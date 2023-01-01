大寶積經卷第一百 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百

西晉居士聶道真譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉居士聶道真譯

無垢施菩薩應辯會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施菩薩應辯會

第三十三序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十三序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，於諸法中皆得自在，所作已辦捨於重擔，逮得己利盡諸有結，得正智解脫，心得善解脫、慧得善解脫，其心調伏如大象王，心得自在到於彼岸，入八解脫；唯除阿難一人。復有諸菩薩摩訶薩，皆大莊嚴，眾所知識，逮不退轉，盡一生補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，於諸法中皆得自在，所作已辦捨於重擔，逮得己利盡諸有結，得正智解脫，心得善解脫、慧得善解脫，其心調伏如大象王，心得自在到於彼岸，入八解脫；唯除阿難一人。復有諸菩薩摩訶薩，皆大莊嚴，眾所知識，逮不退轉，盡一生補處。

其名曰：寶手菩薩、德藏菩薩、慧嚴菩薩、稱意菩薩、觀世音菩薩、文殊師利法王子、悅音法王子、不思議解脫行法王子、思惟諸法無障礙法王子、彌勒菩薩、施無憂菩薩、無癡見菩薩、離惡趣菩薩、無礙行菩薩、斷幽冥菩薩、除諸蓋菩薩、辯嚴菩薩、寶德智威菩薩、金花光明德菩薩、思無礙菩薩，如是等菩薩摩訶薩萬二千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：寶手菩薩、德藏菩薩、慧嚴菩薩、稱意菩薩、觀世音菩薩、文殊師利法王子、悅音法王子、不思議解脫行法王子、思惟諸法無障礙法王子、彌勒菩薩、施無憂菩薩、無癡見菩薩、離惡趣菩薩、無礙行菩薩、斷幽冥菩薩、除諸蓋菩薩、辯嚴菩薩、寶德智威菩薩、金花光明德菩薩、思無礙菩薩，如是等菩薩摩訶薩萬二千人俱。

爾時大德舍利弗、大德目犍連、大德摩訶迦葉、大德須菩提、大德富樓那彌多羅尼子、大德離越、大德阿那律、大德阿難，及文殊師利法王子、無癡見菩薩、寶相菩薩、離惡趣菩薩、除諸蓋菩薩、觀世音菩薩、辯嚴菩薩、無癡行菩薩，如是等八大菩薩及八大聲聞，晨朝執持衣鉢欲入舍衛城乞食。時於道中，各作是念共論斯事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德舍利弗、大德目犍連、大德摩訶迦葉、大德須菩提、大德富樓那彌多羅尼子、大德離越、大德阿那律、大德阿難，及文殊師利法王子、無癡見菩薩、寶相菩薩、離惡趣菩薩、除諸蓋菩薩、觀世音菩薩、辯嚴菩薩、無癡行菩薩，如是等八大菩薩及八大聲聞，晨朝執持衣鉢欲入舍衛城乞食。時於道中，各作是念共論斯事。

爾時大德舍利弗言：「我當入如是定已，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生聞四聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德舍利弗言：「我當入如是定已，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生聞四聖諦。」

大德目犍連言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生無有魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德目犍連言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生無有魔事。」

摩訶迦葉言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中眾生其施我者，令獲無盡之報乃至泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中眾生其施我者，令獲無盡之報乃至泥洹。」

大德須菩提言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願城中眾生其見我者，以此因緣令彼眾生天上人中受諸快樂得盡苦際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德須菩提言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願城中眾生其見我者，以此因緣令彼眾生天上人中受諸快樂得盡苦際。」

大德富樓那彌多羅尼子言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切外道梵志尼揵子等悉得正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德富樓那彌多羅尼子言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切外道梵志尼揵子等悉得正見。」

大德離越言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生得無諍樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德離越言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生得無諍樂。」

大德阿那律言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生識宿業報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德阿那律言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生識宿業報。」

大德阿難言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生，先所聞法皆悉現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德阿難言：「我當入如是定，詣舍衛城乞食，願令城中一切眾生，先所聞法皆悉現前。」

文殊師利法王子作是念言：「我當令舍衛城中一切門戶窓牖牆壁器物、樹木枝葉花果、衣服瓔珞，皆令出空無相無願、無所有、無我、無戲論、無性之聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子作是念言：「我當令舍衛城中一切門戶窓牖牆壁器物、樹木枝葉花果、衣服瓔珞，皆令出空無相無願、無所有、無我、無戲論、無性之聲。」

無癡見菩薩作是念言：「我當令舍衛城中若有眾生應得阿耨多羅三藐三菩提者，其所見物皆是如來像，又令決定於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無癡見菩薩作是念言：「我當令舍衛城中若有眾生應得阿耨多羅三藐三菩提者，其所見物皆是如來像，又令決定於阿耨多羅三藐三菩提。」

寶相菩薩作是念言：「我當令舍衛城中一切族姓室宅之中，寶藏勇出具諸七寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶相菩薩作是念言：「我當令舍衛城中一切族姓室宅之中，寶藏勇出具諸七寶。」

離惡趣菩薩作是念言：「我當令舍衛城中若有眾生應墮惡趣者，盡使現世輕受速脫苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離惡趣菩薩作是念言：「我當令舍衛城中若有眾生應墮惡趣者，盡使現世輕受速脫苦惱。」

除諸蓋菩薩作是念言：「我當令舍衛城中眾生盡除五蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸蓋菩薩作是念言：「我當令舍衛城中眾生盡除五蓋。」

觀世音菩薩作是念言：「我當令舍衛城中眾生，牢獄繫閉速得解脫，臨當死者即得濟命，恐怖之者即得無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩作是念言：「我當令舍衛城中眾生，牢獄繫閉速得解脫，臨當死者即得濟命，恐怖之者即得無畏。」

辯嚴菩薩作是念言：「我當令舍衛城中眾生，其見我者皆得辭辯，以諸妙偈互相問答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯嚴菩薩作是念言：「我當令舍衛城中眾生，其見我者皆得辭辯，以諸妙偈互相問答。」

無癡行菩薩作是念言：「我當令舍衛城中若有眾生其見我者得無癡見，決定於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無癡行菩薩作是念言：「我當令舍衛城中若有眾生其見我者得無癡見，決定於阿耨多羅三藐三菩提。」

如是等八大菩薩及八大聲聞共論上事，遂至舍衛城門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等八大菩薩及八大聲聞共論上事，遂至舍衛城門。

爾時城內波斯匿王女，名曰無垢施，始年八歲，顏貌端嚴世所希有。其女於二月八日佛(丹本沸)星現日，與五百婆羅門俱，持滿瓶水出至城外浴洗天像。爾時五百婆羅門見諸比丘在門外立，見已皆為不吉。時婆羅門眾中最長宿者年百二十，名曰梵天，謂無垢施女言：「今諸比丘在門外立。此事不吉，我等宜還入城，不須見此。若見此已，於祀祠宜利吉祥等事皆為不吉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時城內波斯匿王女，名曰無垢施，始年八歲，顏貌端嚴世所希有。其女於二月八日佛(丹本沸)星現日，與五百婆羅門俱，持滿瓶水出至城外浴洗天像。爾時五百婆羅門見諸比丘在門外立，見已皆為不吉。時婆羅門眾中最長宿者年百二十，名曰梵天，謂無垢施女言：「今諸比丘在門外立。此事不吉，我等宜還入城，不須見此。若見此已，於祀祠宜利吉祥等事皆為不吉。」

爾時無垢施女以偈答婆羅門言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女以偈答婆羅門言：

「此等皆無受， 第一所應讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等皆無受， 第一所應讚，

能為多眾生， 洗除一切惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為多眾生， 洗除一切惡。

此等皆清淨， 盡見四聖諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等皆清淨， 盡見四聖諦，

外道非清淨， 為癡冥所覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道非清淨， 為癡冥所覆。

兩足尊福田， 施此報無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩足尊福田， 施此報無量，

種於此中者， 於三有無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種於此中者， 於三有無盡。

戒行淨具足， 出淤泥無著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒行淨具足， 出淤泥無著，

行世如良醫， 治救病眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行世如良醫， 治救病眾生。

佛為世中勝， 是諸法之王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為世中勝， 是諸法之王，

此等是佛子， 成辦阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等是佛子， 成辦阿羅漢。

如是行菩薩， 慧人云何離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行菩薩， 慧人云何離？

行此妙行者， 世人所應讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此妙行者， 世人所應讚。

此等是慧人， 久遠常行施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等是慧人， 久遠常行施，

梵志敬此者， 眾事吉無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志敬此者， 眾事吉無疑。

讚此具相者， 心淨良福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚此具相者， 心淨良福田，

梵志若信者， 得喜無憂樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志若信者， 得喜無憂樂。」

爾時梵志復以偈答無垢施女言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時梵志復以偈答無垢施女言：

「勿隨愚小心， 祠莫見沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勿隨愚小心， 祠莫見沙門，

剃髮被袈裟， 求樂者莫近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃髮被袈裟， 求樂者莫近。

汝父母不喜， 我等懷慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝父母不喜， 我等懷慚愧，

汝若欲行施， 其事亦不吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝若欲行施， 其事亦不吉。

善哉勿恭敬， 此等諸比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉勿恭敬， 此等諸比丘。」

爾時無垢施女以偈報梵志言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女以偈報梵志言：

「我若墮惡道， 父母諸眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我若墮惡道， 父母諸眷屬，

財寶及勇健， 盡所不能救； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財寶及勇健， 盡所不能救；

除彼威德眾， 誰能救我者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除彼威德眾， 誰能救我者。

敬佛法眾故， 捨身及壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬佛法眾故， 捨身及壽命，

除尊三寶已， 更無可依道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除尊三寶已， 更無可依道。」

爾時梵志問無垢施女言：「汝未曾見佛及僧，亦未曾聞法，何由有此信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時梵志問無垢施女言：「汝未曾見佛及僧，亦未曾聞法，何由有此信？」

無垢施女報梵志言：「我初生七日時，處高殿上在金足床，見五百天子飛行虛空，以無量功德讚歎佛法僧，我時得聞。復有一天子，未曾見佛聞法及覩眾僧，問諸天子言：『佛者何似也？』彼諸天子知我至心，并答一天子所問，為生喜悅故而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女報梵志言：「我初生七日時，處高殿上在金足床，見五百天子飛行虛空，以無量功德讚歎佛法僧，我時得聞。復有一天子，未曾見佛聞法及覩眾僧，問諸天子言：『佛者何似也？』彼諸天子知我至心，并答一天子所問，為生喜悅故而說偈言：

「『其髮如紺青， 清淨而右旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其髮如紺青， 清淨而右旋，

佛面如滿月， 百葉蓮花色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛面如滿月， 百葉蓮花色，

毫相如珂雪， 右旋人樂觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毫相如珂雪， 右旋人樂觀，

黑蜂遶青蓮， 眉目亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑蜂遶青蓮， 眉目亦如是。

頰車如師子， 眼眴如牛王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頰車如師子， 眼眴如牛王，

脣如頻婆果， 齒白密齊平， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脣如頻婆果， 齒白密齊平，

其髮如鵝行， 舌廣而覆面， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其髮如鵝行， 舌廣而覆面，

暢音甚清淨， 聞者皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暢音甚清淨， 聞者皆歡喜。

孔雀鵝鴈聲， 音如琉璃琴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孔雀鵝鴈聲， 音如琉璃琴，

緊那眾鈴聲， 迦陵頻伽音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緊那眾鈴聲， 迦陵頻伽音，

拘那羅鳥音， 命命拘吉羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘那羅鳥音， 命命拘吉羅，

及種種音樂， 佛聲亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及種種音樂， 佛聲亦如是。

其吼如師子， 能破諸競論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其吼如師子， 能破諸競論，

除去諸垢惱， 實語斷諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去諸垢惱， 實語斷諸見。

處在於大眾， 能盡諸問疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處在於大眾， 能盡諸問疑，

不謬而和柔， 悅可於眾心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不謬而和柔， 悅可於眾心。

去離於二邊， 正說於中道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去離於二邊， 正說於中道，

恒說適意音， 聞音皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒說適意音， 聞音皆歡喜。

口行無諂曲， 隨語各得解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口行無諂曲， 隨語各得解，

佛語慧莊嚴， 如雜妙花鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語慧莊嚴， 如雜妙花鬘。

項圓臂修直， 掌平輪相淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 項圓臂修直， 掌平輪相淨，

手指纖長妙， 爪如赤銅色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手指纖長妙， 爪如赤銅色。

佛身堅平滿， 細腰師子體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身堅平滿， 細腰師子體，

深齊而圓好， 陰藏如馬王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深齊而圓好， 陰藏如馬王。

其身如金山， 一孔一毛生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身如金山， 一孔一毛生，

右旋而上向， 其喻如龍象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右旋而上向， 其喻如龍象。

𦟛髀鹿𨄔腸， 踝平鈎鎖骨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𦟛髀鹿𨄔腸， 踝平鈎鎖骨，

足平輪相現， 千輻具分明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足平輪相現， 千輻具分明。』

「梵志！爾時諸天子在虛空中，以如此事讚歎如來。復次，如來應供度一切有至於彼岸得大慈悲，如大醫王護諸眾生。憎愛不染，如蓮花在水。於世尊功德，我歎少分耳。梵志！我生適七日，聞世尊如是實功德，自爾已來恒無睡眠，亦無欲覺瞋恚覺惱覺。自是已來，我於父母兄弟姊妹親屬、財寶瓔珞衣服、城邑園觀及己身壽命，盡無戀愛之心，唯除念佛。如來在在處處有所說法，繫心往聽悉皆受持，若文若義不失一句。梵志！我於日夜未甞不見諸佛世尊。梵志！我觀佛無厭、聽法無足、供眾無倦。」爾時無垢施女如是種種讚佛法眾。時梵天婆羅門等五百人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵志！爾時諸天子在虛空中，以如此事讚歎如來。復次，如來應供度一切有至於彼岸得大慈悲，如大醫王護諸眾生。憎愛不染，如蓮花在水。於世尊功德，我歎少分耳。梵志！我生適七日，聞世尊如是實功德，自爾已來恒無睡眠，亦無欲覺瞋恚覺惱覺。自是已來，我於父母兄弟姊妹親屬、財寶瓔珞衣服、城邑園觀及己身壽命，盡無戀愛之心，唯除念佛。如來在在處處有所說法，繫心往聽悉皆受持，若文若義不失一句。梵志！我於日夜未甞不見諸佛世尊。梵志！我觀佛無厭、聽法無足、供眾無倦。」爾時無垢施女如是種種讚佛法眾。時梵天婆羅門等五百人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

時無垢施女即下車步，進詣諸菩薩聲聞所。到已盡頂禮其足，以恭敬尊重心詣大德舍利弗所。到已前立，謂舍利弗言：「我是女人，智慧微淺多諸煩惱，又多放逸樂卑下事，為不順思惟所牽。善哉大德舍利弗！為憐愍我故，說微妙法。我得聞已，長夜利益增長安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女即下車步，進詣諸菩薩聲聞所。到已盡頂禮其足，以恭敬尊重心詣大德舍利弗所。到已前立，謂舍利弗言：「我是女人，智慧微淺多諸煩惱，又多放逸樂卑下事，為不順思惟所牽。善哉大德舍利弗！為憐愍我故，說微妙法。我得聞已，長夜利益增長安樂。」

始論此事，王波斯匿來至其所。聞其所說，王命無垢施女言：「汝諸快樂悉無所少，何為憂色而不睡眠、不樂世樂？時王波斯匿即為其女而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始論此事，王波斯匿來至其所。聞其所說，王命無垢施女言：「汝諸快樂悉無所少，何為憂色而不睡眠、不樂世樂？時王波斯匿即為其女而說偈言：

「端嚴如天女， 澡浴塗香服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「端嚴如天女， 澡浴塗香服，

瓔珞等具足， 何憂不睡眠？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞等具足， 何憂不睡眠？

國富多財寶， 父母得自由， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國富多財寶， 父母得自由，

有何不可樂， 而不睡眠耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有何不可樂， 而不睡眠耶？

汝悅眾親意， 諸人悉敬望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝悅眾親意， 諸人悉敬望，

我種種莊嚴， 汝何為不樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我種種莊嚴， 汝何為不樂？

汝見聞何事， 而懷此憂慼？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見聞何事， 而懷此憂慼？

善哉何所願？ 汝語我此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉何所願？ 汝語我此事。」

爾時無垢施女以偈答父王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女以偈答父王言：

「王不覺家中， 陰界入諸羸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王不覺家中， 陰界入諸羸，

居世如幻妓， 人命無暫停。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居世如幻妓， 人命無暫停。

飲毒誰能眠？ 處死誰有歡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲毒誰能眠？ 處死誰有歡？

墜巖何望活？ 世相皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墜巖何望活？ 世相皆如是。

如人處蛇間， 何有睡與欲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人處蛇間， 何有睡與欲？

四大如毒蛇， 何有歡樂心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大如毒蛇， 何有歡樂心？

為諸怨所遶， 如飢何有樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸怨所遶， 如飢何有樂？

為諸怨國者， 父王何有樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸怨國者， 父王何有樂？

自從見世尊， 發心願成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自從見世尊， 發心願成佛，

王我未見聞， 菩薩暫放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王我未見聞， 菩薩暫放逸。」

聲聞品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞品第二

爾時無垢施女謂舍利弗言：「大德！我欲少有所問，願為解說，以憐愍故。世尊記仁者智慧中最為第一。此慧是有為耶？是無為耶？若是有為，虛誑非實法。若是無為，無為法者則無有生，無生之法則無有起。以無起故，大德智慧則無所有。」舍利弗即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女謂舍利弗言：「大德！我欲少有所問，願為解說，以憐愍故。世尊記仁者智慧中最為第一。此慧是有為耶？是無為耶？若是有為，虛誑非實法。若是無為，無為法者則無有生，無生之法則無有起。以無起故，大德智慧則無所有。」舍利弗即便默然。

大德目犍連謂舍利弗言：「大德！何為不答無垢施女所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德目犍連謂舍利弗言：「大德！何為不答無垢施女所問？」

舍利弗答目犍連言：「此女不問有為之法，乃問第一義諦。第一義中則無言說，是故不可以言而答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗答目犍連言：「此女不問有為之法，乃問第一義諦。第一義中則無言說，是故不可以言而答。」

時無垢施女謂目犍連言：「世尊記大德於神足人中最為第一。大德乘神足時，為眾生想耶？為作法想耶？若住眾生想者，眾生無實，彼神足亦無實。若住法想者，法無變異，若無變異則無所得，若無所得則無分別。」大德目犍連即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂目犍連言：「世尊記大德於神足人中最為第一。大德乘神足時，為眾生想耶？為作法想耶？若住眾生想者，眾生無實，彼神足亦無實。若住法想者，法無變異，若無變異則無所得，若無所得則無分別。」大德目犍連即便默然。

摩訶迦葉謂目犍連言：「大德！何為不答無垢施女所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉謂目犍連言：「大德！何為不答無垢施女所問？」

目犍連言：「此女不問分別神足。諸如來菩提無作無分別，此則不可言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目犍連言：「此女不問分別神足。諸如來菩提無作無分別，此則不可言說。」

時無垢施女謂摩訶迦葉言：「世尊記大德頭陀人中最為第一。又復大德憐愍眾生故，入八解脫已而受施，乃至一念而受他施，以身報耶？以心報耶？若以身報，身性無記，喻如草木牆壁瓦礫等無異，是故不能必報施恩。若以心報，心念念不停，亦不能報。若除身心，則無為法。若無為法誰能報者？」摩訶迦葉即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂摩訶迦葉言：「世尊記大德頭陀人中最為第一。又復大德憐愍眾生故，入八解脫已而受施，乃至一念而受他施，以身報耶？以心報耶？若以身報，身性無記，喻如草木牆壁瓦礫等無異，是故不能必報施恩。若以心報，心念念不停，亦不能報。若除身心，則無為法。若無為法誰能報者？」摩訶迦葉即便默然。

大德須菩提謂摩訶迦葉言：「何為不答無垢施女所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德須菩提謂摩訶迦葉言：「何為不答無垢施女所問？」

摩訶迦葉答須菩提言：「此女所問，問法真際。此理不可以言宣答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉答須菩提言：「此女所問，問法真際。此理不可以言宣答。」

時無垢施女謂須菩提言：「世尊記大德於無諍人中最為第一。此無諍行，入有性耶？入如性耶？若入如性，如非生相、如非滅相。若不生相若非滅相則是平等，若是平等則是如爾，若是如爾則是無作，若是無作則無言說，若無言說則不可思議，若不可思議則不可宣表。若在有性，有性虛誑。若是虛誑，非聖所行。」大德須菩提即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂須菩提言：「世尊記大德於無諍人中最為第一。此無諍行，入有性耶？入如性耶？若入如性，如非生相、如非滅相。若不生相若非滅相則是平等，若是平等則是如爾，若是如爾則是無作，若是無作則無言說，若無言說則不可思議，若不可思議則不可宣表。若在有性，有性虛誑。若是虛誑，非聖所行。」大德須菩提即便默然。

富樓那彌多羅尼子謂須菩提言：「何不答無垢施女所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那彌多羅尼子謂須菩提言：「何不答無垢施女所問？」

須菩提答富樓那言：「我於理不應有答，唯有默然是我樂處。此女所問問無戲論法，若有言說則生過患。法性無說是無諍行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答富樓那言：「我於理不應有答，唯有默然是我樂處。此女所問問無戲論法，若有言說則生過患。法性無說是無諍行。」

時無垢施女謂富樓那言：「世尊記大德於說法人中最為第一。若說法時，說有境界法耶？無境界法耶？若說有境界法，則與凡夫等。所以者何？以凡夫說有境界法故，是以大德不離凡夫法。若無境界則無所有。若無所有，何名說法人中最為第一？」富樓那即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂富樓那言：「世尊記大德於說法人中最為第一。若說法時，說有境界法耶？無境界法耶？若說有境界法，則與凡夫等。所以者何？以凡夫說有境界法故，是以大德不離凡夫法。若無境界則無所有。若無所有，何名說法人中最為第一？」富樓那即便默然。

大德離越謂富樓那言：「大德！何為不答無垢施女所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德離越謂富樓那言：「大德！何為不答無垢施女所問？」

富樓那答離越言：「此女不問有為，問第一義。第一義中則無言說，是故無理可答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那答離越言：「此女不問有為，問第一義。第一義中則無言說，是故無理可答。」

時無垢施女謂離越言：「世尊記大德於行禪人中最為第一。大德禪時，依有心禪耶？無心禪耶。若依心入禪，心如幻化不實，此定亦復不實。若無心入禪，諸外法草木枝葉花果等亦應得禪。所以者何？以彼同無心故。」大德離越即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂離越言：「世尊記大德於行禪人中最為第一。大德禪時，依有心禪耶？無心禪耶。若依心入禪，心如幻化不實，此定亦復不實。若無心入禪，諸外法草木枝葉花果等亦應得禪。所以者何？以彼同無心故。」大德離越即便默然。

大德阿那律謂離越言：「何不答無垢施女所問也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德阿那律謂離越言：「何不答無垢施女所問也？」

離越答阿那律言：「此女所問諸佛行處，是非聲聞所答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離越答阿那律言：「此女所問諸佛行處，是非聲聞所答。」

時無垢施女言：「諸佛法、聲聞法有異耶？若是有異，無為有二耶？諸賢聖皆行無為，無為之法則無有生，若無有生則是無二，若是無二則是如爾。如爾無二，是故大德離越何為作是說耶？」時無垢施女謂阿那律言：「世尊記大德於諸天眼人中最為第一。大德以天眼所見，為有物耶？為無物耶？若見有物則為見常，若見無物則為見斷，若離二邊則為無見。」大德阿那律即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女言：「諸佛法、聲聞法有異耶？若是有異，無為有二耶？諸賢聖皆行無為，無為之法則無有生，若無有生則是無二，若是無二則是如爾。如爾無二，是故大德離越何為作是說耶？」時無垢施女謂阿那律言：「世尊記大德於諸天眼人中最為第一。大德以天眼所見，為有物耶？為無物耶？若見有物則為見常，若見無物則為見斷，若離二邊則為無見。」大德阿那律即便默然。

大德阿難謂阿那律言：「何為不答無垢施女所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德阿難謂阿那律言：「何為不答無垢施女所問？」

阿那律答阿難言：「此女所問為壞假名，是故不可以假名而答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那律答阿難言：「此女所問為壞假名，是故不可以假名而答。」

時無垢施女謂阿難言：「世尊記大德於多聞人中最為第一。此多聞法，為是實義耶？為是文字耶？若是實義，義不可說。若不可說法，則非耳識所知。若非耳識所知，復不可說。若以文字，世尊說言依於了義不依文字。是故大德阿難亦非多聞亦非了義。」大德阿難即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂阿難言：「世尊記大德於多聞人中最為第一。此多聞法，為是實義耶？為是文字耶？若是實義，義不可說。若不可說法，則非耳識所知。若非耳識所知，復不可說。若以文字，世尊說言依於了義不依文字。是故大德阿難亦非多聞亦非了義。」大德阿難即便默然。

文殊師利法王子謂大德阿難言：「何為不答無垢施女所問也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子謂大德阿難言：「何為不答無垢施女所問也？」

阿難言：「此女所問多聞離於文字，此則不可以音聲而答。問於平等，平等非心，離心相故。此非學地人法，我何能答耶？此是諸如來法王至彼岸處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「此女所問多聞離於文字，此則不可以音聲而答。問於平等，平等非心，離心相故。此非學地人法，我何能答耶？此是諸如來法王至彼岸處。」

菩薩品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩品第三

爾時無垢施女謂文殊師利法王子言：「世尊記汝於深解菩薩中最為第一。汝為以十二因緣深為深耶？為以真深為深耶？若以十二因緣深為深，無有眾生成十二因緣深者。所以者何？以十二因緣無來無去故，非眼識所知、非耳鼻舌身意識所知，此中十二因緣非是行法。若以真深為深，真深則非深，亦無得真深者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女謂文殊師利法王子言：「世尊記汝於深解菩薩中最為第一。汝為以十二因緣深為深耶？為以真深為深耶？若以十二因緣深為深，無有眾生成十二因緣深者。所以者何？以十二因緣無來無去故，非眼識所知、非耳鼻舌身意識所知，此中十二因緣非是行法。若以真深為深，真深則非深，亦無得真深者。」

文殊師利答無垢施女言：「以始際深故深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答無垢施女言：「以始際深故深。」

無垢施女問文殊師利言：「始際則非際，是故汝知亦非知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女問文殊師利言：「始際則非際，是故汝知亦非知。」

文殊師利答無垢施女言：「以無知得無得，故言始際耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答無垢施女言：「以無知得無得，故言始際耳。」

無垢施女問文殊師利言：「無得之中無有言分，過言語道無有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女問文殊師利言：「無得之中無有言分，過言語道無有所說。」

文殊師利答無垢施女言：「說假文字說耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答無垢施女言：「說假文字說耳。」

無垢施女語文殊師利言：「諸佛菩提過字句言說，是故菩提則不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女語文殊師利言：「諸佛菩提過字句言說，是故菩提則不可說。」

爾時無垢施女謂無癡見菩薩言：「汝善男子作是言：『我作是念詣舍衛城，願令城中眾生必定應得阿耨多羅三藐三菩提者，其所見物盡是如來像，又令決定於阿耨多羅三藐三菩提。』若見如來時，為色身觀耶？為用法身觀耶？若以色身觀者則不見佛，如世尊說，若見我色身、聞我音聲者，彼人邊見，非為見我。若以法身，法身不可見。所以者何？法身離見聞，不可取故，是以不可見聞。」時無癡見菩薩即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女謂無癡見菩薩言：「汝善男子作是言：『我作是念詣舍衛城，願令城中眾生必定應得阿耨多羅三藐三菩提者，其所見物盡是如來像，又令決定於阿耨多羅三藐三菩提。』若見如來時，為色身觀耶？為用法身觀耶？若以色身觀者則不見佛，如世尊說，若見我色身、聞我音聲者，彼人邊見，非為見我。若以法身，法身不可見。所以者何？法身離見聞，不可取故，是以不可見聞。」時無癡見菩薩即便默然。

寶相菩薩謂無癡見菩薩言：「善男子！何故不答無垢施女所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶相菩薩謂無癡見菩薩言：「善男子！何故不答無垢施女所問？」

無癡見菩薩言：「無垢施女所問無性法，此無性法不可說，是故不答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無癡見菩薩言：「無垢施女所問無性法，此無性法不可說，是故不答。」

無垢施女言：「善男子！我不問無性法，無性法不可問。學已而答則無有礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女言：「善男子！我不問無性法，無性法不可問。學已而答則無有礙。」

爾時無垢施女謂寶相菩薩言：「善男子！汝言：『我當作是念詣舍衛城，願令城中一切種族居家寶藏勇出具足七寶。』汝施寶之心，為有染著耶？無染著耶？若有染著，則與凡愚同。所以者何？以凡夫有愛著故。若無愛著，無愛著中無有施寶。」時寶相菩薩即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女謂寶相菩薩言：「善男子！汝言：『我當作是念詣舍衛城，願令城中一切種族居家寶藏勇出具足七寶。』汝施寶之心，為有染著耶？無染著耶？若有染著，則與凡愚同。所以者何？以凡夫有愛著故。若無愛著，無愛著中無有施寶。」時寶相菩薩即便默然。

時無垢施女謂離惡趣菩薩：「善男子！汝言：『我作是念詣舍衛城，願令城中若有眾生應墮惡趣者，盡使現世輕受速脫苦惱。』如來說業不可思議，此不可思議業可速斷耶？若可斷者，則違如來所說。若不知，云何而能輕受速斷？若能斷者，於無主法中汝則是主。若能斷者亦當能不斷。」離惡趣菩薩答無垢施女言：「我以願力故能令輕受速斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂離惡趣菩薩：「善男子！汝言：『我作是念詣舍衛城，願令城中若有眾生應墮惡趣者，盡使現世輕受速脫苦惱。』如來說業不可思議，此不可思議業可速斷耶？若可斷者，則違如來所說。若不知，云何而能輕受速斷？若能斷者，於無主法中汝則是主。若能斷者亦當能不斷。」離惡趣菩薩答無垢施女言：「我以願力故能令輕受速斷。」

無垢施女問離惡趣菩薩言：「善男子！諸法如性，不可以願力而受。」時離惡趣菩薩即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女問離惡趣菩薩言：「善男子！諸法如性，不可以願力而受。」時離惡趣菩薩即便默然。

爾時無垢施女謂除諸蓋菩薩：「善男子！汝言：『我當作是念，願令舍衛城中眾生盡除五蓋。』汝作是念：『入是定已，能令眾生不為五蓋所覆。』於此定中，己自在耶？他自在耶？若己自在，無由及彼。一切諸法無至彼者，云何汝入禪定去他五蓋？若他自在，則不能利益於他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女謂除諸蓋菩薩：「善男子！汝言：『我當作是念，願令舍衛城中眾生盡除五蓋。』汝作是念：『入是定已，能令眾生不為五蓋所覆。』於此定中，己自在耶？他自在耶？若己自在，無由及彼。一切諸法無至彼者，云何汝入禪定去他五蓋？若他自在，則不能利益於他。」

除諸蓋菩薩答無垢施女言：「此行以慈為首。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸蓋菩薩答無垢施女言：「此行以慈為首。」

無垢施女問除諸蓋菩薩言：「諸佛皆行慈行。善男子！叵有佛因眾生不以五蓋為患者也？」除諸蓋菩薩即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女問除諸蓋菩薩言：「諸佛皆行慈行。善男子！叵有佛因眾生不以五蓋為患者也？」除諸蓋菩薩即便默然。

時無垢施女謂觀世音菩薩：「善男子！汝言：『我當作是念，願令舍衛城中眾生牢獄繫閉速得解脫，臨當死者即得濟命，恐怖之者即得無畏。』夫言畏者，是有取耶？無取耶？若是有取者，凡愚之人亦復有取，是故不然。若是無取則無所施，無施法中何得有除？」觀世音菩薩即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂觀世音菩薩：「善男子！汝言：『我當作是念，願令舍衛城中眾生牢獄繫閉速得解脫，臨當死者即得濟命，恐怖之者即得無畏。』夫言畏者，是有取耶？無取耶？若是有取者，凡愚之人亦復有取，是故不然。若是無取則無所施，無施法中何得有除？」觀世音菩薩即便默然。

辯嚴菩薩謂觀世音菩薩：「善男子！何為不答無垢施女之所問耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯嚴菩薩謂觀世音菩薩：「善男子！何為不答無垢施女之所問耶？」

觀世音菩薩言：「此女不問生滅法，是故不可答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩言：「此女不問生滅法，是故不可答。」

無垢施女問觀世音菩薩言：「叵有是無生無滅問耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女問觀世音菩薩言：「叵有是無生無滅問耶？」

觀世音答無垢施女曰：「無生無滅中乃無文字言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音答無垢施女曰：「無生無滅中乃無文字言說。」

無垢施女問觀世音言：「諸智慧者於無文字假說文字，然不著文字。法性無礙，是故慧者不礙文字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女問觀世音言：「諸智慧者於無文字假說文字，然不著文字。法性無礙，是故慧者不礙文字。」

時無垢施女謂辯嚴菩薩：「善男子！汝言：『我當作是念，願令舍衛城中眾生其見我者皆得辭辯，以諸妙偈互相問答。』善男子！汝此所施辭辯者，以覺起耶？若以覺起者，一切有為皆由覺觀而起，是故非寂靜。若以愛起者，所施則虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女謂辯嚴菩薩：「善男子！汝言：『我當作是念，願令舍衛城中眾生其見我者皆得辭辯，以諸妙偈互相問答。』善男子！汝此所施辭辯者，以覺起耶？若以覺起者，一切有為皆由覺觀而起，是故非寂靜。若以愛起者，所施則虛。」

辯嚴菩薩答無垢施女言：「此是我初發菩提心時，願其見我者皆得辭辯，以諸妙偈互相問答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯嚴菩薩答無垢施女言：「此是我初發菩提心時，願其見我者皆得辭辯，以諸妙偈互相問答。」

時無垢施女問辯嚴菩薩言：「善男子！汝今即有發菩提心願耶？若即有者則是常見，若今無者不可以施彼，是故所願則虛。」時辯嚴即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女問辯嚴菩薩言：「善男子！汝今即有發菩提心願耶？若即有者則是常見，若今無者不可以施彼，是故所願則虛。」時辯嚴即便默然。

爾時無垢施女謂無癡行菩薩：「善男子！汝言：『我作是念，願令舍衛城中若有眾生其見我者得無癡見，決定於阿耨多羅三藐三菩提。』此菩提為是有耶？為是無耶？若是有者，是有為菩提執於邊見。若是無者，則是虛妄亦墮邊見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女謂無癡行菩薩：「善男子！汝言：『我作是念，願令舍衛城中若有眾生其見我者得無癡見，決定於阿耨多羅三藐三菩提。』此菩提為是有耶？為是無耶？若是有者，是有為菩提執於邊見。若是無者，則是虛妄亦墮邊見。」

時無癡見菩薩答無垢施女言：「此菩提者名之為智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無癡見菩薩答無垢施女言：「此菩提者名之為智。」

無垢施女問無癡見菩薩言：「此智名為生耶？為無生耶？若名為生，則非是善順思惟所生，是有為智，凡愚所知。若名無生，無生中無所有。若無所有則無分別，菩薩、聲聞、辟支佛、諸如來菩提無有分別。凡愚之人分別菩提，智慧之人則無分別。」時無癡見菩薩即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女問無癡見菩薩言：「此智名為生耶？為無生耶？若名為生，則非是善順思惟所生，是有為智，凡愚所知。若名無生，無生中無所有。若無所有則無分別，菩薩、聲聞、辟支佛、諸如來菩提無有分別。凡愚之人分別菩提，智慧之人則無分別。」時無癡見菩薩即便默然。

爾時大德須菩提謂諸大德聲聞并諸大菩薩言：「諸大德！我等宜還，不須入舍衛城乞食。所以者何？無垢施女所說即是智者法食。我等今日樂於法食，不須摶食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德須菩提謂諸大德聲聞并諸大菩薩言：「諸大德！我等宜還，不須入舍衛城乞食。所以者何？無垢施女所說即是智者法食。我等今日樂於法食，不須摶食。」

無垢施女問須菩提言：「如說諸法無上無下，於此法中當有何求而行乞耶？大德！不戲論法是比丘所行，不可樂於戲論。此是無依之法，非依止者所行。賢聖所行無有退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施女問須菩提言：「如說諸法無上無下，於此法中當有何求而行乞耶？大德！不戲論法是比丘所行，不可樂於戲論。此是無依之法，非依止者所行。賢聖所行無有退轉。」

爾時八大聲聞、八大菩薩，梵天等五百婆羅門，無垢施女，波斯匿王及諸大眾，俱詣佛所。到已頂禮佛足，右遶三匝却坐一面。無垢施女別遶七匝，頂禮佛足，合掌而立以偈問佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時八大聲聞、八大菩薩，梵天等五百婆羅門，無垢施女，波斯匿王及諸大眾，俱詣佛所。到已頂禮佛足，右遶三匝却坐一面。無垢施女別遶七匝，頂禮佛足，合掌而立以偈問佛：

「我問無等尊， 應供無量稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我問無等尊， 應供無量稱，

施眾甘露喜， 菩薩云何行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施眾甘露喜， 菩薩云何行？

云何在道樹， 破魔降勞怨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何在道樹， 破魔降勞怨？

云何動天地， 山王及林藪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何動天地， 山王及林藪？

云何放光明， 顯發無量稱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何放光明， 顯發無量稱？

願大悲世尊， 說應菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願大悲世尊， 說應菩提行。

云何得總持， 如來妙音聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得總持， 如來妙音聲？

云何能修持， 清淨妙勝定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能修持， 清淨妙勝定？

云何諸行人， 能得神足力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸行人， 能得神足力？

今勸請世尊， 說諸人實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今勸請世尊， 說諸人實行。

云何得專念， 及與堅固心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得專念， 及與堅固心？

云何得應辯， 微妙成具足？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得應辯， 微妙成具足？

云何得順理， 含眾義圓足？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得順理， 含眾義圓足？

美說微妙法， 慧者無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美說微妙法， 慧者無所礙。

云何樂施慧， 淨戒及忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂施慧， 淨戒及忍辱，

善精進禪定， 智慧照世間？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善精進禪定， 智慧照世間？

云何憶宿命， 天眼明了見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何憶宿命， 天眼明了見，

天耳他心智， 神足過諸剎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天耳他心智， 神足過諸剎？

云何不處胎， 化生蓮花中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不處胎， 化生蓮花中，

恒於諸佛前， 說空無我法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒於諸佛前， 說空無我法？

云何等怨親， 斷愛及荒穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何等怨親， 斷愛及荒穢，

志行無高下， 其猶如風地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志行無高下， 其猶如風地？

利衰及毀譽， 稱譏與苦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利衰及毀譽， 稱譏與苦樂，

云何捨八法， 行世猶如日？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何捨八法， 行世猶如日？

云何不諂諍， 除我捨憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不諂諍， 除我捨憍慢，

寂靜處禪定， 智者樂實義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜處禪定， 智者樂實義？

云何不愛樂， 妻子及財寶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不愛樂， 妻子及財寶？

云何諸行人， 樂於閑靜處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸行人， 樂於閑靜處？

云何如飛鳥， 亦如麟一角？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如飛鳥， 亦如麟一角？

云何樂正法， 及樂喜悅心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂正法， 及樂喜悅心？

云何諸智人， 觀地水火風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸智人， 觀地水火風，

無傾動分別， 處禪如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無傾動分別， 處禪如虛空，

不行非法行， 不樂觀他行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不行非法行， 不樂觀他行，

寧捨於身命， 終不捨離法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧捨於身命， 終不捨離法？

云何於菩提， 生想如世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於菩提， 生想如世尊，

生世尊想已， 能發菩提願？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生世尊想已， 能發菩提願？

云何得淨土， 及與清淨僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得淨土， 及與清淨僧，

智者得長壽， 稱名獲安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者得長壽， 稱名獲安樂，

方便至彼岸， 見諦不取證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便至彼岸， 見諦不取證，

能度無量眾， 勸樂行善根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度無量眾， 勸樂行善根？

云何得端正， 及得於化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得端正， 及得於化生，

智慧多財寶， 能知眾生心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧多財寶， 能知眾生心？

云何憶宿命， 常與諸佛會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何憶宿命， 常與諸佛會，

於千萬億劫， 恒不生難處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於千萬億劫， 恒不生難處？

云何得種好， 及三十二相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得種好， 及三十二相？

云何善辭辯， 及得於應辯？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善辭辯， 及得於應辯？

云何修淨土， 成就比丘眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修淨土， 成就比丘眾，

隨所願樂處， 能得生於彼？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所願樂處， 能得生於彼？

導者作何行， 能得色名稱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導者作何行， 能得色名稱？

得力精進等， 云何得不壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得力精進等， 云何得不壞？

云何不猶豫， 能行菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不猶豫， 能行菩薩道，

去離諸掉悔， 為眾生說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去離諸掉悔， 為眾生說法？

於佛法眾中， 云何得最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法眾中， 云何得最勝，

寧捨己身命， 而不誹謗法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧捨己身命， 而不誹謗法？

世尊無不知， 今世及未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無不知， 今世及未來，

願大智世尊， 次說菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願大智世尊， 次說菩薩行。」

菩薩行品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行品第四

爾時世尊讚無垢施女言：「善哉善哉！汝為多安樂利益諸眾生故、憐愍世間諸天人故，問於如來諸菩薩摩訶薩如斯之行。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚無垢施女言：「善哉善哉！汝為多安樂利益諸眾生故、憐愍世間諸天人故，問於如來諸菩薩摩訶薩如斯之行。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」

時無垢施女及諸大眾皆稱：「善哉！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢施女及諸大眾皆稱：「善哉！願樂欲聞。」

爾時世尊即便為說：「菩薩成就四法能破諸魔。何等為四？於他利養不生憎嫉，去離兩舌，勸多眾生令種善根，於一切眾生生慈愍心。無垢施女！是為菩薩成就四法能破諸魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便為說：「菩薩成就四法能破諸魔。何等為四？於他利養不生憎嫉，去離兩舌，勸多眾生令種善根，於一切眾生生慈愍心。無垢施女！是為菩薩成就四法能破諸魔。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「不生憎嫉心， 及以兩舌語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生憎嫉心， 及以兩舌語，

能教多眾生， 種善法根栽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能教多眾生， 種善法根栽，

能修廣慈心， 普及於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修廣慈心， 普及於十方，

善行此行者， 能摧諸魔怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善行此行者， 能摧諸魔怨。

「無垢施女！若菩薩成就四法者，能放光明過無量佛土。何謂為四？能施燈明，法欲滅時護持正法，能為放逸及墮難處眾生故往其所而為說法，能以寶飾瓔絡施佛塔廟。是為菩薩成就四法能放光明過十方剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法者，能放光明過無量佛土。何謂為四？能施燈明，法欲滅時護持正法，能為放逸及墮難處眾生故往其所而為說法，能以寶飾瓔絡施佛塔廟。是為菩薩成就四法能放光明過十方剎。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「若能施燈明， 法末中護法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能施燈明， 法末中護法，

開導難放逸， 寶飾施佛廟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開導難放逸， 寶飾施佛廟，

是故諸菩薩， 能放淨光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 能放淨光明，

過無量佛土， 所照無邊涯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過無量佛土， 所照無邊涯，

蒙光皆安樂， 即發無上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙光皆安樂， 即發無上心。

「無垢施女！若菩薩能成就四法者，能振動無量無邊諸佛剎土。何謂為四？如所說行，得深法忍，堅持善法，化無量眾生行阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩成就四法，能震動無量無邊諸佛剎土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩能成就四法者，能振動無量無邊諸佛剎土。何謂為四？如所說行，得深法忍，堅持善法，化無量眾生行阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩成就四法，能震動無量無邊諸佛剎土。」

爾時世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明此義而說偈言：

「如所說修行， 善解深法忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如所說修行， 善解深法忍，

欲得白淨法， 堅持諸妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得白淨法， 堅持諸妙行，

能教無量眾， 發於菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能教無量眾， 發於菩提心，

行此四法者， 能動無量剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此四法者， 能動無量剎。

「無垢施女！若菩薩成就四法者，得陀羅尼。何謂為四？能施淨妙種種所須，莊嚴諸婇女須者便施與，常以種種法讚歎諸如來，親近多修習般若波羅蜜。是謂菩薩成就四法得諸陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法者，得陀羅尼。何謂為四？能施淨妙種種所須，莊嚴諸婇女須者便施與，常以種種法讚歎諸如來，親近多修習般若波羅蜜。是謂菩薩成就四法得諸陀羅尼。」

爾時世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明此義而說偈言：

「若行種種施， 能得陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若行種種施， 能得陀羅尼，

莊嚴好婇女， 隨意之所須， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴好婇女， 隨意之所須，

悉皆能充足， 常讚歎如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆能充足， 常讚歎如來，

修諸實智慧， 世尊之所許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸實智慧， 世尊之所許。

以此四事者， 即得陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此四事者， 即得陀羅尼，

於百千億劫， 所聞終不忘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於百千億劫， 所聞終不忘，

十方佛所說， 盡能受憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛所說， 盡能受憶念。

「無垢施女！若菩薩成就四法者，能得三昧。何謂為四？多厭患生死，常樂閑靜處，常勤精進，善能成就諸所作業。是為菩薩成就四法能得三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法者，能得三昧。何謂為四？多厭患生死，常樂閑靜處，常勤精進，善能成就諸所作業。是為菩薩成就四法能得三昧。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「捨離諸有生， 獨行如騏驎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨離諸有生， 獨行如騏驎，

善男子勤行， 成就所作業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子勤行， 成就所作業。

慧者能成就， 此四勝妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者能成就， 此四勝妙法，

親近於菩提， 求諸最勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近於菩提， 求諸最勝法。

有寂靜意者， 能得諸三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有寂靜意者， 能得諸三昧，

覺了勝菩提， 諸佛之行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺了勝菩提， 諸佛之行處。

「無垢施女！若菩薩成就四法能得神足。何謂為四？身輕故，心輕故，於一切法中無依止故，受四界為空界故。是為菩薩成就四法能得神足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法能得神足。何謂為四？身輕故，心輕故，於一切法中無依止故，受四界為空界故。是為菩薩成就四法能得神足。」

爾時世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明此義而說偈言：

「身心輕亦爾， 智者不著法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身心輕亦爾， 智者不著法，

受此諸四界， 與空界同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受此諸四界， 與空界同等。

具此四法者， 能得乘神足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具此四法者， 能得乘神足，

一念過億剎， 供養爾所佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念過億剎， 供養爾所佛。

「無垢施女！若菩薩成就四法得殊妙端正。何謂為四？去諸荒穢不行瞋恚，樂淨佛塔廟妙飾以供養，住威儀持戒常先意問訊，不譏說法者恒生世尊想。是為菩薩成就四法得殊妙端正。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法得殊妙端正。何謂為四？去諸荒穢不行瞋恚，樂淨佛塔廟妙飾以供養，住威儀持戒常先意問訊，不譏說法者恒生世尊想。是為菩薩成就四法得殊妙端正。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「不瞋惱他人， 去離荒穢行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不瞋惱他人， 去離荒穢行，

掃灑世尊廟， 恭敬獻飾寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃灑世尊廟， 恭敬獻飾寶，

常持於淨戒， 發意先問訊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常持於淨戒， 發意先問訊，

於法師無礙， 敬心如世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法師無礙， 敬心如世尊。

行此四善事， 是謂勇健者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此四善事， 是謂勇健者，

殊妙最第一， 見者莫不歡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊妙最第一， 見者莫不歡。

「無垢施女！若菩薩成就四法能得化生。何謂為四？彫刻蓮花、坐佛形像，以優鉢羅花、鉢頭摩花、拘末頭花、分陀利花及餘種種雜妙諸花，滿掬以散如來及諸塔廟；志願利益無量眾生，恒行和敬不譏彼短；所種善根為利益安樂多眾生脫生死苦惱；願成阿耨多羅三藐三菩提故。是為菩薩成就四法能得化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法能得化生。何謂為四？彫刻蓮花、坐佛形像，以優鉢羅花、鉢頭摩花、拘末頭花、分陀利花及餘種種雜妙諸花，滿掬以散如來及諸塔廟；志願利益無量眾生，恒行和敬不譏彼短；所種善根為利益安樂多眾生脫生死苦惱；願成阿耨多羅三藐三菩提故。是為菩薩成就四法能得化生。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「刻花坐尊像， 種種花供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「刻花坐尊像， 種種花供養，

利益不惱眾， 化生諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益不惱眾， 化生諸佛剎，

恒發弘誓願， 度十方眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒發弘誓願， 度十方眾生，

以此四妙行， 恒生諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此四妙行， 恒生諸佛剎。

「無垢施女！若菩薩成就四法得大財富。何謂為四？乞者不逆，於所施物不生愛惜，恒願眾生獲多財寶，捨離諸見順於正信。是為菩薩成就四法得大財富。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法得大財富。何謂為四？乞者不逆，於所施物不生愛惜，恒願眾生獲多財寶，捨離諸見順於正信。是為菩薩成就四法得大財富。」

爾時世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明此義而說偈言：

「施心無所逆， 於財無悋惜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施心無所逆， 於財無悋惜，

信解諸佛法， 生生獲財富， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解諸佛法， 生生獲財富，

信解無諂嫉， 不訟彼過患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解無諂嫉， 不訟彼過患，

專心一向信， 是故得財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專心一向信， 是故得財寶。

「無垢施女！若菩薩成就四法得大智慧。何謂為四？於他法中不生憎嫉，說除過法令無疑悔，勤精進者勸不令廢，己身常樂多修空法。是為菩薩成就四法得大智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法得大智慧。何謂為四？於他法中不生憎嫉，說除過法令無疑悔，勤精進者勸不令廢，己身常樂多修空法。是為菩薩成就四法得大智慧。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「不嫉於正法， 教他除疑悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嫉於正法， 教他除疑悔，

常將導眾生， 修佛諸空行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常將導眾生， 修佛諸空行。

智者樂此法， 得智慧名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者樂此法， 得智慧名稱，

善解諸佛語， 速成兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解諸佛語， 速成兩足尊。

「無垢施女！若菩薩成就四法憶識宿命。何謂為四？學問誦習有所忘失者為作憶念、忘者為說；恒出適意好聲令人樂聞；常行法施不令有廢，為脫生死趣向泥洹故；願如善財入禪方便。是為菩薩成就四法能憶宿命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法憶識宿命。何謂為四？學問誦習有所忘失者為作憶念、忘者為說；恒出適意好聲令人樂聞；常行法施不令有廢，為脫生死趣向泥洹故；願如善財入禪方便。是為菩薩成就四法能憶宿命。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「廢忘令憶念， 恒出適意音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廢忘令憶念， 恒出適意音，

說法不疲倦， 常修諸定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法不疲倦， 常修諸定相。

以此四法者， 咸得識宿命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此四法者， 咸得識宿命，

能憶無量劫， 速悟佛行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能憶無量劫， 速悟佛行處。

「無垢施女！若菩薩成就四法常遇諸佛。何謂為四？寧捨身命不誹謗法，寧捨身命不謗菩薩，寧捨身命不親近惡知識，憶念諸佛無有厭足。是為菩薩成就四法常遇諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法常遇諸佛。何謂為四？寧捨身命不誹謗法，寧捨身命不謗菩薩，寧捨身命不親近惡知識，憶念諸佛無有厭足。是為菩薩成就四法常遇諸佛。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「不謗於菩提， 亦不毀菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不謗於菩提， 亦不毀菩薩，

樂離惡知識， 念諸佛無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂離惡知識， 念諸佛無厭。

大德行此行， 得值遇諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德行此行， 得值遇諸佛，

未成正覺頃， 恒與諸佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未成正覺頃， 恒與諸佛會。

「無垢施女！若菩薩成就四法得三十二相身。何謂為四？採諸珍寶散佛塔廟；以種種香油塗塔基座；以雜花鬘嚴飾塔廟，以種種伎樂而以供養；常給侍賢聖初不違離。是為菩薩成就四法得三十二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法得三十二相身。何謂為四？採諸珍寶散佛塔廟；以種種香油塗塔基座；以雜花鬘嚴飾塔廟，以種種伎樂而以供養；常給侍賢聖初不違離。是為菩薩成就四法得三十二相。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「採寶散塔廟， 又以香油塗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「採寶散塔廟， 又以香油塗，

雜花眾伎樂， 給侍適賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜花眾伎樂， 給侍適賢聖。

具相莊嚴身， 端妙殊特好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具相莊嚴身， 端妙殊特好，

以此得眾相， 以嚴人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此得眾相， 以嚴人中尊。

「無垢施女！若菩薩成就四法得八十隨形好。何謂為四？脫眾妙衣以敷法座，給侍一切終無疲厭，詣說法處無勝論心、恭敬大眾但生世尊想，勸多眾生發菩提心。是為菩薩成就四法得八十隨形好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法得八十隨形好。何謂為四？脫眾妙衣以敷法座，給侍一切終無疲厭，詣說法處無勝論心、恭敬大眾但生世尊想，勸多眾生發菩提心。是為菩薩成就四法得八十隨形好。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「敷座眾妙衣， 供養無疲厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敷座眾妙衣， 供養無疲厭，

不與持法競， 勸眾發道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與持法競， 勸眾發道心。

能行此法者， 速得成眾好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行此法者， 速得成眾好，

菩薩親近行， 具好八十種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩親近行， 具好八十種。

「無垢施女！若菩薩成就四法得善應辯。何謂為四？受持親近菩薩法藏；晝夜六時誦三陰經；諸佛菩提無生無滅世所難信，然能受持讀誦；廣為他說令得喜悅、不愛身命。是為菩薩成就四法得善應辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法得善應辯。何謂為四？受持親近菩薩法藏；晝夜六時誦三陰經；諸佛菩提無生無滅世所難信，然能受持讀誦；廣為他說令得喜悅、不愛身命。是為菩薩成就四法得善應辯。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「護持菩薩藏， 勇猛誦三陰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護持菩薩藏， 勇猛誦三陰，

無生世相追， 方便說令喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生世相追， 方便說令喜，

不愛於身命， 持十力正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不愛於身命， 持十力正法，

無疑慮而行， 最上勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑慮而行， 最上勝菩提。

修此甚深法， 便能得應辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修此甚深法， 便能得應辯，

譬如雜花鬘， 天人所樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如雜花鬘， 天人所樂見。

「無垢施女！若菩薩成就四法得清淨土。何謂為四？不嫉妬故，等心故，護菩提行故，不親近四部眾故。是為菩薩成就四法得清淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法得清淨土。何謂為四？不嫉妬故，等心故，護菩提行故，不親近四部眾故。是為菩薩成就四法得清淨土。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「不嫉於他人， 見彼得利喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嫉於他人， 見彼得利喜，

等心行大慈， 化眾無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心行大慈， 化眾無染著。

行此四無量， 智者善守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此四無量， 智者善守護，

得淨土無難， 速成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得淨土無難， 速成無上道。

「無垢施女！若菩薩成就四法得清淨眾。何謂為四？不悕望他徒眾故，不和合者攝令和解，學問誦習者給其所須，捨離兩舌。是為菩薩成就四法得清淨眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法得清淨眾。何謂為四？不悕望他徒眾故，不和合者攝令和解，學問誦習者給其所須，捨離兩舌。是為菩薩成就四法得清淨眾。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「終不望他眾， 離者能令合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不望他眾， 離者能令合，

給學人所乏， 不離別眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給學人所乏， 不離別眾生。

能行此四事， 便得清淨眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行此四事， 便得清淨眾，

為清眾故行， 極苦亦不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為清眾故行， 極苦亦不捨。

「無垢施女！若菩薩成就四法，所願佛土隨願得生。何謂為四？於他名譽利養法中不生憎嫉；專心修習六波羅蜜；於一切菩薩生世尊想；從初發心乃至道場常等心觀，終不為利養名譽諂曲虛讚故。是為菩薩成就四法，隨所願土即得往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢施女！若菩薩成就四法，所願佛土隨願得生。何謂為四？於他名譽利養法中不生憎嫉；專心修習六波羅蜜；於一切菩薩生世尊想；從初發心乃至道場常等心觀，終不為利養名譽諂曲虛讚故。是為菩薩成就四法，隨所願土即得往生。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「不憎他名利， 求清淨六度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不憎他名利， 求清淨六度，

等尊觀菩薩， 終不諂求名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等尊觀菩薩， 終不諂求名。

菩薩行此善， 能見十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行此善， 能見十方界，

隨心之所願， 即得生其中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心之所願， 即得生其中。」

爾時無垢施女白佛言：「世尊！如所說菩薩行，我當奉行之。如世尊所說諸菩薩行，於此法中不行一法，則為欺誑十方現在說法諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女白佛言：「世尊！如所說菩薩行，我當奉行之。如世尊所說諸菩薩行，於此法中不行一法，則為欺誑十方現在說法諸佛。」

爾時大德目連謂無垢施女言：「汝敢於佛前大師子吼，菩薩難行豈不知耶？終不以女身而得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德目連謂無垢施女言：「汝敢於佛前大師子吼，菩薩難行豈不知耶？終不以女身而得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時無垢施女答大德目連言：「我今佛前作誠實願，若於來世必得成佛、如來、無所著、等正覺乃至佛、世尊、天人師，以此誠實之願，使此三千大千世界六變震動，於諸眾生令無惱亂。如世尊所說諸菩薩行，我盡形行者，以此實願，於虛空中雨眾天花，百千伎樂不鼓而鳴，使我變此女身成十六童子。」無垢施女發此誠實願已，即時三千大千世界六變震動，於虛空中雨眾天花，百千天樂不鼓自鳴，無垢施女即變女身成十六童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢施女答大德目連言：「我今佛前作誠實願，若於來世必得成佛、如來、無所著、等正覺乃至佛、世尊、天人師，以此誠實之願，使此三千大千世界六變震動，於諸眾生令無惱亂。如世尊所說諸菩薩行，我盡形行者，以此實願，於虛空中雨眾天花，百千伎樂不鼓而鳴，使我變此女身成十六童子。」無垢施女發此誠實願已，即時三千大千世界六變震動，於虛空中雨眾天花，百千天樂不鼓自鳴，無垢施女即變女身成十六童子。

時大德目連偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！我今面禮諸佛菩薩，從初發意乃至道場。世尊！此女人乃有如是大威德神足力，能發大願，既發願已隨願皆成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大德目連偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！我今面禮諸佛菩薩，從初發意乃至道場。世尊！此女人乃有如是大威德神足力，能發大願，既發願已隨願皆成。」

佛告目連：「如是如是，如汝所言。菩薩從初發意乃至道場，天人所禮如佛塔廟，是諸聲聞辟支佛無上福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「如是如是，如汝所言。菩薩從初發意乃至道場，天人所禮如佛塔廟，是諸聲聞辟支佛無上福田。」

於時世尊熙怡微笑，諸佛常法若微笑時，口中即出青黃赤白紫頗黎等種種色光，照於無量無邊諸佛剎土，諸天魔宮日月精光皆不復明，還攝光明從頂上入。爾時大德阿難即從坐起，更正衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊熙怡微笑，諸佛常法若微笑時，口中即出青黃赤白紫頗黎等種種色光，照於無量無邊諸佛剎土，諸天魔宮日月精光皆不復明，還攝光明從頂上入。爾時大德阿難即從坐起，更正衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，以偈問曰：

「天龍梵音師子吼， 迦陵頻伽雷震聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天龍梵音師子吼， 迦陵頻伽雷震聲，

除貪瞋癡生喜悅， 願十力海說笑緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除貪瞋癡生喜悅， 願十力海說笑緣。

六變震動無所嬈， 雨天妙花悅眾情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六變震動無所嬈， 雨天妙花悅眾情，

世尊摧伏諸外道， 猶如師子伏野干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊摧伏諸外道， 猶如師子伏野干。

唯願世尊為我說， 所以微笑之因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願世尊為我說， 所以微笑之因緣。

萬億日月珠電光， 天龍梵王諸光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬億日月珠電光， 天龍梵王諸光明，

釋迦口出淨光明， 遏諸光明佛光勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦口出淨光明， 遏諸光明佛光勝。

眉間毫相如珂月， 圓滿柔軟喻天衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間毫相如珂月， 圓滿柔軟喻天衣，

白毫放光照無量， 願說何故放斯光？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白毫放光照無量， 願說何故放斯光？

世尊齒淨無垢穢， 方平齊密白如雪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊齒淨無垢穢， 方平齊密白如雪，

佛口應出雜色光， 青黃赤白紫頗黎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛口應出雜色光， 青黃赤白紫頗黎。

假使界壞日月落， 地滿虛空無居處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使界壞日月落， 地滿虛空無居處，

水性可使變為火， 火性亦可變為水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水性可使變為火， 火性亦可變為水，

大海盡可令枯竭， 如來實語終不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海盡可令枯竭， 如來實語終不二。

生十方趣諸眾生， 假令一時成緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生十方趣諸眾生， 假令一時成緣覺，

一一緣覺集諸問， 百千萬種經億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一緣覺集諸問， 百千萬種經億劫，

盡共集會如來前， 各以異音同時問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡共集會如來前， 各以異音同時問，

如來即以一音報， 能斷彼眾無量疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來即以一音報， 能斷彼眾無量疑。

成就智慧至彼岸， 一切智慧所莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就智慧至彼岸， 一切智慧所莊嚴，

具三十二最勝尊， 大威德者願解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具三十二最勝尊， 大威德者願解說，

世尊何緣而微笑？ 授何眾生菩提記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊何緣而微笑？ 授何眾生菩提記？

諸天世人咸欲聞， 願如來演微笑音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天世人咸欲聞， 願如來演微笑音。」

爾時佛告阿難：「汝見是無垢施菩薩以誠實之願動此三千大千世界不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝見是無垢施菩薩以誠實之願動此三千大千世界不耶？」

阿難白佛言：「世尊！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！唯然已見。」

佛言：「此無垢施菩薩發心已來，八萬阿僧祇劫行阿耨多羅三藐三菩提行。此無垢施菩薩修菩薩行經六十劫，然後文殊師利法王子乃發菩薩心。阿難！如文殊師利等八萬六千諸大菩薩所有功德莊嚴佛土，與爾所菩薩等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此無垢施菩薩發心已來，八萬阿僧祇劫行阿耨多羅三藐三菩提行。此無垢施菩薩修菩薩行經六十劫，然後文殊師利法王子乃發菩薩心。阿難！如文殊師利等八萬六千諸大菩薩所有功德莊嚴佛土，與爾所菩薩等無有異。」

爾時大德目連謂無垢施菩薩言：「善男子！汝已久發阿耨多羅三藐三菩提心，何以不轉女人身也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德目連謂無垢施菩薩言：「善男子！汝已久發阿耨多羅三藐三菩提心，何以不轉女人身也？」

無垢施菩薩答目連言：「世尊記大德於神足人中最為第一。何為不轉男子身也？」大德目連即便默然。無垢施菩薩謂大德目連言：「亦不以女身得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以男身得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？菩提無生，是以不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施菩薩答目連言：「世尊記大德於神足人中最為第一。何為不轉男子身也？」大德目連即便默然。無垢施菩薩謂大德目連言：「亦不以女身得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以男身得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？菩提無生，是以不可得。」

授記品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記品第五

爾時文殊師利法王子白佛言：「未曾有也。世尊！此無垢施菩薩乃能善解甚深之法，以誓願力成就諸願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子白佛言：「未曾有也。世尊！此無垢施菩薩乃能善解甚深之法，以誓願力成就諸願。」

佛告文殊師利言：「如是如是，如汝所言。此無垢施菩薩曾於六十億佛所修空三昧，於八十億佛所修無生法忍，於三十億佛所問甚深法。曾以衣服飲食供養八十億諸佛，及問此分別辯印三昧。又文殊師利！若有善男子善女人為菩提故，如恒河沙等諸佛剎土滿中珍寶持用布施。不如受持此經讀誦通利廣為人說，乃至但書持功德最上最勝，況如說修行。所以者何？以能受持諸菩薩菩提行法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利言：「如是如是，如汝所言。此無垢施菩薩曾於六十億佛所修空三昧，於八十億佛所修無生法忍，於三十億佛所問甚深法。曾以衣服飲食供養八十億諸佛，及問此分別辯印三昧。又文殊師利！若有善男子善女人為菩提故，如恒河沙等諸佛剎土滿中珍寶持用布施。不如受持此經讀誦通利廣為人說，乃至但書持功德最上最勝，況如說修行。所以者何？以能受持諸菩薩菩提行法故。」

文殊師利白佛言：「世尊！當何名斯經？云何奉持之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！當何名斯經？云何奉持之？」

佛告文殊師利：「當名為『分別說應辯』，亦名『說三昧門』，當如是奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「當名為『分別說應辯』，亦名『說三昧門』，當如是奉持之。」

佛說是經時，八萬億眾生諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，必定不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，八萬億眾生諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，必定不退轉。

爾時辯嚴菩薩白佛言：「世尊！此無垢施菩薩何時當成阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時辯嚴菩薩白佛言：「世尊！此無垢施菩薩何時當成阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告辯嚴：「善男子！此無垢施菩薩過於數劫、供養過數佛已，當得成佛，號無垢光相王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界號曰無量德莊嚴，無聲聞、辟支佛，微妙嚴飾勝諸天處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告辯嚴：「善男子！此無垢施菩薩過於數劫、供養過數佛已，當得成佛，號無垢光相王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界號曰無量德莊嚴，無聲聞、辟支佛，微妙嚴飾勝諸天處。」

無垢施菩薩親從如來聞受記名，心淨踊躍，踊在虛空高八十億多羅樹，放大光明照百千億諸佛剎土，當世尊頂上化作八萬四千種種天寶莊嚴殊妙寶蓋，即於空中以無量神足力供養禮拜無量十方諸佛已，還至佛所在一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢施菩薩親從如來聞受記名，心淨踊躍，踊在虛空高八十億多羅樹，放大光明照百千億諸佛剎土，當世尊頂上化作八萬四千種種天寶莊嚴殊妙寶蓋，即於空中以無量神足力供養禮拜無量十方諸佛已，還至佛所在一面立。

爾時婆羅門梵天，及五百婆羅門，聞授無垢施菩薩記，及見神足變現，踊躍歡喜，一時同聲以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門梵天，及五百婆羅門，聞授無垢施菩薩記，及見神足變現，踊躍歡喜，一時同聲以偈讚佛：

「能恭敬佛者， 得世第一利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能恭敬佛者， 得世第一利，

發心求菩提， 為佛第一智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心求菩提， 為佛第一智。

我等昔造惡， 今生邪見家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等昔造惡， 今生邪見家，

得見佛及僧， 發口出惡言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見佛及僧， 發口出惡言。

我今誠心悔， 惡口所犯罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今誠心悔， 惡口所犯罪，

見諸賢佛子， 謂為是不吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸賢佛子， 謂為是不吉。

若不見如來， 兩足中最尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不見如來， 兩足中最尊，

唐受此人身， 唐食人所食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐受此人身， 唐食人所食。

我及無垢施， 出為祀祠故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及無垢施， 出為祀祠故，

施女見佛子， 敬重而讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施女見佛子， 敬重而讚歎。

我等見讚歎， 即呵其可歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等見讚歎， 即呵其可歎，

我等即問之， 汝曾見佛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等即問之， 汝曾見佛耶？

於時答我言， 我生適七日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時答我言， 我生適七日，

聞天歎佛名。 女讚歎如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞天歎佛名。 女讚歎如來，

真實無差異。 我等聞歎已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實無差異。 我等聞歎已，

即發最勝心， 求無上善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即發最勝心， 求無上善根。

我聞佛名故， 於宿業得悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞佛名故， 於宿業得悟，

即來禮救世， 為求勝法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即來禮救世， 為求勝法故。

見佛禮敬心， 聞最無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛禮敬心， 聞最無上法，

見人中尊仙， 永離諸苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見人中尊仙， 永離諸苦際。

佛之所說法， 真實能度世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之所說法， 真實能度世，

我等於中學， 為無上法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等於中學， 為無上法故。

聞菩薩所行， 為得佛法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞菩薩所行， 為得佛法故，

我等亦應習， 為得佛道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等亦應習， 為得佛道故。

說出要道門， 菩薩所應行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說出要道門， 菩薩所應行，

我亦趣此門， 為世所敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦趣此門， 為世所敬禮。」

佛知彼誠心， 熙怡而微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知彼誠心， 熙怡而微笑。

阿難即白佛： 「願說笑因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即白佛： 「願說笑因緣。」

爾時佛以偈告阿難曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛以偈告阿難曰：

「此諸婆羅門， 及梵志梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸婆羅門， 及梵志梵天，

同共一劫中， 次第成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同共一劫中， 次第成正覺。

曾於過去世， 具供五百佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾於過去世， 具供五百佛，

從今以妙行， 當見億數佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從今以妙行， 當見億數佛。

於八十億劫， 終不墮難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於八十億劫， 終不墮難處，

於一一劫中， 當覲億數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一一劫中， 當覲億數佛，

然後乃當成， 最勝兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後乃當成， 最勝兩足尊，

皆當同一號， 號曰梵光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當同一號， 號曰梵光明。

壽命亦同等， 壽八十億歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命亦同等， 壽八十億歲，

剎土皆同等， 各八十億僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎土皆同等， 各八十億僧。

化度無量眾， 利益眾生已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化度無量眾， 利益眾生已，

當入於泥洹， 證寂靜滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當入於泥洹， 證寂靜滅度。」

佛說經已，無垢施菩薩摩訶薩，及諸大眾梵天梵志等，五百菩薩大士，波斯匿王，諸大聲聞弟子，諸天八部，人及非人，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，無垢施菩薩摩訶薩，及諸大眾梵天梵志等，五百菩薩大士，波斯匿王，諸大聲聞弟子，諸天八部，人及非人，聞佛所說，皆大歡喜。