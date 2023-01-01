大寶積經卷第八十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第八十三

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

無盡伏藏會第二十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡伏藏會第二十之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾一千人俱，皆悉成就殊勝功德能師子吼。菩薩摩訶薩五百人，一切皆得陀羅尼門辯才無礙，證無生忍住不退轉，具諸三昧遊戲神通，善知眾生心行所趣，其名曰：日幢菩薩、月幢菩薩、普光菩薩、月王菩薩、照高峯菩薩、毘盧遮那菩薩、師子慧菩薩、功德寶光菩薩、一切義成菩薩、成就宿緣菩薩、成就願行菩薩、空慧菩薩、等心菩薩、喜愛菩薩、樂眾菩薩、戰勝菩薩、慧行菩薩、電得菩薩、勝辯菩薩、師子吼菩薩、妙言音菩薩、能警覺菩薩、巧轉行菩薩、寂滅行菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。復有釋提桓因、四大天王、娑婆世界主梵天王，及大威德諸天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，如是等無量諸大眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾一千人俱，皆悉成就殊勝功德能師子吼。菩薩摩訶薩五百人，一切皆得陀羅尼門辯才無礙，證無生忍住不退轉，具諸三昧遊戲神通，善知眾生心行所趣，其名曰：日幢菩薩、月幢菩薩、普光菩薩、月王菩薩、照高峯菩薩、毘盧遮那菩薩、師子慧菩薩、功德寶光菩薩、一切義成菩薩、成就宿緣菩薩、成就願行菩薩、空慧菩薩、等心菩薩、喜愛菩薩、樂眾菩薩、戰勝菩薩、慧行菩薩、電得菩薩、勝辯菩薩、師子吼菩薩、妙言音菩薩、能警覺菩薩、巧轉行菩薩、寂滅行菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。復有釋提桓因、四大天王、娑婆世界主梵天王，及大威德諸天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，如是等無量諸大眾俱。

爾時電得菩薩見諸大眾寂然清淨，諸大龍象皆悉已集，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我有少疑今欲諮問，唯願如來見垂聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時電得菩薩見諸大眾寂然清淨，諸大龍象皆悉已集，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我有少疑今欲諮問，唯願如來見垂聽許。」

爾時世尊告電得菩薩言：「如來、應、正等覺恣汝所問，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告電得菩薩言：「如來、應、正等覺恣汝所問，當為汝說。」

電得菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就何法，能滿眾生一切所欲，不為諸過之所染著，隨其根性方便引導，令彼眾生身壞命終不墮惡趣，決定當得證於平等，處世無染猶如蓮花，不動法界遊諸佛剎，常不離佛不見色身，住三解脫不入正位，隨眾生欲嚴淨佛土，於剎那頃速能成就阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電得菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就何法，能滿眾生一切所欲，不為諸過之所染著，隨其根性方便引導，令彼眾生身壞命終不墮惡趣，決定當得證於平等，處世無染猶如蓮花，不動法界遊諸佛剎，常不離佛不見色身，住三解脫不入正位，隨眾生欲嚴淨佛土，於剎那頃速能成就阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時電得菩薩摩訶薩即於佛前以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時電得菩薩摩訶薩即於佛前以偈問曰：

「無上人中尊， 無邊知見者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上人中尊， 無邊知見者，

安住於共法， 利益諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於共法， 利益諸世間。

等心視眾生， 為世所依怙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心視眾生， 為世所依怙，

示諸邪正道， 令畢竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示諸邪正道， 令畢竟安樂。

積集勝功德， 猶如眾寶聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集勝功德， 猶如眾寶聚，

世間智慧日， 三界應供尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間智慧日， 三界應供尊。

願說最上乘， 成就菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說最上乘， 成就菩薩道，

面相如滿月， 具足奢摩他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面相如滿月， 具足奢摩他。

開示寂靜法， 能滅諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示寂靜法， 能滅諸煩惱，

願說菩薩行， 饒益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說菩薩行， 饒益諸眾生。

佛剎并壽命， 色身與眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎并壽命， 色身與眷屬，

三業及諸法， 一切皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業及諸法， 一切皆清淨。

唯願如來說， 清淨菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願如來說， 清淨菩薩行，

云何降伏魔？ 云何而說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何降伏魔？ 云何而說法？

云何不忘失， 唯願為宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不忘失， 唯願為宣說，

云何勇進者， 遍入於生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勇進者， 遍入於生死，

安住一相中， 於法常無動？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住一相中， 於法常無動？

云何諸佛所， 親近而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸佛所， 親近而供養，

常觀佛色身， 畢竟離諸相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常觀佛色身， 畢竟離諸相？

雖證三解脫， 如鳥飛空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖證三解脫， 如鳥飛空界，

未具諸功德， 終不入涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未具諸功德， 終不入涅槃？

知諸根性欲， 隨順無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸根性欲， 隨順無所畏，

亦不生染著， 成熟彼眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不生染著， 成熟彼眾生？

先施世間樂， 後令發淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先施世間樂， 後令發淨心，

具足殊勝智， 證無上菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足殊勝智， 證無上菩提？

如是深妙義， 唯願如來說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是深妙義， 唯願如來說。」

爾時世尊告電得菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！乃能問佛如是之義，利益安樂無量眾生，攝受現在世間天人，及未來世諸菩薩等。是故電得！應當諦聽善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告電得菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！乃能問佛如是之義，利益安樂無量眾生，攝受現在世間天人，及未來世諸菩薩等。是故電得！應當諦聽善思念之，當為汝說。」

電得菩薩言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電得菩薩言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告電得：「菩薩摩訶薩有五種伏藏，大伏藏、無盡伏藏、遍無盡伏藏、無邊伏藏，菩薩具足如是伏藏，永離貧窮，即能成就如上所說殊勝功德，以少功力速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。云何為五？所謂貪行伏藏、瞋行伏藏、癡行伏藏、等分行伏藏、諸法伏藏。電得！云何名為菩薩摩訶薩貪行伏藏？謂諸眾生貪行相應顛倒繫縛，隨行諸相種種分別，於色聲香味觸法等諸境界中，執著堅固耽樂昏迷。菩薩於彼諸眾生等種種心行應如實知，彼諸眾生何所樂欲？於何境界染習增強？具足成就何等信解？往昔曾種何等善根？於何乘中當得發趣？所有善根久如成熟？菩薩為斷諸眾生等一切欲故，令彼善心常相續故，審諦觀察而為療治。電得當知，眾生根行差別難識，一切聲聞辟支佛所不能知，何況凡夫及諸外道。是故電得！或有眾生雖著諸欲，亦能成熟阿耨多羅三藐三菩提。或有眾生纔觸欲境，或以染心發於語言，便得成熟無上明脫。或有眾生覩諸妙色心生欲染，彼色變壞即便覺知，欲惱便息深念無常，則能成熟無上明脫。或有眾生雖見女人不生貪著，於後思念方起染心，想彼形容而生愛戀。或有眾生於其夢中見可意色，心生貪著繫念追求。或有眾生聞女人聲便生貪愛，有時暫見離貪染心，便得成熟無上明脫。是故電得！菩薩於是種種貪病及以貪藥善巧了知，而於法界無有二相，於此迷惑法界眾生起大悲心。電得！若貪瞋癡、若法界智，無有少法而可得者。菩薩作是念言：『如我所見，是諸眾生於此無相自性空寂假名安立和合法中，起於貪欲瞋恚愚癡。我當於此如實觀察，為彼迷惑貪欲眾生，住於大悲成滿昔願，不動法界以無功用智而成熟之。』若有丈夫於彼女人妄生淨想起重貪染，菩薩即便示現女身，端正殊妙色相具足，珍寶瓔珞種種莊嚴，猶如天女昔所未見，隨彼眾生令其愛著。極貪戀已量彼堪任，方便拔其貪欲毒箭。以自在力還變女身，現其人前而為說法，令彼眾生通達法界，便沒不現。若有女人於彼丈夫心生愛染，菩薩便為現丈夫身，乃至拔其貪欲毒箭，而為說法令入法界，便沒不現。電得！是諸貪行二萬一千，及彼諸行八萬四千，菩薩無功用智出生無量億千法門，開曉眾生悉令解脫，而亦不念我為眾生如是說法，亦無眾生得解脫者。電得！譬如無熱龍王以業力故於其宮內出四大河，為諸眾生水陸住者，夏時熱惱而作清涼，潤澤花果滋實五穀，令諸眾生安隱快樂。而彼龍王不作是念：『我今令此河水流出，已出、當出。』然於四河常自汎滿為眾生用。菩薩亦復如是成就昔願，以無功用智說四聖諦，滅除一切生死熱惱，普施人天聖解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告電得：「菩薩摩訶薩有五種伏藏，大伏藏、無盡伏藏、遍無盡伏藏、無邊伏藏，菩薩具足如是伏藏，永離貧窮，即能成就如上所說殊勝功德，以少功力速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。云何為五？所謂貪行伏藏、瞋行伏藏、癡行伏藏、等分行伏藏、諸法伏藏。電得！云何名為菩薩摩訶薩貪行伏藏？謂諸眾生貪行相應顛倒繫縛，隨行諸相種種分別，於色聲香味觸法等諸境界中，執著堅固耽樂昏迷。菩薩於彼諸眾生等種種心行應如實知，彼諸眾生何所樂欲？於何境界染習增強？具足成就何等信解？往昔曾種何等善根？於何乘中當得發趣？所有善根久如成熟？菩薩為斷諸眾生等一切欲故，令彼善心常相續故，審諦觀察而為療治。電得當知，眾生根行差別難識，一切聲聞辟支佛所不能知，何況凡夫及諸外道。是故電得！或有眾生雖著諸欲，亦能成熟阿耨多羅三藐三菩提。或有眾生纔觸欲境，或以染心發於語言，便得成熟無上明脫。或有眾生覩諸妙色心生欲染，彼色變壞即便覺知，欲惱便息深念無常，則能成熟無上明脫。或有眾生雖見女人不生貪著，於後思念方起染心，想彼形容而生愛戀。或有眾生於其夢中見可意色，心生貪著繫念追求。或有眾生聞女人聲便生貪愛，有時暫見離貪染心，便得成熟無上明脫。是故電得！菩薩於是種種貪病及以貪藥善巧了知，而於法界無有二相，於此迷惑法界眾生起大悲心。電得！若貪瞋癡、若法界智，無有少法而可得者。菩薩作是念言：『如我所見，是諸眾生於此無相自性空寂假名安立和合法中，起於貪欲瞋恚愚癡。我當於此如實觀察，為彼迷惑貪欲眾生，住於大悲成滿昔願，不動法界以無功用智而成熟之。』若有丈夫於彼女人妄生淨想起重貪染，菩薩即便示現女身，端正殊妙色相具足，珍寶瓔珞種種莊嚴，猶如天女昔所未見，隨彼眾生令其愛著。極貪戀已量彼堪任，方便拔其貪欲毒箭。以自在力還變女身，現其人前而為說法，令彼眾生通達法界，便沒不現。若有女人於彼丈夫心生愛染，菩薩便為現丈夫身，乃至拔其貪欲毒箭，而為說法令入法界，便沒不現。電得！是諸貪行二萬一千，及彼諸行八萬四千，菩薩無功用智出生無量億千法門，開曉眾生悉令解脫，而亦不念我為眾生如是說法，亦無眾生得解脫者。電得！譬如無熱龍王以業力故於其宮內出四大河，為諸眾生水陸住者，夏時熱惱而作清涼，潤澤花果滋實五穀，令諸眾生安隱快樂。而彼龍王不作是念：『我今令此河水流出，已出、當出。』然於四河常自汎滿為眾生用。菩薩亦復如是成就昔願，以無功用智說四聖諦，滅除一切生死熱惱，普施人天聖解

脫樂。而是菩薩亦不念言：『我今說法，已說、當說。』任運住於大悲之心，觀察眾生隨應說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫樂。而是菩薩亦不念言：『我今說法，已說、當說。』任運住於大悲之心，觀察眾生隨應說法。

「復次電得！譬如帝釋有十二那由他諸天女等，以彼帝釋自在力故現其多身，令諸天女於彼欲樂皆得滿足，各自念言：『我今獨與帝釋歡娛。』而是帝釋實無所染。菩薩亦復如是，於諸眾生應可度者，隨其意樂而成熟之，然是菩薩亦無染著。復次電得！譬如日輪出山峯時，光明普遍照閻浮提，所照之處青黃赤白種種形色皆悉顯現，而彼日輪一色一光無差別相。菩薩亦復如是，智慧日輪照於法界，出彼眾生執著山峯，所緣一相隨其意樂而為說法，然於法界無有二相。電得！是名菩薩摩訶薩貪行伏藏。菩薩證得此伏藏已，或於一劫或過一劫，隨諸眾生種種意樂現無量身，以種種言詞而為說法，然於法界亦無二相。復次電得！譬如真金，由工巧力隨意所作種種瓔珞莊嚴之具，其相各異而彼金性無有差別。菩薩亦復如是，善觀法界，隨諸眾生種種意樂現無量身，以種種言詞而為說法，然於法界亦無二相，是為常入法界一相。菩薩獲得如是伏藏，能為眾生種種說法。彼聞法已，具足富有無盡聖財，生死貧窮悉皆永斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次電得！譬如帝釋有十二那由他諸天女等，以彼帝釋自在力故現其多身，令諸天女於彼欲樂皆得滿足，各自念言：『我今獨與帝釋歡娛。』而是帝釋實無所染。菩薩亦復如是，於諸眾生應可度者，隨其意樂而成熟之，然是菩薩亦無染著。復次電得！譬如日輪出山峯時，光明普遍照閻浮提，所照之處青黃赤白種種形色皆悉顯現，而彼日輪一色一光無差別相。菩薩亦復如是，智慧日輪照於法界，出彼眾生執著山峯，所緣一相隨其意樂而為說法，然於法界無有二相。電得！是名菩薩摩訶薩貪行伏藏。菩薩證得此伏藏已，或於一劫或過一劫，隨諸眾生種種意樂現無量身，以種種言詞而為說法，然於法界亦無二相。復次電得！譬如真金，由工巧力隨意所作種種瓔珞莊嚴之具，其相各異而彼金性無有差別。菩薩亦復如是，善觀法界，隨諸眾生種種意樂現無量身，以種種言詞而為說法，然於法界亦無二相，是為常入法界一相。菩薩獲得如是伏藏，能為眾生種種說法。彼聞法已，具足富有無盡聖財，生死貧窮悉皆永斷。

「復次電得！云何名為菩薩摩訶薩瞋行伏藏？謂諸眾生憍慢相應，計我我所住自他相，從久遠來不修慈忍，瞋恚熱惱自壞其心，於佛法僧不生憶念，瞋毒所覆迷惑於法。菩薩於彼多瞋眾生終不起於損害傷惱，唯作是念：『奇哉眾生愚癡迷惑，乃於諸法本性寂靜無垢濁無和合無違諍遠離法中，顛倒相應妄生瞋恨。』如是念已，住大悲心常自懇惻，設有支解其身分者，為欲調伏瞋行眾生，安住忍辱。若彼無量瞋行眾生，互相違背心懷恚恨，是業成已當墮毒蛇惡趣之中。住忍菩薩以慈念力化此眾生，能令不受惡趣之報，決定當得證於平等。是名菩薩善巧方便，滅除眾生瞋恚之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次電得！云何名為菩薩摩訶薩瞋行伏藏？謂諸眾生憍慢相應，計我我所住自他相，從久遠來不修慈忍，瞋恚熱惱自壞其心，於佛法僧不生憶念，瞋毒所覆迷惑於法。菩薩於彼多瞋眾生終不起於損害傷惱，唯作是念：『奇哉眾生愚癡迷惑，乃於諸法本性寂靜無垢濁無和合無違諍遠離法中，顛倒相應妄生瞋恨。』如是念已，住大悲心常自懇惻，設有支解其身分者，為欲調伏瞋行眾生，安住忍辱。若彼無量瞋行眾生，互相違背心懷恚恨，是業成已當墮毒蛇惡趣之中。住忍菩薩以慈念力化此眾生，能令不受惡趣之報，決定當得證於平等。是名菩薩善巧方便，滅除眾生瞋恚之行。

「復次電得！菩薩若見瞋惱眾生，作是念言：『一切諸法本性清淨，此諸眾生隨相而行妄生分別，於此平等無違法中而起瞋心。彼諸眾生於法界性不能了知。若此眾生見法性者，終不於他而生忿害，以不了知法界本性是故生瞋。』菩薩於彼多瞋眾生，倍增慈愍住於大悲，成滿昔願，以無功用智為壞眾生瞋恚行故，開示演說種種法門，而亦不念我為眾生除瞋說法。何以故？菩薩善觀法界相故。是為菩薩安住法界無差別相滅煩惱行。電得！譬如不除黑闇得現光明，亦非無能除黑闇者。如是黑闇及光明性，皆如虛空無有差別。菩薩亦復如是，依此法界無差別智，善巧說法摧滅種種瞋行眾生，不於法界而作差別。電得！譬如日輪所出光明，隨所照處皆日輪攝。菩薩亦復如是，為欲調伏滅除瞋行，所有言說皆是法輪，不於法界而作差別。如是瞋行二萬一千，及彼諸行八萬四千，菩薩成就無功用智，隨彼眾生種種瞋行而為說法，不作是念：『我為眾生今現說法，已說、當說。』是名菩薩摩訶薩瞋行伏藏。菩薩證得此伏藏已，若於一劫若過一劫，隨諸眾生種種意樂，以種種文字語言方便演說，不能得其瞋行邊際，而是菩薩智慧辯才亦不可盡。是名菩薩善說法界無差別相，獲得如是瞋行伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次電得！菩薩若見瞋惱眾生，作是念言：『一切諸法本性清淨，此諸眾生隨相而行妄生分別，於此平等無違法中而起瞋心。彼諸眾生於法界性不能了知。若此眾生見法性者，終不於他而生忿害，以不了知法界本性是故生瞋。』菩薩於彼多瞋眾生，倍增慈愍住於大悲，成滿昔願，以無功用智為壞眾生瞋恚行故，開示演說種種法門，而亦不念我為眾生除瞋說法。何以故？菩薩善觀法界相故。是為菩薩安住法界無差別相滅煩惱行。電得！譬如不除黑闇得現光明，亦非無能除黑闇者。如是黑闇及光明性，皆如虛空無有差別。菩薩亦復如是，依此法界無差別智，善巧說法摧滅種種瞋行眾生，不於法界而作差別。電得！譬如日輪所出光明，隨所照處皆日輪攝。菩薩亦復如是，為欲調伏滅除瞋行，所有言說皆是法輪，不於法界而作差別。如是瞋行二萬一千，及彼諸行八萬四千，菩薩成就無功用智，隨彼眾生種種瞋行而為說法，不作是念：『我為眾生今現說法，已說、當說。』是名菩薩摩訶薩瞋行伏藏。菩薩證得此伏藏已，若於一劫若過一劫，隨諸眾生種種意樂，以種種文字語言方便演說，不能得其瞋行邊際，而是菩薩智慧辯才亦不可盡。是名菩薩善說法界無差別相，獲得如是瞋行伏藏。

「復次電得！云何名為菩薩摩訶薩癡行伏藏？電得！諸菩薩等如是之行甚為難事，謂諸眾生隨惑行者、惱害他者、無明胎㲉所纏裹者、如蠶處繭自繫縛者、於法界中無方便者、不善觀察所應行者、著我見者、行邪道者、住鈍行者、難出離者，為如是等迷惑眾生，從初發心起大加行，不生疲苦亦無懈怠。如是思惟：『應以何緣、何等勝解、云何說法，令此眾生入菩薩行而得解脫？』菩薩往昔善觀法界，以無功用智住於大悲，知彼眾生迷法界已，隨力所堪而為說法，悉令調伏。亦不念言：『我今說法，已說、當說。』以彼往昔誓願力故，善觀緣起自然演出百千法門，斷除眾生無明業行令得解脫。電得！譬如良醫善療眾病，先善綜習醫方諸論，纔見病相皆悉了知，呪藥所施無不除愈。菩薩亦復如是，善觀法界以無功用智，為彼積集癡行眾生，隨其根性開示演說百千法門悉令明了。電得！是名菩薩摩訶薩癡行伏藏。菩薩證得此伏藏已，善觀緣起，為如是等癡行眾生，若於一劫若過一劫，隨其性欲以種種文字語言善巧演說，不能得其癡行邊際，而是菩薩智慧辯才亦不可盡。是名菩薩於一切法無差別相善巧宣說，獲得如是癡行伏藏。如是癡行二萬一千，及彼諸行八萬四千，菩薩為斷如是行故，開示演說百千法門。是名菩薩癡行伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次電得！云何名為菩薩摩訶薩癡行伏藏？電得！諸菩薩等如是之行甚為難事，謂諸眾生隨惑行者、惱害他者、無明胎㲉所纏裹者、如蠶處繭自繫縛者、於法界中無方便者、不善觀察所應行者、著我見者、行邪道者、住鈍行者、難出離者，為如是等迷惑眾生，從初發心起大加行，不生疲苦亦無懈怠。如是思惟：『應以何緣、何等勝解、云何說法，令此眾生入菩薩行而得解脫？』菩薩往昔善觀法界，以無功用智住於大悲，知彼眾生迷法界已，隨力所堪而為說法，悉令調伏。亦不念言：『我今說法，已說、當說。』以彼往昔誓願力故，善觀緣起自然演出百千法門，斷除眾生無明業行令得解脫。電得！譬如良醫善療眾病，先善綜習醫方諸論，纔見病相皆悉了知，呪藥所施無不除愈。菩薩亦復如是，善觀法界以無功用智，為彼積集癡行眾生，隨其根性開示演說百千法門悉令明了。電得！是名菩薩摩訶薩癡行伏藏。菩薩證得此伏藏已，善觀緣起，為如是等癡行眾生，若於一劫若過一劫，隨其性欲以種種文字語言善巧演說，不能得其癡行邊際，而是菩薩智慧辯才亦不可盡。是名菩薩於一切法無差別相善巧宣說，獲得如是癡行伏藏。如是癡行二萬一千，及彼諸行八萬四千，菩薩為斷如是行故，開示演說百千法門。是名菩薩癡行伏藏。

「復次電得！云何名為菩薩摩訶薩等分行伏藏？譬如四面鏡輪，清徹明淨無諸垢翳，懸於四衢，所對色像皆於中現無有增減。而此明鏡亦不念言：『我能現此種種色像。』然善磨瑩此鏡輪已，一切諸相自然而現。菩薩亦復如是，法界鏡輪善磨瑩已，住無功用三昧，隨諸眾生心行差別，開示演說百千法門，悉令了知皆得解脫，不起法相及眾生相。何以故？菩薩善觀法界相故，於此四行相應眾生如實了知，隨其根性而為說法，而於法界及眾生界，如實觀察無有二相。爾所法界及眾生界，明見無二無差別故。電得！譬如虛空，無有種種差別之相亦無建立。菩薩亦復如是，善觀法界，了一切法入於一相。亦由往昔誓願力故，隨眾生行種種說法，而於法界無有差別。電得！此等分行二萬一千，及彼諸行八萬四千，菩薩觀察悉皆明了。譬如良醫知病授藥，以無功用智種種說法，是名菩薩摩訶薩等分行伏藏。菩薩證得此伏藏已，為諸眾生若一劫若過一劫，隨其志樂以種種言詞善巧宣說，不能得其諸行邊際，菩薩智慧辯才亦不可盡。是名菩薩善說法界無差別相，獲得如是等分行伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次電得！云何名為菩薩摩訶薩等分行伏藏？譬如四面鏡輪，清徹明淨無諸垢翳，懸於四衢，所對色像皆於中現無有增減。而此明鏡亦不念言：『我能現此種種色像。』然善磨瑩此鏡輪已，一切諸相自然而現。菩薩亦復如是，法界鏡輪善磨瑩已，住無功用三昧，隨諸眾生心行差別，開示演說百千法門，悉令了知皆得解脫，不起法相及眾生相。何以故？菩薩善觀法界相故，於此四行相應眾生如實了知，隨其根性而為說法，而於法界及眾生界，如實觀察無有二相。爾所法界及眾生界，明見無二無差別故。電得！譬如虛空，無有種種差別之相亦無建立。菩薩亦復如是，善觀法界，了一切法入於一相。亦由往昔誓願力故，隨眾生行種種說法，而於法界無有差別。電得！此等分行二萬一千，及彼諸行八萬四千，菩薩觀察悉皆明了。譬如良醫知病授藥，以無功用智種種說法，是名菩薩摩訶薩等分行伏藏。菩薩證得此伏藏已，為諸眾生若一劫若過一劫，隨其志樂以種種言詞善巧宣說，不能得其諸行邊際，菩薩智慧辯才亦不可盡。是名菩薩善說法界無差別相，獲得如是等分行伏藏。