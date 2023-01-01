大寶積經卷第一百一十六梁三藏曼陀羅仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百一十六梁三藏曼陀羅仙譯

文殊師利說般若會第四十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利說般若會第四十六之二

爾時舍利弗白佛言：「世尊！如文殊師利所說般若波羅蜜，非初學菩薩所能了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！如文殊師利所說般若波羅蜜，非初學菩薩所能了知。」

文殊師利言：「非但初學菩薩所不能知，及諸二乘所作已辦者亦未能了知。如是說法無能知者。何以故？菩提之相實無有法而可知故。無見無聞、無得無念、無生無滅、無說無聽，如是菩提性相空寂，無證無知、無形無相，云何當有得菩提者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「非但初學菩薩所不能知，及諸二乘所作已辦者亦未能了知。如是說法無能知者。何以故？菩提之相實無有法而可知故。無見無聞、無得無念、無生無滅、無說無聽，如是菩提性相空寂，無證無知、無形無相，云何當有得菩提者？」

舍利弗語文殊師利言：「佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語文殊師利言：「佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶？」

文殊師利言：「不也。舍利弗！何以故？世尊即是法界。若以法界證法界者，即是諍論。舍利弗！法界之相即是菩提。何以故？是法界中無眾生相故，一切法空故。一切法空即是菩提，無二無分別故。舍利弗！無分別中則無知者，若無知者即無言無說，無言說相即非有非無、非知非不知。一切諸法亦復如是。何以故？一切諸法不見處所，決定性故。如逆罪相不可思議。何以故？諸法實相不可壞故。如是逆罪亦無本性，不生天上不墮地獄亦不入涅槃。何以故？一切業緣皆住實際，不來不去、非因果非不因果。何以故？法界無邊，無前無後故。是故舍利弗！若見犯重比丘不墮地獄、清淨行者不入涅槃。如是比丘，非應供非不應供、非盡漏非不盡漏。何以故？於諸法中住平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不也。舍利弗！何以故？世尊即是法界。若以法界證法界者，即是諍論。舍利弗！法界之相即是菩提。何以故？是法界中無眾生相故，一切法空故。一切法空即是菩提，無二無分別故。舍利弗！無分別中則無知者，若無知者即無言無說，無言說相即非有非無、非知非不知。一切諸法亦復如是。何以故？一切諸法不見處所，決定性故。如逆罪相不可思議。何以故？諸法實相不可壞故。如是逆罪亦無本性，不生天上不墮地獄亦不入涅槃。何以故？一切業緣皆住實際，不來不去、非因果非不因果。何以故？法界無邊，無前無後故。是故舍利弗！若見犯重比丘不墮地獄、清淨行者不入涅槃。如是比丘，非應供非不應供、非盡漏非不盡漏。何以故？於諸法中住平等故。」

舍利弗言：「云何名不退法忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何名不退法忍？」

文殊師利言：「不見少法有生滅相，名不退法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不見少法有生滅相，名不退法忍。」

舍利弗言：「云何復名不調比丘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何復名不調比丘？」

文殊師利言：「漏盡阿羅漢是名不調。何以故？諸結已盡更無所調，故名不調。若過心行名為凡夫。何以故？凡夫眾生不順法界，是故名過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「漏盡阿羅漢是名不調。何以故？諸結已盡更無所調，故名不調。若過心行名為凡夫。何以故？凡夫眾生不順法界，是故名過。」

舍利弗言：「善哉善哉。汝今為我善解漏盡阿羅漢義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉善哉。汝今為我善解漏盡阿羅漢義。」

文殊師利言：「如是如是。我即漏盡真阿羅漢。何以故？斷求聲聞欲及辟支佛欲，以是因緣故，名漏盡得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是如是。我即漏盡真阿羅漢。何以故？斷求聲聞欲及辟支佛欲，以是因緣故，名漏盡得阿羅漢。」

佛告文殊師利：「諸菩薩等坐道場時，覺悟阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「諸菩薩等坐道場時，覺悟阿耨多羅三藐三菩提不？」

文殊師利言：「菩薩坐於道場，無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提。何以故？如菩提相，無有少法而可得者，名阿耨多羅三藐三菩提。無相菩提，誰能坐者亦無起者。以是因緣，不見菩薩坐於道場，亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「菩薩坐於道場，無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提。何以故？如菩提相，無有少法而可得者，名阿耨多羅三藐三菩提。無相菩提，誰能坐者亦無起者。以是因緣，不見菩薩坐於道場，亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提。」

文殊師利白佛言：「世尊！菩提即五逆，五逆即菩提。何以故？菩提、五逆無二相故。無覺無覺者、無見無見者、無知無知者、無分別無分別者，如是之相名為菩提。見五逆相亦復如是，若言見有菩提而取證者，當知此輩即是增上慢人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！菩提即五逆，五逆即菩提。何以故？菩提、五逆無二相故。無覺無覺者、無見無見者、無知無知者、無分別無分別者，如是之相名為菩提。見五逆相亦復如是，若言見有菩提而取證者，當知此輩即是增上慢人。」

爾時世尊告文殊師利：「汝言我是如來，亦謂我為如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告文殊師利：「汝言我是如來，亦謂我為如來乎？」

文殊師利言：「不也。世尊！我不謂如來為如來耶。無有如相可名為如，亦無如來智能知於如。何以故？如來及智無二相故。空為如來，但有名字，我當云何謂是如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不也。世尊！我不謂如來為如來耶。無有如相可名為如，亦無如來智能知於如。何以故？如來及智無二相故。空為如來，但有名字，我當云何謂是如來？」

佛告文殊師利：「汝疑如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝疑如來耶？」

文殊師利言：「不也。世尊！我觀如來無決定性，無生無滅，故無所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不也。世尊！我觀如來無決定性，無生無滅，故無所疑。」

佛告文殊師利：「汝今不謂如來出現於世耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝今不謂如來出現於世耶？」

文殊師利言：「若有如來出現世者，一切法界亦應出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若有如來出現世者，一切法界亦應出現。」

佛告文殊師利：「汝謂恒沙諸佛入涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝謂恒沙諸佛入涅槃耶？」

文殊師利言：「諸佛一相不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「諸佛一相不可思議。」

佛語文殊師利：「如是如是。佛是一相不思議相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利：「如是如是。佛是一相不思議相。」

文殊師利白佛言：「世尊！佛今住世耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！佛今住世耶？」

佛語文殊師利：「如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利：「如是如是。」

文殊師利言：「若佛住世，恒沙諸佛亦應住世。何以故？一切諸佛皆同一相不思議相，不思議相者無生無滅。若未來諸佛出興於世，一切諸佛亦皆出世。何以故？不思議中無過去未來現在相，但眾生取著謂有出世、謂佛滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若佛住世，恒沙諸佛亦應住世。何以故？一切諸佛皆同一相不思議相，不思議相者無生無滅。若未來諸佛出興於世，一切諸佛亦皆出世。何以故？不思議中無過去未來現在相，但眾生取著謂有出世、謂佛滅度。」

佛語文殊師利：「此是如來、阿羅漢、阿鞞跋致菩薩所解。何以故？是三種人聞甚深法，能不誹謗亦不讚歎。」文殊師利白佛言：「世尊！如是不思議，誰當誹謗？誰當讚歎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利：「此是如來、阿羅漢、阿鞞跋致菩薩所解。何以故？是三種人聞甚深法，能不誹謗亦不讚歎。」文殊師利白佛言：「世尊！如是不思議，誰當誹謗？誰當讚歎？」

佛告文殊師利：「如來不思議，凡夫亦不思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如來不思議，凡夫亦不思議。」

文殊師利白佛言：「世尊！凡夫亦不思議耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！凡夫亦不思議耶？」

佛言：「亦不思議。何以故？一切心相皆不思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦不思議。何以故？一切心相皆不思議。」

文殊師利言：「若如是說如來不思議、凡夫亦不思議。今無數諸佛求於涅槃，徒自疲勞。何以故？不思議法即是涅槃，等無異故。」文殊師利言：「如是凡夫不思議、諸佛不思議。若善男子善女人久習善根近善知識，乃能了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若如是說如來不思議、凡夫亦不思議。今無數諸佛求於涅槃，徒自疲勞。何以故？不思議法即是涅槃，等無異故。」文殊師利言：「如是凡夫不思議、諸佛不思議。若善男子善女人久習善根近善知識，乃能了知。」

佛告文殊師利：「汝欲使如來於諸眾生為最勝耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝欲使如來於諸眾生為最勝耶？」

文殊師利言：「我欲使如來於諸眾生為最第一，但眾生相亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「我欲使如來於諸眾生為最第一，但眾生相亦不可得。」

佛言：「汝欲使如來得不思議法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝欲使如來得不思議法耶？」

文殊師利言：「欲使如來得不思議法，而於諸法無成就者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「欲使如來得不思議法，而於諸法無成就者。」

佛告文殊師利：「欲使如來說法教化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「欲使如來說法教化耶？」

文殊師利白佛言：「欲使如來說法教化，而是說及聽者皆不可得。何以故？住法界故。法界、眾生無差別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「欲使如來說法教化，而是說及聽者皆不可得。何以故？住法界故。法界、眾生無差別相。」

佛告文殊師利：「汝欲使如來為無上福田耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝欲使如來為無上福田耶？」

文殊師利言：「如來是無盡福田、是無盡相，無盡相即無上福田。非福田非不福田，是名福田。無有明闇生滅等相，是名福田。若能如是解福田相，深殖善種亦無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如來是無盡福田、是無盡相，無盡相即無上福田。非福田非不福田，是名福田。無有明闇生滅等相，是名福田。若能如是解福田相，深殖善種亦無增無減。」

佛告文殊師利：「云何殖種不增不減？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「云何殖種不增不減？」

文殊師利言：「福田之相不可思議，若人於中如法修善亦不可思議，如是殖種名無增無減，亦是無上最勝福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「福田之相不可思議，若人於中如法修善亦不可思議，如是殖種名無增無減，亦是無上最勝福田。」

爾時大地以佛神力六種振動，現無常相。一萬六千人皆得無生法忍，七百比丘、三千優婆塞、四萬億優婆夷、六千億那由他六欲諸天遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大地以佛神力六種振動，現無常相。一萬六千人皆得無生法忍，七百比丘、三千優婆塞、四萬億優婆夷、六千億那由他六欲諸天遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。

爾時阿難從坐而起，偏袒右肩右膝著地，白佛言：「世尊！何因緣故，如是大地六種振動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難從坐而起，偏袒右肩右膝著地，白佛言：「世尊！何因緣故，如是大地六種振動？」

佛告阿難：「我說福田無差別相，故現斯瑞。往昔諸佛亦於此處作如是說福田之相利益眾生，一切世界六種振動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我說福田無差別相，故現斯瑞。往昔諸佛亦於此處作如是說福田之相利益眾生，一切世界六種振動。」

舍利弗白佛言：「世尊！文殊師利是不可思議。何以故？所說法相不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！文殊師利是不可思議。何以故？所說法相不可思議。」

佛告文殊師利：「如是如是。如舍利弗言，汝之所說實不思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是如是。如舍利弗言，汝之所說實不思議。」

文殊師利白佛言：「世尊！不思議不可說，思議亦不可說，如是思議不思議性俱不可說。一切聲相非思議亦非不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！不思議不可說，思議亦不可說，如是思議不思議性俱不可說。一切聲相非思議亦非不可思議。」

佛言：「汝入不思議三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝入不思議三昧耶？」

文殊師利言：「不也。世尊！我即不思議。不見有心能思議者，云何而言入不思議三昧，我初發心欲入是定，而今思惟實無心相而入三昧。如人學射久習則巧，後雖無心，以久習故箭發皆中。我亦如是，初學不思議三昧繫心一緣，若久習成就，更無心想恒與定俱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不也。世尊！我即不思議。不見有心能思議者，云何而言入不思議三昧，我初發心欲入是定，而今思惟實無心相而入三昧。如人學射久習則巧，後雖無心，以久習故箭發皆中。我亦如是，初學不思議三昧繫心一緣，若久習成就，更無心想恒與定俱。」

舍利弗語文殊師利言：「更有勝妙寂滅定不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語文殊師利言：「更有勝妙寂滅定不？」

文殊師利言：「若有不思議定者，汝可問言更有寂滅定不？如我意解，不可思議定尚不可得，云何問有寂滅定乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若有不思議定者，汝可問言更有寂滅定不？如我意解，不可思議定尚不可得，云何問有寂滅定乎？」

舍利弗言：「不思議定不可得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不思議定不可得耶？」

文殊師利言：「思議定者是可得相，不思議定者不可得相。一切眾生實成就不思議定。何以故？一切心相即非心故，是名不思議定。是故一切眾生相及不思議三昧相等無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「思議定者是可得相，不思議定者不可得相。一切眾生實成就不思議定。何以故？一切心相即非心故，是名不思議定。是故一切眾生相及不思議三昧相等無分別。」

佛讚文殊師利言：「善哉善哉。汝於諸佛久殖善根淨修梵行，乃能演說甚深三昧。汝今安住如是般若波羅蜜中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚文殊師利言：「善哉善哉。汝於諸佛久殖善根淨修梵行，乃能演說甚深三昧。汝今安住如是般若波羅蜜中？」

文殊師利言：「若我住般若波羅蜜中能作是說，即是有想、便住我想。若住有想、我想中者，般若波羅蜜便有處所。般若波羅蜜若住於無，亦是我想亦名處所。離此二處住無所住，如諸佛住，安處寂滅非思議境界。如是不思議，名般若波羅蜜住處。般若波羅蜜處，一切法無相、一切法無作。般若波羅蜜即不思議，不思議即法界，法界即無相，無相即不思議，不思議即般若波羅蜜。般若波羅蜜即法界，無二無別。無二無別即法界，法界即無相，無相即般若波羅蜜界。般若波羅蜜界即不思議界，不思議界即無生無滅界，無生無滅界即不思議界。」文殊師利言：「如來界及我界即不二相。如是修般若波羅蜜者，則不求菩提。何以故？菩提相離，即是般若波羅蜜故。世尊！若知我相而不可著，無知無著，是佛所知不可思議。無知無著即佛所知。何以故？知體本性無所有相，云何能轉法界？若知本性無體無著者，即名無物。若無有物，是無處所、無依無住，無依無住即無生無滅，無生無滅即是有為無為功德。若如是知，則無心想。無心想者，云何當知有為無為功德？無知即不思議，不思議者是佛所知，亦無取無不取，不見三世去來等相，不取生滅及諸起作，亦不斷不常。如是知者是名正智、不思議智，如虛空無此無彼不可比類，無好惡、無等等、無相無貌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若我住般若波羅蜜中能作是說，即是有想、便住我想。若住有想、我想中者，般若波羅蜜便有處所。般若波羅蜜若住於無，亦是我想亦名處所。離此二處住無所住，如諸佛住，安處寂滅非思議境界。如是不思議，名般若波羅蜜住處。般若波羅蜜處，一切法無相、一切法無作。般若波羅蜜即不思議，不思議即法界，法界即無相，無相即不思議，不思議即般若波羅蜜。般若波羅蜜即法界，無二無別。無二無別即法界，法界即無相，無相即般若波羅蜜界。般若波羅蜜界即不思議界，不思議界即無生無滅界，無生無滅界即不思議界。」文殊師利言：「如來界及我界即不二相。如是修般若波羅蜜者，則不求菩提。何以故？菩提相離，即是般若波羅蜜故。世尊！若知我相而不可著，無知無著，是佛所知不可思議。無知無著即佛所知。何以故？知體本性無所有相，云何能轉法界？若知本性無體無著者，即名無物。若無有物，是無處所、無依無住，無依無住即無生無滅，無生無滅即是有為無為功德。若如是知，則無心想。無心想者，云何當知有為無為功德？無知即不思議，不思議者是佛所知，亦無取無不取，不見三世去來等相，不取生滅及諸起作，亦不斷不常。如是知者是名正智、不思議智，如虛空無此無彼不可比類，無好惡、無等等、無相無貌。」

佛告文殊師利：「若如是知，名不退智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若如是知，名不退智。」

文殊師利言：「無作智名不退智。猶如金鑛先加鎚打方知好惡，若不治打無能知者。不退智相亦復如是，要行境界不念不著、無起無作、具足不動、不生不滅，爾乃顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「無作智名不退智。猶如金鑛先加鎚打方知好惡，若不治打無能知者。不退智相亦復如是，要行境界不念不著、無起無作、具足不動、不生不滅，爾乃顯現。」

爾時佛告文殊師利言：「如諸如來自說己智，誰當能信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利言：「如諸如來自說己智，誰當能信？」

文殊師利言：「如是智者，非涅槃法、非生死法，是寂滅行、是無動行，不斷貪欲瞋恚愚癡亦非不斷。何以故？無盡無滅、不離生死亦非不離、不修道非不修道，作是解者名為正信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是智者，非涅槃法、非生死法，是寂滅行、是無動行，不斷貪欲瞋恚愚癡亦非不斷。何以故？無盡無滅、不離生死亦非不離、不修道非不修道，作是解者名為正信。」

佛告文殊師利言：「善哉善哉。如汝所說，深解斯義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利言：「善哉善哉。如汝所說，深解斯義。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！於當來世若說如是甚深正法，誰能信解如聞受行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！於當來世若說如是甚深正法，誰能信解如聞受行？」

佛告迦葉：「今此會中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得聞此經者，如是人等於未來世，若聞是法必能信解，於甚深般若波羅蜜乃能讀誦信解受持，亦能為他人分別演說。譬如長者失摩尼寶憂愁苦惱，後若還得心甚歡喜。如是迦葉！比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等亦復如是，有信樂心，若不聞法則生苦惱；若得聞時信解受持，常樂讀誦甚大歡喜。當知此人即是見佛，亦即親近供養諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「今此會中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得聞此經者，如是人等於未來世，若聞是法必能信解，於甚深般若波羅蜜乃能讀誦信解受持，亦能為他人分別演說。譬如長者失摩尼寶憂愁苦惱，後若還得心甚歡喜。如是迦葉！比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等亦復如是，有信樂心，若不聞法則生苦惱；若得聞時信解受持，常樂讀誦甚大歡喜。當知此人即是見佛，亦即親近供養諸佛。」

佛告迦葉：「譬如忉利天上波利質多羅樹皰初出時，是中諸天見是樹已皆大歡喜，此樹不久必當開敷。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得聞般若波羅蜜能生信解，亦復如是，此人不久亦當開敷一切佛法。於當來世，有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷聞般若波羅蜜，信受讀誦心不悔沒，當知是人已從此會聽受是經，亦能為人聚落城邑廣說流布，當知是人佛所護念。如是甚深般若波羅蜜中，有能信樂心無疑惑者，是善男子善女人於過去諸佛久已修學殖諸善根。譬如有人以手穿珠，忽遇無上真摩尼寶，心大歡喜。當知是人必已曾見。如是迦葉！若善男子善女人修學餘法，忽然得聞甚深般若波羅蜜能生歡喜，亦復如是，當知此人已曾聞故。若有眾生得聞甚深般若波羅蜜，心能信受生大歡喜，如是人等亦曾親近無數諸佛，從聞般若波羅蜜已修學故。譬如有人先所遙見城邑聚落，後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉花果林樹，男女人民皆可愛樂。是人聞已即大歡喜，更勸令說是城園苑眾好嚴飾，雜花池泉多諸甘果，種種珍妙一切愛樂。是人得聞重甚歡喜，如是之人皆曾見故。若善男子善女人有聞般若波羅蜜，信心聽受能生歡喜，樂聞不厭而更勸說。當知此輩已從文殊師利曾聞如是深般若波羅蜜故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如忉利天上波利質多羅樹皰初出時，是中諸天見是樹已皆大歡喜，此樹不久必當開敷。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得聞般若波羅蜜能生信解，亦復如是，此人不久亦當開敷一切佛法。於當來世，有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷聞般若波羅蜜，信受讀誦心不悔沒，當知是人已從此會聽受是經，亦能為人聚落城邑廣說流布，當知是人佛所護念。如是甚深般若波羅蜜中，有能信樂心無疑惑者，是善男子善女人於過去諸佛久已修學殖諸善根。譬如有人以手穿珠，忽遇無上真摩尼寶，心大歡喜。當知是人必已曾見。如是迦葉！若善男子善女人修學餘法，忽然得聞甚深般若波羅蜜能生歡喜，亦復如是，當知此人已曾聞故。若有眾生得聞甚深般若波羅蜜，心能信受生大歡喜，如是人等亦曾親近無數諸佛，從聞般若波羅蜜已修學故。譬如有人先所遙見城邑聚落，後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉花果林樹，男女人民皆可愛樂。是人聞已即大歡喜，更勸令說是城園苑眾好嚴飾，雜花池泉多諸甘果，種種珍妙一切愛樂。是人得聞重甚歡喜，如是之人皆曾見故。若善男子善女人有聞般若波羅蜜，信心聽受能生歡喜，樂聞不厭而更勸說。當知此輩已從文殊師利曾聞如是深般若波羅蜜故。」

迦葉白佛言：「世尊！若將來世善男子善女人得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受，以是相故，當知此人亦於過去佛所曾聞修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！若將來世善男子善女人得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受，以是相故，當知此人亦於過去佛所曾聞修學。」

文殊師利白佛言：「世尊！佛說諸法無作無相第一寂滅。若善男子善女人有能如是諦了斯義如聞而說，為諸如來之所讚歎不違法相，是即佛說，亦是熾然。般若波羅蜜相，亦名熾然，具足佛法通達實相不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！佛說諸法無作無相第一寂滅。若善男子善女人有能如是諦了斯義如聞而說，為諸如來之所讚歎不違法相，是即佛說，亦是熾然。般若波羅蜜相，亦名熾然，具足佛法通達實相不可思議。」

佛告文殊師利：「我本行菩薩道時修諸善根，欲住阿鞞跋致地當學般若波羅蜜，欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜。若善男子善女人欲解一切法相，欲知一切眾生心界皆悉同等，當學般若波羅蜜。文殊師利！欲學一切佛法具足無礙當學般若波羅蜜。欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時，相好威儀無量法式，當學般若波羅蜜。欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提，一切法式及諸威儀，當學般若波羅蜜。何以故？是空法中不見諸佛菩提等故。若善男子善女人欲知如是等相無疑惑者，當學般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨，是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜。欲知一切法無過去未來現在等相，當學般若波羅蜜。何以故？法界性相無三世故。欲知一切法同入法界心無罣礙，當學般若波羅蜜。欲得三轉十二行法輪，亦自證知而不取著，當學般若波羅蜜。欲得慈心遍覆一切眾生而無限齊，亦不作念有眾生相，當學般若波羅蜜。欲得於一切眾生不起諍論，亦復不取無諍論相，當學般若波羅蜜。欲知是處非處十力無畏，住佛智慧得無礙辯，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「我本行菩薩道時修諸善根，欲住阿鞞跋致地當學般若波羅蜜，欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜。若善男子善女人欲解一切法相，欲知一切眾生心界皆悉同等，當學般若波羅蜜。文殊師利！欲學一切佛法具足無礙當學般若波羅蜜。欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時，相好威儀無量法式，當學般若波羅蜜。欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提，一切法式及諸威儀，當學般若波羅蜜。何以故？是空法中不見諸佛菩提等故。若善男子善女人欲知如是等相無疑惑者，當學般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨，是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜。欲知一切法無過去未來現在等相，當學般若波羅蜜。何以故？法界性相無三世故。欲知一切法同入法界心無罣礙，當學般若波羅蜜。欲得三轉十二行法輪，亦自證知而不取著，當學般若波羅蜜。欲得慈心遍覆一切眾生而無限齊，亦不作念有眾生相，當學般若波羅蜜。欲得於一切眾生不起諍論，亦復不取無諍論相，當學般若波羅蜜。欲知是處非處十力無畏，住佛智慧得無礙辯，當學般若波羅蜜。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！我觀正法無為無相、無得無利、無生無滅、無來無去，無知者、無見者、無作者，不見般若波羅蜜，亦不見般若波羅蜜境界，非證非不證，不作戲論無有分別，一切法無盡離盡，無凡夫法、無聲聞法、無辟支佛法，佛法非得非不得，不捨生死不證涅槃，非思議非不思議、非作非不作。法相如是，不知云何當學般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！我觀正法無為無相、無得無利、無生無滅、無來無去，無知者、無見者、無作者，不見般若波羅蜜，亦不見般若波羅蜜境界，非證非不證，不作戲論無有分別，一切法無盡離盡，無凡夫法、無聲聞法、無辟支佛法，佛法非得非不得，不捨生死不證涅槃，非思議非不思議、非作非不作。法相如是，不知云何當學般若波羅蜜？」

爾時佛告文殊師利：「若能如是知諸法相，是名學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧，得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字，亦悉了達諸佛世界無有障礙，當如文殊師利所說般若波羅蜜中學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利：「若能如是知諸法相，是名學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧，得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字，亦悉了達諸佛世界無有障礙，當如文殊師利所說般若波羅蜜中學。」

文殊師利白佛言世尊：「何故名般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言世尊：「何故名般若波羅蜜？」

佛言：「般若波羅蜜無邊無際、無名無相，非思量、無歸依、無洲無渚、無犯無福、無晦無明，如法界無有分齊亦無限數，是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩行處，非行處非不行處，悉入一乘名非行處。何以故？無念無作故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜無邊無際、無名無相，非思量、無歸依、無洲無渚、無犯無福、無晦無明，如法界無有分齊亦無限數，是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩行處，非行處非不行處，悉入一乘名非行處。何以故？無念無作故。」

文殊師利白佛言：「世尊！當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「文殊師利！如般若波羅蜜中所說行，能速得阿耨多羅三藐三菩提。復有一行三昧，若善男子善女人修是三昧者，亦速得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！如般若波羅蜜中所說行，能速得阿耨多羅三藐三菩提。復有一行三昧，若善男子善女人修是三昧者，亦速得阿耨多羅三藐三菩提。」

文殊師利言：「世尊！云何名一行三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！云何名一行三昧？」

佛言：「法界一相，繫緣法界，是名一行三昧。若善男子善女人欲入一行三昧，當先聞般若波羅蜜，如說修學，然後能入一行三昧。如法界緣，不退不壞、不思議、無礙無相。善男子善女人欲入一行三昧，應處空閑捨諸亂意不取相貌，繫心一佛專稱名字，隨佛方所端身正向，能於一佛念念相續。即是念中，能見過去未來現在諸佛。何以故？念一佛功德無量無邊，亦與無量諸佛功德無二。不思議佛法等無分別，皆乘一如成最正覺，悉具無量功德無量辯才。如是入一行三昧者，盡知恒沙諸佛法界無差別相。阿難所聞佛法、得念總持辯才智慧，於聲聞中雖為最勝，猶住量數則有限礙。若得一行三昧，諸經法門一一分別，皆悉了知決定無礙，晝夜常說智慧辯才終不斷絕。若比阿難多聞辯才，百千等分不及其一。菩薩摩訶薩應作是念：『我當云何逮得一行三昧不可思議功德無量名稱？佛言菩薩摩訶薩當念一行三昧，常勤精進而不懈怠。』如是次第漸漸修學，則能得入一行三昧，不可思議功德作證；除謗正法、不信惡業重罪障者所不能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法界一相，繫緣法界，是名一行三昧。若善男子善女人欲入一行三昧，當先聞般若波羅蜜，如說修學，然後能入一行三昧。如法界緣，不退不壞、不思議、無礙無相。善男子善女人欲入一行三昧，應處空閑捨諸亂意不取相貌，繫心一佛專稱名字，隨佛方所端身正向，能於一佛念念相續。即是念中，能見過去未來現在諸佛。何以故？念一佛功德無量無邊，亦與無量諸佛功德無二。不思議佛法等無分別，皆乘一如成最正覺，悉具無量功德無量辯才。如是入一行三昧者，盡知恒沙諸佛法界無差別相。阿難所聞佛法、得念總持辯才智慧，於聲聞中雖為最勝，猶住量數則有限礙。若得一行三昧，諸經法門一一分別，皆悉了知決定無礙，晝夜常說智慧辯才終不斷絕。若比阿難多聞辯才，百千等分不及其一。菩薩摩訶薩應作是念：『我當云何逮得一行三昧不可思議功德無量名稱？佛言菩薩摩訶薩當念一行三昧，常勤精進而不懈怠。』如是次第漸漸修學，則能得入一行三昧，不可思議功德作證；除謗正法、不信惡業重罪障者所不能入。

「復次文殊師利！譬如有人得摩尼珠，示其珠師。珠師答言：『此是無價真摩尼寶。』即求師言：『為我治磨勿失光色。』珠師治已，隨其磨時珠色光明映徹表裏。文殊師利！若有善男子善女人修學一行三昧不可思議功德無量名稱，隨修學時知諸法相，明達無礙功德增長，亦復如是。文殊師利！譬如日輪光明遍滿無有滅相。若得一行三昧，悉能具足一切功德無有缺少，亦復如是照明佛法如日輪光。文殊師利！我所說法皆是一味、離味、解脫味、寂滅味。若善男子善女人得是一行三昧者，其所演說亦是一味、離味、解脫味、寂滅味，隨順正法無錯謬相。文殊師利！若菩薩摩訶薩得是一行三昧，皆悉滿足助道之法，速得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！譬如有人得摩尼珠，示其珠師。珠師答言：『此是無價真摩尼寶。』即求師言：『為我治磨勿失光色。』珠師治已，隨其磨時珠色光明映徹表裏。文殊師利！若有善男子善女人修學一行三昧不可思議功德無量名稱，隨修學時知諸法相，明達無礙功德增長，亦復如是。文殊師利！譬如日輪光明遍滿無有滅相。若得一行三昧，悉能具足一切功德無有缺少，亦復如是照明佛法如日輪光。文殊師利！我所說法皆是一味、離味、解脫味、寂滅味。若善男子善女人得是一行三昧者，其所演說亦是一味、離味、解脫味、寂滅味，隨順正法無錯謬相。文殊師利！若菩薩摩訶薩得是一行三昧，皆悉滿足助道之法，速得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次文殊師利！菩薩摩訶薩不見法界有分別相及以一相，速得阿耨多羅三藐三菩提相不可思議，是菩提中亦無得佛。如是知者，速得阿耨多羅三藐三菩提。若信一切法悉是佛法，不生驚怖亦不疑惑，如是忍者，速得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！菩薩摩訶薩不見法界有分別相及以一相，速得阿耨多羅三藐三菩提相不可思議，是菩提中亦無得佛。如是知者，速得阿耨多羅三藐三菩提。若信一切法悉是佛法，不生驚怖亦不疑惑，如是忍者，速得阿耨多羅三藐三菩提。」

文殊師利白佛言：「世尊！以如是因速得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！以如是因速得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛言：「得阿耨多羅三藐三菩提，不以因得不以非因得。何以故？不思議界不以因得不以非因得。若善男子善女人聞如是說不生懈怠，當知是人已於先佛種諸善根。是故比丘、比丘尼聞說是甚深般若波羅蜜，不生驚怖，即是從佛出家。若優婆塞、優婆夷得聞如是甚深般若波羅蜜，心不驚怖，即是成就真歸依處。文殊師利！若善男子善女人不習甚深般若波羅蜜，即是不修佛乘。譬如大地一切藥木皆依地生長。文殊師利！菩薩摩訶薩亦復如是，一切善根皆依般若波羅蜜而得增長，於阿耨多羅三藐三菩提不相違背。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「得阿耨多羅三藐三菩提，不以因得不以非因得。何以故？不思議界不以因得不以非因得。若善男子善女人聞如是說不生懈怠，當知是人已於先佛種諸善根。是故比丘、比丘尼聞說是甚深般若波羅蜜，不生驚怖，即是從佛出家。若優婆塞、優婆夷得聞如是甚深般若波羅蜜，心不驚怖，即是成就真歸依處。文殊師利！若善男子善女人不習甚深般若波羅蜜，即是不修佛乘。譬如大地一切藥木皆依地生長。文殊師利！菩薩摩訶薩亦復如是，一切善根皆依般若波羅蜜而得增長，於阿耨多羅三藐三菩提不相違背。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！此閻浮提城邑聚落，當於何處演說如是甚深般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！此閻浮提城邑聚落，當於何處演說如是甚深般若波羅蜜？」

佛告文殊師利：「今此會中若有人聞般若波羅蜜，皆發誓言，於未來世常得與般若波羅蜜相應，從是信解未來世中能聽是經。當知是人不從餘小善根中來，所能堪受，聞已歡喜。文殊師利！若復有人從汝聽是般若波羅蜜，應作是言：『此般若波羅蜜中，無聲聞辟支佛法、佛法，亦無凡夫生滅等法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「今此會中若有人聞般若波羅蜜，皆發誓言，於未來世常得與般若波羅蜜相應，從是信解未來世中能聽是經。當知是人不從餘小善根中來，所能堪受，聞已歡喜。文殊師利！若復有人從汝聽是般若波羅蜜，應作是言：『此般若波羅蜜中，無聲聞辟支佛法、佛法，亦無凡夫生滅等法。』」

文殊師利白佛言：「世尊！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷來問我言：『云何如來說般若波羅蜜？』我當答言：『一切諸法無諍論相，云何如來當說般若波羅蜜。』何以故？不見有法可與諍論，亦無眾生心識能知。復次世尊，我當更說究竟實際。何以故？一切法相同入實際，阿羅漢無別勝法。何以故？阿羅漢法、凡夫法不一不異故。復次世尊！如是說法，無有眾生已得涅槃、今得、當得。何以故？無有決定眾生相故。」文殊師利言：「若人欲聞般若波羅蜜，我當作如是說，其有聽者，不念不著、無聞無得，當如幻人無所分別，如是說者是真說法。是故聽者莫作二相，不捨諸見而修佛法，不取佛法、不捨凡夫法。何以故？佛及凡夫二法相空，無取捨故。若人問我，當作是說，如是安慰如是建立。善男子善女人應如是問，作如是住心不退沒，當知法相隨順般若波羅蜜說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷來問我言：『云何如來說般若波羅蜜？』我當答言：『一切諸法無諍論相，云何如來當說般若波羅蜜。』何以故？不見有法可與諍論，亦無眾生心識能知。復次世尊，我當更說究竟實際。何以故？一切法相同入實際，阿羅漢無別勝法。何以故？阿羅漢法、凡夫法不一不異故。復次世尊！如是說法，無有眾生已得涅槃、今得、當得。何以故？無有決定眾生相故。」文殊師利言：「若人欲聞般若波羅蜜，我當作如是說，其有聽者，不念不著、無聞無得，當如幻人無所分別，如是說者是真說法。是故聽者莫作二相，不捨諸見而修佛法，不取佛法、不捨凡夫法。何以故？佛及凡夫二法相空，無取捨故。若人問我，當作是說，如是安慰如是建立。善男子善女人應如是問，作如是住心不退沒，當知法相隨順般若波羅蜜說。」

爾時世尊讚歎文殊師利：「善哉善哉，如汝所說。若善男子善女人欲見諸佛，應學如是般若波羅蜜。欲親近諸佛如法供養，應學如是般若波羅蜜。若欲言如來是我世尊，應學如是般若波羅蜜。若言如來非我世尊，亦應學如是般若波羅蜜。若欲成阿耨多羅三藐三菩提，亦應學如是般若波羅蜜。若欲不成阿耨多羅三藐三菩提，亦應學如是般若波羅蜜。若欲成就一切三昧，應學如是般若波羅蜜。若欲不成就一切三昧，亦應學如是般若波羅蜜。何以故？無作三昧無異相故，一切法無生無出故。若欲知一切法假名，應學如是般若波羅蜜。若欲知一切眾生修菩提道、不求菩提相、心不退沒，應學如是般若波羅蜜。何以故？一切法皆菩提相故。若欲知一切眾生行非行相，非行即菩提，菩提即法界，法界即實際，心不退沒，應學如是般若波羅蜜。若欲知一切如來神通變化無相無礙亦無方所，應學如是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚歎文殊師利：「善哉善哉，如汝所說。若善男子善女人欲見諸佛，應學如是般若波羅蜜。欲親近諸佛如法供養，應學如是般若波羅蜜。若欲言如來是我世尊，應學如是般若波羅蜜。若言如來非我世尊，亦應學如是般若波羅蜜。若欲成阿耨多羅三藐三菩提，亦應學如是般若波羅蜜。若欲不成阿耨多羅三藐三菩提，亦應學如是般若波羅蜜。若欲成就一切三昧，應學如是般若波羅蜜。若欲不成就一切三昧，亦應學如是般若波羅蜜。何以故？無作三昧無異相故，一切法無生無出故。若欲知一切法假名，應學如是般若波羅蜜。若欲知一切眾生修菩提道、不求菩提相、心不退沒，應學如是般若波羅蜜。何以故？一切法皆菩提相故。若欲知一切眾生行非行相，非行即菩提，菩提即法界，法界即實際，心不退沒，應學如是般若波羅蜜。若欲知一切如來神通變化無相無礙亦無方所，應學如是般若波羅蜜。」

佛告文殊師利：「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲得不墮惡趣，當學般若波羅蜜，一四句偈受持讀誦，為他解說隨順實相。如是善男子善女人，當知決定得阿耨多羅三藐三菩提，則住佛國。若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解，當知此輩佛所印可，是佛所行大乘法印。若善男子善女人學此法印超過惡趣，不入聲聞辟支佛道。以超過故，爾時帝釋三十三天，以天妙花優鉢羅花、拘物頭花、分陀利花、天曼陀羅花等，天栴檀香及餘末香，種種金寶，作天伎樂，為供養般若波羅蜜并諸如來及文殊師利，以散其上。作是供養已，願我常聞般若波羅蜜法印。釋提桓因復作是願：『願閻浮提善男子善女人，常使得聞是經，決定佛法皆令信解，受持讀誦為人演說，一切諸天為作擁護。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲得不墮惡趣，當學般若波羅蜜，一四句偈受持讀誦，為他解說隨順實相。如是善男子善女人，當知決定得阿耨多羅三藐三菩提，則住佛國。若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解，當知此輩佛所印可，是佛所行大乘法印。若善男子善女人學此法印超過惡趣，不入聲聞辟支佛道。以超過故，爾時帝釋三十三天，以天妙花優鉢羅花、拘物頭花、分陀利花、天曼陀羅花等，天栴檀香及餘末香，種種金寶，作天伎樂，為供養般若波羅蜜并諸如來及文殊師利，以散其上。作是供養已，願我常聞般若波羅蜜法印。釋提桓因復作是願：『願閻浮提善男子善女人，常使得聞是經，決定佛法皆令信解，受持讀誦為人演說，一切諸天為作擁護。』」

爾時佛告釋提桓因言：「憍尸迦！如是如是。善男子善女人當得決定諸佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告釋提桓因言：「憍尸迦！如是如是。善男子善女人當得決定諸佛菩提。」

文殊師利白佛言：「世尊！如是受持善男子善女人，得大利益功德無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！如是受持善男子善女人，得大利益功德無量。」

爾時以佛神力，一切大地六反震動。佛時微笑，放大光明遍照三千大千世界。文殊師利白佛言：「世尊！即是如來印般若波羅蜜相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時以佛神力，一切大地六反震動。佛時微笑，放大光明遍照三千大千世界。文殊師利白佛言：「世尊！即是如來印般若波羅蜜相。」

佛言：「文殊師利！如是如是。說般若波羅蜜已皆現此瑞，為印般若波羅蜜故，使人受持令無讚毀。何以故？無相法印不可讚毀。我今以是法印，令諸天魔不能得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！如是如是。說般若波羅蜜已皆現此瑞，為印般若波羅蜜故，使人受持令無讚毀。何以故？無相法印不可讚毀。我今以是法印，令諸天魔不能得便。」

佛說是經已，爾時諸大菩薩及四部眾，聞說般若波羅蜜，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，爾時諸大菩薩及四部眾，聞說般若波羅蜜，歡喜奉行。