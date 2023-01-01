大寶積經卷第一百一十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百一十一

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

淨信童女會第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信童女會第四十

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人俱。菩薩摩訶薩八千人，一切皆是眾所知識，得陀羅尼辯才無礙，具足諸忍降伏魔怨，逮諸如來所得之法。其名曰：持世菩薩、持道菩薩、持地菩薩、持大地菩薩、樂慧菩薩、令信樂菩薩、妙色莊嚴菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、寶思菩薩、寶處菩薩、寶慧菩薩、寶德菩薩、寶光菩薩，復有賢劫諸菩薩等，彌勒菩薩而為上首。復有六十無等喻心諸菩薩等，文殊師利而為上首。復有十六大士，賢護菩薩而為上首。復有二萬兜率天子俱在會中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人俱。菩薩摩訶薩八千人，一切皆是眾所知識，得陀羅尼辯才無礙，具足諸忍降伏魔怨，逮諸如來所得之法。其名曰：持世菩薩、持道菩薩、持地菩薩、持大地菩薩、樂慧菩薩、令信樂菩薩、妙色莊嚴菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、寶思菩薩、寶處菩薩、寶慧菩薩、寶德菩薩、寶光菩薩，復有賢劫諸菩薩等，彌勒菩薩而為上首。復有六十無等喻心諸菩薩等，文殊師利而為上首。復有十六大士，賢護菩薩而為上首。復有二萬兜率天子俱在會中。

是時世尊處大莊嚴藏師子之座，無量百千大眾圍繞，光明照曜猶如日月，威德殊勝如釋梵王，高出眾表如須彌山，光焰猛盛猶大火炬，顧視安詳如大象王，說法無畏如師子吼，蓋諸大眾如羅睺羅王，相好莊嚴威光熾盛，出梵音聲遍滿三千大千世界，為欲覺悟一切眾生普令安住決定勝義，於大眾中而演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊處大莊嚴藏師子之座，無量百千大眾圍繞，光明照曜猶如日月，威德殊勝如釋梵王，高出眾表如須彌山，光焰猛盛猶大火炬，顧視安詳如大象王，說法無畏如師子吼，蓋諸大眾如羅睺羅王，相好莊嚴威光熾盛，出梵音聲遍滿三千大千世界，為欲覺悟一切眾生普令安住決定勝義，於大眾中而演說法。

時波斯匿王所生愛女名曰淨信，年在幼稚顏貌端嚴，為諸眾生之所樂見。宿植善本修習大乘，與五百童女前後圍繞，各持金鬘出舍衛城詣祇陀林。至如來所頂禮佛足，右遶三匝却住一面，即於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王所生愛女名曰淨信，年在幼稚顏貌端嚴，為諸眾生之所樂見。宿植善本修習大乘，與五百童女前後圍繞，各持金鬘出舍衛城詣祇陀林。至如來所頂禮佛足，右遶三匝却住一面，即於佛前而說偈言：

「久積福善清淨業， 滿足無邊功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「久積福善清淨業， 滿足無邊功德海，

令眾信樂皆歡喜， 故我頂禮牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾信樂皆歡喜， 故我頂禮牟尼尊。

顯現威光相奇特， 開示法門眾寶處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現威光相奇特， 開示法門眾寶處，

身光一尋常照曜， 我禮大慧清涼池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身光一尋常照曜， 我禮大慧清涼池。

功德大樹福無盡， 人中最尊世所讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德大樹福無盡， 人中最尊世所讚，

本願戒行已圓滿， 故我頂禮應供尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願戒行已圓滿， 故我頂禮應供尊。

安住妙法常寂然， 等心世間如一子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住妙法常寂然， 等心世間如一子，

智慧善巧知諸行， 示平坦路如導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧善巧知諸行， 示平坦路如導師。

若有堅固勇進者， 慈悲利益眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有堅固勇進者， 慈悲利益眾生類，

如是菩薩正修行， 唯願如來為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩正修行， 唯願如來為宣說。

云何當得堅固力， 安住生死降魔眾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何當得堅固力， 安住生死降魔眾？

云何當得平等法？ 云何成熟諸眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何當得平等法？ 云何成熟諸眾生？

云何如地如虛空， 如風如水亦如火？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如地如虛空， 如風如水亦如火？

云何得信住於法， 如彼須彌師子王？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得信住於法， 如彼須彌師子王？

云何遠離憎愛心， 淨意質直無諛諂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何遠離憎愛心， 淨意質直無諛諂？

云何出生施戒忍， 精進禪定及解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出生施戒忍， 精進禪定及解脫，

智慧破諸煩惱闇， 而常安住大方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧破諸煩惱闇， 而常安住大方便，

三昧總持無礙辯， 住四無量五神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧總持無礙辯， 住四無量五神通？

云何得在諸佛前， 常受化生知宿命？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得在諸佛前， 常受化生知宿命？

頭陀無諍住蘭若， 調伏其心滅煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭陀無諍住蘭若， 調伏其心滅煩惱，

持戒修習菩提道， 證甘露滅降魔怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒修習菩提道， 證甘露滅降魔怨，

施眾安樂轉法輪， 如是正道願宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施眾安樂轉法輪， 如是正道願宣說。」

爾時世尊告淨信童女言：「菩薩若能成就八力，於生死中堅固勇猛而無疲倦。何等為八？一志樂力無諂誑故，二勝解力離諸惡故，三加行力常修善故，四淨信力深信業報故，五菩提心力不求小乘故，六大慈力不害眾生故，七大悲力堪忍諸惡故，八善友力時時警覺故。童女！是名八力。菩薩成就如是力故，堅固勇猛於生死中無所染著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告淨信童女言：「菩薩若能成就八力，於生死中堅固勇猛而無疲倦。何等為八？一志樂力無諂誑故，二勝解力離諸惡故，三加行力常修善故，四淨信力深信業報故，五菩提心力不求小乘故，六大慈力不害眾生故，七大悲力堪忍諸惡故，八善友力時時警覺故。童女！是名八力。菩薩成就如是力故，堅固勇猛於生死中無所染著。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「志樂勇猛， 離諸諂誑， 常行質直， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「志樂勇猛， 離諸諂誑， 常行質直，

正趣菩提。 以勝解力， 遠離眾惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正趣菩提。 以勝解力， 遠離眾惡，

純修善行， 住於正勤。 加行具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純修善行， 住於正勤。 加行具足，

恒善觀察， 精進堅固， 安樂眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒善觀察， 精進堅固， 安樂眾生。

淨信力故， 了知業報， 信於佛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信力故， 了知業報， 信於佛智，

攝受世間。 菩提心力， 遠離小乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝受世間。 菩提心力， 遠離小乘，

不斷佛種， 安住法性。 大慈力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷佛種， 安住法性。 大慈力故，

等觀眾生， 無愛無憎， 不生恚害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等觀眾生， 無愛無憎， 不生恚害。

大悲力故， 堪忍眾惡， 不染生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲力故， 堪忍眾惡， 不染生死，

亦無疲厭。 以善友力， 常相警悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無疲厭。 以善友力， 常相警悟，

心不退沒， 安住菩提。 彼勇進者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不退沒， 安住菩提。 彼勇進者，

得是八力， 當坐道場， 破諸魔眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是八力， 當坐道場， 破諸魔眾。

「復次童女！菩薩成就八種法故，住於平等。何等為八？一者一切眾生平等本無我故，二者一切法平等諸法寂靜故，三者一切剎平等入空界故，四者一切智平等平等說法故，五者一切行平等因緣無性故，六者一切乘平等等無為故，七者心平等心如幻故，八者諸魔平等煩惱為先不可得故。是為八法住於平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！菩薩成就八種法故，住於平等。何等為八？一者一切眾生平等本無我故，二者一切法平等諸法寂靜故，三者一切剎平等入空界故，四者一切智平等平等說法故，五者一切行平等因緣無性故，六者一切乘平等等無為故，七者心平等心如幻故，八者諸魔平等煩惱為先不可得故。是為八法住於平等。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「眾生本無我， 念念不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生本無我， 念念不可得，

住於平等者， 應當如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於平等者， 應當如是觀。

一切法平等， 本性常空寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法平等， 本性常空寂，

文字有分別， 諸法本無差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字有分別， 諸法本無差。

十方諸剎土， 邊際不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸剎土， 邊際不可得，

其性如虛空， 佛國常平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其性如虛空， 佛國常平等。

三世諸如來， 住法界平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸如來， 住法界平等，

無邊智解脫， 佛佛皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊智解脫， 佛佛皆如是。

眾生本緣起， 一切皆平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生本緣起， 一切皆平等，

善知其所行， 如應為開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知其所行， 如應為開悟。

眾生若干種， 了知如幻化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若干種， 了知如幻化，

內外無所取， 自性常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外無所取， 自性常清淨。

諸乘種種說， 無為性平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸乘種種說， 無為性平等，

導師善方便， 分別說三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師善方便， 分別說三乘。

現住煩惱魔， 煩惱無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現住煩惱魔， 煩惱無所有，

天魔及蘊死， 境界悉皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天魔及蘊死， 境界悉皆空。

「復次童女！菩薩成就八種法故，離諸憎愛。何者為八？一慈，二悲，三者常行利益，四者不染世法，五者不著自身，六者常修定心，七者捨離身命，八者觀察煩惱。修此八法能離憎愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！菩薩成就八種法故，離諸憎愛。何者為八？一慈，二悲，三者常行利益，四者不染世法，五者不著自身，六者常修定心，七者捨離身命，八者觀察煩惱。修此八法能離憎愛。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「堅被慈心鎧， 哀悲於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅被慈心鎧， 哀悲於一切，

安住平等心， 則不生憎愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住平等心， 則不生憎愛。

智人行利益， 常施他安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人行利益， 常施他安樂，

得利不自高， 輕毀不生恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得利不自高， 輕毀不生恨，

不為八風動， 則不生憎愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為八風動， 則不生憎愛。

於己若於他， 不生憎愛想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於己若於他， 不生憎愛想，

諸想悉捨離， 境界無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸想悉捨離， 境界無所著。

常自觀其身， 不惜於軀命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常自觀其身， 不惜於軀命，

智者於苦樂， 不動如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者於苦樂， 不動如虛空。

善觀察煩惱， 我我所俱離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善觀察煩惱， 我我所俱離，

持行恒如地， 則不生憎愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持行恒如地， 則不生憎愛。

「復次童女！菩薩成就八種法故，於生死中無有疲倦。何等為八？一者善根廣大故，二者觀察眾生故，三者常得見佛修供養故，四者得見無量諸佛剎故，五者常求佛智故，六者了知生死猶如夢故，七者於殊勝法無怯弱故，八者觀察前際及以後際如實際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！菩薩成就八種法故，於生死中無有疲倦。何等為八？一者善根廣大故，二者觀察眾生故，三者常得見佛修供養故，四者得見無量諸佛剎故，五者常求佛智故，六者了知生死猶如夢故，七者於殊勝法無怯弱故，八者觀察前際及以後際如實際故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「若諸行道者， 修善無瑕垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸行道者， 修善無瑕垢，

如空月清淨， 度脫苦眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空月清淨， 度脫苦眾生，

攝諸功德故， 生死無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝諸功德故， 生死無疲倦。

觀察眾生性， 堅固行精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察眾生性， 堅固行精進，

於無量佛剎， 恭敬供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量佛剎， 恭敬供養佛，

是故十力者， 生死無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故十力者， 生死無疲倦。

無量無邊世， 說不思議法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊世， 說不思議法，

不斷三寶種， 當成於法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷三寶種， 當成於法王，

堅持禁戒者， 生死無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅持禁戒者， 生死無疲倦。

了知生死性， 如夢如雲電， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知生死性， 如夢如雲電，

於法得解脫， 生死無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法得解脫， 生死無疲倦。

安住於菩提， 喜心常悅豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於菩提， 喜心常悅豫，

度於方便岸， 生死無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度於方便岸， 生死無疲倦。

常修殊勝法， 如空月增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修殊勝法， 如空月增長，

愛樂佛功德， 生死無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂佛功德， 生死無疲倦。

生死無邊際， 常住於實際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死無邊際， 常住於實際，

一念慧相應， 生死無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念慧相應， 生死無疲倦。

「復次童女！成就八法心界平等。何者為八？一者心如地故，二者心如水故，三者心如火故，四者心如風故，五者心如虛空故，六者心等法界故，七者心等解脫故，八者心等涅槃故。是名八種心界平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！成就八法心界平等。何者為八？一者心如地故，二者心如水故，三者心如火故，四者心如風故，五者心如虛空故，六者心等法界故，七者心等解脫故，八者心等涅槃故。是名八種心界平等。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「等心如地， 荷負一切， 於善於惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等心如地， 荷負一切， 於善於惡，

無所增減。 等心如水， 洗諸垢穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所增減。 等心如水， 洗諸垢穢，

養育世間， 除煩惱渴。 等心如火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養育世間， 除煩惱渴。 等心如火，

燒滅煩惱， 大炬光明， 無所不燎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒滅煩惱， 大炬光明， 無所不燎。

等心如風， 無處無依， 飃戒聞香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心如風， 無處無依， 飃戒聞香，

流遍三世。 等心如空， 離見清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流遍三世。 等心如空， 離見清淨，

遍入一切， 而不隨魔。 等心法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍入一切， 而不隨魔。 等心法界，

善得安住， 不增不減， 常入平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善得安住， 不增不減， 常入平等。

聲聞緣覺， 所得解脫， 無有縛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞緣覺， 所得解脫， 無有縛者，

亦無解者。 生死涅槃， 無來無去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無解者。 生死涅槃， 無來無去，

安住寂靜， 遍遊三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住寂靜， 遍遊三世。

「復次童女！有八種法，菩薩成就出生菩提。何等為八？一者施出生捨諸有故，二者戒出生無所犯故，三者忍出生無瞋恚故，四者精進出生不懈退故，五者禪出生行方便故，六者慧出生持戒多聞故，七者梵住出生解脫寂靜故，八者神通出生常在定故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！有八種法，菩薩成就出生菩提。何等為八？一者施出生捨諸有故，二者戒出生無所犯故，三者忍出生無瞋恚故，四者精進出生不懈退故，五者禪出生行方便故，六者慧出生持戒多聞故，七者梵住出生解脫寂靜故，八者神通出生常在定故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「常修行施者， 離諸貪熱惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常修行施者， 離諸貪熱惱，

不希求果報， 迴向佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不希求果報， 迴向佛菩提。

持戒為大乘， 割截無瞋恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒為大乘， 割截無瞋恨，

志求大安樂， 除習證真滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求大安樂， 除習證真滅。

菩薩行精進， 多劫為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行精進， 多劫為眾生，

忍苦遊世間， 精進力增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍苦遊世間， 精進力增長。

修行禪定者， 遠離諸戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行禪定者， 遠離諸戲論，

到諸禪彼岸， 而不隨禪生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到諸禪彼岸， 而不隨禪生。

大慧無等倫， 永離諸邊見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧無等倫， 永離諸邊見，

了知世空寂， 癡闇滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知世空寂， 癡闇滅無餘。

寂靜修梵住， 淨除諸惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜修梵住， 淨除諸惡道，

常為釋梵王， 勤修諸義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為釋梵王， 勤修諸義利。

神通遊佛剎， 侍佛聽聞法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通遊佛剎， 侍佛聽聞法，

善知諸性欲， 說法度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知諸性欲， 說法度眾生。

「復次童女！菩薩成就八種法故，得陀羅尼辯才無礙。何等為八？一者尊重法故，二者承事和上阿闍梨故，三者求法無厭故，四者如聞演說故，五者不慳悋法故，六者不揚他惡故，七者愛敬法師如和上故，八者不見他過勸離過故。是名八法，菩薩成就具足總持辯才無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！菩薩成就八種法故，得陀羅尼辯才無礙。何等為八？一者尊重法故，二者承事和上阿闍梨故，三者求法無厭故，四者如聞演說故，五者不慳悋法故，六者不揚他惡故，七者愛敬法師如和上故，八者不見他過勸離過故。是名八法，菩薩成就具足總持辯才無礙。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「志樂常求法， 事師親善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「志樂常求法， 事師親善友，

遠離惡知識， 得無盡藏持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡知識， 得無盡藏持。

多聞無厭足， 勇猛勤求法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞無厭足， 勇猛勤求法，

如聞而演說， 不希求利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聞而演說， 不希求利養，

得清淨辯才。 能令眾歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得清淨辯才。 能令眾歡喜，

欣樂行法施， 遠離於慳嫉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣樂行法施， 遠離於慳嫉，

行法無所著， 獲得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法無所著， 獲得陀羅尼。

護戒自觀身， 不求他過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護戒自觀身， 不求他過失，

慈悲為依止， 發語不非時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲為依止， 發語不非時，

當得無礙辯。 度言說彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得無礙辯。 度言說彼岸，

於善說法者， 愛敬如師想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善說法者， 愛敬如師想，

隱過勸離惡， 獲無盡海持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱過勸離惡， 獲無盡海持。

「復次童女！菩薩成就八種法故，於諸佛前蓮花化生。何者為八？一者乃至失命不說他過，二者勸化眾生令歸三寶，三者安置一切於菩提心，四者梵行無染，五者造立佛像置蓮花座，六者憂惱眾生令除憂惱，七者於貢高人常自謙下，八者不惱他人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！菩薩成就八種法故，於諸佛前蓮花化生。何者為八？一者乃至失命不說他過，二者勸化眾生令歸三寶，三者安置一切於菩提心，四者梵行無染，五者造立佛像置蓮花座，六者憂惱眾生令除憂惱，七者於貢高人常自謙下，八者不惱他人。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「假令苦逼身， 終不說他過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假令苦逼身， 終不說他過，

常稱歎三寶， 化生諸佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常稱歎三寶， 化生諸佛前。

勸發菩提心， 令求一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸發菩提心， 令求一切智，

常修於梵行， 化生諸佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修於梵行， 化生諸佛前。

黃金嚴佛像， 坐寶蓮花座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃金嚴佛像， 坐寶蓮花座，

除眾生憂惱， 化生諸佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除眾生憂惱， 化生諸佛前。

於彼憍慢人， 謙卑如弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼憍慢人， 謙卑如弟子，

不令他生惱， 化生諸佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令他生惱， 化生諸佛前。

「復次童女！有八種法，菩薩成就頭陀功德，常樂住於阿蘭若處。何等為八？一者少欲，二者知足，三者滿足善法，四者以善自養，五者常持聖種，六者見生死患心常厭離，七者恒觀無常苦空無我，八者深信堅固不隨他教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！有八種法，菩薩成就頭陀功德，常樂住於阿蘭若處。何等為八？一者少欲，二者知足，三者滿足善法，四者以善自養，五者常持聖種，六者見生死患心常厭離，七者恒觀無常苦空無我，八者深信堅固不隨他教。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「少欲知足不放逸， 法喜眾善為資養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「少欲知足不放逸， 法喜眾善為資養，

愛樂常修於聖種， 見生死患生怖心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂常修於聖種， 見生死患生怖心，

由是常樂行頭陀， 如犀一角獨無侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是常樂行頭陀， 如犀一角獨無侶。

有為之法苦無我， 慧心深信住正勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為之法苦無我， 慧心深信住正勤，

自見於法不隨他， 常處空閑佛所讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自見於法不隨他， 常處空閑佛所讚，

頭陀遠離無惱患， 無諸諍論眾過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭陀遠離無惱患， 無諸諍論眾過失，

遠離眷屬絕稱譽， 由是樂住阿蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離眷屬絕稱譽， 由是樂住阿蘭若。

「復次童女！菩薩成就八種法故，摧伏魔怨。何等為八？一者入於性空，二者信於無相，三者信於無願，四者了知無作，五者內無疑惑，六者忍於無生，七者決了無性，八者於一切法方便觀察不壞於如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！菩薩成就八種法故，摧伏魔怨。何等為八？一者入於性空，二者信於無相，三者信於無願，四者了知無作，五者內無疑惑，六者忍於無生，七者決了無性，八者於一切法方便觀察不壞於如。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「於空無相及無願， 得三解脫降魔怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於空無相及無願， 得三解脫降魔怨。

有為無為無二相， 證於無生得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為無為無二相， 證於無生得解脫，

諸法無生如是忍， 彼等降伏諸魔怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無生如是忍， 彼等降伏諸魔怨。

於此無生無滅中， 蘊界無我猶如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無生無滅中， 蘊界無我猶如幻，

決定了知法無性， 不壞於如巧方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定了知法無性， 不壞於如巧方便，

分別諸法為魔業， 捨離分別則降魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸法為魔業， 捨離分別則降魔。

智慧方便二俱行， 若有若空無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便二俱行， 若有若空無所住，

修習如是殊勝法， 得善方便妙色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習如是殊勝法， 得善方便妙色身。

「復次童女！菩薩成就八種法故，不離菩提。何者為八？一者正見，成熟邪見眾生故；二者正念，悲愍邪念眾生故；三者正語，愍諸邪語故；四者正業，攝諸邪業故；五者正精進，度邪勤者故；六者正命，不捨邪命眾生故；七者正思惟，令離邪思惟故；八者正定，發起增進邪定者故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！菩薩成就八種法故，不離菩提。何者為八？一者正見，成熟邪見眾生故；二者正念，悲愍邪念眾生故；三者正語，愍諸邪語故；四者正業，攝諸邪業故；五者正精進，度邪勤者故；六者正命，不捨邪命眾生故；七者正思惟，令離邪思惟故；八者正定，發起增進邪定者故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「成就正見者， 化彼諸邪見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就正見者， 化彼諸邪見；

常修行正念， 哀悲邪念者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修行正念， 哀悲邪念者；

清淨正言說， 愍諸邪語者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨正言說， 愍諸邪語者；

安住於正業， 攝諸邪業者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於正業， 攝諸邪業者；

常修於正勤， 不捨邪勤者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修於正勤， 不捨邪勤者；

相應正淨命， 攝諸邪命者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應正淨命， 攝諸邪命者；

智者正思惟， 哀愍邪思者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者正思惟， 哀愍邪思者；

常住於正定， 攝諸邪定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住於正定， 攝諸邪定者。

無上八正道， 安隱度暴流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上八正道， 安隱度暴流，

復渡漂流者， 是大菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復渡漂流者， 是大菩提道。

聲聞及緣覺， 草筏唯自渡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞及緣覺， 草筏唯自渡，

菩薩廣運濟， 如彼大船師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩廣運濟， 如彼大船師。

「復次童女！菩薩成就八種法故，證甘露道。何等為八？一者住於無諍之法，二者善守無障礙心，三者常觀如實之義，四者住菩提心修習六念，五者精勤修習諸波羅蜜，六者積集善根成熟眾生，七者住於大悲攝受正法，八者得無生忍住不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！菩薩成就八種法故，證甘露道。何等為八？一者住於無諍之法，二者善守無障礙心，三者常觀如實之義，四者住菩提心修習六念，五者精勤修習諸波羅蜜，六者積集善根成熟眾生，七者住於大悲攝受正法，八者得無生忍住不退轉。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「常修無諍行， 住大沙門法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常修無諍行， 住大沙門法，

遠離瞋恚過， 積集諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離瞋恚過， 積集諸善根。

善觀如實義， 得諸無盡辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善觀如實義， 得諸無盡辯，

安住菩提心， 常念於無念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住菩提心， 常念於無念。

一切波羅蜜， 勤修無退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切波羅蜜， 勤修無退轉，

得諸方便力， 由是度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸方便力， 由是度眾生。

能以法王財， 悲心施一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以法王財， 悲心施一切，

速證無生忍， 不退轉菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速證無生忍， 不退轉菩提。

若能如是行， 佛法不難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是行， 佛法不難得，

不久降魔眾， 證最上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久降魔眾， 證最上菩提。」

爾時淨信童女聞是法已歡喜踊躍，白佛言：「世尊！成熟幾法能轉女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨信童女聞是法已歡喜踊躍，白佛言：「世尊！成熟幾法能轉女身？」

佛告童女：「成就八法當轉女身。何等為八？一者不嫉，二者不慳，三者不諂，四者不瞋，五者實語，六者不惡口，七者捨離貪欲，八者離諸邪見。童女！修此八法速轉女身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童女：「成就八法當轉女身。何等為八？一者不嫉，二者不慳，三者不諂，四者不瞋，五者實語，六者不惡口，七者捨離貪欲，八者離諸邪見。童女！修此八法速轉女身。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「不嫉妬他人， 離慳常樂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嫉妬他人， 離慳常樂法，

不行於諂誑， 厭患女人身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不行於諂誑， 厭患女人身。

慈心捨離瞋， 常修於實語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心捨離瞋， 常修於實語，

除貪離惡口， 安住正見中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除貪離惡口， 安住正見中。

若厭女人身， 應修如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若厭女人身， 應修如是法，

便當速得轉， 受善丈夫身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便當速得轉， 受善丈夫身。

「復次童女！成就八法能轉女身。何者為八？一者尊重於佛深樂於法，二者恭敬供養戒忍多聞沙門婆羅門，三者於夫男女及以居家不生愛著，四者受持禁戒無所缺犯，五者於一切人不生邪念，六者增上意樂厭離女身，七者住菩提心大丈夫法，八者觀世家業如幻如夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次童女！成就八法能轉女身。何者為八？一者尊重於佛深樂於法，二者恭敬供養戒忍多聞沙門婆羅門，三者於夫男女及以居家不生愛著，四者受持禁戒無所缺犯，五者於一切人不生邪念，六者增上意樂厭離女身，七者住菩提心大丈夫法，八者觀世家業如幻如夢。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「敬佛深樂法， 尊重戒多聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬佛深樂法， 尊重戒多聞，

不生貪愛心， 女身速當轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生貪愛心， 女身速當轉。

持戒具慚愧， 不妄念他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒具慚愧， 不妄念他人，

安住菩提心， 不樂餘乘法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住菩提心， 不樂餘乘法，

由是速能轉， 不淨女人身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是速能轉， 不淨女人身。

勝志得厭心， 一切皆如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝志得厭心， 一切皆如幻，

諸法本無動， 因緣性空寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本無動， 因緣性空寂，

勤修如實法， 速得丈夫身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修如實法， 速得丈夫身。」

爾時淨信童女以所持金鬘散於佛上，於虛空中變成真金宮殿樓閣，於宮殿中有化如來坐於金座。時五百童女各各解身莊嚴之具散彼佛上，亦於空中變金樓閣，寶帳寶蓋種種莊嚴。爾時五百童女見大神變，異口同音而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨信童女以所持金鬘散於佛上，於虛空中變成真金宮殿樓閣，於宮殿中有化如來坐於金座。時五百童女各各解身莊嚴之具散彼佛上，亦於空中變金樓閣，寶帳寶蓋種種莊嚴。爾時五百童女見大神變，異口同音而說偈言：

「世尊人中最殊勝， 哀愍利益諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊人中最殊勝， 哀愍利益諸眾生，

我今已發菩提心， 志樂相應住調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已發菩提心， 志樂相應住調伏，

為世導師施安樂， 我當供養人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世導師施安樂， 我當供養人中尊。

聞法已離於塵垢， 我等無復諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法已離於塵垢， 我等無復諸疑惑，

方離女身眾染污， 永破煩惱降魔怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方離女身眾染污， 永破煩惱降魔怨。

十方無量俱胝佛， 我當歡喜常供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量俱胝佛， 我當歡喜常供養，

安住施戒勤精進， 忍辱禪定善調心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住施戒勤精進， 忍辱禪定善調心，

智慧方便攝眾生， 當證最上菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便攝眾生， 當證最上菩提道。

利益無量人天眾， 悉令發起大乘心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益無量人天眾， 悉令發起大乘心，

我等當能師子吼， 我等當作人天師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等當能師子吼， 我等當作人天師。」

爾時世尊便現微笑，諸佛常法種種色光，青黃赤白紅紫頗梨從佛口出，遍照無量無邊世界乃至梵世，遶佛三匝還從頂入。爾時長老阿難從座而起，白佛言：「世尊！何因何緣現此微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊便現微笑，諸佛常法種種色光，青黃赤白紅紫頗梨從佛口出，遍照無量無邊世界乃至梵世，遶佛三匝還從頂入。爾時長老阿難從座而起，白佛言：「世尊！何因何緣現此微笑？」

佛告阿難：「汝見淨信童女不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝見淨信童女不？」

阿難白言：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「唯然已見。」

佛言：「阿難！是淨信等五百童女人中壽盡，當捨女身生兜率陀天，承事供養彌勒世尊及賢劫中一切如來。是淨信童女過八萬四千俱胝那由他劫，於電光世界當得作佛，號光明莊嚴王如來。劫名常光。其佛壽命如兜率陀天十二千歲，其國純以無量無邊大菩薩眾而為眷屬，是五百童女於此眾中最為上首；猶如我今六十菩薩，文殊師利而為上首。阿難！若有女人得聞此經，受持讀誦，盡此女身後不復受，速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是淨信等五百童女人中壽盡，當捨女身生兜率陀天，承事供養彌勒世尊及賢劫中一切如來。是淨信童女過八萬四千俱胝那由他劫，於電光世界當得作佛，號光明莊嚴王如來。劫名常光。其佛壽命如兜率陀天十二千歲，其國純以無量無邊大菩薩眾而為眷屬，是五百童女於此眾中最為上首；猶如我今六十菩薩，文殊師利而為上首。阿難！若有女人得聞此經，受持讀誦，盡此女身後不復受，速證阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說此經已，淨信等五百童女，及一切世間天、人、阿脩羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，淨信等五百童女，及一切世間天、人、阿脩羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經彌勒菩薩問八法會第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經彌勒菩薩問八法會第四十一

元魏三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏三藏菩提留支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩十千人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩十千人等。

爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩。右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我今欲以少法問於如來、應、正遍知，不審世尊聽許以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩。右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我今欲以少法問於如來、應、正遍知，不審世尊聽許以不？」

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！隨汝心念問於如來、應、正遍知，我當為汝分別解說，令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！隨汝心念問於如來、應、正遍知，我當為汝分別解說，令汝心喜。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是，願樂欲聞。世尊！諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是，願樂欲聞。世尊！諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。彌勒！汝今乃能問於如來如是深義。」佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝今應當一心諦聽，吾當為汝分別解說如是深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。彌勒！汝今乃能問於如來如是深義。」佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝今應當一心諦聽，吾當為汝分別解說如是深義。」

即時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是，願樂欲聞。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為八？彌勒！所謂諸菩薩摩訶薩成就深心、成就行心、成就捨心、成就善知迴向方便心、成就大慈心、成就大悲心、成就善知方便、成就般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為八？彌勒！所謂諸菩薩摩訶薩成就深心、成就行心、成就捨心、成就善知迴向方便心、成就大慈心、成就大悲心、成就善知方便、成就般若波羅蜜。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就深心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動；聞讚歎法及毀呰法，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動；聞讚歎僧及毀呰僧，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就深心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動；聞讚歎法及毀呰法，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動；聞讚歎僧及毀呰僧，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就行心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪婬、遠離妄語、遠離兩舌、遠離惡口、遠離綺語，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就行心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪婬、遠離妄語、遠離兩舌、遠離惡口、遠離綺語，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就捨心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩是能捨主、是施主，施諸沙門及婆羅門、貧窮乞匃下賤人等，衣食臥具隨病湯藥所須之物，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就捨心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩是能捨主、是施主，施諸沙門及婆羅門、貧窮乞匃下賤人等，衣食臥具隨病湯藥所須之物，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業！皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業！皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業、畢竟成就大慈口業、畢竟成就大慈意業，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業、畢竟成就大慈口業、畢竟成就大慈意業，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業、畢竟成就不可譏呵口業、畢竟成就不可譏呵意業，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業、畢竟成就不可譏呵口業、畢竟成就不可譏呵意業，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便？彌勒！若諸菩薩摩訶薩善知世諦、善知第一義諦、善知二諦，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便？彌勒！若諸菩薩摩訶薩善知世諦、善知第一義諦、善知二諦，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜？彌勒！若諸菩薩摩訶薩如是覺知，依此法有此法，依此法生此法，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是唯有大苦聚集。彌勒！此法無故此法無，此法滅故此法滅，所謂無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱滅，如是唯有大苦聚集滅。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜？彌勒！若諸菩薩摩訶薩如是覺知，依此法有此法，依此法生此法，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是唯有大苦聚集。彌勒！此法無故此法無，此法滅故此法滅，所謂無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱滅，如是唯有大苦聚集滅。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜。

「彌勒！是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經彌勒菩薩所問會第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經彌勒菩薩所問會第四十二

大唐三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在波羅奈國施鹿林中，與大比丘眾五百人俱，一切皆為眾所知識。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利弗、大目揵連、阿難、羅睺羅等，而為上首。復有菩薩摩訶薩一萬人俱，其名曰：善意菩薩、增上意菩薩、堅固意菩薩、師子意菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、辯積菩薩、美音菩薩、勝幢菩薩、信慧菩薩、水天菩薩、帝勝菩薩、帝天菩薩、無攀緣菩薩、具辯才菩薩、神通妙華菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子等，而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在波羅奈國施鹿林中，與大比丘眾五百人俱，一切皆為眾所知識。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利弗、大目揵連、阿難、羅睺羅等，而為上首。復有菩薩摩訶薩一萬人俱，其名曰：善意菩薩、增上意菩薩、堅固意菩薩、師子意菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、辯積菩薩、美音菩薩、勝幢菩薩、信慧菩薩、水天菩薩、帝勝菩薩、帝天菩薩、無攀緣菩薩、具辯才菩薩、神通妙華菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子等，而為上首。

爾時世尊，無量百千大眾圍遶供養恭敬而為說法。是時彌勒菩薩摩訶薩在眾會中，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮而白佛言：「世尊！我有少疑，今欲諮問，唯願如來見垂聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，無量百千大眾圍遶供養恭敬而為說法。是時彌勒菩薩摩訶薩在眾會中，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮而白佛言：「世尊！我有少疑，今欲諮問，唯願如來見垂聽許。」

佛告彌勒菩薩言：「若有所疑，今恣汝問，當為解說令得歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「若有所疑，今恣汝問，當為解說令得歡喜。」

爾時彌勒菩薩聞佛許已，歡喜踊躍而白佛言：「世尊！菩薩成就幾法，離諸惡道及惡知識，而能速證阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩聞佛許已，歡喜踊躍而白佛言：「世尊！菩薩成就幾法，離諸惡道及惡知識，而能速證阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛告彌勒菩薩言：「善哉善哉。彌勒！汝今為欲哀愍一切，利益安樂天人世間，能問如來如是深義。汝應諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「善哉善哉。彌勒！汝今為欲哀愍一切，利益安樂天人世間，能問如來如是深義。汝應諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」

彌勒菩薩即白佛言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩即白佛言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告彌勒言：「菩薩成就一法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為一？所謂發勝意樂菩提之心。是名為一。彌勒！復有二法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為二？一者於奢摩他常勤修習，二者於毘鉢舍那而得善巧。是名為二。彌勒！復有三法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為三？一者成就大悲，二者修習空法，三者於一切法不生分別。是名為三。彌勒！復有四法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為四？一者安住淨戒，二者離諸疑網，三者樂阿蘭若，四者起正見心。是名為四。彌勒！復有五法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為五？一者住於空法，二者不求他過，三者常自觀察，四者愛樂正法，五者攝護於他。是名為五。彌勒！復有六法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為六？一者無有貪欲，二者不生瞋恚，三者不起愚癡，四者常離麁語，五者住於空性，六者心如虛空。是名為六。彌勒！復有七法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為七？一者住於正念，二者成就擇法，三者發起精進，四者常生歡喜，五者身得輕安，六者住諸禪定，七者具足行捨。是名為七。彌勒！復有八法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為八？一者正見，二者正思惟，三者正語，四者正業，五者正命，六者正勤，七者正念，八者正定。是名為八。彌勒！復有九法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為九？一者速離諸欲惡不善法，安住初禪尋伺喜樂心一境性；二者遠離尋伺，安住二禪內淨喜樂心一境性；三者遠離於喜，安住三禪捨念慧樂心一境性；四者遠離憂苦及以喜樂，安住四禪捨念清淨無苦無樂心一境性；五者超過色想無異攀緣，安住無邊虛空處定；六者超過無邊空處定已，而能安住無邊識定；七者超過無邊識處定已，而能安住無所有定；八者超過無所有處定已，安住非想非非想定；九者超過非想非非想處定已，而能安住滅受想定。是名為九。彌勒！復有十法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為十？一者善能成就金剛三昧，二者成就處非處相應三昧，三者成就方便行三昧，四者成就遍照明三昧，五者成就普光明三昧，六者成就普遍照明三昧，七者成就寶月三昧，八者成就月燈三昧，九者成就出離三昧，十者成就勝幢臂印三昧。是名為十。彌勒！菩薩成就如是法已，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒言：「菩薩成就一法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為一？所謂發勝意樂菩提之心。是名為一。彌勒！復有二法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為二？一者於奢摩他常勤修習，二者於毘鉢舍那而得善巧。是名為二。彌勒！復有三法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為三？一者成就大悲，二者修習空法，三者於一切法不生分別。是名為三。彌勒！復有四法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為四？一者安住淨戒，二者離諸疑網，三者樂阿蘭若，四者起正見心。是名為四。彌勒！復有五法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為五？一者住於空法，二者不求他過，三者常自觀察，四者愛樂正法，五者攝護於他。是名為五。彌勒！復有六法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為六？一者無有貪欲，二者不生瞋恚，三者不起愚癡，四者常離麁語，五者住於空性，六者心如虛空。是名為六。彌勒！復有七法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為七？一者住於正念，二者成就擇法，三者發起精進，四者常生歡喜，五者身得輕安，六者住諸禪定，七者具足行捨。是名為七。彌勒！復有八法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為八？一者正見，二者正思惟，三者正語，四者正業，五者正命，六者正勤，七者正念，八者正定。是名為八。彌勒！復有九法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為九？一者速離諸欲惡不善法，安住初禪尋伺喜樂心一境性；二者遠離尋伺，安住二禪內淨喜樂心一境性；三者遠離於喜，安住三禪捨念慧樂心一境性；四者遠離憂苦及以喜樂，安住四禪捨念清淨無苦無樂心一境性；五者超過色想無異攀緣，安住無邊虛空處定；六者超過無邊空處定已，而能安住無邊識定；七者超過無邊識處定已，而能安住無所有定；八者超過無所有處定已，安住非想非非想定；九者超過非想非非想處定已，而能安住滅受想定。是名為九。彌勒！復有十法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為十？一者善能成就金剛三昧，二者成就處非處相應三昧，三者成就方便行三昧，四者成就遍照明三昧，五者成就普光明三昧，六者成就普遍照明三昧，七者成就寶月三昧，八者成就月燈三昧，九者成就出離三昧，十者成就勝幢臂印三昧。是名為十。彌勒！菩薩成就如是法已，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提

。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。」

爾時彌勒菩薩得聞是法心大歡喜，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩得聞是法心大歡喜，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，即於佛前以偈讚曰：

「佛於過去劫， 捨所愛妻子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於過去劫， 捨所愛妻子，

頭目及骨髓， 到於施彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目及骨髓， 到於施彼岸。

佛常護禁戒， 如犛牛愛尾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛常護禁戒， 如犛牛愛尾，

最勝無倫匹， 到於戒彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝無倫匹， 到於戒彼岸。

佛以忍辱力， 捨離於違諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以忍辱力， 捨離於違諍，

不求人過惡， 到於忍彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求人過惡， 到於忍彼岸。

佛以精進力， 得無上寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以精進力， 得無上寂靜，

究竟常安樂， 到於勤彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟常安樂， 到於勤彼岸。

佛以禪定力， 能滅諸罪垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以禪定力， 能滅諸罪垢，

為天人導師， 到於定彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為天人導師， 到於定彼岸。

佛以智慧力， 善了知諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以智慧力， 善了知諸法，

自性無所有， 到於慧彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無所有， 到於慧彼岸。

佛於菩提樹， 降伏諸魔軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於菩提樹， 降伏諸魔軍，

具足最勝智， 成就無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足最勝智， 成就無上道。

導師無畏力， 於波羅奈國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師無畏力， 於波羅奈國，

轉清淨法輪， 摧破諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉清淨法輪， 摧破諸外道。

無上大智慧， 出過於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上大智慧， 出過於世間，

能放淨光明， 善說諸法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能放淨光明， 善說諸法要。

如來清淨色， 智慧及功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨色， 智慧及功德，

超過諸世間， 能到於彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸世間， 能到於彼岸。」

爾時阿難白佛言：「世尊！是彌勒菩薩甚為希有，而能成就無量辯才，隨眾生念平等說法，而於文字無所繫著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！是彌勒菩薩甚為希有，而能成就無量辯才，隨眾生念平等說法，而於文字無所繫著。」

佛告阿難：「如是如是，如汝所說。阿難！彌勒菩薩豈唯今日能於我前以偈讚佛。乃往過去十無數劫，爾時有佛，號焰光遊戲妙音自在王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時有一婆羅門子名曰賢壽，諸相具足見者歡喜。從園苑出，見彼如來端正殊妙諸根寂靜，得奢摩他如清淨池無諸垢穢，三十二相八十種好而自莊嚴，如娑羅樹其花開敷，如須彌山出過一切，面貌熙怡如月盛滿，威光赫奕如日顯曜，形量周圓如尼俱陀樹。是時賢壽覩佛如來殊勝之相，心生淨信作是思惟：『希有世尊乃能成就如是無量功德莊嚴。我亦願於當來之世，成就如是功德之身。』發是願已投身於地，復自念言：『若當來世得佛身者，唯願如來足蹈我上。』爾時彼佛知賢壽意，即以其足蹈賢壽身，當下足時得無生法忍。世尊迴顧告諸比丘：『汝等勿以足蹈賢壽。何以故？此是菩薩摩訶薩，今已證得無生法忍，復能成就天眼、天耳、他心、宿住神境智通。』爾時賢壽即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是如是，如汝所說。阿難！彌勒菩薩豈唯今日能於我前以偈讚佛。乃往過去十無數劫，爾時有佛，號焰光遊戲妙音自在王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時有一婆羅門子名曰賢壽，諸相具足見者歡喜。從園苑出，見彼如來端正殊妙諸根寂靜，得奢摩他如清淨池無諸垢穢，三十二相八十種好而自莊嚴，如娑羅樹其花開敷，如須彌山出過一切，面貌熙怡如月盛滿，威光赫奕如日顯曜，形量周圓如尼俱陀樹。是時賢壽覩佛如來殊勝之相，心生淨信作是思惟：『希有世尊乃能成就如是無量功德莊嚴。我亦願於當來之世，成就如是功德之身。』發是願已投身於地，復自念言：『若當來世得佛身者，唯願如來足蹈我上。』爾時彼佛知賢壽意，即以其足蹈賢壽身，當下足時得無生法忍。世尊迴顧告諸比丘：『汝等勿以足蹈賢壽。何以故？此是菩薩摩訶薩，今已證得無生法忍，復能成就天眼、天耳、他心、宿住神境智通。』爾時賢壽即於佛前以偈讚曰：

「『佛於十方界， 最尊無有上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛於十方界， 最尊無有上，

超過諸世間， 我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸世間， 我今稽首禮。

如來大光明， 掩蔽於日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大光明， 掩蔽於日月，

超過諸世間， 我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸世間， 我今稽首禮。

譬如師子吼， 諸獸咸怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如師子吼， 諸獸咸怖畏，

世尊大威德， 摧伏諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大威德， 摧伏諸外道。

眉間白毫相， 猶如頗梨光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間白毫相， 猶如頗梨光，

普照于世間， 超過於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照于世間， 超過於一切。

世尊無與等， 足蹈千輻輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無與等， 足蹈千輻輪，

清淨化世間， 能動於大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨化世間， 能動於大地。

成就出離道， 超過煩惱海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就出離道， 超過煩惱海，

以諸功德財， 隨意皆施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸功德財， 隨意皆施與。

如來清淨戒， 猶如於大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨戒， 猶如於大地，

出生諸功德， 無有愛憎想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生諸功德， 無有愛憎想。

以智慧力故， 了知諸法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智慧力故， 了知諸法空，

眾生及壽者， 分別不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及壽者， 分別不可得。

善了眾生性， 心行及所趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善了眾生性， 心行及所趣，

為世作明燈， 饒益於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世作明燈， 饒益於一切。

世間苦逼迫， 漂溺於暴流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間苦逼迫， 漂溺於暴流，

常為諸眾生， 起大精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸眾生， 起大精進力。

世尊離煩惱， 生老及病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊離煩惱， 生老及病死，

處世如虛空， 一切無所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處世如虛空， 一切無所染。

智慧大威光， 能破一切闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧大威光， 能破一切闇，

永離貪瞋癡， 我今稽首禮。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離貪瞋癡， 我今稽首禮。』」

佛告阿難：「賢壽菩薩所獲神通，從是已來不復退失。於意云何？爾時賢壽豈異人乎？今此會中彌勒菩薩摩訶薩是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「賢壽菩薩所獲神通，從是已來不復退失。於意云何？爾時賢壽豈異人乎？今此會中彌勒菩薩摩訶薩是。」

阿難白佛言：「世尊！若彌勒菩薩久已證得無生法忍，何故不得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！若彌勒菩薩久已證得無生法忍，何故不得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛告阿難：「菩薩有二種莊嚴、二種攝取，所謂攝取眾生、莊嚴眾生，攝取佛國、莊嚴佛國。彌勒菩薩於過去世修菩薩行，常樂攝取佛國、莊嚴佛國。我於往昔修菩薩行，常樂攝取眾生、莊嚴眾生。然彼彌勒修菩薩行經四十劫，我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心。由我勇猛精進力故，便超九劫，於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我以十法得證菩提。云何為十？一者能施所愛之物，二者能施所愛之妻，三者能施所愛之子，四者能施所愛之頭，五者能施所愛之眼，六者能施所愛王位，七者能施所愛珍寶，八者能施所愛血肉，九者能施所愛骨髓，十者能施所愛支分。是名為十。我行此法，能得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「菩薩有二種莊嚴、二種攝取，所謂攝取眾生、莊嚴眾生，攝取佛國、莊嚴佛國。彌勒菩薩於過去世修菩薩行，常樂攝取佛國、莊嚴佛國。我於往昔修菩薩行，常樂攝取眾生、莊嚴眾生。然彼彌勒修菩薩行經四十劫，我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心。由我勇猛精進力故，便超九劫，於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我以十法得證菩提。云何為十？一者能施所愛之物，二者能施所愛之妻，三者能施所愛之子，四者能施所愛之頭，五者能施所愛之眼，六者能施所愛王位，七者能施所愛珍寶，八者能施所愛血肉，九者能施所愛骨髓，十者能施所愛支分。是名為十。我行此法，能得阿耨多羅三藐三菩提。

「阿難！復有十法能證菩提。云何為十？一者獲戒功德，二者成就忍力，三者發起精進，四者得諸禪定，五者有大智慧，六者於諸眾生常不捨離，七者於諸眾生起平等心，八者於諸空法而常修習，九者善能成就真實空性，十者善能成就無相無願。是名為十。我行此法，能得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！彌勒菩薩往昔行菩薩道時，不能捨施手足頭目，但以善巧方便安樂之道，積集無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有十法能證菩提。云何為十？一者獲戒功德，二者成就忍力，三者發起精進，四者得諸禪定，五者有大智慧，六者於諸眾生常不捨離，七者於諸眾生起平等心，八者於諸空法而常修習，九者善能成就真實空性，十者善能成就無相無願。是名為十。我行此法，能得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！彌勒菩薩往昔行菩薩道時，不能捨施手足頭目，但以善巧方便安樂之道，積集無上正等菩提。」

爾時阿難白佛言：「世尊！云何彌勒往昔行菩薩道時，但以善巧方便安樂之道而能積集無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！云何彌勒往昔行菩薩道時，但以善巧方便安樂之道而能積集無上菩提？」

佛告阿難：「彌勒往昔行菩薩道，晝夜六時偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮，於諸佛前說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彌勒往昔行菩薩道，晝夜六時偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮，於諸佛前說是偈言：

「『我今歸命禮， 十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今歸命禮， 十方一切佛，

菩薩聲聞眾， 大仙天眼者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聲聞眾， 大仙天眼者。

亦禮菩提心， 遠離諸惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦禮菩提心， 遠離諸惡道，

能得生天上， 乃至證涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得生天上， 乃至證涅槃。

若我作少罪， 隨心之所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我作少罪， 隨心之所生，

今對諸佛前， 懺悔令除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今對諸佛前， 懺悔令除滅。

我今身口意， 所集諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今身口意， 所集諸功德，

願作菩提因， 當成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願作菩提因， 當成無上道。

十方國土中， 供養如來者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土中， 供養如來者，

及佛無上智， 我今盡隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及佛無上智， 我今盡隨喜。

有罪悉懺悔， 是福皆隨喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有罪悉懺悔， 是福皆隨喜，

我今禮諸佛， 願成無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今禮諸佛， 願成無上智。

十方大菩薩， 證於十地者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方大菩薩， 證於十地者，

我今稽首禮， 願速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稽首禮， 願速證菩提。

得證菩提已， 摧伏於魔軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得證菩提已， 摧伏於魔軍，

轉清淨法輪， 饒益眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉清淨法輪， 饒益眾生類。

常願住世間， 無量俱胝劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常願住世間， 無量俱胝劫，

擊于大法鼓， 度脫苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擊于大法鼓， 度脫苦眾生。

我沒於欲泥， 貪繩之所繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我沒於欲泥， 貪繩之所繫，

種種多纏縛， 願佛垂觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種多纏縛， 願佛垂觀察。

眾生雖垢重， 諸佛不厭捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生雖垢重， 諸佛不厭捨，

願以大慈悲， 度脫生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以大慈悲， 度脫生死海。

現在諸世尊， 過去未來佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在諸世尊， 過去未來佛，

所行菩薩道， 我今願修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行菩薩道， 我今願修學。

具足波羅蜜， 成就六神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足波羅蜜， 成就六神通，

度脫諸眾生， 證於無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫諸眾生， 證於無上道。

了知諸法空， 無相無自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法空， 無相無自性，

無住無表示， 不生亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無表示， 不生亦不滅。

又如大仙尊， 善了於無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如大仙尊， 善了於無我，

無補特伽羅， 乃至無壽者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無補特伽羅， 乃至無壽者。

於諸布施事， 不執我我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸布施事， 不執我我所，

為安樂眾生， 施與無慳悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為安樂眾生， 施與無慳悋。

願我所施物， 不假功用生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我所施物， 不假功用生，

觀察了知空， 具施波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察了知空， 具施波羅蜜。

持戒無缺減， 得佛淨尸羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒無缺減， 得佛淨尸羅，

以無所住故， 具戒波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無所住故， 具戒波羅蜜。

忍辱如四大， 不生分別心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱如四大， 不生分別心，

以無瞋恚故， 具忍波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無瞋恚故， 具忍波羅蜜。

願以身心力， 發起大精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以身心力， 發起大精進，

堅固無懈怠， 具勤波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固無懈怠， 具勤波羅蜜。

以如幻如化， 及勇猛精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如幻如化， 及勇猛精進，

金剛等三昧， 具禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛等三昧， 具禪波羅蜜。

願證三明智， 入於三脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願證三明智， 入於三脫門，

了三世平等， 具慧波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了三世平等， 具慧波羅蜜。

諸佛妙色身， 光明大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛妙色身， 光明大威德，

菩薩精進行， 願我皆圓滿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩精進行， 願我皆圓滿。』

彌勒名稱者， 勤修如是行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒名稱者， 勤修如是行，

具六波羅蜜， 安住於十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具六波羅蜜， 安住於十地。」

佛告阿難：「彌勒菩薩安住如是善巧方便，積集阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我昔求道受苦無量，乃能積集阿耨多羅三藐三菩提。何以故？乃往古昔時有太子名見一切義，端正殊妙諸相具足，見者歡喜。出遊園苑，見一病人受諸重苦，生悲愍心便問之言：『汝今此病豈無有藥能療治耶？』爾時病人即以偈頌白太子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彌勒菩薩安住如是善巧方便，積集阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我昔求道受苦無量，乃能積集阿耨多羅三藐三菩提。何以故？乃往古昔時有太子名見一切義，端正殊妙諸相具足，見者歡喜。出遊園苑，見一病人受諸重苦，生悲愍心便問之言：『汝今此病豈無有藥能療治耶？』爾時病人即以偈頌白太子言：

「『我病藥難求， 世間不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我病藥難求， 世間不可得，

國王亦無有， 何況病惱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王亦無有， 何況病惱者。

通達於諸論， 善說醫方者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達於諸論， 善說醫方者，

雖欲為療治， 其藥難可得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖欲為療治， 其藥難可得。』

「爾時太子復以偈頌告病人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子復以偈頌告病人言：

「『金銀摩尼珠， 乃至於象馬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『金銀摩尼珠， 乃至於象馬，

所求皆當說， 為汝除憂惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求皆當說， 為汝除憂惱。』

「爾時病人復以偈頌白太子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時病人復以偈頌白太子言：

「『若飲太子血， 我必得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若飲太子血， 我必得安樂。

願生歡喜心， 施我無憂惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願生歡喜心， 施我無憂惱。』

「爾時太子復以偈頌告病人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子復以偈頌告病人言：

「『我為諸眾生， 墜墮無間獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我為諸眾生， 墜墮無間獄，

多劫猶能忍， 何況於身血！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多劫猶能忍， 何況於身血！』

「爾時太子即取利刀刺身出血，令彼病人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時太子見一切義者豈異人乎？今我身是。四大海水猶可測量，我於往昔行菩薩道捨已身血不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子即取利刀刺身出血，令彼病人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時太子見一切義者豈異人乎？今我身是。四大海水猶可測量，我於往昔行菩薩道捨已身血不可稱計。」

佛告阿難：「乃往古昔時有太子名曰妙花，端正殊勝諸相具足，見者歡喜。從園苑出，見一病人身體羸瘦，生悲愍心便問之言：『汝今此病豈無有藥能療治耶？』爾時病人即以偈頌白太子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往古昔時有太子名曰妙花，端正殊勝諸相具足，見者歡喜。從園苑出，見一病人身體羸瘦，生悲愍心便問之言：『汝今此病豈無有藥能療治耶？』爾時病人即以偈頌白太子言：

「『世雖有良醫， 無藥療我病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世雖有良醫， 無藥療我病，

唯願生慈愍， 為我除憂惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願生慈愍， 為我除憂惱。』

「爾時太子即以偈頌告病人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子即以偈頌告病人言：

「『我為利世間， 一切咸施與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我為利世間， 一切咸施與，

身分及珍寶， 須者皆當說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身分及珍寶， 須者皆當說。』

「爾時病人復以偈頌白太子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時病人復以偈頌白太子言：

「『譬如大藥王， 隨意療眾病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『譬如大藥王， 隨意療眾病，

亦如日月光， 普照諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如日月光， 普照諸世間。

若能出身髓， 遍塗於我身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能出身髓， 遍塗於我身，

是病乃消除， 長夜得安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是病乃消除， 長夜得安樂。』

「爾時太子復以偈頌告病人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子復以偈頌告病人言：

「『若有諸眾生， 碎我身出髓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有諸眾生， 碎我身出髓，

為利於世間， 心不生憂惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利於世間， 心不生憂惱。』

「爾時太子即自碎身取其骨髓，與彼病人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時妙花太子豈異人乎？今我身是。四大海水猶可測量，我於往昔行菩薩道捨身骨髓不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子即自碎身取其骨髓，與彼病人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時妙花太子豈異人乎？今我身是。四大海水猶可測量，我於往昔行菩薩道捨身骨髓不可稱計。」

佛告阿難：「乃往古昔時有國王名為月光，端正殊妙諸相具足，見者歡喜。從園苑出，見一盲人貧窮乞匃，生悲愍心便問之言：『汝何所須，我當施汝。或飲食衣服莊嚴資具、金銀摩尼及諸珍寶，隨汝所欲皆當與之。』爾時盲人即以偈頌而白王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往古昔時有國王名為月光，端正殊妙諸相具足，見者歡喜。從園苑出，見一盲人貧窮乞匃，生悲愍心便問之言：『汝何所須，我當施汝。或飲食衣服莊嚴資具、金銀摩尼及諸珍寶，隨汝所欲皆當與之。』爾時盲人即以偈頌而白王言：

「『大王猶日月， 光明照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大王猶日月， 光明照世間，

具足勝功德， 不久生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足勝功德， 不久生天上。

一切淨妙色， 我今悉不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切淨妙色， 我今悉不見，

願王起慈悲， 施我所愛眼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願王起慈悲， 施我所愛眼。』

「爾時大王即以偈頌告盲人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大王即以偈頌告盲人言：

「『汝速來取眼， 令汝得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝速來取眼， 令汝得安樂。

願我當來世， 得佛清淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我當來世， 得佛清淨眼。

我行菩薩道， 一切皆當捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我行菩薩道， 一切皆當捨，

若我不施汝， 是則違本願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我不施汝， 是則違本願。』

「爾時月光王即取利刀自挑其眼，與彼盲人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時月光王者豈異人乎？即我身是。須彌山王猶可度量，我於往昔行菩薩道捨所愛眼不可稱計。阿難！彌勒菩薩往修行菩薩道時，作是願言：『若有眾生薄婬怒癡成就十善，我於爾時乃成阿耨多羅三藐三菩提。』阿難！於當來世有諸眾生，薄婬怒癡成就十善，彌勒菩薩當爾之時得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由彼菩薩本願力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時月光王即取利刀自挑其眼，與彼盲人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時月光王者豈異人乎？即我身是。須彌山王猶可度量，我於往昔行菩薩道捨所愛眼不可稱計。阿難！彌勒菩薩往修行菩薩道時，作是願言：『若有眾生薄婬怒癡成就十善，我於爾時乃成阿耨多羅三藐三菩提。』阿難！於當來世有諸眾生，薄婬怒癡成就十善，彌勒菩薩當爾之時得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由彼菩薩本願力故。」

佛告阿難：「我於往昔行菩薩道，作如是言：『願我當於五濁惡世貪瞋垢重，諸惡眾生不孝父母不敬師長，乃至眷屬不相和睦，我於爾時當成阿耨多羅三藐三菩提。』阿難！以是願故，我今所入城邑聚落，多有眾生毀罵於我，以斷常法招集眾會。若行乞食坌以塵土，和諸雜毒與我令食，或以女人誹謗於我。阿難！我於今者以本願力，為如是等諸惡眾生，起大悲心而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我於往昔行菩薩道，作如是言：『願我當於五濁惡世貪瞋垢重，諸惡眾生不孝父母不敬師長，乃至眷屬不相和睦，我於爾時當成阿耨多羅三藐三菩提。』阿難！以是願故，我今所入城邑聚落，多有眾生毀罵於我，以斷常法招集眾會。若行乞食坌以塵土，和諸雜毒與我令食，或以女人誹謗於我。阿難！我於今者以本願力，為如是等諸惡眾生，起大悲心而為說法。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如來、應、正等覺能作難作、能忍難忍，不調伏者悉令調伏，荷擔如是罪垢眾生而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如來、應、正等覺能作難作、能忍難忍，不調伏者悉令調伏，荷擔如是罪垢眾生而為說法。」

佛告阿難：「如是如是，如汝所說。何以故？如來大悲之所攝故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是如是，如汝所說。何以故？如來大悲之所攝故。」

爾時阿難白佛言：「世尊！我聞如來堅固誓願，身毛皆竪。世尊！當何名此經？我等云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！我聞如來堅固誓願，身毛皆竪。世尊！當何名此經？我等云何受持？」

佛告阿難：「是經名為『彌勒所問』，亦名『往昔本願因緣』，以是名字汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是經名為『彌勒所問』，亦名『往昔本願因緣』，以是名字汝當受持。」

佛說是經已，彌勒菩薩、尊者阿難，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，彌勒菩薩、尊者阿難，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。