大寶積經卷第九十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第九十六

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

勤授長者會第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤授長者會第二十八

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱得上調伏，猶如大龍，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結。正智解脫心得自在，最上應供，眾所知識。唯有阿難，猶在學地。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶阿濕波、舍利弗、大目乾連、摩訶劫賓那、摩訶拘絺羅、摩訶梵頗、羅睺羅、難陀，如是等而為上首。復有菩薩摩訶薩五百人俱，皆得三昧及陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱得上調伏，猶如大龍，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結。正智解脫心得自在，最上應供，眾所知識。唯有阿難，猶在學地。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶阿濕波、舍利弗、大目乾連、摩訶劫賓那、摩訶拘絺羅、摩訶梵頗、羅睺羅、難陀，如是等而為上首。復有菩薩摩訶薩五百人俱，皆得三昧及陀羅尼。

爾時舍衛大城有一長者名勇猛授，富有財寶倉庫盈溢，金銀琉璃、車𤦲馬碯、珊瑚虎珀、摩尼真珠、象馬牛羊、奴婢僕使商估等類，一切眾多。時勇猛授與五百長者遊讌聚會，作是議言：「諸仁者！佛出世難，人身難得，時亦難遇，於佛法中以信出家是事亦難，成比丘性亦復甚難，如法修行是亦為難，知恩報恩少恩不忘是人難得，能於佛法生信樂心是人難得，信樂成就是事復難，莊嚴佛法是事亦難，解脫生死倍復為難。我等為於聲聞辟支佛乘而求滅度，為當發趣最上佛乘。」咸復唱言：「我等寧於無上佛道而趣涅槃。」作是議已，前後圍遶出舍衛城向祇陀林，詣如來所頂禮佛足，右遶三匝却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛大城有一長者名勇猛授，富有財寶倉庫盈溢，金銀琉璃、車𤦲馬碯、珊瑚虎珀、摩尼真珠、象馬牛羊、奴婢僕使商估等類，一切眾多。時勇猛授與五百長者遊讌聚會，作是議言：「諸仁者！佛出世難，人身難得，時亦難遇，於佛法中以信出家是事亦難，成比丘性亦復甚難，如法修行是亦為難，知恩報恩少恩不忘是人難得，能於佛法生信樂心是人難得，信樂成就是事復難，莊嚴佛法是事亦難，解脫生死倍復為難。我等為於聲聞辟支佛乘而求滅度，為當發趣最上佛乘。」咸復唱言：「我等寧於無上佛道而趣涅槃。」作是議已，前後圍遶出舍衛城向祇陀林，詣如來所頂禮佛足，右遶三匝却坐一面。

爾時世尊知而故問，告長者言：「汝等何緣今來我所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知而故問，告長者言：「汝等何緣今來我所？」

時勇猛授與五百長者從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我等諸人同時集會作是議言：『佛世難遇，人身難得，乃至解脫生死倍復為難。我等為於聲聞辟支佛乘而求滅度，為當發趣最上佛乘。』咸作是言：『我等寧於無上佛道而趣涅槃。』由此議故，今詣如來、應、正等覺。世尊！菩薩摩訶薩志求阿耨多羅三藐三菩提者，應云何學？應云何住？云何修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勇猛授與五百長者從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我等諸人同時集會作是議言：『佛世難遇，人身難得，乃至解脫生死倍復為難。我等為於聲聞辟支佛乘而求滅度，為當發趣最上佛乘。』咸作是言：『我等寧於無上佛道而趣涅槃。』由此議故，今詣如來、應、正等覺。世尊！菩薩摩訶薩志求阿耨多羅三藐三菩提者，應云何學？應云何住？云何修行？」

佛言：「善哉善哉！汝等發趣阿耨多羅三藐三菩提，來詣我所。應當諦聽，善思念之。如諸菩薩應學、應住、應所修行，當為汝說。」時諸長者受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！汝等發趣阿耨多羅三藐三菩提，來詣我所。應當諦聽，善思念之。如諸菩薩應學、應住、應所修行，當為汝說。」時諸長者受教而聽。

佛告長者：「菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者，當於一切眾生起大悲心，應廣修行，應勤熏習。是故菩薩於身命財及以妻子、倉庫舍宅、飲食衣服、車乘臥具、花鬘塗香、一切樂具，應無所著。何以故？以諸眾生執著於身而生惡業，由惡業故墮地獄中。若於眾生起大悲心，於身命財則不執著，便生善趣。是故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者，於諸眾生起慈悲已，應修大捨而不求報，不求報者應住戒律，三戒清淨應具忍辱，能忍諸惡應起精進不惜身命，應修一心安住禪定，應修智慧善巧方便，應於我人眾生壽命皆悉捨離。為眾生故，應行布施護持淨戒。為眾生故，應修忍辱發起精進。為眾生故，應入禪定修習智慧善巧方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者：「菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者，當於一切眾生起大悲心，應廣修行，應勤熏習。是故菩薩於身命財及以妻子、倉庫舍宅、飲食衣服、車乘臥具、花鬘塗香、一切樂具，應無所著。何以故？以諸眾生執著於身而生惡業，由惡業故墮地獄中。若於眾生起大悲心，於身命財則不執著，便生善趣。是故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者，於諸眾生起慈悲已，應修大捨而不求報，不求報者應住戒律，三戒清淨應具忍辱，能忍諸惡應起精進不惜身命，應修一心安住禪定，應修智慧善巧方便，應於我人眾生壽命皆悉捨離。為眾生故，應行布施護持淨戒。為眾生故，應修忍辱發起精進。為眾生故，應入禪定修習智慧善巧方便。」

時諸長者復白佛言：「世尊！我等於身及彼妻子一切財寶資生之具，心常愛惜。世尊！菩薩摩訶薩云何觀察，於身命財能無貪悋？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸長者復白佛言：「世尊！我等於身及彼妻子一切財寶資生之具，心常愛惜。世尊！菩薩摩訶薩云何觀察，於身命財能無貪悋？」

爾時世尊告長者言：「善男子！菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者，應觀此身無量過患，微塵積集生住異滅，念念遷流九漏瘡門，猶如毒蛇所住窟穴，其中無主如空聚落，畢竟破壞如坏瓦瓶，惡露盈溢猶如穢器，受諸不淨猶如圊廁，不可觸動猶如惡瘡，貪美為患如雜毒食，不識恩德如未生怨，欺誤於人如惡知識，癡愛為害如友獼猴，斷智慧命猶如殺者，奪諸善法猶如劫賊，常求人便猶如怨讎，無有慈心猶如魁膾，難可承事如暴惡人，如箭著身觸之則痛，如朽腐舍常務修治，如老弱乘難可駈策，如毒蛇篋不可附近，如逆旅館疲苦所集，如孤獨舍無所攝屬，如獄卒伺害，如王者憂國，如邊城警畏，如惡國多災，如破器難持，如祠火無厭，如陽焰虛誑，如幻化惑人，如析芭蕉中無堅實，如水聚沫不可執持，如水上泡速起速滅，如河岸樹臨危動搖，如駛河流終歸死海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告長者言：「善男子！菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者，應觀此身無量過患，微塵積集生住異滅，念念遷流九漏瘡門，猶如毒蛇所住窟穴，其中無主如空聚落，畢竟破壞如坏瓦瓶，惡露盈溢猶如穢器，受諸不淨猶如圊廁，不可觸動猶如惡瘡，貪美為患如雜毒食，不識恩德如未生怨，欺誤於人如惡知識，癡愛為害如友獼猴，斷智慧命猶如殺者，奪諸善法猶如劫賊，常求人便猶如怨讎，無有慈心猶如魁膾，難可承事如暴惡人，如箭著身觸之則痛，如朽腐舍常務修治，如老弱乘難可駈策，如毒蛇篋不可附近，如逆旅館疲苦所集，如孤獨舍無所攝屬，如獄卒伺害，如王者憂國，如邊城警畏，如惡國多災，如破器難持，如祠火無厭，如陽焰虛誑，如幻化惑人，如析芭蕉中無堅實，如水聚沫不可執持，如水上泡速起速滅，如河岸樹臨危動搖，如駛河流終歸死海。」

復告長者：「次觀此身前後因緣，初從欲愛和合而生，為長養故咽於摶食，至於生藏痰陰消之。次至黃藏將欲熟時，則變為酢。次至風藏風分汁滓，各別流行成大小便，汁變為血、血變為肉，肉處生脂、脂處為骨、骨中生髓，如是身緣前後不淨。若諸菩薩作是觀時，復應思惟，如此身者三百六十骨聚所成，如朽壞舍。諸節支持，以四細脈周匝彌布，五百分肉猶若泥塗，六脈相繫、五百筋纏、七百細脈以為編絡，十六麁脈鉤帶相連，有二肉繩長三尋半於內纏結，十六腸胃繞生熟藏，二十五氣脈猶如窓隙，一百七關穴如破碎器，八萬毛孔如亂草覆，五根七竅不淨盈滿，七重皮裹六味長養，猶如祠火吞受無厭。如是之身，一切臭穢自性潰爛，誰當於此愛重憍慢？唯應觀察，如借他器、猶車運載、但為養育，至菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告長者：「次觀此身前後因緣，初從欲愛和合而生，為長養故咽於摶食，至於生藏痰陰消之。次至黃藏將欲熟時，則變為酢。次至風藏風分汁滓，各別流行成大小便，汁變為血、血變為肉，肉處生脂、脂處為骨、骨中生髓，如是身緣前後不淨。若諸菩薩作是觀時，復應思惟，如此身者三百六十骨聚所成，如朽壞舍。諸節支持，以四細脈周匝彌布，五百分肉猶若泥塗，六脈相繫、五百筋纏、七百細脈以為編絡，十六麁脈鉤帶相連，有二肉繩長三尋半於內纏結，十六腸胃繞生熟藏，二十五氣脈猶如窓隙，一百七關穴如破碎器，八萬毛孔如亂草覆，五根七竅不淨盈滿，七重皮裹六味長養，猶如祠火吞受無厭。如是之身，一切臭穢自性潰爛，誰當於此愛重憍慢？唯應觀察，如借他器、猶車運載、但為養育，至菩提故。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「是身眾穢器， 猶如貯糞瓶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是身眾穢器， 猶如貯糞瓶，

凡夫無智慧， 恃色生憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫無智慧， 恃色生憍慢。

鼻中洟恒流， 口氣常臭穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻中洟恒流， 口氣常臭穢，

眼眵蟲遍身， 誰當生淨想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼眵蟲遍身， 誰當生淨想？

如人執持炭， 磨瑩欲令白， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人執持炭， 磨瑩欲令白，

假使至盡時， 體色終無變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使至盡時， 體色終無變。

設欲淨其身， 傾河以自洗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設欲淨其身， 傾河以自洗，

身盡莫能淨， 其事亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身盡莫能淨， 其事亦如是。」

於時世尊說此偈已，復告五百諸長者言：「若諸菩薩發勝志樂趣於阿耨多羅三藐三菩提者，應觀此身四十四種。何等名為四十四種？一者此身可厭性無和合故，二者此身臭穢膿血常流故，三者是身不堅畢竟敗壞故，四者是身羸弱支節相持故，五者是身不淨穢惡流溢故，六者是身如幻誑惑凡愚故，七者是身瘡門九處常流故，八者是身火然欲火盛故，九者是身為火瞋火猛故，十者是身遍然癡火遍故，十一者是身盲冥貪瞋癡故，十二者是身墮網愛網覆故，十三者是身瘡聚瘡遍滿故，十四者是身不安四百四病故，十五者諸蟲住處八萬戶蟲故，十六者是身無常畢竟歸死故，十七者是身頑癡於法無知故，十八者猶如瓦器生住壞故，十九者是身逼迫多憂惱故，二十者無有救護必壞滅故，二十一者是身險惡諂誑難知故，二十二者如無底坑諸欲難滿故，二十三者如火受薪貪色無厭故，二十四者身無厭足貪受五欲故，二十五者如被捶打隨損害故，二十六者是身不定盛衰增減故，二十七者身隨心轉不正思惟故，二十八者身不知恩必棄塚間故，二十九者身為他食狐狼所噉故，三十者身如機關筋骨相持故，三十一者身不可觀膿血糞穢故，三十二者身不自由依飲食生故，三十三者身妄纏裹終敗壞故，三十四者身為惡友多逆害故，三十五者身為殺者自殘害故，三十六者身為苦器苦所逼故，三十七者身為苦聚五蘊生故，三十八者身為無主眾緣生故，三十九者是身無命離男女相故，四十者是身為空應觀蘊界處故，四十一者是身虛妄如夢中故，四十二者是身不實如幻化故，四十三者身為幻惑如陽焰故，四十四者身為欺誑如影像故。是為四十四種。菩薩作是觀時，所有身命愛欲執著，妻子舍宅飲食衣服、車乘香鬘一切樂具，皆悉厭離無所顧戀，速能成就六波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊說此偈已，復告五百諸長者言：「若諸菩薩發勝志樂趣於阿耨多羅三藐三菩提者，應觀此身四十四種。何等名為四十四種？一者此身可厭性無和合故，二者此身臭穢膿血常流故，三者是身不堅畢竟敗壞故，四者是身羸弱支節相持故，五者是身不淨穢惡流溢故，六者是身如幻誑惑凡愚故，七者是身瘡門九處常流故，八者是身火然欲火盛故，九者是身為火瞋火猛故，十者是身遍然癡火遍故，十一者是身盲冥貪瞋癡故，十二者是身墮網愛網覆故，十三者是身瘡聚瘡遍滿故，十四者是身不安四百四病故，十五者諸蟲住處八萬戶蟲故，十六者是身無常畢竟歸死故，十七者是身頑癡於法無知故，十八者猶如瓦器生住壞故，十九者是身逼迫多憂惱故，二十者無有救護必壞滅故，二十一者是身險惡諂誑難知故，二十二者如無底坑諸欲難滿故，二十三者如火受薪貪色無厭故，二十四者身無厭足貪受五欲故，二十五者如被捶打隨損害故，二十六者是身不定盛衰增減故，二十七者身隨心轉不正思惟故，二十八者身不知恩必棄塚間故，二十九者身為他食狐狼所噉故，三十者身如機關筋骨相持故，三十一者身不可觀膿血糞穢故，三十二者身不自由依飲食生故，三十三者身妄纏裹終敗壞故，三十四者身為惡友多逆害故，三十五者身為殺者自殘害故，三十六者身為苦器苦所逼故，三十七者身為苦聚五蘊生故，三十八者身為無主眾緣生故，三十九者是身無命離男女相故，四十者是身為空應觀蘊界處故，四十一者是身虛妄如夢中故，四十二者是身不實如幻化故，四十三者身為幻惑如陽焰故，四十四者身為欺誑如影像故。是為四十四種。菩薩作是觀時，所有身命愛欲執著，妻子舍宅飲食衣服、車乘香鬘一切樂具，皆悉厭離無所顧戀，速能成就六波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「善得人身甚為難， 莫為此身造眾惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善得人身甚為難， 莫為此身造眾惡，

畢竟塚間餧狐狼， 勿為惡見生貪愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟塚間餧狐狼， 勿為惡見生貪愛。

凡愚迷惑癡狂故， 由愛此身造諸業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡愚迷惑癡狂故， 由愛此身造諸業，

此身亦復不知恩， 晝夜唯增眾苦緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身亦復不知恩， 晝夜唯增眾苦緣。

機關動轉常疲困， 洟唾便利恒充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 機關動轉常疲困， 洟唾便利恒充滿，

飢渴寒熱相煎迫， 何有智者愛此身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴寒熱相煎迫， 何有智者愛此身？

此身無厭如大坑， 徒能長養眾怨害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身無厭如大坑， 徒能長養眾怨害，

由此身故常作惡， 於無量劫受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此身故常作惡， 於無量劫受諸苦。

應念定死修勝福， 正信生於佛法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應念定死修勝福， 正信生於佛法中，

飲食衣服及塗香， 長養此身來已久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食衣服及塗香， 長養此身來已久。

誰能執持令不壞， 應知無益勿耽迷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰能執持令不壞， 應知無益勿耽迷，

牟尼世尊難可遇， 無量劫中時出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼世尊難可遇， 無量劫中時出現。

當於佛法生淨信。 惡道可畏勿隨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於佛法生淨信。 惡道可畏勿隨行，

設令壽命千億歲， 猶懼無常生厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設令壽命千億歲， 猶懼無常生厭離，

何況須臾不可保， 為彼沈淪惡趣中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況須臾不可保， 為彼沈淪惡趣中？

或有惡友來相勸， 人身難得今已得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有惡友來相勸， 人身難得今已得，

多求財寶受娛樂， 及此盛年恣嬉遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多求財寶受娛樂， 及此盛年恣嬉遊。

何有求財而樂者？ 設得守護猶勤苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何有求財而樂者？ 設得守護猶勤苦。

如此愚人徒妄言， 是故智者應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此愚人徒妄言， 是故智者應觀察。

財物如幻亦如夢， 愚癡眾生被誑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財物如幻亦如夢， 愚癡眾生被誑惑，

剎那時得剎那失， 何有智者生愛心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那時得剎那失， 何有智者生愛心？

譬如幻師幻化事， 乾闥婆城種種色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師幻化事， 乾闥婆城種種色，

財寶如是誑凡愚， 於虛妄中何有實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財寶如是誑凡愚， 於虛妄中何有實？

種種苦惱求財利， 水火王賊常侵奪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種苦惱求財利， 水火王賊常侵奪，

由此能為眾苦因， 何有智者生愛樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此能為眾苦因， 何有智者生愛樂？

有諸常懷貪愛者， 馳逐財利無厭時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸常懷貪愛者， 馳逐財利無厭時，

能於父母無慈心， 乃至親屬生怨害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於父母無慈心， 乃至親屬生怨害。

言語善順心乖違， 造作種種欺誑緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言語善順心乖違， 造作種種欺誑緣，

或學邪論邪呪等， 誇衒伎藝如婬女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或學邪論邪呪等， 誇衒伎藝如婬女。

或復諂誑現柔和， 或復剛強示威猛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復諂誑現柔和， 或復剛強示威猛，

如是無量眾惡業， 莫不皆由財利生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量眾惡業， 莫不皆由財利生。

珊瑚金玉摩尼珠， 是物本來如泡沫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珊瑚金玉摩尼珠， 是物本來如泡沫，

不能了知如幻化， 為此虛誑墜三塗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能了知如幻化， 為此虛誑墜三塗。

彌勒世尊出現時， 一生次當補我處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒世尊出現時， 一生次當補我處，

國界黃金而布地， 是等為從何所來？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國界黃金而布地， 是等為從何所來？

劫盡世間悉燒壞， 須彌河海盡燋枯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫盡世間悉燒壞， 須彌河海盡燋枯，

畢竟磨滅歸虛空， 而此寶物何從去？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟磨滅歸虛空， 而此寶物何從去？

種種惡業求財物， 養育妻子謂歡娛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種惡業求財物， 養育妻子謂歡娛，

臨命終時苦逼身， 妻子無能相救者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨命終時苦逼身， 妻子無能相救者。

於彼三塗怖畏中， 不見妻子及親識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼三塗怖畏中， 不見妻子及親識，

車馬財寶屬他人， 受苦誰能共分者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 車馬財寶屬他人， 受苦誰能共分者？

父母兄弟及妻子， 朋友僮僕并珍財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母兄弟及妻子， 朋友僮僕并珍財，

死去無一來相親， 唯有黑業常隨逐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死去無一來相親， 唯有黑業常隨逐。

智人終不為親愛， 作諸惡業入阿鼻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人終不為親愛， 作諸惡業入阿鼻，

唯除業盡方得出， 親屬無有能代者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除業盡方得出， 親屬無有能代者。

閻羅使者唯考業， 不問親緣及友朋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻羅使者唯考業， 不問親緣及友朋，

汝得人身不捨惡， 極苦今應甘忍受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝得人身不捨惡， 極苦今應甘忍受。

閻羅常告彼罪人， 無有少罪我能加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻羅常告彼罪人， 無有少罪我能加，

汝自作罪今自來， 業報自招無代者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝自作罪今自來， 業報自招無代者。

父母妻子無能救， 唯當勤修出離因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母妻子無能救， 唯當勤修出離因，

是故應捨枷鏁業， 善知遠離求安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應捨枷鏁業， 善知遠離求安樂，

於家妻子應生怖， 恒依佛教正修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於家妻子應生怖， 恒依佛教正修行，

在家熾然為苦本， 猶如炎鑪甚可畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家熾然為苦本， 猶如炎鑪甚可畏。

身心燋熱鎮燒燃， 誰有智者生貪著？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心燋熱鎮燒燃， 誰有智者生貪著？

愛樂修行諸佛教， 無所營求為快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂修行諸佛教， 無所營求為快樂。

愚闇凡夫不覺知， 家為苦本橫貪愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚闇凡夫不覺知， 家為苦本橫貪愛，

於彼皮筋骨肉中， 迷惑妄生夫婦想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼皮筋骨肉中， 迷惑妄生夫婦想，

不能了知如幻化， 凡夫於此生貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能了知如幻化， 凡夫於此生貪著。

智者能知此過患， 世間欲樂皆捐棄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者能知此過患， 世間欲樂皆捐棄，

樂法當如求藥想， 應速捨離居家縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂法當如求藥想， 應速捨離居家縛。」

爾時五百長者聞此法已得無生忍，歡喜踊躍而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五百長者聞此法已得無生忍，歡喜踊躍而說偈言：

「慶哉獲大利， 諸利中最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶哉獲大利， 諸利中最上，

我等於佛法， 皆生欣樂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等於佛法， 皆生欣樂心。

發趣於菩提， 利樂眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發趣於菩提， 利樂眾生類，

以善而養命， 覺慧自安心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以善而養命， 覺慧自安心。

憐愍諸眾生， 願當成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍諸眾生， 願當成佛道，

我等皆已發， 無上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等皆已發， 無上菩提心。

金色相莊嚴， 照明於世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色相莊嚴， 照明於世界，

樂菩提心者， 當得如來身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂菩提心者， 當得如來身。

大心菩提心， 諸心中最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大心菩提心， 諸心中最上，

解脫一切縛， 具足諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫一切縛， 具足諸功德。

少福諸眾生， 於此無欣樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少福諸眾生， 於此無欣樂，

不觀生死過， 不樂菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不觀生死過， 不樂菩提心。

菩提心功德， 若有色方分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心功德， 若有色方分，

周遍虛空界， 無能容受者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周遍虛空界， 無能容受者？

恒河沙數等， 諸佛剎土中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河沙數等， 諸佛剎土中，

假使布珍寶， 供養於諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使布珍寶， 供養於諸佛。

有能一合掌， 迴向菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能一合掌， 迴向菩提心，

其福過於彼， 邊際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其福過於彼， 邊際不可得。

非唯供養福， 餘福亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非唯供養福， 餘福亦復然，

如是菩提心， 最勝仙所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩提心， 最勝仙所說。

菩提心最勝， 如阿伽陀藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心最勝， 如阿伽陀藥，

能除一切病， 與一切安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除一切病， 與一切安樂。

我見諸眾生， 三火所熱惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見諸眾生， 三火所熱惱，

智者無量劫， 勤苦常修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者無量劫， 勤苦常修習。

如醫王勇猛， 具足菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如醫王勇猛， 具足菩提行，

救拔眾生苦， 永離諸憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救拔眾生苦， 永離諸憂惱。

於一切生處， 終不捨是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切生處， 終不捨是心，

勤修諸行願， 勇猛求佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修諸行願， 勇猛求佛法。

我等得善利， 我等心欣樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等得善利， 我等心欣樂，

今遇釋師子， 當得如來身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今遇釋師子， 當得如來身。」

爾時世尊即便微笑，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫頗黎，照於無量無邊世界，乃至梵世日月威光皆悉隱蔽，還遶三匝從佛頂入。爾時尊者阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！有何因緣現此微笑？如佛所現，非無因緣。」即於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便微笑，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫頗黎，照於無量無邊世界，乃至梵世日月威光皆悉隱蔽，還遶三匝從佛頂入。爾時尊者阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！有何因緣現此微笑？如佛所現，非無因緣。」即於佛前而說偈言：

「諸佛最上之導師， 不以無因現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛最上之導師， 不以無因現微笑，

哀愍世間利益者， 願說所為之因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍世間利益者， 願說所為之因緣。

貧乏眾生無法財， 應說最上大乘施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧乏眾生無法財， 應說最上大乘施，

能作世間盲冥眼， 願說微笑之因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作世間盲冥眼， 願說微笑之因緣。」

於時世尊告阿難曰：「汝見此五百長者今於我所發阿耨多羅三藐三菩提心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊告阿難曰：「汝見此五百長者今於我所發阿耨多羅三藐三菩提心不？」

阿難白言：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「唯然已見。」

佛告阿難：「此五百長者，已於往昔百千億那由他諸佛所，承事供養種諸善根，今聞是法得無生忍。此諸長者，從是已後不生惡趣，於人天中常受快樂。復於來世彌勒佛所，供養恭敬尊重讚歎。及賢劫中一切諸佛，悉皆承事恭敬供養，於諸佛所聽聞正法，受持讀誦為他廣說。過二十五劫，各於諸佛剎中成無上菩提，皆同一字號勝蓮花藏如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此五百長者，已於往昔百千億那由他諸佛所，承事供養種諸善根，今聞是法得無生忍。此諸長者，從是已後不生惡趣，於人天中常受快樂。復於來世彌勒佛所，供養恭敬尊重讚歎。及賢劫中一切諸佛，悉皆承事恭敬供養，於諸佛所聽聞正法，受持讀誦為他廣說。過二十五劫，各於諸佛剎中成無上菩提，皆同一字號勝蓮花藏如來、應、正等覺。」

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！希有世尊！希有善逝！當何名此廣大法門？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！希有世尊！希有善逝！當何名此廣大法門？云何奉持？」

佛告阿難：「是法門名『菩薩瑜伽師地』，亦名『勇猛授長者所問』，如是名號汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是法門名『菩薩瑜伽師地』，亦名『勇猛授長者所問』，如是名號汝當受持。」

佛說此經已，尊者阿難及諸比丘，五百長者、諸菩薩眾，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，尊者阿難及諸比丘，五百長者、諸菩薩眾，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。