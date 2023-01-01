大寶積經卷第八十七大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第八十七大唐三藏菩提流志奉 詔譯

大神變會第二十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神變會第二十二之二

爾時世尊於大眾中讚商主天子：「善哉善哉，如汝所言。天子！汝聞文殊師利所說神變，而能了知於餘神變，更無驚怖。何以故？一切世間大驚怖者，所謂於常想中說無常想，於樂想中說於苦想，於我想中說無我想，於淨想中說不淨想，於有想中說於無想，於諸見中而說空想，寂靜想中說於無想，於三界中說無願想，於我我所說無著想。若於是中不驚不怖，是則名為住正調伏。何以故？若生驚怖則於是法不能受持，所謂執著於我及以我所。若無執著則無所住，無所住則無所動，無所動則無來去，無來去則無所受，無所受則無所取，無所取則無顛倒，無顛倒則無邪見，無邪見則無正信，無正信則無正見，無正見則無正定，無正定則無亂心，無亂心則無住處，無住處則無建立，無建立則無識相，無識相則無思惟，無思惟則無所得，無所得則無攀緣，無攀緣則無分別，無分別則不見自他，不見自他故則無相續，無相續故則無熱惱，無熱惱故則無煩惱因，無煩惱因故得見光明，見光明故則得智慧，得智慧故得廣大心，得廣大心故魔不得便，摧伏魔故則無障礙，無障礙故則為現前得一切佛法。如是天子！於一切法無生無作開示演說，是則名為說大神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於大眾中讚商主天子：「善哉善哉，如汝所言。天子！汝聞文殊師利所說神變，而能了知於餘神變，更無驚怖。何以故？一切世間大驚怖者，所謂於常想中說無常想，於樂想中說於苦想，於我想中說無我想，於淨想中說不淨想，於有想中說於無想，於諸見中而說空想，寂靜想中說於無想，於三界中說無願想，於我我所說無著想。若於是中不驚不怖，是則名為住正調伏。何以故？若生驚怖則於是法不能受持，所謂執著於我及以我所。若無執著則無所住，無所住則無所動，無所動則無來去，無來去則無所受，無所受則無所取，無所取則無顛倒，無顛倒則無邪見，無邪見則無正信，無正信則無正見，無正見則無正定，無正定則無亂心，無亂心則無住處，無住處則無建立，無建立則無識相，無識相則無思惟，無思惟則無所得，無所得則無攀緣，無攀緣則無分別，無分別則不見自他，不見自他故則無相續，無相續故則無熱惱，無熱惱故則無煩惱因，無煩惱因故得見光明，見光明故則得智慧，得智慧故得廣大心，得廣大心故魔不得便，摧伏魔故則無障礙，無障礙故則為現前得一切佛法。如是天子！於一切法無生無作開示演說，是則名為說大神變。」

爾時舍利弗白文殊師利言：「如我所問，仁者皆以祕密說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白文殊師利言：「如我所問，仁者皆以祕密說耶？」

文殊師利言：「舍利弗！一切諸法，文字合集假名安立，文字無盡隨樂而說，諸法無性如應得解。舍利弗！一切法自性離，無積集、無所見，但隨樂欲如應演說。而此法者，無所從來亦無所去，不在方不離方，無集無散。若以文字說一切佛法、一切眾生法，不從身出、不從心出，從因緣生。如彼文字無有積集，心心所法亦無積集。如心心所無有積集，一切煩惱障礙亦無積集。如煩惱障礙無有積集，智慧亦無所積集。是故煩惱智慧二俱捨離，煩惱智慧無所住故。是則名為說大神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「舍利弗！一切諸法，文字合集假名安立，文字無盡隨樂而說，諸法無性如應得解。舍利弗！一切法自性離，無積集、無所見，但隨樂欲如應演說。而此法者，無所從來亦無所去，不在方不離方，無集無散。若以文字說一切佛法、一切眾生法，不從身出、不從心出，從因緣生。如彼文字無有積集，心心所法亦無積集。如心心所無有積集，一切煩惱障礙亦無積集。如煩惱障礙無有積集，智慧亦無所積集。是故煩惱智慧二俱捨離，煩惱智慧無所住故。是則名為說大神變。」

爾時商主天子白文殊師利言：「何等是菩薩智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白文殊師利言：「何等是菩薩智？」

文殊師利言：「苦智，不厭諸蘊故。集智，積集善根故。滅智，示有生故。道智，離惡道故。因智，所作不壞故。緣智，斷生死故。佛智，令入證故。緣生智，無所著故。蘊智，除蘊魔故。界智，法界平等故。處智，善觀空聚故。施智，無非時故。戒智，攝諸破戒故。忍智，守護眾生故。精進智，作善業故。禪定智，不離定心故。智慧智，了知諸法故。方便智，成熟眾生故。慈智，拔諸有故。悲智，無疲倦故。喜智，愛樂法故。捨智，成就佛法故。觀察智，住念處故。正勤智，順平等故。神足智，無作用故。信根力智，離一切著故。精進根力智，摧破一切煩惱故。念根力智，不失念故。定根力智，一切法平等故。慧根力智，知諸根性故。菩提分智，自然覺故。道智，拔諸惡趣故。盡智，善根無盡故。無生智，得無生忍故。念佛智，成就佛身故。念法智，轉法輪故。念僧智，入平等眾故。念捨智，不捨一切眾生故。念戒智，圓滿一切願故。念天智，離一切惡故。眾生根智，了知無量故。圓滿智，於戒無缺故。眾生藥智，如實相應故。處非處智，不見處故。十力智，攝諸聲聞緣覺故。無畏智，了知障非障故。過去世無礙智，無所著故。未來世無礙智，一切法無所趣故。現在世無礙智，無所住故。一切眾生受無量身智，從語言生故。一切眾生言音差別智，從心生故。一切眾生心所動智，能覺了故。無過失智，了知一切眾生過失故。無卒暴智，能息一切諸鬪諍故。不失念智，安住亂心眾生故。攝眾生智，攝諸懈怠故。佛不共智，知應化故。大方便智，依般若故。天子！是名諸菩薩智。以是智故，當得如來無礙大智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「苦智，不厭諸蘊故。集智，積集善根故。滅智，示有生故。道智，離惡道故。因智，所作不壞故。緣智，斷生死故。佛智，令入證故。緣生智，無所著故。蘊智，除蘊魔故。界智，法界平等故。處智，善觀空聚故。施智，無非時故。戒智，攝諸破戒故。忍智，守護眾生故。精進智，作善業故。禪定智，不離定心故。智慧智，了知諸法故。方便智，成熟眾生故。慈智，拔諸有故。悲智，無疲倦故。喜智，愛樂法故。捨智，成就佛法故。觀察智，住念處故。正勤智，順平等故。神足智，無作用故。信根力智，離一切著故。精進根力智，摧破一切煩惱故。念根力智，不失念故。定根力智，一切法平等故。慧根力智，知諸根性故。菩提分智，自然覺故。道智，拔諸惡趣故。盡智，善根無盡故。無生智，得無生忍故。念佛智，成就佛身故。念法智，轉法輪故。念僧智，入平等眾故。念捨智，不捨一切眾生故。念戒智，圓滿一切願故。念天智，離一切惡故。眾生根智，了知無量故。圓滿智，於戒無缺故。眾生藥智，如實相應故。處非處智，不見處故。十力智，攝諸聲聞緣覺故。無畏智，了知障非障故。過去世無礙智，無所著故。未來世無礙智，一切法無所趣故。現在世無礙智，無所住故。一切眾生受無量身智，從語言生故。一切眾生言音差別智，從心生故。一切眾生心所動智，能覺了故。無過失智，了知一切眾生過失故。無卒暴智，能息一切諸鬪諍故。不失念智，安住亂心眾生故。攝眾生智，攝諸懈怠故。佛不共智，知應化故。大方便智，依般若故。天子！是名諸菩薩智。以是智故，當得如來無礙大智。」

爾時商主天子白文殊師利言：「希有希有。是菩薩智於三界中最為殊勝，不可以少莊嚴而能成就。若能發生是智慧者，為大神變。文殊師利！云何菩薩能於此法具足莊嚴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白文殊師利言：「希有希有。是菩薩智於三界中最為殊勝，不可以少莊嚴而能成就。若能發生是智慧者，為大神變。文殊師利！云何菩薩能於此法具足莊嚴？」

文殊師利言：「天子！若聞一切眾生本來寂滅，不生驚怖，是名菩薩具足莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！若聞一切眾生本來寂滅，不生驚怖，是名菩薩具足莊嚴。」

天子言：「文殊師利！云何名菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「文殊師利！云何名菩薩？」

答言：「若行菩提而無所住，是名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「若行菩提而無所住，是名菩薩。」

又問：「云何名摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名摩訶薩？」

答曰：「已度諸行圓滿大智，為摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「已度諸行圓滿大智，為摩訶薩。」

又問：「云何說為殊勝眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何說為殊勝眾生？」

答曰：「以智慧故不著於法，以方便力攝受一切，是故說為殊勝眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以智慧故不著於法，以方便力攝受一切，是故說為殊勝眾生。」

又問：「云何名為清淨眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為清淨眾生？」

答曰：「不與一切煩惱住故、為除眾生煩惱病故，發大精進，是名清淨眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不與一切煩惱住故、為除眾生煩惱病故，發大精進，是名清淨眾生。」

又問：「云何名為極清淨眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為極清淨眾生？」

答言：「若為度脫一切眾生淨修道品，是名極清淨眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「若為度脫一切眾生淨修道品，是名極清淨眾生。」

又問：「云何菩薩為世導師？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩為世導師？」

答曰：「若能安住所行之道，成熟無量無邊眾生，是名導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若能安住所行之道，成熟無量無邊眾生，是名導師。」

又問：「云何菩薩住於調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩住於調伏？」

答曰：「若於所應調伏眾生，能令安住究竟調伏，是名調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若於所應調伏眾生，能令安住究竟調伏，是名調伏。」

又問：「云何菩薩而得勇猛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩而得勇猛？」

答曰：「若能成熟一切眾生，摧破魔怨令出生死，是名勇猛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若能成熟一切眾生，摧破魔怨令出生死，是名勇猛。」

又問：「云何菩薩難可沮壞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩難可沮壞？」

答曰：「若能成滿往昔誓願，不求聲聞緣覺道證，是名菩薩難可沮壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若能成滿往昔誓願，不求聲聞緣覺道證，是名菩薩難可沮壞。」

又問：「云何菩薩勝出一切？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩勝出一切？」

答曰：「以智方便護持正法，成熟眾生，一切天人靡不瞻仰，是名勝出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以智方便護持正法，成熟眾生，一切天人靡不瞻仰，是名勝出。」

又問：「云何說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何說法？」

答曰：「依佛所說摧滅一切眾邪異論，是名說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「依佛所說摧滅一切眾邪異論，是名說法。」

又問：「云何說律？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何說律？」

答曰：「自住於戒，能斷眾生煩惱惡業，是名說律。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「自住於戒，能斷眾生煩惱惡業，是名說律。」

又問：「云何具足利益眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何具足利益眾生？」

答曰：「所集善根迴向一切，是名具足利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「所集善根迴向一切，是名具足利益眾生。」

又問：「云何直心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何直心？」

答曰：「於貪恚癡諂曲眾生不生恚礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於貪恚癡諂曲眾生不生恚礙。」

又問：「云何不諂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何不諂？」

答曰：「所言誠實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「所言誠實。」

又問：「云何離誑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何離誑？」

答曰：「諦思後言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「諦思後言。」

又問：「云何離慢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何離慢？」

答曰：「於一切眾生不起貢高。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於一切眾生不起貢高。」

又問：「云何大施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何大施？」

答曰：「所集難得無上菩提猶施眾生，何況世間所有之物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「所集難得無上菩提猶施眾生，何況世間所有之物。」

又問：「云何具戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何具戒？」

答曰：「乃至失命終不捨於菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「乃至失命終不捨於菩提之心。」

又問：「云何為忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何為忍？」

答曰：「能忍逼迫，不逼惱他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「能忍逼迫，不逼惱他。」

又問：「云何精進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何精進？」

答曰：「簡擇諸法，無少可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「簡擇諸法，無少可得。」

又問：「云何禪定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何禪定？」

答曰：「不見欲界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不見欲界。」

又問：「云何智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何智慧？」

答曰：「無所分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無所分別。」

又問：「云何住慈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何住慈？」

答曰：「觀眾生界空無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「觀眾生界空無所有。」

「云何住悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何住悲？」

答曰：「知諸法空而不捨精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「知諸法空而不捨精進。」

「云何住喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何住喜？」

答曰：「住大寂樂求法無厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「住大寂樂求法無厭。」

「云何住捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何住捨？」

答曰：「不染世法能救世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不染世法能救世間。」

「云何身清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何身清淨？」

答曰：「隨意生身，於一切眾生平等示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「隨意生身，於一切眾生平等示現。」

「云何語清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何語清淨？」

答曰：「凡所說法終不空過，悉能滿足一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「凡所說法終不空過，悉能滿足一切眾生。」

「云何意清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何意清淨？」

答曰：「一切眾生所有心念，於一心中悉能了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切眾生所有心念，於一心中悉能了知。」

「云何天眼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何天眼？」

答曰：「能見一切色相光明而無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「能見一切色相光明而無所著。」

「云何天耳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何天耳？」

答曰：「聞一切聲離諸聲相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「聞一切聲離諸聲相。」

「云何他心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何他心？」

答曰：「了知諸心生滅流注。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「了知諸心生滅流注。」

「云何宿命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何宿命？」

答曰：「不動實際了知前際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不動實際了知前際。」

「云何神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何神通？」

答曰：「不動魔業摧破諸魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不動魔業摧破諸魔。」

「云何調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何調伏？」

答曰：「能調一切難調伏者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「能調一切難調伏者。」

「云何為護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為護？」

答曰：「不為諸根之所擾亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不為諸根之所擾亂。」

「云何調順？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何調順？」

答曰：「一切諸法所不能動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切諸法所不能動。」

「云何寂靜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何寂靜？」

答曰：「處煩惱火而不為燒，度煩惱者而演說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「處煩惱火而不為燒，度煩惱者而演說法。」

「云何淨信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何淨信？」

答曰：「若說佛身是色相法，終不信受不為所壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若說佛身是色相法，終不信受不為所壞。」

「云何菩薩善巧方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善巧方便？」

答曰：「若見眾生煩惱過失等於菩提，是名菩薩善巧方便。」說此法時，萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，五百菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若見眾生煩惱過失等於菩提，是名菩薩善巧方便。」說此法時，萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，五百菩薩得無生法忍。

爾時世尊讚言：「善哉善哉。文殊師利！善能演說諸菩薩行，則為已攝一切菩薩無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚言：「善哉善哉。文殊師利！善能演說諸菩薩行，則為已攝一切菩薩無量功德。」

爾時商主天子白文殊師利言：「仁於往昔恭敬供養幾佛世尊得是辯才？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白文殊師利言：「仁於往昔恭敬供養幾佛世尊得是辯才？」

文殊師利言：「譬如幻人心數已滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「譬如幻人心數已滅。」

天曰：「眾生心相尚不可得，何況幻人而有心滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「眾生心相尚不可得，何況幻人而有心滅？」

答曰：「諸佛如來性相如是，我依是法供養如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「諸佛如來性相如是，我依是法供養如來。」

天曰：「仁者行檀波羅蜜為久近耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「仁者行檀波羅蜜為久近耶？」

答曰：「如佛所化人，若有問言久近行檀波羅蜜，當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如佛所化人，若有問言久近行檀波羅蜜，當云何答？」

天曰：「無可答也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「無可答也。」

文殊師利言：「我亦如是。云何乃問久近行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「我亦如是。云何乃問久近行耶？」

天曰：「汝住慳耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「汝住慳耶？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

又問：「汝意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝意云何？」

答曰：「我不捨佛法及一切眾生，是故為慳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我不捨佛法及一切眾生，是故為慳。」

天曰：「如文殊師利所說義者，亦破戒耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「如文殊師利所說義者，亦破戒耶？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

天曰：「汝意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「汝意云何？」

答曰：「夫破戒者則墮惡趣，我為度脫苦眾生故入惡趣中，故名破戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「夫破戒者則墮惡趣，我為度脫苦眾生故入惡趣中，故名破戒。」

又問：「汝起害心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝起害心耶？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

天曰：「汝意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「汝意云何？」

答曰：「夫害心者名為不愛。我於煩惱及以二乘都無所愛，故名害心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「夫害心者名為不愛。我於煩惱及以二乘都無所愛，故名害心。」

又問：「汝懈怠耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝懈怠耶？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

又問：「汝意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝意云何？」

答曰：「我不起身口意業，無所進求、不取不捨，故名懈怠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我不起身口意業，無所進求、不取不捨，故名懈怠。」

又問：「汝散亂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝散亂耶？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

天曰：「汝意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「汝意云何？」

答曰：「夫散亂者，非謂不住解脫心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「夫散亂者，非謂不住解脫心耶？」

天曰：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「如是。」

答曰：「我為成熟一切眾生，不住解脫，故名亂心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我為成熟一切眾生，不住解脫，故名亂心。」

又問：「汝無智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝無智耶？」

答曰：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是。」

又問：「汝意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝意云何？」

答曰：「夫無智者，同諸愚惑不怖生死，豈不爾耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「夫無智者，同諸愚惑不怖生死，豈不爾耶？」

天曰：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「如是。」

答曰：「我於生死不驚不怖，為欲成熟愚惑眾生，同其事業，故名無智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我於生死不驚不怖，為欲成熟愚惑眾生，同其事業，故名無智。」

天曰：「汝為世間堪供養者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「汝為世間堪供養者？」

答曰：「我於一切生殺害心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我於一切生殺害心。」

又問：「汝意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝意云何？」

答曰：「我殺害彼貪欲瞋癡故，為世間堪供養者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我殺害彼貪欲瞋癡故，為世間堪供養者。」

天曰：「如汝所說，令諸世間悉當驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「如汝所說，令諸世間悉當驚怖。」

答言：「天子！若實際驚怖則世間驚怖。何以故？一切世間即實際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「天子！若實際驚怖則世間驚怖。何以故？一切世間即實際故。」

又問：「若復有人謗毀此說，當何所至？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若復有人謗毀此說，當何所至？」

答曰：「當至涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「當至涅槃。」

又問：「以何意耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「以何意耶？」

答曰：「聖解脫中無有文字，是故毀於言說得至涅槃。以是義故，一切諸法本來解脫，不復解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「聖解脫中無有文字，是故毀於言說得至涅槃。以是義故，一切諸法本來解脫，不復解脫。」

又問：「是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「是義云何？」

答曰：「已解脫者寧更解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「已解脫者寧更解脫？」

又問：「謗正法者豈不入地獄耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「謗正法者豈不入地獄耶？」

答曰：「若已解脫則離諸垢，云何趣地獄耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若已解脫則離諸垢，云何趣地獄耶？」

天曰：「文殊師利！如汝所說無讚助者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「文殊師利！如汝所說無讚助者。」

答曰：「空無相願中何所讚助？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「空無相願中何所讚助？」

又問：「修空行者當何所住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「修空行者當何所住？」

答曰：「當住於慈。所以者何？眾生如幻，自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「當住於慈。所以者何？眾生如幻，自性空故。」

天曰：「文殊師利！云何了知諸眾生界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「文殊師利！云何了知諸眾生界？」

答曰：「見一切眾生從因緣起不斷不常，是故遍知眾生界也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「見一切眾生從因緣起不斷不常，是故遍知眾生界也。」

又問：「眾生界者為何義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「眾生界者為何義耶？」

答曰：「眾生界者即是法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「眾生界者即是法界。」

又問：「云何法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何法界？」

答曰：「自性空界名為法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「自性空界名為法界。」

又問：「何謂空界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂空界？」

答曰：「超過一切境界是虛空界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「超過一切境界是虛空界。」

又問：「何等是超過界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何等是超過界？」

答曰：「是佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「是佛境界。」

又問：「何謂佛境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂佛境界？」

答曰：「眼界是佛境界，然佛境界非眼、眼色、眼識境界故。耳界是佛境界，然佛境界非耳、耳聲、耳識境界故。乃至意界是佛境界，然佛境界非意、意法、意識境界故。色界是佛境界，然佛境界非色境界故。受想行識界是佛境界，然佛境界非受想行識境界故。無明界是佛境界，然佛境界非無明界故。乃至老病死界是佛境界，然佛境界非老病死境界故。欲界是佛境界，無貪相故。色界是佛境界，非對除貪故。無色界是佛境界，非無明見故。無為界是佛境界，無二相故。有為界是佛境界，非三相故。天子！是名佛境界。如是境界入一切界，若邊無邊皆悉攝受。菩薩善入是境界故，常行世間一切境界，超過魔界。佛界魔界如實了知寂靜平等，是則名為最大神變。復次菩薩不住平等，以平等法成熟眾生。云何平等及非平等？一切諸法自性空寂，如是了知名住平等。不能入於諸法性空，名非平等。菩薩成熟如是眾生，而亦不住空平等故。一切諸法，無願平等、無作平等、無生平等、無滅平等、離染平等、寂靜平等、無性平等、滅平等、涅槃平等。彼不了知是平等法，菩薩成熟如是眾生，而亦不住於平等故。是故菩薩不住平等、不離平等，是菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「眼界是佛境界，然佛境界非眼、眼色、眼識境界故。耳界是佛境界，然佛境界非耳、耳聲、耳識境界故。乃至意界是佛境界，然佛境界非意、意法、意識境界故。色界是佛境界，然佛境界非色境界故。受想行識界是佛境界，然佛境界非受想行識境界故。無明界是佛境界，然佛境界非無明界故。乃至老病死界是佛境界，然佛境界非老病死境界故。欲界是佛境界，無貪相故。色界是佛境界，非對除貪故。無色界是佛境界，非無明見故。無為界是佛境界，無二相故。有為界是佛境界，非三相故。天子！是名佛境界。如是境界入一切界，若邊無邊皆悉攝受。菩薩善入是境界故，常行世間一切境界，超過魔界。佛界魔界如實了知寂靜平等，是則名為最大神變。復次菩薩不住平等，以平等法成熟眾生。云何平等及非平等？一切諸法自性空寂，如是了知名住平等。不能入於諸法性空，名非平等。菩薩成熟如是眾生，而亦不住空平等故。一切諸法，無願平等、無作平等、無生平等、無滅平等、離染平等、寂靜平等、無性平等、滅平等、涅槃平等。彼不了知是平等法，菩薩成熟如是眾生，而亦不住於平等故。是故菩薩不住平等、不離平等，是菩薩行。」

爾時商主天子白文殊師利言：「願為我說諸菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白文殊師利言：「願為我說諸菩薩行。」

文殊師利言：「天子！菩薩行者不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！菩薩行者不可思議。」

天子言：「云何菩薩行不可思議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「云何菩薩行不可思議？」

文殊師利言：「貪行是菩薩行，貪不可思議故。瞋行是菩薩行，瞋不可思議故。癡行是菩薩行，癡不可思議故。慳悋是菩薩行，無施想故。不毀戒是菩薩行，不取戒相故。不恚害是菩薩行，無忍想故。不懈怠是菩薩行，離精進念故。不散亂是菩薩行，不住定故。離愚癡是菩薩行，不作智想故。無煩惱是菩薩行，無所斷故。無貪愛是菩薩行，離身相故。悲愍心是菩薩行，捨女人慈故。無染污是菩薩行，呵責五欲故。離非法是菩薩行，積集善根故。無悋惜是菩薩行，捨身命故。滅諸惡是菩薩行，無熱惱故。無所著是菩薩行，離愛非愛故。無所壞是菩薩行，正觀煩惱故。不怖畏是菩薩行，入無邊生死故。大精進是菩薩行，荷負一切眾生故。不退轉是菩薩行，成滿昔願故。眾寶行是菩薩行，攝三寶故。一切行是菩薩行，勤修助道法故。無障礙是菩薩行，離二邊故。無過失是菩薩行，智者所讚故。安住心是菩薩行，念一切眾生故。無分別是菩薩行，等觀一切故。善丈夫是菩薩行，荷擔無倦故。勇猛是菩薩行，摧破一切煩惱故。堅固是菩薩行，所作不中廢故。勝出是菩薩行，精進不退故。隨順是菩薩行，於諸同侶無違逆故。歡喜是菩薩行，於行惡者令歡喜故。信樂是菩薩行，見佛聞法事師欣悅故。金剛甲冑是菩薩行，不毀律儀故。莊嚴佛土是菩薩行，淨其心故。超過一切是菩薩行，入最上乘故。知恩報恩是菩薩行，不斷佛種故。智慧方便是菩薩行，攝受無斷故。」說此菩薩行時，五百菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「貪行是菩薩行，貪不可思議故。瞋行是菩薩行，瞋不可思議故。癡行是菩薩行，癡不可思議故。慳悋是菩薩行，無施想故。不毀戒是菩薩行，不取戒相故。不恚害是菩薩行，無忍想故。不懈怠是菩薩行，離精進念故。不散亂是菩薩行，不住定故。離愚癡是菩薩行，不作智想故。無煩惱是菩薩行，無所斷故。無貪愛是菩薩行，離身相故。悲愍心是菩薩行，捨女人慈故。無染污是菩薩行，呵責五欲故。離非法是菩薩行，積集善根故。無悋惜是菩薩行，捨身命故。滅諸惡是菩薩行，無熱惱故。無所著是菩薩行，離愛非愛故。無所壞是菩薩行，正觀煩惱故。不怖畏是菩薩行，入無邊生死故。大精進是菩薩行，荷負一切眾生故。不退轉是菩薩行，成滿昔願故。眾寶行是菩薩行，攝三寶故。一切行是菩薩行，勤修助道法故。無障礙是菩薩行，離二邊故。無過失是菩薩行，智者所讚故。安住心是菩薩行，念一切眾生故。無分別是菩薩行，等觀一切故。善丈夫是菩薩行，荷擔無倦故。勇猛是菩薩行，摧破一切煩惱故。堅固是菩薩行，所作不中廢故。勝出是菩薩行，精進不退故。隨順是菩薩行，於諸同侶無違逆故。歡喜是菩薩行，於行惡者令歡喜故。信樂是菩薩行，見佛聞法事師欣悅故。金剛甲冑是菩薩行，不毀律儀故。莊嚴佛土是菩薩行，淨其心故。超過一切是菩薩行，入最上乘故。知恩報恩是菩薩行，不斷佛種故。智慧方便是菩薩行，攝受無斷故。」說此菩薩行時，五百菩薩得無生法忍。

爾時商主天子白文殊師利言：「快哉！善說此菩薩行。若諸菩薩能如是行，則為已受如來記別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白文殊師利言：「快哉！善說此菩薩行。若諸菩薩能如是行，則為已受如來記別。」

佛告天子：「如是如是，如汝所言。我昔得此行時，然燈世尊與我授記。我時獲得無生法忍，是名如來最大神變。若久成就清淨業者，乃能修習此菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「如是如是，如汝所言。我昔得此行時，然燈世尊與我授記。我時獲得無生法忍，是名如來最大神變。若久成就清淨業者，乃能修習此菩薩行。」

爾時商主天子白佛言：「世尊！云何名無生？云何當得此無生忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白佛言：「世尊！云何名無生？云何當得此無生忍？」

佛言：「無生者，非先有生後說無生，本自不生故名無生。非先有起後說無起，本來不起故名無起。非先有相後說無相，本來無相故名無相。非先有作後說無作，本自無作故名無作。非先有眾生後說於空，眾生性空故說為空。如是了知無生無滅本無所染，是名無生。云何為忍？如是忍可一切眾生、一切剎土本來不生，是名為忍。如是忍可一切聲聞、辟支佛本來不生，是名為忍。如是忍可一切菩薩、一切諸佛本來不生，是名為忍。如是忍可一切諸法本來不生，是名為忍。天子！以諸法不生故剎那剎那空，以剎那空故名為無相，剎那無相故色剎那空，色剎那空故受想行識剎那空，識剎那空故界剎那空，界剎那空故處剎那空。若剎那空則無所有，無所有故則無所染，無所染故則自性離，自性離故是名一切法本來寂靜。能如是忍，入於平等，是則名為得無生忍受菩提記。得此忍者為無所得。云何名為有所得者？見我我所二相可得，名有所得。見眾生壽者養育我人二相可得，名有所得。何謂無所得？見我自性及我所性了知無二，名無所得，是則名為成就於忍。天子！菩薩於無數劫修行此忍，是名如來最大神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無生者，非先有生後說無生，本自不生故名無生。非先有起後說無起，本來不起故名無起。非先有相後說無相，本來無相故名無相。非先有作後說無作，本自無作故名無作。非先有眾生後說於空，眾生性空故說為空。如是了知無生無滅本無所染，是名無生。云何為忍？如是忍可一切眾生、一切剎土本來不生，是名為忍。如是忍可一切聲聞、辟支佛本來不生，是名為忍。如是忍可一切菩薩、一切諸佛本來不生，是名為忍。如是忍可一切諸法本來不生，是名為忍。天子！以諸法不生故剎那剎那空，以剎那空故名為無相，剎那無相故色剎那空，色剎那空故受想行識剎那空，識剎那空故界剎那空，界剎那空故處剎那空。若剎那空則無所有，無所有故則無所染，無所染故則自性離，自性離故是名一切法本來寂靜。能如是忍，入於平等，是則名為得無生忍受菩提記。得此忍者為無所得。云何名為有所得者？見我我所二相可得，名有所得。見眾生壽者養育我人二相可得，名有所得。何謂無所得？見我自性及我所性了知無二，名無所得，是則名為成就於忍。天子！菩薩於無數劫修行此忍，是名如來最大神變。」

說此忍時，三千大千世界六種震動，大光遍照一切世界，百千音樂不鼓自鳴，於虛空中雨眾妙花。四萬二千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，九萬菩薩得隨順法忍。以佛神力，令此娑婆世界如然燈佛入蓮花城時等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此忍時，三千大千世界六種震動，大光遍照一切世界，百千音樂不鼓自鳴，於虛空中雨眾妙花。四萬二千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，九萬菩薩得隨順法忍。以佛神力，令此娑婆世界如然燈佛入蓮花城時等無有異。

爾時世尊即便微笑，無量百千種種色光從佛口出，遍照無量無邊世界乃至梵世，日月光明悉不復現，遶佛三匝還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便微笑，無量百千種種色光從佛口出，遍照無量無邊世界乃至梵世，日月光明悉不復現，遶佛三匝還從頂入。

爾時慧命阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，即於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，即於佛前而說偈言：

「我問光莊嚴， 光明無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我問光莊嚴， 光明無與等，

破諸煩惱闇， 微笑何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破諸煩惱闇， 微笑何因緣？

摧破眾魔怨， 降伏諸外道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧破眾魔怨， 降伏諸外道，

我問十力者， 何緣現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問十力者， 何緣現微笑？

如來殊妙色， 具三十二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來殊妙色， 具三十二相，

十方所尊敬， 微笑何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所尊敬， 微笑何因緣？

智海智慧樹， 開導諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智海智慧樹， 開導諸群生，

功德無有邊， 何緣現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德無有邊， 何緣現微笑？

名稱遍三世， 離垢具三明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱遍三世， 離垢具三明，

已度三解脫， 何緣現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已度三解脫， 何緣現微笑？

破生死醫王， 足下輞輪具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破生死醫王， 足下輞輪具，

金剛身不壞， 微笑何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛身不壞， 微笑何因緣？

誰能具此忍？ 誰修此淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰能具此忍？ 誰修此淨行，

志求佛功德？ 由是尊微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求佛功德？ 由是尊微笑。

導師所示現， 是必有因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師所示現， 是必有因緣，

善哉演梵音， 令眾咸歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉演梵音， 令眾咸歡喜。」

佛告阿難：「我說此法門時，七萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩獲無生忍。阿難！汝見是商主天子不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我說此法門時，七萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩獲無生忍。阿難！汝見是商主天子不？」

阿難白言：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「唯然已見。」

佛言：「阿難！此商主天子已曾供養無數諸佛，勸發無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提。阿難！此商主天子過三百阿僧祇劫，當得阿耨多羅三藐三菩提，號功德王光明如來、應、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名清淨，劫名無垢。其土皆以七寶所成，地平如掌，有八階道寶網彌覆種種莊嚴。彼佛剎土無有聲聞辟支佛名，及餘外道勒迦波利羅、婆若迦等。無諸魔事壞正法者，亦無八難及諸非法苦惱之聲。隨心所念飲食自然。彼土眾生衣服珍玩，猶如他化自在諸天。身皆金色三十二相，住阿耨多羅三藐三菩提。是故名為清淨世界。彼功德王光明如來壽四十小劫。彼佛法中有六十二俱胝菩薩，以願力故隨佛涅槃。阿難！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心、得如是忍，一切當生清淨世界，為功德王光明如來授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此商主天子已曾供養無數諸佛，勸發無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提。阿難！此商主天子過三百阿僧祇劫，當得阿耨多羅三藐三菩提，號功德王光明如來、應、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名清淨，劫名無垢。其土皆以七寶所成，地平如掌，有八階道寶網彌覆種種莊嚴。彼佛剎土無有聲聞辟支佛名，及餘外道勒迦波利羅、婆若迦等。無諸魔事壞正法者，亦無八難及諸非法苦惱之聲。隨心所念飲食自然。彼土眾生衣服珍玩，猶如他化自在諸天。身皆金色三十二相，住阿耨多羅三藐三菩提。是故名為清淨世界。彼功德王光明如來壽四十小劫。彼佛法中有六十二俱胝菩薩，以願力故隨佛涅槃。阿難！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心、得如是忍，一切當生清淨世界，為功德王光明如來授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時會中有天子名曰觀察，以天曼陀羅花散如來上，作如是言：「若功德王光明如來成無上道時，我當生彼清淨世界為轉輪王，承事供養彼佛世尊諸菩薩眾，次補佛處，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有天子名曰觀察，以天曼陀羅花散如來上，作如是言：「若功德王光明如來成無上道時，我當生彼清淨世界為轉輪王，承事供養彼佛世尊諸菩薩眾，次補佛處，得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告阿難：「此觀察天子當於彼功德王光明如來法中作轉輪王，名曰善見。以無量供具恭敬供養彼佛如來，具足圓滿助菩提法，當於彼土成阿耨多羅三藐三菩提，號普光明如來、應、正等覺。阿難！彼善見王立其長子紹王位已，於彼佛所出家修道。彼佛世尊臨涅槃時，便與授記：『此善見菩薩於我滅後，次當得成阿耨多羅三藐三菩提。』佛授記已便入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此觀察天子當於彼功德王光明如來法中作轉輪王，名曰善見。以無量供具恭敬供養彼佛如來，具足圓滿助菩提法，當於彼土成阿耨多羅三藐三菩提，號普光明如來、應、正等覺。阿難！彼善見王立其長子紹王位已，於彼佛所出家修道。彼佛世尊臨涅槃時，便與授記：『此善見菩薩於我滅後，次當得成阿耨多羅三藐三菩提。』佛授記已便入涅槃。」

爾時舍利子告商主天子言：「如來已授汝菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利子告商主天子言：「如來已授汝菩提記。」

天子言：「大德！如佛所化人而與授記，我亦如是。如真如性不增不減，如來授記亦無增減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「大德！如佛所化人而與授記，我亦如是。如真如性不增不減，如來授記亦無增減。」

爾時世尊告阿難言：「如是法門，汝當受持廣為人說，利益安樂無量眾生，攝受未來諸菩薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「如是法門，汝當受持廣為人說，利益安樂無量眾生，攝受未來諸菩薩故。」

阿難白佛言：「世尊！我已頂受。當何名之？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！我已頂受。當何名之？云何奉持？」

佛告阿難：「此經名為『說大神變』，亦名『文殊師利所說密語』，亦名『商主天子所問』，如是受持。阿難！若善男子善女人能於此經信受讀誦為他廣說，則為已攝一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名為『說大神變』，亦名『文殊師利所說密語』，亦名『商主天子所問』，如是受持。阿難！若善男子善女人能於此經信受讀誦為他廣說，則為已攝一切功德。」

佛說此經已，慧命阿難并餘比丘、商主天子，及無量無邊阿僧祇那由他諸天子等，文殊師利及無量阿僧祇十方世界諸來集會菩薩摩訶薩眾，及一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，慧命阿難并餘比丘、商主天子，及無量無邊阿僧祇那由他諸天子等，文殊師利及無量阿僧祇十方世界諸來集會菩薩摩訶薩眾，及一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜奉行。