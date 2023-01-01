大寶積經卷第一百一十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百一十五

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

無盡慧菩薩會第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡慧菩薩會第四十五

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時復有一萬菩薩摩訶薩俱，所謂：慧幢菩薩、法幢菩薩、月幢菩薩、日幢菩薩、無邊幢菩薩。復有十六在家菩薩，跋陀婆羅而為上首。復有六十無比喻心菩薩摩訶薩，文殊師利而為上首。復有賢劫中一切菩薩摩訶薩，彌勒菩薩而為上首。復有六萬菩薩摩訶薩，無盡慧菩薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時復有一萬菩薩摩訶薩俱，所謂：慧幢菩薩、法幢菩薩、月幢菩薩、日幢菩薩、無邊幢菩薩。復有十六在家菩薩，跋陀婆羅而為上首。復有六十無比喻心菩薩摩訶薩，文殊師利而為上首。復有賢劫中一切菩薩摩訶薩，彌勒菩薩而為上首。復有六萬菩薩摩訶薩，無盡慧菩薩而為上首。

爾時無盡慧菩薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面禮敬，以眾寶華奉散於佛，而白佛言：「世尊！所言菩提心者，以何義故說菩提心？菩薩復以幾法成就菩提心？云何是菩提心？菩提中心不可得，心中菩提亦不可得，離菩提心不可得，離心菩提亦不可得。菩提者無色無相不可言說，心亦無色無相不可顯示，眾生亦爾皆不可得。世尊！諸法如是，當依何義而得修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無盡慧菩薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面禮敬，以眾寶華奉散於佛，而白佛言：「世尊！所言菩提心者，以何義故說菩提心？菩薩復以幾法成就菩提心？云何是菩提心？菩提中心不可得，心中菩提亦不可得，離菩提心不可得，離心菩提亦不可得。菩提者無色無相不可言說，心亦無色無相不可顯示，眾生亦爾皆不可得。世尊！諸法如是，當依何義而得修行？」

佛言：「善男子！汝今諦聽。我說菩提者，本無名字言說。何以故？於菩提中名字言說不可得故，心及眾生亦復如是，若如是知名菩提心。菩提者非過去未來現在，心及眾生亦非過去未來現在，若知此義是名菩薩。然於其中亦不可得，於一切法都無所得，是名得菩提心。如阿羅漢得阿羅漢果，而於此中都無所得，唯除隨俗說言得果，於一切法皆無所得；得菩提心亦復如是，為欲引攝初業菩薩故說菩提心，然於其中無心無心名、無菩提無菩提名、無眾生無眾生名、無聲聞無聲聞名、無獨覺無獨覺名、無菩薩無菩薩名、無如來無如來名、無有為無有為名、無無為無無為名、無現得無當得。善男子！我今依言說如是敷演，若有諸眾生善根廣大超諸眾生，如須彌山出過一切，是初發心為施波羅蜜因。猶如大地善能安住一切事業，是第二發心為戒波羅蜜因。志意勇猛安受煩惱，如師子王威伏眾獸身無怖畏，是第三發心為忍波羅蜜因。勢力雄迅能伏煩惱，如那羅延摧伏異眾，是第四發心為精進波羅蜜因。功德善根種種開發，如波利質多俱鞞陀羅樹其華開敷，是第五發心為禪波羅蜜因。除去癡暗，猶如日輪光明無邊，是第六發心為般若波羅蜜因。功德意樂一切莊嚴皆得圓滿，如大商主豐足財物，能以巧便拔眾險難，是第七發心為方便波羅蜜因。障礙除滅，意樂具足如淨滿月，是第八發心為力波羅蜜因。佛土眾生皆悉嚴淨，善法備足所作成辦，譬如貧人得無盡藏所願圓滿，是第九發心為願波羅蜜因。福智無邊猶如虛空，於法自在如轉輪王已受灌頂，是第十發心為智波羅蜜因。善男子！若此十種發心修習成就名為菩薩，名為最勝眾生、無障礙眾生、非下劣眾生。然以實義不可得故，故於其中無眾生、無心、無菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝今諦聽。我說菩提者，本無名字言說。何以故？於菩提中名字言說不可得故，心及眾生亦復如是，若如是知名菩提心。菩提者非過去未來現在，心及眾生亦非過去未來現在，若知此義是名菩薩。然於其中亦不可得，於一切法都無所得，是名得菩提心。如阿羅漢得阿羅漢果，而於此中都無所得，唯除隨俗說言得果，於一切法皆無所得；得菩提心亦復如是，為欲引攝初業菩薩故說菩提心，然於其中無心無心名、無菩提無菩提名、無眾生無眾生名、無聲聞無聲聞名、無獨覺無獨覺名、無菩薩無菩薩名、無如來無如來名、無有為無有為名、無無為無無為名、無現得無當得。善男子！我今依言說如是敷演，若有諸眾生善根廣大超諸眾生，如須彌山出過一切，是初發心為施波羅蜜因。猶如大地善能安住一切事業，是第二發心為戒波羅蜜因。志意勇猛安受煩惱，如師子王威伏眾獸身無怖畏，是第三發心為忍波羅蜜因。勢力雄迅能伏煩惱，如那羅延摧伏異眾，是第四發心為精進波羅蜜因。功德善根種種開發，如波利質多俱鞞陀羅樹其華開敷，是第五發心為禪波羅蜜因。除去癡暗，猶如日輪光明無邊，是第六發心為般若波羅蜜因。功德意樂一切莊嚴皆得圓滿，如大商主豐足財物，能以巧便拔眾險難，是第七發心為方便波羅蜜因。障礙除滅，意樂具足如淨滿月，是第八發心為力波羅蜜因。佛土眾生皆悉嚴淨，善法備足所作成辦，譬如貧人得無盡藏所願圓滿，是第九發心為願波羅蜜因。福智無邊猶如虛空，於法自在如轉輪王已受灌頂，是第十發心為智波羅蜜因。善男子！若此十種發心修習成就名為菩薩，名為最勝眾生、無障礙眾生、非下劣眾生。然以實義不可得故，故於其中無眾生、無心、無菩提。

「復次善男子！菩薩行施波羅蜜，以十法為首：一者信根，二者信力，三者意樂，四者增上意樂，五者饒益眾生，六者大慈，七者大悲，八者行四攝法，九者愛樂佛法，十者求一切智；是為十。善男子！菩薩行戒波羅蜜，以十法為首：一者身業清淨，二者語業清淨，三者意業清淨，四者無怨害心，五者淨除惡趣，六者遠離八難，七者超諸聲聞辟支佛地，八者安住佛功德，九者滿諸希望，十者成就大願；是為十。善男子！菩薩行忍波羅蜜，以十法為首：一者捨離瞋恚，二者不計其身，三者不計其命，四者信解，五者成熟眾生，六者慈力，七者隨順法忍，八者甚深法忍，九者廣大勝忍，十者破無明暗；是為十。善男子！菩薩行精進波羅蜜，以十法為首：一者隨諸眾生所作而作，二者身口意業常生隨喜，三者無懈怠，四者務進趣，五者修正勤，六者修念處，七者破煩惱怨，八者觀察諸法，九者成熟一切眾生，十者求一切智；是為十。善男子！菩薩行禪波羅蜜，以十法為首：一者安住善法，二者心緣一境，三者緣境等至，四者正定，五者禪解脫，六者定根，七者定力，八者壞煩惱怨，九者定聚圓滿，十者護法三昧；是為十。善男子！菩薩行般若波羅蜜，以十法為首：一者善觀察諸陰，二者善觀察界處，三者正見，四者正念，五者了知聖諦，六者捨離諸見，七者慧根，八者無生法忍，九者慧力，十者無障礙智；是為十。善男子！菩薩行方便波羅蜜，以十法為首：一者入諸眾生心行欲樂，二者以力加諸眾生，三者大慈大悲，四者成熟眾生而無厭倦，五者捨離聲聞辟支佛地，六者殊勝智見，七者修習諸波羅蜜，八者如實觀諸法，九者攝不思議力，十者不退轉地；是為十。善男子！菩薩行力波羅蜜，以十法為首：一者知一切眾生心行稠林，二者知一切眾生煩惱行稠林，三者知一切眾生意樂勝解行稠林，四者知一切眾生根行稠林，五者知一切眾生種種界行稠林，六者知一切眾生隨煩惱行稠林，七者知一切眾生死生行稠林，八者知一切眾生三世業報行稠林，九者知一切眾生習氣煩惱行稠林，十者以無疲倦心成熟眾生諸根行稠林；是為十。善男子！菩薩行願波羅蜜，以十法為首：一者知一切法無生，二者知一切法無相，三者知一切法無滅，四者知一切法無所有，五者於一切法無執著，六者知一切法無來，七者知一切法無去，八者知一切法無自性，九者知一切法無初中後平等，十者於一切法初中後無分別；是為十。善男子！菩薩行智波羅蜜，以十法為首：一者於一切法善能了知決擇，二者善能圓滿白法，三者積習菩薩無量資糧，四者成就廣大福智資糧，五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩行施波羅蜜，以十法為首：一者信根，二者信力，三者意樂，四者增上意樂，五者饒益眾生，六者大慈，七者大悲，八者行四攝法，九者愛樂佛法，十者求一切智；是為十。善男子！菩薩行戒波羅蜜，以十法為首：一者身業清淨，二者語業清淨，三者意業清淨，四者無怨害心，五者淨除惡趣，六者遠離八難，七者超諸聲聞辟支佛地，八者安住佛功德，九者滿諸希望，十者成就大願；是為十。善男子！菩薩行忍波羅蜜，以十法為首：一者捨離瞋恚，二者不計其身，三者不計其命，四者信解，五者成熟眾生，六者慈力，七者隨順法忍，八者甚深法忍，九者廣大勝忍，十者破無明暗；是為十。善男子！菩薩行精進波羅蜜，以十法為首：一者隨諸眾生所作而作，二者身口意業常生隨喜，三者無懈怠，四者務進趣，五者修正勤，六者修念處，七者破煩惱怨，八者觀察諸法，九者成熟一切眾生，十者求一切智；是為十。善男子！菩薩行禪波羅蜜，以十法為首：一者安住善法，二者心緣一境，三者緣境等至，四者正定，五者禪解脫，六者定根，七者定力，八者壞煩惱怨，九者定聚圓滿，十者護法三昧；是為十。善男子！菩薩行般若波羅蜜，以十法為首：一者善觀察諸陰，二者善觀察界處，三者正見，四者正念，五者了知聖諦，六者捨離諸見，七者慧根，八者無生法忍，九者慧力，十者無障礙智；是為十。善男子！菩薩行方便波羅蜜，以十法為首：一者入諸眾生心行欲樂，二者以力加諸眾生，三者大慈大悲，四者成熟眾生而無厭倦，五者捨離聲聞辟支佛地，六者殊勝智見，七者修習諸波羅蜜，八者如實觀諸法，九者攝不思議力，十者不退轉地；是為十。善男子！菩薩行力波羅蜜，以十法為首：一者知一切眾生心行稠林，二者知一切眾生煩惱行稠林，三者知一切眾生意樂勝解行稠林，四者知一切眾生根行稠林，五者知一切眾生種種界行稠林，六者知一切眾生隨煩惱行稠林，七者知一切眾生死生行稠林，八者知一切眾生三世業報行稠林，九者知一切眾生習氣煩惱行稠林，十者以無疲倦心成熟眾生諸根行稠林；是為十。善男子！菩薩行願波羅蜜，以十法為首：一者知一切法無生，二者知一切法無相，三者知一切法無滅，四者知一切法無所有，五者於一切法無執著，六者知一切法無來，七者知一切法無去，八者知一切法無自性，九者知一切法無初中後平等，十者於一切法初中後無分別；是為十。善男子！菩薩行智波羅蜜，以十法為首：一者於一切法善能了知決擇，二者善能圓滿白法，三者積習菩薩無量資糧，四者成就廣大福智資糧，五

者大悲圓滿，六者入種種差別世界，七者入一切眾生諸煩惱行，八者作意入如來境界，九者趣入十力無畏不共佛法殊勝境界，十者受灌頂位成就一切智最勝之相；是為十。善男子！是為諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜皆以十法為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者大悲圓滿，六者入種種差別世界，七者入一切眾生諸煩惱行，八者作意入如來境界，九者趣入十力無畏不共佛法殊勝境界，十者受灌頂位成就一切智最勝之相；是為十。善男子！是為諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜皆以十法為首。

「復次善男子！云何為波羅蜜義？所謂明示超過一切聲聞獨覺所行故、廣大圓滿如來智故、於有為無為不執著故、如實了知生死過故、諸未覺者悉令覺故、得如來無盡法藏故、得無礙解脫故、以布施度脫諸眾生故、以持戒圓滿本誓願故、以忍辱具足端嚴相故、以精進究竟諸佛法故、以禪定出生四無量故、以般若滅除諸煩惱故、以方便積集諸佛法故、以願能令佛法圓滿故、以力能令眾生淨信故、以智具足如來一切智故、得無生法忍故、得不退轉地故、淨治佛剎故、成熟眾生故、於菩提道場圓滿一切如來智故、降伏眾魔故、遊四神足故、於生死涅槃俱無住故、超過一切聲聞獨覺菩薩功德故、摧伏一切諸異論故、成就十力四無所畏不共佛法故、證得無上正等覺故、轉十二種法輪故。如是一切是波羅蜜義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！云何為波羅蜜義？所謂明示超過一切聲聞獨覺所行故、廣大圓滿如來智故、於有為無為不執著故、如實了知生死過故、諸未覺者悉令覺故、得如來無盡法藏故、得無礙解脫故、以布施度脫諸眾生故、以持戒圓滿本誓願故、以忍辱具足端嚴相故、以精進究竟諸佛法故、以禪定出生四無量故、以般若滅除諸煩惱故、以方便積集諸佛法故、以願能令佛法圓滿故、以力能令眾生淨信故、以智具足如來一切智故、得無生法忍故、得不退轉地故、淨治佛剎故、成熟眾生故、於菩提道場圓滿一切如來智故、降伏眾魔故、遊四神足故、於生死涅槃俱無住故、超過一切聲聞獨覺菩薩功德故、摧伏一切諸異論故、成就十力四無所畏不共佛法故、證得無上正等覺故、轉十二種法輪故。如是一切是波羅蜜義。

「復次善男子！菩薩摩訶薩將住初歡喜地先有是相，見三千大千世界中所有百千億那由他眾寶伏藏。菩薩將住第二離垢地先有是相，見三千大千世界地平如掌，無量百千億那由他眾寶蓮花清淨嚴飾。菩薩將住第三明地先有是相，見於自身被甲持杖勇猛堅固摧伏怨敵。菩薩將住第四焰地先有是相，見四方風吹種種名華布散於地。菩薩將住第五難勝地先有是相，見於女人首戴阿提目多華鬘、婆利師迦華鬘、瞻蔔迦華鬘，身佩種種眾莊嚴具。菩薩將住第六現前地先有是相，見於華池八功德水澄淨盈滿，底布金沙，寶階四道，又於池中有優鉢羅花、波頭摩花、拘勿頭花，復見分陀利花而為莊嚴，復見自身於中遊戲。菩薩將住第七遠行地先有是相，見於自身左右兩邊皆有地獄，從彼超過無所傷害。菩薩將住第八不動地先有是相，見自身兩肩被師子王相，一切諸獸悉皆怖畏。菩薩將住第九善慧地先有是相，見於自身為轉輪王以正法教化，為無量百千億那由他諸王之所圍繞，種種寶嚴鮮白之蓋蓋菩薩上。菩薩將住第十法雲地先有是相，見於自身為真金色，具足如來三十二種大丈夫相，圓光一尋，安處高廣師子之座，無量百千億那由他梵天前後圍繞，恭敬供養而聽說法。善男子！菩薩摩訶薩以三昧力顯現如是十地先相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩將住初歡喜地先有是相，見三千大千世界中所有百千億那由他眾寶伏藏。菩薩將住第二離垢地先有是相，見三千大千世界地平如掌，無量百千億那由他眾寶蓮花清淨嚴飾。菩薩將住第三明地先有是相，見於自身被甲持杖勇猛堅固摧伏怨敵。菩薩將住第四焰地先有是相，見四方風吹種種名華布散於地。菩薩將住第五難勝地先有是相，見於女人首戴阿提目多華鬘、婆利師迦華鬘、瞻蔔迦華鬘，身佩種種眾莊嚴具。菩薩將住第六現前地先有是相，見於華池八功德水澄淨盈滿，底布金沙，寶階四道，又於池中有優鉢羅花、波頭摩花、拘勿頭花，復見分陀利花而為莊嚴，復見自身於中遊戲。菩薩將住第七遠行地先有是相，見於自身左右兩邊皆有地獄，從彼超過無所傷害。菩薩將住第八不動地先有是相，見自身兩肩被師子王相，一切諸獸悉皆怖畏。菩薩將住第九善慧地先有是相，見於自身為轉輪王以正法教化，為無量百千億那由他諸王之所圍繞，種種寶嚴鮮白之蓋蓋菩薩上。菩薩將住第十法雲地先有是相，見於自身為真金色，具足如來三十二種大丈夫相，圓光一尋，安處高廣師子之座，無量百千億那由他梵天前後圍繞，恭敬供養而聽說法。善男子！菩薩摩訶薩以三昧力顯現如是十地先相。

「復次善男子！初地菩薩圓滿施波羅蜜，二地菩薩圓滿戒波羅蜜，三地菩薩圓滿忍波羅蜜，四地菩薩圓滿精進波羅蜜，五地菩薩圓滿禪波羅蜜，六地菩薩圓滿般若波羅蜜，七地菩薩圓滿方便波羅蜜，八地菩薩圓滿力波羅蜜，九地菩薩圓滿願波羅蜜，十地菩薩圓滿智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！初地菩薩圓滿施波羅蜜，二地菩薩圓滿戒波羅蜜，三地菩薩圓滿忍波羅蜜，四地菩薩圓滿精進波羅蜜，五地菩薩圓滿禪波羅蜜，六地菩薩圓滿般若波羅蜜，七地菩薩圓滿方便波羅蜜，八地菩薩圓滿力波羅蜜，九地菩薩圓滿願波羅蜜，十地菩薩圓滿智波羅蜜。

「復次善男子！菩薩初發心得現寶三昧，第二發心得善住三昧，第三發心得不動三昧，第四發心得不退轉三昧，第五發心得寶花三昧，第六發心得日輪光明三昧，第七發心得成就一切義三昧，第八發心得智炬三昧，第九發心得現證佛法三昧，第十發心得首楞嚴三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩初發心得現寶三昧，第二發心得善住三昧，第三發心得不動三昧，第四發心得不退轉三昧，第五發心得寶花三昧，第六發心得日輪光明三昧，第七發心得成就一切義三昧，第八發心得智炬三昧，第九發心得現證佛法三昧，第十發心得首楞嚴三昧。

「復次善男子！菩薩於初地中得殊勝加持陀羅尼，第二地中得無能勝陀羅尼，第三地中得善住陀羅尼，第四地中得不可壞陀羅尼，第五地中得無垢陀羅尼，第六地中得智輪燈陀羅尼，第七地中得殊勝行陀羅尼，第八地中得清淨分別陀羅尼，第九地中得示現無邊法門陀羅尼，第十地中得無盡法藏陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩於初地中得殊勝加持陀羅尼，第二地中得無能勝陀羅尼，第三地中得善住陀羅尼，第四地中得不可壞陀羅尼，第五地中得無垢陀羅尼，第六地中得智輪燈陀羅尼，第七地中得殊勝行陀羅尼，第八地中得清淨分別陀羅尼，第九地中得示現無邊法門陀羅尼，第十地中得無盡法藏陀羅尼。」

爾時會中有一天子名無礙光明師子幢，從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白佛言：「希有世尊！希有善逝！如是法門甚深廣大，而能含攝一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一天子名無礙光明師子幢，從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白佛言：「希有世尊！希有善逝！如是法門甚深廣大，而能含攝一切佛法。」

於是佛告無礙光明師子幢言：「如是如是，如汝所說。善男子！若有菩薩於此法門暫能聽受，必不退轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故？彼善男子善女人曾種諸善根故、成熟諸善根故，得聞如是經典，為是經典之所印故。善男子！若有男子女人聞此經典，所種善根悉皆清淨，當得不捨離見佛聞法供養眾僧、成熟眾生，得不捨離海印陀羅尼，得不捨離出現無盡陀羅尼，得不捨離入眾生欲樂心行陀羅尼，得不捨離清淨日光幢陀羅尼，得不捨離無垢月光幢陀羅尼，得不捨離息一切結陀羅尼，得不捨離摧滅無邊堅如金剛山煩惱陀羅尼，得不捨離入平等法性言說陀羅尼，得不捨離入真實語言音聲陀羅尼，得不捨離如虛空顯現無邊清淨印所印陀羅尼，得不捨離成就顯現無邊佛身陀羅尼。善男子！若菩薩成就如是諸陀羅尼，能於十方一切剎土變現佛身教化眾生，然於法性而無來去，亦復無有教化眾生。於所說法不著文字平等無動，雖現身生死而無起滅，亦無少法有去來者，了知諸行本來寂靜安住佛法。何以故？彼一切諸法無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告無礙光明師子幢言：「如是如是，如汝所說。善男子！若有菩薩於此法門暫能聽受，必不退轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故？彼善男子善女人曾種諸善根故、成熟諸善根故，得聞如是經典，為是經典之所印故。善男子！若有男子女人聞此經典，所種善根悉皆清淨，當得不捨離見佛聞法供養眾僧、成熟眾生，得不捨離海印陀羅尼，得不捨離出現無盡陀羅尼，得不捨離入眾生欲樂心行陀羅尼，得不捨離清淨日光幢陀羅尼，得不捨離無垢月光幢陀羅尼，得不捨離息一切結陀羅尼，得不捨離摧滅無邊堅如金剛山煩惱陀羅尼，得不捨離入平等法性言說陀羅尼，得不捨離入真實語言音聲陀羅尼，得不捨離如虛空顯現無邊清淨印所印陀羅尼，得不捨離成就顯現無邊佛身陀羅尼。善男子！若菩薩成就如是諸陀羅尼，能於十方一切剎土變現佛身教化眾生，然於法性而無來去，亦復無有教化眾生。於所說法不著文字平等無動，雖現身生死而無起滅，亦無少法有去來者，了知諸行本來寂靜安住佛法。何以故？彼一切諸法無分別故。」

說是法時，眾中三萬菩薩得無生法忍，無量菩薩於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉，無量眾生發菩提心，無量比丘得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，眾中三萬菩薩得無生法忍，無量菩薩於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉，無量眾生發菩提心，無量比丘得法眼淨。

佛說此經已，無盡慧菩薩，及諸比丘、世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，無盡慧菩薩，及諸比丘、世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經文殊說般若會第四十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經文殊說般若會第四十六之一

梁三藏曼陀羅仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁三藏曼陀羅仙譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧滿足千人。菩薩摩訶薩十千人，俱以大莊嚴而自莊嚴，皆悉已住不退轉地。其名曰：彌勒菩薩、文殊師利菩薩、無礙辯菩薩、不捨擔菩薩，與如是等大菩薩俱。文殊師利童真菩薩摩訶薩，明相現時從其住處來詣佛所在外而立。爾時尊者舍利弗、富樓那彌多羅尼子、大目揵連、摩訶迦葉、摩訶迦栴延、摩訶拘絺羅，如是等諸大聲聞，各從住處俱詣佛所在外而立。佛知眾會皆悉集已，爾時如來從住處出、敷座而坐，告舍利弗：「汝今何故於晨朝時在門外立？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧滿足千人。菩薩摩訶薩十千人，俱以大莊嚴而自莊嚴，皆悉已住不退轉地。其名曰：彌勒菩薩、文殊師利菩薩、無礙辯菩薩、不捨擔菩薩，與如是等大菩薩俱。文殊師利童真菩薩摩訶薩，明相現時從其住處來詣佛所在外而立。爾時尊者舍利弗、富樓那彌多羅尼子、大目揵連、摩訶迦葉、摩訶迦栴延、摩訶拘絺羅，如是等諸大聲聞，各從住處俱詣佛所在外而立。佛知眾會皆悉集已，爾時如來從住處出、敷座而坐，告舍利弗：「汝今何故於晨朝時在門外立？」

舍利弗白佛言：「世尊！文殊師利童真菩薩先已至此住門外立，我實於後晚來到耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！文殊師利童真菩薩先已至此住門外立，我實於後晚來到耳。」

爾時世尊問文殊師利：「汝實先來到此住處欲見如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊問文殊師利：「汝實先來到此住處欲見如來耶？」

文殊師利即白佛言：「如是世尊！我實來此欲見如來。何以故？我樂正觀，利益眾生。我觀如來，如如相不異相、不動相不作相、無生相無滅相、不有相不無相、不在方不離方、非三世非不三世、非二相非不二相、非垢相非淨相，以如是等正觀如來，利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利即白佛言：「如是世尊！我實來此欲見如來。何以故？我樂正觀，利益眾生。我觀如來，如如相不異相、不動相不作相、無生相無滅相、不有相不無相、不在方不離方、非三世非不三世、非二相非不二相、非垢相非淨相，以如是等正觀如來，利益眾生。」

佛告文殊師利：「若能如是見於如來，心無所取亦無不取，非積聚非不積聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若能如是見於如來，心無所取亦無不取，非積聚非不積聚。」

爾時舍利弗語文殊師利言：「若能如是，如汝所說見如來者，甚為希有。為一切眾生故見於如來，而心不取眾生之相；化一切眾生向於涅槃，而亦不取向於涅槃相；為一切眾生發大莊嚴，而心不見莊嚴之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗語文殊師利言：「若能如是，如汝所說見如來者，甚為希有。為一切眾生故見於如來，而心不取眾生之相；化一切眾生向於涅槃，而亦不取向於涅槃相；為一切眾生發大莊嚴，而心不見莊嚴之相。」

爾時文殊師利童真菩薩摩訶薩語舍利弗言：「如是如是，如汝所說。雖為一切眾生發大莊嚴，心恒不見有眾生相；為一切眾生發大莊嚴，而眾生界亦不增不減。假使一佛住世，若一劫若過一劫，如此一佛世界復有無量無邊恒河沙諸佛，如是一一佛若一劫若過一劫，晝夜說法心不暫息，各各度於無量恒河沙眾生皆入涅槃，而眾生界亦不增不減。乃至十方諸佛世界亦復如是，一一諸佛說法教化，各度無量恒河沙眾生皆入涅槃，於眾生界亦不增不減。何以故？眾生定相不可得故，是故眾生界不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童真菩薩摩訶薩語舍利弗言：「如是如是，如汝所說。雖為一切眾生發大莊嚴，心恒不見有眾生相；為一切眾生發大莊嚴，而眾生界亦不增不減。假使一佛住世，若一劫若過一劫，如此一佛世界復有無量無邊恒河沙諸佛，如是一一佛若一劫若過一劫，晝夜說法心不暫息，各各度於無量恒河沙眾生皆入涅槃，而眾生界亦不增不減。乃至十方諸佛世界亦復如是，一一諸佛說法教化，各度無量恒河沙眾生皆入涅槃，於眾生界亦不增不減。何以故？眾生定相不可得故，是故眾生界不增不減。」

舍利弗復語文殊師利言：「若眾生界不增不減，何以故菩薩為諸眾生求阿耨多羅三藐三菩提，常行說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復語文殊師利言：「若眾生界不增不減，何以故菩薩為諸眾生求阿耨多羅三藐三菩提，常行說法？」

文殊師利白佛言：「若諸眾生悉空相者，亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提，亦無眾生而為說法。何以故？我說法中無有一法當可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「若諸眾生悉空相者，亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提，亦無眾生而為說法。何以故？我說法中無有一法當可得故。」

爾時佛告文殊師利：「若無眾生，云何說有眾生及眾生界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利：「若無眾生，云何說有眾生及眾生界？」

文殊師利言：「眾生界相如諸佛界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「眾生界相如諸佛界。」

又問：「眾生界者是有量耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「眾生界者是有量耶？」

答曰：「眾生界量如佛界量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「眾生界量如佛界量。」

又問：「眾生界量有處所不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「眾生界量有處所不？」

答曰：「眾生界量不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「眾生界量不可思議。」

又問：「眾生界相為有住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「眾生界相為有住不？」

答曰：「眾生無住，猶如空住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「眾生無住，猶如空住。」

佛告文殊師利：「如是修般若波羅蜜時，當云何住般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是修般若波羅蜜時，當云何住般若波羅蜜？」

文殊師利言：「以不住法為住般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「以不住法為住般若波羅蜜。」

佛復問文殊師利：「云何不住法名住般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問文殊師利：「云何不住法名住般若波羅蜜？」

文殊師利言：「以無住相即住般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「以無住相即住般若波羅蜜。」

佛復告文殊師利：「如是住般若波羅蜜時，是諸善根云何增長？云何損減？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告文殊師利：「如是住般若波羅蜜時，是諸善根云何增長？云何損減？」

文殊師利言：「若能如是住般若波羅蜜，於諸善根無增無減，於一切法亦無增無減，是般若波羅蜜性相亦無增無減。世尊！如是修般若波羅蜜，則不捨凡夫法亦不取賢聖法。何以故？般若波羅蜜不見有法可取可捨。如是修般若波羅蜜，亦不見涅槃可樂、生死可厭。何以故？不見生死況復厭離，不見涅槃何況樂著。如是修般若波羅蜜，不見垢惱可捨亦不見功德可取，於一切法心無增減。何以故？不見法界有增減故。世尊！若能如是，是名修般若波羅蜜。世尊！不見諸法有生有滅，是修般若波羅蜜。世尊！不見諸法有增有減，是修般若波羅蜜。世尊！心無悕取，不見法相有可取者，是修般若波羅蜜。世尊！不見好醜、不生高下、不作取捨。何以故？法無好醜，離諸相故，法無高下，等法性故，法無取捨，住實際故。是修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若能如是住般若波羅蜜，於諸善根無增無減，於一切法亦無增無減，是般若波羅蜜性相亦無增無減。世尊！如是修般若波羅蜜，則不捨凡夫法亦不取賢聖法。何以故？般若波羅蜜不見有法可取可捨。如是修般若波羅蜜，亦不見涅槃可樂、生死可厭。何以故？不見生死況復厭離，不見涅槃何況樂著。如是修般若波羅蜜，不見垢惱可捨亦不見功德可取，於一切法心無增減。何以故？不見法界有增減故。世尊！若能如是，是名修般若波羅蜜。世尊！不見諸法有生有滅，是修般若波羅蜜。世尊！不見諸法有增有減，是修般若波羅蜜。世尊！心無悕取，不見法相有可取者，是修般若波羅蜜。世尊！不見好醜、不生高下、不作取捨。何以故？法無好醜，離諸相故，法無高下，等法性故，法無取捨，住實際故。是修般若波羅蜜。」

佛告文殊師利：「是諸佛法得不勝乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「是諸佛法得不勝乎？」

文殊師利言：「我不見諸法有勝如相。如來自覺一切法空，是可證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「我不見諸法有勝如相。如來自覺一切法空，是可證知。」

佛告文殊師利：「如是如是。如來正覺自證空法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是如是。如來正覺自證空法。」

文殊師利白佛言：「世尊！是空法中當有勝如而可得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！是空法中當有勝如而可得耶？」

佛言：「善哉善哉。文殊師利！如汝所說是真法乎？」謂文殊師利言：「阿耨多羅是名佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉。文殊師利！如汝所說是真法乎？」謂文殊師利言：「阿耨多羅是名佛法。」

文殊師利言：「如佛所說，阿耨多羅是名佛法。何以故？無法可得名阿耨多羅。」文殊師利言：「如是修般若波羅蜜，不名法器，非化凡夫法、亦非佛法、非增長法，是修般若波羅蜜。復次世尊！修般若波羅蜜時，不見有法可分別思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如佛所說，阿耨多羅是名佛法。何以故？無法可得名阿耨多羅。」文殊師利言：「如是修般若波羅蜜，不名法器，非化凡夫法、亦非佛法、非增長法，是修般若波羅蜜。復次世尊！修般若波羅蜜時，不見有法可分別思惟。」

佛告文殊師利：「汝於佛法不思惟耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝於佛法不思惟耶？」

文殊師利言：「不也。世尊。如我思惟，不見佛法，亦不可分別：是凡夫法、是聲聞法、是辟支佛法，如是名為無上佛法。復次修般若波羅蜜時，不見凡夫相、不見佛法相、不見諸法有決定相，是為修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見欲界、不見色界、不見無色界、不見寂滅界。何以故？不見有法，是盡滅相，是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見作恩者、不見報恩者，思惟二相心無分別，是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見是佛法可取、不見是凡夫法可捨，是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見凡夫法可滅、亦不見佛法而心證知，是修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不也。世尊。如我思惟，不見佛法，亦不可分別：是凡夫法、是聲聞法、是辟支佛法，如是名為無上佛法。復次修般若波羅蜜時，不見凡夫相、不見佛法相、不見諸法有決定相，是為修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見欲界、不見色界、不見無色界、不見寂滅界。何以故？不見有法，是盡滅相，是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見作恩者、不見報恩者，思惟二相心無分別，是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見是佛法可取、不見是凡夫法可捨，是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時，不見凡夫法可滅、亦不見佛法而心證知，是修般若波羅蜜。」

佛告文殊師利：「善哉善哉。汝能如是善說甚深般若波羅蜜相，是諸菩薩摩訶薩所學法印，乃至聲聞緣覺學無學人亦當不離是印而修道果。」佛告文殊師利：「若人得聞是法不驚不畏者，不從千佛所種諸善根，乃至百千萬億佛所久殖德本，乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「善哉善哉。汝能如是善說甚深般若波羅蜜相，是諸菩薩摩訶薩所學法印，乃至聲聞緣覺學無學人亦當不離是印而修道果。」佛告文殊師利：「若人得聞是法不驚不畏者，不從千佛所種諸善根，乃至百千萬億佛所久殖德本，乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖。」

文殊師利白佛言：「世尊！我今更說般若波羅蜜義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！我今更說般若波羅蜜義。」

佛言：「便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「便說。」

「世尊！修般若波羅蜜時，不見法是應住是不應住，亦不見境界可取捨相。何以故？如諸如來不見一切法境界相故，乃至不見諸佛境界，況取聲聞緣覺凡夫境界。不取思議相亦不取不思議相，不見諸法有若干相，自證空法不可思議，如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根，乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖。復次修行般若波羅蜜時，不見縛不見解，而於凡夫乃至三乘不見差別相，是修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修般若波羅蜜時，不見法是應住是不應住，亦不見境界可取捨相。何以故？如諸如來不見一切法境界相故，乃至不見諸佛境界，況取聲聞緣覺凡夫境界。不取思議相亦不取不思議相，不見諸法有若干相，自證空法不可思議，如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根，乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖。復次修行般若波羅蜜時，不見縛不見解，而於凡夫乃至三乘不見差別相，是修般若波羅蜜。」

佛告文殊師利：「汝已供養幾所諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝已供養幾所諸佛？」

文殊師利言：「我及諸佛如幻化相，不見供養及與受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「我及諸佛如幻化相，不見供養及與受者。」

佛告文殊師利：「汝今可不住佛乘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝今可不住佛乘耶？」

文殊師利言：「如我思惟不見一法，云何當得住於佛乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如我思惟不見一法，云何當得住於佛乘？」

佛言：「文殊師利！汝不得佛乘乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！汝不得佛乘乎？」

文殊師利言：「如佛乘者但有名字，非可得亦不可見，我云何得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如佛乘者但有名字，非可得亦不可見，我云何得？」

佛言：「文殊師利！汝得無礙智乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！汝得無礙智乎？」

文殊師利言：「我即無礙，云何以無礙而得無礙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「我即無礙，云何以無礙而得無礙？」

佛言：「汝坐道場乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝坐道場乎？」

文殊師利言：「一切如來不坐道場，我今云何獨坐道場？何以故？現見諸法住實際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「一切如來不坐道場，我今云何獨坐道場？何以故？現見諸法住實際故。」

佛言：「云何名實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何名實際？」

文殊師利言：「身見等是實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「身見等是實際。」

佛言：「云何身見是實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何身見是實際？」

文殊師利言：「身見如相，非實非不實、不來不去，亦身非身，是名實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「身見如相，非實非不實、不來不去，亦身非身，是名實際。」

舍利弗白佛言：「世尊！若於斯義諦了決定，是名菩薩摩訶薩。何以故？能聞如是甚深般若波羅蜜相，心不驚不怖不沒不悔」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！若於斯義諦了決定，是名菩薩摩訶薩。何以故？能聞如是甚深般若波羅蜜相，心不驚不怖不沒不悔」

彌勒菩薩白佛言：「世尊！得聞如是般若波羅蜜，具足法相，是即近於佛坐。何以故？如來現覺此法相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「世尊！得聞如是般若波羅蜜，具足法相，是即近於佛坐。何以故？如來現覺此法相故。」

文殊師利白佛言：「世尊！得聞甚深般若波羅蜜，能不驚不怖不沒不悔，當知此人即是見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！得聞甚深般若波羅蜜，能不驚不怖不沒不悔，當知此人即是見佛。」

爾時復有無相優婆夷，白佛言：「世尊！凡夫法、聲聞法、辟支佛法、佛法，是諸法皆無相，是故於所從聞般若波羅蜜，皆不驚不怖不沒不悔。何以故？一切諸法本無相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有無相優婆夷，白佛言：「世尊！凡夫法、聲聞法、辟支佛法、佛法，是諸法皆無相，是故於所從聞般若波羅蜜，皆不驚不怖不沒不悔。何以故？一切諸法本無相故。」

佛告舍利弗：「善男子善女人若聞如是甚深般若波羅蜜，心得決定，不驚不怖不沒不悔，當知是人即住不退轉地。若人聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖，信樂聽受歡欣不厭，是即具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，亦能為他顯示分別如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「善男子善女人若聞如是甚深般若波羅蜜，心得決定，不驚不怖不沒不悔，當知是人即住不退轉地。若人聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖，信樂聽受歡欣不厭，是即具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，亦能為他顯示分別如說修行。」

佛告文殊師利：「汝觀何義，為得阿耨多羅三藐三菩提？住阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝觀何義，為得阿耨多羅三藐三菩提？住阿耨多羅三藐三菩提？」

文殊師利言：「我無得阿耨多羅三藐三菩提。我不住佛乘，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？如我所說即菩提相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「我無得阿耨多羅三藐三菩提。我不住佛乘，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？如我所說即菩提相。」

佛讚文殊師利言：「善哉善哉。汝能於是甚深法中巧說斯義。汝於先佛久種善根，以無相法淨修梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚文殊師利言：「善哉善哉。汝能於是甚深法中巧說斯義。汝於先佛久種善根，以無相法淨修梵行。」

文殊師利言：「若見有相則言無相，我今不見有相亦不見無相，云何而言以無相法淨修梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若見有相則言無相，我今不見有相亦不見無相，云何而言以無相法淨修梵行？」

佛告文殊師利：「汝見聲聞戒耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝見聲聞戒耶？」

答曰：「見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「見。」

佛言：「汝云何見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝云何見？」

文殊師利言：「我不作凡夫見、不作聖人見，不作學見、不作無學見，不作大見、不作小見，不作調伏見、不作不調伏見，非見非不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「我不作凡夫見、不作聖人見，不作學見、不作無學見，不作大見、不作小見，不作調伏見、不作不調伏見，非見非不見。」

舍利弗語文殊師利言：「汝今如是觀聲聞乘，若觀佛乘當復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語文殊師利言：「汝今如是觀聲聞乘，若觀佛乘當復云何？」

文殊師利言：「不見菩薩法，不見修行菩提及證菩提者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不見菩薩法，不見修行菩提及證菩提者。」

舍利弗語文殊師利言：「云何名佛？云何觀佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語文殊師利言：「云何名佛？云何觀佛？」

文殊師利言：「云何為我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「云何為我？」

舍利弗言：「我者但有名字，名字相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我者但有名字，名字相空。」

文殊師利言：「如是如是。如我但有名字，佛亦但有名字；名字相空即是菩提，不以名字而求菩提。菩提之相無言無說。何以故？言說、菩提二俱空故。復次舍利弗！汝問云何名佛、云何觀佛者，不生不滅、不來不去、非名非相，是名為佛。如自觀身實相，觀佛亦然，唯有智者乃能知耳，是名觀佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是如是。如我但有名字，佛亦但有名字；名字相空即是菩提，不以名字而求菩提。菩提之相無言無說。何以故？言說、菩提二俱空故。復次舍利弗！汝問云何名佛、云何觀佛者，不生不滅、不來不去、非名非相，是名為佛。如自觀身實相，觀佛亦然，唯有智者乃能知耳，是名觀佛。」