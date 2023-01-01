大寶積經卷第一百六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百六

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

阿闍世王子會第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王子會第三十七

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時阿闍世王所愛之子名為師子，與其同友五百人俱，皆已趣向阿耨多羅三藐三菩提，各持種種幢幡寶蓋，從王舍城往耆闍崛山，到如來所禮拜供養。於是王子合掌恭敬而白佛言：「唯願如來為我宣說諸菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時阿闍世王所愛之子名為師子，與其同友五百人俱，皆已趣向阿耨多羅三藐三菩提，各持種種幢幡寶蓋，從王舍城往耆闍崛山，到如來所禮拜供養。於是王子合掌恭敬而白佛言：「唯願如來為我宣說諸菩薩行。」

爾時王子即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王子即說頌言：

「云何得端正？ 蓮花中化生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得端正？ 蓮花中化生？

云何知宿命？ 願佛為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知宿命？ 願佛為宣說。」

爾時如來了達諸行究竟彼岸，隨問而答即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來了達諸行究竟彼岸，隨問而答即說頌曰：

「忍辱得端正， 施蓮花化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忍辱得端正， 施蓮花化生，

法施知宿命， 汝當如是解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施知宿命， 汝當如是解。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何得成就， 三昧陀羅尼？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得成就， 三昧陀羅尼？

凡有所發言， 皆令人信受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有所發言， 皆令人信受？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「修心得三昧， 忍獲陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修心得三昧， 忍獲陀羅尼，

敬重於眾生， 發言人信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬重於眾生， 發言人信受。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何得正念？ 具足智慧生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得正念？ 具足智慧生？

如法而修行， 堅固不可壞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法而修行， 堅固不可壞？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「不諂得正念， 巧觀智慧生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不諂得正念， 巧觀智慧生，

尊重所修行， 護法心堅固。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重所修行， 護法心堅固。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何成妙相， 具足三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何成妙相， 具足三十二，

八十隨形好， 觀者樂無厭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十隨形好， 觀者樂無厭？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「由施得諸相， 行慈獲隨好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由施得諸相， 行慈獲隨好，

等心於眾生， 觀者無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心於眾生， 觀者無厭足。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何得梵音、 迦陵頻伽聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得梵音、 迦陵頻伽聲？

云何令世間， 見者皆歡喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何令世間， 見者皆歡喜？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「誠言獲梵音， 迦陵由軟語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誠言獲梵音， 迦陵由軟語，

離綺言兩舌， 見者皆歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離綺言兩舌， 見者皆歡喜。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「由何等業行， 得生諸佛前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由何等業行， 得生諸佛前，

能請微妙義？ 唯願如來說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能請微妙義？ 唯願如來說。」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「於諸法施中， 不曾為障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸法施中， 不曾為障礙，

因此故恒得， 值遇諸如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因此故恒得， 值遇諸如來。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何離諸難， 而生於善趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何離諸難， 而生於善趣？

云何世世中， 性常無放逸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世世中， 性常無放逸？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「淨信離諸難， 持戒生善趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨信離諸難， 持戒生善趣，

由修習於空， 所生無放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由修習於空， 所生無放逸。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何獲神通， 及證宿命智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何獲神通， 及證宿命智，

能永盡諸漏？ 願佛為開演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能永盡諸漏？ 願佛為開演。」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「施乘得神通， 教授成宿命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施乘得神通， 教授成宿命，

捨離於二邊， 由是盡諸漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離於二邊， 由是盡諸漏。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何淨業成， 魔網不能羂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何淨業成， 魔網不能羂，

而於世世中， 為眾之所愛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於世世中， 為眾之所愛？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「勝解成淨業， 精進摧伏魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝解成淨業， 精進摧伏魔，

如說而修行， 所生令眾愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說而修行， 所生令眾愛。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何得長壽， 獲少病之身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得長壽， 獲少病之身，

感難壞眷屬？ 願牟尼宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感難壞眷屬？ 願牟尼宣說。」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「不害得長壽， 除他憂少病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不害得長壽， 除他憂少病，

諍訟使和安， 得難壞眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諍訟使和安， 得難壞眷屬。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何得財富， 資具無損減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得財富， 資具無損減，

於世世所生， 成就大威德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世世所生， 成就大威德？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「不嫉獲財富， 無慳資具增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嫉獲財富， 無慳資具增，

謙下成尊貴， 有威德自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謙下成尊貴， 有威德自在。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何獲大力， 眾魔不能害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何獲大力， 眾魔不能害，

威勢常超勝？ 唯願人尊說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威勢常超勝？ 唯願人尊說。」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「恒施上味食， 恐怖令安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒施上味食， 恐怖令安隱，

由斯得大力， 威勢常超勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯得大力， 威勢常超勝。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何得成就， 天眼及天耳？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得成就， 天眼及天耳？

云何能了知， 種種眾生心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能了知， 種種眾生心？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「施燈感天眼， 奉樂成天耳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施燈感天眼， 奉樂成天耳，

遠離於二邊， 故獲他心智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於二邊， 故獲他心智。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何得淨土， 及以眾圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得淨土， 及以眾圓滿，

獲隨體圓光？ 功德海當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲隨體圓光？ 功德海當說。」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「由願得淨土， 忍力眾成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由願得淨土， 忍力眾成就，

施眾妙寶帳， 得周遍圓光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施眾妙寶帳， 得周遍圓光。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何所生處， 菩提心不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何所生處， 菩提心不壞，

乃至於夢中， 亦無有忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於夢中， 亦無有忘失？」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「凡所遊行處， 城邑聚落中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡所遊行處， 城邑聚落中，

化眾趣菩提， 菩提心不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化眾趣菩提， 菩提心不壞。」

王子又問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又問：

「云何大牟尼， 為眾之所愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何大牟尼， 為眾之所愛，

攝取一切法？ 唯願人尊說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取一切法？ 唯願人尊說。」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「勝志樂具足， 不退菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝志樂具足， 不退菩提心，

由此攝諸法， 為眾之所愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此攝諸法， 為眾之所愛。」

爾時王子與諸大眾聞是偈已咸作是言：「如佛所說此諸妙行，我等從今盡當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王子與諸大眾聞是偈已咸作是言：「如佛所說此諸妙行，我等從今盡當修學。」

是時如來即現微笑，放大光明遍照無量無邊世界。於是彌勒菩薩白佛言：「世尊！以何因緣現此微笑？願為宣說斷除疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來即現微笑，放大光明遍照無量無邊世界。於是彌勒菩薩白佛言：「世尊！以何因緣現此微笑？願為宣說斷除疑惑。」

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「善男子！此王子等五百同友，皆於往昔為求無上正等菩提，恭敬供養十那由他八十億諸佛。而我往在然燈佛時，作婆羅門子成熟於彼。然彼諸人於未來世彌勒佛等諸世尊前，恒受化生親承供養。如是奉事十億如來滿三百劫，其最後佛號無邊智善學諸法。時無邊智佛知彼諸人心之欲樂，各隨所應為授阿耨多羅三藐三菩提記，同於安樂光嚴劫中成等正覺，皆號智慧幢相。此諸佛剎所有莊嚴，亦如西方無量壽國等無差別。善男子！若有眾生聞此所說而生信解，發願當成大菩提者，應知是人所獲功德，於三世中無有倫匹。善男子！若有人能六百劫中，恒以眾寶遍於諸剎奉施如來。若復有人聞是經典所生善根，比前功德，算數校計所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「善男子！此王子等五百同友，皆於往昔為求無上正等菩提，恭敬供養十那由他八十億諸佛。而我往在然燈佛時，作婆羅門子成熟於彼。然彼諸人於未來世彌勒佛等諸世尊前，恒受化生親承供養。如是奉事十億如來滿三百劫，其最後佛號無邊智善學諸法。時無邊智佛知彼諸人心之欲樂，各隨所應為授阿耨多羅三藐三菩提記，同於安樂光嚴劫中成等正覺，皆號智慧幢相。此諸佛剎所有莊嚴，亦如西方無量壽國等無差別。善男子！若有眾生聞此所說而生信解，發願當成大菩提者，應知是人所獲功德，於三世中無有倫匹。善男子！若有人能六百劫中，恒以眾寶遍於諸剎奉施如來。若復有人聞是經典所生善根，比前功德，算數校計所不能及。」

說是法時，眾中八十億眾生一時趣向阿耨多羅三藐三菩提。又此三千大千世界皆悉震動天雨妙花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，眾中八十億眾生一時趣向阿耨多羅三藐三菩提。又此三千大千世界皆悉震動天雨妙花。

爾時王子與五百同友聞授記已，歡喜踊躍，咸作念言：「我等定當成無上覺。」於是王子及諸同侶，既興供養獲五神通，即於佛前種種變現，出家為道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王子與五百同友聞授記已，歡喜踊躍，咸作念言：「我等定當成無上覺。」於是王子及諸同侶，既興供養獲五神通，即於佛前種種變現，出家為道。

爾時諸菩薩摩訶薩及諸天人，所有趣向大菩提者，見彼王子與諸同友隨眾所樂示現神變，皆大歡喜咸作是言：「師子王子所問疑惑，如來法王悉為除斷。如是世尊不可思議，如來正法及能信受，乃至果報不可思議。如來功德無量無邊，於一切法靡不明達。為世導師度未度者，普能遍於十方世界，悉已了知三世諸法。誰有智者得聞如是生安樂處功德之聚，而不發起猛利信樂趣求菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸菩薩摩訶薩及諸天人，所有趣向大菩提者，見彼王子與諸同友隨眾所樂示現神變，皆大歡喜咸作是言：「師子王子所問疑惑，如來法王悉為除斷。如是世尊不可思議，如來正法及能信受，乃至果報不可思議。如來功德無量無邊，於一切法靡不明達。為世導師度未度者，普能遍於十方世界，悉已了知三世諸法。誰有智者得聞如是生安樂處功德之聚，而不發起猛利信樂趣求菩提？」

佛說是經已，師子王子等五百同友，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，師子王子等五百同友，歡喜奉行。

大寶積經大乘方便會第三十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經大乘方便會第三十八之一

東晉天竺居士竺難提譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍，與大比丘八千人俱，皆學無學大聲聞眾。菩薩摩訶薩萬二千人，皆得神通眾所知識，得陀羅尼無礙辯才，得諸法忍，無量功德皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍，與大比丘八千人俱，皆學無學大聲聞眾。菩薩摩訶薩萬二千人，皆得神通眾所知識，得陀羅尼無礙辯才，得諸法忍，無量功德皆悉成就。

爾時如來從三昧起，無量百千萬億眾生恭敬圍遶而為說法。爾時眾中有菩薩摩訶薩名曰智勝，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！欲問一事，唯願聽許。若佛聽者乃敢諮請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來從三昧起，無量百千萬億眾生恭敬圍遶而為說法。爾時眾中有菩薩摩訶薩名曰智勝，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！欲問一事，唯願聽許。若佛聽者乃敢諮請。」

佛告智勝菩薩：「善男子！恣汝所問。當為汝說，斷汝所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智勝菩薩：「善男子！恣汝所問。當為汝說，斷汝所疑。」

爾時智勝菩薩白佛言：「世尊！所言方便，何等為菩薩方便？世尊！云何菩薩摩訶薩行於方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時智勝菩薩白佛言：「世尊！所言方便，何等為菩薩方便？世尊！云何菩薩摩訶薩行於方便？」

如是問已，佛讚智勝菩薩言：「善哉善哉。善男子！汝為諸菩薩摩訶薩故問方便義，多所利益多所安樂，愍念世間利益安樂諸天世人，為攝未來諸菩薩智慧及去來現在諸佛法故。善男子！當為汝說。諦聽諦聽，善思念之。」智勝菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是問已，佛讚智勝菩薩言：「善哉善哉。善男子！汝為諸菩薩摩訶薩故問方便義，多所利益多所安樂，愍念世間利益安樂諸天世人，為攝未來諸菩薩智慧及去來現在諸佛法故。善男子！當為汝說。諦聽諦聽，善思念之。」智勝菩薩受教而聽。

「善男子！行方便菩薩，以一摶食給施一切眾生。何以故？行方便菩薩以一摶食施與，下至畜生，願求一切智，以是菩薩與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是二因緣攝取一切眾生，所謂求一切智心及願方便。善男子！是名菩薩摩訶薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！行方便菩薩，以一摶食給施一切眾生。何以故？行方便菩薩以一摶食施與，下至畜生，願求一切智，以是菩薩與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是二因緣攝取一切眾生，所謂求一切智心及願方便。善男子！是名菩薩摩訶薩行於方便。

「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若見行施之人生隨喜心，以此隨喜善根願與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是方便菩薩亦願施者受者不離一切智心。假令受者是二乘人，亦願不離一切智心。是名菩薩摩訶薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若見行施之人生隨喜心，以此隨喜善根願與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是方便菩薩亦願施者受者不離一切智心。假令受者是二乘人，亦願不離一切智心。是名菩薩摩訶薩行於方便。

「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若見十方世界中無主花樹及種種香，合集願以供養諸佛。若見十方世界中有主花香若香若葉，風所吹者一切合集，願以供養十方諸佛。以是善根若自為若為一切眾生具一切智心。以是善根因緣故，得無量戒、定、慧、解脫、解脫知見。是名菩薩摩訶薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若見十方世界中無主花樹及種種香，合集願以供養諸佛。若見十方世界中有主花香若香若葉，風所吹者一切合集，願以供養十方諸佛。以是善根若自為若為一切眾生具一切智心。以是善根因緣故，得無量戒、定、慧、解脫、解脫知見。是名菩薩摩訶薩行於方便。

「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若見十方世界眾生受諸樂報，見已作如是念：『願一切眾生得一切智樂。』若見十方世界眾生受諸苦報，為諸眾生懺悔諸罪作是大莊嚴：『如是眾生所受苦惱，我悉代受令彼得樂。以是善根願成一切智，除一切眾生苦惱。』以是因緣故，畢竟不受一切諸苦純受諸樂。是名菩薩摩訶薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若見十方世界眾生受諸樂報，見已作如是念：『願一切眾生得一切智樂。』若見十方世界眾生受諸苦報，為諸眾生懺悔諸罪作是大莊嚴：『如是眾生所受苦惱，我悉代受令彼得樂。以是善根願成一切智，除一切眾生苦惱。』以是因緣故，畢竟不受一切諸苦純受諸樂。是名菩薩摩訶薩行於方便。

「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若禮一佛恭敬供養尊重讚歎，作是念：『一切如來同一法界，一法身，一戒、一定、一慧、一解脫、一解脫知見。』作是念已，當知若禮一佛，恭敬供養尊重讚歎，即是禮拜供養恭敬尊重讚歎一切諸佛。若供養一佛，即是供養十方諸佛。如是供養十方佛已。是名菩薩摩訶薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若禮一佛恭敬供養尊重讚歎，作是念：『一切如來同一法界，一法身，一戒、一定、一慧、一解脫、一解脫知見。』作是念已，當知若禮一佛，恭敬供養尊重讚歎，即是禮拜供養恭敬尊重讚歎一切諸佛。若供養一佛，即是供養十方諸佛。如是供養十方佛已。是名菩薩摩訶薩行於方便。

「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若鈍根者不應自輕，乃至若能通利一四句偈，作是念：『若解一四句偈義，即知一切佛法。一切佛法皆攝在此一偈義中。』如是通達已心不懈怠，若至諸國城邑聚落，以慈悲心廣為人說，不求利養名聞讚歎，作如是願：『此四句偈願令他聞。以是善根因緣方便，願已令一切眾生多聞皆如阿難，及得如來辯。』是名菩薩摩訶薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若鈍根者不應自輕，乃至若能通利一四句偈，作是念：『若解一四句偈義，即知一切佛法。一切佛法皆攝在此一偈義中。』如是通達已心不懈怠，若至諸國城邑聚落，以慈悲心廣為人說，不求利養名聞讚歎，作如是願：『此四句偈願令他聞。以是善根因緣方便，願已令一切眾生多聞皆如阿難，及得如來辯。』是名菩薩摩訶薩行於方便。

「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若生貧窮家，是菩薩乃至乞食，若得一摶食用施僧。若施一人不以為愧，應作是念：『如佛所說，心增廣大勝以財施。我財施雖少，以一切智心，願是善根成一切智，令諸眾生悉得寶手猶如如來。』以是緣故，具足施戒禪定福處。是名菩薩摩訶薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若生貧窮家，是菩薩乃至乞食，若得一摶食用施僧。若施一人不以為愧，應作是念：『如佛所說，心增廣大勝以財施。我財施雖少，以一切智心，願是善根成一切智，令諸眾生悉得寶手猶如如來。』以是緣故，具足施戒禪定福處。是名菩薩摩訶薩行於方便。

「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若見聲聞緣覺多得利養尊重讚歎，是菩薩自以二緣慰喻其心。何等為二？所謂因菩薩故有諸如來，因如來故有聲聞緣覺。如是思惟：『二乘之人雖得利養，我猶勝彼。彼所食者是我父物，云何於中而生希望？』是名菩薩摩訶薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，若見聲聞緣覺多得利養尊重讚歎，是菩薩自以二緣慰喻其心。何等為二？所謂因菩薩故有諸如來，因如來故有聲聞緣覺。如是思惟：『二乘之人雖得利養，我猶勝彼。彼所食者是我父物，云何於中而生希望？』是名菩薩摩訶薩行於方便。

「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，行施之時具六波羅蜜。何等為六？善男子！菩薩行方便時，若見乞兒除慳惜心，具足大施，是名檀波羅蜜。自持禁戒施持戒者，見破戒人勸令持戒，勸持戒已然後給施，是名尸波羅蜜。自除瞋恚行於慈愍，心無穢濁利益眾生等心而施，是名羼提波羅蜜。若施飲食湯藥，即時具足身心精進，去來進止屈伸俯仰，是名毘梨耶波羅蜜。若行施已其心得定，歡喜悅預專念不亂，是名禪波羅蜜。如是施已分別諸法，施者是誰？誰為受者？誰受報者？如是觀已無有一法名為施者、若受施人及受報者，是名般若波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩行於方便具六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩行於方便，行施之時具六波羅蜜。何等為六？善男子！菩薩行方便時，若見乞兒除慳惜心，具足大施，是名檀波羅蜜。自持禁戒施持戒者，見破戒人勸令持戒，勸持戒已然後給施，是名尸波羅蜜。自除瞋恚行於慈愍，心無穢濁利益眾生等心而施，是名羼提波羅蜜。若施飲食湯藥，即時具足身心精進，去來進止屈伸俯仰，是名毘梨耶波羅蜜。若行施已其心得定，歡喜悅預專念不亂，是名禪波羅蜜。如是施已分別諸法，施者是誰？誰為受者？誰受報者？如是觀已無有一法名為施者、若受施人及受報者，是名般若波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩行於方便具六波羅蜜。」

爾時智勝菩薩白佛言：「世尊！未曾有也。菩薩摩訶薩行於方便，即於施時以此施故攝一切佛法及諸眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時智勝菩薩白佛言：「世尊！未曾有也。菩薩摩訶薩行於方便，即於施時以此施故攝一切佛法及諸眾生。」

佛告智勝菩薩：「善男子！如汝所說。菩薩摩訶薩行於方便，以方便力故雖行少施，所得福德無量無邊阿僧祇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智勝菩薩：「善男子！如汝所說。菩薩摩訶薩行於方便，以方便力故雖行少施，所得福德無量無邊阿僧祇。」

佛復告智勝菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩雖至不退轉地，亦以方便而行於施，是名菩薩行於方便。善男子！有時惡知識教菩薩言：『汝何用久處生死？可於此身早入涅槃。』菩薩知已即應離之。『我如是大莊嚴教化一切眾生，是人為我作諸留難。若我不在生死中者，何能教化無量眾生？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告智勝菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩雖至不退轉地，亦以方便而行於施，是名菩薩行於方便。善男子！有時惡知識教菩薩言：『汝何用久處生死？可於此身早入涅槃。』菩薩知已即應離之。『我如是大莊嚴教化一切眾生，是人為我作諸留難。若我不在生死中者，何能教化無量眾生？』」

智勝菩薩白佛言：「世尊！若有眾生以妄想故犯四重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智勝菩薩白佛言：「世尊！若有眾生以妄想故犯四重罪。」

佛告智勝菩薩：「善男子！若出家菩薩以妄想故犯四重罪，行方便菩薩能盡除滅。我今亦說無有犯罪及受報者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智勝菩薩：「善男子！若出家菩薩以妄想故犯四重罪，行方便菩薩能盡除滅。我今亦說無有犯罪及受報者。」

智勝菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩犯罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智勝菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩犯罪？」

佛告智勝菩薩：「善男子！菩薩雖行解脫戒，於百千劫中噉果食草，能忍眾生善惡之語。若與聲聞緣覺共思惟法，善男子！是名菩薩摩訶薩犯於重罪。善男子！如聲聞人犯於重禁，非即此身得入涅槃。善男子！菩薩如是不除聲聞緣覺共思惟法，不捨不悔者，終不得成阿耨多羅三藐三菩提；若得佛法，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智勝菩薩：「善男子！菩薩雖行解脫戒，於百千劫中噉果食草，能忍眾生善惡之語。若與聲聞緣覺共思惟法，善男子！是名菩薩摩訶薩犯於重罪。善男子！如聲聞人犯於重禁，非即此身得入涅槃。善男子！菩薩如是不除聲聞緣覺共思惟法，不捨不悔者，終不得成阿耨多羅三藐三菩提；若得佛法，無有是處。」

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！我今晨朝入舍衛城次第乞食，見眾尊王菩薩與一女人同一床坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！我今晨朝入舍衛城次第乞食，見眾尊王菩薩與一女人同一床坐。」

阿難說是語已，即時大地六種震動。眾尊王菩薩於大眾中，上昇虛空高七多羅樹，語阿難言：「尊者！何有犯罪能住空耶？阿難！可以此事問於世尊，云何罪法？云何非罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難說是語已，即時大地六種震動。眾尊王菩薩於大眾中，上昇虛空高七多羅樹，語阿難言：「尊者！何有犯罪能住空耶？阿難！可以此事問於世尊，云何罪法？云何非罪？」

爾時阿難憂愁向佛，右膝著地手執佛足：「世尊！我今悔過。如是大龍，我說犯罪。如是菩薩，我求其過。世尊！我今悔過，唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難憂愁向佛，右膝著地手執佛足：「世尊！我今悔過。如是大龍，我說犯罪。如是菩薩，我求其過。世尊！我今悔過，唯願聽許。」

佛告阿難：「汝不應於大乘大士求覓其罪。阿難！汝聲聞人，於障處行寂滅定，無有留難斷一切結。阿難！行方便菩薩如是成就一切智心，雖在中宮婇女共相娛樂，不起魔事及諸留難，而得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿難！行方便菩薩無有受如是眾生不以三寶勸化，若阿耨多羅三藐三菩提。阿難！若學大乘善男子善女人不離一切智心，若見可意五欲，即便在中共相娛樂。阿難！汝應作是念：『如此菩薩即是能成如來根本。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝不應於大乘大士求覓其罪。阿難！汝聲聞人，於障處行寂滅定，無有留難斷一切結。阿難！行方便菩薩如是成就一切智心，雖在中宮婇女共相娛樂，不起魔事及諸留難，而得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿難！行方便菩薩無有受如是眾生不以三寶勸化，若阿耨多羅三藐三菩提。阿難！若學大乘善男子善女人不離一切智心，若見可意五欲，即便在中共相娛樂。阿難！汝應作是念：『如此菩薩即是能成如來根本。』」

佛告阿難：「汝今諦聽諦聽。以何緣故，眾尊王菩薩摩訶薩與此女人同一床坐？阿難！彼女人者曾於過去五百世中，為眾尊王菩薩作婦。彼女人本習氣故，見眾尊王菩薩心生愛著繫縛不捨。此眾尊王菩薩威德端正持戒力故，見已歡喜踊躍在一獨處生如是心：『若眾尊王菩薩能與我共一床坐者，我當發阿耨多羅三藐三菩提心。』阿難！爾時眾尊王菩薩知彼女人心之所念，如是知已即於晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食，至彼女家即入其舍。尋時思惟如是法門：『若內地大、若外地大，是一地大。以地大心執女人手共一床坐，眾尊王菩薩即於坐上而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今諦聽諦聽。以何緣故，眾尊王菩薩摩訶薩與此女人同一床坐？阿難！彼女人者曾於過去五百世中，為眾尊王菩薩作婦。彼女人本習氣故，見眾尊王菩薩心生愛著繫縛不捨。此眾尊王菩薩威德端正持戒力故，見已歡喜踊躍在一獨處生如是心：『若眾尊王菩薩能與我共一床坐者，我當發阿耨多羅三藐三菩提心。』阿難！爾時眾尊王菩薩知彼女人心之所念，如是知已即於晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食，至彼女家即入其舍。尋時思惟如是法門：『若內地大、若外地大，是一地大。以地大心執女人手共一床坐，眾尊王菩薩即於坐上而說偈言：

「『如來不讚歎， 凡夫所行欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來不讚歎， 凡夫所行欲；

離欲及貪愛， 乃成天人師。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲及貪愛， 乃成天人師。』」

佛告阿難：「時彼女人聞此偈已，心大歡喜踊躍無量，即從坐起向眾尊王菩薩接足敬禮，說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「時彼女人聞此偈已，心大歡喜踊躍無量，即從坐起向眾尊王菩薩接足敬禮，說是偈言：

「『我不貪愛欲， 貪欲佛所呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我不貪愛欲， 貪欲佛所呵。

離欲及貪愛， 乃成天人師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲及貪愛， 乃成天人師。』

「說是偈已作如是言：『我先所生惡欲之心，今當悔過。』即生善欲發菩提心，願欲利益一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已作如是言：『我先所生惡欲之心，今當悔過。』即生善欲發菩提心，願欲利益一切眾生。」

佛告阿難：「爾時眾尊王菩薩勸彼女人令發阿耨多羅三藐三菩提心已，即從坐去。阿難！汝觀是女人專心福報。我今以正遍知記彼女人，於此命終得轉女身當成男子。於將來世九十九劫，供養百千無量阿僧祇諸佛，具足一切佛法，得成為佛，號無垢煩惱如來、應供、正遍知。彼佛成道已，當是世時無有一人起不善心。阿難當知，行方便菩薩所攝眷屬，終不墮三惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時眾尊王菩薩勸彼女人令發阿耨多羅三藐三菩提心已，即從坐去。阿難！汝觀是女人專心福報。我今以正遍知記彼女人，於此命終得轉女身當成男子。於將來世九十九劫，供養百千無量阿僧祇諸佛，具足一切佛法，得成為佛，號無垢煩惱如來、應供、正遍知。彼佛成道已，當是世時無有一人起不善心。阿難當知，行方便菩薩所攝眷屬，終不墮三惡道。」

爾時眾尊王菩薩從空中下，頂禮佛足。禮已白佛言：「世尊！菩薩行於方便，若為一人起大悲心合集善法，若似犯罪、若實犯罪，於百千劫墮大地獄。世尊！此菩薩堪受諸惡及地獄苦，以此善根願不捨一人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾尊王菩薩從空中下，頂禮佛足。禮已白佛言：「世尊！菩薩行於方便，若為一人起大悲心合集善法，若似犯罪、若實犯罪，於百千劫墮大地獄。世尊！此菩薩堪受諸惡及地獄苦，以此善根願不捨一人。」

爾時世尊讚眾尊王菩薩言：「善哉善哉。善男子！菩薩成就如是悲心，雖受五欲不犯重罪，離於諸罪及遠一切墮惡道業。善男子！我念過去阿僧祇劫復過是數，時有梵志名曰樹提，於四十二億歲在空林中常修梵行。彼時梵志過是歲已，從林中出入極樂城，入彼城已見有一女。彼時女人見此梵志儀容端嚴，即起欲心，尋趣梵志以手執足，即時躄地。善男子！爾時梵志告女人曰：『姊何所求？』女曰：『我求梵志。』梵志言：『姊！我不行欲。』女曰：『若不從我，我今當死。』善男子！爾時樹提梵志如是思惟：『此非我法亦非我時。我於四十二億歲修淨梵行，云何於今而當毀壞？』彼時梵志強自頓抴得離七步，離七步已生哀愍心，如是思惟：『我雖犯戒墮於惡道，我能堪忍地獄之苦。我今不忍見是女人受此苦惱，不令是人以我致死。』善男子！爾時梵志又如是思惟已，還至女所，以右手捉作如是言：『姊起，恣汝所欲。』善男子！爾時梵志於十二年中共為家室，過十二年已尋復出家，即時還具四無量心，具已命終生梵天中。善男子！汝勿有疑。爾時梵志即我身是，彼女人者今瞿夷是。善男子！我於爾時為彼女欲暫起悲心，即得超越十百千劫生死之苦。善男子！汝如是觀，若餘眾生由愛欲故墮於地獄，行方便菩薩由生梵天。是名菩薩摩訶薩行於方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚眾尊王菩薩言：「善哉善哉。善男子！菩薩成就如是悲心，雖受五欲不犯重罪，離於諸罪及遠一切墮惡道業。善男子！我念過去阿僧祇劫復過是數，時有梵志名曰樹提，於四十二億歲在空林中常修梵行。彼時梵志過是歲已，從林中出入極樂城，入彼城已見有一女。彼時女人見此梵志儀容端嚴，即起欲心，尋趣梵志以手執足，即時躄地。善男子！爾時梵志告女人曰：『姊何所求？』女曰：『我求梵志。』梵志言：『姊！我不行欲。』女曰：『若不從我，我今當死。』善男子！爾時樹提梵志如是思惟：『此非我法亦非我時。我於四十二億歲修淨梵行，云何於今而當毀壞？』彼時梵志強自頓抴得離七步，離七步已生哀愍心，如是思惟：『我雖犯戒墮於惡道，我能堪忍地獄之苦。我今不忍見是女人受此苦惱，不令是人以我致死。』善男子！爾時梵志又如是思惟已，還至女所，以右手捉作如是言：『姊起，恣汝所欲。』善男子！爾時梵志於十二年中共為家室，過十二年已尋復出家，即時還具四無量心，具已命終生梵天中。善男子！汝勿有疑。爾時梵志即我身是，彼女人者今瞿夷是。善男子！我於爾時為彼女欲暫起悲心，即得超越十百千劫生死之苦。善男子！汝如是觀，若餘眾生由愛欲故墮於地獄，行方便菩薩由生梵天。是名菩薩摩訶薩行於方便。」

佛復告智勝菩薩：「善男子！若舍利弗、大目犍連等行方便者，不令瞿伽離墮於地獄。何以故？善男子！我念過去世鳩留孫佛時，有一比丘名曰無垢，在空林野止住窟中。去窟不遠有五仙人。當爾之時卒起大雲而降大雨，時有貧女道遇暴雨寒裸恐怖，即入無垢所住窟中。時雨既止，無垢比丘共此女人從窟而出。時五仙人見此事已心生荒穢，各相謂言：『無垢比丘心懷奸諂作不淨行。』時無垢比丘知彼仙人心之所念，即踊身虛空高七多羅樹。時五仙人見無垢比丘上昇虛空，見已復相謂言：『我等所見書記經論，若人作不淨行，不能如是飛昇虛空；若修淨行則能如是。』彼時仙人即向無垢五體投地合掌悔過，不敢覆藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告智勝菩薩：「善男子！若舍利弗、大目犍連等行方便者，不令瞿伽離墮於地獄。何以故？善男子！我念過去世鳩留孫佛時，有一比丘名曰無垢，在空林野止住窟中。去窟不遠有五仙人。當爾之時卒起大雲而降大雨，時有貧女道遇暴雨寒裸恐怖，即入無垢所住窟中。時雨既止，無垢比丘共此女人從窟而出。時五仙人見此事已心生荒穢，各相謂言：『無垢比丘心懷奸諂作不淨行。』時無垢比丘知彼仙人心之所念，即踊身虛空高七多羅樹。時五仙人見無垢比丘上昇虛空，見已復相謂言：『我等所見書記經論，若人作不淨行，不能如是飛昇虛空；若修淨行則能如是。』彼時仙人即向無垢五體投地合掌悔過，不敢覆藏。」

佛告智勝菩薩：「善男子！爾時無垢比丘若不作如是方便飛昇虛空者，此五仙人即此生身入於地獄。善男子，爾時比丘豈異人乎？即彌勒菩薩是。善男子！汝今當知，舍利弗、目犍連若作如是方便飛昇虛空者，瞿伽離比丘不墮地獄。善男子！汝今當知，如諸菩薩摩訶薩所行方便，聲聞緣覺之所無有。善男子！譬如婬女善知六十四態，為財寶故媚言誘他詐許捨身，所重之物無所匱惜，後得彼物。得彼物已，驅逐令去不生悔心。善男子！行方便菩薩能知隨宜行於方便，如是教化一切眾生，隨其所欲而為現身，於所須物心無悋惜，乃至捨身為眾生故，愛樂善根不求果報。知諸眾生作善根已心無退轉，即於爾時心生捨離，所現五欲永無戀著。善男子！譬如黑蜂在畜生中，於一切花雖經香味，而於其中無依止想無所愛著，於花葉莖香不持而去。善男子！菩薩摩訶薩行於方便亦得如是，為化眾生處於五欲見法無常，不以常想而起於愛，又不自害亦不害他。善男子！如小種子雖生於牙，然其本色無所虧損不生異物。善男子，如是空、無相、無作、無我智慧種子，菩薩雖有煩惱於五欲娛樂，不生三惡道牙，不損善根之色亦不退轉。善男子！譬如魚師以食塗網投之深淵，既滿所求即尋牽出。善男子！行方便菩薩亦復如是，以空、無相、無作、無我智慧勳修其心結以為網，一切智心以為塗食，雖投五欲污泥之中，如其所願牽出欲界，命終之後生於梵世。善男子！譬如有人善知呪術，為官所執被五繫縛，此人自以呪術力故即斷五縛隨願而去。善男子！如是菩薩摩訶薩行於方便，雖處五欲共相娛樂，為化眾生如其所求，以一切智呪斷五欲縛生於梵世。善男子！譬如士夫善知戰法，藏一利刀衛送行人。而彼眾中無有一人能知此人密懷奇謀而反輕之，更生憐愍無敬重心，各相謂言：『彼人既無器仗亦無伴黨，此非健士復無勢力，自身不救何能濟人？此若壞賊無有是處。彼人必當受諸困厄。』時彼士夫遂至空澤，群賊俱發。爾時士夫牢自莊嚴，尋時即出所藏之刀，始一擲刀群賊喪命，諸賊既壞復還藏刀。善男子！行方便菩薩善藏智刀，而以方便處於五欲共相娛樂，為化眾生。聲聞見此方便菩薩處於五欲共相娛樂，不知方便故生濁心，或復憐愍謂為放逸：『如是之人尚不自度，況能救度一切眾生？若能壞魔無有是處。』爾時菩薩善用方便智慧之刀，如其所求斷諸煩惱盡令摧滅，以智慧刀至淨佛土，無諸女人乃至無有一念欲想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智勝菩薩：「善男子！爾時無垢比丘若不作如是方便飛昇虛空者，此五仙人即此生身入於地獄。善男子，爾時比丘豈異人乎？即彌勒菩薩是。善男子！汝今當知，舍利弗、目犍連若作如是方便飛昇虛空者，瞿伽離比丘不墮地獄。善男子！汝今當知，如諸菩薩摩訶薩所行方便，聲聞緣覺之所無有。善男子！譬如婬女善知六十四態，為財寶故媚言誘他詐許捨身，所重之物無所匱惜，後得彼物。得彼物已，驅逐令去不生悔心。善男子！行方便菩薩能知隨宜行於方便，如是教化一切眾生，隨其所欲而為現身，於所須物心無悋惜，乃至捨身為眾生故，愛樂善根不求果報。知諸眾生作善根已心無退轉，即於爾時心生捨離，所現五欲永無戀著。善男子！譬如黑蜂在畜生中，於一切花雖經香味，而於其中無依止想無所愛著，於花葉莖香不持而去。善男子！菩薩摩訶薩行於方便亦得如是，為化眾生處於五欲見法無常，不以常想而起於愛，又不自害亦不害他。善男子！如小種子雖生於牙，然其本色無所虧損不生異物。善男子，如是空、無相、無作、無我智慧種子，菩薩雖有煩惱於五欲娛樂，不生三惡道牙，不損善根之色亦不退轉。善男子！譬如魚師以食塗網投之深淵，既滿所求即尋牽出。善男子！行方便菩薩亦復如是，以空、無相、無作、無我智慧勳修其心結以為網，一切智心以為塗食，雖投五欲污泥之中，如其所願牽出欲界，命終之後生於梵世。善男子！譬如有人善知呪術，為官所執被五繫縛，此人自以呪術力故即斷五縛隨願而去。善男子！如是菩薩摩訶薩行於方便，雖處五欲共相娛樂，為化眾生如其所求，以一切智呪斷五欲縛生於梵世。善男子！譬如士夫善知戰法，藏一利刀衛送行人。而彼眾中無有一人能知此人密懷奇謀而反輕之，更生憐愍無敬重心，各相謂言：『彼人既無器仗亦無伴黨，此非健士復無勢力，自身不救何能濟人？此若壞賊無有是處。彼人必當受諸困厄。』時彼士夫遂至空澤，群賊俱發。爾時士夫牢自莊嚴，尋時即出所藏之刀，始一擲刀群賊喪命，諸賊既壞復還藏刀。善男子！行方便菩薩善藏智刀，而以方便處於五欲共相娛樂，為化眾生。聲聞見此方便菩薩處於五欲共相娛樂，不知方便故生濁心，或復憐愍謂為放逸：『如是之人尚不自度，況能救度一切眾生？若能壞魔無有是處。』爾時菩薩善用方便智慧之刀，如其所求斷諸煩惱盡令摧滅，以智慧刀至淨佛土，無諸女人乃至無有一念欲想。」

爾時有菩薩名曰愛作，入舍衛城次第乞食，漸漸遂至一長者家。長者有女名曰德增，住高樓上。彼時女人聞菩薩聲，尋持食出向愛作菩薩。女見菩薩取其形容相好音聲，欲心即起為欲所燒，即時命終骨節解散。愛作菩薩見德增女，亦起惡覺婬欲之心。于時愛作菩薩即自思惟：「云何彼法？法者為著。云何彼眼？何者此眼？眼性非知，但是肉團，不愛不知、不思不覺、無所分別、其性本空。耳鼻舌身意法亦復如是。」薄皮厚皮、血肉脂肪、髮毛爪齒、骨髓筋脈，從足至頂如是觀已，若內若外無有一法而可愛著、若瞋若癡。於一切法如實觀，即離欲心得無生忍。得無生忍已，其心歡喜踊躍無量，即昇虛空高一多羅樹，遶舍衛城七匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有菩薩名曰愛作，入舍衛城次第乞食，漸漸遂至一長者家。長者有女名曰德增，住高樓上。彼時女人聞菩薩聲，尋持食出向愛作菩薩。女見菩薩取其形容相好音聲，欲心即起為欲所燒，即時命終骨節解散。愛作菩薩見德增女，亦起惡覺婬欲之心。于時愛作菩薩即自思惟：「云何彼法？法者為著。云何彼眼？何者此眼？眼性非知，但是肉團，不愛不知、不思不覺、無所分別、其性本空。耳鼻舌身意法亦復如是。」薄皮厚皮、血肉脂肪、髮毛爪齒、骨髓筋脈，從足至頂如是觀已，若內若外無有一法而可愛著、若瞋若癡。於一切法如實觀，即離欲心得無生忍。得無生忍已，其心歡喜踊躍無量，即昇虛空高一多羅樹，遶舍衛城七匝。

爾時世尊見愛作菩薩飛騰虛空，猶如鵝王無所罣礙。佛見是已告阿難言：「阿難！汝見愛作菩薩飛騰虛空，猶如鵝王無所礙不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見愛作菩薩飛騰虛空，猶如鵝王無所罣礙。佛見是已告阿難言：「阿難！汝見愛作菩薩飛騰虛空，猶如鵝王無所礙不？」

阿難言：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「唯然已見。」

佛告阿難：「是愛作菩薩因起欲心推求諸法，即壞魔眾當轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是愛作菩薩因起欲心推求諸法，即壞魔眾當轉法輪。」

時德增女命終之後生三十三天，轉于女身得成男子，自然處於七寶宮殿，縱廣正等十二由旬，有萬四千諸天婇女以為侍衛。是德增天子得識宿命推先業行：「以何業緣而來生此？」如是思惟已，見舍衛城中作長者女，因見愛作菩薩生婬欲心，欲心熾盛即身命終，便轉女身得成男子。「我以是事得無量神力。」爾時德增天子如是思惟：「因起婬欲得如是報。今我於愛作菩薩心甚清淨禮敬供養。我今若住先受五欲，此非我宜。」如是思惟已，當詣如來并欲見於愛作菩薩禮敬供養。時德增天子與其眷屬，持天花香塗香末香，即於初夜來至佛所，自以光明普照祇洹，入覲世尊及見愛作，即以天花末香塗香供養於佛，頂禮佛足及愛作菩薩、一切大眾，右遶三匝，合掌向佛即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時德增女命終之後生三十三天，轉于女身得成男子，自然處於七寶宮殿，縱廣正等十二由旬，有萬四千諸天婇女以為侍衛。是德增天子得識宿命推先業行：「以何業緣而來生此？」如是思惟已，見舍衛城中作長者女，因見愛作菩薩生婬欲心，欲心熾盛即身命終，便轉女身得成男子。「我以是事得無量神力。」爾時德增天子如是思惟：「因起婬欲得如是報。今我於愛作菩薩心甚清淨禮敬供養。我今若住先受五欲，此非我宜。」如是思惟已，當詣如來并欲見於愛作菩薩禮敬供養。時德增天子與其眷屬，持天花香塗香末香，即於初夜來至佛所，自以光明普照祇洹，入覲世尊及見愛作，即以天花末香塗香供養於佛，頂禮佛足及愛作菩薩、一切大眾，右遶三匝，合掌向佛即說偈言：

「天人之尊， 不可思議， 菩薩所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天人之尊， 不可思議， 菩薩所行，

亦不可議。 如來之法， 不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不可議。 如來之法， 不可思議，

大名稱者， 亦不可議。 我昔舍衛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大名稱者， 亦不可議。 我昔舍衛，

曾為童女， 在長者家， 名曰德增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾為童女， 在長者家， 名曰德增。

其年幼少， 顏貌端正， 父母愛念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其年幼少， 顏貌端正， 父母愛念，

為作遮護。 如來世尊， 無有輕戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為作遮護。 如來世尊， 無有輕戲，

有子愛作， 有大威德。 入舍衛城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有子愛作， 有大威德。 入舍衛城，

而行乞食， 漸到我父， 所止之舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而行乞食， 漸到我父， 所止之舍。

我時聞其， 好妙音聲， 心大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時聞其， 好妙音聲， 心大歡喜，

即持食出。 尋時向於， 行大心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即持食出。 尋時向於， 行大心者，

如來之子， 愛作菩薩。 見菩薩時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來之子， 愛作菩薩。 見菩薩時，

已在我心， 觀其淨妙， 心生染欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已在我心， 觀其淨妙， 心生染欲。

我若不得， 內心所願， 便當即時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若不得， 內心所願， 便當即時，

身命殞沒。 我於爾時， 口不能言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身命殞沒。 我於爾時， 口不能言，

手所持食， 不能與之。 內心懷熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手所持食， 不能與之。 內心懷熱，

而發婬欲， 是時身熱， 尋便命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而發婬欲， 是時身熱， 尋便命終。

我時命終， 經一念頃， 尋得上生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時命終， 經一念頃， 尋得上生，

三十三天。 離於最下， 女人之身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天。 離於最下， 女人之身，

得成男子， 為人所讚。 勝妙宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成男子， 為人所讚。 勝妙宮殿，

自然而出， 種種妙寶， 人之所珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然而出， 種種妙寶， 人之所珍。

具足一萬， 四千婇女， 如是眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一萬， 四千婇女， 如是眷屬，

是我所有。 我以此緣， 尋觀宿命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是我所有。 我以此緣， 尋觀宿命，

而自思惟， 即知往因。 因發欲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而自思惟， 即知往因。 因發欲心，

得如是報， 我以染心， 視於愛作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得如是報， 我以染心， 視於愛作，

由見菩薩， 得喜光明。 我身所出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由見菩薩， 得喜光明。 我身所出，

光明之焰， 因彼業緣， 得如是報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明之焰， 因彼業緣， 得如是報。

我終不願， 求於二乘， 所願之處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我終不願， 求於二乘， 所願之處，

唯佛知之。 婬欲之心， 得報尚爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛知之。 婬欲之心， 得報尚爾，

何況能作， 善心供養。 如我於今， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況能作， 善心供養。 如我於今，

向於世尊， 發如是願， 求一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向於世尊， 發如是願， 求一切智。

假使所行， 劫如恒沙， 終不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使所行， 劫如恒沙， 終不退轉，

於佛智慧。 遇善知識， 愛作菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛智慧。 遇善知識， 愛作菩薩，

今我當以。 真法供養， 若餘供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我當以。 真法供養， 若餘供養，

非為供養， 唯發菩提， 是真供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非為供養， 唯發菩提， 是真供養。

行於菩提， 最勝最尊。 更不以欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於菩提， 最勝最尊。 更不以欲，

視諸女人， 我願如是， 離於女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 視諸女人， 我願如是， 離於女身。

向諸佛說， 四無所畏， 我之父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向諸佛說， 四無所畏， 我之父母，

尋曉見我， 身壞碎爛， 悲號啼哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋曉見我， 身壞碎爛， 悲號啼哭。

父母謂之， 比丘所為， 稱怨啼哭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母謂之， 比丘所為， 稱怨啼哭，

呵罵比丘。」 佛之神力， 令彼天子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵罵比丘。」 佛之神力， 令彼天子，

至父母所， 呵責諫喻： 「於此比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至父母所， 呵責諫喻： 「於此比丘，

勿生瞋恚， 莫於長夜， 受諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿生瞋恚， 莫於長夜， 受諸苦惱。

德增女人， 先命終已， 即得上生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德增女人， 先命終已， 即得上生，

三十三天。 離於女身， 得成男子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天。 離於女身， 得成男子，

為天人身， 光明遠照。 父母今當， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為天人身， 光明遠照。 父母今當，

詣世尊所， 先不善心， 今應悔過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詣世尊所， 先不善心， 今應悔過。

若除如來， 諸佛世尊， 更無有人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若除如來， 諸佛世尊， 更無有人，

可歸依者。」 以無畏心， 勸喻父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可歸依者。」 以無畏心， 勸喻父母，

即時父母， 得聞佛名。 尋共和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時父母， 得聞佛名。 尋共和合，

至於釋迦， 牟尼佛所。 至佛所已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於釋迦， 牟尼佛所。 至佛所已，

頭頂敬禮， 二足之尊。 「今者悔過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭頂敬禮， 二足之尊。 「今者悔過，

本瞋恚心； 恭敬尊重， 人中之尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本瞋恚心； 恭敬尊重， 人中之尊。

今者應問， 如來自知。 云何供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者應問， 如來自知。 云何供養，

佛法及僧？ 云何修習， 行於善行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法及僧？ 云何修習， 行於善行？

如是所問， 願為說之， 若得聞已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所問， 願為說之， 若得聞已，

專心修行。」 佛知父母， 其心決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專心修行。」 佛知父母， 其心決定，

天人之師， 說如是言： 「若欲供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人之師， 說如是言： 「若欲供養，

一切諸佛， 專心堅固， 發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛， 專心堅固， 發菩提心。」

德增父母， 及諸眷屬， 其數具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德增父母， 及諸眷屬， 其數具足，

滿五百人。 聞天人師， 如是之言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿五百人。 聞天人師， 如是之言，

發菩提心， 而作大願。 爾時佛告， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心， 而作大願。 爾時佛告，

賢者阿難： 「汝今善聽， 我之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難： 「汝今善聽， 我之所說。

菩薩所行， 不可思議， 無上智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行， 不可思議， 無上智慧，

及以方便。 愛作菩薩， 數數發願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以方便。 愛作菩薩， 數數發願，

女人見我， 若發欲心， 尋時得離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人見我， 若發欲心， 尋時得離，

於女人身， 得成男子， 為人所尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於女人身， 得成男子， 為人所尊。

阿難汝觀， 德力如是， 若犯非法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難汝觀， 德力如是， 若犯非法，

應墮惡道。 健士行之， 得壞魔眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應墮惡道。 健士行之， 得壞魔眾，

令彼生天， 得為天人。 今此天子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼生天， 得為天人。 今此天子，

供養於我， 其心恭敬， 正向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於我， 其心恭敬， 正向菩提。

彼當供養， 無量世尊， 來世成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當供養， 無量世尊， 來世成佛，

號曰善見。 此五百人， 向菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號曰善見。 此五百人， 向菩提者，

亦當作佛， 為天人師。 佛有是德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當作佛， 為天人師。 佛有是德，

誰不供養？ 是處深信， 得無量樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰不供養？ 是處深信， 得無量樂。

非一女人、 非二非三， 無量百千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非一女人、 非二非三， 無量百千，

那由他億， 見於愛作， 發婬欲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他億， 見於愛作， 發婬欲心，

尋即命終， 得為男子。 大醫藥王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋即命終， 得為男子。 大醫藥王，

有大名稱， 如是菩薩， 誰不尊敬？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大名稱， 如是菩薩， 誰不尊敬？

雖生欲心， 更得快樂， 況於菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖生欲心， 更得快樂， 況於菩薩，

生恭敬心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生恭敬心。」