大寶積經卷第一百一十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百一十三

北梁沙門釋道龔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北梁沙門釋道龔譯

寶梁聚會第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶梁聚會第四十四

沙門品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，盡是一生補處，悉從十方諸佛世界而來集會。爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！所言沙門，云何為沙門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，盡是一生補處，悉從十方諸佛世界而來集會。爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！所言沙門，云何為沙門？」

佛告迦葉：「所謂沙門者，寂滅故，調伏故，受教故，戒身淨故，入禪定故，得智慧故，解如實義得解脫故，於三脫門無所疑故，安住聖人所行法故，善修四念處故，離一切不善法故，安住四正勤故，善修四如意足故，成就信根故，信佛法僧故，成就堅信於佛法僧故，不信餘道法故，勤行離一切煩惱故，善修七菩提分離一切不善，如實修一切善法故，善知正念正智方便故，專念一切諸善法故，善知定慧方便故，成就五力故，不為一切煩惱之所亂故，善修七菩提分故，善知一切法中因緣方便故，善知聖道方便故，善知正見正定方便故，得四辯力不信外道故，依義不依語、依智不依識、依了義經不依不了義經、依法不依人故，離四魔故，善知五陰故，斷一切煩惱故，得最後身故，離生死道故，離一切愛故，勤行知苦斷集證滅修道故，善見四聖諦故，於佛法中不信餘道故，所作已辦故，斷一切漏故，修八背捨故，釋梵天王之所讚故，從本已來專心行道故，樂阿蘭若處故，安住聖法中故，樂佛法儀式故，心不傾動故，不親近出家在家眾故，心樂獨行如犀角故，畏於人眾多惱亂故，樂住獨處故，常怖畏三界故，得實沙門果故，離一切悕望故，離世八法故所謂利衰毀譽稱譏苦樂，堅心不動如地故，護彼我意無所犯故，不濁故，正行故，心行成就如虛空故，於諸形相心無染著如虛空中動手無所礙故。迦葉！若能成就如是行法，是名沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「所謂沙門者，寂滅故，調伏故，受教故，戒身淨故，入禪定故，得智慧故，解如實義得解脫故，於三脫門無所疑故，安住聖人所行法故，善修四念處故，離一切不善法故，安住四正勤故，善修四如意足故，成就信根故，信佛法僧故，成就堅信於佛法僧故，不信餘道法故，勤行離一切煩惱故，善修七菩提分離一切不善，如實修一切善法故，善知正念正智方便故，專念一切諸善法故，善知定慧方便故，成就五力故，不為一切煩惱之所亂故，善修七菩提分故，善知一切法中因緣方便故，善知聖道方便故，善知正見正定方便故，得四辯力不信外道故，依義不依語、依智不依識、依了義經不依不了義經、依法不依人故，離四魔故，善知五陰故，斷一切煩惱故，得最後身故，離生死道故，離一切愛故，勤行知苦斷集證滅修道故，善見四聖諦故，於佛法中不信餘道故，所作已辦故，斷一切漏故，修八背捨故，釋梵天王之所讚故，從本已來專心行道故，樂阿蘭若處故，安住聖法中故，樂佛法儀式故，心不傾動故，不親近出家在家眾故，心樂獨行如犀角故，畏於人眾多惱亂故，樂住獨處故，常怖畏三界故，得實沙門果故，離一切悕望故，離世八法故所謂利衰毀譽稱譏苦樂，堅心不動如地故，護彼我意無所犯故，不濁故，正行故，心行成就如虛空故，於諸形相心無染著如虛空中動手無所礙故。迦葉！若能成就如是行法，是名沙門。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！未曾有也。如來善說沙門德行。世尊！若未來世有諸沙門，非實沙門自言我是沙門、非梵行人自言我有梵行。如是之人，即已侵損如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！未曾有也。如來善說沙門德行。世尊！若未來世有諸沙門，非實沙門自言我是沙門、非梵行人自言我有梵行。如是之人，即已侵損如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告迦葉：「如是侵損如來菩提之罪，說不可盡。迦葉！我滅度後，汝及餘大弟子等亦皆滅度，又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界。爾時於我法中，當有比丘於諸所行心多諂曲。迦葉！我今當說沙門之垢、沙門過罪。迦葉！後末法中當有比丘，不修身、不修戒、不修心、不修慧，癡如小兒，向於闇冥而無所知，心不調伏成沙門垢。迦葉！云何沙門垢？迦葉！沙門垢有三十二，出家之人所應遠離。何等三十二？欲覺是沙門垢，瞋覺是沙門垢，惱覺是沙門垢，自讚是沙門垢，毀他是沙門垢，邪求利養是沙門垢，因利求利是沙門垢，損他施福是沙門垢，覆藏罪過是沙門垢，親近在家人是沙門垢，親近出家人是沙門垢，樂於眾閙是沙門垢，未得利養作方便求是沙門垢，於他利養心生悕望是沙門垢，自於利養心不知足是沙門垢，於他利養中心生嫉妬是沙門垢，常求他過是沙門垢，不見己過是沙門垢，於解脫戒而不堅持是沙門垢，不知慚愧是沙門垢，無恭恪意心慢掉動無有羞恥是沙門垢，起諸結使是沙門垢，逆十二因緣是沙門垢，攝取邊見是沙門垢，不寂滅不離欲是沙門垢，樂於生死不樂涅槃是沙門垢，好樂外典是沙門垢，五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢，不信業報是沙門垢，畏三脫門是沙門垢，謗深妙法不寂滅行是沙門垢，於三寶中心不尊敬是沙門垢。迦葉！是名沙門三十二垢。若能離此諸垢，是名沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是侵損如來菩提之罪，說不可盡。迦葉！我滅度後，汝及餘大弟子等亦皆滅度，又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界。爾時於我法中，當有比丘於諸所行心多諂曲。迦葉！我今當說沙門之垢、沙門過罪。迦葉！後末法中當有比丘，不修身、不修戒、不修心、不修慧，癡如小兒，向於闇冥而無所知，心不調伏成沙門垢。迦葉！云何沙門垢？迦葉！沙門垢有三十二，出家之人所應遠離。何等三十二？欲覺是沙門垢，瞋覺是沙門垢，惱覺是沙門垢，自讚是沙門垢，毀他是沙門垢，邪求利養是沙門垢，因利求利是沙門垢，損他施福是沙門垢，覆藏罪過是沙門垢，親近在家人是沙門垢，親近出家人是沙門垢，樂於眾閙是沙門垢，未得利養作方便求是沙門垢，於他利養心生悕望是沙門垢，自於利養心不知足是沙門垢，於他利養中心生嫉妬是沙門垢，常求他過是沙門垢，不見己過是沙門垢，於解脫戒而不堅持是沙門垢，不知慚愧是沙門垢，無恭恪意心慢掉動無有羞恥是沙門垢，起諸結使是沙門垢，逆十二因緣是沙門垢，攝取邊見是沙門垢，不寂滅不離欲是沙門垢，樂於生死不樂涅槃是沙門垢，好樂外典是沙門垢，五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢，不信業報是沙門垢，畏三脫門是沙門垢，謗深妙法不寂滅行是沙門垢，於三寶中心不尊敬是沙門垢。迦葉！是名沙門三十二垢。若能離此諸垢，是名沙門。

「迦葉！又有八法覆沙門行。何等八？一者不敬順師長；二不尊敬法；三不善思惟；四所未聞法聞已誹謗；五聞無眾生無我無命無人法已心生驚畏；六聞一切行本來無生已，而解有為法不解無為法；七聞說次第法已墮大深處；八聞一切法無生無性無出已而心迷沒。迦葉！是名八法覆於沙門行。如是八法，出家沙門應當遠離。迦葉！我不說剃頭法服名為沙門，所謂有功德儀式具足者乃名為沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！又有八法覆沙門行。何等八？一者不敬順師長；二不尊敬法；三不善思惟；四所未聞法聞已誹謗；五聞無眾生無我無命無人法已心生驚畏；六聞一切行本來無生已，而解有為法不解無為法；七聞說次第法已墮大深處；八聞一切法無生無性無出已而心迷沒。迦葉！是名八法覆於沙門行。如是八法，出家沙門應當遠離。迦葉！我不說剃頭法服名為沙門，所謂有功德儀式具足者乃名為沙門。

「迦葉！沙門身服袈裟，心應遠離貪恚癡行。何以故？心無貪恚癡行，我乃聽著袈裟。迦葉！若心有貪恚癡法而身著袈裟，除專心持戒，餘不持戒人則為燒滅袈裟。何以故？聖人表式，隨順寂滅行慈悲心離欲滅者之所應服。迦葉！汝今聽我說，聖人表式有十二事。何等十二？迦葉！持戒是聖人表式，禪定是聖人表式，智慧是聖人表式，解脫是聖人表式，解脫知見是聖人表式，入四聖諦是聖人表式，能解十二因緣是聖人表式，行四無量心是聖人表式，行於四禪是聖人表式，行四無色定是聖人表式，入四向正定是聖人表式，斷一切漏是聖人表式。迦葉！是名聖人十二表式迦葉。若有比丘不具足聖人十二表式身服袈裟者，我說此比丘是邪法行、非寂滅行、離佛法行，不近涅槃順生死行，為魔所鈎不度生死，於正法退而行邪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！沙門身服袈裟，心應遠離貪恚癡行。何以故？心無貪恚癡行，我乃聽著袈裟。迦葉！若心有貪恚癡法而身著袈裟，除專心持戒，餘不持戒人則為燒滅袈裟。何以故？聖人表式，隨順寂滅行慈悲心離欲滅者之所應服。迦葉！汝今聽我說，聖人表式有十二事。何等十二？迦葉！持戒是聖人表式，禪定是聖人表式，智慧是聖人表式，解脫是聖人表式，解脫知見是聖人表式，入四聖諦是聖人表式，能解十二因緣是聖人表式，行四無量心是聖人表式，行於四禪是聖人表式，行四無色定是聖人表式，入四向正定是聖人表式，斷一切漏是聖人表式。迦葉！是名聖人十二表式迦葉。若有比丘不具足聖人十二表式身服袈裟者，我說此比丘是邪法行、非寂滅行、離佛法行，不近涅槃順生死行，為魔所鈎不度生死，於正法退而行邪法。

「迦葉！是故出家比丘身服袈裟時，若未得沙門果者，應以八法敬重袈裟。何等八？於身袈裟，應起塔想、世尊想、寂滅想、慈想、敬如佛想、慚想、愧想、令我來世離貪恚癡具沙門法想。迦葉！是名八法敬重袈裟。迦葉！若有於四聖種不行知足離沙門法，亦不以此八法敬重袈裟者，而彼別有似沙門數墮小地獄。迦葉！彼地獄中似沙門者於中受罪，衣鉢支體皆悉熾然。坐臥之處凡有所用物，亦皆熾然如大火聚。似沙門者受如是罪。何以故？成就不淨身口意業故墮是罪處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！是故出家比丘身服袈裟時，若未得沙門果者，應以八法敬重袈裟。何等八？於身袈裟，應起塔想、世尊想、寂滅想、慈想、敬如佛想、慚想、愧想、令我來世離貪恚癡具沙門法想。迦葉！是名八法敬重袈裟。迦葉！若有於四聖種不行知足離沙門法，亦不以此八法敬重袈裟者，而彼別有似沙門數墮小地獄。迦葉！彼地獄中似沙門者於中受罪，衣鉢支體皆悉熾然。坐臥之處凡有所用物，亦皆熾然如大火聚。似沙門者受如是罪。何以故？成就不淨身口意業故墮是罪處。

「迦葉！若非沙門自言我是沙門非梵行者、自言我有梵行，若有持戒功德具足人所右遶恭敬尊重者，若破戒比丘受其禮敬供養而不自知惡，彼惡比丘以是不善根故得八輕法。何等八？一作愚癡，二口瘖瘂，三受身矬陋，四顏貌醜惡，其面側戾見者蚩笑，五轉受女人身作貧窮婢使，六其形羸瘦夭損壽命，七人所不敬常有惡名，八不值佛世。迦葉！是破戒比丘受持戒者禮敬供養，得如是八種法。迦葉！破戒比丘聞如是法已，應當不受持戒比丘禮敬供養。迦葉！若有非沙門自言我是沙門、非梵行自言我有梵行，於此大地乃至無有涕唾分處，況舉足下足去來屈伸。何以故？過去大王持此大地施與持戒有行德者，令於中行道。迦葉！是破戒比丘舉足下足處，一切信施不及此人，況僧坊及招提僧舍經行之處。若有房舍床敷園林，所有衣鉢臥具醫藥一切信施，所不應受。迦葉！我今當說。若有非沙門自言我是沙門、非梵行自言我有梵行，不能必報信施如一毛端。何以故？聖眾福田猶如大海最妙最勝，於中若有施主淨心信故，以施種子種福田中，如此施主起無量施想。迦葉！若有破戒比丘，如分一毛以為百分，若惡比丘受信施如一毛分，隨所受毛分即損失施主爾所大海福報之分，不能畢報。迦葉！是故應淨其心受他信施。迦葉！應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若非沙門自言我是沙門非梵行者、自言我有梵行，若有持戒功德具足人所右遶恭敬尊重者，若破戒比丘受其禮敬供養而不自知惡，彼惡比丘以是不善根故得八輕法。何等八？一作愚癡，二口瘖瘂，三受身矬陋，四顏貌醜惡，其面側戾見者蚩笑，五轉受女人身作貧窮婢使，六其形羸瘦夭損壽命，七人所不敬常有惡名，八不值佛世。迦葉！是破戒比丘受持戒者禮敬供養，得如是八種法。迦葉！破戒比丘聞如是法已，應當不受持戒比丘禮敬供養。迦葉！若有非沙門自言我是沙門、非梵行自言我有梵行，於此大地乃至無有涕唾分處，況舉足下足去來屈伸。何以故？過去大王持此大地施與持戒有行德者，令於中行道。迦葉！是破戒比丘舉足下足處，一切信施不及此人，況僧坊及招提僧舍經行之處。若有房舍床敷園林，所有衣鉢臥具醫藥一切信施，所不應受。迦葉！我今當說。若有非沙門自言我是沙門、非梵行自言我有梵行，不能必報信施如一毛端。何以故？聖眾福田猶如大海最妙最勝，於中若有施主淨心信故，以施種子種福田中，如此施主起無量施想。迦葉！若有破戒比丘，如分一毛以為百分，若惡比丘受信施如一毛分，隨所受毛分即損失施主爾所大海福報之分，不能畢報。迦葉！是故應淨其心受他信施。迦葉！應如是學。」

爾時眾中有淨行少欲離扼比丘二百人，聞說是已捫淚而白世尊：「我今當死，不欲以不得沙門果受他信施乃至一食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有淨行少欲離扼比丘二百人，聞說是已捫淚而白世尊：「我今當死，不欲以不得沙門果受他信施乃至一食。」

佛言：「善哉善哉。善男子！汝如是慚愧畏於後世，喻如金剛，即是現世瓔珞。善男子！我今當說。世有二人應受信施。何等二？一者勤行精進，二者得解脫者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉。善男子！汝如是慚愧畏於後世，喻如金剛，即是現世瓔珞。善男子！我今當說。世有二人應受信施。何等二？一者勤行精進，二者得解脫者。」

佛告比丘：「若有比丘得解脫者、行善法者，如我所說堅持戒者，觀一切行無常苦一切法無我者，觀涅槃寂滅願求欲得，如是比丘受他信施摶如須彌，必能報是信施之福。若有比丘受信施主施，令此施主得大利益得大果報。何以故？常生福德。有三種福：一常施食，二僧坊舍，三行慈心。此三福中慈心最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若有比丘得解脫者、行善法者，如我所說堅持戒者，觀一切行無常苦一切法無我者，觀涅槃寂滅願求欲得，如是比丘受他信施摶如須彌，必能報是信施之福。若有比丘受信施主施，令此施主得大利益得大果報。何以故？常生福德。有三種福：一常施食，二僧坊舍，三行慈心。此三福中慈心最勝。」

佛告比丘：「若有比丘從施主受施，若衣鉢臥具飲食湯藥受已，若入無量定，令彼施主得無量福得無量報。迦葉！譬如三千大千世界所有大海尚可竭盡，而此施主所得福報不可得盡。迦葉當知，破戒比丘損於施主爾所福德。若受施主施已，行於惡法損他信施。迦葉！如是說沙門垢、沙門過罪、沙門諂曲、沙門中賊。迦葉！持戒比丘應當專念，遠離如是一切惡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若有比丘從施主受施，若衣鉢臥具飲食湯藥受已，若入無量定，令彼施主得無量福得無量報。迦葉！譬如三千大千世界所有大海尚可竭盡，而此施主所得福報不可得盡。迦葉當知，破戒比丘損於施主爾所福德。若受施主施已，行於惡法損他信施。迦葉！如是說沙門垢、沙門過罪、沙門諂曲、沙門中賊。迦葉！持戒比丘應當專念，遠離如是一切惡法。

「迦葉！所謂沙門者，眼不流色中，耳鼻舌身意不流法中，是故謂之沙門。選擇六入、了達六通、專念六念、安住六敬法、行六重法，是謂沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！所謂沙門者，眼不流色中，耳鼻舌身意不流法中，是故謂之沙門。選擇六入、了達六通、專念六念、安住六敬法、行六重法，是謂沙門。」

比丘品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘品第二

爾時佛告迦葉：「所言比丘，比丘者能破煩惱，故名比丘。破我想、眾生想、人想、男想、女想，是謂比丘。復次迦葉！有修戒修慧，是名比丘。復次迦葉！離恐畏故、度三有四流故、見有及流諸過患故、離一切有及流故、安處無畏道故，是名比丘。迦葉！若有比丘自知不成就如是之法及餘善法，又離是法行於餘道，迦葉！彼比丘非我弟子、我非彼師。迦葉！多有惡比丘壞我佛法。迦葉！非九十五種外道能壞我法，亦非諸餘外道能壞我法，除我法中所有癡人。此癡人輩能壞我法。迦葉！譬如師子獸中之王，若其死已，虎狼鳥獸無有能得食其肉者。迦葉！師子身中自生諸蟲，還食其肉。迦葉！於我法中出如是等諸惡比丘，貪惜利養為貪利所覆，不滅惡法、不修善法、不離妄語。迦葉！如是比丘能壞我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告迦葉：「所言比丘，比丘者能破煩惱，故名比丘。破我想、眾生想、人想、男想、女想，是謂比丘。復次迦葉！有修戒修慧，是名比丘。復次迦葉！離恐畏故、度三有四流故、見有及流諸過患故、離一切有及流故、安處無畏道故，是名比丘。迦葉！若有比丘自知不成就如是之法及餘善法，又離是法行於餘道，迦葉！彼比丘非我弟子、我非彼師。迦葉！多有惡比丘壞我佛法。迦葉！非九十五種外道能壞我法，亦非諸餘外道能壞我法，除我法中所有癡人。此癡人輩能壞我法。迦葉！譬如師子獸中之王，若其死已，虎狼鳥獸無有能得食其肉者。迦葉！師子身中自生諸蟲，還食其肉。迦葉！於我法中出如是等諸惡比丘，貪惜利養為貪利所覆，不滅惡法、不修善法、不離妄語。迦葉！如是比丘能壞我法。

「迦葉！有四法成就，當知是惡比丘。何等四？貪恚癡及我慢者，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？傲慢自大、無慚、無愧、不慎口過，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？掉動、輕他、貪求利養、多行非法，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？多有姦偽、幻惑於人、多行邪命、多說惡言，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？現受他恩不知報之、小恩於他責望大報、先受他恩而不憶念、侵損親友，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？受人信施失他福報、不善護戒、輕所受戒、不堅持律，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？有我論、有眾生論、有命論、有人論，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四，不敬佛、不敬法、不敬僧、不敬戒，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？若僧和合而心不悅、不樂獨處、樂於眾中、常論世俗所有言說，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？求於利養、求大名稱、求多知識、不住聖種，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？繫屬於魔、為魔所害、多於睡眠、作善不喜，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？於佛法中朽敗、心懷諛諂、為煩惱所害、離沙門果，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？為婬欲所燒、瞋恚所燒、愚癡所燒、亦為一切煩惱所燒，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？多遊婬里不知過惡、不知知足、雖多學問不知知足、於所須物常懷嫉心不能施他，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？從闇入闇從癡入癡、不見聖諦多生疑惑、常為生死之所繫縛、閉涅槃門，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？身多姦行、口多姦行、意多姦行、儀式多姦行。云何身多姦行？安詳而行是身姦行，不左右視是身姦行，若左右視不過一尋是身姦行，邪命著衣是身姦行。諛諂行於空閑之處，不求空閑所行之法；諛諂乞食不觀乞食相；諛諂著糞掃衣，不知為慚愧故；諛諂行於山窟樹下，不知分別十二緣行；諛諂服於陳故棄藥，不求甘露法藥。迦葉！是名身多姦行。迦葉！云何口多姦行？他識我他請我，如所求我已得，我不求利養而他送與我，細妙供養我皆得，多利養我亦得，我常行善法應受供養，我善問答，我能順法相，我能逆法相，我於一切法解義非義；他若如是問我，我能如是答，答已伏彼令其默然；我說是已能令大眾一切喜悅，亦令一切歎言善哉。令 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！有四法成就，當知是惡比丘。何等四？貪恚癡及我慢者，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？傲慢自大、無慚、無愧、不慎口過，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？掉動、輕他、貪求利養、多行非法，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？多有姦偽、幻惑於人、多行邪命、多說惡言，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？現受他恩不知報之、小恩於他責望大報、先受他恩而不憶念、侵損親友，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？受人信施失他福報、不善護戒、輕所受戒、不堅持律，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？有我論、有眾生論、有命論、有人論，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四，不敬佛、不敬法、不敬僧、不敬戒，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？若僧和合而心不悅、不樂獨處、樂於眾中、常論世俗所有言說，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？求於利養、求大名稱、求多知識、不住聖種，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？繫屬於魔、為魔所害、多於睡眠、作善不喜，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？於佛法中朽敗、心懷諛諂、為煩惱所害、離沙門果，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？為婬欲所燒、瞋恚所燒、愚癡所燒、亦為一切煩惱所燒，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？多遊婬里不知過惡、不知知足、雖多學問不知知足、於所須物常懷嫉心不能施他，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？從闇入闇從癡入癡、不見聖諦多生疑惑、常為生死之所繫縛、閉涅槃門，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？身多姦行、口多姦行、意多姦行、儀式多姦行。云何身多姦行？安詳而行是身姦行，不左右視是身姦行，若左右視不過一尋是身姦行，邪命著衣是身姦行。諛諂行於空閑之處，不求空閑所行之法；諛諂乞食不觀乞食相；諛諂著糞掃衣，不知為慚愧故；諛諂行於山窟樹下，不知分別十二緣行；諛諂服於陳故棄藥，不求甘露法藥。迦葉！是名身多姦行。迦葉！云何口多姦行？他識我他請我，如所求我已得，我不求利養而他送與我，細妙供養我皆得，多利養我亦得，我常行善法應受供養，我善問答，我能順法相，我能逆法相，我於一切法解義非義；他若如是問我，我能如是答，答已伏彼令其默然；我說是已能令大眾一切喜悅，亦令一切歎言善哉。令

彼眾人請我供養，得供養已復令施主請言數來。迦葉！若有不調伏口而有所說，一切所言皆非正言，是口多姦行。迦葉！是名口多姦行。迦葉！云何意多姦行！心所牽連貪求利養、衣鉢臥具飲食醫藥，而口說言一切利養我所不須，心實多求而詐言知足，是名意多姦行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾人請我供養，得供養已復令施主請言數來。迦葉！若有不調伏口而有所說，一切所言皆非正言，是口多姦行。迦葉！是名口多姦行。迦葉！云何意多姦行！心所牽連貪求利養、衣鉢臥具飲食醫藥，而口說言一切利養我所不須，心實多求而詐言知足，是名意多姦行。」

爾時世尊而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言。

「心求利養， 口言知足， 邪命求利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心求利養， 口言知足， 邪命求利，

常無快樂。 其心多姦， 欺誑一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無快樂。 其心多姦， 欺誑一切，

如此之心， 都不清淨。 諸天龍神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此之心， 都不清淨。 諸天龍神，

有天眼者， 諸佛世尊， 咸共知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有天眼者， 諸佛世尊， 咸共知見。

「迦葉！如是惡比丘，離善法儀式、作邪命行，墮三惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！如是惡比丘，離善法儀式、作邪命行，墮三惡道。」

旃陀羅品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃陀羅品第三

佛告迦葉：「云何旃陀羅沙門？迦葉！譬如旃陀羅，常於塚間行求死尸，無慈悲心視於眾生，得見死尸心大喜悅。迦葉！如是沙門，旃陀羅常無慈心，至施主家行不善心，所求得已生貴重心。從施主家受利養已，不教施主佛法毘尼，為利養故親近在家，不為法故亦無慈心常求利養。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅為一切人之所捨離，所謂大臣長者及諸小王、剎利婆羅門并餘庶民，乃至下賤之所遠離，不欲共作知識。迦葉！如是沙門旃陀羅，亦為一切之所遠離。所謂持戒有德人所敬者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、鬼神及乾闥婆，知其破戒行惡法故。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅，所有衣服飲食諸所用物，盡非好人之所愛樂亦不受用。迦葉！如是沙門旃陀羅，若有衣鉢所用之物，皆是破戒非法身口意業諛諂所得。持戒沙門婆羅門捨不愛樂亦不受用，於此人所生哀愍心。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅，以愧恥心持所用器從他乞食。迦葉！如是沙門旃陀羅，以愧恥心入於房舍，及至他家或到眾中，亦以愧心至於佛所，亦以愧心禮如來塔，亦以愧心去來屈伸，亦以愧心行住坐臥。一切所行皆有愧心，覆藏惡法故。迦葉！我今當說，旃陀羅人所至之處不到善處。何以故？自行惡法故。迦葉！如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道，多作惡業無遮惡道法故。迦葉！是名沙門旃陀羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「云何旃陀羅沙門？迦葉！譬如旃陀羅，常於塚間行求死尸，無慈悲心視於眾生，得見死尸心大喜悅。迦葉！如是沙門，旃陀羅常無慈心，至施主家行不善心，所求得已生貴重心。從施主家受利養已，不教施主佛法毘尼，為利養故親近在家，不為法故亦無慈心常求利養。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅為一切人之所捨離，所謂大臣長者及諸小王、剎利婆羅門并餘庶民，乃至下賤之所遠離，不欲共作知識。迦葉！如是沙門旃陀羅，亦為一切之所遠離。所謂持戒有德人所敬者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、鬼神及乾闥婆，知其破戒行惡法故。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅，所有衣服飲食諸所用物，盡非好人之所愛樂亦不受用。迦葉！如是沙門旃陀羅，若有衣鉢所用之物，皆是破戒非法身口意業諛諂所得。持戒沙門婆羅門捨不愛樂亦不受用，於此人所生哀愍心。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅，以愧恥心持所用器從他乞食。迦葉！如是沙門旃陀羅，以愧恥心入於房舍，及至他家或到眾中，亦以愧心至於佛所，亦以愧心禮如來塔，亦以愧心去來屈伸，亦以愧心行住坐臥。一切所行皆有愧心，覆藏惡法故。迦葉！我今當說，旃陀羅人所至之處不到善處。何以故？自行惡法故。迦葉！如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道，多作惡業無遮惡道法故。迦葉！是名沙門旃陀羅。

「迦葉！云何沙門敗壞？迦葉！譬如好酒香味具者，是酒之醍醐接取已盡下有糟滓，人所惡賤無所施用。迦葉！如是敗壞沙門，離於法味取煩惱滓，人所惡賤無所施用。離持戒香嗅諸煩惱，若有至處不能自利亦不益他。迦葉！是名敗壞沙門。迦葉！敗壞者如有所食變為糞穢，臭惡不淨人所厭離。迦葉！如是敗壞沙門猶如糞穢，以身口意業不清淨故。迦葉！是名敗壞沙門。迦葉！譬如敗種種大地中終不生牙實。迦葉！如是敗壞沙門，雖在佛法不生善根，不得沙門果。迦葉！是名敗壞沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！云何沙門敗壞？迦葉！譬如好酒香味具者，是酒之醍醐接取已盡下有糟滓，人所惡賤無所施用。迦葉！如是敗壞沙門，離於法味取煩惱滓，人所惡賤無所施用。離持戒香嗅諸煩惱，若有至處不能自利亦不益他。迦葉！是名敗壞沙門。迦葉！敗壞者如有所食變為糞穢，臭惡不淨人所厭離。迦葉！如是敗壞沙門猶如糞穢，以身口意業不清淨故。迦葉！是名敗壞沙門。迦葉！譬如敗種種大地中終不生牙實。迦葉！如是敗壞沙門，雖在佛法不生善根，不得沙門果。迦葉！是名敗壞沙門。

「迦葉！云何沙門篋？迦葉！譬如畫篋巧工所成，中盛臭穢種種不淨。迦葉！如是沙門篋，外現成就似沙門行，內有種種垢穢行諸惡業。迦葉！是名沙門篋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！云何沙門篋？迦葉！譬如畫篋巧工所成，中盛臭穢種種不淨。迦葉！如是沙門篋，外現成就似沙門行，內有種種垢穢行諸惡業。迦葉！是名沙門篋。

「迦葉！云何沙門构欄荼？迦葉！譬如构欄荼華色貌鮮好，其體堅鞕猶如木石，其氣臭穢猶如糞塗。有智之人若見此華，不近不觸遠避而去。愚人若見，不知過患近而嗅之。迦葉！如是沙門构欄荼，現似沙門行而有麁獷，傲慢自高臭穢不淨，又作破戒無儀式行破於正見。迦葉！如是沙門构欄荼，智者不親近不禮敬右遶，以惡人故而遠離之。迦葉！若有癡如小兒，彼諸癡人之所親近，禮敬右遶信受其語，如构欄荼華為癡人所捉。迦葉！是名沙門构欄荼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！云何沙門构欄荼？迦葉！譬如构欄荼華色貌鮮好，其體堅鞕猶如木石，其氣臭穢猶如糞塗。有智之人若見此華，不近不觸遠避而去。愚人若見，不知過患近而嗅之。迦葉！如是沙門构欄荼，現似沙門行而有麁獷，傲慢自高臭穢不淨，又作破戒無儀式行破於正見。迦葉！如是沙門构欄荼，智者不親近不禮敬右遶，以惡人故而遠離之。迦葉！若有癡如小兒，彼諸癡人之所親近，禮敬右遶信受其語，如构欄荼華為癡人所捉。迦葉！是名沙門构欄荼。

「迦葉！云何沙門求利？迦葉！譬如諛諂之人，心常慳惜為貪所覆，若見他財物悕望欲得，畜利刀杖無慚愧心，無哀愍心常有害心。若行空澤山林聚落發如是心，於他財物希求欲得，常自藏身不令他見。迦葉！如是沙門求利，心常慳惜為貪所覆，於所得利心無知足，於他財物悕望欲得。有所至處聚落城邑，常為利養不為善法。覆藏諸惡，謂善比丘知我破戒，知已若說戒時或驅我出。於善比丘但生恐畏，心常諛諂現行儀式。一切天龍鬼神有天眼者知此比丘，來時賊來、去時賊去、行時賊行、坐時賊坐、臥時賊臥、取衣時賊取衣、著衣時賊著衣、入聚落時賊入聚落、出聚落時賊出聚落、食時賊食、飲時賊飲、剃髮時賊剃髮。迦葉！如是癡人去來儀式，皆為天龍鬼神之所知見，見已訶罵：『如此惡人即為壞滅釋迦牟尼佛法。』作是訶責諸惡比丘。又彼諸天龍鬼神見持戒梵行沙門婆羅門，增益信心禮敬尊重，此人於佛法中應受利養者。迦葉！此沙門求利，於佛法中出家，不能生一念寂滅離欲之心，況得沙門果。若有得者，無有是處。迦葉！是名沙門求利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！云何沙門求利？迦葉！譬如諛諂之人，心常慳惜為貪所覆，若見他財物悕望欲得，畜利刀杖無慚愧心，無哀愍心常有害心。若行空澤山林聚落發如是心，於他財物希求欲得，常自藏身不令他見。迦葉！如是沙門求利，心常慳惜為貪所覆，於所得利心無知足，於他財物悕望欲得。有所至處聚落城邑，常為利養不為善法。覆藏諸惡，謂善比丘知我破戒，知已若說戒時或驅我出。於善比丘但生恐畏，心常諛諂現行儀式。一切天龍鬼神有天眼者知此比丘，來時賊來、去時賊去、行時賊行、坐時賊坐、臥時賊臥、取衣時賊取衣、著衣時賊著衣、入聚落時賊入聚落、出聚落時賊出聚落、食時賊食、飲時賊飲、剃髮時賊剃髮。迦葉！如是癡人去來儀式，皆為天龍鬼神之所知見，見已訶罵：『如此惡人即為壞滅釋迦牟尼佛法。』作是訶責諸惡比丘。又彼諸天龍鬼神見持戒梵行沙門婆羅門，增益信心禮敬尊重，此人於佛法中應受利養者。迦葉！此沙門求利，於佛法中出家，不能生一念寂滅離欲之心，況得沙門果。若有得者，無有是處。迦葉！是名沙門求利。

「迦葉！云何稗沙門？迦葉！譬如麥田中生稗麥，其形似麥不可分別。爾時田夫作如是念，謂此稗麥盡是好麥。後見穟生爾乃知非，不得名言一切是麥。迦葉！如是稗沙門在於眾中，似是持戒有德行者，施主見時謂盡是沙門。而彼癡人實非沙門言是沙門、非梵行人自言梵行，先來敗壞離於持戒亦不入眾數，於佛法中無智慧命，當墮惡道。猶如稗麥在好麥中。爾時天龍鬼神有天眼者，見彼癡人墮於地獄，見已各相謂言：『此是癡人，先似沙門行不善法，今當墮於大地獄中，從今已後終不能得沙門德行及沙門果。猶如稗麥在好麥中。』迦葉！是名稗沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！云何稗沙門？迦葉！譬如麥田中生稗麥，其形似麥不可分別。爾時田夫作如是念，謂此稗麥盡是好麥。後見穟生爾乃知非，不得名言一切是麥。迦葉！如是稗沙門在於眾中，似是持戒有德行者，施主見時謂盡是沙門。而彼癡人實非沙門言是沙門、非梵行人自言梵行，先來敗壞離於持戒亦不入眾數，於佛法中無智慧命，當墮惡道。猶如稗麥在好麥中。爾時天龍鬼神有天眼者，見彼癡人墮於地獄，見已各相謂言：『此是癡人，先似沙門行不善法，今當墮於大地獄中，從今已後終不能得沙門德行及沙門果。猶如稗麥在好麥中。』迦葉！是名稗沙門。

「迦葉！云何逋生沙門？迦葉！譬如逋生稻苗，以不熟故名為逋生。以無實故風所吹去，無堅重力似稻非稻。迦葉！如是逋生沙門，形似沙門無人教呵，無有德力為魔風所吹，亦無血氣持戒之力，離於多聞損失定力亦遠於智，不能破壞諸煩惱賊，名如是人輕劣無力，繫屬於魔為魔所鉤，沒在一切煩惱之中，為魔風所吹如逋生稻。迦葉！逋生之稻不中為種亦不生牙。迦葉！如是逋生沙門，於佛法中無道種子，於賢聖法中不得解脫。迦葉！逋生沙門者，所謂破戒行惡，是名逋生沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！云何逋生沙門？迦葉！譬如逋生稻苗，以不熟故名為逋生。以無實故風所吹去，無堅重力似稻非稻。迦葉！如是逋生沙門，形似沙門無人教呵，無有德力為魔風所吹，亦無血氣持戒之力，離於多聞損失定力亦遠於智，不能破壞諸煩惱賊，名如是人輕劣無力，繫屬於魔為魔所鉤，沒在一切煩惱之中，為魔風所吹如逋生稻。迦葉！逋生之稻不中為種亦不生牙。迦葉！如是逋生沙門，於佛法中無道種子，於賢聖法中不得解脫。迦葉！逋生沙門者，所謂破戒行惡，是名逋生沙門。

「迦葉！云何似沙門？迦葉！譬如巧工以金塗銅，其色似金價不同金，若揩磨時乃知非金。迦葉！如是似沙門者好自嚴飾，常澡浴身齊整著衣，沙門儀式一切具足，去來屈伸常正儀式。而彼常為貪恚癡所害，亦為利養禮敬讚歎所害，亦為我慢增上慢一切煩惱所害。雖為人所貴無貴重法，常勤嚴身悕望飲食，不求聖法不畏後世，現見尊重非將來尊重，但長肌肥依於利養非依於法。種種繫縛勤作家業，順在家心亦隨受，苦時受苦、樂時受樂，為愛憎所害。於沙門法無心欲行離諸儀式，必當墮於地獄、餓鬼、畜生。彼人無沙門實、無沙門稱，不與沙門等。迦葉！是名似沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！云何似沙門？迦葉！譬如巧工以金塗銅，其色似金價不同金，若揩磨時乃知非金。迦葉！如是似沙門者好自嚴飾，常澡浴身齊整著衣，沙門儀式一切具足，去來屈伸常正儀式。而彼常為貪恚癡所害，亦為利養禮敬讚歎所害，亦為我慢增上慢一切煩惱所害。雖為人所貴無貴重法，常勤嚴身悕望飲食，不求聖法不畏後世，現見尊重非將來尊重，但長肌肥依於利養非依於法。種種繫縛勤作家業，順在家心亦隨受，苦時受苦、樂時受樂，為愛憎所害。於沙門法無心欲行離諸儀式，必當墮於地獄、餓鬼、畜生。彼人無沙門實、無沙門稱，不與沙門等。迦葉！是名似沙門。

「迦葉！云何失沙門血氣？迦葉！譬如男子若女人，若童男若童女，非人飲其血氣，彼人羸瘦無有色力，由失血氣故。迦葉！如是之人失血氣故，諸藥呪術及諸刀杖所不能治，必至於死。迦葉！如是沙門無有持戒、定、慧、解脫、解脫知見血氣，及慈悲喜捨血氣，亦無行施調伏護身口意業血氣，亦無安住四聖種血氣，無有儀式血氣，亦無淨身口意血氣。迦葉！是名沙門失於血氣。迦葉！如失血氣沙門，雖受如來法藥不以自度。法藥者，所謂若起婬欲應觀不淨，若起瞋恚應行慈心，若起愚癡應觀十二因緣，於諸煩惱應正思惟，離於樂眾捨我所有。出家三事應當愛護。三事者，所謂持戒清淨、其心調伏、入定不亂。迦葉！如是法藥我之所說、我所聽服，雖受此藥不以自度。迦葉！又有出世法，所謂空觀無相無作觀、陰界入知、四聖諦及十二因緣。迦葉！如是法藥，彼人亦復不以自度。迦葉！如是沙門臭穢不淨，以破戒故、薄福德故。生極下處，以憍慢故。於此命終不生餘處，必當墮在大地獄中。如人失於血氣必定至死，如是沙門於此命終必墮地獄。迦葉！是名失血氣沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！云何失沙門血氣？迦葉！譬如男子若女人，若童男若童女，非人飲其血氣，彼人羸瘦無有色力，由失血氣故。迦葉！如是之人失血氣故，諸藥呪術及諸刀杖所不能治，必至於死。迦葉！如是沙門無有持戒、定、慧、解脫、解脫知見血氣，及慈悲喜捨血氣，亦無行施調伏護身口意業血氣，亦無安住四聖種血氣，無有儀式血氣，亦無淨身口意血氣。迦葉！是名沙門失於血氣。迦葉！如失血氣沙門，雖受如來法藥不以自度。法藥者，所謂若起婬欲應觀不淨，若起瞋恚應行慈心，若起愚癡應觀十二因緣，於諸煩惱應正思惟，離於樂眾捨我所有。出家三事應當愛護。三事者，所謂持戒清淨、其心調伏、入定不亂。迦葉！如是法藥我之所說、我所聽服，雖受此藥不以自度。迦葉！又有出世法，所謂空觀無相無作觀、陰界入知、四聖諦及十二因緣。迦葉！如是法藥，彼人亦復不以自度。迦葉！如是沙門臭穢不淨，以破戒故、薄福德故。生極下處，以憍慢故。於此命終不生餘處，必當墮在大地獄中。如人失於血氣必定至死，如是沙門於此命終必墮地獄。迦葉！是名失血氣沙門。」

如是說已，五百比丘捨戒還俗。爾時有諸比丘呵彼比丘言：「若大德於佛法中退還家者，如是非善、如是非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已，五百比丘捨戒還俗。爾時有諸比丘呵彼比丘言：「若大德於佛法中退還家者，如是非善、如是非法。」

佛告諸比丘：「莫作是語。何以故？若如是者名為順法。若比丘不欲受人信施退還家者，是名順法。彼諸比丘信解心多故生悔心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「莫作是語。何以故？若如是者名為順法。若比丘不欲受人信施退還家者，是名順法。彼諸比丘信解心多故生悔心。」

說此語時，彼得聞已作如是念：「我等或能行不淨行受他信施，應生悔心退而還家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此語時，彼得聞已作如是念：「我等或能行不淨行受他信施，應生悔心退而還家。」

「迦葉！我今說此諸比丘等，於此命終生兜率天彌勒菩薩所。彌勒如來出於世時，彼諸比丘在初會數中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！我今說此諸比丘等，於此命終生兜率天彌勒菩薩所。彌勒如來出於世時，彼諸比丘在初會數中。」

營事比丘品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 營事比丘品第四

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！云何比丘能營眾事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！云何比丘能營眾事？」

佛告迦葉：「我聽二種比丘得營眾事。何等二？一者能淨持戒，二者畏於後世喻如金剛。復有二種。何等二？一者識知業報，二者有諸慚愧及以悔心。復有二種。何等二？一者阿羅漢，二者能修八背捨者。迦葉！如是二種比丘，我聽營事自無瘡疣。何以故？迦葉！護他人意此事難故。迦葉！於佛法中種種出家、種種性、種種心、種種解脫、種種斷結，或有阿蘭若、或有乞食、或有樂住山林、或有樂近聚落清淨持戒。或有能離四扼、或有勤修多聞、或有辯說諸法、或有善持戒律、或有善持毘尼儀式、或有遊諸城邑聚落為人說法。有如是等諸比丘僧，營事比丘善取如是諸人心相。迦葉！若阿蘭若比丘樂空閑處，營事比丘一切役使不應令作。有時阿蘭若比丘在比丘僧次役使，而營事比丘應當代作。若自不作，應倩他人令代為之。不應役使阿蘭若比丘，若非行道時可少令作。迦葉！若有乞食比丘，彼營事比丘於乞食比丘應與好食。若有比丘能離四扼，營事比丘隨所須物應當供給，所謂衣服飲食臥具醫藥。若離扼比丘所住之處，營事比丘於其住處不應高聲大喚，亦不令他高聲大喚，欲防護離扼比丘故。營事比丘於離扼比丘應生尊敬如世尊想，生如是念：『如是比丘於佛法中能作法柱，當隨所須而供給之。』迦葉！若有勤修多聞比丘，營事比丘應當勸喻，作如是言：『大德勤修多聞讀誦令利，我當為諸大德供給使令。若諸大德勤修多聞，於比丘僧中是好瓔珞，能昇高座廣說正法，亦自生智慧。』營事比丘不應非時役使，應當擁護令修多聞。迦葉！若有說法比丘，營事比丘應事事供給，應將說法比丘至城邑聚落，勸喻諸人令就聽法，說法之處亦應供給，為說法人敷好高座。若有比丘強自以力欲壞說法者，營事比丘應往和解，亦應數往說法人所稱言善哉。迦葉！若有比丘善持戒律、善持毘尼義，營事比丘應往其所數數問義：『我云何營事令不得罪，自無所損不害於他。』持毘尼義比丘應觀營事者心，隨所營事而為說法，所謂是應作、是不應作。營事比丘於持律人所，一心生信禮敬供養。若比丘僧所有分物，應當隨時供給於僧不應藏舉，隨僧所須，應當分與應與時與，不惡心與、不以非法與、非欲心與、非瞋心與、非癡心與、非畏心與，隨僧法行非隨在家行，隨僧制行非自隨制行。不於僧物生自在想，乃至小事與僧共斷非自在斷。若所用物，所謂常住僧物及與佛物、若招提僧物，彼營事比丘應當分別，常住僧物不應與招提僧，招提僧物不應與常住僧，常住僧物不應與招提僧物共雜，招提僧物不與常住僧物共雜。常住僧物、招提僧物不與佛物共雜，佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「我聽二種比丘得營眾事。何等二？一者能淨持戒，二者畏於後世喻如金剛。復有二種。何等二？一者識知業報，二者有諸慚愧及以悔心。復有二種。何等二？一者阿羅漢，二者能修八背捨者。迦葉！如是二種比丘，我聽營事自無瘡疣。何以故？迦葉！護他人意此事難故。迦葉！於佛法中種種出家、種種性、種種心、種種解脫、種種斷結，或有阿蘭若、或有乞食、或有樂住山林、或有樂近聚落清淨持戒。或有能離四扼、或有勤修多聞、或有辯說諸法、或有善持戒律、或有善持毘尼儀式、或有遊諸城邑聚落為人說法。有如是等諸比丘僧，營事比丘善取如是諸人心相。迦葉！若阿蘭若比丘樂空閑處，營事比丘一切役使不應令作。有時阿蘭若比丘在比丘僧次役使，而營事比丘應當代作。若自不作，應倩他人令代為之。不應役使阿蘭若比丘，若非行道時可少令作。迦葉！若有乞食比丘，彼營事比丘於乞食比丘應與好食。若有比丘能離四扼，營事比丘隨所須物應當供給，所謂衣服飲食臥具醫藥。若離扼比丘所住之處，營事比丘於其住處不應高聲大喚，亦不令他高聲大喚，欲防護離扼比丘故。營事比丘於離扼比丘應生尊敬如世尊想，生如是念：『如是比丘於佛法中能作法柱，當隨所須而供給之。』迦葉！若有勤修多聞比丘，營事比丘應當勸喻，作如是言：『大德勤修多聞讀誦令利，我當為諸大德供給使令。若諸大德勤修多聞，於比丘僧中是好瓔珞，能昇高座廣說正法，亦自生智慧。』營事比丘不應非時役使，應當擁護令修多聞。迦葉！若有說法比丘，營事比丘應事事供給，應將說法比丘至城邑聚落，勸喻諸人令就聽法，說法之處亦應供給，為說法人敷好高座。若有比丘強自以力欲壞說法者，營事比丘應往和解，亦應數往說法人所稱言善哉。迦葉！若有比丘善持戒律、善持毘尼義，營事比丘應往其所數數問義：『我云何營事令不得罪，自無所損不害於他。』持毘尼義比丘應觀營事者心，隨所營事而為說法，所謂是應作、是不應作。營事比丘於持律人所，一心生信禮敬供養。若比丘僧所有分物，應當隨時供給於僧不應藏舉，隨僧所須，應當分與應與時與，不惡心與、不以非法與、非欲心與、非瞋心與、非癡心與、非畏心與，隨僧法行非隨在家行，隨僧制行非自隨制行。不於僧物生自在想，乃至小事與僧共斷非自在斷。若所用物，所謂常住僧物及與佛物、若招提僧物，彼營事比丘應當分別，常住僧物不應與招提僧，招提僧物不應與常住僧，常住僧物不應與招提僧物共雜，招提僧物不與常住僧物共雜。常住僧物、招提僧物不與佛物共雜，佛

物不與常住僧物、招提僧物共雜。若常住僧物多而招提僧有所須者，營事比丘應集僧行籌索欲，若僧和合應以常住僧物分與招提僧。迦葉！若如來塔或有所須、若欲敗壞者，若常住僧物、若招提僧物多，營事比丘應集僧行籌索欲，作如是言：『是佛塔壞，今有所須。此常住僧物招提僧物多，大德僧聽，若僧時到僧忍聽，若僧不惜所得施物，若常住僧物、若招提僧物，我今持用修治佛塔。』若僧和合，營事比丘應以僧物修治佛塔。若僧不和合，營事比丘應餘勸化在家人輩，求索財物修治佛塔。迦葉！若佛物多者，營事比丘不得以佛物分與常住僧及招提僧。何以故？於此物中應生世尊想。佛所有物乃至一線，皆是施主信心施佛，是故諸天世人於此物中生佛塔想，而況寶物。若於佛塔先以衣施，此衣於佛塔中寧令風吹雨爛破盡，不應以此衣貿易寶物。何以故？如來塔物無人能與作價者，又佛無所須故。迦葉！有如是善淨營事人者，三寶之物不應令雜。又於自利養心常知足，三寶物中不生我所有想。迦葉！營事比丘若生瞋心，而於持戒大德人所右遶禮敬之者，以自在故驅令役使。是故營事比丘以瞋心緣故，墮大地獄。若得為人，作他奴僕，常為其主苦驅役使人所鞭打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物不與常住僧物、招提僧物共雜。若常住僧物多而招提僧有所須者，營事比丘應集僧行籌索欲，若僧和合應以常住僧物分與招提僧。迦葉！若如來塔或有所須、若欲敗壞者，若常住僧物、若招提僧物多，營事比丘應集僧行籌索欲，作如是言：『是佛塔壞，今有所須。此常住僧物招提僧物多，大德僧聽，若僧時到僧忍聽，若僧不惜所得施物，若常住僧物、若招提僧物，我今持用修治佛塔。』若僧和合，營事比丘應以僧物修治佛塔。若僧不和合，營事比丘應餘勸化在家人輩，求索財物修治佛塔。迦葉！若佛物多者，營事比丘不得以佛物分與常住僧及招提僧。何以故？於此物中應生世尊想。佛所有物乃至一線，皆是施主信心施佛，是故諸天世人於此物中生佛塔想，而況寶物。若於佛塔先以衣施，此衣於佛塔中寧令風吹雨爛破盡，不應以此衣貿易寶物。何以故？如來塔物無人能與作價者，又佛無所須故。迦葉！有如是善淨營事人者，三寶之物不應令雜。又於自利養心常知足，三寶物中不生我所有想。迦葉！營事比丘若生瞋心，而於持戒大德人所右遶禮敬之者，以自在故驅令役使。是故營事比丘以瞋心緣故，墮大地獄。若得為人，作他奴僕，常為其主苦驅役使人所鞭打。

「復次迦葉！若營事比丘以自在故更作重制，過僧常限讁罰比丘非時令作。是營事比丘以此不善根故，墮於多釘小地獄中。生此中已，以百千釘釘挓其身，其身熾然出大火焰如大火聚。若於持戒有大德者以重事怖之，以瞋心語故，彼營事比丘生地獄中，其所得舌長五百由旬，以百千釘而釘其舌，一一釘中出大火焰。迦葉！若營事比丘數得僧物慳惜藏舉，或非時與僧、或復難與、或困苦與、或少與或不與、或有與者或不與者。營事比丘以此不善根故，墮穢惡餓鬼常食糞丸。此人命終當生是中，爾時更有餓鬼以食示之而復不與。此鬼爾時悕望欲得，諦視此食目不曾眴，受飢渴苦於百千歲中常不得食，或時得食變為糞屎、或作膿血。何以故？有持戒人人所敬禮，僧所有物以自在故而難與之。迦葉！若營事比丘以常住僧物、若招提僧物及以佛物輒自雜用，得大苦報，若受一劫若過一劫。何以故？以侵三寶物故。迦葉！若營事比丘聞如是罪、知如是罪，而故生瞋心於持戒者。我今說此，諸佛世尊所不能治。迦葉！是故營事比丘聞如是非法罪已，應當善護身口意業，自護亦護他。迦葉！營事比丘寧自噉身肉，終不雜用三寶之物作衣鉢飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！若營事比丘以自在故更作重制，過僧常限讁罰比丘非時令作。是營事比丘以此不善根故，墮於多釘小地獄中。生此中已，以百千釘釘挓其身，其身熾然出大火焰如大火聚。若於持戒有大德者以重事怖之，以瞋心語故，彼營事比丘生地獄中，其所得舌長五百由旬，以百千釘而釘其舌，一一釘中出大火焰。迦葉！若營事比丘數得僧物慳惜藏舉，或非時與僧、或復難與、或困苦與、或少與或不與、或有與者或不與者。營事比丘以此不善根故，墮穢惡餓鬼常食糞丸。此人命終當生是中，爾時更有餓鬼以食示之而復不與。此鬼爾時悕望欲得，諦視此食目不曾眴，受飢渴苦於百千歲中常不得食，或時得食變為糞屎、或作膿血。何以故？有持戒人人所敬禮，僧所有物以自在故而難與之。迦葉！若營事比丘以常住僧物、若招提僧物及以佛物輒自雜用，得大苦報，若受一劫若過一劫。何以故？以侵三寶物故。迦葉！若營事比丘聞如是罪、知如是罪，而故生瞋心於持戒者。我今說此，諸佛世尊所不能治。迦葉！是故營事比丘聞如是非法罪已，應當善護身口意業，自護亦護他。迦葉！營事比丘寧自噉身肉，終不雜用三寶之物作衣鉢飲食。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！未曾有也。如來自以慈心說如是法，為無慚愧者說無慚愧法，有慚愧者說慚愧法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！未曾有也。如來自以慈心說如是法，為無慚愧者說無慚愧法，有慚愧者說慚愧法。」