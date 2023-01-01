大寶積經
唐 菩提流志譯120卷CBETA T0310大于一万字 149 h
向佛经 GPT 提问
第 82 卷
大寶積經卷第八十二
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曹魏三藏法師康僧鎧譯
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郁伽長者會第十九
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍，與大比丘僧千二百五十人俱，菩薩五千人，彌勒菩薩、文殊師利菩薩、斷正道菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、如是等而為上首。爾時世尊與於無量百千大眾恭敬圍遶而演說法。爾時郁伽長者與五百眷屬出舍衛大城，詣祇陀林給孤窮精舍。到已禮佛足，遶三匝已却坐一面。爾時復有法施(丹本愛敬)長者、名稱長者、善與長者、耶奢達多長者、善財長者、愛行長者、給孤窮長者、龍德長者、實喜長者，是等各與五百長者，俱出舍衛大城詣祇陀林給孤窮精舍。到已禮佛足，遶三匝已却坐一面。是等一切及與眷屬，皆向大乘厚種善根，決定至於無上正道。爾時郁伽長者知諸長者皆悉集已，承佛神力向佛合掌，白佛言：「世尊！欲有所問，願垂聽許。」說是語已，世尊告曰：「長者！如來常聽恣汝所問。隨汝所疑，我隨汝問而當演說悅可汝心。」
一時佛在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍，與大比丘僧千二百五十人俱，菩薩五千人，彌勒菩薩、文殊師利菩薩、斷正道菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、如是等而為上首。爾時世尊與於無量百千大眾恭敬圍遶而演說法。爾時郁伽長者與五百眷屬出舍衛大城，詣祇陀林給孤窮精舍。到已禮佛足，遶三匝已却坐一面。爾時復有法施(丹本愛敬)長者、名稱長者、善與長者、耶奢達多長者、善財長者、愛行長者、給孤窮長者、龍德長者、實喜長者，是等各與五百長者，俱出舍衛大城詣祇陀林給孤窮精舍。到已禮佛足，遶三匝已却坐一面。是等一切及與眷屬，皆向大乘厚種善根，決定至於無上正道。爾時郁伽長者知諸長者皆悉集已，承佛神力向佛合掌，白佛言：「世尊！欲有所問，願垂聽許。」說是語已，世尊告曰：「長者！如來常聽恣汝所問。隨汝所疑，我隨汝問而當演說悅可汝心。」
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時郁伽長者聞是語已，白佛言：「世尊！若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，解向大乘、信於大乘、欲集大乘、欲乘大乘、知於大乘，護諸眾生、安慰撫喻一切眾生、為欲安樂一切眾生，堅固莊嚴，我要當度於未度者、脫未脫者、無安慰者當安慰之、未涅槃者當令涅槃，荷擔一切作大橋船。聞無量佛智，欲修佛智，發大莊嚴，知生死中無量苦患，於無量阿僧祇劫心無憂惱，於無量劫流轉生死而心無倦。世尊！是中若有住菩薩乘善男子善女人！或有出家修集法行、或有在家修集法行。善哉世尊哀愍人、天、阿修羅。世尊守護大乘不斷三寶，為一切智久住世故。世尊！唯願演說在家菩薩戒德行處。云何在家菩薩住在家地，如來所勅隨順修行而不損壞助菩提法，於現法中無纏覆業得增勝行？世尊！云何出家菩薩捨所珍愛而行出家？當教是等：云何行法？云何修善？出家菩薩云何可住？云何不住？」
時郁伽長者聞是語已，白佛言：「世尊！若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，解向大乘、信於大乘、欲集大乘、欲乘大乘、知於大乘，護諸眾生、安慰撫喻一切眾生、為欲安樂一切眾生，堅固莊嚴，我要當度於未度者、脫未脫者、無安慰者當安慰之、未涅槃者當令涅槃，荷擔一切作大橋船。聞無量佛智，欲修佛智，發大莊嚴，知生死中無量苦患，於無量阿僧祇劫心無憂惱，於無量劫流轉生死而心無倦。世尊！是中若有住菩薩乘善男子善女人！或有出家修集法行、或有在家修集法行。善哉世尊哀愍人、天、阿修羅。世尊守護大乘不斷三寶，為一切智久住世故。世尊！唯願演說在家菩薩戒德行處。云何在家菩薩住在家地，如來所勅隨順修行而不損壞助菩提法，於現法中無纏覆業得增勝行？世尊！云何出家菩薩捨所珍愛而行出家？當教是等：云何行法？云何修善？出家菩薩云何可住？云何不住？」
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如是請已，爾時世尊告郁伽長者：「善哉善哉！長者！如汝所問，是汝等所宜。長者諦聽，善思念之。今為汝說在家出家菩薩所住學得勝行。」
如是請已，爾時世尊告郁伽長者：「善哉善哉！長者！如汝所問，是汝等所宜。長者諦聽，善思念之。今為汝說在家出家菩薩所住學得勝行。」
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郁伽白言：「如是世尊！受教而聽。」
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佛言：「長者！在家菩薩應歸依佛、歸依法、歸依僧，以此三寶功德迴向無上正真之道。長者！云何在家菩薩歸依於佛？我要得成於佛身三十二相以自莊嚴，持此善根集三十二丈夫相，為集此故勤行精進。長者！是名在家菩薩歸依於佛。長者！云何在家菩薩歸依於法？長者！而是菩薩恭敬於法及說法者，為法欲法樂法、極樂助法住法持法護法、堅住於法、讚歎於法、住於法行、增法求法，以法為力，施法器仗，唯法為務。我成阿耨多羅三藐三菩提已，當以正法等施一切人、天、阿修羅。長者！是名在家菩薩歸依於法。長者！云何在家菩薩歸依於僧？長者！若是菩薩見須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，及與凡夫若見聲聞乘，皆悉敬順速起承迎，好語善音右遶彼人。應當如是思念：『我等得無上正真道時，為成聲聞功德利故而演說法。』雖生恭敬心不住中。長者！是名在家菩薩歸依於僧。
佛言：「長者！在家菩薩應歸依佛、歸依法、歸依僧，以此三寶功德迴向無上正真之道。長者！云何在家菩薩歸依於佛？我要得成於佛身三十二相以自莊嚴，持此善根集三十二丈夫相，為集此故勤行精進。長者！是名在家菩薩歸依於佛。長者！云何在家菩薩歸依於法？長者！而是菩薩恭敬於法及說法者，為法欲法樂法、極樂助法住法持法護法、堅住於法、讚歎於法、住於法行、增法求法，以法為力，施法器仗，唯法為務。我成阿耨多羅三藐三菩提已，當以正法等施一切人、天、阿修羅。長者！是名在家菩薩歸依於法。長者！云何在家菩薩歸依於僧？長者！若是菩薩見須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，及與凡夫若見聲聞乘，皆悉敬順速起承迎，好語善音右遶彼人。應當如是思念：『我等得無上正真道時，為成聲聞功德利故而演說法。』雖生恭敬心不住中。長者！是名在家菩薩歸依於僧。
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「長者！在家菩薩成就四法，歸依於佛。何等四？不捨菩提心，不廢勸發菩提之心，不捨大悲，於餘乘中終不生心。長者！是名在家菩薩成就四法歸依於佛。長者！在家菩薩成就四法，歸依於法。何等四？於法師人親近依附，聽聞法已善思念之，如所聞法為人演說，以此說法功德迴向無上正真之道。長者！是名在家菩薩成就四法歸依於法。長者！在家菩薩成就四法，歸依於僧。若有未定入聲聞乘勸令發於一切智心，若以財攝若以法攝，依於不退菩薩之僧、不依聲聞僧，求聲聞德心不住中。長者！是名在家菩薩成就四法歸依於僧。
「長者！在家菩薩成就四法，歸依於佛。何等四？不捨菩提心，不廢勸發菩提之心，不捨大悲，於餘乘中終不生心。長者！是名在家菩薩成就四法歸依於佛。長者！在家菩薩成就四法，歸依於法。何等四？於法師人親近依附，聽聞法已善思念之，如所聞法為人演說，以此說法功德迴向無上正真之道。長者！是名在家菩薩成就四法歸依於法。長者！在家菩薩成就四法，歸依於僧。若有未定入聲聞乘勸令發於一切智心，若以財攝若以法攝，依於不退菩薩之僧、不依聲聞僧，求聲聞德心不住中。長者！是名在家菩薩成就四法歸依於僧。
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「復次長者！在家菩薩見如來已修於念佛，是名歸依佛。聞於法已修於念法，是名歸依法。見於如來聲聞僧已而不忘失菩提之心，是名歸依僧。復次長者！若菩薩願常與佛俱而行於施，是名歸依佛。守護正法而行於施，是名歸依法。以此布施迴向無上道，是名歸依僧。
「復次長者！在家菩薩見如來已修於念佛，是名歸依佛。聞於法已修於念法，是名歸依法。見於如來聲聞僧已而不忘失菩提之心，是名歸依僧。復次長者！若菩薩願常與佛俱而行於施，是名歸依佛。守護正法而行於施，是名歸依法。以此布施迴向無上道，是名歸依僧。
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「復次長者！在家菩薩作善丈夫業、不作不善丈夫之業。長者！云何名為善丈夫業、非是不善丈夫之業？長者！是在家菩薩如法集聚錢財封邑，非不如法。平直正求非麁惡求不逼切他。如法得封起無常想，不生慳想憙捨無悋。給事父母妻子奴婢諸作使者，以如法財而給施之，所謂親友眷屬知識，然後施法。復次長者！在家菩薩荷負重擔發大精進，所謂一切諸眾生等五陰重擔，捨於聲聞緣覺之擔，教化眾生而無疲倦。自捨己樂為眾生故，利衰毀譽稱譏苦樂而不傾動，超過世法。財富無量而無憍逸，失利名稱無有憂慼，善觀業行守護正行，見毀禁者而不生瞋，諸有所趣善住所覺，除去輕躁滿足智慧，助成他務捨己所作，無所希望有所為作，而不中捨知恩念恩。善為所作施貧封祿，有勢力者折大憍慢，於無勢力而慰喻之。除他憂箭忍下劣者，除捨憍慢及增上慢，恭敬尊重親近多聞諮問明慧。所見正直、所行無為，無有幻惑。於諸眾生無有作愛，修善無足多聞無厭，所作堅固與賢聖同。於非聖者生大悲心，親友堅固怨親同等，等心眾生。於一切法無有悋惜，如聞開示思所聞義。於諸欲樂生無常想，不貪愛身觀命如露，觀於財物如幻雲想，於男女所如閉獄想，於眷屬所生於苦想，於在田宅生死屍想，於所求財毀善根想，於其家中生繫閉想，於親族所生獄卒想，於夜於晝生無異想，於不堅身生堅施想，於不堅命生堅命想，於不堅財生堅施想。彼云何名於不堅身生堅施想？他有所作悉皆為之作務使命，名不堅身生堅施想。不失本善增現善根，是不堅命生堅施想。降伏慳悋而行布施，是不堅財生堅施想。長者！是名在家菩薩如是修集善丈夫行，於諸如來無一切過，名相應語、名為法語，無有異想向無上道。
「復次長者！在家菩薩作善丈夫業、不作不善丈夫之業。長者！云何名為善丈夫業、非是不善丈夫之業？長者！是在家菩薩如法集聚錢財封邑，非不如法。平直正求非麁惡求不逼切他。如法得封起無常想，不生慳想憙捨無悋。給事父母妻子奴婢諸作使者，以如法財而給施之，所謂親友眷屬知識，然後施法。復次長者！在家菩薩荷負重擔發大精進，所謂一切諸眾生等五陰重擔，捨於聲聞緣覺之擔，教化眾生而無疲倦。自捨己樂為眾生故，利衰毀譽稱譏苦樂而不傾動，超過世法。財富無量而無憍逸，失利名稱無有憂慼，善觀業行守護正行，見毀禁者而不生瞋，諸有所趣善住所覺，除去輕躁滿足智慧，助成他務捨己所作，無所希望有所為作，而不中捨知恩念恩。善為所作施貧封祿，有勢力者折大憍慢，於無勢力而慰喻之。除他憂箭忍下劣者，除捨憍慢及增上慢，恭敬尊重親近多聞諮問明慧。所見正直、所行無為，無有幻惑。於諸眾生無有作愛，修善無足多聞無厭，所作堅固與賢聖同。於非聖者生大悲心，親友堅固怨親同等，等心眾生。於一切法無有悋惜，如聞開示思所聞義。於諸欲樂生無常想，不貪愛身觀命如露，觀於財物如幻雲想，於男女所如閉獄想，於眷屬所生於苦想，於在田宅生死屍想，於所求財毀善根想，於其家中生繫閉想，於親族所生獄卒想，於夜於晝生無異想，於不堅身生堅施想，於不堅命生堅命想，於不堅財生堅施想。彼云何名於不堅身生堅施想？他有所作悉皆為之作務使命，名不堅身生堅施想。不失本善增現善根，是不堅命生堅施想。降伏慳悋而行布施，是不堅財生堅施想。長者！是名在家菩薩如是修集善丈夫行，於諸如來無一切過，名相應語、名為法語，無有異想向無上道。
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「復次長者！在家菩薩應受善戒，所謂五戒。彼樂不殺，放捨刀杖，羞愧堅誓不殺一切諸眾生等。不惱一切，等心眾生常行慈心。彼應不盜，自財知足，於他財物不生希望，除捨於貪不起愚癡，於他封祿不生貪著，乃至草葉不與不取。離彼邪婬，自足妻色不希他妻，不以染心視他女色，其心厭患一向苦惱心常背捨。若於自妻生欲覺想，應生不淨驚怖之想，是結使力是故為欲，非我所為。常生無常想、苦、無我想、不淨之想。彼人應作如是思念：『我當乃至不生欲念，況二和合體相摩觸。』應離妄語，諦語、實語，如說如作不誑於他。善心成就先思而行，隨所見聞如實而說。守護於法，寧捨身命終不妄語。彼應離酒，不醉不亂、不妄所說、不自輕躁亦不嘲譁、不相牽掣，應住正念然後知之。若心欲捨一切財賄，須食與食、須飲施飲。若施他時應生是念：『念是檀波羅蜜時，隨彼所欲我當給施。又我當使求者滿足。若施彼酒當攝是人，得於正念令無狂惑。何以故？悉滿他欲是檀波羅蜜。』長者！是故菩薩以酒施人，於佛無過。長者！若在家菩薩以此受持五戒功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，善護五戒。又復應當離於兩舌，若有諍訟應當和合。離於惡言，出愛軟語，先語問訊不毀辱他。利益他語、法語、時語、實語、捨語、調伏語、不戲笑語，如說如作不生貪癡，常安一切心不毀壞，常修忍力以自莊嚴。常應正見，離諸邪見，不禮餘天今當供佛。
「復次長者！在家菩薩應受善戒，所謂五戒。彼樂不殺，放捨刀杖，羞愧堅誓不殺一切諸眾生等。不惱一切，等心眾生常行慈心。彼應不盜，自財知足，於他財物不生希望，除捨於貪不起愚癡，於他封祿不生貪著，乃至草葉不與不取。離彼邪婬，自足妻色不希他妻，不以染心視他女色，其心厭患一向苦惱心常背捨。若於自妻生欲覺想，應生不淨驚怖之想，是結使力是故為欲，非我所為。常生無常想、苦、無我想、不淨之想。彼人應作如是思念：『我當乃至不生欲念，況二和合體相摩觸。』應離妄語，諦語、實語，如說如作不誑於他。善心成就先思而行，隨所見聞如實而說。守護於法，寧捨身命終不妄語。彼應離酒，不醉不亂、不妄所說、不自輕躁亦不嘲譁、不相牽掣，應住正念然後知之。若心欲捨一切財賄，須食與食、須飲施飲。若施他時應生是念：『念是檀波羅蜜時，隨彼所欲我當給施。又我當使求者滿足。若施彼酒當攝是人，得於正念令無狂惑。何以故？悉滿他欲是檀波羅蜜。』長者！是故菩薩以酒施人，於佛無過。長者！若在家菩薩以此受持五戒功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，善護五戒。又復應當離於兩舌，若有諍訟應當和合。離於惡言，出愛軟語，先語問訊不毀辱他。利益他語、法語、時語、實語、捨語、調伏語、不戲笑語，如說如作不生貪癡，常安一切心不毀壞，常修忍力以自莊嚴。常應正見，離諸邪見，不禮餘天今當供佛。
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「復次長者！在家菩薩若在村落、城邑郡縣、人眾中住，隨所住處為眾說法，不信眾生勸導令信，不孝眾生不識父母沙門婆羅門、不識長幼不順教誨無所畏避，勸令孝順。若少聞者勸令多聞，慳者勸施，毀禁勸戒，瞋者勸忍，懈怠勸進，亂念勸定，無慧勸慧，貧者給財，病者施藥，無護作護、無歸作歸、無依作依。彼人應隨如是諸處念行是法，不令一人墮於惡道。長者，如是菩薩一一勸導，乃至第七，欲令眾生住於德行。隨如是處不能令住，而是菩薩於此眾生應生大悲，堅發一切智慧莊嚴，作如是言：『我若不調是惡眾生，我終不成無上正真道。何以故？我為是故發誓莊嚴，不為以調無諂無偽具戒德行發大莊嚴。我當勤發如是精進，令所作不空，眾生見我即得信敬。』長者！若菩薩在如是城邑村落中住，不教眾生令墮惡道，而是菩薩諸佛所訶。長者！是故菩薩應當如是莊嚴大莊嚴，我今應當修行是行，住諸城邑村落郡縣，不令一人墮於惡道。長者！猶如城邑有善明醫，令一眾生病毒而死多眾訶責。如是長者！若是菩薩隨所住處不教眾生令墮惡道，而是菩薩則為諸佛之所訶責。
「復次長者！在家菩薩若在村落、城邑郡縣、人眾中住，隨所住處為眾說法，不信眾生勸導令信，不孝眾生不識父母沙門婆羅門、不識長幼不順教誨無所畏避，勸令孝順。若少聞者勸令多聞，慳者勸施，毀禁勸戒，瞋者勸忍，懈怠勸進，亂念勸定，無慧勸慧，貧者給財，病者施藥，無護作護、無歸作歸、無依作依。彼人應隨如是諸處念行是法，不令一人墮於惡道。長者，如是菩薩一一勸導，乃至第七，欲令眾生住於德行。隨如是處不能令住，而是菩薩於此眾生應生大悲，堅發一切智慧莊嚴，作如是言：『我若不調是惡眾生，我終不成無上正真道。何以故？我為是故發誓莊嚴，不為以調無諂無偽具戒德行發大莊嚴。我當勤發如是精進，令所作不空，眾生見我即得信敬。』長者！若菩薩在如是城邑村落中住，不教眾生令墮惡道，而是菩薩諸佛所訶。長者！是故菩薩應當如是莊嚴大莊嚴，我今應當修行是行，住諸城邑村落郡縣，不令一人墮於惡道。長者！猶如城邑有善明醫，令一眾生病毒而死多眾訶責。如是長者！若是菩薩隨所住處不教眾生令墮惡道，而是菩薩則為諸佛之所訶責。
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「復次長者！在家菩薩善修學行。所謂家者名殺善根、名不捨過害助善業，是故名家。云何名在？一切結使在中住故，故名為在。又復住於不善覺故、住不調伏、住無慚愧愚小凡夫、住不善行諸惡過咎，是故名家。又復在家，一切苦惱悉在中現害先善根，故名在家。又復家者，在是中住無惡不造，在是中住則於父母沙門婆羅門不好敬順，是名為家。又復家者，長愛枝條憂悲苦惱悉在中生，招集殺縛、呵打瞋罵、惡言出生，是故名家。未作善根掉動不造，已作善根悉令散滅，智者所呵，謂諸佛聲聞若住是中墮於惡道，若住是中墮貪瞋癡，是故名家。若住是中，妨廢戒聚、定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚，是故名家。若住是中，父母妻息、姊妹親友、眷屬知識貪愛所攝，常思念財貪欲無滿，如海吞流終不滿足。若在家住，如火焚薪，思處無定如風不住。在家消身猶如服毒，一切眾苦皆悉來歸，是故應捨如離怨家。若住在家聖法作障，多起諍緣常相違逆。住在家中，善惡緣雜多諸事務。在家無常不得久住，是不停法。在家極苦，求守護故多諸憂慮謂怨親所。在家無我，到計我所。在家誑惑，無有實事現似如實。在家離別，多人傳處。在家如幻，多容集聚無實眾生。在家如夢，興衰代故。在家如露，速破落故。家如蜜滴，須臾味故。家如刺網，貪著色聲香味觸故。家如針口虫，不善覺食故。家如毒蛇，互相侵故。家多希望，心躑躅故。在家多怖，王賊水火所劫奪故。家多論議，多過患故。如是長者！在家菩薩名善知家。
「復次長者！在家菩薩善修學行。所謂家者名殺善根、名不捨過害助善業，是故名家。云何名在？一切結使在中住故，故名為在。又復住於不善覺故、住不調伏、住無慚愧愚小凡夫、住不善行諸惡過咎，是故名家。又復在家，一切苦惱悉在中現害先善根，故名在家。又復家者，在是中住無惡不造，在是中住則於父母沙門婆羅門不好敬順，是名為家。又復家者，長愛枝條憂悲苦惱悉在中生，招集殺縛、呵打瞋罵、惡言出生，是故名家。未作善根掉動不造，已作善根悉令散滅，智者所呵，謂諸佛聲聞若住是中墮於惡道，若住是中墮貪瞋癡，是故名家。若住是中，妨廢戒聚、定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚，是故名家。若住是中，父母妻息、姊妹親友、眷屬知識貪愛所攝，常思念財貪欲無滿，如海吞流終不滿足。若在家住，如火焚薪，思處無定如風不住。在家消身猶如服毒，一切眾苦皆悉來歸，是故應捨如離怨家。若住在家聖法作障，多起諍緣常相違逆。住在家中，善惡緣雜多諸事務。在家無常不得久住，是不停法。在家極苦，求守護故多諸憂慮謂怨親所。在家無我，到計我所。在家誑惑，無有實事現似如實。在家離別，多人傳處。在家如幻，多容集聚無實眾生。在家如夢，興衰代故。在家如露，速破落故。家如蜜滴，須臾味故。家如刺網，貪著色聲香味觸故。家如針口虫，不善覺食故。家如毒蛇，互相侵故。家多希望，心躑躅故。在家多怖，王賊水火所劫奪故。家多論議，多過患故。如是長者！在家菩薩名善知家。
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「復次長者！在家菩薩住在家中，善調伏施，分別、柔軟，應作是觀：若施彼已則是我有，餘家中者非是我有；已施者堅，餘者不堅；已施後樂，餘者現樂；已施不護，餘者守護；若已施者非愛所縛，餘者增愛；若已施者非我所心，餘者我有；已施無怖，餘者怖畏；若已施者是道基柱，餘是魔柱；已施無盡，餘者有盡；已施者樂，餘守護苦；已施離結，餘者增結；已施大封，餘者非封；若已施者是丈夫業，其餘在者非丈夫業；若已施者諸佛所讚，其餘在者凡夫所讚。如是長者！在家菩薩應堅住施。
「復次長者！在家菩薩住在家中，善調伏施，分別、柔軟，應作是觀：若施彼已則是我有，餘家中者非是我有；已施者堅，餘者不堅；已施後樂，餘者現樂；已施不護，餘者守護；若已施者非愛所縛，餘者增愛；若已施者非我所心，餘者我有；已施無怖，餘者怖畏；若已施者是道基柱，餘是魔柱；已施無盡，餘者有盡；已施者樂，餘守護苦；已施離結，餘者增結；已施大封，餘者非封；若已施者是丈夫業，其餘在者非丈夫業；若已施者諸佛所讚，其餘在者凡夫所讚。如是長者！在家菩薩應堅住施。
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「復次長者！在家菩薩若見乞者應起三想。何等為三？善知識想，他世富想，菩提基想。復有三想：順如來教想，欲果報想，降伏魔想。復有三想：於求者所起親眷屬想，於四攝法起攝取想，於無邊生起出離想；應當如是生是三想。復有三想。何等為三？除貪欲想，除瞋恚想，除愚癡想。生是三想。何以故？長者！是人貪欲、瞋恚、愚癡俱得微薄。長者！云何三事俱得微薄？若施財時心無貪著，是名貪薄。於乞者所生於慈心，是名瞋薄。若布施已迴向無上正真之道，是名癡薄。長者！是名施者貪瞋癡薄。
「復次長者！在家菩薩若見乞者應起三想。何等為三？善知識想，他世富想，菩提基想。復有三想：順如來教想，欲果報想，降伏魔想。復有三想：於求者所起親眷屬想，於四攝法起攝取想，於無邊生起出離想；應當如是生是三想。復有三想。何等為三？除貪欲想，除瞋恚想，除愚癡想。生是三想。何以故？長者！是人貪欲、瞋恚、愚癡俱得微薄。長者！云何三事俱得微薄？若施財時心無貪著，是名貪薄。於乞者所生於慈心，是名瞋薄。若布施已迴向無上正真之道，是名癡薄。長者！是名施者貪瞋癡薄。
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「復次長者！在家菩薩見乞者已，修趣滿足六波羅蜜想。何等為六？若是菩薩隨所有物無不施心，是名修趣滿檀波羅蜜。依菩提心施，是名修趣滿尸波羅蜜。於求者所不生瞋訶，是名修趣滿忍波羅蜜。若布施時不生自己乏少之想，是名修趣滿進波羅蜜。若布施已心不憂悔倍生歡喜，是名修趣滿禪波羅蜜。若布施已，不得諸法不望果報，是明慧者不住諸法，隨無所住向無上道，是名修趣滿般若波羅蜜。是名菩薩見乞求者修趣滿於六波羅蜜。
「復次長者！在家菩薩見乞者已，修趣滿足六波羅蜜想。何等為六？若是菩薩隨所有物無不施心，是名修趣滿檀波羅蜜。依菩提心施，是名修趣滿尸波羅蜜。於求者所不生瞋訶，是名修趣滿忍波羅蜜。若布施時不生自己乏少之想，是名修趣滿進波羅蜜。若布施已心不憂悔倍生歡喜，是名修趣滿禪波羅蜜。若布施已，不得諸法不望果報，是明慧者不住諸法，隨無所住向無上道，是名修趣滿般若波羅蜜。是名菩薩見乞求者修趣滿於六波羅蜜。
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「復次長者！在家菩薩於世八法應生放捨，彼人於家財賄妻子不生憂喜，假使忘失不生憂愁。應如是觀：有為如幻是妄想相，父母妻子、奴婢使人、親友眷屬悉非我有，我不為是造不善業，此非我宜；是現伴侶非他世侶，是樂伴侶非苦伴侶，我非護彼我之所護；施調人慧進不放逸，助菩提法諸善根等，此是我有隨我所至彼亦隨去。何以故？父母妻子、男女親屬、知識作使不能救我，非我歸依、非我舍宅、非我洲渚、非我蔭覆、非我我所，是陰界入非我我所，況父母妻子當是我所？父母妻子是業所為，我善惡業亦隨受報，彼亦隨業受善惡報。長者！而是菩薩去來坐起常觀是事，不為父母妻子眷屬、奴婢作使造身口意惡不善業猶如毛分。
「復次長者！在家菩薩於世八法應生放捨，彼人於家財賄妻子不生憂喜，假使忘失不生憂愁。應如是觀：有為如幻是妄想相，父母妻子、奴婢使人、親友眷屬悉非我有，我不為是造不善業，此非我宜；是現伴侶非他世侶，是樂伴侶非苦伴侶，我非護彼我之所護；施調人慧進不放逸，助菩提法諸善根等，此是我有隨我所至彼亦隨去。何以故？父母妻子、男女親屬、知識作使不能救我，非我歸依、非我舍宅、非我洲渚、非我蔭覆、非我我所，是陰界入非我我所，況父母妻子當是我所？父母妻子是業所為，我善惡業亦隨受報，彼亦隨業受善惡報。長者！而是菩薩去來坐起常觀是事，不為父母妻子眷屬、奴婢作使造身口意惡不善業猶如毛分。
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「是故長者！在家菩薩於己妻所應起三想。何等三？無常想，變易想，壞敗想。長者！是名在家菩薩於己妻所生於三想。在家菩薩於己妻所復生三想。何等三？是娛樂伴非他世伴，是飲食伴非業報伴，是樂時伴非苦時伴。長者！是名在家菩薩於己妻所生於三想。復生三想。何等三？不好想，臭穢想，可惡想。是名三。復生三想。何等三？怨家想，魁膾想，詐親想。是名三。復生三想。何等三？羅剎想，毘舍遮想，鬼魅想。是名三。復生三想。何等三？非我所想，非攝受想，乞求想。是名三。復生三想。何等三？持身惡行想，持口惡行想，持意惡行想。是名三。復生三想。何等三？欲覺想，瞋覺想，害覺想。是名三。復生三想。何等三？黑闇想，污戒想，繫縛想。是名三。復生三想。何等三？障戒想，障定想，障慧想。是名三。復生三想。何等三？諂曲想，羂網想，猫伺想。是名三。復生三想。何等三？災患想，熱惱想，病亂想。是名三。復生三想。何等三？妖媚想，作衰想，霜雹想。是名三。復生三想。何等三？病想，老想，死想。是名三。復生三想：魔想，魔女想，可畏想。是名三。復生三想：憂想，哭想，苦惱想。復生三想：大雌狼想，摩竭魚想，大雌猫想。復生三想：黑蛇想，尸守魚想，奪精氣想。復生三想：無救想，無歸想，無護想。復生三想：母想，姊想，妹想。復生三想：賊想，殺想，獄卒想。復生三想：瀑水想，波浪想，洄澓想。復生三想：淤泥想，溺泥想，混濁想。復生三想：盲想，杻想，械想。復生三想：火坑想，刀坑想，草炬想。復生三想：無利想，刺想，毒想。復生三想：繫獄想，讁罰想，刀劍想。復生三想：鬪諍想，言訟想，閉繫想。復生三想：怨憎會想，愛別離想，病想。略說乃至一切鬪諍想，一切滓濁想，一切不善根想。長者！在家菩薩於己妻所，應生如是相貌觀念。
「是故長者！在家菩薩於己妻所應起三想。何等三？無常想，變易想，壞敗想。長者！是名在家菩薩於己妻所生於三想。在家菩薩於己妻所復生三想。何等三？是娛樂伴非他世伴，是飲食伴非業報伴，是樂時伴非苦時伴。長者！是名在家菩薩於己妻所生於三想。復生三想。何等三？不好想，臭穢想，可惡想。是名三。復生三想。何等三？怨家想，魁膾想，詐親想。是名三。復生三想。何等三？羅剎想，毘舍遮想，鬼魅想。是名三。復生三想。何等三？非我所想，非攝受想，乞求想。是名三。復生三想。何等三？持身惡行想，持口惡行想，持意惡行想。是名三。復生三想。何等三？欲覺想，瞋覺想，害覺想。是名三。復生三想。何等三？黑闇想，污戒想，繫縛想。是名三。復生三想。何等三？障戒想，障定想，障慧想。是名三。復生三想。何等三？諂曲想，羂網想，猫伺想。是名三。復生三想。何等三？災患想，熱惱想，病亂想。是名三。復生三想。何等三？妖媚想，作衰想，霜雹想。是名三。復生三想。何等三？病想，老想，死想。是名三。復生三想：魔想，魔女想，可畏想。是名三。復生三想：憂想，哭想，苦惱想。復生三想：大雌狼想，摩竭魚想，大雌猫想。復生三想：黑蛇想，尸守魚想，奪精氣想。復生三想：無救想，無歸想，無護想。復生三想：母想，姊想，妹想。復生三想：賊想，殺想，獄卒想。復生三想：瀑水想，波浪想，洄澓想。復生三想：淤泥想，溺泥想，混濁想。復生三想：盲想，杻想，械想。復生三想：火坑想，刀坑想，草炬想。復生三想：無利想，刺想，毒想。復生三想：繫獄想，讁罰想，刀劍想。復生三想：鬪諍想，言訟想，閉繫想。復生三想：怨憎會想，愛別離想，病想。略說乃至一切鬪諍想，一切滓濁想，一切不善根想。長者！在家菩薩於己妻所，應生如是相貌觀念。
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「復次長者！在家菩薩於自子所不應極愛。長者！若於子所生於極愛，非他人所則為自毀。應以三法而自呵責。何等三？菩提道是平等之心，非不平等心；菩提道是正行所得，非是邪行；菩提道是無異行得，非雜行得。復應呵己心，於自子所生怨家想、惡知識想、非善知識想，違逆佛智平等之慈害我善根。彼應隨處自調於心，如愛其子一切亦然，如愛自身一切亦然。應修是觀：我異處來、子異處來。何以故？一切眾生曾為我子，我亦是彼諸眾生子。終不生念我子彼非。何以故？去至六趣而復為怨、或復為子，我其當作等親非親。我以何故於其所親倍生愛與，於非親所一切不與？我若生於愛不愛心，不於非親所一切不與。我若生於愛不愛心，不能趣法。何以故？不等之行至不等處，行平等行至於等處。我不應行是不等行，我學等心一切眾生疾至一切智。
「復次長者！在家菩薩於自子所不應極愛。長者！若於子所生於極愛，非他人所則為自毀。應以三法而自呵責。何等三？菩提道是平等之心，非不平等心；菩提道是正行所得，非是邪行；菩提道是無異行得，非雜行得。復應呵己心，於自子所生怨家想、惡知識想、非善知識想，違逆佛智平等之慈害我善根。彼應隨處自調於心，如愛其子一切亦然，如愛自身一切亦然。應修是觀：我異處來、子異處來。何以故？一切眾生曾為我子，我亦是彼諸眾生子。終不生念我子彼非。何以故？去至六趣而復為怨、或復為子，我其當作等親非親。我以何故於其所親倍生愛與，於非親所一切不與？我若生於愛不愛心，不於非親所一切不與。我若生於愛不愛心，不能趣法。何以故？不等之行至不等處，行平等行至於等處。我不應行是不等行，我學等心一切眾生疾至一切智。
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「長者！在家菩薩於諸財物，不生我所想、攝護想，不繫於彼、不想不愛、不生結使。
「長者！在家菩薩於諸財物，不生我所想、攝護想，不繫於彼、不想不愛、不生結使。
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「復次長者！在家菩薩若有乞者來至其所有所求索，隨所施財應至心念：『我所施財及不施財，俱當散滅不滿所願，必當歸死。我不捨財，財當捨我。我今當捨令作堅財，然後乃死。捨此財已，死時無恨歡喜無悔。』若不能施，應以四事白於乞者：『今我力劣善根未熟，於大乘中我是初行，其心未堪自在行施，我是著相住我我所。善大丈夫！今向汝悔勿生嫌恨，我當如是勤行精進，滿足一切眾生所願。』長者！在家菩薩應當如是白於乞者。
「復次長者！在家菩薩若有乞者來至其所有所求索，隨所施財應至心念：『我所施財及不施財，俱當散滅不滿所願，必當歸死。我不捨財，財當捨我。我今當捨令作堅財，然後乃死。捨此財已，死時無恨歡喜無悔。』若不能施，應以四事白於乞者：『今我力劣善根未熟，於大乘中我是初行，其心未堪自在行施，我是著相住我我所。善大丈夫！今向汝悔勿生嫌恨，我當如是勤行精進，滿足一切眾生所願。』長者！在家菩薩應當如是白於乞者。
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「復次長者！在家菩薩聞過去佛語，若不值佛及與聖僧，彼應敬禮十方諸佛，諸佛本行乃至成佛悉生隨喜。如是晝夜各三時，淨身口意業、淨於慈善，具足慚愧清淨之服，所集善根以菩提心而生隨喜，柔軟善作恭敬斷慢。修行三分誦三分法，專心悔過諸不善業更不造新，一切福業悉生隨喜，集滿相好。勸請諸佛轉於法輪，於說悉受持一切法。願佛久壽增長善根，令我國土亦復如是。
「復次長者！在家菩薩聞過去佛語，若不值佛及與聖僧，彼應敬禮十方諸佛，諸佛本行乃至成佛悉生隨喜。如是晝夜各三時，淨身口意業、淨於慈善，具足慚愧清淨之服，所集善根以菩提心而生隨喜，柔軟善作恭敬斷慢。修行三分誦三分法，專心悔過諸不善業更不造新，一切福業悉生隨喜，集滿相好。勸請諸佛轉於法輪，於說悉受持一切法。願佛久壽增長善根，令我國土亦復如是。
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「復次長者！在家菩薩受持八戒修沙門行，應當親近淨戒德行沙門婆羅門，依止給使不見其過；若見沙門越於戒行不應不敬。又佛如來是應供、正遍覺，戒行所勳，定、慧、解脫、解脫知見所勳。袈裟無有滓濁，一切結染皆悉捨離。仙聖之幢倍生恭敬，於彼比丘生大悲心，彼不應為如此惡行。諸佛世尊名寂、調伏、一切悉知，聖幢相服不寂不調、不伏不知，作此非法。如世尊說，不輕未學，非是彼過是結使咎，以結使故現造是惡。此佛法中有於出法，是人能出則有是處。若解是結，修行正觀得至初果，定趣無上正真之道。何以故？智能害結。世尊又說，人則不應妄輕量人，則為自傷。如來所知非我所知，是故不應瞋嫌害彼。
「復次長者！在家菩薩受持八戒修沙門行，應當親近淨戒德行沙門婆羅門，依止給使不見其過；若見沙門越於戒行不應不敬。又佛如來是應供、正遍覺，戒行所勳，定、慧、解脫、解脫知見所勳。袈裟無有滓濁，一切結染皆悉捨離。仙聖之幢倍生恭敬，於彼比丘生大悲心，彼不應為如此惡行。諸佛世尊名寂、調伏、一切悉知，聖幢相服不寂不調、不伏不知，作此非法。如世尊說，不輕未學，非是彼過是結使咎，以結使故現造是惡。此佛法中有於出法，是人能出則有是處。若解是結，修行正觀得至初果，定趣無上正真之道。何以故？智能害結。世尊又說，人則不應妄輕量人，則為自傷。如來所知非我所知，是故不應瞋嫌害彼。
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「復次長者！在家菩薩若入僧坊，在門而住，五體敬禮然後乃入。當如是觀：此處即是空行之處、無相行處、無作行處、慈悲喜捨四梵行處。是正行正住所安之處，我當何時捨於家垢？我當何時住如是行？應生如是欲出家心。無有在家修集無上正覺之道，皆悉出家趣空閑林修集得成無上正道。在家多塵污，出家妙好。在家具縛，出家無礙。在家多垢，出家捨離。在家惡攝，出家善攝。在家沒於愛欲淤泥，出家遠離愛欲淤泥。在家凡俱，出家智俱。在家邪命，出家淨命。在家多垢，出家無垢。在家衰減，出家無減。在家處憂，出家歡喜。在家則是眾惡梯隥，出家離隥。在家繫縛，出家解脫。在家畏懼，出家無畏。在家謫罰，出家無罰。在家多患，出家無患。在家煩熱，出家無熱。在家多求苦，出家無求樂。在家掉動，出家無動。在家貧苦，出家無苦。在家怯弱，出家無怯。在家下賤，出家尊貴。在家熾然，出家寂靜。在家利他，出家自利。在家之人無潤精氣，出家之人有大滋潤。在家結樂，出家滅樂。在家增刺，出家無刺。在家成小法，出家成大法。在家不調，出家調伏。在家離戒，出家護戒。在家增長淚乳血海，出家乾竭淚乳血海。在家之人諸佛聲聞緣覺所呵，出家之人諸佛聲聞緣覺所讚。在家無足，出家知足。在家魔喜，出家魔憂。在家不降伏，出家降伏。在家奴僕，出家為主。在家生死際，出家涅槃際。在家墮落，出家拔墮。在家闇冥，出家明炤。在家之人根不自在，出家之人諸根自在。在家狂逸，出家不逸。在家不相應，出家相應。在家下觀，出家上觀。在家多營，出家少營。在家少力，出家大力。在家諂曲，出家正直。在家多憂，出家無憂。在家箭俱，出家除箭。在家病患，出家無病。在家老法，出家壯法。在家放逸命，出家修慧命。在家誑詐，出家無詐。在家多作，出家無作。在家毒器，出家甘露器。在家災患，出家無災害。在家不捨，出家放捨。在家之人取於毒果，出家之人取無毒果。在家之人不愛相應，出家不與不愛相應。在家癡重，出家智輕。在家失方便，出家淨方便。在家失正意，出家淨正意。在家失至意，出家淨至意。在家之人不能作救，出家作救。在家造窮劣，出家不造窮。在家非舍，出家作舍。在家非歸，出家作歸。在家多怒，出家多慈。在家負擔，出家捨擔。在家不盡一切諍訟，出家盡諍。在家有過，出家無過。在家怱務，出家閑務。在家熱惱，出家離熱。在家多讎，出家無讎。在家貯聚，出家無聚。在家財堅，出家德堅。在家憂俱，出家寂憂。在家損耗，出家增益。在家易得，出家之人億劫難得。
「復次長者！在家菩薩若入僧坊，在門而住，五體敬禮然後乃入。當如是觀：此處即是空行之處、無相行處、無作行處、慈悲喜捨四梵行處。是正行正住所安之處，我當何時捨於家垢？我當何時住如是行？應生如是欲出家心。無有在家修集無上正覺之道，皆悉出家趣空閑林修集得成無上正道。在家多塵污，出家妙好。在家具縛，出家無礙。在家多垢，出家捨離。在家惡攝，出家善攝。在家沒於愛欲淤泥，出家遠離愛欲淤泥。在家凡俱，出家智俱。在家邪命，出家淨命。在家多垢，出家無垢。在家衰減，出家無減。在家處憂，出家歡喜。在家則是眾惡梯隥，出家離隥。在家繫縛，出家解脫。在家畏懼，出家無畏。在家謫罰，出家無罰。在家多患，出家無患。在家煩熱，出家無熱。在家多求苦，出家無求樂。在家掉動，出家無動。在家貧苦，出家無苦。在家怯弱，出家無怯。在家下賤，出家尊貴。在家熾然，出家寂靜。在家利他，出家自利。在家之人無潤精氣，出家之人有大滋潤。在家結樂，出家滅樂。在家增刺，出家無刺。在家成小法，出家成大法。在家不調，出家調伏。在家離戒，出家護戒。在家增長淚乳血海，出家乾竭淚乳血海。在家之人諸佛聲聞緣覺所呵，出家之人諸佛聲聞緣覺所讚。在家無足，出家知足。在家魔喜，出家魔憂。在家不降伏，出家降伏。在家奴僕，出家為主。在家生死際，出家涅槃際。在家墮落，出家拔墮。在家闇冥，出家明炤。在家之人根不自在，出家之人諸根自在。在家狂逸，出家不逸。在家不相應，出家相應。在家下觀，出家上觀。在家多營，出家少營。在家少力，出家大力。在家諂曲，出家正直。在家多憂，出家無憂。在家箭俱，出家除箭。在家病患，出家無病。在家老法，出家壯法。在家放逸命，出家修慧命。在家誑詐，出家無詐。在家多作，出家無作。在家毒器，出家甘露器。在家災患，出家無災害。在家不捨，出家放捨。在家之人取於毒果，出家之人取無毒果。在家之人不愛相應，出家不與不愛相應。在家癡重，出家智輕。在家失方便，出家淨方便。在家失正意，出家淨正意。在家失至意，出家淨至意。在家之人不能作救，出家作救。在家造窮劣，出家不造窮。在家非舍，出家作舍。在家非歸，出家作歸。在家多怒，出家多慈。在家負擔，出家捨擔。在家不盡一切諍訟，出家盡諍。在家有過，出家無過。在家怱務，出家閑務。在家熱惱，出家離熱。在家多讎，出家無讎。在家貯聚，出家無聚。在家財堅，出家德堅。在家憂俱，出家寂憂。在家損耗，出家增益。在家易得，出家之人億劫難得。
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在家易作，出家難作。在家順流，出家逆流。在家處流，出家船栰。在家結河，出家越度。在家此岸，出家彼岸。在家纏縛，出家離纏。在家嫌恨，出家寂恨。在家王法，出家佛法。在家愛染污，出家離染。在家生苦，出家生樂。在家淺近，出家深遠。在家易伴，出家難伴。在家妻伴，出家心伴。在家怱務，出家離務。在家逼他苦，出家樂他。在家財施，出家法施。在家持魔幢，出家持佛幢。在家巢窟，出家離巢。在家非道，出家離非道。在家稠林，出家離林。如是長者！在家菩薩漸次思念，我恒河沙等設於大祀，為諸眾生一日悉施，善調法中生出家心，是則堅實施已畢足。我今應當堅修戒聞。彼入僧坊禮如來塔生於三想，我亦當得如是供養，我亦當得慜一切眾生留於舍利。我如是學、如是行、如是精進，疾得阿耨多羅三藐三菩提。設作一切佛諸事已，如佛如來入於涅槃。是入僧坊觀於一切諸比丘德，誰是多聞？誰是說法？誰是持律？誰持阿含？何等比丘持菩薩藏？誰阿練兒？何等比丘少欲乞食、著糞掃衣獨處離欲？誰是修行？誰是坐禪？誰是營事？誰是寺主？悉觀彼行，隨誰人欲不生譏呵。若在寺廟及往聚落，有所言說善護口業。若有比丘乏於衣鉢病藥所須，隨應給與不令起瞋。何以故？諸天及人有妬嫉結，應倍護彼。凡夫人心非阿羅漢，凡夫起過非阿羅漢。彼近多聞為修聞故，親說法者修行決定，近持律者調伏結使不墮犯中，親近持於菩薩藏人於學修行六波羅蜜及修方便，近阿練兒修學獨處，親近修行修學端坐。若有比丘未定位者，須衣施衣、須鉢施鉢，勸彼比丘發無上心。何以故？此非勝處財法攝彼。如是長者！在家菩薩如是善知沙門之行。若有沙門鬪訟諍競而和合之，捨於身命守護正法。長者！在家菩薩見病比丘，捨自肉血令彼病愈。長者！在家菩薩未開施心，不先請他、施已心悔，一切善本以菩提心而為上首。長者、在家菩薩住在家地，如佛教行不忘不失助菩提法，現法無染得增勝法。」
在家易作，出家難作。在家順流，出家逆流。在家處流，出家船栰。在家結河，出家越度。在家此岸，出家彼岸。在家纏縛，出家離纏。在家嫌恨，出家寂恨。在家王法，出家佛法。在家愛染污，出家離染。在家生苦，出家生樂。在家淺近，出家深遠。在家易伴，出家難伴。在家妻伴，出家心伴。在家怱務，出家離務。在家逼他苦，出家樂他。在家財施，出家法施。在家持魔幢，出家持佛幢。在家巢窟，出家離巢。在家非道，出家離非道。在家稠林，出家離林。如是長者！在家菩薩漸次思念，我恒河沙等設於大祀，為諸眾生一日悉施，善調法中生出家心，是則堅實施已畢足。我今應當堅修戒聞。彼入僧坊禮如來塔生於三想，我亦當得如是供養，我亦當得慜一切眾生留於舍利。我如是學、如是行、如是精進，疾得阿耨多羅三藐三菩提。設作一切佛諸事已，如佛如來入於涅槃。是入僧坊觀於一切諸比丘德，誰是多聞？誰是說法？誰是持律？誰持阿含？何等比丘持菩薩藏？誰阿練兒？何等比丘少欲乞食、著糞掃衣獨處離欲？誰是修行？誰是坐禪？誰是營事？誰是寺主？悉觀彼行，隨誰人欲不生譏呵。若在寺廟及往聚落，有所言說善護口業。若有比丘乏於衣鉢病藥所須，隨應給與不令起瞋。何以故？諸天及人有妬嫉結，應倍護彼。凡夫人心非阿羅漢，凡夫起過非阿羅漢。彼近多聞為修聞故，親說法者修行決定，近持律者調伏結使不墮犯中，親近持於菩薩藏人於學修行六波羅蜜及修方便，近阿練兒修學獨處，親近修行修學端坐。若有比丘未定位者，須衣施衣、須鉢施鉢，勸彼比丘發無上心。何以故？此非勝處財法攝彼。如是長者！在家菩薩如是善知沙門之行。若有沙門鬪訟諍競而和合之，捨於身命守護正法。長者！在家菩薩見病比丘，捨自肉血令彼病愈。長者！在家菩薩未開施心，不先請他、施已心悔，一切善本以菩提心而為上首。長者、在家菩薩住在家地，如佛教行不忘不失助菩提法，現法無染得增勝法。」
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爾時郁伽長者及諸長者，一切同聲歡喜讚歎：「希有世尊！善說在家過患，而猶未知出家戒行出家功德。世尊！我等亦觀在家多過、出家德大。唯願世尊！哀愍我等願得出家。」
爾時郁伽長者及諸長者，一切同聲歡喜讚歎：「希有世尊！善說在家過患，而猶未知出家戒行出家功德。世尊！我等亦觀在家多過、出家德大。唯願世尊！哀愍我等願得出家。」
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說是語已，佛告長者：「出家甚難一向淨行。」
說是語已，佛告長者：「出家甚難一向淨行。」
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時諸長者白言：「世尊！實如聖教。唯願世尊聽我出家，當如教行。」
時諸長者白言：「世尊！實如聖教。唯願世尊聽我出家，當如教行。」
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爾時世尊即聽出家。告彌勒菩薩、一切淨菩薩：「汝善丈夫！令是等出家。」時彌勒等令九千長者悉皆出家，是長者等受出家戒。是時復有千長者等，發阿耨多羅三藐三菩提心。
爾時世尊即聽出家。告彌勒菩薩、一切淨菩薩：「汝善丈夫！令是等出家。」時彌勒等令九千長者悉皆出家，是長者等受出家戒。是時復有千長者等，發阿耨多羅三藐三菩提心。
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爾時郁伽長者白言：「世尊已說在家過患功德。善哉世尊！願說出家菩薩戒聞功德之行。云何菩薩善妙法中調伏出家，禮拜起住去來進止？」
爾時郁伽長者白言：「世尊已說在家過患功德。善哉世尊！願說出家菩薩戒聞功德之行。云何菩薩善妙法中調伏出家，禮拜起住去來進止？」
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佛告長者：「善思念之，當為汝說。出家菩薩應如是學、如是住行。」
佛告長者：「善思念之，當為汝說。出家菩薩應如是學、如是住行。」
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「唯然世尊！受教而聽。」
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佛言：「長者！出家菩薩應如是學。我以何緣捨業出家？為修慧故，勤加精進如救頭然。應作是念：我今應住於四聖種樂行頭陀。長者！云何出家菩薩修四聖種？是出家菩薩隨所有衣應生知足，歎美知足不為衣故而行妄語。若不得衣，不想不念不生憂惱；設令得衣心不生著。雖服著衣而無繫著不貪不住，知其過咎知於出離隨是知足。不自稱譽不毀他人。長者！出家之人隨所乞食隨所敷具，亦當知足而生歎美，不為敷具而起妄語，不得不念不生憂惱，得不染著無染心畜不悋不繫，知其過咎知出離行隨是知足，終不自稱毀於他人。樂斷樂離、樂於修習，於此樂斷樂離樂修不自稱譽。長者！是名出家菩薩住四聖種。
佛言：「長者！出家菩薩應如是學。我以何緣捨業出家？為修慧故，勤加精進如救頭然。應作是念：我今應住於四聖種樂行頭陀。長者！云何出家菩薩修四聖種？是出家菩薩隨所有衣應生知足，歎美知足不為衣故而行妄語。若不得衣，不想不念不生憂惱；設令得衣心不生著。雖服著衣而無繫著不貪不住，知其過咎知於出離隨是知足。不自稱譽不毀他人。長者！出家之人隨所乞食隨所敷具，亦當知足而生歎美，不為敷具而起妄語，不得不念不生憂惱，得不染著無染心畜不悋不繫，知其過咎知出離行隨是知足，終不自稱毀於他人。樂斷樂離、樂於修習，於此樂斷樂離樂修不自稱譽。長者！是名出家菩薩住四聖種。
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「復次長者！出家菩薩以十功德持著身衣。何等十？為慚恥故，為覆形故，為蚊虻故，為風暴故，不為軟觸不為好故，為於沙門表戒相故，此染色衣令諸人天阿修羅等生塔想故而受持之，解脫而染非欲染衣，寂靜所宜非結所宜，著此染衣不起諸惡修諸善業，不為好故著染服衣，知聖道已我如是作，於一念頃不持染結。長者！是名出家菩薩十事功德持著身衣。
「復次長者！出家菩薩以十功德持著身衣。何等十？為慚恥故，為覆形故，為蚊虻故，為風暴故，不為軟觸不為好故，為於沙門表戒相故，此染色衣令諸人天阿修羅等生塔想故而受持之，解脫而染非欲染衣，寂靜所宜非結所宜，著此染衣不起諸惡修諸善業，不為好故著染服衣，知聖道已我如是作，於一念頃不持染結。長者！是名出家菩薩十事功德持著身衣。
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「復次長者！出家菩薩見十事故，盡其形壽不捨乞食。何等十？我今自活不由他活。若有眾生施我食者，要令安住於三歸處然後受食。若不施食，於是眾生生大悲心。為彼眾生勤行精進，令是眾生所作辦已後食其食。又我不違佛所教勅，為殖滿足根本因故、依降伏慢積聚無見頂因緣故，不為女人丈夫男女共和合故平等乞食。於諸眾生生平等心，集一切智莊嚴具故。長者！出家菩薩見此十利！盡壽不捨於乞食法。若有至心敬信來請！爾時應去。若有請者不至心請！觀有自利！利彼因緣即便應去。
「復次長者！出家菩薩見十事故，盡其形壽不捨乞食。何等十？我今自活不由他活。若有眾生施我食者，要令安住於三歸處然後受食。若不施食，於是眾生生大悲心。為彼眾生勤行精進，令是眾生所作辦已後食其食。又我不違佛所教勅，為殖滿足根本因故、依降伏慢積聚無見頂因緣故，不為女人丈夫男女共和合故平等乞食。於諸眾生生平等心，集一切智莊嚴具故。長者！出家菩薩見此十利！盡壽不捨於乞食法。若有至心敬信來請！爾時應去。若有請者不至心請！觀有自利！利彼因緣即便應去。
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「復次長者！出家菩薩見十利故，終不捨於阿練兒處。何等十？自在除去故，無我持故，捨臥具愛故，寂無愛故，處無可利故，阿練兒處捨身命故，捨眾閙故，如來法中所作作故，寂定適意故，專念無留難故。長者！是名出家菩薩見十德利，盡壽不捨阿練兒處。長者！若阿練兒欲聽法故，有和上阿闍梨因緣事故，為問病故至村聚中，當作是念：今夜還去。若為讀誦在房舍住，應作是念：我今故在阿練若處，住阿練兒處與法相應，於一切物無有諍想，於一切法無障礙想集法無厭。長者！出家菩薩在阿練兒處作如是觀：我以何緣住阿練兒處？非但空處名為沙門，是中多有不調不寂、不堅不相應亦住是中，所謂麞鹿獼猴、鳥獸師子虎狼、賊旃陀羅，是等無有沙門功德。是故我應具阿練兒行沙門義利，謂繫念不亂，得陀羅尼，修大慈大悲，五通自在，滿六波羅蜜，不捨一切智心，修行方便，常以法施攝取眾生教化眾生。不捨攝法，修行六念，勤進修聞，繫念修集正相應行，不證果智，守護正法，信於業報，是名正見。斷於一切妄想分別，是正思惟。隨所解法而為演說，是名正語。除盡業滿，是名正業。斷除結習，是名正命。勤趣於定，是名正進。不忘諸法，是名正念。得一切智知，是名正定。解空不驚、無相不怖、無願不怯，心不執有，依義不依語、依智不依識、依法不依人、依了義經不依不了義經。長者！是名出家菩薩住沙門法。
「復次長者！出家菩薩見十利故，終不捨於阿練兒處。何等十？自在除去故，無我持故，捨臥具愛故，寂無愛故，處無可利故，阿練兒處捨身命故，捨眾閙故，如來法中所作作故，寂定適意故，專念無留難故。長者！是名出家菩薩見十德利，盡壽不捨阿練兒處。長者！若阿練兒欲聽法故，有和上阿闍梨因緣事故，為問病故至村聚中，當作是念：今夜還去。若為讀誦在房舍住，應作是念：我今故在阿練若處，住阿練兒處與法相應，於一切物無有諍想，於一切法無障礙想集法無厭。長者！出家菩薩在阿練兒處作如是觀：我以何緣住阿練兒處？非但空處名為沙門，是中多有不調不寂、不堅不相應亦住是中，所謂麞鹿獼猴、鳥獸師子虎狼、賊旃陀羅，是等無有沙門功德。是故我應具阿練兒行沙門義利，謂繫念不亂，得陀羅尼，修大慈大悲，五通自在，滿六波羅蜜，不捨一切智心，修行方便，常以法施攝取眾生教化眾生。不捨攝法，修行六念，勤進修聞，繫念修集正相應行，不證果智，守護正法，信於業報，是名正見。斷於一切妄想分別，是正思惟。隨所解法而為演說，是名正語。除盡業滿，是名正業。斷除結習，是名正命。勤趣於定，是名正進。不忘諸法，是名正念。得一切智知，是名正定。解空不驚、無相不怖、無願不怯，心不執有，依義不依語、依智不依識、依法不依人、依了義經不依不了義經。長者！是名出家菩薩住沙門法。
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「復次長者！出家菩薩不應親近多人眾中。我應捨彼我之善根，終不捨於一切眾生故，修於善根。長者！出家菩薩有四親近，如來所許。何等為四？長者！出家菩薩親近聽法，是佛所許。親近成熟一切眾生，是佛所許。供養如來，是佛所許。親近不捨一切智心，是佛所許。長者！是名出家菩薩四種親近如來所許。長者！親近是四，勿親近餘。
「復次長者！出家菩薩不應親近多人眾中。我應捨彼我之善根，終不捨於一切眾生故，修於善根。長者！出家菩薩有四親近，如來所許。何等為四？長者！出家菩薩親近聽法，是佛所許。親近成熟一切眾生，是佛所許。供養如來，是佛所許。親近不捨一切智心，是佛所許。長者！是名出家菩薩四種親近如來所許。長者！親近是四，勿親近餘。
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「復次長者！出家菩薩住阿練兒處，應如是念：『我以何故來在此處？我來至此為怖何事？畏誰故來？畏眾閙故、畏親近故、畏貪瞋癡故、畏狂慢故、畏惱熱故、畏慳貪故、畏於色聲香味觸故、畏於陰魔煩惱魔死魔天魔故、無常常畏、無我我畏、苦中樂畏、不淨淨畏、心意識畏、現在捶打畏、我見畏、我我所畏、惡知識畏、利養畏、非時語畏、不見言見畏、不聞言聞畏、不念言念畏、不識言識畏、沙門垢畏、欲界色界無色界畏、一切諸道生死處畏、地獄畏、畜生畏、餓鬼畏，我今怖懼如是等畏，來至於此阿練兒處，不住在家憒閙眾中，若不修行不修念處則不相應，脫是畏故來至此處。過去無量菩薩摩訶薩，一切皆住阿練兒處，解脫諸畏得於無畏，得無畏阿耨多羅三藐三菩提。未來菩薩亦復如是，住阿練兒處脫一切畏，得於無畏無上正道。現在菩薩摩訶薩亦復如是，住阿練兒處修行無畏，得於無畏阿耨多羅三藐三菩提，脫一切畏。是故我今欲得無畏脫一切畏，住阿練兒處。』
「復次長者！出家菩薩住阿練兒處，應如是念：『我以何故來在此處？我來至此為怖何事？畏誰故來？畏眾閙故、畏親近故、畏貪瞋癡故、畏狂慢故、畏惱熱故、畏慳貪故、畏於色聲香味觸故、畏於陰魔煩惱魔死魔天魔故、無常常畏、無我我畏、苦中樂畏、不淨淨畏、心意識畏、現在捶打畏、我見畏、我我所畏、惡知識畏、利養畏、非時語畏、不見言見畏、不聞言聞畏、不念言念畏、不識言識畏、沙門垢畏、欲界色界無色界畏、一切諸道生死處畏、地獄畏、畜生畏、餓鬼畏，我今怖懼如是等畏，來至於此阿練兒處，不住在家憒閙眾中，若不修行不修念處則不相應，脫是畏故來至此處。過去無量菩薩摩訶薩，一切皆住阿練兒處，解脫諸畏得於無畏，得無畏阿耨多羅三藐三菩提。未來菩薩亦復如是，住阿練兒處脫一切畏，得於無畏無上正道。現在菩薩摩訶薩亦復如是，住阿練兒處修行無畏，得於無畏阿耨多羅三藐三菩提，脫一切畏。是故我今欲得無畏脫一切畏，住阿練兒處。』
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「復次長者！出家菩薩住阿練兒處，無怖無畏，應如是學。若有畏者，皆由著我、皆由執我，我為初首。皆由愛我，起我、見我、想我、持我，妄想於我、守護於我。若住阿練兒處不捨執我，是為失利。長者！若住阿練兒處無有我想，是住阿練兒處。無有見著，是住阿練兒處。不住我我所，是住阿練兒處。長者當知，無涅槃想，是住阿練兒處，況煩惱想。長者！謂阿練兒處者，不依著於一切諸法，不住諸法，於諸法無礙，不依色聲香味觸住，住一切法平等無垢，住善調心，棄一切畏住於無畏，住脫一切結流大河，住於聖種，住於少欲，住於知足易滿易養，住充滿智，住如聞修行；住於解脫，觀空無相無作門故；住解脫知見，斷繫縛故；住於邊際，順因緣故；住所住已辦，究竟淨故。長者！猶如空處藥木叢林不怖不畏。如是長者！出家菩薩住阿練兒處，應自生心猶如草木牆壁等想、猶如幻想，是中誰畏誰怖？是以應以無畏觀身，此身非我非我所，無眾生、無壽命、無人、無丈夫、無少年。所言畏者，空名無實，我今不應以無實生畏，如彼空處藥木叢林無主無護。應如是知一切法已，如是善住阿練兒處。何以故？斷憂諍故名阿練兒，無生無護名阿練兒。
「復次長者！出家菩薩住阿練兒處，無怖無畏，應如是學。若有畏者，皆由著我、皆由執我，我為初首。皆由愛我，起我、見我、想我、持我，妄想於我、守護於我。若住阿練兒處不捨執我，是為失利。長者！若住阿練兒處無有我想，是住阿練兒處。無有見著，是住阿練兒處。不住我我所，是住阿練兒處。長者當知，無涅槃想，是住阿練兒處，況煩惱想。長者！謂阿練兒處者，不依著於一切諸法，不住諸法，於諸法無礙，不依色聲香味觸住，住一切法平等無垢，住善調心，棄一切畏住於無畏，住脫一切結流大河，住於聖種，住於少欲，住於知足易滿易養，住充滿智，住如聞修行；住於解脫，觀空無相無作門故；住解脫知見，斷繫縛故；住於邊際，順因緣故；住所住已辦，究竟淨故。長者！猶如空處藥木叢林不怖不畏。如是長者！出家菩薩住阿練兒處，應自生心猶如草木牆壁等想、猶如幻想，是中誰畏誰怖？是以應以無畏觀身，此身非我非我所，無眾生、無壽命、無人、無丈夫、無少年。所言畏者，空名無實，我今不應以無實生畏，如彼空處藥木叢林無主無護。應如是知一切法已，如是善住阿練兒處。何以故？斷憂諍故名阿練兒，無生無護名阿練兒。
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「復次長者！出家菩薩住阿練兒處，應如是學。漸順戒聚，次修定聚，住阿練兒處集於慧聚，住阿練兒處習解脫聚，住阿練兒處生解脫知見聚，住阿練兒處敷助菩提法，住阿練兒處集於十二頭陀功德，住阿練兒處諦方便故，住阿練兒處善知陰故，住阿練兒處等法界故，住阿練兒處削除諸入故，住阿練兒處不忘菩提心故，住阿練兒處觀空無畏故，住阿練兒處不失一切諸善根故，住阿練兒處佛所讚歎，住阿練兒處菩薩所讚，住阿練兒處諸聖所譽，住阿練兒處欲解脫者之所依故，住阿練兒處欲一切智者應住是處。
「復次長者！出家菩薩住阿練兒處，應如是學。漸順戒聚，次修定聚，住阿練兒處集於慧聚，住阿練兒處習解脫聚，住阿練兒處生解脫知見聚，住阿練兒處敷助菩提法，住阿練兒處集於十二頭陀功德，住阿練兒處諦方便故，住阿練兒處善知陰故，住阿練兒處等法界故，住阿練兒處削除諸入故，住阿練兒處不忘菩提心故，住阿練兒處觀空無畏故，住阿練兒處不失一切諸善根故，住阿練兒處佛所讚歎，住阿練兒處菩薩所讚，住阿練兒處諸聖所譽，住阿練兒處欲解脫者之所依故，住阿練兒處欲一切智者應住是處。
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「復次長者！出家菩薩住阿練兒處，以少許事滿六波羅蜜。何以故？住阿練兒處不惜身命，是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於檀波羅蜜。長者！出家菩薩住頭陀戒、身口意戒，是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於尸波羅蜜。長者！云何出家菩薩住阿練兒修習滿於忍波羅蜜？於諸眾生無瞋恚心忍一切智。長者！是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於忍波羅蜜。長者！云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜？而是菩薩應如是學，我不離是處要當得於無生法忍。長者！是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜。長者！云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜？長者！出家菩薩住阿練兒處，捨於禪定教化眾生修諸善根。長者！是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜。長者！云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於般若波羅蜜。長者！是出家菩薩住阿練兒處，應如是學，如我此身空處亦爾，如我此身菩提亦爾，如如無妄想、如空無妄想。長者！是名出家菩薩住阿練兒處修滿般若波羅蜜。長者！出家菩薩住阿練兒處，如是修滿六波羅蜜。長者！出家菩薩成就四法，知阿練兒處。何等四？淨戒、多聞、思惟相應、如法修行，是名出家菩薩知住阿練兒處。復次長者！出家菩薩若結增上不應親彼，住阿練兒處應摧伏結。復次長者！出家菩薩住阿練兒處，應修五通，為化天龍夜叉乾闥婆故。復次長者！出家菩薩應如佛教住阿練兒處。是中我應滿於一切清淨之善，善法所勳，後至城邑聚落說法。長者！是名出家菩薩如是四法住阿練兒處。
「復次長者！出家菩薩住阿練兒處，以少許事滿六波羅蜜。何以故？住阿練兒處不惜身命，是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於檀波羅蜜。長者！出家菩薩住頭陀戒、身口意戒，是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於尸波羅蜜。長者！云何出家菩薩住阿練兒修習滿於忍波羅蜜？於諸眾生無瞋恚心忍一切智。長者！是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於忍波羅蜜。長者！云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜？而是菩薩應如是學，我不離是處要當得於無生法忍。長者！是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜。長者！云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜？長者！出家菩薩住阿練兒處，捨於禪定教化眾生修諸善根。長者！是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜。長者！云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於般若波羅蜜。長者！是出家菩薩住阿練兒處，應如是學，如我此身空處亦爾，如我此身菩提亦爾，如如無妄想、如空無妄想。長者！是名出家菩薩住阿練兒處修滿般若波羅蜜。長者！出家菩薩住阿練兒處，如是修滿六波羅蜜。長者！出家菩薩成就四法，知阿練兒處。何等四？淨戒、多聞、思惟相應、如法修行，是名出家菩薩知住阿練兒處。復次長者！出家菩薩若結增上不應親彼，住阿練兒處應摧伏結。復次長者！出家菩薩住阿練兒處，應修五通，為化天龍夜叉乾闥婆故。復次長者！出家菩薩應如佛教住阿練兒處。是中我應滿於一切清淨之善，善法所勳，後至城邑聚落說法。長者！是名出家菩薩如是四法住阿練兒處。
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「復次長者！出家菩薩從阿練兒處起，受法讀誦，詣於和上阿闍梨所，上中下坐，是我福田；不應懈怠，是我自業；不嫉於彼，應為彼使。應如是觀，如來、應供、正遍覺，一切天世魔梵沙門婆羅門供養福田。佛是一切眾生之父，佛不生心求於給使。我今欲學，我亦當為一切眾生作於給使，我不求他為我給使。何以故？長者！若有比丘重於給使，失法功德。若以財攝，彼當云何？欲使我作故以財攝我，非為法故自失己信。若財攝給使，無大報利。若向和上阿闍梨所，知其心意應如所作，莫令和上阿闍梨不信於我、不敬愛我。彼捨身命為讚誦法故，稱滿其意為功德利，捨於利養讚歎於法。長者！若是菩薩於他人所受持讀誦一四句偈、施戒忍進定慧相應集菩提道，於是師所為法恭敬。如上諸師受持文字章句偈頌，於無量劫應為彼使，不生諂偽一切供養。長者當知，不報其恩況不敬法。長者！若信起善念，念佛法僧、念於無漏、念寂調伏，於無量劫給侍，使令供養和上，猶不報滿和上之恩，長者應如是知。長者當知，若聞法已有無量報得無量智，我應無量供養和上。
「復次長者！出家菩薩從阿練兒處起，受法讀誦，詣於和上阿闍梨所，上中下坐，是我福田；不應懈怠，是我自業；不嫉於彼，應為彼使。應如是觀，如來、應供、正遍覺，一切天世魔梵沙門婆羅門供養福田。佛是一切眾生之父，佛不生心求於給使。我今欲學，我亦當為一切眾生作於給使，我不求他為我給使。何以故？長者！若有比丘重於給使，失法功德。若以財攝，彼當云何？欲使我作故以財攝我，非為法故自失己信。若財攝給使，無大報利。若向和上阿闍梨所，知其心意應如所作，莫令和上阿闍梨不信於我、不敬愛我。彼捨身命為讚誦法故，稱滿其意為功德利，捨於利養讚歎於法。長者！若是菩薩於他人所受持讀誦一四句偈、施戒忍進定慧相應集菩提道，於是師所為法恭敬。如上諸師受持文字章句偈頌，於無量劫應為彼使，不生諂偽一切供養。長者當知，不報其恩況不敬法。長者！若信起善念，念佛法僧、念於無漏、念寂調伏，於無量劫給侍，使令供養和上，猶不報滿和上之恩，長者應如是知。長者當知，若聞法已有無量報得無量智，我應無量供養和上。
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「復次長者！出家菩薩如出家法住。長者！云何名為如出家法住？是出家菩薩聞淨戒已，應如是學修四淨戒。何等為四？謂住聖種樂於頭陀，不親近於在家出家，不諂曲住阿練兒處。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，復應如是學四淨戒。何等四？謂身淨戒亦不得身，謂口淨戒亦不得口，離於諸見發一切智心。長者！是名四淨戒。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，應如是學於四淨戒。何等四？離於我想，棄於我所，遠斷常見，解因緣法。長者！是名四淨戒。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，應如是學於四淨戒。何等四？謂陰無所有，界如法界，入如空聚，不住假名。長者！是名四淨戒。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，應如是學於四淨戒。何等四？知我不得我，聞覺於他令心清淨，心不樂住一切法等，無有動搖。長者！是名四淨戒。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，應如是學於四淨戒。何等四？所謂解空，不畏無相，一切眾生起於大悲，入於無我。長者！是名出家菩薩四種淨戒。
「復次長者！出家菩薩如出家法住。長者！云何名為如出家法住？是出家菩薩聞淨戒已，應如是學修四淨戒。何等為四？謂住聖種樂於頭陀，不親近於在家出家，不諂曲住阿練兒處。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，復應如是學四淨戒。何等四？謂身淨戒亦不得身，謂口淨戒亦不得口，離於諸見發一切智心。長者！是名四淨戒。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，應如是學於四淨戒。何等四？離於我想，棄於我所，遠斷常見，解因緣法。長者！是名四淨戒。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，應如是學於四淨戒。何等四？謂陰無所有，界如法界，入如空聚，不住假名。長者！是名四淨戒。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，應如是學於四淨戒。何等四？知我不得我，聞覺於他令心清淨，心不樂住一切法等，無有動搖。長者！是名四淨戒。復次長者！出家菩薩聞淨戒已，應如是學於四淨戒。何等四？所謂解空，不畏無相，一切眾生起於大悲，入於無我。長者！是名出家菩薩四種淨戒。
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「復次長者！出家菩薩聞淨三昧已，應如是學何等淨三昧？謂一切法無所有。無有二心、正業心、一處心。無動搖心、無戲論心、無亂閙心、無依止心。於心自在無有馳散，不住心界，見心如幻。觀一切法等如法界，無行無住，又亦無起不得內外，三昧同等。住如是法，說名三昧。如是長者！是名出家菩薩觀淨定聚。
「復次長者！出家菩薩聞淨三昧已，應如是學何等淨三昧？謂一切法無所有。無有二心、正業心、一處心。無動搖心、無戲論心、無亂閙心、無依止心。於心自在無有馳散，不住心界，見心如幻。觀一切法等如法界，無行無住，又亦無起不得內外，三昧同等。住如是法，說名三昧。如是長者！是名出家菩薩觀淨定聚。
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「復次長者！出家菩薩聞淨慧聚，聞已應觀何等名為清淨慧聚？是菩薩應如是修學，知於緣法分別智、辯智、疾智、眾生智、攝外眾生智。如是長者！出家菩薩觀淨慧聚。
「復次長者！出家菩薩聞淨慧聚，聞已應觀何等名為清淨慧聚？是菩薩應如是修學，知於緣法分別智、辯智、疾智、眾生智、攝外眾生智。如是長者！出家菩薩觀淨慧聚。
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「復次長者！出家菩薩應如是學，所謂慧者名無繫縛，以無身故；無所執持、無動無住、無形無相、無生無行，如虛空故。長者！若如是觀，名為菩薩住於出家。」
「復次長者！出家菩薩應如是學，所謂慧者名無繫縛，以無身故；無所執持、無動無住、無形無相、無生無行，如虛空故。長者！若如是觀，名為菩薩住於出家。」
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說是法時，八千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸長者得無生法忍。三萬二千眾生遠塵離垢得法眼淨。
說是法時，八千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸長者得無生法忍。三萬二千眾生遠塵離垢得法眼淨。
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爾時郁伽長者歡喜踊躍，以價直百千衣奉上供佛，白言：「世尊！以此善根普施一切諸眾生等，令諸在家菩薩摩訶薩成就如佛所教戒法，諸出家菩薩願令滿足一切諸法，亦令滿足如佛所教。世尊！云何在家菩薩住在家地學出家戒？」
爾時郁伽長者歡喜踊躍，以價直百千衣奉上供佛，白言：「世尊！以此善根普施一切諸眾生等，令諸在家菩薩摩訶薩成就如佛所教戒法，諸出家菩薩願令滿足一切諸法，亦令滿足如佛所教。世尊！云何在家菩薩住在家地學出家戒？」
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如是問已，佛告長者：「在家菩薩具足五法，住在家地學出家戒。何等為五？長者！菩薩住在家地中，不悋一切所有財物，與於一切智心相應，不望果報。復次長者！在家菩薩住在家地，具淨梵行，不習欲想況二和合。復次長者！在家菩薩至於空處修習四禪，以方便力不入正位。復次長者！在家菩薩住在家地，應極精進學於智慧，一切眾生以慈相應。復次長者！在家菩薩住在家地，守護於法亦勸他人。長者！是名在家菩薩住在家地，具足五法學出家戒。」
如是問已，佛告長者：「在家菩薩具足五法，住在家地學出家戒。何等為五？長者！菩薩住在家地中，不悋一切所有財物，與於一切智心相應，不望果報。復次長者！在家菩薩住在家地，具淨梵行，不習欲想況二和合。復次長者！在家菩薩至於空處修習四禪，以方便力不入正位。復次長者！在家菩薩住在家地，應極精進學於智慧，一切眾生以慈相應。復次長者！在家菩薩住在家地，守護於法亦勸他人。長者！是名在家菩薩住在家地，具足五法學出家戒。」
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爾時郁伽長者白言：「世尊！我在家中如世尊教，當如是住增廣佛道，諸出家戒我亦當學。」
爾時郁伽長者白言：「世尊！我在家中如世尊教，當如是住增廣佛道，諸出家戒我亦當學。」
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爾時世尊即便微笑。諸佛常法，若微笑時，種種色光青黃赤白從面門出，遍照無量無邊世界，上過梵世蔽日月光，還遶身三匝入如來頂。爾時阿難。見佛微笑，從坐而起，整於衣服偏袒右肩，右膝著地而白佛言：「大德世尊以何緣笑？諸佛世尊非無緣笑。」
爾時世尊即便微笑。諸佛常法，若微笑時，種種色光青黃赤白從面門出，遍照無量無邊世界，上過梵世蔽日月光，還遶身三匝入如來頂。爾時阿難。見佛微笑，從坐而起，整於衣服偏袒右肩，右膝著地而白佛言：「大德世尊以何緣笑？諸佛世尊非無緣笑。」
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佛告阿難：「汝今見是郁伽長者供如來不？欲修行法作師子吼。」
佛告阿難：「汝今見是郁伽長者供如來不？欲修行法作師子吼。」
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阿難白言：「已見。世尊！已見。善逝！」
阿難白言：「已見。世尊！已見。善逝！」
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「阿難！是郁伽長者住在家地，是賢劫中如來，應供，正遍覺出現於世，常在家供養恭敬是諸如來、護持正法，常在家中住出家戒，廣聞如來無上菩提。」
「阿難！是郁伽長者住在家地，是賢劫中如來，應供，正遍覺出現於世，常在家供養恭敬是諸如來、護持正法，常在家中住出家戒，廣聞如來無上菩提。」
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爾時大德阿難語郁伽長者：「汝見何利樂在家中？有聖智不？」
爾時大德阿難語郁伽長者：「汝見何利樂在家中？有聖智不？」
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答言：「大德！不成大悲不應自謂我是安樂。大德阿難！菩薩摩訶薩忍一切苦不捨眾生。」
答言：「大德！不成大悲不應自謂我是安樂。大德阿難！菩薩摩訶薩忍一切苦不捨眾生。」
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說是語已，佛告阿難：「是郁伽長者住在家地，是賢劫中多化眾生，非出家菩薩百劫百千劫。何以故？阿難！百千出家菩薩所有功德，不如是郁伽長者所有功德。」
說是語已，佛告阿難：「是郁伽長者住在家地，是賢劫中多化眾生，非出家菩薩百劫百千劫。何以故？阿難！百千出家菩薩所有功德，不如是郁伽長者所有功德。」
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大德阿難白佛言：「世尊！此經何名？云何受持？」
大德阿難白佛言：「世尊！此經何名？云何受持？」
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佛告阿難：「是經名『郁伽長者所問』，亦名『在家出家菩薩戒』，亦名『殷重給事師長品』。阿難！若有菩薩得聞是經，是大精進，非下精進住於梵行百千萬倍所不能及也。是故阿難！欲自住進、欲勸他進、欲自住於一切功德、欲勸他住，應聽此經受持讀誦，廣為人說如說修行。阿難！我以是法付囑於汝受持讀誦。何以故？阿難！此法具足一切功德。阿難！若有菩薩與是法相應，則不離與如來相應。阿難！若有菩薩離於是法則為離佛。若有菩薩離於是法，離受持讀誦如說修行，是離見於一切諸佛。何以故？阿難！佛出世事，皆於此經而顯示之。阿難！假令三千大千世界滿中大火，應從中過為正覺故，往聽此經受持讀誦如說修行。阿難！若令三千大千世界滿中七寶恭敬奉施，為聞此法受持讀誦如說修行。阿難！若為過去一切諸佛起七寶塔，以一切供而供養之。阿難！若現在佛及聲聞僧，以諸樂具盡壽供養。阿難！未來諸佛及諸菩薩，悉為奴僕及為弟子而供養之。不聞是經，不受不持、不讀不誦、不轉不住，離是等法，不名供養諸佛如來。阿難！若有菩薩聞於是經，受持讀誦為他廣說如說修行，而是菩薩已為供養三世佛已。何以故？阿難！如說修行則是如來調伏之法。」
佛告阿難：「是經名『郁伽長者所問』，亦名『在家出家菩薩戒』，亦名『殷重給事師長品』。阿難！若有菩薩得聞是經，是大精進，非下精進住於梵行百千萬倍所不能及也。是故阿難！欲自住進、欲勸他進、欲自住於一切功德、欲勸他住，應聽此經受持讀誦，廣為人說如說修行。阿難！我以是法付囑於汝受持讀誦。何以故？阿難！此法具足一切功德。阿難！若有菩薩與是法相應，則不離與如來相應。阿難！若有菩薩離於是法則為離佛。若有菩薩離於是法，離受持讀誦如說修行，是離見於一切諸佛。何以故？阿難！佛出世事，皆於此經而顯示之。阿難！假令三千大千世界滿中大火，應從中過為正覺故，往聽此經受持讀誦如說修行。阿難！若令三千大千世界滿中七寶恭敬奉施，為聞此法受持讀誦如說修行。阿難！若為過去一切諸佛起七寶塔，以一切供而供養之。阿難！若現在佛及聲聞僧，以諸樂具盡壽供養。阿難！未來諸佛及諸菩薩，悉為奴僕及為弟子而供養之。不聞是經，不受不持、不讀不誦、不轉不住，離是等法，不名供養諸佛如來。阿難！若有菩薩聞於是經，受持讀誦為他廣說如說修行，而是菩薩已為供養三世佛已。何以故？阿難！如說修行則是如來調伏之法。」
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說是語已，大德阿難、郁伽長者、乾闥婆、世間天人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。
說是語已，大德阿難、郁伽長者、乾闥婆、世間天人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。
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大寶積經卷第八十二
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