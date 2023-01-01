大寶積經卷第八十九元魏優禪國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第八十九元魏優禪國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉會第二十三之二

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！當來末世後五百歲，何等菩薩行於諂曲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！當來末世後五百歲，何等菩薩行於諂曲？」

爾時世尊告迦葉言：「迦葉！多有眾人行於諂曲，親近惡友，少讀誦經，為求衣食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告迦葉言：「迦葉！多有眾人行於諂曲，親近惡友，少讀誦經，為求衣食。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「善哉世尊！唯願世尊利益多人，說彼諂曲不勤修行菩薩之過。令彼菩薩聞此過已，自攝心行令得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「善哉世尊！唯願世尊利益多人，說彼諂曲不勤修行菩薩之過。令彼菩薩聞此過已，自攝心行令得清淨。」

爾時世尊告摩訶迦葉言：「迦葉！當來末世後五百歲，有諸菩薩親近惡友、少讀誦經，唯作供養舍利之業，以香花瓔珞幡蓋燈明供養如來舍利塔廟。迦葉！我為在家無智眾生令種善根，說供養舍利。彼諸癡人不解我意，但作此業。迦葉！我於一切天人之中常說此法，修奢摩他、毘婆舍那以自調伏，世間當有信樂婆羅門居士供養舍利。迦葉！彼諸癡人捨於讀誦修禪智慧，供養舍利因之活命。迦葉！若有菩薩以滿三千大千世界上至梵天香花燈明，一一燈炷如須彌山，以如是等供養如來。若有菩薩淨心持戒，於師尊所受持讀誦一四句偈，淨心修行乃至七步，功德勝彼無量無邊。迦葉！若有菩薩以滿三千大千世界花香末香，於百千歲晝夜六時供養如來。若有菩薩捨於憒閙深畏三界，為利眾生發心趣向阿蘭若處，舉足七步，勝前功德無量無邊。迦葉！於意云何？如來化眾生故作是說耶？迦葉！莫作此見，如來實說。所以者何？如來現見明了知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告摩訶迦葉言：「迦葉！當來末世後五百歲，有諸菩薩親近惡友、少讀誦經，唯作供養舍利之業，以香花瓔珞幡蓋燈明供養如來舍利塔廟。迦葉！我為在家無智眾生令種善根，說供養舍利。彼諸癡人不解我意，但作此業。迦葉！我於一切天人之中常說此法，修奢摩他、毘婆舍那以自調伏，世間當有信樂婆羅門居士供養舍利。迦葉！彼諸癡人捨於讀誦修禪智慧，供養舍利因之活命。迦葉！若有菩薩以滿三千大千世界上至梵天香花燈明，一一燈炷如須彌山，以如是等供養如來。若有菩薩淨心持戒，於師尊所受持讀誦一四句偈，淨心修行乃至七步，功德勝彼無量無邊。迦葉！若有菩薩以滿三千大千世界花香末香，於百千歲晝夜六時供養如來。若有菩薩捨於憒閙深畏三界，為利眾生發心趣向阿蘭若處，舉足七步，勝前功德無量無邊。迦葉！於意云何？如來化眾生故作是說耶？迦葉！莫作此見，如來實說。所以者何？如來現見明了知故。」

佛告迦葉：「過去無量無邊不可思議無數阿僧祇劫，爾時有佛，號妙華如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆，其劫亦名妙花。迦葉！妙花如來有九十六億百千聲聞大眾。爾時有轉輪聖王名曰尼彌，如法治世主四天下。迦葉！時尼彌大王千子具足，勇健威猛。迦葉！爾時大王具千子已，復有二子結加趺坐忽然化生：一名達摩，二名善法。迦葉！爾時大王請妙花如來及比丘僧，滿八萬四千歲供養衣服臥具飲食湯藥，捨諸家事唯修供養。七日之後，一切比丘各施新衣種種飲食隨心所樂，廣造精舍隨心樂住。一一比丘給使七人，施百味食。迦葉！爾時大王造立精舍方八十由旬，彩畫微妙出過世間。妙花如來及比丘僧坐彼精舍，從於地下出眾妙花，令彼精舍華至於膝。迦葉！爾時大王於不思議功德精舍供養妙花如來，滿八萬四千歲，恭敬供養尊重讚歎。迦葉！爾時大王供養如來滿八萬四千歲已，最後一日妙花如來飯食之後，達摩、善法二子眷屬及諸四眾，至妙花如來正遍知所，頭面作禮白佛言：『世尊！頗有布施功德善根，勝此尼彌大王功德善根者不？』迦葉！時二王子禮如來時，大千世界悉皆震動。迦葉！爾時妙花如來侍者弟子名通達法，從坐而起頂禮佛足，白佛言：『世尊！何因緣故大地震動？以何因緣此二王子禮佛而住？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「過去無量無邊不可思議無數阿僧祇劫，爾時有佛，號妙華如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆，其劫亦名妙花。迦葉！妙花如來有九十六億百千聲聞大眾。爾時有轉輪聖王名曰尼彌，如法治世主四天下。迦葉！時尼彌大王千子具足，勇健威猛。迦葉！爾時大王具千子已，復有二子結加趺坐忽然化生：一名達摩，二名善法。迦葉！爾時大王請妙花如來及比丘僧，滿八萬四千歲供養衣服臥具飲食湯藥，捨諸家事唯修供養。七日之後，一切比丘各施新衣種種飲食隨心所樂，廣造精舍隨心樂住。一一比丘給使七人，施百味食。迦葉！爾時大王造立精舍方八十由旬，彩畫微妙出過世間。妙花如來及比丘僧坐彼精舍，從於地下出眾妙花，令彼精舍華至於膝。迦葉！爾時大王於不思議功德精舍供養妙花如來，滿八萬四千歲，恭敬供養尊重讚歎。迦葉！爾時大王供養如來滿八萬四千歲已，最後一日妙花如來飯食之後，達摩、善法二子眷屬及諸四眾，至妙花如來正遍知所，頭面作禮白佛言：『世尊！頗有布施功德善根，勝此尼彌大王功德善根者不？』迦葉！時二王子禮如來時，大千世界悉皆震動。迦葉！爾時妙花如來侍者弟子名通達法，從坐而起頂禮佛足，白佛言：『世尊！何因緣故大地震動？以何因緣此二王子禮佛而住？』

「爾時妙花如來告通達法：『善男子！何用此問。若佛如來說此王子淨心深忍大悲之心禮如來足，一切天人皆當迷沒。』迦葉！爾時妙花如來告一聲聞神足弟子那羅延言：『善男子！汝示神力起二童子。』迦葉！爾時那羅延比丘從坐而起，即以右手捉一童子，復以左手捉一童子，欲扶令起而不能動。時那羅延盡大神通，扶二童子欲令其起，不能動彼。如分一毛為千萬分，不動一分。迦葉！爾時三千大千世界地皆震動，山河石壁悉亦大動，而不能動彼二童子。迦葉！爾時那羅延以妙花如來威神力故，令於下方恒河沙等諸佛世界悉皆震動，而亦不動彼二童子毛之一分。迦葉！爾時那羅延比丘禮妙花佛白言：『世尊！我將不失神通力耶？何以故？世尊！此二童子生來未久，在於佛前頭面著地，我盡神力不能令起。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時妙花如來告通達法：『善男子！何用此問。若佛如來說此王子淨心深忍大悲之心禮如來足，一切天人皆當迷沒。』迦葉！爾時妙花如來告一聲聞神足弟子那羅延言：『善男子！汝示神力起二童子。』迦葉！爾時那羅延比丘從坐而起，即以右手捉一童子，復以左手捉一童子，欲扶令起而不能動。時那羅延盡大神通，扶二童子欲令其起，不能動彼。如分一毛為千萬分，不動一分。迦葉！爾時三千大千世界地皆震動，山河石壁悉亦大動，而不能動彼二童子。迦葉！爾時那羅延以妙花如來威神力故，令於下方恒河沙等諸佛世界悉皆震動，而亦不動彼二童子毛之一分。迦葉！爾時那羅延比丘禮妙花佛白言：『世尊！我將不失神通力耶？何以故？世尊！此二童子生來未久，在於佛前頭面著地，我盡神力不能令起。』

「爾時妙花如來告那羅延比丘言：『善男子！汝不失通。善男子！菩薩境界不可思議，一切聲聞緣覺所不能動、不能思量。善男子！若滿三千大千世界一切眾生，具大神力如汝不異，至於億劫不能動此二童子起。』迦葉！爾時妙花如來說此語時，眾中四百二十萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸眾生作如是念：『菩薩神力甚為希有。未得一切智神力乃爾，大聲聞神力不能令動，況成佛道。是故我等應行菩薩道，願證如來無上智慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時妙花如來告那羅延比丘言：『善男子！汝不失通。善男子！菩薩境界不可思議，一切聲聞緣覺所不能動、不能思量。善男子！若滿三千大千世界一切眾生，具大神力如汝不異，至於億劫不能動此二童子起。』迦葉！爾時妙花如來說此語時，眾中四百二十萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸眾生作如是念：『菩薩神力甚為希有。未得一切智神力乃爾，大聲聞神力不能令動，況成佛道。是故我等應行菩薩道，願證如來無上智慧。』

「迦葉！爾時四百二十萬眾生作是念已，於無上菩提心得堅住。迦葉！爾時彼眾有一菩薩名曰善慧，在大眾中從坐而起偏袒右肩，頂禮佛足白妙花如來言：『世尊！唯願世尊起二童子，如彼所問願佛解說。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！爾時四百二十萬眾生作是念已，於無上菩提心得堅住。迦葉！爾時彼眾有一菩薩名曰善慧，在大眾中從坐而起偏袒右肩，頂禮佛足白妙花如來言：『世尊！唯願世尊起二童子，如彼所問願佛解說。』」

佛告迦葉：「爾時妙花如來從虛空中出大音聲，其聲遍滿乃至十方恒河沙等諸佛世界。聲至之處世界地皆六種震動，放大光明遍照十方。迦葉！時二童子聞此聲已從地而起。迦葉！童子起時，於此三千大千世界人天伎樂不鼓自鳴，於虛空中雨眾妙花。迦葉！時二童子從地起已，至如來所，右遶三匝頂禮佛足，合掌恭敬瞻仰如來。迦葉！爾時妙花如來告善慧菩薩言：『善男子！此二童子禮我足已作如是問：「世尊！頗有布施福德善根，勝此尼彌大王功德善根者？」此二童子禮我足已發問而住。』迦葉！爾時善慧菩薩白妙花如來言：『世尊！願佛解說二童子問，令諸天人得安樂故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「爾時妙花如來從虛空中出大音聲，其聲遍滿乃至十方恒河沙等諸佛世界。聲至之處世界地皆六種震動，放大光明遍照十方。迦葉！時二童子聞此聲已從地而起。迦葉！童子起時，於此三千大千世界人天伎樂不鼓自鳴，於虛空中雨眾妙花。迦葉！時二童子從地起已，至如來所，右遶三匝頂禮佛足，合掌恭敬瞻仰如來。迦葉！爾時妙花如來告善慧菩薩言：『善男子！此二童子禮我足已作如是問：「世尊！頗有布施福德善根，勝此尼彌大王功德善根者？」此二童子禮我足已發問而住。』迦葉！爾時善慧菩薩白妙花如來言：『世尊！願佛解說二童子問，令諸天人得安樂故。』

「爾時妙花如來告善慧菩薩：『善男子！汝今諦聽，當為汝說。善男子！尼彌國王所作功德，若有菩薩住阿蘭若行、遠離行，少知諸法得無生忍，功德勝彼無量無邊。善男子！若三千大千世界一切眾生，一一眾生所作功德如尼彌王。如是三千大千世界一切眾生所有福德，不如菩薩修行遠離住於淨心，正念相應解諸法空無來無去，如是少忍功德，勝前功德，百分不及一、千分不及一、億分不及一、百億分不及一、千億分不及一、百千億分不及一、百千那由他億分不及一，乃至算數不及其一。善男子！如恒河沙等一切世界所有眾生，一一眾生悉作福德如尼彌王。彼諸眾生所作福德，至恒河沙劫常修福德。善男子！於意云何？彼善男子得福多不？』迦葉！爾時善慧菩薩白妙花如來言：『希有世尊！如來說喻不可思議，如此善根不可思議。』迦葉！爾時妙花如來告善慧菩薩：『善男子！我今告汝，有智慧人成就深忍能信此語。彼一切眾生所集善根，不如此二童子以淨心故禮如來足，勝前一切眾生善根，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、億分不及一、百億分不及一、千億分不及一、百千億分不及一、百千億那由他分不及一，乃至算數譬喻所不能及。』迦葉！爾時妙花如來大眾之中，八萬四千比丘同聲發言：『世尊！我等隨喜彼人功德，成就深法忍、信諸法空、心樂遠離、趣阿蘭若舉足七步，發阿耨多羅三藐三菩提心成就智慧。我等隨喜。』迦葉！爾時妙花如來讚諸比丘：『善哉善哉。諸善男子！汝等以此隨喜之業不思議善根，當作恒河沙等轉輪聖王，然後得成阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時妙花如來告善慧菩薩：『善男子！汝今諦聽，當為汝說。善男子！尼彌國王所作功德，若有菩薩住阿蘭若行、遠離行，少知諸法得無生忍，功德勝彼無量無邊。善男子！若三千大千世界一切眾生，一一眾生所作功德如尼彌王。如是三千大千世界一切眾生所有福德，不如菩薩修行遠離住於淨心，正念相應解諸法空無來無去，如是少忍功德，勝前功德，百分不及一、千分不及一、億分不及一、百億分不及一、千億分不及一、百千億分不及一、百千那由他億分不及一，乃至算數不及其一。善男子！如恒河沙等一切世界所有眾生，一一眾生悉作福德如尼彌王。彼諸眾生所作福德，至恒河沙劫常修福德。善男子！於意云何？彼善男子得福多不？』迦葉！爾時善慧菩薩白妙花如來言：『希有世尊！如來說喻不可思議，如此善根不可思議。』迦葉！爾時妙花如來告善慧菩薩：『善男子！我今告汝，有智慧人成就深忍能信此語。彼一切眾生所集善根，不如此二童子以淨心故禮如來足，勝前一切眾生善根，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、億分不及一、百億分不及一、千億分不及一、百千億分不及一、百千億那由他分不及一，乃至算數譬喻所不能及。』迦葉！爾時妙花如來大眾之中，八萬四千比丘同聲發言：『世尊！我等隨喜彼人功德，成就深法忍、信諸法空、心樂遠離、趣阿蘭若舉足七步，發阿耨多羅三藐三菩提心成就智慧。我等隨喜。』迦葉！爾時妙花如來讚諸比丘：『善哉善哉。諸善男子！汝等以此隨喜之業不思議善根，當作恒河沙等轉輪聖王，然後得成阿耨多羅三藐三菩提。』」

爾時摩訶迦葉及諸大眾，一時同聲白佛言：「世尊！我等隨喜彼人發心，成就深忍、信諸法空、遠離寂滅自性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉及諸大眾，一時同聲白佛言：「世尊！我等隨喜彼人發心，成就深忍、信諸法空、遠離寂滅自性清淨。」

爾時世尊告摩訶迦葉言：「迦葉！爾時達摩善法二童子白妙花如來言：『世尊！菩薩具何等法，施不望報、不生嫉妬、心不慳悋、不生貪著，見人行施心不希望，成就如來無上之行，得深法忍成無上智？』迦葉！爾時妙花如來告善法二童子言：『善男子！菩薩具足四法，施不望報、不嫉妬、不慳悋、不生貪，見人施不希望，成就如來無上之行，得甚深忍見無上智。何等為四？一者信諸法空，二者遠離，三者深忍，四者正念。善男子！菩薩具此四法，施不望報、心不嫉妬、不慳悋、不生貪，見人施不悕望，成就如來無上之行，成就深忍具無上智。善男子！復有四法，若菩薩具此四法，施不望報、心不嫉妬、不慳悋、不生貪，見人施不希望，成就如來無上之行，成就深忍滿無上智。何等為四？善男子！菩薩求多聞，得多聞已遊於城邑聚落，說法無所希望，乃至不受一言善讚，心無所貪。諸佛所說一切施中法施第一，住第一施其心歡喜，不求世間財物布施。何以故？善男子！十方無數阿僧祇諸佛世界，諸佛如來及比丘僧，不求世間資生之具。若有菩薩住清淨戒修於正法，具大悲心不求利養，一切諸佛之所憶念。若有能說一四句偈，說偈文字皆自性空，一切諸法亦復如是皆自性空。此善男子善根功德，勝前善根，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、億分不及一、百億分不及一、千億分不及一、百千億分不及一、百千那由他億分不及一，乃至阿僧祇分亦不及一。』迦葉！爾時妙花如來告二童子：『善男子菩薩具足四法，得成如來無上之行。何等為四？一者行無上處，二者說無上法，三者施無上物，四者信無上法。善男子！是名四法。菩薩成就此四法者，得成如來無上之行。』迦葉！時妙花如來為二童子說是法時，彼二童子聞此法已，踊在空中高七多羅樹，同聲讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告摩訶迦葉言：「迦葉！爾時達摩善法二童子白妙花如來言：『世尊！菩薩具何等法，施不望報、不生嫉妬、心不慳悋、不生貪著，見人行施心不希望，成就如來無上之行，得深法忍成無上智？』迦葉！爾時妙花如來告善法二童子言：『善男子！菩薩具足四法，施不望報、不嫉妬、不慳悋、不生貪，見人施不希望，成就如來無上之行，得甚深忍見無上智。何等為四？一者信諸法空，二者遠離，三者深忍，四者正念。善男子！菩薩具此四法，施不望報、心不嫉妬、不慳悋、不生貪，見人施不悕望，成就如來無上之行，成就深忍具無上智。善男子！復有四法，若菩薩具此四法，施不望報、心不嫉妬、不慳悋、不生貪，見人施不希望，成就如來無上之行，成就深忍滿無上智。何等為四？善男子！菩薩求多聞，得多聞已遊於城邑聚落，說法無所希望，乃至不受一言善讚，心無所貪。諸佛所說一切施中法施第一，住第一施其心歡喜，不求世間財物布施。何以故？善男子！十方無數阿僧祇諸佛世界，諸佛如來及比丘僧，不求世間資生之具。若有菩薩住清淨戒修於正法，具大悲心不求利養，一切諸佛之所憶念。若有能說一四句偈，說偈文字皆自性空，一切諸法亦復如是皆自性空。此善男子善根功德，勝前善根，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、億分不及一、百億分不及一、千億分不及一、百千億分不及一、百千那由他億分不及一，乃至阿僧祇分亦不及一。』迦葉！爾時妙花如來告二童子：『善男子菩薩具足四法，得成如來無上之行。何等為四？一者行無上處，二者說無上法，三者施無上物，四者信無上法。善男子！是名四法。菩薩成就此四法者，得成如來無上之行。』迦葉！時妙花如來為二童子說是法時，彼二童子聞此法已，踊在空中高七多羅樹，同聲讚佛：

「『如來知諸行， 教眾生行施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來知諸行， 教眾生行施，

而不著於施， 此施無上施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不著於施， 此施無上施。

能成無上忍， 此中無有我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成無上忍， 此中無有我，

眾生命及人， 希有大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生命及人， 希有大精進。

演說如是法， 成就甚深忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說如是法， 成就甚深忍，

及得無上行， 得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及得無上行， 得無上菩提。

永滅諸欲惱， 大智慧清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永滅諸欲惱， 大智慧清淨，

更不受後有， 說於遠離行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更不受後有， 說於遠離行。

令住阿蘭若， 修於空解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住阿蘭若， 修於空解脫，

亦不生分別， 常勤行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不生分別， 常勤行布施。

不生於分別， 此是無垢際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生於分別， 此是無垢際，

遠離諸名字， 說清淨尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸名字， 說清淨尸羅。

令行寂滅處， 此是第一戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令行寂滅處， 此是第一戒，

覺知寂滅處， 常修行於忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知寂滅處， 常修行於忍。

不分別眾生， 此是清淨忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別眾生， 此是清淨忍，

離一切分別， 修堅固精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切分別， 修堅固精進。

離一切有為， 佛說此精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切有為， 佛說此精進，

能成遠離法， 焚燒一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成遠離法， 焚燒一切事。

斷於諸有無， 此無分別禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷於諸有無， 此無分別禪，

不起諸煩惱， 非此亦非彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起諸煩惱， 非此亦非彼。

中間亦不住， 此第一智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間亦不住， 此第一智慧，

遠離於三世， 修習寂滅想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於三世， 修習寂滅想。

復觀於此想， 此想何處生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復觀於此想， 此想何處生？

是故知無想， 讚歎佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故知無想， 讚歎佛功德。

演說第一法， 其心不異念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說第一法， 其心不異念，

聽受於正法， 說名字無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽受於正法， 說名字無盡。

自性體不成， 觀境界無實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性體不成， 觀境界無實，

其心則解脫。 若起如是想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心則解脫。 若起如是想，

我為說法者， 彼則被魔縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為說法者， 彼則被魔縛，

不知於法相。 若欲得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知於法相。 若欲得菩提，

及求聲聞者， 求緣覺菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及求聲聞者， 求緣覺菩提，

當修學此法。 說於一解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當修學此法。 說於一解脫，

智慧無邊量， 勿作下劣願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無邊量， 勿作下劣願，

當願上菩提。 若求如是身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願上菩提。 若求如是身，

相好自莊嚴， 如佛金色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好自莊嚴， 如佛金色身，

當求上菩提。 作生一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當求上菩提。 作生一切法，

作者不可得， 諸法從緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作者不可得， 諸法從緣生，

無自性自性。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無自性自性。』

「迦葉！時二童子在虛空中說此偈時，尼彌大王從城而出，及諸地神虛空諸神皆悉來集。爾時眾中八萬四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，阿僧祇眾生種於善根。迦葉！爾時達摩善法二童子等從空中下，詣妙花如來所白言：『世尊！我等歸依佛、歸依法、歸依僧，發阿耨多羅三藐三菩提心，以比丘形行菩薩道。世尊！真發心者信一切法無生。世尊！真發心者不著諸法。何以故？世尊！若有著則法不生。是故世尊說離著心得彼無生。世尊！此無生亦不應說是無生。何以故？有言說者則有生滅。若具淨智則無生滅，無生滅處是畢竟盡。是故世尊！以平等際發阿耨多羅三藐三菩提心，不念於法，亦無法得亦無不得，如是得平等——無得平等。何以故？一切諸法本性淨故。』迦葉！爾時妙花如來為二童子說此法時，眾中十千眾生得無生法忍。尼彌大王并及千子五千大臣，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！時二童子在虛空中說此偈時，尼彌大王從城而出，及諸地神虛空諸神皆悉來集。爾時眾中八萬四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，阿僧祇眾生種於善根。迦葉！爾時達摩善法二童子等從空中下，詣妙花如來所白言：『世尊！我等歸依佛、歸依法、歸依僧，發阿耨多羅三藐三菩提心，以比丘形行菩薩道。世尊！真發心者信一切法無生。世尊！真發心者不著諸法。何以故？世尊！若有著則法不生。是故世尊說離著心得彼無生。世尊！此無生亦不應說是無生。何以故？有言說者則有生滅。若具淨智則無生滅，無生滅處是畢竟盡。是故世尊！以平等際發阿耨多羅三藐三菩提心，不念於法，亦無法得亦無不得，如是得平等——無得平等。何以故？一切諸法本性淨故。』迦葉！爾時妙花如來為二童子說此法時，眾中十千眾生得無生法忍。尼彌大王并及千子五千大臣，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛告迦葉：「爾時妙花如來飯食既訖，澡洗鉢已，於大眾中告大王言：『尼彌大王！我今說法。』王及大眾聞佛說法，踊躍歡喜。迦葉！爾時達摩、善法二童子聞佛說法，以淨信心離於欲火，欲求出家，從城而出來至佛所。至佛所已而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「爾時妙花如來飯食既訖，澡洗鉢已，於大眾中告大王言：『尼彌大王！我今說法。』王及大眾聞佛說法，踊躍歡喜。迦葉！爾時達摩、善法二童子聞佛說法，以淨信心離於欲火，欲求出家，從城而出來至佛所。至佛所已而說頌曰：

「『一切諸如來， 讚歎出家法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切諸如來， 讚歎出家法，

在家多垢穢， 壞滅白淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家多垢穢， 壞滅白淨法。

增長不善法， 毀滅於善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長不善法， 毀滅於善法，

在家多過失， 出家離染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家多過失， 出家離染污。

設使百億劫， 受欲無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使百億劫， 受欲無厭足，

受欲無厭足， 在家而死滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受欲無厭足， 在家而死滅。

如海受眾流， 而無有厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海受眾流， 而無有厭足，

凡夫亦如是， 受欲無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫亦如是， 受欲無厭足。

如火燒乾草， 而無厭足時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火燒乾草， 而無厭足時，

凡夫亦如是， 受欲無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫亦如是， 受欲無厭足。

貪欲網所縛， 滅壞於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲網所縛， 滅壞於世間，

是故應離縛， 為發出家故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應離縛， 為發出家故。

在家具眾過， 不得無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家具眾過， 不得無上道，

出家修遠離， 爾乃得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家修遠離， 爾乃得菩提。

過去諸如來， 已入於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸如來， 已入於涅槃，

住阿蘭若法， 獲得大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住阿蘭若法， 獲得大菩提。

是故學諸佛， 趣向阿蘭若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故學諸佛， 趣向阿蘭若，

捨愛離居家， 然後得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨愛離居家， 然後得安隱。

一切三千界， 珍寶滿其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三千界， 珍寶滿其中，

以此珍寶聚， 在家施諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此珍寶聚， 在家施諸佛。

若以無惱心， 知於在家過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以無惱心， 知於在家過，

學諸佛如來， 出家求智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學諸佛如來， 出家求智慧。

既求出家已， 遠離諸欲火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既求出家已， 遠離諸欲火，

舉足行七步， 勝以三千施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉足行七步， 勝以三千施。

三千之功德， 不如此一分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千之功德， 不如此一分，

是故出家者， 如來之所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故出家者， 如來之所讚。

成就大智慧， 遠離諸繫縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就大智慧， 遠離諸繫縛，

離一切諸著， 乃證無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切諸著， 乃證無上道。

速住寂靜處， 斷除諸欲愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速住寂靜處， 斷除諸欲愛，

一切毒熾心， 悉滅無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毒熾心， 悉滅無有餘。

學諸佛如來， 如實知諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學諸佛如來， 如實知諸法，

速遠離在家， 住阿蘭若法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速遠離在家， 住阿蘭若法。

若欲求佛道， 修於遠離行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求佛道， 修於遠離行，

應學阿蘭若， 不應樂在家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應學阿蘭若， 不應樂在家。

此是諸佛境， 聖人所住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是諸佛境， 聖人所住處，

能住此道者， 則能得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能住此道者， 則能得菩提。

欲等惱眾生， 若求遠離者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲等惱眾生， 若求遠離者，

應離在家法， 修習阿蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應離在家法， 修習阿蘭若。

欲證甘露法， 轉無上法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲證甘露法， 轉無上法輪，

摧伏諸魔怨， 當習阿蘭若。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏諸魔怨， 當習阿蘭若。』

「迦葉！爾時達摩、善法二童子說此頌已，從城而出，往詣妙花如來所住之處。到已頭面禮足右遶三匝，白言：『世尊！我等今者於如來所欲求出家。唯願世尊！哀愍聽許令得出家。』迦葉！爾時妙花如來知二童子信心清淨求出家法，是時如來即聽出家住比丘法。迦葉！爾時大王聞二童子得出家已，即以太子令紹王位，王與九百九十九子、八萬四千夫人、五千大臣及諸人民，以淨信心離於欲火，捨家出家，一切俱往詣妙花佛。到已頂禮佛足，白妙花佛言：『世尊！我等欲求出家，願佛聽許令得出家。』迦葉！時妙花佛知諸大眾信心清淨，悉聽出家住比丘法。迦葉！爾時大王第一太子，登位七日內自思惟：『我終不捨薩婆若心。何用如是王位寶財、為欲所縛。我終不捨無上菩提。』作是念已發心出家，於十五日遊四天下，說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！爾時達摩、善法二童子說此頌已，從城而出，往詣妙花如來所住之處。到已頭面禮足右遶三匝，白言：『世尊！我等今者於如來所欲求出家。唯願世尊！哀愍聽許令得出家。』迦葉！爾時妙花如來知二童子信心清淨求出家法，是時如來即聽出家住比丘法。迦葉！爾時大王聞二童子得出家已，即以太子令紹王位，王與九百九十九子、八萬四千夫人、五千大臣及諸人民，以淨信心離於欲火，捨家出家，一切俱往詣妙花佛。到已頂禮佛足，白妙花佛言：『世尊！我等欲求出家，願佛聽許令得出家。』迦葉！時妙花佛知諸大眾信心清淨，悉聽出家住比丘法。迦葉！爾時大王第一太子，登位七日內自思惟：『我終不捨薩婆若心。何用如是王位寶財、為欲所縛。我終不捨無上菩提。』作是念已發心出家，於十五日遊四天下，說此偈言：

「『我父及親屬， 皆悉已出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我父及親屬， 皆悉已出家，

無量億眾生， 為法亦出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億眾生， 為法亦出家。

我今樂出家， 不樂住五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今樂出家， 不樂住五欲，

一心求出道， 欲詣導師所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心求出道， 欲詣導師所。

若發心出家， 離諸欲火者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發心出家， 離諸欲火者，

應速隨我法， 離難甚難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應速隨我法， 離難甚難得。

不發出家心， 不遠離欲火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不發出家心， 不遠離欲火，

安心在居家， 安住於實法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安心在居家， 安住於實法。』

「迦葉！時彼童子說此偈時，四天下中無一眾生樂在家者，皆悉發心願求出家。迦葉！時妙花如來知諸眾生心信清淨求出家已，妙花如來於四天下一切城邑村落悉作化佛及比丘僧。迦葉！時四天下一切眾生，無有一人住在家者，以淨信心離於欲火，悉得出家。彼諸眾生既出家已，不須種殖，其地自然生諸粳米，諸樹自然生諸衣服，一切諸天供侍給使。迦葉！爾時達摩、善法二比丘，勇猛精進，於其六十三億歲中不坐不臥，但勤精進求薩婆若、念薩婆若。於六十三億歲勤精進已，得遍至三昧，所坐之地名金剛處，其地皆是金剛所成。十方一切諸佛說法悉聞受持，聞已復能為他解說。迦葉！時四天下一切眾生，若有修學聲聞乘者，無一眾生凡身命終，極懈怠者得阿那含，從此命終生淨居天。共彼同行求緣覺者，從此命終，當生他方無佛之處，生大種姓諸根具足。以過去世善根力故，離於欲火而行出家，七日之後成緣覺道，利益無量無邊眾生，入般涅槃。菩薩乘者成就五通，具四無量無礙辯才，得陀羅尼。迦葉！莫作異念。爾時尼彌大王豈異人乎？則我身是。時太子者，今彌勒菩薩是。迦葉！莫作異見。何以故？達摩童子，今文殊師利是。善法童子者，虛空藏菩薩是。迦葉！汝觀彼佛國土清淨如是，善根眾生之所住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！時彼童子說此偈時，四天下中無一眾生樂在家者，皆悉發心願求出家。迦葉！時妙花如來知諸眾生心信清淨求出家已，妙花如來於四天下一切城邑村落悉作化佛及比丘僧。迦葉！時四天下一切眾生，無有一人住在家者，以淨信心離於欲火，悉得出家。彼諸眾生既出家已，不須種殖，其地自然生諸粳米，諸樹自然生諸衣服，一切諸天供侍給使。迦葉！爾時達摩、善法二比丘，勇猛精進，於其六十三億歲中不坐不臥，但勤精進求薩婆若、念薩婆若。於六十三億歲勤精進已，得遍至三昧，所坐之地名金剛處，其地皆是金剛所成。十方一切諸佛說法悉聞受持，聞已復能為他解說。迦葉！時四天下一切眾生，若有修學聲聞乘者，無一眾生凡身命終，極懈怠者得阿那含，從此命終生淨居天。共彼同行求緣覺者，從此命終，當生他方無佛之處，生大種姓諸根具足。以過去世善根力故，離於欲火而行出家，七日之後成緣覺道，利益無量無邊眾生，入般涅槃。菩薩乘者成就五通，具四無量無礙辯才，得陀羅尼。迦葉！莫作異念。爾時尼彌大王豈異人乎？則我身是。時太子者，今彌勒菩薩是。迦葉！莫作異見。何以故？達摩童子，今文殊師利是。善法童子者，虛空藏菩薩是。迦葉！汝觀彼佛國土清淨如是，善根眾生之所住處。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！妙花如來壽命幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！妙花如來壽命幾時？」

佛告迦葉：「妙花如來壽命八劫。迦葉！妙花如來般涅槃後，正法住世滿足一劫。一切諸天供養舍利，無在家人。迦葉！時二比丘少欲知足，不供舍利不禮佛塔。迦葉！爾時諸天、新學比丘百千大眾各相謂言：『此二比丘邪見，不信於佛舍利，不興供養、不禮佛塔。』迦葉！爾時諸天及諸比丘百千大眾說此語時，達摩、善法二比丘問眾人言：『於汝意云何？云何供養是真供養如來？以何事故，如來舍利而得供養？』諸比丘言：『修戒、定、智慧、解脫、解脫知見故，舍利得供養。』二比丘言：『修戒、定、慧、解脫、解脫知見，是真供養；非供舍利。』諸比丘言：『如是如是，如汝所言。云何戒相？禪定、智慧、解脫、解脫知見，復何等相？』達摩、善法二比丘言：『無作相是戒相，乃至解脫知見無作相是知見相。』迦葉！時二比丘語眾人言：『於意云何？無作能供養無作不？』諸比丘言：『不也。』達摩、善法二比丘言：『真供養者，無佛想、無見佛，何況供養。若供養佛，當供養自身。』諸比丘言：『云何供養自身？』二比丘言：『應如如來、應、正遍知供養自身，一切眾生之所供養。如佛所學，應如是學。護持禁戒集諸善法，思惟諸法莫取法相。若能如是自供養者，當得天人之所供養。若欲供養佛舍利者，當自供養。如佛如來具諸功德，舍利得供養。若能成就如是功德，名供養佛。不起想相，名供養佛。若多若少不生分別，名供養佛。非後世去、非今世來，非彼岸，非常非斷、非取非捨，是則名曰供養如來。非增非減、非生非滅、非盡非不盡，是則名曰供養如來。非心非心數法、非憶想、非我非取非受、非諍論非不諍論、非毀非讚、非二非入，是則名曰供養如來。亦非有為亦非無為，是則名曰供養如來。身無所作、口無所作、意無所作，於身口意求不可得，是則名曰供養如來。無過去想，未來現在想不可得，無依無著、無所求想亦不分別，是則名曰供養如來。無佛想、無法想、無僧想，無人、無自、無他想，是則名曰供養如來。真如來身無生無相，不可以生而修供養。真如來身名無作相，不以作相而修供養。真如來身名無二相，不應二相而修供養。真如來身名無漏相，不以有漏而修供養。真如來身名曰空相，不以身見命見、斷見常見、我見我所見、有見無見供養如來。真如來身名無相相，不可以相而修供養。真如來身名無願相，不可以願而修供養。真如來身名無有相，不可以有而修供養。真如來身名不動相，不可動相而修供養。真如來身名無行相，不可以行而修供養。真如來身名離貪相，不可以貪而修供養。真如來身名離 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「妙花如來壽命八劫。迦葉！妙花如來般涅槃後，正法住世滿足一劫。一切諸天供養舍利，無在家人。迦葉！時二比丘少欲知足，不供舍利不禮佛塔。迦葉！爾時諸天、新學比丘百千大眾各相謂言：『此二比丘邪見，不信於佛舍利，不興供養、不禮佛塔。』迦葉！爾時諸天及諸比丘百千大眾說此語時，達摩、善法二比丘問眾人言：『於汝意云何？云何供養是真供養如來？以何事故，如來舍利而得供養？』諸比丘言：『修戒、定、智慧、解脫、解脫知見故，舍利得供養。』二比丘言：『修戒、定、慧、解脫、解脫知見，是真供養；非供舍利。』諸比丘言：『如是如是，如汝所言。云何戒相？禪定、智慧、解脫、解脫知見，復何等相？』達摩、善法二比丘言：『無作相是戒相，乃至解脫知見無作相是知見相。』迦葉！時二比丘語眾人言：『於意云何？無作能供養無作不？』諸比丘言：『不也。』達摩、善法二比丘言：『真供養者，無佛想、無見佛，何況供養。若供養佛，當供養自身。』諸比丘言：『云何供養自身？』二比丘言：『應如如來、應、正遍知供養自身，一切眾生之所供養。如佛所學，應如是學。護持禁戒集諸善法，思惟諸法莫取法相。若能如是自供養者，當得天人之所供養。若欲供養佛舍利者，當自供養。如佛如來具諸功德，舍利得供養。若能成就如是功德，名供養佛。不起想相，名供養佛。若多若少不生分別，名供養佛。非後世去、非今世來，非彼岸，非常非斷、非取非捨，是則名曰供養如來。非增非減、非生非滅、非盡非不盡，是則名曰供養如來。非心非心數法、非憶想、非我非取非受、非諍論非不諍論、非毀非讚、非二非入，是則名曰供養如來。亦非有為亦非無為，是則名曰供養如來。身無所作、口無所作、意無所作，於身口意求不可得，是則名曰供養如來。無過去想，未來現在想不可得，無依無著、無所求想亦不分別，是則名曰供養如來。無佛想、無法想、無僧想，無人、無自、無他想，是則名曰供養如來。真如來身無生無相，不可以生而修供養。真如來身名無作相，不以作相而修供養。真如來身名無二相，不應二相而修供養。真如來身名無漏相，不以有漏而修供養。真如來身名曰空相，不以身見命見、斷見常見、我見我所見、有見無見供養如來。真如來身名無相相，不可以相而修供養。真如來身名無願相，不可以願而修供養。真如來身名無有相，不可以有而修供養。真如來身名不動相，不可動相而修供養。真如來身名無行相，不可以行而修供養。真如來身名離貪相，不可以貪而修供養。真如來身名離

瞋相，不可以瞋而修供養。真如來身名離癡相，不可以癡而修供養。真如來身具戒、定、慧、解脫、解脫知見，不可以破戒亂心愚癡而修供養。真如來身慈悲喜捨，不可以瞋心惱心妬心散心而修供養。真如來身具施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，不可以慳破戒瞋恚懈怠亂癡而修供養。』迦葉！達摩、善法於大眾中說此法時，四百二十萬眾生得無生法忍，八萬四千眾生得清淨智阿那含果，二百三十萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋相，不可以瞋而修供養。真如來身名離癡相，不可以癡而修供養。真如來身具戒、定、慧、解脫、解脫知見，不可以破戒亂心愚癡而修供養。真如來身慈悲喜捨，不可以瞋心惱心妬心散心而修供養。真如來身具施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，不可以慳破戒瞋恚懈怠亂癡而修供養。』迦葉！達摩、善法於大眾中說此法時，四百二十萬眾生得無生法忍，八萬四千眾生得清淨智阿那含果，二百三十萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

「迦葉！汝觀達摩、善法二比丘等如是淨心。迦葉！汝應學彼正士甚深之忍及巧方便。迦葉！彼二比丘於大眾中說此法時！諸比丘聞此法已皆住深忍！悉行少欲知足之行！不供養舍利及佛塔廟。何以故？彼諸比丘悉樂深法。迦葉！彼七日後，一切佛塔悉皆隱沒，及諸舍利所在器中亦悉隱沒。迦葉！汝應如是學彼正士甚深之忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！汝觀達摩、善法二比丘等如是淨心。迦葉！汝應學彼正士甚深之忍及巧方便。迦葉！彼二比丘於大眾中說此法時！諸比丘聞此法已皆住深忍！悉行少欲知足之行！不供養舍利及佛塔廟。何以故？彼諸比丘悉樂深法。迦葉！彼七日後，一切佛塔悉皆隱沒，及諸舍利所在器中亦悉隱沒。迦葉！汝應如是學彼正士甚深之忍。」

佛告迦葉：「當知末世後五百歲，有諸菩薩及諸比丘，不修身不修心、不修戒不修慧，為活命故，供養佛塔及佛舍利，不為涅槃不為離欲而修供養，自犯禁戒愚癡無智，如來舍利具戒、定、慧、解脫、解脫知見之所勳修，為活命故供養尊重。具貪瞋癡，於佛如來、應、正遍知離貪瞋癡所有舍利，為活命故而興供養，自身具足慳貪嫉妬瞋恚懈怠亂心愚癡，若大施主正住一心，為活命故化令供養如來舍利。迦葉！我為教化初始發心諸善男子善女人等，以神通力留此舍利，令供養者受人天樂、為未來因乃至涅槃。彼愚癡人於我法中雖得出家，不解我法，捨出家行而但供養塔廟舍利，為自活故、為得衣鉢、為利養故、為名聞故，為此事故供養舍利。何等名為比丘之業？迦葉！如上所說沙門之業則有二種：一者修禪，二者習誦。如是說者，為入道故非究竟說。迦葉！若有作業能盡業者，名沙門業。無作無誦無禪、無作無無作、無念無不念、無盡無生、證三脫門不住三界、無來無去，是沙門業。彼眾生等離斯正業更習餘業。彼福業者為化在家人，如是在家順如來教，當得阿那含果。彼愚人輩於我法中而行出家，尚不修行隨順之法，況復能得。若有得者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「當知末世後五百歲，有諸菩薩及諸比丘，不修身不修心、不修戒不修慧，為活命故，供養佛塔及佛舍利，不為涅槃不為離欲而修供養，自犯禁戒愚癡無智，如來舍利具戒、定、慧、解脫、解脫知見之所勳修，為活命故供養尊重。具貪瞋癡，於佛如來、應、正遍知離貪瞋癡所有舍利，為活命故而興供養，自身具足慳貪嫉妬瞋恚懈怠亂心愚癡，若大施主正住一心，為活命故化令供養如來舍利。迦葉！我為教化初始發心諸善男子善女人等，以神通力留此舍利，令供養者受人天樂、為未來因乃至涅槃。彼愚癡人於我法中雖得出家，不解我法，捨出家行而但供養塔廟舍利，為自活故、為得衣鉢、為利養故、為名聞故，為此事故供養舍利。何等名為比丘之業？迦葉！如上所說沙門之業則有二種：一者修禪，二者習誦。如是說者，為入道故非究竟說。迦葉！若有作業能盡業者，名沙門業。無作無誦無禪、無作無無作、無念無不念、無盡無生、證三脫門不住三界、無來無去，是沙門業。彼眾生等離斯正業更習餘業。彼福業者為化在家人，如是在家順如來教，當得阿那含果。彼愚人輩於我法中而行出家，尚不修行隨順之法，況復能得。若有得者，無有是處。

「迦葉！於當來世後五百歲有相似沙門，衣服形貌似像沙門，戒不相似、定不相似、慧不相似。迦葉！譬如有人善知醫方及諸呪術，即以呪術呪一袈裟與人令著，彼見生貪即便著之。若至七日若至八日，其身熾然猶如火聚。如彼呪已取之與人，彼人見已便生貪著；比丘亦爾，見好衣服受取而著，若至七日若至八日，若在舍內、若在巷中、若在林中，彼所著衣熾然如火燒人善根。迦葉！於汝意云何？彼著袈裟有利益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！於當來世後五百歲有相似沙門，衣服形貌似像沙門，戒不相似、定不相似、慧不相似。迦葉！譬如有人善知醫方及諸呪術，即以呪術呪一袈裟與人令著，彼見生貪即便著之。若至七日若至八日，其身熾然猶如火聚。如彼呪已取之與人，彼人見已便生貪著；比丘亦爾，見好衣服受取而著，若至七日若至八日，若在舍內、若在巷中、若在林中，彼所著衣熾然如火燒人善根。迦葉！於汝意云何？彼著袈裟有利益不？」

迦葉白佛言：「世尊！無所益也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！無所益也。」

佛告迦葉：「如是如是。我袈裟者，戒、定、智慧、解脫、解脫知見，無量阿僧祇善根所集。迦葉！於當來世有愚癡人，著聖人衣似像沙門，入於村邑中。有信心婆羅門長者居士，見被法服謂為沙門，皆共尊重供養讚歎。彼愚癡人因袈裟故而得供養便生歡喜，身壞命終墮於地獄。生地獄已，大熱鐵鍱以為衣服，吞噉鐵丸、飲洋沸鐵、坐熱鐵床。迦葉！汝觀袈裟威德如是。彼愚癡人著於袈裟，受樂放逸自作惡業，身壞命終墮於地獄。迦葉！我常說言，寧以燒熱鐵鍱為衣，不以破戒之身而著袈裟。寧吞熱鐵，不以破戒之身食人信施。迦葉！汝觀破戒之人食他信施有如是過，是故汝等應當修學清淨戒法。迦葉！於汝意云何？若天、若龍、若夜叉、若乾闥婆、若阿修羅、若迦樓羅、若緊那羅、若摩睺羅伽、若人若非人，能作如來色身像不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是如是。我袈裟者，戒、定、智慧、解脫、解脫知見，無量阿僧祇善根所集。迦葉！於當來世有愚癡人，著聖人衣似像沙門，入於村邑中。有信心婆羅門長者居士，見被法服謂為沙門，皆共尊重供養讚歎。彼愚癡人因袈裟故而得供養便生歡喜，身壞命終墮於地獄。生地獄已，大熱鐵鍱以為衣服，吞噉鐵丸、飲洋沸鐵、坐熱鐵床。迦葉！汝觀袈裟威德如是。彼愚癡人著於袈裟，受樂放逸自作惡業，身壞命終墮於地獄。迦葉！我常說言，寧以燒熱鐵鍱為衣，不以破戒之身而著袈裟。寧吞熱鐵，不以破戒之身食人信施。迦葉！汝觀破戒之人食他信施有如是過，是故汝等應當修學清淨戒法。迦葉！於汝意云何？若天、若龍、若夜叉、若乾闥婆、若阿修羅、若迦樓羅、若緊那羅、若摩睺羅伽、若人若非人，能作如來色身像不？」

迦葉白佛言：「不也。世尊！如來色像不可思議，無色像故。是故此等皆不能作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「不也。世尊！如來色像不可思議，無色像故。是故此等皆不能作。」

佛告迦葉：「於當來世後五百歲有諸比丘，不修身、不修心、不修戒、不修慧，若於疊上牆壁之下造如來像因之自活，以此業故自高慢人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「於當來世後五百歲有諸比丘，不修身、不修心、不修戒、不修慧，若於疊上牆壁之下造如來像因之自活，以此業故自高慢人。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！波斯匿王造如來像得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！波斯匿王造如來像得福多不？」

佛言：「迦葉！得福甚多。波斯匿王造如來像、施無價衣，不求衣服飯食之報。迦葉！彼愚癡人為活命故造立形像。迦葉！若賣畜生猶尚不善，況彼癡人作如來像，於白衣前而衒賣之以自活命。迦葉！譬如有人幼小無知，捨棄甘露而飲毒藥。迦葉！彼愚癡人亦復如是，造如來像為資生故而便賣之，是名為毒。迦葉！所言毒者，於正法中貪是其毒。迦葉！彼愚癡人以貪心故而起瞋恚，遞相鬪諍、互相誹謗，各言我行供養，因彼諍論墮於地獄。迦葉！譬如有人無巧方便入敵戰時，所持刀劍而反自傷。迦葉！愚癡之人亦復如是，無方便故因於法故而墮地獄。迦葉！若有善男子善女人以七寶造如來塔，莊嚴成就，一一寶塔高廣嚴好如須彌山，遍滿恒沙諸佛世界，譬如甘蔗竹葦。迦葉！於汝意云何？彼善男子善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！得福甚多。波斯匿王造如來像、施無價衣，不求衣服飯食之報。迦葉！彼愚癡人為活命故造立形像。迦葉！若賣畜生猶尚不善，況彼癡人作如來像，於白衣前而衒賣之以自活命。迦葉！譬如有人幼小無知，捨棄甘露而飲毒藥。迦葉！彼愚癡人亦復如是，造如來像為資生故而便賣之，是名為毒。迦葉！所言毒者，於正法中貪是其毒。迦葉！彼愚癡人以貪心故而起瞋恚，遞相鬪諍、互相誹謗，各言我行供養，因彼諍論墮於地獄。迦葉！譬如有人無巧方便入敵戰時，所持刀劍而反自傷。迦葉！愚癡之人亦復如是，無方便故因於法故而墮地獄。迦葉！若有善男子善女人以七寶造如來塔，莊嚴成就，一一寶塔高廣嚴好如須彌山，遍滿恒沙諸佛世界，譬如甘蔗竹葦。迦葉！於汝意云何？彼善男子善女人得福多不？」

迦葉白佛言：「世尊！造如來像如四指者，得福無量。況復造像如須彌山，所得功德不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！造如來像如四指者，得福無量。況復造像如須彌山，所得功德不可思議。」

佛告迦葉：「若有菩薩內觀佛身得深法忍，功德勝彼無量無邊。迦葉！若復有人住於淨戒，以四句偈為他人說解其義趣，所得福德無量無邊。迦葉！云何觀於如來之身？迦葉！若菩薩欲觀如來者，當學大精進菩薩。迦葉！乃往古昔無數阿僧祇劫，有佛世尊，號曰光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、可化丈夫調御師、天人師、佛、婆伽婆。迦葉！光明如來般涅槃後，有一菩薩名大精進，婆羅門種，端正無比。迦葉！光明如來正法之中，有諸比丘少欲知足住如法行。迦葉！彼諸比丘皆悉造立如來形像。爾時有一比丘於白疊上畫如來像，眾彩莊嚴悉皆具足，持至大精進菩薩所。爾時大精進菩薩見此畫像，心大歡喜作如是言：『如來形像妙好乃爾，況復如來正遍知身。願我來世得成如是妙色之身。』爾時大精進菩薩作如是念：『我今不能住在居家。若在家者，不能成就如是之身。』迦葉！爾時大精進菩薩年始十六諸根具足，至父母所頭面敬禮，白父母言：『我今欲於如來正法出家學道，願為隨喜。』父母答言：『莫作是說。何以故？我今年老唯汝一子，汝若出家我等當死。』大精進言：『我當方便令父母存，我得出家。』父母問言：『欲作何業？』子白父母：『我從今日不食諸味、不昇床坐、不食蘇油、不飲漿水，若善若惡口不言說，乃至得出家。』迦葉！大精進菩薩如是誓已默然而住，如是默然一日不食。爾時父母誦諸呪術、持百味食而授與之，亦不肯食、亦不言說。迦葉！大精進菩薩如是默然過第二日。爾時父母與母知識五百人等，持百味食來至其所，誦諸呪術望其飡設；尚不顧視，況復食之。迦葉！時大精進於第三日，父親五百，持種種食勸之令食，亦復如是默然不語，不飲不食亦不顧視。於第四日，五百同友持百味食誦諸呪術令從己志。時大精進默然而住。於第五日，爾時父母悉出寶藏金銀琉璃種種寶物，及諸婇女八萬四千上妙嚴飾，將至其所。父親母親及其同友各五百人，勸大精進作如是言：『汝當在家，以此財寶布施自恣作福，與諸婇女共相娛樂。』時大精進於大眾中默然而住曾不瞻眄。於第六日，斷諸憶想不起食念，但念如來、應、正遍知。迦葉！爾時父母及其知識、八萬四千諸妙婇女，同時悲泣禮大精進。時大精進亦不顧視。迦葉！爾時大精進菩薩所住之處有一宅神，於虛空中現大神力而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若有菩薩內觀佛身得深法忍，功德勝彼無量無邊。迦葉！若復有人住於淨戒，以四句偈為他人說解其義趣，所得福德無量無邊。迦葉！云何觀於如來之身？迦葉！若菩薩欲觀如來者，當學大精進菩薩。迦葉！乃往古昔無數阿僧祇劫，有佛世尊，號曰光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、可化丈夫調御師、天人師、佛、婆伽婆。迦葉！光明如來般涅槃後，有一菩薩名大精進，婆羅門種，端正無比。迦葉！光明如來正法之中，有諸比丘少欲知足住如法行。迦葉！彼諸比丘皆悉造立如來形像。爾時有一比丘於白疊上畫如來像，眾彩莊嚴悉皆具足，持至大精進菩薩所。爾時大精進菩薩見此畫像，心大歡喜作如是言：『如來形像妙好乃爾，況復如來正遍知身。願我來世得成如是妙色之身。』爾時大精進菩薩作如是念：『我今不能住在居家。若在家者，不能成就如是之身。』迦葉！爾時大精進菩薩年始十六諸根具足，至父母所頭面敬禮，白父母言：『我今欲於如來正法出家學道，願為隨喜。』父母答言：『莫作是說。何以故？我今年老唯汝一子，汝若出家我等當死。』大精進言：『我當方便令父母存，我得出家。』父母問言：『欲作何業？』子白父母：『我從今日不食諸味、不昇床坐、不食蘇油、不飲漿水，若善若惡口不言說，乃至得出家。』迦葉！大精進菩薩如是誓已默然而住，如是默然一日不食。爾時父母誦諸呪術、持百味食而授與之，亦不肯食、亦不言說。迦葉！大精進菩薩如是默然過第二日。爾時父母與母知識五百人等，持百味食來至其所，誦諸呪術望其飡設；尚不顧視，況復食之。迦葉！時大精進於第三日，父親五百，持種種食勸之令食，亦復如是默然不語，不飲不食亦不顧視。於第四日，五百同友持百味食誦諸呪術令從己志。時大精進默然而住。於第五日，爾時父母悉出寶藏金銀琉璃種種寶物，及諸婇女八萬四千上妙嚴飾，將至其所。父親母親及其同友各五百人，勸大精進作如是言：『汝當在家，以此財寶布施自恣作福，與諸婇女共相娛樂。』時大精進於大眾中默然而住曾不瞻眄。於第六日，斷諸憶想不起食念，但念如來、應、正遍知。迦葉！爾時父母及其知識、八萬四千諸妙婇女，同時悲泣禮大精進。時大精進亦不顧視。迦葉！爾時大精進菩薩所住之處有一宅神，於虛空中現大神力而說頌曰：

「『精進心堅固， 難動如須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『精進心堅固， 難動如須彌，

不捨出家心， 為得菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨出家心， 為得菩提故。

大地可傾動， 火可在水居， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地可傾動， 火可在水居，

如是等可轉， 菩薩不可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等可轉， 菩薩不可動。

汝等莫勤苦， 而作不善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等莫勤苦， 而作不善業，

眾生無慧眼， 久遠處生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無慧眼， 久遠處生死。

為利諸群生， 是故求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利諸群生， 是故求菩提，

其心樂出離， 必成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心樂出離， 必成無上道。

不為世間報， 而行菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為世間報， 而行菩薩道，

願成大覺智， 救濟苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願成大覺智， 救濟苦眾生。

三千大千界， 珍寶滿其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大千界， 珍寶滿其中，

及諸上妙土， 其心不貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸上妙土， 其心不貪著。

汝等愚癡心， 所作不善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等愚癡心， 所作不善業，

汝當自悔過， 菩薩不處俗。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當自悔過， 菩薩不處俗。』

「迦葉！時大精進菩薩父母、眷屬、知識及諸婇女，聞天神語悉皆悔過，告菩薩言：『隨意出家。汝當飲食，勿令殞絕。』迦葉！時大精進不食七日，光明暉悅顏色不變，唯心憶念正遍知身，一切諸天散花供養。時大精進過七日已，捨諸家業如棄涕唾。爾時父母、同友、知識及諸婇女八萬四千，皆悉悲泣隨而送之。爾時大精進菩薩持畫疊像，入於深山寂靜無人禽獸之間，開現畫像取草為坐，在畫像前結加趺坐，正身正念觀於如來。諦觀察已作如是念：『如來如是希有微妙，畫像尚爾端嚴微妙，況復如來正遍知身。』復作是念：『云何觀佛？』爾時林神知彼菩薩心之所念，白菩薩言：『善男子！汝如是念云何觀佛？若欲觀佛當觀畫像，觀此畫像不異如來，是名觀佛。如是觀者名為善觀。』時大精進作如是念：『我今云何觀此畫像與如來等？』復作是念：『如來像者非覺非知，一切諸法亦復如是非覺非知。如是像者但有名字，一切諸法亦復如是但有名字，如是名字自性空寂無所有。如來之身其相如是。如此畫像，非證、非得、非果，非證者、非得者、非得果者。非住者、非去非來、非生非滅、非垢非淨、非色非非色、非貪盡、非瞋盡、非癡盡、非陰界入、非初非中非後。一切諸法亦復如是，如來身相亦復如是。如此畫像非覺非作，一切諸法亦復如是，如來身相亦復如是。如此畫像，非見非聞非嗅非甞非觸非知、非出息非入息，一切諸法亦復如是無有知者。如此畫像非欲界攝、非色無色界攝，一切諸法亦復如是。如此畫像非初非中非後、非此非彼、非行非非行、非取非捨、非作非誦、非實非虛、非生死非涅槃，一切諸法亦復如是，如來身相亦復如是。』菩薩如是觀如來身，結加趺坐經於日夜，成就五通，具足無量，得無礙辯、得普光三昧，具大光明。成就天眼過於人眼，以此天眼見於東方阿僧祇佛。得淨天耳，諸佛世尊所說之法悉能聽受。天耳淨故，一一諸佛所說之法，聽聞受持不相障礙。迦葉！時大精進勤行精進滿足七日，以智為食不食世供，一切諸天散花供養。迦葉，時大精進不被袈裟亦不見佛，不受禁戒，心但憶念學薩婆若。迦葉！菩薩應如是觀如來身，非觀非非觀。迦葉！菩薩應如是觀如來畫像，如大精進菩薩摩訶薩觀如來像，如是觀已成大智慧，以此智慧悉見十方阿僧祇佛，聞佛說法。迦葉！爾時大精進菩薩從山而出，來至村落為人說法，一會說法二萬眾生住阿耨多羅三藐三菩提，無量阿僧祇眾生住於聲聞緣覺功德，父母親屬皆住不退阿耨多羅三藐三菩提。迦葉！莫作異念。爾時大精進菩薩摩訶薩者，豈異人乎？我身是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！時大精進菩薩父母、眷屬、知識及諸婇女，聞天神語悉皆悔過，告菩薩言：『隨意出家。汝當飲食，勿令殞絕。』迦葉！時大精進不食七日，光明暉悅顏色不變，唯心憶念正遍知身，一切諸天散花供養。時大精進過七日已，捨諸家業如棄涕唾。爾時父母、同友、知識及諸婇女八萬四千，皆悉悲泣隨而送之。爾時大精進菩薩持畫疊像，入於深山寂靜無人禽獸之間，開現畫像取草為坐，在畫像前結加趺坐，正身正念觀於如來。諦觀察已作如是念：『如來如是希有微妙，畫像尚爾端嚴微妙，況復如來正遍知身。』復作是念：『云何觀佛？』爾時林神知彼菩薩心之所念，白菩薩言：『善男子！汝如是念云何觀佛？若欲觀佛當觀畫像，觀此畫像不異如來，是名觀佛。如是觀者名為善觀。』時大精進作如是念：『我今云何觀此畫像與如來等？』復作是念：『如來像者非覺非知，一切諸法亦復如是非覺非知。如是像者但有名字，一切諸法亦復如是但有名字，如是名字自性空寂無所有。如來之身其相如是。如此畫像，非證、非得、非果，非證者、非得者、非得果者。非住者、非去非來、非生非滅、非垢非淨、非色非非色、非貪盡、非瞋盡、非癡盡、非陰界入、非初非中非後。一切諸法亦復如是，如來身相亦復如是。如此畫像非覺非作，一切諸法亦復如是，如來身相亦復如是。如此畫像，非見非聞非嗅非甞非觸非知、非出息非入息，一切諸法亦復如是無有知者。如此畫像非欲界攝、非色無色界攝，一切諸法亦復如是。如此畫像非初非中非後、非此非彼、非行非非行、非取非捨、非作非誦、非實非虛、非生死非涅槃，一切諸法亦復如是，如來身相亦復如是。』菩薩如是觀如來身，結加趺坐經於日夜，成就五通，具足無量，得無礙辯、得普光三昧，具大光明。成就天眼過於人眼，以此天眼見於東方阿僧祇佛。得淨天耳，諸佛世尊所說之法悉能聽受。天耳淨故，一一諸佛所說之法，聽聞受持不相障礙。迦葉！時大精進勤行精進滿足七日，以智為食不食世供，一切諸天散花供養。迦葉，時大精進不被袈裟亦不見佛，不受禁戒，心但憶念學薩婆若。迦葉！菩薩應如是觀如來身，非觀非非觀。迦葉！菩薩應如是觀如來畫像，如大精進菩薩摩訶薩觀如來像，如是觀已成大智慧，以此智慧悉見十方阿僧祇佛，聞佛說法。迦葉！爾時大精進菩薩從山而出，來至村落為人說法，一會說法二萬眾生住阿耨多羅三藐三菩提，無量阿僧祇眾生住於聲聞緣覺功德，父母親屬皆住不退阿耨多羅三藐三菩提。迦葉！莫作異念。爾時大精進菩薩摩訶薩者，豈異人乎？我身是也。

迦葉？是故菩薩摩訶薩應學大精進菩薩摩訶薩，亦應學餘諸大菩薩。迦葉，當來末世後五百歲，有求菩薩諸善男子，無方便心、多諸貪著，於牆壁下畫如來像而求利養。彼作是說：『我獨供養，人無供養。』以修少善自高慢人，因此供養以自活命。迦葉！彼時眾生不修三昧、不誦正典，但作此業。因此業故，於施主邊獲得衣服飲食臥具湯藥，以自活命。迦葉！汝觀彼破戒菩薩，住不淨戒自稱多聞。迦葉！彼破戒人不誦經典，供養形像因而自活。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉？是故菩薩摩訶薩應學大精進菩薩摩訶薩，亦應學餘諸大菩薩。迦葉，當來末世後五百歲，有求菩薩諸善男子，無方便心、多諸貪著，於牆壁下畫如來像而求利養。彼作是說：『我獨供養，人無供養。』以修少善自高慢人，因此供養以自活命。迦葉！彼時眾生不修三昧、不誦正典，但作此業。因此業故，於施主邊獲得衣服飲食臥具湯藥，以自活命。迦葉！汝觀彼破戒菩薩，住不淨戒自稱多聞。迦葉！彼破戒人不誦經典，供養形像因而自活。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！希有世尊！希有善逝！世尊廣說愚癡凡夫諂曲之失。世尊！若有善男子善女人聞如是說，何有不住清淨之戒？世尊！願於未來此法久住，令彼善男子善女人聞已慚愧，如來知我、如來覺我。所作邪法，永令休息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！希有世尊！希有善逝！世尊廣說愚癡凡夫諂曲之失。世尊！若有善男子善女人聞如是說，何有不住清淨之戒？世尊！願於未來此法久住，令彼善男子善女人聞已慚愧，如來知我、如來覺我。所作邪法，永令休息。」

爾時世尊告摩訶迦葉：「如來所說為善男子，聞我此法修行離惡，我為此人說如是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告摩訶迦葉：「如來所說為善男子，聞我此法修行離惡，我為此人說如是法。」

爾時世尊說此經已，摩訶迦葉、彌帝隷菩薩、文殊師利童子，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經已，摩訶迦葉、彌帝隷菩薩、文殊師利童子，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜。