大寶積經卷第九十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第九十三

後秦三藏法師羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦三藏法師羅什譯

善臂菩薩會第二十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善臂菩薩會第二十六之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。爾時有菩薩摩訶薩善男子名曰善臂，來至佛所頭面禮佛足，禮已却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。爾時有菩薩摩訶薩善男子名曰善臂，來至佛所頭面禮佛足，禮已却坐一面。

爾時世尊告善臂菩薩言：「善男子！是六波羅蜜，菩薩常當具足。何等六？檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。善男子！是六波羅蜜，菩薩常當具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告善臂菩薩言：「善男子！是六波羅蜜，菩薩常當具足。何等六？檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。善男子！是六波羅蜜，菩薩常當具足。

「善臂！云何菩薩具足行檀波羅蜜？善臂！菩薩於諸聚落，正命求財非邪命求，隨順不逆，不困逼眾生。以求財物而行布施，非為恭敬供養名稱等故而行布施，非羞畏故、非果報故、非生天故、非諛諂故。於持戒毀戒不起毀譽，或是所識或非所識，而於其中以平等心供養恭敬尊重讚歎。亦於持戒毀戒，若親不親、所識不識、若怨非怨，恒以深重敬愛信樂。是菩薩隨其所有常應惠施，有少施少、有多施多、有麁施麁、有細施細、有妙施妙、有不妙施不妙。若以上饌甘饌飲食價直十萬持用施人，或分一錢為十六分持一分用施，其心歡喜，等無差別。善男子！是菩薩於諸乞食者，須食施食，為具足一切智力故。須飲施飲，為斷眾生渴愛力故。須衣施衣，為得無上慚愧衣故。須乘施乘，為得菩薩乘佛乘故。須香施香，為得正覺持戒香故。須華施華，為得如來七覺花故。須末香者施以末香，為得除滅一切眾生不善香故。須塗香者施以塗香，為得無缺戒香身故。須蓋施蓋，為斷眾生煩惱火故。須革簁者施以革簁，為受無量智慧樂故。須床施床，為令眾生得釋梵聖床快樂力故。須坐處者施以坐處，為坐菩提樹下諸魔結使不能壞亂其坐處故。須舍施舍，為令眾生得覆護處無所怖畏得無我力故。以好園觀奉施佛僧，為得無上寂靜禪定力故。持妙供具種種莊嚴施諸佛塔廟，為得三十二相八十種好大丈夫力故。若於佛塔及闇道中然燈施明，為得無量佛眼明故。以種種伎樂供養三寶，為得無量天耳故。以衣鉢施，為得無上端嚴持戒故。以扇澡盥持用施人，為令眾生得涼清淨故。以紙筆墨及高座施，為得無上大智慧故。施病者藥，為除眾生結使病故。以地施他，為令眾生得三乘分甘露界故。造塔形像，為令眾生聽正法故。所有之物速以施人，為得神通捷疾力故。布施清淨，為於無上道中不留難故。常施不絕，為得無斷辯才力故。隨意布施，為令眾生得大悲故。不逼人求財持用布施，為令諸魔外道不能壞亂，自然得成無上道故。菩薩布施，應如上所說而行惠施。若菩薩欲作如上施者，或自無財當生心施，欲得開示無量無邊一切眾生。有力無力如上布施，是我善行、我是妙勝、是我寶物，能令一切世間眾生所有快樂悉得成就，所謂得和合樂。能捨一切無有狐疑，諸所有願悉皆成就得安樂行。若諸世間所有眾生悕望欲得所須之物，我當滿足與之，珍寶金銀衣服錢財猶如山積，飲食之具如大巨海無量無邊。是菩薩於晝夜各三時中，以己所作財施法施所得果報，願與一切眾生共之。令過去未來現在一切有行眾生，生妙國界及出世樂。是人雖作如是布施，終不悕望求其果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善臂！云何菩薩具足行檀波羅蜜？善臂！菩薩於諸聚落，正命求財非邪命求，隨順不逆，不困逼眾生。以求財物而行布施，非為恭敬供養名稱等故而行布施，非羞畏故、非果報故、非生天故、非諛諂故。於持戒毀戒不起毀譽，或是所識或非所識，而於其中以平等心供養恭敬尊重讚歎。亦於持戒毀戒，若親不親、所識不識、若怨非怨，恒以深重敬愛信樂。是菩薩隨其所有常應惠施，有少施少、有多施多、有麁施麁、有細施細、有妙施妙、有不妙施不妙。若以上饌甘饌飲食價直十萬持用施人，或分一錢為十六分持一分用施，其心歡喜，等無差別。善男子！是菩薩於諸乞食者，須食施食，為具足一切智力故。須飲施飲，為斷眾生渴愛力故。須衣施衣，為得無上慚愧衣故。須乘施乘，為得菩薩乘佛乘故。須香施香，為得正覺持戒香故。須華施華，為得如來七覺花故。須末香者施以末香，為得除滅一切眾生不善香故。須塗香者施以塗香，為得無缺戒香身故。須蓋施蓋，為斷眾生煩惱火故。須革簁者施以革簁，為受無量智慧樂故。須床施床，為令眾生得釋梵聖床快樂力故。須坐處者施以坐處，為坐菩提樹下諸魔結使不能壞亂其坐處故。須舍施舍，為令眾生得覆護處無所怖畏得無我力故。以好園觀奉施佛僧，為得無上寂靜禪定力故。持妙供具種種莊嚴施諸佛塔廟，為得三十二相八十種好大丈夫力故。若於佛塔及闇道中然燈施明，為得無量佛眼明故。以種種伎樂供養三寶，為得無量天耳故。以衣鉢施，為得無上端嚴持戒故。以扇澡盥持用施人，為令眾生得涼清淨故。以紙筆墨及高座施，為得無上大智慧故。施病者藥，為除眾生結使病故。以地施他，為令眾生得三乘分甘露界故。造塔形像，為令眾生聽正法故。所有之物速以施人，為得神通捷疾力故。布施清淨，為於無上道中不留難故。常施不絕，為得無斷辯才力故。隨意布施，為令眾生得大悲故。不逼人求財持用布施，為令諸魔外道不能壞亂，自然得成無上道故。菩薩布施，應如上所說而行惠施。若菩薩欲作如上施者，或自無財當生心施，欲得開示無量無邊一切眾生。有力無力如上布施，是我善行、我是妙勝、是我寶物，能令一切世間眾生所有快樂悉得成就，所謂得和合樂。能捨一切無有狐疑，諸所有願悉皆成就得安樂行。若諸世間所有眾生悕望欲得所須之物，我當滿足與之，珍寶金銀衣服錢財猶如山積，飲食之具如大巨海無量無邊。是菩薩於晝夜各三時中，以己所作財施法施所得果報，願與一切眾生共之。令過去未來現在一切有行眾生，生妙國界及出世樂。是人雖作如是布施，終不悕望求其果

報。開示如是方便，為化眾生入於善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報。開示如是方便，為化眾生入於善法。

「是菩薩布施時，願令一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。若布施布施已，亦願眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。如此布施，若無有力不能學之、不能捨財。是菩薩應如是思惟：『我今當勤加精進，時時漸漸斷除慳貪悋惜之垢。我當勤加精進，時時漸漸學捨財施與，常令我施心增長廣大，乃至生有終不懈怠心常歡喜。』如是菩薩發菩提心、念菩提心、修菩提心、悕望菩提、願求菩提，是名菩薩無量阿僧祇大施大捨大出。何以故？如是布施於諸施中最勝第一。令我未來之世於一切世間所有眾生中，雨法雨、雨甘露雨，施法雨、施甘露雨，出法雨、出甘露雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩布施時，願令一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。若布施布施已，亦願眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。如此布施，若無有力不能學之、不能捨財。是菩薩應如是思惟：『我今當勤加精進，時時漸漸斷除慳貪悋惜之垢。我當勤加精進，時時漸漸學捨財施與，常令我施心增長廣大，乃至生有終不懈怠心常歡喜。』如是菩薩發菩提心、念菩提心、修菩提心、悕望菩提、願求菩提，是名菩薩無量阿僧祇大施大捨大出。何以故？如是布施於諸施中最勝第一。令我未來之世於一切世間所有眾生中，雨法雨、雨甘露雨，施法雨、施甘露雨，出法雨、出甘露雨。

「善臂！菩薩摩訶薩如是行施，不以為難、以為喜樂，速疾具足檀波羅蜜。善男子！菩薩不能自以身體支節施於乞者，若自割、若教他割。何以故？若成是業，令彼乞者於大地獄受無量罪故。菩薩摩訶薩不應自惜身體支節。所以者何？欲令乞者遠離廣大不善業故。若有乞士來從菩薩乞索所須，是時菩薩若自無財，不應強逼父母妻子眷屬親戚奴婢取其財物，令其貧匱持以施人。何以故？菩薩摩訶薩欲於一切眾生中行平等慈心故。若菩薩摩訶薩不逼父母妻子眷屬親戚奴婢財物持用惠施，菩薩爾時於眾生中得慈悲心。善男子！菩薩不應於他眾生有慳悋心，以逼他眾生取財惠施，諸佛世尊所不讚歎，何況自割支節施於他人。是名菩薩具足檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善臂！菩薩摩訶薩如是行施，不以為難、以為喜樂，速疾具足檀波羅蜜。善男子！菩薩不能自以身體支節施於乞者，若自割、若教他割。何以故？若成是業，令彼乞者於大地獄受無量罪故。菩薩摩訶薩不應自惜身體支節。所以者何？欲令乞者遠離廣大不善業故。若有乞士來從菩薩乞索所須，是時菩薩若自無財，不應強逼父母妻子眷屬親戚奴婢取其財物，令其貧匱持以施人。何以故？菩薩摩訶薩欲於一切眾生中行平等慈心故。若菩薩摩訶薩不逼父母妻子眷屬親戚奴婢財物持用惠施，菩薩爾時於眾生中得慈悲心。善男子！菩薩不應於他眾生有慳悋心，以逼他眾生取財惠施，諸佛世尊所不讚歎，何況自割支節施於他人。是名菩薩具足檀波羅蜜。

「善臂！云何菩薩摩訶薩具足尸波羅蜜？善臂！是菩薩於一切眾生，乃至盡形，自不殺生、教他不殺、願不殺生。自不偷盜、教人不偷盜、願不偷盜。自不邪婬、教人不邪婬、願不邪婬。自不妄語、教人不妄語、願不妄語。乃至盡形，自不飲酒、教人不飲酒、願不飲酒。是菩薩於此五戒中常堅持專念，不緩不缺勤加精進。如是恐怖他人、繫縛囚執鞭杖刑戮，於此事中永斷遠離，及兩舌、惡口、妄語、綺語亦復如是。是菩薩如是思惟：『我應於一切眾生生愛念心，猶如父母愛念一子。若我父母以種種苦事弓箭刀杖加害於我，我於是中終不生報。我於一切眾生應如父母愛念一子。』譬如父母妻子別離既久，一旦相見其心歡喜踊躍無量。如是菩薩見一切眾生，其心歡喜亦復如是。是菩薩持不殺戒，欲令眾生得住無學不殺戒故。是菩薩持不盜戒，欲令眾生得住無學不盜戒故。是菩薩持不邪婬戒，欲令眾生得住無學不婬戒故。是菩薩持不妄語戒，欲令眾生得住無學實語戒故。是菩薩持不飲酒戒，欲令眾生得住無學不飲酒戒故。是菩薩持不恐怖戒，為得成就金剛定故。是菩薩持不繫縛戒，欲令一切眾生斷結使縛故。是菩薩持不囚執戒，欲令眾生出五道故。是菩薩持不鞭杖戒，為欲遠離諸魔結使留難得法定故。是菩薩持不刑戮戒，為令身口意得不護業故。是菩薩持不兩舌戒，為得不壞和合眾故。是菩薩持不惡口戒，為得五種梵音聲故。是菩薩持不綺語戒，為得發言說法無障礙故。是菩薩持求畏死眾生戒，欲令一切眾生脫生老病死憂愁悲惱恐怖斷故。是菩薩愛護他物不令漏失戒，為得無上菩提覺定故。有他眾生婦女妻子或被拘錄，爾時菩薩於中救脫，為得不缺法定故。是菩薩若勸他令放，為得心自在故。是菩薩若自放或勸他令放，為坐菩提樹下破壞一切魔結使故。是菩薩若見繫獄眾生，若自放若勸他令放，為得心自在無障礙故。是菩薩若見眾生當得鞭杖，若自放若勸他令放，為得四無所畏故。是菩薩若見眾生當被刑戮，若自放若勸他令放，為得四種法身故。是菩薩持不誑戒，為坐菩提樹下師子座處，一切魔結使不能留難，得法定故。是菩薩善和鬪諍專生歡喜，為得不壞大聖眾故。是菩薩持愛語戒，欲令一切眾生耳聞好語心得歡喜樂故。是菩薩隨愛語說，欲令言不虛故。是菩薩持讀佛文詞戒，為得聖人威德成就大眾故。是菩薩受持於三時中五體歸命一切世間在在處處過去未來現在無量無邊諸佛法僧菩薩戒，為得菩提樹下師子座處不可破壞，專住信精進念定慧，得法定故。是菩薩受持於三時中掃灑遶塔戒，為得具足一切佛法故。是菩薩持讚法戒，為得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善臂！云何菩薩摩訶薩具足尸波羅蜜？善臂！是菩薩於一切眾生，乃至盡形，自不殺生、教他不殺、願不殺生。自不偷盜、教人不偷盜、願不偷盜。自不邪婬、教人不邪婬、願不邪婬。自不妄語、教人不妄語、願不妄語。乃至盡形，自不飲酒、教人不飲酒、願不飲酒。是菩薩於此五戒中常堅持專念，不緩不缺勤加精進。如是恐怖他人、繫縛囚執鞭杖刑戮，於此事中永斷遠離，及兩舌、惡口、妄語、綺語亦復如是。是菩薩如是思惟：『我應於一切眾生生愛念心，猶如父母愛念一子。若我父母以種種苦事弓箭刀杖加害於我，我於是中終不生報。我於一切眾生應如父母愛念一子。』譬如父母妻子別離既久，一旦相見其心歡喜踊躍無量。如是菩薩見一切眾生，其心歡喜亦復如是。是菩薩持不殺戒，欲令眾生得住無學不殺戒故。是菩薩持不盜戒，欲令眾生得住無學不盜戒故。是菩薩持不邪婬戒，欲令眾生得住無學不婬戒故。是菩薩持不妄語戒，欲令眾生得住無學實語戒故。是菩薩持不飲酒戒，欲令眾生得住無學不飲酒戒故。是菩薩持不恐怖戒，為得成就金剛定故。是菩薩持不繫縛戒，欲令一切眾生斷結使縛故。是菩薩持不囚執戒，欲令眾生出五道故。是菩薩持不鞭杖戒，為欲遠離諸魔結使留難得法定故。是菩薩持不刑戮戒，為令身口意得不護業故。是菩薩持不兩舌戒，為得不壞和合眾故。是菩薩持不惡口戒，為得五種梵音聲故。是菩薩持不綺語戒，為得發言說法無障礙故。是菩薩持求畏死眾生戒，欲令一切眾生脫生老病死憂愁悲惱恐怖斷故。是菩薩愛護他物不令漏失戒，為得無上菩提覺定故。有他眾生婦女妻子或被拘錄，爾時菩薩於中救脫，為得不缺法定故。是菩薩若勸他令放，為得心自在故。是菩薩若自放或勸他令放，為坐菩提樹下破壞一切魔結使故。是菩薩若見繫獄眾生，若自放若勸他令放，為得心自在無障礙故。是菩薩若見眾生當得鞭杖，若自放若勸他令放，為得四無所畏故。是菩薩若見眾生當被刑戮，若自放若勸他令放，為得四種法身故。是菩薩持不誑戒，為坐菩提樹下師子座處，一切魔結使不能留難，得法定故。是菩薩善和鬪諍專生歡喜，為得不壞大聖眾故。是菩薩持愛語戒，欲令一切眾生耳聞好語心得歡喜樂故。是菩薩隨愛語說，欲令言不虛故。是菩薩持讀佛文詞戒，為得聖人威德成就大眾故。是菩薩受持於三時中五體歸命一切世間在在處處過去未來現在無量無邊諸佛法僧菩薩戒，為得菩提樹下師子座處不可破壞，專住信精進念定慧，得法定故。是菩薩受持於三時中掃灑遶塔戒，為得具足一切佛法故。是菩薩持讚法戒，為得

轉於無上法輪故。是菩薩持讚僧戒，為得大眾圍遶故。是菩薩持三時歸依三寶戒，欲令一切眾生得無上歸依故。是菩薩受持於三時中願使一切世間常有佛法僧菩薩不空者戒，為得無上菩提樂故。是菩薩受持於三時中勸請一切諸佛一切說法戒，為得十住雨法雨故。是菩薩受持於三時中懺悔諸罪捨出諸惡穢污戒，為得斷滅一切愛習氣故。是菩薩受持於三時中和合一切善根戒，為令一切波羅蜜滿足故。是菩薩受持於三時中念一切世間在在處處過去未來現在諸佛聲聞緣覺聖眾菩薩下至六趣眾生所有善根願戒，為得無上菩提資用故。是菩薩受持於三時中願求菩提戒，為得無上菩提正決定故。是菩薩於三時中受持一切善根無上道戒，為得畢定如來力無所畏故。是菩薩受持供給父母師長戒，為得無勝法定故。是菩薩若見恐畏貧窮之人，受持不恐怖供施戒，為得無破壞難論方便故。是菩薩受持救護縣官盜賊水火戒，為得諸力波羅蜜故。是菩薩若見佛緣覺聲聞菩薩神足變化隨而持戒，為得無上神足力故。是菩薩受持護他心身口意業戒，為得如來無量知他心力故。是菩薩若見放逸失念者，所謂失現在未來三乘義者，願起念持不失故。是菩薩持聽法集法說法戒，為得具足四無礙辯故。是菩薩持一切身口意業善根攝受奉行，欲令一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。如是善根，願為一切眾生受行，為令眾生得解脫、得一切智，具足一切佛法故。如是持戒不缺不破不荒。若無力勢能修學者，是菩薩應如是思惟：『今我當勤加精進，時時漸漸遠離殺害諸不善法。我復倍加精進，時時漸漸善學持戒令增長滿足，乃至生有終不懈怠、不生憂愁。』善臂！如是菩薩摩訶薩發起菩提心、念菩提心、修菩提道、悕望菩提、願求菩提，是名無量無邊持戒善根。何以故？如此持戒，一切善戒中最勝第一。受持是戒，欲令一切世間所有眾生發起無漏戒、發起無學戒，生無漏戒、生無學戒。善臂！如是菩薩摩訶薩於此持戒，不以為難、以為喜樂，速疾具足尸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉於無上法輪故。是菩薩持讚僧戒，為得大眾圍遶故。是菩薩持三時歸依三寶戒，欲令一切眾生得無上歸依故。是菩薩受持於三時中願使一切世間常有佛法僧菩薩不空者戒，為得無上菩提樂故。是菩薩受持於三時中勸請一切諸佛一切說法戒，為得十住雨法雨故。是菩薩受持於三時中懺悔諸罪捨出諸惡穢污戒，為得斷滅一切愛習氣故。是菩薩受持於三時中和合一切善根戒，為令一切波羅蜜滿足故。是菩薩受持於三時中念一切世間在在處處過去未來現在諸佛聲聞緣覺聖眾菩薩下至六趣眾生所有善根願戒，為得無上菩提資用故。是菩薩受持於三時中願求菩提戒，為得無上菩提正決定故。是菩薩於三時中受持一切善根無上道戒，為得畢定如來力無所畏故。是菩薩受持供給父母師長戒，為得無勝法定故。是菩薩若見恐畏貧窮之人，受持不恐怖供施戒，為得無破壞難論方便故。是菩薩受持救護縣官盜賊水火戒，為得諸力波羅蜜故。是菩薩若見佛緣覺聲聞菩薩神足變化隨而持戒，為得無上神足力故。是菩薩受持護他心身口意業戒，為得如來無量知他心力故。是菩薩若見放逸失念者，所謂失現在未來三乘義者，願起念持不失故。是菩薩持聽法集法說法戒，為得具足四無礙辯故。是菩薩持一切身口意業善根攝受奉行，欲令一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。如是善根，願為一切眾生受行，為令眾生得解脫、得一切智，具足一切佛法故。如是持戒不缺不破不荒。若無力勢能修學者，是菩薩應如是思惟：『今我當勤加精進，時時漸漸遠離殺害諸不善法。我復倍加精進，時時漸漸善學持戒令增長滿足，乃至生有終不懈怠、不生憂愁。』善臂！如是菩薩摩訶薩發起菩提心、念菩提心、修菩提道、悕望菩提、願求菩提，是名無量無邊持戒善根。何以故？如此持戒，一切善戒中最勝第一。受持是戒，欲令一切世間所有眾生發起無漏戒、發起無學戒，生無漏戒、生無學戒。善臂！如是菩薩摩訶薩於此持戒，不以為難、以為喜樂，速疾具足尸波羅蜜。

「善臂！云何菩薩摩訶薩具足羼提波羅蜜？是菩薩若自眷屬若他眾生來奪菩薩命者，菩薩爾時於此事中，終不生於瞋報之心。或有他人來奪菩薩財物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語，若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，以種種苦加於菩薩。菩薩爾時亦復不生還報之心。若奪命根及一切物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語、恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，是菩薩思惟如是諸事，是我惡行不善業報自作自受，或過去世，或現在世，若先作已今受果報。我今云何於自果報而瞋於他？復次善臂！菩薩如是思惟：『若有他人奪我命根及諸財物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語，若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，我於此中不應瞋害加他繫縛冤家。何以故？我今現世受少苦惱尚不愛憙不可適意，云何生瞋加害於他，於當來世受諸罪報，無量無邊百千萬億苦惱甚多，不喜不愛不可適意諸果報也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善臂！云何菩薩摩訶薩具足羼提波羅蜜？是菩薩若自眷屬若他眾生來奪菩薩命者，菩薩爾時於此事中，終不生於瞋報之心。或有他人來奪菩薩財物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語，若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，以種種苦加於菩薩。菩薩爾時亦復不生還報之心。若奪命根及一切物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語、恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，是菩薩思惟如是諸事，是我惡行不善業報自作自受，或過去世，或現在世，若先作已今受果報。我今云何於自果報而瞋於他？復次善臂！菩薩如是思惟：『若有他人奪我命根及諸財物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語，若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，我於此中不應瞋害加他繫縛冤家。何以故？我今現世受少苦惱尚不愛憙不可適意，云何生瞋加害於他，於當來世受諸罪報，無量無邊百千萬億苦惱甚多，不喜不愛不可適意諸果報也。』

「復次善臂！菩薩如是思惟：『有命根故斷截命根，有財物故剋奪財物，有妻子故奪其妻子，有耳根故聞兩舌惡口妄言綺語，有此身故有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮。今我自受命根耳根身受苦入，云何以瞋加害於他？』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『眼根即是地大、即是自物、即是法界、即是自性。濕性水、熱性火、動性風，即是己物、即是法界、即是自性。如是一切命，即是壞法、滅法、盡法。如是一切諸根，是苦法、是苦觸法、是受苦法。一切身即是苦法、是苦觸法、是受苦法，即是己物、即是法界、即是己性。我今此命，即是壞法、滅法、盡法、苦法，此六根即是苦觸法、即是惡觸觸。我今云何自於此命壞法滅法盡法，而生瞋恚侵害於他、繫縛冤家？何以故？即是己物、即是法界、即是自性。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『內眼耳鼻舌身意，非我非我所；外眼耳鼻舌身意，亦非我非我所。云何明智之人，於此六根非我非我所中莊嚴愛著，生於瞋恚加害他人？』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『人中苦少、餓鬼苦多，畜生中苦轉復增多，地獄苦惱無量無邊不可計倍。人中少苦尚不欲受，何況於未來世中受三惡道無量苦惱？是故我今不應生瞋加害於他。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『我今若能利益一人，尚不應瞋、加害於他、繫縛冤家。何況我當以甚深法義利益一切世間無量眾生發大莊嚴，大莊嚴已得受記別趣於大乘而得具足無上佛法。是佛法中，不應不忍侵害於他、憎嫉鬪訟，此中應行忍辱利益於他，善和鬪訟不懷嫉妬。』善臂！若有善男子善女人乃至阿鼻地獄受諸苦痛，於冤家許尚不應生瞋加害侵毀，何況人中受少苦惱當生瞋害於他？是善男子善女人為他所瞋，罵詈訶責、誹謗輕毀、稱揚惡名，如是諸惡悉應忍之，起慈悲心純淨無垢，欲得如來心故。是菩薩受諸鞭杖恐怖繫縛囚執，於此事中悉應忍之起慈悲心，為於一念中間破一切無明闇障㲉故。是菩薩受行忍辱慈悲心，欲令一切眾生斷愛恚故。若割耳時亦行忍辱起慈悲心，欲令一切眾生聞法信故。若割鼻時亦行忍辱起慈悲心，為受端嚴無上持戒香故。若截足時亦行忍辱起慈悲心，為得如來四神足故。若截手時亦行忍辱起慈悲心，為欲攝取一切眾生得寂靜故。若分解支節時亦行忍辱起慈悲心，為令具足六波羅蜜故。若挑眼時亦行忍辱起慈悲心，為得慧眼故。若斬首時亦行忍辱起慈悲心，為得如來一切智首故。是菩薩如是忍辱趣向思惟，願令一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。如是忍辱。我今趣向思惟已，願令一切眾生得度得解脫，為得一切智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善臂！菩薩如是思惟：『有命根故斷截命根，有財物故剋奪財物，有妻子故奪其妻子，有耳根故聞兩舌惡口妄言綺語，有此身故有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮。今我自受命根耳根身受苦入，云何以瞋加害於他？』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『眼根即是地大、即是自物、即是法界、即是自性。濕性水、熱性火、動性風，即是己物、即是法界、即是自性。如是一切命，即是壞法、滅法、盡法。如是一切諸根，是苦法、是苦觸法、是受苦法。一切身即是苦法、是苦觸法、是受苦法，即是己物、即是法界、即是己性。我今此命，即是壞法、滅法、盡法、苦法，此六根即是苦觸法、即是惡觸觸。我今云何自於此命壞法滅法盡法，而生瞋恚侵害於他、繫縛冤家？何以故？即是己物、即是法界、即是自性。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『內眼耳鼻舌身意，非我非我所；外眼耳鼻舌身意，亦非我非我所。云何明智之人，於此六根非我非我所中莊嚴愛著，生於瞋恚加害他人？』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『人中苦少、餓鬼苦多，畜生中苦轉復增多，地獄苦惱無量無邊不可計倍。人中少苦尚不欲受，何況於未來世中受三惡道無量苦惱？是故我今不應生瞋加害於他。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『我今若能利益一人，尚不應瞋、加害於他、繫縛冤家。何況我當以甚深法義利益一切世間無量眾生發大莊嚴，大莊嚴已得受記別趣於大乘而得具足無上佛法。是佛法中，不應不忍侵害於他、憎嫉鬪訟，此中應行忍辱利益於他，善和鬪訟不懷嫉妬。』善臂！若有善男子善女人乃至阿鼻地獄受諸苦痛，於冤家許尚不應生瞋加害侵毀，何況人中受少苦惱當生瞋害於他？是善男子善女人為他所瞋，罵詈訶責、誹謗輕毀、稱揚惡名，如是諸惡悉應忍之，起慈悲心純淨無垢，欲得如來心故。是菩薩受諸鞭杖恐怖繫縛囚執，於此事中悉應忍之起慈悲心，為於一念中間破一切無明闇障㲉故。是菩薩受行忍辱慈悲心，欲令一切眾生斷愛恚故。若割耳時亦行忍辱起慈悲心，欲令一切眾生聞法信故。若割鼻時亦行忍辱起慈悲心，為受端嚴無上持戒香故。若截足時亦行忍辱起慈悲心，為得如來四神足故。若截手時亦行忍辱起慈悲心，為欲攝取一切眾生得寂靜故。若分解支節時亦行忍辱起慈悲心，為令具足六波羅蜜故。若挑眼時亦行忍辱起慈悲心，為得慧眼故。若斬首時亦行忍辱起慈悲心，為得如來一切智首故。是菩薩如是忍辱趣向思惟，願令一切眾生得度得解脫，為得一切智具足一切佛法故。如是忍辱。我今趣向思惟已，願令一切眾生得度得解脫，為得一切智

具足佛法故。如是忍辱，不破不缺不荒，若無力勢不能學者，是時菩薩應如是思惟：『我今當勤加精進，時時漸漸遠離斷滅不忍之法。今我勤加精進，時時漸漸勤學忍辱，令此忍辱增廣具足，乃至生有終不懈怠不生憂愁。』如是菩薩摩訶薩發菩提心、念菩提心、修菩提心，悕望菩提、願求菩提，是菩薩發起正行如是等無量無邊阿僧祇善忍，欲令一切世間所有眾生，發起無漏忍辱、發起無學忍辱，生無漏忍辱、生無學忍辱。善臂！如是菩薩摩訶薩行於忍辱，不以為難、以為喜樂，速疾具足羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足佛法故。如是忍辱，不破不缺不荒，若無力勢不能學者，是時菩薩應如是思惟：『我今當勤加精進，時時漸漸遠離斷滅不忍之法。今我勤加精進，時時漸漸勤學忍辱，令此忍辱增廣具足，乃至生有終不懈怠不生憂愁。』如是菩薩摩訶薩發菩提心、念菩提心、修菩提心，悕望菩提、願求菩提，是菩薩發起正行如是等無量無邊阿僧祇善忍，欲令一切世間所有眾生，發起無漏忍辱、發起無學忍辱，生無漏忍辱、生無學忍辱。善臂！如是菩薩摩訶薩行於忍辱，不以為難、以為喜樂，速疾具足羼提波羅蜜。

「善臂！云何菩薩摩訶薩具足毘梨耶波羅蜜？善臂！是菩薩應如是思惟：『今此十方，一一方面有無量世界，一一世界有無量無邊眾生集聚，無有邊際。我今當發莊嚴，令此眾生得大利益亦令得樂。復次觀知無量眾生利益快樂所緣之法故、發起善根法故，我於無量晝夜，若心放逸、或生餘念、若睡眠時，常念念中增益福德，於一一念中發起無量無邊善根菩提資用。我今當知一一念中發起增益無量善根故，成阿耨多羅三藐三菩提則不為難。今我以此緣故，我見菩薩甚為易得，是故欲得無上道者，乃至盡形不應懈怠。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『若菩薩於無量無邊世界眾生中，能令一世界眾生得離一切諸苦者，我尚於一一念中發起增益無量善根，何況乃令無量無邊世界眾生遠離斷除生老病死、恩愛別離、冤憎集會、三惡道苦。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『若菩薩摩訶薩於一念中，欲令無量無邊世界所有眾生遠離斷除一切諸苦者，此菩薩亦於一念之中得發起增益無量善根，況當欲令未來無量無邊阿僧祇劫，無量無邊世界眾生遠離斷除生老病死、恩愛別離、冤憎集會、三惡道苦。』復次善臂！菩薩摩訶薩應如是思惟：『若有人欲得聲聞緣覺法，是人尚得於一一念中發起增益無量無邊善根，何況有善男子善女人欲成就具足佛法無量無邊威德力勢者。善男子善女人四因四緣四境界，於晝夜中若心放逸、或生餘念、若睡眠時，於一一念中修集四無量無邊善根，發起增益菩提資用。我今當知，一一念中發起增益四無量善根，成阿耨多羅三藐三菩提則不為難。以是緣故，我見菩提甚為易得。是故欲得菩提道者，乃至盡形不應懈怠。譬如四大海，若南若北若上若下易得邊際，如是四無量善根大海，菩提資用難得其邊。我今何故不於一一念中發起增益四無量善根大海菩提資用？是故欲成無上道者，乃至盡形不應懈怠。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『若有師子狐狼、鷲鵲烏鳥、蚊虻蠅蚤，如是等類尚得無上道已，況我今者生於人中而應懈怠？是故欲成無上道者，乃至盡形不應懈怠。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『乃至百人千人猶尚得成無上道已，而我今者獨不得成。況復十方如恒河沙等現在未來諸佛世尊，已成當成，是故我今乃至盡形不應懈怠。』是菩薩復應如是思惟：『若有法是佛所說、若聲聞說、若菩薩說，乃至狂愚人為佛故說，所謂檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。是菩薩為具足佛法，欲成無上道、欲得一切智，於此法中勤加精進如救頭然，學持通利，思惟分別為他解說，智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善臂！云何菩薩摩訶薩具足毘梨耶波羅蜜？善臂！是菩薩應如是思惟：『今此十方，一一方面有無量世界，一一世界有無量無邊眾生集聚，無有邊際。我今當發莊嚴，令此眾生得大利益亦令得樂。復次觀知無量眾生利益快樂所緣之法故、發起善根法故，我於無量晝夜，若心放逸、或生餘念、若睡眠時，常念念中增益福德，於一一念中發起無量無邊善根菩提資用。我今當知一一念中發起增益無量善根故，成阿耨多羅三藐三菩提則不為難。今我以此緣故，我見菩薩甚為易得，是故欲得無上道者，乃至盡形不應懈怠。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『若菩薩於無量無邊世界眾生中，能令一世界眾生得離一切諸苦者，我尚於一一念中發起增益無量善根，何況乃令無量無邊世界眾生遠離斷除生老病死、恩愛別離、冤憎集會、三惡道苦。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『若菩薩摩訶薩於一念中，欲令無量無邊世界所有眾生遠離斷除一切諸苦者，此菩薩亦於一念之中得發起增益無量善根，況當欲令未來無量無邊阿僧祇劫，無量無邊世界眾生遠離斷除生老病死、恩愛別離、冤憎集會、三惡道苦。』復次善臂！菩薩摩訶薩應如是思惟：『若有人欲得聲聞緣覺法，是人尚得於一一念中發起增益無量無邊善根，何況有善男子善女人欲成就具足佛法無量無邊威德力勢者。善男子善女人四因四緣四境界，於晝夜中若心放逸、或生餘念、若睡眠時，於一一念中修集四無量無邊善根，發起增益菩提資用。我今當知，一一念中發起增益四無量善根，成阿耨多羅三藐三菩提則不為難。以是緣故，我見菩提甚為易得。是故欲得菩提道者，乃至盡形不應懈怠。譬如四大海，若南若北若上若下易得邊際，如是四無量善根大海，菩提資用難得其邊。我今何故不於一一念中發起增益四無量善根大海菩提資用？是故欲成無上道者，乃至盡形不應懈怠。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『若有師子狐狼、鷲鵲烏鳥、蚊虻蠅蚤，如是等類尚得無上道已，況我今者生於人中而應懈怠？是故欲成無上道者，乃至盡形不應懈怠。』復次善臂！菩薩摩訶薩如是思惟：『乃至百人千人猶尚得成無上道已，而我今者獨不得成。況復十方如恒河沙等現在未來諸佛世尊，已成當成，是故我今乃至盡形不應懈怠。』是菩薩復應如是思惟：『若有法是佛所說、若聲聞說、若菩薩說，乃至狂愚人為佛故說，所謂檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。是菩薩為具足佛法，欲成無上道、欲得一切智，於此法中勤加精進如救頭然，學持通利，思惟分別為他解說，智

慧精進一心思惟。』是菩薩若一切眾生有說法之處，乃至刀杖之難，要至其所聽其所說。或有眾生修樂報業，若現世樂、若後世樂，菩薩爾時即以善法妙義如法佐助，於此善法亦復勤加精進。是菩薩自以己身施於眾生，令得自在。譬如四大，一切眾生於中自在隨所須用。菩薩摩訶薩以身施人令他自在，亦復如是。智慧精進乃至刀杖之難，常於佛法僧中，及諸師長、羸老病苦、貧窮無護，增益供養恭敬，使令勤加精進如救頭然。隨眾生心，布施、愛語、利益、同事，隨所攝之，欲得聲聞乘者，調伏安置於聲聞乘；欲得緣覺乘者，調伏安置於緣覺乘；欲得菩薩乘者，調伏安置於菩薩乘；智慧精進如救頭然。是菩薩為善法故、六波羅蜜因緣故，不計寒熱飢渴、蚊虻毒螫、風飄日曝、惡觸誹謗罵詈，種種苦惱疲極睡眠，於此事中乃至盡形終不憶念，智慧精進如救頭然，乃至刀杖之難亦不懈怠。是菩薩為無上道因緣故，能受種種苦，所謂阿修羅、人、三惡道苦，不以為難，智慧精進如救頭然。是菩薩牢強精進意勇堅固，欲出於世成佛無上精進之力。是菩薩欲得毘梨耶波羅蜜、趣向毘梨耶波羅蜜，願令眾生得度得解脫故，為得一切智具足一切佛法故。我今趣向毘梨耶波羅蜜已，願令眾生得度得解脫故，為得知一切智具足一切佛法故，如是精進，不破不缺不荒。若無力勢不能具足學者，是菩薩如是思惟：『我今當勤加精進，時時漸漸斷除懈怠嬾惰。復當勤加精進，時時漸漸善學精進，令此精進增廣具足，乃至生有終不懈怠不生憂愁。』如是菩薩發起菩提心、念菩提心，修菩提心、悕望菩提，是名無量無邊阿僧祇善精進波羅蜜。何以故？如是精進，於餘善法精進中最勝第一。欲令一切世間在在處處所有眾生，發起無漏精進、發起無學精進，生無漏精進、生無學精進。善臂！如是菩薩摩訶薩行於精進，不以為難、以為喜樂，速疾具足毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧精進一心思惟。』是菩薩若一切眾生有說法之處，乃至刀杖之難，要至其所聽其所說。或有眾生修樂報業，若現世樂、若後世樂，菩薩爾時即以善法妙義如法佐助，於此善法亦復勤加精進。是菩薩自以己身施於眾生，令得自在。譬如四大，一切眾生於中自在隨所須用。菩薩摩訶薩以身施人令他自在，亦復如是。智慧精進乃至刀杖之難，常於佛法僧中，及諸師長、羸老病苦、貧窮無護，增益供養恭敬，使令勤加精進如救頭然。隨眾生心，布施、愛語、利益、同事，隨所攝之，欲得聲聞乘者，調伏安置於聲聞乘；欲得緣覺乘者，調伏安置於緣覺乘；欲得菩薩乘者，調伏安置於菩薩乘；智慧精進如救頭然。是菩薩為善法故、六波羅蜜因緣故，不計寒熱飢渴、蚊虻毒螫、風飄日曝、惡觸誹謗罵詈，種種苦惱疲極睡眠，於此事中乃至盡形終不憶念，智慧精進如救頭然，乃至刀杖之難亦不懈怠。是菩薩為無上道因緣故，能受種種苦，所謂阿修羅、人、三惡道苦，不以為難，智慧精進如救頭然。是菩薩牢強精進意勇堅固，欲出於世成佛無上精進之力。是菩薩欲得毘梨耶波羅蜜、趣向毘梨耶波羅蜜，願令眾生得度得解脫故，為得一切智具足一切佛法故。我今趣向毘梨耶波羅蜜已，願令眾生得度得解脫故，為得知一切智具足一切佛法故，如是精進，不破不缺不荒。若無力勢不能具足學者，是菩薩如是思惟：『我今當勤加精進，時時漸漸斷除懈怠嬾惰。復當勤加精進，時時漸漸善學精進，令此精進增廣具足，乃至生有終不懈怠不生憂愁。』如是菩薩發起菩提心、念菩提心，修菩提心、悕望菩提，是名無量無邊阿僧祇善精進波羅蜜。何以故？如是精進，於餘善法精進中最勝第一。欲令一切世間在在處處所有眾生，發起無漏精進、發起無學精進，生無漏精進、生無學精進。善臂！如是菩薩摩訶薩行於精進，不以為難、以為喜樂，速疾具足毘梨耶波羅蜜。