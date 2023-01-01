大寶積經卷第七十六北齊三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第七十六北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十六四轉輪王品第二十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見實會第十六之十六四轉輪王品第二十六之二

「大王！過去有王名曰地天，如法為王名為法王。七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、明珠寶、玉女寶、長者寶、主兵寶，是名七寶。大王！彼地天王父名曰地生。彼地生王臨命終時，其地天最為長子。其地生命終之後，輔相大臣灌地天頂以為大王，即為剎利灌頂大王。時地天王既為剎利灌頂王已，於十五日月盛圓滿受齋之日，沐浴洗頭，剪除鬚鬢及以爪甲已，著新淨衣，以諸花鬘、種種瓔珞、天冠臂印、環釧耳𤦲莊嚴其身，在高樓上婇女圍遶。即於東方有金輪寶，千輻不減轂輞具足，光明照耀縱廣七肘純是真金。大王！時地天王見是事已，即作是念：『我昔曾聞先舊人說，若剎利灌頂王於十五日月圓滿時受齋之日，沐浴洗頭，剪除鬚鬢及除爪甲，著不污衣，以諸花鬘、種種瓔珞、天冠臂印環釧鉺𤦲莊嚴其身，在高樓上婇女圍遶。若於東方有金輪寶，轂輞具足千輻不減而來應者，當知是王定當得作轉輪聖王。』復作是念：『我今豈可作輪王耶？我今當試。』大王！爾時地天王即從坐起，偏袒右肩，整理衣服，右膝著地，對輪合掌，向彼天輪作如是言：『寶輪可下在地而住。』作是語已，彼天寶輪從空下地，住在王前。時地天王即以妙香用塗其手，勝妙好衣以拭輪寶，以其右手接取輪寶置左手中。復以右手摩拭其輪，作如是言：『汝今應當降伏東方。』作是語已，時金輪寶飛昇虛空左右旋轉，即往東方，至彼往昔轉輪王道。其道平正，布散諸花甚可愛樂。輪所經處皆悉平正無有高下。以王福力，河池井泉枯竭之處，八功德水悉皆盈滿。一切所有樹林花果枯悴之者悉皆敷榮，已敷榮者更增欝茂。大王！爾時地天轉輪聖王即與四兵隨輪而去。輪寶若住，王亦隨住。王所至處所有國土，大小諸王與其臣民，各以金盤盛滿銀粟，或以銀盤盛滿金粟，奉迎大王，各作是言：『善哉大王！善來大王！此諸國土安隱豐樂人民熾盛。唯願大王受此國土攝化人民，我等皆當奉給左右，唯願止住。』爾時地天轉輪聖王告彼諸國王及臣民等，作如是言：『我今不須國土寶物，汝自受用。汝今若欲隨順我者，應離殺生，亦莫偷盜、亦莫邪婬、亦莫妄語、亦莫兩舌、亦勿惡口、亦莫綺語、亦莫貪欲、亦莫瞋恚、亦莫邪見。汝等應當自住十善，亦教他人令住十善，我則知汝歸從於我、受我教勅，我觀汝等猶如我子。汝等常應供養父母師長及諸沙門婆羅門等，莫作非法不善惡行，亦勸他人令行善法。若能如是，我知汝等一切國土所有人民悉皆歸從降伏於我。』又復告言：『汝等常應孝養父母、恭敬師長及諸沙門諸婆羅門，莫作非法不善惡行，亦勸他人令行善法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！過去有王名曰地天，如法為王名為法王。七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、明珠寶、玉女寶、長者寶、主兵寶，是名七寶。大王！彼地天王父名曰地生。彼地生王臨命終時，其地天最為長子。其地生命終之後，輔相大臣灌地天頂以為大王，即為剎利灌頂大王。時地天王既為剎利灌頂王已，於十五日月盛圓滿受齋之日，沐浴洗頭，剪除鬚鬢及以爪甲已，著新淨衣，以諸花鬘、種種瓔珞、天冠臂印、環釧耳𤦲莊嚴其身，在高樓上婇女圍遶。即於東方有金輪寶，千輻不減轂輞具足，光明照耀縱廣七肘純是真金。大王！時地天王見是事已，即作是念：『我昔曾聞先舊人說，若剎利灌頂王於十五日月圓滿時受齋之日，沐浴洗頭，剪除鬚鬢及除爪甲，著不污衣，以諸花鬘、種種瓔珞、天冠臂印環釧鉺𤦲莊嚴其身，在高樓上婇女圍遶。若於東方有金輪寶，轂輞具足千輻不減而來應者，當知是王定當得作轉輪聖王。』復作是念：『我今豈可作輪王耶？我今當試。』大王！爾時地天王即從坐起，偏袒右肩，整理衣服，右膝著地，對輪合掌，向彼天輪作如是言：『寶輪可下在地而住。』作是語已，彼天寶輪從空下地，住在王前。時地天王即以妙香用塗其手，勝妙好衣以拭輪寶，以其右手接取輪寶置左手中。復以右手摩拭其輪，作如是言：『汝今應當降伏東方。』作是語已，時金輪寶飛昇虛空左右旋轉，即往東方，至彼往昔轉輪王道。其道平正，布散諸花甚可愛樂。輪所經處皆悉平正無有高下。以王福力，河池井泉枯竭之處，八功德水悉皆盈滿。一切所有樹林花果枯悴之者悉皆敷榮，已敷榮者更增欝茂。大王！爾時地天轉輪聖王即與四兵隨輪而去。輪寶若住，王亦隨住。王所至處所有國土，大小諸王與其臣民，各以金盤盛滿銀粟，或以銀盤盛滿金粟，奉迎大王，各作是言：『善哉大王！善來大王！此諸國土安隱豐樂人民熾盛。唯願大王受此國土攝化人民，我等皆當奉給左右，唯願止住。』爾時地天轉輪聖王告彼諸國王及臣民等，作如是言：『我今不須國土寶物，汝自受用。汝今若欲隨順我者，應離殺生，亦莫偷盜、亦莫邪婬、亦莫妄語、亦莫兩舌、亦勿惡口、亦莫綺語、亦莫貪欲、亦莫瞋恚、亦莫邪見。汝等應當自住十善，亦教他人令住十善，我則知汝歸從於我、受我教勅，我觀汝等猶如我子。汝等常應供養父母師長及諸沙門婆羅門等，莫作非法不善惡行，亦勸他人令行善法。若能如是，我知汝等一切國土所有人民悉皆歸從降伏於我。』又復告言：『汝等常應孝養父母、恭敬師長及諸沙門諸婆羅門，莫作非法不善惡行，亦勸他人令行善法

。若能如是，我知汝等一切國土所有人民悉皆歸從降屬於我。』爾時聖王及諸四兵，如是漸漸度於大海降弗婆提，過盡人境輪寶乃住。如是乃至南西北方及欝單越，悉降伏已。度彼北海盡人境已，王及輪寶還閻浮提本宮門上，在虛空中停住不動。爾時地天轉輪聖王如是降伏四天下已，還閻浮提即便止住。地天大王及與輪寶還來至此閻浮提，時彼四天下變成七寶，端嚴姝特。何謂七寶？所謂金、銀、琉璃、頗梨、車𤦲、赤珠、馬瑙。爾時輪寶於四天下周迴旋轉已，一切地獄、畜生、餓鬼八難消滅，於四天下所有一切不善惡聲悉皆除滅，況有造作諸惡業者。何以故？皆是地天聖王本願力故。又復輪寶周旋轉時，四天下中不假種植，處處皆生自然秔米，淨無糠糩。又復輪寶周旋轉時，四天下中自然而生天樹寶衣。又復輪寶周旋轉時，四天下中一切病患悉皆除愈，唯除三患。何等為三？一者求欲，二者段食，三者衰老。又復輪寶旋轉之時，四天下中所有人民壽千萬歲。又復輪寶周旋轉時，四天下中一切人民所有苦惱自然消滅。如是等無量無邊希有不可思議之事出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。若能如是，我知汝等一切國土所有人民悉皆歸從降屬於我。』爾時聖王及諸四兵，如是漸漸度於大海降弗婆提，過盡人境輪寶乃住。如是乃至南西北方及欝單越，悉降伏已。度彼北海盡人境已，王及輪寶還閻浮提本宮門上，在虛空中停住不動。爾時地天轉輪聖王如是降伏四天下已，還閻浮提即便止住。地天大王及與輪寶還來至此閻浮提，時彼四天下變成七寶，端嚴姝特。何謂七寶？所謂金、銀、琉璃、頗梨、車𤦲、赤珠、馬瑙。爾時輪寶於四天下周迴旋轉已，一切地獄、畜生、餓鬼八難消滅，於四天下所有一切不善惡聲悉皆除滅，況有造作諸惡業者。何以故？皆是地天聖王本願力故。又復輪寶周旋轉時，四天下中不假種植，處處皆生自然秔米，淨無糠糩。又復輪寶周旋轉時，四天下中自然而生天樹寶衣。又復輪寶周旋轉時，四天下中一切病患悉皆除愈，唯除三患。何等為三？一者求欲，二者段食，三者衰老。又復輪寶旋轉之時，四天下中所有人民壽千萬歲。又復輪寶周旋轉時，四天下中一切人民所有苦惱自然消滅。如是等無量無邊希有不可思議之事出現於世。

「爾時地天大王復於久時作如是念：『我今於此受諸快樂，五欲眾具頗更有處勝此以不？』復自思念：『我昔曾聞須彌頂上有三十三天，五欲資具其事云何？』爾時地天大王未除愛欲，厭惡人間所有五欲資財之具，欣彼天中上妙之樂。『我今寧可往彼天上。』爾時地天大王作是念已，王及四兵忽然之頃至忉利天。爾時帝釋遙見地天大王，作如是言：『善來大王！善哉大王！』即分半座命王令坐。王即就坐。爾時地天在彼天上經無量百千歲分位而治。爾時地天大王復於久時生大貪心，作如是念：『我今應當退彼天主獨為天王。』作是念已，即從帝釋半座而墮，并及四兵至閻浮提安隱城中。爾時地天大王久在天上受勝妙樂心生耽樂，忽至人間不能堪受人中資具，身心沈沒，猶如醍醐置熱沙中尋即消化，莫知所在。地天大王身心沈沒不能堪忍人中所有飲食精氣，亦復如是。爾時地天大王身心疲頓而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時地天大王復於久時作如是念：『我今於此受諸快樂，五欲眾具頗更有處勝此以不？』復自思念：『我昔曾聞須彌頂上有三十三天，五欲資具其事云何？』爾時地天大王未除愛欲，厭惡人間所有五欲資財之具，欣彼天中上妙之樂。『我今寧可往彼天上。』爾時地天大王作是念已，王及四兵忽然之頃至忉利天。爾時帝釋遙見地天大王，作如是言：『善來大王！善哉大王！』即分半座命王令坐。王即就坐。爾時地天在彼天上經無量百千歲分位而治。爾時地天大王復於久時生大貪心，作如是念：『我今應當退彼天主獨為天王。』作是念已，即從帝釋半座而墮，并及四兵至閻浮提安隱城中。爾時地天大王久在天上受勝妙樂心生耽樂，忽至人間不能堪受人中資具，身心沈沒，猶如醍醐置熱沙中尋即消化，莫知所在。地天大王身心沈沒不能堪忍人中所有飲食精氣，亦復如是。爾時地天大王身心疲頓而說偈言：

「『諸王大自在， 不能除渴愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸王大自在， 不能除渴愛，

如乾草遇火， 是故應捨欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如乾草遇火， 是故應捨欲。

常行於婬欲， 未曾滿足時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行於婬欲， 未曾滿足時，

如渴飲鹹水， 終不能除渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如渴飲鹹水， 終不能除渴。

如眾流歸海， 終無有滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾流歸海， 終無有滿足，

愛欲亦如是， 曾無滿足時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛欲亦如是， 曾無滿足時。

如火焚草木， 無有厭足時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火焚草木， 無有厭足時，

愛欲亦如是， 終無有滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛欲亦如是， 終無有滿足。

猶如深谷響， 隨聲無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如深谷響， 隨聲無休息，

聞聲亦如是， 亦無休息時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞聲亦如是， 亦無休息時。

亦如盛香篋， 受香無簡擇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如盛香篋， 受香無簡擇，

嗅香亦如是， 亦無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗅香亦如是， 亦無有厭足。

如杓撓美食， 終無知止足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如杓撓美食， 終無知止足，

舌貪嗜美味， 亦無於止足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌貪嗜美味， 亦無於止足。

如鏡現面像， 亦無有厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鏡現面像， 亦無有厭足，

如是行欲人， 於欲無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行欲人， 於欲無厭足。

如虛空受風， 未曾有厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空受風， 未曾有厭足，

身常受諸觸， 終無厭足時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身常受諸觸， 終無厭足時。

如夢中飲水， 終不能除渴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夢中飲水， 終不能除渴，

意所受諸法， 亦無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意所受諸法， 亦無有厭足。

貪求愛欲人， 復增長愛欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪求愛欲人， 復增長愛欲，

觀於諸境界， 愛無厭足時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀於諸境界， 愛無厭足時。

見欲增苦惱， 猶如火焚薪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見欲增苦惱， 猶如火焚薪，

滅除諸愛欲， 亦如水滅火。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除諸愛欲， 亦如水滅火。』」

佛言：「大王！汝知爾時地天大王豈異人乎？大王當知，勿作異觀，地天王者即我身是。大王當知，彼地天大王往昔之時豪富自在，貪求無厭遂便命終。何以故？諸根無厭，境無能滿；諸根如鏡，境如光影；諸根如幻，境界如夢。大王！應當安心此法，深自觀察，勿隨他教。大王！此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提。大王！應當遠離一切豪貴，應當消竭一切渴海、倒憍慢山、遠離一切衰禍。於一切法平等，非一切凡夫地，亦非聲聞之所能行，又非一切緣覺境界，乃是一切菩薩所行，一切諸佛正覺所證。王當安心勿令散亂，應作是念：『我當云何於未來世，一切世間天人之中，得為燈明、為炬、為光、為船、為導、為師、得為商主、為首、為無上，自度度彼、自脫脫彼、自安安彼、自得涅槃令他涅槃。』大王！莫觀先際所更豪富自在，大王當知，諸根如幻，無有厭足、無能滿者；境界如夢，不能令滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！汝知爾時地天大王豈異人乎？大王當知，勿作異觀，地天王者即我身是。大王當知，彼地天大王往昔之時豪富自在，貪求無厭遂便命終。何以故？諸根無厭，境無能滿；諸根如鏡，境如光影；諸根如幻，境界如夢。大王！應當安心此法，深自觀察，勿隨他教。大王！此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提。大王！應當遠離一切豪貴，應當消竭一切渴海、倒憍慢山、遠離一切衰禍。於一切法平等，非一切凡夫地，亦非聲聞之所能行，又非一切緣覺境界，乃是一切菩薩所行，一切諸佛正覺所證。王當安心勿令散亂，應作是念：『我當云何於未來世，一切世間天人之中，得為燈明、為炬、為光、為船、為導、為師、得為商主、為首、為無上，自度度彼、自脫脫彼、自安安彼、自得涅槃令他涅槃。』大王！莫觀先際所更豪富自在，大王當知，諸根如幻，無有厭足、無能滿者；境界如夢，不能令滿。」

佛言：「大王！過去有王名曰頂生，有大威德、有大神足、有大威勢，從父烏哺沙王頂上而生。久積善根，曾見無量無數諸佛，修諸善根。於諸世尊恭敬供養積集善本，於四天下豪貴自在。大王！時頂生王灌頂受位七日已！得七寶具足為轉輪王。何者為七？一者金輪寶，千輻不減轂輞具足，自然而有，縱廣七肘，而來應之。二者白象寶，六牙具足、七肢拄地、白如雪山，自然而至。三者馬寶，其色紺艷而來應之。此上象馬從旦至食，於四天下周遍八方，盡大海際還住本處。四者珠寶，大如人髀，純青琉璃其光照曜，周匝八方各一由旬。五者長者寶，豐饒財寶巨富無量，隨王所念皆能辦之，自然而應。六者玉女寶，形容端正微妙第一，不長不短、不白不黑，身諸毛孔出栴檀香，口氣淨潔如青蓮花，其舌廣大出能覆面，形色細薄如赤銅鍱，身體柔軟猶如無骨，冬溫夏涼，其心慈悲常出軟語，以手觸王即知王心所念之處。七者主兵寶，自然而出，勇猛策謀武略第一，預知王心七日所念，善知四兵鬪戰之法，未集者令集、已集者令散。千子具足，勇健端正能降怨敵。大王！爾時頂生轉輪聖王七寶具足，王四天下如法化世，令四天下豐樂安隱人民熾盛，城邑聚落次第相近雞飛相及。爾時大地一切無有沙礫荊棘，多饒眾寶，具足無量園林泉池，端嚴姝妙甚可愛樂。何以故？皆是頂生聖王安住法力。當爾之時，若天若人受欲樂中最為第一。大王！爾時頂生大王所住之城名阿踰闍，其城東西十二由旬，南北長七由旬。其城七寶，眾寶羅網彌覆其上，懸眾寶鈴。其城內外種種莊嚴，悉皆如上無量稱王寶莊嚴城等無有異，亦如忉利得勝之堂。大王！頂生大王造三種殿：一名月出殿，於盛夏熱時王居其中；其第二殿名毘琉璃藏，於春月時王居其中；其第三殿名日威德起，於冬寒時王居其中。爾時頂生與玉女寶并諸婇女，前後圍繞入月出殿。時身體清涼，猶如牛頭栴檀塗其身體。王與眷屬前後圍遶，若入彼毘琉璃殿時，身心調適，猶如多摩羅葉香用塗其身。大王！其頂生大王復與眷屬婇女圍遶，入彼日威德殿時，身體和煖，猶如沈水香用塗其身，入彼殿時身體和煖亦復如是。大王！是頂生王隨欲自在，令諸殿等隨其時節而生樂觸，隨意出風、隨意出雨，種種音樂隨意而至，資生所須亦隨意現。大王！爾時頂生於其宮內，七日之中天雨金銀。過七日已作如是念：『甚奇希有不可思議，如此清淨之業所獲果報，隨意而現充滿我意，福德所致無差違也。誰有得見如是果報，於修福德而生知足？』大王！頂生聖王於閻浮提經百千歲已，作如是念：『我今於此，閻浮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！過去有王名曰頂生，有大威德、有大神足、有大威勢，從父烏哺沙王頂上而生。久積善根，曾見無量無數諸佛，修諸善根。於諸世尊恭敬供養積集善本，於四天下豪貴自在。大王！時頂生王灌頂受位七日已！得七寶具足為轉輪王。何者為七？一者金輪寶，千輻不減轂輞具足，自然而有，縱廣七肘，而來應之。二者白象寶，六牙具足、七肢拄地、白如雪山，自然而至。三者馬寶，其色紺艷而來應之。此上象馬從旦至食，於四天下周遍八方，盡大海際還住本處。四者珠寶，大如人髀，純青琉璃其光照曜，周匝八方各一由旬。五者長者寶，豐饒財寶巨富無量，隨王所念皆能辦之，自然而應。六者玉女寶，形容端正微妙第一，不長不短、不白不黑，身諸毛孔出栴檀香，口氣淨潔如青蓮花，其舌廣大出能覆面，形色細薄如赤銅鍱，身體柔軟猶如無骨，冬溫夏涼，其心慈悲常出軟語，以手觸王即知王心所念之處。七者主兵寶，自然而出，勇猛策謀武略第一，預知王心七日所念，善知四兵鬪戰之法，未集者令集、已集者令散。千子具足，勇健端正能降怨敵。大王！爾時頂生轉輪聖王七寶具足，王四天下如法化世，令四天下豐樂安隱人民熾盛，城邑聚落次第相近雞飛相及。爾時大地一切無有沙礫荊棘，多饒眾寶，具足無量園林泉池，端嚴姝妙甚可愛樂。何以故？皆是頂生聖王安住法力。當爾之時，若天若人受欲樂中最為第一。大王！爾時頂生大王所住之城名阿踰闍，其城東西十二由旬，南北長七由旬。其城七寶，眾寶羅網彌覆其上，懸眾寶鈴。其城內外種種莊嚴，悉皆如上無量稱王寶莊嚴城等無有異，亦如忉利得勝之堂。大王！頂生大王造三種殿：一名月出殿，於盛夏熱時王居其中；其第二殿名毘琉璃藏，於春月時王居其中；其第三殿名日威德起，於冬寒時王居其中。爾時頂生與玉女寶并諸婇女，前後圍繞入月出殿。時身體清涼，猶如牛頭栴檀塗其身體。王與眷屬前後圍遶，若入彼毘琉璃殿時，身心調適，猶如多摩羅葉香用塗其身。大王！其頂生大王復與眷屬婇女圍遶，入彼日威德殿時，身體和煖，猶如沈水香用塗其身，入彼殿時身體和煖亦復如是。大王！是頂生王隨欲自在，令諸殿等隨其時節而生樂觸，隨意出風、隨意出雨，種種音樂隨意而至，資生所須亦隨意現。大王！爾時頂生於其宮內，七日之中天雨金銀。過七日已作如是念：『甚奇希有不可思議，如此清淨之業所獲果報，隨意而現充滿我意，福德所致無差違也。誰有得見如是果報，於修福德而生知足？』大王！頂生聖王於閻浮提經百千歲已，作如是念：『我今於此，閻浮

大洲安隱豐樂，人民熾盛悉皆歸屬；於我宮內七日雨寶。我今當往西瞿陀尼。』作是念已，頂生大王即與四兵上昇虛空，從閻浮提漸次至彼西瞿陀尼。王既至彼，於無量百千歲在彼王領。頂生大王依報過人未得天報。大王！頂生聖王於瞿陀尼，隨意雨寶滿其宮內，如閻浮提等無有異。大王！爾時頂生復於後時作如是念：『我王閻浮提，豐樂安隱人民熾盛，又於宮內隨意雨寶。此瞿陀尼，亦皆安隱豐樂人民熾盛，又於宮內隨意雨寶。我今亦知東有大洲名弗婆提，我今當往。』作是念已，即與四兵俱昇虛空，從瞿陀尼漸次而往東弗婆提。王既至彼，於弗婆提止住王領，無量千歲受五欲樂，依報過人未得天報。大王！頂生聖王於弗婆提隨意雨寶滿其宮內，如閻浮提等無有異。大王！爾時頂生復於後時作如是念：『我閻浮提豐樂安隱人民熾盛，又於宮內隨意雨寶。及瞿陀尼，亦皆安隱豐樂人民熾盛，亦於宮內隨意雨寶。此弗婆提，皆悉安隱豐樂人民熾盛，亦於宮內隨意雨寶。我今亦知北有大洲名欝單越，其中人民無我我所。雖復如此，我當往彼自試眷屬。』頂生大王作是念已，與其四兵俱昇虛空，從弗婆提漸次而往北欝單越。王既至彼，於欝單越無量千歲教誡眷屬。復於久時作如是念：『我閻浮提豐樂安隱已雨七寶，及瞿陀尼人民熾盛安隱雨寶，東弗婆提亦皆如是隨意雨寶，此欝單越悉亦安隱。我曾聞有三十三天住須彌頂，我今當往躬自觀之。』爾時頂生作是念已，即與四兵俱昇虛空住須彌山頂。當爾之時，釋提桓因與三十三天集善法堂論人天事。爾時帝釋遙見頂生從遠而來，即出迎之，作如是言：『善來大王！善來至此。』即分半座命王令坐。王即就座。時頂生王坐半座時，即有十種勝事映蔽諸天。何等為十？一者壽命勝天，二者容色勝天，三者名稱勝天，四者受樂勝天，五者王領自在勝天，六者形貌勝天，七者音聲勝天，八者香氣勝天，九者食味勝天，十者細觸勝天。大王！爾時頂生與彼帝釋，形容相貌行動威儀等無差別，飲食衣服資生之具悉無有異，唯有視瞬為別異耳。而諸天等分別識知，天王、人王二種之別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大洲安隱豐樂，人民熾盛悉皆歸屬；於我宮內七日雨寶。我今當往西瞿陀尼。』作是念已，頂生大王即與四兵上昇虛空，從閻浮提漸次至彼西瞿陀尼。王既至彼，於無量百千歲在彼王領。頂生大王依報過人未得天報。大王！頂生聖王於瞿陀尼，隨意雨寶滿其宮內，如閻浮提等無有異。大王！爾時頂生復於後時作如是念：『我王閻浮提，豐樂安隱人民熾盛，又於宮內隨意雨寶。此瞿陀尼，亦皆安隱豐樂人民熾盛，又於宮內隨意雨寶。我今亦知東有大洲名弗婆提，我今當往。』作是念已，即與四兵俱昇虛空，從瞿陀尼漸次而往東弗婆提。王既至彼，於弗婆提止住王領，無量千歲受五欲樂，依報過人未得天報。大王！頂生聖王於弗婆提隨意雨寶滿其宮內，如閻浮提等無有異。大王！爾時頂生復於後時作如是念：『我閻浮提豐樂安隱人民熾盛，又於宮內隨意雨寶。及瞿陀尼，亦皆安隱豐樂人民熾盛，亦於宮內隨意雨寶。此弗婆提，皆悉安隱豐樂人民熾盛，亦於宮內隨意雨寶。我今亦知北有大洲名欝單越，其中人民無我我所。雖復如此，我當往彼自試眷屬。』頂生大王作是念已，與其四兵俱昇虛空，從弗婆提漸次而往北欝單越。王既至彼，於欝單越無量千歲教誡眷屬。復於久時作如是念：『我閻浮提豐樂安隱已雨七寶，及瞿陀尼人民熾盛安隱雨寶，東弗婆提亦皆如是隨意雨寶，此欝單越悉亦安隱。我曾聞有三十三天住須彌頂，我今當往躬自觀之。』爾時頂生作是念已，即與四兵俱昇虛空住須彌山頂。當爾之時，釋提桓因與三十三天集善法堂論人天事。爾時帝釋遙見頂生從遠而來，即出迎之，作如是言：『善來大王！善來至此。』即分半座命王令坐。王即就座。時頂生王坐半座時，即有十種勝事映蔽諸天。何等為十？一者壽命勝天，二者容色勝天，三者名稱勝天，四者受樂勝天，五者王領自在勝天，六者形貌勝天，七者音聲勝天，八者香氣勝天，九者食味勝天，十者細觸勝天。大王！爾時頂生與彼帝釋，形容相貌行動威儀等無差別，飲食衣服資生之具悉無有異，唯有視瞬為別異耳。而諸天等分別識知，天王、人王二種之別。」

佛言：「大王！甚奇希有。帝釋、頂生人天既別，形容相貌等無有異。大王當知，福德之力其事如是。誰於福德而生足也？大王！爾時頂生在忉利天，無量千歲為增上自在。大王！爾時頂生於四天下豪富自在，復於忉利天上豪富自在，帝釋分治猶不厭足，復作是念：『我今寧可獨為天主，何用帝釋？宜應退之。』大王！爾時頂生作是念已，從天退下還閻浮提，於阿踰闍城最上園中。王當下時，威光照曜遍閻浮提，一切諸方映蔽日光。亦如日出月無光明，日光在空無復光明。王光映蔽亦復如是。如日輪出映蔽月輪，頂生威光映彼日輪亦復如是。大王！爾時阿踰城人出城遊觀，見彼頂生并及四兵從天而退墮其園中。彼人見已怪未曾有，即入城中遍告城人言：『今有天子并及四兵從空而下，墮彼王最上園中。』大王！爾時城中王及臣民，辦具種種歌舞伎樂、塗香末香、寶幢幡蓋、花鬘瓔珞，身體衣服悉皆清淨，速疾出城詣彼園中。大王，爾時頂生從天墮時，一切大地六種震動。當爾之時，一切人中所有莊嚴，最勝妙香用塗其身，悉至園中頂生王所。爾時頂生耽著天中上妙資產，不能堪忍人中資具所有香氣，沈惛在地。喻如生蘇醍醐投極熱沙中不得停住，爾時頂生沈惛不住亦復如是。爾時城中王及臣民內外人眾，見頂生王在彼園中沈惛在地，即便問言：『天為是誰？』爾時頂生即告彼王及諸人民言：『汝昔曾聞有頂生大王不？』爾時國王及諸人民咸皆答言：『我昔曾從耆舊人所聞有大王名曰頂生，不捨人身，將諸眷屬并及四兵而昇天上。』爾時頂生告諸人言：『昔頂生者我身是也。我及四兵從天而墮。』爾時國王及城內外所有人眾，即以偈頌問頂生曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！甚奇希有。帝釋、頂生人天既別，形容相貌等無有異。大王當知，福德之力其事如是。誰於福德而生足也？大王！爾時頂生在忉利天，無量千歲為增上自在。大王！爾時頂生於四天下豪富自在，復於忉利天上豪富自在，帝釋分治猶不厭足，復作是念：『我今寧可獨為天主，何用帝釋？宜應退之。』大王！爾時頂生作是念已，從天退下還閻浮提，於阿踰闍城最上園中。王當下時，威光照曜遍閻浮提，一切諸方映蔽日光。亦如日出月無光明，日光在空無復光明。王光映蔽亦復如是。如日輪出映蔽月輪，頂生威光映彼日輪亦復如是。大王！爾時阿踰城人出城遊觀，見彼頂生并及四兵從天而退墮其園中。彼人見已怪未曾有，即入城中遍告城人言：『今有天子并及四兵從空而下，墮彼王最上園中。』大王！爾時城中王及臣民，辦具種種歌舞伎樂、塗香末香、寶幢幡蓋、花鬘瓔珞，身體衣服悉皆清淨，速疾出城詣彼園中。大王，爾時頂生從天墮時，一切大地六種震動。當爾之時，一切人中所有莊嚴，最勝妙香用塗其身，悉至園中頂生王所。爾時頂生耽著天中上妙資產，不能堪忍人中資具所有香氣，沈惛在地。喻如生蘇醍醐投極熱沙中不得停住，爾時頂生沈惛不住亦復如是。爾時城中王及臣民內外人眾，見頂生王在彼園中沈惛在地，即便問言：『天為是誰？』爾時頂生即告彼王及諸人民言：『汝昔曾聞有頂生大王不？』爾時國王及諸人民咸皆答言：『我昔曾從耆舊人所聞有大王名曰頂生，不捨人身，將諸眷屬并及四兵而昇天上。』爾時頂生告諸人言：『昔頂生者我身是也。我及四兵從天而墮。』爾時國王及城內外所有人眾，即以偈頌問頂生曰：

「『我從舊人所， 聞有威德王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從舊人所， 聞有威德王，

號名曰頂生， 極有大名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號名曰頂生， 極有大名稱。

已身及四兵， 從此昇天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已身及四兵， 從此昇天上，

并及諸眷屬， 法王如法治。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并及諸眷屬， 法王如法治。』

人天勝王言： 『無常力所害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天勝王言： 『無常力所害，

退天樂受苦， 頂生者我是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退天樂受苦， 頂生者我是。』

諸人皆合掌， 頂禮大王足： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人皆合掌， 頂禮大王足：

『有何希有事， 未來當傳說？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『有何希有事， 未來當傳說？』

從天而退者， 受苦王說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從天而退者， 受苦王說言：

『汝聽希有事， 欣樂莫放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『汝聽希有事， 欣樂莫放逸。

頂生大王者， 統領四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂生大王者， 統領四天下，

受樂過天人， 欲無厭致死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受樂過天人， 欲無厭致死。

於其後宮內， 七日雨珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其後宮內， 七日雨珍寶，

如法治天下， 欲無厭而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法治天下， 欲無厭而死。

與彼天帝釋， 分半座而坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與彼天帝釋， 分半座而坐，

惡覺所惱亂， 多欲故退墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡覺所惱亂， 多欲故退墮。

於其生死海， 無智故沈沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其生死海， 無智故沈沒，

樂著五欲者， 天欲無厭死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂著五欲者， 天欲無厭死。

如渴夢飲水， 不能除其渴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如渴夢飲水， 不能除其渴，

受五欲亦爾， 終無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受五欲亦爾， 終無有厭足。

智慧諸眾生， 斷除愚癡闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧諸眾生， 斷除愚癡闇，

彼智者知足， 正觀諸有趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智者知足， 正觀諸有趣。

智觀察有趣， 慧見老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智觀察有趣， 慧見老病死，

斷除諸渴愛， 捨有趣無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除諸渴愛， 捨有趣無著。

觀觸如火燒， 便捨於渴愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀觸如火燒， 便捨於渴愛，

觀受亦如是， 知受是非善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀受亦如是， 知受是非善。

如擊眾音樂， 根境界亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如擊眾音樂， 根境界亦然，

聖教中調伏， 能捨根自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖教中調伏， 能捨根自性。

一切五種入， 從於名色生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切五種入， 從於名色生，

識於中分別， 則生於思覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識於中分別， 則生於思覺。

聖者作是觀， 於趣有不著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者作是觀， 於趣有不著，

智者慧滿足， 證滅如薪盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者慧滿足， 證滅如薪盡。』

頂生向彼王， 臣民說是已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂生向彼王， 臣民說是已，

示諸有無常， 即便取終沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示諸有無常， 即便取終沒。」

佛告大王：「汝知爾時頂生王者，豈異人乎？勿作異觀，莫生疑惑，我身是也。我昔曾為頂生王時，統領人天豪貴自在，貪欲無厭而取終沒。是故大王！應捨豪富憍慢自在，住不放逸。若能住於不放逸行，是人即能修諸善根。大王！若不放逸者，復能入於法界平等。大王！若人能離放逸者，成就利益。大王！有為無為界，非男非女、非過去非未來非現在。大王！當於此法安住自心，勿隨他教。大王！此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提。大王！應當遠離一切豪貴，消竭一切渴海，倒憍慢山，遠離一切衰禍。於一切平等，非一切凡夫地，亦非聲聞之所能行，又非一切緣覺境界，乃是一切菩薩所行，一切諸佛正覺所證。王當安心勿令散亂，應作是念：『我當云何於未來世一切世間天人之中，得為燈明、為炬、為光、為船、為導、為師，得為商主、為首、為無上，自度度彼，自脫脫彼，自安安彼，自得涅槃令他涅槃？』大王！觀先際所經豪富自在，大王當知，諸根如幻，無有厭足、無能滿者；境界如夢，不能令滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「汝知爾時頂生王者，豈異人乎？勿作異觀，莫生疑惑，我身是也。我昔曾為頂生王時，統領人天豪貴自在，貪欲無厭而取終沒。是故大王！應捨豪富憍慢自在，住不放逸。若能住於不放逸行，是人即能修諸善根。大王！若不放逸者，復能入於法界平等。大王！若人能離放逸者，成就利益。大王！有為無為界，非男非女、非過去非未來非現在。大王！當於此法安住自心，勿隨他教。大王！此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提。大王！應當遠離一切豪貴，消竭一切渴海，倒憍慢山，遠離一切衰禍。於一切平等，非一切凡夫地，亦非聲聞之所能行，又非一切緣覺境界，乃是一切菩薩所行，一切諸佛正覺所證。王當安心勿令散亂，應作是念：『我當云何於未來世一切世間天人之中，得為燈明、為炬、為光、為船、為導、為師，得為商主、為首、為無上，自度度彼，自脫脫彼，自安安彼，自得涅槃令他涅槃？』大王！觀先際所經豪富自在，大王當知，諸根如幻，無有厭足、無能滿者；境界如夢，不能令滿。

「大王！過去有王名曰尼彌，了達諸法如法為王，重不放逸，若所作事離諸放逸。大王！是尼彌王常觀三世平等，又觀一切諸法猶如三世平等，觀過去一切諸法遠離自性，觀未來一切諸法遠離自性，觀現在法亦復如是遠離自性。大王！彼尼彌王觀一切三世法平等已，於諸法不生取著。彼尼彌王觀一切世間為四顛倒之所顛倒，於不淨法中而起淨想，於苦法中而生樂想，於無常法中而起常想，於無我法中而生我想。見世如是，便作是念：『世間則壞甚大敗壞。如此眾生，一切諸法自性空寂而不覺知。』大王！爾時尼彌王復作如是念：『我當以四攝法攝諸眾生。若我四法攝眾生者，是諸眾生隨順於我、受我言教。』爾時尼彌大王先作是方便已，即以四攝攝諸眾生。攝諸眾生已，尼彌大王即教人民一切諸法平等，作如是言：『汝諸眾生，一切諸法離於自性。若一切法離自性者，彼法亦非過去非未來非現在。何以故？彼法自性無實故。若法離自性者，彼法亦不可說是過去未來現在。』大王！爾時彼尼彌王於彼眾生所教是三世平等法已，彼諸眾生八十千萬那由他無量百千眾生得無生法忍。大王！爾時三十三天在善法堂聚集而坐，作是議言：『善哉善哉！鞞提呵國人大獲善利。是尼彌王解了諸法如法為王，具足方便，於顛倒眾生所以善方便示不顛倒法也。』爾時釋提桓因在於餘處去善法堂遠，即以天耳聞彼天說，聞已尋來詣善法堂就座而坐。既就座已，問彼天言：『汝諸天等在善法堂何所論說？』作是問已，時諸天等報帝釋言：『唯然天主！聽我所說，我等向來集善法堂所論之事。說彼鞞提呵國人善得利益。是尼彌王解了諸法如法為王，具足方便，於顛倒眾生所以善方便示不顛倒法也，所謂顯示諸法自性。』彼諸天等作是語已，爾時帝釋報諸天子作如是言：『是尼彌王具足成就不可思議善巧方便。汝等在此忉利天上，欲得見彼尼彌王不？』爾時諸天咸皆同聲作如是言：『唯然天主！我等在此欲得見彼尼彌大王。』爾時帝釋天主即告御臣名摩多梨言：『汝當前來，可疾嚴備諸天千馬寶車，往閻浮提鞞提呵國尼彌王所。說如是言：「此是諸天千調馬車，遣來迎王。唯願大王昇此寶車勿生怖畏，三十三天悉皆願樂欲見大王。」若上車已，作如是言：「大王！我今將王從何道去詣彼天上？為從住顛倒地眾生道而去？為從住不顛倒地眾生道而去也？」』爾時摩多梨答帝釋言：『唯然受教。』聞此語已，即便嚴備千調馬車，自昇其上，從彼忉利下閻浮提，至鞞提呵國尼彌王所。語尼彌王作如是言：『忉利諸天今送千調馬車，王可昇車勿生怖畏，忉利諸天願樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！過去有王名曰尼彌，了達諸法如法為王，重不放逸，若所作事離諸放逸。大王！是尼彌王常觀三世平等，又觀一切諸法猶如三世平等，觀過去一切諸法遠離自性，觀未來一切諸法遠離自性，觀現在法亦復如是遠離自性。大王！彼尼彌王觀一切三世法平等已，於諸法不生取著。彼尼彌王觀一切世間為四顛倒之所顛倒，於不淨法中而起淨想，於苦法中而生樂想，於無常法中而起常想，於無我法中而生我想。見世如是，便作是念：『世間則壞甚大敗壞。如此眾生，一切諸法自性空寂而不覺知。』大王！爾時尼彌王復作如是念：『我當以四攝法攝諸眾生。若我四法攝眾生者，是諸眾生隨順於我、受我言教。』爾時尼彌大王先作是方便已，即以四攝攝諸眾生。攝諸眾生已，尼彌大王即教人民一切諸法平等，作如是言：『汝諸眾生，一切諸法離於自性。若一切法離自性者，彼法亦非過去非未來非現在。何以故？彼法自性無實故。若法離自性者，彼法亦不可說是過去未來現在。』大王！爾時彼尼彌王於彼眾生所教是三世平等法已，彼諸眾生八十千萬那由他無量百千眾生得無生法忍。大王！爾時三十三天在善法堂聚集而坐，作是議言：『善哉善哉！鞞提呵國人大獲善利。是尼彌王解了諸法如法為王，具足方便，於顛倒眾生所以善方便示不顛倒法也。』爾時釋提桓因在於餘處去善法堂遠，即以天耳聞彼天說，聞已尋來詣善法堂就座而坐。既就座已，問彼天言：『汝諸天等在善法堂何所論說？』作是問已，時諸天等報帝釋言：『唯然天主！聽我所說，我等向來集善法堂所論之事。說彼鞞提呵國人善得利益。是尼彌王解了諸法如法為王，具足方便，於顛倒眾生所以善方便示不顛倒法也，所謂顯示諸法自性。』彼諸天等作是語已，爾時帝釋報諸天子作如是言：『是尼彌王具足成就不可思議善巧方便。汝等在此忉利天上，欲得見彼尼彌王不？』爾時諸天咸皆同聲作如是言：『唯然天主！我等在此欲得見彼尼彌大王。』爾時帝釋天主即告御臣名摩多梨言：『汝當前來，可疾嚴備諸天千馬寶車，往閻浮提鞞提呵國尼彌王所。說如是言：「此是諸天千調馬車，遣來迎王。唯願大王昇此寶車勿生怖畏，三十三天悉皆願樂欲見大王。」若上車已，作如是言：「大王！我今將王從何道去詣彼天上？為從住顛倒地眾生道而去？為從住不顛倒地眾生道而去也？」』爾時摩多梨答帝釋言：『唯然受教。』聞此語已，即便嚴備千調馬車，自昇其上，從彼忉利下閻浮提，至鞞提呵國尼彌王所。語尼彌王作如是言：『忉利諸天今送千調馬車，王可昇車勿生怖畏，忉利諸天願樂

見王。』爾時尼彌大王以無畏心便即登之。既昇車已，摩多梨作如是言：『我今將王從何道去？為從住顛倒地眾生道去？為從住不顛倒地眾生道去？』王即報言：『汝可將我從彼二道中間而去。』爾時摩多梨即將尼彌王，從顛倒地眾生所、不顛倒地眾生所二處而去。大王！爾時尼彌王語摩多梨言：『汝可少時停車而住，我當觀彼顛倒眾生所住之處。』時摩多梨即受王教，暫止馬車。爾時尼彌王於少時間，令八十千萬眾生安住見實三昧中。何以故是王於少時間令如是眾住見實三昧中？此王善習不放逸行故。令此眾生住三昧者，於後悉得無生法忍。是時摩多梨都不覺知王所為作。爾時摩多梨又復將王到須彌頂。爾時尼彌王遙見青茂叢林，告摩多梨言：『彼林定是不顛倒眾生所居之處』。摩多梨言：『大王！此是忉利諸天善法之堂，彼忉利天眾集在堂上欲得見王。惟願大王勿生怖畏當昇此堂。』爾時尼彌王心不恐懼便昇堂上。爾時帝釋遙見尼彌王來，即作是言：『善來大王！』便分半座命王令座。時尼彌王即就帝釋半座而坐。爾時帝釋即以美言共相慰問言：『大王！快獲善利，能令佛法熾然增長。』爾時帝釋向忉利天眾作如是言：『此尼彌王成就具足不可思議善巧方便。是王於少時間能令八十千萬眾生住佛法中，然摩多梨都不覺知。』爾時尼彌王即為忉利諸天廣說種種勝妙之法。利益天眾已，白帝釋言：『我今欲得還閻浮提。何以故？於閻浮提為欲護持佛正法故。』帝釋報言：『今正是時。』復勅御臣摩多梨言：『汝可還駕千調馬車，送尼彌王還歸閻浮。』其尼彌王到閻浮提已，成就大悲善巧方便，令無量眾生安住佛法。大王！莫作異疑，勿生異觀。昔尼彌王者，我身是也。大王！當觀不放逸力難可思議。尼彌大王昇帝釋座尚無貪著！是故大王！於佛法中當勤精進修不放逸。大王！何謂佛法？大王！一切諸法皆是佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見王。』爾時尼彌大王以無畏心便即登之。既昇車已，摩多梨作如是言：『我今將王從何道去？為從住顛倒地眾生道去？為從住不顛倒地眾生道去？』王即報言：『汝可將我從彼二道中間而去。』爾時摩多梨即將尼彌王，從顛倒地眾生所、不顛倒地眾生所二處而去。大王！爾時尼彌王語摩多梨言：『汝可少時停車而住，我當觀彼顛倒眾生所住之處。』時摩多梨即受王教，暫止馬車。爾時尼彌王於少時間，令八十千萬眾生安住見實三昧中。何以故是王於少時間令如是眾住見實三昧中？此王善習不放逸行故。令此眾生住三昧者，於後悉得無生法忍。是時摩多梨都不覺知王所為作。爾時摩多梨又復將王到須彌頂。爾時尼彌王遙見青茂叢林，告摩多梨言：『彼林定是不顛倒眾生所居之處』。摩多梨言：『大王！此是忉利諸天善法之堂，彼忉利天眾集在堂上欲得見王。惟願大王勿生怖畏當昇此堂。』爾時尼彌王心不恐懼便昇堂上。爾時帝釋遙見尼彌王來，即作是言：『善來大王！』便分半座命王令座。時尼彌王即就帝釋半座而坐。爾時帝釋即以美言共相慰問言：『大王！快獲善利，能令佛法熾然增長。』爾時帝釋向忉利天眾作如是言：『此尼彌王成就具足不可思議善巧方便。是王於少時間能令八十千萬眾生住佛法中，然摩多梨都不覺知。』爾時尼彌王即為忉利諸天廣說種種勝妙之法。利益天眾已，白帝釋言：『我今欲得還閻浮提。何以故？於閻浮提為欲護持佛正法故。』帝釋報言：『今正是時。』復勅御臣摩多梨言：『汝可還駕千調馬車，送尼彌王還歸閻浮。』其尼彌王到閻浮提已，成就大悲善巧方便，令無量眾生安住佛法。大王！莫作異疑，勿生異觀。昔尼彌王者，我身是也。大王！當觀不放逸力難可思議。尼彌大王昇帝釋座尚無貪著！是故大王！於佛法中當勤精進修不放逸。大王！何謂佛法？大王！一切諸法皆是佛法。」

爾時淨飯王聞此語已，即白佛言：「若一切法是佛法者，一切眾生亦應是佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨飯王聞此語已，即白佛言：「若一切法是佛法者，一切眾生亦應是佛。」

佛言：「若不顛倒見眾生者，即是其佛。大王！所言佛者，如實見眾生也。如實見眾生者，即是見實際。實際者，即是法界。大王！法界者不可顯示，但名但俗、但是俗數、但有言說、但假施設，應如是觀。大王！一切法無生，此是陀羅尼門。何以故？此名陀羅尼門，於此一切法無動無搖、無取無捨，是名陀羅尼門。大王！一切諸法不滅是陀羅尼門。何以故？不滅是陀羅尼門，於中一切法無動無搖、無取無捨、彼陀羅尼門無有相貌、無有自性、無可施設、無作無造、無來無去、無眾生、無命、無人、無養育、非對治、無形無狀、無纏無離、無穢無淨、無愛無憎、無縛無解、無命者、無出無退、無得無住、無定無亂、無知非無知、非見非不見、非戒非犯、非悔非不悔、非喜非不喜、非猗非不猗、非苦非樂、非定非不定、非實非倒、非涅槃非不涅槃、非愛非離愛、非見非不見、非解脫非不解脫、非智非不智、非視非不視、非業非不業、非道非不道。大王！應當以此六十七法門入一切法。大王！是色自體，非曾有、非當有、非今有，如是受想行識體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！如鏡中像，非有非無，是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。受想行識亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如響聲，非曾有、非當有、非今有。大王！如是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有，受想行識亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如陽焰，非曾有、非當有、非今有。是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如聚沫無有堅實，非曾有、非當有、非今有。是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有，大王！如是受想行識體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如夢中夢見國中最勝女人，是夢所見，亦非曾有、非當有、非今有。是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有，如是受想行識體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如石女夢見生子，是夢所見，亦非曾有、非當有、非今有。是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有，如是受想行識亦復如是，非曾有、非當有、非今有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若不顛倒見眾生者，即是其佛。大王！所言佛者，如實見眾生也。如實見眾生者，即是見實際。實際者，即是法界。大王！法界者不可顯示，但名但俗、但是俗數、但有言說、但假施設，應如是觀。大王！一切法無生，此是陀羅尼門。何以故？此名陀羅尼門，於此一切法無動無搖、無取無捨，是名陀羅尼門。大王！一切諸法不滅是陀羅尼門。何以故？不滅是陀羅尼門，於中一切法無動無搖、無取無捨、彼陀羅尼門無有相貌、無有自性、無可施設、無作無造、無來無去、無眾生、無命、無人、無養育、非對治、無形無狀、無纏無離、無穢無淨、無愛無憎、無縛無解、無命者、無出無退、無得無住、無定無亂、無知非無知、非見非不見、非戒非犯、非悔非不悔、非喜非不喜、非猗非不猗、非苦非樂、非定非不定、非實非倒、非涅槃非不涅槃、非愛非離愛、非見非不見、非解脫非不解脫、非智非不智、非視非不視、非業非不業、非道非不道。大王！應當以此六十七法門入一切法。大王！是色自體，非曾有、非當有、非今有，如是受想行識體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！如鏡中像，非有非無，是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。受想行識亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如響聲，非曾有、非當有、非今有。大王！如是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有，受想行識亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如陽焰，非曾有、非當有、非今有。是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如聚沫無有堅實，非曾有、非當有、非今有。是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有，大王！如是受想行識體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如夢中夢見國中最勝女人，是夢所見，亦非曾有、非當有、非今有。是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有，如是受想行識體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有。大王！譬如石女夢見生子，是夢所見，亦非曾有、非當有、非今有。是色體性亦復如是，非曾有、非當有、非今有，如是受想行識亦復如是，非曾有、非當有、非今有。

「大王！色無所依，乃至識亦無所依。大王！譬如虛空無所依，如是大王！色無所依，乃至識亦無所依。大王！色無有生，乃至識亦無有生。大王！色無有滅，乃至識亦無有滅。大王！如涅槃界無有生亦無有滅。大王！如是色亦無生無滅，乃至識亦無生無滅。大王！譬如法界亦無生無滅。大王！如是色亦無生無滅，乃至識亦無生無滅。如是大王！一切法是如來境界。不可思議亦是如來境界，不共法亦是如來境界，不共一切凡夫境界故。是故一切聲聞緣覺，不毀不讚、不得不失、非覺非不覺、非知非不知、非識非不識、非捨非不捨、非修非不修、非說非不說、非證非不證、非顯示非不顯示、非可聞非不可聞。何以故？大王！彼法無有如是法可得扶舉、可得摧倒。何以故？一切諸法離自性故。大王！今可於此法中而安其心，深觀此法，勿信於他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！色無所依，乃至識亦無所依。大王！譬如虛空無所依，如是大王！色無所依，乃至識亦無所依。大王！色無有生，乃至識亦無有生。大王！色無有滅，乃至識亦無有滅。大王！如涅槃界無有生亦無有滅。大王！如是色亦無生無滅，乃至識亦無生無滅。大王！譬如法界亦無生無滅。大王！如是色亦無生無滅，乃至識亦無生無滅。如是大王！一切法是如來境界。不可思議亦是如來境界，不共法亦是如來境界，不共一切凡夫境界故。是故一切聲聞緣覺，不毀不讚、不得不失、非覺非不覺、非知非不知、非識非不識、非捨非不捨、非修非不修、非說非不說、非證非不證、非顯示非不顯示、非可聞非不可聞。何以故？大王！彼法無有如是法可得扶舉、可得摧倒。何以故？一切諸法離自性故。大王！今可於此法中而安其心，深觀此法，勿信於他。」

爾時淨飯王作是念：「於諸法中無法可得，無有如是法，得證是法號為佛者。諸法實不可得，佛為眾生但假言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨飯王作是念：「於諸法中無法可得，無有如是法，得證是法號為佛者。諸法實不可得，佛為眾生但假言說。」

爾時世尊說是法時，淨飯王等七萬釋種得無生法忍。爾時世尊知諸釋種得深信已而現微笑。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法時，淨飯王等七萬釋種得無生法忍。爾時世尊知諸釋種得深信已而現微笑。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰：

「大雄尊導師， 為世現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大雄尊導師， 為世現微笑，

惟願世明炬， 演說微笑事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願世明炬， 演說微笑事。

十力一切智， 何因現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力一切智， 何因現微笑？

願說彼笑因， 斷世諸疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說彼笑因， 斷世諸疑網。

佛為釋眾故， 而現微笑瑞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為釋眾故， 而現微笑瑞，

為諸人天眾， 速除諸疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸人天眾， 速除諸疑網。

得聞大雄說， 世間離諸疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞大雄說， 世間離諸疑，

其心皆欣喜， 安住佛法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心皆欣喜， 安住佛法中。

世尊諸子等， 得知微笑事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊諸子等， 得知微笑事，

堅固住誓願， 智慧必通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固住誓願， 智慧必通達。

唯願尊導師， 斷除大眾疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願尊導師， 斷除大眾疑，

眾等除疑已， 必得廣大樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾等除疑已， 必得廣大樂。」

爾時世尊以偈答馬勝曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答馬勝曰：

「我現寂滅笑， 馬勝當諦聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我現寂滅笑， 馬勝當諦聽，

我今如實說， 釋種決定智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今如實說， 釋種決定智。

諸法不可得， 釋種皆得知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不可得， 釋種皆得知，

是故於佛法， 決定心安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於佛法， 決定心安住。

名稱大釋種， 依於無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱大釋種， 依於無所得，

當得上菩提， 曉知一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得上菩提， 曉知一切法。

人中命終已， 此釋種決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中命終已， 此釋種決定，

得生安樂國， 面奉無量壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生安樂國， 面奉無量壽。

住安樂國已， 無畏成菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住安樂國已， 無畏成菩提，

能趣十方界， 供養無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能趣十方界， 供養無量佛。

安住一佛土， 能供十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住一佛土， 能供十方佛，

愍諸眾生故， 而求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍諸眾生故， 而求無上道。

遊歷諸佛國， 供養彼佛等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊歷諸佛國， 供養彼佛等，

皆已神力到， 隨佛所出處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆已神力到， 隨佛所出處。

無量僧祇劫， 供養諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量僧祇劫， 供養諸導師，

以種種妙供， 後當成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以種種妙供， 後當成佛道。

一一成佛已， 能度無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一成佛已， 能度無量眾，

令得成佛道， 復化諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令得成佛道， 復化諸眾生。

彼國眾生輩， 皆當成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國眾生輩， 皆當成佛道，

彼諸世尊等， 不度聲聞眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸世尊等， 不度聲聞眾。

一一諸佛等， 俱壽一劫歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸佛等， 俱壽一劫歲，

彼佛正法住， 無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛正法住， 無量阿僧祇。

彼佛滅度後， 大智菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛滅度後， 大智菩薩眾，

持法化於世， 億歲阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持法化於世， 億歲阿僧祇。

彼諸佛子等， 教化無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛子等， 教化無量眾，

置於無上道， 說法悉空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置於無上道， 說法悉空寂。

令住不放逸， 修集空寂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住不放逸， 修集空寂法，

能得一切智， 樂不放逸事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得一切智， 樂不放逸事。」

聞是釋種趣， 世尊所說者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是釋種趣， 世尊所說者，

天人咸欣喜， 志求於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人咸欣喜， 志求於佛道。

爾時世尊告慧命舍利弗：「舍利弗！此是菩薩見真實三昧，汝當為阿毘跋智諸菩薩說之。何以故？舍利弗！此三昧不可得說。而如來於彼三昧中不得一法，若不得者彼不可覺，若不可覺者彼則不可說，若不可說者彼則不可知，彼不可知者即是過去未來現在諸佛之法。舍利弗！我今付囑於汝，此是菩薩見實三昧，應當受持讀誦廣為顯說。舍利弗！若有善男子善女人住大乘者，經歷十劫修行五波羅蜜、離般若波羅蜜；若復有人得聞是菩薩見實三昧者，所得福德復過於彼。若復有善男子善女人暫得聞菩薩見真實三昧；若復有人得聞是菩薩見真實三昧已，為一人說者，此人得福復勝於彼。若復善男子善女人，經歷十劫聞已為他解說；若復有人，乃至一剎那間修此菩薩見真實三昧者，所得福德復過於彼。是故舍利弗！汝應以此菩薩見真實三昧經，為諸菩薩說教示修行。舍利弗！若修此菩薩見實三昧者，當獲無生法忍。舍利弗！於此會中我所授記無上道中諸菩薩者，悉得安住此菩薩見真實三昧中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告慧命舍利弗：「舍利弗！此是菩薩見真實三昧，汝當為阿毘跋智諸菩薩說之。何以故？舍利弗！此三昧不可得說。而如來於彼三昧中不得一法，若不得者彼不可覺，若不可覺者彼則不可說，若不可說者彼則不可知，彼不可知者即是過去未來現在諸佛之法。舍利弗！我今付囑於汝，此是菩薩見實三昧，應當受持讀誦廣為顯說。舍利弗！若有善男子善女人住大乘者，經歷十劫修行五波羅蜜、離般若波羅蜜；若復有人得聞是菩薩見實三昧者，所得福德復過於彼。若復有善男子善女人暫得聞菩薩見真實三昧；若復有人得聞是菩薩見真實三昧已，為一人說者，此人得福復勝於彼。若復善男子善女人，經歷十劫聞已為他解說；若復有人，乃至一剎那間修此菩薩見真實三昧者，所得福德復過於彼。是故舍利弗！汝應以此菩薩見真實三昧經，為諸菩薩說教示修行。舍利弗！若修此菩薩見實三昧者，當獲無生法忍。舍利弗！於此會中我所授記無上道中諸菩薩者，悉得安住此菩薩見真實三昧中。」

是時一切諸菩薩、聲聞、天人，一切大眾，阿修羅、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，欣喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時一切諸菩薩、聲聞、天人，一切大眾，阿修羅、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，欣喜奉行。