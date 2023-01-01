大寶積經卷第九十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第九十八

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

妙慧童女會第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧童女會第三十

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人，菩薩摩訶薩十千人俱。時王舍城有長者女名為妙慧，年始八歲，面貌端正容色姝好，諸相具足見者歡喜，曾於過去無量諸佛親近供養種諸善根。時彼女人詣如來所，頂禮佛足右遶三匝，長跪合掌而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人，菩薩摩訶薩十千人俱。時王舍城有長者女名為妙慧，年始八歲，面貌端正容色姝好，諸相具足見者歡喜，曾於過去無量諸佛親近供養種諸善根。時彼女人詣如來所，頂禮佛足右遶三匝，長跪合掌而說偈言：

「無上等正覺， 為世大明燈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上等正覺， 為世大明燈；

菩薩之所行， 唯願聽我問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之所行， 唯願聽我問。」

佛告妙慧：「今恣汝問。當為解說，令斷疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙慧：「今恣汝問。當為解說，令斷疑網。」

爾時妙慧即於佛前以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙慧即於佛前以偈問曰：

「云何得端正， 大富尊貴身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得端正， 大富尊貴身？

復以何因緣， 眷屬難沮壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何因緣， 眷屬難沮壞？

云何見己身， 而受於化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見己身， 而受於化生，

千葉蓮花上， 面奉諸世尊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千葉蓮花上， 面奉諸世尊？

云何能證得， 自在勝神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能證得， 自在勝神通，

遍往無量剎， 禮敬於諸佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍往無量剎， 禮敬於諸佛？

云何得無怨， 所言人信受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得無怨， 所言人信受，

淨除於法障， 永離諸魔業？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨除於法障， 永離諸魔業？

云何命終時， 得見於諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何命終時， 得見於諸佛，

聞說清淨法， 不受於苦惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說清淨法， 不受於苦惱？

大悲無上尊， 唯願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲無上尊， 唯願為我說。」

爾時佛告妙慧童女言：「善哉善哉！善能問此深妙之義。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告妙慧童女言：「善哉善哉！善能問此深妙之義。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。」

妙慧白言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧白言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛言妙慧：「菩薩成就四法，受端正身。何等為四？一者於惡友所不起瞋心，二者住於大慈，三者深樂正法，四者造佛形像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言妙慧：「菩薩成就四法，受端正身。何等為四？一者於惡友所不起瞋心，二者住於大慈，三者深樂正法，四者造佛形像。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「瞋壞善根勿增長， 慈心樂法造佛形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞋壞善根勿增長， 慈心樂法造佛形，

當獲具相莊嚴身， 一切眾生常樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當獲具相莊嚴身， 一切眾生常樂見。

「復次妙慧！菩薩成就四法，得富貴身。何等為四？一者應時行施，二者無輕慢心，三者歡喜而與，四者不希果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，得富貴身。何等為四？一者應時行施，二者無輕慢心，三者歡喜而與，四者不希果報。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「應時行施無輕慢， 歡喜授與不希求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應時行施無輕慢， 歡喜授與不希求，

能於此業常勤修， 所生當獲大財位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於此業常勤修， 所生當獲大財位。

「復次妙慧！菩薩成就四法，得眷屬不壞。何等為四？一者善能棄捨離間之語，二者邪見眾生令住正見，三者正法將滅護令久住，四者教諸有情趣佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，得眷屬不壞。何等為四？一者善能棄捨離間之語，二者邪見眾生令住正見，三者正法將滅護令久住，四者教諸有情趣佛菩提。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「捨離間言及邪見， 正法將滅能護持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨離間言及邪見， 正法將滅能護持，

安住眾生大菩提， 當成不壞諸眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住眾生大菩提， 當成不壞諸眷屬。

「復次妙慧！菩薩成就四法，當於佛前得受化生、處蓮花座。何等為四？一者捧諸花果及細末香散於如來及諸塔廟，二者終不於他妄加損害，三者造如來像安處蓮花，四者於佛菩提深生淨信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，當於佛前得受化生、處蓮花座。何等為四？一者捧諸花果及細末香散於如來及諸塔廟，二者終不於他妄加損害，三者造如來像安處蓮花，四者於佛菩提深生淨信。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「花香散佛及支提， 不害於他并造像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「花香散佛及支提， 不害於他并造像，

於大菩提深信解， 得處蓮花生佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於大菩提深信解， 得處蓮花生佛前。

「復次妙慧！菩薩成就四法，從一佛土至一佛土。何等為四？一者見他修善不為障惱，二者他說法時未甞留礙，三者然燈供養如來之塔，四者於諸禪定常勤修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，從一佛土至一佛土。何等為四？一者見他修善不為障惱，二者他說法時未甞留礙，三者然燈供養如來之塔，四者於諸禪定常勤修習。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「見人修善說正法， 不生謗毀加留難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見人修善說正法， 不生謗毀加留難，

如來塔廟施燈明， 修習諸禪遊佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來塔廟施燈明， 修習諸禪遊佛剎。

「復次妙慧！菩薩成就四法，處世無怨。云何為四？一者以無諂心親近善友，二者於他勝法無嫉妬心，三者他獲名譽心常歡喜，四者於菩薩行無輕毀心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，處世無怨。云何為四？一者以無諂心親近善友，二者於他勝法無嫉妬心，三者他獲名譽心常歡喜，四者於菩薩行無輕毀心。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「不以諛諂親善友， 於人勝法無妬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以諛諂親善友， 於人勝法無妬心，

他獲名譽常歡喜， 不謗菩薩得無怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他獲名譽常歡喜， 不謗菩薩得無怨。

「復次妙慧！菩薩成就四法，所言人信。何等為四？一者發言修行常使相應，二者於善友所不覆諸惡，三者於所聞法不求過失，四者於說法者不生惡心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，所言人信。何等為四？一者發言修行常使相應，二者於善友所不覆諸惡，三者於所聞法不求過失，四者於說法者不生惡心。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「發言修行常相應， 己罪不藏於善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發言修行常相應， 己罪不藏於善友，

聞經不求人法過， 所言一切皆信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞經不求人法過， 所言一切皆信受。

「復次妙慧！菩薩成就四法，能離法障速得清淨。何等為四？一者以深意樂攝三律儀，二者聞甚深經不生誹謗，三者見新發意菩薩生一切智心，四者於諸有情大慈平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，能離法障速得清淨。何等為四？一者以深意樂攝三律儀，二者聞甚深經不生誹謗，三者見新發意菩薩生一切智心，四者於諸有情大慈平等。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「以深意樂攝律儀， 聞甚深經能信解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以深意樂攝律儀， 聞甚深經能信解，

敬初發心如佛想， 慈心普洽障消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬初發心如佛想， 慈心普洽障消除。

「復次妙慧！菩薩成就四法，能離諸魔。云何為四？一者了知法性平等，二者發起精進，三者常勤念佛，四者一切善根皆悉迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，能離諸魔。云何為四？一者了知法性平等，二者發起精進，三者常勤念佛，四者一切善根皆悉迴向。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「能知諸法平等性， 常起精進念如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能知諸法平等性， 常起精進念如來，

迴向一切諸善根， 眾魔不能得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向一切諸善根， 眾魔不能得其便。

「復次妙慧！菩薩成就四法，臨命終時諸佛現前。何等為四，一者他有所求施令滿足，二者於諸善法深生信解，三者於諸菩薩施莊嚴具，四者於三寶所勤修供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妙慧！菩薩成就四法，臨命終時諸佛現前。何等為四，一者他有所求施令滿足，二者於諸善法深生信解，三者於諸菩薩施莊嚴具，四者於三寶所勤修供養。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「他有所求令滿足， 信解深法捨嚴具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「他有所求令滿足， 信解深法捨嚴具，

三寶福田勤供養， 臨命終時佛現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶福田勤供養， 臨命終時佛現前。」

爾時妙慧童女聞佛說已，白言：「世尊！如佛所說菩薩諸行，我當奉行。世尊！若我於是四十行中闕於一行而不修者，則違佛教、欺誑如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙慧童女聞佛說已，白言：「世尊！如佛所說菩薩諸行，我當奉行。世尊！若我於是四十行中闕於一行而不修者，則違佛教、欺誑如來。」

爾時尊者大目犍連告妙慧言：「菩薩之行甚難可行。汝今發斯殊勝大願，豈於是願得自在耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目犍連告妙慧言：「菩薩之行甚難可行。汝今發斯殊勝大願，豈於是願得自在耶？」

爾時妙慧白言：「尊者！若我弘願真實不虛，能令諸行得圓滿者，願此三千大千世界六種震動，天雨妙花天鼓自鳴。」說是語時，於虛空中花散如雨、天鼓自鳴，三千大千世界六種震動。是時妙慧重白目連：「以我如是真實言故，於未來世當得成佛，亦如今日釋迦如來。於我國中無有魔事及以惡趣女人之名，若我此言非虛妄者，令斯大眾身皆金色。」說是語已眾皆金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙慧白言：「尊者！若我弘願真實不虛，能令諸行得圓滿者，願此三千大千世界六種震動，天雨妙花天鼓自鳴。」說是語時，於虛空中花散如雨、天鼓自鳴，三千大千世界六種震動。是時妙慧重白目連：「以我如是真實言故，於未來世當得成佛，亦如今日釋迦如來。於我國中無有魔事及以惡趣女人之名，若我此言非虛妄者，令斯大眾身皆金色。」說是語已眾皆金色。

爾時尊者大目犍連即從坐起，偏袒右肩頂禮佛足，白言：「世尊！我今先禮初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目犍連即從坐起，偏袒右肩頂禮佛足，白言：「世尊！我今先禮初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩眾。」

爾時文殊師利法王子告妙慧言：「汝住何法發斯誠願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子告妙慧言：「汝住何法發斯誠願？」

妙慧答言：「文殊師利！非所問也。何以故？於法界中無所住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧答言：「文殊師利！非所問也。何以故？於法界中無所住故。」

又問：「云何名為菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為菩提？」

答曰：「無分別法是名菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無分別法是名菩提。」

又問：「云何名為菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為菩薩？」

答曰：「一切諸法等虛空相，是名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切諸法等虛空相，是名菩薩。」

又問：「云何名為菩提之行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為菩提之行？」

答曰：「猶如陽焰谷響之行，是菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「猶如陽焰谷響之行，是菩提行。」

又問：「依何密意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「依何密意作如是說？」

答曰：「我於此中不見少法密非密者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我於此中不見少法密非密者。」

又問：「若如是者，一切凡夫應即菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若如是者，一切凡夫應即菩提。」

答曰：「汝謂菩提異凡夫耶？莫作是見。何以故？此等皆同一法界相，非取非捨、無成壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「汝謂菩提異凡夫耶？莫作是見。何以故？此等皆同一法界相，非取非捨、無成壞故。」

又問：「於此義中能解了者，其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「於此義中能解了者，其數幾何？」

答曰：「如若干幻化心心所量，若干幻化眾生能了斯義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如若干幻化心心所量，若干幻化眾生能了斯義。」

文殊師利言：「幻化本無，何有如是心心所法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「幻化本無，何有如是心心所法？」

答曰：「法界亦爾非有非無，乃至如來亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「法界亦爾非有非無，乃至如來亦復如是。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！今此妙慧甚為希有，乃能成就如是法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！今此妙慧甚為希有，乃能成就如是法忍。」

佛言：「如是如是，誠如所言。然此童女已於過去發菩提心經三十劫，我乃發趣無上菩提；彼亦令汝住無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是，誠如所言。然此童女已於過去發菩提心經三十劫，我乃發趣無上菩提；彼亦令汝住無生忍。」

爾時文殊師利即從座起為其作禮，白妙慧言：「我於往昔無量劫前已曾供養，不謂今者還得親近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利即從座起為其作禮，白妙慧言：「我於往昔無量劫前已曾供養，不謂今者還得親近。」

妙慧告言：「文殊師利！汝今莫起如是分別。何以故？以無分別得無生忍故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧告言：「文殊師利！汝今莫起如是分別。何以故？以無分別得無生忍故。」

又問妙慧：「汝今猶不轉女身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問妙慧：「汝今猶不轉女身耶？」

妙慧答言：「女人之相了不可得，今何所轉？文殊師利！我當為汝除斷疑惑。由我如是真實語故，於當來世得阿耨多羅三藐三菩提時，於我法中諸比丘輩，聞命善來出家入道。我國土中所有眾生身皆金色，服用資具如第六天，飲食豐饒隨念而至。無有魔事及諸惡趣，亦復無有女人之名。有七寶林上羅寶網，七寶蓮花覆以寶帳。如文殊師利所成淨剎裝校嚴飾，等無有異。若我此言非虛妄者，令此大眾身皆金色。我之女身變成男子，如三十歲知法比丘。」說此語時，此諸大眾皆作金色，妙慧菩薩轉女成男，如三十歲知法比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧答言：「女人之相了不可得，今何所轉？文殊師利！我當為汝除斷疑惑。由我如是真實語故，於當來世得阿耨多羅三藐三菩提時，於我法中諸比丘輩，聞命善來出家入道。我國土中所有眾生身皆金色，服用資具如第六天，飲食豐饒隨念而至。無有魔事及諸惡趣，亦復無有女人之名。有七寶林上羅寶網，七寶蓮花覆以寶帳。如文殊師利所成淨剎裝校嚴飾，等無有異。若我此言非虛妄者，令此大眾身皆金色。我之女身變成男子，如三十歲知法比丘。」說此語時，此諸大眾皆作金色，妙慧菩薩轉女成男，如三十歲知法比丘。

是時地居天眾展轉讚言：「大哉大哉！妙慧菩薩摩訶薩能於來世得菩提時，嚴淨佛剎功德如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時地居天眾展轉讚言：「大哉大哉！妙慧菩薩摩訶薩能於來世得菩提時，嚴淨佛剎功德如是。」

爾時佛告文殊師利：「此妙慧菩薩於當來世成等正覺，號殊勝功德寶藏如來，出現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利：「此妙慧菩薩於當來世成等正覺，號殊勝功德寶藏如來，出現於世。」

佛說此經時，三十俱胝眾生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉，八十俱胝眾生遠塵離垢得法眼淨，八千眾生皆獲智證。五千比丘行菩薩乘心欲退轉，因見妙慧菩薩意樂善根威德殊勝故，各各脫身所著上服以施如來。如是施已發弘誓言：「我等以此善根，決定願成阿耨多羅三藐三菩提。」彼諸善男子等以此善根迴向無上菩提故，超九十劫生死之苦，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經時，三十俱胝眾生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉，八十俱胝眾生遠塵離垢得法眼淨，八千眾生皆獲智證。五千比丘行菩薩乘心欲退轉，因見妙慧菩薩意樂善根威德殊勝故，各各脫身所著上服以施如來。如是施已發弘誓言：「我等以此善根，決定願成阿耨多羅三藐三菩提。」彼諸善男子等以此善根迴向無上菩提故，超九十劫生死之苦，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊即記之曰：「汝等於當來世過千劫後，於無垢光明劫中，陽焰世界難忍佛剎，於一劫中相次成佛，皆同一字，號辯才莊嚴如來，出現於世。文殊師利！如是法門有大威德，能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益。文殊師利！或有善男子善女人為求菩提無方便善巧，行六波羅蜜足滿千劫。若復有人經於半月，時一書寫讀誦此經，所獲福聚比前功德，百分千分百千俱胝，乃至算數譬喻所不能及。是故文殊師利！如是微妙法門即諸菩薩契經之本。我今付囑於汝，汝當來世受持讀誦為人解說。譬如轉輪聖王出現於世，所有七寶皆悉在前，王滅之後寶隨隱沒。如是微妙法門流行於世，即諸如來七菩提分等法眼不滅，若不流行正法當滅。是故文殊師利！若善男子善女人等為求菩提，應當發起精進書寫此經，受持讀誦為人演說。此是我教，勿於後世生悔恨心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即記之曰：「汝等於當來世過千劫後，於無垢光明劫中，陽焰世界難忍佛剎，於一劫中相次成佛，皆同一字，號辯才莊嚴如來，出現於世。文殊師利！如是法門有大威德，能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益。文殊師利！或有善男子善女人為求菩提無方便善巧，行六波羅蜜足滿千劫。若復有人經於半月，時一書寫讀誦此經，所獲福聚比前功德，百分千分百千俱胝，乃至算數譬喻所不能及。是故文殊師利！如是微妙法門即諸菩薩契經之本。我今付囑於汝，汝當來世受持讀誦為人解說。譬如轉輪聖王出現於世，所有七寶皆悉在前，王滅之後寶隨隱沒。如是微妙法門流行於世，即諸如來七菩提分等法眼不滅，若不流行正法當滅。是故文殊師利！若善男子善女人等為求菩提，應當發起精進書寫此經，受持讀誦為人演說。此是我教，勿於後世生悔恨心。」

佛說此經已，妙慧菩薩、文殊師利菩薩，及諸大眾天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，妙慧菩薩、文殊師利菩薩，及諸大眾天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

恒河上優婆夷會第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上優婆夷會第三十一

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城有優婆夷名恒河上，從其住處來詣佛所，頂禮佛足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城有優婆夷名恒河上，從其住處來詣佛所，頂禮佛足退坐一面。

爾時世尊問恒河上：「汝從何來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊問恒河上：「汝從何來？」

彼優婆夷即白佛言：「世尊！若問化人汝從何來？如是問者當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼優婆夷即白佛言：「世尊！若問化人汝從何來？如是問者當云何答？」

世尊告言：「夫化人者無有往來亦無生滅，云何當說有所從來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「夫化人者無有往來亦無生滅，云何當說有所從來？」

又問：「諸法豈不皆如化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「諸法豈不皆如化耶？」

佛言：「如是如是，如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是，如汝所說。」

恒河上言：「若一切法皆如化者，云何問言汝從何來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上言：「若一切法皆如化者，云何問言汝從何來？」

世尊告曰：「是幻化人不往惡趣、不生天上、不證涅槃。恒河上！汝亦爾耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「是幻化人不往惡趣、不生天上、不證涅槃。恒河上！汝亦爾耶？」

白言：「我若見身異於幻化，乃可說言往善惡趣、證於涅槃。我不見身異於幻化，云何說言往諸惡趣乃至涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白言：「我若見身異於幻化，乃可說言往善惡趣、證於涅槃。我不見身異於幻化，云何說言往諸惡趣乃至涅槃？

「復次世尊！如涅槃性畢竟不復生善惡趣及般涅槃，我觀己身亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次世尊！如涅槃性畢竟不復生善惡趣及般涅槃，我觀己身亦復如是。」

佛言：「汝豈不趣涅槃界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝豈不趣涅槃界耶？」

恒河上言：「如以此問問無生者，應云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上言：「如以此問問無生者，應云何答？」

佛言：「無生者即涅槃也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無生者即涅槃也。」

恒河上言：「諸法豈不皆同涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上言：「諸法豈不皆同涅槃？」

佛言：「如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。」

「世尊！若一切法同涅槃者，云何問言汝豈不趣涅槃界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切法同涅槃者，云何問言汝豈不趣涅槃界耶？

「復次世尊！譬如化人謂化人曰：『汝豈不趣涅槃界耶？』彼於是問當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次世尊！譬如化人謂化人曰：『汝豈不趣涅槃界耶？』彼於是問當云何答？」

世尊告言：「此所問者無有攀緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「此所問者無有攀緣。」

恒河上言：「如來豈以有所攀緣而致斯問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上言：「如來豈以有所攀緣而致斯問？」

世尊告言：「然我所問亦無攀緣。但為此會有善男子及善女人應可成熟，故發斯問。何以故？如來於彼諸法，名字猶不可得，何有諸法及彼能趣般涅槃者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「然我所問亦無攀緣。但為此會有善男子及善女人應可成熟，故發斯問。何以故？如來於彼諸法，名字猶不可得，何有諸法及彼能趣般涅槃者？」

恒河上言：「若如是者，云何為菩提故積集善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上言：「若如是者，云何為菩提故積集善根？」

「若諸菩薩及彼善根皆不可得，積集之時即無心故，非積集時亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩及彼善根皆不可得，積集之時即無心故，非積集時亦復如是。」

恒河上言：「所說無心，欲明何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上言：「所說無心，欲明何義？」

世尊告曰：「此法非思惟之所能知，亦非思惟之所能得。何以故？此中心尚不可得，何況心所生法。以心不可得，是即說名不思議處。此不思議處，無得無證、非染非淨。何以故？如來常說一切諸法猶如虛空無罣礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「此法非思惟之所能知，亦非思惟之所能得。何以故？此中心尚不可得，何況心所生法。以心不可得，是即說名不思議處。此不思議處，無得無證、非染非淨。何以故？如來常說一切諸法猶如虛空無罣礙故。」

恒河上言：「若一切法如虛空者，云何世尊說有諸色受想行識，及於界、處、十二因緣、有漏無漏、是染是淨、生死涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上言：「若一切法如虛空者，云何世尊說有諸色受想行識，及於界、處、十二因緣、有漏無漏、是染是淨、生死涅槃？」

佛告恒河上：「譬如說我雖有言說，而實無有我相可得。我說諸色，實亦無有色相可得，乃至涅槃亦復如是。又如陽焰無水可得，我說諸色乃至涅槃亦復如是。恒河上！於我法中修梵行者，見一切法皆無所得，乃可說名真修梵行。增上慢者說有所得，是則不名住真梵行。我說如是增上慢人，聞此深法生大驚疑，不能解脫生老病死憂悲苦惱。恒河上！若我滅後，有能宣說如是甚深斷流轉法，有愚癡輩由惡見故，於是法師生瞋害心，以是因緣墮諸地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告恒河上：「譬如說我雖有言說，而實無有我相可得。我說諸色，實亦無有色相可得，乃至涅槃亦復如是。又如陽焰無水可得，我說諸色乃至涅槃亦復如是。恒河上！於我法中修梵行者，見一切法皆無所得，乃可說名真修梵行。增上慢者說有所得，是則不名住真梵行。我說如是增上慢人，聞此深法生大驚疑，不能解脫生老病死憂悲苦惱。恒河上！若我滅後，有能宣說如是甚深斷流轉法，有愚癡輩由惡見故，於是法師生瞋害心，以是因緣墮諸地獄。」

恒河上言：「如佛所說斷流轉法，以何義故名為斷流轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河上言：「如佛所說斷流轉法，以何義故名為斷流轉？」

世尊告言：「斷流轉者所謂實際不思議界，此法不可穿鑿沮壞，是故說名斷流轉法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「斷流轉者所謂實際不思議界，此法不可穿鑿沮壞，是故說名斷流轉法。」

爾時世尊凞怡微笑，從其面門放種種光，青黃赤白紅頗梨色，其光普照無量國界，上至梵世還從如來頂上而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊凞怡微笑，從其面門放種種光，青黃赤白紅頗梨色，其光普照無量國界，上至梵世還從如來頂上而入。

爾時尊者阿難見是事已，心自念言：「如來、應、正等覺非無因緣而現微笑。」作是念已，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「以何因緣現此微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難見是事已，心自念言：「如來、應、正等覺非無因緣而現微笑。」作是念已，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「以何因緣現此微笑？」

佛言：「我念往昔，有千如來亦於此處說如是法。彼諸眾會各各亦有恒河上優婆夷而為上首，彼優婆夷及諸大眾聞是法已皆悉出家，於無餘涅槃而得滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我念往昔，有千如來亦於此處說如是法。彼諸眾會各各亦有恒河上優婆夷而為上首，彼優婆夷及諸大眾聞是法已皆悉出家，於無餘涅槃而得滅度。」

阿難白佛言：「當何名此經？我等云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「當何名此經？我等云何受持？」

佛言：「此經名為『離垢清淨』，以是名字汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此經名為『離垢清淨』，以是名字汝當受持。」

說此經時，七百比丘眾、四百比丘尼眾諸漏永盡心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此經時，七百比丘眾、四百比丘尼眾諸漏永盡心得解脫。

爾時欲界諸天子化作種種天諸妙花而散佛上，作如是言：「此優婆夷甚為希有，能與如來共相詶對，得無所畏。是人已曾無量佛所，親近供養種諸善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲界諸天子化作種種天諸妙花而散佛上，作如是言：「此優婆夷甚為希有，能與如來共相詶對，得無所畏。是人已曾無量佛所，親近供養種諸善根。」

佛說是經已，恒河上優婆夷，及諸天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，恒河上優婆夷，及諸天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。