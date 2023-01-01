大寶積經卷第一百三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百三

隋天竺三藏達摩笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之二開實義品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住意天子會第三十六之二開實義品第二

爾時大集眾中有上首天，所謂善住意天子、善寂天子、慚愧天子，與如是等九十六億諸天子俱，一切皆行菩薩之道，咸共往詣文殊師利所，至其門外右遶七匝。遶七匝已，然後雨天曼陀羅花。其所雨花遍覆虛空，高十由旬成花網臺形如寶塔。時文殊師利持此花臺供養世尊。供養已，即以神力令此三千大千世界一切國土虛空之中花網遍覆，是花光明普照三千大千世界皆大明盛，復雨天曼陀羅花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大集眾中有上首天，所謂善住意天子、善寂天子、慚愧天子，與如是等九十六億諸天子俱，一切皆行菩薩之道，咸共往詣文殊師利所，至其門外右遶七匝。遶七匝已，然後雨天曼陀羅花。其所雨花遍覆虛空，高十由旬成花網臺形如寶塔。時文殊師利持此花臺供養世尊。供養已，即以神力令此三千大千世界一切國土虛空之中花網遍覆，是花光明普照三千大千世界皆大明盛，復雨天曼陀羅花。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩閑雅安詳從精舍出，更以神力令所居地自然而有七寶妙座，其座巍巍具足莊嚴。文殊師利斂容整服昇此寶座。時善住意天子見文殊師利昇寶座已，即以頂禮文殊師利足，退住一面。一切諸天亦皆頂禮文殊師利足。爾時文殊師利如是思惟：「誰於今日堪任與我在世尊前對揚深法？誰為法器能受如是不思議句、甚難證句、無處所句、無所著句、無戲論句、不可得句、不可說句、甚深句、真實句、無礙句、不可壞句、空句、無相句、無願句、如如句、實際句、法界句、無形貌句、不取句、不捨句、佛句法句僧句、智慧滿足句、三界平等句、一切法無所得句、一切法無生句、師子句、勇猛句、無句句？如斯說已，誰聽者乎？」於是文殊師利復更思惟：「今此唯有善住意天子，已於過去供養多佛，入深法忍具足辯才，當能與我處世尊前共談實義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩摩訶薩閑雅安詳從精舍出，更以神力令所居地自然而有七寶妙座，其座巍巍具足莊嚴。文殊師利斂容整服昇此寶座。時善住意天子見文殊師利昇寶座已，即以頂禮文殊師利足，退住一面。一切諸天亦皆頂禮文殊師利足。爾時文殊師利如是思惟：「誰於今日堪任與我在世尊前對揚深法？誰為法器能受如是不思議句、甚難證句、無處所句、無所著句、無戲論句、不可得句、不可說句、甚深句、真實句、無礙句、不可壞句、空句、無相句、無願句、如如句、實際句、法界句、無形貌句、不取句、不捨句、佛句法句僧句、智慧滿足句、三界平等句、一切法無所得句、一切法無生句、師子句、勇猛句、無句句？如斯說已，誰聽者乎？」於是文殊師利復更思惟：「今此唯有善住意天子，已於過去供養多佛，入深法忍具足辯才，當能與我處世尊前共談實義。」

爾時文殊師利如是念已，即語善住意天子言：「天子！汝今已得甚深法忍，又能具足無礙辯才。今當與我詣世尊所，對論如是深妙義乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利如是念已，即語善住意天子言：「天子！汝今已得甚深法忍，又能具足無礙辯才。今當與我詣世尊所，對論如是深妙義乎？」

時善住意天子報文殊師利言：「大士！我如是說，彼若於我無有語言、不為演說、不存諮問亦無報答，無佛法眾、斷滅三乘、無生死無涅槃、不合不散、不啟不發、不出聲音除諸文字，如是說者我當共談。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善住意天子報文殊師利言：「大士！我如是說，彼若於我無有語言、不為演說、不存諮問亦無報答，無佛法眾、斷滅三乘、無生死無涅槃、不合不散、不啟不發、不出聲音除諸文字，如是說者我當共談。」

文殊師利語善住意天子言：「天子！我如是說，彼能於我無聽無聞、無讀無誦、無受不持、不思不念、不取不捨、不覺不知，不聞我言、不為他說。所以者何？諸佛菩提本無文字、無心離心、無有覺悟，雖假名說其名亦空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利語善住意天子言：「天子！我如是說，彼能於我無聽無聞、無讀無誦、無受不持、不思不念、不取不捨、不覺不知，不聞我言、不為他說。所以者何？諸佛菩提本無文字、無心離心、無有覺悟，雖假名說其名亦空。」

善住又言：「大士！今者且為諸天子說，斯諸天子於大士說樂欲聽聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住又言：「大士！今者且為諸天子說，斯諸天子於大士說樂欲聽聞。」

文殊師利言：「天子！我終不為樂聽者說，又亦不為聞受者說。所以者何？凡有聽受則為取著。云何取著？所謂我著、人著、眾生著、壽命著、士夫著。以取著故便有聽受，如是聽受當知彼住三種縛中。何謂三縛？一見我縛，二見眾生縛，三見法縛。天子！若無如是三種見縛而聽法者，當知彼住三種淨中。何謂三淨？一不見自身、不分別、不思念、不證知，二不見說者、不分別、不思念、不證知，三不見所說、不分別、不思念、不證知。天子！是則名為三種淨也。天子！若有能作如是聽者，是平等聽，非不平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！我終不為樂聽者說，又亦不為聞受者說。所以者何？凡有聽受則為取著。云何取著？所謂我著、人著、眾生著、壽命著、士夫著。以取著故便有聽受，如是聽受當知彼住三種縛中。何謂三縛？一見我縛，二見眾生縛，三見法縛。天子！若無如是三種見縛而聽法者，當知彼住三種淨中。何謂三淨？一不見自身、不分別、不思念、不證知，二不見說者、不分別、不思念、不證知，三不見所說、不分別、不思念、不證知。天子！是則名為三種淨也。天子！若有能作如是聽者，是平等聽，非不平等。」

爾時善住意天子讚文殊師利言：「善哉善哉，快作斯說。大士！若有能作如是說者，當知即是不退轉說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善住意天子讚文殊師利言：「善哉善哉，快作斯說。大士！若有能作如是說者，當知即是不退轉說。」

文殊師利言：「且止天子！汝今不應妄想分別菩薩退轉。何以故？若使菩薩有退轉者，彼終不能成等正覺。所以者何？是菩提中無退法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「且止天子！汝今不應妄想分別菩薩退轉。何以故？若使菩薩有退轉者，彼終不能成等正覺。所以者何？是菩提中無退法故。」

善住復言：「大士！若如是者，當於何處有斯退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住復言：「大士！若如是者，當於何處有斯退轉？」

文殊師利言：「天子！當知從貪欲故有退轉，從瞋恚故有退轉，從愚癡故有退轉，從有愛故有退轉，從無明故有退轉，乃至從十二有分生死所生故有退轉。從因故有退轉，從見故有退轉，從名故有退轉，從色故有退轉，從欲界故有退轉，從色界故有退轉，從無色界故有退轉，從聲聞行故有退轉，從辟支佛行故有退轉，從分別故有退轉，從執著故有退轉，從相故有退轉，從取相故有退轉，從斷見故有退轉，從常見故有退轉，從取故有退轉，從捨故有退轉，從我想故有退轉，從眾生想故有退轉，從壽命想故有退轉，從士夫想故有退轉，從福伽羅想故有退轉，從思想故有退轉，從繫縛故有退轉，從顛倒故有退轉。從我見故有退轉，從我見為根本六十二見故有退轉，從諸蓋故有退轉，從諸陰故有退轉，從諸入故有退轉，從諸界故有退轉。從佛想故有退轉，從法想故有退轉，從僧想故有退轉。如是乃至，我當成佛、我當說法、我度眾生、我當破魔、我得智慧，從是諸想故有退轉。如是天子！若能不分別如來十力，不分別四無所畏，不分別十八不共法，不分別一切根、力、覺、道，不分別諸相好，不分別莊嚴佛國，不分別聲聞，不分別菩薩，乃至不分別一切分別退轉者，是名不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！當知從貪欲故有退轉，從瞋恚故有退轉，從愚癡故有退轉，從有愛故有退轉，從無明故有退轉，乃至從十二有分生死所生故有退轉。從因故有退轉，從見故有退轉，從名故有退轉，從色故有退轉，從欲界故有退轉，從色界故有退轉，從無色界故有退轉，從聲聞行故有退轉，從辟支佛行故有退轉，從分別故有退轉，從執著故有退轉，從相故有退轉，從取相故有退轉，從斷見故有退轉，從常見故有退轉，從取故有退轉，從捨故有退轉，從我想故有退轉，從眾生想故有退轉，從壽命想故有退轉，從士夫想故有退轉，從福伽羅想故有退轉，從思想故有退轉，從繫縛故有退轉，從顛倒故有退轉。從我見故有退轉，從我見為根本六十二見故有退轉，從諸蓋故有退轉，從諸陰故有退轉，從諸入故有退轉，從諸界故有退轉。從佛想故有退轉，從法想故有退轉，從僧想故有退轉。如是乃至，我當成佛、我當說法、我度眾生、我當破魔、我得智慧，從是諸想故有退轉。如是天子！若能不分別如來十力，不分別四無所畏，不分別十八不共法，不分別一切根、力、覺、道，不分別諸相好，不分別莊嚴佛國，不分別聲聞，不分別菩薩，乃至不分別一切分別退轉者，是名不退轉。」

爾時善住意天子復白文殊師利言：「大士！若如是者，當於何處得不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善住意天子復白文殊師利言：「大士！若如是者，當於何處得不退轉？」

文殊師利言：「天子當知，從通達佛慧故得不退轉，從空故不退轉，從無相故不退轉，從無願故不退轉，從如如故不退轉，從法性故不退轉，從實際故不退轉，從平等故不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子當知，從通達佛慧故得不退轉，從空故不退轉，從無相故不退轉，從無願故不退轉，從如如故不退轉，從法性故不退轉，從實際故不退轉，從平等故不退轉。」

善住意言：「大士！若如是說，一切諸分別、無分別二俱不異。所以者何？皆從思惟分別生故，是故得言彼有退轉。」又問：「如是退轉，為有法耶？為無法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住意言：「大士！若如是說，一切諸分別、無分別二俱不異。所以者何？皆從思惟分別生故，是故得言彼有退轉。」又問：「如是退轉，為有法耶？為無法乎？」

文殊師利言：「非有非無如是退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「非有非無如是退轉。」

善住意言：「大士！若爾，何處退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住意言：「大士！若爾，何處退轉？」

文殊師利言：「若有若無，是虛妄取、是顛倒取、是不如取，彼則不取亦非不取，以是義故得言退轉。而彼退法不可說有、不可說無。何以故？若有無中有退轉者，彼即為過。所以者何？若有法退轉則墮常邊，無法退轉則墮斷邊。然世尊說不住常中、不住斷中，非斷非常世尊所說。天子！若彼於先不真實想，而彼證知，則名非斷非常。天子！是為菩薩退轉法門。」說是法時，十千天子得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若有若無，是虛妄取、是顛倒取、是不如取，彼則不取亦非不取，以是義故得言退轉。而彼退法不可說有、不可說無。何以故？若有無中有退轉者，彼即為過。所以者何？若有法退轉則墮常邊，無法退轉則墮斷邊。然世尊說不住常中、不住斷中，非斷非常世尊所說。天子！若彼於先不真實想，而彼證知，則名非斷非常。天子！是為菩薩退轉法門。」說是法時，十千天子得無生法忍。

文殊神變品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊神變品第三

爾時善住意天子白文殊師利言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善住意天子白文殊師利言

「大士！今可俱行詣如來所，奉見頂禮諮受未聞，亦因此時如法問難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大士！今可俱行詣如來所，奉見頂禮諮受未聞，亦因此時如法問難。」

文殊師利言：「天子！汝莫分別取著如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！汝莫分別取著如來。」

善住意言：「大士！如來何在而言莫著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住意言：「大士！如來何在而言莫著？」

文殊師利言：「即在現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「即在現前。」

善住意言：「若如是者，我何不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住意言：「若如是者，我何不見？」

文殊師利言：「天子！汝今若能一切不見，是則名為真見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！汝今若能一切不見，是則名為真見如來。」

善住意言：「若現前者，云何誡我莫取如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住意言：「若現前者，云何誡我莫取如來？」

文殊師利言：「天子！汝謂今者現前何有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！汝謂今者現前何有？」

善住意言：「有虛空界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住意言：「有虛空界。」

文殊師利言：「如是天子！言如來者即虛空界。何以故？諸法平等如虛空故。是故虛空即是如來，如來即是虛空，虛空如來無二無別。天子！以是義故，若人欲求見如來者，當作斯觀。如實真際覺了，是中無有一物可分別者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是天子！言如來者即虛空界。何以故？諸法平等如虛空故。是故虛空即是如來，如來即是虛空，虛空如來無二無別。天子！以是義故，若人欲求見如來者，當作斯觀。如實真際覺了，是中無有一物可分別者。」

爾時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力化作三十二所重閣寶堂，輦軒具足，四面正方四角有柱，周匝欄楯寶網交絡，殊特妙好高顯巍巍，具足莊嚴甚可愛樂。諸堂閣內咸有勝床，眾寶所成天衣覆上。其床各有化菩薩坐，具三十二大人之相。爾時文殊師利普現如是莊嚴事已，遂更與彼蓮花化佛并化菩薩，及此寶輦重閣殿堂諸菩薩眾，俱往佛所繞佛七匝，并亦圍遶比丘眾已，踊在虛空，光明普照眾會道場，四面而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力化作三十二所重閣寶堂，輦軒具足，四面正方四角有柱，周匝欄楯寶網交絡，殊特妙好高顯巍巍，具足莊嚴甚可愛樂。諸堂閣內咸有勝床，眾寶所成天衣覆上。其床各有化菩薩坐，具三十二大人之相。爾時文殊師利普現如是莊嚴事已，遂更與彼蓮花化佛并化菩薩，及此寶輦重閣殿堂諸菩薩眾，俱往佛所繞佛七匝，并亦圍遶比丘眾已，踊在虛空，光明普照眾會道場，四面而住。

爾時文殊師利後善住發，忽然在前先至佛所。善住意天子反更後到，白言：「大士！吾發在前，更在後至。仁從何路乃至於斯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利後善住發，忽然在前先至佛所。善住意天子反更後到，白言：「大士！吾發在前，更在後至。仁從何路乃至於斯？」

文殊師利言：「天子！假使供養滿恒河沙諸如來等，稽首為禮，終不見吾往來進止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！假使供養滿恒河沙諸如來等，稽首為禮，終不見吾往來進止。」

爾時花臺諸化菩薩及寶堂中諸菩薩眾，同聲說偈讚嘆如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時花臺諸化菩薩及寶堂中諸菩薩眾，同聲說偈讚嘆如來：

「已曾供養過恒河， 不可思議諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已曾供養過恒河， 不可思議諸世尊，

熾然修行求菩提， 是故超出天人上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然修行求菩提， 是故超出天人上。

光明妙色三界雄， 牟尼眾相實奇特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明妙色三界雄， 牟尼眾相實奇特，

為眾宣說甚深法， 無有壽命及人我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾宣說甚深法， 無有壽命及人我。

世尊行施持淨戒， 忍辱精進具修禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊行施持淨戒， 忍辱精進具修禪，

智慧清淨三界表， 我禮彼岸最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧清淨三界表， 我禮彼岸最勝尊。

其有發意求菩提， 則受天人妙供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有發意求菩提， 則受天人妙供養，

若於深空無疑惑， 當紹出世大法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於深空無疑惑， 當紹出世大法王。

過去諸佛等正覺， 現在一切兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸佛等正覺， 現在一切兩足尊，

常說如是諸法空， 本來無相亦無作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說如是諸法空， 本來無相亦無作。

眾生體性不可得， 何有生者及死滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生體性不可得， 何有生者及死滅？

本既無來亦無去， 一切諸法如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本既無來亦無去， 一切諸法如虛空。

如彼化人觀眾事， 雖復示現而無真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼化人觀眾事， 雖復示現而無真，

世尊說法亦如是， 斯皆虛誑同幻夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說法亦如是， 斯皆虛誑同幻夢。

恒沙世界滿中寶， 持以布施一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙世界滿中寶， 持以布施一切人，

若能修忍善說空， 如是行施超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修忍善說空， 如是行施超於彼。

復於恒沙諸劫中， 供養諸佛天人上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於恒沙諸劫中， 供養諸佛天人上，

奉獻香花及眾具， 為求菩提離世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉獻香花及眾具， 為求菩提離世間。

得聞如是甚深法， 無有眾生及命人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞如是甚深法， 無有眾生及命人，

當知彼得明淨忍， 是為供養十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知彼得明淨忍， 是為供養十方佛。

於無數劫行布施， 衣食象馬及眾珍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無數劫行布施， 衣食象馬及眾珍，

當知彼非解脫因， 以有我人眾生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知彼非解脫因， 以有我人眾生想。

歸命滅度人中尊， 救濟眾生無量數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命滅度人中尊， 救濟眾生無量數，

諸法皆空本清淨， 如是解脫智莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆空本清淨， 如是解脫智莊嚴。

諸佛出世甚難值， 得聞正法生信難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出世甚難值， 得聞正法生信難，

人身難得今已獲， 善哉佛法汝順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身難得今已獲， 善哉佛法汝順行。

已得蠲除斯八難， 永絕迫窄處空閑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得蠲除斯八難， 永絕迫窄處空閑，

於諸正法得信行， 應當勇猛發精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸正法得信行， 應當勇猛發精進。

若聞法已應正思， 不可聞聲即取著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞法已應正思， 不可聞聲即取著，

汝等常行阿蘭若， 必當速疾成人雄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等常行阿蘭若， 必當速疾成人雄。

近善知識及法師， 應速遠離諸惡友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近善知識及法師， 應速遠離諸惡友，

汝於眾生平等想， 慎勿妄起我人心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於眾生平等想， 慎勿妄起我人心。

常樂多聞持禁戒， 捐棄舍宅坐林間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂多聞持禁戒， 捐棄舍宅坐林間，

腐藥治病莫詐善， 亦恒乞食受糞衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腐藥治病莫詐善， 亦恒乞食受糞衣。

一切有為即無為， 等同一相如陽焰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為即無為， 等同一相如陽焰，

若了實際見真如， 疾成無上菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若了實際見真如， 疾成無上菩提道。

當觀五陰猶如幻， 內外諸入如空舍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀五陰猶如幻， 內外諸入如空舍，

世尊常說如斯法， 法等於彼莫生著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊常說如斯法， 法等於彼莫生著。

貪欲瞋恚性自空， 愚癡我慢分別起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚性自空， 愚癡我慢分別起，

彼法已滅今亦無， 如是知者得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼法已滅今亦無， 如是知者得成佛。」

如是諸化菩薩說是偈時。彼會眾中二萬二千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。五百比丘漏盡意解心得解脫。三百比丘尼遠塵離垢得法眼淨。七千優婆塞優婆夷、二萬五千諸天子亦離塵垢法眼清淨，三百菩薩得無生法忍。於是三千大千世界大地六種振動，所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，涌、遍涌、等遍涌，乃至吼、起、覺等亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸化菩薩說是偈時。彼會眾中二萬二千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。五百比丘漏盡意解心得解脫。三百比丘尼遠塵離垢得法眼淨。七千優婆塞優婆夷、二萬五千諸天子亦離塵垢法眼清淨，三百菩薩得無生法忍。於是三千大千世界大地六種振動，所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，涌、遍涌、等遍涌，乃至吼、起、覺等亦復如是。

破魔品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破魔品第四

爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！今此瑞相誰之所為？能令如是三千大千世界大地六種振動。又是寶輦殿堂蓮花座上諸菩薩等，放大光明照斯眾會，演說如是微妙深法。復令如是無量億數諸天子眾皆來集會，復有億數諸菩薩等亦來集也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！今此瑞相誰之所為？能令如是三千大千世界大地六種振動。又是寶輦殿堂蓮花座上諸菩薩等，放大光明照斯眾會，演說如是微妙深法。復令如是無量億數諸天子眾皆來集會，復有億數諸菩薩等亦來集也。」

爾時佛告舍利弗：「斯乃文殊師利威神之力，故現如是妙莊嚴事，亦令菩薩諸天雲集。所以者何？舍利弗！是文殊師利與善住意天子將諸大眾欲來我所，請問如是破散諸魔三昧法門，具足成就諸不思議甚深佛法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗：「斯乃文殊師利威神之力，故現如是妙莊嚴事，亦令菩薩諸天雲集。所以者何？舍利弗！是文殊師利與善住意天子將諸大眾欲來我所，請問如是破散諸魔三昧法門，具足成就諸不思議甚深佛法故。」

時舍利弗復白佛言：「世尊！若如是者，何因緣故我觀此眾，竟不見彼文殊師利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復白佛言：「世尊！若如是者，何因緣故我觀此眾，竟不見彼文殊師利？」

佛告舍利弗：「汝宜且待。今文殊師利已與一切魔王、一切魔眾、一切魔宮作大衰耗，所為神變極妙莊嚴，將至我所汝當自見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝宜且待。今文殊師利已與一切魔王、一切魔眾、一切魔宮作大衰耗，所為神變極妙莊嚴，將至我所汝當自見。」

於是文殊師利即入破散諸魔三昧。三昧力故，即時三千大千世界百億魔宮朽故暗冥若將毀壞，其變已現無復威光，令一切魔不樂其所，各自見身惛耄羸瘠柱杖而行，諸天女輩變成老母。一切眾魔見是事故，心大憂愁身毛皆竪，惶怖思念：「是何變怪令吾內外不祥若斯，將無死沒時至果報離散耶？為是世間將壞劫災事乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是文殊師利即入破散諸魔三昧。三昧力故，即時三千大千世界百億魔宮朽故暗冥若將毀壞，其變已現無復威光，令一切魔不樂其所，各自見身惛耄羸瘠柱杖而行，諸天女輩變成老母。一切眾魔見是事故，心大憂愁身毛皆竪，惶怖思念：「是何變怪令吾內外不祥若斯，將無死沒時至果報離散耶？為是世間將壞劫災事乎？」

彼諸魔眾如是念時，文殊師利復以神力即現百億天子住在魔前，告魔眾曰：「汝勿憂懼。此非汝災亦非劫盡。所以者何？今此適有住不退轉菩薩大士名文殊師利，有大威神道德超世，即時正入破散諸魔三昧法門。以彼大士三昧威神其事若此，非有他也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸魔眾如是念時，文殊師利復以神力即現百億天子住在魔前，告魔眾曰：「汝勿憂懼。此非汝災亦非劫盡。所以者何？今此適有住不退轉菩薩大士名文殊師利，有大威神道德超世，即時正入破散諸魔三昧法門。以彼大士三昧威神其事若此，非有他也。」

諸化天子說是語時，一切魔王及諸魔眾聞諸化天說文殊師利大士名號，更增惶恐戰悼不安，一切魔宮皆大震動。時諸魔王答化天曰：「唯願仁慈救我危厄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸化天子說是語時，一切魔王及諸魔眾聞諸化天說文殊師利大士名號，更增惶恐戰悼不安，一切魔宮皆大震動。時諸魔王答化天曰：「唯願仁慈救我危厄。」

諸化天子復語魔言：「勿怖勿怖。汝等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛世尊所。所以者何？彼佛如來有大慈悲。若諸眾生憂恐煎迫，但往歸依，皆蒙安樂除諸憂苦。」時諸化天如是語已，即於其處忽然不現。爾時一切魔王及諸魔眾聞化天教莫不歡欣，皆共同心於須臾頃羸弊柱杖皆來住於釋迦牟尼佛前，同聲白言：「大德世尊！願見救護願見救護，免茲變怪困苦大厄。世尊！我等寧受百千萬億諸佛名號，不願聞彼文殊師利一菩薩名。何以故？我即聞是文殊師利菩薩名時便大驚恐，若喪自身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸化天子復語魔言：「勿怖勿怖。汝等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛世尊所。所以者何？彼佛如來有大慈悲。若諸眾生憂恐煎迫，但往歸依，皆蒙安樂除諸憂苦。」時諸化天如是語已，即於其處忽然不現。爾時一切魔王及諸魔眾聞化天教莫不歡欣，皆共同心於須臾頃羸弊柱杖皆來住於釋迦牟尼佛前，同聲白言：「大德世尊！願見救護願見救護，免茲變怪困苦大厄。世尊！我等寧受百千萬億諸佛名號，不願聞彼文殊師利一菩薩名。何以故？我即聞是文殊師利菩薩名時便大驚恐，若喪自身。」

爾時世尊告諸魔言：「波旬！汝今何忽發如是言？所以者何？是文殊大士凡所開導利益眾生，億百千佛昔所未作，今亦不作當亦不作。唯此文殊師利去來現在常為眾生建斯大事，眾生熟已置解脫中，是故汝等雖復聞彼百千佛名不生苦惱亦無驚怖。云何而言我今忽聞一文殊師利名皆大驚恐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸魔言：「波旬！汝今何忽發如是言？所以者何？是文殊大士凡所開導利益眾生，億百千佛昔所未作，今亦不作當亦不作。唯此文殊師利去來現在常為眾生建斯大事，眾生熟已置解脫中，是故汝等雖復聞彼百千佛名不生苦惱亦無驚怖。云何而言我今忽聞一文殊師利名皆大驚恐？」

時彼魔眾。白言：「世尊！我誠慚恥此弊老身，加以惶懼發斯言耳。世尊！我等從今歸依正覺，唯願哀愍復我本形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼魔眾。白言：「世尊！我誠慚恥此弊老身，加以惶懼發斯言耳。世尊！我等從今歸依正覺，唯願哀愍復我本形。」

佛告之曰：「且待須臾。文殊師利亦既來已，自除汝恥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告之曰：「且待須臾。文殊師利亦既來已，自除汝恥。」

於是文殊師利從三昧起，遂與無量百千天眾，復與無量百千諸大菩薩摩訶薩等，及無量百千諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，前後圍遶，復作無量百千微妙樂音，復雨如是無量妙花，所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花，具大莊嚴、有大神通、威德無極，俱來佛所，頭面禮敬右遶三匝，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是文殊師利從三昧起，遂與無量百千天眾，復與無量百千諸大菩薩摩訶薩等，及無量百千諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，前後圍遶，復作無量百千微妙樂音，復雨如是無量妙花，所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花，具大莊嚴、有大神通、威德無極，俱來佛所，頭面禮敬右遶三匝，退住一面。

爾時世尊告文殊師利言：「文殊師利！汝入如是破散諸魔三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告文殊師利言：「文殊師利！汝入如是破散諸魔三昧耶？」

文殊師利白言：「世尊！唯然已入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白言：「世尊！唯然已入。」

佛言：「文殊師利！汝從何佛聞是三昧？修經幾時而得成滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！汝從何佛聞是三昧？修經幾時而得成滿？」

文殊師利言：「世尊！我本未發菩提心時，從佛得聞如是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！我本未發菩提心時，從佛得聞如是三昧。」

又問：「文殊師利！彼佛世尊名號何等，說是三昧令汝得聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「文殊師利！彼佛世尊名號何等，說是三昧令汝得聞？」

文殊師利白言：「世尊！我憶過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號曼陀羅花香如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現世時，宣說如是破散諸魔三昧。我於彼時初得聽聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白言：「世尊！我憶過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號曼陀羅花香如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現世時，宣說如是破散諸魔三昧。我於彼時初得聽聞。」

佛告文殊師利：「如是三昧云何修得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是三昧云何修得？」

文殊師利白言：「世尊！若菩薩摩訶薩具足成就二十種法，則能得是破魔三昧。何等二十？所謂一者訶毀貪欲破壞貪心，二者訶毀瞋怒破壞瞋心，三者訶毀愚癡破壞癡心，四者訶毀嫉妬破壞妬心，五者訶毀憍慢破壞慢心，六者訶毀諸蓋破壞蓋心，七者訶毀熱惱破壞惱心，八者訶毀想念破壞想心，九者訶毀諸見破壞見心，十者呵毀分別破分別心，十一呵毀取事破壞取心，十二訶毀執著破壞執心，十三訶毀諸相破壞相心，十四訶毀有法破壞有心，十五呵毀常法破壞常心，十六訶毀斷法破壞斷心，十七訶毀諸陰破壞陰心，十八訶毀諸入破壞入心，十九訶毀諸界破壞界心，二十訶毀三界壞三界心。世尊！是為菩薩摩訶薩具二十法，畢竟成就如是三昧。世尊！菩薩摩訶薩復有四法，具足修行得是三昧。何等為四？一者建立心行清淨調柔，二者心性淳直無諸諂曲，三者心無攀緣入深法忍，四者外內所有一切能施。是為菩薩摩訶薩具足四法成就三昧。世尊！菩薩摩訶薩復有四法能得三昧。何等為四？一者畢竟深信，二者成就實語，三者常樂空閑，四者不取諸相。是為菩薩具足四法成就三昧。復有四法菩薩成就得是三昧。何等為四？一者親近善友，二者常知止足，三者獨坐思惟，四者不樂諠猥。是為菩薩具足四法成就三昧。復有四法，菩薩成就，得是三昧。何等為四？一者不破壞戒，二者不缺犯戒，三者無所依戒，四者不望報戒。是為菩薩具足四法成就三昧。復有四法，菩薩成就，得是三昧。何等為四？一者捨聲聞心，二者離緣覺心，三者住菩薩忍，四者不捨眾生。是為菩薩具足四法成就三昧。復有四法，菩薩成就，得是三昧。何等為四？一者修空捨我，二者無相離相，三者無願除願，四者捨諸所有。是為菩薩具足四法能得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白言：「世尊！若菩薩摩訶薩具足成就二十種法，則能得是破魔三昧。何等二十？所謂一者訶毀貪欲破壞貪心，二者訶毀瞋怒破壞瞋心，三者訶毀愚癡破壞癡心，四者訶毀嫉妬破壞妬心，五者訶毀憍慢破壞慢心，六者訶毀諸蓋破壞蓋心，七者訶毀熱惱破壞惱心，八者訶毀想念破壞想心，九者訶毀諸見破壞見心，十者呵毀分別破分別心，十一呵毀取事破壞取心，十二訶毀執著破壞執心，十三訶毀諸相破壞相心，十四訶毀有法破壞有心，十五呵毀常法破壞常心，十六訶毀斷法破壞斷心，十七訶毀諸陰破壞陰心，十八訶毀諸入破壞入心，十九訶毀諸界破壞界心，二十訶毀三界壞三界心。世尊！是為菩薩摩訶薩具二十法，畢竟成就如是三昧。世尊！菩薩摩訶薩復有四法，具足修行得是三昧。何等為四？一者建立心行清淨調柔，二者心性淳直無諸諂曲，三者心無攀緣入深法忍，四者外內所有一切能施。是為菩薩摩訶薩具足四法成就三昧。世尊！菩薩摩訶薩復有四法能得三昧。何等為四？一者畢竟深信，二者成就實語，三者常樂空閑，四者不取諸相。是為菩薩具足四法成就三昧。復有四法菩薩成就得是三昧。何等為四？一者親近善友，二者常知止足，三者獨坐思惟，四者不樂諠猥。是為菩薩具足四法成就三昧。復有四法，菩薩成就，得是三昧。何等為四？一者不破壞戒，二者不缺犯戒，三者無所依戒，四者不望報戒。是為菩薩具足四法成就三昧。復有四法，菩薩成就，得是三昧。何等為四？一者捨聲聞心，二者離緣覺心，三者住菩薩忍，四者不捨眾生。是為菩薩具足四法成就三昧。復有四法，菩薩成就，得是三昧。何等為四？一者修空捨我，二者無相離相，三者無願除願，四者捨諸所有。是為菩薩具足四法能得三昧。

「世尊！時彼曼陀羅花香如來、應供、正遍覺說此破散諸魔法門，我從彼佛聞已初修。次復有佛，號一切寶電蔽日月光如來、應供、正遍覺，我時於彼具足成就。彼佛世尊說此門時，彼眾會中十千菩薩皆得成就此三昧門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！時彼曼陀羅花香如來、應供、正遍覺說此破散諸魔法門，我從彼佛聞已初修。次復有佛，號一切寶電蔽日月光如來、應供、正遍覺，我時於彼具足成就。彼佛世尊說此門時，彼眾會中十千菩薩皆得成就此三昧門。」

爾時尊者舍利弗白佛言：「希有世尊！今此文殊師利乃能久遠成就如是降魔三昧。三昧力故，能令波旬及諸魔眾髮白老耄形志俱衰，一至斯也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗白佛言：「希有世尊！今此文殊師利乃能久遠成就如是降魔三昧。三昧力故，能令波旬及諸魔眾髮白老耄形志俱衰，一至斯也。」

佛告舍利弗：「於意云何？汝今言此文殊師利，獨是三千大千世界變此眾魔如斯老耄耶？舍利弗！汝今不應作如是見。所以者何？舍利弗！今者十方如恒河沙等諸佛世界所有諸魔，一切皆悉如是變壞，盡是文殊師利威力所為。」於是世尊告文殊師利言：「文殊師利！汝今當且攝汝神力，令彼眾魔得復本形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於意云何？汝今言此文殊師利，獨是三千大千世界變此眾魔如斯老耄耶？舍利弗！汝今不應作如是見。所以者何？舍利弗！今者十方如恒河沙等諸佛世界所有諸魔，一切皆悉如是變壞，盡是文殊師利威力所為。」於是世尊告文殊師利言：「文殊師利！汝今當且攝汝神力，令彼眾魔得復本形。」

爾時文殊師利受佛教已，告諸魔曰：「眾仁者！實為厭患此身儀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利受佛教已，告諸魔曰：「眾仁者！實為厭患此身儀耶？」

諸魔報曰：「唯然。大士！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸魔報曰：「唯然。大士！」

文殊師利言：「若如是者，汝今亦當厭患貪欲，勿著三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若如是者，汝今亦當厭患貪欲，勿著三界。」

諸魔報曰：「善哉大士！敬聞嘉誨豈敢有違。唯願少假威神除此慚苦。」文殊師利遂攝神力，令一切魔復彼天形莊嚴如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸魔報曰：「善哉大士！敬聞嘉誨豈敢有違。唯願少假威神除此慚苦。」文殊師利遂攝神力，令一切魔復彼天形莊嚴如故。

爾時文殊師利告諸魔言：「波旬！汝所有眼，何者為眼？何者眼想？如是，何處是眼著是眼相？是眼攀緣、是眼障礙、是眼思、是眼我、是眼依止、是眼喜樂、是眼戲論、是眼我所、是眼護、是眼念、是眼取、是眼捨、是眼分別、是眼思量、是眼成就、是眼生、是眼滅，乃至是眼來去。如是等法，為汝境界魔業障礙。如眼，乃至身意亦如是。又如色乃至觸法，為汝境界魔業障礙，亦復如是。汝等皆應如實了知。復次波旬！汝所有眼，即為非眼，亦為無眼。為無眼想、無眼著、無眼相、無眼攀緣、無眼障礙、無眼思、無眼我、無眼依止、無眼愛、無眼戲論、無眼我所、無眼護、無眼念、無眼取、無眼捨、無眼分別、無眼思量、無眼決定、無眼生、無眼滅、無眼去、無眼來。如是等法非汝境界，汝於是中不能為主，無法無力、不得自在，亦無取著。如眼，乃至身意亦如是。又如色乃至觸法亦如是。汝等皆應如實了知。」文殊師利說是法時，眾中一萬魔王波旬皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八萬四千諸魔眷屬遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利告諸魔言：「波旬！汝所有眼，何者為眼？何者眼想？如是，何處是眼著是眼相？是眼攀緣、是眼障礙、是眼思、是眼我、是眼依止、是眼喜樂、是眼戲論、是眼我所、是眼護、是眼念、是眼取、是眼捨、是眼分別、是眼思量、是眼成就、是眼生、是眼滅，乃至是眼來去。如是等法，為汝境界魔業障礙。如眼，乃至身意亦如是。又如色乃至觸法，為汝境界魔業障礙，亦復如是。汝等皆應如實了知。復次波旬！汝所有眼，即為非眼，亦為無眼。為無眼想、無眼著、無眼相、無眼攀緣、無眼障礙、無眼思、無眼我、無眼依止、無眼愛、無眼戲論、無眼我所、無眼護、無眼念、無眼取、無眼捨、無眼分別、無眼思量、無眼決定、無眼生、無眼滅、無眼去、無眼來。如是等法非汝境界，汝於是中不能為主，無法無力、不得自在，亦無取著。如眼，乃至身意亦如是。又如色乃至觸法亦如是。汝等皆應如實了知。」文殊師利說是法時，眾中一萬魔王波旬皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八萬四千諸魔眷屬遠塵離垢得法眼淨。

菩薩身行品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩身行品第五

爾時尊者摩訶迦葉白佛言：「世尊！我等願請文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等。所以者何？世尊！斯諸大士難可值遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者摩訶迦葉白佛言：「世尊！我等願請文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等。所以者何？世尊！斯諸大士難可值遇。」

爾時世尊即告文殊師利言：「汝應當知，今此大眾咸皆渴仰，思願覩見十方所有諸來菩薩摩訶薩身。今正是時，汝應顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即告文殊師利言：「汝應當知，今此大眾咸皆渴仰，思願覩見十方所有諸來菩薩摩訶薩身。今正是時，汝應顯現。」

於是文殊師利蒙聖教已，即便告彼法輪菩薩、月光菩薩、除魔菩薩、妙音菩薩、離垢菩薩、寂滅菩薩、選擇菩薩、法王吼菩薩，如是等無量菩薩摩訶薩言：「諸大士！汝等今宜各於宮殿自顯其身，分明現汝本國形狀也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是文殊師利蒙聖教已，即便告彼法輪菩薩、月光菩薩、除魔菩薩、妙音菩薩、離垢菩薩、寂滅菩薩、選擇菩薩、法王吼菩薩，如是等無量菩薩摩訶薩言：「諸大士！汝等今宜各於宮殿自顯其身，分明現汝本國形狀也。」

文殊師利發斯語已，於是諸菩薩眾從三昧起，各現本身，令諸大眾一切咸見。或有菩薩其身高大若須彌山王，或有菩薩身大八萬四千由旬，或有身大百千由旬、或九十千，乃至五十、四十、三十、二十千者。或有身大十千由旬，乃至或有五千、四千、三千、二千者。或有身大一千由旬，乃至或有五百、四百、三百、二百者。或有身大一百由旬，乃至或有五十、四十、三十、二十者。或有身大十由旬者，乃至或有五、四、三、二、一由旬者。如是乃至或有菩薩，身量大小長短寬狹如此娑婆世界人身無異。當爾之時，此三千大千世界大眾充滿，無有空處如杖頭許。其中所有諸大菩薩摩訶薩眾，一切多是功德巍巍智慧深遠，具足威力成就神通，放大光明遍照十方無量百千諸佛世界，乃至一切大威德天及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，大小諸王，皆悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利發斯語已，於是諸菩薩眾從三昧起，各現本身，令諸大眾一切咸見。或有菩薩其身高大若須彌山王，或有菩薩身大八萬四千由旬，或有身大百千由旬、或九十千，乃至五十、四十、三十、二十千者。或有身大十千由旬，乃至或有五千、四千、三千、二千者。或有身大一千由旬，乃至或有五百、四百、三百、二百者。或有身大一百由旬，乃至或有五十、四十、三十、二十者。或有身大十由旬者，乃至或有五、四、三、二、一由旬者。如是乃至或有菩薩，身量大小長短寬狹如此娑婆世界人身無異。當爾之時，此三千大千世界大眾充滿，無有空處如杖頭許。其中所有諸大菩薩摩訶薩眾，一切多是功德巍巍智慧深遠，具足威力成就神通，放大光明遍照十方無量百千諸佛世界，乃至一切大威德天及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，大小諸王，皆悉充滿。

爾時文殊師利從座而起，整理衣服偏袒右髆，右膝著地合掌向佛，白言：「世尊！我於今者欲少諮問如來、應供、正遍覺所有心疑。未審世尊見垂聽不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利從座而起，整理衣服偏袒右髆，右膝著地合掌向佛，白言：「世尊！我於今者欲少諮問如來、應供、正遍覺所有心疑。未審世尊見垂聽不？」

佛告文殊師利：「如來、應供、正遍覺恣汝所問，當為汝釋，決汝所疑令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如來、應供、正遍覺恣汝所問，當為汝釋，決汝所疑令汝心喜。」

文殊師利言：「唯然世尊！願為宣說，我當聽受。」文殊師利言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩？言菩薩者，義何謂也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「唯然世尊！願為宣說，我當聽受。」文殊師利言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩？言菩薩者，義何謂也？」

佛告文殊師利：「汝問『云何為菩薩？菩薩有何義？』者，以能覺了一切法故，名為菩薩摩訶薩也。文殊師利！彼一切法，菩薩覺者，所謂言說。文殊師利！菩薩云何覺一切法？所謂覺眼、覺耳、覺鼻、覺舌、覺身、覺意。文殊師利！云何菩薩覺眼覺耳乃至覺意？文殊師利！所謂菩薩覺彼眼法本性空故。如是覺已，終不生念我能覺知。如是覺耳乃至覺意，皆本性空。如是覺已，亦不生念我能覺知。菩薩如是覺眼等已，復覺彼色本性自空。如是覺已，亦不分別我能覺知。如是覺聲乃至覺法，皆本性空，亦不分別我能覺知。是為菩薩覺一切法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝問『云何為菩薩？菩薩有何義？』者，以能覺了一切法故，名為菩薩摩訶薩也。文殊師利！彼一切法，菩薩覺者，所謂言說。文殊師利！菩薩云何覺一切法？所謂覺眼、覺耳、覺鼻、覺舌、覺身、覺意。文殊師利！云何菩薩覺眼覺耳乃至覺意？文殊師利！所謂菩薩覺彼眼法本性空故。如是覺已，終不生念我能覺知。如是覺耳乃至覺意，皆本性空。如是覺已，亦不生念我能覺知。菩薩如是覺眼等已，復覺彼色本性自空。如是覺已，亦不分別我能覺知。如是覺聲乃至覺法，皆本性空，亦不分別我能覺知。是為菩薩覺一切法也。

「復次文殊師利！云何菩薩覺彼五陰？所謂菩薩觀見陰體本性自空，如斯覺故觀無相，如斯覺故觀無願，如斯覺故觀無欲，如斯覺故觀寂靜，如斯覺故觀遠離，如斯覺故觀無所有，如斯覺故觀無實，如斯覺故觀無動，如斯覺故觀無生，如斯覺故觀無來，如斯覺故觀無去，如斯覺故觀無真，如斯覺故觀無主，如斯覺故觀無證，如斯覺故觀無知，如斯覺故觀無見，如斯覺故觀無人，如斯覺故觀無想，如斯覺故觀不可說。如斯覺故覺但有名，如斯覺故觀無我，如斯覺故觀分別起，如斯覺故觀從緣生，如斯覺故觀如幻，如斯覺故觀如化，如斯覺故觀如夢，如斯覺故觀如鏡像，如斯覺故觀如聲響，如斯覺故觀如芭蕉，如斯覺故觀不久住，如斯覺故觀不牢固，如斯覺故觀虛妄，如斯覺故觀無物。如斯覺故，是為菩薩覺一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！云何菩薩覺彼五陰？所謂菩薩觀見陰體本性自空，如斯覺故觀無相，如斯覺故觀無願，如斯覺故觀無欲，如斯覺故觀寂靜，如斯覺故觀遠離，如斯覺故觀無所有，如斯覺故觀無實，如斯覺故觀無動，如斯覺故觀無生，如斯覺故觀無來，如斯覺故觀無去，如斯覺故觀無真，如斯覺故觀無主，如斯覺故觀無證，如斯覺故觀無知，如斯覺故觀無見，如斯覺故觀無人，如斯覺故觀無想，如斯覺故觀不可說。如斯覺故覺但有名，如斯覺故觀無我，如斯覺故觀分別起，如斯覺故觀從緣生，如斯覺故觀如幻，如斯覺故觀如化，如斯覺故觀如夢，如斯覺故觀如鏡像，如斯覺故觀如聲響，如斯覺故觀如芭蕉，如斯覺故觀不久住，如斯覺故觀不牢固，如斯覺故觀虛妄，如斯覺故觀無物。如斯覺故，是為菩薩覺一切法。

「復次文殊師利！云何菩薩摩訶薩覺貪恚癡？所謂覺彼貪欲因分別起故，覺彼瞋恚因分別起故，覺彼愚癡因分別起故，而亦覺彼分別空無所有，無物無戲論、不可說不可證故。是為菩薩覺一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！云何菩薩摩訶薩覺貪恚癡？所謂覺彼貪欲因分別起故，覺彼瞋恚因分別起故，覺彼愚癡因分別起故，而亦覺彼分別空無所有，無物無戲論、不可說不可證故。是為菩薩覺一切法。

「復次文殊師利！云何菩薩摩訶薩覺於三界？所謂覺彼欲界無我人故，覺彼色界無所作故，覺無色界空無有故，覺彼三界皆遠離故。是為菩薩覺一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！云何菩薩摩訶薩覺於三界？所謂覺彼欲界無我人故，覺彼色界無所作故，覺無色界空無有故，覺彼三界皆遠離故。是為菩薩覺一切法。

「復次文殊師利！云何菩薩摩訶薩覺眾生行？所謂覺是眾生貪欲行故，覺是眾生瞋恚行故，覺是眾生愚癡行故，覺是眾生等分行故。如是覺已，如是證知、如是為說、如是教化眾生、如是令得解脫。是為菩薩覺一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！云何菩薩摩訶薩覺眾生行？所謂覺是眾生貪欲行故，覺是眾生瞋恚行故，覺是眾生愚癡行故，覺是眾生等分行故。如是覺已，如是證知、如是為說、如是教化眾生、如是令得解脫。是為菩薩覺一切法。

「復次文殊師利！云何菩薩摩訶薩覺一切眾生？所謂覺一切眾生但有其名，離彼名已無別眾生。是故一切眾生即一眾生，彼一眾生即一切眾生，如是眾生即非眾生。若能如是無分別者，是為菩薩摩訶薩覺一切法。又復云何覺一切法？能如是覺菩薩道故，是為菩薩摩訶薩覺一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！云何菩薩摩訶薩覺一切眾生？所謂覺一切眾生但有其名，離彼名已無別眾生。是故一切眾生即一眾生，彼一眾生即一切眾生，如是眾生即非眾生。若能如是無分別者，是為菩薩摩訶薩覺一切法。又復云何覺一切法？能如是覺菩薩道故，是為菩薩摩訶薩覺一切法。」

爾時世尊重明此義以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明此義以偈頌曰：

「覺眼及與耳， 自體常空寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺眼及與耳， 自體常空寂，

不言我能覺， 是名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不言我能覺， 是名為菩薩。

觀鼻及與舌， 本性無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀鼻及與舌， 本性無所有，

不分別我覺， 是名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別我覺， 是名為菩薩。

智慧觀察身， 亦覺意自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧觀察身， 亦覺意自然，

覺已為他說， 是名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺已為他說， 是名為菩薩。

色聲香味觸， 意所樂諸塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色聲香味觸， 意所樂諸塵，

覺知本性空， 是名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知本性空， 是名為菩薩。

覺色及受想， 諸行與識心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺色及受想， 諸行與識心，

一切斯同幻， 是名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切斯同幻， 是名為菩薩。

五陰聚如夢， 覺彼無一相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰聚如夢， 覺彼無一相，

不分別我知， 是名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別我知， 是名為菩薩。

不生亦不出， 無作復無言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不出， 無作復無言，

如是說唯名， 彼名亦非物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說唯名， 彼名亦非物。

覺貪欲瞋恚， 斯由分別起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺貪欲瞋恚， 斯由分別起，

彼分別無體， 畢竟終自空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼分別無體， 畢竟終自空。

癡亦分別生， 分別因緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡亦分別生， 分別因緣生，

緣此生諸見， 諸見不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣此生諸見， 諸見不可得。

覺察三界空， 一切無真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺察三界空， 一切無真實，

於彼不可動， 故名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼不可動， 故名為菩薩。

欲界不成就， 皆緣分別起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界不成就， 皆緣分別起，

色有無色有， 一切不牢固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色有無色有， 一切不牢固。

眾生之所行， 智者悉明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生之所行， 智者悉明了，

貪欲與瞋恚， 及彼愚癡等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲與瞋恚， 及彼愚癡等。

一切諸眾生， 即彼一眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 即彼一眾生，

智者無所覺， 不念彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者無所覺， 不念彼眾生。

諸法之所起， 悉因顛倒生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法之所起， 悉因顛倒生，

覺彼顛倒者， 知顛倒真相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺彼顛倒者， 知顛倒真相。

智慧甚微妙， 不取諸音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧甚微妙， 不取諸音聲，

覺已無所著， 故名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺已無所著， 故名為菩薩。

能捨己肉身， 終亦無依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能捨己肉身， 終亦無依止，

如是覺真實， 乃名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是覺真實， 乃名為菩薩。

至持戒彼岸， 亦不念彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至持戒彼岸， 亦不念彼岸，

覺戒行法如， 無生亦無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺戒行法如， 無生亦無盡。

慈心遍眾生， 不得眾生相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心遍眾生， 不得眾生相，

覺彼眾生際， 但以假言宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺彼眾生際， 但以假言宣。

勇猛大精進， 深心厭有為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛大精進， 深心厭有為，

見三界空虛， 證無上等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見三界空虛， 證無上等覺。

常入微妙禪， 無著無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常入微妙禪， 無著無所依，

無住無攀緣， 智者定如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無攀緣， 智者定如是。

能以利智刀， 斷除諸見縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以利智刀， 斷除諸見縛，

觀察法界性， 無割亦無傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察法界性， 無割亦無傷。

若人真覺了， 一切法如實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人真覺了， 一切法如實，

應時利眾生， 乃名為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時利眾生， 乃名為菩薩。」