大寶積經卷第九十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第九十五

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

善順菩薩會第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善順菩薩會第二十七

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與諸大眾五百聲聞、十千菩薩恭敬圍遶。時舍衛城有一菩薩名曰善順，已於過去無量佛所種諸善根、承事供養，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，住於大慈心不瞋恚，住於大悲弘濟無倦，住於大喜善安法界，住於大捨苦樂平等，節量時食少欲知足，常為眾生之所樂見。恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化，然後復勸布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、慈悲喜捨、清淨梵行。爾時善順菩薩為令眾生見佛聞法，與諸人眾前後圍遶將詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與諸大眾五百聲聞、十千菩薩恭敬圍遶。時舍衛城有一菩薩名曰善順，已於過去無量佛所種諸善根、承事供養，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，住於大慈心不瞋恚，住於大悲弘濟無倦，住於大喜善安法界，住於大捨苦樂平等，節量時食少欲知足，常為眾生之所樂見。恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化，然後復勸布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、慈悲喜捨、清淨梵行。爾時善順菩薩為令眾生見佛聞法，與諸人眾前後圍遶將詣佛所。

時天帝釋以淨天眼見此菩薩，住上精進行頭陀行、具淨尸羅弘濟堅固，便自念言：「今此善順於諸梵行曾不懈息，將不為求帝釋處耶？或貪王位及欲樂耶？」作是念已，即便化作四丈夫身至菩薩前，種種惡言毀罵菩薩，復以刀杖及於瓦石打擲加害。爾時菩薩住慈忍力，皆忍受之曾無瞋恨。時天帝釋復更化作四大丈夫，來語菩薩：「咄哉善順！彼諸惡人以不善言罵辱於汝，及以瓦石刀杖之屬橫相打害，何不令我為汝讎報？我當為汝斷彼命根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋以淨天眼見此菩薩，住上精進行頭陀行、具淨尸羅弘濟堅固，便自念言：「今此善順於諸梵行曾不懈息，將不為求帝釋處耶？或貪王位及欲樂耶？」作是念已，即便化作四丈夫身至菩薩前，種種惡言毀罵菩薩，復以刀杖及於瓦石打擲加害。爾時菩薩住慈忍力，皆忍受之曾無瞋恨。時天帝釋復更化作四大丈夫，來語菩薩：「咄哉善順！彼諸惡人以不善言罵辱於汝，及以瓦石刀杖之屬橫相打害，何不令我為汝讎報？我當為汝斷彼命根。」

爾時菩薩告彼人言：「善男子等莫作是語。若殺害者成就惡業。假使有人於我此身節節支解猶如棗葉，我終不生殺害之心。何以故？殺害之人墮於地獄、餓鬼、畜生，乃至雖得人身，所生父母猶不愛念，恒為眾人之所憎惡。善男子！一切諸法凡有二種：一者善法，二者不善法。由不善法墮於惡趣，若依善法獲於福利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩告彼人言：「善男子等莫作是語。若殺害者成就惡業。假使有人於我此身節節支解猶如棗葉，我終不生殺害之心。何以故？殺害之人墮於地獄、餓鬼、畜生，乃至雖得人身，所生父母猶不愛念，恒為眾人之所憎惡。善男子！一切諸法凡有二種：一者善法，二者不善法。由不善法墮於惡趣，若依善法獲於福利。」

爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言：

「善惡猶種植， 皆隨業所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善惡猶種植， 皆隨業所生，

何有苦子因， 成熟甘果者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何有苦子因， 成熟甘果者？

現見法如是， 智者應思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見法如是， 智者應思惟，

苦報酬惡緣， 為善常安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦報酬惡緣， 為善常安樂。」

爾時天帝所化之人聞是言已，自念不能令彼菩薩為殺害業，忽然不現。爾時天帝復更化作金銀寶聚，令諸丈夫至菩薩所，作如是言：「汝可方便取此珍寶隨意所用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝所化之人聞是言已，自念不能令彼菩薩為殺害業，忽然不現。爾時天帝復更化作金銀寶聚，令諸丈夫至菩薩所，作如是言：「汝可方便取此珍寶隨意所用。」

爾時菩薩告彼人言：「諸善男子莫作是說。所以者何？夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙。假使我貧命不存濟，終不行於不與取法。諸君當知，凡夫愚冥貪求覆蔽，何有智人行不與取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩告彼人言：「諸善男子莫作是說。所以者何？夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙。假使我貧命不存濟，終不行於不與取法。諸君當知，凡夫愚冥貪求覆蔽，何有智人行不與取？」

爾時善順菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善順菩薩而說偈言：

「積財雖千億， 貪著心不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「積財雖千億， 貪著心不捨，

智者說此人， 在世恒貧苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者說此人， 在世恒貧苦。

彼雖無一物， 安住捨離心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼雖無一物， 安住捨離心，

智者說斯人， 世間最富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者說斯人， 世間最富貴。

智者離諸惡， 一切皆端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者離諸惡， 一切皆端嚴，

愚夫由作罪， 舉身皆醜陋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫由作罪， 舉身皆醜陋。

智者勸修善， 愚夫恒為惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者勸修善， 愚夫恒為惡，

寧受智毀罵， 不用愚稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧受智毀罵， 不用愚稱讚。」

時彼天帝所化之人聞是言已悵然而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼天帝所化之人聞是言已悵然而去。

爾時天帝復自親試持俱胝金，至菩薩所作如是言：「我先於此舍衛大城，波斯匿王與餘丈夫有所諍論，須得一人為我曲證。汝能為我作證人者，當用此金而以相奉。」爾時菩薩告帝釋言：「仁者當知，夫妄語者為不善業，既誑自身，亦誑天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽。由於妄語，能為一切惡之根本，趣不善道、毀清淨戒，能壞色身、口氣常臭，所出言詞為人惡賤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝復自親試持俱胝金，至菩薩所作如是言：「我先於此舍衛大城，波斯匿王與餘丈夫有所諍論，須得一人為我曲證。汝能為我作證人者，當用此金而以相奉。」爾時菩薩告帝釋言：「仁者當知，夫妄語者為不善業，既誑自身，亦誑天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽。由於妄語，能為一切惡之根本，趣不善道、毀清淨戒，能壞色身、口氣常臭，所出言詞為人惡賤。」

爾時菩薩重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩重說偈言：

「妄語之人， 口氣常臭， 入苦惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄語之人， 口氣常臭， 入苦惡道，

無能救者。 夫妄語者， 誑於自身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能救者。 夫妄語者， 誑於自身，

亦誑天龍， 摩睺羅等。 當知妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦誑天龍， 摩睺羅等。 當知妄語，

為諸惡本， 毀清淨戒， 死入三塗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸惡本， 毀清淨戒， 死入三塗。

汝設與我， 滿閻浮金， 我終不能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝設與我， 滿閻浮金， 我終不能，

作於妄語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作於妄語。」

時天帝釋聞說是已忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋聞說是已忽然不現。

爾時天帝復令舍支夫人、日光夫人及於五髻諸夫人等，往菩薩所，重加試鍊壞其禁戒。時舍支等即與五百盛年女人，以香塗身花粧藻飾，於後夜分至菩薩前而作是言：「我等女人年色姝盛，願親枕席相與為歡。」爾時菩薩以無染眼觀彼諸女，告之言曰：「地獄、畜生、閻羅王界，諸狂亂者、不正心者，耽昏臭穢膿血不淨，愛惡羅剎是汝親友，非諸天人清淨眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝復令舍支夫人、日光夫人及於五髻諸夫人等，往菩薩所，重加試鍊壞其禁戒。時舍支等即與五百盛年女人，以香塗身花粧藻飾，於後夜分至菩薩前而作是言：「我等女人年色姝盛，願親枕席相與為歡。」爾時菩薩以無染眼觀彼諸女，告之言曰：「地獄、畜生、閻羅王界，諸狂亂者、不正心者，耽昏臭穢膿血不淨，愛惡羅剎是汝親友，非諸天人清淨眷屬。」

爾時菩薩重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩重說偈言：

「愚人昏迷念不淨， 耽染臭穢膿血身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚人昏迷念不淨， 耽染臭穢膿血身，

諸欲迅滅歸無常， 永沈地獄閻羅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲迅滅歸無常， 永沈地獄閻羅界。

假令變化如汝等， 色身殊勝滿世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令變化如汝等， 色身殊勝滿世間，

我無一念貪染心， 常生如夢如怨想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無一念貪染心， 常生如夢如怨想。」

時舍支等雖盡變態，而彼菩薩曾無貪染，各還天宮白帝釋言：「我觀善順志願堅固，當成正覺無有疑也。所以者何？彼於我等無少貪愛，但生厭離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍支等雖盡變態，而彼菩薩曾無貪染，各還天宮白帝釋言：「我觀善順志願堅固，當成正覺無有疑也。所以者何？彼於我等無少貪愛，但生厭離。」

爾時帝釋雖聞此言，猶懷憂惱如箭中身，恒作是念：「彼人必當毀奪於我，無有疑惑。我今應往重加試之，於諸願中的何所願？」作是思已至菩薩前，捨去憍慢頭頂禮足，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋雖聞此言，猶懷憂惱如箭中身，恒作是念：「彼人必當毀奪於我，無有疑惑。我今應往重加試之，於諸願中的何所願？」作是思已至菩薩前，捨去憍慢頭頂禮足，以偈問曰：

「仁今勤修淨梵行， 於諸欲願何所求？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仁今勤修淨梵行， 於諸欲願何所求？

為求日月釋梵天？ 為求三有諸王位？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求日月釋梵天？ 為求三有諸王位？」

爾時善順菩薩以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善順菩薩以偈答曰：

「我觀日月釋梵天， 世間王位三有報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀日月釋梵天， 世間王位三有報，

一切無常不堅固， 何有智者為茲願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無常不堅固， 何有智者為茲願？」

爾時天帝聞此頌已，復白菩薩：「若如所言，為求何願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝聞此頌已，復白菩薩：「若如所言，為求何願？」

於是菩薩以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是菩薩以偈答曰：

「我本不貪世間樂， 但求不生不滅身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本不貪世間樂， 但求不生不滅身，

勤修方便濟群生， 願同登彼菩提路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修方便濟群生， 願同登彼菩提路。」

爾時天帝聞是頌已心生安樂，必知菩薩不求釋位。歡喜踊躍，以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝聞是頌已心生安樂，必知菩薩不求釋位。歡喜踊躍，以偈歎曰：

「汝言弘濟為群生， 此心廣大無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝言弘濟為群生， 此心廣大無與等，

願破魔軍證甘露， 由斯恒轉勝法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願破魔軍證甘露， 由斯恒轉勝法輪。」

爾時天帝說是偈已，恭敬旋遶禮菩薩足，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝說是偈已，恭敬旋遶禮菩薩足，忽然不現。

爾時善順菩薩於其晨朝入舍衛城遊化往來，得劫初時閻浮金鈴，其鈴價直過閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善順菩薩於其晨朝入舍衛城遊化往來，得劫初時閻浮金鈴，其鈴價直過閻浮提。

爾時菩薩持此金鈴，於四衢中高聲唱言：「此舍衛城誰最貧窮，當以此鈴而施與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩持此金鈴，於四衢中高聲唱言：「此舍衛城誰最貧窮，當以此鈴而施與之。」

時有最勝耆舊長者，聞是語已奔走而來，白菩薩言：「我於此城最為貧窮，可持此鈴而施於我。」爾時菩薩語長者言：「汝非貧者。所以者何？於此城中，有善男子貧中最貧，應以此鈴而施與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有最勝耆舊長者，聞是語已奔走而來，白菩薩言：「我於此城最為貧窮，可持此鈴而施於我。」爾時菩薩語長者言：「汝非貧者。所以者何？於此城中，有善男子貧中最貧，應以此鈴而施與之。」

長者問言：「誰為此人？」菩薩答言：「波斯匿王於此城中最為貧者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者問言：「誰為此人？」菩薩答言：「波斯匿王於此城中最為貧者。」

時彼長者謂菩薩言：「莫作是說。何以故？波斯匿王富貴多財庫藏盈溢、珍奇賄貨用無窮盡。云何乃言貧中最貧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長者謂菩薩言：「莫作是說。何以故？波斯匿王富貴多財庫藏盈溢、珍奇賄貨用無窮盡。云何乃言貧中最貧？」

爾時菩薩於大眾中以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩於大眾中以偈答言：

「設有伏藏千億餘， 以貪愛心無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設有伏藏千億餘， 以貪愛心無厭足，

猶如大海吞眾流， 如斯愚人最為貧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大海吞眾流， 如斯愚人最為貧。

由此復令貪增長， 展轉滋蔓相續生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此復令貪增長， 展轉滋蔓相續生，

於現在世及未來， 彼無智者常貧匱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於現在世及未來， 彼無智者常貧匱。」

爾時善順菩薩說此偈已，與諸大眾即便往詣波斯匿王。於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶。菩薩爾時前白王言：「我於此城往來遊化，得劫初時閻浮金鈴，其鈴價直過閻浮提。我於彼時竊作是念：『於此城中有最貧者，當持此鈴而施與之。』復更思惟：『城中最貧莫過王者。』今齎此鈴願以相奉，王既貧窮為我受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善順菩薩說此偈已，與諸大眾即便往詣波斯匿王。於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶。菩薩爾時前白王言：「我於此城往來遊化，得劫初時閻浮金鈴，其鈴價直過閻浮提。我於彼時竊作是念：『於此城中有最貧者，當持此鈴而施與之。』復更思惟：『城中最貧莫過王者。』今齎此鈴願以相奉，王既貧窮為我受之。」

爾時菩薩作是言已重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩作是言已重說偈言：

「若人多貪求， 積財無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人多貪求， 積財無厭足，

如是狂亂人， 名為最貧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是狂亂人， 名為最貧者。

王恒多賦稅， 橫罰無過人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王恒多賦稅， 橫罰無過人，

愛著於國城， 不觀來世業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛著於國城， 不觀來世業。

於世得自在， 不能蔭群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世得自在， 不能蔭群生，

見諸貧苦人， 曾無憐愍念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸貧苦人， 曾無憐愍念。

耽染於女人， 不懼於惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耽染於女人， 不懼於惡道，

邪亂未常覺， 豈非貧窮者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪亂未常覺， 豈非貧窮者？

若人知淨信， 歸依佛法僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人知淨信， 歸依佛法僧，

於身及命財， 常念不堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於身及命財， 常念不堅固。

知不堅固已， 於彼不迷惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知不堅固已， 於彼不迷惑，

能於身命財， 永得常堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於身命財， 永得常堅固。

若能勤念住， 樂於不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能勤念住， 樂於不放逸，

彼人名富貴， 善財常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人名富貴， 善財常安樂。

如火焚燒時， 不厭於林樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火焚燒時， 不厭於林樹，

王今亦如是， 貪愛無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王今亦如是， 貪愛無厭足。

水不厭於雲， 海不厭於水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水不厭於雲， 海不厭於水，

王今亦如是， 何有厭足時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王今亦如是， 何有厭足時。

日月常巡歷， 不厭於四方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月常巡歷， 不厭於四方，

王今亦如是， 終命無休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王今亦如是， 終命無休息。

如火焚燒時， 不厭於草木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火焚燒時， 不厭於草木，

智人亦如是， 未甞不行善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人亦如是， 未甞不行善。

如水不厭雲， 如海不厭水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水不厭雲， 如海不厭水，

智人亦如是， 不厭善增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人亦如是， 不厭善增長。

王位雖自在， 畢竟歸無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王位雖自在， 畢竟歸無常，

一切皆不淨， 智者應捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆不淨， 智者應捨離。」

爾時波斯匿王聞斯語已，內懷慚愧謂菩薩曰：「善哉仁者！汝雖善勸，我猶未信。今汝斯言，為汝自說？為有證乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王聞斯語已，內懷慚愧謂菩薩曰：「善哉仁者！汝雖善勸，我猶未信。今汝斯言，為汝自說？為有證乎？」

菩薩答言：「汝不聞耶？如來、應、正等覺具一切智，今者現與無量天人、乾闥婆、阿修羅等，在於舍衛大城祇樹給孤獨園，當證大王是貧窮人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩答言：「汝不聞耶？如來、應、正等覺具一切智，今者現與無量天人、乾闥婆、阿修羅等，在於舍衛大城祇樹給孤獨園，當證大王是貧窮人。」

王言：「仁者！若如汝說，我願相與往見如來，聽聞教誨歸依供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「仁者！若如汝說，我願相與往見如來，聽聞教誨歸依供養。」

菩薩答言：「大王當知，如來境界非諸凡愚之所能測，破煩惱慢哀愍眾生，已於聖智能知此世及於來世。若有善根勝意樂者，雖在極遠佛常加護。若知我心，欲令大王於我生信，必當來此為我作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩答言：「大王當知，如來境界非諸凡愚之所能測，破煩惱慢哀愍眾生，已於聖智能知此世及於來世。若有善根勝意樂者，雖在極遠佛常加護。若知我心，欲令大王於我生信，必當來此為我作證。」

爾時菩薩即於王前偏袒一肩，右膝著地合掌恭敬，即以偈頌請如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩即於王前偏袒一肩，右膝著地合掌恭敬，即以偈頌請如來曰：

「如來真實智， 悲愍諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來真實智， 悲愍諸群生，

願知我深心， 垂哀為作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願知我深心， 垂哀為作證。」

爾時菩薩說偈請已，於彼大地忽然震裂。五百聲聞，十千菩薩，梵釋諸天及於龍鬼，無量眾生圍遶如來，從地踊出。善順菩薩合掌恭敬，前白佛言：「世尊！我先於此舍衛城中遊化往來，得劫初時閻浮金鈴，其鈴價直過閻浮提。我於爾時便作是念：『若有眾生於舍衛城最貧窮者，當以此鈴而施與之。』復自思惟：『波斯匿王於此城中最為貧者。何以故？恃於王位，於諸眾生未嘗憐愍，殘剝欺奪橫加侵損，貪愛覆蔽不知厭足。』我以此王為最貧者，欲將金鈴而施與之。王問我言：『謂我貧窮，誰為證者？』我又答云：『如來大師應、正等覺，捨離煩惱瞋垢無餘，於諸眾生悉皆平等，當為作證。』唯願世尊示教利喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩說偈請已，於彼大地忽然震裂。五百聲聞，十千菩薩，梵釋諸天及於龍鬼，無量眾生圍遶如來，從地踊出。善順菩薩合掌恭敬，前白佛言：「世尊！我先於此舍衛城中遊化往來，得劫初時閻浮金鈴，其鈴價直過閻浮提。我於爾時便作是念：『若有眾生於舍衛城最貧窮者，當以此鈴而施與之。』復自思惟：『波斯匿王於此城中最為貧者。何以故？恃於王位，於諸眾生未嘗憐愍，殘剝欺奪橫加侵損，貪愛覆蔽不知厭足。』我以此王為最貧者，欲將金鈴而施與之。王問我言：『謂我貧窮，誰為證者？』我又答云：『如來大師應、正等覺，捨離煩惱瞋垢無餘，於諸眾生悉皆平等，當為作證。』唯願世尊示教利喜。」

爾時世尊為欲調伏波斯匿王，而告之曰：「大王當知，或有於法，善順貧窮、王為富貴。或有於法，王為貧窮、善順富貴。所以者何？身登王位於世自在，金銀摩尼車𤦲珊瑚庫藏盈滿；當於此時善順貧窮、王為富貴。勤修梵行、樂淨尸羅、捨家多聞、離諸放逸、八齋五戒、弘濟無疲。有一於此，王實貧窮、善順富貴。王今應知，憍薩羅國一切眾生財物庫藏，比於善順五戒八齋堅固清淨，百分千分不及其一，至俱胝分亦不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為欲調伏波斯匿王，而告之曰：「大王當知，或有於法，善順貧窮、王為富貴。或有於法，王為貧窮、善順富貴。所以者何？身登王位於世自在，金銀摩尼車𤦲珊瑚庫藏盈滿；當於此時善順貧窮、王為富貴。勤修梵行、樂淨尸羅、捨家多聞、離諸放逸、八齋五戒、弘濟無疲。有一於此，王實貧窮、善順富貴。王今應知，憍薩羅國一切眾生財物庫藏，比於善順五戒八齋堅固清淨，百分千分不及其一，至俱胝分亦不及一。」

爾時波斯匿王親聞如來真實教誨，捨所憍慢，合掌慇懃瞻仰善順，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王親聞如來真實教誨，捨所憍慢，合掌慇懃瞻仰善順，而說偈言：

「善哉摧伏我憍慢， 當得如來最勝身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉摧伏我憍慢， 當得如來最勝身，

以此王位捨於汝， 願恒為汝菩提眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此王位捨於汝， 願恒為汝菩提眾。

我實貧窮汝為富， 今知此說非妄言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我實貧窮汝為富， 今知此說非妄言，

王位徒為眾苦因， 背於白法生惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王位徒為眾苦因， 背於白法生惡趣。」

爾時波斯匿王說是偈已，白佛言：「世尊！我於今者發於無上大菩提心，願於眾生安樂解脫生死繫縛。我今願以財物庫藏金銀之屬分為三分，一分奉施如來世尊及比丘眾，一分施與舍衛城中貧窮苦惱無依怙者，一分財物留資國用。凡我所有園池花果，悉願奉施最勝如來并比丘眾。唯願世尊垂哀納受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王說是偈已，白佛言：「世尊！我於今者發於無上大菩提心，願於眾生安樂解脫生死繫縛。我今願以財物庫藏金銀之屬分為三分，一分奉施如來世尊及比丘眾，一分施與舍衛城中貧窮苦惱無依怙者，一分財物留資國用。凡我所有園池花果，悉願奉施最勝如來并比丘眾。唯願世尊垂哀納受。」

爾時憍薩羅國五百長者覩斯事已，皆發無上大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時憍薩羅國五百長者覩斯事已，皆發無上大菩提心。

爾時善順菩薩白佛言：「世尊！唯願如來為諸大眾說於法要，令諸眾生遇如來者為不空過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善順菩薩白佛言：「世尊！唯願如來為諸大眾說於法要，令諸眾生遇如來者為不空過。」

爾時世尊告眾人言：「善男子等，有三無量功德資糧，於諸如來雖有稱說猶不能盡，況於聲聞諸三乘等。何者為三？一者護持正法，二者發菩提心，三者勸諸眾生起無上願。復有三十二法，若善男子若善女人能勤修者，則為見於如來不空過也。一者於諸如來生不壞信，二者護持正法令得久住，三者於尊重僧而不輕慢，四者於應供人恭敬親近，五者於愛於憎心常平等，六者恒於正法樂聞恭敬，七者安住寂靜離於諠閙，八者於如來乘演說無倦，九者若說法時不為名利，十者志求真實如理勤修，十一捨施，十二持戒，十三忍辱，十四精進，十五禪定，十六正慧，十七於諸眾生隨樂護念，十八成熟眾生不忘失法，十九恒於己身善自調伏，二十以善法要調伏於他，二十一不染煩惱，二十二常樂出家，二十三住阿蘭若，二十四聖種喜足，二十五勤行頭陀，二十六捨不善法，二十七弘誓堅固，二十八蘭若無懈，二十九植眾善本，三十常不放逸，三十一遠二乘見，三十二讚歎大乘。」於是五百比丘聞斯法已，遠塵離垢得法眼淨。及萬二千眾生，同發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告眾人言：「善男子等，有三無量功德資糧，於諸如來雖有稱說猶不能盡，況於聲聞諸三乘等。何者為三？一者護持正法，二者發菩提心，三者勸諸眾生起無上願。復有三十二法，若善男子若善女人能勤修者，則為見於如來不空過也。一者於諸如來生不壞信，二者護持正法令得久住，三者於尊重僧而不輕慢，四者於應供人恭敬親近，五者於愛於憎心常平等，六者恒於正法樂聞恭敬，七者安住寂靜離於諠閙，八者於如來乘演說無倦，九者若說法時不為名利，十者志求真實如理勤修，十一捨施，十二持戒，十三忍辱，十四精進，十五禪定，十六正慧，十七於諸眾生隨樂護念，十八成熟眾生不忘失法，十九恒於己身善自調伏，二十以善法要調伏於他，二十一不染煩惱，二十二常樂出家，二十三住阿蘭若，二十四聖種喜足，二十五勤行頭陀，二十六捨不善法，二十七弘誓堅固，二十八蘭若無懈，二十九植眾善本，三十常不放逸，三十一遠二乘見，三十二讚歎大乘。」於是五百比丘聞斯法已，遠塵離垢得法眼淨。及萬二千眾生，同發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時世尊以法教化令諸眾生獲善利已，與諸比丘并餘來眾忽然不現。爾時波斯匿王既覩斯事踊躍歡喜，便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩，作是言曰：「善哉仁者！願垂哀納。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以法教化令諸眾生獲善利已，與諸比丘并餘來眾忽然不現。爾時波斯匿王既覩斯事踊躍歡喜，便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩，作是言曰：「善哉仁者！願垂哀納。」

善順菩薩告於王言：「大王當知，我於此衣不應受之。所以者何？然我自有百衲之衣，恒掛樹枝以為箱篋，一切眾生無欺奪想。我既自身無慳悋心，亦令他人不生愛著，其有施者名清淨施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善順菩薩告於王言：「大王當知，我於此衣不應受之。所以者何？然我自有百衲之衣，恒掛樹枝以為箱篋，一切眾生無欺奪想。我既自身無慳悋心，亦令他人不生愛著，其有施者名清淨施。」

時波斯匿王復作是言：「汝若不受，願當為我以足踏之，令我長夜安樂利益。」菩薩爾時為於王故，即以雙足踏此二衣。時波斯匿王謂菩薩言：「今此之衣，便於汝身為我受訖。我何所用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王復作是言：「汝若不受，願當為我以足踏之，令我長夜安樂利益。」菩薩爾時為於王故，即以雙足踏此二衣。時波斯匿王謂菩薩言：「今此之衣，便於汝身為我受訖。我何所用？」

善順菩薩告於王言：「汝持此衣，施於城中貧窮苦惱無依怙者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善順菩薩告於王言：「汝持此衣，施於城中貧窮苦惱無依怙者。」

爾時波斯匿王如菩薩教，持此二衣會諸貧人而施與之。時諸貧人觸斯衣者，狂者得心、聾者得聞、盲者得見、根不具者悉得具足，由於菩薩威神力故。彼時眾人俱發聲言：「我今以何報菩薩恩？」爾時空中有聲告曰：「諸人當知，善順菩薩不可以於花香飲食為報恩者，唯當速發菩提心耳。」是時五百貧人聞於空中有如是聲，咸說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王如菩薩教，持此二衣會諸貧人而施與之。時諸貧人觸斯衣者，狂者得心、聾者得聞、盲者得見、根不具者悉得具足，由於菩薩威神力故。彼時眾人俱發聲言：「我今以何報菩薩恩？」爾時空中有聲告曰：「諸人當知，善順菩薩不可以於花香飲食為報恩者，唯當速發菩提心耳。」是時五百貧人聞於空中有如是聲，咸說偈言：

「我等今者， 發菩提心， 當成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等今者， 發菩提心， 當成正覺，

說諸勝法。 於諸眾生， 施以安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸勝法。 於諸眾生， 施以安樂，

我樂菩提， 得佛法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我樂菩提， 得佛法故。」

爾時波斯匿王白菩薩言：「善哉仁者！汝若詣彼將見如來，願時報我，我當隨從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王白菩薩言：「善哉仁者！汝若詣彼將見如來，願時報我，我當隨從。」

善順菩薩言：「大王當知，諸佛難值正法難聞，豈獨大王而自往耶？當為眾生作於善友。王應於此舍衛城中勅諸人民悉令隨從，違王教者王法治之。所以者何？凡諸菩薩猶有眷屬圍遶莊嚴，況於王乎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善順菩薩言：「大王當知，諸佛難值正法難聞，豈獨大王而自往耶？當為眾生作於善友。王應於此舍衛城中勅諸人民悉令隨從，違王教者王法治之。所以者何？凡諸菩薩猶有眷屬圍遶莊嚴，況於王乎。」

時波斯匿王白菩薩言：「誰者是於菩薩眷屬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王白菩薩言：「誰者是於菩薩眷屬？」

菩薩答言：「勸菩提心是菩薩眷屬，令覺悟故。勸見如來是菩薩眷屬，不虛妄故。勸聞正法是菩薩眷屬，獲多聞故。勸見聖眾是菩薩眷屬，得善友故。四攝是菩薩眷屬，攝眾生故。六波羅蜜是菩薩眷屬，增長菩提故。三十七品是菩薩眷屬，趣向道場故。菩薩有斯眷屬莊嚴侍衛，能摧魔軍至師子吼，登最勝處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩答言：「勸菩提心是菩薩眷屬，令覺悟故。勸見如來是菩薩眷屬，不虛妄故。勸聞正法是菩薩眷屬，獲多聞故。勸見聖眾是菩薩眷屬，得善友故。四攝是菩薩眷屬，攝眾生故。六波羅蜜是菩薩眷屬，增長菩提故。三十七品是菩薩眷屬，趣向道場故。菩薩有斯眷屬莊嚴侍衛，能摧魔軍至師子吼，登最勝處。」

爾時波斯匿王及諸大眾歡喜踊躍，九千眾生離煩惱垢得清淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王及諸大眾歡喜踊躍，九千眾生離煩惱垢得清淨眼。

佛說是經已，善順菩薩、波斯匿王，及諸天、人、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，善順菩薩、波斯匿王，及諸天、人、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，歡喜奉行。