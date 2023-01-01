大寶積經卷第一百一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百一

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

功德寶花敷菩薩會第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德寶花敷菩薩會第三十四

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，復有無量諸菩薩眾。爾時會中有菩薩，名開敷功德寶花，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我於如來欲有諮問，唯願哀愍見垂聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，復有無量諸菩薩眾。爾時會中有菩薩，名開敷功德寶花，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我於如來欲有諮問，唯願哀愍見垂聽許。」

佛告功德花菩薩言：「善男子！恣汝所問，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告功德花菩薩言：「善男子！恣汝所問，當為汝說。」

爾時功德花菩薩白佛言：「世尊！十方世界頗有現在諸佛如來，若善男子善女人等受持名號，速能證得阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時功德花菩薩白佛言：「世尊！十方世界頗有現在諸佛如來，若善男子善女人等受持名號，速能證得阿耨多羅三藐三菩提不？」

佛言：「善哉善哉。功德花！汝今為欲利益安樂天人世間及未來世諸菩薩等，問於如來如是之義。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉。功德花！汝今為欲利益安樂天人世間及未來世諸菩薩等，問於如來如是之義。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。」

功德花言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德花言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

爾時佛告功德花菩薩言：「善男子！東方有世界名一切法功德莊嚴，劫名普集一切利益。彼現有佛，號無量功德寶莊嚴威德王如來，壽命無數。其佛眾會無量無邊，皆是清淨諸大菩薩。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，即能滅除六十千劫生死之罪，轉身得陀羅尼，名為樂說無礙。凡所說法，常為十俱胝剎諸佛世尊授以辯才令得無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告功德花菩薩言：「善男子！東方有世界名一切法功德莊嚴，劫名普集一切利益。彼現有佛，號無量功德寶莊嚴威德王如來，壽命無數。其佛眾會無量無邊，皆是清淨諸大菩薩。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，即能滅除六十千劫生死之罪，轉身得陀羅尼，名為樂說無礙。凡所說法，常為十俱胝剎諸佛世尊授以辯才令得無畏。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 當獲如是諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 當獲如是諸功德，

亦能成就餘勝法， 速證無上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能成就餘勝法， 速證無上佛菩提。

「復次功德花！南方有世界名功德寶莊嚴，劫名廣大功德。彼現有佛，號功德寶勝莊嚴威德王如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身當得日輪光明遍照三昧，於諸佛剎隨願往生，亦當攝受無量功德莊嚴佛土。生彼剎已，具三十二相，獲無斷辯才，轉身當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！南方有世界名功德寶莊嚴，劫名廣大功德。彼現有佛，號功德寶勝莊嚴威德王如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身當得日輪光明遍照三昧，於諸佛剎隨願往生，亦當攝受無量功德莊嚴佛土。生彼剎已，具三十二相，獲無斷辯才，轉身當得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 轉身當得難思定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 轉身當得難思定，

三十二相以莊嚴， 一生當證菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相以莊嚴， 一生當證菩提果。

「復次功德花！西方有世界名離一切憂闇，劫名能勝王。彼現有佛，號一切法殊勝辯才莊嚴如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，毒不能害、刀不能傷、火不能燒、水不能溺。捨此身已當受化生，獲陀羅尼名為百旋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！西方有世界名離一切憂闇，劫名能勝王。彼現有佛，號一切法殊勝辯才莊嚴如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，毒不能害、刀不能傷、火不能燒、水不能溺。捨此身已當受化生，獲陀羅尼名為百旋。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 水火刀毒無能害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 水火刀毒無能害，

轉身當受化生報， 成就百旋陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉身當受化生報， 成就百旋陀羅尼。

「復次功德花！北方有世界名離塵闇，劫名持大名稱。彼現有佛，號積集無量辯才智慧如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，則為奉事六十俱胝那由他佛，得遍一切處陀羅尼、無盡藏陀羅尼。乃至未成無上菩提，終不更入三惡趣中，常得往生諸佛剎土修菩薩行，度脫無量惡趣眾生，當於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！北方有世界名離塵闇，劫名持大名稱。彼現有佛，號積集無量辯才智慧如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，則為奉事六十俱胝那由他佛，得遍一切處陀羅尼、無盡藏陀羅尼。乃至未成無上菩提，終不更入三惡趣中，常得往生諸佛剎土修菩薩行，度脫無量惡趣眾生，當於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 所獲功德無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 所獲功德無有邊，

決定當得陀羅尼， 成就無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定當得陀羅尼， 成就無上菩提果。

「復次功德花！東南方有世界名勝妙莊嚴，劫名出生功德。彼現有佛，號千雲雷吼聲王如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身得佛四無所畏、四種神足、大慈大悲、十八不共法。所得國土功德莊嚴，亦如西方極樂世界無有異也。若有女人能受持者，皆悉轉為丈夫之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！東南方有世界名勝妙莊嚴，劫名出生功德。彼現有佛，號千雲雷吼聲王如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身得佛四無所畏、四種神足、大慈大悲、十八不共法。所得國土功德莊嚴，亦如西方極樂世界無有異也。若有女人能受持者，皆悉轉為丈夫之身。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 獲不思議勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 獲不思議勝功德，

彼常見於無量佛， 女人當得丈夫身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼常見於無量佛， 女人當得丈夫身。

「復次功德花！西南方有世界名無量莊嚴，劫名能生妙法。彼現有佛，號最上妙色殊勝光明如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，則為奉事九十俱胝諸佛如來，得度脫一切眾生三昧。何故名為度脫一切眾生三昧？若善男子善女人依此三昧演說法時，能令三千大千世界之中惡趣眾生悉皆解脫，得生人天普獲安樂，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。猶如悅意如來剎中所有眾生，常受安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！西南方有世界名無量莊嚴，劫名能生妙法。彼現有佛，號最上妙色殊勝光明如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，則為奉事九十俱胝諸佛如來，得度脫一切眾生三昧。何故名為度脫一切眾生三昧？若善男子善女人依此三昧演說法時，能令三千大千世界之中惡趣眾生悉皆解脫，得生人天普獲安樂，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。猶如悅意如來剎中所有眾生，常受安樂。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 所生常具大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 所生常具大威德，

諸根色力皆殊勝， 智慧無邊無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根色力皆殊勝， 智慧無邊無所著。

「復次功德花！西北方有世界名為離垢，劫名廣族。彼現有佛，號種種勝光明威德王如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身得無量辯才莊嚴陀羅尼，悉能受持八十俱胝如來所說之法。所得國土功德莊嚴，亦如西方極樂世界無有異也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！西北方有世界名為離垢，劫名廣族。彼現有佛，號種種勝光明威德王如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身得無量辯才莊嚴陀羅尼，悉能受持八十俱胝如來所說之法。所得國土功德莊嚴，亦如西方極樂世界無有異也。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 國土猶如無量壽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 國土猶如無量壽，

成就甚深諸法智， 一生當證佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就甚深諸法智， 一生當證佛菩提。

「復次功德花！東北方有世界名曰無憂，劫名辯才莊嚴。彼現有佛，號無數劫積集菩提如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，即為供養八十俱胝諸佛世尊，轉身具足六十種言音辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！東北方有世界名曰無憂，劫名辯才莊嚴。彼現有佛，號無數劫積集菩提如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，即為供養八十俱胝諸佛世尊，轉身具足六十種言音辯才。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 智慧無邊到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 智慧無邊到彼岸，

如供八十俱胝佛， 轉生當證妙辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如供八十俱胝佛， 轉生當證妙辯才。

「復次功德花！上方有世界名無量功德莊嚴威德，劫名無量吼聲。彼現有佛，號虛空吼聲淨妙莊嚴光明照如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，所生之處種族尊豪識性聰慧，善能通達世俗文詞，凡所發言人皆信受。於諸地中，具足清淨戒、定、智慧及於解脫知見，獲宿命智得五神通，亦當得佛十八不共速成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！上方有世界名無量功德莊嚴威德，劫名無量吼聲。彼現有佛，號虛空吼聲淨妙莊嚴光明照如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，所生之處種族尊豪識性聰慧，善能通達世俗文詞，凡所發言人皆信受。於諸地中，具足清淨戒、定、智慧及於解脫知見，獲宿命智得五神通，亦當得佛十八不共速成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 所生未曾離諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 所生未曾離諸佛，

具足八種梵音聲， 速證無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足八種梵音聲， 速證無上菩提果。

「復次功德花！下方有世界名種種音聲，劫名積集智慧。彼現有佛，號一切法門神變威德光明照耀如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身得陀羅尼名成就正覺，當能受持九十俱胝諸佛如來所說之法，一生當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次功德花！下方有世界名種種音聲，劫名積集智慧。彼現有佛，號一切法門神變威德光明照耀如來。若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身得陀羅尼名成就正覺，當能受持九十俱胝諸佛如來所說之法，一生當得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人受持彼佛名， 得成正覺陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持彼佛名， 得成正覺陀羅尼，

受持無量諸佛法， 一生當證大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持無量諸佛法， 一生當證大菩提。」

爾時開敷功德寶花菩薩及一切功德辯才音菩薩，得陀羅尼門。八萬俱胝菩薩皆悉趣向無上菩提，得不退轉。三那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時開敷功德寶花菩薩及一切功德辯才音菩薩，得陀羅尼門。八萬俱胝菩薩皆悉趣向無上菩提，得不退轉。三那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說此經已，功德花菩薩，及一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，功德花菩薩，及一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經善德天子會第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經善德天子會第三十五

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千人俱，菩薩摩訶薩十千人，并欲色界諸天子等。是時文殊師利菩薩摩訶薩與善德天子俱在會中。爾時世尊告文殊師利：「汝當為此諸天大眾及諸菩薩，演說諸佛甚深境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千人俱，菩薩摩訶薩十千人，并欲色界諸天子等。是時文殊師利菩薩摩訶薩與善德天子俱在會中。爾時世尊告文殊師利：「汝當為此諸天大眾及諸菩薩，演說諸佛甚深境界。」

文殊師利白佛言：「唯然世尊！若善男子善女人欲知佛境界者，當知非眼耳鼻舌身意境界，非色聲香味觸法境界。世尊！非境界是佛境界。以是義故，如佛所得阿耨多羅三藐三菩提，為何境界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「唯然世尊！若善男子善女人欲知佛境界者，當知非眼耳鼻舌身意境界，非色聲香味觸法境界。世尊！非境界是佛境界。以是義故，如佛所得阿耨多羅三藐三菩提，為何境界耶？」

佛言：「空境界，諸見平等故。無相境界，一切相平等故。無願境界，三界平等故。無作境界，有作平等故。無為境界，有為平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「空境界，諸見平等故。無相境界，一切相平等故。無願境界，三界平等故。無作境界，有作平等故。無為境界，有為平等故。」

文殊師利言：「世尊！何等是無為境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何等是無為境界？」

佛言：「無念是無為境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無念是無為境界。」

文殊師利言：「世尊！若無為等是佛境界，為無念者依何而說？無所依故則無所說，無所說故則不可說。世尊！諸佛境界不可說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！若無為等是佛境界，為無念者依何而說？無所依故則無所說，無所說故則不可說。世尊！諸佛境界不可說也。」

佛言：「文殊師利！佛境界當於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！佛境界當於何求？」

曰：「於一切眾生煩惱中求。何以故？眾生煩惱性不可得，非聲聞緣覺之所能知，是則名為諸佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「於一切眾生煩惱中求。何以故？眾生煩惱性不可得，非聲聞緣覺之所能知，是則名為諸佛境界。」

佛言：「文殊師利！佛境界有增減耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！佛境界有增減耶？」

曰：「無增減也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「無增減也。」

佛言：「云何了知一切眾生煩惱本性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何了知一切眾生煩惱本性？」

曰：「如佛境界無有增減，煩惱本性亦無增減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如佛境界無有增減，煩惱本性亦無增減。」

佛言：「云何名為煩惱本性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何名為煩惱本性？」

曰：「煩惱本性是佛界本性。世尊！若煩惱性異佛境界，則不說佛住一切法平等性中。以煩惱性即佛界性故，說如來住平等性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「煩惱本性是佛界本性。世尊！若煩惱性異佛境界，則不說佛住一切法平等性中。以煩惱性即佛界性故，說如來住平等性。」

又問：「汝見如來住何平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝見如來住何平等？」

曰：「如我所解，眾生現行貪瞋癡者，所住平等為如來住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如我所解，眾生現行貪瞋癡者，所住平等為如來住。」

佛言：「眾生現行三毒煩惱，住何平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眾生現行三毒煩惱，住何平等？」

答曰：「住空無相無願平等性中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「住空無相無願平等性中。」

佛言：「文殊！彼性空中，云何復有貪瞋癡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊！彼性空中，云何復有貪瞋癡耶？」

文殊師利言：「於彼有中，有性空處、有貪瞋癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「於彼有中，有性空處、有貪瞋癡。」

佛言：「於何有中說有性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於何有中說有性空？」

曰：「於文字語言中說有性空。有性空故，有貪瞋癡。如佛所說，諸比丘有無生、無為、無作、無起。若無生、無為、無作、無起不有者，亦不可說有生、有為、有作、有起。是故比丘以有無生及無所起，由此得說有生有起。如是世尊！若無性空無相無願，則不可說貪瞋癡等一切諸見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「於文字語言中說有性空。有性空故，有貪瞋癡。如佛所說，諸比丘有無生、無為、無作、無起。若無生、無為、無作、無起不有者，亦不可說有生、有為、有作、有起。是故比丘以有無生及無所起，由此得說有生有起。如是世尊！若無性空無相無願，則不可說貪瞋癡等一切諸見。」

佛言：「文殊師利！以是義故，如汝所說，住煩惱者是住性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！以是義故，如汝所說，住煩惱者是住性空。」

文殊師利言：「世尊！若觀行者離於煩惱而求性空，則不相應。云何別有性空異於煩惱？若觀煩惱即是性空，為正修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！若觀行者離於煩惱而求性空，則不相應。云何別有性空異於煩惱？若觀煩惱即是性空，為正修行。」

佛言：「文殊師利！汝住煩惱？離煩惱耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！汝住煩惱？離煩惱耶？」

文殊師利言：「所有煩惱悉皆平等。如是平等，我正修行入此平等，則不離煩惱、不住煩惱。若沙門婆羅門自謂離欲，見他煩惱；彼隨二見。云何二見？謂有煩惱名為常見，謂無煩惱名為斷見。世尊！正修行者不見自他有無之相。何以故！明了一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「所有煩惱悉皆平等。如是平等，我正修行入此平等，則不離煩惱、不住煩惱。若沙門婆羅門自謂離欲，見他煩惱；彼隨二見。云何二見？謂有煩惱名為常見，謂無煩惱名為斷見。世尊！正修行者不見自他有無之相。何以故！明了一切法故。」

佛言：「文殊師利！依何正修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！依何正修行？」

曰：「正修行者為無所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「正修行者為無所依。」

佛言：「不依於道而修行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不依於道而修行耶？」

曰：「若有所依而修行者則是有為，若行有為則非平等。所以者何？不離生住壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若有所依而修行者則是有為，若行有為則非平等。所以者何？不離生住壞故。」

佛言：「文殊師利！無為中頗有數耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！無為中頗有數耶？」

文殊師利言：「世尊！若無為有數，即是有為，非謂無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！若無為有數，即是有為，非謂無為。」

佛言：「若聖者得證無為則有此法，寧無數耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若聖者得證無為則有此法，寧無數耶？」

曰：「法無數故、聖遠離數，為無數也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「法無數故、聖遠離數，為無數也。」

佛言：「文殊！汝證聖法？為不證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊！汝證聖法？為不證耶？」

文殊師利言：「世尊！若問化人：『汝證聖法為不證？』者，彼云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！若問化人：『汝證聖法為不證？』者，彼云何答？」

佛言：「文殊！夫化人者則不可說有證非證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊！夫化人者則不可說有證非證。」

文殊師利言：「佛豈不說一切諸法皆如化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「佛豈不說一切諸法皆如化耶？」

佛言：「如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。」

曰：「若一切法皆如化者，云何問言汝證聖法為不證也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若一切法皆如化者，云何問言汝證聖法為不證也？」

佛言：「文殊！汝於三乘證何平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊！汝於三乘證何平等？」

曰：「佛界平等，我如是證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「佛界平等，我如是證。」

佛言：「汝得佛境界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝得佛境界耶？」

曰：「若世尊得者，我亦當得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若世尊得者，我亦當得。」

爾時尊者須菩提語文殊師利言：「如來不得佛境界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者須菩提語文殊師利言：「如來不得佛境界耶？」

文殊師利言：「汝於聲聞境界有所得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「汝於聲聞境界有所得耶？」

須菩提言：「聖者解脫，非得非不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「聖者解脫，非得非不得。」

曰：「如是如是。如來解脫，亦非有境界非無境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如是如是。如來解脫，亦非有境界非無境界。」

須菩提言：「文殊師利！汝不將護新發意菩薩而演說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「文殊師利！汝不將護新發意菩薩而演說法。」

文殊師利言：「須菩提！於意云何？若有醫人將護病者，不與辛酸苦澁等藥。而彼醫人於彼病者，為與其差？為與死耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「須菩提！於意云何？若有醫人將護病者，不與辛酸苦澁等藥。而彼醫人於彼病者，為與其差？為與死耶？」

須菩提言：「是與死苦，非施安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是與死苦，非施安樂。」

文殊師利言：「其說法者亦復如是。若將護於他恐生驚怖，隱覆如是甚深之義，但以雜句綺飾文辭而為演說，則授眾生老病死苦，不與無病安樂涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「其說法者亦復如是。若將護於他恐生驚怖，隱覆如是甚深之義，但以雜句綺飾文辭而為演說，則授眾生老病死苦，不與無病安樂涅槃。」

說此法時，五百比丘不受諸法漏盡意解。八千天人遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。七百天子發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願言：「我等於未來世，當如文殊師利得是辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，五百比丘不受諸法漏盡意解。八千天人遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。七百天子發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願言：「我等於未來世，當如文殊師利得是辯才。」

爾時長老須菩提語文殊師利言：「汝豈不以聲聞乘法為聲聞說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老須菩提語文殊師利言：「汝豈不以聲聞乘法為聲聞說耶？」

曰：「一切乘法是我所乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「一切乘法是我所乘。」

須菩提言：「汝為是聲聞？為辟支佛？為應正等覺耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「汝為是聲聞？為辟支佛？為應正等覺耶？」

曰：「我為聲聞，不因他聲而生解故。我為辟支佛，不捨大悲無所畏故。我為應正等覺，不捨本願故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「我為聲聞，不因他聲而生解故。我為辟支佛，不捨大悲無所畏故。我為應正等覺，不捨本願故。」

須菩提言：「汝云何作聲聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「汝云何作聲聞？」

曰：「彼諸眾生未曾聞法令得聞故，我為聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「彼諸眾生未曾聞法令得聞故，我為聲聞。」

又問：「汝云何為辟支佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝云何為辟支佛？」

曰：「眾生法界令信令覺，是故說我為辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「眾生法界令信令覺，是故說我為辟支佛。」

又問：「汝云何為應正等覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝云何為應正等覺？」

曰：「一切諸法法界平等如是了知，是故我為應正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「一切諸法法界平等如是了知，是故我為應正等覺。」

須菩提言：「文殊師利！汝決定為住何地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「文殊師利！汝決定為住何地？」

曰：「住一切地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「住一切地。」

須菩提言：「汝豈亦住凡夫地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「汝豈亦住凡夫地耶？」

文殊師利言：「我亦決定住凡夫地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「我亦決定住凡夫地。」

須菩提言：「汝何密意作是說乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「汝何密意作是說乎？」

曰：「一切諸法自性平等，故說如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「一切諸法自性平等，故說如是。」

須菩提言：「若一切法皆悉平等，當於何所建立諸法——此聲聞地、辟支佛地、菩薩、佛地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若一切法皆悉平等，當於何所建立諸法——此聲聞地、辟支佛地、菩薩、佛地耶？」

文殊師利言：「譬如十方虛空界中，說言此是東方虛空，南西北方四維上下亦如是說。如是言說種種差別，非於虛空而有異也。是故仁者！依一切法畢竟空中，建立種種諸地之相，亦非空性而有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「譬如十方虛空界中，說言此是東方虛空，南西北方四維上下亦如是說。如是言說種種差別，非於虛空而有異也。是故仁者！依一切法畢竟空中，建立種種諸地之相，亦非空性而有差別。」

須菩提言：「文殊師利！汝已證入正性離生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「文殊師利！汝已證入正性離生耶？」

曰：「我已證入，而亦復出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「我已證入，而亦復出。」

須菩提言：「云何證入而復還出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「云何證入而復還出？」

文殊師利言：「仁者當知，此是菩薩智慧方便。於正性離生如實證入、方便而出。須菩提！譬如有人善於射術，有一怨敵念欲害之。射師有子，憐愛甚重。時彼愛子在曠野中，其父謬謂是所怨讎，放箭射之。子便大喚，言我無咎何為見害？時彼射師有速疾力，急往子所却取其箭。菩薩亦復如是，為調伏聲聞辟支佛，故入正位還於彼出，不墮聲聞辟支佛地。以是義故，名為佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「仁者當知，此是菩薩智慧方便。於正性離生如實證入、方便而出。須菩提！譬如有人善於射術，有一怨敵念欲害之。射師有子，憐愛甚重。時彼愛子在曠野中，其父謬謂是所怨讎，放箭射之。子便大喚，言我無咎何為見害？時彼射師有速疾力，急往子所却取其箭。菩薩亦復如是，為調伏聲聞辟支佛，故入正位還於彼出，不墮聲聞辟支佛地。以是義故，名為佛地。」

須菩提言：「云何菩薩而得此地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「云何菩薩而得此地？」

文殊師利言：「若諸菩薩住一切地而無所住，為得此地。若一切地悉能演說，而不住於下劣之地，為得此地。若有修行為盡一切眾生煩惱，而法界無盡，雖住無為而行有為，於生死中如園觀想不求涅槃，為得此地。所有志願悉令圓滿，得無我忍成熟眾生，為得此地。得佛智慧而不於彼無智人所生瞋恨心，為得此地。為求法者轉於法輪，而於法界亦無差別，如是修行為得此地。復次若諸菩薩摧伏魔怨而現作四魔，為得此地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若諸菩薩住一切地而無所住，為得此地。若一切地悉能演說，而不住於下劣之地，為得此地。若有修行為盡一切眾生煩惱，而法界無盡，雖住無為而行有為，於生死中如園觀想不求涅槃，為得此地。所有志願悉令圓滿，得無我忍成熟眾生，為得此地。得佛智慧而不於彼無智人所生瞋恨心，為得此地。為求法者轉於法輪，而於法界亦無差別，如是修行為得此地。復次若諸菩薩摧伏魔怨而現作四魔，為得此地。」

須菩提言：「文殊師利！此菩薩行一切世間甚為難信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「文殊師利！此菩薩行一切世間甚為難信。」

文殊師利言：「如是如是，如汝所說。是諸菩薩行於世間超過世法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是如是，如汝所說。是諸菩薩行於世間超過世法。」

須菩提言：「文殊師利！當為說此超過世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「文殊師利！當為說此超過世間。」

文殊師利言：「夫世間者名為五蘊。於此蘊中，色聚沫性、受水泡性、想陽焰性、行芭蕉性、識幻性，如是當知世間本性，聚沫、陽焰、泡、幻、芭蕉，是中無蘊無蘊名字、無眾生無眾生名字、無世間超過世間。若於五蘊如是正知名為勝解，若正勝解則本來解脫，若本來解脫則不著世法，若不著世法則超過世間。復次須菩提！五蘊本性空，若本性空則無我我所，若無我我所是則無二，若本無二則無取捨，無取捨故則無所著，無所著故則超過世間。復次須菩提！是五蘊者屬於因緣，若屬因緣則不屬我不屬眾生，若不屬我不屬眾生是則無主，無主則無取，無取則無諍，無諍論者是沙門法，如手畫空無有觸礙。修行如是空平等性超過世間。復次須菩提！五蘊法界同入法界是則無界，若是無界則無地界水火風界、無我無眾生無壽命、無欲界及色無色界、無有為無為生死涅槃界。入是界已則與世間俱而無所住，若無所住則超過世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「夫世間者名為五蘊。於此蘊中，色聚沫性、受水泡性、想陽焰性、行芭蕉性、識幻性，如是當知世間本性，聚沫、陽焰、泡、幻、芭蕉，是中無蘊無蘊名字、無眾生無眾生名字、無世間超過世間。若於五蘊如是正知名為勝解，若正勝解則本來解脫，若本來解脫則不著世法，若不著世法則超過世間。復次須菩提！五蘊本性空，若本性空則無我我所，若無我我所是則無二，若本無二則無取捨，無取捨故則無所著，無所著故則超過世間。復次須菩提！是五蘊者屬於因緣，若屬因緣則不屬我不屬眾生，若不屬我不屬眾生是則無主，無主則無取，無取則無諍，無諍論者是沙門法，如手畫空無有觸礙。修行如是空平等性超過世間。復次須菩提！五蘊法界同入法界是則無界，若是無界則無地界水火風界、無我無眾生無壽命、無欲界及色無色界、無有為無為生死涅槃界。入是界已則與世間俱而無所住，若無所住則超過世間。」

說此超過世間法時，二百比丘不受諸法漏盡意解，各各脫欝多羅僧衣以覆文殊師利，作如是言：「若不於此法門生信解者，彼無所得亦無所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此超過世間法時，二百比丘不受諸法漏盡意解，各各脫欝多羅僧衣以覆文殊師利，作如是言：「若不於此法門生信解者，彼無所得亦無所證。」

爾時須菩提告彼諸比丘言：「長老！汝等少有所得有所證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提告彼諸比丘言：「長老！汝等少有所得有所證耶？」

諸比丘言：「若增上慢者則可說言有得有證，無增上慢沙門法者無得無證。彼於何處生此動念而自謂言：『我如是得我如是證。』若於其中有動念者則是魔業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「若增上慢者則可說言有得有證，無增上慢沙門法者無得無證。彼於何處生此動念而自謂言：『我如是得我如是證。』若於其中有動念者則是魔業。」

須菩提言：「長老！如汝所解，何得何證作是說乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「長老！如汝所解，何得何證作是說乎？」

諸比丘言：「唯佛世尊及文殊師利知我所得、知我所證。大德！如我所解，若不了知苦相，作是說言苦我應知，為增上慢。如是集應斷、滅應證、道應修，為增上慢。彼不了知苦集滅道相故。作是說言，乃至道我已修，為增上慢。云何苦相？謂無生相。如是集滅道相若無生相，即是無相無所得。於其中無有少苦可知、集可斷、滅可證、道可修。若於此說聖諦義中不驚不怖不畏者，非增上慢；若生驚怖，為增上慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「唯佛世尊及文殊師利知我所得、知我所證。大德！如我所解，若不了知苦相，作是說言苦我應知，為增上慢。如是集應斷、滅應證、道應修，為增上慢。彼不了知苦集滅道相故。作是說言，乃至道我已修，為增上慢。云何苦相？謂無生相。如是集滅道相若無生相，即是無相無所得。於其中無有少苦可知、集可斷、滅可證、道可修。若於此說聖諦義中不驚不怖不畏者，非增上慢；若生驚怖，為增上慢。」

爾時世尊讚彼諸比丘言：「善哉善哉。」告須菩提：「此等比丘於迦葉佛法中曾聞文殊師利演說如是甚深之法。此等比丘往昔修行是深法故，今聞隨順速能了知。如是次第於我法中聞是深法生信解者，一切當於彌勒法中得入眾數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚彼諸比丘言：「善哉善哉。」告須菩提：「此等比丘於迦葉佛法中曾聞文殊師利演說如是甚深之法。此等比丘往昔修行是深法故，今聞隨順速能了知。如是次第於我法中聞是深法生信解者，一切當於彌勒法中得入眾數。」

爾時善德天子白文殊師利言：「仁者於此閻浮提中數數說法，我等願請仁者往兜率陀天。彼諸天子亦有久殖廣大善根，彼若聞法則應解了。以著樂故，不能來至佛所聽法而自損減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善德天子白文殊師利言：「仁者於此閻浮提中數數說法，我等願請仁者往兜率陀天。彼諸天子亦有久殖廣大善根，彼若聞法則應解了。以著樂故，不能來至佛所聽法而自損減。」

爾時文殊師利即現神變，令善德天子及一切眾會皆悉自謂入兜率陀天宮，見彼園林、宮殿樓觀、欄楯窓牖，間錯莊嚴。其諸寶臺層級高廣至二十重，眾寶網幔天花遍布，異類眾鳥翔集和鳴。於虛空中有諸天女散曼陀羅花，歌詠讚歎遊戲快樂。善德天子見是事已，白文殊師利言：「希有文殊！云何我等如是速疾已到兜率陀天宮，見此園林及諸天眾？文殊師利願為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利即現神變，令善德天子及一切眾會皆悉自謂入兜率陀天宮，見彼園林、宮殿樓觀、欄楯窓牖，間錯莊嚴。其諸寶臺層級高廣至二十重，眾寶網幔天花遍布，異類眾鳥翔集和鳴。於虛空中有諸天女散曼陀羅花，歌詠讚歎遊戲快樂。善德天子見是事已，白文殊師利言：「希有文殊！云何我等如是速疾已到兜率陀天宮，見此園林及諸天眾？文殊師利願為說法。」

爾時長老須菩提告善德言：「天子！汝不離會中而往餘處，是文殊師利神通變化，令汝自見入兜率天宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老須菩提告善德言：「天子！汝不離會中而往餘處，是文殊師利神通變化，令汝自見入兜率天宮。」

爾時善德天子白佛言：「希有世尊！文殊師利遊戲三昧神通變化，於一剎那中示現此會悉入兜率天宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善德天子白佛言：「希有世尊！文殊師利遊戲三昧神通變化，於一剎那中示現此會悉入兜率天宮。」

佛言：「天子！汝於文殊師利神通變化豈是見耶？如我所知，文殊師利若欲以恒河沙等諸佛剎土功德莊嚴集一佛國，悉皆能現。或以指端舉恒河沙諸佛剎土，過於上方如恒河沙諸佛土已置於虛空，又諸佛剎所有四大海水入一毛孔，水性眾生亦不迫迮，而皆自見不離海中。所有世界諸須彌山王，皆悉置於芥子之內，依須彌住諸天子等，而皆自謂在其本宮。又諸佛剎所有五道眾生，悉皆安置於其掌中，眾妙資具猶如一切樂莊嚴國，咸令得見。又諸世界所有火聚，悉皆安置一兜羅中。復次諸佛世界所有日月，於一毛孔悉能覆蔽。隨應所作咸皆作之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！汝於文殊師利神通變化豈是見耶？如我所知，文殊師利若欲以恒河沙等諸佛剎土功德莊嚴集一佛國，悉皆能現。或以指端舉恒河沙諸佛剎土，過於上方如恒河沙諸佛土已置於虛空，又諸佛剎所有四大海水入一毛孔，水性眾生亦不迫迮，而皆自見不離海中。所有世界諸須彌山王，皆悉置於芥子之內，依須彌住諸天子等，而皆自謂在其本宮。又諸佛剎所有五道眾生，悉皆安置於其掌中，眾妙資具猶如一切樂莊嚴國，咸令得見。又諸世界所有火聚，悉皆安置一兜羅中。復次諸佛世界所有日月，於一毛孔悉能覆蔽。隨應所作咸皆作之。」

爾時惡魔化作比丘白佛言：「世尊！我等欲見文殊師利現前作此神通變化。何用如此虛誕之言，一切世間所不能信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時惡魔化作比丘白佛言：「世尊！我等欲見文殊師利現前作此神通變化。何用如此虛誕之言，一切世間所不能信。」

爾時世尊告文殊師利言：「汝當於此眾會示現神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告文殊師利言：「汝當於此眾會示現神變。」

爾時文殊師利不起于座，入心自在一切法莊嚴三昧。于時如佛所說神通變化皆悉示現，魔與眾會及善德天子一切皆見。爾時大眾見此神變歎未曾有，作如是言：「善哉善哉！由佛出現有此正士，於世間中開是法門現諸神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利不起于座，入心自在一切法莊嚴三昧。于時如佛所說神通變化皆悉示現，魔與眾會及善德天子一切皆見。爾時大眾見此神變歎未曾有，作如是言：「善哉善哉！由佛出現有此正士，於世間中開是法門現諸神變。」

爾時惡魔以文殊師利威神力故作如是言：「希有世尊！文殊師利有此神通，今此眾會亦為希有，於文殊師利神通變化而得信解。世尊！設有如恒河沙等諸魔，不能於此信解善男子善女人而作留難。我亦惡魔波旬，恒求佛便惱亂眾生。我從今往自立誓願，若於此法門流行之處，有生信解愛樂受持讀誦演說，於四面百由旬外不於中過。世尊！然我眷屬有欲斷滅如來法故，令修行者其心散亂，我為降伏說陀羅尼。若善男子善女人於此法門書寫讀誦為人演說，諸天魔眾當得善利，令說法者身心悅豫精勤修習，與無礙辯才及陀羅尼，承事供給衣服飲食臥具湯藥，令無所乏。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時惡魔以文殊師利威神力故作如是言：「希有世尊！文殊師利有此神通，今此眾會亦為希有，於文殊師利神通變化而得信解。世尊！設有如恒河沙等諸魔，不能於此信解善男子善女人而作留難。我亦惡魔波旬，恒求佛便惱亂眾生。我從今往自立誓願，若於此法門流行之處，有生信解愛樂受持讀誦演說，於四面百由旬外不於中過。世尊！然我眷屬有欲斷滅如來法故，令修行者其心散亂，我為降伏說陀羅尼。若善男子善女人於此法門書寫讀誦為人演說，諸天魔眾當得善利，令說法者身心悅豫精勤修習，與無礙辯才及陀羅尼，承事供給衣服飲食臥具湯藥，令無所乏。」即說呪曰：

「怛姪他(一) 阿末麗(二) 毘末麗(三) 替哆低(四) 阿羯椑(五) 是多設堵嚕(六) 誓曳杜野筏低(七) 部多筏低伽米麗(八) 𭈞低(九) 蘇普低(十) 普普細(十一) 地唎蘇溪(十二) 㥜提(十三) 可詣(十四) 米洗禮(十五) 央矩麗跋麗(十六) 呼盧忽𪏭(十七) 索醯(十八) 輸戍米提地唎(十九) 阿那筏低底底使咤泥(二十) 吃唎多唎低(二十一) 吃利多費低(二十二) 𦘺盧遮都費低漫怛囉悖馳那駞𡀔迦(二十三) 阿(去聲)跋羅目多𪾼嚩蘇唎耶(二十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他(一) 阿末麗(二) 毘末麗(三) 替哆低(四) 阿羯椑(五) 是多設堵嚕(六) 誓曳杜野筏低(七) 部多筏低伽米麗(八) 𭈞低(九) 蘇普低(十) 普普細(十一) 地唎蘇溪(十二) 㥜提(十三) 可詣(十四) 米洗禮(十五) 央矩麗跋麗(十六) 呼盧忽𪏭(十七) 索醯(十八) 輸戍米提地唎(十九) 阿那筏低底底使咤泥(二十) 吃唎多唎低(二十一) 吃利多費低(二十二) 𦘺盧遮都費低漫怛囉悖馳那駞𡀔迦(二十三) 阿(去聲)跋羅目多𪾼嚩蘇唎耶(二十四)

「世尊！若善男子善女人專精受持此陀羅尼心不散亂，常為諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等之所守護，一切惡鬼無能得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子善女人專精受持此陀羅尼心不散亂，常為諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等之所守護，一切惡鬼無能得便。」

彼魔波旬說此呪時，三千大千世界六種震動。爾時世尊告魔波旬：「善哉善哉！汝之辯才，當知是文殊師利神通境界。」於是文殊師利現神通力，及魔波旬說呪之時，三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼魔波旬說此呪時，三千大千世界六種震動。爾時世尊告魔波旬：「善哉善哉！汝之辯才，當知是文殊師利神通境界。」於是文殊師利現神通力，及魔波旬說呪之時，三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。

時文殊師利還攝神力，令此眾會皆悉自見如本而住。爾時文殊師利告善德天子言：「善男子！汝往兜率陀天遍告天眾，我當來彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利還攝神力，令此眾會皆悉自見如本而住。爾時文殊師利告善德天子言：「善男子！汝往兜率陀天遍告天眾，我當來彼。」

時善德天子聞是語已，禮世尊足并諸菩薩、大德聲聞，與其眷屬恭敬圍遶，於眾會前忽然不現，須臾已至兜率陀天。爾時善德遍告諸天子言：「汝等應知，文殊師利憐愍汝故欲來至此。汝等應當捨諸欲樂、遠離憍慢，恭敬尊重隨順聽法。」爾時善德天子如所應辦莊嚴道場，即便合掌作如是言：「文殊師利！今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善德天子聞是語已，禮世尊足并諸菩薩、大德聲聞，與其眷屬恭敬圍遶，於眾會前忽然不現，須臾已至兜率陀天。爾時善德遍告諸天子言：「汝等應知，文殊師利憐愍汝故欲來至此。汝等應當捨諸欲樂、遠離憍慢，恭敬尊重隨順聽法。」爾時善德天子如所應辦莊嚴道場，即便合掌作如是言：「文殊師利！今正是時。」

於是文殊師利與一萬菩薩、五百聲聞，及天、龍、夜叉、乾闥婆等，前後圍遶，禮佛足已，於會中沒現兜率陀天，與諸菩薩聲聞大眾於彼道場隨敷而坐。時諸大眾悉聞四天王宮、三十三天、夜摩、兜率及以化樂、他化自在諸天子等，魔眾梵眾，乃至有頂，互相唱言：「文殊師利今在兜率陀天方欲說法。」諸天聞已，無數百千皆來集會，盡此欲界天宮所不容受。時文殊師利即以神力，令彼諸天自見寬廣不相妨礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是文殊師利與一萬菩薩、五百聲聞，及天、龍、夜叉、乾闥婆等，前後圍遶，禮佛足已，於會中沒現兜率陀天，與諸菩薩聲聞大眾於彼道場隨敷而坐。時諸大眾悉聞四天王宮、三十三天、夜摩、兜率及以化樂、他化自在諸天子等，魔眾梵眾，乃至有頂，互相唱言：「文殊師利今在兜率陀天方欲說法。」諸天聞已，無數百千皆來集會，盡此欲界天宮所不容受。時文殊師利即以神力，令彼諸天自見寬廣不相妨礙。

爾時善德天子白文殊師利言：「大眾已集，願為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善德天子白文殊師利言：「大眾已集，願為說法。」

文殊師利告善德天子言：「有四種法，菩薩住於不放逸者，則能攝取一切佛法。何等為四？一者住於戒律而具多聞，二者住於禪定而行智慧，三者住於神通而起大智，四者住於寂靜而常觀察。天子！有八種法入於戒律。何等為八？一者身清淨，二者語清淨，三者意清淨，四者見清淨，五者頭陀功德清淨，六者命清淨，七者捨離一切詐現異相以利求利清淨，八者不捨一切智心清淨。是名八法入於戒律。天子！復有八法入於多聞。何等為八？一者尊重，二者下心，三者發起精進，四者不失正念，五者隨聞受持，六者心善觀察，七者如聞轉教，八者不自讚毀他。是名八法入於多聞。天子！復有八法入於禪定。何等為八？一者寂靜住阿蘭若，二者捨離憒閙，三者不染境界，四者身心輕安，五者心緣定境，六者絕諸聲相，七者減食支身，八者不取聖樂。是名八法入於禪定。天子！復有八法入於智慧。何等為八？一者蘊善巧，二者界善巧，三者處善巧，四者緣起善巧，五者諦善巧，六者三世善巧，七者一切乘善巧，八者一切佛法善巧。是名八法入於智慧。天子！復有八法入於神通。何等為八？一者天眼通，見無障礙故；二者天耳通，聞無障礙故；三者他心通，觀一切眾生心故；四者宿命通，憶念前際故；五者神足通，示現一切神變故；六者漏盡通，盡一切眾生漏故；七者不住煩惱不取解脫，方便力故；八者不依聲聞解脫而入涅槃。是名八法入於神通。復有八法能入於智。何等為八？一者苦智，二者集智，三者滅智，四者道智，五者因智，六者緣智，七者三世智，八者一切智。是名八種。復有八法入於寂靜。何等為八？一者內寂靜，二者外寂靜，三者愛寂靜，四者取寂靜，五者有寂靜，六者生寂靜，七者一切煩惱寂靜，八者三界寂靜。是名八法。復有八法入於觀察。何等為八？一者戒，二者聞，三者禪定，四者智慧，五者神通，六者智，七者寂滅，八者不放逸。天子！是名八法，菩薩安住不放逸故，諸佛菩提及菩提分法一切當得。是故天子！應當依是不放逸住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利告善德天子言：「有四種法，菩薩住於不放逸者，則能攝取一切佛法。何等為四？一者住於戒律而具多聞，二者住於禪定而行智慧，三者住於神通而起大智，四者住於寂靜而常觀察。天子！有八種法入於戒律。何等為八？一者身清淨，二者語清淨，三者意清淨，四者見清淨，五者頭陀功德清淨，六者命清淨，七者捨離一切詐現異相以利求利清淨，八者不捨一切智心清淨。是名八法入於戒律。天子！復有八法入於多聞。何等為八？一者尊重，二者下心，三者發起精進，四者不失正念，五者隨聞受持，六者心善觀察，七者如聞轉教，八者不自讚毀他。是名八法入於多聞。天子！復有八法入於禪定。何等為八？一者寂靜住阿蘭若，二者捨離憒閙，三者不染境界，四者身心輕安，五者心緣定境，六者絕諸聲相，七者減食支身，八者不取聖樂。是名八法入於禪定。天子！復有八法入於智慧。何等為八？一者蘊善巧，二者界善巧，三者處善巧，四者緣起善巧，五者諦善巧，六者三世善巧，七者一切乘善巧，八者一切佛法善巧。是名八法入於智慧。天子！復有八法入於神通。何等為八？一者天眼通，見無障礙故；二者天耳通，聞無障礙故；三者他心通，觀一切眾生心故；四者宿命通，憶念前際故；五者神足通，示現一切神變故；六者漏盡通，盡一切眾生漏故；七者不住煩惱不取解脫，方便力故；八者不依聲聞解脫而入涅槃。是名八法入於神通。復有八法能入於智。何等為八？一者苦智，二者集智，三者滅智，四者道智，五者因智，六者緣智，七者三世智，八者一切智。是名八種。復有八法入於寂靜。何等為八？一者內寂靜，二者外寂靜，三者愛寂靜，四者取寂靜，五者有寂靜，六者生寂靜，七者一切煩惱寂靜，八者三界寂靜。是名八法。復有八法入於觀察。何等為八？一者戒，二者聞，三者禪定，四者智慧，五者神通，六者智，七者寂滅，八者不放逸。天子！是名八法，菩薩安住不放逸故，諸佛菩提及菩提分法一切當得。是故天子！應當依是不放逸住。

「汝等天子依不放逸，則三種樂常不損減。何等為三？一者天樂，二者禪樂，三者涅槃樂。復次諸天子！依不放逸住者得離三苦。何等為三？所謂行苦、苦苦、壞苦。又不放逸者超三種畏。何等為三？所謂地獄、餓鬼、畜生。又不放逸者得超三有。何等為三？所謂欲有、色有、無色有。復次諸天子！依不放逸住者得離三垢。何等為三？所謂貪垢、瞋垢、癡垢。又不放逸於三學處當得圓滿。何等為三？所謂增上戒、增上心、增上慧。不放逸者常得親近供養三寶。何等為三？所謂佛寶、法寶、僧寶。復次依不放逸住者，得離三種波羅蜜障。何等為三？一者自慳。二者於行施人心生憎嫉。三者隨順慳人。自破戒，憎嫉持戒者、隨順破戒人；自瞋，憎嫉忍辱者、隨順瞋恚人；自懈怠，憎嫉精進者、隨順懈怠人；自散亂，憎嫉禪定者、隨順散亂人；自無智慧，憎嫉智慧者、隨順無智人。汝等諸天子！是名依不放逸住者當得遠離三波羅蜜障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等天子依不放逸，則三種樂常不損減。何等為三？一者天樂，二者禪樂，三者涅槃樂。復次諸天子！依不放逸住者得離三苦。何等為三？所謂行苦、苦苦、壞苦。又不放逸者超三種畏。何等為三？所謂地獄、餓鬼、畜生。又不放逸者得超三有。何等為三？所謂欲有、色有、無色有。復次諸天子！依不放逸住者得離三垢。何等為三？所謂貪垢、瞋垢、癡垢。又不放逸於三學處當得圓滿。何等為三？所謂增上戒、增上心、增上慧。不放逸者常得親近供養三寶。何等為三？所謂佛寶、法寶、僧寶。復次依不放逸住者，得離三種波羅蜜障。何等為三？一者自慳。二者於行施人心生憎嫉。三者隨順慳人。自破戒，憎嫉持戒者、隨順破戒人；自瞋，憎嫉忍辱者、隨順瞋恚人；自懈怠，憎嫉精進者、隨順懈怠人；自散亂，憎嫉禪定者、隨順散亂人；自無智慧，憎嫉智慧者、隨順無智人。汝等諸天子！是名依不放逸住者當得遠離三波羅蜜障。

「復次諸天子！依不放逸住者，當得三種波羅蜜伴助。何等為三？所謂施增長，不求果報迴向菩提；戒增長，不求生天迴向菩提；忍辱增長，於一切眾生不生害心迴向菩提；精進增長，種種善根無有厭足迴向菩提；禪定增長，心不散亂迴向菩提；智慧增長，常修善業迴向菩提。是名依不放逸住得此波羅蜜三伴助。是故諸天子！住不放逸增長一切善法，佛所印可。復次一切法如虛空，是四正勤應當觀察。何等為四？所謂諸法無作，未生不善法為不生故發起精進；法性清淨，已生不善法為除滅故發起精進；諸法寂靜，未生善法令得生故發起精進；一切法無處無行，已生善法住不失故發起精進。天子！是諸菩薩四正勤，佛所印可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸天子！依不放逸住者，當得三種波羅蜜伴助。何等為三？所謂施增長，不求果報迴向菩提；戒增長，不求生天迴向菩提；忍辱增長，於一切眾生不生害心迴向菩提；精進增長，種種善根無有厭足迴向菩提；禪定增長，心不散亂迴向菩提；智慧增長，常修善業迴向菩提。是名依不放逸住得此波羅蜜三伴助。是故諸天子！住不放逸增長一切善法，佛所印可。復次一切法如虛空，是四正勤應當觀察。何等為四？所謂諸法無作，未生不善法為不生故發起精進；法性清淨，已生不善法為除滅故發起精進；諸法寂靜，未生善法令得生故發起精進；一切法無處無行，已生善法住不失故發起精進。天子！是諸菩薩四正勤，佛所印可。

「復次諸天子！法性平等無生無滅。依此法性，無所得故不作諸惡，順法性故勤修眾善，如是修者為無所修。復次於一切法不取不捨，是名正勤。復次諸天子！應觀四念處，所謂：無身住處、無受住處、無心住處、無法住處。無住處無建立處，是名念處。復次應觀四如意足：一者身心不懈樂修善法故，二者為成就一切眾生發起精進斷貪欲故，三者一切法不可得而證諸佛法故，四者心如幻化法無所依超過一切取著故。復次應觀五根：一者信根，決定安住於諸法中為上首故；二者精進根，遍修諸行成就佛身故；三者念根，具足諸法心善調柔無忘失故；四者定根，遠離攀緣不隨昏睡故；五者慧根，決斷諸法正觀現前不隨他故。何謂諸力？所謂安住如是諸法性中，一切煩惱無能沮壞，是名為力。住是力故便得勝法，如實了知非異非如，說名覺分。若於諸法隨順覺了，由是道故次第修行，通達祕密於法不動，說名聖道。是故諸天子！應如是修三十七品菩提分法，出過諸行無復障礙，智慧熾然究竟寂靜。云何名為究竟寂靜？謂諸法無起亦無所盡，無所盡故則無所作，無所作故亦非無作無受、無受者無施設是名究竟寂靜。」說此法時，一萬二千天子於諸法中得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸天子！法性平等無生無滅。依此法性，無所得故不作諸惡，順法性故勤修眾善，如是修者為無所修。復次於一切法不取不捨，是名正勤。復次諸天子！應觀四念處，所謂：無身住處、無受住處、無心住處、無法住處。無住處無建立處，是名念處。復次應觀四如意足：一者身心不懈樂修善法故，二者為成就一切眾生發起精進斷貪欲故，三者一切法不可得而證諸佛法故，四者心如幻化法無所依超過一切取著故。復次應觀五根：一者信根，決定安住於諸法中為上首故；二者精進根，遍修諸行成就佛身故；三者念根，具足諸法心善調柔無忘失故；四者定根，遠離攀緣不隨昏睡故；五者慧根，決斷諸法正觀現前不隨他故。何謂諸力？所謂安住如是諸法性中，一切煩惱無能沮壞，是名為力。住是力故便得勝法，如實了知非異非如，說名覺分。若於諸法隨順覺了，由是道故次第修行，通達祕密於法不動，說名聖道。是故諸天子！應如是修三十七品菩提分法，出過諸行無復障礙，智慧熾然究竟寂靜。云何名為究竟寂靜？謂諸法無起亦無所盡，無所盡故則無所作，無所作故亦非無作無受、無受者無施設是名究竟寂靜。」說此法時，一萬二千天子於諸法中得法眼淨。

爾時善德天子白文殊師利言：「菩薩云何修習於道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善德天子白文殊師利言：「菩薩云何修習於道？」

文殊師利言：「天子！若諸菩薩不捨生死而令眾生入於涅槃，不捨愛取而拔出眾生令立聖道，是名菩薩修習於道。復次天子！修習道者，善巧安住清淨性空。何以故？菩薩以寂靜心見一切法自性清淨，為諸眾生樂著諸見、安住隨眠無方便者，演說諸法自性空義。所以者何？是諸眾生於自性空中而生見故。是菩薩以無相無願無所作、一切法自性不生，為諸凡夫久習煩惱生滅見者，於此無生令得信樂，而於生滅亦無所動。天子！是名菩薩修習於道。復次天子！應見菩薩去來之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！若諸菩薩不捨生死而令眾生入於涅槃，不捨愛取而拔出眾生令立聖道，是名菩薩修習於道。復次天子！修習道者，善巧安住清淨性空。何以故？菩薩以寂靜心見一切法自性清淨，為諸眾生樂著諸見、安住隨眠無方便者，演說諸法自性空義。所以者何？是諸眾生於自性空中而生見故。是菩薩以無相無願無所作、一切法自性不生，為諸凡夫久習煩惱生滅見者，於此無生令得信樂，而於生滅亦無所動。天子！是名菩薩修習於道。復次天子！應見菩薩去來之道。」

諸天子言：「文殊師利！云何菩薩去來之道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「文殊師利！云何菩薩去來之道？」

文殊師利言：「天子！菩薩證菩提而去，如應說法而來。得諸禪解脫而去，現生欲界中來。入於聖道故去，大悲成熟眾生故來。得無生法忍而去，忍受眾生故來。於一切法出離故去，拔出眾生故來。誓願堅固而去，誓願無自性而來。三解脫門而去，故受生而來。菩提道場故去，為安立眾生於菩提故來。天子！是名諸菩薩去來之道。」說此菩薩道時，五百菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！菩薩證菩提而去，如應說法而來。得諸禪解脫而去，現生欲界中來。入於聖道故去，大悲成熟眾生故來。得無生法忍而去，忍受眾生故來。於一切法出離故去，拔出眾生故來。誓願堅固而去，誓願無自性而來。三解脫門而去，故受生而來。菩提道場故去，為安立眾生於菩提故來。天子！是名諸菩薩去來之道。」說此菩薩道時，五百菩薩得無生法忍。

爾時善德天子白文殊師利言：「我等曾聞有世界名一切功德光明，為在何處？何等如來於中說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善德天子白文殊師利言：「我等曾聞有世界名一切功德光明，為在何處？何等如來於中說法？」

文殊師利言：「天子！彼一切功德光明世界，在於上方過十二恒河沙佛剎，普賢如來於中說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！彼一切功德光明世界，在於上方過十二恒河沙佛剎，普賢如來於中說法。」

諸天子言：「我等願欲見彼世界及彼如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「我等願欲見彼世界及彼如來。」

爾時文殊師利即入光明莊嚴三昧，以三昧力放大光明，過十二恒河沙佛剎，遍照一切功德光明世界。時彼菩薩問：「此光明從何所來？」彼佛告言：「善男子！下方過十二恒河沙佛剎有世界名娑婆，彼土有佛名釋迦牟尼如來、應、正等覺，在世說法。彼有菩薩名文殊師利，入光明莊嚴三昧，放大光明遍照十方無量佛剎，是其光明來照此會。」彼諸菩薩即白普賢如來：「我等願見釋迦牟尼世尊及文殊師利菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利即入光明莊嚴三昧，以三昧力放大光明，過十二恒河沙佛剎，遍照一切功德光明世界。時彼菩薩問：「此光明從何所來？」彼佛告言：「善男子！下方過十二恒河沙佛剎有世界名娑婆，彼土有佛名釋迦牟尼如來、應、正等覺，在世說法。彼有菩薩名文殊師利，入光明莊嚴三昧，放大光明遍照十方無量佛剎，是其光明來照此會。」彼諸菩薩即白普賢如來：「我等願見釋迦牟尼世尊及文殊師利菩薩。」

時普賢如來放大光明，照十二恒河沙佛剎至娑婆世界，令彼菩薩分明見此菩薩眾會。時彼世尊告諸菩薩：「誰能往彼娑婆世界？」爾時持法炬菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我能往彼娑婆世界。」佛言：「今正是時。」爾時持法炬菩薩與十億諸菩薩俱，於彼國沒，現兜率陀天，放大光明遍照世界。時諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，釋梵護世諸天子等，及諸聲聞菩薩大眾，得未曾有，作如是言：「此諸菩薩遊戲神通甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢如來放大光明，照十二恒河沙佛剎至娑婆世界，令彼菩薩分明見此菩薩眾會。時彼世尊告諸菩薩：「誰能往彼娑婆世界？」爾時持法炬菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我能往彼娑婆世界。」佛言：「今正是時。」爾時持法炬菩薩與十億諸菩薩俱，於彼國沒，現兜率陀天，放大光明遍照世界。時諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，釋梵護世諸天子等，及諸聲聞菩薩大眾，得未曾有，作如是言：「此諸菩薩遊戲神通甚為希有。」

爾時眾會因此光明，見一切功德光明世界，及見普賢如來國界莊嚴，於一劫中說不能盡。當此文殊師利現神變時，七那由他諸天子等發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會因此光明，見一切功德光明世界，及見普賢如來國界莊嚴，於一劫中說不能盡。當此文殊師利現神變時，七那由他諸天子等發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時持法炬菩薩白文殊師利言：「可共禮覲釋迦如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持法炬菩薩白文殊師利言：「可共禮覲釋迦如來。」

時文殊師利於彼天子應可度者皆悉度已，與持法炬諸菩薩眾，及大聲聞，天、龍、夜叉、乾闥婆等，往詣佛所。到已頂禮佛足却住一面。爾時持法炬菩薩白佛言：「世尊！普賢如來問訊世尊，少病少惱、起居輕利、安樂行不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利於彼天子應可度者皆悉度已，與持法炬諸菩薩眾，及大聲聞，天、龍、夜叉、乾闥婆等，往詣佛所。到已頂禮佛足却住一面。爾時持法炬菩薩白佛言：「世尊！普賢如來問訊世尊，少病少惱、起居輕利、安樂行不？」

爾時世尊告彼諸菩薩言：「善男子！此文殊師利及持法炬正士，神通變化智慧光明，成熟眾生奉事諸佛，一切菩薩不能知其智慧方便深入邊際。汝善男子！應當學此文殊師利及持法炬正士，并諸菩薩所有神通辯才智慧，奉事諸佛成熟眾生。此諸正士無數劫來，從一佛剎至一佛剎常作佛事。若諸眾生入此正士境界，當來不復墮於魔界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彼諸菩薩言：「善男子！此文殊師利及持法炬正士，神通變化智慧光明，成熟眾生奉事諸佛，一切菩薩不能知其智慧方便深入邊際。汝善男子！應當學此文殊師利及持法炬正士，并諸菩薩所有神通辯才智慧，奉事諸佛成熟眾生。此諸正士無數劫來，從一佛剎至一佛剎常作佛事。若諸眾生入此正士境界，當來不復墮於魔界。」

爾時世尊告長老阿難：「汝善持此法門，不斷三寶種故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告長老阿難：「汝善持此法門，不斷三寶種故。」

爾時持法炬菩薩摩訶薩從此會起，與其眷屬還本佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持法炬菩薩摩訶薩從此會起，與其眷屬還本佛剎。

佛說此經已，善德天子、長老阿難，一切世間天、龍、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，善德天子、長老阿難，一切世間天、龍、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。