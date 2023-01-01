大寶積經卷第八十四大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第八十四大唐三藏菩提流志奉 詔譯

無盡伏藏會第二十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡伏藏會第二十之二

「復次電得！菩薩成就如是智已，於諸眾生根行意樂善巧了知。若見多貪眾生，為欲調伏療其病故，示同凡夫現受諸欲，具有妻子家業資生，猶如蓮花而不染著。有諸眾生癡無智慧，不知菩薩善巧方便而作是念：『何有智者貪受諸欲？不異凡夫。』便謂菩薩遠離菩提。如是眾生心不淨故，起大瞋忿不生敬信，由此業故身壞命終墮大地獄。復以菩薩密化因緣罪報畢已，決定當得入於平等。電得！譬如猛火隨投草木，一切熾然悉成於火。菩薩亦復如是，智火熾然，所有眾生若貪瞋癡、若善不善，菩薩於彼與之同行，一切熾然皆成智慧。是名菩薩不共之法。又如須彌山王不共之相，所謂四面四寶所成。隨諸眾生青黃赤白種種色相，彼若往詣瑠璃面者，皆同一色如彼琉璃，詣金色面皆如金色，銀、頗梨色悉皆同等。菩薩亦復如是，得不共法，隨諸眾生若貪瞋癡，若善不善，至菩薩所與之同行，一切皆令入菩薩智。彼心不淨自惡業故，或墮地獄、餓鬼、畜生、閻摩羅界。以是菩薩不共功德及願力故，罪報畢已決定當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次電得！菩薩成就如是智已，於諸眾生根行意樂善巧了知。若見多貪眾生，為欲調伏療其病故，示同凡夫現受諸欲，具有妻子家業資生，猶如蓮花而不染著。有諸眾生癡無智慧，不知菩薩善巧方便而作是念：『何有智者貪受諸欲？不異凡夫。』便謂菩薩遠離菩提。如是眾生心不淨故，起大瞋忿不生敬信，由此業故身壞命終墮大地獄。復以菩薩密化因緣罪報畢已，決定當得入於平等。電得！譬如猛火隨投草木，一切熾然悉成於火。菩薩亦復如是，智火熾然，所有眾生若貪瞋癡、若善不善，菩薩於彼與之同行，一切熾然皆成智慧。是名菩薩不共之法。又如須彌山王不共之相，所謂四面四寶所成。隨諸眾生青黃赤白種種色相，彼若往詣瑠璃面者，皆同一色如彼琉璃，詣金色面皆如金色，銀、頗梨色悉皆同等。菩薩亦復如是，得不共法，隨諸眾生若貪瞋癡，若善不善，至菩薩所與之同行，一切皆令入菩薩智。彼心不淨自惡業故，或墮地獄、餓鬼、畜生、閻摩羅界。以是菩薩不共功德及願力故，罪報畢已決定當得阿耨多羅三藐三菩提。

「電得！過去無量無邊阿僧祇劫五濁世時，有佛出現，號曰寶聚功德聲如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時世壽命百二十歲，如我今日。彼諸眾生極重貪欲瞋恚愚癡煩惱覆蔽，違逆父母兄弟朋友，不順和上及阿闍梨，不知恩德。常懷毒害姦詐賊心，互相破壞非理而行，於佛法僧不生敬信，慳悋鄙弊行餓鬼法。彼佛剎中有如是等諸惡眾生難可調伏。時彼世尊亦以往昔誓願力故，於此惡世得阿耨多羅三藐三菩提。其佛復有二萬二千大聲聞眾。彼時有王名曰廣授，自在王化統閻浮提，於佛法中信心清淨，請彼如來及比丘眾於夏安居廣設供養。爾時有一法師比丘名為無垢，具足辯才善巧說法眾所樂聞，開示眾生常不疲倦。凡所說法無有希求，容相熙怡先言問訊，色力具足顏貌端嚴，為諸眾生之所樂見，供養恭敬尊重讚歎。復有新學年少比丘，常隨無垢出入王宮無有障礙，種種供養衣服飲食臥具醫藥。時彼眾中多有比丘，不知修習身戒心慧，不敬佛法及以眾僧，常見斷見及我見等，謗於佛法輕躁難調。不攝諸根住於非法，無沙門行自稱沙門，身口意業悉皆邪僻。時彼世尊過安居已便入涅槃。其王廣授以赤栴檀闍維供養，造立八十俱胝寶塔，以赤栴檀而為欄楯，四面皆有金色蓮花。無垢比丘，佛所記別多聞第一，於佛滅後弘宣正法。隨所遊行城邑聚落，教化無量百千眾生，皆令住於阿耨多羅三藐三菩提。爾時多有諸惡比丘，不知修行常懷嫉妬，為魔所惑，詣彼王所而作是言：『王所師敬無垢比丘，出入王宮無有禁制。而彼比丘未離貪欲，非時而食香鬘嚴身，實非梵行不應供養。我為此事來告於王，莫於過後佛正法中而生不信。』時有一魔名為極惡，即自變身作比丘像，復詣王所如前重說。時廣授王數聞此語，即作是念：『無垢比丘精勤有智我所尊重，若有此事終無是處。』作是念已，爾時魔眾於虛空中便現半身，向彼王所而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「電得！過去無量無邊阿僧祇劫五濁世時，有佛出現，號曰寶聚功德聲如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時世壽命百二十歲，如我今日。彼諸眾生極重貪欲瞋恚愚癡煩惱覆蔽，違逆父母兄弟朋友，不順和上及阿闍梨，不知恩德。常懷毒害姦詐賊心，互相破壞非理而行，於佛法僧不生敬信，慳悋鄙弊行餓鬼法。彼佛剎中有如是等諸惡眾生難可調伏。時彼世尊亦以往昔誓願力故，於此惡世得阿耨多羅三藐三菩提。其佛復有二萬二千大聲聞眾。彼時有王名曰廣授，自在王化統閻浮提，於佛法中信心清淨，請彼如來及比丘眾於夏安居廣設供養。爾時有一法師比丘名為無垢，具足辯才善巧說法眾所樂聞，開示眾生常不疲倦。凡所說法無有希求，容相熙怡先言問訊，色力具足顏貌端嚴，為諸眾生之所樂見，供養恭敬尊重讚歎。復有新學年少比丘，常隨無垢出入王宮無有障礙，種種供養衣服飲食臥具醫藥。時彼眾中多有比丘，不知修習身戒心慧，不敬佛法及以眾僧，常見斷見及我見等，謗於佛法輕躁難調。不攝諸根住於非法，無沙門行自稱沙門，身口意業悉皆邪僻。時彼世尊過安居已便入涅槃。其王廣授以赤栴檀闍維供養，造立八十俱胝寶塔，以赤栴檀而為欄楯，四面皆有金色蓮花。無垢比丘，佛所記別多聞第一，於佛滅後弘宣正法。隨所遊行城邑聚落，教化無量百千眾生，皆令住於阿耨多羅三藐三菩提。爾時多有諸惡比丘，不知修行常懷嫉妬，為魔所惑，詣彼王所而作是言：『王所師敬無垢比丘，出入王宮無有禁制。而彼比丘未離貪欲，非時而食香鬘嚴身，實非梵行不應供養。我為此事來告於王，莫於過後佛正法中而生不信。』時有一魔名為極惡，即自變身作比丘像，復詣王所如前重說。時廣授王數聞此語，即作是念：『無垢比丘精勤有智我所尊重，若有此事終無是處。』作是念已，爾時魔眾於虛空中便現半身，向彼王所而說偈言：

「『王應學伎藝， 善識於機宜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『王應學伎藝， 善識於機宜，

廣授不能知， 非是人王相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣授不能知， 非是人王相。

佛羅漢弟子， 已具於大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛羅漢弟子， 已具於大智，

如是語不依， 云何隨斷見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語不依， 云何隨斷見？

比丘為利益， 告汝以誠言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘為利益， 告汝以誠言，

斷見惡趣人， 實非修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷見惡趣人， 實非修梵行。

彼人於宮內， 共婇女娛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人於宮內， 共婇女娛樂，

王應與侍從， 親覩離疑心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王應與侍從， 親覩離疑心。』

王聞如是事， 心生大驚怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞如是事， 心生大驚怖，

即便將侍從， 速疾詣宮中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即便將侍從， 速疾詣宮中。

無垢時在宮， 演說第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢時在宮， 演說第一義，

諸法自性空， 無我無壽者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法自性空， 無我無壽者。

王與諸兵眾， 俱為魔所惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王與諸兵眾， 俱為魔所惑，

見宮中婇女， 圍遶於比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見宮中婇女， 圍遶於比丘，

瞋猛如醉象， 便勅旃陀羅： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋猛如醉象， 便勅旃陀羅：

『比丘污我宮， 當治以苦法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『比丘污我宮， 當治以苦法。』

臣佐及眷屬， 皆為魔所持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣佐及眷屬， 皆為魔所持，

於無罪比丘， 隨忿而生害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無罪比丘， 隨忿而生害。

魁膾持刀進， 無垢便悲泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魁膾持刀進， 無垢便悲泣。

王語：『汝非法， 何故而復悲？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王語：『汝非法， 何故而復悲？』

無垢白王言： 『是事難自表， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢白王言： 『是事難自表，

且待須臾間， 我當有明證。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且待須臾間， 我當有明證。』

王聞比丘言， 即止於魁膾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞比丘言， 即止於魁膾，

『當試作何事， 汝應速宣說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『當試作何事， 汝應速宣說。』

成就勝意樂， 行慈利世者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就勝意樂， 行慈利世者，

合十指爪掌， 而發於誓言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合十指爪掌， 而發於誓言：

『大王汝當知， 若實無此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『大王汝當知， 若實無此事，

願地六種動， 空中雨妙花。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願地六種動， 空中雨妙花。』

當發如是言， 大地六種動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發如是言， 大地六種動，

空界雨天花， 魔眾懷憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空界雨天花， 魔眾懷憂惱。

王時生淨信， 禮足求歡喜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王時生淨信， 禮足求歡喜：

『我當墮地獄， 無依願覆護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我當墮地獄， 無依願覆護。

咄哉遇此惡， 如何起毒心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咄哉遇此惡， 如何起毒心？

無覆無所依， 所從唯惡友； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無覆無所依， 所從唯惡友；

十方我無護， 唯有於大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方我無護， 唯有於大師。

我當捨王位， 盡壽歸依住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當捨王位， 盡壽歸依住。』

比丘知彼王， 及眷屬志樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘知彼王， 及眷屬志樂，

為說第一義， 王聞得正信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說第一義， 王聞得正信。

與百億眷屬， 捨王位出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與百億眷屬， 捨王位出家，

修習頭陀行， 不受他人請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習頭陀行， 不受他人請。

時王後宮內， 婇女八萬人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王後宮內， 婇女八萬人，

聞說第一義， 皆住不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說第一義， 皆住不退轉。

王依於佛教， 二十四年中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王依於佛教， 二十四年中，

日夜常懺悔， 罪業猶不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日夜常懺悔， 罪業猶不盡。

百俱胝眷屬， 惡心向法師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百俱胝眷屬， 惡心向法師，

由此命終後， 墮於無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此命終後， 墮於無間獄。

多億年受苦， 罪畢遇如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多億年受苦， 罪畢遇如來，

以昔恐怖因， 餘報常羸劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以昔恐怖因， 餘報常羸劣。

次第轉修習， 供養千億佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第轉修習， 供養千億佛，

各於餘國中， 悉皆成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各於餘國中， 悉皆成正覺，

俱同一名字， 號功德名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱同一名字， 號功德名稱。

時彼廣授王， 慈忍比丘所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼廣授王， 慈忍比丘所，

由起毒害意， 於多億歲中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由起毒害意， 於多億歲中，

受昔惡業對， 墮大叫地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受昔惡業對， 墮大叫地獄。

畢此業報已， 還得於人身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢此業報已， 還得於人身，

值普眼如來， 親近常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值普眼如來， 親近常供養。

由此轉奉事， 八十俱胝佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此轉奉事， 八十俱胝佛，

然後成正覺， 今則我身是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後成正覺， 今則我身是。

彼比丘欲害， 無罪法師者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘欲害， 無罪法師者，

當來得作佛， 彌勒菩薩是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來得作佛， 彌勒菩薩是。

時彼王宮內， 八萬諸婇女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼王宮內， 八萬諸婇女，

淨信植眾德， 承事無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信植眾德， 承事無量佛。

於今復發行， 大願利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於今復發行， 大願利眾生，

當奉千億佛， 各成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當奉千億佛， 各成等正覺。

我今告汝等， 一切勿生害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今告汝等， 一切勿生害，

修慈佛所讚， 速得大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修慈佛所讚， 速得大菩提。

「是故電得！於諸眾生根性志樂不能善知，應一切時勿生害心。電得！譬如諸山，須彌為最。如來智慧亦復如是，於諸智中最尊無上。譬如一切諸水之中，海為最勝。如來智慧亦復如是，於諸智中最為深大。又如諸國王中，轉輪聖王最為尊上。如來智慧亦復如是，於諸智中為無上上。電得，如來成就如是智故，一切眾生貪瞋癡行心心轉變，如來悉知，一彈指頃皆能攝受。電得！如來成就一切種智，如明眼人自觀掌中五菴羅果，不用功力明了無疑。如來亦爾，了知一切眾生心行，於大眾中種種說法。無量無數佛世界中貪行相應諸眾生等，為貪熱惱晝夜尋思虛過於時，我悉知見。為貪熱惱起於身口種種之業，我悉知見。瞋行眾生瞋忿覆心互相憎嫉，以毒害故墮無間處，我悉知見。癡行相應諸眾生等，無明闇迷惑執著樂隨邪見，我悉了知。有堪任者、不堪任者，有增進者、有退失者，於如來乘種善根者、於緣覺乘種善根者、於聲聞乘種善根者，我悉了知。如來成就如是智慧，處大眾中能了眾生心行差別，知非時故默然捨住，但作是念：『此諸眾生於法迷惑不能解了。』如來具足殊勝根力善知時故，堪調伏者、勝志樂者、能堪忍者、受善言者，我悉了知。如是知已，於彼眾生攝受利益。是故電得！初業菩薩未入正位，於諸眾生勝志樂行不能善知，若在家若出家皆不應起嫌害之心，勿於長夜自致衰惱。是故菩薩從初發心，當於一切住大乘者生於佛想，於餘眾生雖復見彼作諸惡業，而亦不起損害之心。何以故？如來常說，若諸眾生於白淨法有少缺減，終不能得入於涅槃。菩薩若見貪行眾生，應作是念：『彼為貪欲熱惱所燒，是我過咎。』見彼瞋恚及以愚癡熱惱燒者，皆悉念言是我之罪。何以故？我見一切眾生病苦，應為求藥方便療治。我先誓願除眾生病，而今捨置，是我過咎。菩薩成就如是意樂，自省其過，於諸眾生深起慈心。若遇殺害割截身分，於彼怨所生反報心，無有是處。電得！菩薩如是正修行時，過去所有不善之業永盡無餘，未來不善終不更起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故電得！於諸眾生根性志樂不能善知，應一切時勿生害心。電得！譬如諸山，須彌為最。如來智慧亦復如是，於諸智中最尊無上。譬如一切諸水之中，海為最勝。如來智慧亦復如是，於諸智中最為深大。又如諸國王中，轉輪聖王最為尊上。如來智慧亦復如是，於諸智中為無上上。電得，如來成就如是智故，一切眾生貪瞋癡行心心轉變，如來悉知，一彈指頃皆能攝受。電得！如來成就一切種智，如明眼人自觀掌中五菴羅果，不用功力明了無疑。如來亦爾，了知一切眾生心行，於大眾中種種說法。無量無數佛世界中貪行相應諸眾生等，為貪熱惱晝夜尋思虛過於時，我悉知見。為貪熱惱起於身口種種之業，我悉知見。瞋行眾生瞋忿覆心互相憎嫉，以毒害故墮無間處，我悉知見。癡行相應諸眾生等，無明闇迷惑執著樂隨邪見，我悉了知。有堪任者、不堪任者，有增進者、有退失者，於如來乘種善根者、於緣覺乘種善根者、於聲聞乘種善根者，我悉了知。如來成就如是智慧，處大眾中能了眾生心行差別，知非時故默然捨住，但作是念：『此諸眾生於法迷惑不能解了。』如來具足殊勝根力善知時故，堪調伏者、勝志樂者、能堪忍者、受善言者，我悉了知。如是知已，於彼眾生攝受利益。是故電得！初業菩薩未入正位，於諸眾生勝志樂行不能善知，若在家若出家皆不應起嫌害之心，勿於長夜自致衰惱。是故菩薩從初發心，當於一切住大乘者生於佛想，於餘眾生雖復見彼作諸惡業，而亦不起損害之心。何以故？如來常說，若諸眾生於白淨法有少缺減，終不能得入於涅槃。菩薩若見貪行眾生，應作是念：『彼為貪欲熱惱所燒，是我過咎。』見彼瞋恚及以愚癡熱惱燒者，皆悉念言是我之罪。何以故？我見一切眾生病苦，應為求藥方便療治。我先誓願除眾生病，而今捨置，是我過咎。菩薩成就如是意樂，自省其過，於諸眾生深起慈心。若遇殺害割截身分，於彼怨所生反報心，無有是處。電得！菩薩如是正修行時，過去所有不善之業永盡無餘，未來不善終不更起。

「電得！乃往古昔無量阿僧祇劫然燈佛前，有佛名勝生如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。世界名光明。在安隱王城林中而住。爾時有旃陀羅名為可畏，兇險好殺安忍無慈，手塗於血見者皆懼。時旃陀羅繫牛其舍方入欲殺，牛見驚怖掣繩奔走，往於勝生如來林所。時旃陀羅持刀隨逐，彼牛惶怖墜於深坑，其命將終楚痛號吼。時旃陀羅見是牛已更增忿怒，便入坑中持刀欲殺。未下之頃，爾時勝生如來於彼林中，無量百千大眾圍遶，廣為分別緣起法門，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是因緣一切皆是純大苦集。電得！於此緣中，無明於行無思無覺，行於無明亦無思無覺，乃至生於老死無思無覺，老死於生亦無思無覺。如是諸法性不可得，無行無念無我我所，本性清淨各不相知。凡夫不聞如是法故，執色是我、我有諸色、色屬於我，乃至受想行識亦復如是。由此執著我我所故，無常計常、苦計為樂、不淨計淨、無我計我，生四顛倒。顛倒見故，無明迷惑不正思惟，隨心染著不能破壞，有愛繫縛生死輪迴相續不斷。智者善觀法界相故，不見有少我人眾生乃至壽命生老病死、繫縛殺害而可得者。電得！爾時可畏旃陀羅於是時中，遙聞如來說法之聲，即便覺悟尋止殺心，棄所持刀從坑而出。往詣佛所頂禮雙足却住一面，白言：『世尊！我今願欲於佛法中出家為道。』佛言：『可爾。善來比丘。』即成沙門得具足戒。爾時勝生如來知彼意樂漸已成熟，廣為演說諸菩薩行。可畏聞已證無生忍，於佛法中永不退轉。彼牛得聞如來所說緣起法句，其聲微妙心生喜悅，命終之後生兜率天，得見彌勒成就正信。如是電得！諸眾生行甚深微密難識難知。是故電得！菩薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者，應當善知眾生根行，於一切眾生中住平等心無礙之心，於一切法常無染著，捨諸所有、修持淨戒、安住忍辱、發起精進、入諸禪定、如實觀察一切法性。電得！菩薩圓滿如是六法，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何圓滿？所謂依止一切智智而修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「電得！乃往古昔無量阿僧祇劫然燈佛前，有佛名勝生如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。世界名光明。在安隱王城林中而住。爾時有旃陀羅名為可畏，兇險好殺安忍無慈，手塗於血見者皆懼。時旃陀羅繫牛其舍方入欲殺，牛見驚怖掣繩奔走，往於勝生如來林所。時旃陀羅持刀隨逐，彼牛惶怖墜於深坑，其命將終楚痛號吼。時旃陀羅見是牛已更增忿怒，便入坑中持刀欲殺。未下之頃，爾時勝生如來於彼林中，無量百千大眾圍遶，廣為分別緣起法門，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是因緣一切皆是純大苦集。電得！於此緣中，無明於行無思無覺，行於無明亦無思無覺，乃至生於老死無思無覺，老死於生亦無思無覺。如是諸法性不可得，無行無念無我我所，本性清淨各不相知。凡夫不聞如是法故，執色是我、我有諸色、色屬於我，乃至受想行識亦復如是。由此執著我我所故，無常計常、苦計為樂、不淨計淨、無我計我，生四顛倒。顛倒見故，無明迷惑不正思惟，隨心染著不能破壞，有愛繫縛生死輪迴相續不斷。智者善觀法界相故，不見有少我人眾生乃至壽命生老病死、繫縛殺害而可得者。電得！爾時可畏旃陀羅於是時中，遙聞如來說法之聲，即便覺悟尋止殺心，棄所持刀從坑而出。往詣佛所頂禮雙足却住一面，白言：『世尊！我今願欲於佛法中出家為道。』佛言：『可爾。善來比丘。』即成沙門得具足戒。爾時勝生如來知彼意樂漸已成熟，廣為演說諸菩薩行。可畏聞已證無生忍，於佛法中永不退轉。彼牛得聞如來所說緣起法句，其聲微妙心生喜悅，命終之後生兜率天，得見彌勒成就正信。如是電得！諸眾生行甚深微密難識難知。是故電得！菩薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者，應當善知眾生根行，於一切眾生中住平等心無礙之心，於一切法常無染著，捨諸所有、修持淨戒、安住忍辱、發起精進、入諸禪定、如實觀察一切法性。電得！菩薩圓滿如是六法，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何圓滿？所謂依止一切智智而修行故。

「電得！何者是諸菩薩法伏藏？所謂菩薩見一切色，如實了知本來不生自性清淨。菩薩於色得善巧故，則能成就四無礙辯。何等為四？所謂義無礙、法無礙、詞無礙、樂說無礙。義無礙者，於諸色義無罣礙故。云何色義？謂第一義。云何第一義？謂色不可得故。成就如是第一義智，名義無礙。法無礙者，於諸色法如實觀察、如實了知，名法無礙。詞無礙者，謂於諸色以無礙智善巧言詞種種分別，名詞無礙。樂說無礙者，謂於諸色隨眾生機開示演說，無染無著，名樂說無礙。菩薩成就如是智已，普於一切迷惑執著色法眾生，隨其性欲，以無功用智如應說法，而於法界不作二相；廣說乃至香味觸法亦復如是。電得！是名諸菩薩摩訶薩法伏藏。菩薩證得此伏藏已，為欲調伏於如是等諸境界中迷惑眾生，隨其意樂於一一處，若一劫若過一劫，以種種言詞善巧宣說，亦不能得諸處邊際，菩薩智慧亦無損減，不離法界隨順無二無差別故，是名菩薩善巧演說一切諸法無差別相。獲得如是法伏藏已，能為眾生如應說法，令得具足無盡法財，生死貧窮悉令永斷。電得！是名菩薩摩訶薩五種伏藏，大伏藏、無盡伏藏、遍無盡伏藏、無邊伏藏。菩薩成就如是伏藏，圓滿殊勝諸功德故，少用功力速得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「電得！何者是諸菩薩法伏藏？所謂菩薩見一切色，如實了知本來不生自性清淨。菩薩於色得善巧故，則能成就四無礙辯。何等為四？所謂義無礙、法無礙、詞無礙、樂說無礙。義無礙者，於諸色義無罣礙故。云何色義？謂第一義。云何第一義？謂色不可得故。成就如是第一義智，名義無礙。法無礙者，於諸色法如實觀察、如實了知，名法無礙。詞無礙者，謂於諸色以無礙智善巧言詞種種分別，名詞無礙。樂說無礙者，謂於諸色隨眾生機開示演說，無染無著，名樂說無礙。菩薩成就如是智已，普於一切迷惑執著色法眾生，隨其性欲，以無功用智如應說法，而於法界不作二相；廣說乃至香味觸法亦復如是。電得！是名諸菩薩摩訶薩法伏藏。菩薩證得此伏藏已，為欲調伏於如是等諸境界中迷惑眾生，隨其意樂於一一處，若一劫若過一劫，以種種言詞善巧宣說，亦不能得諸處邊際，菩薩智慧亦無損減，不離法界隨順無二無差別故，是名菩薩善巧演說一切諸法無差別相。獲得如是法伏藏已，能為眾生如應說法，令得具足無盡法財，生死貧窮悉令永斷。電得！是名菩薩摩訶薩五種伏藏，大伏藏、無盡伏藏、遍無盡伏藏、無邊伏藏。菩薩成就如是伏藏，圓滿殊勝諸功德故，少用功力速得阿耨多羅三藐三菩提。」

說此伏藏法門時，電得菩薩得陀羅尼，五百菩薩得電光明三昧，三萬六千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此伏藏法門時，電得菩薩得陀羅尼，五百菩薩得電光明三昧，三萬六千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時月幢菩薩白佛言：「世尊！如佛所說：『無功用智。』是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月幢菩薩白佛言：「世尊！如佛所說：『無功用智。』是義云何？」

佛告月幢：「若有菩薩於善法中身心相應攀緣造作，是名功用。若有菩薩身心調柔、無念、無依、離修行相，以彼成就往昔願智，億千佛剎所可施為種種示現，而於法界亦無所動；常演說法，無少法相；以四攝法成熟眾生，亦無眾生而可度者；嚴淨一切諸佛剎土，而亦不見不淨佛剎；常念諸佛，不觀色相；遊諸佛剎，不離法界。是名菩薩無功用智。菩薩成就如是智故，滿足眾生一切希望，而於所作亦無染著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告月幢：「若有菩薩於善法中身心相應攀緣造作，是名功用。若有菩薩身心調柔、無念、無依、離修行相，以彼成就往昔願智，億千佛剎所可施為種種示現，而於法界亦無所動；常演說法，無少法相；以四攝法成熟眾生，亦無眾生而可度者；嚴淨一切諸佛剎土，而亦不見不淨佛剎；常念諸佛，不觀色相；遊諸佛剎，不離法界。是名菩薩無功用智。菩薩成就如是智故，滿足眾生一切希望，而於所作亦無染著。」

爾時世尊說此無功用智時，三千大千世界六種震動，釋提桓因與忉利天，於上空中雨曼陀羅花、優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花、栴檀末香而散佛上。天鼓自鳴，大光遍照，昔未曾見，眾生遇者身得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此無功用智時，三千大千世界六種震動，釋提桓因與忉利天，於上空中雨曼陀羅花、優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花、栴檀末香而散佛上。天鼓自鳴，大光遍照，昔未曾見，眾生遇者身得清涼。

爾時世尊告電得菩薩言：「過去如來、應、正等覺，皆於此處開示演說如是法門。未來諸佛當出於世，亦於此處開示演說如是法門。現在無量阿僧祇世界中諸佛如來，為此法門不斷絕故，放大光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告電得菩薩言：「過去如來、應、正等覺，皆於此處開示演說如是法門。未來諸佛當出於世，亦於此處開示演說如是法門。現在無量阿僧祇世界中諸佛如來，為此法門不斷絕故，放大光明。」

爾時長老阿難從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！當何名此經？我當云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老阿難從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！當何名此經？我當云何奉持？」

佛告阿難：「此經名為『無盡伏藏』，亦名『說一切法無差別相』，以是名字汝當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名為『無盡伏藏』，亦名『說一切法無差別相』，以是名字汝當奉持。」

佛說此經已，電得菩薩、長老阿難，及諸四眾，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，電得菩薩、長老阿難，及諸四眾，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。