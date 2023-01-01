大寶積經卷第九十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第九十一

三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師菩提流志奉 詔譯

發勝志樂會第二十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發勝志樂會第二十五之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在波羅㮈城仙人住處施鹿苑中，與大比丘眾滿足千人，復有五百諸菩薩眾。是時眾中多有菩薩，業障深重諸根闇鈍，善法微少好於憒閙，談說世事耽樂睡眠，多諸戲論廣營眾務，種種貪著為所不應，忘失正念修習邪慧，下劣精勤行迷惑行。爾時彌勒菩薩摩訶薩在於會中，見諸菩薩具足如是不善諸行，作是念言：「此諸菩薩於無上菩提圓滿道分皆已退轉，我今當令是諸菩薩覺悟開曉生歡喜心。」作是念已，即於晡時從禪定起，往到其所共相慰問，復以種種柔軟言詞為說法要令其歡喜。因告之曰：「諸仁者！云何汝等於無上菩提圓滿道分而得增長不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在波羅㮈城仙人住處施鹿苑中，與大比丘眾滿足千人，復有五百諸菩薩眾。是時眾中多有菩薩，業障深重諸根闇鈍，善法微少好於憒閙，談說世事耽樂睡眠，多諸戲論廣營眾務，種種貪著為所不應，忘失正念修習邪慧，下劣精勤行迷惑行。爾時彌勒菩薩摩訶薩在於會中，見諸菩薩具足如是不善諸行，作是念言：「此諸菩薩於無上菩提圓滿道分皆已退轉，我今當令是諸菩薩覺悟開曉生歡喜心。」作是念已，即於晡時從禪定起，往到其所共相慰問，復以種種柔軟言詞為說法要令其歡喜。因告之曰：「諸仁者！云何汝等於無上菩提圓滿道分而得增長不退轉耶？」

是諸菩薩同聲白言：「尊者！我等今於無上菩提圓滿道分，無復增長唯有退轉。何以故？我心常為疑惑所覆，於無上菩提不能解了。云何我等當作佛耶？不作佛耶？於墮落法亦不能了。云何我等當墮落耶？不墮落耶。以是因緣善法欲生，常為疑惑之所纏覆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩同聲白言：「尊者！我等今於無上菩提圓滿道分，無復增長唯有退轉。何以故？我心常為疑惑所覆，於無上菩提不能解了。云何我等當作佛耶？不作佛耶？於墮落法亦不能了。云何我等當墮落耶？不墮落耶。以是因緣善法欲生，常為疑惑之所纏覆。」

爾時彌勒菩薩而告之曰：「諸仁者！可共往詣如來、應供、正遍知所。而彼如來，一切知者、一切見者，具足成就無障礙智解脫知見，以方便力善知一切眾生所行。當為汝等隨其根性種種說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩而告之曰：「諸仁者！可共往詣如來、應供、正遍知所。而彼如來，一切知者、一切見者，具足成就無障礙智解脫知見，以方便力善知一切眾生所行。當為汝等隨其根性種種說法。」

是時五百眾中有六十菩薩，與彌勒菩薩往詣佛所，五體投地頂禮佛足，悲感流淚不能自起。彌勒菩薩修敬已畢退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時五百眾中有六十菩薩，與彌勒菩薩往詣佛所，五體投地頂禮佛足，悲感流淚不能自起。彌勒菩薩修敬已畢退坐一面。

爾時佛告諸菩薩言：「善男子！汝等應起，勿復悲號生大熱惱。汝於往昔造作惡業，於諸眾生以暢悅心瞋罵毀辱障惱損害，隨自分別，不能了知業報差別。是故汝等今為業障之所纏覆，於諸善法不能修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸菩薩言：「善男子！汝等應起，勿復悲號生大熱惱。汝於往昔造作惡業，於諸眾生以暢悅心瞋罵毀辱障惱損害，隨自分別，不能了知業報差別。是故汝等今為業障之所纏覆，於諸善法不能修行。」

時諸菩薩聞是語已從地而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「善哉世尊！願為我等說此業障。我等知罪當自調伏，我從今日更不敢作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩聞是語已從地而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「善哉世尊！願為我等說此業障。我等知罪當自調伏，我從今日更不敢作。」

爾時佛告諸菩薩言：「善男子！汝曾往昔於俱留孫如來法中出家為道，自恃多聞修持淨戒，常懷憍慢傲逸之心。又行頭陀少欲知足，於是功德復生執著。爾時有二說法比丘，多諸親友名聞利養。汝於是人以慳嫉心，妄言誹謗行婬欲事。是時法師親友眷屬，由汝離間說其重過，皆令疑惑不生信受，彼諸眾生於是法師無隨順心斷諸善根。是故汝等由斯惡業，已於六十百千歲中生阿鼻地獄。餘業未盡，復於四十百千歲中生等活地獄。餘業未盡，復於二十百千歲中生黑繩地獄。餘業未盡，復於六十百千歲中生燒熱地獄。從彼歿已還得為人，五百世中生盲無目。以殘業故，在在所生常多蒙鈍，忘失正念障覆善根，福德微少形容醜缺。人不憙見，誹謗輕賤戲弄欺嫌。常生邊地貧窮下劣，喪失財寶資生艱難，不為眾人尊重敬愛。從此歿已，於後末世五百歲中法欲滅時，還於邊地下劣家生，匱乏飢凍為人誹謗，忘失正念不修善法，設欲修行多諸留難。雖暫發起智慧光明，以業障故尋復還沒。汝等從彼五百歲後，是諸業障爾乃消滅，於後得生阿彌陀佛極樂世界，是時彼佛當為汝等授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸菩薩言：「善男子！汝曾往昔於俱留孫如來法中出家為道，自恃多聞修持淨戒，常懷憍慢傲逸之心。又行頭陀少欲知足，於是功德復生執著。爾時有二說法比丘，多諸親友名聞利養。汝於是人以慳嫉心，妄言誹謗行婬欲事。是時法師親友眷屬，由汝離間說其重過，皆令疑惑不生信受，彼諸眾生於是法師無隨順心斷諸善根。是故汝等由斯惡業，已於六十百千歲中生阿鼻地獄。餘業未盡，復於四十百千歲中生等活地獄。餘業未盡，復於二十百千歲中生黑繩地獄。餘業未盡，復於六十百千歲中生燒熱地獄。從彼歿已還得為人，五百世中生盲無目。以殘業故，在在所生常多蒙鈍，忘失正念障覆善根，福德微少形容醜缺。人不憙見，誹謗輕賤戲弄欺嫌。常生邊地貧窮下劣，喪失財寶資生艱難，不為眾人尊重敬愛。從此歿已，於後末世五百歲中法欲滅時，還於邊地下劣家生，匱乏飢凍為人誹謗，忘失正念不修善法，設欲修行多諸留難。雖暫發起智慧光明，以業障故尋復還沒。汝等從彼五百歲後，是諸業障爾乃消滅，於後得生阿彌陀佛極樂世界，是時彼佛當為汝等授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時諸菩薩等聞佛所說，舉身毛竪深生憂悔，便自抆淚，前白佛言：「世尊！我今發露悔其過咎。我等常於菩薩乘人輕慢嫉恚及餘業障，今於佛前如罪懺悔。我等今日於世尊前發弘誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸菩薩等聞佛所說，舉身毛竪深生憂悔，便自抆淚，前白佛言：「世尊！我今發露悔其過咎。我等常於菩薩乘人輕慢嫉恚及餘業障，今於佛前如罪懺悔。我等今日於世尊前發弘誓願。

「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人見有違犯舉露其過，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人見有違犯舉露其過，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人戲弄譏嫌恐懼輕賤，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人戲弄譏嫌恐懼輕賤，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若見在家出家菩薩乘人以五欲樂遊戲歡娛，見受用時，終不於彼伺求其過，常生信敬起教師想；若不爾者，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若見在家出家菩薩乘人以五欲樂遊戲歡娛，見受用時，終不於彼伺求其過，常生信敬起教師想；若不爾者，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人慳親友家及諸利養，惱彼身心令其逼迫，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人慳親友家及諸利養，惱彼身心令其逼迫，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人以一麁言令其不悅，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人以一麁言令其不悅，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人晝夜六時不勤禮事，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若於菩薩乘人晝夜六時不勤禮事，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，為欲護持此弘誓故不惜身命；若不爾者，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，為欲護持此弘誓故不惜身命；若不爾者，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若於聲聞及辟支佛以輕慢心謂於彼等不勝於我，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若於聲聞及辟支佛以輕慢心謂於彼等不勝於我，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若不善能摧伏其身生下劣想，如旃陀羅及於狗犬，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若不善能摧伏其身生下劣想，如旃陀羅及於狗犬，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若自讚歎於他毀呰，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若自讚歎於他毀呰，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若不怖畏鬪諍之處，去百由旬如疾風吹，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若不怖畏鬪諍之處，去百由旬如疾風吹，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，若於持戒多聞頭陀少欲知足一切功德身自炫曜，我等則為欺誑如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，若於持戒多聞頭陀少欲知足一切功德身自炫曜，我等則為欺誑如來。

「世尊！我從今日至未來際，所修善本不自矜伐，所行罪業慚愧發露；若不爾者，我等則為欺誑如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日至未來際，所修善本不自矜伐，所行罪業慚愧發露；若不爾者，我等則為欺誑如來。」

爾時世尊讚諸菩薩：「善哉善哉！善男子！善說如是覺悟之法，善發如是廣大誓願。能以如是決定之心安住其中，一切業障皆悉消滅，無量善根亦當增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚諸菩薩：「善哉善哉！善男子！善說如是覺悟之法，善發如是廣大誓願。能以如是決定之心安住其中，一切業障皆悉消滅，無量善根亦當增長。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！若有菩薩為欲清淨諸業障者，當發如是廣大誓願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！若有菩薩為欲清淨諸業障者，當發如是廣大誓願。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！頗有善男子善女人等護持此願，當得圓滿不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！頗有善男子善女人等護持此願，當得圓滿不退轉耶？」

佛告彌勒菩薩言：「有善男子善女人等行菩薩道護持此願，寧捨身命終不缺減令其退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「有善男子善女人等行菩薩道護持此願，寧捨身命終不缺減令其退轉。」

爾時彌勒菩薩復白佛言：「世尊！若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，成就幾法，安隱無惱而得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩復白佛言：「世尊！若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，成就幾法，安隱無惱而得解脫？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，當成就四法，安隱無惱而得解脫。何等為四？所謂於諸眾生不求其過，見諸菩薩有所違犯終不舉露，於諸親友及施主家不生執著，永斷一切麁獷之言。彌勒！是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，成就四法安隱無惱而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，當成就四法，安隱無惱而得解脫。何等為四？所謂於諸眾生不求其過，見諸菩薩有所違犯終不舉露，於諸親友及施主家不生執著，永斷一切麁獷之言。彌勒！是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，成就四法安隱無惱而得解脫。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「不求他過失， 亦不舉人罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不求他過失， 亦不舉人罪，

離麁語慳悋， 是人當解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離麁語慳悋， 是人當解脫。

「彌勒！復有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，當成就四法，安隱無惱而得解脫。何等為四？所謂不應親近懈怠之人，捨離一切憒閙之眾，獨處閑靜常勤精進，以善方便調伏其身。彌勒！是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，成就四法安隱無惱而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！復有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，當成就四法，安隱無惱而得解脫。何等為四？所謂不應親近懈怠之人，捨離一切憒閙之眾，獨處閑靜常勤精進，以善方便調伏其身。彌勒！是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時，成就四法安隱無惱而得解脫。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「當捨於懈怠， 遠離諸憒閙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當捨於懈怠， 遠離諸憒閙，

寂靜常知足， 是人當解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜常知足， 是人當解脫。」

爾時世尊說此偈已，告彌勒菩薩言：「彌勒！是故菩薩於後末世五百歲時，欲自無惱而解脫者、除滅一切諸業障者，應當捨離憒閙之處，住阿蘭若寂靜林中。於不應修而修行者，及諸懶墮懈怠之屬，皆當遠離。但自觀身不求他過，樂於恬默，勤行般若波羅蜜多相應之行。若欲於彼諸眾生等，深生憐愍多所饒益，應以無希望心清淨說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，告彌勒菩薩言：「彌勒！是故菩薩於後末世五百歲時，欲自無惱而解脫者、除滅一切諸業障者，應當捨離憒閙之處，住阿蘭若寂靜林中。於不應修而修行者，及諸懶墮懈怠之屬，皆當遠離。但自觀身不求他過，樂於恬默，勤行般若波羅蜜多相應之行。若欲於彼諸眾生等，深生憐愍多所饒益，應以無希望心清淨說法。

「復次彌勒！若菩薩以無希望心行法施時，不著名聞利養果報，以饒益事而為上首，常為眾生廣宣正法，當得成就二十種利。云何名為二十種利？所謂正念成就，智慧具足，有堅持力，住清淨行，生覺悟心，得出世智，不為眾魔之所得便，少於貪欲，無有瞋恚，亦不愚癡，諸佛世尊之所憶念，非人守護，無量諸天加其威德，眷屬親友無能沮壞，有所言說人必信受，不為冤家伺求其便，得無所畏，多諸快樂，為諸智人之所稱歎，善能說法眾人敬仰。彌勒！是為菩薩當得成就二十種利，不著名聞利養果報，行饒益事而為上首，常為眾生以無希望心清淨說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次彌勒！若菩薩以無希望心行法施時，不著名聞利養果報，以饒益事而為上首，常為眾生廣宣正法，當得成就二十種利。云何名為二十種利？所謂正念成就，智慧具足，有堅持力，住清淨行，生覺悟心，得出世智，不為眾魔之所得便，少於貪欲，無有瞋恚，亦不愚癡，諸佛世尊之所憶念，非人守護，無量諸天加其威德，眷屬親友無能沮壞，有所言說人必信受，不為冤家伺求其便，得無所畏，多諸快樂，為諸智人之所稱歎，善能說法眾人敬仰。彌勒！是為菩薩當得成就二十種利，不著名聞利養果報，行饒益事而為上首，常為眾生以無希望心清淨說法。

「復次彌勒！若菩薩以無希望心行法施時，不著名聞利養果報，以饒益事而為上首，常為眾生廣宣正法，又能成就二十種利。云何名為二十種利？所謂未生辯才而能得生；已生辯才終不忘失；常勤修習得陀羅尼；以少功用善能利益無量眾生；以少功用令諸眾生起增上心恭敬尊重；得身、口、意清淨律儀；超過一切惡道怖畏；於命終時心得歡喜；顯揚正法；摧伏異論；一切豪貴威德尊嚴猶自不能有所窺望，何況下劣少福眾生；諸根成就無能映蔽；具足攝受殊勝意樂；得奢摩他、毘婆舍那；難行之行皆得圓滿；發起精進普護正法；速疾能超不退轉地；一切行中隨順而住。彌勒！是為菩薩當得成就二十種利，不著名聞利養果報，行饒益事而為上首，常為眾生以無希望心清淨說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次彌勒！若菩薩以無希望心行法施時，不著名聞利養果報，以饒益事而為上首，常為眾生廣宣正法，又能成就二十種利。云何名為二十種利？所謂未生辯才而能得生；已生辯才終不忘失；常勤修習得陀羅尼；以少功用善能利益無量眾生；以少功用令諸眾生起增上心恭敬尊重；得身、口、意清淨律儀；超過一切惡道怖畏；於命終時心得歡喜；顯揚正法；摧伏異論；一切豪貴威德尊嚴猶自不能有所窺望，何況下劣少福眾生；諸根成就無能映蔽；具足攝受殊勝意樂；得奢摩他、毘婆舍那；難行之行皆得圓滿；發起精進普護正法；速疾能超不退轉地；一切行中隨順而住。彌勒！是為菩薩當得成就二十種利，不著名聞利養果報，行饒益事而為上首，常為眾生以無希望心清淨說法。」

佛告彌勒：「汝觀未來後五百歲，有諸菩薩甚為無智，行法施時若有利養生歡喜心，若無利養不生歡喜。彼諸菩薩為人說法，作如是心：『云何當令親友檀越歸屬於我？』復更念言：『云何當令在家出家諸菩薩等，而於我所生淨信心，恭敬供養衣服飲食臥具湯藥？』如是菩薩以財利故為人說法，若無利養心生疲厭。彌勒！譬如有人志樂清淨，或為死蛇死狗死人等屍、膿血爛壞繫著其頸。是人憂惱深生厭患，以違逆故迷悶不安。彌勒！當知於後末世五百歲中，說法之人亦復如是，於諸一切無利養處，不順其心無有滋味，便生厭倦棄捨而去。彼諸法師作如是念：『我於此中說法無益。何以故？是諸人等於我所須衣服飲食臥具醫藥不生憂念。何緣於此徒自疲勞。』彌勒！是諸法師自求供養給侍尊重，攝受同住及於近住，不為於法及利益事而攝受之。是諸法師自求飲食衣服臥具，詐現異相入於王城國邑聚落，而實不為利益成熟於諸眾生。彌勒！我不說言有希求者為法施清淨。何以故？若心有希求則法無平等。我不說言貪污心者能成熟眾生。何以故？自未成熟能成熟他，無有是處。彌勒！我不說言尊重供養安樂其身，貪著攝受不淨物者為利益事。何以故？為求自身安隱豐樂攝受眾會，不能令其安住正信。彌勒！我不說言矯詐之人住阿蘭若，薄福德者而為少欲，貪勝味者名易滿足，多求美膳以為乞食。彌勒！我不說言乞求種種上妙衣服，謂如是等持糞掃衣。彌勒！我不說言在家出家無識知者為離憒閙。彌勒！我不說言諂曲之人值佛興世，求他短者為如理修行，多損害者名戒蘊清淨，增上慢者為多聞第一。彌勒！我不說言好朋黨者名住律儀，心貢高者名尊敬法師，綺語輕弄為善說法，與俗交雜能於僧眾離諸過失。彌勒，我不說言簡勝福田為施不望報，求恩報者為善攝諸事，求恭敬利養為志樂清淨，多妄計者以為出家。彌勒！我不說言分別彼我名樂持戒，不尊敬者名為聽法，樂著世典呪詛言論以為受法。彌勒！我不說言於諸空性無勝解者能出離生死，多執著者為離諸行。彌勒！我不說言於菩提分住有所得名為證智。彌勒！我不說言無勢力者忍辱成就，無嬈觸者被忍辱甲，少煩惱者名律儀清淨，邪方便者為如說修行。彌勒！我不說言愛言說者為一心住，好營世務於法無損，志樂清淨墮諸惡趣，修習智慧為憒閙行。彌勒！我不說言方便相應名為諂曲，不求利養而為妄語，無執著者誹謗正法，護正法者而惜身命，所行下劣為無勝慢。如是彌勒！於後末世五百歲中，當有菩薩鈍根小智諂曲虛誑，住於賊行。汝應護之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝觀未來後五百歲，有諸菩薩甚為無智，行法施時若有利養生歡喜心，若無利養不生歡喜。彼諸菩薩為人說法，作如是心：『云何當令親友檀越歸屬於我？』復更念言：『云何當令在家出家諸菩薩等，而於我所生淨信心，恭敬供養衣服飲食臥具湯藥？』如是菩薩以財利故為人說法，若無利養心生疲厭。彌勒！譬如有人志樂清淨，或為死蛇死狗死人等屍、膿血爛壞繫著其頸。是人憂惱深生厭患，以違逆故迷悶不安。彌勒！當知於後末世五百歲中，說法之人亦復如是，於諸一切無利養處，不順其心無有滋味，便生厭倦棄捨而去。彼諸法師作如是念：『我於此中說法無益。何以故？是諸人等於我所須衣服飲食臥具醫藥不生憂念。何緣於此徒自疲勞。』彌勒！是諸法師自求供養給侍尊重，攝受同住及於近住，不為於法及利益事而攝受之。是諸法師自求飲食衣服臥具，詐現異相入於王城國邑聚落，而實不為利益成熟於諸眾生。彌勒！我不說言有希求者為法施清淨。何以故？若心有希求則法無平等。我不說言貪污心者能成熟眾生。何以故？自未成熟能成熟他，無有是處。彌勒！我不說言尊重供養安樂其身，貪著攝受不淨物者為利益事。何以故？為求自身安隱豐樂攝受眾會，不能令其安住正信。彌勒！我不說言矯詐之人住阿蘭若，薄福德者而為少欲，貪勝味者名易滿足，多求美膳以為乞食。彌勒！我不說言乞求種種上妙衣服，謂如是等持糞掃衣。彌勒！我不說言在家出家無識知者為離憒閙。彌勒！我不說言諂曲之人值佛興世，求他短者為如理修行，多損害者名戒蘊清淨，增上慢者為多聞第一。彌勒！我不說言好朋黨者名住律儀，心貢高者名尊敬法師，綺語輕弄為善說法，與俗交雜能於僧眾離諸過失。彌勒，我不說言簡勝福田為施不望報，求恩報者為善攝諸事，求恭敬利養為志樂清淨，多妄計者以為出家。彌勒！我不說言分別彼我名樂持戒，不尊敬者名為聽法，樂著世典呪詛言論以為受法。彌勒！我不說言於諸空性無勝解者能出離生死，多執著者為離諸行。彌勒！我不說言於菩提分住有所得名為證智。彌勒！我不說言無勢力者忍辱成就，無嬈觸者被忍辱甲，少煩惱者名律儀清淨，邪方便者為如說修行。彌勒！我不說言愛言說者為一心住，好營世務於法無損，志樂清淨墮諸惡趣，修習智慧為憒閙行。彌勒！我不說言方便相應名為諂曲，不求利養而為妄語，無執著者誹謗正法，護正法者而惜身命，所行下劣為無勝慢。如是彌勒！於後末世五百歲中，當有菩薩鈍根小智諂曲虛誑，住於賊行。汝應護之。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！最後末世五百歲中，唯此六十諸菩薩等業障所纏，為復更有餘菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！最後末世五百歲中，唯此六十諸菩薩等業障所纏，為復更有餘菩薩耶？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！於後末世五百歲中，有諸菩薩多為業障之所纏覆。是諸業障，或有消滅、或復增長。彌勒！於此五百諸菩薩中，有二十菩薩業障微少，後五百歲還來生此城邑聚落廛閈山野，種姓尊豪有大威德，聰明智慧善巧方便，心意調柔常懷慈愍，多所饒益，顏貌端嚴辯才清妙，數術工巧皆能善知。自隱其德安住頭陀功德之行，在在所生捨家為道。已於無量阿僧祇俱胝劫中，積集阿耨多羅三藐三菩提，護持正法不惜身命，住阿蘭若空閑林中，常勤精進不求利養，善入一切眾生心行，呪術言論悉能了知，於諸義理少聞多解，辯才智慧皆悉具足。彼諸菩薩於是法中，精勤修習得陀羅尼無礙辯才，於四眾中宣說正法，以佛威德加被力故，於佛所說修多羅、祇夜、受記、伽陀、優陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝越多伽、闍多伽、毘佛略、阿浮陀達摩、優波提舍皆得辯才無礙自在。彌勒！彼諸二十善巧菩薩，從於和上阿闍梨所得聞無量百千契經，皆能受持。當說是言：『我此法門，從某和上阿闍梨所親自聽受，無有疑惑。』彌勒！於彼時中當有在家出家諸菩薩等，無有智慧善巧方便，於此受持正法菩薩所說之法，却生譏笑輕毀謗言：『如是之法，皆由汝等善巧言詞隨意製造，實非如來之所宣說。我等於中不能信樂發希有心。』彌勒！當爾之時，無量眾生於是法師皆生誹謗，捨之而去互相謂言：『是諸比丘無有軌範，多諸邪說，不依契經、不依戒律，猶如倡伎戲弄之法。汝等於中莫生信樂發希有心，非正法也。』彌勒！彼諸愚人為魔所持，於是法中不能解了，謂非如來之所演說。於是持法諸比丘所生於誹謗，作壞法業。以是因緣，當墮惡道。是故彌勒！若諸智慧善巧菩薩欲護正法當隱其德，於多分別諸眾生所應須護念，莫令於汝生不善心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！於後末世五百歲中，有諸菩薩多為業障之所纏覆。是諸業障，或有消滅、或復增長。彌勒！於此五百諸菩薩中，有二十菩薩業障微少，後五百歲還來生此城邑聚落廛閈山野，種姓尊豪有大威德，聰明智慧善巧方便，心意調柔常懷慈愍，多所饒益，顏貌端嚴辯才清妙，數術工巧皆能善知。自隱其德安住頭陀功德之行，在在所生捨家為道。已於無量阿僧祇俱胝劫中，積集阿耨多羅三藐三菩提，護持正法不惜身命，住阿蘭若空閑林中，常勤精進不求利養，善入一切眾生心行，呪術言論悉能了知，於諸義理少聞多解，辯才智慧皆悉具足。彼諸菩薩於是法中，精勤修習得陀羅尼無礙辯才，於四眾中宣說正法，以佛威德加被力故，於佛所說修多羅、祇夜、受記、伽陀、優陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝越多伽、闍多伽、毘佛略、阿浮陀達摩、優波提舍皆得辯才無礙自在。彌勒！彼諸二十善巧菩薩，從於和上阿闍梨所得聞無量百千契經，皆能受持。當說是言：『我此法門，從某和上阿闍梨所親自聽受，無有疑惑。』彌勒！於彼時中當有在家出家諸菩薩等，無有智慧善巧方便，於此受持正法菩薩所說之法，却生譏笑輕毀謗言：『如是之法，皆由汝等善巧言詞隨意製造，實非如來之所宣說。我等於中不能信樂發希有心。』彌勒！當爾之時，無量眾生於是法師皆生誹謗，捨之而去互相謂言：『是諸比丘無有軌範，多諸邪說，不依契經、不依戒律，猶如倡伎戲弄之法。汝等於中莫生信樂發希有心，非正法也。』彌勒！彼諸愚人為魔所持，於是法中不能解了，謂非如來之所演說。於是持法諸比丘所生於誹謗，作壞法業。以是因緣，當墮惡道。是故彌勒！若諸智慧善巧菩薩欲護正法當隱其德，於多分別諸眾生所應須護念，莫令於汝生不善心。」

爾時彌勒菩薩而白佛言：「希有世尊！於後末世五百歲中，有諸菩薩甚為無智，於大眾中誹謗正法及持法者，復於其中當於辯才及陀羅尼，而於是法不能信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩而白佛言：「希有世尊！於後末世五百歲中，有諸菩薩甚為無智，於大眾中誹謗正法及持法者，復於其中當於辯才及陀羅尼，而於是法不能信受。

「世尊！譬如有人渴乏須水，往詣泉池而欲飲之。是人先來，投諸糞穢於此水中。後不覺知欲飲其水，便取嗅之。既聞臭已，不飲其水。彼之自污更說其過，乃至歎言：『奇哉！此水甚大臭穢。』是人過失都不覺知，而於是水反生怨咎。世尊！如泉池者，當知即是持法比丘。由佛神力，於此法眼善能解說。又復如彼愚癡之人，若於泉池自投糞穢，後不覺知欲飲水者。世尊！最後末世五百歲中，有諸無智諸菩薩等亦復如是，於彼正法及持法者生誹謗已，復於是人聽受法味。彼人自失都不覺知，以疑惑過污染意根，彼持法者當被戲弄、或受譏笑。乃至歎言：『奇哉！此法為諸過失之所染污。』彼無智人於此正法及是法師不能聽受，伺求其短謗言污辱，生厭離心捨之而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如有人渴乏須水，往詣泉池而欲飲之。是人先來，投諸糞穢於此水中。後不覺知欲飲其水，便取嗅之。既聞臭已，不飲其水。彼之自污更說其過，乃至歎言：『奇哉！此水甚大臭穢。』是人過失都不覺知，而於是水反生怨咎。世尊！如泉池者，當知即是持法比丘。由佛神力，於此法眼善能解說。又復如彼愚癡之人，若於泉池自投糞穢，後不覺知欲飲水者。世尊！最後末世五百歲中，有諸無智諸菩薩等亦復如是，於彼正法及持法者生誹謗已，復於是人聽受法味。彼人自失都不覺知，以疑惑過污染意根，彼持法者當被戲弄、或受譏笑。乃至歎言：『奇哉！此法為諸過失之所染污。』彼無智人於此正法及是法師不能聽受，伺求其短謗言污辱，生厭離心捨之而去。」

爾時世尊讚彌勒菩薩言：「善哉善哉！彌勒！善能演說如是譬喻，無能伺求說其短者。彌勒！以是因緣，汝應當知有四辯才，一切諸佛之所宣說。有四辯才，一切諸佛之所遮止。云何名為有四辯才一切諸佛之所宣說？所謂利益相應、非不利益相應，與法相應、非不與法相應，煩惱滅盡相應、非與煩惱增長相應，涅槃功德相應、非與生死過漏相應。彌勒！是為一切諸佛之所宣說四種辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚彌勒菩薩言：「善哉善哉！彌勒！善能演說如是譬喻，無能伺求說其短者。彌勒！以是因緣，汝應當知有四辯才，一切諸佛之所宣說。有四辯才，一切諸佛之所遮止。云何名為有四辯才一切諸佛之所宣說？所謂利益相應、非不利益相應，與法相應、非不與法相應，煩惱滅盡相應、非與煩惱增長相應，涅槃功德相應、非與生死過漏相應。彌勒！是為一切諸佛之所宣說四種辯才。

「彌勒！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲說法者，應當安住如是辯才。若善男子善女人等有信順心，當於是人而生佛想、作教師想，亦於是人聽受其法。何以故？是人所說，當知皆是一切如來之所宣說一切諸佛誠實之語。彌勒！若有誹謗此四辯才，言非佛說，不生尊重恭敬之心。是人以怨憎故，於彼一切諸佛如來所說辯才皆生誹謗，誹謗法已作壞法業，作壞法已當墮惡道。是故彌勒！若有淨信諸善男子，為欲解脫誹謗正法業因緣者，不以憎嫉人故而憎嫉於法，不以人過失故而於法生過，不以於人怨故而於法亦怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲說法者，應當安住如是辯才。若善男子善女人等有信順心，當於是人而生佛想、作教師想，亦於是人聽受其法。何以故？是人所說，當知皆是一切如來之所宣說一切諸佛誠實之語。彌勒！若有誹謗此四辯才，言非佛說，不生尊重恭敬之心。是人以怨憎故，於彼一切諸佛如來所說辯才皆生誹謗，誹謗法已作壞法業，作壞法已當墮惡道。是故彌勒！若有淨信諸善男子，為欲解脫誹謗正法業因緣者，不以憎嫉人故而憎嫉於法，不以人過失故而於法生過，不以於人怨故而於法亦怨。

「彌勒！云何名為四種辯才一切諸佛之所遮止？所謂非利益相應、不與利益相應，非法相應、不與法相應，煩惱相應、不與煩惱滅盡相應，生死相應、不與涅槃功德相應。彌勒！是為一切諸佛之所遮止四種辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何名為四種辯才一切諸佛之所遮止？所謂非利益相應、不與利益相應，非法相應、不與法相應，煩惱相應、不與煩惱滅盡相應，生死相應、不與涅槃功德相應。彌勒！是為一切諸佛之所遮止四種辯才。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，若有辯才增長生死，非諸如來之所宣說。云何世尊說諸煩惱能為菩薩利益之事，又復稱讚攝取生死而能圓滿菩提分法？如是等辯，豈非如來之所說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，若有辯才增長生死，非諸如來之所宣說。云何世尊說諸煩惱能為菩薩利益之事，又復稱讚攝取生死而能圓滿菩提分法？如是等辯，豈非如來之所說耶？」

佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！我今問汝，隨汝意答。若有說言，菩薩為欲圓滿成就菩提分故攝取生死。又復說言，以諸煩惱為利益事。如是說者，為與利益相應？非利益相應？為與法相應？非法相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！我今問汝，隨汝意答。若有說言，菩薩為欲圓滿成就菩提分故攝取生死。又復說言，以諸煩惱為利益事。如是說者，為與利益相應？非利益相應？為與法相應？非法相應？」

彌勒菩薩白佛言：「世尊！若正說者，則與義利相應、與法相應，能令菩薩菩提分法得圓滿故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「世尊！若正說者，則與義利相應、與法相應，能令菩薩菩提分法得圓滿故。」

佛言：「彌勒！若說菩薩為欲圓滿菩提分故攝取生死，說諸煩惱能為菩薩利益之事。如是辯才諸佛如來之所宣說。何以故？彌勒！此諸菩薩得法自在，所起煩惱無有過失。是為菩薩善巧方便，非諸聲聞緣覺境界。彌勒！若有煩惱，不能為他作利益事，亦不能滿菩提分法而發起者，不與義利相應、不與法相應，但為下劣善根因者。菩薩於中寧捨身命，亦不隨彼煩惱而行。何以故？彌勒！有異菩薩得智力故，於諸煩惱現有攀緣。有異菩薩無智力故，於諸煩惱增上執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若說菩薩為欲圓滿菩提分故攝取生死，說諸煩惱能為菩薩利益之事。如是辯才諸佛如來之所宣說。何以故？彌勒！此諸菩薩得法自在，所起煩惱無有過失。是為菩薩善巧方便，非諸聲聞緣覺境界。彌勒！若有煩惱，不能為他作利益事，亦不能滿菩提分法而發起者，不與義利相應、不與法相應，但為下劣善根因者。菩薩於中寧捨身命，亦不隨彼煩惱而行。何以故？彌勒！有異菩薩得智力故，於諸煩惱現有攀緣。有異菩薩無智力故，於諸煩惱增上執著。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！如我解佛所說義，若諸菩薩於後末世五百歲中，樂欲離諸業障纏縛，自無損害而得解脫。是人當於菩薩行中深生信解，於他過失不生分別，志求如來真實功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！如我解佛所說義，若諸菩薩於後末世五百歲中，樂欲離諸業障纏縛，自無損害而得解脫。是人當於菩薩行中深生信解，於他過失不生分別，志求如來真實功德。」

佛言：「如是如是。彌勒！是故當於諸菩薩等方便行中深生信解。何以故？慧行菩薩方便之行難信解故。彌勒！譬如須陀洹人示凡夫行。如是凡夫，與須陀洹位各差別。凡夫愚人以貪瞋癡之所纏故墮諸惡道，而須陀洹於貪瞋癡善能了達，終不墮落三惡道耳。彌勒！慧行菩薩亦復如是，於貪瞋癡習氣未斷，彼亦別餘初業菩薩。何以故？其心不為煩惱所覆，不同初業諸菩薩等。鈍行菩薩無有善巧，同諸凡夫不能出離。彌勒！慧行菩薩，一切重罪以智慧力悉能摧滅，亦不因彼墮於惡道。彌勒！譬如有人於大火聚投以薪木，數數添之。如是添已，其焰轉熾彌更增明無有盡滅。彌勒！慧行菩薩亦復如是，以智慧火燒煩惱薪，數數添於煩惱薪木。如是添已，智慧之火轉更增明無有盡滅。彌勒！如是如是，慧行菩薩智慧之力善巧方便難可了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。彌勒！是故當於諸菩薩等方便行中深生信解。何以故？慧行菩薩方便之行難信解故。彌勒！譬如須陀洹人示凡夫行。如是凡夫，與須陀洹位各差別。凡夫愚人以貪瞋癡之所纏故墮諸惡道，而須陀洹於貪瞋癡善能了達，終不墮落三惡道耳。彌勒！慧行菩薩亦復如是，於貪瞋癡習氣未斷，彼亦別餘初業菩薩。何以故？其心不為煩惱所覆，不同初業諸菩薩等。鈍行菩薩無有善巧，同諸凡夫不能出離。彌勒！慧行菩薩，一切重罪以智慧力悉能摧滅，亦不因彼墮於惡道。彌勒！譬如有人於大火聚投以薪木，數數添之。如是添已，其焰轉熾彌更增明無有盡滅。彌勒！慧行菩薩亦復如是，以智慧火燒煩惱薪，數數添於煩惱薪木。如是添已，智慧之火轉更增明無有盡滅。彌勒！如是如是，慧行菩薩智慧之力善巧方便難可了知。」