大寶積經卷第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第七十八

後秦三藏羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦三藏羅什譯

富樓那會第十七之二具善根品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那會第十七之二具善根品第四

爾時佛告富樓那：「菩薩摩訶薩發於大乘，常當修習親近四法，則能具攝一切善法，亦能具足一切善根。何等四法？富樓那！善男子善女人發大乘心，修習親近行忍辱法。如是修行忍辱法時，如心平等故，則得平等波羅蜜，亦得一切眾生平等波羅蜜，是菩薩成就心平等波羅蜜、智平等波羅蜜。若行若立、若坐若臥、若覺若睡，時有人來，若持屎瓶、若持毒瓶、若持沸湯瓶、若諸糞掃、若持火炭、若持屎尿、若持熱灰、搥其頭上、若搥其身，菩薩於此不應瞋恨令心散亂而生忿恚，不應自言我有何罪，又不應以惡心視彼，但應一心求自利法，於所修事專心不捨。應當如是調伏其心：『是人為以何因緣故，持此屎瓶毒瓶灰火來加我身？我身不以此物因緣而得痛惱。』菩薩是時應如是觀眾因緣法，誰與此物？此物異誰？以何物與？是人如是如實思惟，不見有法誰是與者、誰是受者、何者是法。如是正念思惟觀時，此彼不可得故，一切諸法皆不可得、皆不可見。是菩薩不得、不見一切法故，不生瞋恨。富樓那！若菩薩如是思惟猶有瞋恨心起，復應如是正念思惟：『何觸因緣使我身痛？是諸觸者為觸何處？為在於身、為在於心？若在身者，身如草木瓦石影像，無覺無知，非我非彼。若在心者，心無形色，念念生滅須臾不住，非我非彼。但以虛妄憶想分別，說言是苦、是樂、不苦不樂。我今不應生此虛妄憶想分別，我今應觀平等實相，我當修習賢聖所作，不應隨逐凡夫所作。何等為是賢聖所作？謂於諸法遠離解脫。我為遠離故學，不為和合故學。如是虛妄憶想分別是皆和合。為誰和合？為是貪欲和合。為是瞋恚愚癡和合。云何名為貪欲瞋恚愚癡和合？以身癡故、身見癡故、貪身見故，身受苦時瞋恚他人，是名瞋恚和合。有以身見癡故、貪身見故，不隨意故瞋恚他人，是名愚癡和合。若人如是，三毒所縛，或起如是罪業因緣，諸佛不救，何況餘人。我應善觀諸因緣法、觀於空法。』菩薩如是隨順正觀諸因緣法，不見有法誰與誰受、以何物與。爾時菩薩當作是念：『一切諸法從眾緣生，自性本空定不可得。我當云何於無所得虛妄法中，得法作業而生瞋恚、起行因緣？我今應生無瞋恨心，修行無作無起無生之法，當觀空法不隨我心。我今應觀不作不起無生之法，不應依止起作之法。我應如實思惟諸法，我今不應於此虛妄無所有中而強作法，虛妄強作謂是瞋恨。所以者何？依止法體則有瞋恨，諸法實相畢竟空中無法本體可依止者。』菩薩如是思惟諸法，其心寂然瞋恨不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告富樓那：「菩薩摩訶薩發於大乘，常當修習親近四法，則能具攝一切善法，亦能具足一切善根。何等四法？富樓那！善男子善女人發大乘心，修習親近行忍辱法。如是修行忍辱法時，如心平等故，則得平等波羅蜜，亦得一切眾生平等波羅蜜，是菩薩成就心平等波羅蜜、智平等波羅蜜。若行若立、若坐若臥、若覺若睡，時有人來，若持屎瓶、若持毒瓶、若持沸湯瓶、若諸糞掃、若持火炭、若持屎尿、若持熱灰、搥其頭上、若搥其身，菩薩於此不應瞋恨令心散亂而生忿恚，不應自言我有何罪，又不應以惡心視彼，但應一心求自利法，於所修事專心不捨。應當如是調伏其心：『是人為以何因緣故，持此屎瓶毒瓶灰火來加我身？我身不以此物因緣而得痛惱。』菩薩是時應如是觀眾因緣法，誰與此物？此物異誰？以何物與？是人如是如實思惟，不見有法誰是與者、誰是受者、何者是法。如是正念思惟觀時，此彼不可得故，一切諸法皆不可得、皆不可見。是菩薩不得、不見一切法故，不生瞋恨。富樓那！若菩薩如是思惟猶有瞋恨心起，復應如是正念思惟：『何觸因緣使我身痛？是諸觸者為觸何處？為在於身、為在於心？若在身者，身如草木瓦石影像，無覺無知，非我非彼。若在心者，心無形色，念念生滅須臾不住，非我非彼。但以虛妄憶想分別，說言是苦、是樂、不苦不樂。我今不應生此虛妄憶想分別，我今應觀平等實相，我當修習賢聖所作，不應隨逐凡夫所作。何等為是賢聖所作？謂於諸法遠離解脫。我為遠離故學，不為和合故學。如是虛妄憶想分別是皆和合。為誰和合？為是貪欲和合。為是瞋恚愚癡和合。云何名為貪欲瞋恚愚癡和合？以身癡故、身見癡故、貪身見故，身受苦時瞋恚他人，是名瞋恚和合。有以身見癡故、貪身見故，不隨意故瞋恚他人，是名愚癡和合。若人如是，三毒所縛，或起如是罪業因緣，諸佛不救，何況餘人。我應善觀諸因緣法、觀於空法。』菩薩如是隨順正觀諸因緣法，不見有法誰與誰受、以何物與。爾時菩薩當作是念：『一切諸法從眾緣生，自性本空定不可得。我當云何於無所得虛妄法中，得法作業而生瞋恚、起行因緣？我今應生無瞋恨心，修行無作無起無生之法，當觀空法不隨我心。我今應觀不作不起無生之法，不應依止起作之法。我應如實思惟諸法，我今不應於此虛妄無所有中而強作法，虛妄強作謂是瞋恨。所以者何？依止法體則有瞋恨，諸法實相畢竟空中無法本體可依止者。』菩薩如是思惟諸法，其心寂然瞋恨不起。

「又是菩薩，若行若立、若坐若臥、若覺若睡，時有人來，以好美香末香塗香、以好名花散其身上，若以上妙香花瓔珞、瞻蔔花、鬘婆梨師花、鬘眾華瓔珞以覆其身，若以上妙細軟衣服，謂加尸衣、若拘攝衣、若拘珍婆衣、若憍施耶衣、若芻摩衣、若劫貝衣、若細欽婆羅、若細繒衣，以如是等柔軟細衣以覆其身。若以上妙繒蓋幢幡張施其上，若以諸天名花香妙、衣珍寶瓔珞以覆其身，若以天上甘美飲食而以進上。菩薩於此種種供養，不應生愛令心貪著，不以此緣親附其人。隨順其意往來問訊，不應偏心而起愛著。菩薩於此應以等心，通達一切諸法平等，應作是念：『我於眾生不應瞋恨、不應愛念。所以者何？憎愛二事俱是煩惱。我今於此不應生愛，應善通了諸法如實。所以者何？諸煩惱中，愛緣所合此最為重。如是煩惱深徹骨髓，謂於能生結使法中愛心染著。所以者何？所貪著事若不隨意則生瞋恨。人皆自欲貪愛其身，有侵惱者則生瞋恨。是故當知，瞋恚則是染愛果報，貪著則是愚癡果報。我今當離染愛惡心，於諸法中無所貪著。我等不為貪欲故學、不為瞋恚故學、不為愚癡故學，我當廣學諸法真實，於諸法相如實觀之，隨所說中當如實行。但應依止業報因緣，於諸供養苦惱事中，當知皆是宿業行緣，是故於諸隨順法中不生喜愛、違逆法中不生瞋恨，但應清淨其心無所忿恚，不令隨愛隨瞋隨癡惡法得生於心。』富樓那！菩薩成就此初法者，能得具足一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又是菩薩，若行若立、若坐若臥、若覺若睡，時有人來，以好美香末香塗香、以好名花散其身上，若以上妙香花瓔珞、瞻蔔花、鬘婆梨師花、鬘眾華瓔珞以覆其身，若以上妙細軟衣服，謂加尸衣、若拘攝衣、若拘珍婆衣、若憍施耶衣、若芻摩衣、若劫貝衣、若細欽婆羅、若細繒衣，以如是等柔軟細衣以覆其身。若以上妙繒蓋幢幡張施其上，若以諸天名花香妙、衣珍寶瓔珞以覆其身，若以天上甘美飲食而以進上。菩薩於此種種供養，不應生愛令心貪著，不以此緣親附其人。隨順其意往來問訊，不應偏心而起愛著。菩薩於此應以等心，通達一切諸法平等，應作是念：『我於眾生不應瞋恨、不應愛念。所以者何？憎愛二事俱是煩惱。我今於此不應生愛，應善通了諸法如實。所以者何？諸煩惱中，愛緣所合此最為重。如是煩惱深徹骨髓，謂於能生結使法中愛心染著。所以者何？所貪著事若不隨意則生瞋恨。人皆自欲貪愛其身，有侵惱者則生瞋恨。是故當知，瞋恚則是染愛果報，貪著則是愚癡果報。我今當離染愛惡心，於諸法中無所貪著。我等不為貪欲故學、不為瞋恚故學、不為愚癡故學，我當廣學諸法真實，於諸法相如實觀之，隨所說中當如實行。但應依止業報因緣，於諸供養苦惱事中，當知皆是宿業行緣，是故於諸隨順法中不生喜愛、違逆法中不生瞋恨，但應清淨其心無所忿恚，不令隨愛隨瞋隨癡惡法得生於心。』富樓那！菩薩成就此初法者，能得具足一切功德。」

爾時世尊欲明了此義而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲明了此義而說偈言。

「我常讚智慧， 亦讚持戒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我常讚智慧， 亦讚持戒者，

稱揚行忍辱， 亦常讚多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚行忍辱， 亦常讚多聞。

我讚行善法， 慈心愛語者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我讚行善法， 慈心愛語者，

為饒益眾生， 隨宜讚眾德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為饒益眾生， 隨宜讚眾德。

我常訶五欲， 瞋恨愚癡人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常訶五欲， 瞋恨愚癡人，

嫉妬慢諂曲， 濁亂嬈眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嫉妬慢諂曲， 濁亂嬈眾生。

懈怠嬾惰心， 𢤱戾難與語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠嬾惰心， 𢤱戾難與語，

背恩無反復， 小事發大恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背恩無反復， 小事發大恚。

貪求於利養， 我當得利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪求於利養， 我當得利養，

不欲令人得， 是等我不讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不欲令人得， 是等我不讚。

小智於利養， 自欲嫉彼得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小智於利養， 自欲嫉彼得，

於他家生苦， 是等我不讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他家生苦， 是等我不讚。

為求得利養， 轉易威儀行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求得利養， 轉易威儀行，

此命非清淨， 離我法甚遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此命非清淨， 離我法甚遠。

不修行道者， 有此諸過咎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不修行道者， 有此諸過咎，

是等惡道緣， 無一事可讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等惡道緣， 無一事可讚。

不斷惡我見， 貪愛心則多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷惡我見， 貪愛心則多，

貪愛心多故， 勤求於利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛心多故， 勤求於利養。

菩薩作是念： 『行忍益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩作是念： 『行忍益眾生，

摧伏剛強心， 疾得成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏剛強心， 疾得成佛道。

我當行慈心， 忍辱愍眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當行慈心， 忍辱愍眾生，

而知諸法空， 從緣無所屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而知諸法空， 從緣無所屬。

何緣有諸法？ 是法興於心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣有諸法？ 是法興於心，

妄想生瞋恚， 不念則皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想生瞋恚， 不念則皆空。

妄想生三界， 相續身不絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想生三界， 相續身不絕，

不分別妄想， 則無如是過。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別妄想， 則無如是過。』

常思量諸法， 知皆從緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常思量諸法， 知皆從緣生，

常觀諸法空， 而能度一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常觀諸法空， 而能度一切。

離戒苦眾生， 憍慢所傷害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離戒苦眾生， 憍慢所傷害，

為說滅苦法， 多有所饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說滅苦法， 多有所饒益。

若人從東來， 南西北四維， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人從東來， 南西北四維，

執持屎毒瓶， 以搥其頭上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持屎毒瓶， 以搥其頭上。

我不生瞋心， 誰與誰受者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不生瞋心， 誰與誰受者？

何法名為我？ 觀以勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何法名為我？ 觀以勤精進。

不惡色視彼， 何罪而見加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惡色視彼， 何罪而見加，

但發堅強思， 慈心覆於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但發堅強思， 慈心覆於彼。

知是宿業緣， 今受此果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是宿業緣， 今受此果報，

償已更不作， 安住佛道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 償已更不作， 安住佛道中。

餘人無有此， 輕毀苦惱事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘人無有此， 輕毀苦惱事，

此必是業緣， 雖久而不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此必是業緣， 雖久而不失。

眾生在世間， 常起善惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生在世間， 常起善惡業，

我今受此苦， 當知是業緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今受此苦， 當知是業緣。

若還以惡報， 後復受苦果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若還以惡報， 後復受苦果，

寧可以惡事， 而加於彼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧可以惡事， 而加於彼人。

當求無上法， 求已為人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當求無上法， 求已為人說，

度脫眾生類， 一切諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫眾生類， 一切諸苦惱。

若人以香花， 瓔珞供養我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人以香花， 瓔珞供養我，

不應生愛心， 當習平等觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應生愛心， 當習平等觀。

憎愛則非道， 常應行捨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憎愛則非道， 常應行捨心，

當正觀諸法， 誰與誰受者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當正觀諸法， 誰與誰受者？

空與空受耶？ 內空外亦空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空與空受耶？ 內空外亦空，

空無與無受， 一切皆無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無與無受， 一切皆無我。

空無有貪離， 空無有煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無有貪離， 空無有煩惱，

亦無有清淨， 離垢淨是空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有清淨， 離垢淨是空。

空中無分別， 空中無諸性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中無分別， 空中無諸性，

空常空無相， 是比清淨道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空常空無相， 是比清淨道。

若使有人來， 段段解我身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使有人來， 段段解我身，

於中不生恚， 知從業緣有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中不生恚， 知從業緣有。

眾生起善惡， 隨業自受果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生起善惡， 隨業自受果，

我必先世惡， 今受此苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我必先世惡， 今受此苦報。

今受此惡報， 觀身如影像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今受此惡報， 觀身如影像，

水沫幻化炎， 無空畢竟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水沫幻化炎， 無空畢竟空。

若人支解身， 有人將養我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人支解身， 有人將養我，

當念報恩者， 不以為歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當念報恩者， 不以為歡喜。

利養不以喜， 惡罵不瞋恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利養不以喜， 惡罵不瞋恨，

二皆是障礙， 非佛正真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二皆是障礙， 非佛正真道。

當離諸一切， 貪愛瞋恚心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當離諸一切， 貪愛瞋恚心，

常當修空寂， 悉斷諸障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當修空寂， 悉斷諸障礙。

忍辱十力本， 諸佛神通原， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱十力本， 諸佛神通原，

無礙智大悲， 皆以忍為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙智大悲， 皆以忍為本。

四諦念正勤， 根力覺道分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦念正勤， 根力覺道分，

皆以忍為本， 何智不修忍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以忍為本， 何智不修忍？

我於波羅奈， 轉無上法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於波羅奈， 轉無上法輪，

亦以忍為本， 諸佛常讚忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以忍為本， 諸佛常讚忍。

汝等亦應修， 空忍無生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等亦應修， 空忍無生滅，

諸法相常爾， 乃得佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法相常爾， 乃得佛功德。

「復次富樓那！菩薩摩訶薩能離五欲，常樂出家心順出家，趣向出家不貪五欲。得出家已離諸憒閙，遠處山林不失善法。菩薩成就此第二法，則能具足一切功德。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩摩訶薩能離五欲，常樂出家心順出家，趣向出家不貪五欲。得出家已離諸憒閙，遠處山林不失善法。菩薩成就此第二法，則能具足一切功德。」爾時世尊以偈頌曰：

「心常樂出家， 而能常出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心常樂出家， 而能常出家，

常樂在山林， 增益功德處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂在山林， 增益功德處。

親近在空閑， 即離五欲著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近在空閑， 即離五欲著，

此中無眾閙， 失諸善法緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無眾閙， 失諸善法緣。

無有諸語言， 往來問訊事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸語言， 往來問訊事，

空閑寂然快， 諸佛所稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空閑寂然快， 諸佛所稱讚。

是故諸菩薩， 所應常親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 所應常親近，

勿貪樂聚落， 近生利養心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿貪樂聚落， 近生利養心。

若得利養喜， 失則生憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得利養喜， 失則生憂惱，

此人供養佛， 不名為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人供養佛， 不名為供養。

欲除如是過， 當離諸利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲除如是過， 當離諸利養，

遠離在空閑， 修習於空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離在空閑， 修習於空法。

「復次富樓那！菩薩常學求法，求已讀誦，謂求淨戒頭陀細法、不求多欲無厭足法，求滅貪欲不益貪欲，求破瞋恚不增瞋恚，求斷愚癡不益愚癡，求破憍慢不求起慢，求破我慢不求長慢，求斷我我所法、不求增我我所法，求無我法、不求依止我人眾生壽命法，常求能得大智慧法、不求退失大智慧法，常求為得無等慧法、不為求得小慧法，求得具足一切諸法、不求不具足諸功德法。求如是法，求已讀誦，思惟正觀，如所說行，為人演說，不求世利乃至不求稱讚善哉，教多眾生令住是法。富樓那！菩薩成就此第三法，能得具足一切功德。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩常學求法，求已讀誦，謂求淨戒頭陀細法、不求多欲無厭足法，求滅貪欲不益貪欲，求破瞋恚不增瞋恚，求斷愚癡不益愚癡，求破憍慢不求起慢，求破我慢不求長慢，求斷我我所法、不求增我我所法，求無我法、不求依止我人眾生壽命法，常求能得大智慧法、不求退失大智慧法，常求為得無等慧法、不為求得小慧法，求得具足一切諸法、不求不具足諸功德法。求如是法，求已讀誦，思惟正觀，如所說行，為人演說，不求世利乃至不求稱讚善哉，教多眾生令住是法。富樓那！菩薩成就此第三法，能得具足一切功德。」爾時世尊以偈頌曰：

「菩薩樂出家， 持戒行頭陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩樂出家， 持戒行頭陀，

以是增智慧， 智雨益終流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是增智慧， 智雨益終流。

得是深淨法， 正念思其義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是深淨法， 正念思其義，

於如所說中， 能如所聞行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如所說中， 能如所聞行。

常以清淨心， 為人廣解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以清淨心， 為人廣解說，

饒益諸眾生， 心無所悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益諸眾生， 心無所悕望。

得諸功德味， 自住是法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸功德味， 自住是法中，

亦令餘人住， 是故增佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令餘人住， 是故增佛法。

若於無量劫， 所集諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於無量劫， 所集諸功德，

令皆現在前， 攝入菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令皆現在前， 攝入菩薩道。

故應求深法， 佛所稱讚者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故應求深法， 佛所稱讚者，

常為眾生說， 功德從是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為眾生說， 功德從是生。

「富樓那！菩薩摩訶薩安住持戒頭陀法中，能具一切善根福德。富樓那！過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號彌樓揵馱如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。佛壽六十歲。一會說法，八十億比丘得阿羅漢道。富樓那！彌樓揵馱佛滅後，法住五百歲。般涅槃後七日之中，諸大弟子皆亦隨佛入於涅槃。富樓那！是佛出於五濁惡世，如我今也。諸大弟子滅度之後，多有眾生皆作是念：『沙門法中安隱快樂。我等何不各共出家？』作是念已，咸剃鬚髮法服出家。出家之後唯行三事：一常周旋往來白衣舍，二唯貪著利養自活，三長肌肥無有福慧。行是三事不修餘業，百歲之後諸大弟子皆悉滅盡。是等比丘多與白衣和合，佛諸深經持戒頭陀細行妙法多皆廢捨不復讀誦。富樓那！當爾之時，諸比丘眾樂行五欲貪嗜飲食。爾時國王唯有一子，名陀摩尸利，王甚愛重，時於靜處而作是念：『彌樓揵馱佛為得何法？今諸弟子皆共放逸，與諸白衣所行無異。』作是思惟疑時，有天神來至其所，隱身不現而作是言：『王子！彌樓揵馱佛所得深法清淨決定。』爾時王子聞天所說，即作是言：『彌樓揵馱佛所得深法清淨決定，其事云何？』答言：『王子！是法無色無受想行識、無陰界入、無有五欲亦無欲心。彌樓揵馱佛得是深法清淨決定，為眾生說。』爾時王子復問天言：『我等可得聞是法不？可得解知如說行不？』天言：『王子！汝能一心勤行精進，得之不難。』富樓那！爾時王子即作是念：『今是天神開悟我意，我當出家求是深法。』即詣父母，頭面作禮，白父母言：『我今欲於彌樓揵馱佛法中出家為道。』父母報言：『汝今何用捨我出家？今諸道人於佛法中白衣無異。』爾時父母以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！菩薩摩訶薩安住持戒頭陀法中，能具一切善根福德。富樓那！過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號彌樓揵馱如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。佛壽六十歲。一會說法，八十億比丘得阿羅漢道。富樓那！彌樓揵馱佛滅後，法住五百歲。般涅槃後七日之中，諸大弟子皆亦隨佛入於涅槃。富樓那！是佛出於五濁惡世，如我今也。諸大弟子滅度之後，多有眾生皆作是念：『沙門法中安隱快樂。我等何不各共出家？』作是念已，咸剃鬚髮法服出家。出家之後唯行三事：一常周旋往來白衣舍，二唯貪著利養自活，三長肌肥無有福慧。行是三事不修餘業，百歲之後諸大弟子皆悉滅盡。是等比丘多與白衣和合，佛諸深經持戒頭陀細行妙法多皆廢捨不復讀誦。富樓那！當爾之時，諸比丘眾樂行五欲貪嗜飲食。爾時國王唯有一子，名陀摩尸利，王甚愛重，時於靜處而作是念：『彌樓揵馱佛為得何法？今諸弟子皆共放逸，與諸白衣所行無異。』作是思惟疑時，有天神來至其所，隱身不現而作是言：『王子！彌樓揵馱佛所得深法清淨決定。』爾時王子聞天所說，即作是言：『彌樓揵馱佛所得深法清淨決定，其事云何？』答言：『王子！是法無色無受想行識、無陰界入、無有五欲亦無欲心。彌樓揵馱佛得是深法清淨決定，為眾生說。』爾時王子復問天言：『我等可得聞是法不？可得解知如說行不？』天言：『王子！汝能一心勤行精進，得之不難。』富樓那！爾時王子即作是念：『今是天神開悟我意，我當出家求是深法。』即詣父母，頭面作禮，白父母言：『我今欲於彌樓揵馱佛法中出家為道。』父母報言：『汝今何用捨我出家？今諸道人於佛法中白衣無異。』爾時父母以偈答言：

「『今諸比丘眾， 放逸受五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今諸比丘眾， 放逸受五欲，

耕種行販賣， 白衣無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耕種行販賣， 白衣無有異。

貧窮多苦惱， 不能自活者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧窮多苦惱， 不能自活者，

如是諸人等， 求活故出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 求活故出家。

汝今生王家， 富樂受五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今生王家， 富樂受五欲，

多諸珍寶物， 何用出家為？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多諸珍寶物， 何用出家為？』

「陀摩尸利王子以偈答父母言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀摩尸利王子以偈答父母言：

「『我不求榮位， 若得當捨離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我不求榮位， 若得當捨離，

我今唯欲求， 佛法深淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今唯欲求， 佛法深淨戒。

有天開悟我， 勸進我出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有天開悟我， 勸進我出家，

佛所說深法， 我冀當得知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所說深法， 我冀當得知。

我聞天所說， 心中大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞天所說， 心中大歡喜，

佛法今欲滅， 我當助護持。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法今欲滅， 我當助護持。』

「父母以偈答陀摩尸利言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「父母以偈答陀摩尸利言：

「『深經已滅盡， 無有持誦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『深經已滅盡， 無有持誦者，

汝今當何從， 得聞佛深法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今當何從， 得聞佛深法？

若於四眾中， 有誦深義者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於四眾中， 有誦深義者，

汝先從彼受， 然後可出家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝先從彼受， 然後可出家。』

「陀摩尸利以偈答父母言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀摩尸利以偈答父母言：

「『我今勤精進， 淨戒行頭陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今勤精進， 淨戒行頭陀，

遠處山林中， 求佛深淨法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠處山林中， 求佛深淨法。』

「富樓那！陀摩尸利說此偈已，頭面作禮辭行出家，父母默然不能制止。即詣比丘，剃除鬚髮著袈裟受戒，以恭敬心問諸比丘：『彌樓揵馱佛云何說法教諸弟子？我得聞已當如說修行。』富樓那！諸比丘語陀摩尸利比丘言：『我等不聞佛所說法，但隨和尚諸師所行。汝今亦應行如是法。』爾時陀摩尸利比丘答諸比丘言：『汝等必從貧賤出家，是故今者但貴衣食，所行如是白衣無異。汝等今應與我共求佛深淨法。』時諸比丘以偈答陀摩尸利比丘言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！陀摩尸利說此偈已，頭面作禮辭行出家，父母默然不能制止。即詣比丘，剃除鬚髮著袈裟受戒，以恭敬心問諸比丘：『彌樓揵馱佛云何說法教諸弟子？我得聞已當如說修行。』富樓那！諸比丘語陀摩尸利比丘言：『我等不聞佛所說法，但隨和尚諸師所行。汝今亦應行如是法。』爾時陀摩尸利比丘答諸比丘言：『汝等必從貧賤出家，是故今者但貴衣食，所行如是白衣無異。汝等今應與我共求佛深淨法。』時諸比丘以偈答陀摩尸利比丘言：

「『我等所為者， 是事皆已得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我等所為者， 是事皆已得，

衣食極豐足， 免離王使役， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣食極豐足， 免離王使役，

安隱甚快樂， 無敢輕慢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱甚快樂， 無敢輕慢者，

白衣時苦惱， 今皆無復有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白衣時苦惱， 今皆無復有。

是即名涅槃， 第一快安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是即名涅槃， 第一快安樂，

過是事以外， 我皆不復用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過是事以外， 我皆不復用。

我等多衣鉢， 湯藥物甚多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等多衣鉢， 湯藥物甚多，

白衣常給施， 檀越家亦多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白衣常給施， 檀越家亦多。』

「富樓那！爾時陀摩尸利比丘聞諸比丘說此偈已，心則悲惱涕零啼泣。詣餘精舍，復以是事問諸比丘：『彌樓揵馱佛云何說法教諸弟子？我得聞已當如說行。』諸比丘眾亦如是答。爾時陀摩尸利比丘即便捨離此諸比丘，獨入山林幽遠之處，精誠一心欲求深法。先時彌樓揵馱佛諸弟子中有大弟子名為堅牢，修空閑行獨住深山，少欲知足心樂遠離，所作已辦，六通三明大阿羅漢，亦如我今摩訶迦葉。是堅牢比丘所住深山石窟壁上，書此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！爾時陀摩尸利比丘聞諸比丘說此偈已，心則悲惱涕零啼泣。詣餘精舍，復以是事問諸比丘：『彌樓揵馱佛云何說法教諸弟子？我得聞已當如說行。』諸比丘眾亦如是答。爾時陀摩尸利比丘即便捨離此諸比丘，獨入山林幽遠之處，精誠一心欲求深法。先時彌樓揵馱佛諸弟子中有大弟子名為堅牢，修空閑行獨住深山，少欲知足心樂遠離，所作已辦，六通三明大阿羅漢，亦如我今摩訶迦葉。是堅牢比丘所住深山石窟壁上，書此偈言：

「『生死不斷絕， 貪欲嗜味故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『生死不斷絕， 貪欲嗜味故，

養怨入丘塚， 唐受諸辛苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養怨入丘塚， 唐受諸辛苦。

身臭如死尸， 九孔流不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身臭如死尸， 九孔流不淨，

如廁蟲樂糞， 愚貪身無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如廁蟲樂糞， 愚貪身無異。

憶想妄分別， 則是五欲本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶想妄分別， 則是五欲本，

智者不分別， 五欲則斷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者不分別， 五欲則斷滅。

邪念生貪著， 貪著生煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪念生貪著， 貪著生煩惱，

正念無貪著， 餘煩惱亦盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念無貪著， 餘煩惱亦盡。』

「富樓那！堅牢比丘石窟壁上書此四偈。陀摩尸利比丘經歷深山，見此石窟壁上四偈。見已讀誦思惟其義，未久之間得五神通，至彌樓揵馱佛本所燒處。到已作禮圍遶三匝，結跏趺坐發誓願言：『我不見佛、不聞餘法，不起於此。』富樓那！彌樓揵馱佛所說經名八百千門，釋提桓因誦持是經。釋提桓因知陀摩尸利比丘深心愛法，從忉利天上來下至其所，為說八百千門經，又與四多聞本句、七種重句、十四門句。陀摩尸利比丘聞已誦持，於諸法中得智慧明，彌樓揵馱佛所說清淨應空應離諸深妙經自然在心。又彌樓揵馱佛為現其身，及比丘眾并所住處精舍床榻，大會四眾，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切眾會悉令得見。陀摩尸利比丘於諸法中得智慧眼，從坐處起，漸漸遊行還至本國到父母所，為說清淨應空應離諸深妙經，稱揚讚佛法眾功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！堅牢比丘石窟壁上書此四偈。陀摩尸利比丘經歷深山，見此石窟壁上四偈。見已讀誦思惟其義，未久之間得五神通，至彌樓揵馱佛本所燒處。到已作禮圍遶三匝，結跏趺坐發誓願言：『我不見佛、不聞餘法，不起於此。』富樓那！彌樓揵馱佛所說經名八百千門，釋提桓因誦持是經。釋提桓因知陀摩尸利比丘深心愛法，從忉利天上來下至其所，為說八百千門經，又與四多聞本句、七種重句、十四門句。陀摩尸利比丘聞已誦持，於諸法中得智慧明，彌樓揵馱佛所說清淨應空應離諸深妙經自然在心。又彌樓揵馱佛為現其身，及比丘眾并所住處精舍床榻，大會四眾，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切眾會悉令得見。陀摩尸利比丘於諸法中得智慧眼，從坐處起，漸漸遊行還至本國到父母所，為說清淨應空應離諸深妙經，稱揚讚佛法眾功德。

「富樓那！爾時陀摩尸利比丘父母宮人、大臣官屬，聞是法已信心恭敬，語陀摩尸利比丘言：『唯願大德濟度我等，得於彌樓揵馱佛法中出家。』富樓那！爾時八萬四千人俱，隨逐國王及王夫人一時出家。出家之後，皆號陀摩尸利語諸比丘眾。富樓那！是陀摩尸利比丘還令彌樓揵馱佛法續復熾盛，使多眾生得住其中，是其宿命大慈悲心願護法故。於是陀摩尸利比丘，從一聚落至一聚落，從城至城從國至國，遊行稱讚彌樓揵馱佛及弟子功德。又以清淨應空應離諸深經法，為諸眾生廣演解說。爾時陀摩尸利比丘多為眾人供養恭敬，尊重讚歎名聞流布。富樓那！陀摩尸利比丘如是廣益諸眾生已，後則命終。其諸弟子比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆共和合，以一切香木為積供養燒身。共起塔廟縱廣十里，以眾花香末香塗香瓔珞幡蓋，供養恭敬尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！爾時陀摩尸利比丘父母宮人、大臣官屬，聞是法已信心恭敬，語陀摩尸利比丘言：『唯願大德濟度我等，得於彌樓揵馱佛法中出家。』富樓那！爾時八萬四千人俱，隨逐國王及王夫人一時出家。出家之後，皆號陀摩尸利語諸比丘眾。富樓那！是陀摩尸利比丘還令彌樓揵馱佛法續復熾盛，使多眾生得住其中，是其宿命大慈悲心願護法故。於是陀摩尸利比丘，從一聚落至一聚落，從城至城從國至國，遊行稱讚彌樓揵馱佛及弟子功德。又以清淨應空應離諸深經法，為諸眾生廣演解說。爾時陀摩尸利比丘多為眾人供養恭敬，尊重讚歎名聞流布。富樓那！陀摩尸利比丘如是廣益諸眾生已，後則命終。其諸弟子比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆共和合，以一切香木為積供養燒身。共起塔廟縱廣十里，以眾花香末香塗香瓔珞幡蓋，供養恭敬尊重讚歎。

「富樓那！陀摩尸利比丘臨命終時，願還生此閻浮提內。即得隨願生在王家，名為得念。於彌樓揵馱佛後第三百歲法中出家，以其本願宿命智故，諸門句陀羅尼句自然還得。以得陀羅尼力故，先未聞經能為眾生敷演廣說，不說前身曾所說者。富樓那！時諸陀摩尸利比丘眾中，深智明利厚善根者，聞得念所說諸經，心皆隨喜信受恭敬，供養守護得念比丘。其中比丘無有威德鈍根者、頑鈍闇塞薄善根者，聞得念比丘所說新法，不信不受違逆說過，作是言：『如是等經，我等不從和上諸師所聞，本亦不從陀摩尸利大師所聞。』富樓那！其中深智、依止義者不隨語言，以依義故心不違逆，不違逆故則護彌樓揵馱佛法，恭敬守護得念比丘。富樓那！爾時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，有八十那由他人隨順得念比丘所說經法。富樓那！時陀摩尸利諸弟子眾別為二部：一名陀摩尸利諸比丘眾，二名得念諸比丘眾。得念比丘不說我是陀摩尸利。所以者何？陀摩尸利比丘人皆謂得阿羅漢道非是菩薩，若自說者人則疑惑。得念比丘人皆知是菩薩非阿羅漢。富樓那！得念比丘如是廣利諸眾生已，後復命終。諸弟子眾以一切香木為積供養燒身。四眾普集，為欲供養大師菩薩，共起塔廟縱廣五里，以眾香花末香塗香瓔珞幡蓋，供養恭敬尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！陀摩尸利比丘臨命終時，願還生此閻浮提內。即得隨願生在王家，名為得念。於彌樓揵馱佛後第三百歲法中出家，以其本願宿命智故，諸門句陀羅尼句自然還得。以得陀羅尼力故，先未聞經能為眾生敷演廣說，不說前身曾所說者。富樓那！時諸陀摩尸利比丘眾中，深智明利厚善根者，聞得念所說諸經，心皆隨喜信受恭敬，供養守護得念比丘。其中比丘無有威德鈍根者、頑鈍闇塞薄善根者，聞得念比丘所說新法，不信不受違逆說過，作是言：『如是等經，我等不從和上諸師所聞，本亦不從陀摩尸利大師所聞。』富樓那！其中深智、依止義者不隨語言，以依義故心不違逆，不違逆故則護彌樓揵馱佛法，恭敬守護得念比丘。富樓那！爾時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，有八十那由他人隨順得念比丘所說經法。富樓那！時陀摩尸利諸弟子眾別為二部：一名陀摩尸利諸比丘眾，二名得念諸比丘眾。得念比丘不說我是陀摩尸利。所以者何？陀摩尸利比丘人皆謂得阿羅漢道非是菩薩，若自說者人則疑惑。得念比丘人皆知是菩薩非阿羅漢。富樓那！得念比丘如是廣利諸眾生已，後復命終。諸弟子眾以一切香木為積供養燒身。四眾普集，為欲供養大師菩薩，共起塔廟縱廣五里，以眾香花末香塗香瓔珞幡蓋，供養恭敬尊重讚歎。

「富樓那！得念比丘臨命終時，還復願生此閻浮提。隨願得生大長者家，名為耶舍。以本願故得識宿命，於彌樓揵馱佛第四百歲、始年七歲出家為道，得諸陀羅尼。陀羅尼力故，能為人說所未聞經。於是得念諸比丘眾、陀摩尸利諸比丘眾，其中厚善根者，得聞耶舍所說諸法，心大歡喜皆得法樂。富樓那！是諸比丘依止於義不隨語言，是故聞耶舍比丘聞所未聞應空深經，合第一義，信受不逆，能受持誦如所說行。富樓那！中有比丘頑鈍闇塞薄善根者，從耶舍比丘聞所未聞，所未合第一義應空深經，不信不受違逆毀壞，而作是言：『如是法者，我等不從和尚諸師所聞，亦復不從得念菩薩大師所聞。』富樓那！諸從耶舍比丘聞法歡喜心信受者，皆為陀摩尸利比丘，得念比丘等憎嫉輕慢不聽住止，不共讀誦講說經法，反更謗言：『此非佛法非大師教。』富樓那！爾時耶舍比丘廣宣流布彌樓揵馱佛法，從一聚落至一聚落，為眾生說多所饒益，教化八十億那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心。耶舍比丘所饒益如是，後復命終。其諸隨逐耶舍比丘有七萬人，為耶舍比丘起七萬塔，以眾香花塗香末香瓔珞幡蓋，供養恭敬尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！得念比丘臨命終時，還復願生此閻浮提。隨願得生大長者家，名為耶舍。以本願故得識宿命，於彌樓揵馱佛第四百歲、始年七歲出家為道，得諸陀羅尼。陀羅尼力故，能為人說所未聞經。於是得念諸比丘眾、陀摩尸利諸比丘眾，其中厚善根者，得聞耶舍所說諸法，心大歡喜皆得法樂。富樓那！是諸比丘依止於義不隨語言，是故聞耶舍比丘聞所未聞應空深經，合第一義，信受不逆，能受持誦如所說行。富樓那！中有比丘頑鈍闇塞薄善根者，從耶舍比丘聞所未聞，所未合第一義應空深經，不信不受違逆毀壞，而作是言：『如是法者，我等不從和尚諸師所聞，亦復不從得念菩薩大師所聞。』富樓那！諸從耶舍比丘聞法歡喜心信受者，皆為陀摩尸利比丘，得念比丘等憎嫉輕慢不聽住止，不共讀誦講說經法，反更謗言：『此非佛法非大師教。』富樓那！爾時耶舍比丘廣宣流布彌樓揵馱佛法，從一聚落至一聚落，為眾生說多所饒益，教化八十億那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心。耶舍比丘所饒益如是，後復命終。其諸隨逐耶舍比丘有七萬人，為耶舍比丘起七萬塔，以眾香花塗香末香瓔珞幡蓋，供養恭敬尊重讚歎。

「富樓那！耶舍比丘臨命終時，還復願生此閻浮提。命終之後即得隨願復生王家，生時諸天發大聲言：『今王所生，多益眾生。』即隨此聲字為導師。至年十四，於彌樓揵馱佛法第五百歲出家學道。是導師比丘廣誦經書多聞深入，文詞清辯善巧說法。富樓那！是導師比丘，從一聚落至一聚落，從城至城從國至國，流布彌樓揵馱佛法多所饒益。爾時陀摩尸利、得念、耶舍諸比丘眾，皆來合集，造詣導師欲共毀破。爾時導師比丘知諸比丘來，作是言：『汝諸比丘問難何事？以何事問？云何而問？』諸比丘等聞是語已，憂愁不樂默不能答，不能障礙導師比丘。富樓那！隨此菩薩壽命在世佛法熾盛，隨其終後佛法則滅。是導師比丘末後惡世法欲滅時，從一聚落至一聚落，從城至城從國至國，為多眾生敷說清淨應空深經，化八百萬人令發阿耨多羅三藐三菩提心，是人命終皆生天上。富樓那！是導師比丘所益如是。今夜命終，明日夜法滅。富樓那！彌樓揵馱佛法滅故，諸深清淨應空經法皆悉滅盡。富樓那！如是菩薩摩訶薩以是深經守護佛法，能自具足善根福德。富樓那！是導師菩薩命終之後，即生彼土上方第十世界。時彼佛號善眼多陀阿伽陀、阿羅訶、三藐三佛陀。即復出家，宿世善根福德因緣，深慧明利辯才無盡捷利無礙。是導師比丘於善眼佛法中，八萬四千歲修諸善法。命終更生值第二佛，號日增肩。於是佛所出家修集善根，求阿耨多羅三藐三菩提。命終之後還生此土，復值後佛，號不空行多陀阿伽陀、阿羅呵、三藐三佛陀，於佛法中復行出家，七萬歲中勤修善根求阿耨多羅三藐三菩提，時名首羅不空行。佛授其記言：『我滅之後，是首羅比丘當得作佛，號無礙眼多陀阿伽陀、阿羅呵、三藐三佛陀。』富樓那！菩薩成就是第三法，能得具足一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！耶舍比丘臨命終時，還復願生此閻浮提。命終之後即得隨願復生王家，生時諸天發大聲言：『今王所生，多益眾生。』即隨此聲字為導師。至年十四，於彌樓揵馱佛法第五百歲出家學道。是導師比丘廣誦經書多聞深入，文詞清辯善巧說法。富樓那！是導師比丘，從一聚落至一聚落，從城至城從國至國，流布彌樓揵馱佛法多所饒益。爾時陀摩尸利、得念、耶舍諸比丘眾，皆來合集，造詣導師欲共毀破。爾時導師比丘知諸比丘來，作是言：『汝諸比丘問難何事？以何事問？云何而問？』諸比丘等聞是語已，憂愁不樂默不能答，不能障礙導師比丘。富樓那！隨此菩薩壽命在世佛法熾盛，隨其終後佛法則滅。是導師比丘末後惡世法欲滅時，從一聚落至一聚落，從城至城從國至國，為多眾生敷說清淨應空深經，化八百萬人令發阿耨多羅三藐三菩提心，是人命終皆生天上。富樓那！是導師比丘所益如是。今夜命終，明日夜法滅。富樓那！彌樓揵馱佛法滅故，諸深清淨應空經法皆悉滅盡。富樓那！如是菩薩摩訶薩以是深經守護佛法，能自具足善根福德。富樓那！是導師菩薩命終之後，即生彼土上方第十世界。時彼佛號善眼多陀阿伽陀、阿羅訶、三藐三佛陀。即復出家，宿世善根福德因緣，深慧明利辯才無盡捷利無礙。是導師比丘於善眼佛法中，八萬四千歲修諸善法。命終更生值第二佛，號日增肩。於是佛所出家修集善根，求阿耨多羅三藐三菩提。命終之後還生此土，復值後佛，號不空行多陀阿伽陀、阿羅呵、三藐三佛陀，於佛法中復行出家，七萬歲中勤修善根求阿耨多羅三藐三菩提，時名首羅不空行。佛授其記言：『我滅之後，是首羅比丘當得作佛，號無礙眼多陀阿伽陀、阿羅呵、三藐三佛陀。』富樓那！菩薩成就是第三法，能得具足一切功德。」

爾時世尊欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲明了此義而說偈言：

「菩薩聞甚深， 清淨決定法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩聞甚深， 清淨決定法，

身自能安住， 亦復教餘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身自能安住， 亦復教餘人。

世間不得底， 菩薩而不沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間不得底， 菩薩而不沒，

住於淨戒中， 廣利諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於淨戒中， 廣利諸眾生。

本事及譬喻， 示眾以佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事及譬喻， 示眾以佛道，

諸佛之所說， 此是決定法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之所說， 此是決定法。

菩薩能行利， 亦能利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能行利， 亦能利眾生，

守護諸佛法， 教眾以菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護諸佛法， 教眾以菩提。

眾生如法事， 菩薩皆為作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如法事， 菩薩皆為作，

教眾以佛道， 是則近菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教眾以佛道， 是則近菩提。

護持諸佛道， 亦廣利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持諸佛道， 亦廣利眾生，

諸天龍鬼神， 大人所敬養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍鬼神， 大人所敬養。

是故聞清淨， 諸空深妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故聞清淨， 諸空深妙法，

一心應思求， 是則智增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心應思求， 是則智增長。

「復次富樓那！菩薩摩訶薩具足諸行，諸行具故則能具足善根福德。何等為行？富樓那！菩薩親近善知識，行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧方便。何等為菩薩善知識？菩薩所從聞如是經，及教化方便諸佛阿羅漢，及有深心求佛道菩薩，皆名菩薩善知識。菩薩成就此第四法，則能具足一切功德。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩摩訶薩具足諸行，諸行具故則能具足善根福德。何等為行？富樓那！菩薩親近善知識，行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧方便。何等為菩薩善知識？菩薩所從聞如是經，及教化方便諸佛阿羅漢，及有深心求佛道菩薩，皆名菩薩善知識。菩薩成就此第四法，則能具足一切功德。」爾時世尊以偈頌曰：

「我說諸菩薩， 所當應行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我說諸菩薩， 所當應行法，

施已心歡喜， 無有諸悔恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施已心歡喜， 無有諸悔恨。

云何為歡喜？ 謂樂悉遍身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為歡喜？ 謂樂悉遍身，

常以此喜心， 而行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以此喜心， 而行菩薩道。

菩薩所布施， 迴向於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所布施， 迴向於菩提，

饒益諸眾生， 自利無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益諸眾生， 自利無有量。

若見有乞者， 心生於佛想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見有乞者， 心生於佛想，

念是人今來， 施遺我佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念是人今來， 施遺我佛道。

我因於是人， 得淨佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我因於是人， 得淨佛國土，

是人示我佛， 教化我佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人示我佛， 教化我佛道。

我今值此人， 快得大吉利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今值此人， 快得大吉利，

歡樂遍滿身， 更不樂餘事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡樂遍滿身， 更不樂餘事。

若有人來詣， 遙見而問訊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人來詣， 遙見而問訊，

仁者須何物？ 我當盡相與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者須何物？ 我當盡相與。

若言無所須， 菩薩亦歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言無所須， 菩薩亦歡喜，

為欲教化我， 故言無所須。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲教化我， 故言無所須。

此賢以所樂， 少欲知足法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此賢以所樂， 少欲知足法，

今來開悟我， 使得菩提緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今來開悟我， 使得菩提緣。

我今因此人， 復得教以法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今因此人， 復得教以法，

汝言無所須， 是語為善哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝言無所須， 是語為善哉。

若言須此物， 以是可與我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言須此物， 以是可與我，

菩薩若有者， 歡喜言汝取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若有者， 歡喜言汝取。

若行布施已， 於後無所悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行布施已， 於後無所悔，

以念佛道故， 心常得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以念佛道故， 心常得歡喜。

布施已迴向， 眾生皆有分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施已迴向， 眾生皆有分，

普令無所乏， 盡使得知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令無所乏， 盡使得知足。

若行菩薩道， 眾生聞我名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行菩薩道， 眾生聞我名，

自然知止足， 不生慳貪心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然知止足， 不生慳貪心。

今我國眾生， 順道皆知足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我國眾生， 順道皆知足，

捨諸五欲著， 皆樂行出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨諸五欲著， 皆樂行出家。

如是無量行， 以施而迴向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量行， 以施而迴向，

願常行布施， 眾生亦效我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願常行布施， 眾生亦效我。

菩薩行布施， 以慈覆眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行布施， 以慈覆眾生，

一切諸世間， 無有如是樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 無有如是樂。

如大富長者， 多財饒珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大富長者， 多財饒珍寶，

唯正有一子， 積年久遠行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯正有一子， 積年久遠行。

長者聞子還， 歡樂遍滿身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者聞子還， 歡樂遍滿身，

久別而今歸， 便若如更生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久別而今歸， 便若如更生。

菩薩見乞人， 其心大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見乞人， 其心大歡喜，

長者歡喜分， 十六不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者歡喜分， 十六不及一。

若得施行已， 心則大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得施行已， 心則大歡喜，

慈心所生樂， 此樂無有比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心所生樂， 此樂無有比。

如王治罪人， 勅使支節解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如王治罪人， 勅使支節解，

殺者將殺處， 舉刀垂當下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺者將殺處， 舉刀垂當下。

王恕賜榮位， 是人大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王恕賜榮位， 是人大歡喜，

猶不及菩薩， 施貧得歡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶不及菩薩， 施貧得歡樂。

菩薩行道時， 不求於福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行道時， 不求於福田，

有乞則便與， 故得大歡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有乞則便與， 故得大歡樂。

菩薩若值佛， 羅漢辟支佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若值佛， 羅漢辟支佛，

敬心知難遇， 故往供養施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬心知難遇， 故往供養施。

菩薩有威德， 明利心調順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有威德， 明利心調順，

樂功德求道， 供養佛及眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂功德求道， 供養佛及眾。

不以深恭敬， 奉事諸天神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以深恭敬， 奉事諸天神，

唯除於諸佛， 及諸佛弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除於諸佛， 及諸佛弟子。

若有辟支佛， 自然得涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有辟支佛， 自然得涅槃，

亦行而供養， 有是諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦行而供養， 有是諸功德。

菩薩亦能知， 福田善不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦能知， 福田善不善，

世間諸智者， 不敬惡外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸智者， 不敬惡外道。

安住持戒品， 慈心覆眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住持戒品， 慈心覆眾生，

精進無有比， 忍智多聞廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進無有比， 忍智多聞廣。

行是諸功德， 於世為高尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行是諸功德， 於世為高尊，

能證佛菩提， 轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能證佛菩提， 轉無上法輪。

菩薩能修行， 如是上四法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能修行， 如是上四法，

一切諸善根， 悉皆現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸善根， 悉皆現在前。

無量億數劫， 所修諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億數劫， 所修諸功德，

悉皆攝入此， 所行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆攝入此， 所行菩薩道。

是故諸菩薩， 應常修慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 應常修慈心，

出家處山林， 樂在空閑處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家處山林， 樂在空閑處。

常求諸清淨， 甚深決定法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求諸清淨， 甚深決定法，

具足菩薩行， 以此自增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足菩薩行， 以此自增長。」

神力品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力品第五

爾時世尊以神通力，從身一一毛孔俱放百千萬億光明，又從一一毛孔出如須彌山等大猛火炎，又從一一毛孔出恒河沙等諸佛說法。時會大眾普見如是大神通力。爾時世尊現神力已還復如故，語富樓那言：「汝見如來從諸毛孔出是神力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以神通力，從身一一毛孔俱放百千萬億光明，又從一一毛孔出如須彌山等大猛火炎，又從一一毛孔出恒河沙等諸佛說法。時會大眾普見如是大神通力。爾時世尊現神力已還復如故，語富樓那言：「汝見如來從諸毛孔出是神力不？」

「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已見。世尊！」

「富樓那！如來常有如是神力無有休廢。今諸弟子但知如來在此說法，而我實於十方恒河沙等世界常作佛事無有休息，亦於十方世界如是說法。富樓那！若人實語，何者是無等等無比人？兩足福田極深難測，無邊行者舉足一步，一切眾生不能得知不能思量。何心何行舉足下足，當說我是。富樓那！一切眾生不能思量，如來為以何思何心何行舉足下足。」爾時世尊欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！如來常有如是神力無有休廢。今諸弟子但知如來在此說法，而我實於十方恒河沙等世界常作佛事無有休息，亦於十方世界如是說法。富樓那！若人實語，何者是無等等無比人？兩足福田極深難測，無邊行者舉足一步，一切眾生不能得知不能思量。何心何行舉足下足，當說我是。富樓那！一切眾生不能思量，如來為以何思何心何行舉足下足。」爾時世尊欲明了此義而說偈言：

「世尊以何思、 何行舉下足？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊以何思、 何行舉下足？

動不動眾生， 常不知此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動不動眾生， 常不知此事。

神通力無量， 行處亦無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通力無量， 行處亦無量，

功德無量故， 第一極高尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德無量故， 第一極高尊，

大神慧無量， 無能盡知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神慧無量， 無能盡知者。

假令一切人， 智慧神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令一切人， 智慧神通力，

皆如舍利弗， 及與目揵連， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆如舍利弗， 及與目揵連，

亦不能知我， 舉足下足事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不能知我， 舉足下足事。

正使一切人， 皆作辟支佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切人， 皆作辟支佛，

不知我一步， 況餘深佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知我一步， 況餘深佛法。

假無量日月， 合為一日輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假無量日月， 合為一日輪，

不能及如來， 一毛孔光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能及如來， 一毛孔光明。

假使七萬億， 那由他世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使七萬億， 那由他世界，

日輪縱廣等， 遍照無量土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日輪縱廣等， 遍照無量土。

如是諸大日， 如十方恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸大日， 如十方恒沙，

合以為一日， 一光如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合以為一日， 一光如須彌。

如是諸大日， 常照十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸大日， 常照十方界，

比於佛光明， 不現如焦樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比於佛光明， 不現如焦樹。

是諸大日光， 不能徹樹葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸大日光， 不能徹樹葉，

諸山河石壁， 皆悉能障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸山河石壁， 皆悉能障礙。

如來光所照， 一切須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來光所照， 一切須彌山，

鐵圍金剛山， 徹過無有障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵圍金剛山， 徹過無有障。

光明神通力， 威德無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明神通力， 威德無有量，

誰見不發心？ 唯除於不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰見不發心？ 唯除於不信。

眾生見如是， 光明大神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見如是， 光明大神力，

多發無上心， 我等亦當得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多發無上心， 我等亦當得。」

時佛則微笑， 阿難即問訊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛則微笑， 阿難即問訊：

「世尊何故笑？ 無礙智願答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊何故笑？ 無礙智願答。」

時佛答阿難： 「眾生今見我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛答阿難： 「眾生今見我，

所現大神力， 發心願作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現大神力， 發心願作佛。」

眾中三萬人， 願護持是法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中三萬人， 願護持是法：

「我等於佛後， 讚誦如是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等於佛後， 讚誦如是經。」

「是人我滅後， 得聞是經法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人我滅後， 得聞是經法，

中時及後時， 聞已如說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中時及後時， 聞已如說行。

發道心者難， 深樂佛法難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發道心者難， 深樂佛法難，

後世能持誦， 是等經復難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後世能持誦， 是等經復難。

千萬億數劫， 諸佛出甚難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬億數劫， 諸佛出甚難，

於後末世中， 說是經復難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世中， 說是經復難。」

爾時佛告阿難：「我以如是等經倍囑累汝。所以者何？閻浮提內隨有如是菩薩藏經，則有佛法。阿難！如是等深經滅故，如說行法亦滅。如說行法滅故，佛法則滅。阿難！汝今當以第一供養具供養於我。云何為弟子以第一供養具供養於我？汝心勿謂名花好香末香塗香、幡蓋瓔珞衣服妓樂、讚歎如來為上供養。阿難！如是不名第一供養。若人得聞如是等深經，受持讀誦如所說行，是名以第一供養具供養恭敬尊重讚歎於佛。何以故？諸佛皆共供養恭敬尊重於法，不貴世間諸供養具。是故阿難！今以此經鄭重殷勤囑累於汝。何以故？阿難！我學如是等經，今得阿耨多羅三藐三菩提，轉無上法輪。過去諸佛本行菩薩道時亦學如是等經，得阿耨多羅三藐三菩提，轉無上法輪。未來諸佛亦學如是等經，當得阿耨多羅三藐三菩提，轉無上法輪。現在十方世界諸佛本行菩薩道時，亦學如是等經，得阿耨多羅三藐三菩提，今轉法輪。是故阿難！是菩薩藏經，名為『轉法輪經』，當奉持之。我於波羅奈國梨師山鹿園中，與聲聞弟子轉於法輪。阿難！我今於此竹園中，轉此菩薩藏經不退轉輪，斷一切眾生疑。阿難！過去諸佛亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經，未來諸佛亦皆於此虛空地分說此菩薩藏經，我今得阿耨多羅三藐三菩提，亦於此虛空地分說此菩薩藏經。是故當知，此地是佛大塔，天人世間所供養處。阿難！此地獨有不共功德，所謂過去諸佛於此說諸深經。阿難！所有貪欲瞋恚愚癡眾生，入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡。阿難！如來雖住諸餘精舍，而皆無有如是功德。何以故？阿難！今此迦蘭陀竹林，畜生入者不發婬欲，眾鳥入者非時不鳴。摩竭洴沙澆頂大王昔初登位，與諸婇女入此園中共相娛樂。入以自覺，心無婬欲娛樂戲事。諸婬女眾亦皆自覺，心無有欲不樂戲樂。時王歡喜每作是念：『願世有佛出於我國，我當得見。見已心信。信已供養。當以是園奉上於佛。佛於中住。我當聞法。何以故？可供養者應住此園，非五欲人所應得住。』阿難！洴沙王入此竹園生是善心，皆以過去諸佛住此園中說此菩薩藏經。是故此園所有功德不與餘共，一切世間天、人、阿修羅皆應禮敬。阿難！是園無有虺蛇蜈蚣蚊虻毒螫，若住其中無復毒心，亦是竹園不共功德。我若百歲稱說此園所有功德猶不能盡。何以故？阿難！今此竹園精舍成就無量功德，餘處不爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「我以如是等經倍囑累汝。所以者何？閻浮提內隨有如是菩薩藏經，則有佛法。阿難！如是等深經滅故，如說行法亦滅。如說行法滅故，佛法則滅。阿難！汝今當以第一供養具供養於我。云何為弟子以第一供養具供養於我？汝心勿謂名花好香末香塗香、幡蓋瓔珞衣服妓樂、讚歎如來為上供養。阿難！如是不名第一供養。若人得聞如是等深經，受持讀誦如所說行，是名以第一供養具供養恭敬尊重讚歎於佛。何以故？諸佛皆共供養恭敬尊重於法，不貴世間諸供養具。是故阿難！今以此經鄭重殷勤囑累於汝。何以故？阿難！我學如是等經，今得阿耨多羅三藐三菩提，轉無上法輪。過去諸佛本行菩薩道時亦學如是等經，得阿耨多羅三藐三菩提，轉無上法輪。未來諸佛亦學如是等經，當得阿耨多羅三藐三菩提，轉無上法輪。現在十方世界諸佛本行菩薩道時，亦學如是等經，得阿耨多羅三藐三菩提，今轉法輪。是故阿難！是菩薩藏經，名為『轉法輪經』，當奉持之。我於波羅奈國梨師山鹿園中，與聲聞弟子轉於法輪。阿難！我今於此竹園中，轉此菩薩藏經不退轉輪，斷一切眾生疑。阿難！過去諸佛亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經，未來諸佛亦皆於此虛空地分說此菩薩藏經，我今得阿耨多羅三藐三菩提，亦於此虛空地分說此菩薩藏經。是故當知，此地是佛大塔，天人世間所供養處。阿難！此地獨有不共功德，所謂過去諸佛於此說諸深經。阿難！所有貪欲瞋恚愚癡眾生，入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡。阿難！如來雖住諸餘精舍，而皆無有如是功德。何以故？阿難！今此迦蘭陀竹林，畜生入者不發婬欲，眾鳥入者非時不鳴。摩竭洴沙澆頂大王昔初登位，與諸婇女入此園中共相娛樂。入以自覺，心無婬欲娛樂戲事。諸婬女眾亦皆自覺，心無有欲不樂戲樂。時王歡喜每作是念：『願世有佛出於我國，我當得見。見已心信。信已供養。當以是園奉上於佛。佛於中住。我當聞法。何以故？可供養者應住此園，非五欲人所應得住。』阿難！洴沙王入此竹園生是善心，皆以過去諸佛住此園中說此菩薩藏經。是故此園所有功德不與餘共，一切世間天、人、阿修羅皆應禮敬。阿難！是園無有虺蛇蜈蚣蚊虻毒螫，若住其中無復毒心，亦是竹園不共功德。我若百歲稱說此園所有功德猶不能盡。何以故？阿難！今此竹園精舍成就無量功德，餘處不爾。」

阿難白佛言：「我本不知竹園乃有如是功德。世尊！我本不欲為佛侍者。我今懺謝如是過罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「我本不知竹園乃有如是功德。世尊！我本不欲為佛侍者。我今懺謝如是過罪。」

佛告阿難：「汝初於法得法眼淨，爾時已為除滅是罪也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝初於法得法眼淨，爾時已為除滅是罪也。」