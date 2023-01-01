大寶積經卷第八十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第八十六

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

大神變會第二十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神變會第二十二之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩八千人，文殊師利與商主天子俱在會中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩八千人，文殊師利與商主天子俱在會中。

爾時商主天子白佛言：「世尊！如來常以幾種神變調伏眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白佛言：「世尊！如來常以幾種神變調伏眾生？」

佛告天子：「我以三種神變調伏眾生：一者說法，二者教誡，三者神通。云何名為說法神變？所謂如來無礙大智，見未來世一切眾生心行差別，於三寶所有信不信，及業果報皆悉了知。如佛所說，若現在世所行惡因當墮惡趣，隨業受報決定無差。若彼眾生善業因緣誓願力故，從惡趣出生人天中，或以聲聞辟支佛乘及以大乘而得解脫，經爾所劫受苦受樂當得涅槃，當得值遇若干諸佛，如是等業決定無差。若彼眾生善業因緣誓願力故，當生欲界色界無色界，經爾所劫以如是乘而得解脫，以如是行當得見佛承事供養。如是一切上中下品善不善業，乃至一念，如來悉知而為說法，是名說法神變。云何名為教誡神變？若如是教諸持戒者，是應作是不應作，是應信是不應信，是應親近是不應親近，是法雜染是法清淨，乃至攝受一切功德善道資糧，行如是道得聲聞乘辟支佛乘、行如是道成就大乘，非法應離、如法應住，如佛所教決定無差。是地獄業、是傍生業，是餓鬼業、是人天業，不善應捨、善法應修，此是聖道應如是學。此等眾生人天往返漸入涅槃，如是示教終不空過，是名教誡神變。云何名為神通神變？若為調伏憍慢眾生，或現一身而作多身，或現多身而作一身，山崖牆壁出入無礙，身上出火身下出水，身下出火身上出水，入地如水履水如地，日月威德以手捫摩，或現大身至於梵世乃至廣大遍覆三千大千世界。隨所應現調伏眾生，是名神通神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「我以三種神變調伏眾生：一者說法，二者教誡，三者神通。云何名為說法神變？所謂如來無礙大智，見未來世一切眾生心行差別，於三寶所有信不信，及業果報皆悉了知。如佛所說，若現在世所行惡因當墮惡趣，隨業受報決定無差。若彼眾生善業因緣誓願力故，從惡趣出生人天中，或以聲聞辟支佛乘及以大乘而得解脫，經爾所劫受苦受樂當得涅槃，當得值遇若干諸佛，如是等業決定無差。若彼眾生善業因緣誓願力故，當生欲界色界無色界，經爾所劫以如是乘而得解脫，以如是行當得見佛承事供養。如是一切上中下品善不善業，乃至一念，如來悉知而為說法，是名說法神變。云何名為教誡神變？若如是教諸持戒者，是應作是不應作，是應信是不應信，是應親近是不應親近，是法雜染是法清淨，乃至攝受一切功德善道資糧，行如是道得聲聞乘辟支佛乘、行如是道成就大乘，非法應離、如法應住，如佛所教決定無差。是地獄業、是傍生業，是餓鬼業、是人天業，不善應捨、善法應修，此是聖道應如是學。此等眾生人天往返漸入涅槃，如是示教終不空過，是名教誡神變。云何名為神通神變？若為調伏憍慢眾生，或現一身而作多身，或現多身而作一身，山崖牆壁出入無礙，身上出火身下出水，身下出火身上出水，入地如水履水如地，日月威德以手捫摩，或現大身至於梵世乃至廣大遍覆三千大千世界。隨所應現調伏眾生，是名神通神變。」

爾時商主天子白佛言：「世尊！頗有神變能過此耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白佛言：「世尊！頗有神變能過此耶？」

佛告天子：「如來復有殊勝神變。」即語文殊師利：「汝可演說，令諸菩薩得深法忍摧伏眾魔，亦令如來菩提之法久住於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「如來復有殊勝神變。」即語文殊師利：「汝可演說，令諸菩薩得深法忍摧伏眾魔，亦令如來菩提之法久住於世。」

文殊師利白佛言：「世尊！如來若以三千世界四大海水置於掌中，水性眾生無所嬈動，如是神變未為殊勝。若如來於一切法不可言說、無名無相、無色無聲、無行無作、無文字、無戲論、無表示、離心意識、一切語言道斷寂靜照明，而以文字語言分別顯示。一切世間所不能解，沙門婆羅門聞者驚怖，是名諸佛最大神變。復次如來若以三千大千世界內於口中，於四天下無所障礙，日月光明亦不隱蔽如本而住，其中眾生亦不覺知往來方所。世尊！如是神變未為殊勝。若如來於一切法不可說、無文字、無名相，乃至離心意識、一切語言道斷寂靜照明，而以文字語言宣說顯示，是名諸佛最大神變。復次如來不共之身神通力故，隨諸眾生種種示現悉令歡喜。如是神變未為殊勝。所謂如來大神變者，無我說我、無眾生說眾生、無人說人、無養育說養育、無名說名、無色說色、無受想行識說受想行識、無處說處、無界說界，雖說眼空眼不言空、雖說色空色不言空、說眼識空識不言空，乃至意空及以法空、意識空等亦復如是。說如是等無名無相、無動無知、無言之法，摧滅一切生滅之相，是則如來最大神變。如是神變，不與眼相應、不與色相應、不與眼識相應，不與耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身觸身識、意法意識相應。如是神變，不與身合、不與心合，無行無作離諸境界，一切世間所不能信。何以故？言世間者，名為五蘊。凡夫於此妄生執著，或說蘊常、或說無常。以是義故，一切世間妄見蘊常，聞說無常不能生信；妄見蘊樂，聞說蘊苦不能生信；妄見蘊我，聞說無我不能生信；妄見蘊淨，聞說不淨不能生信；計蘊我所，說無我所不能生信；計五蘊實，聞說不實不能生信。以是義故，如來神變出過心相，聞者不欣，一切世間所不能信。復次超眼境界非色法故，是名神變。超耳境界非聲法故，乃至超意境界非意法故，不可顯示非智所知，是名神變。復次空無相願不可言說，而說於空無相無願，是名神變。無起無作、無性無相、無生無滅、本來涅槃不可言說，而說涅槃，是名神變。復次布施清淨，淨三輪故，是名神變。何等為三？謂離我相及眾生相，不念菩提，持戒清淨，是名神變。所謂身口意業無所作故，忍辱清淨，是名神變。剎那壞滅無所著故，精進清淨，是名神變。無去無來身心不動故，禪定清淨，是名神變。心無所依內外寂靜故，智慧清淨，是名神變。照明諸法，滅一切見故。復次法無出相說出離法，是名神變。法無差別文字分別，是名神變。法無所行說有修行，是名神變。法無來去說有來去，是名神變。於一道證建立諸果，是名神變 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！如來若以三千世界四大海水置於掌中，水性眾生無所嬈動，如是神變未為殊勝。若如來於一切法不可言說、無名無相、無色無聲、無行無作、無文字、無戲論、無表示、離心意識、一切語言道斷寂靜照明，而以文字語言分別顯示。一切世間所不能解，沙門婆羅門聞者驚怖，是名諸佛最大神變。復次如來若以三千大千世界內於口中，於四天下無所障礙，日月光明亦不隱蔽如本而住，其中眾生亦不覺知往來方所。世尊！如是神變未為殊勝。若如來於一切法不可說、無文字、無名相，乃至離心意識、一切語言道斷寂靜照明，而以文字語言宣說顯示，是名諸佛最大神變。復次如來不共之身神通力故，隨諸眾生種種示現悉令歡喜。如是神變未為殊勝。所謂如來大神變者，無我說我、無眾生說眾生、無人說人、無養育說養育、無名說名、無色說色、無受想行識說受想行識、無處說處、無界說界，雖說眼空眼不言空、雖說色空色不言空、說眼識空識不言空，乃至意空及以法空、意識空等亦復如是。說如是等無名無相、無動無知、無言之法，摧滅一切生滅之相，是則如來最大神變。如是神變，不與眼相應、不與色相應、不與眼識相應，不與耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身觸身識、意法意識相應。如是神變，不與身合、不與心合，無行無作離諸境界，一切世間所不能信。何以故？言世間者，名為五蘊。凡夫於此妄生執著，或說蘊常、或說無常。以是義故，一切世間妄見蘊常，聞說無常不能生信；妄見蘊樂，聞說蘊苦不能生信；妄見蘊我，聞說無我不能生信；妄見蘊淨，聞說不淨不能生信；計蘊我所，說無我所不能生信；計五蘊實，聞說不實不能生信。以是義故，如來神變出過心相，聞者不欣，一切世間所不能信。復次超眼境界非色法故，是名神變。超耳境界非聲法故，乃至超意境界非意法故，不可顯示非智所知，是名神變。復次空無相願不可言說，而說於空無相無願，是名神變。無起無作、無性無相、無生無滅、本來涅槃不可言說，而說涅槃，是名神變。復次布施清淨，淨三輪故，是名神變。何等為三？謂離我相及眾生相，不念菩提，持戒清淨，是名神變。所謂身口意業無所作故，忍辱清淨，是名神變。剎那壞滅無所著故，精進清淨，是名神變。無去無來身心不動故，禪定清淨，是名神變。心無所依內外寂靜故，智慧清淨，是名神變。照明諸法，滅一切見故。復次法無出相說出離法，是名神變。法無差別文字分別，是名神變。法無所行說有修行，是名神變。法無來去說有來去，是名神變。於一道證建立諸果，是名神變

。於一味法分別三乘，是名神變。一切諸佛唯是一佛，說無量佛，是名神變。一切佛土唯一佛土，說無量土，是名神變。無量眾生即一眾生，說無量眾生，是名神變。一切佛法唯一佛法，說無量法，是名神變。法不可示，顯示諸法，是名神變。法無所得，修習作證，是名神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。於一味法分別三乘，是名神變。一切諸佛唯是一佛，說無量佛，是名神變。一切佛土唯一佛土，說無量土，是名神變。無量眾生即一眾生，說無量眾生，是名神變。一切佛法唯一佛法，說無量法，是名神變。法不可示，顯示諸法，是名神變。法無所得，修習作證，是名神變。」

爾時商主天子白文殊師利言：「如我所解仁所說義，於一切法所有言說悉名神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主天子白文殊師利言：「如我所解仁所說義，於一切法所有言說悉名神變。」

文殊師利言：「如是如是。一切言說實無所說，名大神變。」說是法時，一萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心，五百菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是如是。一切言說實無所說，名大神變。」說是法時，一萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心，五百菩薩得無生法忍。

爾時長老舍利弗語商主天子言：「汝聞此神變不驚怖耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗語商主天子言：「汝聞此神變不驚怖耶？」

天子答言：「我即神變，云何驚怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答言：「我即神變，云何驚怖？」

舍利弗言：「天子以何密意而作是言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「天子以何密意而作是言？」

天曰：「一切諸法，若善不善無動而動，名大神變。是故舍利弗！作善業者生於天上有大威德，如是善業不可思議。一切眾生往來生死亦不可思議，不可思議者名大神變。如佛所說，四種境界不可思議：一者業境界不可思議，二者龍境界不可思議，三者禪境界不可思議，四者佛境界不可思議。以是義故，說一切法名大神變不應驚怖。復次舍利弗！若如來說此神變，虛空界寧有怖耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「一切諸法，若善不善無動而動，名大神變。是故舍利弗！作善業者生於天上有大威德，如是善業不可思議。一切眾生往來生死亦不可思議，不可思議者名大神變。如佛所說，四種境界不可思議：一者業境界不可思議，二者龍境界不可思議，三者禪境界不可思議，四者佛境界不可思議。以是義故，說一切法名大神變不應驚怖。復次舍利弗！若如來說此神變，虛空界寧有怖耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

天曰：「若虛空不怖，云何問言汝不驚怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「若虛空不怖，云何問言汝不驚怖？」

舍利弗言：「汝豈同虛空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝豈同虛空耶？」

天曰：「如佛所說，若內空外空，是虛空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「如佛所說，若內空外空，是虛空不？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

天曰：「是故一切眾生是虛空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「是故一切眾生是虛空性。」

舍利弗言：「天子！如汝所說，不久亦當現此神變。何以故？超過一切境界是大神變故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「天子！如汝所說，不久亦當現此神變。何以故？超過一切境界是大神變故。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！此商主天子往昔供養諸佛世尊及文殊師利，乃能成就如是辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！此商主天子往昔供養諸佛世尊及文殊師利，乃能成就如是辯才。」

佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說，是文殊師利之所成熟。舍利弗！乃往古世過無量劫，有佛名等須彌如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。國名安樂，劫名歡喜。舍利弗！彼佛世界一切眾生具足安樂，乃至無有少苦惱聲。彼佛國土四寶所成，金、銀、琉璃及以頗梨，地平如掌，清淨柔軟如天妙衣，無諸難處。天人充滿，安隱熾盛快樂無量，是故名為安樂世界。彼佛法中純是菩薩，精進勇猛智慧光明，得修多羅王陀羅尼，辯才無盡善巧方便，分別說法神通智慧，摧破惡魔解脫無礙，成就定忍，善知根性應病與藥，具大福德智慧資糧，為諸眾生不請之友。以神通力遍遊佛剎，入智行海，安住施戒智慧多聞，無邊善根方便迴向，住於十力四無所畏一切佛法，遊戲三昧諸禪解脫。彼佛世尊以如是等諸大菩薩而為眷屬。於彼世界有轉輪王名淨莊嚴，正法化世王四天下，七寶具足。王有千子，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。淨莊嚴王及其後宮，亦皆已發阿耨多羅三藐三菩提心。彼等須彌如來壽七十俱胝歲，爾時淨莊嚴王於百千歲中承事供養彼佛如來及菩薩眾，衣服飲食一切樂具。王與千子及其後宮得清淨信，愛法歡喜更無異心，常於佛前手自供養，親近聽法過百千歲已。時王千子及以內宮獲得四念。何者為四？一者念佛菩薩，二者念施，三者念戒，四者不忘菩提之心。得此念故，若晝若夜常得見佛及諸菩薩。後於一時，淨莊嚴王及其眷屬為聽法故往至佛所。時彼如來為欲教化諸菩薩故，於大眾中現種種神變。爾時淨莊嚴王前白佛言：『世尊！頗有神變能過此耶？』佛告大王：『如來復有殊勝神變，所謂了知過去已滅、現在不住、未來未生，無心心所而說三世心心所法，於一味中說三解脫，於一滅證說四聖諦，開示諸法空無相願，成熟顛倒苦惱眾生，說無相無為成就菩提。於不取不捨說檀波羅蜜，於無住無作說尸波羅蜜，於無我法說羼提波羅蜜，身心寂靜說毘離耶波羅蜜，不亂不攝說禪波羅蜜，離彼此岸說般若波羅蜜，無所動念而行方便，離依怙相修習於慈，以無作法修習於悲，以離欣悅而修於喜，以不住法而修於捨。以無所見起於天眼，無所聞故起於天耳，無所攀緣起他心智，離於前際起宿命智，身心不動起於神足。不住於法修於念處，以無生滅修四正勤，非根說根，非力說力，諸法寂靜說菩提分法，無差別修八聖道，不住寂靜修奢摩他，遠離法相修毘鉢舍那，本來寂滅而說涅槃。』彼佛世尊為淨莊嚴王千子眷屬說此神變法時，八萬四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。淨莊嚴王及 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說，是文殊師利之所成熟。舍利弗！乃往古世過無量劫，有佛名等須彌如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。國名安樂，劫名歡喜。舍利弗！彼佛世界一切眾生具足安樂，乃至無有少苦惱聲。彼佛國土四寶所成，金、銀、琉璃及以頗梨，地平如掌，清淨柔軟如天妙衣，無諸難處。天人充滿，安隱熾盛快樂無量，是故名為安樂世界。彼佛法中純是菩薩，精進勇猛智慧光明，得修多羅王陀羅尼，辯才無盡善巧方便，分別說法神通智慧，摧破惡魔解脫無礙，成就定忍，善知根性應病與藥，具大福德智慧資糧，為諸眾生不請之友。以神通力遍遊佛剎，入智行海，安住施戒智慧多聞，無邊善根方便迴向，住於十力四無所畏一切佛法，遊戲三昧諸禪解脫。彼佛世尊以如是等諸大菩薩而為眷屬。於彼世界有轉輪王名淨莊嚴，正法化世王四天下，七寶具足。王有千子，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。淨莊嚴王及其後宮，亦皆已發阿耨多羅三藐三菩提心。彼等須彌如來壽七十俱胝歲，爾時淨莊嚴王於百千歲中承事供養彼佛如來及菩薩眾，衣服飲食一切樂具。王與千子及其後宮得清淨信，愛法歡喜更無異心，常於佛前手自供養，親近聽法過百千歲已。時王千子及以內宮獲得四念。何者為四？一者念佛菩薩，二者念施，三者念戒，四者不忘菩提之心。得此念故，若晝若夜常得見佛及諸菩薩。後於一時，淨莊嚴王及其眷屬為聽法故往至佛所。時彼如來為欲教化諸菩薩故，於大眾中現種種神變。爾時淨莊嚴王前白佛言：『世尊！頗有神變能過此耶？』佛告大王：『如來復有殊勝神變，所謂了知過去已滅、現在不住、未來未生，無心心所而說三世心心所法，於一味中說三解脫，於一滅證說四聖諦，開示諸法空無相願，成熟顛倒苦惱眾生，說無相無為成就菩提。於不取不捨說檀波羅蜜，於無住無作說尸波羅蜜，於無我法說羼提波羅蜜，身心寂靜說毘離耶波羅蜜，不亂不攝說禪波羅蜜，離彼此岸說般若波羅蜜，無所動念而行方便，離依怙相修習於慈，以無作法修習於悲，以離欣悅而修於喜，以不住法而修於捨。以無所見起於天眼，無所聞故起於天耳，無所攀緣起他心智，離於前際起宿命智，身心不動起於神足。不住於法修於念處，以無生滅修四正勤，非根說根，非力說力，諸法寂靜說菩提分法，無差別修八聖道，不住寂靜修奢摩他，遠離法相修毘鉢舍那，本來寂滅而說涅槃。』彼佛世尊為淨莊嚴王千子眷屬說此神變法時，八萬四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。淨莊嚴王及

以千子證於法忍，以佛神力即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以千子證於法忍，以佛神力即於佛前以偈讚曰：

「『如須彌山， 映于大海， 如來威光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如須彌山， 映于大海， 如來威光，

蔽諸大眾。 如日初出， 破一切闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔽諸大眾。 如日初出， 破一切闇，

世尊毫相， 遍照佛剎。 如月圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊毫相， 遍照佛剎。 如月圓滿，

光明熾盛， 佛德圓滿， 慧光普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明熾盛， 佛德圓滿， 慧光普照。

譬如蓮花， 不著於水， 佛處于世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如蓮花， 不著於水， 佛處于世，

無所染著。 如師子王， 吼於林野， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所染著。 如師子王， 吼於林野，

人中師子， 吼於性空。 說一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子， 吼於性空。 說一切法，

非有非無， 令離邊見， 名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有非無， 令離邊見， 名師子吼。

於一切相， 若生若滅， 說無生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切相， 若生若滅， 說無生滅，

名師子吼。 分別此岸， 或示彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名師子吼。 分別此岸， 或示彼岸，

不住諸法， 名師子吼。 分別二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住諸法， 名師子吼。 分別二相，

是染是淨， 諸法性淨， 名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是染是淨， 諸法性淨， 名師子吼。

貪瞋癡行， 從分別生， 不起分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋癡行， 從分別生， 不起分別，

名師子吼。 說生死法， 無常無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名師子吼。 說生死法， 無常無我，

從顛倒起， 名師子吼。 生死涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從顛倒起， 名師子吼。 生死涅槃，

本來寂靜， 是大菩提， 名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來寂靜， 是大菩提， 名師子吼。

諸見所縛， 流轉世間， 開示性空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸見所縛， 流轉世間， 開示性空，

名師子吼。 如來導師， 所現神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名師子吼。 如來導師， 所現神變，

悉能開示， 名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能開示， 名師子吼。

「『於一切違順， 其心不傾動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於一切違順， 其心不傾動，

常住於平等， 名隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住於平等， 名隨順法忍。

隨順佛所說， 甚深寂靜法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順佛所說， 甚深寂靜法，

亦不於中證， 名隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不於中證， 名隨順法忍。

遠離諸過惡， 增長於善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸過惡， 增長於善法，

於中無所著， 名隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無所著， 名隨順法忍。

說諸法空聲， 及一切見聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸法空聲， 及一切見聲，

二俱無所著， 名隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱無所著， 名隨順法忍。

無邊佛法聲， 種種煩惱聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊佛法聲， 種種煩惱聲，

不起聲分別， 名隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起聲分別， 名隨順法忍。

於施戒多聞， 精進及定慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於施戒多聞， 精進及定慧，

如法而修行， 名隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法而修行， 名隨順法忍。

不捨菩提心， 平等觀一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨菩提心， 平等觀一切，

清淨菩提道， 名隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨菩提道， 名隨順法忍。

如來自意語， 開示諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自意語， 開示諸佛法，

於此無疑惑， 名隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無疑惑， 名隨順法忍。

若我證菩提， 當大師子吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我證菩提， 當大師子吼，

演說此神變， 如今佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說此神變， 如今佛所說。

我於不思議， 無上大福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於不思議， 無上大福田，

已植於種子， 終無有退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已植於種子， 終無有退轉。

假令大地壞， 大海悉枯竭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令大地壞， 大海悉枯竭，

我所種善根， 永無有退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所種善根， 永無有退失。

了知眾生心， 其性如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知眾生心， 其性如虛空，

深植菩提種， 得無邊福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深植菩提種， 得無邊福德。

如我今志樂， 唯佛能證知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我今志樂， 唯佛能證知，

天人乾闥婆， 無有能知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人乾闥婆， 無有能知者。

我今終不求， 諸天勝妙報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今終不求， 諸天勝妙報，

我當得智慧， 如佛人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當得智慧， 如佛人中尊。

我於百千歲， 親近供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於百千歲， 親近供養佛，

發趣菩提故， 修此無邊業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發趣菩提故， 修此無邊業。

我今與千子， 及後宮眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今與千子， 及後宮眷屬，

願常供養佛， 為成熟菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願常供養佛， 為成熟菩提。

我今得善利， 善見於諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今得善利， 善見於諸佛，

善得聞此法， 愛樂於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善得聞此法， 愛樂於菩提。

若愛樂菩提， 則為愛樂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若愛樂菩提， 則為愛樂法，

憐愍眾生故， 不捨於佛乘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍眾生故， 不捨於佛乘。』

「爾時眾中有菩薩名法速疾，語淨莊嚴王言：『大王！汝不隨順如來神變，亦非發趣無上菩提。何以故？大王！菩提者住於法界，不來不去、無知無行、非色非相、不取不捨，如畫虛空無所觸礙，本性清淨。大王！菩提者入一切處，諸法平等故。菩提無分別，離諸相故。菩提寂靜，止息相故。菩提性淨，離計著故。菩提不動，無雜亂故。大王！菩提者名心平等，無所起故。菩提者名眾生平等，本無生故。菩提者名不生生，因緣無性故。菩提者不可顯示，離心意識故。大王！菩提無所行，過諸境界故。菩提無戲論，離尋思相故。菩提為空，性相空故。菩提無相，離一切相故。菩提無願，無所住故。菩提無作，無業報故。菩提無為，離三相故。大王！菩提者性相如是。若於此法有所願求，徒自疲勞。何以故？如菩提性菩薩應行，能如是行名為正行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時眾中有菩薩名法速疾，語淨莊嚴王言：『大王！汝不隨順如來神變，亦非發趣無上菩提。何以故？大王！菩提者住於法界，不來不去、無知無行、非色非相、不取不捨，如畫虛空無所觸礙，本性清淨。大王！菩提者入一切處，諸法平等故。菩提無分別，離諸相故。菩提寂靜，止息相故。菩提性淨，離計著故。菩提不動，無雜亂故。大王！菩提者名心平等，無所起故。菩提者名眾生平等，本無生故。菩提者名不生生，因緣無性故。菩提者不可顯示，離心意識故。大王！菩提無所行，過諸境界故。菩提無戲論，離尋思相故。菩提為空，性相空故。菩提無相，離一切相故。菩提無願，無所住故。菩提無作，無業報故。菩提無為，離三相故。大王！菩提者性相如是。若於此法有所願求，徒自疲勞。何以故？如菩提性菩薩應行，能如是行名為正行。』

「爾時淨莊嚴王白法速疾菩薩言：『願為我說菩薩正行。』法速疾言：『大王！捨諸所有是菩薩行，眾生平等無分別故。頭陀學戒是菩薩行，戒性平等無所行故。離瞋熱惱是菩薩行，忍性平等無心相故。堅固勇猛是菩薩行，精進平等離心行故。三昧解脫是菩薩行，禪定平等無所緣故。聞慧資糧是菩薩行，慧性平等無所念故。生於梵住是菩薩行，染淨平等二俱離故。起諸神通是菩薩行，神通平等不生念故。具足辯才是菩薩行，法義平等離心相故。成就勝解是菩薩行，法界平等無所動故。修七覺分是菩薩行，觀照平等不懈怠故。起四攝法是菩薩行，諸法平等同其事故。等心眾生是菩薩行，心性平等無分別故。莊嚴佛土是菩薩行，清淨平等如虛空故。三十二相是菩薩行，觀法無相入平等故。淨身口意是菩薩行，離於三業性平等故。隨喜眾生是菩薩行，一切眾生等無我故。不厭生死是菩薩行，了知如夢性平等故。常修善業是菩薩行，知業平等無業報故。堅固修行是菩薩行，觀一切法如幻化故。安忍眾苦是菩薩行，了知平等苦不生故。親近善友是菩薩行，於友非友心平等故。勤修深心是菩薩行，果報平等無所求故。多聞無厭是菩薩行，說法聽法俱平等故。不慳悋法是菩薩行，平等說法不希求故。攝受正法是菩薩行，平等成熟諸佛法故。常求實智是菩薩行，第一義諦性平等故。謙下其心是菩薩行，等心謙下諸眾生故。普攝一切諸善功德是菩薩行，功德平等無所念故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時淨莊嚴王白法速疾菩薩言：『願為我說菩薩正行。』法速疾言：『大王！捨諸所有是菩薩行，眾生平等無分別故。頭陀學戒是菩薩行，戒性平等無所行故。離瞋熱惱是菩薩行，忍性平等無心相故。堅固勇猛是菩薩行，精進平等離心行故。三昧解脫是菩薩行，禪定平等無所緣故。聞慧資糧是菩薩行，慧性平等無所念故。生於梵住是菩薩行，染淨平等二俱離故。起諸神通是菩薩行，神通平等不生念故。具足辯才是菩薩行，法義平等離心相故。成就勝解是菩薩行，法界平等無所動故。修七覺分是菩薩行，觀照平等不懈怠故。起四攝法是菩薩行，諸法平等同其事故。等心眾生是菩薩行，心性平等無分別故。莊嚴佛土是菩薩行，清淨平等如虛空故。三十二相是菩薩行，觀法無相入平等故。淨身口意是菩薩行，離於三業性平等故。隨喜眾生是菩薩行，一切眾生等無我故。不厭生死是菩薩行，了知如夢性平等故。常修善業是菩薩行，知業平等無業報故。堅固修行是菩薩行，觀一切法如幻化故。安忍眾苦是菩薩行，了知平等苦不生故。親近善友是菩薩行，於友非友心平等故。勤修深心是菩薩行，果報平等無所求故。多聞無厭是菩薩行，說法聽法俱平等故。不慳悋法是菩薩行，平等說法不希求故。攝受正法是菩薩行，平等成熟諸佛法故。常求實智是菩薩行，第一義諦性平等故。謙下其心是菩薩行，等心謙下諸眾生故。普攝一切諸善功德是菩薩行，功德平等無所念故。』

「爾時淨莊嚴王聞說如是諸菩薩行，歡喜踊躍生愛樂心，即脫衣服嚴身之具與法速疾菩薩。時王千子亦各脫身莊嚴之具，用上菩薩，作如是言：『願令一切眾生成菩薩行，得是辯才。我等今者快得善利，得見如是真善知識恭敬供養。』爾時速疾菩薩告淨莊嚴王：『汝所供養甚為下劣，當知復有殊勝供養。』時法速疾菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時淨莊嚴王聞說如是諸菩薩行，歡喜踊躍生愛樂心，即脫衣服嚴身之具與法速疾菩薩。時王千子亦各脫身莊嚴之具，用上菩薩，作如是言：『願令一切眾生成菩薩行，得是辯才。我等今者快得善利，得見如是真善知識恭敬供養。』爾時速疾菩薩告淨莊嚴王：『汝所供養甚為下劣，當知復有殊勝供養。』時法速疾菩薩以偈頌曰：

「『大千界眾生， 皆發趣菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大千界眾生， 皆發趣菩提，

假令盡一劫， 男女以奉施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令盡一劫， 男女以奉施；

若人發道意， 以信而出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人發道意， 以信而出家，

隨佛而修學， 其福勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨佛而修學， 其福勝於彼。

過去未來世， 一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來世， 一切諸如來，

無有不捨家， 得成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有不捨家， 得成無上道。

三世一切佛， 稱讚出家法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 稱讚出家法，

若樂供養佛， 當依佛出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂供養佛， 當依佛出家。

設滿恒沙界， 珍寶供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設滿恒沙界， 珍寶供養佛，

不如一日中， 出家修寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一日中， 出家修寂靜。

彼則近菩提， 摧破魔軍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則近菩提， 摧破魔軍眾，

出家不放逸， 白法恒增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家不放逸， 白法恒增長。

不壞眾善根， 遠離諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞眾善根， 遠離諸煩惱，

捨於家業累， 順道聖所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨於家業累， 順道聖所讚。

捨家離惱縛， 除惱離魔縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨家離惱縛， 除惱離魔縛，

心解行無染， 不久證菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心解行無染， 不久證菩提。』

「爾時淨莊嚴王聞此偈已，於自在王位、一切愛欲皆悉捨離，即白佛言：『世尊！我願於佛善法律中出家受戒。』時等須彌如來告言：『大王！出家無患我常勸讚，樂著居家非我所許。汝於王位猶有愛者，我當教汝如法而住。』爾時淨莊嚴王告千子言：『汝等誰能紹繼王業？』諸子咸言：『我等亦樂出家，願垂聽許。』父王告言：『汝等若悉出家，此四天下國土人民誰當養育？若汝等大悲堅固，應為作王，普令眾生安住善法。』時千子中有一王子名念大悲，即以偈頌答父王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時淨莊嚴王聞此偈已，於自在王位、一切愛欲皆悉捨離，即白佛言：『世尊！我願於佛善法律中出家受戒。』時等須彌如來告言：『大王！出家無患我常勸讚，樂著居家非我所許。汝於王位猶有愛者，我當教汝如法而住。』爾時淨莊嚴王告千子言：『汝等誰能紹繼王業？』諸子咸言：『我等亦樂出家，願垂聽許。』父王告言：『汝等若悉出家，此四天下國土人民誰當養育？若汝等大悲堅固，應為作王，普令眾生安住善法。』時千子中有一王子名念大悲，即以偈頌答父王言：

「『父王於佛法， 所得諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『父王於佛法， 所得諸功德，

我悲受王位， 亦當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我悲受王位， 亦當如是學。

我常修梵行， 盡形持八戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常修梵行， 盡形持八戒，

我當不飲酒， 不塗飾香花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當不飲酒， 不塗飾香花，

身去莊嚴具， 不臥金床座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身去莊嚴具， 不臥金床座，

足不躡金屣， 首不飾寶冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足不躡金屣， 首不飾寶冠，

不著天妙衣， 不觀諸妓樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著天妙衣， 不觀諸妓樂，

不翫奇鳥獸， 不從宮女人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不翫奇鳥獸， 不從宮女人。

周巡四天下， 宣行十善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周巡四天下， 宣行十善道，

呵責家過患， 讚歎出家法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵責家過患， 讚歎出家法。

捨自在憍慢， 親近佛法僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨自在憍慢， 親近佛法僧，

不退菩提心， 常厭於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退菩提心， 常厭於三界。

以施愛利益， 同事攝眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以施愛利益， 同事攝眾生，

普令於大乘， 悉當得成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令於大乘， 悉當得成熟。

晝夜六時分， 當往於佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜六時分， 當往於佛所，

為聽聞法故， 供養彼如來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為聽聞法故， 供養彼如來。』

「爾時等須彌如來讚念大悲王子言：『善哉善哉。善男子！汝見平等法故，住於大悲出家正信，於在家菩薩最為殊勝，與出家功德等無有異。』爾時淨莊嚴王即立念大悲紹於王位，與九百九十九王子從佛出家。既出家已，等須彌如來為說如是神變之法，於後不久獲五神通，得念總持多聞智慧。時念大悲於十五日受灌頂位，亦以是法為四天下一切眾生宣示教化。九十二俱胝眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，悉於等須彌如來法中出家修道，住於大乘得不退轉。舍利弗！汝觀是法無量功德，成熟一切善根眾生。舍利弗！彼淨莊嚴王者豈異人乎？今商主天子是也。法速疾菩薩者，今文殊師利是也。彼千子者，此賢劫中千佛是也。念大悲王子者，我身是也。舍利弗！是諸菩薩深心正行不放逸故，得阿耨多羅三藐三菩提。」說此往昔修行法時，三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時等須彌如來讚念大悲王子言：『善哉善哉。善男子！汝見平等法故，住於大悲出家正信，於在家菩薩最為殊勝，與出家功德等無有異。』爾時淨莊嚴王即立念大悲紹於王位，與九百九十九王子從佛出家。既出家已，等須彌如來為說如是神變之法，於後不久獲五神通，得念總持多聞智慧。時念大悲於十五日受灌頂位，亦以是法為四天下一切眾生宣示教化。九十二俱胝眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，悉於等須彌如來法中出家修道，住於大乘得不退轉。舍利弗！汝觀是法無量功德，成熟一切善根眾生。舍利弗！彼淨莊嚴王者豈異人乎？今商主天子是也。法速疾菩薩者，今文殊師利是也。彼千子者，此賢劫中千佛是也。念大悲王子者，我身是也。舍利弗！是諸菩薩深心正行不放逸故，得阿耨多羅三藐三菩提。」說此往昔修行法時，三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時舍利弗語文殊師利言：「仁與商主天子久修梵行，多供養佛種諸善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗語文殊師利言：「仁與商主天子久修梵行，多供養佛種諸善根。」

文殊師利言：「大德！夫梵行者名八聖道，是有為法，我即無為，是故我不久修梵行。夫梵行者名有所行，我無所行，是故我不久修梵行。又梵行者名為二相，我無二相，是故我不久修梵行。又梵行者名滅煩惱，我無煩惱亦無所滅，是故我不久修梵行。馳騁五欲說於梵行，我於五欲本無所行，是故我不久修梵行。超過魔道名為梵行，我常安住諸魔道中，是故我不久修梵行。成就善法名為梵行，我於善惡都無所得，是故我不久修梵行。聲聞緣覺所住正位名為梵行，我無所證，是故我不久修梵行。修涅槃道名為梵行，我於涅槃無所願求，是故我不久修梵行。復次舍利子！汝所說我多供養佛。汝謂如來可供養耶？所以者何？如來非色亦不可見，云何而得供養如來？如來非受息一切受，如來非想離一切結，如來非行畢竟無作，如來非識出過心意，云何可得供養如來？復次，如來行於性空非眼色界，住無相際非耳聲界，離於二相非鼻香界，無可知相非舌味界，無障礙相非身觸界，入於平等非意法界，云何可得供養如來？又如來者名為法界，名曰如如，入於實際、住於大空、不動本性、斷諸戲論、無所攀緣，不住於識、不依三界，亦不住於今世後世，常寂極寂，離身口意、無形無相、無毀無譽、無漏無失，猶如虛空遍一切處，云何可得供養如來？復次舍利弗！如汝所說種諸善根，此善根者非身見根、非貪瞋根、非顛倒根、非五蘊六入七識住根、非八邪九惱十不善根。彼善根者，非戒學根、非心學根、非慧學根、非正趣道根、非明解脫根、非四諦六通根、非九次第定、十無學根、非五根、五力、七菩提分、八聖道根。又善根者，非結使根、非障礙根、非惡作根、非生滅見根、非斷常見根、非我見、人見、眾生見、壽者見根、非蘊魔、煩惱魔、死魔、天魔根。彼善根者，非妄念根、非無明根、非行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死憂惱根。彼善根者，非欲界、色界、無色界根、非布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧根、非慈悲喜捨根、非聲聞緣覺所證之根。菩薩善根者，所謂心無所住一切智根、無自作他作根、忍辱調伏根、莊嚴身口意根、大慈大悲根、成熟一切眾生根、攝受一切法根、成就一切佛法根、不斷三寶種根、捨一切所有不求果報根、積集眾善不求釋梵根、發大精進不樂小乘根、修習禪定不味著根、以無所捨行智慧根、遍入諸行修方便根、具足十力四無畏根、得陀羅尼無礙辯根、獲神通力淨佛土根、趣菩提樹轉法輪根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德！夫梵行者名八聖道，是有為法，我即無為，是故我不久修梵行。夫梵行者名有所行，我無所行，是故我不久修梵行。又梵行者名為二相，我無二相，是故我不久修梵行。又梵行者名滅煩惱，我無煩惱亦無所滅，是故我不久修梵行。馳騁五欲說於梵行，我於五欲本無所行，是故我不久修梵行。超過魔道名為梵行，我常安住諸魔道中，是故我不久修梵行。成就善法名為梵行，我於善惡都無所得，是故我不久修梵行。聲聞緣覺所住正位名為梵行，我無所證，是故我不久修梵行。修涅槃道名為梵行，我於涅槃無所願求，是故我不久修梵行。復次舍利子！汝所說我多供養佛。汝謂如來可供養耶？所以者何？如來非色亦不可見，云何而得供養如來？如來非受息一切受，如來非想離一切結，如來非行畢竟無作，如來非識出過心意，云何可得供養如來？復次，如來行於性空非眼色界，住無相際非耳聲界，離於二相非鼻香界，無可知相非舌味界，無障礙相非身觸界，入於平等非意法界，云何可得供養如來？又如來者名為法界，名曰如如，入於實際、住於大空、不動本性、斷諸戲論、無所攀緣，不住於識、不依三界，亦不住於今世後世，常寂極寂，離身口意、無形無相、無毀無譽、無漏無失，猶如虛空遍一切處，云何可得供養如來？復次舍利弗！如汝所說種諸善根，此善根者非身見根、非貪瞋根、非顛倒根、非五蘊六入七識住根、非八邪九惱十不善根。彼善根者，非戒學根、非心學根、非慧學根、非正趣道根、非明解脫根、非四諦六通根、非九次第定、十無學根、非五根、五力、七菩提分、八聖道根。又善根者，非結使根、非障礙根、非惡作根、非生滅見根、非斷常見根、非我見、人見、眾生見、壽者見根、非蘊魔、煩惱魔、死魔、天魔根。彼善根者，非妄念根、非無明根、非行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死憂惱根。彼善根者，非欲界、色界、無色界根、非布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧根、非慈悲喜捨根、非聲聞緣覺所證之根。菩薩善根者，所謂心無所住一切智根、無自作他作根、忍辱調伏根、莊嚴身口意根、大慈大悲根、成熟一切眾生根、攝受一切法根、成就一切佛法根、不斷三寶種根、捨一切所有不求果報根、積集眾善不求釋梵根、發大精進不樂小乘根、修習禪定不味著根、以無所捨行智慧根、遍入諸行修方便根、具足十力四無畏根、得陀羅尼無礙辯根、獲神通力淨佛土根、趣菩提樹轉法輪根。」

時文殊師利說此三種決定義已，一切大眾咸稱善哉，以種種花散於世尊及文殊師利上，作如是言：「若佛剎中無文殊師利，佛不出世。非文殊師利，不能成熟一切眾生廣大善根。若有得聞文殊師利所說法門，不驚不怪，遠離一切魔業障礙，於此大乘得清淨光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利說此三種決定義已，一切大眾咸稱善哉，以種種花散於世尊及文殊師利上，作如是言：「若佛剎中無文殊師利，佛不出世。非文殊師利，不能成熟一切眾生廣大善根。若有得聞文殊師利所說法門，不驚不怪，遠離一切魔業障礙，於此大乘得清淨光明。」