大寶積經卷第八十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第八十八

元魏優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏優禪尼國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉會第二十三之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘僧五千人俱，菩薩摩訶薩八千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘僧五千人俱，菩薩摩訶薩八千人俱。

其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、德藏菩薩、彌勒菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、德藏菩薩、彌勒菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。

爾時世尊與百千大眾恭敬圍遶而為說法。爾時摩訶迦葉在大眾中，從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！我欲少問如來、應、正遍知，若佛聽許乃敢諮問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與百千大眾恭敬圍遶而為說法。爾時摩訶迦葉在大眾中，從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！我欲少問如來、應、正遍知，若佛聽許乃敢諮問。」

佛告迦葉：「恣汝所問。如來悉能為汝分別，斷汝疑心令得歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「恣汝所問。如來悉能為汝分別，斷汝疑心令得歡喜。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！若有善男子善女人欲求涅槃，於正法中出家，當云何學？云何行？云何修觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！若有善男子善女人欲求涅槃，於正法中出家，當云何學？云何行？云何修觀？」

爾時世尊告摩訶迦葉：「善哉善哉。迦葉！汝今善能問於如來如是之義。如汝所問，為利一切諸天世人令得安樂。汝今諦聽善思念之，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告摩訶迦葉：「善哉善哉。迦葉！汝今善能問於如來如是之義。如汝所問，為利一切諸天世人令得安樂。汝今諦聽善思念之，吾當為汝分別解說。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！如是。願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！如是。願樂欲聞。」

佛告迦葉：「善男子善女人欲求涅槃，於正法中出家，應學淨戒，具律儀戒，具正法教，於清淨戒微細不犯，應如是學。隨順正法離諂曲心，遠離貪欲具足慚愧，常畏生死樂求遠離，厭離生死常念涅槃。若在樹下、若山巖間、若在靜室、若在窟中，初修正意，念於如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆，生具足種姓、具足善根，具足無量淨戒、無量三昧、無量智慧、無量解脫、無量解脫知見，具足一切無邊佛法不可思議，具足無等無邊功德。實語真語，所言無二不誑眾生。為大醫王能拔毒箭，為不請友具大慈悲，為大導師說甚深法令入甚深，說寂滅法令得寂滅。空無眾生、無相斷相、無願離願、無有戲論離諸戲論，甚深難見難覺。其性遠離，離於有無，無行斷行、無說離說。無相平等，離垢清淨無取無捨，能滅諸苦、能斷渴愛令至涅槃。迦葉！比丘如是一日若過一日，在於靜室心念如來，作是思念：『我得人身，得出家道，得比丘法，親近如來，不應懈怠。所以者何？於此修戒當得道果。以是因緣於未來世，若佛出世當得見佛，佛出世難如優曇花。』迦葉！比丘修行應學慧命須菩提之所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「善男子善女人欲求涅槃，於正法中出家，應學淨戒，具律儀戒，具正法教，於清淨戒微細不犯，應如是學。隨順正法離諂曲心，遠離貪欲具足慚愧，常畏生死樂求遠離，厭離生死常念涅槃。若在樹下、若山巖間、若在靜室、若在窟中，初修正意，念於如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆，生具足種姓、具足善根，具足無量淨戒、無量三昧、無量智慧、無量解脫、無量解脫知見，具足一切無邊佛法不可思議，具足無等無邊功德。實語真語，所言無二不誑眾生。為大醫王能拔毒箭，為不請友具大慈悲，為大導師說甚深法令入甚深，說寂滅法令得寂滅。空無眾生、無相斷相、無願離願、無有戲論離諸戲論，甚深難見難覺。其性遠離，離於有無，無行斷行、無說離說。無相平等，離垢清淨無取無捨，能滅諸苦、能斷渴愛令至涅槃。迦葉！比丘如是一日若過一日，在於靜室心念如來，作是思念：『我得人身，得出家道，得比丘法，親近如來，不應懈怠。所以者何？於此修戒當得道果。以是因緣於未來世，若佛出世當得見佛，佛出世難如優曇花。』迦葉！比丘修行應學慧命須菩提之所修行。

「迦葉！如來、應、正遍知難得見聞，於正法中而得出家，具比丘戒甚為希有。善男子善女人於正法中出家者，為二事故。何等為二？一者為現得道果故，二者為見未來佛故。迦葉！有諸癡人，受著袈裟違背如來，自謂我得道果聖人。是人若在靜室、若在窟中，貪心思念：『一切施主施我衣鉢。』作如是念：『如來不知我、不覺我、不見我。』迦葉！比丘若在靜室、若在窟中，若行若坐若臥，若念貪欲、若念瞋恚及餘種種諸惡覺觀。隨所住處，其中諸神知彼比丘，心生愁憂作如是念：『此諸比丘非法非宜。於正法中得出家已，思惟如是不善之法。』迦葉！彼諸神等知彼比丘，各作方便令不安隱。迦葉！彼諸天神以少善根得少智慧尚知他心，況復如來百千萬億阿僧祇劫具行智慧？迦葉！如來無所不知、無所不見、無所不覺、無所不證。迦葉！如來具足無礙智慧，於三世法皆悉了知。是故迦葉！善男子善女人於正法中得出家者，應作是念：『諸佛如來悉知我心，十方世界現在諸佛亦知我心，莫於佛法作沙門賊。』迦葉！云何名沙門賊？沙門賊有四種。何等為四？迦葉！若有比丘整理法服，似像比丘而破禁戒作不善法，是名第一沙門之賊。二者於日暮後其心思惟不善之法，是名第二沙門之賊。三者未得聖果，自知凡夫，為利養故自稱我得阿羅漢果，是名第三沙門之賊。四者自讚毀他，是名第四沙門之賊。迦葉！是名四種沙門之賊。迦葉！譬如有人具大勢力，於閻浮提一切眾生所有珍寶，金銀琉璃真珠珊瑚虎珀等寶，刀杖加害皆悉奪取。迦葉！於汝意云何？此人得罪寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！如來、應、正遍知難得見聞，於正法中而得出家，具比丘戒甚為希有。善男子善女人於正法中出家者，為二事故。何等為二？一者為現得道果故，二者為見未來佛故。迦葉！有諸癡人，受著袈裟違背如來，自謂我得道果聖人。是人若在靜室、若在窟中，貪心思念：『一切施主施我衣鉢。』作如是念：『如來不知我、不覺我、不見我。』迦葉！比丘若在靜室、若在窟中，若行若坐若臥，若念貪欲、若念瞋恚及餘種種諸惡覺觀。隨所住處，其中諸神知彼比丘，心生愁憂作如是念：『此諸比丘非法非宜。於正法中得出家已，思惟如是不善之法。』迦葉！彼諸神等知彼比丘，各作方便令不安隱。迦葉！彼諸天神以少善根得少智慧尚知他心，況復如來百千萬億阿僧祇劫具行智慧？迦葉！如來無所不知、無所不見、無所不覺、無所不證。迦葉！如來具足無礙智慧，於三世法皆悉了知。是故迦葉！善男子善女人於正法中得出家者，應作是念：『諸佛如來悉知我心，十方世界現在諸佛亦知我心，莫於佛法作沙門賊。』迦葉！云何名沙門賊？沙門賊有四種。何等為四？迦葉！若有比丘整理法服，似像比丘而破禁戒作不善法，是名第一沙門之賊。二者於日暮後其心思惟不善之法，是名第二沙門之賊。三者未得聖果，自知凡夫，為利養故自稱我得阿羅漢果，是名第三沙門之賊。四者自讚毀他，是名第四沙門之賊。迦葉！是名四種沙門之賊。迦葉！譬如有人具大勢力，於閻浮提一切眾生所有珍寶，金銀琉璃真珠珊瑚虎珀等寶，刀杖加害皆悉奪取。迦葉！於汝意云何？此人得罪寧為多不？」

迦葉白佛言：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「甚多。世尊！」

佛告迦葉：「若有凡夫未得聖果，自知凡夫，為利養故自稱我得須陀洹果，若受一食，罪多於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若有凡夫未得聖果，自知凡夫，為利養故自稱我得須陀洹果，若受一食，罪多於彼。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「希有世尊！如來說此律儀之法，誰聞此法未得聖果自說得道受一盞水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「希有世尊！如來說此律儀之法，誰聞此法未得聖果自說得道受一盞水。」

佛告迦葉：「如是如是，如汝所說。若欲離生死者，應如是行，如救頭燃。迦葉！若復有人身具大力，於四天下眾生資身之具，加以刀杖悉皆奪取。迦葉！於意云何？彼人以此劫奪因緣，得罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是如是，如汝所說。若欲離生死者，應如是行，如救頭燃。迦葉！若復有人身具大力，於四天下眾生資身之具，加以刀杖悉皆奪取。迦葉！於意云何？彼人以此劫奪因緣，得罪多不？」

迦葉白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」

佛告迦葉：「若凡夫人未得聖果，為利養故自稱我得斯陀含果，受一食施，罪多於彼。迦葉！若復有人於千世界所有眾生一切資具，金銀琉璃真珠珂貝虎珀珊瑚種種諸寶，無價寶衣騎乘宮殿飲食之具，刀杖加害悉皆劫奪。迦葉！於意云何？彼人以是劫害因緣，得罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若凡夫人未得聖果，為利養故自稱我得斯陀含果，受一食施，罪多於彼。迦葉！若復有人於千世界所有眾生一切資具，金銀琉璃真珠珂貝虎珀珊瑚種種諸寶，無價寶衣騎乘宮殿飲食之具，刀杖加害悉皆劫奪。迦葉！於意云何？彼人以是劫害因緣，得罪多不？」

迦葉白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」

佛告迦葉：「若有眾生未得聖果，自知凡夫，為利養故自稱我得阿那含果，受人信施乃至一食，罪多於彼。迦葉！若復有人身具大力，於中千世界一切眾生，若天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切樂具，刀杖加害悉皆劫奪。迦葉！於意云何？彼人以是加害因緣，得罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若有眾生未得聖果，自知凡夫，為利養故自稱我得阿那含果，受人信施乃至一食，罪多於彼。迦葉！若復有人身具大力，於中千世界一切眾生，若天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切樂具，刀杖加害悉皆劫奪。迦葉！於意云何？彼人以是加害因緣，得罪多不？」

迦葉白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」

佛告迦葉：「若有眾生未得聖果，自知凡夫，為利養故自稱我得阿羅漢果，受人信施乃至一食，罪多於彼。迦葉！寧奪三千大千世界眾生一切樂具，不應自稱我得聖果，受人信施乃至一食。迦葉！我觀沙門法中，更無有罪重於妄稱得聖果者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若有眾生未得聖果，自知凡夫，為利養故自稱我得阿羅漢果，受人信施乃至一食，罪多於彼。迦葉！寧奪三千大千世界眾生一切樂具，不應自稱我得聖果，受人信施乃至一食。迦葉！我觀沙門法中，更無有罪重於妄稱得聖果者。

「迦葉！聲聞之人有四惡欲。何等為四？一者求見未來世佛，二者求作轉輪聖王，三者願生剎利大姓，四者願生婆羅門大姓。是名四種惡欲。若有所求乃至涅槃，亦名惡欲，是名如來祕密之說。迦葉！聲聞之人有四種性，於一切時一切事所不應作。何等為四？一者著我，二者著人，三者犯戒，四者求未來佛法。此四種性，聲聞之人於一切時一切事所不應作。迦葉！若有沙門婆羅門持淨戒者，我為彼說阿耨多羅三藐三菩提，終不為彼惡欲人說。為持戒人心不諂曲求涅槃者，令其安隱是故為說。迦葉！我今更說，令諸行者聞已歡喜。迦葉！若復有人以一切樂具供養四天下一切眾生，若一劫若減一劫。迦葉！若復有人以一器水施於持戒正命之人。彼善男子善女人，所得功德勝前布施無量無邊。迦葉！是惡欲人若受人施，傷害於人過於一切惡友怨敵。迦葉！出家之人微細煩惱，復有四種。具彼煩惱，如負重擔入於地獄。何等為四？一者見他得利心生嫉妬，二者聞經禁戒而反毀犯，三者違反佛語覆藏不悔，四者自知犯戒受他信施。迦葉！是名四種微細煩惱。出家之人具此煩惱，如負重擔入於地獄。迦葉！有四種相似沙門。何等為四？一者惡戒，二者我見，三者誹謗正法，四者斷見。是名四種相似沙門。迦葉！出家之人有四放逸，入於地獄。何等為四？一者多聞放逸，自恃多聞而生放逸。二者利養放逸，得利養故而生放逸。三者親友放逸，依恃親友而生放逸。四者頭陀放逸，自恃頭陀自高毀人。是則名曰四種放逸。迦葉！出家之人具四放逸，墮於地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！聲聞之人有四惡欲。何等為四？一者求見未來世佛，二者求作轉輪聖王，三者願生剎利大姓，四者願生婆羅門大姓。是名四種惡欲。若有所求乃至涅槃，亦名惡欲，是名如來祕密之說。迦葉！聲聞之人有四種性，於一切時一切事所不應作。何等為四？一者著我，二者著人，三者犯戒，四者求未來佛法。此四種性，聲聞之人於一切時一切事所不應作。迦葉！若有沙門婆羅門持淨戒者，我為彼說阿耨多羅三藐三菩提，終不為彼惡欲人說。為持戒人心不諂曲求涅槃者，令其安隱是故為說。迦葉！我今更說，令諸行者聞已歡喜。迦葉！若復有人以一切樂具供養四天下一切眾生，若一劫若減一劫。迦葉！若復有人以一器水施於持戒正命之人。彼善男子善女人，所得功德勝前布施無量無邊。迦葉！是惡欲人若受人施，傷害於人過於一切惡友怨敵。迦葉！出家之人微細煩惱，復有四種。具彼煩惱，如負重擔入於地獄。何等為四？一者見他得利心生嫉妬，二者聞經禁戒而反毀犯，三者違反佛語覆藏不悔，四者自知犯戒受他信施。迦葉！是名四種微細煩惱。出家之人具此煩惱，如負重擔入於地獄。迦葉！有四種相似沙門。何等為四？一者惡戒，二者我見，三者誹謗正法，四者斷見。是名四種相似沙門。迦葉！出家之人有四放逸，入於地獄。何等為四？一者多聞放逸，自恃多聞而生放逸。二者利養放逸，得利養故而生放逸。三者親友放逸，依恃親友而生放逸。四者頭陀放逸，自恃頭陀自高毀人。是則名曰四種放逸。迦葉！出家之人具四放逸，墮於地獄。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！當來末世後五百歲，有相似沙門，身被袈裟，毀滅如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！當來末世後五百歲，有相似沙門，身被袈裟，毀滅如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊告摩訶迦葉：「汝莫以此問於如來。何以故？迦葉！彼愚癡人實有過惡，如來不說。以惡欲故，其心妄執邪行諂曲，一切魔事皆悉信受。彼愚癡人實有過惡，如來不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告摩訶迦葉：「汝莫以此問於如來。何以故？迦葉！彼愚癡人實有過惡，如來不說。以惡欲故，其心妄執邪行諂曲，一切魔事皆悉信受。彼愚癡人實有過惡，如來不說。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！唯願如來久住世間為我說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！唯願如來久住世間為我說法。」

佛告迦葉：「如來不久當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如來不久當般涅槃。」

迦葉白佛言：「世尊！唯願世尊住世一劫、若減一劫，守護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！唯願世尊住世一劫、若減一劫，守護正法。」

爾時世尊告摩訶迦葉：「彼諸癡人，假使千佛出興於世，種種神通說法教化彼愚癡人，於彼惡欲不可令息。迦葉！當來末世後五百歲，有諸眾生具足善根其心清淨，能報佛恩守護我法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告摩訶迦葉：「彼諸癡人，假使千佛出興於世，種種神通說法教化彼愚癡人，於彼惡欲不可令息。迦葉！當來末世後五百歲，有諸眾生具足善根其心清淨，能報佛恩守護我法。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！我寧頂戴四大天下一切眾生、山河石壁城邑聚落，滿於一劫若減一劫，不能聞彼愚癡眾生不信之音。世尊！我寧坐於一胡麻上，滿於一劫若減一劫，不能聞彼不信癡人破戒之音。世尊！我寧在於大劫火中，若行若立若坐若臥百千億歲，不能聞彼不信癡人破戒之音。世尊！我寧受於一切眾生瞋恚罵辱撾打加害，不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲。世尊！我修少行智慧微淺，如是重擔我不能堪。世尊！唯有菩薩堪能荷負如斯重擔。世尊！我於此中欲說譬喻。世尊！譬如有人年耆極老年百二十，身癭長病臥在床席不能起止。時有一人巨富饒財，齎持珍寶至病人所，而語之言：『我有緣事當至他方。以寶相寄，為我守護。或十年還、若二十年，待我還時，汝當歸我。』彼老病人臥在床席，無有子息唯獨一身。彼人去已未久之間，時彼病人困至命終，所寄財物悉皆散失，彼人行還求索無所。世尊！聲聞之人亦復如是，智慧微淺修行甚少又無伴侶，不能久住在於世間。若付正法，不久散滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！我寧頂戴四大天下一切眾生、山河石壁城邑聚落，滿於一劫若減一劫，不能聞彼愚癡眾生不信之音。世尊！我寧坐於一胡麻上，滿於一劫若減一劫，不能聞彼不信癡人破戒之音。世尊！我寧在於大劫火中，若行若立若坐若臥百千億歲，不能聞彼不信癡人破戒之音。世尊！我寧受於一切眾生瞋恚罵辱撾打加害，不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲。世尊！我修少行智慧微淺，如是重擔我不能堪。世尊！唯有菩薩堪能荷負如斯重擔。世尊！我於此中欲說譬喻。世尊！譬如有人年耆極老年百二十，身癭長病臥在床席不能起止。時有一人巨富饒財，齎持珍寶至病人所，而語之言：『我有緣事當至他方。以寶相寄，為我守護。或十年還、若二十年，待我還時，汝當歸我。』彼老病人臥在床席，無有子息唯獨一身。彼人去已未久之間，時彼病人困至命終，所寄財物悉皆散失，彼人行還求索無所。世尊！聲聞之人亦復如是，智慧微淺修行甚少又無伴侶，不能久住在於世間。若付正法，不久散滅。」

爾時世尊讚迦葉言：「善哉善哉。迦葉！我已了知而故付汝，令彼癡人得聞此已，生於悔心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚迦葉言：「善哉善哉。迦葉！我已了知而故付汝，令彼癡人得聞此已，生於悔心。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！我今更欲說第二喻。世尊！譬如有人身力盛壯無諸患苦離一切病，壽命無量百千萬歲，生大種姓具足財寶，善持淨戒、有大慈悲、內懷歡喜，能捨一切眾生煩惱。其心勇猛，利益多人令得安樂，利益天人。時有一人齎持寶物來至其所，而語之言：『我有緣事當至他方。以寶相寄，當好守護。若十年還、若二十年，待我來時，當見相還。』其人得寶藏積守護，彼人行還即便歸之。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若以法寶付諸菩薩，無量千億那由他劫終無失壞，利益無量無邊眾生，不斷佛種、不斷法輪、僧寶具足。世尊！如是之事我不能持，唯有菩薩乃能堪受。世尊！此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會，如來付之，於當來世後五百歲法欲滅時，如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法，悉能守護流演廣說。何以故？世尊！此彌勒菩薩摩訶薩，於當來世當證如來阿耨多羅三藐三菩提。世尊！譬如國王第一太子灌頂受位，當為王事如法治世，王諸群臣悉皆朝宗。世尊！彌勒菩薩摩訶薩亦復如是，治法王位守護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！我今更欲說第二喻。世尊！譬如有人身力盛壯無諸患苦離一切病，壽命無量百千萬歲，生大種姓具足財寶，善持淨戒、有大慈悲、內懷歡喜，能捨一切眾生煩惱。其心勇猛，利益多人令得安樂，利益天人。時有一人齎持寶物來至其所，而語之言：『我有緣事當至他方。以寶相寄，當好守護。若十年還、若二十年，待我來時，當見相還。』其人得寶藏積守護，彼人行還即便歸之。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若以法寶付諸菩薩，無量千億那由他劫終無失壞，利益無量無邊眾生，不斷佛種、不斷法輪、僧寶具足。世尊！如是之事我不能持，唯有菩薩乃能堪受。世尊！此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會，如來付之，於當來世後五百歲法欲滅時，如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法，悉能守護流演廣說。何以故？世尊！此彌勒菩薩摩訶薩，於當來世當證如來阿耨多羅三藐三菩提。世尊！譬如國王第一太子灌頂受位，當為王事如法治世，王諸群臣悉皆朝宗。世尊！彌勒菩薩摩訶薩亦復如是，治法王位守護正法。」

爾時世尊讚摩訶迦葉：「善哉善哉。如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚摩訶迦葉：「善哉善哉。如汝所說。」

爾時世尊即申右手，猶如金色微妙光明，無量阿僧祇劫善根所集，其指掌色猶如蓮花，以摩彌勒菩薩摩訶薩頂。作如是言：「彌勒！我付囑汝，當來末世後五百歲正法滅時，汝當守護佛法僧寶，莫令斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即申右手，猶如金色微妙光明，無量阿僧祇劫善根所集，其指掌色猶如蓮花，以摩彌勒菩薩摩訶薩頂。作如是言：「彌勒！我付囑汝，當來末世後五百歲正法滅時，汝當守護佛法僧寶，莫令斷絕。」

爾時如來申金色手摩彌勒菩薩頂時，於此三千大千世界六種震動，光明遍滿三千大千世界。爾時地天及虛空天，上至阿迦膩吒天，悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言：「如來以法付囑聖者，唯願聖者為利一切諸天人故受此正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來申金色手摩彌勒菩薩頂時，於此三千大千世界六種震動，光明遍滿三千大千世界。爾時地天及虛空天，上至阿迦膩吒天，悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言：「如來以法付囑聖者，唯願聖者為利一切諸天人故受此正法。」

爾時彌勒菩薩從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！我為利益一一眾生，尚受無量億劫之苦，況復如來付我正法而當不受？世尊！我今受持，於當來世演說如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提。」彌勒菩薩說此語時，三千大千世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！我為利益一一眾生，尚受無量億劫之苦，況復如來付我正法而當不受？世尊！我今受持，於當來世演說如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提。」彌勒菩薩說此語時，三千大千世界六種震動。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！不應於餘眾生而起諍論及增上慢。何以故？世尊！正事業者，謂護正法。世尊！若聲聞辟支佛，不能荷負菩薩重擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！不應於餘眾生而起諍論及增上慢。何以故？世尊！正事業者，謂護正法。世尊！若聲聞辟支佛，不能荷負菩薩重擔。」

爾時世尊讚彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。彌勒！如汝今日至於我前作師子吼，受持守護如來正法。如是恒河沙等過去諸佛前諸大菩薩，亦復如是作師子吼守護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。彌勒！如汝今日至於我前作師子吼，受持守護如來正法。如是恒河沙等過去諸佛前諸大菩薩，亦復如是作師子吼守護正法。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願世尊說當來世愚癡人輩，自稱菩薩、自稱沙門，為名利故惱亂施主知識親屬。唯願世尊說其過惡。何以故？若世尊說其過惡，我得聞已自攝心行。彼愚癡人聞如來說，或得信解如來知我、如來覺我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願世尊說當來世愚癡人輩，自稱菩薩、自稱沙門，為名利故惱亂施主知識親屬。唯願世尊說其過惡。何以故？若世尊說其過惡，我得聞已自攝心行。彼愚癡人聞如來說，或得信解如來知我、如來覺我。」

爾時世尊告彌勒言：「善哉！諦聽，善思念之，當為汝說彼癡人過。彌勒！當來末世後五百歲，有諸眾生自稱說言我是菩薩。彼諸惡欲我今說之。彌勒！具四法者自稱菩薩。何等為四？一者求利養，二者求名聞，三者諂曲，四者邪命。彌勒！具此四法，是故自稱我是菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒言：「善哉！諦聽，善思念之，當為汝說彼癡人過。彌勒！當來末世後五百歲，有諸眾生自稱說言我是菩薩。彼諸惡欲我今說之。彌勒！具四法者自稱菩薩。何等為四？一者求利養，二者求名聞，三者諂曲，四者邪命。彌勒！具此四法，是故自稱我是菩薩。」

佛告彌勒：「當來末世後五百歲，自稱菩薩而行狗法。彌勒！譬如有狗前至他家，見後狗來，心生瞋嫉嘊喍吠之，內心起想謂是我家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「當來末世後五百歲，自稱菩薩而行狗法。彌勒！譬如有狗前至他家，見後狗來，心生瞋嫉嘊喍吠之，內心起想謂是我家。」

佛告彌勒：「當來末世後五百歲，亦復如是。自稱菩薩行於狗法，至他施主家中生己家想，既起此想便生貪著。前至他家見後比丘，瞋目視之心生嫉恚，而起鬪諍互相誹謗言：『某甲比丘有如是過。某甲比丘有如是過。汝莫親近某甲比丘。汝若親近某甲比丘，則為眾人之所輕賤，增長罪垢。』如是之人心生嫉妬，行餓鬼因貧賤之因。為自活故，妄稱己身以為菩薩。為衣食故，讚歎如來智慧功德，令餘眾生生於信仰，內自犯戒惡欲惡行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「當來末世後五百歲，亦復如是。自稱菩薩行於狗法，至他施主家中生己家想，既起此想便生貪著。前至他家見後比丘，瞋目視之心生嫉恚，而起鬪諍互相誹謗言：『某甲比丘有如是過。某甲比丘有如是過。汝莫親近某甲比丘。汝若親近某甲比丘，則為眾人之所輕賤，增長罪垢。』如是之人心生嫉妬，行餓鬼因貧賤之因。為自活故，妄稱己身以為菩薩。為衣食故，讚歎如來智慧功德，令餘眾生生於信仰，內自犯戒惡欲惡行。」

佛告彌勒：「汝觀來世，有如是等大怖畏事。師子之獸應師子吼作師子業，非野干鳴作野干業，讚歎能捨一切財物而自慳悋不能離貪，讚歎慈愍自行瞋恚，讚歎忍辱自行不忍，讚歎四攝自不能行布施愛語利益同事，但有言語而不能學樂精進菩薩之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝觀來世，有如是等大怖畏事。師子之獸應師子吼作師子業，非野干鳴作野干業，讚歎能捨一切財物而自慳悋不能離貪，讚歎慈愍自行瞋恚，讚歎忍辱自行不忍，讚歎四攝自不能行布施愛語利益同事，但有言語而不能學樂精進菩薩之行。

「彌勒！往昔過去無量無邊不可稱計不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號曰智上如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆。彌勒！彼佛出於五濁惡世。時佛法中有一菩薩比丘名樂精進，具足念慧，少欲知足順如來教，遊諸村邑為人說法，國王大臣一切人民之所知識尊重恭敬。時彼比丘欲入城邑先自觀察，若得尊重愛語讚歎，然後入城。復遊邪見不信之處，於彼不得善語供養，唯得瞋恚罵詈撾打。而彼比丘被忍辱鎧，安住大悲不捨眾生，亦不瞋恚不生悔心。彌勒！樂精進菩薩所化眾生，悉為比丘而作施主，奉施衣食臥具湯藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！往昔過去無量無邊不可稱計不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號曰智上如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆。彌勒！彼佛出於五濁惡世。時佛法中有一菩薩比丘名樂精進，具足念慧，少欲知足順如來教，遊諸村邑為人說法，國王大臣一切人民之所知識尊重恭敬。時彼比丘欲入城邑先自觀察，若得尊重愛語讚歎，然後入城。復遊邪見不信之處，於彼不得善語供養，唯得瞋恚罵詈撾打。而彼比丘被忍辱鎧，安住大悲不捨眾生，亦不瞋恚不生悔心。彌勒！樂精進菩薩所化眾生，悉為比丘而作施主，奉施衣食臥具湯藥。」

佛告彌勒：「於意云何？時彼比丘不至餘家。有嫉妬不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「於意云何？時彼比丘不至餘家。有嫉妬不？」

彌勒白佛：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛：「不也。世尊！」

佛告彌勒：「汝觀樂精進菩薩利益之心，少欲知足大悲觀察，城邑聚落不得食處則止不入。化邪見人，為餘比丘而作檀越，更不重入。化諸邪見不信之處，令其正信，瞋恚打罵心不瞋恨。如是彌勒！過去之世諸大菩薩入於村邑，為化眾生不為自活。彌勒！莫作異觀。爾時樂精進菩薩豈異人乎？我身是也。彌勒！是故菩薩若入村邑欲化眾生，當學樂精進菩薩摩訶薩。復應學餘大菩薩行，莫學狗法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝觀樂精進菩薩利益之心，少欲知足大悲觀察，城邑聚落不得食處則止不入。化邪見人，為餘比丘而作檀越，更不重入。化諸邪見不信之處，令其正信，瞋恚打罵心不瞋恨。如是彌勒！過去之世諸大菩薩入於村邑，為化眾生不為自活。彌勒！莫作異觀。爾時樂精進菩薩豈異人乎？我身是也。彌勒！是故菩薩若入村邑欲化眾生，當學樂精進菩薩摩訶薩。復應學餘大菩薩行，莫學狗法。」

佛告彌勒：「當來末世後五百歲，有諸比丘自言菩薩，為衣食故入於聚落，不為教化眾生入於聚落，唯為財物遞相誹謗。自得便喜，見他得利愁憂瞋恚。自求不得便生愁憂，見他不得便生歡喜。彌勒！汝觀彼人如是顛倒。為菩薩法，所有樂具應悉捨與一切眾生。何以故？以大悲心故發廣大願，令諸眾生悉得樂故。彌勒！譬如長者居士唯有一子，顏貌端正，敬順父命，愛之甚重。以少因緣繫在牢獄。父時聞之親自入獄。彌勒！於汝意云何？如是長者入於牢獄為何事故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「當來末世後五百歲，有諸比丘自言菩薩，為衣食故入於聚落，不為教化眾生入於聚落，唯為財物遞相誹謗。自得便喜，見他得利愁憂瞋恚。自求不得便生愁憂，見他不得便生歡喜。彌勒！汝觀彼人如是顛倒。為菩薩法，所有樂具應悉捨與一切眾生。何以故？以大悲心故發廣大願，令諸眾生悉得樂故。彌勒！譬如長者居士唯有一子，顏貌端正，敬順父命，愛之甚重。以少因緣繫在牢獄。父時聞之親自入獄。彌勒！於汝意云何？如是長者入於牢獄為何事故？」

彌勒菩薩白佛言：「世尊！為見子故入於獄中求出解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「世尊！為見子故入於獄中求出解脫。」

佛告彌勒：「言牢獄者，即是生死。長者居士，喻諸菩薩。言一子者，如諸菩薩摩訶薩於諸眾生如一子想。彌勒！如彼長者居士入於牢獄為見其子愍而救之。菩薩摩訶薩亦復如是，入於聚落，不為飲食衣服臥具，為化眾生令得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「言牢獄者，即是生死。長者居士，喻諸菩薩。言一子者，如諸菩薩摩訶薩於諸眾生如一子想。彌勒！如彼長者居士入於牢獄為見其子愍而救之。菩薩摩訶薩亦復如是，入於聚落，不為飲食衣服臥具，為化眾生令得解脫。」

佛告彌勒：「當來末世後五百歲，有諸比丘，不修身、不修心、不修戒、不修慧。彼諸比丘入於聚落，持諸香花與人作信，以求衣服臥具飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「當來末世後五百歲，有諸比丘，不修身、不修心、不修戒、不修慧。彼諸比丘入於聚落，持諸香花與人作信，以求衣服臥具飲食。」

佛告彌勒：「比丘之法，不應如是作下賤業入於村邑。若入村邑，應為求法、求善知識，莫懷諂曲、莫起憍慢，應作法語，莫說世事、莫說田宅苦樂得失、王事賊事、城邑聚落軍眾之事、莫說男女婚會之事，唯應說法，讚佛功德、歎說正法、歎說聖僧，說於布施持戒忍辱精進禪定智慧之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「比丘之法，不應如是作下賤業入於村邑。若入村邑，應為求法、求善知識，莫懷諂曲、莫起憍慢，應作法語，莫說世事、莫說田宅苦樂得失、王事賊事、城邑聚落軍眾之事、莫說男女婚會之事，唯應說法，讚佛功德、歎說正法、歎說聖僧，說於布施持戒忍辱精進禪定智慧之法。」

佛告彌勒：「若滿三千大千世界珍寶樂具，若善男子善女人以此珍寶樂具施諸眾生。若有善男子善女人為他人說一四句偈，令其得聞。彼善男子善女人所得功德，勝前功德無量無邊阿僧祇數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「若滿三千大千世界珍寶樂具，若善男子善女人以此珍寶樂具施諸眾生。若有善男子善女人為他人說一四句偈，令其得聞。彼善男子善女人所得功德，勝前功德無量無邊阿僧祇數。」

佛告彌勒：「觀此比丘入於村邑有大利益。彌勒！若入城邑，勿得遠離讚歎三寶論說世事。何以故？彌勒！若金銀琉璃真珠馬瑙珊瑚諸寶及諸樂具，不能令人離於生老病死憂悲苦惱。彌勒！唯有正法能大利益，離於生老病死憂悲苦惱，是名如來微密之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「觀此比丘入於村邑有大利益。彌勒！若入城邑，勿得遠離讚歎三寶論說世事。何以故？彌勒！若金銀琉璃真珠馬瑙珊瑚諸寶及諸樂具，不能令人離於生老病死憂悲苦惱。彌勒！唯有正法能大利益，離於生老病死憂悲苦惱，是名如來微密之法。」

爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌曰：

「三千大千界， 珍寶滿其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三千大千界， 珍寶滿其中，

以此用布施， 所得功德少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此用布施， 所得功德少；

若說一偈法， 功德為甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說一偈法， 功德為甚多。

三界諸樂具， 盡持施一人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界諸樂具， 盡持施一人，

不如一偈施， 功德為最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一偈施， 功德為最勝；

此功德勝彼， 能離諸苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此功德勝彼， 能離諸苦惱。」

佛告彌勒：「若有菩薩摩訶薩以滿無邊世界珍寶施諸佛如來。若有菩薩以大悲心為一眾生說四句偈，功德勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「若有菩薩摩訶薩以滿無邊世界珍寶施諸佛如來。若有菩薩以大悲心為一眾生說四句偈，功德勝彼。」

爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌曰：

「若恒沙世界， 珍寶滿其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若恒沙世界， 珍寶滿其中，

以施諸如來， 不如一法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以施諸如來， 不如一法施。

施寶福雖多， 不及一法施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施寶福雖多， 不及一法施，

一偈福尚勝， 況多難思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一偈福尚勝， 況多難思議。」

爾時世尊告彌勒菩薩言：「彌勒！如來有光，名曰一切功德莊嚴，在右掌中。我以此光，能令三千大千世界眾生所須一切樂具悉皆充足，須食與食、須飲與飲、須衣與衣、須乘與乘、須寶與寶，如是等事我悉能與。彌勒！一切眾生雖得此樂，於生死中不能解脫。彌勒！是故如來不施眾生世間樂具，但與出世無上法寶，眾生聞已畢竟離苦。是故彌勒！汝等悉應學於如來無上法施，莫重世間資生施也。彌勒！當來末世後五百歲正法滅時，有諸比丘自稱菩薩，身作不善、口作不善、意作不善，身犯禁戒、口犯禁戒、意犯禁戒，造不善業，無沙門果。彌勒！我為發菩提心善男子善女人說菩薩善根，不墮地獄、畜生、餓鬼及餘難處。善男子善女人應勤精進，具足慚愧，常畏生死，諸有生處常懷怖畏，我當云何令諸三界六道眾生速得解脫？何以故？彌勒！菩薩摩訶薩發願許度三界六道一切眾生令得解脫，不安隱者令得安隱，未涅槃者令得涅槃。彌勒！我觀一切世界，若天若人若魔若梵、若沙門婆羅門中，不見一人有能荷負如是重擔如菩薩者。彌勒！譬如有人頂戴三千大千世界山河石壁。有人告言：『善男子！汝今以此三千大千世界，頂戴一劫、若減一劫、若百千劫，頂戴不息。』彌勒！於汝意云何？如是之人為大力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩言：「彌勒！如來有光，名曰一切功德莊嚴，在右掌中。我以此光，能令三千大千世界眾生所須一切樂具悉皆充足，須食與食、須飲與飲、須衣與衣、須乘與乘、須寶與寶，如是等事我悉能與。彌勒！一切眾生雖得此樂，於生死中不能解脫。彌勒！是故如來不施眾生世間樂具，但與出世無上法寶，眾生聞已畢竟離苦。是故彌勒！汝等悉應學於如來無上法施，莫重世間資生施也。彌勒！當來末世後五百歲正法滅時，有諸比丘自稱菩薩，身作不善、口作不善、意作不善，身犯禁戒、口犯禁戒、意犯禁戒，造不善業，無沙門果。彌勒！我為發菩提心善男子善女人說菩薩善根，不墮地獄、畜生、餓鬼及餘難處。善男子善女人應勤精進，具足慚愧，常畏生死，諸有生處常懷怖畏，我當云何令諸三界六道眾生速得解脫？何以故？彌勒！菩薩摩訶薩發願許度三界六道一切眾生令得解脫，不安隱者令得安隱，未涅槃者令得涅槃。彌勒！我觀一切世界，若天若人若魔若梵、若沙門婆羅門中，不見一人有能荷負如是重擔如菩薩者。彌勒！譬如有人頂戴三千大千世界山河石壁。有人告言：『善男子！汝今以此三千大千世界，頂戴一劫、若減一劫、若百千劫，頂戴不息。』彌勒！於汝意云何？如是之人為大力不？」

彌勒白佛言：「世尊！甚大。世尊！甚大。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「世尊！甚大。世尊！甚大。善逝！」

佛告彌勒：「菩薩摩訶薩精進之力復勝於彼。菩薩發願許度一切眾生，皆令得住涅槃之樂。彌勒！譬如有人於三千大千世界一切眾生所有作業，彼人一時悉能成就。彌勒！於汝意云何？此人所作事業寧為大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「菩薩摩訶薩精進之力復勝於彼。菩薩發願許度一切眾生，皆令得住涅槃之樂。彌勒！譬如有人於三千大千世界一切眾生所有作業，彼人一時悉能成就。彌勒！於汝意云何？此人所作事業寧為大不？」

彌勒白佛：「甚大。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛：「甚大。世尊！」

佛告彌勒：「菩薩所作事業復過於此。菩薩發言：『三界眾生受苦惱者，我令解脫。』彌勒！譬如長者唯有一子，容顏端正，年在幼稚，孝順父母。長者及子妻妾眷屬奴婢財物悉入王獄。爾時大王語長者言：『去此一百由旬，有城名某，汝去七日令至彼城，復行七日還至我所。汝能如是，捨汝妻子眷屬財物悉皆還汝及賜官物。若過七日從於彼城不至此者，當斷汝命及汝一子，親屬財物悉入於官。』」佛告彌勒：「於意云何？如是長者勉力勤進，為愛自身為愛一子，為惜妻妾奴婢財物，而從彼城勤苦至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「菩薩所作事業復過於此。菩薩發言：『三界眾生受苦惱者，我令解脫。』彌勒！譬如長者唯有一子，容顏端正，年在幼稚，孝順父母。長者及子妻妾眷屬奴婢財物悉入王獄。爾時大王語長者言：『去此一百由旬，有城名某，汝去七日令至彼城，復行七日還至我所。汝能如是，捨汝妻子眷屬財物悉皆還汝及賜官物。若過七日從於彼城不至此者，當斷汝命及汝一子，親屬財物悉入於官。』」佛告彌勒：「於意云何？如是長者勉力勤進，為愛自身為愛一子，為惜妻妾奴婢財物，而從彼城勤苦至此。」

彌勒菩薩白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，彼人不念飲食睡眠，唯念速行。何以故？世尊！如是之人自惜命故，是故速行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，彼人不念飲食睡眠，唯念速行。何以故？世尊！如是之人自惜命故，是故速行。」

佛告彌勒：「若一切眾生勤行精進悉如彼人。一切眾生如是精進，欲比菩薩精進，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、億分不及一、百千億分不及一、百千億那由他乃至不可數分不及一。何以故？彌勒！一切眾生順生死流，菩薩逆生死流令其住於不動涅槃。彌勒！譬如有人勇猛大力轉勝於前，取四大海及諸河水悉還置於阿耨大池。彌勒！於意云何？是人所作為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「若一切眾生勤行精進悉如彼人。一切眾生如是精進，欲比菩薩精進，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、億分不及一、百千億分不及一、百千億那由他乃至不可數分不及一。何以故？彌勒！一切眾生順生死流，菩薩逆生死流令其住於不動涅槃。彌勒！譬如有人勇猛大力轉勝於前，取四大海及諸河水悉還置於阿耨大池。彌勒！於意云何？是人所作為希有不？」

彌勒菩薩白佛言：「世尊！如是之事甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「世尊！如是之事甚為希有。」

佛告彌勒：「菩薩精進難作希有復過於此。菩薩以大悲心化一切眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提，是事為難。若能信有佛法及僧，此事為難。若有能信善惡業果，此事為難。貪瞋癡起能令滅者，是事為難。能捨親屬發少欲心而求出家行至七步，此事為難。身披袈裟，於正法中正信出家離於欲火，此事為難。不犯禁戒，此事為難。能離憒閙修遠離行，此事為難。信諸法空，此事為難。於深法中得柔順忍，此事為難。證三解脫門，此事為難。證須陀洹果乃至阿羅漢果，此事亦難。何以故？彌勒！所謂難者，於正法中以信出家得沙門果。彌勒！當來末世後五百歲，有諸眾生發菩薩心，於正法中出家學道空無所得，捨菩薩業作凡愚行。彌勒！何等是菩薩業？彌勒！菩薩業者有二十法。若有菩薩不成就此二十法者，則不能得坐於道場。何等二十？一者離慳心，二者修布施，三者離熱惱，四者修淨戒，五者離瞋恚，六者修忍辱，七者離懈怠，八者大精進，九者離亂心，十者念慧修無依定，十一者修甚深忍，十二者具足般若波羅蜜，十三者行無相行，十四者行空行，十五者行無願行，十六者成無願境界，十七者不捨一切眾生，十八者修行大悲，十九者不念聲聞緣覺之乘，二十者心樂成就如來智慧。是名菩薩摩訶薩二十種業。菩薩成就此二十業，能坐道場。彌勒！菩薩摩訶薩有四種畢定誓。何等為四？一者畢定成佛轉於法輪，二者生死眾生令得解脫，三者令無量眾生住阿耨多羅三藐三菩提，四者捨自身樂令諸眾生得無漏樂。是名四種畢定之誓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「菩薩精進難作希有復過於此。菩薩以大悲心化一切眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提，是事為難。若能信有佛法及僧，此事為難。若有能信善惡業果，此事為難。貪瞋癡起能令滅者，是事為難。能捨親屬發少欲心而求出家行至七步，此事為難。身披袈裟，於正法中正信出家離於欲火，此事為難。不犯禁戒，此事為難。能離憒閙修遠離行，此事為難。信諸法空，此事為難。於深法中得柔順忍，此事為難。證三解脫門，此事為難。證須陀洹果乃至阿羅漢果，此事亦難。何以故？彌勒！所謂難者，於正法中以信出家得沙門果。彌勒！當來末世後五百歲，有諸眾生發菩薩心，於正法中出家學道空無所得，捨菩薩業作凡愚行。彌勒！何等是菩薩業？彌勒！菩薩業者有二十法。若有菩薩不成就此二十法者，則不能得坐於道場。何等二十？一者離慳心，二者修布施，三者離熱惱，四者修淨戒，五者離瞋恚，六者修忍辱，七者離懈怠，八者大精進，九者離亂心，十者念慧修無依定，十一者修甚深忍，十二者具足般若波羅蜜，十三者行無相行，十四者行空行，十五者行無願行，十六者成無願境界，十七者不捨一切眾生，十八者修行大悲，十九者不念聲聞緣覺之乘，二十者心樂成就如來智慧。是名菩薩摩訶薩二十種業。菩薩成就此二十業，能坐道場。彌勒！菩薩摩訶薩有四種畢定誓。何等為四？一者畢定成佛轉於法輪，二者生死眾生令得解脫，三者令無量眾生住阿耨多羅三藐三菩提，四者捨自身樂令諸眾生得無漏樂。是名四種畢定之誓。」

佛告彌勒：「譬如二人，善解醫方、善解呪術、善別毒藥、善識甘露。爾時一人於大眾中即取毒藥而自食之，現希有相，食已受苦身不安隱，復求甘露呪術望除毒氣。爾時彼人求不能得，毒氣熾盛遂便命終。時第二人作如是言：『我今不能食於毒藥，不食毒藥不須甘露，不欲處眾作希有想令身苦惱。』彌勒！當來末世後五百歲，有諸在家出家菩薩亦復如是，作如是言：『如我說法能除諸罪。』如是語已轉集惡業，復作是言：『我還懺悔。』我說彼人於正法中名為死人。何故名死？謂於正法墮落退沒，是名為死。彌勒！復有菩薩其心清淨，作如是言：『我不作罪不須懺悔。我當懺悔過去未來一切諸罪，現在不作。亦如彼人不食毒藥不須甘露。』彌勒！所言毒者，於正法中犯於戒律，是名為毒。彌勒！汝等莫作食毒之人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「譬如二人，善解醫方、善解呪術、善別毒藥、善識甘露。爾時一人於大眾中即取毒藥而自食之，現希有相，食已受苦身不安隱，復求甘露呪術望除毒氣。爾時彼人求不能得，毒氣熾盛遂便命終。時第二人作如是言：『我今不能食於毒藥，不食毒藥不須甘露，不欲處眾作希有想令身苦惱。』彌勒！當來末世後五百歲，有諸在家出家菩薩亦復如是，作如是言：『如我說法能除諸罪。』如是語已轉集惡業，復作是言：『我還懺悔。』我說彼人於正法中名為死人。何故名死？謂於正法墮落退沒，是名為死。彌勒！復有菩薩其心清淨，作如是言：『我不作罪不須懺悔。我當懺悔過去未來一切諸罪，現在不作。亦如彼人不食毒藥不須甘露。』彌勒！所言毒者，於正法中犯於戒律，是名為毒。彌勒！汝等莫作食毒之人。」

佛告彌勒：「復有四法，能令菩薩離薩婆若離聲聞果，況薩婆若。何等為四？一者不知恩，二者諂曲，三者妄語，四者犯戒。彌勒！此四種法，能令菩薩離薩婆若，亦離聲聞，況薩婆若。彌勒！復有四法，菩薩應急走捨離過百由旬。何等為四？一者利養；二者惡友；三者惡眾；四者同在一處，或作戲笑、或瞋或鬪。當速捨離過百由旬。菩薩於餘菩薩不應惡心。彌勒！若有菩薩打罵割截三千大千世界一切眾生。彌勒！於汝意云何？菩薩以是打罵割截一切眾生，得罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「復有四法，能令菩薩離薩婆若離聲聞果，況薩婆若。何等為四？一者不知恩，二者諂曲，三者妄語，四者犯戒。彌勒！此四種法，能令菩薩離薩婆若，亦離聲聞，況薩婆若。彌勒！復有四法，菩薩應急走捨離過百由旬。何等為四？一者利養；二者惡友；三者惡眾；四者同在一處，或作戲笑、或瞋或鬪。當速捨離過百由旬。菩薩於餘菩薩不應惡心。彌勒！若有菩薩打罵割截三千大千世界一切眾生。彌勒！於汝意云何？菩薩以是打罵割截一切眾生，得罪多不？」

彌勒菩薩白佛言：「世尊！打一眾生得罪尚多，何況三千大千世界一切眾生。何以故？世尊！一切菩薩於眾生不應起於瞋恚之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「世尊！打一眾生得罪尚多，何況三千大千世界一切眾生。何以故？世尊！一切菩薩於眾生不應起於瞋恚之心。」

爾時世尊告彌勒言：「若有菩薩打罵割截三千大千世界一切眾生，得罪尚少。若有菩薩於餘菩薩起瞋恚心，退於菩提復爾所劫。彌勒！譬如木柱，若以草土不能斬截，必以利斧乃能斬之。菩薩善根亦復如是，餘不能盡，若於菩薩起瞋恚心能滅諸善。彌勒！是故菩薩應學恭敬於初發心諸菩薩等，心生尊重如世尊想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒言：「若有菩薩打罵割截三千大千世界一切眾生，得罪尚少。若有菩薩於餘菩薩起瞋恚心，退於菩提復爾所劫。彌勒！譬如木柱，若以草土不能斬截，必以利斧乃能斬之。菩薩善根亦復如是，餘不能盡，若於菩薩起瞋恚心能滅諸善。彌勒！是故菩薩應學恭敬於初發心諸菩薩等，心生尊重如世尊想。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我當修行尊重恭敬一切眾生，何況菩薩。何以故？世尊！應捨瞋恚行於忍辱，離於諂曲行清淨心，遠離有為，行於無我無取之行，不貴財寶當重法行，不求衣食當求法財。捨離嫉妬，見人巨富心助歡喜。非唯求名以為沙門，當學沙門一切功德。我非口說當修實行，捨於利養少欲知足，求佛功德，不為財利入於聚落，念薩婆若入於聚落。不為衣食入於村邑行諂曲行，當行正行讚四聖種。不學凡夫下劣之心，當學佛行不觀他過但自調伏。修奢摩他、毘婆舍那。離三業惡，常修三業清淨之行。離於破戒，當學波羅提木叉。不依佛法僧而自活命，讚歎如來真實功德，不為求施為求法故。常讚正法修如法行，讚歎聖僧。依不退僧，不依世間有為之僧。不求一切世間資身之具，唯求正法不求世事。求出世法離於諂曲，行真實行不樂一處。當如野鹿無所依止，離世間樂求佛功德。當離睡眠，初夜後夜讀誦經典。捨於憒閙當行遠離，於諸功德不生厭想，求諸功德心不暫息。當離狗法，當行師子所吼之法。為究竟友不應暫友，捨無反復當行報恩，不以財利而作親友，當以淨心而作親友。捨虛誑心行真實行，捨下劣法當求成就無上佛身。於如來所當行恭敬，不起憍慢。捨於兩舌心口相違，當行誠實無二之言，不作菩薩而行諂曲。當以淨心行奢摩他毘婆舍那。捨於我慢當行恭敬。離不淨食，當淨持戒。食人之施，當捨邪念念諸佛法。離於人見行於空行，離於妄覺行無相行。離身諂曲，當行三業清淨之行。不求財利而演說法，以大悲心而說正法。不以財物而作親友，以法親友。不為自利，為利他人令不損害。行阿蘭若離於諂曲，不作諂曲而行乞食，不行諂曲著糞掃衣。所以者何？具十二頭陀者，不求一切世間利養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我當修行尊重恭敬一切眾生，何況菩薩。何以故？世尊！應捨瞋恚行於忍辱，離於諂曲行清淨心，遠離有為，行於無我無取之行，不貴財寶當重法行，不求衣食當求法財。捨離嫉妬，見人巨富心助歡喜。非唯求名以為沙門，當學沙門一切功德。我非口說當修實行，捨於利養少欲知足，求佛功德，不為財利入於聚落，念薩婆若入於聚落。不為衣食入於村邑行諂曲行，當行正行讚四聖種。不學凡夫下劣之心，當學佛行不觀他過但自調伏。修奢摩他、毘婆舍那。離三業惡，常修三業清淨之行。離於破戒，當學波羅提木叉。不依佛法僧而自活命，讚歎如來真實功德，不為求施為求法故。常讚正法修如法行，讚歎聖僧。依不退僧，不依世間有為之僧。不求一切世間資身之具，唯求正法不求世事。求出世法離於諂曲，行真實行不樂一處。當如野鹿無所依止，離世間樂求佛功德。當離睡眠，初夜後夜讀誦經典。捨於憒閙當行遠離，於諸功德不生厭想，求諸功德心不暫息。當離狗法，當行師子所吼之法。為究竟友不應暫友，捨無反復當行報恩，不以財利而作親友，當以淨心而作親友。捨虛誑心行真實行，捨下劣法當求成就無上佛身。於如來所當行恭敬，不起憍慢。捨於兩舌心口相違，當行誠實無二之言，不作菩薩而行諂曲。當以淨心行奢摩他毘婆舍那。捨於我慢當行恭敬。離不淨食，當淨持戒。食人之施，當捨邪念念諸佛法。離於人見行於空行，離於妄覺行無相行。離身諂曲，當行三業清淨之行。不求財利而演說法，以大悲心而說正法。不以財物而作親友，以法親友。不為自利，為利他人令不損害。行阿蘭若離於諂曲，不作諂曲而行乞食，不行諂曲著糞掃衣。所以者何？具十二頭陀者，不求一切世間利養。」

爾時世尊讚彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。彌勒！汝求佛功德心無厭足，作師子吼。已於過去佛所種諸善根，能說此法、說此功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。彌勒！汝求佛功德心無厭足，作師子吼。已於過去佛所種諸善根，能說此法、說此功德。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩說此法時，眾中五百比丘從坐起去。爾時摩訶迦葉問諸比丘：「今聽說法，汝等比丘欲詣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩說此法時，眾中五百比丘從坐起去。爾時摩訶迦葉問諸比丘：「今聽說法，汝等比丘欲詣何所？」

諸比丘言：「大德迦葉！如彌勒菩薩摩訶薩所說之法，甚深難得。我等作如是念：『我等不能修得此法，欲還歸俗。何以故？信施之食難可消故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德迦葉！如彌勒菩薩摩訶薩所說之法，甚深難得。我等作如是念：『我等不能修得此法，欲還歸俗。何以故？信施之食難可消故。』」

爾時文殊師利菩薩讚諸比丘：「善哉善哉。善男子！是汝所應。若不能消信施之食，寧可一日百數歸俗，不應破戒受人信施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩讚諸比丘：「善哉善哉。善男子！是汝所應。若不能消信施之食，寧可一日百數歸俗，不應破戒受人信施。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！何等之人應受信施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！何等之人應受信施？」

爾時世尊告文殊師利菩薩：「善男子！若有修禪解脫者，我聽彼人受信施食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告文殊師利菩薩：「善男子！若有修禪解脫者，我聽彼人受信施食。」

爾時文殊師利告五百比丘：「汝等今者應速修行。佛世難值，當住佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利告五百比丘：「汝等今者應速修行。佛世難值，當住佛法。」

爾時五百比丘問文殊師利言：「文殊師利！我等云何修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五百比丘問文殊師利言：「文殊師利！我等云何修行？」

文殊師利告諸比丘言：「汝等應如是觀，無一法合、無一法散，無一法生、無一法滅，不受一法、不捨一法，不增一法、不減一法。若如是行於法無得，無得則無去，無去故無來，無來則無去。比丘！是名無來無去、無住無不住。」爾時文殊師利說是法時，五百比丘於諸漏中心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利告諸比丘言：「汝等應如是觀，無一法合、無一法散，無一法生、無一法滅，不受一法、不捨一法，不增一法、不減一法。若如是行於法無得，無得則無去，無去故無來，無來則無去。比丘！是名無來無去、無住無不住。」爾時文殊師利說是法時，五百比丘於諸漏中心得解脫。