大寶積經卷第七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第七十七

後秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦三藏鳩摩羅什譯

富樓那會第十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那會第十七之一

菩薩行品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城竹園中，與大比丘眾俱，及大菩薩摩訶薩其數無量。爾時慧命富樓那彌多羅尼子從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我欲少有所問，唯願如來垂愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城竹園中，與大比丘眾俱，及大菩薩摩訶薩其數無量。爾時慧命富樓那彌多羅尼子從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我欲少有所問，唯願如來垂愍聽許。」

佛告富樓那：「隨意所問。吾當解說，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「隨意所問。吾當解說，令汝歡喜。」

富樓那言：「我今為諸行上功德名聞高遠、常為眾生求安樂者、諸菩薩摩訶薩故，有所諮請。」爾時富樓那以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那言：「我今為諸行上功德名聞高遠、常為眾生求安樂者、諸菩薩摩訶薩故，有所諮請。」爾時富樓那以偈頌曰：

「行最上功德， 名稱極高遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行最上功德， 名稱極高遠，

淨戒樂法者， 我問其所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨戒樂法者， 我問其所行。

云何修治心？ 云何廣行施？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修治心？ 云何廣行施？

云何度眾生？ 喜心常行道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何度眾生？ 喜心常行道？」

富樓那白佛言：「世尊！我今為是諸大士故，問如是事。菩薩云何修集多聞，猶如大海不可竭盡？云何能集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句？」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那白佛言：「世尊！我今為是諸大士故，問如是事。菩薩云何修集多聞，猶如大海不可竭盡？云何能集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句？」而說偈言：

「菩薩云何求， 多聞如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩云何求， 多聞如大海，

於法得定義， 能善知佛道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法得定義， 能善知佛道？

云何於一言， 而解無量義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於一言， 而解無量義，

能以智慧力， 通達一切法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以智慧力， 通達一切法？

多聞無窮盡， 問難心不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞無窮盡， 問難心不動，

慈愍故說法， 以斷眾生疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈愍故說法， 以斷眾生疑。」

富樓那白佛言：「世尊！我今隨地智力請問如來，諸菩薩摩訶薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉？」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那白佛言：「世尊！我今隨地智力請問如來，諸菩薩摩訶薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉？」而說偈言：

「云何離眾難， 得值遇諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何離眾難， 得值遇諸佛，

得值諸佛已， 速得清淨信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得值諸佛已， 速得清淨信？

得無上信已， 難捨而能捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無上信已， 難捨而能捨，

棄捨一切已， 力行無礙道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨一切已， 力行無礙道？

云何樂出家， 閑靜修空智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂出家， 閑靜修空智？

云何不逆法？ 願具答是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不逆法？ 願具答是事。」

富樓那白佛言：「世尊！我等悉知佛已具足一切智慧，已度一切神通彼岸，於三界中第一高尊，得無有比微妙大智，於諸法中行無障礙。是故我今請問是事。」以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那白佛言：「世尊！我等悉知佛已具足一切智慧，已度一切神通彼岸，於三界中第一高尊，得無有比微妙大智，於諸法中行無障礙。是故我今請問是事。」以偈讚曰：

「佛住上功德， 已度神通岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛住上功德， 已度神通岸，

得無障礙智， 我為勇猛問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無障礙智， 我為勇猛問。

善學一切法， 功德最高勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學一切法， 功德最高勝，

破闇生慧明， 令眾悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破闇生慧明， 令眾悉歡喜。

怨親無憎愛， 無憂無欺誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨親無憎愛， 無憂無欺誑，

大戰勝死王， 摧破魔軍眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大戰勝死王， 摧破魔軍眾。

不執於刀杖， 降伏諸怨敵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不執於刀杖， 降伏諸怨敵，

常有慈悲心， 堅住清淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常有慈悲心， 堅住清淨戒。

世尊無諂曲， 無慢無戲調， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無諂曲， 無慢無戲調，

得證明解脫， 功德中最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得證明解脫， 功德中最勝。

如本所行道， 所得勝智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本所行道， 所得勝智慧，

願今為我說， 云何行得佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願今為我說， 云何行得佛？」

爾時佛告富樓那言：「善哉善哉！汝能諮問如來是事。諦聽諦聽善思念之，當為汝說諸菩薩發心所行，修集一切無量佛法。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告富樓那言：「善哉善哉！汝能諮問如來是事。諦聽諦聽善思念之，當為汝說諸菩薩發心所行，修集一切無量佛法。」爾時世尊以偈頌曰：

「我今說菩薩， 初發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說菩薩， 初發菩提心，

常以勇猛力， 樂行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以勇猛力， 樂行菩薩道。

諸菩薩所行， 種種深心行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩所行， 種種深心行，

於佛得受記， 是事當略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛得受記， 是事當略說。

深心樂法心， 無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心樂法心， 無量無有邊，

種種現諸行， 不以一事成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種現諸行， 不以一事成。

喜心內充滿， 而行於布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜心內充滿， 而行於布施，

施已心無悔， 其意益歡悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施已心無悔， 其意益歡悅。

菩薩作是念： 『眾生常貧窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩作是念： 『眾生常貧窮，

無有多聞財， 我當為求之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有多聞財， 我當為求之。

眾生常貧窮， 皆由於懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生常貧窮， 皆由於懈怠，

我當勤精進， 從是得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當勤精進， 從是得菩提。

我當為眾生， 加心行忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當為眾生， 加心行忍辱，

惡言罵捶打， 默受而不報。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡言罵捶打， 默受而不報。』

當念誰罵我？ 罵者不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當念誰罵我？ 罵者不可得；

罵詈瞋恨者， 皆悉是空事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罵詈瞋恨者， 皆悉是空事。

如是思惟已， 心無有瞋恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟已， 心無有瞋恨，

常修行忍辱， 從是成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修行忍辱， 從是成佛道。

『眾生無善心， 當為作世燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『眾生無善心， 當為作世燈，

令其得歸趣， 無財足以財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其得歸趣， 無財足以財。

眾生可愍傷， 皆共行邪道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生可愍傷， 皆共行邪道，

我當度脫之， 令住於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當度脫之， 令住於涅槃。

眾生皆貧窮， 無有智慧財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生皆貧窮， 無有智慧財，

我得一切智， 令其得充足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得一切智， 令其得充足。』

如是諸菩薩， 為度眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 為度眾生故，

發心求菩提， 行如是等願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心求菩提， 行如是等願。」

佛告富樓那：「諸菩薩摩訶薩種種因緣示現其心，不住一法。所以者何？諸菩薩學一切法，然後得道。菩薩有四大希有事，不見餘法勝此事者。何等四？菩薩能於懈怠眾生勤行精進，是名希有。能於強梁瞋恚眾中修行忍辱，是名希有。見諸眾生行於邪道，自勤正道，是名希有。為度眾生轉生死故，而以深心發阿耨多羅三藐三菩提，是名希有。富樓那！此四希有，是名菩薩最大希有。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「諸菩薩摩訶薩種種因緣示現其心，不住一法。所以者何？諸菩薩學一切法，然後得道。菩薩有四大希有事，不見餘法勝此事者。何等四？菩薩能於懈怠眾生勤行精進，是名希有。能於強梁瞋恚眾中修行忍辱，是名希有。見諸眾生行於邪道，自勤正道，是名希有。為度眾生轉生死故，而以深心發阿耨多羅三藐三菩提，是名希有。富樓那！此四希有，是名菩薩最大希有。」爾時世尊以偈頌曰：

「見懈怠眾生， 勤心發精進： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見懈怠眾生， 勤心發精進：

『我不應效彼， 行諸非法事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我不應效彼， 行諸非法事。

不應效瞋恚， 瞋恚非佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應效瞋恚， 瞋恚非佛道，

常修慈悲心， 菩提從是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修慈悲心， 菩提從是生。

眾生樂邪徑， 依止於邪徑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生樂邪徑， 依止於邪徑，

菩薩求正道， 令眾住正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩求正道， 令眾住正道。

見生死過患， 一心求佛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見生死過患， 一心求佛智，

我得無上財， 當度諸眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得無上財， 當度諸眾生。』

如是希有事， 餘更無勝者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是希有事， 餘更無勝者，

以是故當知， 得離障礙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故當知， 得離障礙法。

設使燒身衣， 頭然猶不救， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使燒身衣， 頭然猶不救，

懈怠心若生， 即應速除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠心若生， 即應速除滅。」

佛告富樓那：「菩薩有四法能生喜心。何等四？見諸眾生安處生死不能精進，自見其身在於佛道修行精進，便生喜心。見諸眾生心常懈怠，自見其身在於佛法勤行精進，便生喜心。見諸眾生瞋恨嫉妬，自見其身無有恚嫉常懷慈悲，便生喜心。不見餘人勤行佛法與我等者，便生喜心。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「菩薩有四法能生喜心。何等四？見諸眾生安處生死不能精進，自見其身在於佛道修行精進，便生喜心。見諸眾生心常懈怠，自見其身在於佛法勤行精進，便生喜心。見諸眾生瞋恨嫉妬，自見其身無有恚嫉常懷慈悲，便生喜心。不見餘人勤行佛法與我等者，便生喜心。」爾時世尊以偈頌曰：

「見眾生懈怠， 已身行精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見眾生懈怠， 已身行精進，

是故此菩薩， 自得歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此菩薩， 自得歡喜心。

見生死過患， 而生厭離心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見生死過患， 而生厭離心，

怖畏三界獄， 勤心求捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖畏三界獄， 勤心求捨離。

眾生樂瞋恨， 自住慈悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生樂瞋恨， 自住慈悲心，

是故此菩薩， 生歡喜悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此菩薩， 生歡喜悅樂。

『眾生所可作， 皆所不應作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『眾生所可作， 皆所不應作，

是故我當求， 無有上佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我當求， 無有上佛道。

是名真實智， 諸佛所稱歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名真實智， 諸佛所稱歎，

我當學是智， 眾生得歸趣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當學是智， 眾生得歸趣。』

是故此菩薩， 常得歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此菩薩， 常得歡喜心，

從有無空偽， 當生真實法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從有無空偽， 當生真實法。」

佛告富樓那：「菩薩有四法，得離諸難、值無難處，值已不失，能修佛法，何等四？一者菩薩謙遜其心柔軟，凡見眾生常言善來，和顏悅色先意問訊，與之共語言常含笑。二者一心求法常樂諮問，勤求善利無有厭足。三者當樂空閑、遠離、獨處。四者自身安住佛菩提道，亦化眾生令住佛道。菩薩有是四法得離諸難、值無難處，值已不失，能修佛法。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「菩薩有四法，得離諸難、值無難處，值已不失，能修佛法，何等四？一者菩薩謙遜其心柔軟，凡見眾生常言善來，和顏悅色先意問訊，與之共語言常含笑。二者一心求法常樂諮問，勤求善利無有厭足。三者當樂空閑、遠離、獨處。四者自身安住佛菩提道，亦化眾生令住佛道。菩薩有是四法得離諸難、值無難處，值已不失，能修佛法。」爾時世尊以偈頌曰：

「具足柔軟心， 常樂行慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具足柔軟心， 常樂行慈悲，

若與眾生語， 謙下心和悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若與眾生語， 謙下心和悅。

常求佛所歎， 甚深微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求佛所歎， 甚深微妙法，

常持清淨戒， 樂行頭陀事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常持清淨戒， 樂行頭陀事。

雖行頭陀法， 亦行深妙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行頭陀法， 亦行深妙智，

是故此菩薩， 離難值無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此菩薩， 離難值無難。

常於諸佛所， 諮問諸深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於諸佛所， 諮問諸深法，

是故智增長， 不生諸難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智增長， 不生諸難處。

常樂在空閑， 清淨行頭陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂在空閑， 清淨行頭陀，

是故此菩薩， 離難值無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此菩薩， 離難值無難。

諸有智慧者， 親近此四法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有智慧者， 親近此四法，

能離一切難， 得值遇諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離一切難， 得值遇諸佛。

得值諸佛已， 具足不壞信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得值諸佛已， 具足不壞信，

能發上精進， 以求於佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能發上精進， 以求於佛智。

是故求智者， 應當學正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故求智者， 應當學正法，

若能學正法， 得佛道不難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能學正法， 得佛道不難。」

多聞品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞品第二

佛告富樓那：「菩薩有四法，則能修集多聞，猶如大海不可竭盡，常能修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。何等四？菩薩求法，所謂十二部經：脩多羅、祇夜、受記經、伽陀、憂陀那、尼陀那、如是諸經、本生經、方廣經、未曾有經、阿波陀那、論議經。求已誦讀，誦讀已正憶念，正憶念已如所說行。富樓那！菩薩有此初法，則能修集多聞，猶如大海不可竭盡。常能修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「菩薩有四法，則能修集多聞，猶如大海不可竭盡，常能修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。何等四？菩薩求法，所謂十二部經：脩多羅、祇夜、受記經、伽陀、憂陀那、尼陀那、如是諸經、本生經、方廣經、未曾有經、阿波陀那、論議經。求已誦讀，誦讀已正憶念，正憶念已如所說行。富樓那！菩薩有此初法，則能修集多聞，猶如大海不可竭盡。常能修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。

「復次富樓那！菩薩於一切法中無所依止，雖入禪定而無所依。無所依故，於諸法中得不住智。得不住智已，於諸法中得無礙知見。何以故？富樓那！無法可貪、作障礙者。菩薩有此三法，則能修集多聞，猶如大海不可竭盡，能常修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩於一切法中無所依止，雖入禪定而無所依。無所依故，於諸法中得不住智。得不住智已，於諸法中得無礙知見。何以故？富樓那！無法可貪、作障礙者。菩薩有此三法，則能修集多聞，猶如大海不可竭盡，能常修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。

「復次富樓那！菩薩以法因緣念佛及念佛法，是人以法因緣念佛念佛法時，不見有法可貪受者。是人不貪受故，於一切法心無所著。是人於一切法無所著故，於諸問難隨所問答而無有礙。菩薩有此三法，則能修集多聞，猶如大海不可竭盡，能常修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩以法因緣念佛及念佛法，是人以法因緣念佛念佛法時，不見有法可貪受者。是人不貪受故，於一切法心無所著。是人於一切法無所著故，於諸問難隨所問答而無有礙。菩薩有此三法，則能修集多聞，猶如大海不可竭盡，能常修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。

「復次富樓那！菩薩成就無所得慈，於行無礙。無所得慈者不受諸事。何以故？富樓那！住此相者，或生貪欲、或生瞋恚、或生愚癡。住彼相者，亦或生貪欲、或生瞋恚、或生愚癡。住事相物相、陰相入相界相、法相非法相者，亦或生貪欲、或生瞋恚、或生愚癡。是故富樓那！所有受相皆名邪見，菩薩悉滅一切諸相修集慈心。眾生敗壞故相亦敗壞，相敗壞故事亦敗壞，事敗壞故見亦敗壞，菩薩爾時壞一切法修集於慈。如是慈者名為無所得慈，如是無所得慈名為法慈，如是法慈名為佛慈。富樓那！何名佛慈？無作無壞，是名佛慈。復次富樓那！如實通達一切諸法，是名佛慈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩成就無所得慈，於行無礙。無所得慈者不受諸事。何以故？富樓那！住此相者，或生貪欲、或生瞋恚、或生愚癡。住彼相者，亦或生貪欲、或生瞋恚、或生愚癡。住事相物相、陰相入相界相、法相非法相者，亦或生貪欲、或生瞋恚、或生愚癡。是故富樓那！所有受相皆名邪見，菩薩悉滅一切諸相修集慈心。眾生敗壞故相亦敗壞，相敗壞故事亦敗壞，事敗壞故見亦敗壞，菩薩爾時壞一切法修集於慈。如是慈者名為無所得慈，如是無所得慈名為法慈，如是法慈名為佛慈。富樓那！何名佛慈？無作無壞，是名佛慈。復次富樓那！如實通達一切諸法，是名佛慈。」

「世尊！云何名為如實通達一切諸法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為如實通達一切諸法？」

佛告富樓那：「所通達者，不言是法、不言非法。何以故？富樓那！若言有法即是非法。若有無法、無有非法，則於其中無有戲論，若無戲論是名涅槃。汝具觀之，極遠極近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「所通達者，不言是法、不言非法。何以故？富樓那！若言有法即是非法。若有無法、無有非法，則於其中無有戲論，若無戲論是名涅槃。汝具觀之，極遠極近。」

富樓那言：「不遠不近。何以故？世尊！如是義者，無方無處、無內無外。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那言：「不遠不近。何以故？世尊！如是義者，無方無處、無內無外。」

佛言：「如是富樓那！於法作數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是富樓那！於法作數。」

「世尊！於何等法為之作數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！於何等法為之作數？」

「富樓那！如諸凡夫所著之法，如來不得不修不證不通達。如是法者為之作數，富樓那！是諸法數不為分別法故。富樓那！今為汝說，如是第一寂滅法者能攝佛道。富樓那！當來有人欣赴世利，若聞此經不樂聽受。富樓那！我此菩提，汝等但以音聲章句少知之耳，其中義趣汝所不知。此義玄遠不可言宣，唯有智者可以內知。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！如諸凡夫所著之法，如來不得不修不證不通達。如是法者為之作數，富樓那！是諸法數不為分別法故。富樓那！今為汝說，如是第一寂滅法者能攝佛道。富樓那！當來有人欣赴世利，若聞此經不樂聽受。富樓那！我此菩提，汝等但以音聲章句少知之耳，其中義趣汝所不知。此義玄遠不可言宣，唯有智者可以內知。」爾時世尊而說偈言：

「不能知義者， 聞佛法憂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不能知義者， 聞佛法憂苦，

若能知義者， 如來為作師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知義者， 如來為作師。

若人佛為師， 是則求涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人佛為師， 是則求涅槃，

無有諍訟心， 能正思量法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諍訟心， 能正思量法。

此中無法生， 亦無有法滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無法生， 亦無有法滅，

無生無有滅， 是諸法實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無有滅， 是諸法實相。

若法無有生， 即無有作起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法無有生， 即無有作起，

是非與一異， 此法中皆無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是非與一異， 此法中皆無。

是名為涅槃， 中無有滅者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為涅槃， 中無有滅者，

若言極遠近， 是二俱為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言極遠近， 是二俱為空。

若能知空者， 即名知涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知空者， 即名知涅槃，

若知涅槃者， 是名我弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知涅槃者， 是名我弟子。

「富樓那！菩薩有此四法，則能修集多聞，猶如大海而不竭盡，能常修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！菩薩有此四法，則能修集多聞，猶如大海而不竭盡，能常修集多聞寶藏，能於諸法得決定義，於諸語言善了章句。」爾時世尊以偈頌曰：

「常欲求多聞， 諸佛所稱歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常欲求多聞， 諸佛所稱歎，

能得定實義， 是故如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得定實義， 是故如大海。

能於一字中， 及與一句義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一字中， 及與一句義，

於千萬億劫， 說之而不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於千萬億劫， 說之而不盡。

故當求正法， 求已正思量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故當求正法， 求已正思量，

勿貪取法相， 不貪佛所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿貪取法相， 不貪佛所讚。

憶念諸如來， 及念於正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念諸如來， 及念於正法，

不以貪競心， 而求於導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以貪競心， 而求於導師。

常於諸眾生， 修行慈愍心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於諸眾生， 修行慈愍心，

而不著眾生， 散滅一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不著眾生， 散滅一切法。

大名稱菩薩， 修習如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大名稱菩薩， 修習如是法，

疾得陀羅尼， 多聞從是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾得陀羅尼， 多聞從是生。

猶如虛空性， 無增無有減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空性， 無增無有減，

法性亦如是， 無增無有減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性亦如是， 無增無有減。

我以智慧力， 無量劫說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以智慧力， 無量劫說法，

所說無央數， 猶亦不名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說無央數， 猶亦不名說。

盡諸眾生性， 皆使得人身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡諸眾生性， 皆使得人身，

普共行出家， 多聞如阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普共行出家， 多聞如阿難。

陀羅尼菩薩， 為是一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼菩薩， 為是一切人，

千億劫說法， 智慧猶不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千億劫說法， 智慧猶不盡。

佛智慧無等， 同虛空無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智慧無等， 同虛空無量，

虛空無生起， 智慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無生起， 智慧亦如是。

如龍不取水， 而能雨大水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如龍不取水， 而能雨大水，

是水無住處， 所雨無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是水無住處， 所雨無窮盡。

菩薩亦如是， 得此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 得此陀羅尼，

諸法無住處， 是緣說不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無住處， 是緣說不盡。

故應求多聞， 求已正思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故應求多聞， 求已正思惟，

以法緣念佛， 多聞從是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法緣念佛， 多聞從是生。

慈普覆眾生， 散滅眾生相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈普覆眾生， 散滅眾生相，

亦滅諸法相， 多聞從是生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦滅諸法相， 多聞從是生。」

不退品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退品第三

佛告富樓那：「菩薩成就四法，能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。何等四？菩薩聞未聞法，思量義理不即言非。菩薩成就此初法者，則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「菩薩成就四法，能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。何等四？菩薩聞未聞法，思量義理不即言非。菩薩成就此初法者，則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」爾時世尊以偈頌曰：

「聞所未聞法， 其心逮不逆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞所未聞法， 其心逮不逆，

思量其義理， 不即言非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思量其義理， 不即言非法。

若聞於空法， 常求其義理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞於空法， 常求其義理，

是故智增長， 佛道從是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智增長， 佛道從是生。

聞所未聞法， 應求其義理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞所未聞法， 應求其義理，

不退於菩提， 智慧得增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退於菩提， 智慧得增長。

聞所未聞法， 不隨惡慢心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞所未聞法， 不隨惡慢心，

不生於諂曲， 生則非菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生於諂曲， 生則非菩提。

聞所未聞法， 應求解其義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞所未聞法， 應求解其義，

先雖未曾聞， 一心應思念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先雖未曾聞， 一心應思念。

是人求法時， 能得聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人求法時， 能得聞正法，

常值遇諸佛， 不退失菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常值遇諸佛， 不退失菩提。

得見諸佛已， 則能正問難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見諸佛已， 則能正問難，

聲聞人得聞， 咸以為歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞人得聞， 咸以為歡喜。

是人甚希有， 能作如是問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人甚希有， 能作如是問，

我等尚無心， 況能聞是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等尚無心， 況能聞是事。

聲聞稱希有， 天神皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞稱希有， 天神皆歡喜，

諸佛稱其名， 此是多聞果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛稱其名， 此是多聞果。

若有所問時， 佛答其所問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所問時， 佛答其所問，

無量諸大眾， 皆得大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸大眾， 皆得大饒益。

得聞是多聞， 菩薩所問答， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞是多聞， 菩薩所問答，

無量眾皆得， 無上之法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾皆得， 無上之法眼。」

佛告富樓那：「以是因緣，當知菩薩聞未聞法信受不逆，正心思量不即言非，則能饒益無量眾生。富樓那！乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號一切功德光明王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。富樓那！是一切功德光明王佛壽八十億歲，其佛一會聲聞弟子，不受諸法漏盡解脫，恒河沙數此不可計，是諸阿羅漢皆得共解脫。菩薩眾數亦復如是。富樓那！其佛滅後法住六萬歲。欲涅槃時，百億菩薩皆與神力，為護法故悉遍百億閻浮提內，一一閻浮提各有一菩薩。富樓那！一切功德光明王佛滅度之後，諸弟子眾漸皆懈怠，不復誦持如是深經，諸法空經、淨戒頭陀經漸皆滅盡，以其不能讀誦說故。其法廣大有八百四萬法藏，一一法藏有六十八百萬億那由他修多羅，一一修多羅中有三萬六千憂陀那，一一憂陀那中有七百六萬億偈。富樓那！最後末世法欲滅時，於此爾所佛法藏中餘但有一修多羅憂陀那。時有比丘法師名那羅延，於此閻浮提中。佛與神力，為護法故。是那羅延法師多聞廣博善能說法，嚴飾文辭義理明了，每常樂說所未聞法。當說法時，多有人眾違逆毀破。那羅延法師便作此念：『是諸人眾，所未聞法聞不能信、不樂聽受，若聽不解心不隨順，聞已違逆破壞出過，而作是言：「此非佛語、非大師教。所以者何？我等未曾從師和上聞如是經。又諸長老比丘亦復不言從師和上展轉所聞。」今諸比丘唯有一餘修多羅憂陀那，我今何不獨處閑靜。』富樓那。那羅延法師作是念已，獨入深山。爾時閻浮提中從劫初來有六萬八千大城，城長十二由旬、廣七由旬，莊挍嚴飾街巷相當，人民充滿豐樂安隱。其後續造八十四億小城，有廣七由旬或六五四三二由旬，其最小者廣一由旬。富樓那！爾時閻浮提中有一大城名為安樂，中有長者名為闍匿，有一子名摩訶耐摩陀。是長者子在空閑處，有一天來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「以是因緣，當知菩薩聞未聞法信受不逆，正心思量不即言非，則能饒益無量眾生。富樓那！乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號一切功德光明王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。富樓那！是一切功德光明王佛壽八十億歲，其佛一會聲聞弟子，不受諸法漏盡解脫，恒河沙數此不可計，是諸阿羅漢皆得共解脫。菩薩眾數亦復如是。富樓那！其佛滅後法住六萬歲。欲涅槃時，百億菩薩皆與神力，為護法故悉遍百億閻浮提內，一一閻浮提各有一菩薩。富樓那！一切功德光明王佛滅度之後，諸弟子眾漸皆懈怠，不復誦持如是深經，諸法空經、淨戒頭陀經漸皆滅盡，以其不能讀誦說故。其法廣大有八百四萬法藏，一一法藏有六十八百萬億那由他修多羅，一一修多羅中有三萬六千憂陀那，一一憂陀那中有七百六萬億偈。富樓那！最後末世法欲滅時，於此爾所佛法藏中餘但有一修多羅憂陀那。時有比丘法師名那羅延，於此閻浮提中。佛與神力，為護法故。是那羅延法師多聞廣博善能說法，嚴飾文辭義理明了，每常樂說所未聞法。當說法時，多有人眾違逆毀破。那羅延法師便作此念：『是諸人眾，所未聞法聞不能信、不樂聽受，若聽不解心不隨順，聞已違逆破壞出過，而作是言：「此非佛語、非大師教。所以者何？我等未曾從師和上聞如是經。又諸長老比丘亦復不言從師和上展轉所聞。」今諸比丘唯有一餘修多羅憂陀那，我今何不獨處閑靜。』富樓那。那羅延法師作是念已，獨入深山。爾時閻浮提中從劫初來有六萬八千大城，城長十二由旬、廣七由旬，莊挍嚴飾街巷相當，人民充滿豐樂安隱。其後續造八十四億小城，有廣七由旬或六五四三二由旬，其最小者廣一由旬。富樓那！爾時閻浮提中有一大城名為安樂，中有長者名為闍匿，有一子名摩訶耐摩陀。是長者子在空閑處，有一天來為說偈言：

「『汝當勤求法， 求已正思惟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝當勤求法， 求已正思惟；

功德王如來， 已記汝作佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德王如來， 已記汝作佛。』

「富樓那！天說偈已忽然不現。時長者子即詣父所頭面禮足，作如是言：『我欲出家，於一切功德光明王佛法中修習梵行。』爾時闍匿長者以偈答曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！天說偈已忽然不現。時長者子即詣父所頭面禮足，作如是言：『我欲出家，於一切功德光明王佛法中修習梵行。』爾時闍匿長者以偈答曰。

「『我家多財寶， 金銀無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我家多財寶， 金銀無有量，

閻浮提所無， 我家悉具有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提所無， 我家悉具有。

我所求財寶， 為子受欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所求財寶， 為子受欲樂，

云何行出家， 為世所輕賤？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行出家， 為世所輕賤？』

「爾時長者子偈答父言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時長者子偈答父言：

「『我樂常求法， 求已正思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我樂常求法， 求已正思惟，

不樂受富樂， 當為世作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂受富樂， 當為世作佛。

不須家業寶， 我欲求少欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不須家業寶， 我欲求少欲，

所出之法財， 今當行出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所出之法財， 今當行出家。

諸佛出世難， 佛說法亦難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出世難， 佛說法亦難，

我今值佛法， 云何當捨離？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今值佛法， 云何當捨離？』

「富樓那！時長者子頭面禮父足，繞已而出，說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！時長者子頭面禮父足，繞已而出，說此偈言：

「『設有一億父， 及有百億母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『設有一億父， 及有百億母，

猶尚不能遮， 今我出家心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶尚不能遮， 今我出家心。

我捨身壽命， 父母親族財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我捨身壽命， 父母親族財，

唯不捨佛法， 當行出家求。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯不捨佛法， 當行出家求。』

「富樓那！時長者子說此偈已，出家為道。即詣那羅延法師，求欲聽法。時那羅延法師即為演說所未聞經。時摩訶耐摩陀比丘聞所未聞經已，問那羅延法師言：『我於此經先所未聞。如是諸經，誰讀誰誦、誰受持者？從何處聞？』那羅延言：『我以宿命善根因緣故，亦以一切功德光明王佛威神力故，如是深經自然在心。』富樓那！是摩陀比丘聞說此已，加心思念，智力即生。以大智慧方便力故，難問那羅延法師。那羅延隨義答已，而作是言：『一切功德光明王佛時，有一比丘問佛是事，如汝今問，佛如是答。』時是比丘聞已歡喜。富樓那！是摩訶耐摩陀比丘復問那羅延法師。那羅延言：『一切功德光明王佛時，有一比丘問如是事，如汝今問，佛如是答。』時是比丘聞已歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！時長者子說此偈已，出家為道。即詣那羅延法師，求欲聽法。時那羅延法師即為演說所未聞經。時摩訶耐摩陀比丘聞所未聞經已，問那羅延法師言：『我於此經先所未聞。如是諸經，誰讀誰誦、誰受持者？從何處聞？』那羅延言：『我以宿命善根因緣故，亦以一切功德光明王佛威神力故，如是深經自然在心。』富樓那！是摩陀比丘聞說此已，加心思念，智力即生。以大智慧方便力故，難問那羅延法師。那羅延隨義答已，而作是言：『一切功德光明王佛時，有一比丘問佛是事，如汝今問，佛如是答。』時是比丘聞已歡喜。富樓那！是摩訶耐摩陀比丘復問那羅延法師。那羅延言：『一切功德光明王佛時，有一比丘問如是事，如汝今問，佛如是答。』時是比丘聞已歡喜。

「富樓那！時摩陀比丘語那羅延法師言：『正士！昔日從佛聞如是幾問答事？』那羅延言：『置此勿問。是事難信，餘人身未證增上法亦復難信。』第二第三亦如是問。摩訶耐摩陀問言：『正士！昔日從佛聞是幾問答事？』那羅延言：『置此勿問。不得已者，今當為汝譬喻解說，諸有智者譬喻得解。比丘！我於一切功德光明王佛所，得聞眾生之性多於地種。比丘！假使一切三千大千世界眾生，若有色若無色、若有想若無想若非有想非無想，皆盡其數令得人身有智慧力，一一眾生於彈指頃能起恒河沙等問，然其所問各各不同。比丘！如是展轉，乃至十方無餘世界一切眾生，若一劫若過一劫起此諸問。復有一人，能彈指頃起爾所人一切諸問，差別各異。如是一人，復盡一切無餘眾生，若一劫若減一劫起種種問。於汝意云何？是所起問寧為多不？』答言：『甚多，非是譬喻所能得及。』那羅延語摩陀比丘言：『我今明了告汝，勿生疑悔。如彼一切無餘眾生，若於一劫若減一劫所起疑問，我從佛聞，一法門中所答多彼。如是二門三四五門、十二十三四五十，乃至百千萬億門，比丘！我當略說一切所有算數名字，無量無盡不可思議，過是諸數我盡誦持。比丘！此諸答者悉皆總在一法門中，我悉知之，所謂一切功德光明王如來說是道句、門句、印句、本事句、金剛句、重句、不可動句、難得底句。比丘！於一門中攝一切法，謂無作門。一切諸法一切諸句，是門為本、皆入是門。一切修多羅憂陀那皆入門句，分別一字能入多字。比丘！如是能入七萬八千諸陀羅尼，是中有九萬二千諸根差別。是眾生行門中，有八萬億形色於諸道差別，是諸形色我知其名。一一色中我知百名，如是二百名字三百名字，乃至知千名字，皆在閻浮提中。又復過是十方佛國，其中所有各各緣、各各名字我皆得知。舉要言之，佛所有力，於諸法中各各差別、問答差別，我皆知之，皆是一切功德光明王如來威神之力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！時摩陀比丘語那羅延法師言：『正士！昔日從佛聞如是幾問答事？』那羅延言：『置此勿問。是事難信，餘人身未證增上法亦復難信。』第二第三亦如是問。摩訶耐摩陀問言：『正士！昔日從佛聞是幾問答事？』那羅延言：『置此勿問。不得已者，今當為汝譬喻解說，諸有智者譬喻得解。比丘！我於一切功德光明王佛所，得聞眾生之性多於地種。比丘！假使一切三千大千世界眾生，若有色若無色、若有想若無想若非有想非無想，皆盡其數令得人身有智慧力，一一眾生於彈指頃能起恒河沙等問，然其所問各各不同。比丘！如是展轉，乃至十方無餘世界一切眾生，若一劫若過一劫起此諸問。復有一人，能彈指頃起爾所人一切諸問，差別各異。如是一人，復盡一切無餘眾生，若一劫若減一劫起種種問。於汝意云何？是所起問寧為多不？』答言：『甚多，非是譬喻所能得及。』那羅延語摩陀比丘言：『我今明了告汝，勿生疑悔。如彼一切無餘眾生，若於一劫若減一劫所起疑問，我從佛聞，一法門中所答多彼。如是二門三四五門、十二十三四五十，乃至百千萬億門，比丘！我當略說一切所有算數名字，無量無盡不可思議，過是諸數我盡誦持。比丘！此諸答者悉皆總在一法門中，我悉知之，所謂一切功德光明王如來說是道句、門句、印句、本事句、金剛句、重句、不可動句、難得底句。比丘！於一門中攝一切法，謂無作門。一切諸法一切諸句，是門為本、皆入是門。一切修多羅憂陀那皆入門句，分別一字能入多字。比丘！如是能入七萬八千諸陀羅尼，是中有九萬二千諸根差別。是眾生行門中，有八萬億形色於諸道差別，是諸形色我知其名。一一色中我知百名，如是二百名字三百名字，乃至知千名字，皆在閻浮提中。又復過是十方佛國，其中所有各各緣、各各名字我皆得知。舉要言之，佛所有力，於諸法中各各差別、問答差別，我皆知之，皆是一切功德光明王如來威神之力。』

「富樓那！時摩陀比丘語那羅延法師言：『唯願正士還詣聚落城邑，隨轉一切功德光明王如來法輪。願受我請，我當衛護、為受法者。』那羅延言：『且置勿說。今世比丘悉皆懈怠，集善法中無有深欲。』摩陀復言：『我從今日當於善法深生欲心，為求是法不敢懈怠。』富樓那！摩陀比丘即請那羅延還入聚落令說正法，當隨衛護諮聽未聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！時摩陀比丘語那羅延法師言：『唯願正士還詣聚落城邑，隨轉一切功德光明王如來法輪。願受我請，我當衛護、為受法者。』那羅延言：『且置勿說。今世比丘悉皆懈怠，集善法中無有深欲。』摩陀復言：『我從今日當於善法深生欲心，為求是法不敢懈怠。』富樓那！摩陀比丘即請那羅延還入聚落令說正法，當隨衛護諮聽未聞。

「富樓那！爾時摩陀比丘多為人眾供養恭敬，時人皆謂持戒智慧多聞最上，功德無量。時摩陀比丘入城邑聚落，稱讚那羅延法師，為令眾生入於正法，又使佛法普得流布。富樓那！時摩陀比丘多導人眾，使供養法、恭敬守護那羅延法師，為聽法故。富樓那！其後那羅延法師為摩陀比丘所守護已，後入城邑聚落，種種廣說一切功德光明王如來阿僧祇劫所修菩提，令普流布。如是富樓那！摩陀比丘於百歲中常隨那羅延法師，所問諸法常是新異未曾重說。富樓那！那羅延法師得是摩陀比丘所護助故，使無量眾生住聖法中，無量眾生住佛菩提。富樓那！汝謂爾時那羅延法師，守護法者、善說法者，豈異人乎？即彌勒菩薩是。富樓那！摩陀比丘守護法師，佐助勸請，以是福德力，命終之後即生下方第十世界上眾佛所，於彼佛前問斷一切眾生疑經。佛時稱讚百千善哉，即為演說斷一切眾生疑經。說是經時，無量眾生初發阿耨多羅三藐三菩提心，即入必定。富樓那！摩陀比丘命終之後，復值須彌山佛，於彼佛前問攝出一切法經。時佛稱讚百千善哉，即為廣說攝出一切法門經。說是經時，無量眾生必定得阿耨多羅三藐三菩提。命終之後復值山王佛，於彼佛前問諸法門經。時佛稱讚百千善哉，即為廣說一切法門經。說是經時，無量眾生必定阿耨多羅三藐三菩提。命終之後復值梵音聲佛，於彼佛前問請攝一切法經。佛時稱讚百千善哉，即為廣說攝一切法經。說是經時，無量眾生必定阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！爾時摩陀比丘多為人眾供養恭敬，時人皆謂持戒智慧多聞最上，功德無量。時摩陀比丘入城邑聚落，稱讚那羅延法師，為令眾生入於正法，又使佛法普得流布。富樓那！時摩陀比丘多導人眾，使供養法、恭敬守護那羅延法師，為聽法故。富樓那！其後那羅延法師為摩陀比丘所守護已，後入城邑聚落，種種廣說一切功德光明王如來阿僧祇劫所修菩提，令普流布。如是富樓那！摩陀比丘於百歲中常隨那羅延法師，所問諸法常是新異未曾重說。富樓那！那羅延法師得是摩陀比丘所護助故，使無量眾生住聖法中，無量眾生住佛菩提。富樓那！汝謂爾時那羅延法師，守護法者、善說法者，豈異人乎？即彌勒菩薩是。富樓那！摩陀比丘守護法師，佐助勸請，以是福德力，命終之後即生下方第十世界上眾佛所，於彼佛前問斷一切眾生疑經。佛時稱讚百千善哉，即為演說斷一切眾生疑經。說是經時，無量眾生初發阿耨多羅三藐三菩提心，即入必定。富樓那！摩陀比丘命終之後，復值須彌山佛，於彼佛前問攝出一切法經。時佛稱讚百千善哉，即為廣說攝出一切法門經。說是經時，無量眾生必定得阿耨多羅三藐三菩提。命終之後復值山王佛，於彼佛前問諸法門經。時佛稱讚百千善哉，即為廣說一切法門經。說是經時，無量眾生必定阿耨多羅三藐三菩提。命終之後復值梵音聲佛，於彼佛前問請攝一切法經。佛時稱讚百千善哉，即為廣說攝一切法經。說是經時，無量眾生必定阿耨多羅三藐三菩提。

「富樓那！摩陀比丘如是展轉，所值諸佛值已問經，所度眾生令住阿耨多羅三藐三菩提。我若以劫若以過劫說諸佛名、眾生所住阿耨多羅三藐三菩提者，不可得盡。富樓那！是摩陀比丘凡所護持諸佛正法，恒沙可數。是諸佛者，若現在世、若已滅度，不可稱計。是故富樓那！當知菩薩摩訶薩聞未聞法，思惟義理，得如是等大功德利。富樓那！汝謂爾時摩訶耐摩陀比丘，於那羅延法師所聞未聞法隨其義趣者，豈異人乎？即橋越兜菩薩是。時摩訶耐摩陀比丘守護正法聞所未聞，隨其義趣不著言辭，以是因緣值無量佛，值已聞諸深妙經。以是往昔善根因緣，今於我所亦問攝一切法大海法門經。我為說時，無量眾生得大饒益。」爾時世尊欲重明此事而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！摩陀比丘如是展轉，所值諸佛值已問經，所度眾生令住阿耨多羅三藐三菩提。我若以劫若以過劫說諸佛名、眾生所住阿耨多羅三藐三菩提者，不可得盡。富樓那！是摩陀比丘凡所護持諸佛正法，恒沙可數。是諸佛者，若現在世、若已滅度，不可稱計。是故富樓那！當知菩薩摩訶薩聞未聞法，思惟義理，得如是等大功德利。富樓那！汝謂爾時摩訶耐摩陀比丘，於那羅延法師所聞未聞法隨其義趣者，豈異人乎？即橋越兜菩薩是。時摩訶耐摩陀比丘守護正法聞所未聞，隨其義趣不著言辭，以是因緣值無量佛，值已聞諸深妙經。以是往昔善根因緣，今於我所亦問攝一切法大海法門經。我為說時，無量眾生得大饒益。」爾時世尊欲重明此事而說偈言：

「菩薩聞未聞， 應思其義理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩聞未聞， 應思其義理，

不應作是言， 我昔未曾聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應作是言， 我昔未曾聞。

聞所未聞法， 正念思其義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞所未聞法， 正念思其義，

是故慧增長， 如海受眾流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故慧增長， 如海受眾流。

多聞轉增上， 智慧亦復爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞轉增上， 智慧亦復爾，

能問諸佛事， 廣利諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能問諸佛事， 廣利諸眾生。

集多聞如海， 智慧不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集多聞如海， 智慧不可盡，

善能知章句， 差別中第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能知章句， 差別中第一。

是故應當聞， 所未曾聞法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應當聞， 所未曾聞法，

求所未聞法， 得如是果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求所未聞法， 得如是果報。

「復次富樓那！菩薩摩訶薩於求多聞深生欲心，於空閑處深生樂心，一心勤求阿耨多羅三藐三菩提。求已為斷瞋恚修集慈觀，為斷貪欲修不淨觀，為斷愚癡修因緣觀。富樓那！何等是菩薩精進？菩薩云何修集精進？富樓那！若有菩薩，若於一劫若減一劫，若行若坐常發精進。富樓那！如是不名真實精進。有菩薩若於一劫若減一劫修行淨戒，苦行難行具足頭陀，隨所緣事深生欲心，而離諸法實相，如是不名真實精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩摩訶薩於求多聞深生欲心，於空閑處深生樂心，一心勤求阿耨多羅三藐三菩提。求已為斷瞋恚修集慈觀，為斷貪欲修不淨觀，為斷愚癡修因緣觀。富樓那！何等是菩薩精進？菩薩云何修集精進？富樓那！若有菩薩，若於一劫若減一劫，若行若坐常發精進。富樓那！如是不名真實精進。有菩薩若於一劫若減一劫修行淨戒，苦行難行具足頭陀，隨所緣事深生欲心，而離諸法實相，如是不名真實精進。」

富樓那白佛言：「世尊！何者是菩薩真實精進？諸佛所讚，世俗智者所不譏嫌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那白佛言：「世尊！何者是菩薩真實精進？諸佛所讚，世俗智者所不譏嫌。」

佛告富樓那：「菩薩於所未聞應深空法無有微相合第一義如是深經，不違不逆明了其義，勤發精進心不退沒，聽受讀誦，為人解說，是名菩薩真實精進。謂聞深經通達其義不違不逆，如是精進諸佛所讚，世間智者所不能訶。是故富樓那！菩薩應發如是莊嚴：世間眾生不能得底，我於此中當盡其底。世間眾生所可沒處，我於此中不應沈沒。世間眾生所可畏處，我於此中不應怖畏。所以者何？我發莊嚴不與世合，為離世法故而發莊嚴；不以行世法故而發莊嚴，為不行世法故而發莊嚴；不為隨世法故而發莊嚴，為轉世法故而發莊嚴。富樓那！是名菩薩摩訶薩真實精進。菩薩成就此第二法，則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」爾時世尊欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「菩薩於所未聞應深空法無有微相合第一義如是深經，不違不逆明了其義，勤發精進心不退沒，聽受讀誦，為人解說，是名菩薩真實精進。謂聞深經通達其義不違不逆，如是精進諸佛所讚，世間智者所不能訶。是故富樓那！菩薩應發如是莊嚴：世間眾生不能得底，我於此中當盡其底。世間眾生所可沒處，我於此中不應沈沒。世間眾生所可畏處，我於此中不應怖畏。所以者何？我發莊嚴不與世合，為離世法故而發莊嚴；不以行世法故而發莊嚴，為不行世法故而發莊嚴；不為隨世法故而發莊嚴，為轉世法故而發莊嚴。富樓那！是名菩薩摩訶薩真實精進。菩薩成就此第二法，則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」爾時世尊欲明了此義而說偈言：

「菩薩求深法， 常勤發精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩求深法， 常勤發精進，

思量其義理， 不隨於音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思量其義理， 不隨於音聲。

菩薩不隨言， 知皆是虛誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不隨言， 知皆是虛誑，

知諸法空故， 但求於善語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法空故， 但求於善語。

若於千萬億， 無量諸劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於千萬億， 無量諸劫數，

晝夜常行坐， 加心行苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常行坐， 加心行苦行。

於所未聞經， 不信非精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於所未聞經， 不信非精進，

能得深義底， 不名為懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得深義底， 不名為懈怠。

如是精進者， 諸佛所稱歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是精進者， 諸佛所稱歎，

世間不得底， 菩薩得其底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間不得底， 菩薩得其底，

世間所畏沒， 菩薩不畏沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所畏沒， 菩薩不畏沒，

勤心常欲求， 空寂真妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤心常欲求， 空寂真妙法。

空法中無畏， 亦無有退沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空法中無畏， 亦無有退沒，

住我相法相， 故生怖畏沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住我相法相， 故生怖畏沒。

散壞一切法， 名為菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散壞一切法， 名為菩提道，

勤心發精進， 疾成多聞海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤心發精進， 疾成多聞海。

「復次富樓那！菩薩善知五陰、善知十二入、善知十八界、善知十二因緣，善知五陰十二入十八界十二因緣故，則能成就無依止智。得無依止智故，則於一切法不念不分別。以不念不分別為眾生說法，破一切見令拔身見。菩薩成就此第三法，則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩善知五陰、善知十二入、善知十八界、善知十二因緣，善知五陰十二入十八界十二因緣故，則能成就無依止智。得無依止智故，則於一切法不念不分別。以不念不分別為眾生說法，破一切見令拔身見。菩薩成就此第三法，則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」爾時世尊以偈頌曰：

「菩薩知五陰， 十二入皆空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩知五陰， 十二入皆空，

分別十八界， 通達十二緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別十八界， 通達十二緣。

不隨於五陰， 知身是虛誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不隨於五陰， 知身是虛誑，

於諸內外入， 悉知其性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸內外入， 悉知其性空。

如是知諸法， 知已為人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知諸法， 知已為人說，

是故此菩薩， 智慧轉高大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此菩薩， 智慧轉高大。

「復次富樓那！菩薩摩訶薩如所結戒、如所說戒，善能隨學無所缺犯。何等是菩薩學戒？學一切法是菩薩學戒。何以故？富樓那！菩薩學一切法得一切法智，以是法智得無分別慧，以是無分別慧能知一切事。云何知一切事？菩薩悉知一切內事、一切外事、一切內外事。富樓那！何故名內？內名凡所有受可貪著處，謂是內身從十二因緣生，是中但有世俗假名，所謂此眼此耳此鼻此舌此身此意。富樓那！是名為內。是法凡夫所貪著故，名之為內。作是言：『我當得如是眼、不作如是眼，得如是耳鼻舌身意、不作如是耳鼻舌身意。』是中但以所起業緣有果報生，是故名內。其中差別凡夫貪著，謂是眼是耳身鼻舌意，皆名為內。復次富樓那！內名為二。此事虛誑，諸凡夫人貪著受取而生諍訟。富樓那！如來於此，從本已來如實知之而不貪著。云何如來如實知之而不貪著？如來於此法中不作歸。誰不作歸？謂是愛結。此眼不作歸、離眼不作歸，耳鼻舌身意不作歸、離意不作歸。何以故？富樓那！如來於法不得內、不得外，是故如來於此法中不作歸。如來是實語者，作是言：『比丘！眼非汝等，亦非他人。何以故？本體不可得故。何法是眼？是眼屬誰？何法是耳鼻舌身意？是意屬誰？何以故？本體不可得故。』富樓那！眼者今當推撿，耳鼻舌身意今當推撿，於法無所貪受。何以故？若有受法則生苦惱，苦惱生故則無有樂。是故富樓那！於法有受皆受苦惱，若受苦惱則不離苦。富樓那！是名推撿眼、推撿耳鼻舌身意，無有入處。何以故？富樓那！若有入處則有出處。是故如來於經中說，眼是空無我無我所。本性自爾。耳鼻舌身意是空、無我、無我所，本性自爾。是性無性，如是無性無作無壞。富樓那！如是法性，若諸佛生、若佛不生，是性常住。如來於諸法生知是不生，是故如來是實語者。作是言：『若有佛生、若佛不生，是性常住。』富樓那！云何名無生？云何名無生智？富樓那！諸法平等名為無生，道名無生智。苦盡名無生，道名無生智。是名如來說有二諦，謂世諦、第一義諦。富樓那！如來所說苦相，即是說無相。云何名苦相？謂是無為相，無為即是無相。智者知無為是無相。富樓那！智者云何知無為是無相？謂知無為法空、知是寂滅、知是歸處、知第一利、知無熱惱。智者如是知無為，於是智中亦不生相。富樓那！智者離諸相得第一義利，無作無壞。富樓那！若人有作即是壞，若無作則無壞。無壞相是空，無壞相是無相，無壞相是無願。富樓那！空法無有人作，無有人壞，無相無願無有人作、無有人壞。富樓那！是名諸佛阿耨多羅三藐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩摩訶薩如所結戒、如所說戒，善能隨學無所缺犯。何等是菩薩學戒？學一切法是菩薩學戒。何以故？富樓那！菩薩學一切法得一切法智，以是法智得無分別慧，以是無分別慧能知一切事。云何知一切事？菩薩悉知一切內事、一切外事、一切內外事。富樓那！何故名內？內名凡所有受可貪著處，謂是內身從十二因緣生，是中但有世俗假名，所謂此眼此耳此鼻此舌此身此意。富樓那！是名為內。是法凡夫所貪著故，名之為內。作是言：『我當得如是眼、不作如是眼，得如是耳鼻舌身意、不作如是耳鼻舌身意。』是中但以所起業緣有果報生，是故名內。其中差別凡夫貪著，謂是眼是耳身鼻舌意，皆名為內。復次富樓那！內名為二。此事虛誑，諸凡夫人貪著受取而生諍訟。富樓那！如來於此，從本已來如實知之而不貪著。云何如來如實知之而不貪著？如來於此法中不作歸。誰不作歸？謂是愛結。此眼不作歸、離眼不作歸，耳鼻舌身意不作歸、離意不作歸。何以故？富樓那！如來於法不得內、不得外，是故如來於此法中不作歸。如來是實語者，作是言：『比丘！眼非汝等，亦非他人。何以故？本體不可得故。何法是眼？是眼屬誰？何法是耳鼻舌身意？是意屬誰？何以故？本體不可得故。』富樓那！眼者今當推撿，耳鼻舌身意今當推撿，於法無所貪受。何以故？若有受法則生苦惱，苦惱生故則無有樂。是故富樓那！於法有受皆受苦惱，若受苦惱則不離苦。富樓那！是名推撿眼、推撿耳鼻舌身意，無有入處。何以故？富樓那！若有入處則有出處。是故如來於經中說，眼是空無我無我所。本性自爾。耳鼻舌身意是空、無我、無我所，本性自爾。是性無性，如是無性無作無壞。富樓那！如是法性，若諸佛生、若佛不生，是性常住。如來於諸法生知是不生，是故如來是實語者。作是言：『若有佛生、若佛不生，是性常住。』富樓那！云何名無生？云何名無生智？富樓那！諸法平等名為無生，道名無生智。苦盡名無生，道名無生智。是名如來說有二諦，謂世諦、第一義諦。富樓那！如來所說苦相，即是說無相。云何名苦相？謂是無為相，無為即是無相。智者知無為是無相。富樓那！智者云何知無為是無相？謂知無為法空、知是寂滅、知是歸處、知第一利、知無熱惱。智者如是知無為，於是智中亦不生相。富樓那！智者離諸相得第一義利，無作無壞。富樓那！若人有作即是壞，若無作則無壞。無壞相是空，無壞相是無相，無壞相是無願。富樓那！空法無有人作，無有人壞，無相無願無有人作、無有人壞。富樓那！是名諸佛阿耨多羅三藐

三菩提不壞相。何等是諸佛阿耨多羅三藐三菩提？謂諸如來所不得是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三菩提不壞相。何等是諸佛阿耨多羅三藐三菩提？謂諸如來所不得是。」

富樓那白佛言：「世尊！何等法是諸如來所不得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那白佛言：「世尊！何等法是諸如來所不得？」

佛言：「富樓那！一切法是諸如來所不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「富樓那！一切法是諸如來所不得。」

「世尊！以是故一切法是諸佛菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以是故一切法是諸佛菩提耶？」

佛言：「如是。富樓那！一切法是諸佛菩提，而是菩提不名一切法。言一切法是諸佛菩提者，但是世俗假名言而說，不精進者難解難知。所以者何？不精進者不能修習諸法平等，若不平等則與佛諍。富樓那！何人不能修行平等？富樓那！一切世間行不平等，諸佛菩提是中無等亦無不等。富樓那，我以是道得阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，我經中說一切諸法於正位中皆入必定，是名必定入菩提門。是故富樓那！一切法皆是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。富樓那！一切法是諸佛菩提，而是菩提不名一切法。言一切法是諸佛菩提者，但是世俗假名言而說，不精進者難解難知。所以者何？不精進者不能修習諸法平等，若不平等則與佛諍。富樓那！何人不能修行平等？富樓那！一切世間行不平等，諸佛菩提是中無等亦無不等。富樓那，我以是道得阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，我經中說一切諸法於正位中皆入必定，是名必定入菩提門。是故富樓那！一切法皆是菩提。」

爾時富樓那白佛言：「希有世尊！是諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦定亦不定、亦入文字亦不入文字、亦入語言亦不入語言。何以故？世尊！我今從佛聞說是經，於諸法中普得決定光明。世尊！我今如是於諸法中得決定光明，於一事中知一切事，知一切事中知一事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時富樓那白佛言：「希有世尊！是諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦定亦不定、亦入文字亦不入文字、亦入語言亦不入語言。何以故？世尊！我今從佛聞說是經，於諸法中普得決定光明。世尊！我今如是於諸法中得決定光明，於一事中知一切事，知一切事中知一事。」

爾時佛讚富樓那言：「善哉善哉！富樓那！汝能如是疾入諸佛一切法利，當知汝已曾於過去世，供養諸佛、種諸善根、親近諮問。富樓那！我念過去於此土地虛空分中，汝已曾於六萬八千諸佛所得聞是經。以是善根功德因緣，汝於諸法普得決定光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚富樓那言：「善哉善哉！富樓那！汝能如是疾入諸佛一切法利，當知汝已曾於過去世，供養諸佛、種諸善根、親近諮問。富樓那！我念過去於此土地虛空分中，汝已曾於六萬八千諸佛所得聞是經。以是善根功德因緣，汝於諸法普得決定光明。」

「世尊！若我已於若千佛所得聞是經，我何故乃不以一念發阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若我已於若千佛所得聞是經，我何故乃不以一念發阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告富樓那：「我念過去世，汝曾一劫發阿耨多羅三藐三菩提心，不雜餘心而還退失。以是福德因緣，我今說汝於諸法師為最第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「我念過去世，汝曾一劫發阿耨多羅三藐三菩提心，不雜餘心而還退失。以是福德因緣，我今說汝於諸法師為最第一。」

富樓那白佛言：「世尊！我本作何罪障，於一劫中發阿耨多羅三藐三菩提心而還退失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那白佛言：「世尊！我本作何罪障，於一劫中發阿耨多羅三藐三菩提心而還退失？」

佛言：「富樓那！隨逐依止惡知識故，又不能廣流布法故，汝於阿耨多羅三藐三菩提心而還退失。富樓那！有四法退失阿耨多羅三藐三菩提，成聲聞乘。何等四？菩薩親近惡知識故，能於善根增惡遠離，作是言：『何用如是發菩提心？生死長遠苦惱無量，往來五道，值無難難、值諸佛難、淨信復難、雖得值佛出家復難。汝今得值無難，勿復還失。汝於諸佛未受阿耨多羅三藐三菩提記，善根未定、不得涅槃、輪轉五道。』是人聞說是已心則退沒，於菩提道懈怠不樂。富樓那！菩薩有是初法，退失菩提成聲聞乘。復次富樓那！菩薩不聞應菩薩經，謂菩薩藏經、發菩薩心經、攝菩薩事經、應六波羅蜜經。以不聞故不如說行、不如說學，是人不知菩薩何法應親近、何法應遠離、何法應受、何法不應受、何法是菩薩法、何法是聲聞法。如是不知不分別故，應親近法而不親近、不應親近法而反親近。是人應親近法而不親近、不應親近法而親近故，則便退失諸佛菩提，心弱懈厭廢捨本願。富樓那！菩薩有此二法，退失菩提成聲聞乘。復次富樓那！菩薩計得諸法、貪著吾我，行於邪見、墮在邊見，沒在惡邪難可拔出。得聞深經，應第一義、無有微相，違逆不信、不能通達，起破法罪。以是因緣，生在難處不得值佛、不得聞法、不值諸佛所教化法、不得善知識。是人不見佛故不聞法，不聞法故不值諸佛所教導法，不值諸佛所教導法故不得善知識，不得善知識故失無難處生在難處，在難處故離善知識遇惡知識，與惡知識共從事故忘失本念，是人失本念故捨菩薩心，捨菩薩乘而便退轉，永失菩提念，但行生死法，不能修習大乘行法。富樓那！菩薩有此第三法，退失菩提成聲聞乘。復次富樓那！菩薩得聞如是等經，不能深心教化他人，其心退沒但樂獨行，慳悋惜法心不欲說，不能以法廣攝人眾。以是不善根因緣故失智慧念。失智慧念已，不共他人讀誦經法。不能以法與他共同，是人轉身失菩薩心忘菩薩念。富樓那！菩薩有此第四法，退失菩提成聲聞乘。」爾時世尊欲明了此事而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「富樓那！隨逐依止惡知識故，又不能廣流布法故，汝於阿耨多羅三藐三菩提心而還退失。富樓那！有四法退失阿耨多羅三藐三菩提，成聲聞乘。何等四？菩薩親近惡知識故，能於善根增惡遠離，作是言：『何用如是發菩提心？生死長遠苦惱無量，往來五道，值無難難、值諸佛難、淨信復難、雖得值佛出家復難。汝今得值無難，勿復還失。汝於諸佛未受阿耨多羅三藐三菩提記，善根未定、不得涅槃、輪轉五道。』是人聞說是已心則退沒，於菩提道懈怠不樂。富樓那！菩薩有是初法，退失菩提成聲聞乘。復次富樓那！菩薩不聞應菩薩經，謂菩薩藏經、發菩薩心經、攝菩薩事經、應六波羅蜜經。以不聞故不如說行、不如說學，是人不知菩薩何法應親近、何法應遠離、何法應受、何法不應受、何法是菩薩法、何法是聲聞法。如是不知不分別故，應親近法而不親近、不應親近法而反親近。是人應親近法而不親近、不應親近法而親近故，則便退失諸佛菩提，心弱懈厭廢捨本願。富樓那！菩薩有此二法，退失菩提成聲聞乘。復次富樓那！菩薩計得諸法、貪著吾我，行於邪見、墮在邊見，沒在惡邪難可拔出。得聞深經，應第一義、無有微相，違逆不信、不能通達，起破法罪。以是因緣，生在難處不得值佛、不得聞法、不值諸佛所教化法、不得善知識。是人不見佛故不聞法，不聞法故不值諸佛所教導法，不值諸佛所教導法故不得善知識，不得善知識故失無難處生在難處，在難處故離善知識遇惡知識，與惡知識共從事故忘失本念，是人失本念故捨菩薩心，捨菩薩乘而便退轉，永失菩提念，但行生死法，不能修習大乘行法。富樓那！菩薩有此第三法，退失菩提成聲聞乘。復次富樓那！菩薩得聞如是等經，不能深心教化他人，其心退沒但樂獨行，慳悋惜法心不欲說，不能以法廣攝人眾。以是不善根因緣故失智慧念。失智慧念已，不共他人讀誦經法。不能以法與他共同，是人轉身失菩薩心忘菩薩念。富樓那！菩薩有此第四法，退失菩提成聲聞乘。」爾時世尊欲明了此事而說偈言：

「親近惡知識， 懈怠於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「親近惡知識， 懈怠於菩提，

以是因緣故， 失上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 失上菩提心。

深生惡我見， 墮在邊邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深生惡我見， 墮在邊邪見，

而起破法罪， 生在於難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而起破法罪， 生在於難處。

生於難處已， 則斷菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於難處已， 則斷菩提心，

忘失本憶念， 是故失菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘失本憶念， 是故失菩提。

是人不得聞， 生菩提心法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人不得聞， 生菩提心法，

是心若增長， 能成於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心若增長， 能成於菩提。

得廣大妙法， 慳悋不欲說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得廣大妙法， 慳悋不欲說，

以是因緣故， 退失於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 退失於菩提。

求大乘菩薩， 應知是四法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求大乘菩薩， 應知是四法，

若知此四法， 菩提得以生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知此四法， 菩提得以生。

是故應遠離， 如此四惡法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應遠離， 如此四惡法，

勤修行空法， 得近善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修行空法， 得近善知識。

得如是經已， 不應慳悋惜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得如是經已， 不應慳悋惜，

勤心為人說， 從是生菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤心為人說， 從是生菩提。」

佛告富樓那：「菩薩成就四法，隨迴向菩提心不退失，隨迴向諸善根亦不退失。何等四？菩薩持戒清淨，憶念成就有念安慧，勤心精進而不懈退，成就多聞生慧。富樓那！菩薩有此四法，隨迴向菩提心不退失，隨迴向諸善根亦不退失。」爾時世尊欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「菩薩成就四法，隨迴向菩提心不退失，隨迴向諸善根亦不退失。何等四？菩薩持戒清淨，憶念成就有念安慧，勤心精進而不懈退，成就多聞生慧。富樓那！菩薩有此四法，隨迴向菩提心不退失，隨迴向諸善根亦不退失。」爾時世尊欲明了此義而說偈言：

「菩薩具持戒， 所憶念深遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩具持戒， 所憶念深遠，

勤心當精進， 多聞莊嚴慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤心當精進， 多聞莊嚴慧。

菩薩常親近， 如是之四法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常親近， 如是之四法，

隨心所起事， 皆能得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心所起事， 皆能得成就。

是故應常持， 淨戒勤精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應常持， 淨戒勤精進，

不斷憶念法， 常勤求多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷憶念法， 常勤求多聞。

持戒淨生處， 憶念能淨智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒淨生處， 憶念能淨智，

精進淨佛法， 多聞生大慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進淨佛法， 多聞生大慧。

是故諸菩薩， 當學是上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 當學是上法，

學是上法已， 當轉無上輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學是上法已， 當轉無上輪。

「復次富樓那！菩薩有四法，則能利益菩提。持戒則是利菩提法，忍辱則是利菩提法，精進則是利菩提法，多聞則是利菩提法。富樓那！是名四法利益菩提。」爾時世尊欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩有四法，則能利益菩提。持戒則是利菩提法，忍辱則是利菩提法，精進則是利菩提法，多聞則是利菩提法。富樓那！是名四法利益菩提。」爾時世尊欲明了此義而說偈言：

「菩薩淨持戒， 利益於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩淨持戒， 利益於菩提，

精進及忍辱， 多聞亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進及忍辱， 多聞亦如是。

清淨持戒者， 所願皆得成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨持戒者， 所願皆得成，

戒淨多利益， 菩提不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒淨多利益， 菩提不為難。

菩薩行忍辱， 身相智慧成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行忍辱， 身相智慧成，

是故當行忍， 求佛相智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當行忍， 求佛相智慧。

精進亦復能， 多利益菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進亦復能， 多利益菩提，

常行精進者， 菩提則不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行精進者， 菩提則不難。

多聞亦能利， 聞已得近法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞亦能利， 聞已得近法，

遠離於非法， 菩提則不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於非法， 菩提則不難。

四法是種子， 從是生菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四法是種子， 從是生菩提，

是故諸菩薩， 應近是利法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 應近是利法。

「復次富樓那！菩薩摩訶薩成就四法，則得身色具足、財物具足、眷屬具足，終常不生諸惡難處，常值諸佛、諸佛所讚。何等四？菩薩行慈不瞋不惱一切眾生。富樓那！何謂菩薩行慈不瞋不惱一切眾生？菩薩行慈，於諸眾生起我救慈，見諸眾生身苦心苦，當作是念：『我當勤行精進度是眾生。於生死苦是諸眾生，我應與樂、我應拔濟離生死苦。』於諸眾生應發是心，發是心已勤行精進，修習六波羅蜜：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。富樓那！菩薩因般若波羅蜜，得具足六波羅蜜。何等為菩薩般若波羅蜜？菩薩云何因般若波羅蜜勤發精進？富樓那！菩薩作是思量：『何法名我？何法名我所？』如是思量時，不見法是我、不見法是我所。作是念：『作是念已，於此法中無我法、無我所法。』菩薩離我我所故知身空，身空故眾生空。何以故？諸法中我我所尚空，何況眾生。菩薩如是離我我所故知眾生空，眾生空故知色陰空，色陰空故受想行識陰空。菩薩如是離我我所故知身空，身空故知眾生空，眾生空故知諸陰空。諸陰空故知種亦空，謂地水火風虛空識種，地種地種相空，水火風虛空識種識種相空。是種無作者、無使作者，若無作者是法即空。富樓那！菩薩於此離我我所故知身空，身空故知眾生空，眾生空故知諸陰空，知諸陰空故知諸種空，諸種空故知諸入空，諸入空故諸入相空。諸入無作者、無使作者，若法無作者無使作者是法即空。富樓那！菩薩以是觀一切法空。觀一切法空時，不見諸法本體可生瞋處。富樓那！是名菩薩摩訶薩大慈。知身空慈、眾生空慈、陰入種空慈，菩薩若能行如是慈，是名行一切法空慈。富樓那！是名菩薩行於大慈。如是菩薩離我我所，心深生欲心於阿耨多羅三藐三菩提，生大悲心於諸眾生。若有眾生不知如是諸法實相，為令知故發大莊嚴，是名菩薩行於大悲。我救故名慈，我作故名悲。菩薩成就如是大慈，能為眾生作救作歸、作舍作洲，能作究竟。是故菩薩應如是修行大慈，不貪著眾生、亦不生瞋恨，是名菩薩眾生空慈無有瞋恚。富樓那！若菩薩因慈因離因空，能入一切諸法不生不滅，是名菩薩常行大慈。菩薩如是通達諸法，諸魔魔民及魔所使皆不能壞。菩薩成就是初法者，能斷一切功德中縛，斷功德縛故得平等波羅蜜。」爾時世尊欲明了此事而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩摩訶薩成就四法，則得身色具足、財物具足、眷屬具足，終常不生諸惡難處，常值諸佛、諸佛所讚。何等四？菩薩行慈不瞋不惱一切眾生。富樓那！何謂菩薩行慈不瞋不惱一切眾生？菩薩行慈，於諸眾生起我救慈，見諸眾生身苦心苦，當作是念：『我當勤行精進度是眾生。於生死苦是諸眾生，我應與樂、我應拔濟離生死苦。』於諸眾生應發是心，發是心已勤行精進，修習六波羅蜜：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。富樓那！菩薩因般若波羅蜜，得具足六波羅蜜。何等為菩薩般若波羅蜜？菩薩云何因般若波羅蜜勤發精進？富樓那！菩薩作是思量：『何法名我？何法名我所？』如是思量時，不見法是我、不見法是我所。作是念：『作是念已，於此法中無我法、無我所法。』菩薩離我我所故知身空，身空故眾生空。何以故？諸法中我我所尚空，何況眾生。菩薩如是離我我所故知眾生空，眾生空故知色陰空，色陰空故受想行識陰空。菩薩如是離我我所故知身空，身空故知眾生空，眾生空故知諸陰空。諸陰空故知種亦空，謂地水火風虛空識種，地種地種相空，水火風虛空識種識種相空。是種無作者、無使作者，若無作者是法即空。富樓那！菩薩於此離我我所故知身空，身空故知眾生空，眾生空故知諸陰空，知諸陰空故知諸種空，諸種空故知諸入空，諸入空故諸入相空。諸入無作者、無使作者，若法無作者無使作者是法即空。富樓那！菩薩以是觀一切法空。觀一切法空時，不見諸法本體可生瞋處。富樓那！是名菩薩摩訶薩大慈。知身空慈、眾生空慈、陰入種空慈，菩薩若能行如是慈，是名行一切法空慈。富樓那！是名菩薩行於大慈。如是菩薩離我我所，心深生欲心於阿耨多羅三藐三菩提，生大悲心於諸眾生。若有眾生不知如是諸法實相，為令知故發大莊嚴，是名菩薩行於大悲。我救故名慈，我作故名悲。菩薩成就如是大慈，能為眾生作救作歸、作舍作洲，能作究竟。是故菩薩應如是修行大慈，不貪著眾生、亦不生瞋恨，是名菩薩眾生空慈無有瞋恚。富樓那！若菩薩因慈因離因空，能入一切諸法不生不滅，是名菩薩常行大慈。菩薩如是通達諸法，諸魔魔民及魔所使皆不能壞。菩薩成就是初法者，能斷一切功德中縛，斷功德縛故得平等波羅蜜。」爾時世尊欲明了此事而說偈言：

「菩薩常如是， 修慈而觀空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩常如是， 修慈而觀空，

知陰入界離， 是中無有我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知陰入界離， 是中無有我。

我我所二法， 決定不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我我所二法， 決定不可得，

為不得諸法， 而修行慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為不得諸法， 而修行慈心。

不依止諸法， 亦非不依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依止諸法， 亦非不依止，

是名諸佛道， 諸不依止法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名諸佛道， 諸不依止法。

能得無上忍， 忍諸法實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得無上忍， 忍諸法實相，

諸法無生滅， 能善通其理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無生滅， 能善通其理。

諸有大智者， 親近於是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有大智者， 親近於是法，

常得妙身色， 亦得樂說辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得妙身色， 亦得樂說辯，

常得值諸佛， 知諸法義利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得值諸佛， 知諸法義利，

是故此菩薩， 得無為上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此菩薩， 得無為上道。

「復次富樓那！菩薩摩訶薩精勤供養諸佛塔寺，敬心以好花香纓珞、塗香末香、幡蓋妓樂種種供具而以供養。菩薩成就此第二法，能得具足一切功德。」爾時世尊欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩摩訶薩精勤供養諸佛塔寺，敬心以好花香纓珞、塗香末香、幡蓋妓樂種種供具而以供養。菩薩成就此第二法，能得具足一切功德。」爾時世尊欲明了此義而說偈言：

「菩薩以上妙， 供養上智塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩以上妙， 供養上智塔，

花香及幡蓋， 以求上智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花香及幡蓋， 以求上智慧。

以此功德緣， 受身常端正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此功德緣， 受身常端正，

饒財多寶珍， 眷屬具成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒財多寶珍， 眷屬具成就。

必定於菩提， 常安住於法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必定於菩提， 常安住於法，

在在所生處， 功德轉高增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在所生處， 功德轉高增。

諸王所恭敬， 天龍神常念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸王所恭敬， 天龍神常念，

一切諸眾生， 亦皆共恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 亦皆共恭敬。

若人供養佛， 現在若滅後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人供養佛， 現在若滅後，

所生得供養， 常在無難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生得供養， 常在無難處。

「復次富樓那！菩薩摩訶薩常當勤心供養於法。云何名為法？云何名供養法？名四念處、四正勤、四如意足、四禪、五根、五力、七覺意、八聖道、止觀、明、解脫、三解脫門、盡智、無生智，是名為法。云何供養？於是法中如所說行隨順不逆，生欲精進具足修習，是名供養法。復次富樓那！供養法，法名如是等經，信解思惟分別隨順心不違逆，是名供養法。菩薩成就此第三法，能得具足一切功德。」爾時世尊欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩摩訶薩常當勤心供養於法。云何名為法？云何名供養法？名四念處、四正勤、四如意足、四禪、五根、五力、七覺意、八聖道、止觀、明、解脫、三解脫門、盡智、無生智，是名為法。云何供養？於是法中如所說行隨順不逆，生欲精進具足修習，是名供養法。復次富樓那！供養法，法名如是等經，信解思惟分別隨順心不違逆，是名供養法。菩薩成就此第三法，能得具足一切功德。」爾時世尊欲明了此義而說偈言：

「常勤供養法， 如所說中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常勤供養法， 如所說中住，

聞深空妙法， 其心不違逆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞深空妙法， 其心不違逆，

故身常端正， 亦得樂說辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故身常端正， 亦得樂說辯。

如我所讚法， 以此轉高增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所讚法， 以此轉高增。

「復次富樓那！菩薩摩訶薩勤心供養如來聖眾，若花若香、若以瓔珞、若以末香、若以塗香、若以幡蓋衣服飲食臥具醫藥資生之物、若起僧坊、若立園林、若經行處、若以浴池、若以井泉、若以人使，如是等餘供養具，種種供養如是聖眾。菩薩成就此第四法，能得具足一切功德。」爾時世尊欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！菩薩摩訶薩勤心供養如來聖眾，若花若香、若以瓔珞、若以末香、若以塗香、若以幡蓋衣服飲食臥具醫藥資生之物、若起僧坊、若立園林、若經行處、若以浴池、若以井泉、若以人使，如是等餘供養具，種種供養如是聖眾。菩薩成就此第四法，能得具足一切功德。」爾時世尊欲明了此義而說偈言：

「無上供養具， 供養如來眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上供養具， 供養如來眾，

以此功德緣， 所生多財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此功德緣， 所生多財寶，

身色常端正， 亦得樂說辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身色常端正， 亦得樂說辯，

具足諸功德， 智慧轉高增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足諸功德， 智慧轉高增。

供養正直心， 無我我所者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養正直心， 無我我所者，

以此智因緣， 生處得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此智因緣， 生處得供養。

諸佛所稱讚， 四法常親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所稱讚， 四法常親近，

所生常尊貴， 功德轉高增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常尊貴， 功德轉高增。」