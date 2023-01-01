大寶積經卷第一百二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第一百二

隋三藏達摩笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋三藏達摩笈多譯

第三十六善住意天子會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十六善住意天子會

緣起品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山內，與大比丘眾六萬二千人俱，皆是大德具足神通，諸大聲聞而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山內，與大比丘眾六萬二千人俱，皆是大德具足神通，諸大聲聞而為上首。

爾時復有四萬二千菩薩摩訶薩，其名曰：文殊師利菩薩、師子幢菩薩、彌勒菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、大辯聚王菩薩、陀羅尼自在王菩薩、善丈夫菩薩、須彌頂菩薩、須彌幢菩薩、不可動菩薩、善思義菩薩、善思義意菩薩、善思惟菩薩、思心菩薩、勇意菩薩、善思菩薩、寶髻菩薩、山相擊王菩薩、寶手菩薩、寶意菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常精進菩薩、度眾生菩薩、上精進菩薩、如言行菩薩、上願菩薩、燈手菩薩、心平等菩薩、除惡道菩薩、除諸憂暗菩薩、不捨重擔菩薩、日藏菩薩、月藏菩薩、金剛步菩薩、無邊步菩薩、無量步菩薩、不動行步菩薩、虛空藏菩薩、勝意菩薩、益意菩薩、增上意菩薩、成行菩薩、持地菩薩、月光菩薩、月幢菩薩、光德菩薩、明照菩薩、勇步菩薩、師子奮迅吼音菩薩、無礙辯菩薩、相應辯菩薩、捷疾辯菩薩、最勝菩薩、翳日月光菩薩、無攀緣菩薩、無著意菩薩、常笑菩薩、喜根菩薩、除諸障蓋菩薩、轉女身菩薩、摩尼珠菩薩、燈明菩薩、毘盧遮那菩薩、火焰菩薩、眾勝王菩薩、深說者菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有四萬二千菩薩摩訶薩，其名曰：文殊師利菩薩、師子幢菩薩、彌勒菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、大辯聚王菩薩、陀羅尼自在王菩薩、善丈夫菩薩、須彌頂菩薩、須彌幢菩薩、不可動菩薩、善思義菩薩、善思義意菩薩、善思惟菩薩、思心菩薩、勇意菩薩、善思菩薩、寶髻菩薩、山相擊王菩薩、寶手菩薩、寶意菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常精進菩薩、度眾生菩薩、上精進菩薩、如言行菩薩、上願菩薩、燈手菩薩、心平等菩薩、除惡道菩薩、除諸憂暗菩薩、不捨重擔菩薩、日藏菩薩、月藏菩薩、金剛步菩薩、無邊步菩薩、無量步菩薩、不動行步菩薩、虛空藏菩薩、勝意菩薩、益意菩薩、增上意菩薩、成行菩薩、持地菩薩、月光菩薩、月幢菩薩、光德菩薩、明照菩薩、勇步菩薩、師子奮迅吼音菩薩、無礙辯菩薩、相應辯菩薩、捷疾辯菩薩、最勝菩薩、翳日月光菩薩、無攀緣菩薩、無著意菩薩、常笑菩薩、喜根菩薩、除諸障蓋菩薩、轉女身菩薩、摩尼珠菩薩、燈明菩薩、毘盧遮那菩薩、火焰菩薩、眾勝王菩薩、深說者菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。

爾時復有四天大王、忉利天王、娑婆世界主大梵天王，如是等而為上首，與六萬諸天眾俱。復有善住意天子、善德天子、大自在天子，如是等而為上首，與三萬諸天眾俱，於菩薩道皆已久住。復有二萬阿修羅王，羅睺阿修羅王、須彌阿修羅王，如是等而為上首，亦皆已住於菩薩道。復有六萬諸大龍王，阿那婆達多龍王、勝月龍王，如是等而為上首，亦皆已住於菩薩道。并餘無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽億百千眾，乃至一切比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，無量大眾皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有四天大王、忉利天王、娑婆世界主大梵天王，如是等而為上首，與六萬諸天眾俱。復有善住意天子、善德天子、大自在天子，如是等而為上首，與三萬諸天眾俱，於菩薩道皆已久住。復有二萬阿修羅王，羅睺阿修羅王、須彌阿修羅王，如是等而為上首，亦皆已住於菩薩道。復有六萬諸大龍王，阿那婆達多龍王、勝月龍王，如是等而為上首，亦皆已住於菩薩道。并餘無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽億百千眾，乃至一切比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，無量大眾皆來集會。

爾時世尊以如是等無量百千大眾圍遶於說法時，文殊師利菩薩摩訶薩即於己室入彼無諍除心三昧寂然不動。於是文殊師利一心安詳從三昧起，應時十方無量無邊諸佛世界六種振動。時文殊師利起三昧已，作如是念：「彼無量無邊諸世界中，乃有一佛、如來、應供、正遍覺出興於世，如優曇花希復現耳。如是諸如來、應供、正遍覺，世間希有出現甚難，所可說法盡諸有生寂滅涅槃，不可思量無有分別，甚深無譬難解難知。然以諸佛不出世故不可得聞，以不聞故諸眾生苦難可窮盡。我今應當詣於如來、正遍覺所諮問是義，問斯義故令諸眾生成就善根，亦令一切行菩薩者於彼甚深不可思議諸佛法中無復疑惑，皆得成滿佛菩提事。然此娑婆世界諸眾生等，多有貪欲、具足瞋恚、成就愚癡，斷除白法、頑鈍誑詐，無有慚愧、我慢貢高，遠離諸佛違背法僧，令彼眾生得聞如是甚深妙法獲淨智眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以如是等無量百千大眾圍遶於說法時，文殊師利菩薩摩訶薩即於己室入彼無諍除心三昧寂然不動。於是文殊師利一心安詳從三昧起，應時十方無量無邊諸佛世界六種振動。時文殊師利起三昧已，作如是念：「彼無量無邊諸世界中，乃有一佛、如來、應供、正遍覺出興於世，如優曇花希復現耳。如是諸如來、應供、正遍覺，世間希有出現甚難，所可說法盡諸有生寂滅涅槃，不可思量無有分別，甚深無譬難解難知。然以諸佛不出世故不可得聞，以不聞故諸眾生苦難可窮盡。我今應當詣於如來、正遍覺所諮問是義，問斯義故令諸眾生成就善根，亦令一切行菩薩者於彼甚深不可思議諸佛法中無復疑惑，皆得成滿佛菩提事。然此娑婆世界諸眾生等，多有貪欲、具足瞋恚、成就愚癡，斷除白法、頑鈍誑詐，無有慚愧、我慢貢高，遠離諸佛違背法僧，令彼眾生得聞如是甚深妙法獲淨智眼。」

爾時文殊師利復作是念：「我今應當大集十方諸菩薩眾，令皆得聞如來所說是妙法門，證深法忍。」爾時文殊師利如是念已，即入普光無垢莊嚴三昧。入此三昧已，放大光明照於東方如恒河沙等諸佛世界，普皆柔和潤澤清淨，明朗無垢微妙難稱。而此光明遍照南西北方四維上下十方世界，其間所有一切暗冥幽隱之處，山崖樹林大小諸山，目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山，及餘黑山，須彌山、大須彌山，如是一切光明朗徹無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利復作是念：「我今應當大集十方諸菩薩眾，令皆得聞如來所說是妙法門，證深法忍。」爾時文殊師利如是念已，即入普光無垢莊嚴三昧。入此三昧已，放大光明照於東方如恒河沙等諸佛世界，普皆柔和潤澤清淨，明朗無垢微妙難稱。而此光明遍照南西北方四維上下十方世界，其間所有一切暗冥幽隱之處，山崖樹林大小諸山，目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山，及餘黑山，須彌山、大須彌山，如是一切光明朗徹無有障礙。

爾時十方恒河沙世界所有諸佛現說法者，彼諸弟子各請其佛言：「世尊！何因緣故乃有如是大瑞光明現於世間？世尊！我從昔來初未聞見如是光明、如是清淨、如是微妙。世尊！此何光明？而令我等大喜遍身心得清淨，亦令眾生無復貪欲瞋恚愚癡，煩惱眾惡一切不行。世尊！今此光明誰之所作？誰所加持而來現此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方恒河沙世界所有諸佛現說法者，彼諸弟子各請其佛言：「世尊！何因緣故乃有如是大瑞光明現於世間？世尊！我從昔來初未聞見如是光明、如是清淨、如是微妙。世尊！此何光明？而令我等大喜遍身心得清淨，亦令眾生無復貪欲瞋恚愚癡，煩惱眾惡一切不行。世尊！今此光明誰之所作？誰所加持而來現此？」

彼諸侍者如是請已，彼諸世尊默然無報。當爾之時，十方世界一切所有諸種音聲，所謂若天聲、若龍聲、若夜叉聲、若乾闥婆聲、若阿修羅聲、若迦樓羅聲、若緊那羅聲、若摩睺羅伽聲、若人聲、若非人聲、若象馬聲、若諸獸聲，如是等聲咸皆止息。若風聲、若火聲、若水聲、若大海波聲、若音樂聲、若歌讚聲，當爾之時如是諸聲以佛力故，亦皆止息一切寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸侍者如是請已，彼諸世尊默然無報。當爾之時，十方世界一切所有諸種音聲，所謂若天聲、若龍聲、若夜叉聲、若乾闥婆聲、若阿修羅聲、若迦樓羅聲、若緊那羅聲、若摩睺羅伽聲、若人聲、若非人聲、若象馬聲、若諸獸聲，如是等聲咸皆止息。若風聲、若火聲、若水聲、若大海波聲、若音樂聲、若歌讚聲，當爾之時如是諸聲以佛力故，亦皆止息一切寂然。

時彼十方諸佛侍者復請彼佛言：「世尊！惟願大慈，憐愍一切諸天人故、安樂一切諸天人故、利益一切諸天人故，為我宣說如是光明所從來處，而能普照諸佛國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼十方諸佛侍者復請彼佛言：「世尊！惟願大慈，憐愍一切諸天人故、安樂一切諸天人故、利益一切諸天人故，為我宣說如是光明所從來處，而能普照諸佛國土？」

爾時十方諸佛即以十方恒河沙數世界所有一切諸如來聲，悉同梵音，如一如來口業所說，其所說事亦無差殊，用是妙聲各皆報告己之侍者。當彼諸佛出聲告時，一切佛剎悉皆振動，百千樂音一時皆作，乃至一切天人阿修羅所有音樂不鼓自鳴。又彼樂音眾聲之中出諸法音，所謂無常聲、苦聲、無我聲、空聲、無相聲、無願聲、離欲聲、解脫聲、法界聲、如如聲、實際聲、檀波羅蜜聲、尸波羅蜜聲、羼提波羅蜜聲、毘梨耶波羅蜜聲、禪波羅蜜聲、般若波羅蜜聲、大慈聲、大悲聲、大喜聲、大捨聲、和合聲、利益聲、出離聲，出如是等種種百千諸法之聲。又彼種種諸聲出時，無量阿僧祇億那由他百千眾生，皆得住於不退轉阿耨多羅三藐三菩提。復有成就辟支佛者、成聲聞者，乃至得成大梵天王、天帝釋、轉輪王等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方諸佛即以十方恒河沙數世界所有一切諸如來聲，悉同梵音，如一如來口業所說，其所說事亦無差殊，用是妙聲各皆報告己之侍者。當彼諸佛出聲告時，一切佛剎悉皆振動，百千樂音一時皆作，乃至一切天人阿修羅所有音樂不鼓自鳴。又彼樂音眾聲之中出諸法音，所謂無常聲、苦聲、無我聲、空聲、無相聲、無願聲、離欲聲、解脫聲、法界聲、如如聲、實際聲、檀波羅蜜聲、尸波羅蜜聲、羼提波羅蜜聲、毘梨耶波羅蜜聲、禪波羅蜜聲、般若波羅蜜聲、大慈聲、大悲聲、大喜聲、大捨聲、和合聲、利益聲、出離聲，出如是等種種百千諸法之聲。又彼種種諸聲出時，無量阿僧祇億那由他百千眾生，皆得住於不退轉阿耨多羅三藐三菩提。復有成就辟支佛者、成聲聞者，乃至得成大梵天王、天帝釋、轉輪王等。

爾時十方諸佛世尊咸各告其侍者弟子言：「諸善男子！汝今不應請問是事。何以故？此光明因緣，一切聲聞辟支佛等非其境界。我若說者，乃至世間天、人、阿修羅皆即迷沒，是故不應請問斯事。諸佛如來若說如是光明因緣，乃是能生成就不可思議諸勝善根，亦緣如是不思議諸勝善根而得出生，所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸度等行。如是諸行即是光明之所出生，亦為光明之所成就。是故我等諸佛如來，若於一劫若減一劫，讚說如是光明功德終不能盡。又以如是慈悲喜捨諸善根力共相熏修，令此光明能生歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方諸佛世尊咸各告其侍者弟子言：「諸善男子！汝今不應請問是事。何以故？此光明因緣，一切聲聞辟支佛等非其境界。我若說者，乃至世間天、人、阿修羅皆即迷沒，是故不應請問斯事。諸佛如來若說如是光明因緣，乃是能生成就不可思議諸勝善根，亦緣如是不思議諸勝善根而得出生，所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸度等行。如是諸行即是光明之所出生，亦為光明之所成就。是故我等諸佛如來，若於一劫若減一劫，讚說如是光明功德終不能盡。又以如是慈悲喜捨諸善根力共相熏修，令此光明能生歡喜。」

時彼十方諸佛侍者，各自殷勤再三啟請白言：「惟願世尊！憐愍一切諸天人故、安樂一切諸天人故、利益一切諸天人故、成熟菩薩諸善根故，為我等說光明因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼十方諸佛侍者，各自殷勤再三啟請白言：「惟願世尊！憐愍一切諸天人故、安樂一切諸天人故、利益一切諸天人故、成熟菩薩諸善根故，為我等說光明因緣。」

彼諸菩薩如是請已，於是十方諸佛世尊復各告其侍者弟子言：「諸善男子！汝宜諦聽，吾為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩如是請已，於是十方諸佛世尊復各告其侍者弟子言：「諸善男子！汝宜諦聽，吾為汝說。」

諸侍者言：「唯然世尊！願樂聽聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸侍者言：「唯然世尊！願樂聽聞。」

爾時彼佛各各告其侍者言：「善男子！有世界名曰娑婆，其土有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出五濁世。彼土眾生多有貪欲瞋恚愚癡，眾惱所迫。彼諸眾生無有恭敬，不識慚恥都無羞愧，所為行業多諸不善。能於如是濁惡世中，成就阿耨多羅三藐三菩提，然今現在處眾說法。善男子！彼世界中釋迦如來有一大弟子菩薩摩訶薩名文殊師利，有大功德，具足智慧精進勇猛，有大威神，能令菩薩咸得歡喜故、能令菩薩具足修行故、令諸菩薩增長威力故、令諸菩薩發勤勇猛故、能善分別一切法句故、能達無礙智慧彼岸故、能具足得無礙辯才故，又於諸陀羅尼得自在故、已具成滿一切菩薩不思議功德故，令彼菩薩將欲請問釋迦牟尼如來、應供、正遍覺甚深法門，為諸菩薩善根成就故、為行菩薩乘人得滿足彼不思議諸佛法故。善男子！又彼文殊師利放斯光明，欲令十方世界無量阿僧祇諸菩薩眾大集故、令彼諸菩薩得勝法故。以是因緣，彼文殊師利放大光明照諸佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼佛各各告其侍者言：「善男子！有世界名曰娑婆，其土有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出五濁世。彼土眾生多有貪欲瞋恚愚癡，眾惱所迫。彼諸眾生無有恭敬，不識慚恥都無羞愧，所為行業多諸不善。能於如是濁惡世中，成就阿耨多羅三藐三菩提，然今現在處眾說法。善男子！彼世界中釋迦如來有一大弟子菩薩摩訶薩名文殊師利，有大功德，具足智慧精進勇猛，有大威神，能令菩薩咸得歡喜故、能令菩薩具足修行故、令諸菩薩增長威力故、令諸菩薩發勤勇猛故、能善分別一切法句故、能達無礙智慧彼岸故、能具足得無礙辯才故，又於諸陀羅尼得自在故、已具成滿一切菩薩不思議功德故，令彼菩薩將欲請問釋迦牟尼如來、應供、正遍覺甚深法門，為諸菩薩善根成就故、為行菩薩乘人得滿足彼不思議諸佛法故。善男子！又彼文殊師利放斯光明，欲令十方世界無量阿僧祇諸菩薩眾大集故、令彼諸菩薩得勝法故。以是因緣，彼文殊師利放大光明照諸佛土。」

爾時十方世界諸佛侍者復各請問彼諸佛言：「世尊！彼文殊師利住何三昧放此光明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方世界諸佛侍者復各請問彼諸佛言：「世尊！彼文殊師利住何三昧放此光明？」

爾時十方諸佛咸各告其侍者弟子言：「諸善男子！彼文殊師利入普明無垢莊嚴三昧故，放斯光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方諸佛咸各告其侍者弟子言：「諸善男子！彼文殊師利入普明無垢莊嚴三昧故，放斯光明。」

侍者菩薩復白諸佛言：「世尊！我初未見如是光明、如是清淨、如是能令身心歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者菩薩復白諸佛言：「世尊！我初未見如是光明、如是清淨、如是能令身心歡喜。」

諸佛復告諸菩薩曰：「彼將不欲教諸菩薩起修行耶？彼將不欲大集諸菩薩眾耶？彼將不欲集諸菩薩宣說如斯妙經典耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛復告諸菩薩曰：「彼將不欲教諸菩薩起修行耶？彼將不欲大集諸菩薩眾耶？彼將不欲集諸菩薩宣說如斯妙經典耶？」

爾時十方無量不可思議恒河沙等諸佛世界，一一世界中有無量阿僧祇諸菩薩眾，各自詣彼諸世尊所，頂禮佛足。禮已即復請白彼諸佛言：「世尊！誰有是光？誰有斯德？我等昔來未曾見聞，忽現是光照諸世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方無量不可思議恒河沙等諸佛世界，一一世界中有無量阿僧祇諸菩薩眾，各自詣彼諸世尊所，頂禮佛足。禮已即復請白彼諸佛言：「世尊！誰有是光？誰有斯德？我等昔來未曾見聞，忽現是光照諸世界。」

時彼諸佛復告彼諸菩薩眾曰：「諸善男子！彼有世界名曰娑婆，其佛號釋迦牟尼如來、應供、正遍覺，今現說法。彼有菩薩名文殊師利，具大威德，其為大集一切菩薩摩訶薩眾故，放斯光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸佛復告彼諸菩薩眾曰：「諸善男子！彼有世界名曰娑婆，其佛號釋迦牟尼如來、應供、正遍覺，今現說法。彼有菩薩名文殊師利，具大威德，其為大集一切菩薩摩訶薩眾故，放斯光明。」

時彼諸菩薩復白彼諸佛言：「世尊！我等今者願詣娑婆世界，意欲奉見釋迦如來，禮拜恭敬故、供養承事故、請問義理故，并欲見彼文殊師利及餘菩薩摩訶薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸菩薩復白彼諸佛言：「世尊！我等今者願詣娑婆世界，意欲奉見釋迦如來，禮拜恭敬故、供養承事故、請問義理故，并欲見彼文殊師利及餘菩薩摩訶薩故。」

彼諸世尊即便告彼諸菩薩言：「諸善男子！欲往隨意。汝應知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸世尊即便告彼諸菩薩言：「諸善男子！欲往隨意。汝應知時。」

爾時十方無量阿僧祇不思議不可計不可稱不可量億那由他百千頻婆羅菩薩摩訶薩各禮佛足已，猶如壯士屈伸臂頃，各於彼世界沒，而來現此娑婆國土。是時十方諸來菩薩摩訶薩眾，皆詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。其間或有能雨眾香，所謂塗香末香及以香鬘，來詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。或有菩薩雨諸妙花，所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花、瞻波迦花、波吒利花、陀奴迦利花、阿他目多迦花、蘇摩那花、婆利師迦花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波盧沙花、摩訶波盧沙花、旃陀羅花、摩訶旃陀羅花、微妙旃陀羅花、斫迦羅花、摩訶斫迦羅花、最妙斫迦羅花，雨如是等種種花鬘，來詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。或有菩薩摩訶薩能出百千上妙諸音，來詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。復有菩薩摩訶薩能以一音遍滿三千大千世界歌讚佛德，來詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。以如是等種種莊嚴，咸詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方無量阿僧祇不思議不可計不可稱不可量億那由他百千頻婆羅菩薩摩訶薩各禮佛足已，猶如壯士屈伸臂頃，各於彼世界沒，而來現此娑婆國土。是時十方諸來菩薩摩訶薩眾，皆詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。其間或有能雨眾香，所謂塗香末香及以香鬘，來詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。或有菩薩雨諸妙花，所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花、瞻波迦花、波吒利花、陀奴迦利花、阿他目多迦花、蘇摩那花、婆利師迦花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波盧沙花、摩訶波盧沙花、旃陀羅花、摩訶旃陀羅花、微妙旃陀羅花、斫迦羅花、摩訶斫迦羅花、最妙斫迦羅花，雨如是等種種花鬘，來詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。或有菩薩摩訶薩能出百千上妙諸音，來詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。復有菩薩摩訶薩能以一音遍滿三千大千世界歌讚佛德，來詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。以如是等種種莊嚴，咸詣世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。

時彼十方諸來菩薩摩訶薩眾大集於此娑婆世界，而此三千大千世界所有眾生，地獄、畜生、餓鬼、若閻魔界，悉皆寂然身心安樂，無有貪欲瞋恚愚癡，遠離眾毒嫉妬諂誑我慢熱惱，一切眾生皆起慈心具足歡喜。何以故？以彼十方諸大菩薩威神力故，其事若是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼十方諸來菩薩摩訶薩眾大集於此娑婆世界，而此三千大千世界所有眾生，地獄、畜生、餓鬼、若閻魔界，悉皆寂然身心安樂，無有貪欲瞋恚愚癡，遠離眾毒嫉妬諂誑我慢熱惱，一切眾生皆起慈心具足歡喜。何以故？以彼十方諸大菩薩威神力故，其事若是。

爾時十方無量百千億那由他諸大菩薩摩訶薩等，咸集世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。到佛所已，頭面禮敬右遶三匝，住於虛空，即入菩薩隱身三昧。入三昧已，隨意所生無量百千種種妙色大蓮花座，結加而坐，悉皆隱身令不復現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方無量百千億那由他諸大菩薩摩訶薩等，咸集世尊釋迦如來、應供、正遍覺所。到佛所已，頭面禮敬右遶三匝，住於虛空，即入菩薩隱身三昧。入三昧已，隨意所生無量百千種種妙色大蓮花座，結加而坐，悉皆隱身令不復現。

爾時尊者摩訶迦葉見彼殊特希有瑞相大神通事，復見彼眾大雨花香，亦見彼作無量樂音，又復見彼放大光明，又亦見此三千世界諸四天下皆雨妙花積至于膝，又復見彼一切大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，乃至所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，一切皆悉具足成就金色相身。於是尊者摩訶迦葉從座而起正持威儀，偏袒右臂右膝著地，合掌恭敬，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者摩訶迦葉見彼殊特希有瑞相大神通事，復見彼眾大雨花香，亦見彼作無量樂音，又復見彼放大光明，又亦見此三千世界諸四天下皆雨妙花積至于膝，又復見彼一切大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，乃至所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，一切皆悉具足成就金色相身。於是尊者摩訶迦葉從座而起正持威儀，偏袒右臂右膝著地，合掌恭敬，以偈讚曰：

「歡喜常與一切樂， 圓滿無垢清淨顏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歡喜常與一切樂， 圓滿無垢清淨顏，

十力雄猛諸大人， 具足金剛百福相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力雄猛諸大人， 具足金剛百福相。

遊於三界人天間， 一切無能如佛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊於三界人天間， 一切無能如佛者，

不可思議難測度， 惟願除斷我疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議難測度， 惟願除斷我疑心。

過那由他百千劫， 常行布施攝世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過那由他百千劫， 常行布施攝世間，

遠離執著無所依， 淨持禁戒無倫比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離執著無所依， 淨持禁戒無倫比。

具足修忍超世間， 一切力中十力最， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足修忍超世間， 一切力中十力最，

功德備滿無過者， 唯願永絕我疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德備滿無過者， 唯願永絕我疑心。

過百千劫修眾行， 以見眾生受諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過百千劫修眾行， 以見眾生受諸苦，

勇猛精進終無疲， 常生歡喜無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進終無疲， 常生歡喜無有量。

頭目髓腦持與人， 棄捨男女及妻妾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目髓腦持與人， 棄捨男女及妻妾，

厭離國城及眾具， 唯願除解我疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭離國城及眾具， 唯願除解我疑網。

世尊往昔行施時， 象馬輦輿不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊往昔行施時， 象馬輦輿不可數，

過那由他上衣服， 常以歡喜惠世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過那由他上衣服， 常以歡喜惠世間。

世尊常以先心施， 如是雜物及眾珍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊常以先心施， 如是雜物及眾珍，

飲食湯藥并田宅， 是故今日我諮問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食湯藥并田宅， 是故今日我諮問。

往昔割身及耳鼻， 內心無垢不生瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔割身及耳鼻， 內心無垢不生瞋，

若他詰問如法言， 猶能巧說忍辱力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若他詰問如法言， 猶能巧說忍辱力。

以能通達深空法， 心意微妙難稱量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能通達深空法， 心意微妙難稱量，

能施他樂功德人， 是故今我問無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施他樂功德人， 是故今我問無垢。

諸漏久盡患悉除， 深見眾生沒諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸漏久盡患悉除， 深見眾生沒諸苦，

黑暗所覆愚癡者， 生於垢濁及我人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑暗所覆愚癡者， 生於垢濁及我人。

憐愍諸有起慈心， 過百千劫勤修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍諸有起慈心， 過百千劫勤修行，

開發正覺菩提岸， 唯願除斷我今疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開發正覺菩提岸， 唯願除斷我今疑。

善能出入神通門， 隱顯自在巧行住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能出入神通門， 隱顯自在巧行住，

證得無我破我相， 毀壞諸法亦非空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得無我破我相， 毀壞諸法亦非空。

佛於世中無染著， 真實正行及正思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於世中無染著， 真實正行及正思，

微妙寂滅離諸垢， 唯願為我決此疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙寂滅離諸垢， 唯願為我決此疑。

世尊昔日修行時， 施戒忍進無暫廢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊昔日修行時， 施戒忍進無暫廢，

禪定智慧亦常修， 利益群生無有比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定智慧亦常修， 利益群生無有比。

諸功德聚難思量， 深大如海無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸功德聚難思量， 深大如海無窮盡，

善能往來亦善住， 唯願為我作歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能往來亦善住， 唯願為我作歸依。

往昔無垢修大慈， 怖鴿歸投救不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔無垢修大慈， 怖鴿歸投救不捨，

剜身割股血滂流， 稱肉與鷹而代之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剜身割股血滂流， 稱肉與鷹而代之。

全身上秤謂敵彼， 而鴿尚重身猶輕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 全身上秤謂敵彼， 而鴿尚重身猶輕，

大明善巧以行慈， 唯願為我決疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明善巧以行慈， 唯願為我決疑惑。

須彌動搖眾星落， 諸天宮殿盡破亡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌動搖眾星落， 諸天宮殿盡破亡，

四大海水一朝枯， 阿修羅宮處天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大海水一朝枯， 阿修羅宮處天上。

假使日輪墜於地， 明月處空忽暝冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使日輪墜於地， 明月處空忽暝冥，

諸佛正覺兩足尊， 所言真誠無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正覺兩足尊， 所言真誠無有二。」

爾時尊者摩訶迦葉說偈讚已，復白佛言：「大德世尊！何因緣故世間有是微妙光明？復何因緣忽現如是未曾有瑞眾相明了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者摩訶迦葉說偈讚已，復白佛言：「大德世尊！何因緣故世間有是微妙光明？復何因緣忽現如是未曾有瑞眾相明了？」

爾時世尊告大迦葉言：「迦葉！汝今不應諮問是事。何以故？如是境界非諸聲聞緣覺所知，若我說是光明義者，一切世間天、人、阿修羅皆當驚疑入迷沒處，是故汝今不應問也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大迦葉言：「迦葉！汝今不應諮問是事。何以故？如是境界非諸聲聞緣覺所知，若我說是光明義者，一切世間天、人、阿修羅皆當驚疑入迷沒處，是故汝今不應問也。」

時大迦葉復白佛言：「世尊！唯願大慈，憐愍一切諸天人故、利益一切諸天人故、安樂一切諸天人故，說此光明甚深因緣，令我開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉復白佛言：「世尊！唯願大慈，憐愍一切諸天人故、利益一切諸天人故、安樂一切諸天人故，說此光明甚深因緣，令我開解。」

爾時世尊告迦葉言：「汝宜諦聽，善思念之，吾為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告迦葉言：「汝宜諦聽，善思念之，吾為汝說。」

大迦葉言：「善哉世尊！願樂欲聞，唯垂敷演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善哉世尊！願樂欲聞，唯垂敷演。」

時佛復告大迦葉言：「迦葉！今我文殊師利入彼普明無垢莊嚴三昧，三昧力故放斯光明，遍照十方過恒沙等諸佛國土，為大集彼無量無邊不可數不可量阿僧祇諸大菩薩摩訶薩等而來至此娑婆世界。彼等皆已頂禮我足，右遶三匝，處在虛空高一多羅樹，皆各於彼大蓮花座結加而坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛復告大迦葉言：「迦葉！今我文殊師利入彼普明無垢莊嚴三昧，三昧力故放斯光明，遍照十方過恒沙等諸佛國土，為大集彼無量無邊不可數不可量阿僧祇諸大菩薩摩訶薩等而來至此娑婆世界。彼等皆已頂禮我足，右遶三匝，處在虛空高一多羅樹，皆各於彼大蓮花座結加而坐。」

爾時尊者大迦葉復白佛言：「世尊！今有何等菩薩摩訶薩威神德力而雨如是微妙花香，復出如是百千音樂不鼓自鳴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大迦葉復白佛言：「世尊！今有何等菩薩摩訶薩威神德力而雨如是微妙花香，復出如是百千音樂不鼓自鳴？」

佛告大迦葉言：「迦葉！是為十方諸菩薩等威神力故而雨如是勝妙花香，乃至於上虛空之中無量樂音皆自鳴也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大迦葉言：「迦葉！是為十方諸菩薩等威神力故而雨如是勝妙花香，乃至於上虛空之中無量樂音皆自鳴也。」

迦葉復言：「世尊！我於是中乃至不見彼一菩薩，云何世尊更言十方諸菩薩等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復言：「世尊！我於是中乃至不見彼一菩薩，云何世尊更言十方諸菩薩等？」

「迦葉！一切聲聞辟支佛等終不能見彼諸菩薩摩訶薩眾。何以故？迦葉！是中聲聞辟支佛等，於大慈悲非其所住故。若能住是慈悲地中，斯則能為利益他事，則亦能行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜等。若已受正位，終不能行此諸菩薩所行之處。迦葉！斯諸菩薩摩訶薩等一切皆入隱身三昧，是故一切聲聞辟支佛不能見彼諸菩薩等，唯除諸佛及大菩薩住斯地者乃能見耳。迦葉！初住大乘諸菩薩等尚不能見，何況一切聲聞辟支佛而能得見？若得見者無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！一切聲聞辟支佛等終不能見彼諸菩薩摩訶薩眾。何以故？迦葉！是中聲聞辟支佛等，於大慈悲非其所住故。若能住是慈悲地中，斯則能為利益他事，則亦能行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜等。若已受正位，終不能行此諸菩薩所行之處。迦葉！斯諸菩薩摩訶薩等一切皆入隱身三昧，是故一切聲聞辟支佛不能見彼諸菩薩等，唯除諸佛及大菩薩住斯地者乃能見耳。迦葉！初住大乘諸菩薩等尚不能見，何況一切聲聞辟支佛而能得見？若得見者無有是處。」

爾時大迦葉復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法、修何善根、獲何功德而能入是隱身三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大迦葉復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法、修何善根、獲何功德而能入是隱身三昧？」

佛言：「迦葉！菩薩摩訶薩成就十法，即能獲是隱身三昧。何等為十？一者志性和柔深住正信；二者恒不捨離一切眾生；三者畢竟成滿大慈悲心；四者覺了一切不著眾相；五者雖復思求一切佛法終不妄取；六者亦不思想一切聲聞辟支佛智；七者世間所有盡皆能捨，乃至身命尚無悋惜，豈況餘物而不施者；八者雖行無量生死煩惱，而不染著諸有為行；九者常修無量布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，而不分別諸波羅蜜；十者常生是心，我當安立一切眾生於菩提已，然後方當坐佛樹下，不取菩提及眾生相。迦葉！是為菩薩摩訶薩具足十法，便能獲得隱身三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！菩薩摩訶薩成就十法，即能獲是隱身三昧。何等為十？一者志性和柔深住正信；二者恒不捨離一切眾生；三者畢竟成滿大慈悲心；四者覺了一切不著眾相；五者雖復思求一切佛法終不妄取；六者亦不思想一切聲聞辟支佛智；七者世間所有盡皆能捨，乃至身命尚無悋惜，豈況餘物而不施者；八者雖行無量生死煩惱，而不染著諸有為行；九者常修無量布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，而不分別諸波羅蜜；十者常生是心，我當安立一切眾生於菩提已，然後方當坐佛樹下，不取菩提及眾生相。迦葉！是為菩薩摩訶薩具足十法，便能獲得隱身三昧。」

爾時尊者大迦葉復白佛言：「希有世尊！快說斯事。世尊乃能作如是說。世尊！一切聲聞辟支佛尚皆未曾一發是心，我當安置一切眾生於阿羅漢地，況佛法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大迦葉復白佛言：「希有世尊！快說斯事。世尊乃能作如是說。世尊！一切聲聞辟支佛尚皆未曾一發是心，我當安置一切眾生於阿羅漢地，況佛法乎？」

佛言：「迦葉！如是如是。是故一切聲聞辟支佛，悉無能入菩薩所行隱身三昧。此三昧名尚自不知，云何能入？若能入者無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！如是如是。是故一切聲聞辟支佛，悉無能入菩薩所行隱身三昧。此三昧名尚自不知，云何能入？若能入者無有是處。」

爾時尊者大迦葉復白佛言：「世尊！我等今者深願見彼諸大菩薩摩訶薩等。所以者何？斯諸大士難可會遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大迦葉復白佛言：「世尊！我等今者深願見彼諸大菩薩摩訶薩等。所以者何？斯諸大士難可會遇。」

佛言：「迦葉！汝宜且住。當須待我文殊來者，彼諸菩薩當從定出，汝等然後乃見之耳。雖然，迦葉！汝亦得是無量百千諸三昧門，今當攝心求彼菩薩摩訶薩等為在何處？住何威儀？作何事業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！汝宜且住。當須待我文殊來者，彼諸菩薩當從定出，汝等然後乃見之耳。雖然，迦葉！汝亦得是無量百千諸三昧門，今當攝心求彼菩薩摩訶薩等為在何處？住何威儀？作何事業？」

時大迦葉蒙聖教已，承佛威神及己通力，即入二萬諸三昧門，如是思求彼諸菩薩今在何所？住何威儀？為行步耶？而竟不見為住立耶，而亦不見為倚臥耶，而亦不見為端坐耶，而亦不見乃至不知以何語言作何事業、來何所從去何所至。於是起定，前白佛言：「甚奇世尊！甚奇世尊！我已經歷二萬定門，求諸菩薩竟無所見。世尊！彼諸菩薩摩訶薩等尚未證知薩婆若處，已得如是微妙三昧，何況當證無上菩提。世尊！諸善男子善女人其有見聞如斯神變，而不疾發阿耨多羅三藐三菩提心者，無有是處。世尊！能得如是隱身三昧菩薩摩訶薩，為欲度彼一切眾生被精進鎧，然終不得離是妙定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉蒙聖教已，承佛威神及己通力，即入二萬諸三昧門，如是思求彼諸菩薩今在何所？住何威儀？為行步耶？而竟不見為住立耶，而亦不見為倚臥耶，而亦不見為端坐耶，而亦不見乃至不知以何語言作何事業、來何所從去何所至。於是起定，前白佛言：「甚奇世尊！甚奇世尊！我已經歷二萬定門，求諸菩薩竟無所見。世尊！彼諸菩薩摩訶薩等尚未證知薩婆若處，已得如是微妙三昧，何況當證無上菩提。世尊！諸善男子善女人其有見聞如斯神變，而不疾發阿耨多羅三藐三菩提心者，無有是處。世尊！能得如是隱身三昧菩薩摩訶薩，為欲度彼一切眾生被精進鎧，然終不得離是妙定。」

佛告迦葉：「如是如是，如汝所說。是中一切聲聞辟支佛尚非境界，況餘眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是如是，如汝所說。是中一切聲聞辟支佛尚非境界，況餘眾生。」

爾時尊者舍利弗作如是念：「世尊稱我聲聞人中智慧第一，我今寧可求諸菩薩今在何所？住何威儀？作何事業？若得覩見不亦善乎。」時舍利弗如是念已，承佛威神及自力故，即入三萬諸三昧門，周旋觀察彼諸菩薩今為何所、住何威儀，乃至不知如毫釐相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗作如是念：「世尊稱我聲聞人中智慧第一，我今寧可求諸菩薩今在何所？住何威儀？作何事業？若得覩見不亦善乎。」時舍利弗如是念已，承佛威神及自力故，即入三萬諸三昧門，周旋觀察彼諸菩薩今為何所、住何威儀，乃至不知如毫釐相。

爾時尊者須菩提作如是念：「我今亦當求諸菩薩為何所在？住何威儀？造作何事？若覩見者不亦善乎。」時須菩提作是念已，承佛威神及自力故，即入四萬諸三昧門，周遍推求彼諸菩薩為何所在、住何威儀，乃至不見行住坐臥、從何所來去何所至。然後出定前至佛所，頭面禮足，白言：「世尊！世尊記我聲聞人中無諍三昧最為第一，是三昧門我亦已得。如是世尊！我若入定，正使有人具大神力，能以百億四天下為一大鼓，取須彌山為一大槌，於我定時令一大人住在我前，執彼大槌撾擊大鼓，無暫休廢乃至經劫，如是鼓聲尚不入耳，何況亂心能令我出。若彼鼓聲能為定患牽我起者，永無是處。世尊！我今所得無諍三昧，弘普若是。我向經歷四萬三昧，周遍推求彼諸菩薩終不能見，乃至不覩一人暫時往來之相。如是世尊！有諸菩薩摩訶薩輩念求如是不思議智，為一一眾生於恒河沙劫生地獄中備受眾苦。世尊！彼求菩薩道故，雖經眾苦而不捨離如是甚深不思議智。如是世尊！若我今日漏心未盡、未得解脫、於諸佛法有所未知者，令我當來常在生死，更不捨離彼不思議大妙乘也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者須菩提作如是念：「我今亦當求諸菩薩為何所在？住何威儀？造作何事？若覩見者不亦善乎。」時須菩提作是念已，承佛威神及自力故，即入四萬諸三昧門，周遍推求彼諸菩薩為何所在、住何威儀，乃至不見行住坐臥、從何所來去何所至。然後出定前至佛所，頭面禮足，白言：「世尊！世尊記我聲聞人中無諍三昧最為第一，是三昧門我亦已得。如是世尊！我若入定，正使有人具大神力，能以百億四天下為一大鼓，取須彌山為一大槌，於我定時令一大人住在我前，執彼大槌撾擊大鼓，無暫休廢乃至經劫，如是鼓聲尚不入耳，何況亂心能令我出。若彼鼓聲能為定患牽我起者，永無是處。世尊！我今所得無諍三昧，弘普若是。我向經歷四萬三昧，周遍推求彼諸菩薩終不能見，乃至不覩一人暫時往來之相。如是世尊！有諸菩薩摩訶薩輩念求如是不思議智，為一一眾生於恒河沙劫生地獄中備受眾苦。世尊！彼求菩薩道故，雖經眾苦而不捨離如是甚深不思議智。如是世尊！若我今日漏心未盡、未得解脫、於諸佛法有所未知者，令我當來常在生死，更不捨離彼不思議大妙乘也。」

於是世尊讚須菩提言：「善哉善哉，誠如汝言。汝以信故作如斯說。令汝此身不取涅槃者，以斯善根於當來世過恒沙劫，汝當得作轉輪聖王正法治世，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。又須菩提！今此三千大千世界眾生數類寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊讚須菩提言：「善哉善哉，誠如汝言。汝以信故作如斯說。令汝此身不取涅槃者，以斯善根於當來世過恒沙劫，汝當得作轉輪聖王正法治世，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。又須菩提！今此三千大千世界眾生數類寧為多不？」

須菩提言：「甚多。世尊！甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多。世尊！甚多。世尊！」

佛言：「如是如是。須菩提！是諸世界所有眾生，成就智慧如舍利弗、解空第一如須菩提、苦行超倫如大迦葉，即令如是諸大聲聞共盡知見求彼菩薩，若於一劫、若於百劫、若於千劫，乃至無量恒河沙劫，亦不能見。若能見者，無有是處。何以故？須菩提！彼諸菩薩凡所為作，非是一切聲聞辟支佛所行境界，是故二乘終不能見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。須菩提！是諸世界所有眾生，成就智慧如舍利弗、解空第一如須菩提、苦行超倫如大迦葉，即令如是諸大聲聞共盡知見求彼菩薩，若於一劫、若於百劫、若於千劫，乃至無量恒河沙劫，亦不能見。若能見者，無有是處。何以故？須菩提！彼諸菩薩凡所為作，非是一切聲聞辟支佛所行境界，是故二乘終不能見。」

說此法時，是眾會中八萬四千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，三千世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，是眾會中八萬四千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，三千世界六種震動。

爾時文殊師利於己住室如是思惟：「今此十方億百千數諸大菩薩皆已集會。吾當復召諸天大眾咸令雲集。如是可乎？」時文殊師利既思惟已，即以神力如意化成八萬四千億那由他妙寶蓮花，大如車輪，純金為莖、白銀為葉，勝藏羅網毘瑠璃寶。是諸花中皆有化佛及諸菩薩，結加趺坐蓮花臺上，身紫金色，三十二相八十種好，威德巍巍光明普照。時彼蓮花上昇四天王天、三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，及諸梵天乃至有頂。如是略說，遍此三千大千世界，乃至百億須彌、百億四天下、欲界天宮、色界天宮，彼化蓮花無不遍至。是諸化處及菩薩眾，出大音聲遍告三千大千世界，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利於己住室如是思惟：「今此十方億百千數諸大菩薩皆已集會。吾當復召諸天大眾咸令雲集。如是可乎？」時文殊師利既思惟已，即以神力如意化成八萬四千億那由他妙寶蓮花，大如車輪，純金為莖、白銀為葉，勝藏羅網毘瑠璃寶。是諸花中皆有化佛及諸菩薩，結加趺坐蓮花臺上，身紫金色，三十二相八十種好，威德巍巍光明普照。時彼蓮花上昇四天王天、三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，及諸梵天乃至有頂。如是略說，遍此三千大千世界，乃至百億須彌、百億四天下、欲界天宮、色界天宮，彼化蓮花無不遍至。是諸化處及菩薩眾，出大音聲遍告三千大千世界，而說偈言：

「世尊明慧日， 希有出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊明慧日， 希有出世間，

譬如憂曇花， 難遇復過是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如憂曇花， 難遇復過是。

釋師子人雄， 今者現於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋師子人雄， 今者現於世，

班宣深妙法， 永拔眾苦源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 班宣深妙法， 永拔眾苦源。

諸天雖快樂， 誰能保長久？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天雖快樂， 誰能保長久？

任業還三塗， 復受眾苦毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任業還三塗， 復受眾苦毒。

所習諸欲事， 貪愛獨增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所習諸欲事， 貪愛獨增長，

三界本無樂， 而愚耽著之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界本無樂， 而愚耽著之。

已獲最上難， 所謂諸佛出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已獲最上難， 所謂諸佛出，

愚癡放逸人， 焉覺苦不斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡放逸人， 焉覺苦不斷？

汝等當速求， 見佛聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等當速求， 見佛聞正法，

若聖涅槃已， 雖悔難可追。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聖涅槃已， 雖悔難可追。

魔網深可怖， 汝等為放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔網深可怖， 汝等為放逸，

既被羈羅已， 寧有解脫期？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既被羈羅已， 寧有解脫期？

獨有求佛法， 汝為眾生資， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨有求佛法， 汝為眾生資，

汝等但速求， 三十二妙相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等但速求， 三十二妙相。

佛能救世間， 餘無可依者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛能救世間， 餘無可依者，

世雄甚希有， 大慈難思量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世雄甚希有， 大慈難思量。

無量億數劫， 所行不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億數劫， 所行不可量，

集功德智慧， 成就釋師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集功德智慧， 成就釋師子，

闡揚微妙法， 甚深難覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闡揚微妙法， 甚深難覺知。

何處有眾生， 及我人壽命？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處有眾生， 及我人壽命？

如是破常見， 斷已自無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是破常見， 斷已自無餘，

放捨一切相， 為眾生說此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放捨一切相， 為眾生說此。

宣明真實際， 世間絕心行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣明真實際， 世間絕心行，

唯彼空無相， 無願亦無作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯彼空無相， 無願亦無作。

虛空本無形， 不起亦不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空本無形， 不起亦不滅，

無來亦無去， 智者之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無來亦無去， 智者之所說。

無盡無所生， 本淨無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡無所生， 本淨無所有，

無相貌可見， 無思想能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相貌可見， 無思想能說。

眾生本無生， 云何得言死？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生本無生， 云何得言死？

寂滅無眾生， 眾生在何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅無眾生， 眾生在何處？

言音為說法， 法不住言音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言音為說法， 法不住言音，

亦不可文字， 世尊如斯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不可文字， 世尊如斯說。

諸處遍推求， 不見風水火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸處遍推求， 不見風水火，

地亦無分別， 慧眼之所宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地亦無分別， 慧眼之所宣。

色受及與想， 行識同虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色受及與想， 行識同虛空，

假言彼五陰， 其實無積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假言彼五陰， 其實無積聚。

眼耳鼻舌身， 心意等諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼耳鼻舌身， 心意等諸根，

雖說本性空， 空亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說本性空， 空亦不可得。

色聲香味觸， 及以種種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色聲香味觸， 及以種種法，

斯由分別生， 分別體空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由分別生， 分別體空寂。

欲界與色界， 及彼無色天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界與色界， 及彼無色天，

皆說如幻化， 虛偽不真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆說如幻化， 虛偽不真實。

如是諸世尊， 為眾生說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸世尊， 為眾生說法，

欲求出眾苦， 速歸大導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求出眾苦， 速歸大導師。」

彼諸化佛說此偈時，於是三千大千世界咸得聞之。有九十六億欲色諸天遠塵離垢得法眼淨，二萬天子厭離眾欲，三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，一萬行菩薩乘諸天子得無生法忍。爾時彼化如來所可勸召無量無邊阿僧祇億那由他百千諸天大眾，於須臾間悉皆雲集釋迦如來、應供、正遍覺所。稽首足下，右遶三匝退住一面。以天花香，所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，及諸花鬘末香塗香，奉散世尊及餘供養。復以種種天妙樂音，歌詠稱讚滿彼虛空。時大集眾其數甚多難可稱計，周遍充滿此四天下，無有空地如一杖頭而不遍者。是諸天人具大威德，所散諸花滿四天下積至于膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸化佛說此偈時，於是三千大千世界咸得聞之。有九十六億欲色諸天遠塵離垢得法眼淨，二萬天子厭離眾欲，三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，一萬行菩薩乘諸天子得無生法忍。爾時彼化如來所可勸召無量無邊阿僧祇億那由他百千諸天大眾，於須臾間悉皆雲集釋迦如來、應供、正遍覺所。稽首足下，右遶三匝退住一面。以天花香，所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，及諸花鬘末香塗香，奉散世尊及餘供養。復以種種天妙樂音，歌詠稱讚滿彼虛空。時大集眾其數甚多難可稱計，周遍充滿此四天下，無有空地如一杖頭而不遍者。是諸天人具大威德，所散諸花滿四天下積至于膝。