法，應斷不斷、應盡不盡。於彼彼法不斷不盡故，得有餘解脫，非一切解脫；得有餘清淨，非一切清淨；得有餘功德，非一切功德。世尊！以得有餘解脫非一切解脫，乃至有餘功德非一切功德故，知有餘苦、斷有餘集、證有餘滅、修有餘道。」

爾時勝鬘夫人復白佛言：「世尊！若復知有餘苦、斷有餘集、證有餘滅、修有餘道，是名少分滅度，證少分涅槃向涅槃界。若知一切苦、斷一切集、證一切滅、修一切道，彼於無常敗壞世間得證常寂清涼涅槃。世尊！彼於無護無依世間為護為依。何以故？於諸法中見高下者不證涅槃，智平等者、解脫等者、清淨等者乃證涅槃。是故涅槃名等一味。云何一味？謂解脫味。世尊！若無明地不斷不盡，不得涅槃一味等味。何以故？無明住地不斷不盡故，過恒沙等一切過法，應斷不斷、應盡不盡。過恒沙等一切過法不斷不盡故，過恒沙等諸功德法不了不證。是故無明住地與於一切所應斷法諸隨煩惱為生處故，從於彼生，障心煩惱、障止煩惱、障觀煩惱、障靜慮煩惱，如是乃至障三摩鉢底加行智果證力無畏。所有過恒沙等一切煩惱，如來菩提、佛金剛智之所能斷。諸起煩惱，一切皆依無明住地，無明住地為因緣故。世尊！此起煩惱，剎那剎那與心相應。世尊！無明住地從無始來心不相應。世尊！若復過恒河沙如來菩提、佛金剛智所應斷法，一切皆是無明住地依持建立。譬如一切種子叢林，皆依大地之所生長，若地壞者彼亦隨壞。如是過恒沙等如來菩提、佛金剛智所應斷法，一切皆依無明住地之所生長。若彼無明住地斷者，過恒沙等如來菩提、佛金剛智所應斷法，皆亦隨斷。如是過恒沙等所應斷法，一切煩惱及起煩惱皆已斷故，便能證得過恒沙等不可思議諸佛之法。於一切法而能證得無礙神通，得諸智見離一切過，得諸功德為大法王於法自在，證一切法自在之地，正師子吼，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。是故世尊以師子吼，依於了義一向記說。世尊！不受後有智有二種。何謂為二？一者謂諸如來以調御力摧伏四魔超諸世間，一切有情之所瞻仰；證不思議清淨法身，於所知地得法自在，最勝無上更無所作，不見更有所證之地；具足十力，登於最勝無畏之地，於一切法無礙觀察，正師子吼，不受後有。二者謂阿羅漢及辟支佛，得度無量生死怖畏，受解脫樂，作如是念：『我今已離生死怖畏，不受諸苦。』世尊！阿羅漢辟支佛如是觀察謂不受後有，不證第一蘇息涅槃。彼等於未證地不遇法故，能自解了，我今證得有餘依地，決定當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？聲聞獨覺皆入大乘，而大乘者即是佛乘，是故三乘即是一乘，證一乘者得阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃，言涅槃者即是如來清淨法身，證法身者即是一乘，無異如來、無異法身。言如來者即是法身，證究竟法身者即究竟一乘，究竟一乘者即離相續。何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝鬘夫人復白佛言：「世尊！若復知有餘苦、斷有餘集、證有餘滅、修有餘道，是名少分滅度，證少分涅槃向涅槃界。若知一切苦、斷一切集、證一切滅、修一切道，彼於無常敗壞世間得證常寂清涼涅槃。世尊！彼於無護無依世間為護為依。何以故？於諸法中見高下者不證涅槃，智平等者、解脫等者、清淨等者乃證涅槃。是故涅槃名等一味。云何一味？謂解脫味。世尊！若無明地不斷不盡，不得涅槃一味等味。何以故？無明住地不斷不盡故，過恒沙等一切過法，應斷不斷、應盡不盡。過恒沙等一切過法不斷不盡故，過恒沙等諸功德法不了不證。是故無明住地與於一切所應斷法諸隨煩惱為生處故，從於彼生，障心煩惱、障止煩惱、障觀煩惱、障靜慮煩惱，如是乃至障三摩鉢底加行智果證力無畏。所有過恒沙等一切煩惱，如來菩提、佛金剛智之所能斷。諸起煩惱，一切皆依無明住地，無明住地為因緣故。世尊！此起煩惱，剎那剎那與心相應。世尊！無明住地從無始來心不相應。世尊！若復過恒河沙如來菩提、佛金剛智所應斷法，一切皆是無明住地依持建立。譬如一切種子叢林，皆依大地之所生長，若地壞者彼亦隨壞。如是過恒沙等如來菩提、佛金剛智所應斷法，一切皆依無明住地之所生長。若彼無明住地斷者，過恒沙等如來菩提、佛金剛智所應斷法，皆亦隨斷。如是過恒沙等所應斷法，一切煩惱及起煩惱皆已斷故，便能證得過恒沙等不可思議諸佛之法。於一切法而能證得無礙神通，得諸智見離一切過，得諸功德為大法王於法自在，證一切法自在之地，正師子吼，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。是故世尊以師子吼，依於了義一向記說。世尊！不受後有智有二種。何謂為二？一者謂諸如來以調御力摧伏四魔超諸世間，一切有情之所瞻仰；證不思議清淨法身，於所知地得法自在，最勝無上更無所作，不見更有所證之地；具足十力，登於最勝無畏之地，於一切法無礙觀察，正師子吼，不受後有。二者謂阿羅漢及辟支佛，得度無量生死怖畏，受解脫樂，作如是念：『我今已離生死怖畏，不受諸苦。』世尊！阿羅漢辟支佛如是觀察謂不受後有，不證第一蘇息涅槃。彼等於未證地不遇法故，能自解了，我今證得有餘依地，決定當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？聲聞獨覺皆入大乘，而大乘者即是佛乘，是故三乘即是一乘，證一乘者得阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃，言涅槃者即是如來清淨法身，證法身者即是一乘，無異如來、無異法身。言如來者即是法身，證究竟法身者即究竟一乘，究竟一乘者即離相續。何

以故？世尊！如來住時無有限量等於後際，如來能以無限大悲無限誓願利益世間，作是說者是名善說。若復說言，如來是常、是無盡法、一切世間究竟依者，亦名善說。是故能於無護世間無依世間與等後際，作無盡歸依、常住歸依、究竟歸依者，謂如來、應、正等覺。法者是一乘道，僧者是三乘眾，此二歸依非究竟依，名少分依。何以故？說一乘道證究竟法身，於後更無說一乘道，三乘眾者有恐怖故；歸依如來求出修學，有所作故，向阿耨多羅三藐三菩提故。二依非究竟依，是有限依。若諸有情如來調伏，歸依如來得法津潤，由信樂心歸依於法及比丘僧。是二歸依，由法津潤信入歸依。如來者非法津潤信入歸依，言如來者是真實依。此二歸依以真實義，即名究竟歸依如來。何以故？如來不異此二歸依，是故如來即三歸依。何以故？說一乘道、如來最勝、具四無畏、正師子吼。若諸如來隨彼所欲，而以方便說於二乘即是大乘。以第一義無有二乘，二乘者同入一乘，一乘者即勝義乘。世尊！聲聞獨覺初證聖諦，非以一智斷諸住地，亦非一智證四遍知諸功德等，亦非以法能善了知此四法義。世尊！於出世智，無有四智漸至漸緣。世尊！出世間智無漸至法，如金剛喻。世尊！聲聞獨覺以於種種聖諦之智斷諸住地，無有出世第一義智。唯有如來、應、正遍知，非諸聲聞獨覺境界，以不思議空性之智，能破一切諸煩惱㲉。世尊！破煩惱㲉究竟之智，是名出世第一義智。初聖諦智非究竟智，是於趣向阿耨多羅三藐三菩提智。世尊！真聖義者即非二乘。何以故？聲聞獨覺唯能成就少分功德，名之為聖。世尊！言聖諦者，非諸聲聞獨覺之諦及彼功德。而此諦者，唯有如來、應、正等覺初始了知，然後為彼無明㲉藏世間眾生開示演說，故名聖諦。世尊！此聖諦者，甚深微妙、難見難了、不可分別、非思量境，一切世間所不能信。唯有如來、應、正等覺之所能知。何以故？此說甚深如來之藏。如來藏者是佛境界，非諸聲聞獨覺所行。於如來藏說聖諦義，此如來藏甚深微妙，所說聖諦亦復深妙，難見難了、不可分別、非思量境，一切世間所不能信，唯有如來、應、正等覺之所能知。若於無量煩惱所纏如來之藏不疑惑者，於出一切煩惱之藏如來法身亦無疑惑。世尊！若有於此如來之藏及佛法身不可思議佛祕密境心得究竟，於彼所說二聖諦義能信能了、能生勝解。何等名為二聖諦義？所謂有作及以無作。作聖諦者，是不圓滿四聖諦義。何以故？由他護故，而不能得知一切苦、斷一切集、證一切滅、修一切道，是故不知有為無為及於涅槃。世尊！無作諦者，是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故？世尊！如來住時無有限量等於後際，如來能以無限大悲無限誓願利益世間，作是說者是名善說。若復說言，如來是常、是無盡法、一切世間究竟依者，亦名善說。是故能於無護世間無依世間與等後際，作無盡歸依、常住歸依、究竟歸依者，謂如來、應、正等覺。法者是一乘道，僧者是三乘眾，此二歸依非究竟依，名少分依。何以故？說一乘道證究竟法身，於後更無說一乘道，三乘眾者有恐怖故；歸依如來求出修學，有所作故，向阿耨多羅三藐三菩提故。二依非究竟依，是有限依。若諸有情如來調伏，歸依如來得法津潤，由信樂心歸依於法及比丘僧。是二歸依，由法津潤信入歸依。如來者非法津潤信入歸依，言如來者是真實依。此二歸依以真實義，即名究竟歸依如來。何以故？如來不異此二歸依，是故如來即三歸依。何以故？說一乘道、如來最勝、具四無畏、正師子吼。若諸如來隨彼所欲，而以方便說於二乘即是大乘。以第一義無有二乘，二乘者同入一乘，一乘者即勝義乘。世尊！聲聞獨覺初證聖諦，非以一智斷諸住地，亦非一智證四遍知諸功德等，亦非以法能善了知此四法義。世尊！於出世智，無有四智漸至漸緣。世尊！出世間智無漸至法，如金剛喻。世尊！聲聞獨覺以於種種聖諦之智斷諸住地，無有出世第一義智。唯有如來、應、正遍知，非諸聲聞獨覺境界，以不思議空性之智，能破一切諸煩惱㲉。世尊！破煩惱㲉究竟之智，是名出世第一義智。初聖諦智非究竟智，是於趣向阿耨多羅三藐三菩提智。世尊！真聖義者即非二乘。何以故？聲聞獨覺唯能成就少分功德，名之為聖。世尊！言聖諦者，非諸聲聞獨覺之諦及彼功德。而此諦者，唯有如來、應、正等覺初始了知，然後為彼無明㲉藏世間眾生開示演說，故名聖諦。世尊！此聖諦者，甚深微妙、難見難了、不可分別、非思量境，一切世間所不能信。唯有如來、應、正等覺之所能知。何以故？此說甚深如來之藏。如來藏者是佛境界，非諸聲聞獨覺所行。於如來藏說聖諦義，此如來藏甚深微妙，所說聖諦亦復深妙，難見難了、不可分別、非思量境，一切世間所不能信，唯有如來、應、正等覺之所能知。若於無量煩惱所纏如來之藏不疑惑者，於出一切煩惱之藏如來法身亦無疑惑。世尊！若有於此如來之藏及佛法身不可思議佛祕密境心得究竟，於彼所說二聖諦義能信能了、能生勝解。何等名為二聖諦義？所謂有作及以無作。作聖諦者，是不圓滿四聖諦義。何以故？由他護故，而不能得知一切苦、斷一切集、證一切滅、修一切道，是故不知有為無為及於涅槃。世尊！無作諦者，是說

圓滿四聖諦義。何以故？能自護故，知一切苦、斷一切集、證一切滅、修一切道。如是所說八聖諦義，如來但以四聖諦說。於此無作四聖諦義，唯有如來、應、正等覺作事究竟，非阿羅漢及辟支佛力所能及。何以故？非諸勝劣下中上法能證涅槃。云何如來於無作諦得事究竟？謂諸如來、應、正等覺，遍知諸苦，斷諸煩惱及超煩惱所攝苦集，能證一切意生身蘊所有苦滅，及修一切苦滅之道。世尊！非壞法故名為苦滅。何以故？言苦滅者，無始無作、無起無盡、常住不動、本性清淨、出煩惱㲉。世尊！如來成就過於恒沙，具解脫智不思議法，說名法身。世尊！如是法身不離煩惱，名如來藏。世尊！如來藏者，即是如來空性之智。如來藏者，一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾得，唯佛了知及能作證。世尊！此如來藏空性之智復有二種。何等為二？謂空如來藏，所謂離於不解脫智一切煩惱。世尊！不空如來藏具過恒沙佛解脫智不思議法。世尊！此二空智，諸大聲聞由信能入。世尊！如是一切聲聞獨覺空性之智，於四倒境攀緣而轉，是故一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾證。一切苦滅唯佛現證，壞諸煩惱修苦滅道。世尊！此四諦中，三諦無常，一諦是常。何以故？如是三諦入有為相，有為相者則是無常。言無常者是破壞法，破壞法者非諦非常非歸依處。是故三諦以第一義非諦非常非歸依處。世尊！一苦滅諦離有為相，離有為相則性常住，性常住者非破壞法，非破壞者是諦是常、是歸依處。世尊！是故苦滅聖諦以勝義故，是諦是常是歸依處。世尊！此苦滅諦是不思議，過諸有情心識境界，亦非一切聲聞獨覺智所能及。譬如生盲不見眾色，七日嬰兒不見日輪。苦滅諦者亦復如是，非諸凡夫心識所緣，亦非一切聲聞獨覺智之境界。凡夫識者謂二邊見，一切聲聞獨覺智者名為淨智。言邊見者，於五取蘊執著為我，生異分別。邊見有二。何者為二？所謂常見及以斷見。世尊！若復有見生死無常涅槃是常，非斷常見是名正見。何以故？諸計度者見身諸根受者思者現法滅壞，於有相續不能了知，盲無慧目起於斷見。於心相續剎那滅壞，愚闇不了意識境界，起於常見。世尊！然彼彼義過諸分別及下劣見，由諸愚夫妄生異想顛倒執著，謂斷謂常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿四聖諦義。何以故？能自護故，知一切苦、斷一切集、證一切滅、修一切道。如是所說八聖諦義，如來但以四聖諦說。於此無作四聖諦義，唯有如來、應、正等覺作事究竟，非阿羅漢及辟支佛力所能及。何以故？非諸勝劣下中上法能證涅槃。云何如來於無作諦得事究竟？謂諸如來、應、正等覺，遍知諸苦，斷諸煩惱及超煩惱所攝苦集，能證一切意生身蘊所有苦滅，及修一切苦滅之道。世尊！非壞法故名為苦滅。何以故？言苦滅者，無始無作、無起無盡、常住不動、本性清淨、出煩惱㲉。世尊！如來成就過於恒沙，具解脫智不思議法，說名法身。世尊！如是法身不離煩惱，名如來藏。世尊！如來藏者，即是如來空性之智。如來藏者，一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾得，唯佛了知及能作證。世尊！此如來藏空性之智復有二種。何等為二？謂空如來藏，所謂離於不解脫智一切煩惱。世尊！不空如來藏具過恒沙佛解脫智不思議法。世尊！此二空智，諸大聲聞由信能入。世尊！如是一切聲聞獨覺空性之智，於四倒境攀緣而轉，是故一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾證。一切苦滅唯佛現證，壞諸煩惱修苦滅道。世尊！此四諦中，三諦無常，一諦是常。何以故？如是三諦入有為相，有為相者則是無常。言無常者是破壞法，破壞法者非諦非常非歸依處。是故三諦以第一義非諦非常非歸依處。世尊！一苦滅諦離有為相，離有為相則性常住，性常住者非破壞法，非破壞者是諦是常、是歸依處。世尊！是故苦滅聖諦以勝義故，是諦是常是歸依處。世尊！此苦滅諦是不思議，過諸有情心識境界，亦非一切聲聞獨覺智所能及。譬如生盲不見眾色，七日嬰兒不見日輪。苦滅諦者亦復如是，非諸凡夫心識所緣，亦非一切聲聞獨覺智之境界。凡夫識者謂二邊見，一切聲聞獨覺智者名為淨智。言邊見者，於五取蘊執著為我，生異分別。邊見有二。何者為二？所謂常見及以斷見。世尊！若復有見生死無常涅槃是常，非斷常見是名正見。何以故？諸計度者見身諸根受者思者現法滅壞，於有相續不能了知，盲無慧目起於斷見。於心相續剎那滅壞，愚闇不了意識境界，起於常見。世尊！然彼彼義過諸分別及下劣見，由諸愚夫妄生異想顛倒執著，謂斷謂常。

「世尊！顛倒有情於五取蘊，無常常想、苦為樂想、無我我想、不淨淨想。聲聞獨覺所有淨智，於如來境及佛法身所未曾見。或有眾生信如來故，於如來所起於常想、樂想、我想及於淨想，非顛倒見即是正見。何以故？如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。若諸有情作如是見是名正見，若正見者名真佛子，從佛口生、從正法生、從法化生、得佛法分。世尊！言淨智者，則是一切聲聞獨覺智波羅蜜。此之淨智，於苦滅諦尚非境界，況苦滅諦。是四入流智之所行。何以故？三乘初業不愚法者，能於彼義當證當了。世尊！為何義故說四入流？世尊！此四入流是世間法。世尊！唯一入流，於諸入流為最為上，以第一義是為入流、是為歸依、是苦滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！顛倒有情於五取蘊，無常常想、苦為樂想、無我我想、不淨淨想。聲聞獨覺所有淨智，於如來境及佛法身所未曾見。或有眾生信如來故，於如來所起於常想、樂想、我想及於淨想，非顛倒見即是正見。何以故？如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。若諸有情作如是見是名正見，若正見者名真佛子，從佛口生、從正法生、從法化生、得佛法分。世尊！言淨智者，則是一切聲聞獨覺智波羅蜜。此之淨智，於苦滅諦尚非境界，況苦滅諦。是四入流智之所行。何以故？三乘初業不愚法者，能於彼義當證當了。世尊！為何義故說四入流？世尊！此四入流是世間法。世尊！唯一入流，於諸入流為最為上，以第一義是為入流、是為歸依、是苦滅諦。

「世尊！生死者依如來藏，以如來藏故說前際不可了知。世尊！有如來藏故得有生死，是名善說。世尊！生死者，諸受根滅無間相續未受根起，名為生死。世尊！生死二法是如來藏，於世俗法名為生死。世尊！死者諸受根滅，生者諸受根起，如來藏者則不生不死、不昇不墜、離有為相。世尊！如來藏者常恒不壞，是故世尊！如來藏者與不離解脫智藏是依是持，是為建立。亦與外離不解脫智諸有為法依持建立。世尊！若無如來藏者，應無厭苦樂求涅槃。何以故？於此六識及以所知如是七法，剎那不住不受眾苦，不堪厭離願求涅槃。如來藏者，無有前際無生無滅，法受諸苦。彼為厭苦，願求涅槃。世尊！如來藏者，非有我人眾生壽者。如來藏者，身見有情、顛倒有情、空見有情，非所行境。世尊！如來藏者是法界藏，是法身藏、出世間藏、性清淨藏，此本性淨。如來藏者如我所解，縱為客塵煩惱所染，猶是不可思議如來境界。何以故？世尊！剎那剎那善不善心客塵煩惱所不能染。何以故？煩惱不觸心，心不觸煩惱。云何不觸法而能得染心？世尊！由有煩惱有隨染心。隨煩惱染難解難了，唯佛世尊為眼、為智、為法根本、為尊、為導、為正法依，如實知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！生死者依如來藏，以如來藏故說前際不可了知。世尊！有如來藏故得有生死，是名善說。世尊！生死者，諸受根滅無間相續未受根起，名為生死。世尊！生死二法是如來藏，於世俗法名為生死。世尊！死者諸受根滅，生者諸受根起，如來藏者則不生不死、不昇不墜、離有為相。世尊！如來藏者常恒不壞，是故世尊！如來藏者與不離解脫智藏是依是持，是為建立。亦與外離不解脫智諸有為法依持建立。世尊！若無如來藏者，應無厭苦樂求涅槃。何以故？於此六識及以所知如是七法，剎那不住不受眾苦，不堪厭離願求涅槃。如來藏者，無有前際無生無滅，法受諸苦。彼為厭苦，願求涅槃。世尊！如來藏者，非有我人眾生壽者。如來藏者，身見有情、顛倒有情、空見有情，非所行境。世尊！如來藏者是法界藏，是法身藏、出世間藏、性清淨藏，此本性淨。如來藏者如我所解，縱為客塵煩惱所染，猶是不可思議如來境界。何以故？世尊！剎那剎那善不善心客塵煩惱所不能染。何以故？煩惱不觸心，心不觸煩惱。云何不觸法而能得染心？世尊！由有煩惱有隨染心。隨煩惱染難解難了，唯佛世尊為眼、為智、為法根本、為尊、為導、為正法依，如實知見。」

爾時世尊歎勝鬘夫人言：「善哉善哉，如汝所說。性清淨心隨煩惱染，難可了知。復次勝鬘！有二種法難可了知。何等為二？謂性清淨心難可了知，彼心為煩惱染亦難了知。如此二法，汝及成就大法菩薩乃能聽受，諸餘聲聞由信能解。勝鬘！若我弟子增上信者，隨順法智，於此法中而得究竟。順法智者，觀根識境，觀察業報，觀羅漢眠觀心自在愛樂禪樂，觀聲聞獨覺聖神變通。由成就此五善巧觀，現在未來聲聞弟子因增上信隨順法智，善能解了性清淨心煩惱所染而得究竟。勝鬘！是究竟者為大乘因。汝今當知信如來者，於甚深法不生誹謗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊歎勝鬘夫人言：「善哉善哉，如汝所說。性清淨心隨煩惱染，難可了知。復次勝鬘！有二種法難可了知。何等為二？謂性清淨心難可了知，彼心為煩惱染亦難了知。如此二法，汝及成就大法菩薩乃能聽受，諸餘聲聞由信能解。勝鬘！若我弟子增上信者，隨順法智，於此法中而得究竟。順法智者，觀根識境，觀察業報，觀羅漢眠觀心自在愛樂禪樂，觀聲聞獨覺聖神變通。由成就此五善巧觀，現在未來聲聞弟子因增上信隨順法智，善能解了性清淨心煩惱所染而得究竟。勝鬘！是究竟者為大乘因。汝今當知信如來者，於甚深法不生誹謗。」

爾時勝鬘夫人白佛言：「世尊！復有餘義能多利益。我當承佛威神之力，演說斯事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝鬘夫人白佛言：「世尊！復有餘義能多利益。我當承佛威神之力，演說斯事。」

佛言：「善哉。今恣汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉。今恣汝說。」

勝鬘夫人言：「有三種善男子善女人，於甚深法離自毀傷，生多功德入大乘道。何等為三？若善男子善女人等，能自成就甚深法智，或有成就隨順法智，或有於此甚深法中不能解了，仰推如來，唯佛所知非我境界。除此三種善男子善女人已，諸餘有情於甚深法，隨己所取執著妄說，違背正法習諸外道。腐敗種子，設在餘方應往除滅。彼腐敗者，一切天人應共摧伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘夫人言：「有三種善男子善女人，於甚深法離自毀傷，生多功德入大乘道。何等為三？若善男子善女人等，能自成就甚深法智，或有成就隨順法智，或有於此甚深法中不能解了，仰推如來，唯佛所知非我境界。除此三種善男子善女人已，諸餘有情於甚深法，隨己所取執著妄說，違背正法習諸外道。腐敗種子，設在餘方應往除滅。彼腐敗者，一切天人應共摧伏。」

勝鬘夫人說是語已，與諸眷屬頂禮佛足。時佛世尊讚言：「善哉。勝鬘！於甚深法方便守護，降伏怨敵善能通達。汝已親近百千俱胝諸佛如來，能說此義。」爾時世尊放勝光明普照大眾，身昇虛空高七多羅量，以神通力足步虛空還舍衛城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘夫人說是語已，與諸眷屬頂禮佛足。時佛世尊讚言：「善哉。勝鬘！於甚深法方便守護，降伏怨敵善能通達。汝已親近百千俱胝諸佛如來，能說此義。」爾時世尊放勝光明普照大眾，身昇虛空高七多羅量，以神通力足步虛空還舍衛城。

時勝鬘夫人與諸眷屬，瞻仰世尊目不暫捨，過眼境已歡喜踊躍，遞共稱歎如來功德，一心念佛還無鬪城，勸友稱王建立大乘。城中女人七歲已上化以大乘，友稱大王亦以大乘化諸男子七歲已上，舉國人民無不學者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝鬘夫人與諸眷屬，瞻仰世尊目不暫捨，過眼境已歡喜踊躍，遞共稱歎如來功德，一心念佛還無鬪城，勸友稱王建立大乘。城中女人七歲已上化以大乘，友稱大王亦以大乘化諸男子七歲已上，舉國人民無不學者。

爾時世尊入逝多林，告尊者阿難及念天帝。時天帝釋與諸眷屬應念而至住於佛前。爾時世尊告帝釋言：「憍尸迦！汝當受持此經演說開示，為三十三天得安樂故。」復告阿難：「汝亦受持，為諸四眾分別演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊入逝多林，告尊者阿難及念天帝。時天帝釋與諸眷屬應念而至住於佛前。爾時世尊告帝釋言：「憍尸迦！汝當受持此經演說開示，為三十三天得安樂故。」復告阿難：「汝亦受持，為諸四眾分別演說。」

時天帝釋白佛言：「世尊！當何名斯經？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋白佛言：「世尊！當何名斯經？云何奉持？」

佛告天帝：「此經成就無邊功德，一切聲聞獨覺力不能及，況餘有情。憍尸迦當知，此經甚深微妙大功德聚，今當為汝略說其名。諦聽諦聽，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「此經成就無邊功德，一切聲聞獨覺力不能及，況餘有情。憍尸迦當知，此經甚深微妙大功德聚，今當為汝略說其名。諦聽諦聽，善思念之。」

時天帝釋及尊者阿難白言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋及尊者阿難白言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛言：「此經讚歎如來真實功德，應如是持；說不思議十種弘誓，應如是持；以一大願攝一切願，應如是持；說不思議攝受正法，應如是持；說入一乘，應如是持；說無邊諦，應如是持；說如來藏，應如是持；說佛法身，應如是持；說空性義隱覆真實，應如是持；說一諦義，應如是持；說常住不動寂靜一依，應如是持；說顛倒真實，應如是持；說自性清淨心煩惱隱覆，應如是持；說如來真子，應如是持；說勝鬘夫人正師子吼，應如是持。復次憍尸迦！此經所說斷一切疑，決定了義入一乘道。憍尸迦！今以所說勝鬘夫人師子吼經付囑於汝，乃至法住，於十方界開示演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此經讚歎如來真實功德，應如是持；說不思議十種弘誓，應如是持；以一大願攝一切願，應如是持；說不思議攝受正法，應如是持；說入一乘，應如是持；說無邊諦，應如是持；說如來藏，應如是持；說佛法身，應如是持；說空性義隱覆真實，應如是持；說一諦義，應如是持；說常住不動寂靜一依，應如是持；說顛倒真實，應如是持；說自性清淨心煩惱隱覆，應如是持；說如來真子，應如是持；說勝鬘夫人正師子吼，應如是持。復次憍尸迦！此經所說斷一切疑，決定了義入一乘道。憍尸迦！今以所說勝鬘夫人師子吼經付囑於汝，乃至法住，於十方界開示演說。」

天帝釋言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「善哉世尊！唯然受教。」

時天帝釋、尊者阿難，及諸大會天、人、阿修羅、健闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋、尊者阿難，及諸大會天、人、阿修羅、健闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。