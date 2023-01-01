大寶積經卷第九十四後秦三藏法師羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第九十四後秦三藏法師羅什譯

善臂菩薩會第二十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善臂菩薩會第二十六之二

「善臂！云何菩薩摩訶薩具足行禪波羅蜜？菩薩若眼見色不取其相，或時眼根為外緣所牽，應正行守護不令隨緣，不留心於無明貪著世間，護持是戒；爾時具足得眼根戒。耳聞聲、鼻嗅香、舌甞味、身覺觸、意知法，亦如是。是菩薩若行住坐臥，若說法若默然，終不遠離寂定之心，善護手足無有散亂，常懷慚愧善護口業，安詳直視，心常寂靜不憙戲笑，善御身口意業令其寂靜。若屏猥處及現露處，無有異心。於所須物衣服飲食臥具醫藥心常知足，易養易滿易可使令。善行寂靜遠離憒閙，於利衰毀譽稱譏苦樂心無有異，不高不下。命及非命亦無異心，無瞋無愛。等視冤家猶如赤子，於忍不忍心常平等。聖聲凡聲寂聲亂聲，亦復如是。憎愛色中心不高下，離染瞋恚愛不愛者，聲香味觸法亦復如是。是菩薩觀欲如骨璅，邪憶想故發起此心。觀欲如肉團，多怨憎故。觀欲如炬火，染著苦法遠離樂故。觀欲如樹上果，多人愛著故。觀欲如假借，不得自在故。觀欲如夢，念念滅故。觀欲如癰，於苦倒中生樂想故。觀欲如鈎，行諸惡法墮惡道故。觀欲如灰河，增益欲染不知足故。是故菩薩如是觀已，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成初禪行。離覺觀，內淨信，心在一處，無覺無觀，定生喜樂，成二禪行。離喜行捨念正智一心，身行樂諸聖人能行能捨，成三禪行。捨苦樂意，先滅憂喜，行捨念淨，成四禪行。於一切眾生思惟樂想，成就無量無邊慈心。於眾生中思惟苦想，成就無量無邊悲心。於眾生中思惟喜想，成就無量無邊喜心。於眾生中捨苦樂想，成就無量無邊捨心。是菩薩不思惟色想，成就空處寂靜行。不思惟空想，成就識處寂靜行。不思惟識想，成就無所有處寂靜行。不思惟無所有處想，成就非有想非無想處寂靜行。是菩薩於入息出息，若隨若住，長時知長、短時知短，成就入息出息寂靜行。是菩薩思惟觀身不淨想，成就不淨寂靜行。是菩薩思惟無常想生老病過，成就無常想寂靜行。思惟食中起無量過患想，成就食不淨想寂靜行。於諸世界城邑聚落種種嚴飾中，思惟分別必歸壞敗想，成就世間不可樂寂靜行。是菩薩內有色想，外觀色少，若好若醜取其相貌，成就初勝處行。是菩薩內有色想，外觀色多，若好若醜取其相貌，成就二勝處行。是菩薩若死若燒，風吹日曝成為灰土，為水所漂，若碎滅磨滅，若斷三有，是名內無色想觀外色少，若好若醜取其相貌，成就第三勝處行。是菩薩內無色想外觀色多，若好若醜取其相貌，成就第四勝處行。是菩薩內無色相，外觀色青無量無邊，愛樂取相，成就第五勝處行。是菩薩內無色想，外觀色赤無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善臂！云何菩薩摩訶薩具足行禪波羅蜜？菩薩若眼見色不取其相，或時眼根為外緣所牽，應正行守護不令隨緣，不留心於無明貪著世間，護持是戒；爾時具足得眼根戒。耳聞聲、鼻嗅香、舌甞味、身覺觸、意知法，亦如是。是菩薩若行住坐臥，若說法若默然，終不遠離寂定之心，善護手足無有散亂，常懷慚愧善護口業，安詳直視，心常寂靜不憙戲笑，善御身口意業令其寂靜。若屏猥處及現露處，無有異心。於所須物衣服飲食臥具醫藥心常知足，易養易滿易可使令。善行寂靜遠離憒閙，於利衰毀譽稱譏苦樂心無有異，不高不下。命及非命亦無異心，無瞋無愛。等視冤家猶如赤子，於忍不忍心常平等。聖聲凡聲寂聲亂聲，亦復如是。憎愛色中心不高下，離染瞋恚愛不愛者，聲香味觸法亦復如是。是菩薩觀欲如骨璅，邪憶想故發起此心。觀欲如肉團，多怨憎故。觀欲如炬火，染著苦法遠離樂故。觀欲如樹上果，多人愛著故。觀欲如假借，不得自在故。觀欲如夢，念念滅故。觀欲如癰，於苦倒中生樂想故。觀欲如鈎，行諸惡法墮惡道故。觀欲如灰河，增益欲染不知足故。是故菩薩如是觀已，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成初禪行。離覺觀，內淨信，心在一處，無覺無觀，定生喜樂，成二禪行。離喜行捨念正智一心，身行樂諸聖人能行能捨，成三禪行。捨苦樂意，先滅憂喜，行捨念淨，成四禪行。於一切眾生思惟樂想，成就無量無邊慈心。於眾生中思惟苦想，成就無量無邊悲心。於眾生中思惟喜想，成就無量無邊喜心。於眾生中捨苦樂想，成就無量無邊捨心。是菩薩不思惟色想，成就空處寂靜行。不思惟空想，成就識處寂靜行。不思惟識想，成就無所有處寂靜行。不思惟無所有處想，成就非有想非無想處寂靜行。是菩薩於入息出息，若隨若住，長時知長、短時知短，成就入息出息寂靜行。是菩薩思惟觀身不淨想，成就不淨寂靜行。是菩薩思惟無常想生老病過，成就無常想寂靜行。思惟食中起無量過患想，成就食不淨想寂靜行。於諸世界城邑聚落種種嚴飾中，思惟分別必歸壞敗想，成就世間不可樂寂靜行。是菩薩內有色想，外觀色少，若好若醜取其相貌，成就初勝處行。是菩薩內有色想，外觀色多，若好若醜取其相貌，成就二勝處行。是菩薩若死若燒，風吹日曝成為灰土，為水所漂，若碎滅磨滅，若斷三有，是名內無色想觀外色少，若好若醜取其相貌，成就第三勝處行。是菩薩內無色想外觀色多，若好若醜取其相貌，成就第四勝處行。是菩薩內無色相，外觀色青無量無邊，愛樂取相，成就第五勝處行。是菩薩內無色想，外觀色赤無量

無邊，愛樂取相，成就第六勝處行。是菩薩內無色相，外觀色黃無量無邊，愛樂取相，成就第七勝處行。是菩薩內無色相，外觀色白無量無邊，愛樂取相，成就第八勝處行。是菩薩入是無量無邊地一切處，不念異相，成就初一切處行。是菩薩入無量無邊水火風青黃赤白虛空識一切處，不念異相，成就十一切入處行。是菩薩入苦法時，心緣一切善根，所謂大慈大悲、攝持正法、不斷三寶、莊嚴佛身、清淨梵音、本昔誓願、教化眾生、淨佛世界、坐菩提樹、轉妙法輪、除斷一切眾生結使，其心所緣境界如是。是菩薩入禪定時，離四識住處，不依地大水大火大風大空大識大，亦不依止今世後世，入如是定都無所依。是菩薩入禪，其心愛樂，為欲入於無上解脫定故。是菩薩修行禪定，願令一切眾生得度得解脫故、為得一切智具足一切佛法故。若思惟若思惟已，願令一切眾生得度得解脫故、為得一切智具足一切佛法故。於此禪定若無力能學，是菩薩應如是思惟：『我今應時時漸漸勤加精進遠離亂心，時時漸漸勤加精進學一心，令此一心增廣具足，乃至生有終不懈怠不生愁憂。』是菩薩發起菩提心、念菩提心、修菩提心，悕望菩提、願求菩提，是名菩薩摩訶薩無量無邊善根禪定，欲令一切世間在在處處所有眾生，發起無漏禪定、發起無學禪定，生無漏禪定、生無學禪定。菩薩摩訶薩行是禪定，不以為難、以為喜樂，速疾具足禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊，愛樂取相，成就第六勝處行。是菩薩內無色相，外觀色黃無量無邊，愛樂取相，成就第七勝處行。是菩薩內無色相，外觀色白無量無邊，愛樂取相，成就第八勝處行。是菩薩入是無量無邊地一切處，不念異相，成就初一切處行。是菩薩入無量無邊水火風青黃赤白虛空識一切處，不念異相，成就十一切入處行。是菩薩入苦法時，心緣一切善根，所謂大慈大悲、攝持正法、不斷三寶、莊嚴佛身、清淨梵音、本昔誓願、教化眾生、淨佛世界、坐菩提樹、轉妙法輪、除斷一切眾生結使，其心所緣境界如是。是菩薩入禪定時，離四識住處，不依地大水大火大風大空大識大，亦不依止今世後世，入如是定都無所依。是菩薩入禪，其心愛樂，為欲入於無上解脫定故。是菩薩修行禪定，願令一切眾生得度得解脫故、為得一切智具足一切佛法故。若思惟若思惟已，願令一切眾生得度得解脫故、為得一切智具足一切佛法故。於此禪定若無力能學，是菩薩應如是思惟：『我今應時時漸漸勤加精進遠離亂心，時時漸漸勤加精進學一心，令此一心增廣具足，乃至生有終不懈怠不生愁憂。』是菩薩發起菩提心、念菩提心、修菩提心，悕望菩提、願求菩提，是名菩薩摩訶薩無量無邊善根禪定，欲令一切世間在在處處所有眾生，發起無漏禪定、發起無學禪定，生無漏禪定、生無學禪定。菩薩摩訶薩行是禪定，不以為難、以為喜樂，速疾具足禪波羅蜜。

「善臂！云何菩薩摩訶薩具足般若波羅蜜？善臂！若有聰明智慧之人，學已能持、聞已誦習，善學諸法甚深相義亦能分別，如所聞法，聞已思義。有如是等者，菩薩爾時則應親近，恭敬供養尊重讚歎，乃至刀杖不應遠離。是菩薩因學問故、因了義故、因思義故、供養恭敬師和上故，乃至近死終不避難諸苦惱事，所謂飢渴寒熱、蚊虻毒螫、風吹日曝、諸惡觸等、罵詈誹謗。是菩薩於正法中起寶聚想，於說法者起寶藏想，於聽法者起難遭想，於問義者起慧命想，於多學者斷除無明起智慧想，於分別諸法起百千生生慧眼想。是菩薩聞是諸法，受持修學、廣分別已，知陰界入、四聖諦、十二因緣、三世三乘，得如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善臂！云何菩薩摩訶薩具足般若波羅蜜？善臂！若有聰明智慧之人，學已能持、聞已誦習，善學諸法甚深相義亦能分別，如所聞法，聞已思義。有如是等者，菩薩爾時則應親近，恭敬供養尊重讚歎，乃至刀杖不應遠離。是菩薩因學問故、因了義故、因思義故、供養恭敬師和上故，乃至近死終不避難諸苦惱事，所謂飢渴寒熱、蚊虻毒螫、風吹日曝、諸惡觸等、罵詈誹謗。是菩薩於正法中起寶聚想，於說法者起寶藏想，於聽法者起難遭想，於問義者起慧命想，於多學者斷除無明起智慧想，於分別諸法起百千生生慧眼想。是菩薩聞是諸法，受持修學、廣分別已，知陰界入、四聖諦、十二因緣、三世三乘，得如是知。

「云何知界？知二界。有為界、無為界，是名二界。云何有為界？若法生住滅者，是名有為界。云何無為界？若法無生住滅，是名無為界。是名知有為、無為界。復次知三界，善界、不善界、無記界。云何善界？若不貪共不貪、若不恚共不恚、若不癡共不癡，是名善界。云何不善界？若貪共貪、若瞋共瞋、若癡共癡，是名不善界。云何無記界？除善不善，若有餘法，是名無記界。復次知三界，所謂欲界、色界、無色界。云何欲界？地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、人、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。若於此中欲染貪著，瞋恚愚癡悕望，欲得心所作業，是名知欲界。云何色界？梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、果實天、少果天、廣果天、無量果天、無想天、無熱天、無惱天、善見天、好善見天、阿迦膩吒天。若於此中，色染愚癡悕望，欲得心所作業，是名色界。云何無色界？空處天、識處天、無所有處天、非有想非無想處天。若於此中，無色染污愚癡悕望，欲得心所作業，是名無色界。是名三界。復次知四界，欲界、色界、無色界、無為界，是名知四界。復次知六界，所謂欲界、恚界、害界、出界、不恚界、不害界，是名知六界。復次知六界，所謂地、水、火、風、空、識界，是名六界。觀地大無常變壞，無堅無牢相，若無常即是苦，若是苦即無我。水火風空識大，無常變壞無堅牢相，若無常即苦，若苦即無我。是名知六界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何知界？知二界。有為界、無為界，是名二界。云何有為界？若法生住滅者，是名有為界。云何無為界？若法無生住滅，是名無為界。是名知有為、無為界。復次知三界，善界、不善界、無記界。云何善界？若不貪共不貪、若不恚共不恚、若不癡共不癡，是名善界。云何不善界？若貪共貪、若瞋共瞋、若癡共癡，是名不善界。云何無記界？除善不善，若有餘法，是名無記界。復次知三界，所謂欲界、色界、無色界。云何欲界？地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、人、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。若於此中欲染貪著，瞋恚愚癡悕望，欲得心所作業，是名知欲界。云何色界？梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、果實天、少果天、廣果天、無量果天、無想天、無熱天、無惱天、善見天、好善見天、阿迦膩吒天。若於此中，色染愚癡悕望，欲得心所作業，是名色界。云何無色界？空處天、識處天、無所有處天、非有想非無想處天。若於此中，無色染污愚癡悕望，欲得心所作業，是名無色界。是名三界。復次知四界，欲界、色界、無色界、無為界，是名知四界。復次知六界，所謂欲界、恚界、害界、出界、不恚界、不害界，是名知六界。復次知六界，所謂地、水、火、風、空、識界，是名六界。觀地大無常變壞，無堅無牢相，若無常即是苦，若是苦即無我。水火風空識大，無常變壞無堅牢相，若無常即苦，若苦即無我。是名知六界。

「是菩薩聞如是法已，受持修學廣分別已，即知五陰。所謂色陰、受想行識陰。色如水沫，即是生滅不得久住。受如水泡，即是生滅不得久住。想如野馬，即是生滅不得久住。行如芭蕉，即是生滅不得久住。識如幻化，即是生滅不得久住。是名知五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩聞如是法已，受持修學廣分別已，即知五陰。所謂色陰、受想行識陰。色如水沫，即是生滅不得久住。受如水泡，即是生滅不得久住。想如野馬，即是生滅不得久住。行如芭蕉，即是生滅不得久住。識如幻化，即是生滅不得久住。是名知五陰。

「是菩薩聞是法已，受持修學廣分別已，即知內入。所謂眼入、耳鼻舌身意入，是名內六入。眼入即是苦法老法死法、空無我無我所、熾然三毒。生老病死憂悲苦惱亦能熾然諸苦惱法，耳鼻舌身意亦如是，熾然三毒乃至諸苦。是名知內六入。復次知外六入，眼所見色是名外六入，耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所甞味、身所覺觸、意所知法，是名外六入。眼所見色是外入，不堅牢性、無所依止、亦無勢力，一切無常，如實非不如實，如幻如化。耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所甞味、身所覺觸、意所知法亦如是，是名知外六入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩聞是法已，受持修學廣分別已，即知內入。所謂眼入、耳鼻舌身意入，是名內六入。眼入即是苦法老法死法、空無我無我所、熾然三毒。生老病死憂悲苦惱亦能熾然諸苦惱法，耳鼻舌身意亦如是，熾然三毒乃至諸苦。是名知內六入。復次知外六入，眼所見色是名外六入，耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所甞味、身所覺觸、意所知法，是名外六入。眼所見色是外入，不堅牢性、無所依止、亦無勢力，一切無常，如實非不如實，如幻如化。耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所甞味、身所覺觸、意所知法亦如是，是名知外六入。

「是菩薩聞如是法已，受持修學廣分別已，即知四聖諦。所謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名四聖諦。云何苦聖諦？若五陰、六界、內六入、外六入，是名苦。此苦無常，喻如怨賊，如癰如箭、如獄閉繫、如器壞敗，是不自在即是無我。得如是知已，是名知苦聖諦。云何集聖諦？所謂貪恚癡慢我慢專取於我，決定計我常住不壞。我即是色、我異於色。我即是想、我異於想。我是想非想、我異想非想。我即是陰、我異於陰。我中有陰、陰中有我。我即是界入、我異界入。我中有界入、界入中有我。我即是受、我異於受。我即是知、我異於知。我是無受、我異無受。我是色少、我異色少。我是色多、我異色多。我是常、我是無常。我是常無常、我是非常非無常。我是有邊、我是無邊、我是有邊無邊、我是非有邊非無邊。死後如去、死後不如去、死後亦如去亦不如去、死後非如去非不如去。命即是身、身即是命。此眾生從何處來、去至何處？此諸眾生即是斷滅非有相續，自作自受、他作他受。計有我者即有我所，有我所者即是有我。如是攝取我見身見，若結若使、若我我所。我受貪恚癡本，若總身口意業、若福業若罪業、若欲界業、若色無色界業，是名集聖諦。云何滅聖諦？若貪恚癡盡、我我所盡、受取有盡，是名滅聖諦。云何道聖諦？若見苦集盡，思惟一切有為過患，見涅槃寂靜，所作已辦，住如是法時，正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名道聖諦。如是知四聖諦，是菩薩分別思惟四聖諦時，見有為法是苦、是無常、是空、是無我。見無為法能為覆護、是舍是依，雖作是觀不證涅槃。如是知四聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩聞如是法已，受持修學廣分別已，即知四聖諦。所謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名四聖諦。云何苦聖諦？若五陰、六界、內六入、外六入，是名苦。此苦無常，喻如怨賊，如癰如箭、如獄閉繫、如器壞敗，是不自在即是無我。得如是知已，是名知苦聖諦。云何集聖諦？所謂貪恚癡慢我慢專取於我，決定計我常住不壞。我即是色、我異於色。我即是想、我異於想。我是想非想、我異想非想。我即是陰、我異於陰。我中有陰、陰中有我。我即是界入、我異界入。我中有界入、界入中有我。我即是受、我異於受。我即是知、我異於知。我是無受、我異無受。我是色少、我異色少。我是色多、我異色多。我是常、我是無常。我是常無常、我是非常非無常。我是有邊、我是無邊、我是有邊無邊、我是非有邊非無邊。死後如去、死後不如去、死後亦如去亦不如去、死後非如去非不如去。命即是身、身即是命。此眾生從何處來、去至何處？此諸眾生即是斷滅非有相續，自作自受、他作他受。計有我者即有我所，有我所者即是有我。如是攝取我見身見，若結若使、若我我所。我受貪恚癡本，若總身口意業、若福業若罪業、若欲界業、若色無色界業，是名集聖諦。云何滅聖諦？若貪恚癡盡、我我所盡、受取有盡，是名滅聖諦。云何道聖諦？若見苦集盡，思惟一切有為過患，見涅槃寂靜，所作已辦，住如是法時，正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名道聖諦。如是知四聖諦，是菩薩分別思惟四聖諦時，見有為法是苦、是無常、是空、是無我。見無為法能為覆護、是舍是依，雖作是觀不證涅槃。如是知四聖諦。

「是菩薩聞如是法已，受持修學廣分別已，即知十二因緣。所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死，是名十二因緣。若不知不見四聖諦、十二因緣，是名無明。若有身口意業，若福業、若罪業，若欲界繫、色無色界繫，是名行。若有心意識，是名識。若有受想思觸思惟，是名名。若有四大、四大所造色，從歌羅羅乃至化生，若作色、非作色，是名色。名色合故名名色。若眼耳鼻舌身意，是名六入。若眼緣色生眼識，三法和合故生觸，是名觸。若有苦受、樂受、不苦不樂受，是名受。若有愛染，是名愛。若有愛見戒取，是名取。若有色受想行識，是名有。若此有發起，是名生。若此有衰變，是名老。若此有滅壞，是名死。菩薩如是分別思惟十二因緣，見聞覺知地非是我不生愛著，我非地不生愛著，亦非悕望。水火風空識亦如是。見聞覺知涅槃非我不生愛著，我非涅槃不生愛著，亦非悕望。是菩薩見諸法從因緣起，知三解脫門，廣修學見諸法空、無相、無作。是菩薩見諸法從因緣起，知寂滅樂，精勤修學廣分別已，則無明滅。無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅。如是菩薩雖觀十二因緣起滅而不證於滅。菩薩如是知十二因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩聞如是法已，受持修學廣分別已，即知十二因緣。所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死，是名十二因緣。若不知不見四聖諦、十二因緣，是名無明。若有身口意業，若福業、若罪業，若欲界繫、色無色界繫，是名行。若有心意識，是名識。若有受想思觸思惟，是名名。若有四大、四大所造色，從歌羅羅乃至化生，若作色、非作色，是名色。名色合故名名色。若眼耳鼻舌身意，是名六入。若眼緣色生眼識，三法和合故生觸，是名觸。若有苦受、樂受、不苦不樂受，是名受。若有愛染，是名愛。若有愛見戒取，是名取。若有色受想行識，是名有。若此有發起，是名生。若此有衰變，是名老。若此有滅壞，是名死。菩薩如是分別思惟十二因緣，見聞覺知地非是我不生愛著，我非地不生愛著，亦非悕望。水火風空識亦如是。見聞覺知涅槃非我不生愛著，我非涅槃不生愛著，亦非悕望。是菩薩見諸法從因緣起，知三解脫門，廣修學見諸法空、無相、無作。是菩薩見諸法從因緣起，知寂滅樂，精勤修學廣分別已，則無明滅。無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅。如是菩薩雖觀十二因緣起滅而不證於滅。菩薩如是知十二因緣。

「是菩薩聞是法已，一心受持修學，廣分別已即知三世，所謂過去、未來、現在。云何過去世？若法生已滅，是名過去世。云何未來世？若法未生未起，是名未來世。云何現在世？若法生已未滅，是名現在世。是菩薩念過去世諸不善根，輕毀可惡背捨離之。未來不善根，當受不善果報，不喜不愛不可適意。現在不善根，當令不起。是菩薩能攝護身口意業及六情根，常起善業無有中間。於過去善根，是菩薩菩提心，專念菩提、悕望菩提、欲得菩提，以深重愛樂願一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。未來世現在世亦如是，常不離是心，終不懈怠失念放逸。若過去世陰界入等，即是滅盡、不實不在、無我無我所。若未來世陰界入等，是未生未起，無我無我所。若現在陰界入，是念念不住。何以故？世法無有一念住者。若有一念，是一念中亦有生住滅，是生住滅亦復不住。如生住滅中有內外陰界入，是內外陰界入亦有生住滅。若如是不住者，即是非我非我所。若過去世滅盡、不實不在、非我非我所。若未來世未生未起，非我非我所。若現在念念不住，是非我非我所。若見三世非我非我所，是名實智慧者。不見我我所、是我我所，是即於諸有行無我無我所，行離欲想、行斷想行滅想，雖作是行不證涅槃。是名知三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩聞是法已，一心受持修學，廣分別已即知三世，所謂過去、未來、現在。云何過去世？若法生已滅，是名過去世。云何未來世？若法未生未起，是名未來世。云何現在世？若法生已未滅，是名現在世。是菩薩念過去世諸不善根，輕毀可惡背捨離之。未來不善根，當受不善果報，不喜不愛不可適意。現在不善根，當令不起。是菩薩能攝護身口意業及六情根，常起善業無有中間。於過去善根，是菩薩菩提心，專念菩提、悕望菩提、欲得菩提，以深重愛樂願一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。未來世現在世亦如是，常不離是心，終不懈怠失念放逸。若過去世陰界入等，即是滅盡、不實不在、無我無我所。若未來世陰界入等，是未生未起，無我無我所。若現在陰界入，是念念不住。何以故？世法無有一念住者。若有一念，是一念中亦有生住滅，是生住滅亦復不住。如生住滅中有內外陰界入，是內外陰界入亦有生住滅。若如是不住者，即是非我非我所。若過去世滅盡、不實不在、非我非我所。若未來世未生未起，非我非我所。若現在念念不住，是非我非我所。若見三世非我非我所，是名實智慧者。不見我我所、是我我所，是即於諸有行無我無我所，行離欲想、行斷想行滅想，雖作是行不證涅槃。是名知三世。

「是菩薩聞是法已，受持修學廣分別已，即知三乘。所謂天乘、梵乘、聖乘。云何天乘？初禪二禪三禪四禪，是名天乘。云何梵乘？慈悲喜捨是名梵乘。云何聖乘？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名聖乘。是菩薩時時修集天乘梵乘聖乘，教化眾生令住三乘，是時自身不證解脫，是名知三乘。復次知三乘，所謂聲聞乘、緣覺乘、大乘。云何聲聞乘？軟根解脫，於一念中離三有窟宅，樂欲出世欲得涅槃見寂滅處，勤加精進如救頭然。若其未解四聖諦者，欲以智箭射四諦的，欲證欲解以深欲精進，是名聲聞乘。云何辟支佛乘？中根解脫，欲得寂靜獨在一處，而自利益入寂靜定，方便分別十二因緣，欲得緣覺道、欲證緣覺，是名緣覺乘。云何大乘？上根解脫，欲令一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法六波羅蜜，欲利益一切世界，欲斷一切眾生苦惱，於一切世界五欲樂中心尚輕賤，何況世間無量諸苦。欲令眾生持無上戒，欲得聞見大乘經典，受持修學思惟分別，讀誦令利，勤加精進。若有菩薩修四攝法應往親近，欲令眾生攝真智慧安住四攝。常欲得聞諸深法要，受持分別。欲令一切入於禪定，自捨己樂利益眾生，欲以自力隨他所樂令住三乘。雖作是化，常自安住無上道中，不壞不動心如金剛。常願欲得無上菩提，願求菩提是名大乘。是名知三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩聞是法已，受持修學廣分別已，即知三乘。所謂天乘、梵乘、聖乘。云何天乘？初禪二禪三禪四禪，是名天乘。云何梵乘？慈悲喜捨是名梵乘。云何聖乘？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名聖乘。是菩薩時時修集天乘梵乘聖乘，教化眾生令住三乘，是時自身不證解脫，是名知三乘。復次知三乘，所謂聲聞乘、緣覺乘、大乘。云何聲聞乘？軟根解脫，於一念中離三有窟宅，樂欲出世欲得涅槃見寂滅處，勤加精進如救頭然。若其未解四聖諦者，欲以智箭射四諦的，欲證欲解以深欲精進，是名聲聞乘。云何辟支佛乘？中根解脫，欲得寂靜獨在一處，而自利益入寂靜定，方便分別十二因緣，欲得緣覺道、欲證緣覺，是名緣覺乘。云何大乘？上根解脫，欲令一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法六波羅蜜，欲利益一切世界，欲斷一切眾生苦惱，於一切世界五欲樂中心尚輕賤，何況世間無量諸苦。欲令眾生持無上戒，欲得聞見大乘經典，受持修學思惟分別，讀誦令利，勤加精進。若有菩薩修四攝法應往親近，欲令眾生攝真智慧安住四攝。常欲得聞諸深法要，受持分別。欲令一切入於禪定，自捨己樂利益眾生，欲以自力隨他所樂令住三乘。雖作是化，常自安住無上道中，不壞不動心如金剛。常願欲得無上菩提，願求菩提是名大乘。是名知三乘。

「是菩薩聞是法已，受持修學廣分別已，即知方便。於佛法僧五體投地以此為業，於其所作願無上道。如是歸依發菩提心，若行若住若坐若臥、若飲食洗浴，於此事中更無餘心，但願無上菩提，常作如是廣博修學。是菩薩若始入定、若入定已，常願一切眾生得度得解脫故，為得一切智具足一切佛法故，欲於世界中尊，欲調伏一切眾生，欲於一切眾生中無能勝者，欲得最勝，欲教誡一切眾生，欲令一切眾生得寂滅，欲於一切法得成正覺。具學是菩薩若一切所作善根，願一切眾生無有恐怖，出三惡道滅無量苦，斷諸煩惱。令現在未來欲得緣覺乘者，願令具足。現在未來欲得大乘者，願令具足。願請一切世間所有現在未來諸佛世尊，住世一劫說法，令聖人眾隨佛在世而得和合。是菩薩如是思惟：『若在在處處，所有眾生所修善根，若欲生人中天上、若住聲聞乘、若住辟支佛乘，若愛語布施利益同事，願令具足。』是菩薩以是法故，於三時中讀誦通利思惟此法。所謂我今歸依一切世間在在處處所有諸佛佛法僧菩薩，頭面禮敬。諸佛威德無能勝者，其相甚妙。菩薩常應作如是念諸佛法僧，願令世間在在處處無有空處，所在方面常有諸佛，令我勸請留住一劫，說微妙法、呵責諸惡。若已作若今作，我今已得離一切惡，乃至一念中間，當願以一切善根令諸眾生壽命無量，住於一切諸善法中。如諸菩薩速轉法輪，令諸聖人得戒定慧解脫解脫知見。願令佛法常住於世利益眾生。生五道者悉得善根乃至敬禮諸佛。常住是願。是諸菩薩所有善願，令他眾生及其己身得妙威德善妙威德。若未來現在一切世間佛法僧寶，令住一劫無諸留難。及諸菩薩寶速令具足六波羅蜜，疾成阿耨多羅三藐三菩提亦無留難。欲令一切眾生斷除苦惱怖畏、行於喜樂，斷一切不善根、成就一切善根，隨如所願成就三乘，速疾成就諸波羅蜜，壽命無量而得解脫成無上道。乃至敬禮諸佛，常作是願。是菩薩欲令一切眾生斷諸苦惱，若一切世間在在處處所有諸佛乃至法身，願我以身奉施彼佛，欲令一切眾生得度成無上道，在所生處信敬三寶。以天香花奉養恒河沙等諸佛世尊，亦供養法僧及諸菩薩，令所奉寶如須彌山。一切世間在在處處所有眾生若有所須，七寶房舍、衣服飲食、醫藥臥具，悉當給與令無所乏。若有樂於忍辱精進持戒者，我當隨其所樂而為解說使成就勝法，令三寶具足修六波羅蜜疾成佛道。離諸惡法，善行實義身口意業，不退菩提樂於菩提，在在處處見佛菩薩常學善根，安止眾生於善法中。是菩薩自知及他所有善根，趣向智慧、思惟智慧，願欲令一切眾生得度得解脫故，為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩聞是法已，受持修學廣分別已，即知方便。於佛法僧五體投地以此為業，於其所作願無上道。如是歸依發菩提心，若行若住若坐若臥、若飲食洗浴，於此事中更無餘心，但願無上菩提，常作如是廣博修學。是菩薩若始入定、若入定已，常願一切眾生得度得解脫故，為得一切智具足一切佛法故，欲於世界中尊，欲調伏一切眾生，欲於一切眾生中無能勝者，欲得最勝，欲教誡一切眾生，欲令一切眾生得寂滅，欲於一切法得成正覺。具學是菩薩若一切所作善根，願一切眾生無有恐怖，出三惡道滅無量苦，斷諸煩惱。令現在未來欲得緣覺乘者，願令具足。現在未來欲得大乘者，願令具足。願請一切世間所有現在未來諸佛世尊，住世一劫說法，令聖人眾隨佛在世而得和合。是菩薩如是思惟：『若在在處處，所有眾生所修善根，若欲生人中天上、若住聲聞乘、若住辟支佛乘，若愛語布施利益同事，願令具足。』是菩薩以是法故，於三時中讀誦通利思惟此法。所謂我今歸依一切世間在在處處所有諸佛佛法僧菩薩，頭面禮敬。諸佛威德無能勝者，其相甚妙。菩薩常應作如是念諸佛法僧，願令世間在在處處無有空處，所在方面常有諸佛，令我勸請留住一劫，說微妙法、呵責諸惡。若已作若今作，我今已得離一切惡，乃至一念中間，當願以一切善根令諸眾生壽命無量，住於一切諸善法中。如諸菩薩速轉法輪，令諸聖人得戒定慧解脫解脫知見。願令佛法常住於世利益眾生。生五道者悉得善根乃至敬禮諸佛。常住是願。是諸菩薩所有善願，令他眾生及其己身得妙威德善妙威德。若未來現在一切世間佛法僧寶，令住一劫無諸留難。及諸菩薩寶速令具足六波羅蜜，疾成阿耨多羅三藐三菩提亦無留難。欲令一切眾生斷除苦惱怖畏、行於喜樂，斷一切不善根、成就一切善根，隨如所願成就三乘，速疾成就諸波羅蜜，壽命無量而得解脫成無上道。乃至敬禮諸佛，常作是願。是菩薩欲令一切眾生斷諸苦惱，若一切世間在在處處所有諸佛乃至法身，願我以身奉施彼佛，欲令一切眾生得度成無上道，在所生處信敬三寶。以天香花奉養恒河沙等諸佛世尊，亦供養法僧及諸菩薩，令所奉寶如須彌山。一切世間在在處處所有眾生若有所須，七寶房舍、衣服飲食、醫藥臥具，悉當給與令無所乏。若有樂於忍辱精進持戒者，我當隨其所樂而為解說使成就勝法，令三寶具足修六波羅蜜疾成佛道。離諸惡法，善行實義身口意業，不退菩提樂於菩提，在在處處見佛菩薩常學善根，安止眾生於善法中。是菩薩自知及他所有善根，趣向智慧、思惟智慧，願欲令一切眾生得度得解脫故，為

得一切智具足一切佛法故。是菩薩趣向思惟已，願令一切眾生得度得解脫故，為得一切智具足一切佛法故。是菩薩如是智慧，若無力能學，應如是思惟：『我今當勤加精進，時時漸漸斷於無明。我今復當倍加精進，時時漸漸學此智慧，令此智慧增廣具足，乃至生有終不懈怠生於憂愁。』如是菩薩發菩提心、念菩提心、修菩提心、悕望菩提心，是菩薩無量無邊善智慧。何以故？此慧於餘善慧中最勝第一，令一切世間眾生，發起無量智慧、發起無學智慧，生無漏智慧、生無學智慧。善臂！如是菩薩行此智慧，不以為難、以為喜樂，速疾具足般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得一切智具足一切佛法故。是菩薩趣向思惟已，願令一切眾生得度得解脫故，為得一切智具足一切佛法故。是菩薩如是智慧，若無力能學，應如是思惟：『我今當勤加精進，時時漸漸斷於無明。我今復當倍加精進，時時漸漸學此智慧，令此智慧增廣具足，乃至生有終不懈怠生於憂愁。』如是菩薩發菩提心、念菩提心、修菩提心、悕望菩提心，是菩薩無量無邊善智慧。何以故？此慧於餘善慧中最勝第一，令一切世間眾生，發起無量智慧、發起無學智慧，生無漏智慧、生無學智慧。善臂！如是菩薩行此智慧，不以為難、以為喜樂，速疾具足般若波羅蜜。」

佛說是經已，善臂菩薩歡喜讚言：「善哉善哉！」信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，善臂菩薩歡喜讚言：「善哉善哉！」信受奉行。